أفضل 15 قالبًا لتقويم وسائل التواصل الاجتماعي من Notion لتبقى منظمًا

حاول بناء علامة تجارية اليوم بدون وسائل التواصل الاجتماعي. يبدو الأمر شبه مستحيل، أليس كذلك؟ الخطوة الأولى في جعل علامتك التجارية مرئية وجذابة للعملاء هي الظهور على الإنترنت، سواء كان ذلك على LinkedIn أو Instagram أو Twitter.

ووجودك في الأماكن التي يتواجد فيها عملاؤك هو أمر يتوقعونه. في الوقت الحالي، هناك 5.41 مليار شخص على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يمثل أكثر من 65٪ من سكان العالم.

ولكن الحقيقة هي أن النجاح في وسائل التواصل الاجتماعي لا يحدث بالصدفة. فهو يتطلب الجهد والتنظيم والاتساق. يلعب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في تحقيق ذلك. فهو يساعدك على الحفاظ على ثباتك وموثوقيتك في تحميلاتك، وهو بالضبط ما يبني الثقة مع جمهورك.

في هذه المقالة، سنتعرف على أفضل تقويمات وسائل التواصل الاجتماعي من Notion التي يمكنك استخدامها لتنظيم المحتوى الخاص بك والتخطيط لمشاركتك بعناية.

ما الذي يجعل قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من Notion جيدًا؟

يقوم الشخص العادي بالتمرير على ما يقرب من 300 قدم من المحتوى على هاتفه كل يوم... وهذا يعادل ارتفاع تمثال الحرية تقريبًا!

باختصار، هذا هو حجم الاهتمام الذي تتنافس عليه، ولهذا السبب يعد وجود قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الموثوق به من Notion أمرًا في غاية الأهمية.

إليك ما يجب أن تبحث عنه:

✅ عرض تقويم يقدم نظرة عامة واضحة على المنشورات القادمة عبر مختلف المنصات، مما يساعدك على الالتزام بالجدول الزمني

✅ تخصيص مرن يتيح لك إضافة علامات وفئات وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي التي تناسب استراتيجية المحتوى الخاصة بك

✅ مساحة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والروابط في مكان واحد ، مما يجعل عملية إنشاء المحتوى سلسة وسهلة الوصول

✅ ميزات تعاون مدمجة حيث يمكن تعيين المهام وتتبعها وتحديثها في الوقت الفعلي للحفاظ على تنظيم المشاريع

✅ أدوات بسيطة لتتبع الأداء وتعديل نهجك، مما يضمن أن كل منشور يدعم أهدافك ويحظى بتجاوب جمهورك

نظرة عامة على قوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي

فيما يلي ملخص لأفضل قوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من Notion و ClickUp:

15 قالبًا مجانيًا لتقويم وسائل التواصل الاجتماعي من Notion

وسائل التواصل الاجتماعي لا تتباطأ أبدًا. أنت تدير المنشورات والتعليقات والحملات عبر المنصات. هذه القوالب الـ 15 المجانية من Notion تضفي النظام على فوضى وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تنتهي.

1. الصفحة الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي في Notion

عبر Notion

قالب الصفحة الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي من Notion يعمل كمركز قيادة لتقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك: كل منشور وحملة في مكان واحد بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر المستندات وجداول البيانات.

يأتي هذا النموذج مزودًا مسبقًا بتقويم وعروض اللوحة، بحيث يمكنك رؤية ما يتم تحميله وما لا يزال بحاجة إلى العمل بنظرة واحدة. يمكنك تجميع المنشورات حسب المنصة أو الحملة أو الحالة، ثم تصفية ما يهم في ذلك اليوم فقط، مثل المنشورات العاجلة لإطلاق منتج أو قناة واحدة تحاول تنميتها.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتجميع كل المنشورات والتعليقات والأصول والروابط في قاعدة بيانات واحدة

انتقل إلى عرض التقويم للحصول على نظرة عامة واضحة على جدول النشر الخاص بك.

استخدم عرض اللوحة لتتبع المنشورات حسب الحالة أو الحملة أو منصة التواصل الاجتماعي.

أضف علامات وفلاتر لعرض المنشورات بسرعة حسب الجمهور أو الموضوع أو الركيزة.

✨ مثالي لـ: فرق وسائل التواصل الاجتماعي التي ترغب في مركز Notion واحد لتخطيط المنشورات وجدولتها وتتبعها عبر قنوات متعددة.

🧠 هل تعلم: غالبًا ما يُعتبر موقع SixDegrees.com أول موقع تواصل اجتماعي حقيقي، حيث تم إطلاقه في عام 1997 وسمح للأشخاص بإدراج أصدقائهم وإرسال الرسائل.

2. قالب لوحة تجميع الأفكار والتحقق من صحتها من Notion

عبر Notion

قالب لوحة تجميع الأفكار والتحقق من صحتها من Notion يمنح الأفكار مساحة للتنفس قبل أن تقرر أيها يستحق مكانًا في تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك.

يمكنك إدراج الأفكار الأولية في لوحة Kanban بسيطة، ثم نقلها عبر المراحل المختلفة مع إضافة الملاحظات والتعليقات. بمرور الوقت، ستتمكن من التمييز بوضوح بين الأفكار التي يمكن تجاهلها والمحتوى الذي يستحق التطوير، بحيث لا يتم إدراج سوى الأفكار التي تم التحقق من صحتها في تقويمك التحريري.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

احتفظ بأفكار المحتوى الأولية في مكان واحد قبل أن تضيع

قم بتمييز كل فكرة حسب المنصة أو الموضوع أو المحتوى الأساسي لترى أين تناسب

انقل البطاقات عبر مراحل بسيطة من تفريغ الأفكار إلى الأفكار التي تم التحقق من صحتها

احتفظ بالبحوث ولقطات الشاشة والتعليقات المرفقة بكل بطاقة أفكار

✨ مثالي لـ: المبدعين ومخططي المحتوى ومديري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في طريقة منظمة لاختبار الأفكار قبل تخصيص الوقت والميزانية.

3. قالب YouTube Creator OS من Notion

عبر Notion

فكر في كيفية انتقال MrBeast من مقاطع فيديو التحديات منخفضة الميزانية إلى بعض المحتوى الأكثر مشاهدة على YouTube. لم يكن أي من ذلك ليحدث دون انضباط شديد وراء الكواليس. يوفر لك قالب YouTube Creator OS من Notion مساحة عمل مركزية لهذا الانضباط، مع مناطق مخصصة للأفكار والنصوص والأصول والجداول الزمنية للنشر.

بدلاً من التنقل بين مستندات منفصلة للنصوص والصور المصغرة والمواعيد النهائية، يمكنك إدارة كل شيء داخل نظام واحد. يمكنك تتبع الرعايات وتخطيط الحلقات على التقويم حتى تعرف دائمًا أي مقاطع الفيديو في مرحلة ما قبل الإنتاج أو التحرير أو جاهزة للنشر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتخزين أفكار الفيديو والأبحاث والنصوص في قاعدة بيانات منظمة

تتبع الحلقات من الفكرة إلى النشر مع حالات وتواريخ واضحة

أرفق موارد مثل الصور المصغرة ومقاطع الفيديو الإضافية والروابط المرجعية لكل مقطع فيديو.

استخدم عروض التقويم لمشاهدة التحميلات القادمة وتجنب الاندفاع في اللحظات الأخيرة.

✨ مثالي لـ: مستخدمي YouTube ومنشئي الفيديوهات الذين يرغبون في مركز إنتاج يغطي الأفكار وكتابة السيناريوهات والنشر في مكان واحد.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف المديرين (55٪) يحرصون على شرح الأسباب الكامنة وراء المشاريع من خلال ربط المهام بأهداف أكبر. لكن هذا يترك ما يقرب من النصف يركزون فقط على العملية دون هدف. عندما يحدث ذلك، حتى أفضل موظفيك يمكن أن يفقدوا الحافز لأنهم لا يستطيعون فهم مدى أهمية عملهم. في ClickUp، يمكنك ربط المهام اليومية بالأهداف والغايات الأكبر، واستخدام العلاقات والتبعيات لرسم خريطة لكيفية انسجام كل جهد مع الصورة الأكبر. بهذه الطريقة، يبدو العمل ذا مغزى، وليس مجرد عمل شاق. 💫 نتائج حقيقية: اعتمدت Cartoon Network على أدوات الوسائط الاجتماعية من ClickUp لنشر المحتوى قبل 4 أشهر من الموعد المحدد وإدارة ضعف عدد القنوات الاجتماعية دون إضافة أي عضو جديد إلى الفريق.

4. قالب نظام تخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من Notion

عبر Notion

عندما يتم طرح برنامج جديد على Netflix، نادرًا ما يكون الإطلاق مرتجلًا؛ فأنت ترى المقاطع الدعائية والإعلانات التشويقية والمقابلات قبل أسابيع من الطرح. يساعدك قالب نظام تخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من Notion على تحقيق نفس المستوى من التنظيم (والحماس لجمهورك) في تقويم المحتوى الخاص بك.

ستحصل على قاعدة بيانات تحتوي كل منشور فيها على حقول للمنصة والحالة وتاريخ النشر والتفاصيل الأساسية مثل التعليقات أو روابط الموارد. تتيح لك طرق عرض التقويم واللوحة رؤية الجدول الزمني الكامل للمحتوى، بينما تساعدك لوحات المعلومات الأساسية على مراقبة التقدم وتحديد الثغرات في وقت مبكر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

خطط المنشورات عبر قنوات متعددة في قاعدة بيانات رئيسية واحدة

استخدم عرض التقويم لتخطيط تواريخ النشر وتجنب التداخلات.

تتبع المحتوى من الفكرة إلى النشر باستخدام مراحل حالة بسيطة

احصل على نظرة عامة سريعة على حجم العمل وتغطية الحملة باستخدام لوحات المعلومات.

✨ مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي وفرق التسويق الصغيرة التي ترغب في نظام Notion واحد لتخطيط ومتابعة المحتوى متعدد المنصات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم لوحات معلومات ClickUp لعرض تقرير مباشر عن وسائل التواصل الاجتماعي أمام فريقك. تتيح لك لوحات معلومات ClickUp دمج مقاييس نمو المتابعين والمشاركة والحملات في عرض واحد في الوقت الفعلي. احصل على تقارير ومعلومات تفصيلية من خلال لوحات معلومات ClickUp أفضل جزء؟ يتم جمع جميع البيانات في مكان واحد، لذلك لا يتعين عليك تصدير تقارير منفصلة كل أسبوع وإرسالها بشكل فردي. يمكنك أيضًا ربط قوائم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بلوحة معلومات وإنشاء أدوات مصغرة للإعجابات والمشاركات والتعليقات والنقرات على الروابط. بعد ذلك، يمكنك استخدام هذا العرض كطبقة مراقبة للتدقيق والتقارير المتكررة.

5. قالب تقويم محتوى LinkedIn من Notion

عبر Notion

نمت LinkedIn لتصبح منصة نشر جادة، حيث يستخدمها أكثر من مليار عضو لمشاركة التحديثات والآراء والمشاركات الطويلة. قالب تقويم محتوى LinkedIn من Notion مصمم خصيصًا لهذا القناة، ويوفر تقويم محتوى بسيطًا لتخطيط المشاركات التي تخاطب مباشرة جمهور عملك وجمهورك المهني.

يمكنك تسجيل الأفكار وصياغة التعليقات وتعيين تواريخ النشر في مكان واحد، ثم معاينة شكل أسبوعك أو شهرك قبل نشر أي شيء. نظرًا لأنه مصمم خصيصًا لـ LinkedIn، يمكنك التركيز على المنشورات ومقاطع الفيديو التي تدعم الريادة الفكرية أو توليد العملاء المحتملين دون الحاجة إلى البحث في محتوى غير ذي صلة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

ضع منشورات LinkedIn على التقويم حتى تكون دائمًا على علم بما هو قادم.

قم بتخزين مسودات التعليقات والعناوين الجذابة وعبارات الحث على اتخاذ إجراء جنبًا إلى جنب مع كل منشور مجدول.

قم بالتصفية حسب الموضوع أو الحملة أو شريحة الجمهور للحفاظ على تركيز الرسائل.

تتبع الحالة من المسودة إلى النشر حتى لا يفوتك أي شيء.

✨ مثالي لـ: المحترفين والمستشارين والمسوقين الذين يرغبون في النشر باستمرار على LinkedIn دون أن يفقدوا تتبع الأفكار أو التواريخ.

6. قالب Viral Hooks for Instagram من Notion

عبر Notion

يوفر لك قالب Viral Hooks for Instagram من Notion مكتبة من العبارات الافتتاحية المصممة لجذب الانتباه والانتشار على منصات التواصل الاجتماعي. بدلاً من التحديق في مربع تعليق فارغ، يمكنك الاختيار من بين 30 عبارة افتتاحية مرتبة حسب النبرة، مثل الجريئة أو المثيرة للفضول أو الاعترافية.

يقترن كل عنصر جذاب بزاوية مقترحة أو دعوة للعمل، بحيث تحث الناس على الإعجاب بمنشوراتك أو حفظها أو النقر عليها. يمكنك أيضًا تصفية المطالبات حسب الأجواء أو نمط المنصة (كاروسيل أو تعليق أو بكرات) حتى تظل صوت علامتك التجارية على المسار الصحيح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

اجذب الانتباه بسرعة باستخدام مقدمات جاهزة لمحتوى Instagram

قم بفرز العناوين حسب النبرة أو الأجواء لتتناسب مع علامتك التجارية ومزاج جمهورك.

اربط العروض بالخطوات التالية المقترحة لزيادة عمليات الحفظ أو النقرات أو التعليقات.

قم بتكييف المطالبات الخاصة بالتعليقات أو Reels أو carousels أو Stories في جدول النشر الخاص بك.

✨ مثالي لـ: منشئي المحتوى على Instagram واستراتيجيي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في كتابة سطور أولى تجذب الانتباه دون قضاء ساعات في صياغة الكلمات.

7. قالب استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من Notion

عبر Notion

تُظهر التحركات الكبيرة للمنصات، مثل تغيير علامة Twitter التجارية إلى X، كيف يمكن لتغيير الاستراتيجية أن يعيد تشكيل المحادثات حول علامتك التجارية. تساعدك قالب استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من Notion على تحديد نهجك، بحيث يعكس تقويم المحتوى الخاص بك اتجاهًا واضحًا بدلاً من أفكارًا منفردة.

يمكنك العمل من خلال أقسام الأهداف والجمهور المستهدف ورسائل العلامة التجارية وخيارات القنوات، ثم ربط تلك الاستراتيجية بالخطط العملية والتحليلات البسيطة. بمرور الوقت، يمكنك مقارنة ما خططت له بما تم تنفيذه بالفعل وتحسين استراتيجية المحتوى وفقًا لذلك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حدد أهدافًا واضحة مثل الوعي أو التفاعل أو جذب العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي.

حدد الجمهور المستهدف وعاداته حتى تكون المنشورات ذات صلة وليس عامة.

ضع خططًا خاصة بالمنصة توجه قوالب تقويم المحتوى الخاص بك

راجع مقاييس الأداء البسيطة لتعديل استراتيجيتك بمرور الوقت.

✨ مثالي لـ: الشركات والمسوقين والمبدعين الذين يرغبون في أن تخدم أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي استراتيجية واضحة وطويلة الأجل.

8. قالب مخطط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من Notion

عبر Notion

مع تغير اتجاهات TikTok كل ساعة ودفع المنصات لأشكال جديدة باستمرار، من السهل الوقوع في فخ النشر التفاعلي. يمنحك قالب مخطط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من Notion نظامًا أكثر تركيزًا: مخطط محتوى بسيط حيث يمكنك التخطيط مسبقًا، وعرض التقويم، والحفاظ على تنظيم جميع الأجزاء المتحركة.

يمكنك تصنيف المنشورات حسب المنصة أو نوع المحتوى أو الحملة، ثم نقلها عبر مراحل مثل الصياغة والنشر. تمنحك طريقة عرض التقويم المدمجة نظرة عامة على جدول المحتوى الخاص بك حتى تعرف دائمًا ما الذي سيتم نشره وأين توجد الثغرات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

خطط وصمم وجدول منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في قالب Notion واحد

استخدم عرض التقويم لمتابعة تواريخ النشر القادمة

قم بتمييز المنشورات حسب المنصة أو الموضوع أو الحملة لتبقى منظمًا

افصل بين الأفكار والمسودات والمنشورات المنشورة حتى تتمكن من تتبع التقدم بشكل واضح.

✨ مثالي لـ: المبدعين ورجال الأعمال وفرق التسويق الذين يرغبون في مخطط بسيط وفعال للحفاظ على الاتساق في وسائل التواصل الاجتماعي.

9. قالب تقويم منشئ المحتوى الجمالي من Notion

عبر Notion

على منصات مثل Instagram و TikTok، يهم شكل موجز الأخبار الخاص بك بقدر ما تهم ما تقوله. قالب تقويم منشئ المحتوى الجمالي من Notion يساعدك على الحفاظ على تماسك القصة المرئية من خلال الجمع بين تقويم المحتوى وشبكة ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي وأعمدة المحتوى.

يمكنك معاينة كيفية عرض المنشورات بصريًا، وتسجيل التنسيقات مثل Reels أو carousels أو stories، والاحتفاظ بالتعليقات والهاشتاغات والإلهام في مكان واحد. هذا يعني أنك متأكد من مدى ملاءمة المنشور لعلامتك التجارية، فقم بمعاينته قبل نشره.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بمعاينة تخطيط شبكة Instagram قبل نشر منشورات جديدة

نظم المحتوى حسب التنسيق، مثل Reels أو carousels أو Stories.

احتفظ بالتعليقات والهاشتاغات والمحتوى الأساسي في مكتبة منظمة.

اجمع المراجع الجمالية حتى يظل موجز الأخبار متماسكًا بمرور الوقت.

✨ مثالي لـ: المبدعين والمؤثرين والعلامات التجارية المرئية التي تريد طريقة أنيقة ومنظمة لتخطيط موجز للعلامة التجارية.

10. قالب وكيل المحتوى الذكي الخاص بك من Notion

عبر Notion

أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام، ولكن جعلها تبدو وكأنها أنت هو التحدي الحقيقي. يوفر قالب Content AI Agent من Notion منصة منظمة لتدريب مساعد الذكاء الاصطناعي على صوتك واستراتيجية المحتوى وأعمالك السابقة. بهذه الطريقة، تبدو المسودات أقرب إلى أسلوبك منذ البداية.

داخل القالب، يمكنك تنظيم المراجع الرئيسية: استراتيجية المحتوى الخاصة بك، وإرشادات النبرة، والمعاجم، وأمثلة المقالات أو المنشورات. يمنح هذا الذكاء الاصطناعي سياقًا أفضل لاقتراح أفكار المحتوى والمسودات المخصصة لمنصات أو شرائح جمهور معينة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتخزين إرشادات النبرة والأمثلة والمصطلحات الرئيسية التي تحدد صوت علامتك التجارية

استخدم هذه المراجع لحث الذكاء الاصطناعي على تقديم أفكار أو مخططات أو مسودات أولية.

قم بتكييف الاقتراحات مع منصات مختلفة مثل LinkedIn أو Instagram أو النشرات الإخبارية.

احتفظ بجميع تجارب الذكاء الاصطناعي والتحسينات في مكان واحد لإعادة استخدامها في المستقبل

✨ مثالي لـ: الكتاب والمسوقين والمبدعين الذين يرغبون في الحصول على دعم الذكاء الاصطناعي دون فقدان الاتساق في نبرة صوتهم أو رسالتهم.

💡 نصيحة احترافية: يمكن لوكلاء ClickUp AI و ClickUp Automations تخفيف عبء العمل المتكرر والمتعدد الخطوات من تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك. بدلاً من التحقق يدويًا من كل مهمة أو مراجعة النص سطرًا سطرًا، يمكنك إعداد وكلاء يستجيبون للمحفزات (مثل انتقال مهمة إلى "مراجعة")، ويفحصون المحتوى، ثم ينشرون تعليقات أو يوجهون زميل الفريق المناسب. تعمل هذه الوكالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل مساحات ClickUp وقوائمك وعروضك الحالية، مما يعني أنها تفهم عملك: عمليات سير عمل ClickUp AI Agent المفيدة بشكل خاص لفرق التواصل الاجتماعي: قم بإعداد وكيل للتقرير اليومي في قائمة تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك لتلخيص المنشورات المستحقة اليوم والمهام المحظورة والموافقات التي لا تزال معلقة.

استخدم وكيل التقرير الأسبوعي لتلخيص المنشورات المنشورة، وإبراز العناصر الأفضل أداءً، وإظهار الأعمال المتأخرة في رسالة واحدة.

قم بتكوين وكيل Team Stand-up الذي يحول تحديثات الحالة الخاصة بمهام المحتوى إلى ملخص قصير كل صباح. أضف وكيل Auto-Answers حتى يتمكن زملاؤك في الفريق من طرح أسئلة مثل "ما هي المنشورات الاجتماعية المجدولة ليوم الجمعة؟" والحصول على إجابات بناءً على بيانات مهامك.

نظرًا لأن الوكلاء يعملون على قوائم ClickUp الحالية والحالات والحقول المخصصة، فإنهم يظلون متزامنين مع الطريقة التي يخطط بها فريقك بالفعل للحملات والمحتوى. أتمتة التحديثات الأسبوعية بسهولة واحصل على سياق فوري في كل مرة باستخدام ClickUp AI Agents

🧠 هل تعلم: روبوتات التفاعل أكثر شيوعًا مما تعتقد. في بعض الأحيان، كان ما يصل إلى 10٪ من "مستخدمي" Instagram في الواقع روبوتات آلية تقوم بالإعجاب أو المتابعة أو التعليق. هذا يعني أنه يجب أحيانًا التعامل مع الدليل الاجتماعي بحذر.

11. Threadstorm – قالب مخطط محتوى سلسلة من Notion

عبر Notion

قالب Threadstorm–Thread Content Planner من Notion يوفر لك مكانًا منظمًا لتسجيل وجدولة القصص الطويلة على X أو LinkedIn.

يمكنك الاحتفاظ ببنك أفكار لمفاهيم المواضيع، وصياغة المنشورات بالترتيب، واستخدام عرض التقويم لتخطيط موعد نشر كل موضوع. تسهل العلامات المختلفة في القالب تجميع المواضيع حسب الموضوع أو السلسلة، بحيث يبدو المحتوى الخاص بك أكثر ترابطًا بشكل عام.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

احفظ أفكار المواضيع في قاعدة بيانات مخصصة قبل أن تنساها.

قم بصياغة وإعادة ترتيب وصقل سلاسل المحادثات الكاملة دون مغادرة Notion.

اعرض تواريخ نشر المواضيع على التقويم للحفاظ على الاتساق.

قم بتمييز المواضيع حسب الموضوع أو الحملة أو السلسلة لإنشاء سرد متماسك.

✨ مثالي لـ: المبدعين والكتاب والمسوقين الذين يستخدمون سلاسل المحادثات على X أو LinkedIn لمشاركة القصص أو الدروس التعليمية أو الآراء.

12. قالب متتبع مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي من Notion

عبر Notion

النشر دون التحقق من التحليلات والأرقام هو أحد أسهل الطرق للابتعاد عما يريده جمهورك بالفعل. قالب متتبع مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي من Notion يضع جميع المقاييس الرئيسية في جدول واحد، حتى تتمكن من مراجعة الأداء عبر المنصات دون الحاجة إلى تصدير تقارير متفرقة كل شهر.

يمكنك تسجيل إحصائيات مثل المتابعين والوصول والتفاعل لكل قناة وفترة زمنية، ثم التصفية حسب المنصة أو التاريخ لرؤية الأنماط. بفضل صيغة معدل التفاعل البسيطة المدمجة، يمكنك تحديد المنشورات أو الحملات التي تستحق التكرار في تقويم المحتوى الخاص بك بسرعة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع المتابعين والوصول والتفاعل لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي

سجل المقاييس الشهرية في جدول واحد بدلاً من أوراق متعددة

استخدم صيغة قابلة للتخصيص لمعدل التفاعل لمقارنة النتائج.

قم بالتصفية حسب المنصة أو الشهر أو الحملة للعثور على المحتوى الأفضل أداءً.

✨ مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي والوكالات والمبدعين الذين يرغبون في الحصول على عرض واضح ومستند إلى البيانات للنمو والأداء.

عبر Notion

غالبًا ما تختفي الروابط المهمة عندما تكون في أمس الحاجة إليها. قد تكون هذه الروابط مقالات مرجعية أو أدوات تصميم أو مصادر إلهام أو منشوراتك السابقة. قالب الروابط والاختصارات والشارات من Notion يوفر لهذه الموارد مكانًا منظمًا، بحيث تظل قريبة من مخطط وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك بدلاً من أن تضيع في الإشارات المرجعية أو المستندات.

يمكنك حفظ عناوين URL وتصنيفها حسب الغرض أو المشروع والوصول إلى كل شيء من قاعدة بيانات واحدة. أثناء تخطيط المحتوى، ما عليك سوى سحب المحتوى من هذا المخزن بدلاً من البحث في علامات التبويب. النتيجة؟ عملية إنشاء محتوى أكثر سلاسة وتنظيماً.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتخزين الروابط المهمة والاختصارات والموارد في جدول منظم واحد

قم بتمييز الروابط حسب المشروع أو الموضوع أو المنصة لتصفية سريعة

اربط خزينة الروابط الخاصة بك بقاعدة بيانات Notion الأخرى، مثل تقويم المحتوى الخاص بك.

قلل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المراجع أثناء صياغة المنشورات أو النصوص

✨ مثالي لـ: المبدعين والمسوقين والفرق التي تريد مركز روابط خفيف الوزن يدعم نظام تخطيط المحتوى الأوسع نطاقًا.

🧠 هل تعلم: في أغسطس 2007، نشر كريس ميسينا ، المدافع عن البرمجيات مفتوحة المصدر، تغريدة على تويتر يقترح فيها بشكل عفوي استخدام الرمز # لتجميع المحادثات على تويتر. لم يكن فريق تويتر مقتنعًا في البداية، ولكن المستخدمين تبنوا هذا الشكل بشكل طبيعي. أدى ذلك إلى تحول الهاشتاج البسيط إلى أحد الرموز الأكثر شهرة في ثقافة وسائل التواصل الاجتماعي.

14. قالب متتبع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من Notion

عبر Notion

عندما تنشر العلامات التجارية عشرات المشاركات أسبوعيًا عبر المنصات المختلفة، يصعب تذكر ما تم نشره وأين تم نشره وكيف كان أداؤه. تساعد قالب متتبع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من Notion في تتبع كل هذه المعلومات في مسار واضح، حيث تنتقل كل مشاركة من الفكرة إلى الجدولة إلى النشر في سير عمل واحد.

يمكنك تتبع المنصات والتواريخ والمالكين والأداء لكل جزء من المحتوى، بينما تعرض لك طرق عرض التقويم واللوحة تدفق العمل. وهذا يسهل رؤية التغطية عبر الحملات والتخطيط لإعادة استخدام المحتوى بدلاً من إعادة ابتكار المنشورات في كل مرة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع حالة كل منشور من الفكرة إلى النشر في قاعدة بيانات واحدة

استخدم عرض التقويم لمعرفة متى يتم نشر المنشورات على مختلف المنصات.

راقب الأداء لتحديد المنشورات التي تستحق التكرار أو إعادة الاستخدام.

قم بتجميع المحتوى وتصفيته حسب الحملة أو القناة أو ركيزة المحتوى

✨ مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي والفرق التي ترغب في الانتقال من النشر التفاعلي إلى خط إنتاج محتوى متسق وقابل للتتبع.

15. قالب تقويم المحتوى من Notion

عبر Notion

تم تصميم قالب تقويم المحتوى من Easlo على Notion لمساعدتك في تخطيط استراتيجية المحتوى الخاصة بك، حيث يوفر لك تقويمًا تحريريًا واضحًا يمكنك من خلاله رؤية جميع المنشورات القادمة عبر القنوات.

يمكنك وضع علامات على المحتوى حسب المنصة والموضوع والحالة، وتصفية المحتوى حسب التاريخ، ونقل المنشورات من خلال سير عمل بسيط من الفكرة إلى الجدولة إلى النشر. نظرًا لكونه خفيف الوزن ومركّزًا، يمكن أن يعمل هذا النموذج أيضًا كنموذج لاستراتيجية تسويق المحتوى. يمكنك أيضًا استخدامه كمحور مركزي لجميع خططك على وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى المدونة وحملات البريد الإلكتروني.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

اعرض تقويم المحتوى الخاص بك بتصميم بسيط وسهل التصفح.

نظم المنشورات حسب المنصة أو الموضوع أو الحملة باستخدام العلامات والفلاتر.

تتبع الحالة حتى تكون دائمًا على علم بما هو قيد الإعداد أو المجدول أو المباشر.

استخدم تقويمًا واحدًا للمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي وأنواع المحتوى الأخرى

✨ مثالي لـ: المسوقين والمستقلين والفرق الصغيرة التي تريد تقويمًا تحريريًا بسيطًا داخل Notion.

قيود Notion

وصف أحد المراجعين في G2 Notion بأنه "كل ما ينقص MS Office" وأشاد بنظام الصفحات واختصارات لوحة المفاتيح لفعاليتها. لكنه أشار أيضًا إلى الإحباط من تصدير الصفحات إلى ملفات PDF ونقص الصيغ البديهية في الجداول.

تتضمن بعض القيود الأكثر شيوعًا في Notion ما يلي:

خيارات التصدير محدودة ، وغالبًا ما لا تتطابق ملفات PDF مع تخطيط الصفحة الأصلية.

خلايا الجدول غير عملية، مع صيغ مقيدة ووظائف أقل من جداول البيانات التقليدية

يقتصر الوصول المجاني إلى الذكاء الاصطناعي على 20 ردًا لكل مساحة عمل دون إعادة تعيين، مما قد يشكل قيدًا للمستخدمين النشطين.

الاستخدام دون اتصال بالإنترنت غير متسق ، مع وجود مشكلات في المزامنة عبر الأجهزة عند العمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

يتباطأ الأداء في مساحات العمل الكبيرة، مما يجعل تحميل قواعد البيانات والصفحات الكبيرة يستغرق وقتًا أطول.

قوالب Notion البديلة

بالنسبة لفرق وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الصداع الحقيقي ليس كتابة التعليقات. بل هو تتبع كل شيء مبعثر عبر الأدوات. غالبًا ما يكون التقويم موجودًا في Notion، والنسخة في Google Docs، والموافقات مدفونة في Slack.

بحلول الوقت الذي يتم فيه نشر المنشور، تكون قد نقرت بالفعل على ستة علامات تبويب. هذا التبديل المستمر هو توسع العمل على وسائل التواصل الاجتماعي. تم تصميم ClickUp للتغلب على ذلك. إنه مساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي حيث يتم تجميع تقويم وسائل التواصل الاجتماعي والموجزات والمهام والأصول والتعليقات والتقارير في مكان واحد.

يمكنك تخطيط جميع أعمالك وتتبع الأداء دون مغادرة نفس مساحة العمل، بحيث يظل السياق كما هو، وتتحرك الفرق بشكل أسرع مع عدد أقل من الأخطاء.

توفر لك قوالب ClickUp أدناه هذا النظام المتصل كبديل قوي لـ Notion لتخطيط وتنفيذ حملات وسائل التواصل الاجتماعي. 🌟

1. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط للحملات باستخدام تقويم السحب والإفلات مع قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

غالبًا ما تنشأ المنشورات المفقودة عن الموافقات المتفرقة وجداول البيانات المحدثة جزئيًا. يوفر لك قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp تقويمًا واحدًا للمحتوى داخل ClickUp حيث يمكن الوصول إلى الأفكار والمسودات والمنشورات المجدولة.

يمكنك جمع الأفكار من خلال نموذج ClickUp بسيط، ونقلها عبر حالات مخصصة مثل "قيد التقدم" و"للموافقة"، ومشاهدة كل شيء في عرض التقويم عندما تكون مستعدًا للتخطيط مسبقًا.

ثم قم بسحب المقاييس الرئيسية إلى لوحات معلومات ClickUp ، حتى تتمكن من تتبع الأداء دون الحاجة إلى تصدير البيانات إلى أدوات منفصلة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم المنشورات في مكتبة محتوى مع مراحل محتوى واضحة

اجمع الأفكار وفرزها من خلال نموذج اقتراحات مدمج

خطط وجدول المنشورات في عرض التقويم للحفاظ على إيقاع موثوق

راقب الأداء باستخدام لوحات المعلومات التي تعرض المقاييس الرئيسية في سياقها.

✨ مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب الأعمال الصغيرة والفرق الإبداعية التي تريد نظامًا واحدًا لتخطيط المنشورات وجدولتها وتتبعها.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لتحويل الأفكار الأولية إلى منشورات جاهزة للجدولة. نظرًا لأن ClickUp Brain يقع فوق عملك الحالي في ClickUp، يمكنه مساعدتك في إنشاء محتوى اجتماعي باستخدام الملخصات ووثائق الحملة والمهام التي لديك بالفعل. من الأساليب العملية الاحتفاظ بجميع سياقات الحملة في قائمة أو مستند، ثم طلب من ClickUp Brain "تحويل هذا إلى تقويم محتوى لمدة شهر واحد مع تعليقات لـ LinkedIn و Instagram" أو "كتابة ثلاثة عناوين جذابة لهذا الموضوع الخاص بالإطلاق". ابحث عبر التطبيقات واعثر على الملفات على الفور باستخدام ClickUp Brain

2. قالب تقويم المحتوى من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط وجدول المحتوى عبر منصات متعددة باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp.

يعمل تسويق المحتوى بشكل أفضل عندما تتبع منشورات مدونتك وتحديثاتك على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائلك الإلكترونية نفس استراتيجية المحتوى. يوفر لك قالب تقويم المحتوى من ClickUp هذا التقويم التحريري المركزي: مكان واحد يمكنك من خلاله معرفة ما سيتم نشره ومتى وعلى أي قناة.

يمكنك تنظيم المحتوى حسب النوع والقناة وتاريخ النشر باستخدام الحقول المخصصة، ثم التبديل بين عرض القائمة وعرض التقويم لرؤية مسار العمل أو الجدول الزمني.

مع انتقال كل جزء من الفكرة إلى المسودة إلى النشر، تساعد الحالات على تنسيق الجميع وتسهل اكتشاف العقبات قبل انقضاء المواعيد النهائية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

اعرض جميع المحتويات مثل المدونات والبريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي في تقويم موحد.

استخدم الحقول المخصصة لتتبع القناة والمالك والحملة لكل عنصر.

تابع تغييرات الحالة من الفكرة إلى النشر في لمحة سريعة.

قم بالتصفية حسب نوع المحتوى أو القناة للتعمق في أحمال عمل محددة

✨ مثالي لـ: فرق التسويق ومنشئي المحتوى والشركات التي تحتاج إلى تقويم تحريري مركزي عبر القنوات.

3. قالب ClickUp المتقدم لوسائل التواصل الاجتماعي

احصل على قالب مجاني قم بجدولة الحملات على عرض تقويم مرن باستخدام قالب ClickUp المتقدم لوسائل التواصل الاجتماعي.

مع صعود منصات التواصل الاجتماعي الجديدة إلى القمة وتغير الخوارزميات، يمكن أن تصبح إدارة وسائل التواصل الاجتماعي متعددة القنوات معقدة بسرعة. تم تصميم قالب ClickUp Social Media Advanced خصيصًا لمواجهة هذه التعقيدات، حيث يجمع بين عروض القوائم واللوحات والتقويمات حتى تتمكن من تنظيم المنشورات حسب المنصة أو الحالة دون أن تفقد الصورة الكبيرة.

يمكنك استخدام الحقول المخصصة لتتبع تفاصيل مثل المنصة والشكل ورابط المسودة والمالك، بينما يمكن لـ ClickUp Docs المدمج تخزين نسخ وعلامات تصنيف. يمكنك أيضًا تجميع المنشورات حسب القناة أو الحملة، مما يسهل موازنة أعباء العمل والحفاظ على محتوى كل منصة على المسار الصحيح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بتخطيط المنشورات متعددة المنصات في عرض القائمة باستخدام الحقول المخصصة التفصيلية

تصور سير العمل في لوحة Kanban بالسحب والإفلات لكل مرحلة

قم بجدولة المنشورات وتعديلها في عرض التقويم مع تغير الأولويات

قم بتخزين النصوص والموجزات والأصول مباشرة في المهام عبر Docs

✨ مثالي لـ: فرق وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين والوكالات التي تدير تقويمات محتوى معقدة ومتعددة القنوات.

4. قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهدافًا واضحة وتابع التقدم المحرز نحو المشاركة أو الوعي باستخدام قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

عندما يتم نشر المنشورات دون خطة أكبر، يصعب إظهار كيف تدعم وسائل التواصل الاجتماعي أهداف عملك. يوفر لك قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp نظامًا منظمًا حيث ترتبط كل منشور بالأهداف وشرائح الجمهور والحملات.

يمكنك إضافة حقول مخصصة للمنصة والهدف والمرحلة والمسؤول، ثم استخدام عروض القوائم واللوحات والتقويم لرسم خريطة الحملات على مدار أسابيع أو أشهر. تساعدك مهام المراجعة المتكررة على إعادة النظر في الأداء وتعديل خطتك بحيث يستمر تقويم المحتوى في التحسن بدلاً من تكرار الأنماط القديمة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

أنشئ جدولًا زمنيًا ثابتًا للنشر باستخدام عروض القوائم واللوحات والتقويمات.

نظم المنشورات باستخدام الحقول المخصصة للمنصة والهدف والملكية.

تتبع التقدم المحرز من خلال حالات واضحة من مرحلة الإحاطة إلى مرحلة النشر.

قم بتعيين مهام مراجعة متكررة حتى تتطور استراتيجية المحتوى مع النتائج

✨ مثالي لـ: فرق التسويق والوكالات والشركات الصغيرة التي ترغب في الحفاظ على استراتيجيتها واتساقها مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp BrainGPT عندما تحتاج أعمالك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الدعم من الذكاء الاصطناعي. ClickUp BrainGPT هو رفيق عمل ذكي على سطح المكتب يتيح لك العمل مع العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة في مكان واحد، بدلاً من التنقل بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المنفصلة. يمكنك اختيار النموذج الذي يناسب كل مهمة، وطلب منه البحث أو تحديد ملامح المنشورات في سياق مهام ClickUp ووثائق ClickUp، ثم تحسين النسخة مباشرةً داخل تقويم المحتوى أو سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي. احصل على إجابات فورية وملخصات عبر مساحة عمل ClickUp باستخدام ClickUp BrainGPT القدرات الرئيسية لـ ClickUp BrainGPT التي يمكنك الاعتماد عليها: مساحة عمل متعددة النماذج تعمل بالذكاء الاصطناعي: اختر من بين أفضل النماذج مثل Gemini وClaude وGPT داخل ClickUp، واستخدم نموذجًا لاستكشاف الأفكار وآخر لتصحيح النصوص، كل ذلك دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. اختر من بين أفضل النماذج مثلداخل ClickUp، واستخدم نموذجًا لاستكشاف الأفكار وآخر لتصحيح النصوص، كل ذلك دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

التسجيل الصوتي لإدخال البيانات بسرعة: استخدم استخدم ميزة "Talk to Text" (التحدث إلى النص) للتعبير عن الأفكار أو نشرها بلغة طبيعية وتحويلها إلى مهام منظمة أو قوائم مراجعة أو مسودات منشورات مرتبطة بتقويمك.

أمان وامتثال على مستوى المؤسسات: اعتمد على تدقيقات SOC 2 Type II من ClickUp، وشهادات ISO 27001/27017/27018 و ISO 42001، وتشفير البيانات، والتوافق مع GDPR/CCPA/HIPAA، بالإضافة إلى السياسات التي تضمن عدم قيام مزودي الذكاء الاصطناعي بالتدريب على بيانات مساحة العمل الخاصة بك.

5. قالب تقويم الترويج من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع المواعيد النهائية والتقدم المحرز باستخدام جداول زمنية مرئية واضحة باستخدام قالب التقويم الترويجي من ClickUp.

غالبًا ما تتراكم الحملات الموسمية وإطلاق المنتجات وأحداث المبيعات بسرعة على مدار العام. يحتفظ قالب التقويم الترويجي من ClickUp بهذه العروض الترويجية في تقويم مشترك واحد. بهذه الطريقة، يمكنك رؤية العطلات القادمة والتواريخ المهمة بدلاً من إدارتها في ملفات منفصلة.

يمكنك تخطيط الحملات في عرض الجدول الزمني وإضافة مهام للإبداع والموافقات والتسليم وتتبع كل عنصر بحالات مثل "مهام مطلوبة" و"مجدولة" و"مكتملة". من خلال رؤية كل شيء موزعًا على مدار الوقت، يصبح من السهل تجنب التداخلات ومواءمة تقويمات وسائل التواصل الاجتماعي مع حملات التسويق الأوسع نطاقًا.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

خطط للحملات حول العطلات والمناسبات والفعاليات في تقويم واحد

قسّم العروض الترويجية إلى مهام مع تحديد المالكين والمواعيد النهائية والحالات

استخدم الجدول الزمني وعروض القوائم لاكتشاف التداخلات أو الأسابيع الفارغة.

حافظ على تزامن قنوات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والقنوات الترويجية الأخرى من حيث التوقيت.

✨ مثالي لـ: المتخصصين في التسويق وفرق البيع بالتجزئة والشركات الصغيرة التي ترغب في الحفاظ على سير الحملات على المسار الصحيح وتحقيق أقصى استفادة من كل لحظة ترويجية.

6. قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني جدول المنشورات على التقويم لضمان نشرها في الوقت المناسب باستخدام قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

وراء كل حملة مصقولة توجد قائمة طويلة من المنشورات الفردية مع نصوصها وأصولها وموافقاتها. يساعدك قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp على إدارة تلك الطبقة التفصيلية، حيث يمنح كل منشور مهمته الخاصة مع حقول للمنصة والشكل والرابط والحالة.

يمكنك فرز المنشورات في عروض خاصة بكل منصة (مثل Instagram أو LinkedIn أو TikTok) ونقلها عبر لوحات المراجعة أثناء تقدمها من مرحلة المسودة إلى مرحلة الجاهزية. وهذا يسهل التنسيق بين مؤلفي النصوص والموافقين مع الحفاظ على تزامن الجدول الزمني العام للنشر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بصياغة وتنظيم المنشورات الفردية باستخدام الحقول المخصصة الخاصة بالمنصة.

استخدم "عرض اللوحة" لإدارة التعليقات والموافقات بصريًا.

تتبع تفاصيل الأداء مثل علامات التصنيف أو روابط المسودات أو علامات الحملة

احتفظ بجميع الملاحظات والتعليقات والأصول المرفقة بالمهمة اللاحقة

✨ مثالي لـ: فرق التسويق ومنشئي المحتوى والشركات التي ترغب في الحفاظ على الاتساق والإبداع عبر المنصات.

💡 نصيحة احترافية: حوّل نماذج ClickUp إلى نظام استقبال واضح لطلبات المحتوى. غالبًا ما تصل طلبات "منشور واحد فقط" عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني، حيث من السهل تفويتها. توفر لك نماذج ClickUp طريقة منظمة لجمع هذه الطلبات وتحويلها إلى مهام تلقائيًا. أرسل النماذج بسهولة إلى فرقك وأصحاب المصلحة باستخدام نماذج ClickUp. يمكنك إنشاء نموذج "طلب محتوى اجتماعي" بسيط مع حقول للمنصة والحملة والهدف وتاريخ الاستحقاق والرسالة الرئيسية. يصبح كل طلب مهمة في قالب وسائل التواصل الاجتماعي أو قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي، مع التفاصيل التي تحتاجها لجدولته وتسليمه.

7. قالب ClickUp للوسائط الاجتماعية

احصل على قالب مجاني خطط وجدول المنشورات باستخدام عرض التقويم لتحسين التوقيت باستخدام قالب وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

تنجح الإطلاقات الكبيرة، مثل أحدث إصدار من فيلم سوبرمان أو أي فيلم هوليوودي ناجح، لأن كل قناة تلعب دورًا منسقًا. تم تصميم قالب ClickUp Social Media Template لهذا النوع من التنسيق: فهو يوفر لك مكتبة محتوى ومراحل محتوى وعروض تقويم بحيث تشترك الحملات والمحتوى الدائم في نفس النظام.

يمكنك جمع الأفكار عبر نموذج الاقتراحات، وتجميع المنشورات حسب المنصة أو الحملة، وتتبع كل عنصر من خلال حالات مثل "قيد التقدم" و"مكتمل". يساعد مشاركة نفس النموذج مع العاملين المستقلين أو الشركاء في الحفاظ على تماسك الجميع.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم جميع المنشورات في مكتبة محتوى مركزية بمراحل واضحة

اجمع أفكارًا جديدة من زملائك في الفريق من خلال نموذج استمارة بسيط

اعرض المنشورات حسب المنصة أو الحملة لتبقى على اطلاع على الأولويات

تتبع التقدم المحرز من خلال الحالات من "تم الإحاطة" إلى "اكتمل".

✨ مثالي لـ: فرق التسويق والمستقلين والوكالات التي تريد طريقة منظمة ومرنة لإدارة وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي.

8. قالب مدونة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني اجمع أفكار المدونة وحسّنها في بنك أفكار منظم باستخدام قالب مدونة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

تعد اللحظات الفيروسية مفيدة، ولكن النمو طويل الأجل غالبًا ما يأتي من محتوى المدونة المتسق الذي يغذي عمليات البحث والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. يساعدك قالب مدونة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp على إدارة هذا الجانب من تقويم المحتوى الخاص بك عن طريق تحويل أفكار المدونة إلى مهام قابلة للتتبع مع مواعيد نهائية وعلامات الحالة.

يمكنك صياغة مسودة في ClickUp Docs وإرفاق ملاحظات البحث والكلمات المفتاحية، ثم جدولة تواريخ النشر في عرض القائمة أو التقويم. وفي الوقت نفسه، تساعدك لوحات معلومات ClickUp على تتبع المنشورات الحية وأدائها، بحيث يمكنك إعادة إدراج أفضل المنشورات في تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك كمحتوى معاد استخدامه.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

سجل أفكار المدونة في قائمة مهام منظمة مع حقول للموضوع والهدف

قم بصياغة المنشورات في Docs مع تحديث المهام حسب الحالة والتواريخ

جدولة المحتوى في عرض القائمة أو التقويم لتخطيط أفضل

تتبع الأداء في لوحات المعلومات لمعرفة المنشورات التي تدعم وسائل التواصل الاجتماعي والبحث

✨ مثالي لـ: المدونين ومسوقي المحتوى وفرق التواصل الاجتماعي التي تعتمد على محتوى المدونات لدعم حملات التواصل الاجتماعي.

🧠 هل تعلم: زر "أعجبني" على Facebook، الذي أصبح الآن منتشرًا في كل مكان، له تاريخ معقد بشكل مدهش. كان فريق Facebook قد فكر في تسميته زر "رائع" قبل أن يستقر على "أعجبني" في عام 2009. كان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج قلقًا في البداية من أن هذه الميزة ستبدو تافهة، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من كيفية قياس المنصات للمشاركة.

9. قالب جدول نشر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط توقيت المحتوى باستخدام تقويم أنشطة مرن مع قالب جدول نشر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

غالبًا ما يكون الاتساق أكثر أهمية من الحجم، ولكن الحفاظ على إيقاع نشر ثابت عبر القنوات يمثل تحديًا عندما يكون لكل منصة نمطها الخاص.

يركز قالب جدول نشر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp بشكل خاص على الإيقاع، حيث يوفر لك عرضًا حسب المنصة وتقويمًا مشتركًا للأنشطة حتى تتمكن من التخطيط لأسابيع في وقت واحد 📅.

يمكنك تعيين مالكين، واستخدام الحالات لإظهار ما هو في مرحلة المسودة أو الجاهز، والتحقق من التقارير المدمجة لمعرفة ما إذا كنت تلتزم بجدولك المخطط. تعرض طريقة العرض الأسبوعية على غرار قائمة المهام ما يجب إعداده بعد ذلك، حتى تتمكن من الحفاظ على حضور موثوق به دون التسرع في اللحظة الأخيرة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم المنشورات حسب المنصة مع عروض مخصصة لكل قناة

ضع جدولًا زمنيًا لنشر المحتوى على تقويم مشترك يمكن للجميع رؤيته.

تتبع المهام باستخدام حالات مثل "مهام مطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"منشورة".

استخدم التقارير الموجزة لترى مدى التزامك بخطتك.

✨ مثالي لـ: المسوقين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي التي ترغب في الحصول على إيقاع نشر موثوق عبر منصات متعددة.

10. قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتوزيع المسؤوليات بوضوح باستخدام عرض DACI مع قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

تنجح الحملات الشهيرة على الإنترنت مثل Spotify Wrapped لأن الأدوار والنتائج المرجوة تكون واضحة قبل وقت طويل من نشر أول منشور. يمنحك قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp هذا النوع من الوضوح، مع عرض أدوار DACI لاتخاذ القرارات، والجداول الزمنية للحملات، ولوحات المعلومات لتتبع أداء كل حملة.

يمكنك تقسيم الحملات إلى مهام للإبداع والموافقات والإطلاق وإعداد التقارير، ثم ربط كل شيء بالأهداف والمقاييس داخل ClickUp. مع تقدم المحتوى خلال مراحل الإنتاج، تعرض لوحات معلومات ClickUp التقدم المحرز والنتائج دون الحاجة إلى أوراق تتبع منفصلة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

نظم مهام الحملة باستخدام حالات مثل "قيد التقدم" أو "يحتاج إلى موافقة".

استخدم طرق عرض DACI لتوضيح من يقود العمل ويوافق عليه ويستشير بشأنه.

تتبع الأداء باستخدام لوحات المعلومات المرتبطة بمهام الحملة

احتفظ بجداول الحملات وتقويمات المحتوى في مساحة مشتركة واحدة

✨ مثالي لـ: فرق التسويق والوكالات والعلامات التجارية التي ترغب في إدارة حملات وسائل التواصل الاجتماعي من البداية إلى النهاية داخل مساحة عمل واحدة.

11. قالب تقويم جدول إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط واعرض الجداول الزمنية للحملات في تقويم مشترك بمساعدة قالب تقويم جدول إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

إيقاف الإعلانات لتوفير المال يشبه إيقاف ساعتك لتوفير الوقت.

إيقاف الإعلانات لتوفير المال يشبه إيقاف ساعتك لتوفير الوقت.

لا يمكن أن تكون كلمات هنري فورد أكثر صلة بالواقع في اقتصاد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

يعمل قالب تقويم جدول إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp على تجميع حملاتك الإعلانية في مكان واحد حتى تتمكن من رؤية تواريخ البدء والانتهاء والمهام الإبداعية وحقول الميزانية في تقويم واحد بدلاً من عدة تقويمات أو تطبيقات.

يمكنك تتبع الانطباعات المتوقعة والفعلية والتكاليف والنتائج باستخدام الحقول المخصصة، ثم تعديل الجداول الزمنية مع ورود بيانات الأداء. نظرًا لأن جميع مهام الإعلانات والملاحظات والمقاييس موجودة في مكان واحد، يصبح من السهل التنسيق مع مؤلفي النصوص والمساهمين مع الحفاظ على رؤية الصورة الأكبر للإنفاق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع الحملات الإعلانية باستخدام حقول للوصول والتكلفة والانطباعات والحالة

خطط لتواريخ الرحلات والمواعيد النهائية للإبداع في تقويم واحد مشترك

قم بتجميع المهام حسب القناة أو الهدف أو الجمهور للحصول على رؤية أفضل.

اضبط التوقيت بسرعة بناءً على الأداء دون فقدان السياق

✨ مثالي لـ: فرق التسويق ومديري الإعلانات والوكالات التي ترغب في مزيد من التحكم والوضوح في الحملات الاجتماعية المدفوعة.

ClickUp يسد الفجوة في التقويم في فريقك

في نهاية المطاف، كل قالب استكشفناه له نقاط قوته. ولكن عندما يتعلق الأمر بجمع كل شيء معًا والعمل على أكثر من مجرد تقويم محتوى أساسي، يوفر لك ClickUp مساحة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفريقك.

ما يميز ClickUp هو أنه يجمع كل العمليات في مكان واحد.

يمكنك طرح الأفكار وتخطيط الحملات وجدولة المنشورات وتتبع النتائج دون الحاجة إلى التنقل بين عدة تطبيقات. إن هذا الشعور بوجود تقويم ومحتوى متصلين ببعضهما هو ما يميزه عن المنافسين مثل Notion، الذي يقدم فقط قوالب مخطط وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا كنت تبحث عن طريقة للحفاظ على الاتساق وتقليل القلق بشأن المنشورات الفائتة، فهذه هي فرصتك. جرب ClickUp مجانًا وأنشئ تقويمًا لوسائل التواصل الاجتماعي يتماشى مع فريقك.