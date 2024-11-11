كيفية المتابعة بعد المقابلة: ما يجب فعله وما لا يجب فعله وما لا يجب فعله وأمثلة على ذلك

لقد اجتزتَ الجولة الأولى الصارمة من عملية إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة أحلامك.

والآن، أنت تنتظر تلك المكالمة الوحيدة التي يمكن أن تغير مسار حياتك المهنية. في هذه المرحلة، من الطبيعي أن تشعر بعدد لا يحصى من المشاعر، وتتساءل عما إذا كان يجب عليك التواصل للحصول على تحديث.

وفي هذه الحالة، ولكي تستمر المحادثة، ترسل رسالة متابعة عبر البريد الإلكتروني بعد المقابلة.

تؤكد المتابعة من جديد اهتمامك بفرصة العمل وتبقيك في صدارة اهتمامات مسؤول التوظيف أو مدير التوظيف. وفي حين كنت ترسل في السابق رسالة مكتوبة بخط اليد، فإنك اليوم تحتاج فقط إلى إرسال بريد إلكتروني سريع.

تسأل كيف تتابع بعد المقابلة الشخصية؟ تابع القراءة لمعرفة أفضل الممارسات لصياغة الرسالة المثالية.

وكمكافأة إضافية، سنشارك أيضًا بعض نماذج البريد الإلكتروني الفعالة للمتابعة التي يمكنك استخدامها، بالإضافة إلى بعض الأدوات لمساعدتك في القيام بذلك.

## دور المتابعة في نجاح البحث عن وظيفة

فيما يلي أربع طرق تلعب فيها المتابعة دورًا حاسمًا في نتائج ترشيحك.

1. تُظهر المبادرة والاحترافية

سواءً كانت رسالة شكر بعد مقابلة عمل أو رسالة تطلب تحديثًا لحالة عملية التوظيف، فإن المتابعة المناسبة آداب البريد الإلكتروني يمكن أن تعزز من ترشيحك وتثبت أنك ستجلب نفس المستوى من الاحترافية للوظيفة.

2. يفتح لك أبواب الفرص المستقبلية

حتى إذا لم تحصل على الوظيفة الحالية، فإن فرصة البقاء على رادار الشركة من خلال ترك ملفك الشخصي في قاعدة بياناتهم بسبب متابعتك يمكن أن تكون إضافة كبيرة. أنت تزيد من احتمالية أن يتم النظر في أدوار أخرى قد تظهر لاحقًا.

هذا أيضًا وقت رائع لاستكشاف قوالب الخريطة الوظيفية للتخطيط للفرص الأخرى

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3. معالجة المخاوف أو التوضيحات

تتيح لك المتابعة الجيدة التوقيت معالجة المجالات المحتملة التي تعتقد أنه لم يتم استيعابها أثناء المقابلة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تتقدم لوظيفة تسويق، وفريق العمل غير متأكد من خبرتك في حملات الدفع بالنقرة. يمكن أن تكون رسالة المتابعة التي توضح مساهماتك في هذا المجال مع النتائج المستندة إلى البيانات هي الدليل الذي يساعدك في ترشيحك.

4. تبقيك في بؤرة الاهتمام

موجز رسالة إلى مديري التوظيف أو مسؤولي التوظيف التي تؤكد على مؤهلاتك وحماسك، يمكن أن تجعلك لا تُنسى، خاصةً عندما يكون القرار بينك وبين مرشح آخر.

يمكن لهذه الرسالة الإلكترونية الإضافية أن ترجح كفة الميزان لصالحك.

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أفضل الممارسات للمتابعة بعد المقابلة الشخصية

من الناحية الفنية، فإن إرسال بريد إلكتروني للمتابعة هو أقرب إلى إبقاء المحادثة حية وجارية.

1. اجعلها بسيطة لتحقيق أقصى قدر من التأثير

لا تقم بتضمين مرفقات غير ضرورية مثل السيرة الذاتية، خاصةً عندما يكون لدى مسؤول التوظيف أو مدير التوظيف معلوماتك بالفعل. فهذا قد يجعلك تبدو غير منظم أو غير مهتم بالتفاصيل. أضف المعلومات ذات الصلة والقيمة الحقيقية للمحادثة.

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2. صمم رسالتك خصيصًا لكل من يجري معك المقابلة

أشر إلى مواضيع محددة ناقشتها مع كل منهم، مثل مشروع ذكروه أو تحدٍ يواجهونه.

على سبيل المثال، إذا كنت قد تحدثت عن أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي أثناء المقابلة، اذكر كيف يمكنك الاستفادة منها لتبسيط أنظمة وعمليات سير العمل الحالية. يُظهر هذا اهتمامك بالتفاصيل ويعيد التأكيد على اهتمامك الحقيقي بالوظيفة.

3. استخدم نبرة الصوت والعبارات المناسبة

عند كتابة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، تجنب استخدام لغة تضغط على مدير التوظيف أو مسؤول التوظيف للرد على الفور. تختلف عمليات التوظيف من شركة إلى أخرى وقد تستغرق أحياناً بعض الوقت.

❌ الطريقة الخاطئة "_إذا لم أتلقَ رداً بحلول نهاية اليوم، سأفترض أنك لم تعد مهتماً" ❌- يضع لهجة سلبية

✅الطريقة الصحيحة: "أنا أفهم أن العملية تستغرق وقتًا، ويسعدني انتظار التحديث عندما يكون ذلك مناسبًا" ✅تظهر احترامك لجدولهم الزمني

4. حقق أقصى استفادة من وقت التوقف

أثناء الانتظار، يمكنك حضور دورات تدريبية عبر الإنترنت أو العمل على مشروع يعزز مهاراتك، مثل التعرف على نصائح للمقابلات عن بُعد لزيادة فرصك في الترشح في المستقبل. يمكنك أيضًا استغلال هذا الوقت لتتعلم كيفية كتابة عرض عمل .

بالإضافة إلى ذلك، حافظ على انخراطك في سوق العمل من خلال التواصل مع شبكتك المهنية للحصول على المشورة أو فرص جديدة. راجع ما الذي سار بشكل جيد في مقابلاتك السابقة وما يمكنك تحسينه - قم بمراجعة ما نجح في مقابلاتك السابقة نماذج المقابلات للرجوع إليها بعد ذلك.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تنتظر ردود الفعل على دور تسويقي، فاحرص على أخذ دورة تدريبية سريعة عبر الإنترنت على منصات مثل Google Analytics. فهذا يُظهر روح المبادرة ويبقيك متيقظًا، ويمكنك ذكر ذلك أثناء المتابعة لإثبات التزامك بالنمو.

4. حدد الوقت المناسب

لكي تعمل المتابعة على النحو الأمثل، فإن التوقيت هو كل شيء. أرسل رسالة شكر في غضون 24 ساعة من إجراء المقابلة، ثم انتظر لمدة 3-5 أيام قبل إرسال رسالة متابعة عبر البريد الإلكتروني.

حقق التوازن الصحيح بين المثابرة والصبر.

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هيكل رسالة متابعة فعالة عبر البريد الإلكتروني

كيف تكتب بريداً إلكترونياً للمتابعة يكون احترافياً وواضحاً ومقبولاً؟

ما هي الكلمات أو العبارات التي يجب أن تستخدمها؟

ما هي نبرة الصوت التي يجب أن تحافظ عليها؟

دعنا نجيب عن كل هذه الأسئلة واحداً تلو الآخر.

1. سطر الموضوع

ابدأ بـ سطر موضوع واضح ودقيق يعكس الغرض من رسالتك الإلكترونية ويجذب انتباه مسؤول التوظيف أو مدير التوظيف.

سطر موضوع بسيط واحترافي مثل "شكرًا لك على إجراء مقابلة معي" أو "متابعة المقابلة في [اليوم/التاريخ/]" يعمل بشكل جيد.

💡 نصيحة احترافية: إذا لم تقم بالمتابعة في يوم المقابلة، فأشر إلى التاريخ أو اليوم من الأسبوع في سطر الموضوع. غالباً ما يجري مديرو التوظيف المقابلات على مدار عدة أيام أو أسابيع، لذا سيقدّرون دقة تحديدك للموعد.

2. التحية

خاطب الشخص الذي أجرى معك المقابلة بالاسم. من المناسب توجيه تحية شخصية مثل "مرحباً [اسم الشخص الذي أجرى المقابلة]". وهذا يدل على أنك انتبهت إلى الطريقة التي قدم بها الشخص الذي أجرى المقابلة.

❌ تجنب العبارات العامة مثل "إلى من يهمه الأمر" أو غير الرسمية مثل "عزيزي"

3. السطر الافتتاحي

ابدأ رسالتك الإلكترونية بشكر الشخص الذي يجري المقابلة على وقته. أعرب عن تقديرك للفرصة التي أتيحت لك لمناقشة الوظيفة، واذكر الجوانب الإيجابية في المحادثة أو الشركة التي برزت بالنسبة لك.

4. نص البريد الإلكتروني

في النص الرئيسي، كرر اهتمامك بالوظيفة. قم بالإشارة إلى شيء محدد من المقابلة لتوضيح أنك كنت منخرطًا في المحادثة. على سبيل المثال، اذكر مشروع أو ديناميكية الفريق التي أثارت حماسك أثناء المحادثات.

5. السطر الختامي

اختتم بالتعبير عن حرصك على المضي قدماً في عملية التوظيف. أخبرهم بأنك مستعد لتقديم أي معلومات أو مستندات إضافية إذا لزم الأمر.

أشر إلى أنك تتطلع إلى تلقي رد منهم قريباً.

كتابة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة باستخدام ClickUp Brain

تتطلب كتابة رسالة بريد إلكتروني مثالية للمتابعة تُظهر أنك متحمس للانضمام إلى المؤسسة والشخص المناسب للوظيفة الكثير من التفكير. ClickUp Brain ، كاتب الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp للعمل، يساعدك على تقديم أفضل ما لديك.

سواء أكانت رسالة شكر أو متابعة لحالة طلبك، يقوم ClickUp Brain بكتابة النسخة نيابةً عنك بالنبرة والوضوح المناسبين مع التدقيق الإملائي في مستنداتك ومهامك - دون أي إضافات أو ملحقات.

إنشاء بريد إلكتروني مثالي للمتابعة باستخدام ClickUp Brain

يعمل ClickUp Brain أيضًا كـ مدير معرفة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك الوصول الفوري إلى المعلومات عبر جميع مهامك ومستنداتك ومشاريعك. هل تحتاج إلى معرفة موعد متابعتك التالية؟ أو ربما تبحث عن الملاحظات التي دونتها أثناء مقابلة ما؟

ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain.

💡 نصيحة احترافية: بعد إجراء المقابلة، قم بتحميل مذكرة صوتية أو ملاحظات إلى ClickUp ودع الذكاء الاصطناعي يُنشئ نسخة أو ملخصاً يسلط الضوء على النقاط المهمة. استخدم ذلك لإعداد اتصالات المتابعة الخاصة بك.

أمثلة على رسائل المتابعة الإلكترونية: كيفية التعامل مع سيناريوهات المتابعة المختلفة

1. المتابعة بعد مقابلة هاتفية

الموضوع: متحمس لـ [المسمى الوظيفي ] - شكرًا على اتصالك!

مرحباً [اسم المتصل ],

أتمنى أن تصلك هذه الرسالة الإلكترونية على خير.

أردت أن أتوقف لحظة لأشكرك على تخصيصك الوقت للتحدث معي في [اليوم/التاريخ] بخصوص وظيفة [المسمى الوظيفي] في [اسم الشركة]. كان من الرائع معرفة المزيد عن الوظيفة وكيفية عمل الفريق.

كما أن حقيقة أن [تفاصيل أو جانب محدد تمت مناقشته] جزء من الدور يجعلني أكثر حماسًا بشأن هذه الفرصة. وأعتقد أن [اذكر مهارة أو خبرة ذات صلة] ستكون مناسبة تمامًا لفريقك.

يرجى إعلامي إذا كنتم بحاجة إلى أي معلومات إضافية مني بينما تواصلون عملية التوظيف.

أشكركم مرة أخرى، وآمل أن أسمع منكم قريبًا.

مع أطيب تحياتي,

[الاسم الكامل ]

[رقم الهاتف ]

[الملف الشخصي على لينكد إن ]

2. المتابعة بعد المقابلة الشخصية

الموضوع: شكرًا لك على اللقاء الرائع

مرحباً [اسم المحاور ],

أردت أن أشكرك على لقائي شخصيًا اليوم. أقدر لك الوقت الذي استغرقته في إرشادي إلى توقعاتك من أجل وظيفة [المسمى الوظيفي] وإطلاعي على المكتب.

لقد كان من الرائع أن أتعرف على ديناميكية الفريق وطاقته - لقد ترك ذلك انطباعاً قوياً في نفسي بالتأكيد.

يبدو المشروع الذي ذكرتموه، [أدخل تفاصيل محددة]، تحديًا رائعًا، ويسعدني أن أضع مهاراتي أو مؤهلاتي الخاصة في فريقكم للمساعدة في تحقيق النجاح.

لقد ذكرت أيضًا أنه قد تكون هناك جولة أخرى من المقابلات أو التقييمات الفنية. يرجى عدم التردد في مشاركة التفاصيل في أقرب وقت ممكن، وسأبدأ العمل عليها.

شكراً مرة أخرى على وقتك.

مع أطيب التحيات

[الاسم الكامل]

[رقم الهاتف ]

[الملف الشخصي على لينكد إن ]

3. المتابعة بعد المقابلة النهائية

الموضوع: التفكير في مناقشتنا النهائية

مرحباً [اسم المحاور ],

أشكرك وفريق العمل على عملية المقابلة هذه. لقد كان تقييم المهارات تحدياً مثيراً للاهتمام، كما استمتعت بلقائنا الشخصي.

بشكل عام، كانت التجربة مفيدة ومجزية في آن واحد. أنا معجب بمدى احترافية جميع من تحدثت معهم في كل مرحلة من المراحل.

والآن بعد أن أكملت المقابلة النهائية، لا تترددوا في التواصل معي إذا كنتم بحاجة إلى معلومات إضافية، مثل ملفي الشخصي أو مستندات أخرى. أنا على بعد رسالة واحدة فقط ويسعدني تقديم أي شيء تحتاجونه.

شكرًا لك، وأتطلع إلى أن أسمع منك قريبًا.

مع أطيب التحيات,

[الاسم الكامل ]

[رقم الهاتف ]

[الملف الشخصي على لينكد إن ]

اعتماد استراتيجية المتابعة: التغلب على تحديات المتابعة الشائعة

الخطوة 1: التفكير والبقاء فضوليًا

قبل أن تقوم بصياغة رسالة المتابعة عبر البريد الإلكتروني، خذ لحظة للتفكير في نواياك. إذا كان دافعك الوحيد هو الحصول على هذا العرض، فقد يظهر البريد الإلكتروني على أنه صفقة مفرطة في المعاملات، مما قد يضر أكثر مما ينفع.

بدلاً من ذلك، ركز على إنشاء رسالة مدروسة وبناءة تدعو إلى تبادل حقيقي للأفكار.

سلّط الضوء على موضوع أو تفاصيل من المقابلة التي أثارت اهتمامك - ربما ناقش مدير التوظيف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني التواصل

✅ طرح أسئلة مدروسة حول الدور/الشركة ومشاركة النصائح العملية.

يجب أن توازن متابعتك بين الفضول والاحترافية.

الخطوة 2: كن صادقًا مع نفسك

عندما تركز على كتابة رسالة متابعة مثالية عبر البريد الإلكتروني، قد يكون من السهل أن تشعر بأنك يجب أن تنقل صورة معينة أو انطباعًا معينًا ...

يمكن أن يساعدك تقديم نفسك الحقيقية أثناء عملية التوظيف في ضمان أن ينتهي بك المطاف في مكان عمل تشعر فيه بالقبول والتمكين.

وبالمثل، من المرجح أن الأشخاص الذين تتواصل معهم يحاولون أيضًا على الأرجح بناء فريق عمل مريح ومتوافق. توفر المقابلة الشخصية منصة مجدية لتحديد ما إذا كانت أساليب التواصل والقيم الخاصة بك متطابقة بشكل جيد.

✅ طوال فترة بحثك عن وظيفة، ابقَ وفياً لشخصيتك وما تقدمه وما تبحث عنه، واظهر على طبيعتك في كل تواصل.

الخطوة 3: انتبه للحدود

تأكد من تفاعلك مع جهة الاتصال الرئيسية التي تواصلت معها من أجل الوظيفة.

إذا كنت تشعر بالحاجة إلى المتابعة مع شخص آخر، فارجع إلى تفاعلاتك السابقة مع زميله وتحقق بلطف من وجود تحديث.

❌ تجنب التواصل بقوة مع عدة أشخاص في الشركة للحصول على تحديثات سريعة.

الخطوة 4: احترم جدولهم الزمني

عندما تتابع مع مسؤول التوظيف أو المدير، تذكر الجدول الزمني الخاص بهم. إذا أخبروك أنهم يحتاجون إلى أسبوعين ليكونوا جاهزين للخطوات التالية، فامنحهم أسبوعين كاملين بالإضافة إلى يوم أو يومين لمراعاة التأخير قبل أن تتواصل معهم.

✅ هناك استثناءات قد تكون المتابعة المبكرة مناسبة - مثل تلقي عرض عمل من شركة أخرى.

سواءً كنت تميل إلى قبول العرض الآخر أو إعطاء الأولوية لهذه الفرصة، أبلغ مسؤول التوظيف عن التحول في جدولك الزمني لمساعدة الجميع على اتخاذ قرار مستنير.

الخطوة 5: قم بإعداد سير عمل المتابعة

لا يقتصر التقدم لوظيفة ما على انتظار فرصة واحدة فقط. من المحتمل أنك تتقدم إلى العديد من الشركات، وتستكشف أدوارًا مختلفة، وتحاول الحفاظ على كل شيء بالترتيب، وهو ما قد يكون أمرًا مملًا.

أنت بحاجة إلى نظام للمتابعة الاستراتيجية. لهذا السبب فإن استخدام أداة قوية لإدارة المشاريع والمهام مثل ClickUp ضروري. دعنا ندرس كيف يمكن أن يساعدك. مهام النقر فوق المهام هي جوهر إدارة عملية متابعة مقابلات العمل بفعالية. كباحث عن عمل، فإن تنظيم كل متابعة بدقة يمكن أن يحدث فرقاً بين عملية سلسة وعملية تبدو فوضوية.

بالنسبة لكل مقابلة، أنشئ مهمة لكل مقابلة عمل، قم بإنشاء مهمة تحتوي على اسم الشخص الذي يجري المقابلة والشركة والمسمى الوظيفي - على سبيل المثال، "متابعة: مدير التسويق في شركة XYZ

تخطيط أي طلب وظيفة وتنظيمها والعمل عليها باستخدام مهام ClickUp Tasks

عيّن تاريخ استحقاق محدد لإرسال بريد إلكتروني للمتابعة، عادةً في غضون 24-48 ساعة بعد المقابلة، وحدد مستوى أولوية لكل مهمة (على سبيل المثال، عالية للمهام المهمة للمتابعة).

أضف حالات مثل "مطلوب متابعة" و"إرسال بريد إلكتروني" و"إرسال بريد إلكتروني" و"اختبار مجدول" و"في انتظار الرد" لتتبع ترشيحك وضمان عدم نسيان أي شيء.

الجزء الأفضل؟

مع أتمتة ClickUp ، يمكنك إعداد الأتمتة لتعيين مهام المتابعة بنفسك بعد كل مقابلة أو توجيهها إلى مسؤول التوظيف لديك للحصول على التحديثات.

على سبيل المثال، قم بتشغيل رسالة شكر عبر البريد الإلكتروني بعد 24 ساعة من كل مقابلة أو قم بتعيين تذكيرات إذا لم يتم تلقي رد خلال إطار زمني معين. بمجرد إرسال البريد الإلكتروني للمتابعة، يمكن أن تتغير حالة المهمة تلقائياً من "مطلوب متابعة" إلى "في انتظار الرد"

إذا كنت تبحث عن مركز ديناميكي لتنظيم ملاحظات المقابلات ونماذج المتابعة والبحث, ClickUp Docs لن يخيب ظنك.

بعد كل مقابلة، قم فوراً بتدوين النقاط والأفكار الرئيسية من المحادثة في مستندك. يمكن أن يتضمن ذلك اسم الشخص الذي أجرى المقابلة، والأسئلة التي طرحها، وأي شيء تريد ذكره في رسالة المتابعة الخاصة بك.

تضمين الأدوات في مستندات ClickUp Docs لإدارة المواعيد النهائية للمهام وتحديث الحالات أيضًا

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة الصفحات المتداخلة في ClickUp Docs لتنظيم ملاحظاتك حسب مرحلة المقابلة (على سبيل المثال، مقابلة هاتفية، مقابلة في الموقع، الجولة النهائية) لتتبع التقدم بشكل أوضح.

هذا ليس كل شيء.

استخدم خاصية قالب البحث عن وظيفة بواسطة ClickUp لتبسيط عملية البحث عن وظيفة. إنها أداة رائعة، خاصةً إذا كنت تتنقل بين عدة طلبات في وقت واحد.

قالب البحث عن وظيفة ClickUp

إليك ما يمكنك فعله به:

تتبع التقدم المحرز في كل طلب - سواء كان "مفتوحًا" أو "قيد المقابلة" أو "مكتمل

صنف قوائم الوظائف، وأضف التفاصيل المهمة، وراقب كل شيء من وجهة نظر واحدة

نظِّم طلباتك واتصالاتك مع جهات التوظيف من خلال طرق عرض مُخصَّصة تناسب عمليتك

وبهذه الطريقة، يكون كل شيء في مكان واحد، ولن تضطر إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك للتواصل بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.

كيفية المتابعة بعد عدم الرد

هل تسمع صراصير الليل حتى بعد المتابعة؟ إنه أمر محبط، خاصةً عندما تتحول الأيام إلى أسابيع دون أي رد. إليك كيفية التعامل مع الصمت الإذاعي.

1. شارك موردًا ذا صلة بدلاً من "تسجيل الدخول

لا تتابع، ولكن أرسل مقالاً أو بودكاست أو مقطع فيديو يتطابق مع اهتمامات الشركة أو شيء ناقشته في مقابلة العمل. يمكنك أن تقول، "لقد صادفت هذا المقال وفكرت في محادثتنا - يبدو أنه ذو صلة بمشاريعك الحالية."

2. أضف لمسة من الفكاهة للتميز

جرّب شيئًا مرحًا مثل "آمل ألا تكون رسالتي السابقة قد اختفت في الثقب الأسود للبريد الإلكتروني! أردت فقط المتابعة ومعرفة ما إذا كان هناك أي تحديث بشأن قرار التوظيف."

3. اعترف بنجاحهم الأخير

ابحث عن شيء حققوه مؤخرًا - ربما إعلان عام أو حدث أو مشروع شاركوا فيه - وأشر إليه في متابعتك:

"تهانينا على [إنجاز]! أتمنى لك ولـ [اسم المنظمة] كل التوفيق في النمو المستقبلي. وبالطبع، إذا كنت تشعر أنني قد أكون مناسبًا لخططك المستقبلية، أود أن أتحدث معك."

## إتقان فن متابعة ما بعد مقابلة العمل

تذكر - لإتقان فن المتابعة، يجب أن تنظر إليها على أنها أكثر من مجرد إجراء شكلي.

حافظ على صدقك، وحافظ على فضولك، واستخدم رسالة المتابعة الإلكترونية كفرصة لتعزيز القيمة التي تقدمها. حتى لو لم ينجح دورك الذي تحلم به في شركة ما، فليس لديك ما تخسره من خلال المتابعة المصممة جيدًا.

في الواقع، أنت تترك وراءك انطباعًا يمكن أن يؤتي ثماره في الفرص المستقبلية. الصبر والمثابرة والاحترافية هي أفضل أدواتك في فئتها.

إذا كنت تبحث عن طريقة فعّالة لإدارة وتنفيذ عمليات المتابعة، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه لتنظيم وجدولة وأتمتة جميع المهام ذات الصلة. اشترك في ClickUp مجاناً وانطلق.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. هل يجب أن أتابع أكثر من مرة؟

نعم، ولكن افعل ذلك بعناية. بعد رسالة الشكر الأولية، انتظر أسبوعًا على الأقل قبل إرسال رسالة متابعة. إذا لم يكن هناك رد بعد أسبوع أو أسبوعين آخرين، يمكنك إرسال متابعة أخرى مهذبة. أما إذا زاد الأمر عن ذلك، فإنك تخاطر بأن تظهر بمظهر المثابر بشكل مفرط، وهو ما قد يأتي بنتائج عكسية.

2. كم من الوقت يجب أن أنتظر قبل إرسال المتابعة؟

عادةً، من الأفضل أن تنتظر من 5 إلى 7 أيام عمل بعد المقابلة لإرسال أول متابعة. وهذا يمنح فريق التوظيف الوقت الكافي لاستعراض المرشحين والمناقشات الداخلية. قد يجعلك التسرع في المتابعة في وقت مبكر جداً تبدو غير صبور، ولكن الانتظار لفترة طويلة جداً قد يجعلهم يعتقدون أنك غير مهتم.

3. ماذا لو لم يكن لدي عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي يجري المقابلة؟

إذا لم يكن لديك البريد الإلكتروني المباشر لمدير التوظيف، تحقق من سلاسل البريد الإلكتروني - في بعض الأحيان تتضمن هذه المعلومات. في حالة عدم توفر ذلك، اتصل بمسؤول التوظيف أو جهة اتصال الموارد البشرية التي رتبت المقابلة. وفي حال فشل كل شيء آخر، أرسل رسالة متابعة عامة إلى ممثل الموارد البشرية في الشركة أو البريد الإلكتروني للاتصال المدرج على موقع الشركة.

4. ماذا أفعل إذا قالوا إنهم سيتصلون بي ولكنهم لم يفعلوا؟

إذا أخبروك أنهم سيتواصلون معك خلال إطار زمني معين وانقضى ذلك الوقت، أرسل رسالة متابعة مهذبة. اذكر جدولهم الزمني واسأل عما إذا كانت هناك أي تحديثات. إذا لم تتلقَ رداً بعد مرور فترة زمنية معقولة، فقد يكون ذلك علامة على أنهم يمضون قدماً مع مرشحين آخرين.