أفضل 10 مسجلات شاشة تعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 2025: دليل للمحترفين

مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لطريقة عملنا وحياتنا ولعبنا، فليس من المستغرب أن يكون هو أيضًا مصدر قوة العديد من حلولنا التكنولوجية، مما يجعل الأدوات عالية التقنية مثل مسجلات الشاشة بالذكاء الاصطناعي من الضروريات الأساسية.

تُحدث هذه الأدوات القوية ثورة في إنشاء المحتوى عبر مختلف القطاعات، مما يتيح للمحترفين تقديم عروض تقديمية وخطب ودروس تعليمية واضحة ودقيقة بكفاءة.

هذه المسجلات تغير قواعد اللعبة، بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعزز جودة الفيديو والصوت، وتبسط عملية التحرير، وتسهل المشاركة.

دعونا نستكشف ما الذي يجعل مسجل الشاشة بالذكاء الاصطناعي رائعًا ونكتشف أفضل أدوات تسجيل الشاشة التي تقود هذا المجال في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مسجلات الشاشة بالذكاء الاصطناعي؟

يعد اختيار مسجل الشاشة بالذكاء الاصطناعي المناسب أمرًا بالغ الأهمية لالتقاط المحتوى وتحويل أداء هذا المحتوى وتفاعله.

ضع في اعتبارك هذه الجوانب الرئيسية لضمان اختيار أداة قوية:

جودة التسجيل: اختر تسجيلات الفيديو عالية الدقة لضمان أن تكون صورك جذابة مثل محتواك

ميزات الذكاء الاصطناعي: ابحث عن الميزات المتقدمة التي يمكنها تحسين جودة الفيديو وتقليل وقت التحرير، مثل النسخ في الوقت الفعلي والتحرير الذكي وتسليط الضوء التلقائي

سهولة الاستخدام: اختر مسجلًا بواجهة سهلة الاستخدام تبسط عملية التسجيل وتوفر لك الوقت والجهد

التكامل: تأكد من أن المسجل يتكامل بسهولة مع الأدوات والمنصات الأخرى التي تستخدمها بانتظام، مما يحسن سير عملك

الموثوقية: اختر برنامجًا معروفًا باستقراره لتجنب الانقطاعات أثناء التسجيلات المهمة لتوفير إرشادات خطوة بخطوة

الدعم: إعطاء الأولوية للدعم المتميز للعملاء لضمان توفر المساعدة عند مواجهة أي مشكلة

لقد بحثنا في السوق وقمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات لتسجيل الشاشة في عام 2024. كل أداة ممتازة بطريقتها الفريدة، وما عليك سوى اختيار الأداة التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه.

أفضل 10 مسجلات شاشة تعمل بالذكاء الاصطناعي

مع هذه القائمة التي تضم 10 مسجلات شاشة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك العثور على أداة تناسب احتياجاتك الخاصة، سواء كان ذلك لإنشاء دروس تعليمية مفصلة أو تسجيل الاجتماعات أو توفير دعم آمن لتكنولوجيا المعلومات.

1. ClickUp

استخدم ClickUp Clips لتسجيل رسائل الفيديو ونسخ مقاطع الفيديو ومشاركة التعليمات مع فريق مشروعك

تعد ClickUp قوة دافعة للإنتاجية وإدارة المشاريع، فهي تتجاوز إدارة المهام الأساسية وتتبع التقدم المحرز. توفر المنصة مجموعة شاملة من أدوات الإنتاجية والتعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمبدعي المحتوى وفرق المشاريع.

إحدى الميزات الجذابة لمبدعي المحتوى الديناميكي هي ClickUp Clips.

مثالي عندما لا يكفي النص، ينقل Clips المعلومات المعقدة بسرعة ووضوح من خلال تعليمات مرئية أو تحديثات سريعة. يمكنك مسح أبرز مقاطع Clip، والنقر على الطوابع الزمنية للانتقال بين أجزاء الفيديو، ونسخ المقتطفات لاستخدامها حيثما تريد.

نسخ كل مقطع باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من مسح أبرز أجزاء المقطع

بالإضافة إلى تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة للشاشة، إليك بعض الأسباب الأخرى التي تجعل هذه الأداة خيارًا رائعًا:

المشاركة الفورية: مع ClickUp Clips، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ومشاركتها على الفور. لا داعي للتبديل بين التطبيقات أو تنزيل الملفات وتحميلها.

إضافة سياق: قد يشكل التعاون مع فريقك في بيئات بعيدة أو مختلطة تحديًا. ولكن مع ClickUp Clips، يمكنك مشاركة أفكارك، وتصفح جداول البيانات، وحل الأخطاء، وتبسيط عملية اتخاذ القرار.

اتخذ إجراءً: حوّل أي مقطع إلى مهام قابلة للتنفيذ داخل المنصة دون فقدان السياق. قليلة هي أدوات تسجيل الشاشة بالذكاء الاصطناعي التي توفر هذه الميزة.

رؤى الذكاء الاصطناعي: بفضل سحر الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يمكنك الحصول على تسجيلات شاشة مكتوبة بالكامل على الفور. امسح المقاطع المهمة، وانتقل إلى أجزاء محددة، واستخرج مقتطفات نصية — ClickUp Brain يسرع عملك.

حافظ على تنظيمك: يتيح لك Clips Hub تتبع جميع تسجيلات الشاشة، مما يسهل العثور على مقاطع الفيديو وفرزها وإدارتها.

سواء كنت توضح تفاصيل المشروع أو تشرح عملية ما أو تقدم ملاحظات، يضمن Clips أن رسالتك يتم رؤيتها وفهمها دون الحاجة إلى تبادل الرسائل باستخدام طرق الاتصال التقليدية.

أفضل ميزات ClickUp

تسجيل الشاشة ومشاركتها في الوقت الفعلي ضمن المهام

يمكنك بسهولة تضمين المقاطع في المهام والتعليقات والمستندات

تحرير مقاطع الفيديو مباشرة على المنصة

علق على لحظات محددة داخل مقطع لمناقشة التسجيل وتقديم الملاحظات

نسخ تسجيلات الشاشة تلقائيًا وفوريًا

قيود ClickUp

هناك منحنى تعلم حاد بعض الشيء للمستخدمين الجدد بسبب مجموعة ميزاته الواسعة

قد تختلف دقة النسخ حسب جودة الصوت

أسعار ClickUp

مجانية إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. Zoom

عبر Zoom

Zoom هو برنامج مؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة الأكثر شيوعًا، ولكنه يتميز أيضًا بقدرة متقدمة على تسجيل الشاشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعرف باسم Smart Recording.

تضيف هذه الأداة Zoom AI Companion إلى التسجيلات السحابية، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال تنظيم التسجيلات في فصول ذكية وتلخيص النقاط الرئيسية مع تمييز النقاط المهمة والإجراءات المطلوبة.

تعد ميزة التسجيل الذكي مفيدة بشكل خاص للجلسات الطويلة مثل المحاضرات أو الاجتماعات على مستوى الشركة. فهي تساعد على تقسيم عملية المراجعة وتبسيطها، مما يسهل استيعاب المحتوى المهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

أفضل ميزات Zoom

​​الوصول إلى تحليلات مفصلة حول ديناميكيات الاجتماعات مثل سرعة الكلام ونسبة الكلام إلى الاستماع واستخدام الكلمات الملء

نسخ مقاطع الفيديو تلقائيًا باستخدام التسجيل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطنا

سجل مسارات صوتية منفصلة لكل مشارك

قيود Zoom

النسخة المجانية محددة بـ 40 دقيقة للاجتماعات

تستهلك موارد النظام بشكل كبير أثناء التسجيل

أسعار Zoom

أساسي : مجاني

Pro : 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 21.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Zoom:

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 50,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 13000 تقييم)

3. Camtasia

عبر Camtasia

Camtasia، المعروف بقدراته في تحرير الفيديو، هو الأكثر استخدامًا لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية للتفاعل والتعليم. سيساعدك مسجل الشاشة هذا في مهام مماثلة.

مدعومًا بمساعد الذكاء الاصطناعي Camtasia Rev، يوفر البرنامج ميزات متقدمة مثل تقليل الضوضاء وتسوية مستوى الصوت واقتراحات التحرير الذكية التي تعمل على تحسين تأثير الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Camtasia العناصر التفاعلية مثل الاختبارات والروابط القابلة للنقر، مما يجعله مثاليًا لإنتاج محتوى تعليمي إلكتروني جذاب.

أفضل ميزات Camtasia

حسّن مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام مجموعة قوية من أدوات تحرير الفيديو

إدارة كل جوانب إنتاج الفيديو — من القص واللصق إلى إضافة انتقالات وتعليقات — مباشرة من داخل الأداة

استخدم خط زمني متعدد المسارات للمشاريع المعقدة

قيود Camtasia

تكلفة أعلى مقارنة ببعض الخيارات الأخرى

قد تستهلك موارد كثيرة على الأنظمة القديمة

أسعار Camtasia

ترخيص فردي: 179.88 دولارًا (سنويًا)

ترخيص دائم: 299.99 دولارًا

تقييمات Camtasia وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. TeamViewer

عبر TeamViewer

TeamViewer، أداة الوصول عن بُعد والدعم، توفر أداة تسجيل الشاشة المصممة لتحسين الدعم التقني وكفاءة التشغيل. يمكنك أيضًا استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية.

نظرًا لأن الأداة تلتقط الجلسة بأكملها والشاشة بالكامل، فهي مثالية لتوثيق العمليات وإنشاء سجلات دعم مفصلة تساعد في تشخيص المشكلات وتدريب الموظفين.

أفضل ميزات TeamViewer

سجل جلسات يتم التحكم فيها عن بُعد لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتدريب

احصل على أعلى معايير الأمان والامتثال

قيود TeamViewer

مصممة في المقام الأول لدعم تكنولوجيا المعلومات، وليست للاستخدام العام

وظائف الذكاء الاصطناعي المحدودة لتسجيل الشاشة

أسعار TeamViewer

مستخدم واحد : 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

متعدد المستخدمين : 102.90 دولارًا شهريًا

Teams: 206.90 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات TeamViewer وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. Vidyard

عبر Vidyard

توفر Vidyard أداة تسجيل شاشة متعددة الاستخدامات ومجانية بدون علامة مائية مصممة خصيصًا للاتصالات التجارية وإنشاء المحتوى.

باستخدام مسجل الشاشة هذا، يمكن للمستخدمين الحفاظ على تنظيمهم وتركيزهم من خلال ملاحظات المتحدث التي تظهر على الشاشة وتبسيط مقاطع الفيديو الخاصة بهم عن طريق قص الأجزاء غير المرغوب فيها.

توفر Vidyard أيضًا أدوات لتتبع أداء الفيديو، مثل عدد المشاهدات والإشعارات عندما يشاهد شخص ما الفيديو الخاص بك، وهو أمر مهم لاستراتيجيات التسويق والمبيعات.

مؤخرًا، أطلقت Vidyard AI Avatars و AI-generated sales pitches، وهما ميزتان تتيحان لفرق المبيعات إنشاء رسائل فيديو على نطاق واسع.

أفضل ميزات Vidyard

التقط لقطات من أي مكان على شاشة الكمبيوتر، مما يجعلها مثالية للبرامج التعليمية والعروض التوضيحية والعروض التقديمية

احصل على نسخة نصية وترجمة تلقائية للفيديو

دمج مقاطع الفيديو معًا — دمج عدة لقطات في مقطع فيديو واحد سلس

التكامل مع مجموعة من أدوات التسويق المختلفة

قيود Vidyard

تركز الأداة بشكل أكبر على فرق التسويق والمبيعات، وليس الاستخدام العام

على عكس العديد من بدائل Vidyard، لا تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي إلا للمحتوى الموجه للمبيعات

أسعار Vidyard

مجاني

Pro : 29 دولارًا شهريًا

إضافة : 89 دولارًا شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vidyard

G2: 4. 5/5 (700+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. Veed. io

مع Veed. io، يمكن للمستخدمين اختيار كيفية عرض بث الكاميرا جنبًا إلى جنب مع محتوى الشاشة أو كطبقة تراكب على شاشتهم.

تشمل الميزات الأخرى أداة Magic Cut، التي يمكنها تحرير المقاطع تلقائيًا لإبراز الأجزاء المهمة من التسجيل؛ ومتعقب العين لكاميرا الويب لتصحيح حركات العين؛ ومزيل الخلفية لتنظيم المساحة المرئية لبدء التسجيل؛ وأدوات تنظيف الصوت التي تزيل الكلمات الزائدة لتحسين وضوح العرض التقديمي.

تم تصميم Veed. io أيضًا لتسهيل الاتصالات بين أعضاء الفريق. فهي تتيح للمستخدمين تسجيل ومشاركة أنواع مختلفة من المحتوى، مثل الرسائل والتوضيحات والعروض التقديمية، مما يقلل من الحاجة إلى عقد اجتماعات مباشرة.

تدعم المنصة وظائف التعاون، مما يتيح للفرق مشاركة مقاطع الفيديو والتعليق عليها ومراجعتها بشكل تعاوني عبر الإنترنت. وهذا يمكن أن يحسن الإنتاجية ومشاركة الفريق.

أفضل ميزات Veed. io

اختر تخطيطات مختلفة للتسجيلات، مع خيارات للفيديو فقط أو الصوت فقط أو كليهما

تحرير مقاطع الفيديو باستخدام ميزات التحرير المدمجة المدعومة بالذكاء الا

مشاركة مقاطع الفيديو والتعاون مع الآخرين لتحريرها

قيود Veed. io

يتطلب اتصالاً مستقرًا بالإنترنت

قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

أسعار Veed. io

مجاني

الأساسي: 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المزايا: 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Veed. io

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 3. 4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

7. Calipio

عبر Calipio

تقدم Calipio مسجل شاشة ذكي بسيط ومصمم خصيصًا لبيئة رقمية تراعي الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، توفر Calipio خيارات مشاركة سلسة. يمكن للمستخدمين مشاركة تسجيلاتهم بسهولة عبر رابط، مما يتيح الوصول الفوري على جميع المنصات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة.

تتضمن الخدمة أيضًا تخزينًا سحابيًا مجانيًا، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى ملفات الفيديو الخاصة بهم في أي وقت ومن أي مكان دون استخدام مساحة القرص الصلب المحلي.

أفضل ميزات Calipio

يمكنك الوصول إلى الأداة من أي جهاز ونظام تشغيل تقريبًا باستخدام أداة Calipio التي تعمل عبر المتصفح ولا تحتاج إلى تثبيت

ضمان الخصوصية والأمان من خلال التشفير الشامل والتحكم في الوصول

قيود Calipio

أدوات تحرير محدودة مقارنة بالخيارات الأخرى

تعتمد بشكل كبير على جودة اتصال الإنترنت

ميزات الذكاء الاصطناعي المحدودة للمبدعين

أسعار Calipio

مبتدئ: 5 يورو/شهر

احترافي: 10 يورو/شهر

الأعمال: 20 يورو/شهر

تقييمات ومراجعات Calipio:

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. Snagit

عبر Snagit

Snagit هو برنامج لالتقاط الشاشة مزود بميزات مصممة لمساعدة المحترفين في التقاط صور لشاشات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، بما في ذلك المناطق التي تتطلب التمرير.

يتميز Snagit بخاصية Smart Move، التي تتعرف تلقائيًا على العناصر الموجودة في لقطات الشاشة وتسمح بتعديلها. كما أنه يحتوي على ميزة التعرف على النص التي تتيح للمستخدمين تحرير النص داخل الصور وتعديل الخط والحجم واللون.

أفضل ميزات Snagit

تحويل لقطات الشاشة التفصيلية إلى رسومات بسيطة بنقرة واحدة

الوصول إلى وظيفة المكتبة التي تساعد في تنظيم المحتوى الملتقط عبر الأجهزة

استخدم عوامل التصفية ووظائف الفرز للبحث عن الصور ومقاطع الفيديو حسب التاريخ ونوع الملف والتطبيق

حافظ على تنظيم مكتبة الفيديو باستخدام واجهة مستخدم ذكية وعلامات مخصصة

قيود Snagit

تفتقر إلى بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي توفرها المنافسون

قد يفتقر نموذج الشراء لمرة واحدة إلى التحديثات المستمرة

أسعار Snagit

الترخيص القياسي: 45.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

تقييمات Snagit وتعليقات المستخدمين:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

9. Loom

عبر Loom

Loom هي أداة تسجيل شاشة متعددة الاستخدامات تدعم أجهزة مختلفة، بما في ذلك macOS وWindows وiOS وAndroid.

توفر المنصة العديد من الميزات سهلة الاستخدام، مثل التحرير في المتصفح وتطبيق الهاتف المحمول، والقدرة على تضمين مقاطع فيديو لزيادة الرؤية، والترجمة المصاحبة لتحسين إمكانية الوصول.

يوفر Loom أيضًا خيارات ملء الشاشة وتغيير الحجم حسب الرغبة لالتقاط الشاشة، إلى جانب أدوات للرسم والتعليق لتسليط الضوء على النقاط المهمة أثناء العرض التقديمي.

أفضل ميزات Loom

تسجيل الشاشة والصوت، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمختلف احتياجات التسجيل والترجمة

مشاركة التسجيلات عبر رابط فوري، مما يسهل التوزيع السريع والمباشر

احصل على جودة فيديو تصل إلى 720p، مع خيارات للترقية لتسجيلات بدقة أعلى

قيود Loom

أكثر ملاءمة للاتصالات غير المتزامنة من العروض التقديمية الحية

قدرات التحرير الأساسية

أسعار Loom

المبتدئين: مجاني

الأعمال: 12.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Loom:

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (420+ تقييم)

10. Otter. ai

Otter. ai هي أداة تسجيل ونسخ صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تسجيل الصوت واستيراد الملفات وإنشاء نصوص مكتوبة مع ميزات مثل إنشاء الكلمات المفتاحية والتعرف على المتحدث.

متوفر كتطبيق ويب وامتداد Chrome وتطبيق جوال، يتكامل Otter. ai مع منصات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams.

يوفر Otter. ai نسخًا في الوقت الفعلي، ويحدد المتحدثين أثناء المحادثات، مما يساعد في تسجيل الاجتماعات بدقة.

على الرغم من أن النسخ موثوق بشكل عام، فقد تحدث أخطاء طفيفة بسبب عوامل صوتية مختلفة، ولكن الذكاء الاصطناعي يتحسن بمرور الوقت.

أفضل ميزات Otter.ai

احصل على دقة فائقة في نسخ الصوت

نسخ التسجيلات في الوقت الفعلي

التكامل مع منصات الاتصال المختلفة

قيود Otter. ai

تركز بشكل أكبر على النسخ أكثر من تسجيل الشاشة

على عكس بدائل Otter.ai، فإنها توفر ميزات محدودة لتحرير الفيديو

أسعار Otter. ai

أساسي: مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai:

G2: 4. 2/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (80+ تقييم)

أطلق العنان لإمكاناتك المهنية مع مسجلات الشاشة بالذكاء الاصطناعي

مسجل الشاشة بالذكاء الاصطناعي هو حليفك في المستوى التالي في العصر الرقمي. سواء كنت ترغب في توفير الوقت أو توليد الأفكار أو التحميل بسلاسة على YouTube، ما عليك سوى الضغط على الزر الأحمر وترك السحر يحدث.

يتميز ClickUp، الاختيار الأفضل لهذا العام، بميزات ذكية، بما في ذلك أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحول المهام اليومية إلى تجارب اتصال قوية.

بالإضافة إلى التسجيل والتحرير، يعزز ClickUp إنتاجيتك ويحسن عملك في كل عرض تقديمي ومشروع.

احتضن هذه الابتكارات وشاهدها وهي ترتقي بعملك وتبسط التعاون وتمكّنك من تحقيق نتائج متميزة في عالم تنافسي.

دع مسجلات شاشة الذكاء الاصطناعي تعيد تعريف سيرتك المهنية في عام 2024. هل أنت مستعد لرؤية الفرق؟ اشترك في ClickUp اليوم!