تتطلب إدارة قائمة المهام المتأخرة في السباق بشكل فعال تحسينًا مستمرًا وتحديدًا واقعيًا للأولويات وتغذية راجعة يومية.

ولكن كيف يمكن تطبيق ذلك في السبرينتات الحقيقية، حيث تتغير المتطلبات والوقت محدود؟

فيما يلي، نعرض لك كيف يمكن للمطورين إدارة قائمة المهام المتأخرة في السبرينت بفعالية.

⭐ نموذج مميز حافظ على قائمة مهام منتج مركزية وحية وقم بتطوير قوائم مهام السبرينت مباشرة من نفس مساحة العمل باستخدام قالب ClickUp Backlogs and Sprints. احصل على نموذج مجاني نظم المهام المتأخرة وخطط السبرينتات بكفاءة باستخدام قالب المهام المتأخرة والسبرينتات من ClickUp. أنشئ مصدرًا واحدًا للمعلومات حيث توجد كل قصة وخطأ ومهمة تقنية مع مهام واضحة وأولويات وتقديرات. وللقيام بذلك، استخدم حقول ClickUp المخصصة لتتبع نقاط القصة أو مستوى الجهد أو فئة الميزة، وحالات ClickUp المخصصة مثل "جاهز للسبرينت" و"قيد التقدم" و"مراجعة الكود" للحفاظ على رؤية العمل في كل مرحلة.

ما هي قائمة المهام المتأخرة في السبرينت؟

قائمة المهام المتأخرة في السبرينت هي مفهوم أساسي في أطر عمل إدارة المشاريع Agile و Scrum.

وهي تمثل خطة مفصلة وقابلة للتنفيذ توجه أعضاء فريق سكرم خلال سبرينت محدد: فترة قصيرة محددة زمنياً (عادةً من 1 إلى 4 أسابيع) يتم خلالها تطوير وتسليم مجموعة من ميزات المنتج أو تحسيناته.

السبرينتات مرئية في سير عمل لوحة كانبان عبر ClickUp

فريق التطوير هو المسؤول عن قائمة المهام المتأخرة في السبرينت. وهي جزء من قائمة المهام المتأخرة في المنتج، وهي قائمة أكبر تضم جميع الأعمال المطلوبة للمنتج.

تحتوي على جميع العناصر، مثل قصص المستخدمين والمهام وإصلاحات الأخطاء أو العيوب، التي يلتزم فريق التطوير ومدير سكرم بإنجازها خلال سبرينت معين. يتم اختيار هذه العناصر خلال اجتماع تخطيط السبرينت، بناءً على قدرة الفريق وهدف السبرينت.

🎯 مثال هدف السبرينت: تحسين تجربة تسجيل الدخول للمستخدمين قائمة المهام المتأخرة في السبرينت: قصة المستخدم رقم 1: تنفيذ وظيفة إعادة تعيين كلمة المرور. المهمة 1: تصميم واجهة المستخدم لإعادة التعيين المهمة 2: كتابة اختبارات الوحدة المهمة 3: تطوير نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات

المهمة 1: إعادة تصميم واجهة المستخدم

المهمة 2: كتابة اختبارات الوحدة

المهمة 3: تطوير نقطة نهاية API

قصة المستخدم رقم 2: تحسين وقت تحميل تسجيل الدخول. المهمة 1: تحليل مقاييس الأداء الحالية المهمة 2: تحسين استعلام الخلفية المهمة 3: إجراء اختبار الانحدار

المهمة 1: تحليل مقاييس الأداء الحالية

المهمة 2: تحسين استعلامات الخلفية

المهمة 3: إجراء اختبار الانحدار المهمة 1: إعادة تصميم واجهة المستخدم

المهمة 2: كتابة اختبارات الوحدة

المهمة 3: تطوير نقطة نهاية API المهمة 1: تحليل مقاييس الأداء الحالية

المهمة 2: تحسين استعلامات الخلفية

المهمة 3: إجراء اختبار الانحدار

المكونات الرئيسية لقائمة المهام المتأخرة في السبرينت

إذن، ما الذي يشكل قائمة المهام المتأخرة في السبرينت؟ المكونات الرئيسية التي تحافظ على سير كل سبرينت على المسار الصحيح هي 👇

عناصر قائمة المنتجات المختارة (PBIs): هي الميزات أو قصص المستخدمين المختارة من قائمة المنتجات للسبرينت الحالي. وهي تمثل ما يلتزم الفريق بتسليمه، بناءً على الأولوية، وهدف السبرينت، وقدرة الفريق.

تقسيم المهام: يتم تقسيم كل PBI محدد إلى مهام أصغر قابلة للتنفيذ تصف كيفية تنفيذ الفريق لها. يجب أن تكون المهام محددة وقابلة للقياس وصغيرة بما يكفي لإنجازها في غضون يوم واحد أو أقل.

هدف السبرينت: بيان موجز يلخص الهدف الرئيسي أو القيمة المراد تحقيقها خلال السبرينت. يوفر التركيز ويوجه قرارات الفريق عند تحديد الأولويات أو تعديل العمل.

تقديرات العمل: تقديرات الجهد (بالنقاط أو الساعات أو أي وحدة أخرى) المخصصة لكل مهمة أو عنصر متأخر. تساعد هذه التقديرات فريق المشروع على توقع حجم العمل وتخطيط السعة ومراقبة التقدم المحرز.

تتبع التقدم: تتبع الأدوات المرئية، مثل لوحات المهام (المهام المطلوب إنجازها، قيد الإنجاز، المنجزة) تتبع الأدوات المرئية، مثل لوحات المهام (المهام المطلوب إنجازها، قيد الإنجاز، المنجزة) ومخططات الإنجاز، التقدم المحرز طوال فترة السبرينت. وهي تعزز الشفافية وتسمح للفريق بتحديد المخاطر أو التأخيرات في وقت مبكر.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات إدارة قائمة المهام المتأخرة للمنتج

🧠 حقيقة ممتعة: اسم "Scrum" مستعار من لعبة الرجبي. في لعبة الرجبي، السكرم هو المكان الذي يجتمع فيه الفريق ويدفع إلى الأمام كوحدة واحدة. يستعير السكرم في البرمجيات صورة الحركة الموحدة هذه.

الفرق بين قائمة المنتجات المتأخرة وقائمة المهام المتأخرة في السبرينت

إذا أردنا إصلاح طريقة عملنا مع قائمة المهام المتأخرة في السبرينت، علينا أن نبدأ بفهم ماهيتها بالفعل وكيف تختلف عن نظيرتها الأكبر، قائمة المهام المتأخرة في المنتج.

استخدم ClickUp لإنشاء عرض قائمة قائمة الأعمال المتأخرة التي تحتوي على حقول مخصصة مثل الأولوية وARR والمزيد.

باختصار، هذا هو ما يركز عليه المنتج وقائمة المهام المتأخرة في السبرينت👇

الميزة قائمة المنتجات المتأخرة قائمة المهام المتأخرة النطاق المنتج بأكمله السبرينت الحالي المالك فريق المنتج فريق التطوير المحتوى جميع الميزات والأحداث والأفكار الممكنة المهام والعناصر المحددة لسباق واحد تكرار التغيير التطور المستمر يتم التحديث فقط خلال السبرينت (إذا لزم الأمر) الهدف توجيه تطوير المنتجات على المدى الطويل تقديم قيمة ملموسة على المدى القصير

🚀 ميزة ClickUp: عندما تكون قائمة المهام المتأخرة في السبرينت محددة جيدًا، يمكن للمطورين الانتقال مباشرة من المهمة إلى البناء. مع دمج Codegen الآن في ClickUp، يمكن بسهولة استخدام عنصر قائمة المهام المتأخرة المحدد النطاق بوضوح، مع المتطلبات ومعايير القبول والوثائق المرتبطة، لتوليد الكود بمساعدة الذكاء الاصطناعي. بدلاً من إعادة كتابة المواصفات أو البحث عن السياق، يستخدم المطورون قائمة المهام المتأخرة نفسها لبدء التنفيذ. كلما كانت قائمة المهام المتأخرة أكثر وضوحًا، زادت دقة Codegen في إنشاء وتحديث الكود. يتوقف تحسين قائمة المهام المتأخرة عن كونه عبئًا إضافيًا ويصبح عاملًا مسرعًا للبناء.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لقائمة المنتجات المتأخرة في Excel و ClickUp

أهمية الإدارة الفعالة لقائمة المهام المتأخرة للمطورين

كل قرار يتعلق بمتأخرات السبرينت إما يحمي وقت المطورين أو يهدره ببطء. وإليك كيفية تقسيم ذلك:

ماذا ما الذي يحميه أو يحسنه للمطورين الوضوح التقني وسلامة البنية تقلل عناصر قائمة المهام المتأخرة الواضحة والمحسنة من الغموض، مما يساعد المطورين على اتخاذ قرارات هندسية أفضل وتحديد التبعيات في وقت مبكر. سير عمل يمكن التنبؤ به والتركيز تحد قائمة المهام المركزة من تبديل السياق والتشتت، مما يتيح حالات تدفق أطول وأكثر اتساقًا. التوازن بين قيمة المنتج والصحة التقنية يضمن إعطاء الأولوية لإعادة الهيكلة والاختبار والصيانة إلى جانب الميزات الجديدة، مما يحمي جودة الكود على المدى الطويل. تحسين التعاون والتنسيق توفر جلسات التحسين للمطورين معلومات حول النطاق والمخاطر، مما يؤدي إلى خطط أكثر واقعية وتوافق أقوى بين المنتج والهندسة.

كيف يمكن للمطورين إدارة قائمة المهام المتأخرة في السبرينت بفعالية

يمكن أن يؤدي تراكم المهام إلى إخفاق حتى أفضل خطة سبرينت.

فيما يلي، نعرض لك كيف يمكن للمطورين إدارة قوائم المهام المتأخرة في السبرينت بكفاءة:

تقسيم القصص إلى مهام قابلة للتنفيذ

لجعل التقدم مرئيًا وقابلًا للقياس، قم بتقسيم كل قصة في تطوير البرامج الرشيق إلى مهام أصغر تركز على النتائج.

في هذه المرحلة، سيشمل سير العمل الجيد ما يلي: تقسيم الميزات إلى مخرجات محددة، مثل "إنشاء واجهة برمجة تطبيقات للمصادقة" أو "تصميم تخطيط بطاقة التحليلات لـ [X]"

كتابة أسماء مهام قصيرة ووصفية بحيث يمكن لأي شخص فهم ما يتم بناؤه

ربط المهام بالتبعيات في وقت مبكر حتى يتمكن المطورون من تخطيط التسلسل وعمليات التسليم

الحفاظ على حجم المهام متسقًا بما يكفي لتقديره ومراجعته خلال سباق واحد

⚡ أرشيف القوالب: قوالب Agile التي تساعد في تخطيط المشاريع

تحديد الأولويات بناءً على الاحتياجات التجارية والتقنية

بالإضافة إلى التأثير والجهد، يجب عليك أيضًا تقييم السياق المحيط بالعمل، بما في ذلك التبعيات ومخاطر الاستقرار وأهداف التعلم للفريق. لماذا؟ لأنها تحدد مدى نجاح جدول السباق أو ما إذا كان السباق سيتحول إلى إعادة عمل.

إشارة الأولوية الخفية ما يكشفه ذلك كيفية استخدامه أثناء التخطيط التبعيات الأولية المهام التي تفتح الباب أمام التقدم في قصص أخرى قم بجدولة هذه المهام في وقت مبكر من السبرينت للحفاظ على سير العمل دون عوائق. تقلب قاعدة الكود الوحدات النمطية التي تتعرض لتغييرات أو تراجعات متكررة قم بتحديد أولويات إعادة الهيكلة أو الاختبارات في هذه المجالات قبل إضافة ميزات جديدة إلمام الفريق من لديه سياق أو خبرة في هذا الجزء من المنتج قم بالتعيين بناءً على الخبرة لتقليل وقت التهيئة ودورات المراجعة إلحاح العملاء مشاكل المستخدمين النشطين أو الحوادث المبلغ عنها رفع مستوى الإصلاحات الحرجة فوق التحسينات ذات التأثير المنخفض ديون المعرفة الارتباك المتكرر، وعدم وضوح الملكية، أو الوثائق القديمة احتفظ بقدرة احتياطية للتنظيف لتحسين السرعة في السبرينتات المستقبلية

كيف يساعدك ClickUp

يمكنك نمذجة هذه الفروق الدقيقة بشكل أكبر باستخدام ClickUp لفرق البرمجيات.

تبسيط عملية التطوير باستخدام قوائم المهام المتأخرة وسباقات السرعة وخرائط الطريق في ClickUp لفرق البرمجيات

ببساطة، يمكنك:

التقاط التعليقات الفورية: تحويل تقارير الأخطاء وطلبات الميزات إلى عناصر متراكمة على الفور باستخدام تحويل تقارير الأخطاء وطلبات الميزات إلى عناصر متراكمة على الفور باستخدام نماذج ClickUp المصممة خصيصًا

تصور المهام بطريقتك: اختر من بين أكثر من 15 اختر من بين أكثر من 15 عرضًا في ClickUp، مثل القائمة أو اللوحة أو Gantt، لرؤية عناصر قائمة المهام المتأخرة من وجهات نظر مختلفة.

تخطيط الإصدارات والتبعيات: استخدم استخدم مخططات ClickUp Gantt التفاعلية لربط عناصر قائمة المهام المتأخرة بالإصدارات المستقبلية.

🚀 ميزة ClickUp: نظرًا لأننا نتحدث بالفعل عن جعل السباقات أكثر سلاسة... فإننا نعتمد أيضًا على إحدى القوى الخارقة المفضلة لدينا في ClickUp للحفاظ على سير الأمور دون الحاجة إلى مراقبة اللوحة. نستخدم Super Agents الخاصة بـ ClickUp والتي لا تتطلب كتابة أي أكواد لأنها توفر علينا عناء البحث عن "هل قام أحد بذلك؟". يعمل وكيل إنشاء مهام السبرينت هذا تمامًا مثل زميل الفريق الرقمي. يمكنك وضع علامة عليهم في المهام أو إرسال رسائل خاصة إليهم لطرح الأسئلة إليك كيف يساعدوننا كل يوم: عندما يذكر شخص ما وكيل إنشاء مهام السبرينت في تعليق أو محادثة، فإنه يحلل السياق المحيط ويُنشئ مهمة واضحة وموجهة نحو العمل. ترتبط المهمة بالمحادثة الأصلية، وتكون افتراضية في سبرينت عمليات النمو الحالي، ويتم تعيينها إلى الشخص الذي استدعاها ما لم يتم تحديد شخص آخر بشكل صريح.

عندما يتم نقل مهمة إلى "قيد التقدم" ، يقوم وكيل إنشاء مهام السبرينت تلقائيًا بوضع علامة على زميلنا في فريق ضمان الجودة وإرسال تذكير واضح وودود في سلسلة الرسائل، مما يضمن إتمام عمليات التسليم دون الحاجة إلى متابعة.

في نهاية الأسبوع، يقوم وكيل إنشاء مهام السبرينت بتجميع ملخص واضح لما تم إنجازه، وما زال قيد التنفيذ، وما يحتاج إلى الاهتمام في المرحلة التالية. تقرير أسبوعي بسيط، لا يتطلب أي تحضير يدوي.

استخدام جلسات تحسين قائمة المهام المتأخرة

يجب أن يكون التراكم متقدمًا بضع خطوات على السبرينت، ليكون بمثابة دليل لتخطيط الموارد وتحديد الأولويات في المستقبل.

يمكنك استخدام تحسين قائمة المهام المتأخرة من أجل:

إعادة النظر في وضوح القصة: تأكد من أن كل قصة تصف حاجة حقيقية للمستخدم ونتائج قابلة للقياس. قم بإزالة أي شيء لا يزال نصف فكرة.

تحديد معنى "الإنجاز": تسجيل معايير القبول وتبعيات البيانات وشروط الاختبار حتى يعرف جميع أعضاء الفريق متى يتوقفون

التحقق من النطاق: قم بتقسيم أو دمج القصص التي تبدو كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا بحيث لا تتناسب مع سبرينت واحد.

التسلسل الهادف: قم بتقديم المهام التي تفتح الباب أمام تقدم الفرق أو المكونات الأخرى

حافظ على قائمة المهام المتأخرة صغيرة: أرشِف ما لم يعد يتوافق مع خطة العمل الحالية بدلاً من ترك الفوضى تتراكم

⚡ أرشيف القوالب: إذا كنت تدير عملاً مرنًا، فأنت بحاجة إلى قالب ClickUp Agile Sprint Planning. فهو يحدد كل مرحلة من مراحل السبرينت، بدءًا من المهام والتخطيط إلى التنفيذ والمراجعة والنشر وما بعدها. علاوة على ذلك، تتضمن كل مهمة سياقها الكامل، بما في ذلك النوع والمهمة الكبيرة وتاريخ الاستحقاق والتقدير الزمني. تجتمع كل هذه العناصر لتحوّل كل سبرينت إلى دورة شفافة من التقدم والتسليم.

تتبع التقدم يوميًا باستخدام اجتماعات الوقوف ومخططات إنجاز المهام

بمجرد بدء السبرينت، يصبح الوعي أهم من السرعة. لذا، تأكد من أن تكون الاجتماعات اليومية قصيرة ومركزة على الحركة وتهدف إلى تحقيق تعديل واحد واضح.

بمجرد بدء السبرينت، تحتاج قائمة المهام المتأخرة إلى ملاحظات مستمرة.

من خلال الاجتماعات اليومية، ستتمكن من تحديد المهام المتوقفة وتغيير الأولويات قبل أن تتحول إلى تأخيرات أكبر.

⭐ مكافأة: ClickUp SyncUps يحول السبرينت إلى تنفيذ. إنه أداة اجتماعات وتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك بدء مكالمات صوتية ومرئية فورية مباشرة من داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. ابدأ SyncUp من أي قناة أو رسالة مباشرة في ClickUp Chat يولد ClickUp AI ملخصات واضحة لأي شخص لم يكن متصلاً بالإنترنت في نفس الوقت. لا يتعين على أي شخص البحث عن السياق أو الجلوس في مكالمات للحاق بالركب. والأهم من ذلك، أن هذه التحديثات لا تقتصر على المحادثات. يمكن تحويل القرارات الرئيسية والعوائق والخطوات التالية مباشرة إلى مهام أو تحديثات أو تعديلات على قائمة المهام المتأخرة، مما يحافظ على ارتباط التنفيذ ارتباطًا وثيقًا بالتخطيط.

إلى جانب الاجتماعات اليومية، توفر مخططات الإنجاز عرضًا في الوقت الفعلي لحالة السبرينت. عندما يتسطح المخطط أو يرتفع بشكل غير متوقع، تعلم أن هناك شيئًا ما في التنفيذ يحتاج إلى الاهتمام قبل أن يتعرض هدف السبرينت للخطر.

📌 قائمة مراجعة اجتماع قائمة المهام المتأخرة مراجعة أحدث اتجاهات الإنجاز: إذا تباطأ التقدم، حدد ما إذا كان النطاق قد توسع أو أن المهام قد توقفت.

انظر إلى العمل قيد التنفيذ: إذا كانت هناك عدة مهام نشطة ولكن لم يتم إنجاز أي منها، فقم بتضييق نطاق التركيز حتى يتم إنجاز عدد قليل منها.

إعادة النظر في العوائق: تأكد من الملكية والوقت المتوقع لحل المشكلة قبل المضي قدمًا.

تأكد من العنصر التالي الجاهز: تأكد من أنه يفي بتعريف الفريق للجاهزية قبل سحبه.

📮 ClickUp Insight: يقول ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع أن أكبر خطوة إضافية تضيفها الدردشة هي نقل المهام يدويًا إلى أداة أخرى. ويقضي 20% آخرون وقتهم في إعادة قراءة سلاسل المحادثات لمجرد العثور على بند العمل الحقيقي. تتراكم هذه المقاطعات الصغيرة لأن كل عملية تسليم تمثل تسربًا صغيرًا للوقت والطاقة والوضوح. يستبدل ClickUp سباق التتابع بحركة واحدة. داخل ClickUp Chat، يمكن تحويل سلاسل المحادثات الخاصة بك على الفور إلى مهام قابلة للتتبع. لن تفقد الزخم عند نقل السياق لأن مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة من ClickUp تحافظ عليه سليماً من أجلك.

فيما يلي الأدوات اللازمة لإدارة قائمة المهام المتأخرة في السبرينت:

1. ClickUp

ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع بين الأدوات وسير العمل في منصة موحدة.

بالنسبة للفرق التي تدير السبرينت في Agile، فإنه يوحد تنفيذ قائمة المهام المتأخرة وإشارات الهندسة وتحليلات السبرينت تحت سقف واحد. باختصار 👇

تنفيذ المشاريع الرشيقة بكفاءة

لديك خارطة الطريق وقائمة المهام المتأخرة والفريق جاهز للعمل.

ما تحتاجه الآن هو مساحة عمل تتيح رؤية كل قصة مستخدم ومهمة وتبعية (وكل مطور على نفس الصفحة).

أدخل: ClickUp for Agile Teams. يساعد فرق التطوير من أي حجم على تنفيذ مشاريع Agile بسلاسة.

نسق دورات حياة رشيقة مع إدارة مهام شاملة باستخدام ClickUp for Agile Teams

ضمن هذا الحل، يمكنك تنظيم دورة حياة المنتج بالكامل باستخدام ClickUp Tasks.

قم بتخصيص المهام لتناسب سير عملك باستخدام الحقول المخصصة والفئات والمزيد مع ClickUp Tasks

يمكن أن تمثل كل مهمة قصة مستخدم أو خطأ أو تحسينًا تقنيًا، مع نقاط القصة والمسؤولين عنها وتواريخ الاستحقاق والتبعيات.

فيما يلي كيفية استخدام المطورين وفرق المنتجات له لإدارة السبرينت والتعامل مع تحديد الأولويات بفعالية:

ربط كل مهمة بالسبرينت: تنظيم عناصر قائمة المهام المتأخرة في قوائم تمثل السبرينتات أو المهام الضخمة

سير عمل مخصص مصمم لدورات التطوير الحقيقية: استخدم الحقول المخصصة مثل "نقاط القصة" أو "الأولوية" أو "رقم السبرينت"، وقم بتعيين قواعد آلية لنقل المهام عند اكتمالها أو حظرها.

حافظ على التعاون في السياق: أضف تعليقات، وأرفق التصميمات أو المواصفات، وقم بتمييز زملائك في الفريق عبر @mention حتى تظل المحادثات متزامنة مع العمل الفوري المطلوب.

إدارة السبرينتات، وأتمتة رؤى التسليم، والحصول على أكثر من 1000 تكامل

تم تصميم ClickUp Sprints لتقليل عبء الإعدادات النمطية لفرق التطوير والمنتجات. يتيح لك تحديد تواريخ بدء/انتهاء السبرينت، وتعيين النقاط، وتحديد الأولويات، بينما يترك بقية الانتقالات لـ ClickUp لإدارتها تلقائيًا.

بسّط تخطيط السبرينت وأتمتة الانتقالات باستخدام ClickUp Sprints

نظرة عامة:

عندما يحين موعد بدء السبرينت، يمكن لـ ClickUp نقل السبرينت تلقائيًا إلى حالة "قيد التقدم".

في تاريخ الانتهاء، يتم وضع علامة على السبرينت على أنه مكتمل بدلاً من طلب الإغلاق اليدوي.

يتم نقل المهام غير المكتملة من سبرينت مكتمل تلقائيًا (تدفق) إلى السبرينت التالي لتجنب الارتباك غير الضروري.

يمكنك نسخ طرق عرض السبرينت حتى لا تضطر إلى إعادة إنشاء تخطيط اللوحة في كل سبرينت.

🤔 الأسئلة الشائعة كيف يمكننا تعيين نقاط السبرينت لعدة أشخاص مكلفين بالمهمة على ClickUp؟ إذا كان فريقك يستخدم الملكية المشتركة للمهام، فيمكنك تعيين نقاط السبرينت لكل موظف على حدة، بدلاً من تقسيم المهام أو تكرارها. قم بتمكين Multiple Assignees ClickApp في إعدادات مساحة العمل الخاصة بك افتح المهمة وانقر على إضافة نقاط السبرينت في الزاوية العلوية اليسرى في نافذة Sprint Points (نقاط السبرينت)، استخدم القائمة المنسدلة بجانب الصورة الرمزية لكل شخص مكلف: اكتب قيمة مخصصة لتعيين نقاط مختلفة لكل شخص. أو انقر على Set all (تعيين الكل) لتطبيق نفس قيمة النقاط على الجميع في وقت واحد. اكتب قيمة مخصصة لتعيين نقاط مختلفة لكل شخص. أو انقر على تعيين الكل لتطبيق نفس قيمة النقاط على الجميع في وقت واحد. اكتب قيمة مخصصة لتعيين نقاط مختلفة لكل شخص.

أو انقر على تعيين الكل لتطبيق نفس قيمة النقاط على الجميع في وقت واحد. قم بتعيين نقاط سبرينت فردية لعدة أشخاص دون تكرار باستخدام ClickUp Sprints يمثل إجمالي نقاط السبرينت الموضحة في المهمة مجموع جميع النقاط الفردية. على سبيل المثال، إذا كان لدى دين 5 نقاط وأليكس 8 نقاط، فستعرض المهمة إجمالي 13 نقطة.

استخدم تكاملات ClickUp لربط أعمالك المتراكمة/السبرينت بسير عمل التطوير. وهذا يعني أنه يمكنك دمجها مع GitHub أو GitLab أو Bitbucket بحيث يمكن ربط الالتزامات أو الفروع أو أنشطة المشكلات.

اربط جميع تطبيقاتك المخصصة للتطوير/المنتجات بـ ClickUp

التكامل الوصف Codegen Codegen هو زميلك في فريق مطوري الذكاء الاصطناعي في ClickUp. وهو وكيل ذكاء اصطناعي يقوم بإنجاز المهام، وبناء الميزات، والإجابة على أسئلة البرمجة باستخدام اللغة الطبيعية. GitLab اربط Spaces مباشرة بمشاريع GitLab. يمكن ربط المهام في Spaces مع مشروع متصل بالالتزامات والفروع وطلبات الدمج. GitHub اربط Spaces مباشرة بمستودعات Bitbucket (repos) حتى تكون على دراية دائمة بالأعمال ذات الصلة. يمكن ربط المهام في Spaces ذات المستودعات المرتبطة بالالتزامات والفروع وطلبات السحب. Bitbucket اربط Spaces مباشرة بمستودعات Bitbucket (repos) حتى تكون على دراية دائمة بالأعمال ذات الصلة. يمكن ربط المهام في Spaces ذات المستودعات المرتبطة بالالتزامات والفروع وطلبات السحب.

🎯 Hack ClickUp: إذا كانت هناك مهام تقوم بها في كل سباق (الاستعراضات، التنظيف، فحوصات الإصدار)، فلا تنتظر لإعادة إنشائها يدويًا في كل دورة. استخدم ClickUp Automations لزرع هذه العناصر تلقائيًا حتى يبدأ فريقك دائمًا من نقطة أساس. إنشاء مهام سبرينت متكررة تلقائيًا مع شروط باستخدام ClickUp Automations

على سبيل المثال: أنشئ أتمتة في قائمة التنفيذ الأسبوعية تضيف مهام إلى قائمة خارطة طريق المنتج عند تحديد مربع الاختيار "على خارطة الطريق".

قم بإنشاء أتمتة في قائمة المهام المتأخرة الرئيسية للمنتج تضيف مهمة إلى قائمة التنفيذ الأسبوعية عندما يتغير وضعها إلى "ذات أولوية".

قم بإنشاء أتمتة في قائمة المهام المتأخرة الرئيسية للمنتج لتعيين الحقل المخصص للفريق عند إنشاء مهمة جديدة بناءً على تسمية ميزة المنتج.

احصل على طبقة ذكاء اصطناعي ذكية وسياقية

أدخل: BrainGPT، التطبيق الفائق المستقل للذكاء الاصطناعي من ClickUp.

تفهم الذكاء الاصطناعي السياقي كيفية عمل فريقك وتبرز ما هو مهم قبل أن تضطر إلى البحث عنه. أثناء تخطيط السبرينت، يمكن لـ BrainGPT ترجمة عناصر قائمة المهام المتأخرة الغامضة إلى مهام قابلة للتنفيذ مع اقتراح مهام فرعية وتقديرات وأولويات.

استخدم ClickUp BrainGPT للحصول على مساعدة سياقية بشكل أسرع

أثناء سير السبرينت، يقوم BrainGPT بمسح تحديثات المهام لتمييز المخاطر مبكرًا، مثل العوائق المتعددة في التذاكر ذات الأولوية العالية أو تأخر هدف السبرينت عن الجدول الزمني. يمكنه إنشاء تقارير حالة فورية تستخرج البيانات الحقيقية من المهام والتعليقات ولوحات المعلومات، بحيث لا تضطر أبدًا إلى إنشاء واحدة يدويًا.

سواء كنت تبحث في مهامك أو مستنداتك أو تطبيقاتك المدمجة، باستخدام Enterprise Search، يمكنك الحصول على المعلومات التي تبحث عنها بالضبط (على الفور وفي سياقها).

هل تحتاج إلى الرجوع إلى ملف تصميم في Figma أو سطر من التعليمات البرمجية في GitHub أو مناقشة سابقة في Slack؟ يمكن الوصول إلى كل ذلك من خلال بحث واحد.

اطلب من BrainGPT العثور على إجابات من جميع أنحاء الويب، ومقارنة البيانات، أو عرض الوثائق - حتى خارج نطاق مساحة العمل الخاصة بك.

أفضل ميزات ClickUp

تحويل الكلام إلى نص : التقط التحديثات والأفكار أو تغييرات المهام على الفور باستخدام الصوت. تخطي الكتابة أثناء الاجتماعات أو المراجعات وحوّل المدخلات الصوتية مباشرة إلى مهام أو تعليقات أو ملاحظات. التقط التحديثات والأفكار أو تغييرات المهام على الفور باستخدام الصوت. تخطي الكتابة أثناء الاجتماعات أو المراجعات وحوّل المدخلات الصوتية مباشرة إلى مهام أو تعليقات أو ملاحظات.

الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي: اختر النموذج المناسب للمهمة داخل مساحة العمل وتخلص من اختر النموذج المناسب للمهمة داخل مساحة العمل وتخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي . استخدم نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي للكتابة أو التحليل أو البحث أو التوليف بناءً على ما تتطلبه المهمة فعليًا.

لوحات المعلومات : احصل على عرض في الوقت الفعلي لحالة السبرينت وحجم العمل والتقدم المحرز في مكان واحد. تتبع الإنجازات والعوائق وإشارات التنفيذ دون الحاجة إلى سحب التقارير أو تبديل الأدوات. احصل على عرض في الوقت الفعلي لحالة السبرينت وحجم العمل والتقدم المحرز في مكان واحد. تتبع الإنجازات والعوائق وإشارات التنفيذ دون الحاجة إلى سحب التقارير أو تبديل الأدوات.

بطاقات AI : اعرض الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة على لوحات المعلومات. قم تلقائيًا بتلخيص تقدم السبرينت، أو الإبلاغ عن المخاطر، أو إبراز الأعمال المتوقفة دون الحاجة إلى تحليل يدوي. اعرض الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة على لوحات المعلومات. قم تلقائيًا بتلخيص تقدم السبرينت، أو الإبلاغ عن المخاطر، أو إبراز الأعمال المتوقفة دون الحاجة إلى تحليل يدوي.

قيود ClickUp

قد تكون المجموعة الشاملة من الميزات مربكة للمستخدم الجديد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,585+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp AI؟

يشارك أحد مستخدمي ClickUp تجربته على G2:

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. كما أنني أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. [...] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب تخطيط سبرينت مجانية لفرق Agile في Excel و ClickUp

2. Azure DevOps

Azure DevOps هي منصة توصيل البرامج المتكاملة من Microsoft التي تساعد الفرق على تخطيط البرامج وبنائها واختبارها وشحنها على نطاق واسع.

فهي تجمع بين أدوات التخطيط السريع والتحكم في المصادر و CI/CD والاختبار والتعاون في خدمة موحدة، مما يمنح فرق التطوير رؤية وتحكمًا في دورة الحياة بأكملها.

لدعم تخطيط السبرينت، تتوفر لك ميزات مثل قوائم المهام القابلة للتكوين واللوحات ومسارات التكرار. تساعدك هذه الميزات في توزيع المهام وتتبع التقدم المحرز خلال دورات سكرم أو كانبان. جميع أدوات تخطيط السبرينت هذه مدمجة مع التحكم في المصادر والبناءات و CI/CD.

الميزات الرئيسية لـ Azure DevOps

أثناء تخطيط السبرينت، يمكنك تعيين عناصر قائمة المهام المتأخرة إلى تكرار معين عن طريق سحبها إلى عرض خطة السبرينت.

حدد قدرة الفريق أو الفرد (الساعات أو الأيام المتاحة)، حتى تتمكن من الكشف عن الالتزامات الزائدة قبل بدء السباق.

تُظهر المخططات واللوحات المدمجة حالة السبرينت وسرعته واتجاهات التوقعات لتوجيه قرارات التخطيط.

قيود Azure DevOps

يفرض Azure DevOps تسلسلاً هرمياً منظماً (Epics → Features → User Stories → Tasks) قد يبدو مقيداً للفرق التي تفضل سير عمل تخطيط سبرينت خفيف الوزن أو أكثر مرونة.

أسعار Azure DevOps

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Azure DevOps

G2 : 4. 2/5 (680+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Azure DevOps؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

تتميز مستودعات الكود بقدرات تخزين الكود المصنف عبر مشاريع متعددة، كما تتيح إنشاء خطوط إنتاج لكل مشروع. يمكن تشغيل خطوط الإنتاج يدويًا عند الحاجة أو عند تشغيل حدث مخصص. يوفر Devops وصولاً وتحكمًا قائمين على الأدوار، مثل الحد الأدنى من الموافقات المطلوبة لدمج طلب السحب أو إضافة أقفال على فروع محددة، وما إلى ذلك.

تتميز مستودعات الكود بقدرات تخزين الكود المصنف عبر مشاريع متعددة، كما تتيح إنشاء خطوط أنابيب لكل مشروع. يمكن تشغيل خطوط الأنابيب يدويًا عند الحاجة أو عند تشغيل حدث مخصص. يوفر Devops إمكانية الوصول والتحكم على أساس الأدوار، مثل الحد الأدنى لعدد الموافقات المطلوبة لدمج طلب السحب أو إضافة أقفال على فروع محددة وما إلى ذلك.

👀 هل تعلم؟ هناك أكثر من 8000 لغة برمجة موجودة! وفقًا لـ The Historical Encyclopedia of Programming Languages، يصل العدد إلى 8945 لغة، من الأسماء الشهيرة مثل Python و Java إلى الأسماء الغامضة التي لم يستخدمها أحد تقريبًا.

3. Jira

عبر Jira

Jira هي أداة لتخطيط السبرينت. وهي تدعم إدارة المهام وتتبع قصص المستخدمين والتعاون بين أعضاء الفريق ومراقبة السبرينت لفرق Agile.

يمكنك تخطيط مراجعات السبرينت وتنفيذها وإجرائها على Jira. كما يوفر أيضًا إدارة مرنة لقائمة المهام المتأخرة ويدعم منهجية Agile و Scrum وغيرها من منهجيات إدارة المشاريع.

يمكنك تخطيط المهام بشكل متكرر في قائمة المهام المتأخرة لتحقيق رؤية كاملة لنطاق المشروع. يتيح لك Jira بدء سباقات محددة زمنياً لمعالجة أجزاء المشروع واستخدام لوحات Scrum لتتبع التقدم بصرياً مع تقدم العمل.

الميزات الرئيسية لـ Jira

استخدم Confluence لتوثيق السبرينت وإنشاء قاعدة معارف مركزية

إدارة قائمة المهام المتأخرة بالسحب والإفلات مع تقدير وتعديل نطاق السبرينت

استخدم جداول زمنية تفاعلية لتخطيط الملاحم وقصص المستخدمين والتبعيات بصريًا

قيود Jira

لا تعرض لوحات Jira بشكل أساسي نقاط القصة المجمعة مقابل قدرة الفريق دون استخدام المكونات الإضافية.

أسعار Jira

مجاني

قياسي : 7.91 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

بريميوم : 14.54 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

يقول أحد المستخدمين في تعليقه:

أستخدم Jira منذ أكثر من عام، وأقدر الطريقة التي يربط بها القصص أو الأخطاء بطلبات السحب أو الالتزامات التي ننشئها في Bitbucket. هذا التكامل يجعل تتبع العمل أكثر سهولة.

أستخدم Jira منذ أكثر من عام، وأقدر الطريقة التي يربط بها القصص أو الأخطاء بطلبات السحب أو الالتزامات التي ننشئها في Bitbucket. هذا التكامل يجعل تتبع العمل أكثر سهولة.

🧠 حقيقة ممتعة: وارد كننغهام، أحد مؤلفي بيان Agile Manifesto، اخترع أول ويكي في عام 1994، مما جعل التحرير التعاوني مباشرًا وبسيطًا.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Jira للفرق المرنة

التحديات الشائعة في إدارة قائمة المهام المتأخرة في السبرينت

قد تبدو قوائم المهام المتأخرة في السبرينت بسيطة على الورق، ولكن الحفاظ على سلامتها أسهل في القول منه في الفعل. فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي قد تواجهها عند إدارة السبرينت في Agile:

1. الإفراط في الالتزامات أثناء تخطيط السبرينت

غالبًا ما تتولى الفرق مهامًا أكثر مما يمكنها إنجازه بشكل واقعي خلال السباق. يحدث هذا عادةً عندما تكون التقديرات متفائلة للغاية أو عندما يكون هناك ضغط لإدراج عناصر إضافية.

📌 مثال: يلتزم فريق ما بـ 60 نقطة قصة على الرغم من أنه كان يحقق في الماضي حوالي 40 نقطة، مما أدى إلى العديد من التبعات غير المباشرة وفشل في تحقيق أهداف السبرينت.

2. ممارسات تقدير غير متسقة

عندما لا تتفق الفرق على التفاصيل المحددة لنقاط القصة، يصبح التخطيط غير موثوق. وهذا يعني أيضًا أن أرقام السرعة تفقد دقتها، مما يؤثر سلبًا على السبرينتات المستقبلية.

📌 مثال: أحد المطورين يطلق على تعديل واجهة المستخدم "نقطة واحدة"، بينما يطلق عليه آخر "3 نقاط"، مما يتسبب في فوضى في مخطط سباق الفريق.

3. التبعيات التي تعيق التقدم

غالبًا ما تتعثر الأعمال التي تعتمد على فريق أو نظام آخر. بدون التنسيق المناسب، تتراكم التأخيرات وتؤدي إلى عرقلة السبرينت.

📌 مثال: فريق الواجهة الأمامية معطل في انتظار نقاط نهاية API من الخلفية، مما يؤخر إكمال الميزة.

4. إهمال الديون الفنية والأعمال غير المتعلقة بالميزات

عندما تركز الفرق على الميزات الجديدة فقط، فإن جودة الكود تميل إلى الانخفاض بمرور الوقت. تجاهل إعادة الهيكلة أو التنظيف يمكن أن يؤدي إلى إبطاء السبرينت في المستقبل.

📌 مثال: يؤدي التأجيل المتكرر لتحسين قاعدة البيانات إلى مشكلات في الأداء تستغرق سبرينت كامل لإصلاحها لاحقًا.

أفضل الممارسات للمطورين الذين يديرون قائمة المهام المتأخرة في السبرينت

اسأل أي مطور عن العوامل التي تحدد نجاح أو فشل السبرينت، وستلاحظ أنه (في أغلب الأحيان) سيذكر أن السبب هو طريقة التعامل مع قائمة المهام المتأخرة.

فيما يلي أفضل الممارسات التي يجب على المطورين اتباعها في التعامل مع قائمة المهام المتأخرة 👇

أعط الأولوية للمهام التي تزيل العوائق أمام المهام الأخرى: ابدأ بالمهام التي يعتمد عليها زملاؤك في الفريق، مثل واجهات برمجة التطبيقات الخلفية أو المكونات المشتركة أو مهام البنية التحتية. إنجاز هذه المهام أولاً يمنع ظهور العوائق في المراحل اللاحقة ويحافظ على سير السبرينت.

التقدير باستخدام مؤشرات الجهد الفعلي: لا تحاول تخمين نقاط القصة. استخدم الالتزامات الحديثة أو أحجام العلاقات العامة أو سجلات الوقت من قصص مماثلة كمرجع. التقدير المتسق المدعوم بالبيانات يحسن قابلية التنبؤ بالسبرينت ويقلل من الإنجازات المتسرعة.

أضف التفاصيل الفنية أثناء التحسين: قبل إدخال القصة في السبرينت، تأكد من أنها تتضمن البيئات وأسماء الفروع وتوقعات الاختبار. هذا يتجنب تبديل السياق بمجرد بدء العمل.

توازن بين الميزات الجديدة وإعادة الهيكلة: لكل سباق سريع مليء بالميزات، قم بتضمين مهمة تحسين تقنية واحدة على الأقل، مثل ضبط الأداء أو تحديثات التبعية أو التنظيف. هذا يحافظ على استقرار السرعة بمرور الوقت ويقلل من المخاطر المستقبلية.

مراجعة حدود WIP (العمل قيد التنفيذ) بجدية: لا تبقِ خمس مهام "قيد التنفيذ" في وقت واحد. إنهاء مجموعات صغيرة يحسن التدفق ويتيح لمراجعي الجودة أو مراجعي الكود العمل في وقت مبكر، مما يقلل من ضغوط نهاية السبرينت.

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لقصص المستخدمين في التطوير السريع

إدارة قوائم المهام المتأخرة في السباق باستخدام ClickUp

قياس واحد دقيق يساوي ألف رأي خبير.

تسير السبرينتات بشكل جيد عندما تكون قائمة المهام المتأخرة واضحة وحديثة ومتصلة بالكود. يعرف المطورون ما هو مهم اليوم، وما هو معطل، وما تم إنجازه.

يجمع ClickUp كل هذه العناصر في مكان واحد. يساعدك على تخطيط السبرينتات، وتحديد النقاط، وتخطيط السعة من خلال عروض بسيطة وموثوقة، وربط الالتزامات وطلبات السحب بالمهام، بحيث يمكن قراءة التقدم المحرز كحقائق. استخدم بطاقات burndown و velocity و cumulative flow لمعرفة السرعة، بينما تتولى الأتمتة والذكاء الاصطناعي التعامل مع الترحيل والأعمال المتكررة والتحديثات الروتينية.

إذا كنت ترغب في سباقات ثابتة ومفاجآت أقل، فقم بتشغيل قائمة المهام المتأخرة في ClickUp. قم ببناء نظام يمكنك الوثوق به، ثم دع الفريق يركز على الكود. جرب ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة الشائعة

يجب أن تحتوي قائمة المهام المتأخرة في السبرينت على جميع القصص والمهام والأخطاء التي التزم فريق تطوير البرمجيات بها في ذلك السبرينت. تضمن قائمة المهام المتأخرة في السبرينت الفعالة أن يفهم كل مساهم دوره وأولوياته في السبرينت.

بمجرد بدء السبرينت، يتولى فريق التطوير وحده إدارة قائمة المهام المتأخرة. يحدد مالك المنتج الأولويات قبل التخطيط، ولكن الأمر متروك للمطورين لتحديث التقدم المحرز وتعديل التقديرات وتحديد كيفية إكمال العمل. تعمل قائمة المهام المتأخرة في السبرينت كخطة حية تتطور مع اكتساب الفريق لمزيد من المعرفة أثناء التنفيذ.

بشكل عام، مرة واحدة في اليوم. تُظهر التحديثات اليومية للوحة السبرينت للجميع ما تم إنجازه، وما تم حظره، وما هو التالي.

تساعد قاعدة 20-30-50 على تحقيق التوازن بين اليقين والمخاطرة في تخطيط السبرينت: 20% من الأعمال عالية الثقة، و30% من العناصر متوسطة التعقيد، و50% من المهام المعقدة أو الاستكشافية. وهي تحافظ على واقعية الأعمال المتراكمة من خلال ضمان عدم تحميل السبرينت بأعمال عالية عدم اليقين مع الاستمرار في إحراز التقدم.

أصبح ClickUp المفضل للفرق التي ترغب في دمج إدارة السبرينت في نظام سير عمل أوسع نطاقًا. يتيح لك تخطيط سبرينت سكرم، وتحديد نقاط القصة، وتتبع مخططات الاستهلاك، وحتى إدارة المستندات أو الأهداف في نفس المساحة.

قم بالتقدير بناءً على الجهد والتعقيد، وليس على عدد الساعات. استخدم القصص السابقة كمعايير قياسية وناقش الأجزاء الصعبة معًا قبل تعيين قيمة.

تقلل قائمة المهام المتأخرة الواضحة من تبديل السياق، وتوضح الأولويات، وتكشف العوائق في وقت مبكر. مع قائمة مهام متأخرة جيدة الصيانة، يقضي المطورون وقتًا أطول في شحن الكود ووقتًا أقل في التخمين بشأن الخطوة التالية.

بالنسبة لمعظم الفرق اليوم، يعد ClickUp أفضل بديل لـ Jira لإدارة قائمة المهام المتأخرة في السبرينت. يوفر ClickUp إعدادًا أنظف وأتمتة أبسط (وأكثر دقة) ومرونة أكبر من Jira، خاصة لفرق التطوير من جميع الأحجام. وهو يدعم كل شيء بدءًا من تخطيط السبرينت إلى مخططات البيرندون، ويتكامل مع GitHub و GitLab، ويتضمن أدوات للتوثيق وإعداد التقارير، كل ذلك في مساحة عمل واحدة.