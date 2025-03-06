أفضل 10 مسجلات صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي للنسخ وإنشاء المحتوى

هل سبق أن خطرت ببالك فكرة عبقرية ثم فقدتها قبل أن تتمكن من تدوينها؟ أو هل تجد صعوبة في تدوين ملاحظات الاجتماعات أو جلسات العصف الذهني؟

تُخرجك مسجلات الصوت بالذكاء الاصطناعي من هذا الروتين بسهولة.

تقوم مسجّلات الذكاء الاصطناعي الصوتية بأكثر من مجرد تسجيل صوتك - فهي تُنشئ تدوينات صوتية وتنظم المحتوى وتعزز وضوح الصوت وتتكامل مع مهام سير عملك. سواء كنت منشئ محتوى أو طالبًا أو محترفًا في مجال الأعمال وتبحث عن خيارات، لدينا 10 أدوات تسجيل صوتي تعمل بالذكاء الاصطناعي تجعل الحياة أسهل بالنسبة لك. ✨

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي بعض من أفضل مسجلات الصوت بالذكاء الاصطناعي في السوق: كليك أبOtter.ai هو تطبيق متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي برنامج تحويل الكلام إلى نص وأداة تسجيل صوتي. يقوم تلقائيًا بتسجيل المحادثات وتدوينها وتلخيصها في الوقت الفعلي، مما يجعله حلاً أساسيًا لتسجيل الاجتماعات والمحاضرات والمقابلات.

تتكامل المنصة بسلاسة مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، مما يتيح النسخ التلقائي للاجتماعات الافتراضية مع تحديد هوية المتحدث والطوابع الزمنية والكلمات الرئيسية. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يضمن Otter.ai للمستخدمين سهولة البحث عن النسخ وتحريرها ومشاركتها، مما يجعل تدوين الملاحظات أكثر كفاءة وقابلية للتنفيذ.

أفضل ميزات Otter.ai

إنشاء تفريغ تلقائي أثناء المحادثات المباشرة أو من خلال تشغيل الصوت

التعليق على النسخ وتحريرها في الوقت الفعلي من خلال ميزات التعاون

تخصيص المنصة باستخدام مفردات خاصة بالصناعة، مما يضمن دقة أكبر في النسخ

استخدم Otter Pilot، مساعد الذكاء الاصطناعي من Otter، للحصول على رؤى فورية

قيود Otter.ai قيود Otter.ai

يتطلب وضع التسجيل اتصالاً مستقراً ومستمراً بالإنترنت للنسخ المباشر

الدقة محدودة بالنسبة للملفات الصوتية ذات اللكنات أو ضوضاء الخلفية

أسعار Otter.ai

أساسي

المحترف : 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2 : 4.4/5 (280+ تقييم)

: 4.4/5 (280+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (90+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: التقط أفكارك على الفور باستخدام تقنية تحويل الكلام إلى نص . يتيح لك تطبيق تحويل الكلام إلى نص الموثوق به تسجيل الأفكار أثناء التنقل، مما يضمن عدم ضياع أي فكرة رائعة. إنه مثالي للعصف الذهني وتدوين الملاحظات والإنتاجية أثناء التنقل!

3. الوصف (الأفضل للتحرير الشامل للصوت والفيديو)

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_ / href/ _https://www.descript.com/ Descript /%href/ الوصف هي أداة مبتكرة لتحرير الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين التحرير المتقدم والأدوات سهلة الاستخدام، مما يجعلها أداة مثالية أداة الذكاء الاصطناعي لمستخدمي البودكاست ومنشئي المحتوى. إنه ليس أقل من استوديو احترافي حيث يمكن للمستخدمين تسجيل الوسائط أو تحميلها، حيث يقوم Descript تلقائيًا بتحويل الملفات الصوتية إلى نص، مما يسمح بتحرير نصي بديهي قائم على النص.

تسمح لك تقنية إعادة الإنشاء الخاصة به بإنشاء تعليقات صوتية نابضة بالحياة، بينما تعمل تقنية النسخ التلقائي على تبسيط سير العمل لمنشئي المحتوى الذين يعملون على البودكاست أو مقاطع الفيديو أو العروض التقديمية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي في ديسكريبت على تحسين جودة الصوت من خلال تقليل الضوضاء في الخلفية وتحسين الوضوح، مما ينتج صوتًا احترافيًا.

أفضل ميزات ديسكريبت

الكشف عن كلمات الحشو وحذفها تلقائيًا، وإزالة التشتت مثل "أم" و"آه" من التسجيلات

تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها باستخدام ميزات تسجيل الشاشة المدمجة

إنشاء تسجيلات صوتية للترويج للبودكاست أو المقتطفات الصوتية على وسائل التواصل الاجتماعي

تعاون مع الفرق من خلال مشاركة المشاريع والملاحظات مباشرةً داخل التطبيق

قيود الوصف

أخطاء من حين لآخر في مزامنة الصوت أثناء تحرير الفيديو

منحنى تعليمي حاد للمبتدئين غير المعتادين على تحرير الصوت المتقدم

تسعير الوصف

مجاني

هاوٍ 19 دولارًا للشخص الواحد/شهرًا

19 دولارًا للشخص الواحد/شهرًا مبدع : 35 دولارًا للشخص الواحد في الشهر

: 35 دولارًا للشخص الواحد في الشهر شركة : 50 دولارًا للشخص الواحد في الشهر

: 50 دولارًا للشخص الواحد في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات: تقييمات ومراجعات مخصصة

G2 : 4.6/5 (770+ تقييمات)

: 4.6/5 (770+ تقييمات) Capterra: 4.8/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Descript؟

_Descript هو أداة لتغيير قواعد اللعبة لأي شخص يتطلع إلى تبسيط عملية تحرير الصوت والفيديو - خاصةً للمبتدئين. فهو يتمتع بميزات رائعة مثل النسخ التلقائي وتسجيل الشاشة والتحرير النصي مراجعة Capterra 🔎 هل تعلم؟ هناك أكثر من 546 مليون مستمع بودكاست في جميع أنحاء العالم

4. Movavi (الأفضل لمقاطع الفيديو التدريبية والدروس التعليمية)

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_/مرجع/ _https://www.movavi.com/ موفافي /%href/

سواء كنت تقوم بتطوير عروض تقديمية للشركات أو أدلة تعليمات الفيديو والبرامج التعليمية ، تتيح لك مجموعة برامج الوسائط المتعددة من Movavi إنشاء محتوى مصقول وجذاب. موفافي يوفر إمكانات تسجيل وتحرير صوتية قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات المستخدمين المبتدئين والمحترفين. تسمح واجهته البديهية للمستخدمين بتسجيل المسارات الصوتية وتحريرها وتحسينها بسهولة، مما يجعله مثاليًا لإنشاء التعليقات الصوتية والبودكاست والمشاريع الصوتية الأخرى.

والأكثر من ذلك؟ يتيح لك مسجل الشاشة التقاط الأنشطة التي تظهر على الشاشة وإضافتها عبر أدوات التحرير مثل التعليقات التوضيحية والتأثيرات والانتقالات. تضمن ميزات البرنامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل إزالة الضوضاء والتخلص من الخلفية، إخراج صوت عالي الجودة من خلال تقليل الأصوات غير المرغوب فيها والمشتتات.

أفضل ميزات موڤافي

مزامنة الصوت مع الموضوعات المتحركة في مقاطع الفيديو الخاصة بك

إدراج ترجمات وتسميات توضيحية في مقاطع الفيديو الخاصة بك لزيادة إمكانية الوصول إليها

استخدم تسجيل الشاشة المدمج لالتقاط النشاط على الشاشة على الفور

الوصول إلى قوالب جاهزة للاستخدام لإنتاج مقاطع فيديو سريعة

قيود موڤافي

التركيز على تحرير الفيديو أكثر من تسجيل الصوت

علامة مائية على التصدير التجريبي المجاني ما لم تتم الترقية إلى الخطط المدفوعة

تسعير موڤافي

محرر الفيديو : $19.95

: $19.95 محرر الفيديو بلس : $222.95

: $222.95 فيديو سويت بلس : $250.95

: $250.95 غير محدود : $849.15

: $849.15 رخصة الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات موفي

G2 : 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1050 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Movavi؟

_يساعد في تحويل ملفات الصوت والفيديو، العديد من الخيارات للتحويل، السعر لا بأس به بالنسبة لبرنامج جيد جداً. الوضوح ممتاز مراجعة G2 5. Rev Voice Recorder (الأفضل للتدوين البشري)

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_/مرجع/ _https://www.rev.com/onlinevoicerecorder Rev //%href/

هل تبحث عن أكثر من مجرد مسجل صوت آخر؟ ما رأيك في مسجل صوت عالي الجودة وتسجيل صوتي عالي الجودة مع تدوين دقيق يصل إلى 99%؟ مسجل صوت Rev هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم للسماح لك بتسجيل صوت واضح تمامًا مع تصفية ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها، وتوفير خدمات النسخ البشري (والبرمجي) في الوقت الفعلي.

وهو يدعم تنسيقات صوتية مختلفة، مما يزيد من تعدد استخداماته. بالإضافة إلى ذلك، تضمن واجهته سهلة الاستخدام التنقل بسلاسة، مما يتيح للمستخدمين تسجيل الملفات الصوتية وتحريرها ومشاركتها دون عناء.

أفضل ميزات Rev Voice Recorder

التكامل مع العديد من المنصات، مما يسهل المشاركة والتعاون عبر الأجهزة بسهولة

الاختيار بين النصوص التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والبشري

تنظيم التسجيلات باستخدام ميزات قوية لإدارة الملفات

مشاركة التسجيلات وقصها لتحسين الصوت قبل النسخ

قيود مسجِّل الصوت

قد يواجه صعوبة في التفريغ الصوتي الدقيق للمتحدثين ذوي اللكنات أو اللهجات القوية، مما يؤدي إلى أخطاء محتملة

يفتقر إلى أدوات تعاون مدمجة لمشاركة الملاحظات

تسعير مسجل صوت ريف للتسجيل الصوتي

المسجل عبر الإنترنت مجاني للاستخدام. رسوم النسخ على النحو التالي:

النسخ البشري : 1.99 دولار للدقيقة الواحدة

: 1.99 دولار للدقيقة الواحدة النسخ بالذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار للدقيقة الواحدة

تقييمات ومراجعات المسجل الصوتي

G2 : 4.7/5 (أكثر من 310 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 310 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: في المتوسط، يكتب الناسخ 50 كلمة مذهلة في الدقيقة الواحدة !

6. تيمي (الأفضل للنسخ السريع وبأسعار معقولة)

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_ / href/ _https://www.temi.com/ تيمي /%href/ تيمي هي أداة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل الصوت والفيديو إلى نص بسهولة. ومن المثير للاهتمام أن شركتها الأم هي Rev. تركز المنصة على الدقة المتوازنة مع القدرة على تحمل التكاليف، مما يجعلها أداة رائعة لأولئك الذين يحتاجون إلى نسخ موثوق به لاستكمال استراتيجيات التواصل الخاصة بهم .

يمكنك إنشاء نسخ نصية وتحريرها وتصديرها بسرعة، وإبراز اللحظات الرئيسية، أو تحويل المحتوى الصوتي/الفيديو في شكله النصي باستخدام Temi.

أفضل ميزة لـ Temi

احصل على تفريغ سريع للذكاء الاصطناعي في أقل من 5 دقائق لمعظم الملفات

استمتع بتحديد هوية المتحدثين لتصنيف أوضح للمحادثات في بيئة جماعية

العمل على نصوص قابلة للتحرير باستخدام أدوات مدمجة للتصحيح والتخصيص والتلخيص

إضافة الطوابع الزمنية لتصفح أكثر سلاسة في النصوص

قيود تيمي

ينخفض الأداء في المقاطع الصوتية التي تحتوي على ضوضاء في الخلفية أو لهجات ثقيلة

لا يدعم التعاون الجماعي

تسعير تيمي

مجاناً لأول 45 دقيقة، ثم 0.25 دولار لكل دقيقة صوتية

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات تيمي

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لمحتوى مذهل

7. Krisp (الأفضل لإلغاء الضوضاء والتواصل الواضح)

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كريسب_

إذا كنت تتمنى أن لا تبدو اجتماعاتك عبر الإنترنت مثل موقع بناء أو أوركسترا مقهى أو أوركسترا مقهى, كريسب هو الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يحافظ على وضوح صوتك دون تشتيت انتباهك.

تضمن تقنية إلغاء الضوضاء المتقدمة الخاصة به صوتًا واضحًا من خلال تصفية الأصوات غير المرغوب فيها من كل من التدفقات الواردة والصادرة. وهكذا, يحدث الاتصال كما هو مخطط له, والمحتوى الصوتي الخاص بك (مثل البودكاست أو المحاضرات) يبدو نظيفًا واحترافيًا بغض النظر عن البيئة المحيطة.

بالإضافة إلى ميزة إلغاء الضوضاء، يوفر Krisp مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يوفر نسخاً في الوقت الفعلي وتسجيلات آلية للاجتماعات. يمكن الوصول إلى التسجيلات والنصوص بسهولة ومشاركتها، مما يعزز التعاون الفعال ويساعد أعضاء الفريق على الوصول إلى المعلومات الأساسية بسهولة.

أفضل ميزات Krisp

ضبط اللكنات وتحييدها في الوقت الفعلي لتواصل أوضح بين الأفراد ذوي الخلفيات اللغوية المتنوعة

الاندماج بسلاسة مع العديد من منصات التواصل، بما في ذلك Zoom وMicrosoft Teams وSlack

كتم ضوضاء المشاركين الآخرين أثناء الاجتماعات لزيادة التركيز

استخدام التحليلات لمراقبة أداء الاجتماعات ووقت التحدث

قيود كراسب

قد يؤدي الإفراط في المعالجة إلى تدهور جودة الصوت

يعتمد على اتصال ثابت ومستمر بالإنترنت لإلغاء الضوضاء في الوقت الفعلي

تسعير كراسب

مجاناً

محترف $16

$16 العمل: $30

تقييمات ومراجعات كريسب

G2 : 4.7/5 (560+ تقييمات)

: 4.7/5 (560+ تقييمات) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Krisp؟

_ بصفتي مدير مشروع، لطالما عانيت من كتابة محاضر اجتماعات مفصلة. أنا أكرهها! وبالتالي، انتهى بي الأمر إلى عدم القيام بها على الإطلاق ... (نعم، أنا مذنب لأنها ممارسة فظيعة) لكن KRISP غيرت كل شيء! (حرفيًا) أنا الآن أعود إلى ممارسة كتابة محاضر الاجتماعات في مشاريعي... الآن أحتاج فقط إلى مراجعة تفاصيل النص الذي أنشأه KRISP وإرساله إلى الفريق والعميل مراجعة G2 8. مسجل الصوت الذكي (الأفضل للتسجيل الصوتي عالي الجودة)

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_ / href/ _https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrwq.recorder&hl=en\في مسجل الصوت الذكي %/%href/ مسجل الصوت الذكي هو تطبيق بسيط وفعال لتسجيل صوت عالي الجودة على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android. فهو مصمم للتسجيل أثناء التنقل ويجعل تسجيل المحادثات والمحاضرات والمذكرات خاليًا من المتاعب.

يتميز التطبيق بخاصية "التخطي التلقائي" البديهية التي تلغي الهواء الميت وتسجل فقط الصوت المناسب. يتيح لك Smart Voice Recorder أيضًا تصدير الملفات الصوتية بتنسيقات مختلفة، وفقًا لمتطلباتك.

أفضل ميزات مسجل الصوت الذكي

تسجيل جلسات صوتية طويلة دون أي انقطاع

اكتشاف الصمت وتخطيه تلقائيًا للحفاظ على مساحة التخزين

عرض الطيف الصوتي في الوقت الحقيقي لرصد أكثر وضوحًا

تسمية الملفات وتنظيمها بفعالية لاسترجاعها بسرعة

قيود مسجل الصوت الذكي

الإعلانات في الإصدار المجاني تعطل تجربة المستخدم

يفتقر إلى قدرات إلغاء الضوضاء التي تجعله غير مناسب للبيئات الصاخبة

تسعير مسجل الصوت الذكي

مجاني

تقييمات ومراجعات المسجل الصوتي الذكي

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

9. Say&Go (الأفضل للملاحظات الصوتية السريعة أثناء التنقل)

عبر Say&Goقل وانطلق هو تطبيق سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات الصوتية يتيح لك تدوين الأفكار والتذكيرات والمهام بسهولة، حتى أثناء تنقلك.

وثّق الأفكار والأفكار بسرعة دون الحاجة إلى الكتابة اليدوية. يتيح لك تصميمه البسيط التركيز على المهمة دون تشتيت الانتباه.

أفضل ميزة قل وانطلق

تسجيل ملاحظات صوتية موجزة بنقرة واحدة لبدء التسجيل

تعيين تذكيرات لملاحظات محددة للبقاء على رأس مهامك

نظّم ملاحظاتك حسب العلامات للتصفية والاسترجاع السريعين

تنشيط التسجيل بدون استخدام اليدين باستخدام إعدادات قابلة للتخصيص

قيود قل وانطلق

مناسب فقط للملاحظات الصوتية القصيرة والتذكيرات، وليس مصممًا للجلسات الطويلة

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل النسخ والتحرير

تسعير قل وانطلق

الدفع لمرة واحدة 2.99 دولار

التقييمات والمراجعات قل وانطلق

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل مسجلات الشاشة بالذكاء الاصطناعي: دليل المحترفين

10. نوتا (الأفضل للنسخ والتوثيق في الوقت الفعلي)

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نوتا_ نوتا عبارة عن أداة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل الكلام إلى نص بدقة عالية بشكل استثنائي. وهي تدعم لغات متعددة وتتكامل مع منصات الاجتماعات الشائعة مثل Zoom.

ومع ذلك، فإن Notta تتألق حقًا في قدرتها على إنشاء تفريغ نصي في الوقت الفعلي لإبلاغ الأشخاص بآخر التطورات في أي مناقشة. استخدمه كـ أداة الذكاء الاصطناعي للتوثيق لإبقاء الجميع على نفس الصفحة، وتحسين التعاون، وتعزيز تدوين الملاحظات.

نوتا أفضل ميزة

العمل مع لغات متعددة (58 لغة على وجه الدقة) للاستفادة من سهولة الاستخدام العالمي

احصل على ملخصات يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تكثيف التدوين المطول إلى ملخصات موجزة

تصدير الملف النصي بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك PDF و TXT

المزامنة عبر مختلف الأجهزة باستخدام التقنية السحابية

قيود نوتا

يعتمد على اتصال نشط بالإنترنت للنسخ في الوقت الحقيقي

أخطاء من حين لآخر في النصوص التي تتضمن لهجات معقدة

أسعار نوتا

مجاني

محترف 14.99 دولارًا شهريًا

14.99 دولارًا شهريًا الشركات : 27.99 دولارًا شهريًا

: 27.99 دولارًا شهريًا المؤسسات: مخصص

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta؟

_النسخ بجودة عالية جدًا. يتم التقاط اللغة الإنجليزية البريطانية بشكل جيد. ويبدو أن النموذج يقوم ببعض التمريرات لفهم السياق وإعادة النسخ. وبسبب هذه الوظيفة المفترضة، فإن جودة الإخراج عالية نسبيًا مقارنة بالنسخ الأخرى مراجعة G2 📌بعض أدوات التسجيل الصوتي الأخرى للذكاء الاصطناعي

إذا كنت تبحث عن المزيد من الأدوات المتخصصة لحالات استخدام محددة، فإليك بعض التوصيات الإضافية:

Trint (الأفضل لنسخ الوسائط المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للصحفيين والباحثين ومنشئي المحتوى)

(الأفضل لنسخ الوسائط المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للصحفيين والباحثين ومنشئي المحتوى) Fireflies.ai (الأفضل لمساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي الذي يقوم تلقائيًا بتسجيل المناقشات وتدوينها وتلخيصها)

(الأفضل لمساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي الذي يقوم تلقائيًا بتسجيل المناقشات وتدوينها وتلخيصها) Speechmatics (الأفضل للتعرّف على الكلام ونسخه في الوقت الفعلي وبدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

(الأفضل للتعرّف على الكلام ونسخه في الوقت الفعلي وبدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي) Talkatoo (الأفضل للتسجيل الصوتي بالذكاء الاصطناعي المخصص للأطباء البيطريين)

امنح صوتًا لمشاريعك مع ClickUp (الأفضل للتعرف على الكلام في الوقت الفعلي)

تُعد مسجلات الصوت بالذكاء الاصطناعي ممتازة لالتقاط الصوت ونسخه وإدارته. سواء كنت تريد إنشاء محتوى صوتي أو تدوين النقاط الرئيسية في اجتماع ما، ستساعدك القائمة أعلاه في العثور على أداة التسجيل الصوتي المناسبة. أياً كان اختيارك، ستوفر الوقت وتزيد الإنتاجية وتحسن التواصل.

ولكن إذا اخترت ClickUp، فستحصل على أكثر من مجرد مسجل صوت.

يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بنسخ مناقشات الاجتماعات وتنظيمها ومساعدتك في إجراء المناقشات

ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بنسخ مناقشات الاجتماعات وتنظيمها ومساعدتك في إجراء المناقشات ClickUp Clips يتيح لك تسجيل تسجيلات الشاشة مع الصوت ومشاركتها وتضمينها على الفور

يتيح لك تسجيل تسجيلات الشاشة مع الصوت ومشاركتها وتضمينها على الفور يلخص ClickUp Brain المحادثات، ويستخلص النقاط الرئيسية التي تم استخلاصها، بل ويجيب على الأسئلة المتعلقة بملاحظاتك، حتى لا تضطر أبدًا إلى البحث في التسجيلات الطويلة

على عكس مسجّلات الصوت المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يجمع ClickUp كل شيء في منصة واحدة - بحيث تتكامل تسجيلاتك وملاحظاتك وتدويناتك بسلاسة مع المهام والمستندات والجداول الزمنية للمشروع وأدوات التعاون الجماعي. لا مزيد من التنقل بين التطبيقات!

سواء كنت فردًا أو فريقًا, اشترك في ClickUp لتجربة ذروة الإنتاجية من البداية إلى النهاية.