أفضل 10 أدوات تلخيص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي

لنكن واقعيين - يمكن أن يكون تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات عملاً شعوذة. فأنت تحاول الحفاظ على تركيزك على المناقشة الرئيسية بينما تسعى جاهداً لتدوينها حتى لا تنسى.

ولكن ماذا لو لم يكن عليك الاختيار بين الانتباه وتدوين كل التفاصيل المهمة؟

بفضل أدوات تلخيص الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لن تضطر إلى ذلك. باستخدام هذه الأدوات، يمكنك التركيز بشكل كامل على المحادثة، مع العلم أن الذكاء الاصطناعي يقوم بالتقاط وتلخيص ملاحظات الاجتماع نيابةً عنك. 🤖

من تسجيل عناصر الإجراءات إلى إنشاء ملخصات واضحة، تلغي أدوات تلخيص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدوياً، مما يتيح لك أن تكون أكثر حضوراً وإنتاجية في اجتماعاتك.

هل هذا يثير اهتمامك؟ 🤔

حسنًا إذن، تابع القراءة بينما نستكشف أفضل 10 ملخصات اجتماعات تعمل بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على تحويل سير عملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مُلخص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي؟

إن اختيار أداة تلخيص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي المناسبة هو أكثر من مجرد العثور على أداة "تعمل" يجب أن يكون عالي الأداء وسهل الاستخدام وسريع الاستجابة. بصرف النظر عن ذلك، إليك بعض الصفات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها:

الدقة: اختر أداة تلخيص الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تُنشئ نصوصًا دقيقة للاجتماعات. فهو يسهل تدوين الملاحظات ويضمن أقصى قدر من الموثوقية

اختر أداة تلخيص الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تُنشئ نصوصًا دقيقة للاجتماعات. فهو يسهل تدوين الملاحظات ويضمن أقصى قدر من الموثوقية قابلية التخصيص: اختر أداة توفر خيارات التخصيص. على سبيل المثال، يجب أن تتيح لك أداة تلخيص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي عالية الجودة تخصيص ملاحظات الاجتماعات المختلفة بناءً على الطول والتفاصيل والنقاط الرئيسية وما إلى ذلك.

اختر أداة توفر خيارات التخصيص. على سبيل المثال، يجب أن تتيح لك أداة تلخيص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي عالية الجودة تخصيص ملاحظات الاجتماعات المختلفة بناءً على الطول والتفاصيل والنقاط الرئيسية وما إلى ذلك. إمكانات التكامل: اختر أداة تلخيص تتكامل مع أدوات وبرامج الطرف الثالث. وهذا يشمل تطبيقات وأدوات مؤتمرات الفيديو الشائعة مثل Zoom وGoogle Meet، ومنصات التعاون مثل Microsoft Teams، وأدوات التقويم مثل Calendly

اختر أداة تلخيص تتكامل مع أدوات وبرامج الطرف الثالث. وهذا يشمل تطبيقات وأدوات مؤتمرات الفيديو الشائعة مثل Zoom وGoogle Meet، ومنصات التعاون مثل Microsoft Teams، وأدوات التقويم مثل Calendly دعم اللغة: ابحث عن أداة تدعم لغات عالمية وإقليمية مختلفة. وهذا يسهل النسخ في الوقت الفعلي ويساعد على تسجيل الاجتماعات بكفاءة أكبر

ابحث عن أداة تدعم لغات عالمية وإقليمية مختلفة. وهذا يسهل النسخ في الوقت الفعلي ويساعد على تسجيل الاجتماعات بكفاءة أكبر الأمان: اختر أداة تلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي التي توفر تدابير أمنية قوية وتلتزم بلوائح حماية البيانات، مما يضمن أن التفاصيل التي تشاركها في تسجيلات الفيديو الخاصة بك آمنة من الوصول غير المصرح به

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أفضل 10 مُلخصات ملاحظات بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها

فيما يلي مقارنة سريعة لأفضل الأدوات في السوق لمساعدتك في اختيار أداة تلخيص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي المناسبة لاحتياجاتك الخاصة. لقد قمنا بتقسيمها بناءً على أفضل حالات استخدامها، وميزاتها الرئيسية، وأسعارها، وما إذا كانت تقدم خطة مجانية. وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تحديد الأداة التي تناسب سير عملك وميزانيتك.

الأداة الأفضل ل الخطة المجانية الخطة المدفوعة بدءًا من الميزات الرئيسية ClickUp تلخيص ملاحظات الاجتماع المدعوم بالذكاء الاصطناعي نعم 7 دولارات شهريًا النسخ في الوقت الحقيقي، وتحويل المهام، وتخزين المستندات Fireflies.ai التقاط ملاحظات الاجتماعات تلقائيًا نعم 18 دولارًا في الشهر يلخص اجتماعات الفيديو، وامتداد المتصفح لسهولة الاستخدام Otter.ai تلخيص الاجتماعات عبر الإنترنت نعم 16.99 دولارًا في الشهر إنشاء ملخصات الاجتماعات، وتطبيق للجوال، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية Avoma الحصول على رؤى الاجتماعات نعم 24 دولارًا في الشهر يوفر رؤى الاجتماعات، ويحرر النصوص، ويتكامل مع إدارة علاقات العملاء فاثوم تلخيص مقاطع فيديو الاجتماعات نعم 19 دولارًا في الشهر يلخص اجتماعات الفيديو، امتداد المتصفح لسهولة الاستخدام Fellow إنشاء جداول أعمال الاجتماعات نعم 11 دولارًا شهريًا تسجيل الملاحظات المباشر، وتعيين المهام، والإشعارات في الوقت الفعلي Sembly AI تسجيل الاجتماعات نعم 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد تحديد اللحظات الرئيسية، يدعم 48 لغة، البحث عن الكلمات الرئيسية Laxis استخراج الملاحظات من الاجتماعات نعم 13.33 دولارًا في الشهر يلخص اجتماعات العملاء، ويولد رؤى قابلة للتنفيذ Jamie AI تلخيص الاجتماعات (الافتراضية والشخصية) نعم 26.31 دولارًا في الشهر ترجمة النصوص إلى أكثر من 20 لغة، ووضع علامات على اللحظات المهمة Rewatch تدوين مقاطع الفيديو نعم 23.75 دولارًا في الشهر ينظم الاجتماعات حسب القناة، ويوفر تحليلات، ويشارك الملخصات

جدول مقارنة لملخصات اجتماعات الذكاء الاصطناعي

والآن بعد أن اطلعت على مقارنة سريعة بين أفضل أدوات تلخيص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي، دعنا نتعمق أكثر في ما يميز كل أداة. من النسخ في الوقت الفعلي إلى التكامل السلس وميزات الأتمتة، سنستكشف المزايا والقيود الفريدة لهذه الأدوات حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن الأداة التي تناسب احتياجات فريقك بشكل أفضل.

1. ClickUp (الأفضل لتلخيص ملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

هل تريد مساعد ذكاء اصطناعي في مكان العمل قوي ومتعدد الاستخدامات وعالي الأداء؟ لا مزيد من البحث - ClickUp هو الحل الأمثل لك. 🏆

تقدم ClickUp، وهي منصة شاملة لإدارة المشاريع، جميع الأدوات والميزات التي تحتاجها لتبسيط كل جانب من جوانب عملك - وتدوين الملاحظات ليس استثناءً.

ما الذي يجعل ClickUp الأفضل في هذا المجال؟ السر واسع الانتشار - شموليتها! على عكس الأدوات الأخرى، تقدم ClickUp حلولاً لتحسين تدوين الملاحظات للاجتماعات المتزامنة وغير المتزامنة.

تخيّل حلاً شاملاً لإنشاء جداول أعمال الاجتماعات، وتلخيص محتوى الاجتماعات، والحصول على ملاحظات الاجتماع آلياً. أدخل ClickUp Meetings .

إدارة الاجتماعات الشاملة التي تعد منقذًا لجميع عقبات فريقك في الوقت الفعلي.

ولكن انتظر - هذا ليس حتى نصف ما تقدمه ClickUp.

إنشاء ملخصات وملاحظات فورية وفي الوقت الفعلي لكل اجتماع باستخدام ClickUp Brain

ملخص اجتماعات الفيديو المحسّن باستخدام ClickUp Brain والمقاطع ClickUp Brain يساعدك على إنشاء جداول أعمال الاجتماعات، وتدوين الاجتماعات في الوقت الفعلي، والملخصات، والأفكار الرئيسية، والوثائق - كل ذلك من خلال بضع مطالبات. كما يساعدك أيضًا على تحليل المناقشات وتمييز عناصر العمل تلقائيًا. ثم يقوم بتحويلها إلى مهام وتعيينها إلى أصحاب المصلحة المعنيين.

كما تُنشئ ميزة التلخيص في الأداة أيضًا لمحة موجزة عن القرارات الرئيسية وعناصر الإجراءات والنتائج التي تم التوصل إليها ببضع نقرات فقط.

هذا ليس كل شيء! ادمج ClickUp Brain مع كليك أب كليب لنسخ جميع اجتماعات الفيديو غير المتزامنة بشكل مثالي!

تنظيم ملاحظات الاجتماعات، وجداول الأعمال، والمناقشات، وما إلى ذلك، في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

تنظيم السجلات باستخدام ClickUp Docs

إحدى المشاكل الرئيسية المرتبطة بملخصات الاجتماعات العادية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هي قابلية التوسع. فمع نمو فريقك، يصبح من الصعب الاحتفاظ بسجل للنقاط المهمة التي تمت مناقشتها في كل اجتماع. ولكن ليس مع مستندات ClickUp .

تتيح لك هذه الأداة دمج جميع ملاحظات الاجتماعات السابقة والنصوص والملخصات والملخصات ومقاطع الفيديو في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ClickUp أيضًا نموذجين جاهزين للاستخدام وقابلين للتخصيص لإدارة الاجتماعات والملاحظات.

قوالب الاجتماعات التي يمكنك استخدامها

مع قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp ، وضع مبادئ توجيهية وهياكل واضحة لاجتماعك وجدول أعماله وملاحظاته ومناقشاته وعناصر الإجراءات وما إلى ذلك، كما أنه ينشئ المهام تلقائيًا من عناصر إجراءات الاجتماع، ويجعل وثائق الاجتماع مركزية لسهولة الوصول إليها، ويبسط التعاون مع التحديثات والتعليقات في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب محضر اجتماع ClickUp يوفر هيكلًا هيكليًا لتسجيل محاضر الاجتماعات كمستند في منصة ClickUp. وهو يساعدك على تسجيل محاضر الاجتماعات، وتنظيم المناقشات والقرارات والمتابعة بتنسيق منظم، ومشاركة وتحديث سجلات الاجتماعات بسهولة مع فريقك.

✅ مثالي لـ: مديري المشاريع والفرق التي تعمل على مشاريع متعددة تتطلب ملخصات اجتماعات مفصلة وتخصيصات مهام وتكامل سلس مع أدوات إدارة العمل الأخرى.

أفضل ميزات #### ClickUp

تحويل الملاحظات وعناصر العمل مباشرةً إلى مهام، وتعيين المسؤوليات في الوقت الفعلي

تعيين تذكيرات تلقائية لمهام المتابعة، مما يضمن عدم تفويت أي عنصر عمل بعد الاجتماع

تعاون مباشرةً مع أعضاء الفريق في مستندات الاجتماع، مما يسمح للجميع بالمساهمة في نفس الوقت

استخدم خيارات النص المنسق مثل العناوين العريضة والعناوين والنقاط النقطية لتنسيق ملاحظات الاجتماع وتنظيمها بوضوح

البحث بسهولة في ملاحظات الاجتماعات والمناقشات السابقة، مما يوفر وصولاً سريعاً إلى المعلومات المهمة

المزامنة مع منصات الاجتماعات الرئيسية والتقويمات مثل Google Meet وOutlook لجدولة الاجتماعات وربط الملاحظات بأحداث معينة

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسيط

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Fireflies.ai (الأفضل لتدوين ملاحظات الاجتماعات)

via Firefiles.ai Fireflies.ai هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتوليد ملاحظات اجتماعات تلقائية .

تتيح لك الأداة إمكانية تصفية المواضيع الرئيسية والاستماع إليها، وإضافة التعليقات، وتثبيت أعضاء الفريق، وتتبع وقت حديث المتحدثين، وغير ذلك الكثير. وهي مثالية لإنشاء ملخصات صغيرة الحجم تختصر فوضى الاجتماعات الطويلة.

✅ مثالي أو: مثالي أو: فريق العمل عن بُعد أو الموزعين الذين يحتاجون إلى ملخصات سريعة ومختصرة للاجتماعات الطويلة ويريدون مشاركة الملاحظات بسهولة عبر منصات مثل Slack أو Asana.

أفضل ميزات Fireflies.ai

البحث في الاجتماعات والنصوص السابقة باستخدام الكلمات الرئيسية والعبارات باستخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

التقاط عناصر الإجراءات من المناقشات وتلخيصها باستخدام ذكاء المحادثة

مشاركة ملاحظات الاجتماع على الفور مع فريقك من خلال Slack وNotion وAsana وغيرها.

التكامل مع تطبيقات التقويم مثل تقويم Google لجدولة الاجتماعات ومزامنتها

قيود Fireflies.ai

تكاليف عالية للميزات المتقدمة

يتطلب إعداداً يدوياً مكثفاً لسير العمل المخصص

الحد الأدنى من الدعم دون اتصال بالإنترنت

تسعير Fireflies.ai

مجاني للأبد

الإحترافي: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

18 دولارًا شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) الشركات: 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 39 دولارًا/شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai.ai

G2: 4.8/5 (أكثر من 490 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 490 تقييمًا) Capterra: NA

3. Otter.ai (الأفضل لتلخيص الاجتماعات عبر الإنترنت)

via Otter.aiOtter.ai هو مُلخِّص اجتماعات مشهور يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لتسهيل التعاون بين فرق العمل عن بُعد.

تعمل الأداة على أتمتة جميع أنشطة غرفة الاجتماعات بالكامل. فهي تقوم بإنشاء ملخصات للاجتماعات، وتعيين عناصر العمل لزملائك في الفريق، وتوفر تسميات توضيحية للاجتماعات الشخصية والافتراضية، وما إلى ذلك.

✅ مثالي ل:الفرق التي تحتاج إلى إنشاء ملخصات واضحة للاجتماعات أثناء التنقل، مع دعم قوي لتطبيقات الأجهزة المحمولة والتكامل مع أدوات مؤتمرات الفيديو.

أفضل ميزات Otter.ai

توفير الوقت من خلال الاستماع إلى ملخصات مدتها 30 ثانية لملخصات مدتها ساعة واحدة محضر الاجتماع استخدم تطبيق الهاتف المحمول لحضور وإنشاء نصوص الاجتماعات أثناء التنقل

احصل على رؤى مباشرة حول الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماع باستخدام ميزة Otter AI Chat

قيود Otter.ai

خيارات تصدير محدودة

الخطة المجانية لها قيود

تكامل محدود مع أدوات الطرف الثالث

تسعير Otter.ai

الأساسية: مجانية للأبد

مجانية للأبد المحترف: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4.3/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 240 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4. أفوما (الأفضل لاكتساب رؤى الاجتماعات)

via أفوما Avoma هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي معروف بأتمتة دورة حياة الاجتماع بالكامل - من التخطيط إلى التنفيذ.

يساعدك على إنشاء جداول أعمال الاجتماعات ونسخ الاجتماعات، والحصول على ملخصات وملاحظات دقيقة للاجتماعات، وغير ذلك الكثير. يركز Avoma على تعزيز نتائج المبيعات والتسويق ويوفر رؤى رئيسية قابلة للتنفيذ من اجتماعات العملاء التي تثبت قيمتها في إتمام الصفقة.

✅ مثالي ل: فرق المبيعات التي ترغب في استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من اجتماعات العملاء، وتتبع أنماط المحادثة، وتحسين كفاءة اجتماعاتهم لإتمام الصفقات بشكل أسرع.

أفضل ميزات أفوما

تحرير وتخصيص تدوين الاجتماعات في الوقت الفعلي لتعديل الملخصات أو إضافة ملاحظات إضافية

تتبع رؤى المحادثة مثل نسب المحادثة ووتيرة المتحدث وأنماط التفاعل لتحسين كفاءة الاجتماع

التكامل مع مجموعة من أدوات إدارة علاقات العملاء، والتقويم، والمؤتمرات، وأدوات الاتصال

قيود أفوما

منحنى تعليمي أعلى

مكلف للفرق الصغيرة

غير مثالي لتدوين الاجتماعات غير الإنجليزية بسبب مشاكل في الدقة

تسعير أفوما

الأساسي: مجاني للأبد

مجاني للأبد البداية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 109 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أفوما

G2: 4.6/5 (1,320+ تقييم)

4.6/5 (1,320+ تقييم) Capterra: NA

5. فاثوم (الأفضل لتلخيص فيديوهات الاجتماعات)

via فاثوم إذا كنت تبحث عن مُلخِّص اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل الاجتماعات الداخلية في مؤسستك، فراجع Fathom. إنه شامل وسهل التصفح إلى حد ما.

يقوم Fathom بكل شيء - من تسجيل مقاطع فيديو الاجتماعات إلى تدوينها. ويساعدك على إنشاء ملخصات الاجتماعات، ومزامنة المهام مع إدارة علاقات العملاء، ومشاركة ملاحظات الاجتماع مع زملائك في العمل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر لك Fathom ملخصات اجتماعات مصممة مسبقًا قوالب ملاحظات الاجتماعات لتسريع العملية.

✅مثالي ل: المؤسسات التي تعقد اجتماعات الفيديو بشكل متكرر وتريد ملخصات ونقاط عمل سهلة الفهم دون الحاجة إلى تمشيط ساعات من الفيديو.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات فاثوم

تلقي ملخصات موجزة بعد كل اجتماع لتجنب مراجعة النصوص المطولة

وضع علامات على المناقشات المهمة لضمان تسليط الضوء على الرؤى الرئيسية ونقاط العمل والوصول إليها بسهولة

استخدم امتداد متصفح Fathom لالتقاط الاجتماعات وتدوينها دون تثبيت تطبيق سطح المكتب

قيود فاثوم

يدعم مكالمات الفيديو فقط

ميزات تصدير ومشاركة محدودة في الباقة المجانية

تسعير #### تسعير فاثوم

مجاني للأبد

الإصدار المميز: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إصدار الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إصدار الفريق الاحترافي: 39 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (3,270+ تقييم)

5/5 (3,270+ تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 490+ تقييم)

قراءة المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

6. زميل (الأفضل لإنشاء جداول أعمال الاجتماعات)

via زميل إلى جانب كونه ملخصًا شهيرًا للاجتماعات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يشتهر Fellow بإنشاء جداول أعمال اجتماعات جيدة التخطيط ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تُعد الأداة مثالية لتدوين ملاحظات الاجتماعات وتساعد في الحصول على نصوص كاملة، وتسليط الضوء على اللحظات الرئيسية، وتصفح ملاحظات اجتماعات الذكاء الاصطناعي وملخصات الاجتماعات، بالإضافة إلى ملخصات للسياق.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التنقل فيه معقداً، خاصةً إذا لم يسبق لك استخدام أداة مماثلة.

✅ مثالي لـ: الفرق التي تتطلب اجتماعات منظمة ومبنية على جدول أعمال، مع ضمان تسجيل كل نقطة نقاش رئيسية وتحديد مهام المتابعة بوضوح.

أفضل الميزات

تسجيل ملاحظات الاجتماع أثناء المحادثات المباشرة على Zoom أو Google Meet، وما إلى ذلك، لضمان توثيق جميع النقاط الرئيسية في الوقت الفعلي

تلقي إشعارات في الوقت الفعلي لعناصر الإجراءات التي تنشأ من الاجتماعات

تعيين المهام وعناصر الإجراءات من نصوص الاجتماعات إلى زملاء الفريق مباشرةً من المنصة

قيود الزملاء

ميزات أتمتة محدودة

مكلفة للفرق الكبيرة

تسعير زميل

مجاني للأبد

المحترف: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الزملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. Sembly AI (الأفضل لتسجيل الاجتماعات)

via جمعية الذكاء الاصطناعي Sembly هو أداة اجتماع الذكاء الاصطناعي التي توفر ملاحظات تلقائية للاجتماعات وملخصًا ذكيًا بحجم اللقمة.

تتيح لك الأداة مشاركة النص الكامل للاجتماع المسجل مع فريقك. علاوة على ذلك، تتكامل Sembly مع العديد من الأدوات لتحسين التعاون وسير العمل وتدعم 48 لغة.

✅ مثالي ل:الفرق العالمية التي تحتاج إلى أداة توفر دعمًا متعدد اللغات ونسخًا تلقائيًا لملاحظات الاجتماعات، مما يسهل التعاون عبر اللغات المختلفة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للتجميع

وضع علامات على اللحظات الرئيسية أثناء محادثات الاجتماع حتى تتمكن من تحديد موقع نقاط الحديث المهمة في النص لاحقًا بسهولة

البحث في ملخصات الاجتماعات باستخدام مرشحات الكلمات الرئيسية للعثور على مناقشات أو نقاط عمل محددة بسرعة

مزامنة ملاحظات الاجتماع تلقائيًا مع أدوات مثل Asana وTrillo وSlack لتعزيز التعاون

قيود الذكاء الاصطناعي للاجتماعات

لا يوجد تحرير في الوقت الفعلي

قد تكون النسخ غير دقيقة

منحنى تعليمي حاد لاستخدام الأداة

تسعير التجميع بالذكاء الاصطناعي

شخصي: مجانًا للأبد

مجانًا للأبد احترافي: 15 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

15 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) الفريق: 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التجميع AI

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: NA

8. لاكسيس-الأفضل لاستخراج الملاحظات

via لاكسيس هل تبحث عن أدوات تلخيص اجتماعات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها استخراج رؤى مهمة من تفاعلات العملاء المطولة؟ تحقق من Laxis.

استنادًا إلى شعار "تحويل المحادثات إلى تحويلات"، يقوم مدوّن الملاحظات القائم على الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخصات موجزة لنصوص اجتماعات العملاء. وبهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى عناصر الإجراءات الحاسمة للعمل عليها وتحقيق النتائج. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Laxis مع أدوات إدارة علاقات العملاء لمساعدتك على تنظيم ملاحظات الاجتماعات والاحتفاظ بها في متناول اليد.

✅ مثالي لـ: فرق نجاح العملاء وفرق المبيعات الذين يحتاجون إلى تحويل محادثات العملاء بسرعة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مع التركيز على تحقيق نتائج من الاجتماعات.

أفضل ميزات لاكسيس

تلخيص الاجتماعات باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء عناصر العمل والنقاط الرئيسية وخطوات المتابعة تلقائيًا

التقط النقاط والعبارات الرئيسية أثناء الاجتماعات للوصول إليها لاحقًا بسهولة

قيود لاكسس

خيارات استخراج الملاحظات الأساسية

الحد الأدنى من الدعم للاجتماعات المباشرة والتعاون

تسعير لاكسيس

الأساسي: مجاني للأبد

مجاني للأبد القسط: 13.33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

13.33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركات: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لاكسيس

G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: NA

9. جيمي AI (الأفضل لتلخيص الاجتماعات)

via جيمي آل جيمي هو تطبيق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي الذي ينشئ الملاحظات تلقائيًا على منصات مثل Google Meet. ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك.

فحتى إذا كنت تحضر اجتماعًا شخصيًا، يمكن أن يساعدك جيمي في استخراج ملخصات موجزة للاجتماعات ونصوصها وعناصر الإجراءات. كما يتيح لك أيضاً مشاهدة ملخصات الاجتماعات أو الاجتماعات السابقة لاكتساب رؤى والوصول إلى المعلومات المهمة.

✅ مثالي ل:الفرق التي تعمل في كل من الإعدادات الافتراضية والمادية، حيث يلتقط ويلخص بكفاءة نقاط المناقشة الرئيسية من الاجتماعات الشخصية وعبر الإنترنت.

أفضل ميزات برنامج جيمي للذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بجيمي لتحديد نقاط العمل والخطوات التالية لاتخاذ إجراءات سريعة

وضع علامات تلقائيًا على اللحظات الرئيسية في الوقت الفعلي لإعادة النظر في النقاط الأساسية

ترجمة نصوص الاجتماعات إلى أكثر من 20 لغة لضمان التواصل السلس

قيود الذكاء الاصطناعي لجيمي

تكامل محدود مع المنصات

الحد الأدنى من خيارات التنسيق

تسعير Jamie AI (بتاريخ 07/10/2024) _

مجاني للأبد

عادي: 26.31 دولارًا شهريًا (تم التحويل في 7/10/24)

26.31 دولارًا شهريًا (تم التحويل في 7/10/24) المحترف: 51.53$/شهريًا (تم التحويل في 7/10/24)

51.53$/شهريًا (تم التحويل في 7/10/24) تنفيذي: 108.54$/شهرياً (تم التحويل في 7/10/24)

تقييمات ومراجعات جيمي AI

G2: NA

NA Capterra: NA

10. إعادة المشاهدة (الأفضل لملاحظة مقاطع الفيديو)

via إعادة المشاهدة يعد Rewatch أداة أخرى شائعة إلى حد ما لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، وهو مسجل شاشة للفرق والمحترفين.

احصل على ملخصات الاجتماعات، والنصوص، وعناصر الإجراءات - كل شيء مع Rewatch. الأداة تعاونية وشاملة، وهي بمثابة حل شامل لجميع احتياجات الاجتماعات عبر الإنترنت.

✅مثالي ل:الفرق التي تسجل محتوى الفيديو وتعتمد عليه، وتوفر ملخصات مفصلة وتحليلات لمشاركة الفريق وأرشيفات اجتماعات منظمة لسهولة الرجوع إليها.

مشاهدة أفضل الميزات

إنشاء قنوات لتنظيم الاجتماعات حسب الفرق أو المشاريع,

مشاركة الملخصات التلقائية أو مقاطع محددة من الاجتماع مع فريقك

احصل على تحليلات حول مشاركة الفريق ومشاهدات الفيديو وعمليات البحث وما إلى ذلك.

قيود إعادة المشاهدة

باهظة الثمن للاستخدام المنتظم

يتطلب نطاقًا تردديًا كبيرًا

لا يقوم بنسخ المكالمات الهاتفية

تسعيرة إعادة المشاهدة

مجانًا: مجانًا للأبد

مجانًا للأبد الفريق: 23.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

23.75 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

مشاهدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: NA

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في عالم اليوم سريع الإيقاع، يمكن أن يكون تدوين ملاحظات الاجتماعات يدويًا استنزافًا كبيرًا للوقت وتشتيتًا للذهن. وهنا يأتي دور مُلخِّص الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي لتبسيط العملية.

توفر هذه الأدوات الوقت من خلال إنشاء ملاحظات تلقائية للاجتماعات وتضمن تسجيل جميع النقاط البارزة المختلفة والنتائج الرئيسية وعناصر الإجراءات من اجتماعاتك بدقة. ✍️

تندمج العديد من هذه الأدوات بسهولة مع برامج مؤتمرات الفيديو الشائعة مثل Google Meet، مما يتيح لك التركيز بالكامل على المحادثة بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تدوين الملاحظات. وهذا يجعلها أداة أساسية لتحسين الإنتاجية والدقة والتعاون.

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