أفضل 15 بديلاً لـ Hugging Face لـ LLMs و NLP وسير عمل الذكاء الاصطناعي

لقد أنشأت Hugging Face نظامًا بيئيًا مثيرًا للإعجاب لمطوري ML، بدءًا من مركز النماذج الضخم وحتى أدوات النشر السلس.

لكن في بعض الأحيان، يتطلب مشروعك شيئًا مختلفًا. ربما تحتاج إلى بنية تحتية متخصصة أو أمان على مستوى المؤسسات أو سير عمل مخصص تتعامل معه بدائل Hugging Face الأخرى بشكل أفضل.

سواء كنت تقوم ببناء روبوتات الدردشة أو ضبط نماذج LLM أو تشغيل خطوط أنابيب NLP التي ستجعل عالم البيانات الخاص بك يبكي من الفرح، فهناك مجموعة من المنصات الجاهزة لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

في هذا المدونة، قمنا بتجميع أفضل البدائل لـ Hugging Face، من واجهات برمجة التطبيقات السحابية القوية إلى مجموعات الأدوات مفتوحة المصدر ومنصات سير عمل الذكاء الاصطناعي الشاملة.

أفضل بدائل Hugging Face في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة بين أفضل بدائل Hugging Face. 📄

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp أدخل الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى إدارة عملك اليومي — من المهام إلى المستندات والأتمتة حجم الفريق: مثالي للأفراد والشركات الناشئة والمؤسسات AI Notetaker، Autopilot Agents، Brain MAX، Enterprise AI Search، إنشاء الصور على السبورات البيضاء، الوصول إلى Claude/ChatGPT/Gemini، الأتمتة عبر اللغة الطبيعية مجاني إلى الأبد، مع توفر إمكانية التخصيص للمؤسسات OpenAI البناء باستخدام نماذج لغوية متقدمة وواجهات برمجة تطبيقات للنصوص والصور والتضمينات حجم الفريق: مثالي لمطوري الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة التي تبني باستخدام نماذج اللغة الكبيرة ( الضبط الدقيق، معالجة ملفات PDF/الصور، تحليل الملفات الدلالية، لوحات معلومات التكلفة، مطالبات درجة الحرارة/النظام بناءً على الاستخدام Anthropic Claude إنشاء محادثات غنية بالسياق وأكثر أمانًا واستجابات LLM مدروسة حجم الفريق: مثالي للفرق التي تحتاج إلى الأمان والسياق الطويل والتفكير الأخلاقي البحث على الويب في الوقت الفعلي، إنشاء مخرجات منظمة (JSON/XML)، ذاكرة عالية السياق، دعم الرياضيات/الإحصاءات بناءً على الاستخدام Cohere تصميم حلول NLP متعددة اللغات وآمنة على نطاق المؤسسة حجم الفريق: مثالي للفرق التي تركز على الامتثال ولديها احتياجات NLP متعددة اللغات ضبط البيانات الخاصة، ودعم أكثر من 100 لغة، ولوحات تحليلات، واستنتاج قابل للتطوير، وتكامل SSO/SAML/RBAC يبدأ من 0.0375 دولار/1 مليون توكن (Command R7B)؛ أسعار مخصصة تكرار استكشاف وتشغيل نماذج مفتوحة المصدر دون القلق بشأن الإعداد أو الخوادم حجم الفريق: مثالي للمطورين الذين يختبرون نماذج الذكاء الاصطناعي أو يبنون نماذج MVP نماذج قابلة للتشعب، والتحكم في الإصدارات مع اختبار A/B، والتنبؤ الدفعي، ودعم webhook الدفع حسب الاستخدام؛ تختلف الأسعار حسب النموذج TensorFlow بناء أنظمة تعلم آلي مخصصة بالكامل مع أقصى قدر من التحكم حجم الفريق: مثالي لمهندسي التعلم الآلي الذين يحتاجون إلى تحكم كامل في النموذج مراقبة TensorBoard، تحويل ONNX/SavedModel، وظائف الخسارة المخصصة، التدريب بالدقة المختلطة مجاني (مفتوح المصدر)؛ يتم احتساب استخدام الحوسبة بشكل منفصل Azure Machine Learning ربط نماذج ML بنظام Microsoft البيئي من خلال الأتمتة وقابلية التوسع حجم الفريق: مثالي لفرق المؤسسات في نظام Azure البيئي AutoML، محفزات إعادة التدريب، قابلية تفسير النماذج باستخدام SHAP/LIME، كشف الانحراف، مجموعات حوسبة قابلة للتوسع أسعار مخصصة Google Gemini التفاعل مع أنواع متعددة من البيانات — النصوص والرموز والصور والفيديو — من خلال نموذج ذكاء اصطناعي واحد حجم الفريق: مثالي لفرق البحث والتحليل متعددة الوسائط فهم الصور/الرسوم البيانية، وتنفيذ Python في الوقت الفعلي، وتلخيص الفيديو، والاستدلال عبر المدخلات المختلطة مجاني؛ تتوفر خطط مدفوعة حسب الوصول إلى النموذج Microsoft Copilot زيادة الإنتاجية داخل تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وOutlook حجم الفريق: مثالي للمستخدمين من رجال الأعمال في نظام Microsoft 365 أتمتة وظائف Excel، وإنشاء شرائح PPT، وصياغة جدول الأعمال/البريد الإلكتروني، وربط مهام Outlook مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا IBM WatsonX تشغيل الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخاضعة لرقابة صارمة مع إمكانية التدقيق والتحكم الكاملين حجم الفريق: مثالي للبنوك والرعاية الصحية والمنظمات العامة الكشف عن التحيز، قوالب السلامة الفورية، اختبار المتانة التنافسية، سير العمل البشري في الحلقة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1050 دولارًا شهريًا BigML. com بناء وشرح النماذج التنبؤية دون أي خلفية في البرمجة أو التعلم الآلي حجم الفريق: مثالي للمحللين والمستخدمين الذين لا يستخدمون البرمجة النمذجة المرئية بالسحب والإفلات، والتعلم الجماعي، والتجميع، والتنبؤ بالسلسلة الزمنية تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا LangChain بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الذي يجمع بين نماذج وأدوات وواجهات برمجة تطبيقات متعددة حجم الفريق: مثالي لمطوري الذكاء الاصطناعي الذين يبنون أدوات قائمة على الو التتبع والتسجيل، وتخزين استدعاءات API، ومنطق الاحتياطي، واستجابات البث، وأطر التقييم المخصصة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا الأوزان والتحيزات الحفاظ على تنظيم تجارب التعلم الآلي وقابليتها للتكرار وتركيزها على الأداء حجم الفريق: مثالي لفرق أبحاث التعلم الآلي ومختبرات الذكاء الاصطناعي مسح المعلمات الفائقة، ولوحات المعلومات المباشرة، ومشاركة التجارب العامة، وتوصيف GPU، وإصدار إصدارات التجارب مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا ClearML إدارة دورة حياة MLOps الكاملة من التتبع إلى التنسيق والنشر حجم الفريق: مثالي لفرق ML التي تعتمد على العمليات بشكل كبير واستخدام البنية التحتية الداخلية تسجيل التدقيق، النشر الأزرق والأخضر، تكامل CI/CD، الجدولة خارج أوقات الذروة، تسجيل النماذج، أدوات قابلية التكرار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Amazon SageMaker تشغيل نماذج ML وضبطها وتوسيع نطاقها بشكل أصلي على البنية التحتية AWS حجم الفريق: مثالي للفرق القائمة على AWS التي تعمل على نطاق واسع تصنيف بيانات Ground Truth، دفاتر ملاحظات مُدارة، ضبط تلقائي للمعلمات الفائقة، نقاط نهاية قابلة للتوسع، مراقبة CloudWatch Unified Studio: مجاني؛ الأسعار الأخرى تعتمد على الحوسبة والاستخدام

لماذا تختار بدائل Hugging Face

إليك الأسباب التي تجعل استكشاف بدائل Hugging Face أمرًا منطقيًا:

ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة: ابحث عن منصات ذات ابحث عن منصات ذات نماذج لغوية كبيرة متخصصة لمهام متخصصة مثل الرؤية الحاسوبية أو معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة

سير عمل مبسط: اختر الحلول التي تتميز بإعداد أسهل أو واجهات بدون كود من أجل إنشاء نماذج أولية أسرع وكفاءة تشغيلية محسنة

خطط فعالة من حيث التكلفة: اكتشف الخيارات التي توفر مستويات مجانية أو أسعارًا أقل لإدارة البيانات مع مراعاة الميزانية

قدرات تكامل محسّنة: ابحث عن أدوات تتزامن بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو المنصات السحابية

أداء قابل للتطوير: اختر اختر منصات الذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع مجموعات بيانات أكبر أو توفر معالجة أسرع للمشاريع الكبيرة

دعم أقوى للمؤسسات: اختر بدائل Hugging Face التي توفر دعمًا مخصصًا للفرق التي تحتاج إلى حلول قوية وآمنة

تدريب النماذج المخصصة: استكشف الخيارات مع الضبط الدقيق المتقدم لنماذج فريدة وعالية الأداء

خيارات نشر مبتكرة: اختر أدوات ذات طرق استضافة أو نشر فريدة لتسهيل التوسع

🔍 هل تعلم؟ بفضل المحولات، يمكن لأدوات مثل GPT و BERT قراءة جمل كاملة معًا. فهي تلتقط النبرة والنية والسياق بطريقة لم تكن النماذج القديمة قادرة على القيام بها. لهذا السبب يبدو الذكاء الاصطناعي اليوم أكثر طبيعية عندما يتحدث.

أفضل بدائل Hugging Face

هذه هي اختياراتنا لأفضل بدائل Hugging Face. 👇

1. ClickUp (الأفضل لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في إدارة المشاريع والوثائق وسير العمل)

عزز مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

الجميع يستخدم الذكاء الاصطناعي، ولكن معظمه يعمل في صوامع منعزلة. لديك أداة للكتابة، وأخرى للتلخيص، وثالثة للجدولة، ولكن لا توجد أي منها تتواصل مع عملك. وهذا يؤدي إلى مزيد من التوسع في الذكاء الاصطناعي وفوضى لا داعي لها.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي حيثما يكون مفيدًا: داخل مهامك ووثائقك وتحديثات فريقك.

اكتب وولخص وأتمت في السياق

حوّل النقاط الفنية إلى وثائق منظمة باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain مدمج في كل جزء من المنصة. فهو يكتب المحتوى، ويلخص التحديثات، ويُنشئ التقارير، ويعيد كتابة أوصاف المهام الفوضوية — في المكان الذي يتم فيه العمل بالضبط.

لنفترض أنك تقوم بتوثيق متطلبات API للمطورين. يمكنك لصق المواصفات الفنية في مستند ClickUp Doc، وإضافة نقاط حول المصادقة وحدود المعدلات، ثم مطالبة ClickUp Brain بإنشاء وثائق سهلة الاستخدام للمطورين مع أمثلة على الأكواد. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي المتصل بتنظيم ملاحظاتك الأولية في أقسام واضحة مع البقاء داخل المستند، حيث سيتمكن فريقك من الرجوع إليها.

أمثلة أخرى:

حوّل مستند اجتماع طويل إلى موجز مشروع لرئيس فريقك

أعد كتابة أوصاف المهام الغامضة لتوضيح الخطوات التالية

قم بصياغة تحديثات متكررة للعملاء باستخدام أنشطة المهام من الأسبوع الماضي

لخص سلسلة التخطيط وقم بتعيين متابعات للمالكين

اعرض الإجابات والعوائق والتقارير في ثوانٍ معدودة

نعم، يساعدك ClickUp Brain على العمل داخل المهام والمستندات. ولكن في بعض الأحيان، تحتاج إلى التراجع خطوة إلى الوراء: مساحة مركزة لطرح الأسئلة والحصول على توضيح والتحرك بسرعة.

هذا هو بالضبط الغرض الذي صُمم من أجله ClickUp Brain MAX.

يوفر لك مساحة مخصصة للعمل مع الذكاء الاصطناعي، منفصلة عن مهامك ووثائقك، ولكنها متصلة بها تمامًا. بصفته رفيقك في الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، يساعدك على التفكير في العمل وإيجاد الإجابات والتحرك بشكل أسرع دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو إعادة شرح السياق.

انطق استفسارك بصوت عالٍ واحصل على رؤى فورية من ClickUp Brain MAX

اكتب سؤالاً، وسيتم استخراجه من بيانات مساحة العمل الحية، وليس من مخرجات الذكاء الاصطناعي المعزولة. إنه يفهم سياق المشروع ومستويات الأولوية ومهام المالك. يمكنك حتى نطق استفسارك بصوت عالٍ.

ClickUp Brain MAX هو تطبيق يعتمد على الصوت أولاً، دائمًا في متناول يدك، ومصمم لتقليل العبء الذهني لإدارة العمل.

لنفترض أنك تقود عملية إطلاق متعددة الوظائف. تسأل: "ما الذي يعيق إطلاق الحملة؟" *يُظهر Brain MAX المهام المتأخرة والمالكين المعينين والمستندات المرتبطة والتعليقات المُعلّمة الجاهزة للتنفيذ.

حالات استخدام أخرى في العالم الواقعي:

اطلب قائمة بالمهام المتأخرة مجمعة حسب المكلف بها

اسحب ملخصًا للمراحل المكتملة في هذا الربع

احصل على عرض في الوقت الفعلي للعوائق في جميع المشاريع النشطة

اكتشف المخاطر قبل أن تتفاقم، بناءً على نشاط المهام

أتمتة المهام بدون قواعد

قم ببناء سير عمل معقد لتدريب الموظفين الجدد في المؤسسة باستخدام ClickUp Brain و Automations

لم تعد بحاجة إلى البحث في المشغلات والإجراءات. ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة طبيعية، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الأتمتة في ClickUp.

على سبيل المثال، يتعامل فريق نجاح العملاء لديك مع الأعمال المتكررة في كل مرة يقوم فيها عميل مؤسسي بالتسجيل. تخبر ClickUp Brain: عندما يتم وضع علامة "Enterprise Onboarding" على مهمة ما، قم بإنشاء مهام فرعية لبدء المكالمة، وحزمة الترحيب، والمهمة الفنية، وتذكيرات المتابعة.

يقوم الذكاء الاصطناعي ببناء أتمتة سير العمل متعدد الخطوات هذا ويتيح لك اختباره قبل تشغيله.

أفضل ميزات ClickUp

وكلاء الذكاء الاصطناعي الفعالون: قم بنشر قم بنشر وكلاء ClickUp AI Autopilot المتخصصين الذين يتولون المهام المتكررة مثل تحديثات المشاريع وتقارير الحالة — دون الحاجة إلى تدريب معقد على النماذج

تجنب الارتباط بمورد واحد: يمكنك الوصول إلى Claude و GPT و Gemini ونماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة الأخرى من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى إعادة بناء سير العمل

لا تفوت أي سياق: استخدم استخدم AI Notetaker من ClickUp لتسجيل الاجتماعات وتلخيصها تلقائيًا مع بنود العمل التي تتم مزامنتها مباشرة مع مهامك

ابحث عن أي شيء: ابحث في جميع أعمالك باستخدام ابحث في جميع أعمالك باستخدام Enterprise AI Search في ClickUp الذي يفهم سياق فريقك

توسع دون تعقيد: احصل على ميزات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية أو مفاتيح API — كل شيء يعمل فورًا​​​​​​​​​​​​​​​​

العصف الذهني بصريًا: قم بإنشاء صور مباشرة في قم بإنشاء صور مباشرة في ClickUp Whiteboards عن طريق مطالبة ClickUp Brain، ثم حوّل تلك الأفكار إلى خطط مشاريع قابلة للتنفيذ

الدردشة دون التبديل: حافظ على اتصال المحادثات بعملك الفعلي باستخدام حافظ على اتصال المحادثات بعملك الفعلي باستخدام ClickUp Chat

جدولة أكثر ذكاءً: دع دع ClickUp Calendar يحجب وقت التركيز تلقائيًا ويقترح الاجتماعات المثلى بناءً على مواعيد تسليم المشاريع

قيود ClickUp

لا يمكنك تعديل البنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي أو تقسيمها أو المساهمة فيها كما هو الحال مع Hugging Face

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,385+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2 هذه كل شيء عن منصة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي هذه:

لقد عزز Brain MAX الجديد إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

📮 ClickUp Insight: 30٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وجمع المعلومات. ولكن هل هناك ذكاء اصطناعي يساعدك في العثور على ذلك الملف المفقود في العمل أو سلسلة المحادثات المهمة على Slack التي نسيت حفظها؟ نعم! يمكن لـ Connected Search المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp البحث على الفور في جميع محتويات مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك التطبيقات المدمجة من جهات خارجية، واستخراج الرؤى والموارد والإجابات. وفر ما يصل إلى 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام البحث المتقدم من ClickUp!

2. OpenAI (الأفضل للوصول إلى نماذج متقدمة لتوليد اللغة والصور)

عبر OpenAI

احتلت OpenAI عناوين الأخبار عندما تم إطلاق ChatGPT، وفجأة، أصبح الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي مرة أخرى. تتعامل نماذج GPT الخاصة بهم مع كل شيء بدءًا من كتابة رسائل البريد الإلكتروني إلى تصحيح الأخطاء في الكود، بينما DALL-E يحول أكثر مطالباتك نصية جنونًا إلى صور حقيقية.

ما يميز OpenAI هو الطريقة التي قاموا بها بتجميع الذكاء الاصطناعي. يمكنك الوصول إلى نماذج كانت في السابق محجوبة في مختبرات الأبحاث. بالطبع، أنت تدفع مقابل هذه الراحة، ولكن عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة والعملاء يضغطون عليك، تصبح هذه الراحة لا تقدر بثمن.

أفضل ميزات OpenAI

قم بضبط النماذج على مجموعات البيانات الخاصة بك لتتناسب مع صوت علامتك التجارية أو أسلوب الكتابة أو خبرتك في المجال

تحكم في سلوك النموذج باستخدام مطالبات النظام وإعدادات درجة الحرارة لضبط مستويات الإبداع وتنسيق الاستجابة

قم بمعالجة تنسيقات ملفات متعددة، بما في ذلك ملفات PDF والصور والمستندات، من أجل تحليل واستخراج شامل للمحتوى

تتبع تكاليف الاستخدام وحدد حدود الإنفاق من خلال لوحات معلومات الفوترة التفصيلية التي تقسم النفقات حسب النموذج والمشروع

أنشئ تضمينات لتطبيقات البحث الدلالي التي تفهم المعنى بدلاً من مجرد مطابقة الكلمات الرئيسية

قيود OpenAI

خيارات تخصيص محدودة لهيكل النموذج

يؤثر الاعتماد على استدعاءات API الخارجية على الوظائف في وضع عدم الاتصال بالإنتر

يمكن أن تؤثر حدود المعدل على التطبيقات ذات الحجم الكبير في مختلف الصناعات

واجهت OpenAI العديد من الدعاوى القضائية والتدقيق بشأن بيانات التدريب التي تم جمعها من الويب دون موافقة

أسعار OpenAI

تقييمات ومراجعات OpenAI

G2: 4. 7/5 (830+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 220 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OpenAI؟

من مراجعة G2:

واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به مذهلة، مع واجهة مستخدم ممتازة ولم أواجه أي مشاكل أثناء استخدام chatgpt. أحببته وأوصي بشدة بتجربته وتنزيله واتخاذ قراراتك بسرعة.

🎥 شاهد: كيفية استخدام ClickUp Brain كمساعد شخصي لك، في أي وقت وفي أي مكان.

💡 نصيحة احترافية: لا تعتمد على مقياس واحد. قسّم تقييم LLM إلى مدى جودة تعامله مع المدخلات المنظمة (مثل الجداول والقوائم) مقابل المطالبات غير المنظمة (المهام المفتوحة). ستكتشف أنماط الفشل بشكل أسرع.

3. Anthropic Claude (الأفضل لإجراء محادثات آمنة وسياقية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Anthropic

يتبع Claude نهجًا مختلفًا في التعامل مع أمان الذكاء الاصطناعي. بدلاً من فرض مرشحات على المحتوى، قامت Anthropic بتدريبه على التفكير في المشكلات بعناية. ستلاحظ أن Claude يأخذ في الاعتبار وجهات نظر متعددة قبل الرد، مما يجعله جيدًا في المناقشات الدقيقة حول الموضوعات المعقدة.

نافذة السياق ضخمة، لذا يمكنك تزويدها بوثائق كاملة وإجراء محادثات حقيقية حول المحتوى.

فكر في تلك المرات التي أردت فيها مناقشة ورقة بحثية أو تحليل تقرير طويل. يتعامل Claude مع هذه السيناريوهات بشكل طبيعي. كما أنه يتذكر كل شيء من محادثتك السابقة، حتى لا تضطر إلى تكرار نفسك باستمرار.

أفضل ميزات Anthropic Claude

اكتب الكود وقم بتصحيحه في عشرات لغات البرمجة، مع شرح المنطق واقتراح التحسينات أثناء العمل

ابحث في الويب في الوقت الفعلي للوصول إلى المعلومات الحالية والتحقق من الحقائق أثناء المحادثات

فكر في المعضلات الأخلاقية المعقدة والمواضيع الدقيقة مع تقديم وجهات نظر متوازنة بدلاً من إجابات مبسطة للغاية

قم بإجراء حسابات رياضية متقدمة وتحليلات إحصائية مع شرح تفصيلي خطوة بخطوة والتحقق منها

قم بإنشاء مخرجات منظمة مثل JSON و XML و YAML تتبع مخططات محددة لعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)

قيود Anthropic Claude

يحتوي على مجموعة نماذج أصغر مقارنة ببدائل Claude

مرونة أقل لتدريب النماذج المخصصة

زمن انتقال أعلى لبعض المهام المتخصصة

أسعار Anthropic Claude

Claude Opus 4 الإدخال: 15 دولارًا لكل مليون توكن الإخراج: 75 دولارًا لكل مليون توكن التخزين المؤقت للطلبات: الكتابة: 18.75 دولارًا لكل مليون توكن القراءة: 1.50 دولارًا لكل مليون توكن

الإدخال: 15 دولارًا لكل مليون توكن

الناتج: 75 دولارًا لكل مليون توكن

التخزين المؤقت للطلبات: الكتابة: 18.75 دولارًا لكل مليون رمز القراءة: 1.50 دولارًا لكل مليون رمز

اكتب: 18.75 دولارًا لكل مليون توكن

اقرأ: 1.50 دولار لكل مليون توكن

Claude Sonnet 4 الإدخال: 3 دولارات لكل مليون توكن الإخراج: 15 دولارًا لكل مليون توكن التخزين المؤقت للطلبات: الكتابة: 3.75 دولارات لكل مليون توكن القراءة: 0.30 دولار لكل مليون توكن

الإدخال: 3 دولارات لكل مليون توكن

الناتج: 15 دولارًا لكل مليون توكن

التخزين المؤقت للطلبات: الكتابة: 3.75 دولار لكل مليون رمز القراءة: 0.30 دولار لكل مليون رمز

اكتب: 3.75 دولار لكل مليون توكن

اقرأ: 0.30 دولار لكل مليون توكن

Claude Haiku 3. 5 الإدخال: 0.80 دولار لكل مليون توكن الإخراج: 4 دولارات لكل مليون توكن التخزين المؤقت للطلبات: الكتابة: 1 دولار لكل مليون توكن القراءة: 0.08 دولار لكل مليون توكن

الإدخال: 0.80 دولار لكل مليون توكن

الناتج: 4 دولارات لكل مليون توكن

التخزين المؤقت للطلبات: الكتابة: 1 دولار لكل مليون رمز القراءة: 0.08 دولار لكل مليون رمز

اكتب: 1 دولار لكل مليون توكن

اقرأ: 0.08 دولار لكل مليون توكن

الإدخال: 15 دولارًا لكل مليون توكن

الناتج: 75 دولارًا لكل مليون توكن

التخزين المؤقت للطلبات: الكتابة: 18.75 دولارًا لكل مليون رمز القراءة: 1.50 دولارًا لكل مليون رمز

اكتب: 18.75 دولارًا لكل مليون توكن

اقرأ: 1.50 دولار لكل مليون توكن

اكتب: 18.75 دولارًا لكل مليون توكن

اقرأ: 1.50 دولار لكل مليون توكن

الإدخال: 3 دولارات لكل مليون توكن

الناتج: 15 دولارًا لكل مليون توكن

التخزين المؤقت للطلبات: الكتابة: 3.75 دولار لكل مليون رمز القراءة: 0.30 دولار لكل مليون رمز

اكتب: 3.75 دولار لكل مليون توكن

اقرأ: 0.30 دولار لكل مليون توكن

اكتب: 3.75 دولار لكل مليون توكن

اقرأ: 0.30 دولار لكل مليون توكن

الإدخال: 0.80 دولار لكل مليون توكن

الناتج: 4 دولارات لكل مليون توكن

التخزين المؤقت للطلبات: الكتابة: 1 دولار لكل مليون رمز القراءة: 0.08 دولار لكل مليون رمز

الكتابة: 1 دولار لكل مليون توكن

اقرأ: 0.08 دولار لكل مليون توكن

الكتابة: 1 دولار لكل مليون توكن

اقرأ: 0.08 دولار لكل مليون توكن

تقييمات ومراجعات Anthropic Claude

G2: 4. 4/5 (55+ تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Anthropic Claude؟

استنادًا إلى تعليق على Reddit:

بصراحة؟ يبدو أن Claude "شخص" جيد. فهو يأخذ رفاهية الإنسان في الاعتبار عند اتخاذ قراراته بعمق لا نراه في النماذج الأخرى. إذا اضطررت لاختيار LLM ليكون الرائد العالمي، فسيكون Claude هو خياري الأول. لن أثق بالآخرين بنفس الدرجة دون تدريب على الأخلاق أو تكوين الشخصية.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2012، تفوق نموذج يسمى AlexNet على البشر في التعرف على الصور. كان أسرع وأكثر دقة ولم يتعب. غيرت تلك اللحظة نظرة الناس إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والأمن والروبوتات.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين Anthropic AI

4. Cohere (الأفضل لبناء حلول معالجة اللغة الطبيعية على مستوى المؤسسات)

عبر Cohere

صممت Cohere منصتها خصيصًا للشركات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي ولكنها لا تستطيع المساومة على خصوصية البيانات. تغطي قدراتها متعددة اللغات أكثر من 100 لغة، وهو أمر مهم للغاية إذا كنت تتعامل مع عملاء عالميين أو أسواق دولية.

تعمل عمليات التضمين بشكل جيد بشكل خاص في تطبيقات البحث حيث تحتاج إلى فهم المعنى بدلاً من مجرد مطابقة الكلمات الرئيسية. يمكنك أيضًا تدريب مصنفات الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بك ، مما يجعلها عملية للفرق التي تحتاج إلى حلول الذكاء الاصطناعي ولكن ليس لديها علماء بيانات متخصصين.

أفضل ميزات Cohere

قم بضبط النماذج باستخدام بياناتك الخاصة مع الحفاظ على التحكم الكامل في مجموعات بيانات التدريب وأوزان النماذج.

قم بتوسيع قدرة الاستدلال تلقائيًا بناءً على أنماط الطلب دون إدارة البنية التحتية الأساسية لوحدة معالجة الرسومات

قم بتنفيذ أنظمة إنشاء معززة بالاسترجاع يمكنها الاستشهاد بالمصادر وتوفير إسناد للمحتوى الذي تم إنشاؤه.

راقب أداء النموذج وأنماط الاستخدام من خلال لوحات تحليلات شاملة وأنظمة تنبيه.

ادمج مع أنظمة المصادقة الحالية باستخدام SSO و SAML وضوابط الوصول القائمة على الأدوار لتتبع التجارب

قيود Cohere

مجتمع أصغر وعدد أقل من عمليات التكامل مع أطراف ثالثة

قدرات رؤية حاسوبية محدودة مقارنة بالمنصات متعددة الوسائط

يتوفر عدد أقل من النماذج المدربة مسبقًا للمجالات المتخصصة

وثائق أقل شمولاً لحالات الاستخدام المتقدمة والإعدادات المختلطة

أسعار Cohere

الأمر A الإدخال: 2.50 دولار لكل مليون توكن الإخراج: 10 دولارات لكل مليون توكن

الإدخال: 2.50 دولار لكل مليون توكن

الناتج: 10 دولارات لكل مليون توكن

الأمر R الإدخال: 0.15 دولار لكل مليون توكن الإخراج: 0.60 دولار لكل مليون توكن

الإدخال: 0.15 دولار لكل مليون توكن

الناتج: 0.60 دولار لكل مليون توكن

الأمر R7B الإدخال: 0.0375 دولار لكل مليون توكن الإخراج: 0.15 دولار لكل مليون توكن

الإدخال: 0.0375 دولار لكل مليون توكن

الناتج: 0.15 دولار لكل مليون توكن

الإدخال: 2.50 دولار لكل مليون توكن

الناتج: 10 دولارات لكل مليون توكن

الإدخال: 0.15 دولار لكل مليون توكن

الناتج: 0.60 دولار لكل مليون توكن

الإدخال: 0.0375 دولار لكل مليون توكن

الناتج: 0.15 دولار لكل مليون توكن

تقييمات ومراجعات Cohere

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cohere؟

وفقًا لمراجعة Capterra:

كان إعداد Cohere سهلاً للغاية، كما أن الوثائق كانت سهلة الفهم. كانت القدرة على رؤية كيفية استخدام مستخدمينا للتطبيق مفيدة للغاية ورائعة في البداية. […] تحتوي النسخة المجانية من البرنامج على عدد محدود للغاية من الجلسات، ومع نمو قاعدة مستخدمينا، أصبحنا نجد التطبيق أقل فائدة لأن المزيد من الجلسات أصبحت مخفية خلف حاجز الدفع.

🔍 هل تعلم؟ قامت نماذج مثل GPT‑4 و Grok 4 بتغيير إجاباتها عند تلقي ردود فعل سلبية (حتى لو كانت إجابتها الأولى دقيقة). بدأت تشك في نفسها بعد رؤية ردود فعل متناقضة. هذا يشبه بشكل غريب سلوك الناس تحت الضغط، ويثير تساؤلات حول موثوقية إجاباتها.

5. Replicate (الأفضل لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر دون إدارة البنية التحتية)

عبر Replicate

Replicate يشبه امتلاك مكتبة ضخمة من نماذج الذكاء الاصطناعي دون عناء إدارة الخوادم. هل قام أحدهم بإنشاء مولد صور مذهل؟ من المحتمل أن يكون موجودًا على Replicate. هل تريد تجربة نموذج توليف الصوت الجديد الذي يتحدث عنه الجميع؟ ما عليك سوى إجراء مكالمة API.

تتولى تطبيق الذكاء الاصطناعي التعامل مع كل تعقيدات البنية التحتية حتى تتمكن من تجربة عشرات النماذج المختلفة دون الالتزام بنموذج واحد. لا تدفع إلا عند استخدام شيء ما، مما يجعله مثاليًا لإنشاء النماذج الأولية.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تجد نموذجًا مناسبًا، يمكنك حتى نشر إصداراتك المخصصة باستخدام نظام الحاويات البسيط الخاص بهم.

تكرار أفضل الميزات

تحكم في إصدارات نماذجك باستخدام إمكانيات التراجع واختبار A/B بين إصدارات النماذج المختلفة

قم بإعداد webhooks لتلقي إشعارات عند اكتمال التنبؤات طويلة الأمد أو عند حدوث أخطاء

قم بمعالجة عدة مدخلات في وقت واحد لتقليل تكاليف كل توقع وتحسين كفاءة الإنتاجية

قم بتقسيم النماذج الحالية لإنشاء إصدارات مخصصة بمعلمات أو بيانات تدريب مختلفة

تكرار القيود

لديك سيطرة أقل على بيئة استضافة النموذج وتكويناته

هناك مشكلات كامنة تتعلق بالكمون في التطبيقات في الوقت الفعلي واحتياجات المؤسسات

خيارات محدودة لتخصيص النماذج وضبطها

الاعتماد على توفر نماذج الطرف الثالث وصيانتها

تكرار الأسعار

تختلف الأسعار باختلاف النموذج

تكرار التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Replicate؟

تشير مراجعة Reddit إلى ما يلي:

على أي حال، أعتقد أن النسخ هو الخيار الأسهل لاستخدام نماذج الصور أو الفيديو الجديدة. أشك في أنه الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة إذا كان لديك الكثير من المستخدمين، ولكن بالنسبة لـ MVP، يمكن أن يوفر لك الكثير من المتاعب والمال (على عكس استئجار GPU بالساعة).

💡 نصيحة احترافية: قم بالتعديل الدقيق باعتدال. لا تحتاج دائمًا إلى تعديل النموذج للحصول على مخرجات خاصة بالمجال. جرب أولاً الهندسة الذكية للمطالبات + التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). لا تستثمر في التعديل الدقيق إلا إذا كنت تحقق باستمرار أقصى درجات الدقة أو الصلة.

6. TensorFlow (الأفضل لإنشاء نماذج تعلم آلي مخصصة من البداية)

عبر TensorFlow

يمنحك TensorFlow تحكمًا كاملاً في مصير التعلم الآلي الخاص بك (وهو ما يعد نعمة ونقمة في الوقت نفسه). قامت Google بفتح مصدر إطار عمل ML الخاص بها، مما يعني أنك تحصل على نفس الأدوات التي تستخدمها داخليًا.

المرونة مذهلة؛ يمكنك بناء أي شيء بدءًا من الانحدار الخطي البسيط إلى هياكل المحولات المعقدة.

*يوفر TensorFlow Hub نماذج مدربة مسبقًا يمكنك ضبطها، بينما يوفر TensorBoard تحليلات في الوقت الفعلي لأداء التدريب. ومع ذلك، فإن هذه القوة تأتي مع التعقيد. ستقضي وقتًا في تعلم المفاهيم التي تستبعدها المنصات عالية المستوى.

أفضل ميزات TensorFlow

قم بتحليل أداء النموذج وتحديد العقبات باستخدام أدوات تصحيح أخطاء متقدمة تعرض استخدام الذاكرة والرسوم البيانية الحسابية

قم بتحويل النماذج بين تنسيقات مختلفة مثل SavedModel و TensorFlow Lite و ONNX ، من أجل التوافق بين الأنظمة الأساسية المختلفة

قم بتنفيذ وظائف الخسارة المخصصة وخوارزميات التحسين التي لا تتوفر في مكتبات التعلم الآلي القياسية

استخدم التدريب الدقيق المختلط لتقليل استخدام الذاكرة وتسريع التدريب على بنى GPU الحديثة

أنشئ خطوط أنابيب بيانات مخصصة باستخدام tf. data التي تتعامل بكفاءة مع مجموعات البيانات الكبيرة من خلال المعالجة المسبقة والتوسيع

قيود TensorFlow

يتطلب موارد حاسوبية كبيرة لتدريب النماذج الكبيرة

عملية تصحيح أخطاء معقدة مقارنة ببدائل Hugging Face الأعلى مستوى

إعداد وتكوين يستغرقان وقتًا طويلاً لحالات الاستخدام المتقدمة

أسعار TensorFlow

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TensorFlow

G2: 4. 5/5 (أكثر من 125 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TensorFlow؟

يبرز أحد المستخدمين على G2 ما يلي:

أحب قوة ومرونة TensorFlow في بناء وتدريب نماذج التعلم العميق. Keras يجعل الأمر أسهل قليلاً، كما أن النماذج المدربة مسبقًا توفر الكثير من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع رائع عندما أواجه مشكلة. […] منحنى التعلم حاد. خاصة للمبتدئين. أحيانًا تكون رسائل الخطأ معقدة للغاية بحيث يصعب فهمها، ويكون تصحيح الأخطاء أمرًا محبطًا. كما أنه يتطلب الكثير من قوة الحوسبة، مما قد يمثل مشكلة إذا لم يكن لديك أجهزة عالية الجودة.

🧠 حقيقة ممتعة: وجد الباحثون أن نماذج اللغة غالبًا ما تقترح حزم برامج غير موجودة. حوالي 19.7٪ من عينات الكود تضمنت أسماء مختلقة، مما قد يؤدي إلى هجمات احتلال.

7. Azure Machine Learning (الأفضل لدمج سير عمل التعلم الآلي مع خدمات Microsoft السحابية)

عبر Microsoft Azure

يعد Azure ML خيارًا طبيعيًا إذا كانت مؤسستك تستخدم Microsoft بالفعل. توفر الأداة واجهات تشغيل بالضغط والنقر للمستخدمين من رجال الأعمال وبيئات برمجة كاملة لعلماء البيانات.

AutoML يتولى المهام الصعبة عندما تحتاج إلى نتائج سريعة، حيث يجرب تلقائيًا خوارزميات ومعايير فائقة مختلفة. وفي الوقت نفسه، يعني التكامل مع Power BI أن نماذجك يمكن أن تغذي لوحات المعلومات التنفيذية مباشرةً.

تحصل على تحكم قوي في إصدارات النماذج، وخطوط أنابيب نشر آلية، ومراقبة تنبهك عندما يبدأ أداء النموذج في التدهور.

أفضل ميزات Azure Machine Learning

قم بجدولة مسارات إعادة التدريب الآلية التي يتم تشغيلها عند توفر بيانات جديدة أو تدهور أداء النموذج

قم بإنشاء بيئات Docker مخصصة لتدريب النماذج القابلة للتكرار ونشرها عبر أهداف حوسبة مختلفة

قم بتنفيذ ميزات قابلية تفسير النماذج التي تشرح التنبؤات باستخدام LIME و SHAP وتقنيات التفسير الأخرى

قم بإعداد مراقبة انحراف البيانات التي تنبهك عندما تختلف البيانات الواردة بشكل كبير عن مجموعات بيانات التدريب

قم بإدارة مجموعات الحوسبة التي تتوسع تلقائيًا بناءً على متطلبات عبء العمل مع تحسين الكفاءة من حيث التكلفة

قيود Azure Machine Learning

هناك مخاوف بشأن تقييد الموردين بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم استراتيجيات متعددة السحابة

مرونة محدودة مقارنة ببدائل Hugging Face مفتوحة المصدر

أسعار Azure Machine Learning

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Azure Machine Learning

G2: 4. 3/5 (85+ تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Azure Machine Learning؟

كما تمت مشاركته على G2:

الخدمة سهلة الاستخدام وتحتوي على العديد من الميزات المثيرة للاهتمام لتحميل البيانات والتقاط الأنماط المرتبطة بها، ويمكن تحسين الواجهة ولكنها تلبي احتياجاتي. إذا كانت لديك شكوك حول التنفيذ، فهناك الكثير من المعلومات على الويب أو يمكنك طلب المساعدة من دعم Microsoft مباشرةً.

8. Google Gemini (الأفضل لمعالجة أنواع متعددة من المحتوى في تفاعل واحد)

عبر Google Gemini

يفهم Gemini من Google أنواعًا متعددة من المحتوى في وقت واحد. يمكنك عرض مخطط بياني وطرح أسئلة حول البيانات، أو تحميل صور وإجراء محادثات حول ما يحدث فيها. تتميز قدرات الرياضيات والترميز بقوتها بشكل خاص. يعمل من خلال معادلات معقدة خطوة بخطوة ويشرح طريقة تفكيره.

تتعامل نافذة السياق مع كميات هائلة من النصوص، مما يجعلها مفيدة لتحليل أوراق بحثية كاملة أو مستندات طويلة. والمثير للاهتمام هو كيف تحافظ على تدفق المحادثة عبر أنواع المحتوى المختلفة دون أن تفقد مسار ما تناقشه.

أفضل ميزات Google Gemini

ترجم بين عشرات اللغات مع الحفاظ على السياق والفروق الثقافية الدقيقة في النص الأصلي

قم بإنشاء وتنفيذ كود Python مباشرةً داخل المحادثات، مع عرض النتائج وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي

استخرج البيانات المنظمة من مصادر غير منظمة مثل الإيصالات والنماذج والمستندات المكتوبة بخط اليد

قم بتحليل المكونات المرئية والصوتية في وقت واحد للحصول على ملخصات فيديو مفصلة لمحتوى الفيديو

قم بمهام استدلال معقدة تتطلب دمج معلومات من مصادر وأنواع محتوى متعددة

قيود Google Gemini

توافر محدود في مناطق معينة ولحالات استخدام محددة

خيارات تخصيص نماذج أقل شمولاً مقارنة بالبدائل الراسخة

أعرب المستخدمون عن مخاوفهم بشأن خصوصية البيانات داخل نظام Google البيئي

أسعار Google Gemini

مجاني

المستوى المدفوع: تختلف الأسعار باختلاف النموذج

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4. 4/5 (245+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: قد تعتقد أن النماذج الأفضل سترتكب أخطاء أقل، ولكن العكس هو ما يحدث في بعض الأحيان. مع زيادة حجم نماذج LLM وتطورها، فإنها ترتكب أخطاء أكثر في بعض الأحيان، خاصةً عند سؤالها عن حقائق. حتى الإصدارات الأحدث تظهر أخطاء أكثر ثقة، مما يجعل من الصعب اكتشافها.

9. Microsoft Copilot (الأفضل لتحسين الإنتاجية داخل تطبيقات Microsoft Office)

عبر Microsoft Copilot

يعمل Copilot داخل تطبيقات Microsoft التي تستخدمها يوميًا، مما يغير طريقة عمل الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية. فهو يفهم سياق عملك — أسلوبك في الكتابة والبيانات التي تحللها وحتى سجل اجتماعاتك.

اطلب منه إنشاء عرض تقديمي، وسوف يستخرج المعلومات ذات الصلة من مستنداتك ورسائلك الإلكترونية الحديثة.

يعد تكامل Excel ذكيًا بشكل خاص، حيث يساعدك على تحليل البيانات باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من الصيغ المعقدة. أفضل جزء؟ منحنى التعلم الخاص بك ضئيل للغاية لأن واجهة أداة التعاون بالذكاء الاصطناعي تعتمد على اصطلاحات Microsoft المألوفة.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

حوّل البيانات الأولية إلى عروض PowerPoint جذابة باستخدام القوالب الموجودة لديك وإرشادات العلامة التجارية.

أتمتة المهام المتكررة في Excel مثل الجداول المحورية والتنسيق الشرطي وإنشاء الصيغ من خلال الأوامر التخاطبية.

قم بصياغة جداول أعمال الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة بناءً على دعوات التقويم وملاحظات الاجتماعات السابقة

صمم مستندات ذات مظهر احترافي باستخدام الأنماط المدمجة واقتراحات التنسيق التي تتوافق مع معايير مؤسستك.

قيود Microsoft Copilot

تتطلب الأداة اشتراكًا في Microsoft 365 والتزامًا بالنظام البيئي، كما أن وظائفها محدودة خارج تطبيقات Microsoft.

أداء غير متسق عبر تطبيقات Office المختلفة

أسعار Microsoft Copilot

مجاني

Copilot Pro: 20 دولارًا شهريًا

Copilot لـ Microsoft 365: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2: 4. 4/5 (85+ تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

أستخدمه كل يوم لمساعدتي في وظائف Excel الأكثر صعوبة. إذا كانت لدي فكرة مفاهيمية عن كيفية معالجة البيانات، أقوم بشرح الموقف ويقوم copilot دائمًا بتقديم حل عملي وقابل للتطبيق. لقد ساعدني ذلك في التعرف على وظائف المصفوفات بشكل أفضل والاعتياد عليها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Microsoft Copilot لتسهيل حياتك وسير عملك

10. IBM WatsonX (الأفضل لنشر الذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال شديدة التنظيم)

عبر IBM WatsonX

صممت IBM WatsonX خصيصًا للمؤسسات التي لا تستطيع المخاطرة بالذكاء الاصطناعي، مثل البنوك والمستشفيات والوكالات الحكومية. يتم تسجيل كل قرار نموذجي، مما يخلق سجلات تدقيق تقدرها فرق الامتثال.

تقدم المنصة حلولًا خاصة بالصناعة، مما يسمح لمؤسسات الرعاية الصحية باستخدام نماذج مدربة على الأدبيات الطبية ومؤسسات الخدمات المالية لاكتساب قدرات تقييم المخاطر.

بناءً على متطلبات حساسية البيانات لديك، يمكنك نشر النماذج محليًا أو في سحابة IBM أو في تكوينات مختلطة. تتيح لك ميزات الحوكمة وضع حواجز وقائية ومراقبة مخرجات الذكاء الاصطناعي بحثًا عن التحيز أو السلوك غير المتوقع.

أفضل ميزات IBM WatsonX

قم بتنفيذ مراقبة الإنصاف التي تكتشف وتصحح تلقائيًا التحيز في تنبؤات النماذج عبر المجموعات الديموغرافية المختلفة

قم بإنشاء قوالب مخصصة لمطالبات الذكاء الاصطناعي مع حواجز أمان مدمجة تمنع استجابات الذكاء الاصطناعي الضارة أو غير الملائ

قم بإنشاء تقارير امتثال مفصلة تعرض قرارات النموذج واستخدام البيانات من أجل عمليات التدقيق التنظيمي والتوثيق.

اختبر متانة النموذج باستخدام أمثلة معاكسة وحالات حافة لتحديد نقاط الضعف المحتملة قبل النشر.

أنشئ سير عمل بشري حيث تتطلب القرارات الحاسمة موافقة يدوية قبل التنفيذ

قيود IBM WatsonX

تكاليف أعلى مقارنة ببدائل Hugging Face السحابية الأصلية

متطلبات الإعداد والتكوين معقدة

تتميز بدورة ابتكار أبطأ مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي الأحدث.

دعم مجتمعي محدود وملحقات من جهات خارجية

أسعار IBM WatsonX

مجاني

الأساسيات: يبدأ من 0 دولار شهريًا (نموذج الدفع الفوري)

قياسي: يبدأ من 1050 دولارًا شهريًا (نموذج الدفع الفوري)

تقييمات ومراجعات IBM WatsonX

G2: 4. 5/5 (84+ تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM WatsonX؟

استنادًا إلى مراجعة G2:

بصفتي مطورًا، أقدر كيف يجمع بين المرونة والهيكل، ويقدم مجموعة واسعة من أنواع النماذج من التعلم الآلي الكلاسيكي إلى نماذج اللغة الكبيرة. واجهة المستخدم نظيفة، والتكامل مع أطر العمل السحابية والأمنية الحالية بسيط، مما يساعد في تسريع دورات التجريب دون المساس بالحوكمة. [...] على الرغم من قوة المنصة، إلا أنها قد تبدو مربكة في البداية، خاصة عند إعداد سير عمل أكثر تخصيصًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الأسعار أكثر شفافية للمستخدمين الذين لا يزالون يستكشفون الخيارات قبل الالتزام على مستوى المؤسسة. سيكون تحسين البرامج التعليمية للتدريب للمطورين الجدد في نظام IBM البيئي إضافة مرحب بها.

🎥 شاهد: جرب أول وكيل ذكاء اصطناعي يستجيب لسياق عملك. استمع إليه مباشرة من Zeb Evans، مؤسس ClickUp ورئيسها التنفيذي:

11. BigML. com (الأفضل لبناء نماذج تنبؤية دون الحاجة إلى البرمجة أو الخبرة التقنية)

عبر BigML

تتيح لك الواجهة المرئية لـ BigML إنشاء نماذج تنبؤية عن طريق سحب وإفلات مجموعات البيانات بدلاً من كتابة أكواد معقدة. قم بتحميل ملف CSV لبيانات العملاء، وسيساعدك BigML على توقع العملاء الذين من المحتمل أن يتركوا الخدمة.

تتولى المنصة تلقائيًا معالجة البيانات المسبقة واختيار الميزات والتحقق من صحة النماذج. ما يجعل BigML موثوقًا هو الطريقة التي يشرح بها تنبؤاته. تحصل على تصورات واضحة توضح العوامل التي تؤثر على قرارات النموذج، مما يسهل عرض النتائج على أصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى فهم "سبب" توصيات الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات BigML.com

قم بإنشاء رؤى وتوصيات آلية من بياناتك باستخدام تفسيرات باللغة الطبيعية يمكن للفرق غير التقنية فهمها.

اجمع بين عدة خوارزميات لتحسين دقة التنبؤ وتقليل مخاطر الإفراط في الملاءمة باستخدام نماذج المجموعة.

قم بإجراء تحليل التجميع لتحديد الأنماط الخفية وشرائح العملاء في بيانات عملك

قم ببناء نماذج التنبؤ بالسلسلة الزمنية لتخطيط المخزون وتوقع الطلب والتوقعات المالية

قم بتصدير منطق التنبؤ كتطبيقات مستقلة أو قم بتضمينه مباشرة في أنظمة الأعمال الحالية

قيود BigML.com

يقدم دعمًا محدودًا للتعلم العميق وبنى الشبكات العصبية.

خيارات تخصيص أقل مقارنة بالمنصات القائمة على البرمجة

مجتمع أصغر ونظام بيئي لأدوات الطرف الثالث

أقل ملاءمة للبحوث المتطورة والأساليب التجريبية

أسعار BigML.com

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

Standard Prime: 30 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات BigML. com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

12. LangChain (الأفضل لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة ذات المكونات المتعددة)

عبر LangChain

يحل LangChain مشكلة ربط نماذج الذكاء الاصطناعي بالتطبيقات الواقعية. يمكنك إنشاء أنظمة تبحث عن المعلومات في قواعد البيانات، وتستدعي واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، وتحافظ على سجل المحادثات عبر تفاعلات متعددة.

يوفر إطار العمل مكونات مسبقة الصنع لأنماط شائعة مثل RAG، حيث يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي الوصول إلى مستندات محددة والاستشهاد بها. يمكنك ربط خدمات الذكاء الاصطناعي المختلفة معًا، ربما باستخدام نموذج واحد لفهم نية المستخدم وآخر لتوليد الاستجابات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرات وكيل LLM من LangChain مفتوحة المصدر ولا تعتمد على نموذج معين، لذا لن تكون مقيدًا بمزود معين للذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات LangChain

قم بتصحيح سير عمل الذكاء الاصطناعي المعقد باستخدام أدوات التتبع والتسجيل المدمجة التي تظهر بالضبط كيفية تدفق البيانات بين المكونات.

قم بتخزين استدعاءات API باهظة الثمن واستجابات النماذج لتقليل التكاليف وتحسين أداء التطبيق

تعامل مع الأخطاء برشاقة باستخدام منطق إعادة المحاولة وآليات الاحتياطية عندما تكون خدمات الذكاء الاصطناعي غير متاحة

أنشئ أطر تقييم مخصصة لاختبار أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف السيناريوهات ومجموعات

قم بتنفيذ استجابات البث للتطبيقات في الوقت الفعلي حيث يحتاج المستخدمون إلى ردود فعل فورية أثناء العمليات طويلة الأمد

قيود LangChain

يتطلب معرفة بالبرمجة وفهم مفاهيم الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تؤدي سرعة التطور إلى تغييرات جذرية وعدم استقرار

الأداء الإضافي من طبقات التجريد في التطبيقات المعقدة

أدوات مراقبة وتصحيح أخطاء مدمجة محدودة لبيئات الإنتاج

أسعار LangChain

المطور: يبدأ من 0 دولار شهريًا (ثم تدفع حسب الاستخدام)

بالإضافة إلى: يبدأ من 39 دولارًا شهريًا (ثم تدفع حسب الاستخدام)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LangChain

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة احترافية: قبل ضخ الموارد في LLM ضخم، قم ببناء خط أنابيب قوي لاسترجاع المعلومات يقوم بتصفية السياق بدقة. تبدأ معظم الهلوسات بمدخلات صاخبة، وليس بقيود النموذج.

13. Weights & Biases (الأفضل لتتبع ومقارنة نتائج تجارب التعلم الآلي)

عبر Weights & Biases

يمنع Weights & Biases تحول ML إلى فوضى عارمة من التجارب المنسية والنتائج المفقودة. تلتقط المنصة تلقائيًا كل شيء يتعلق بتدريب النموذج الخاص بك: المعلمات الفائقة والمقاييس وإصدارات الكود وحتى أداء النظام.

عندما يعمل شيء ما بشكل جيد، يمكنك إعادة إنتاجه بسهولة. وعندما تفشل التجارب، يمكنك معرفة بالضبط ما الذي حدث.

تساعدك أدوات التصور على اكتشاف الاتجاهات عبر مئات من عمليات التدريب، وتحديد الأساليب التي تحقق أفضل أداء. تحب الفرق ميزات التعاون لأن الجميع يمكنهم رؤية ما يحاول الآخرون القيام به دون التدخل في عمل بعضهم البعض.

أفضل ميزات Weights & Biases

قم بإعداد عمليات مسح تلقائية للمعلمات الفائقة التي تستكشف مجموعات مختلفة من المعلمات وتحدد التكوينات المثلى

أنشئ لوحات معلومات مخصصة مع مخططات تفاعلية يتم تحديثها في الوقت الفعلي مع تقدم التجارب

قم بتمييز التجارب وتنظيمها باستخدام بيانات تعريف مخصصة للعثور على النتائج ذات الصلة عبر مشاريع بحثية كبيرة

شارك نتائج التجارب خارجيًا باستخدام تقارير عامة لا تكشف عن الرموز أو البيانات الحساسة

تقييم أداء التدريب لتحديد مشكلات استخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) وتحسين تخصيص الموارد

قيود الأوزان والتحيزات

تضيف هذه الأداة مزيدًا من التعقيد للمشاريع البسيطة التي لا تتطلب تتبعًا مكثفًا

يمكن أن تتراكم التكاليف بسرعة بالنسبة للفرق الكبيرة وتتبع التجارب المكثفة

كانت هناك مراجعات تتعلق بعدم كفاية الوثائق الفنية

أسعار Weights & Biases

مستضاف على السحابة

مجاني

المزايا: يبدأ من 50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

مستضاف بشكل خاص

مجاني للاستخدام الشخصي

المؤسسات المتقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Weights & Biases

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Weights & Biases؟

على Reddit، قال أحد المستخدمين:

أستخدم WandB في عملي لعدة ساعات يوميًا. إنه الأكثر اكتمالًا من حيث الميزات لهذا التطبيق، ولكن أداءه سيئ للغاية.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في مجموعات الإنتاجية. يشير هذا الاعتماد المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain قادر على ذلك ! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات، وصياغة النصوص أو صقلها، واستخراج المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، والمزيد! انضم إلى 40٪ من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3+ تطبيقات بتطبيقنا الشامل للعمل!

14. ClearML (الأفضل لأتمتة سير عمل عمليات التعلم الآلي من البداية إلى النهاية)

عبر ClearML

تتولى ClearML معالجة الكابوس التشغيلي المتمثل في إدارة نماذج التعلم الآلي في الإنتاج. تتعقب المنصة تلقائيًا كل جانب من جوانب سير عمل التعلم الآلي، بدءًا من المعالجة المسبقة للبيانات وحتى نشر النماذج، مما يخلق مسار تدقيق كامل دون بذل أي جهد يد

عندما تتعطل النماذج في الإنتاج، يمكنك تتبع المشكلات حتى تصل إلى تغييرات محددة في البيانات أو تعديلات في الكود. تتيح لك إمكانات التدريب الموزعة توسيع نطاق التجارب عبر أجهزة متعددة ومزودي خدمات سحابية بسلاسة

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تنسيق خطوط الإنتاج على أتمتة المهام المتكررة مثل التحقق من صحة البيانات وإعادة تدريب النماذج والموافقات على النشر.

أفضل ميزات ClearML

قم بجدولة التجارب لتشغيلها تلقائيًا خلال ساعات الذروة لتقليل تكاليف الحوسبة واستخدام الموارد

قارن أداء النماذج عبر مجموعات بيانات وفترات زمنية مختلفة باستخدام مقاييس تقييم موحدة

ادمج مع خطوط أنابيب CI/CD وأدوات النشر الحالية باستخدام عناصر مخصصة وسجلات النماذج

قم بتنفيذ عمليات نشر زرقاء-خضراء لنماذج ML مع إمكانات التراجع التلقائي عند انخفاض الأداء

قم بإنشاء وثائق الامتثال تلقائيًا للصناعات الخاضعة للتنظيم التي تتطلب حوكمة نموذجية مف

قيود ClearML

إعداد وتكوين أولي معقد للميزات المتقدمة

منحنى التعلم للفرق التي تنتقل من إدارة سير عمل أبسط

يمكن أن تؤثر المراقبة كثيفة الاستخدام للموارد من ClearML على أداء النظام

تكاملات محدودة مقارنة بالبدائل الأكثر رسوخًا لـ Hugging Face

أسعار ClearML

مجاني

المزايا: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم + الاستخدام (للفرق التي تضم ما يصل إلى 10 أعضاء)

الحجم: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ClearML

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClearML؟

كما تم مشاركته على Reddit:

نحن نستخدم ClearML حصريًا لتتبع التجارب، وقد قمنا باستضافة كل من ClearML Server و ClearML Agent على بنيتنا التحتية الداخلية. حتى الآن، كانت تجربتنا مع ClearML ممتازة، خاصةً في إدارة التجارب وقابلية التكرار وسير عمل النشر.

🔍 هل تعلم؟ تتفوق الأنظمة الهجينة باستمرار على الاسترجاع أحادي الطريقة. قم بدمج كلا النهجين في محرك البحث بالذكاء الاصطناعي الخاص بك لتحقيق التوازن بين الفهم الدلالي ودقة المطابقة التامة.

15. Amazon SageMaker (الأفضل لإدارة دورات حياة ML الكاملة على بنية AWS)

عبر Amazon SageMaker

يعد SageMaker خيارًا مناسبًا إذا كنت تعمل بالفعل في AWS وتحتاج إلى إمكانات ML تعمل بسلاسة مع البنية التحتية الحالية لديك. تخلصك الدفاتر المدارة من متاعب إعداد الخادم، بينما تتعامل الخوارزميات المدمجة مع حالات الاستخدام الشائعة دون الحاجة إلى ترميز مخصص.

Ground Truth يساعد في إنشاء مجموعات بيانات تدريب عالية الجودة من خلال سير عمل التعليقات التوضيحية المُدارة، وهو أمر مهم بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة إلى مُصنِّفين بشريين للبيانات الصورية أو النصية.

عندما تصبح النماذج جاهزة للإنتاج، يتولى SageMaker التعامل مع تعقيدات النشر مثل موازنة الحمل والتوسع التلقائي. يتم احتساب تكاليف كل شيء من خلال حساب AWS الحالي الخاص بك، مما يبسط إدارة التكاليف.

أفضل ميزات Amazon SageMaker

قم بتدريب النماذج باستخدام بنية تحتية مُدارة توفر الموارد تلقائيًا بناءً على حجم مجموعة البيانات ومتطلبات الحوسبة

نشر النماذج من خلال نقاط نهاية قابلة للتطوير تتعامل مع ارتفاعات حركة المرور وتضبط سعة الحوسبة تلقائيًا بناءً على الطلب

حسّن أداء النموذج باستخدام ضبط المعلمات الفائقة التلقائي الذي يختبر آلاف التركيبات للعثور على الإعدادات المثلى

راقب نماذج الإنتاج باستخدام تكامل CloudWatch الذي يتتبع دقة التنبؤات والكمون ومقاييس جودة البيانات

قيود Amazon SageMaker

قد تؤدي هيكلية الأسعار المعقدة إلى تكاليف غير متوقعة للاستخدام على نطاق واسع، نظرًا لعدم وضوحها

هناك منحنى تعلم للفرق غير المعتادة على نظام AWS البيئي وخدماته

قد تكون واجهة الأداة بطيئة أو يصعب التنقل فيها بسبب بعض الأخطاء الفنية

استخدام Amazon SageMaker يجعل الترحيل إلى مزودي الخدمات السحابية الآخرين أمرًا صعبًا

أسعار Amazon SageMaker

SageMaker Unified Studio: مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Amazon SageMaker

G2: 4. 3/5 (45 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon SageMaker؟

وفقًا لمراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Amazon SageMaker هو قدرته على إدارة دورة حياة التعلم الآلي بالكامل في منصة واحدة متكاملة. فهو يبسط عملية بناء النماذج وتدريبها ونشرها، بينما يوفر قابلية التوسع وأدوات قوية مثل SageMaker Studio وضبط النماذج تلقائيًا.

💡 نصيحة احترافية: لا تدرب ما لا يمكنك هيكلته. قبل الانتقال إلى الضبط الدقيق، اسأل: هل يمكن حل هذا باستخدام منطق منظم بالإضافة إلى نموذج أساسي؟ على سبيل المثال، بدلاً من تدريب نموذج على اكتشاف أنواع الفواتير، أضف مصنفًا بسيطًا يقوم بالتصفية بناءً على البيانات الوصفية أولاً.

حقق أقصى استفادة من سير عملك مع ClickUp

هناك الكثير من بدائل Hugging Face المتاحة، ولكن لماذا تقتصر على النماذج وواجهات برمجة التطبيقات؟

ClickUp يرتقي بمستوى الأداء.

باستخدام ClickUp Brain و Brain MAX، يمكنك الكتابة بشكل أسرع، وتلخيص الأمور في ثوانٍ معدودة، وتشغيل عمليات أتمتة تفهمك. إنه مدمج في مهامك ووثائقك ومحادثاتك، لذا لن تضطر أبدًا إلى التنقل بين الأدوات أو علامات التبويب.

اشترك في ClickUp واكتشف لماذا هو البديل الأذكى لـ Hugging Face! ✅