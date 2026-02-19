أفضل 10 بدائل لـ Stepfun AI لعام [year]

مثل معظم أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة، تتمتع Stepfun AI بمزاياها. لكن الفرق التي تستخدمها غالبًا ما تجد نفسها تنتقل بين علامات التبويب لإنجاز العمل.

عليك نسخ ولصق السياق من خطة مشروعك إلى الذكاء الاصطناعي، ثم إعادة النتائج إلى قائمة مهامك. النتيجة؟ تفقد وقتًا ثمينًا وتركيزًا مع كل تبديل.

وجدت أبحاث ClickUp أن 42٪ من الانقطاعات في العمل تأتي من التوفيق بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. إذا كنت هنا، فمن المحتمل أنك أدركت أيضًا أن الأدوات التي تظل معزولة عن عملك لا تؤدي إلا إلى زيادة النفقات العامة.

لذا، إذا كان فريقك يبحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على العمل بسرعة أكبر، فسوف يرشدك هذا الدليل إلى 10 بدائل عملية لـ Stepfun AI، من النماذج مفتوحة المصدر للمطورين إلى Converged AI Workspace — وهي منصة موحدة مزودة بذكاء اصطناعي مدمج كطبقة ذكاء لفهم عملك. (تنبيه: إنه ClickUp )

أفضل بدائل Stepfun AI في لمحة

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp الفرق التي ترغب في دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل اليومي ClickUp Brain، ClickUp Automations، ClickUp Docs، أكثر من 15 مشاهدة تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات DeepSeek المطورون الذين يحتاجون إلى نماذج استدلال مفتوحة المصدر DeepSeek-R1، أوزان مفتوحة المصدر، قدرات الترميز أسعار قائمة على واجهة برمجة التطبيقات Qwen الفرق متعددة اللغات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي باللغتين الصينية/الإنجليزية Qwen2. 5 نماذج، دعم متعدد الوسائط، سياق طويل مفتوح المصدر؛ واجهة برمجة تطبيقات سحابية متاحة Zhipu AI الشركات الصينية التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي متوافق سلسلة GLM-4، واجهة برمجة تطبيقات المؤسسات، تسليم المستندات أسعار الشركات Minimax فرق إبداعية تركز على الصوت الاصطناعي وتوليد المحتوى محرك الفيديو Hailuo 2. 3، Speech 2. 8، الذكاء الاصطناعي التخاطبي أسعار قائمة على واجهة برمجة التطبيقات Moonshot الفرق التي تحتاج إلى سياق طويل لتحليل المستندات مساعد Kimi، نوافذ سياق بمليون رمز، معالجة المستندات مستويات مجانية ومدفوعة Baichuan الشركات الصينية التي تحتاج إلى نماذج لغة كبيرة (LLM) مخصصة نماذج Baichuan، النشر المؤسسي، الهلوسة التكيفية أسعار الشركات ModelBest باحثون يستكشفون نماذج صغيرة فعالة عائلة MiniCPM، النشر المتطور، مفتوح المصدر مفتوح المصدر Infinigence AI الفرق التي تحتاج إلى استنتاج محسّن تحسين الاستدلال، نموذج Omni، محرك FlashDecoding++ أسعار مخصصة Notion AI الفرق التي تستخدم Notion بالفعل أسئلة وأجوبة حول مساحة العمل ومساعدة الكتابة والتعبئة التلقائية إضافة أو مضمنة في الخطط المدفوعة

لماذا تختار بدائل Stepfun AI

على الرغم من أن Stepfun تتمتع بقدرات مذهلة في إنشاء مقاطع الفيديو وأسعار تنافسية في سوقها المحلي، فقد تجد نفسك تبحث عن بديل. يحدث هذا غالبًا عندما تؤدي العوائق العملية إلى انتشار العمل. وهذا يجبر فريقك على إدارة أدوات متفرقة لا تتواصل مع بعضها البعض، بدلاً من إنجاز عملهم الفعلي.

تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة معرفة تقنية لتنفيذها، مما يحول الحاجة البسيطة إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي إلى مشروع تطوير كامل. إذا كانت فرقك تفتقر إلى مطورين متخصصين، فإن هذا يشكل عائقًا كبيرًا. لا يجب أن تضطر إلى بناء جسر لمجرد استخدام أدواتك؛ فأنت بحاجة إلى ذكاء اصطناعي يساعدك على العمل بشكل أسرع دون تعقيد مجموعة أدواتك.

يعتمد البديل المناسب على إعداداتك التقنية:

إذا كنت مطورًا متمرسًا في استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) وترغب في إنشاء تطبيقات مخصصة، فقد يكون نموذج مفتوح المصدر مثل DeepSeek أو Qwen هو الخيار المثالي لك.

إذا كنت جزءًا من فريق يرغب فقط في إنجاز العمل بشكل أسرع، فإن مساحة العمل المتكاملة المزودة بذكاء اصطناعي مدمج ستخلصك من متاعب التكامل وتتيح لك التركيز على العمل.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتبارها التطبيق الشامل للعمل، تجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يعمل مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل بدائل Stepfun AI للاستخدام

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لقد قمنا بتحليل أفضل المنافسين بناءً على كيفية حلهم للمشكلات الواقعية، من كفاءة البنية التحتية إلى الأبحاث طويلة المدى، لمساعدتك في العثور على الأداة التي تناسب مجموعتك التقنية المحددة.

إليك أهم توصياتنا:

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي ترغب في دمج الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي دون إعدادات تقنية)

جرب ClickUp مجانًا استفد من الذكاء الاصطناعي السياقي المبني على مهامك ووثائقك ومشاريعك في ClickUp

بدائل Stepfun AI هي عمومًا نماذج أولية تتطلب منك إنشاء واجهة حولها. ClickUp يقلب هذا الأمر رأسًا على عقب بجعل الذكاء الاصطناعي زميلًا أصليًا في الفريق ضمن الأدوات التي تستخدمها بالفعل. إنها مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة تجمع مهامك ومشاريعك ووثائقك ومحادثات فريقك تحت سقف واحد. طبقة الذكاء الاصطناعي الأصلية في ClickUp تقع فوق كل هذا السياق وتفهم عملك حقًا.

ذكاء اصطناعي مدرك للسياق يعيش حيث تعمل

هل تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي للعمل في نفس علامة التبويب التي تقوم فيها بصياغة مستند أو تحديث حالة مهمة؟

يتيح لك ClickUp Brain القيام بذلك، باعتباره المساعد الذكي الأكثر اكتمالاً ووعياً بالسياق في العالم. نظرًا لأنه يعمل على بيانات مشروعك الفعلية، يمكنه تلخيص تحديثات المهام لشهر كامل أو صياغة موجز للمشروع باستخدام السجل المحدد لفريقك، دون الحاجة إلى نسخ ولصق السياق.

احصل على إجابات مستندة إلى سياق مشروعك ومساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

يمكنك حتى الوصول إلى محركات الذكاء الاصطناعي الرائدة (مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها) من داخل ClickUp مباشرةً. بهذه الطريقة، تحصل على أفضل الإجابات أو المسودات الممكنة لاحتياجاتك دون الاشتراك في خدمات منفصلة.

استخدم عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) من واجهة واحدة مع ClickUp Brain

هذا يزيل انتشار الذكاء الاصطناعي، حيث يتعين عليك استخدام أدوات ذكاء اصطناعي متعددة لأنواع مختلفة من المهام.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أداة ذكاء اصطناعي توحد السياق ليس فقط داخل ClickUp ولكن أيضًا من تطبيقات العمل الأخرى مثل Google Drive و HubSpot و Figma وغيرها؟ جرب Brain MAX. تتيح لك هذه التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب البحث في مساحة عمل ClickUp والتطبيقات الأخرى المتصلة من مكان واحد. يمكنك أيضًا استخدام ميزة Talk to Text المدمجة لإملاء مهامك وملاحظاتك ومستنداتك - أسرع 4 مرات من الكتابة!

الوكلاء الذين يمتلكون سير العمل من البداية إلى النهاية

بدلاً من توظيف مطور لدمج الذكاء الاصطناعي في سير عملك، يستخدم ClickUp Super Agents لتخفيف عبء العمل. هؤلاء هم زملاء فريق الذكاء الاصطناعي الذين يمكنك تعيينهم للمهام أو تشغيلهم من خلال أتمتة بدون كود لتصنيف العمل ومراقبة العوائق وإنشاء التقارير.

تتولى هذه البرامج الأعمال المعقدة من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى توجيهها. كما أنها تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لذا لا داعي لأن تعمل أنت. وهذا يجعل ClickUp البديل الوحيد لـ Stepfun AI الذي يحول الذكاء الاصطناعي من تجربة إبداعية إلى محرك آلي لأعمالك اليومية الفعلية.

🎥 تعرف على المزيد حول كيفية عملها في هذا الفيديو التوضيحي السريع:

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Automations : أنشئ قواعد أتمتة مخصصة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية باستخدام ClickUp AI Automation Builder أنشئ قواعد أتمتة مخصصة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية باستخدام ClickUp AI Automation Builder

ClickUp Docs : قم بإنشاء خطط المشاريع وملاحظات الاجتماعات ومواقع الويكي والتعاون عليها مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك، مما يتيح لك تضمين المهام الحية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحرير المحتوى في الوقت الفعلي. قم بإنشاء خطط المشاريع وملاحظات الاجتماعات ومواقع الويكي والتعاون عليها مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك، مما يتيح لك تضمين المهام الحية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحرير المحتوى في الوقت الفعلي.

ClickUp Tasks : نظم عملك باستخدام الحالات المخصصة والمهام الفرعية المتداخلة وتبعيات المهام لضمان التزام كل مشروع بالجدول الزمني المحدد ومعرفة أعضاء الفريق بالضبط ما يجب عليهم فعله بعد ذلك. نظم عملك باستخدام الحالات المخصصة والمهام الفرعية المتداخلة وتبعيات المهام لضمان التزام كل مشروع بالجدول الزمني المحدد ومعرفة أعضاء الفريق بالضبط ما يجب عليهم فعله بعد ذلك.

طرق عرض ClickUp : قم بتصور عملك بأكثر من 15 طريقة مختلفة، بما في ذلك طريقة عرض قائمة ClickUp، تقويم ClickUp، قم بتصور عملك بأكثر من 15 طريقة مختلفة، بما في ذلك طريقة عرض قائمة ClickUp، طريقة عرض لوحة ClickUp، وطريقة عرض ClickUp Gantt، مما يسمح لكل قسم برؤية نفس البيانات من خلال العدسة المفضلة لديه.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

ذكاء اصطناعي يفهم سياق عملك: على عكس النماذج المستقلة، يتمتع ClickUp Brain بإمكانية الوصول إلى مساحة عملك، لذا يمكنه تزويدك بإجابات دقيقة حول على عكس النماذج المستقلة، يتمتع ClickUp Brain بإمكانية الوصول إلى مساحة عملك، لذا يمكنه تزويدك بإجابات دقيقة حول مشاريع ومهام ClickUp المحددة الخاصة بك.

يلغي تضخم الأدوات: من خلال الجمع بين إدارة المشاريع والمستندات من خلال الجمع بين إدارة المشاريع والمستندات وClickUp Chat والذكاء الاصطناعي في مكان واحد، يمكنك التخلص من تضخم الأدوات، أي التبديل المستمر بين التطبيقات الذي يقلل من التركيز ويخلق صوامع للمعلومات.

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة دون الحاجة إلى خبرة تقنية: يمكنك تكييف ClickUp مع الاحتياجات الدقيقة لفريقك باستخدام يمكنك تكييف ClickUp مع الاحتياجات الدقيقة لفريقك باستخدام الحقول المخصصة وأتمتة العمليات وقوالب ClickUp دون الحاجة إلى مطور.

العيوب:

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب العدد الهائل من الميزات، لذا من الأفضل البدء بنموذج واستكشافه من هناك.

التطبيق المحمول قوي، ولكنه لا يحتوي على المجموعة الكاملة من الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب.

قد يستغرق إعداد عمليات أتمتة معقدة للغاية ومتعددة الخطوات بعض الوقت حتى تصبح مثالية.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تعليق من أحد مستخدمي G2:

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp بين إدارة المهام والمستندات والتعاون الجماعي في منصة واحدة. إنه مرن للغاية ويتيح لي تخصيص سير العمل والحالات وطرق العرض بناءً على طريقة عمل فريقي الفعلية. وجود كل شيء في مكان واحد يساعد على تقليل التبديل بين الأدوات ويحافظ على تنظيم المشاريع بشكل أفضل.

👀 هل تعلم؟ تستخدم الشركة العادية 101 تطبيقًا لإنجاز العمل! وهذا هو السبب الجذري لتكاثر الأدوات.

2. DeepSeek (الأفضل للمطورين الذين يحتاجون إلى نماذج استدلال مفتوحة المصدر بتكلفة أقل)

عبر DeepSeek

إذا كنت مطورًا، فإن إحباطك من نماذج الذكاء الاصطناعي مختلف. من المحتمل أنك سئمت من واجهات برمجة التطبيقات (API) المكلفة والمقيدة التي لا تمنحك التحكم الذي تحتاجه. يعالج DeepSeek هذه المشكلة بشكل مباشر.

بينما يركز Stepfun على إنشاء مقاطع فيديو سينمائية، يركز DeepSeek على التفكير التقني عالي الأداء وإنشاء الأكواد. من خلال إصدار أوزان نماذجه للجمهور، يتيح لك تجاوز واجهات برمجة التطبيقات السحابية المقيدة وتشغيل الذكاء على البنية التحتية الخاصة بك.

يمنحك هذا حرية فحص النموذج وتعديله وفقًا لاحتياجاتك وتجنب تكاليف API غير المتوقعة. هذه القدرات تجعله أيضًا منافسًا مثاليًا لـ Hugging Face.

أفضل ميزات DeepSeek

نموذج الاستدلال DeepSeek-R1: تم تصميم هذا النموذج خصيصًا للاستدلال المعقد، وهو يتفوق في حل المسائل الرياضية تم تصميم هذا النموذج خصيصًا للاستدلال المعقد، وهو يتفوق في حل المسائل الرياضية وتوليد الأكواد والتحليل المنطقي.

أوزان مفتوحة المصدر: تطلق DeepSeek أوزان نماذجها، مما يتيح لك تنزيلها وتشغيلها على أجهزتك الخاصة للتحكم الكامل والكفاءة من حيث التكلفة.

قدرات ترميز قوية: تعمل النماذج بشكل جيد في معايير الترميز، مما يجعلها مفيدة لإكمال الترميز وتصحيح الأخطاء وإنشاء النصوص النمطية.

إيجابيات وسلبيات DeepSeek

المزايا:

الكفاءة من حيث التكلفة: يؤدي تشغيل الاستدلال محليًا إلى التخلص من رسوم API لكل استعلام، مما يمثل توفيرًا كبيرًا للتطبيقات ذات الحجم الكبير.

خصوصية البيانات: يضمن عزل النموذج عدم خروج الكود الخاص بك من بيئتك الداخلية أبدًا.

دقة تقنية عالية: تتطابق باستمرار مع النماذج الرائدة في معايير الترميز والاستدلال المنطقي

العيوب:

يتطلب خبرة تقنية كبيرة لنشره وإدارته، مما يجعله غير مناسب للفرق غير التقنية

الوثائق والدعم أقل نضجًا مما تجده لدى مزودي الخدمات الغربيين المعروفين

يتطلب تشغيل النماذج محليًا إعداد GPU قويًا

أسعار DeepSeek

الأسعار على أساس واجهة برمجة التطبيقات:

1 مليون رمز إدخال (ضربة ذاكرة التخزين المؤقت): 0.028 دولار

1 مليون رمز إدخال (فقدان ذاكرة التخزين المؤقت): 0.28 دولار

1 مليون رمز إنتاج: 0.42 دولار

تقييمات ومراجعات DeepSeek

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

Trustpilot: 2. 3/5 (أكثر من 110 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DeepSeek؟

قدم أحد مستخدمي Trustpilot تعليقات متباينة:

إنه جيد جدًا للمستخدم العادي الذي يريد مساعدة في صياغة الرسائل أو نصائح عامة حول أماكن يمكن زيارتها في العطلة على سبيل المثال. كما أنه جيد في حل المسائل الرياضية. ربما لا يكون جيدًا جدًا للمبرمجين أو للمشاكل السياسية الحساسة، ولكنه مجاني وسهل الاستخدام للاستخدام العام. يعجبني كثيرًا وأستخدمه كثيرًا.

3. Qwen (الأفضل للفرق متعددة اللغات التي تحتاج إلى أداء قوي للذكاء الاصطناعي باللغتين الصينية والإنجليزية)

عبر Qwen

غالبًا ما تكون أدوات الذكاء الاصطناعي المجزأة مخيبة للآمال إذا كان فريقك يعمل في الأسواق الغربية والصينية على حد سواء. فهي تؤدي إلى جودة غير متسقة، وتكرار الجهود، وسير عمل غير سلس. هذا تحدٍ شائع للفرق العالمية التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي ثنائي اللغة حقًا، وليس ذكاء اصطناعي يقدم ترجمة متوسطة الجودة فقط.

تعد Qwen، عائلة نماذج اللغة الكبيرة من Alibaba Cloud، خيارًا مفتوح المصدر قويًا لمثل هذه الفرق. على عكس تركيز Stepfun على الفيديو، تتفوق Qwen في فهم النصوص وتوليد الأكواد والمهام متعددة الوسائط التي تجمع بين معالجة النصوص والصور.

باستخدام Qwen، يمكنك تحليل مستند تجاري مكتوب باللغة الصينية وطرح أسئلة متابعة باللغة الإنجليزية دون فقدان السياق. كما أن الإصدار المفتوح يعني أنه يمكنك نشره على البنية التحتية الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من التحكم.

أفضل ميزات Qwen

الوكيل متعدد الوسائط الأصلي (Qwen3-VL): تجاوز التعرف البسيط على الصور لتعمل كوكيل بصري يمكنه تشغيل واجهات المستخدم الرسومية للكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول لإكمال المهام بشكل مستقل

نموذج Qwen3-Coder-Next: يوازن بين التفكير البطيء والدقيق والتنفيذ السريع، وينافس النماذج الرائدة في مهام هندسة البرمجيات متعددة الدورات.

نوافذ سياق طويلة: احصل على نافذة سياق أصلية تبلغ 256 ألف رمز (قابلة للتوسيع إلى مليون رمز)، مما يسمح لها باستيعاب كتب مدرسية كاملة أو مقاطع فيديو مدتها عدة ساعات واسترجاع تفاصيل محددة.

إيجابيات وسلبيات Qwen

المزايا:

أداء قوي متعدد اللغات: تم تحسينه لكل من اللغتين الصينية والإنجليزية، مما يوفر جودة متسقة عبر اللغات

مرونة المصادر المفتوحة: يمكنك نشر النماذج محليًا لتحقيق تحكم أفضل وتجنب الاعتماد على واجهة برمجة التطبيقات (API)

مدعوم من قبل مزود خدمات سحابية كبير: يضمن مشاركة Alibaba Cloud استمرار التطوير وخيارات دعم المؤسسات

العيوب:

قد يؤدي استخدام واجهة برمجة التطبيقات المدارة من خارج الصين إلى حدوث تأخير أو مشكلات في امتثال البيانات لبعض الفرق

قد تكون بعض الوثائق باللغة الصينية في المقام الأول، مما يتطلب ترجمة

الدعم على مستوى المؤسسات أكثر رسوخًا في السوق الصينية

أسعار Qwen

Qwen-Max: 6 دولارات

Qwen-Plus: 1.2 دولار

Qwen-Flash: 0.4 دولار

Qwen-Coder: 1.5 دولار

ملاحظة: يتم حساب هذه الأسعار لكل مليون توكن معالج*

تقييمات ومراجعات Qwen

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

Trustpilot: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qwen؟

نشر أحد مستخدمي Capterra تجربته:

Alibaba Cloud هي منصة سحابية رائعة تتكيف مع مجموعة متنوعة من البيئات: IaaS و PaaS و SaaS و FaaS وغيرها. إنها منتج مثالي للمبتدئين في مجال الحوسبة السحابية، وتتمتع بفريق دعم ووثائق رائعة وفعالة (باللغة الإنجليزية بشكل أساسي).

👀 هل تعلم؟ تتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية وغيرها من التقنيات بإمكانية أتمتة أنشطة العمل التي تستهلك 60% إلى 70% من وقت الموظفين اليوم.

4. Zhipu AI (الأفضل للشركات الصينية التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي جاهز للإنتاج ومتوافق مع اللوائح المحلية)

عبر Zhipu AI

على عكس التركيز الإبداعي لـ Stepfun، يركز Zhipu على تطبيقات المؤسسات: الذكاء الاصطناعي التخاطبي وإدارة المعرفة وأتمتة الأعمال، وكلها مُحسّنة لتناسب الفروق الدقيقة في اللغة الصينية.

إذا كانت شركتك تعمل في الصين، فأنت تواجه متاهة من لوائح الامتثال وقوانين إقامة البيانات والدعم المحلي المحدود. قد يكون استخدام نموذج مستضاف خارج البلاد أمرًا مستحيلًا، مما يترك فريقك بدون أدوات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجها ليظل قادرًا على المنافسة.

تم تصميم Zhipu AI خصيصًا لهذا السيناريو. انبثق هذا البرنامج من جامعة تسينغهوا، وهو يدعم ChatGLM، أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي التخاطبي الأكثر شيوعًا في الصين. يوفر هذا البرنامج ذكاءً اصطناعيًا جاهزًا للإنتاج ومتوافقًا مع برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني، إلى جانب البنية التحتية للدعم المحلي التي تحتاجها الشركات.

أفضل ميزات Zhipu AI

سلسلة نماذج GLM-4: توفر أحدث نماذج Zhipu أداءً قويًا في مهام اللغة الصينية والتفكير المنطقي وتوليد الأكواد.

واجهة برمجة تطبيقات المؤسسات مع اتفاقيات مستوى الخدمة: توفر وصولاً إلى واجهة برمجة تطبيقات على مستوى المؤسسات مع ضمانات وقت التشغيل ودعم مخصص للصناعات الخاضعة للتنظيم

تسليم المستندات من البداية إلى النهاية: قدرة أصلية على تحويل المطالبات أو البيانات الأولية إلى ملفات بتنسيق .docx و.pdf و.xlsx، مما يجعلها أداة وظيفية لإنشاء الملفات.

إيجابيات وسلبيات Zhipu AI

المزايا:

جاهز للإنتاج في السوق الصينية: يأتي مع شهادات إقامة البيانات المحلية والامتثال اللازمة للشركات الصينية

ذكاء اصطناعي قوي في المحادثة: تم تحسين ChatGLM من خلال تعليقات المستخدمين الواسعة النطاق، مما أدى إلى حوار طبيعي وفعال.

دعم المؤسسات والتخصيص: يقدم خدمات ضبط دقيقة وخيارات نشر مخصصة لا تتوفر في النماذج مفتوحة المصدر.

العيوب:

تركز بشكل أساسي على السوق الصينية، مما يجعلها أقل سهولة في الوصول إليها للفرق الدولية

يتطلب تسعير المؤسسات التواصل مع فريق المبيعات، وهو أقل شفافية من واجهات برمجة التطبيقات (API) ذاتية الخدمة.

أقل ملاءمة للفرق التي تعمل بشكل أساسي باللغة الإنجليزية أو لغات أخرى

أسعار Zhipu AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zhipu AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

TrustPilot: عدد التقييمات غير كافٍ

5. Minimax (الأفضل للفرق الإبداعية التي تركز على المحتوى والصوت الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي)

عبر Minimax

Minimax هو المنافس الإبداعي الرئيسي لـ Stepfun، حيث يحول التركيز من الاستدلال النصي الخام إلى إنتاج الوسائط المتعددة المتطورة. تعمل تقنيتهم على تشغيل التطبيق الشهير Talkie، الذي يتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصيات الذكاء الاصطناعي، مما يثبت قدرتهم على الحفاظ على الشخصية والسياق خلال المحادثات الطويلة.

وهي تركز على عالم الوكلاء - وهو مساحة يكتب فيها الذكاء الاصطناعي النصوص ويولد الصوت الطبيعي والفيديو القائم على الفيزياء ليتناسب معها.

أفضل ميزات Minimax

محرك الفيديو Hailuo 2. 3: يستخدم محاكاة فيزيائية متخصصة للتعامل مع الإضاءة الواقعية وديناميكيات السوائل والتعبيرات الدقيقة المعقدة، مما يحسن المقاطع التي يتم إنشاؤها.

MiniMax Speech 2. 8: تنتج تقنية تحويل النص إلى كلام صوتًا عالي الجودة وطبيعيًا بأسلوب متعدد، مما يجعلها مثالية للتعليق الصوتي والمحتوى الصوتي.

الذكاء الاصطناعي التخاطبي مع اتساق الشخصية: تم تصميم النماذج للحفاظ على شخصية متسقة، مما يتيح تطبيقات مثل رفقاء الذكاء الاصطناعي أو شخصيات القصص التفاعلية.

إيجابيات وسلبيات Minimax

المزايا:

قدرات صوتية وصوتية قوية: جودة تحويل النص إلى كلام مناسبة لمحتوى على مستوى الإنتاج

محادثة قائمة على الشخصية: تتيح القدرة على الحفاظ على شخصية متسقة تطبيقات فريدة لا تستطيع روبوتات الدردشة العامة التعامل معها.

التحقق من صحة التطبيق الاستهلاكي: نجاح تطبيق Talkie يثبت أن تقنيتهم تعمل في العالم الحقيقي.

العيوب:

تركيزه الضيق يجعله أقل ملاءمة للمهام التحليلية أو الترميز

قد لا تكون وثائق API وموارد المطورين شاملة مثل المزودين الأكبر حجمًا

ينصب التركيز الأساسي للسوق على الصين، لذا قد يكون الدعم الدولي محدودًا.

أسعار Minimax

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 50 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Minimax

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

TrustPilot: عدد التقييمات غير كافٍ

6. Moonshot (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى سياق طويل للغاية لتحليل المستندات)

عبر Moonshot

غالبًا ما يكون لنماذج اللغة الكبيرة نافذة سياق محدودة، مما يعني أنها لا تستطيع تذكر سوى بضع صفحات من النص في كل مرة. وهذا يجعلك تضطر إلى تقسيم المستند إلى أجزاء، وإدخالها إلى الذكاء الاصطناعي واحدة تلو الأخرى، ثم ربط الإجابات معًا. لا داعي لأن نخبرك كم يمكن أن يكون هذا العملية محبطة وعرضة للأخطاء. وربما تتفق معنا في أن هذا يتعارض مع الغرض من استخدام الذكاء الاصطناعي في المقام الأول.

Moonshot AI، وهو عرض صيني آخر للذكاء الاصطناعي، أحدث ضجة كبيرة من خلال تقديم نوافذ سياق طويلة يمكنها التعامل مع ملايين الرموز، وهو ما يعادل آلاف الصفحات. باستخدام مساعد الدردشة Kimi، يمكنك تحميل كتاب كامل وطرح أسئلة تفصيلية تتطلب فهم النص بالكامل من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Moonshot

نوافذ سياق طويلة للغاية: معالجة المستندات التي تحتوي على ملايين الرموز، مما يسمح بتحليل كتب كاملة أو قواعد بيانات ضخمة في استعلام واحد

مساعد الدردشة Kimi: واجهة مصقولة ومُحسّنة لتحليل المستندات والبحث، حيث يمكنك تحميل الملفات والتفاعل معها بشكل محادثي.

قدرات معالجة المستندات: دعم مدمج لمختلف تنسيقات الملفات مع ميزات مصممة للعمل المعرفي الاحترافي

إيجابيات وسلبيات Moonshot

المزايا:

طول سياق لا مثيل له: يلغي الحاجة إلى تقسيم أو تلخيص المستندات الطويلة، مما يؤدي غالبًا إلى فقدان المعلومات

تصميم يركز على البحث: مناسب بشكل خاص للعاملين في مجال المعرفة والباحثين والمحللين

سير عمل عملي للمستندات: تم تصميم الميزات بناءً على احتياجات تحليل المستندات في العالم الواقعي

العيوب:

تركيزه المتخصص يجعله أقل مثالية لمهام الإبداع أو البرمجة

إنه متاح بشكل أساسي في السوق الصينية، لذا قد يكون الوصول الدولي إليه محدودًا.

قد تكون معالجة المستندات الطويلة للغاية أبطأ من الاستعلامات القياسية

أسعار Moonshot

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Moonshot

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

Trustpilot: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Moonshot؟

قام أحد مستخدمي G2 بتقييم Moonshot:

أفضل ما يميز استخدام هذا البرنامج هو واجهته سهلة الاستخدام.

أفضل ما يميز استخدام هذا البرنامج هو واجهته سهلة الاستخدام.

7. Baichuan (الأفضل للشركات الصينية التي تحتاج إلى نشر LLM محلي)

عبر Baichuan

هل تحتاج إلى نموذج يفهم مصطلحات الأعمال المحلية، ويتوافق مع قوانين إقامة البيانات، ويشمل دعمًا على مستوى المؤسسة؟ يمكن أن تساعدك Baichuan Intelligence، وهي محرك بحث صيني كبير!

تركز الشركة على بناء نماذج لغة كبيرة (LLM) مُحسّنة للاستخدامات العملية في الشركات الصينية، مثل خدمة العملاء وإدارة المعرفة والبحث الداخلي.

على عكس أدوات Stepfun الإبداعية، يوفر خيارات النشر وميزات الامتثال المصممة للشركات العاملة في الصين، مما يجعله خيارًا موثوقًا للمؤسسات التي تحتاج إلى حلول ذكاء اصطناعي محلية ومدعومة.

أفضل ميزات Baichuan

Baichuan-M3 medical reasoning: نموذج عمودي متخصص يتفوق على الأطباء البشريين في الاستفسار السريري ودقة التشخيص

نشر السحابة الهجينة (InfiniCore): يتيح للمؤسسات نشر النماذج عبر الخوادم المحلية والسحابات الخاصة

قمع الهلوسة التكيفي: يتميز بهيكل أصلي منخفض الهلوسة يتحقق داخليًا من الحقائق دون الاعتماد على تصحيحات خارجية

إيجابيات وسلبيات Baichuan

المزايا:

بنية تحتية جاهزة للاستخدام في المؤسسات: توفر خيارات النشر وهياكل الدعم المصممة لتلبية احتياجات الأعمال الصينية

تحسين فائق للغة الصينية: أداء أفضل في المهام الخاصة بالمجال مقارنة بالنماذج متعددة اللغات العامة

التركيز العملي على الأعمال: الميزات موجهة نحو حل المشكلات الحقيقية التي تواجهها الشركات

العيوب:

صلة محدودة بالفرق التي تعمل بشكل أساسي خارج الصين

دعم مجتمعي أقل مقارنة بالبدائل الأكثر شهرة على الصعيد الدولي

تتطلب أسعار الشركات التعامل المباشر مع فريق المبيعات

أسعار Baichuan

أسعار قائمة على واجهة برمجة التطبيقات باليوان الصيني

تقييمات ومراجعات Baichuan

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

TrustPilot: عدد التقييمات غير كافٍ

8. ModelBest (الأفضل للباحثين الذين يستكشفون نماذج لغوية صغيرة فعالة)

👀 هل تعلم؟ يُظهر استطلاع ClickUp حول نضج الذكاء الاصطناعي أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في العمل لا يزال محدودًا — 36٪ من الأشخاص لا يمكنهم الوصول إليه على الإطلاق، و 14٪ فقط يقولون إن معظم الموظفين يمكنهم تجربته بالفعل.

إذا كان الحجم الهائل والتكلفة الباهظة لنماذج الحدود تجعل تجربة الذكاء الاصطناعي مستحيلة بالنسبة لك، فأنت لست وحدك. سواء كنت تبني روبوت دردشة أصلي أو تنشر الذكاء الاصطناعي على جهاز متطور مثل الهاتف المحمول، فإن ModelBest تقدم حلاً مع مجموعة نماذج MiniCPM.

تركز هذه المنظمة التي تركز على الأبحاث على تحسين نماذج اللغة الأصغر حجمًا. وهي فعالة بما يكفي لتشغيلها على أجهزة المستهلكين، مما يفتح عالمًا من الإمكانيات للفرق التي لا تمتلك ميزانيات ضخمة.

يثبت ModelBest أنك لا تحتاج دائمًا إلى أكبر نموذج لإنجاز المهمة، مما يجعله بديلاً رائعًا مفتوح المصدر للباحثين والمطورين المهتمين بالذكاء الاصطناعي الفعال.

ModelBest أفضل الميزات

عائلة نماذج MiniCPM: سلسلة من نماذج اللغة الصغيرة الفعالة التي تتطلب موارد أقل بكثير من نظيراتها الأكبر حجمًا.

التركيز على المصادر المفتوحة: النماذج ورموز التدريب والأبحاث متاحة للجمهور، مما يشجع على التعاون المجتمعي.

قدرة النشر المتطورة: النماذج صغيرة بما يكفي لتشغيلها على الأجهزة المحمولة أو أجهزة النشر المتطورة الأخرى، مما يتيح استخدام النماذج صغيرة بما يكفي لتشغيلها على الأجهزة المحمولة أو أجهزة النشر المتطورة الأخرى، مما يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي دون اتصال بالإنترنت وتطبيقات منخفضة التأخير.

ModelBest إيجابيات وسلبيات

المزايا:

كفاءة الموارد: يمكنك تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي القوية على أجهزة متواضعة دون الحاجة إلى بنية تحتية باهظة الثمن.

شفافية البحث: يتيح النهج مفتوح المصدر إجراء فحص عميق ودراسة أكاديمية للنماذج.

خيارات النشر المتطورة: مثالية للتطبيقات التي تحتاج إلى التشغيل محليًا دون اتصال بالسحابة

العيوب:

تتميز النماذج الأصغر حجمًا بوجود قيود عليها ولا تناسب مهام الاستدلال الأكثر تعقيدًا.

إنها منظمة موجهة نحو البحث وتقدم دعمًا أقل للمؤسسات مقارنة بالمزودين التجاريين.

الوثائق موجهة إلى جمهور تقني

النموذج أفضل الأسعار

أسعار مخصصة

ModelBest التقييمات والمراجعات

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

TrustPilot: عدد التقييمات غير كافٍ

9. Infinigence AI (الأفضل للفرق التي تتطلب استنتاجات ذكاء اصطناعي محسّنة ونشر متطور)

تركز Infinigence AI على طبقة البنية التحتية لمجموعة AI، وتتعامل مع كيفية تشغيل نماذج عالية الأداء بجزء بسيط من تكلفتها المعتادة. يمكن لتقنيات التحسين الخاصة بهم أن تقلل بشكل كبير من تكاليف الحوسبة السحابية وتحسن زمن الاستجابة، مما يجعل تطبيقات AI في الوقت الفعلي ممكنة.

إنه خيار مناسب للفرق الفنية التي تواجه صعوبات في الجانب التشغيلي لنشر الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Infinigence AI

البنية التحتية غير المتجانسة MxN: نموذج حوسبة متخصص يسمح بتشغيل مهمة AI واحدة عبر أنواع مختلفة من الرقائق في وقت واحد

نموذج Infini-Megrez-Omni: نموذج 3B على الجهاز يحقق دقة متطورة في فهم الصور والصوت

محرك FlashDecoding++: يوفر سرعة تصل إلى 3 أضعاف لفك تشفير LLM، مما يتيح الاستجابة في الوقت الفعلي في تطبيقات المحادثة.

إيجابيات وسلبيات Infinigence AI

المزايا:

تخفيض التكلفة: يمكن أن يؤدي الاستدلال المحسّن إلى توفير كبير في فواتير السحابة للتطبيقات ذات الحجم الكبير.

تحسين زمن الاستجابة: تتيح الاستجابات الأسرع حالات استخدام في الوقت الفعلي كانت لتكون مستحيلة لولا ذلك.

مرونة النشر: تتيح تحسينات الحافة تشغيل الذكاء الاصطناعي في بيئات لا تتوفر فيها اتصال إنترنت موثوق.

العيوب:

إنها ليست حلاً كاملاً؛ فأنت بحاجة إلى توفير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك وتمتلك الخبرة التقنية لتنفيذه.

قد تختلف نتائج التحسين حسب النموذج وحالة الاستخدام

هذا الأمر أقل أهمية للفرق التي تحتاج في المقام الأول إلى قدرات ذكاء اصطناعي أفضل، وليس إلى كفاءة نشر أفضل.

أسعار Infinigence AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Infinigence AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

TrustPilot: عدد التقييمات غير كافٍ

10. Notion AI (الأفضل للفرق التي تستخدم Notion بالفعل وترغب في الحصول على مساعدة AI متكاملة)

يقوم Notion AI بدمج المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل التي تستخدمها بالفعل لوثائقك وملاحظات اجتماعاتك وخطط مشاريعك. لا توجد أدوات جديدة لتتعلمها أو تكاملات لتقوم بإعدادها. الذكاء الاصطناعي موجود في الواجهة، جاهز لمساعدتك في الكتابة والتلخيص والعثور على المعلومات داخل صفحات Notion الخاصة بك.

هذا يعني أنك تتخطى أعمال التكامل التي تتطلبها النماذج المستقلة. المقابل؟ أنت مقيد بنظام Notion البيئي. وإذا كان عملك يمتد على عدة منصات، فإن سياق Notion AI يقتصر على ما هو موجود داخل Notion (على عكس البديل مثل ClickUp، حيث يجمع Brain MAX سياق التطبيقات المتعددة في مكان واحد!).

عبر Notion AI

أفضل ميزات Notion AI

أسئلة وأجوبة حول مساحة العمل الخاصة بك: اطرح أسئلة واحصل على إجابات مباشرة من صفحات Notion وقواعد البيانات الخاصة بك

المساعدة في الكتابة: قم بصياغة المحتوى وتحريره وتلخيصه مباشرةً داخل صفحة Notion دون الحاجة إلى التبديل إلى أداة أخرى.

خصائص الملء التلقائي: ملء حقول قاعدة البيانات تلقائيًا بناءً على محتوى الصفحة، مما يساعد على تقليل إدخال البيانات يدويًا

إيجابيات وسلبيات Notion AI

المزايا:

لا حاجة للتكامل: يعمل الذكاء الاصطناعي فورًا إذا كنت بالفعل من مستخدمي Notion.

ردود تراعي السياق: الإجابات ذات صلة لأنها مستمدة من مستنداتك الفعلية

سير عمل سلس: المساعدة بالذكاء الاصطناعي متاحة في المكان الذي تعمل فيه بالفعل

العيوب:

إنه يقتصر على نظام Notion البيئي ولا يمكنه الوصول إلى المعلومات من أدوات أخرى.

تركز قدرات الذكاء الاصطناعي على الكتابة واسترجاع المعرفة، وليس على التفكير المعقد أو التوليد.

أسعار Notion

الخطة المجانية: تجربة محدودة للذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل شخص + نسخة تجريبية محدودة من الذكاء الاصطناعي

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل شخص

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

TrustPilot: 2. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion AI؟

شارك أحد مستخدمي Capterra تجربته:

تساعد مساحة العمل القابلة للتخصيص على تنظيم كل شيء، كما تساعدني ميزة Q&A AI في العثور على المعلومات بسرعة، مما يوفر الوقت خلال الأيام المزدحمة.

اختر الذكاء الاصطناعي المناسب لسير عملك الفعلي

لا يتعلق اختيار بديل لـ Stepfun AI بالعثور على "أفضل" نموذج في قائمة المتصدرين. بل يتعلق باختيار الأداة المناسبة للمهمة التي يحتاج فريقك إلى القيام بها. تنقسم الخيارات إلى عدة فئات واضحة.

للمطورين: إذا كان لديك فريق تقني وترغب في إنشاء تطبيقات AI مخصصة، فإن النماذج مفتوحة المصدر مثل DeepSeek و Qwen و ModelBest توفر مرونة مذهلة وتحكمًا في التكلفة.

للشركات الصينية: إذا كنت تعمل في الصين، فإن مزودي الخدمات مثل Zhipu AI و Baichuan يقدمون حلولاً محلية ومتوافقة مع الدعم المؤسسي الذي تحتاجه.

للمهام المتخصصة: إذا كانت لديك احتياجات محددة، مثل إنشاء محتوى صوتي أو تحليل مستندات ضخمة، فإن أدوات متخصصة مثل Minimax و Moonshot مصممة خصيصًا لتلك الحالات الاستخدامية بالذات.

ومع ذلك، إذا كان فريقك لا يرغب في أن يصبح خبراء في الذكاء الاصطناعي، فلدينا حل آخر. تكمن مشكلة نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة في أنها تخلق المزيد من العمل — حيث يتعين عليك إدارة أداة أخرى، وتزويدها بالسياق، ونقل المعلومات يدويًا ذهابًا وإيابًا. تحل مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة مع الذكاء الاصطناعي الأصلي هذه المشكلة.

الذكاء الاصطناعي المدمج في أدواتك اليومية، والذي يفهم بالفعل مشاريعك ووثائقك وسير عملك، يساعدك على العمل بشكل أسرع دون أي أعباء إضافية. بدلاً من خلق المزيد من العمل، يبدأ في التعامل مع المهام نيابة عنك.

ابدأ مجانًا مع ClickUp لترى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المدمج والسياقي أن يسرع عملك.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

Stepfun AI هي شركة صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتختص في إنتاج الفيديوهات ونماذج اللغات الكبيرة. غالبًا ما تبحث الفرق عن بدائل بسبب قيود الوصول خارج الصين، أو الحاجة إلى قدرات مختلفة للذكاء الاصطناعي مثل الاستدلال النصي، أو متطلبات إقامة البيانات.

يقدم مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي نماذج أساسية من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) يستخدمها المطورون لإنشاء تطبيقات مخصصة. تدمج منصات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp الذكاء الاصطناعي مباشرة في أدوات الإنتاجية، مما يوفر لك المساعدة في سير عملك دون أي تكامل تقني.

هذا يعتمد. يمكن تنزيل النماذج مفتوحة المصدر مثل Qwen و DeepSeek وتشغيلها على البنية التحتية الخاصة بك في أي مكان. ومع ذلك، قد تواجه واجهات برمجة التطبيقات السحابية من مزودي الخدمات الصينيين مشكلات في زمن الاستجابة أو الامتثال أو الوصول بالنسبة للفرق الدولية، لذا يجب عليك التحقق من سياسات إقامة البيانات والدعم الخاصة بمنطقتك.

بالنسبة للفرق غير التقنية، يعد ClickUp الخيار الأقوى لأنه يوفر مساعدة الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك. لا حاجة إلى تكامل API أو هندسة سريعة، لذا تحصل على ذكاء اصطناعي مدرك للسياق يفهم عملك دون الحاجة إلى إنشاء أي شيء بنفسك.