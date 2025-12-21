Wispr Flow مقابل ClickUp: أيهما أفضل للنسخ في الوقت الفعلي؟

لا يمكن للكتابة أن تواكب أفكارك دائمًا. في لحظة ما، تكون مشغولًا بتسجيل الملاحظات الصوتية، وفي اللحظة التالية، تكون منشغلًا بالتنقل بين المستندات والبريد الإلكتروني وأدوات المشروع في محاولة لتحويل تلك الأفكار إلى شيء قابل للاستخدام.

وهنا يأتي دور أدوات الصوت بالذكاء الاصطناعي والنسخ في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك التحدث بشكل طبيعي ومواصلة العمل دون الحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح.

يعمل Wispr Flow ك لوحة مفاتيح مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسطح المكتب الخاص بك، حيث يحول الإملاء إلى نص واضح داخل تطبيقات العمل المفضلة لديك. من ناحية أخرى، يجمع ClickUp بين العديد من الميزات والأدوات في مساحة عمل واحدة مدعومة بالصوت والذكاء الاصطناعي.

في هذه المقالة، سوف نستكشف Wispr Flow مقابل ClickUp، ونقارن كيفية تعامل كل منهما مع إدارة المهام الصوتية، وقدرات الذكاء الاصطناعي السياقية، وميزات الإنتاجية.

Wispr Flow مقابل ClickUp في لمحة سريعة

عند مقارنة أداة إملاء مركزة بمنصة إنتاجية كاملة، من المفيد رؤية الاختلافات جنبًا إلى جنب:

الميزة ClickUp Wispr Flow النسخ في الوقت الفعلي وتدوين الملاحظات يسجل ClickUp AI Notetaker المكالمات المدعومة، ويُنشئ نصوصًا وملخصات، ويحول المتابعات إلى مهام في ClickUp Tasks و Docs. يركز على الإملاء المباشر في أي حقل نصي محدد؛ لا ينضم إلى المكالمات ولكنه يتيح لك تسجيل الملاحظات الصوتية في أي تطبيق إدارة المشاريع والمهام تسلسل هرمي كامل للمشروع (مساحات العمل → المساحات → المجلدات → القوائم → المهام → المهام الفرعية) مع المستندات ولوحات المعلومات والتقارير في مكان واحد لا يوجد نظام مدمج لإدارة المهام أو المشاريع؛ يعتمد على أدوات خارجية مثل ClickUp أو Jira أو CRMs لتخزين الأعمال وتتبعها. أتمتة سير العمل ونماذج الذكاء الاصطناعي تتولى ClickUp Automations و ClickUp Brain معالجة تغييرات الحالة والمهام والإشعارات والملخصات والمسودات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والمرتبطة ببيانات مساحة العمل. يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي لتنظيف وإعادة كتابة وتنسيق النص المُملى، ولكنه لا يؤدي إلى تغييرات في سير العمل أو إجراءات المهام. التعاون والتواصل تحافظ الوثائق المشتركة والتعليقات المخصصة والدردشة والمقاطع على تجميع المحادثات والملفات والمهام معًا داخل مساحة عمل تعاونية واحدة. يسرع الردود والتوثيق داخل أدوات مثل البريد الإلكتروني و Slack و Docs أو IDE، ولكنه لا يوفر مساحة عمل مشتركة. الأسعار خطة مجانية إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، مع إضافات الذكاء الاصطناعي مثل Brain و BrainGPT المتوفرة في المستويات المدفوعة. الأساسي: مجاني؛ الاحترافي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ المؤسسي: أسعار مخصصة الأفضل لـ الفرق التي تريد الصوت والنسخ والمهام والمستندات وأتمتة الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة للإنتاجية وإدارة المشاريع الأفراد والفرق الذين يرغبون في طبقة إملاء سريعة ومرنة يمكنهم استخدامها عبر التطبيقات وسير العمل الحاليين

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو ClickUp؟

حافظ على تنظيمك، وتحرك بسرعة أكبر، وقم بإدارة كل مهمة في مكان واحد فقط مع ClickUp

تخيل أنك تقود عملية إطلاق: ملاحظات صوتية في هاتفك، وتذكيرات بالمهام مبعثرة عبر تطبيقات مختلفة، وتعليقات مدفونة داخل سلاسل رسائل البريد الإلكتروني. في كل مرة تنتقل فيها بين الأدوات، تفقد السرعة والسياق. هذا هو التشتت الكلاسيكي في العمل .

ClickUp هو أول مساحة عمل ذكية متكاملة في العالم، تم تصميمها لتقليل توسع العمل وتوسع الذكاء الاصطناعي من خلال جمع جميع تطبيقات العمل والبيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة.

يمكنك تخطيط المشاريع وإنشاء المهام وصياغة المستندات وإضافة التعليقات دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب. تظل جميع أدوات وميزات ClickUp متصلة في منصة واحدة، بحيث يبدو سير عملك وكأنه مساحة عمل واحدة متصلة، بدلاً من مجموعة من الأدوات غير المتصلة.

يتضمن ClickUp أيضًا مساعدًا مدمجًا للذكاء الاصطناعي يسمى ClickUp Brain. يعمل هذا المساعد كتطبيق ذكاء اصطناعي سياقي يفهم مهامك ووثائقك وتعليقاتك، ويساعدك على صياغة المحتوى مباشرةً في مكان العمل.

بالنسبة للفرق التي تفضل الإملاء على الكتابة، يضيف ClickUp BrainGPT ميزة Talk to Text إلى ClickUp Brain. باستخدام BrainGPT على سطح المكتب أو من خلال امتداد Chrome، ما عليك سوى الضغط على اختصار بسيط والتحدث بشكل طبيعي، وستظهر كلماتك كنص منسق في المهام أو المستندات أو التعليقات أو تطبيقات العمل الأخرى التي تستخدمها بالفعل.

وصف أحد المستخدمين ذلك بشكل مثالي:

حل ClickUp محل العديد من الأدوات التي كنا نعتمد عليها، مثل أدوات إدارة المهام وأدوات المستندات ولوحات المعلومات وحتى تطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. لقد غيرت القدرة على تخصيص سير العمل وأتمتة التحديثات والحفاظ على تزامن الجميع في الوقت الفعلي طريقة عملنا تمامًا.

حل ClickUp محل العديد من الأدوات التي كنا نعتمد عليها، مثل أدوات إدارة المهام وأدوات المستندات ولوحات المعلومات وحتى تطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. لقد غيرت القدرة على تخصيص سير العمل وأتمتة التحديثات والحفاظ على تزامن الجميع في الوقت الفعلي طريقة عملنا تمامًا.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تحويل المذكرات الصوتية إلى نصوص

ميزات ClickUp

يجمع ClickUp المهام والمستندات والتعاون والذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. فيما يلي الميزات الرئيسية الأكثر أهمية عندما تهتم بالنسخ الصوتي وإملاء الأفكار وتحويل المحادثات إلى عمل.

الميزة رقم 1: ClickUp AI Notetaker

حوّل كل اجتماع إلى ملاحظات فورية ونصوص ومهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp AI Notetaker

بدلاً من الاعتماد على الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو التسجيلات المتفرقة، يمكن لـ ClickUp AI Notetaker الانضمام تلقائيًا إلى المكالمات المدعومة وإنشاء نصوص وملخصات قابلة للبحث. من هناك، يمكنك إنشاء مهام وتعيين مالكيها وإضافة تواريخ استحقاق مباشرة من الملخص، بحيث لا يضيع أي شيء بين المكالمة وقائمة المهام الخاصة بك.

نظرًا لأن الملاحظات والنصوص موجودة داخل ClickUp Tasks و ClickUp Docs، يمكن لفريقك ترك تعليقات وإضافة ملاحظات وتتبع الأعمال المتابعة دون الحاجة إلى الانتقال إلى برنامج نسخ منفصل.

على سبيل المثال، يقوم مدير المبيعات بإجراء عمليات تسجيل دخول يومية مع الفريق. بدلاً من كتابة بنود العمل أثناء حديث الأشخاص، يعتمدون على ClickUp AI Notetaker. بعد الاجتماع، يسلط الملخص الضوء على القرارات، ويتم إنشاء مهام المتابعة وتعيينها تلقائيًا، بحيث لا يتعين على المدير سوى المراجعة والتعديل.

👀 حقيقة ممتعة: تم تسجيل أول تسجيل صوتي في العالم عام 1860 على جهاز يسمى الفونوغراف، والذي كان يحفر الموجات الصوتية على قطعة من الورق مغطاة بالسخام. لم يكن الغرض منه حتى التشغيل؛ بل كان مجرد تحليل بصري للصوت.

الميزة رقم 2: ClickUp Brain و BrainGPT

اطرح الأسئلة وحلل وأتمت العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفهم مساحة العمل بالكامل باستخدام BrainGPT

ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك داخل ClickUp. يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بمهامك ومستنداتك، وإنشاء المهام والمستندات، وتلخيص الملاحظات الطويلة، ومساعدتك في تنظيم الملاحظات في خطة واضحة.

مع BrainGPT على سطح المكتب وكملحق لـ Google Chrome، يمكنك استخدام Talk to Text لتسجيل الأفكار على الفور وترك الذكاء الاصطناعي يتولى المهام الروتينية.

يحول BrainGPT كلامك إلى نص عبر تطبيقات سطح المكتب والمستندات والمواقع والنماذج، بحيث يمكنك إملاء التحديثات أو المخططات بدلاً من كتابتها. في المتوسط، يساعد هذا المستخدمين على توفير ما يصل إلى 1. 1 يوم في الأسبوع وإنجاز المهام بسرعة أكبر 4 مرات من الكتابة، بفضل النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

مدعوم بنماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ClickUp Brain و Gemini و OpenAI و DeepSeek و Claude، يفهم ClickUp BrainGPT سياقك بذكاء، ويقوم بالتحرير أثناء حديثك، ويقدم نصًا مصقولًا عبر التطبيقات.

يمكنه التعامل مع علامات الترقيم والهيكل والتنسيق نيابة عنك، بحيث يظهر المحتوى المُملي عليك في شكل فقرات أو قوائم مراجعة واضحة بدلاً من نصوص أولية. مع توفير يصل إلى 88٪ من التكلفة، يحل هذا التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي محل العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدوات النسخ، بينما يمنحك السرعة والدقة التي يوفرها الصوت.

يمكنك أيضًا استخدام Talk to Text في سير عمل النسخ الكلاسيكي. يمكن لـ BrainGPT:

سجل ملاحظات صوتية سريعة بعد الاجتماع وأضفها إلى ClickUp Doc

حوّل الأفكار المنطوقة إلى وثائق أو موجزات منظمة للمشروع

املأ النماذج والحقول دون استخدام اليدين بينما تتولى الأتمتة المهمة من هناك

الميزة رقم 3: ClickUp Docs والمهام والتعاون

قم بإنشاء المستندات ومشاركتها وربطها مباشرة بسير عملك لتنفيذها بشكل أسرع باستخدام ClickUp Docs

يتيح ClickUp Docs للفرق إنشاء مستندات ومواقع ويكي ومراكز معرفة ترتبط مباشرة بالمهام والمشاريع. يمكنك ترك تعليقات وإضافة تعليقات لزملاء معينين وتحويل تلك التعليقات إلى عناصر عمل، كل ذلك دون مغادرة المستند. تعمل المستندات والمهام جنبًا إلى جنب، بحيث يمكنك تتبع كيفية تحول المستند إلى عمل حقيقي.

باستخدام Talk to Text، يمكنك إملاء أجزاء من مستند أو ملخص اجتماع أو مقال معرفي بدلاً من كتابتها. انطق مخططك أو فقراتك الكاملة، ودع Talk to Text يكتبها، ثم استخدم BrainGPT لتنقيح النص أو تحويل التعليقات الطويلة إلى قائمة مراجعة واضحة.

بالإضافة إلى Docs، توفر لك ClickUp Tasks بنية مرنة (مهام، مهام فرعية، حقول مخصصة، تبعيات) لتتبع كل شيء بدءًا من قوائم المراجعة البسيطة وحتى المشاريع المعقدة. عندما ترفق Docs والملفات بالمهام، تحصل على تجربة "مستندات المهام" حيث يتواجد السياق والتنفيذ معًا.

خطط ونظم وتتبع كل مهمة باستخدام الحقول المخصصة والأولويات والمواعيد النهائية مع ClickUp Tasks

📌 مثال: يكتب فريق التسويق موجزًا عن الإطلاق في ClickUp Docs. يكتب المراجعون تعليقاتهم، ثم يحولون المواضيع الرئيسية إلى مهام للنسخ والتصميم وضمان الجودة. تظل هذه المهام مرتبطة بالوثيقة الأصلية، مما يتيح للجميع مكانًا واحدًا لتتبع التغييرات والموافقات وتواريخ الإطلاق.

لإضافة المزيد إلى هذه التآزر، تتيح أدوات التعاون في ClickUp ( ClickUp Chat وAssign Comments وClickUp Clips ) للفرق ترك تعليقات ومشاركة مقاطع شاشة أو صوتية سريعة والعمل داخل نفس المنصة. وهذا يمنع التبديل بين الأدوات ويساعد الفرق على تركيز طاقاتها على إنجاز المهام دون تبديل السياق.

أسعار ClickUp

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 88٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام اليومية وتسريعها. هل تريد نفس الدفعة في العمل؟ يساعدك BrainGPT، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج لدينا، على تحقيق ذلك من خلال زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30٪، وتقليل عدد الاجتماعات، وتوفير ملخصات فورية، وأتمتة المهام الذكية.

📖 اقرأ أيضًا: مسجلات شاشة مجانية بدون علامة مائية

ما هو Wispr Flow؟

عبر Wispr Flow

Wispr Flow هي أداة إملاء صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإصلاح هذا العائق. تتيح لك التحدث بشكل طبيعي وتحويل صوتك على الفور إلى نص منسق جيدًا داخل أي تطبيق تقريبًا على Mac أو Windows أو iPhone. يمكنك الإملاء في Google Docs أو متصفحك أو بريدك الإلكتروني أو Notion أو IDE أو CRM، وسيقوم Wispr Flow بالكتابة نيابة عنك.

على عكس أدوات تحويل الكلام إلى نص الأساسية، يتم تقديم Wispr Flow كتطبيق ذكاء اصطناعي سياقي. فهو يضيف علامات الترقيم تلقائيًا، ويزيل الكلمات الزائدة، ويمكنه تكييف النبرة والتنسيق بناءً على ما تكتبه، سواء كان ذلك مستند مشروع أو ردًا على محادثة أو كتلة من التعليمات البرمجية. وهو يدعم أكثر من 100 لغة، مما يجعله مفيدًا للفرق العالمية وسير العمل متعدد اللغات.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية مشاركة الملاحظات والتعاون عليها

ميزات Wispr Flow

يهدف Wispr Flow إلى تحقيق هدف أساسي واحد: مساعدتك في إملاء الأفكار وإنجاز الأعمال المكتوبة بشكل أسرع من الكتابة، عبر أي تطبيق أو جهاز. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند مقارنة Wispr Flow و ClickUp.

الميزة رقم 1: الإملاء الصوتي بدون استخدام اليدين

عبر Wispr Flow

باستخدام Wispr Flow، يمكنك البدء في الإملاء باستخدام اختصار لوحة المفاتيح أو شريط Flow. بمجرد تنشيطه، يكتب في أي حقل نصي تختاره، سواء كان بريدًا إلكترونيًا أو مستند Google Doc أو رسالة دردشة أو محرر أكواد.

تم تصميم الأداة لتتناسب مع سرعة دماغك في توليد الأفكار، وليس مع سرعة أصابعك في الكتابة. تدعي Wispr Flow أن الإملاء يمكن أن يكون أسرع بثلاث إلى أربع مرات من الكتابة، خاصة بالنسبة للمستندات الطويلة مثل التقارير أو ملاحظات الاجتماعات.

📌 مثال: ينضم مدير منتج إلى اجتماع افتراضي أثناء مراجعة لوحته. بدلاً من التوقف لكتابة الملاحظات، يضغط على مفتاح الاختصار، ويملي التحديثات بصوت عالٍ بما يكفي للميكروفون، ويقوم Wispr Flow بكتابة كل شيء في المهمة أو المستند المفتوح.

الميزة رقم 2: تعديلات وأوامر تلقائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يستخدم Wispr Flow نماذج الذكاء الاصطناعي لتنظيف كلامك. فهو يزيل الكلمات الزائدة، ويضيف علامات الترقيم، ويحول التعليمات المنطوقة مثل "فقرة جديدة" أو "حوّل هذا إلى نقاط" إلى تغييرات حقيقية في التنسيق.

يمكنك أيضًا استخدام أوامر صوتية بسيطة مثل "أعد كتابة هذا بشكل أكثر رسمية" أو "اختصر هذه الفقرة"، وسيقوم Wispr بإعادة كتابة النص المحدد. وهذا يجعله مفيدًا ليس فقط في الإملاء الخام، ولكن أيضًا في مراجعة المسودات وتعديل الهيكل دون لمس لوحة المفاتيح.

الميزة رقم 3: قاموس شخصي مع مزامنة عبر الأجهزة

عبر Wispr Flow

يتضمن Wispr Flow قاموسًا شخصيًا حتى تتمكن من تعليمه أسماء المنتجات والاختصارات والمصطلحات الخاصة بالمجال. يمكنك إنشاء مقتطفات قابلة لإعادة الاستخدام يتم تشغيلها بعبارات قصيرة، وهو أمر مفيد للتوقيعات أو العبارات الترويجية المتكررة.

تتم مزامنة مفرداتك وتفضيلاتك عبر الأجهزة، بحيث يمكنك التبديل بين سطح المكتب والجوال دون أن تفقد طريقة عمل الإملاء. بالنسبة للفرق، تساعد القواميس المشتركة في الحفاظ على اتساق التهجئة والمصطلحات عندما يعتمد عدة أشخاص على نفس الأداة.

📌 مثال: يضيف كاتب تقني مصطلحات "SaaS" و"SDK" وأسماء عملاء محددة إلى القاموس. لاحقًا، عند إملاء مستند طويل، تظهر هذه المصطلحات بشكل صحيح في كل مرة، مما يقلل من الحاجة إلى التصحيحات اليدوية.

أسعار Wispr Flow

أساسي : مجاني

Pro : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تدوين الملاحظات من مقطع فيديو كالمحترفين

Wispr Flow مقابل ClickUp: مقارنة الميزات

يساعدك كل من Wispr Flow و ClickUp على استخدام صوتك أكثر واللوحة المفاتيح أقل، ولكنهما يتناسبان مع سير عملك بطرق مختلفة جدًا. يعمل Wispr Flow كأداة نسخ صوتي بالذكاء الاصطناعي ولو حة مفاتيح يمكنك إدخالها في أي تطبيق، بينما ClickUp هو منصة إنتاجية كاملة مزودة بالذكاء الاصطناعي المدمج في مهامك ووثائقك واجتماعاتك.

دعنا نقارن Wispr Flow و ClickUp من حيث النسخ في الوقت الفعلي وإدارة المهام وأتمتة الذكاء الاصطناعي والتعاون والأسعار.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات تلخيص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي

الميزة رقم 1: النسخ في الوقت الفعلي وتسجيل الملاحظات

ClickUp

يجمع ClickUp بين AI Notetaker و Docs والمهام بحيث تتحول محادثات اجتماعاتك مباشرة إلى ملاحظات منظمة وعناصر عمل. يلتقط ClickUp AI Notetaker الصوت ويقوم بإنشاء نسخة مكتوبة ويلخص المحادثة ويتيح لك سحب مهام المتابعة ببضع نقرات.

نظرًا لأن كل شيء موجود في ClickUp، يمكنك مراجعة النصوص داخل المهام وإضافة تعليقات وتتبع تغييرات الحالة بمرور الوقت. إذا كنت تفضل إضافة أفكارك الخاصة بعد المكالمة، فإن ميزة Talk to Text في ClickUp تتيح لك إملاء الملاحظات الصوتية مباشرة في المستندات أو المهام. يمكنك بعد ذلك استخدام ClickUp Brain لتلخيصها أو تحويلها إلى قوائم مراجعة، دون الحاجة إلى الكتابة اليدوية.

Wispr Flow

يركز Wispr Flow على الإملاء بدلاً من تسجيل الاجتماعات. لا ينضم إلى المكالمات، ولكنه يتيح لك نسخ كلامك إلى أي تطبيق تستخدمه. إذا كنت تستمع إلى تسجيل أو تفكر بصوت عالٍ بعد اجتماع، يمكنك إملاء ملخصك في مستند Google Doc أو مهمة ClickUp أو CRM الخاص بك.

🏆 الفائز: يفوز ClickUp إذا كنت تريد نسخًا كاملاً للاجتماعات مرتبطًا بالمهام والمستندات. يفوز Wispr Flow إذا كنت تريد طبقة إملاء مرنة يمكنك إدخالها في أي تطبيق تستخدمه بالفعل.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحويل الكلام إلى نص

الميزة رقم 2: إدارة المشاريع والمهام

ClickUp

نظم العمل باستخدام تسلسل هرمي منظم من مساحة العمل إلى المهام من أجل الوضوح داخل ClickUp

تم تصميم ClickUp كمنصة لإدارة المشاريع والمهام في المقام الأول. تسهل هرمية المشاريع (مساحات العمل → المساحات → المجلدات → القوائم → المهام → المهام الفرعية) تنظيم المشاريع الكبيرة والمهام اليومية في هيكل واحد. يمكن أن تتضمن المهام حقول مخصصة وأولويات وقوائم مراجعة وتبعيات، بالإضافة إلى روابط إلى ClickUp Docs و ClickUp Dashboards.

يمكنك إنشاء مهام من ملخصات الاجتماعات، من داخل Docs، أو عن طريق تحويل التعليقات، بحيث يكون لإملاءاتك ونصوصك دائمًا وجهة واضحة.

Wispr Flow

لا يدير Wispr Flow المهام بمفرده. فهو يساعدك على ملء أوصاف المهام وكتابة التحديثات وصياغة الوثائق بشكل أسرع من خلال الإملاء الصوتي، ولكنك لا تزال تعتمد على أدوات أخرى (مثل ClickUp أو Jira أو CRM) لتخزين تلك المهام وتتبعها فعليًا.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز بوضوح في إدارة المهام والمشاريع، لأنه يجمع بين التخطيط والتتبع وإعداد التقارير في منصة واحدة بدلاً من أن يكون طبقة فوقية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لملاحظات الاجتماعات لتدوين محاضر اجتماعات أفضل

الميزة رقم 3: أتمتة سير العمل ونماذج الذكاء الاصطناعي

ClickUp

أتمتة سير العمل المتكرر باستخدام مشغلات وشروط مخصصة مع ClickUp Automations

يتضمن ClickUp أتمتة مدمجة من خلال ClickUp Automations و ClickUp Brain حتى تتمكن من أتمتة تغييرات الحالة والمهام والإشعارات وحتى إجراءات الذكاء الاصطناعي مثل تلخيص مستند أو إنشاء مسودة من موجه.

باستخدام ClickUp BrainGPT، يمكنك إملاء المهام والمستندات ثم طلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص المعلومات أو تحديث الحقول. يمكنك استخدام نفس نماذج الذكاء الاصطناعي التي تساعد في إنشاء النصوص لـ"قراءة" مساحة العمل الخاصة بك وتقديم إجابات حول حالة عملك.

Wispr Flow

يستخدم Wispr Flow نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لمعالجة المدخلات الصوتية. فهو ينظف النص المكتوب، ويعيد كتابة المحتوى عندما تطلب منه ذلك، ويقوم بتنسيق المخرجات في قوائم أو فقرات أو ملخصات.

ومع ذلك، فإنه لا يعرف مشاريعك أو مهامك أو لوحاتك. تقتصر الأتمتة على إعادة الكتابة والتنسيق؛ ولا تؤدي إلى إجراءات سير العمل مثل تغيير الحالة أو تخصيص العمل.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز في أتمتة سير العمل وعمق نماذج الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمهامك ووثائقك. Wispr Flow يفوز إذا كانت أولويتك الرئيسية هي تحويل الكلام إلى نص واضح في أي تطبيق.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

الميزة رقم 4: التعاون والتواصل

ClickUp

تم تصميم ClickUp للتعاون الجماعي. يمكنك:

شارك المستندات واسمح لزملائك في الفريق بترك تعليقات أو اقتراح تغييرات

استخدم " تعيين التعليقات " لتحويل الملاحظات إلى عمل قابل للتتبع

تحدث داخل ClickUp من خلال محادثات مرتبطة بالمهام والمستندات

سجل مقاطع فيديو أو صوتية سريعة وأرفقها بالمهام للحصول على السياق

نظرًا لأن كل شيء يحدث داخل ClickUp، يمكن لفريقك العمل داخل منصة واحدة والحفاظ على اتصال المحادثات والمهام والمستندات.

Wispr Flow

لا يمتلك Wispr Flow مساحة عمل مشتركة خاصة به. يتم التعاون في الأدوات التي تستخدمها: Slack أو البريد الإلكتروني أو Docs أو مديري المهام. إنه يسرع التعاون من خلال مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكتابة أو التركيز على الرد بشكل أسرع وأكثر اتساقًا، ويشير العديد من المستخدمين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى مقدار الوقت الذي يوفره لهم.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز في مجال التعاون المنظم لأنه يوفر للفرق بيئة واحدة لتتبع المهام والمستندات والتعليقات والإشعارات. Wispr Flow هو أداة مساعدة قوية لكتابة أسرع داخل تلك التطبيقات.

💟 مكافأة: يتيح لك BrainGPT إنشاء وكلاء مخصصين في ClickUp بمجرد نطق تعليماتك باستخدام ميزة التحويل من الكلام إلى النص. ما عليك سوى وصف ما تريد أن يفعله الوكيل بكلماتك الخاصة — مثل الإجابة على الأسئلة في قناة أو أتمتة التحديثات — وسيقوم بتدوين كلامك ويوجهك خلال إعداد محفزات الوكيل وشروطه وإجراءاته ومصادر معرفته. يمكنك استخدام خيار "Ask Brain" للحصول على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تعليمات وكيلك، مما يجعل العملية أسهل. احصل على المساعدة من ClickUp Brain و BrainGPT لإنشاء وكلاءك وضبطهم

ClickUp مقابل Wispr Flow على Reddit

يبرز مستخدمو Reddit الذين يناقشون ClickUp و Wispr Flow كيف تلبي هذه الأدوات احتياجات الإنتاجية المختلفة.

بالنسبة لـ ClickUp، يقدّر العديد من المستخدمين قدرته على دمج سير عمل متعدد في واجهة واحدة:

أنا منبهر حقًا بهذا الأمر لأنني لا أحتاج إلى أداة أخرى للقيام بكل هذا. كل شيء موجود في واجهة ClickUp. يتصل بتقويم Google الخاص بي ويعمل بسلاسة تامة.

أنا منبهر حقًا بهذا الأمر لأنني لا أحتاج إلى أداة أخرى للقيام بكل هذا. كل شيء موجود في واجهة ClickUp. يتصل بتقويم Google الخاص بي ويعمل بسلاسة تامة.

ومع ذلك، واجه بعض المستخدمين تحديات في التعرف على اللغة في بعض الحالات:

في بعض الأحيان تحدث مشكلات في التعرف على اللغة. غالبًا ما يخطئ ClickUp NoteTaker في التعرف على اللغة العربية على أنها فارسية، مما يؤدي إلى نسخ الملاحظات بشكل غير صحيح.

في بعض الأحيان تحدث مشكلات في التعرف على اللغة. غالبًا ما يخطئ ClickUp NoteTaker في التعرف على اللغة العربية على أنها فارسية، مما يؤدي إلى نسخ الملاحظات بشكل غير صحيح.

عندما يتعلق الأمر بـ Wispr Flow، فإن مستخدمي Reddit يحبون الطريقة التي يغير بها الإنتاجية للمستخدمين الذين يعانون من بطء في الكتابة أو صعوبة في التركيز:

أنا أحب Wispr Flow للغاية. أعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهذا التطبيق يوفر لي ساعات من وقتي اليومي ويسمح لي بالعمل بسرعة فائقة دون قيود على الكتابة.

أنا أحب Wispr Flow للغاية. أعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهذا التطبيق يوفر لي ساعات من وقتي اليومي ويسمح لي بالعمل بسرعة فائقة دون قيود على الكتابة.

لكن آخرين يشيرون إلى مشكلات تقنية يمكن أن تعطل سير عملهم:

لسبب ما، يفسد التطبيق قائمة السياق التي تظهر عند النقر بزر الماوس الأيمن في Firefox. تختفي خيارات الإضافات في قوائم السياق التي تظهر عند النقر بزر الماوس الأيمن عند تمرير الماوس فوقها. قضيت ساعات في محاولة حل المشكلة، حتى أنني قمت بإلغاء تثبيت Firefox، لأكتشف في النهاية أن Flow هو السبب.

لسبب ما، يفسد التطبيق قائمة السياق التي تظهر عند النقر بزر الماوس الأيمن في Firefox. تختفي خيارات الإضافات في قوائم السياق التي تظهر عند النقر بزر الماوس الأيمن عند تمرير الماوس فوقها. قضيت ساعات في محاولة حل المشكلة، حتى أنني قمت بإلغاء تثبيت Firefox، لأكتشف في النهاية أن Flow هو السبب.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Wispr Flow

ما هي أداة الإنتاجية الأفضل؟

يعد Wispr Flow مثاليًا إذا كنت تريد التركيز فقط على الإملاء بدلاً من الكتابة. يبرز هذا البرنامج عندما تقضي يومك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو توثيق الأفكار أو تحديث البطاقات عبر أدوات مختلفة وتريد ببساطة طريقة أسرع لكتابة الكلمات على الشاشة.

يعد ClickUp الخيار الأنسب عندما تحتاج أيضًا إلى تنظيم العمل وتتبعه وتنفيذه. مع ClickUp AI Notetaker للنسخ في الوقت الفعلي، وClickUp Brain وBrainGPT للملخصات والإملاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي، وClickUp Tasks وDocs لتجميع كل شيء معًا، تحصل على منصة واحدة تربط بين المحادثات والملاحظات والتنفيذ.

إذا كنت تختار بين Wispr Flow و ClickUp وتريد مساحة عمل تجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمهام والمستندات والمشاريع، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل على المدى الطويل لفريقك.

✅ ابدأ في استخدام ClickUp مجانًا واستمتع بمزايا ClickUp.