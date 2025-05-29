أفضل 10 بدائل لـ Wispr Flow في عام 2025

لقد انتهيت للتو من اجتماع. تم تبادل أفكار رائعة واتخاذ قرارات واضحة، وقلت لنفسك: "سأكتب كل شيء بعد هذا مباشرةً."

لكن تدوين الملاحظات يدويًا بعد الاجتماع يستهلك وقتًا ثمينًا، ويصعب عليك تذكر من قال ماذا ومتى وفي أي سياق.

وهنا يأتي دور أدوات الإملاء الصوتي مثل Wispr Flow. تلتقط أداة الإملاء عبر الإنترنت الكلمات المنطوقة وتحول المذكرات الصوتية إلى نصوص دقيقة وتساعدك على تنظيمها باستخدام أوامر الذكاء الاصطناعي.

الهدف هو مساعدتك على تحسين الإنتاجية دون قضاء ساعات في كتابة الأشياء يدويًا. ومع ذلك، فإن Wispr Flow لا يناسب الجميع. ربما لا تعمل ميزة التعرف على الصوت بشكل جيد، أو أنها لا تتناسب تمامًا مع سير عملك. لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل بدائل Wispr Flow لك.

من برامج تحويل الكلام إلى نص الذكية إلى الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح لك تبسيط تدوين الملاحظات وتحرير المستندات، تم تصميم هذه الخيارات لمساعدتك على توفير الوقت والعمل بشكل أكثر ذكاءً.

لماذا تختار بدائل Wispr Flow؟

Wispr Flow هي أداة مفيد للإملاء الصوتي، ولكن تعليقات المستخدمين الأخيرة تسلط الضوء على العديد من التحديات التي قد تدفعك إلى استكشاف خيارات أفضل.

استخدام عالٍ للذاكرة ووحدة المعالجة المركزية : يستهلك Wispr Flow ما يصل إلى 800 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و8% من وحدة المعالجة المركزية، مما قد يؤثر على أداء نظامك، حتى عندما لا تستخدم أداة الإملاء عبر الإنترنت بشكل نشط. وهذا يمثل تكلفة حقيقية على وقتك الثمين

تجربة بدء تشغيل بطيئة ومتقطعة : قد يستغرق تشغيل التطبيق من 8 إلى 10 ثوانٍ، وهو أمر غير مثالي عندما تكون في عجلة من أمرك لتدوين الملاحظات بعد اجتماع

مخاوف تتعلق بالخصوصية ومشكلات جمع البيانات: يجمع Wispr Flow بيانات الشاشة السياقية لتحسين الدقة ويتواصل مع خوادمه حتى في حالة الخمول. وهذا يثير مخاوف المستخدمين المهتمين بخصوصية المستخدمين والشفافية

نماذج السحابة مقابل المعالجة المحلية : بينما يعتمد Wispr Flow على اتصال الخادم، يفضل بعض المستخدمين الأدوات التي تعمل بالمعالجة المحلية ولا تخزن البيانات أو تعالجها خارجيًا عند التعامل مع المحتوى الحساس

تكامل عميق مع النظام دون موافقة : يضيف التطبيق نفسه تلقائيًا إلى عناصر تسجيل الدخول إلى النظام وأشرطة أدوات المتصفح. أبلغ بعض المستخدمين أنه يظهر مرة أخرى بعد إزالته، مع سلوك يمكن أن يتداخل مع التطبيقات الأخرى أو المتصفح الخاص بك

عدم توفر إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة : Wispr Flow متاح فقط على نظام التشغيل macOS، ومؤخرًا على نظام التشغيل Windows. لا يوجد تطبيق للأجهزة المحمولة، مما يحد من فائدته كأداة إملاء سريعة ودقيقة للفرق أو المهنيين أثناء التنقل. فيما يلي بعض قوالب ملاحظات الاجتماعات المفيدة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات

الباقة المجانية المقيدة: تحدد الباقة المجانية استخدام عدد محدود من الكلمات في الأسبوع. وهذا لا يكفي للاجتماعات المنتظمة أو جلسات العصف الذهني أو تخطيط المحتوى، خاصة إذا كان هدفك هو تحسين الإنتاجية باستخدام أوامر صوتية متسقة

نظرة عامة على بدائل Wispr Flow

إليك قائمتنا بأفضل البدائل لـ Wispr Flow التي يمكنك تجربتها اليوم لنسخ الملفات الصوتية بسهولة!

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp ClickUp Brain، AI Notetaker، Docs، إدارة المهام، قوالب الاجتماعات الأفراد وكذلك الفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى مساحة عمل شاملة للملاحظات والمهام والتعاون تتوفر خطة مجانية، وتخصيصات متاحة للمؤسسات Otter. ai النسخ المباشر، تعريف المتحدث، ملخصات الاجتماعات، تكامل Zoom و Google Meet الأفراد وأصحاب المشاريع الفردية والفرق الصغيرة التي تحتاج إلى نسخ في الوقت الفعلي وملخصات للاجتماعات تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطة المدفوعة من 16.99 دولارًا شهريًا للحصول على الميزات المتميزة Sonix. ai دعم لأكثر من 40 لغة، استيراد الصوت/الفيديو، طوابع زمنية، مفردات مخصصة المستقلون ومبدعو المحتوى والفرق العالمية التي تحتاج إلى نسخ سريع ومتعدد اللغات بدقة عالية تتوفر نسخة تجريبية مجانية، وتبدأ الخطة المدفوعة من 10 دولارات في الساعة للنسخ Temi أسعار مناسبة للميزانية، واجهة بسيطة، إنجاز سريع الأفراد والمستخدمون العرضيون (مثل الطلاب أو الصحفيين) الذين يحتاجون إلى برنامج نسخ سريع ومناسب للميزانية يبدأ من 0.25 دولار/دقيقة صوتية، نموذج الدفع حسب الاستخدام وصف التسجيل الصوتي، وتسجيل الشاشة، والتحرير متعدد المسارات، ونشر البودكاست المبدعون الفرديون ومقدمو البودكاست وفرق الوسائط الصغيرة التي تجمع بين تحرير الصوت والفيديو والنص يتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا MacWhisper محرك Whisper AI، لا يتطلب اتصالاً بالإنترنت، يدعم لغات متعددة تحويل الصوت إلى نص دون اتصال بالإنترنت لمستخدمي Mac تتوفر خطة مجانية وترخيص لمرة واحدة للإصدار Pro Dictanote إملاء هجين + إدخال يدوي، أدوات تنسيق، اختصارات صوتية الكتاب والمدونون والطلاب الذين يتنقلون بين الإملاء والكتابة في وضع فردي تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطة المدفوعة من 8 دولارات شهريًا Tactiq نصوص لـ Zoom و Google Meet و MS Teams وتتبع المقاطع المهمة والملخصات التلقائية الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقوم بتسجيل وتنظيم محاضر الاجتماعات من مكالمات الفيديو تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطة المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Rev تدوين صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي والبشر، وترجمة، ودعم لغات عالمية فرق العمل القانونية والإعلامية والبحثية (من الشركات المتوسطة إلى الكبيرة) التي تحتاج إلى دقة في النسخ تضاهي دقة البشر تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا Superwhisper واجهة خفيفة الوزن، تدعم مدخلات صوتية متعددة، لا تحتاج إلى حساب المحترفون والمستخدمون المؤسسيون الذين يضعون الخصوصية في المقام الأول ويستخدمون Whisper AI محليًا على أجهزة Mac وiOS تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 8.49 دولارًا شهريًا

أفضل بديل لـ Wispr Flow للاستخدام

الآن بعد أن اطلعت على أفضل الخيارات في لمحة سريعة، دعنا نحللها واحدة تلو الأخرى لنجد ما يناسبك.

1. ClickUp (الأفضل للأفراد والفرق التي تحتاج إلى منصة موحدة للمهام والتواصل)

اجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية بـ 10 أضعاف مع ClickUp AI Notetaker التقط كل التفاصيل من أي مناقشة باستخدام ClickUp AI Notetaker

تقتصر معظم أدوات تحويل الصوت إلى نص على النسخ. أما ClickUp فتذهب إلى أبعد من ذلك بتحويل محادثاتك إلى خطط قابلة للتنفيذ.

تخيل أنك في مكالمة مع عميل، وتقوم بتبادل الأفكار ومناقشة الخطوات التالية وتوزيع المسؤوليات على الفور. ينضم ClickUp AI Notetaker بهدوء إلى الاجتماع (بعد الحصول على إذنك بالطبع)، ويسجل المحادثة، ويقدم نسخة نظيفة ومصنفة إلى صندوق الوارد الخاص بك مرفقة بملخص ذكي لأهم النقاط والمهام المطلوب تنفيذها.

سجل الاجتماعات وقم بنسخها وتلخيصها تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker

لكن هذا مجرد البداية.

بعد انتهاء الاجتماع مباشرة، تصبح الملاحظات التي تم إنشاؤها في ClickUp Docs جزءًا من مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك على الفور تحويل العناصر المميزة إلى مهام ClickUp وتعيينها وتحديد تواريخ الاستحقاق والحفاظ على سياق المشروع بالكامل في مكان مركزي. يضمن هذا النوع من تكامل المهام تنسيق عمل فريقك ويقضي على الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. يمكنك أيضًا استخدام قوالب قوائم المهام للبدء بشكل أسرع.

قم بتنسيق المحتوى على الفور وربط المهام والتعاون مع الفرق لإجراء تعديلات مفصلة باستخدام ClickUp Docs

نظرًا لأن كل شيء يحدث في مساحة مشتركة، فإن التعاون يبدو أمرًا طبيعيًا. يمكن لفريقك تحرير الملاحظات بشكل مشترك باستخدام ميزة Live Collaboration في ClickUp، وترك التعليقات، وتحديث تقدم المهام، والبقاء على نفس الصفحة من خلال الملاحظات المشتركة، بدلاً من فقدان الصورة الكبيرة.

أفضل ميزات ClickUp

AI Notetaker للاجتماعات: دع Notetaker ينضم تلقائيًا إلى المكالمات ويسجل المحادثات ويُنشئ نصوصًا مع ملخصات وعناصر عمل

ClickUp Docs: أنشئ المستندات وحررها وشاركها في الوقت الفعلي، مع تعليقات مضمنة وإشارات وربط المهام

دمج المهام من الملاحظات: حوّل أي جزء من مستند أو نسخة مكتوبة إلى مهمة مع محددات للمسؤولين والمواعيد النهائية وعلامات المشروع

تعاون مدمج بين أعضاء الفريق: تحرير المستندات بشكل مشترك، وتعيين المتابعات، وتتبع التحديثات، وإدارة التعليقات — كل ذلك في مساحة عمل مشتركة واحدة

ClickUp Brain مع أوامر AI: لخص الملاحظات الطويلة واستخرج الخطوات التالية وأعد كتابة المحتوى داخل المستندات أو التعليقات بمساعدة لخص الملاحظات الطويلة واستخرج الخطوات التالية وأعد كتابة المحتوى داخل المستندات أو التعليقات بمساعدة AI من ClickUp

📮ClickUp Insight: وجدت ClickUp أن 47% من الاجتماعات تستغرق ساعة أو أكثر. ولكن هل كل هذا الوقت ضروري حقًا؟ سبب شكوكنا؟ فقط 12% من المشاركين في الاستطلاع صنفوا اجتماعاتهم على أنها فعالة للغاية. يمكن أن تكشف متابعة المقاييس مثل العناصر التي تم إنشاؤها ومعدلات المتابعة والنتائج ما إذا كانت الاجتماعات الطويلة تحقق قيمة حقيقية. أدوات إدارة الاجتماعات من ClickUp يمكنها مساعدتك في ذلك! سجل بنود العمل بسهولة أثناء المناقشات باستخدام AI Notetaker، وحوّلها إلى مهام قابلة للتتبع، وراقب معدلات الإنجاز — كل ذلك في مساحة عمل موحدة. اكتشف الاجتماعات التي تحقق نتائج فعلية وتلك التي تضيع وقت فريقك!

قيود ClickUp

يقدم ClickUp الكثير من الميزات، والتي قد تكون كثيرة بعض الشيء بالنسبة للفرق الصغيرة أو المستخدمين الفرديين الذين بدأوا للتو. غالبًا ما يلاحظ المستخدمون أن إعداد لوحات المعلومات وطرق العرض وسير العمل المخصص يستغرق بعض الوقت لفهمه

هناك تقارير متفرقة عن حدوث تأخير في مساحات العمل الكبيرة، خاصة عند استخدام الأتمتة أو عمليات التكامل الثقيلة

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

شارك أحد المراجعين في G2 كيف غير ClickUp إدارة المهام الداخلية لوكالته:

لقد غير ClickUp تمامًا الطريقة التي ندير بها مهامنا الداخلية في الوكالة. فهو يتيح لي تتبع سير عمل الفريق بأكمله في مكان واحد، وتحديد أولويات الأمور العاجلة، والحفاظ على مركزية الاتصالات.

لقد غير ClickUp تمامًا الطريقة التي ندير بها مهامنا الداخلية في الوكالة. فهو يتيح لي تتبع سير عمل الفريق بأكمله في مكان واحد، وتحديد أولويات الأمور العاجلة، والحفاظ على مركزية الاتصالات.

2. Otter. ai (الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي وملخصات الاجتماعات)

Otter. ai هي أداة تحويل الصوت إلى نص معروفة مصممة للمحترفين الذين يقضون الكثير من الوقت في الاجتماعات. توفر نسخًا في الوقت الفعلي مع تسميات للمتحدثين، وتقوم تلقائيًا بإنشاء ملخصات ونصوص قابلة للبحث. سواء كنت في مكالمة Zoom أو محاضرة أو مقابلة، تساعدك Otter على الحفاظ على تركيزك دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا.

أفضل ميزات Otter. ai

تمييز المتحدثين في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات

احصل على لمحة سريعة عن اللحظات المهمة دون قراءة النص الكامل

يمكنك التكامل بسهولة مع Zoom و Google Meet و Microsoft Teams والمزيد عبر امتداد Chrome أو التكاملات الأصلية

شارك النصوص، وأضف تعليقات، وقم بتمييز زملائك في الفريق داخل النص باستخدام أدوات التعاون

انسخ من أي مكان باستخدام تطبيقات iOS و Android والويب

قيود Otter. ai

قد تنخفض دقة النسخ بسبب الضوضاء في الخلفية أو اللهجات القوية أو تداخل الكلام

غالبًا ما يتطلب تحديد المتحدث تعديلات يدوية لكي يعمل بشكل متسق في إعدادات المجموعات

تتضمن الخطة المجانية دقائق محدودة للنسخ، والتي قد لا تكون كافية للاستخدام المنتظم

الميزات المتقدمة مثل الملخص المباشر والتعاون الجماعي والتحكم الإداري متاحة فقط في الخطط المدفوعة عالية المستوى

أسعار Otter.ai

الخطة الأساسية : مجانية

الخطة الاحترافية : 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter. ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

إليك ما يقوله أحد المراجعين في G2 عن Otter. ai:

أداة تدوين فعالة مع ملخصات جيدة وعناصر عمل وتكاملات مفيدة

أداة تدوين فعالة مع ملخصات جيدة وعناصر عمل وتكاملات مفيدة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Otter AI

3. Sonix. ai (الأفضل للنسخ السريع ومتعدد اللغات بدقة عالية)

Sonix. ai مثالي لمنشئي المحتوى والفرق التي تحتاج إلى نسخ سريع وعالي الدقة بأكثر من 40 لغة. يمكنك تحميل ملفات الصوت أو الفيديو، والحصول على نصوص سريعة مع تسميات المتحدثين والطوابع الزمنية، وتحريرها مباشرة في المتصفح. يدعم الإدخال متعدد اللغات، ويسمح للمستخدمين بالتحدث بحرية، ويتضمن ميزات ذكية مثل الملخصات وخيارات التصدير.

أفضل ميزات Sonix. ai

نسخ الصوت والفيديو بأكثر من 40 لغة للفرق والمبدعين حول العالم

احصل على النصوص في دقائق، وهي مثالية لإنجاز المهام بسرعة

قم بتمييز المتحدثين وإضافة طوابع زمنية على مستوى الكلمات لتسهيل التنقل

قم بالتحرير والتظليل والتعاون من خلال واجهة الويب

قم بتصدير النصوص بتنسيقات TXT و DOCX و PDF و SRT وغيرها لمشاركة وإعادة استخدام سهلة

قيود Sonix. ai

لا يتضمن مسجل صوت مدمج. يجب على المستخدمين تحميل ملفات الصوت أو الفيديو

قد تنخفض الدقة في البيئات الصاخبة أو مع تداخل الحوارات

قد لا تكون النسخة التجريبية المجانية المحدودة والأسعار مناسبة للاستخدام المكثف والمستمر

أسعار Sonix. ai

تجربة مجانية متاحة

الخطة القياسية (الدفع حسب الاستخدام): 10 دولارات أمريكية/ساعة للنسخ

الخطة المميزة: 16.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا) + 5 دولارات أمريكية لكل ساعة نسخ

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة لـ 5 مستخدمين أو أكثر

تقييمات وتصنيفات Sonix. ai

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sonix. ai؟

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2:

Sonix. ai أداة رائعة لنسخ الرسائل الصوتية أثناء التنقل والحفاظ على تنظيمها.

Sonix. ai أداة رائعة لنسخ الرسائل الصوتية أثناء التنقل والحفاظ على تنظيمها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحويل الكلام إلى نص

4. Temi (الأفضل للنسخ السريع وبأسعار معقولة مع الحد الأدنى من التحرير)

تم تصميم Temi للسرعة والبساطة. إنها أداة نسخ خفيفة الوزن توفر نتائج سريعة بأحد أقل الأسعار في السوق. بفضل أسعارها الثابتة ومحررها سهل الاستخدام، فهي المفضلة لدى المحترفين المستقلين مثل الصحفيين والطلاب ومنشئي المحتوى.

يمكنك تحميل ملفاتك الصوتية والحصول على نسخة مكتوبة في غضون دقائق، ثم صقلها باستخدام محرر Temi المدمج. يعمل هذا البرنامج بشكل أفضل مع الصوت الواضح والضوضاء الخلفية المنخفضة، مما يجعله مثاليًا للمقابلات الفردية والمحاضرات وتسجيلات البودكاست.

على الرغم من افتقاره إلى ميزات التعاون أو سير عمل المهام، إلا أن Temi يتألق عندما تكون التكلفة المعقولة والسرعة من أولوياتك.

أفضل ميزات Temi

احصل على أحد أقل أسعار النسخ في السوق. لا توجد اشتراكات أو التزامات شهرية أو مستويات استخدام

احصل على النصوص في غضون 5-10 دقائق من التحميل، حتى للملفات الأطول

قم بتشغيل الصوت ومتابعة الطوابع الزمنية وتحرير النص سطراً بسطر

قم بتنزيل النسخة النظيفة من النص في تنسيق TXT أو SRT أو PDF لمشاركتها أو نشرها

قيود Temi

لا يدعم إمكانية النسخ المباشر أو تكامل الاجتماعات

قد تنخفض الدقة في التسجيلات التي تحتوي على ضوضاء في الخلفية أو أصوات متداخلة

لا توجد ميزات للتعاون أو إدارة المشاريع

أسعار Temi

تجربة مجانية متاحة

0.25 دولار لكل دقيقة صوتية (الدفع حسب الاستخدام)

تقييمات ومراجعات Temi

Trustpilot : 4/5 (70+ تقييم)

G2: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Temi؟

تتضمن مراجعة G2 ما يلي:

يقوم Temi بنسخ التسجيلات الصوتية بدقة. بمجرد النسخ، يمكن تحرير المحتوى.

يقوم Temi بنسخ التسجيلات الصوتية بدقة. بمجرد النسخ، يمكن تحرير المحتوى.

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت تقوم بنسخ ندوات عبر الإنترنت أو مكالمات فيديو يدويًا، فاستخدم الطوابع الزمنية لتثبيت ملاحظاتك. أوقف الفيديو مؤقتًا واكتب الطابع الزمني بجوار كل نقطة مهمة (على سبيل المثال، [03:42] كيفية إنشاء خارطة طريق للمشروع). هذا يسهل إعادة زيارة الأجزاء المعقدة دون إعادة مشاهدة الفيديو بالكامل. هل تريد المزيد من النصائح؟ إليك دليل سريع حول كيفية تدوين الملاحظات من مقطع فيديو بكفاءة.

5. Descript (الأفضل للمبدعين الذين يجمعون بين النسخ والتحرير الصوتي وتحرير الفيديو)

عبر Descript

Descript هو المفضل لدى صانعي البودكاست والمسوقين والمعلمين الذين يرغبون في طريقة أسرع لنسخ المحتوى وتحريره ونشره دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات. فهو يحول التسجيلات تلقائيًا إلى نص، مما يتيح لك تحرير مقاطع الفيديو أو التعليقات الصوتية بمجرد تغيير النص.

يمكنك إزالة الكلمات الزائدة وإضافة تعليقات وإعداد المحتوى للنشر، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة. بفضل أدوات تسجيل الشاشة والتعاون الجماعي والنشر المدمجة، يساعد Descript الفرق الإبداعية على الانتقال من الفكرة إلى المحتوى النهائي في وقت أقل.

أفضل ميزات Descript

قم بتحرير محتوى الصوت والفيديو ببساطة عن طريق تحرير النص. قم بقص أو إعادة ترتيب أو حذف الأقسام دون استخدام محرر الخط الزمني التقليدي

اكتشف الكلمات الزائدة مثل "أم" و"أه" والعبارات المتكررة وأزلها تلقائيًا بنقرة واحدة، مما يجعل المحتوى أكثر نظافة واحترافية

ادعُ أعضاء الفريق للتعاون على النصوص المكتوبة والجداول الزمنية والتعديلات في الوقت الفعلي، مما يسهل إدارة المشاريع المشتركة

سجل البرامج التعليمية أو العروض التوضيحية أو الإرشادات التفصيلية عن طريق تسجيل الشاشة مباشرةً داخل Descript، ثم قم بتحريرها ونشرها دون الحاجة إلى أداة أخرى

أضف بسرعة ترجمات متزامنة إلى مقاطع الفيديو وقم بتصدير ملفات التسميات التوضيحية لتسهيل الوصول إليها أو إعادة استخدامها

قيود الوصف

منحنى التعلم للمستخدمين الجدد في مجال تحرير الصوت أو الفيديو، على الرغم من واجهته المبسطة

الميزات الأعلى مستوى مثل إزالة الكلمات الملء والتصدير المتقدم متاحة فقط في الخطط المدفوعة

أسعار Descript

تتوفر خطة مجانية

خطة الهواة : 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطة المبدعين : 35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطة الأعمال : 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة للفرق الكبيرة

تقييمات ووصف

G2 : 4. 6/5 (750+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2 عن تجربته مع Descript:

مثالي لتحرير مقاطع الفيديو والنصوص بسهولة، بالإضافة إلى المزيد. أصبح تحرير مقاطع الفيديو والصوت سهلاً مثل تحرير المستندات، لذا لا تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام برنامج تحرير معقد لإنجاز المهام.

مثالي لتحرير مقاطع الفيديو والنصوص بسهولة، بالإضافة إلى المزيد. أصبح تحرير مقاطع الفيديو والصوت سهلاً مثل تحرير المستندات، لذا لن تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام برنامج تحرير معقد لإنجاز المهام.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تسجيل الشاشة المجانية بدون علامة مائية

6. MacWhisper (الأفضل لمستخدمي Mac الذين يبحثون عن نسخ غير متصل بالإنترنت)

عبر MacWhisper

الخصوصية والبساطة هما جوهر MacWhisper. تم تصميمه حصريًا لنظام macOS ويعمل بالكامل على جهازك — دون الحاجة إلى الإنترنت أو التخزين السحابي. سواء كنت تقوم بنسخ المقابلات أو الاجتماعات أو مسودات المحتوى، تظل ملفاتك محلية وآمنة.

يستخدم MacWhisper نموذج Whisper من OpenAI لتقديم نصوص دقيقة بعدة لغات. يمكنك تحميل ملفات الصوت أو الفيديو وعرض النص في واجهة نظيفة وتحريره على الفور دون القلق بشأن الاتصال أو الخصوصية.

إنه اختيار موثوق للمحترفين الذين يقدرون التحكم في بياناتهم ويريدون أداة نسخ خفيفة الوزن وتعمل دون اتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات MacWhisper

انسخ ملفات الصوت والفيديو مباشرة على جهاز Mac دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت

استخدم أحد أكثر نماذج التعرف على الكلام مفتوحة المصدر دقة للحصول على نتائج عالية الجودة عبر مختلف اللهجات واللغات

يدعم النسخ في عشرات اللغات، مما يجعله مفيدًا للمشاريع الدولية أو الفرق متعددة اللغات

حافظ على تركيزك على عملك، بدون نوافذ منبثقة أو فوضى غير ضرورية

اشترِ مرة واحدة واستخدمه إلى الأبد، بفضل نموذج تسعير بسيط بدون رسوم مستمرة.

قيود MacWhisper

متوفر فقط لنظام macOS. لا يتوفر إصدار Windows أو إصدار للأجهزة المحمولة

لا يوفر النسخ في الوقت الفعلي أو التكامل مع الاجتماعات المباشرة

تفتقر إلى أدوات التعاون المدمجة أو ميزات المهام للاستخدام الجماعي

أسعار MacWhisper

ترخيص شخصي : ~64 دولارًا (دفعة واحدة) [59 يورو]

5 تراخيص : ~270 دولارًا إجماليًا / ~54 دولارًا لكل ترخيص [249 يورو / 49 يورو]

10 تراخيص : ~490 دولارًا أمريكيًا إجماليًا / ~49 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص [450 يورو / 45 يورو]

20 ترخيصًا : ~870 دولارًا أمريكيًا إجماليًا / ~44 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص [799 يورو / 39 يورو]

50 ترخيصًا: ~2070 دولارًا أمريكيًا إجماليًا / ~41 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص [1899 يورو / 38 يورو]

ملاحظة: قد تختلف الأسعار الفعلية قليلاً حسب أسعار الصرف الحالية.

تقييمات MacWhisper وتعليقات المستخدمين

Gumroad: 4. 9/5 (أكثر من 1600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MacWhisper؟

إليك ما شاركه أحد مراجعي Product Hunt عن تجربته مع MacWhisper:

تطبيق مفيد للغاية للنسخ على الجهاز. أستخدمه لنسخ الملاحظات الصوتية إلى نص وإنشاء نصوص تلقائية من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لملاحظاتي.

تطبيق مفيد للغاية للنسخ على الجهاز. أستخدمه لنسخ الملاحظات الصوتية إلى نص وإنشاء نصوص تلقائية من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لملاحظاتي.

👀 هل تعلم؟ أظهر استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات أن 47% من الاجتماعات تستغرق ساعة أو أكثر، بينما يتمكن 14% من المشاركين من إنهاء اجتماعاتهم في غضون 15 دقيقة فقط. هذه نسبة صغيرة ولكنها ملحوظة وتثبت أن عقد اجتماعات سريعة وفعالة أمر ممكن.

7. Dictanote (الأفضل للكتاب الذين يرغبون في مزيج من الإملاء والتحرير اليدوي)

عبر Dictanote

Dictanote مثالي للكتاب والطلاب والمهنيين الذين يرغبون في التبديل بين الكتابة وإدخال الصوت دون مغادرة عملية الكتابة. يعمل في متصفحك بواجهة نظيفة تشبه Docs وميزة التعرف على الصوت المدمجة.

يمكنك التحدث بشكل طبيعي أو الكتابة في منتصف المستند، وتنظيم المحتوى باستخدام العلامات، وإدارة المشاريع باستخدام "دفاتر ملاحظات" منفصلة. لأي شخص يجمع بين الإملاء والكتابة اليدوية، يحافظ Dictanote على كل شيء منظمًا في مكان واحد. نظرًا لأنه يعمل بالكامل في المتصفح دون تكاملات ثقيلة، فإنه يبدو سريع الاستجابة حتى على الأجهزة الأبطأ أو الأقدم.

أفضل ميزات Dictanote

قم بتحرير النص أثناء التحدث مع دعم الترقيم التلقائي. هذا يوفر الوقت في عملية التنظيف اللاحقة ويساعد على إنتاج ملاحظات أكثر دقة على الفور

استخدم محرك الكلام المدمج في جهازك، مثل Google Speech في Chrome. هذا يجعله أقل اعتمادًا على الإنترنت السريع ويحافظ على خصوصية بيانات صوتك

قم بكتابة ملاحظاتك بالخط العريض أو المائل أو تحتها أو قم بتنسيقها أثناء الإملاء. هذه الميزة مفيدة لأي شخص يكتب محتوى طويل أو ينظم ملاحظات منظمة

ابدأ أو أوقف مؤقتًا أو أوقف الإملاء باستخدام أوامر لوحة المفاتيح البسيطة، مما يسهل تسجيل الأفكار أثناء القيام بمهام متعددة

قيود Dictanote

يقتصر على Google Chrome على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، مما يستبعد المستخدمين على المتصفحات الأخرى أو أولئك الذين يحتاجون إلى الوصول عبر الأجهزة المحمولة

لا توجد مزامنة أو نسخ احتياطي على السحابة، لذا تظل الملاحظات مخزنة محليًا ما لم يتم تصديرها يدويًا. قد يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر للمستخدمين الذين يعملون على أجهزة متعددة أو يحت

لا يدعم الملفات الصوتية المسجلة مسبقًا، مما يجعله غير مناسب لنسخ المقابلات أو الاجتماعات الموجودة

أسعار Dictanote

مجاني

Pro: 8 دولارات شهريًا

تقييمات وتصنيفات Dictanote

متجر Chrome الإلكتروني: 2. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dictanote؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في متجر Chrome الإلكتروني عن تجربته مع Dictanote:

لقد عملت بشكل جيد جدًا أمس، حيث قدمت الدقة الموعودة بنسبة 90٪. ومع ذلك، فهي لا تعمل على الإطلاق هذا الصباح، حيث تبلغ دقتها حوالي 50٪. حتى مع دقة 90٪، كان بإمكاني كتابة النص بالكامل بشكل أسرع من الوقت الذي استغرقه الإملاء ثم إجراء التصحيحات.

لقد عملت بشكل جيد جدًا أمس، حيث قدمت الدقة الموعودة بنسبة 90٪. ومع ذلك، فهي لا تعمل على الإطلاق هذا الصباح، حيث تبلغ دقتها حوالي 50٪. حتى مع دقة 90٪، كان بإمكاني كتابة النص بالكامل بشكل أسرع من الوقت الذي استغرقه الإملاء ثم إجراء التصحيحات.

8. Tactiq (الأفضل لالتقاط وتنظيم النصوص من اجتماعات الفيديو)

عبر Tactiq

هل سبق لك أن أنهيت مكالمة Zoom ثم نسيت من وعدك بماذا؟ Tactiq يساعدك على ضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى.

تقوم هذه الإضافة إلى Chrome بالتقاط النصوص المباشرة من Google Meet وZoom وMicrosoft Teams، وتتيح لك تمييز اللحظات المهمة وتحويلها إلى عناصر عمل، كل ذلك أثناء الاجتماع. تظهر الإضافة بشكل أنيق على جانب الشاشة، حتى تظل مركزًا على المحادثة دون الحاجة إلى البحث عن الملاحظات.

يمكنك وضع علامات على النقاط المهمة، وتعيين متابعات، وتصدير كل شيء إلى أدوات مثل Google Docs أو Notion أو CRM الخاص بك. نظرًا لأنه يعمل على متصفحك ولا ينضم إلى الاجتماعات كمشارك، فإنه يتجنب مخاوف الخصوصية الشائعة مع روبوتات الاجتماعات.

أفضل ميزات Tactiq

اعمل بسلاسة مع Zoom و Google Meet و Microsoft Teams دون الحاجة إلى روبوتات أو أذونات إضافية

قم بتمييز بنود العمل والقرارات والأفكار الرئيسية أثناء الاجتماع حتى يسهل مراجعتها لاحقًا

لخص الاجتماعات، أو اكتب مسودات رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، أو أنشئ تذاكر Jira على الفور

أرسل النصوص والمقتطفات المهمة مباشرة إلى Google Docs أو Notion أو Slack أو CRM الخاص بك دون الحاجة إلى النسخ واللصق

قيود Tactiq

يعمل فقط على أجهزة الكمبيوتر المكتبية باستخدام متصفح Chrome، مما يحد من إمكانية الوصول للمستخدمين المتنقلين أو الفرق التي تستخدم متصفح Safari أو Firefox

بعض الميزات، مثل تكامل CRM وسجل النسخ الموسع، متاحة فقط في الخطط المدفوعة الأعلى مستوى

أسعار Tactiq

خطة مجانية: ميزات وتصدير محدود

الخطة الاحترافية: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطة الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Tactiq

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tactiq؟

إليك ما يقوله أحد المراجعين على G2:

أسهل طريقة لتدوين الاجتماعات. هناك بعض الميزات، ولكن الميزة المفضلة لدي هي الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أسهل طريقة لتدوين الاجتماعات. هناك بعض الميزات، ولكن الميزة المفضلة لدي هي الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية كتابة ملخص اجتماع فعال

9. Rev (الأفضل للنسخ الصوتي بواسطة الإنسان مع موثوقية عالية)

عبر Rev

لا توفر جميع أدوات تحويل الصوت إلى نص التوازن بين السرعة والدقة، ولكن Rev توفر ذلك. مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في مجال النسخ، تجمع Rev بين كفاءة الذكاء الاصطناعي والدقة البشرية للصناعات التي تهتم بكل كلمة.

سواء كنت صحفيًا بحاجة إلى نصوص مقبولة في المحكمة، أو فريقًا قانونيًا يستعد لاستجواب الشهود، أو باحثًا يفرز ساعات من المقابلات، يوفر لك Rev خيارات مرنة — من النصوص السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى النصوص عالية الدقة التي يكتبها بشر.

كما يوفر ميزات مثل مساعد الذكاء الاصطناعي لعرض الاقتباسات والموضوعات، والنصوص القابلة للتحرير، والتكامل مع Zoom و Teams و Google Meet.

أفضل الميزات

اختر بين الذكاء الاصطناعي للسرعة أو النسخ البشري بدقة تزيد عن 99٪

قم بإنشاء ملخصات تلقائيًا، وتمييز الاقتباسات، وإبراز الموضوعات الرئيسية من النصوص. هذه الميزة فعالة إذا كنت بحاجة إلى متابعة ما بعد المقابلة أو استخراج النقاط الأكثر أهمية من المحادثات الطويلة

اكتشف الأنماط والتناقضات عبر نصوص متعددة، وهو أمر رائع لفرق العمل القانونية والإعلامية والبحثية

قم بالتحرير أثناء الاستماع، وتتبع التغييرات، وتعاون في مساحة عمل مشتركة واحدة

سجل أثناء التنقل أو اتصل بـ Zoom و Meet و Teams لتدوين الاجتماعات تلقائيًا

قيود Rev

لا يوجد دعم للنسخ في الوقت الفعلي للأحداث المباشرة أو الندوات عبر الإنترنت

قد تكون الترجمة البشرية مكلفة للمحتوى الطويل

بعض التقارير عن خطأ في التعرف على المتحدث ومخاوف بشأن استخدام البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي

أسعار Rev

مجانًا: 45 دقيقة من النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي شهريًا

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المزايا: 34.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (40+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rev؟

إليك ما يقوله أحد المراجعين على G2 عن Rev:

تستخدم وكالتنا rev بشكل شبه يومي لتوفير مسودات أولية شبه فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي لإيداع المستندات. يحب عملاؤنا الروابط القابلة للمشاركة التي تزامن النص مع الفيديو. كما أن ملخص الذكاء الاصطناعي وروبوت الأسئلة رائعان أيضًا، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاقهما.

تستخدم وكالتنا rev بشكل شبه يومي لتوفير مسودات أولية شبه فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي لإيداع المستندات. يحب عملاؤنا الروابط القابلة للمشاركة التي تزامن النص مع الفيديو. كما أن ملخص الذكاء الاصطناعي وروبوت الأسئلة رائعان أيضًا، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاقهما.

👀 هل تعلم؟ 49٪ من المشاركين في استطلاع فعالية الاجتماعات لا يزالون يدونون ملاحظاتهم بخط اليد، وهو اتجاه مثير للدهشة في عصر الرقمنة. قد يكون هذا الاعتماد على القلم والورقة تفضيلًا شخصيًا أو علامة على أن أدوات تدوين الملاحظات الرقمية لم يتم دمجها بالكامل في سير العمل.

10. Superwhisper (الأفضل للمستخدمين من الشركات الذين يرغبون في الحصول على دقة Whisper AI في واجهة نظيفة)

عبر SuperWhisper

Superwhisper هي أداة نسخ قوية تعمل دون اتصال بالإنترنت لنظامي التشغيل macOS و iOS، وهي مصممة للمستخدمين من الشركات. تستخدم إطار عمل Whisper. cpp وتعمل بالكامل على الجهاز، مما يضمن خصوصية البيانات الكاملة.

ما يميزه هو تنسيقه الذي يراعي السياق ودعمه لسير العمل القابل للتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للفرق بتحديد قواعد المعالجة اللاحقة باستخدام معالجة اللغة الطبيعية. إنه مثالي لنسخ المحتوى الحساس مثل الملاحظات القانونية أو الطبية دون الاعتماد على خدمات السحابة.

أفضل ميزات Superwhisper

اعمل بالكامل على جهازك باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية دون إرسال أي بيانات إلى السحابة

قم بتكييف المخرجات بناءً على التطبيق الذي تستخدمه. على سبيل المثال، يقوم بتنسيق المحتوى مثل البريد الإلكتروني داخل تطبيق البريد أو يستخدم نقاطًا عند النسخ إلى الملاحظات

أضف مطالبات باللغة الطبيعية لتحسين النصوص

تعامل مع المصطلحات الخاصة بمجالات معينة مثل الرعاية الصحية والقانون والبحوث بدقة أكبر بفضل نظام التعرف المتقدم

يمكنك الوصول إلى التحكم في الإصدارات والتحرير التعاوني والتكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4o وClaude 3. 5 للمساعدة في صقل النصوص واستخراج الملخصات بسرعة

قم بتخزين جميع الملفات محليًا بتشفير شامل، مما يضمن أمان البيانات الحساسة وتوافقها مع معايير الخصوصية

قيود Superwhisper

يتطلب جهاز Mac أحدث (M2 أو أعلى) لإجراء النسخ في الوقت الفعلي باستخدام أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يحد من إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم أجهزة قديمة

لا يوجد نظام مدمج للتعرف على المتحدث، مما يجعل من الصعب التمييز بين الأصوات المتعددة في المقابلات أو الاجتماعات

منحنى تعلم حاد لإعداد الميزات المتقدمة مثل الأوضاع المخصصة ومعالجة ما بعد التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة للمستخدمين غير التقنيين

أسعار Superwhisper

تتوفر خطة مجانية

المزايا: 8.49 دولار شهريًا

سنوي: 84.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

مدى الحياة: 249.99 دولارًا

تقييمات ومراجعات Superwhisper

متجر التطبيقات : 4. 9/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Product Hunt: 5/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Superwhisper؟

إليك ما كتب أحد المستخدمين على Product Hunt عن Superwhisper:

برنامج مفيد للغاية! أجد نفسي أكتب وثائق ورسائل بريد إلكتروني أكثر وأفضل بفضل هذا البرنامج لأنه يجعل إدخال النص سريعًا للغاية.

برنامج مفيد للغاية! أجد نفسي أكتب وثائق ورسائل بريد إلكتروني أكثر وأفضل بفضل هذا البرنامج لأنه يجعل إدخال النص سريعًا للغاية.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات

كيفية اختيار البديل المناسب لـ Wispr Flow

لم تعد أدوات تحويل الصوت إلى نص مجرد أدوات نسخ. فالقيمة الحقيقية تكمن في ما يمكنك فعله بهذه النصوص بعد انتهاء الاجتماع.

مع أدوات مثل ClickUp، تحصل على نظام كامل لتحويل الأفكار إلى أفعال. باستخدام ClickUp AI Notetaker، يمكنك تسجيل الاجتماعات وإنشاء ملخصات ذكية وإنشاء مهام على الفور من النقاط الرئيسية

باستخدام ClickUp Docs، يمكن لفريقك التعاون على الملاحظات وربطها بالمهام والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد

بالطبع، هناك أدوات أخرى تبرز في مجالات مختلفة. Otter. ai و Sonix رائعتان للنسخ السريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي. Rev تمنحك نتائج عالية الدقة ومراجعة من قبل البشر. MacWhisper و Superwhisper مثاليان للمستخدمين الذين يضعون الخصوصية في المقام الأول ويحتاجون إلى المعالجة دون اتصال بالإنترنت.

الأداة المناسبة تعتمد حقًا على شكل سير عملك وكيفية عمل فريقك.

ابدأ باستكشاف العروض التوضيحية والإصدارات التجريبية المجانية مع منصات مرنة مثل ClickUp. احصل على الوضوح الذي تحتاجه لاختيار أفضل حل لمرحلة النمو التالية لفريقك.