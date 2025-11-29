أفضل بدائل WorkMax لإدارة القوى العاملة الميدانية

الشمس بالكاد أشرقت، وطاقمك موجود في الموقع، والجميع ينتظر التوجيهات. تفتح Workmax، وتسحب جداول الدوام، وتتحقق من النماذج، وتبدأ في فرز سجلات الأصول. لكن الأمور الصغيرة تبطئك.

قد تكون هذه المشكلات متعلقة بالحدود الجغرافية أو جداول الدوام غير العملية أو مرشحات رموز المهام المحدودة أو الأتمتة غير الكافية. وسرعان ما تصبح هذه "الأمور الصغيرة" مشكلات حقيقية. تخيل ارتفاع التكاليف وإحباط الطاقم وتأخير دفع الرواتب وساعات العمل الإداري التي لم تخطط لها أبدًا.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف بعضًا من أفضل بدائل WorkMax لتلبية احتياجات إدارة القوى العاملة الميدانية لديك والتي تحل هذه المشكلات بشكل مباشر. هيا بنا نبدأ! 🎯

أفضل بدائل WorkMax في لمحة

فيما يلي جدول يقارن بين جميع بدائل WorkMax في هذا المدونة. 📊

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إدارة مشاريع شاملة، وتنفيذ المهام، والتنسيق الميداني للفرق الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة. مهام وحقول مخصصة، طرق عرض مرنة (قائمة، لوحة، جانت، تقويم)، ألواح بيضاء، مستندات، لوحات معلومات، تتبع الوقت المدمج، تخطيط عبء العمل والموارد، دردشة أصلية ومقاطع، ذكاء اصطناعي مدمج، وأتمتة قوية لسير العمل. مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Connecteam جدولة القوى العاملة المتنقلة والاتصالات والعمليات اليومية للفرق الميدانية الصغيرة أدوات تعتمد على الأجهزة المحمولة في المقام الأول، بما في ذلك المهام السريعة، وجدولة المهام، وساعة الوقت مع تحديد الموقع الجغرافي، وقوالب النوبات. مجاني؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا لـ 30 مستخدمًا Clockify تتبع بسيط للوقت وسجلات الأنشطة وتقارير الساعات القابلة للفوترة للفرق التي تريد جداول زمنية دقيقة سهولة تسجيل الوقت باستخدام أداة تتبع الوقت ووضع الجدول الزمني والكشك وتتبع GPS والمشاريع والمهام وحجب الوقت في التقويم مجاني؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 4.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Bitrix24 نظام CRM مدمج وإدارة المهام ومراكز اتصال للشركات المتوسطة الحجم مجموعة من الأدوات التي توفر قنوات CRM ومجموعات عمل وقوالب مهام والوقت والحضور وتدفق الأنشطة والاتصالات الهاتفية. تبدأ الخطة المدفوعة من 61 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين Wrike أتمتة سير العمل، وتتبع المشاريع المنظم، والتنسيق بين الفرق للمؤسسات التي تدير أعمالًا وموافقات بكميات كبيرة. أدوات متقدمة للمشاريع مثل سير العمل المخصص والمخططات وتتبع الوقت والتقارير في الوقت الفعلي ونماذج الطلبات والموافقات تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، تبدأ الخطة المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Jibble حضور التعرف على الوجه، وتتبع GPS، وجداول العمل الآلية للشركات التي تتطلب تسجيل دقيق لوقت الدخول وفرق عمليات المؤسسة تتبع دقيق للحضور باستخدام ساعة وقت التعرف على الوجه، والتقاط موقع GPS، وجداول الدوام، وتتبع الأنشطة، وجداول العمل، وإعدادات العمل الإضافي، والتصدير. مجاني؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 4.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم QuickBooks Time تسجيل الوقت بناءً على الموقع ومزامنة كشوف المرتبات وتقدير تكاليف المهام للفرق التي تعتمد على QuickBooks للمحاسبة وتتبع ساعات العمل. أدوات حساب تكاليف المهام والرواتب، بما في ذلك متتبع الوقت عبر GPS ومحرر الجداول الزمنية وتنبيهات العمل الإضافي ومزامنة الرواتب والتتبع القائم على الطاقم تبدأ الخطط المدفوعة من 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Buddy Patch أدوات تسجيل الدخول عبر الويب وقواعد قابلة للتخصيص وإدارة الإجازات المدفوعة للفرق التي ترغب في تتبع الحضور أدوات حضور مرنة مع تقريب ساعات العمل، وصور كاميرا الويب، وتتبع تراكم الإجازات المدفوعة، والاستراحات التلقائية، ورموز الأقسام. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، تبدأ الخطة المدفوعة من 5.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Rippling إدارة موحدة للموارد البشرية والرواتب والأجهزة والقوى العاملة للمؤسسات التي تبحث عن نظام يتعامل مع الموظفين منصة متكاملة للقوى العاملة تجمع بين ملفات تعريف الموظفين الموحدة والوقت والحضور والرواتب والسياسات والأذونات أسعار مخصصة ClockShark تتبع الوقت باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتقدير تكاليف المهام والطرق لفرق البناء والخدمات الميدانية ميزات تركز على العمل الميداني مثل تتبع الوقت عبر GPS و KioskClock وتتبع الطاقم ومراجعة الجداول الزمنية وتقارير تكلفة المهام. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل WorkMax؟

عندما تبحث عن بديل لـ WorkMax، فإن الهدف هو إصلاح الثغرات التشغيلية اليومية التي تبطئ عمل الفرق الميدانية. إليك أهم الأمور:

تتبع الموقع الموثوق: يمنع تسجيل الدخول غير الدقيق ويقلل من التصحيحات اليدوية الناتجة عن أخطاء تحديد الموقع الجغرافي

قواعد زمنية مرنة: يدعم هياكل العمل الإضافي المخصصة للنقابات وأنواع الوظائف والمتطلبات الإقليمية

تجربة بسيطة على الأجهزة المحمولة: يقلل من تعطل يقلل من تعطل تطبيق الجداول الزمنية، وتفويت تسجيل الدخول، والانقطاعات المتعلقة بالتحديثات لفرق العمل الميدانية.

اختيار دقيق لرمز المهمة: يساعد العمال على اختيار رمز المهمة أو التكلفة الصحيح باستخدام عوامل التصفية والخيارات المحددة مسبقًا

الموافقات الرقمية: تتيح للموظفين مراجعة وتوقيع كشوفات الحضور والانصراف والاستراحات وساعات العمل الإضافية قبل بدء عملية دفع الرواتب.

خيارات الأتمتة: تقلل من المهام الإدارية المتكررة مثل تنظيف سجلات الدوام، والتحقق من صحة فترات الراحة، وتسجيل تغيير المهام.

تصدير سهل وتقارير قابلة للتخصيص: مشاركة بيانات الجداول الزمنية مع قسم الرواتب أو المحاسبة أو العملاء دون الحاجة إلى لقطات شاشة أو إعادة إنشاء يدوية

تكاملات قابلة للتطوير: يتصل بأدوات المحاسبة والجدولة وإدارة الأصول والموارد البشرية التي تستخدمها بالفعل

📮 ClickUp Insight: بينما يقضي 40٪ من الموظفين أقل من ساعة أسبوعيًا في مهام غير مرئية في العمل، فإن 15٪ منهم يفقدون أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا، أي ما يعادل 2.5 يومًا في الشهر! قد يؤدي هذا الاستنزاف للوقت الذي يبدو غير مهم ولكنه غير مرئي إلى تآكل إنتاجيتك ببطء. ⏱️ استخدم ميزة تتبع الوقت ومساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp واكتشف بالضبط أين تضيع تلك الساعات غير المرئية. حدد أوجه القصور، ودع الذكاء الاصطناعي يقوم بأتمتة المهام المتكررة، واسترجع الوقت الثمين!

أفضل بدائل WorkMax

فيما يلي قائمة مختارة من أفضل بدائل WorkMax التي تعمل على تحسين الجدولة الآلية وتخطيط الموارد والكفاءة التشغيلية. 🎯

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة وتنفيذ المهام والتنسيق الميداني)

تتجاوز الفرق WorkMax لأسباب مختلفة. يحتاج البعض إلى تكامل أفضل مع أنظمة المحاسبة أو CRM. بينما يرغب البعض الآخر في مزيد من المرونة في تتبع ساعات عمل الموظفين عبر مواقع العمل.

ولنكون صادقين، فإن التحدي لا يكمن فقط في العثور على أداة أخرى لتتبع الوقت، بل في العثور على منصة تربط إدارة القوى العاملة ببقية عملياتك.

عزز تنسيق الفريق وتقدم موقع البناء باستخدام ClickUp لفرق البناء.

يعمل ClickUp for Constructions على دمج سير العمل هذا باعتباره أول مساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل.

يرتبط تتبع الوقت ارتباطًا مباشرًا بالمهام والمشاريع، لذا ترتبط ساعات عمل الموظفين بمهام وعملاء محددين.

يلغي ClickUp انتشار العمل من خلال توفير سياق كامل في منصة واحدة قائمة على السحابة حيث يمكن للمديرين رؤية توزيع القوى العاملة في الوقت الفعلي وتقدم المشروع وتوافر الموارد.

إليك كيف يمكن أن يبدو سير عملك مع ClickUp:

إنشاء مهام ClickUp من النماذج

تتيح لك نماذج ClickUp التقاط البيانات الميدانية في الوقت الفعلي، وتركيز التعليقات، وتوجيه الردود إلى الفرق المناسبة، وكل ذلك مرتبط بسير عملك. يمكنك تخصيص كل جزء من النموذج باستخدام الحقول المطلوبة والمنطق الشرطي وتحميل الملفات لضمان دقة جمع البيانات، وهو مثالي لـ:

تقارير العمل اليومية أو سجلات الحوادث أو قوائم مراجعة التفتيش

تدقيقات السلامة وطلبات المعدات وتذاكر الصيانة

دع ClickUp Forms يلتقط الطلبات والبيانات والتفاصيل لتحويلها إلى مهام ClickUp على الفور

يصبح كل نموذج يتم إرساله على الفور مهمة ClickUp، كاملة مع المرفقات والتعليقات وتفاصيل المكلفين لاتخاذ إجراء فوري. يمكنك حتى سحب وإفلات حقول ClickUp المخصصة لإضافة نص وقوائم منسدلة ومربعات اختيار ومرفقات والمزيد لجمع بيانات دقيقة في كل مرة.

سجل ساعات العمل الميدانية باستخدام ClickUp Time Tracking

باستخدام ميزة تتبع وقت المشروع من ClickUp، يمكنك تسجيل كل دقيقة تقضيها في العمل بدقة، سواء كان فريقك في الميدان أو في مكاتبهم أو يتنقلون بين المهام.

حدد تقديرات الوقت لتزويد فرقك الميدانية بتوقعات واضحة والحفاظ على سير كل مشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد باستخدام ميزة تتبع وقت المشروع من ClickUp

سجل الوقت مباشرة من سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول أو متصفح الويب باستخدام ملحق Chrome من ClickUp. يمكنك بدء أو إيقاف المؤقتات من أي جهاز باستخدام المؤقت العالمي من ClickUp، أو تسجيل الوقت يدويًا بعد انتهاء نوبة العمل.

بمجرد تسجيل وقتك، حافظ على تنظيمه وسهولة قراءته:

أضف ملاحظات لتحديد ما قمت بالعمل عليه

ضع علامة على الوقت القابل للفوترة لإصدار فواتير للعملاء

قم بالفرز والتصفية حسب التواريخ أو العلامات أو الأولويات لتحليل أين يذهب الوقت

اجمع الوقت المستغرق في المهام والمهام الفرعية لترى الجهد الكامل المبذول

مراجعة وتحرير واعتماد إدخالات الوقت في جداول زمنية مفصلة حسب اليوم أو الأسبوع أو النطاق المخصص

يوسع تطبيق ClickUp Mobile App كل هذه الإمكانات إلى الميدان، مما يسمح بتتبع وقت الوكالة مباشرة من الهواتف وحتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، مع المزامنة التلقائية عند العودة إلى الإنترنت.

حسّن العمل الميداني باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنصة، يربط كل طبقات مساحة العمل الخاصة بك. إنه يفهم عملك الجاري ويساعدك على إدارة المشاريع وتلخيص التحديثات وإبراز الرؤى.

قم بإنشاء تقارير تقدم فورية باستخدام ClickUp Brain لإبقاء المشرفين على اطلاع والموظفين على المسار الصحيح في جميع مواقع العمل

إليك ما يمكنك القيام به باستخدام ClickUp Brain:

قم بإنشاء ملخصات AI لأي مشروع أو مهمة لمعرفة ما الذي تغير.

استخدم تحديث التقدم بالذكاء الاصطناعي لتلخيص ما تم إنجازه في اليوم الأخير أو الأسبوع الأخير أو النطاق الزمني المخصص.

استخرج بنود العمل من ملاحظات الاجتماعات أو التقارير الميدانية أو من ملاحظات الاجتماعات أو التقارير الميدانية أو ClickUp Docs، وحوّلها إلى مهام أو مهام فرعية.

أنشئ تقارير AI StandUps التي تلخص التقدم الأخير لفريقك والخطوات التالية

على سبيل المثال، إذا كنت تدير ثلاثة مواقع عمل نشطة هذا الأسبوع. بدلاً من انتظار تسجيلات نهاية اليوم، ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain، "ما الذي يؤخر تقدم الموقع A؟" سيقوم بمسح كل مهمة وملاحظة ميدانية وتحديث طاقم العمل ليخبرك بالضبط أين توجد الموافقات المعلقة.

وعندما يسجل فريقان إصلاحات مماثلة للمعدات، تكتشف أداة الذكاء الاصطناعي التداخل، مما يساعدك على التخلص من الإدخالات المكررة.

راقب أنشطة موقع العمل في لوحات معلومات ClickUp

عندما تحتاج إلى لمحة محدثة عما يحدث في مواقع العمل الخاصة بك، تقوم لوحات معلومات ClickUp بجمع بيانات العمالة والأصول والتقدم والتأخيرات والتقارير الميدانية في مكان واحد.

يتم تحديث كل لوحة معلومات تلقائيًا كل 30 دقيقة، مما يضمن أن المشرفين والموظفين الميدانيين يشاهدون دائمًا أحدث البيانات. وهذا مفيد بشكل خاص عندما يتعين اتخاذ قرارات سريعة في المواقع النشطة.

فيما يلي بعض الأمثلة على لوحات البيانات التي يمكنك إنشاؤها:

الساعات المسجلة (عبر بطاقات تتبع الوقت )

تقدم العمل (باستخدام قائمة المهام أو بطاقات المخطط الدائري )

توزيع عبء العمل لتحقيق التوازن بين المهام ومنع الإرهاق

استمارات الردود لتصور التقارير الميدانية فور وصولها

تتبع الأصول أو السلامة من خلال البطاقات المخصصة وتكامل الخرائط

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتصور تخصيص الموارد والعمل قيد التنفيذ مع تحديثات متكاملة بواسطة ClickUp Brain

مدمج في لوحات معلومات ClickUp، يوفر لك ClickUp Brain تحديثًا سريعًا عن ساعات العمل ، ويساعد في التحقق من حالة المهام، ويتيح لك مراقبة التحديثات العاجلة أثناء التنقل بين المواقع. يمكن لفرق العمل الميدانية مطالبته بعرض المهام ذات الأولوية أو التغييرات المجدولة دون انتظار تحديثات المكتب.

💡 نصيحة احترافية: ضمن مهام ClickUp، يمكنك إضافة تعليقات ووضع علامات على فريقك والدردشة في الوقت الفعلي من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الهاتف المحمول أو المتصفح. بهذه الطريقة، يكون لدى الجميع سياق المهمة أيضًا، وتظل الاتصالات محددة.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة سير العمل الميداني: قم بتشغيل مهام المهام وإرسال التنبيهات وتحديث الحالات بعد إرسال النماذج أو إدخال الوقت باستخدام قم بتشغيل مهام المهام وإرسال التنبيهات وتحديث الحالات بعد إرسال النماذج أو إدخال الوقت باستخدام ClickUp Automations

ربط أنظمتك: قم بمزامنة بيانات الرواتب ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والجدولة وإدارة الأصول عبر الأدوات باستخدام قم بمزامنة بيانات الرواتب ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والجدولة وإدارة الأصول عبر الأدوات باستخدام تكاملات ClickUp

ابحث عن كل شيء على الفور: استرجع المهام والتعليقات والملفات ومعلومات مواقع العمل السابقة باستخدام ClickUp Enterprise Search استرجع المهام والتعليقات والملفات ومعلومات مواقع العمل السابقة باستخدام

اعمل من أي جهاز: سجل الوقت، وأرسل النماذج، وقم بتحديث المهام أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp للهاتف المحمول.

قم بإدارة المشاريع على طريقتك: قم بالتبديل بين قم بالتبديل بين طرق عرض ClickUp مثل الجدول الزمني والتقويم وحجم العمل والقائمة والمزيد

قيود ClickUp

نظرًا لمجموعة الميزات وخيارات التخصيص الواسعة التي يوفرها ClickUp، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتقن الفريق استخدامه بالكامل.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تجسد مراجعة G2 هذا الأمر جيدًا:

ClickUp هي بلا شك أداة إدارة المشاريع الأكثر مرونة وقوة التي عملت بها. بصفتي مؤسس WRKSTN، أساعد الوكالات والفرق الإبداعية على تبسيط العمليات، وتعد ClickUp أساسية في ذلك. إن القدرة على تخصيص كل شيء بدءًا من أنواع المهام إلى الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل لوحات المعلومات والنماذج، والآن ClickUp Brain، تعني أنه يمكنني إنشاء أنظمة قابلة للتطوير وفعالة لأي سير عمل. بالإضافة إلى ذلك، أحب السرعة التي تستمر بها المنصة في التطور.

ClickUp هي بلا شك أداة إدارة المشاريع الأكثر مرونة وقوة التي عملت بها. بصفتي مؤسس WRKSTN، أساعد الوكالات والفرق الإبداعية على تبسيط العمليات، وتعد ClickUp أساسية في ذلك. إن القدرة على تخصيص كل شيء بدءًا من أنواع المهام إلى الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل لوحات المعلومات والنماذج، والآن ClickUp Brain، تعني أنه يمكنني إنشاء أنظمة قابلة للتطوير وفعالة لأي سير عمل. بالإضافة إلى ذلك، أحب السرعة التي تستمر بها المنصة في التطور.

💡 نصيحة احترافية: تعمل أتمتة ClickUp على التخلص من الأعمال الإدارية المتكررة التي تبعدك عن الإشراف الفعلي على الميدان. قم بإعداد مشغلات تقوم تلقائيًا بإخطار المشرفين عندما تتجاوز ساعات عمل الموظفين الوقت المحدد، أو توجيه طلبات الإجازة إلى المسؤول المناسب عن الموافقة عليها، أو نقل المهام إلى "مكتمل" عندما يسجل الطاقم ساعات عملهم النهائية. استخدم ClickUp Automations لتتبع التقدم وإدارة المهام والحفاظ على سير مشاريع البناء في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة. يمكنك أيضًا إنشاء عمليات أتمتة لتعيين مهام المتابعة عند الإبلاغ عن حوادث السلامة أو تشغيل إنشاء الفواتير عندما تصل المهام إلى حالات معينة — كل ذلك باستخدام منطق بسيط لا يتطلب دعمًا من قسم تكنولوجيا المعلومات.

2. Connecteam (الأفضل لجدولة القوى العاملة المتنقلة والعمليات اليومية)

عبر Connecteam

Connecteam هو حل لإدارة القوى العاملة مصمم للفرق "غير المكتبية". فهو يجمع بين تتبع الوقت والجدولة وإدارة المهام وقوائم المراجعة الرقمية. يمكن للطواقم تسجيل الدخول والتحقق من تفاصيل المهام وإرسال النماذج ومراجعة إجراءات السلامة وتلقي تحديثات النوبات مباشرة من هواتفهم.

تتيح لك المنصة إنشاء نوبات عمل باستخدام قوالب تتبع الوقت، ويمكن للعاملين الميدانيين ملء النماذج باستخدام الإدخال الصوتي، وترجمة التحديثات إلى لغتهم المفضلة، أو الوصول إلى وحدات التدريب في منتصف النوبة دون مغادرة التطبيق.

تتم الاتصالات أيضًا في نفس التطبيق؛ حيث يمكنك الاستفادة من الدردشة الجماعية وموجزات الشركة والاستطلاعات والمزيد.

أفضل ميزات Connecteam

قم بإنشاء جداول زمنية ذكية باستخدام الجدولة التلقائية ، التي تقوم تلقائيًا بتعيين الأشخاص المناسبين بناءً على الأدوار والتوافر ومتطلبات موقع العمل.

تتبع ساعات العمل بدقة من خلال ميزة Time Clock المدمجة في التطبيق والمزودة بتقنية GPS لمراقبة الحضور وتحويل الساعات الدقيقة إلى جداول زمنية جاهزة لإعداد كشوف المرتبات.

أنشئ نماذج رقمية باستخدام Forms & Checklists لالتقاط التوقيعات والصور وعلامات GPS لإعداد التقارير الميدانية.

قم بتسريع التدريب باستخدام AI Course Creator لتحويل أي عملية أو متطلبات السلامة إلى وحدات تعليمية جاهزة للاستخدام على الأجهزة المحمولة.

قيود Connecteam

البيانات الخلفية من النماذج غير متسقة وتفتقر إلى مخطط ثابت، مما يجعل الاستخراج والأتمتة الموثوقين أمرًا صعبًا.

غالبًا ما يضطر المستخدمون المتقدمون إلى إنشاء حلول يدوية بسبب عدم وجود إمكانيات تكامل سلسة بين الوحدات، على عكس بدائل Connecteam.

أسعار Connecteam

مجاني

الأساسي: 35 دولارًا شهريًا لـ 30 مستخدمًا

متقدم: 59 دولارًا شهريًا لـ 30 مستخدمًا

Expert: 119 دولارًا شهريًا لـ 30 مستخدمًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Connecteam

G2: 4. 6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Connecteam؟

تلخص إحدى المراجعات ذلك على النحو التالي:

إن وجود كل شيء في متناول اليد وتجميعه في مكان واحد يجعله مريحًا للغاية. تبدو المنصة احترافية للغاية وسهلة الإدارة [...] أحيانًا ما نشعر بأن العمليات تتأثر سلبًا لأننا لا نستطيع عكس عملياتنا الحالية بالكامل، ولكن بصراحة هذا ليس بالأمر المهم على الإطلاق.

إن وجود كل شيء في متناول اليد وتجميعه في مكان واحد يجعله مريحًا للغاية. تبدو المنصة احترافية للغاية وسهلة الإدارة [...] أحيانًا ما نشعر بأن العمليات تتأثر سلبًا لأننا لا نستطيع عكس عملياتنا الحالية بالكامل، ولكن بصراحة هذا ليس بالأمر المهم على الإطلاق.

🧠 حقيقة ممتعة: وجد الباحثون أن مجرد الوعي بوجود مؤقت يزيد من التركيز والدقة. تسمى هذه الظاهرة تأثير المعلم الزمني.

شاهد: في هذا الفيديو، نستعرض أفضل برامج إدارة مشاريع البناء لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح، وفي حدود الميزانية، ووفقًا للجدول الزمني.

3. Clockify (الأفضل لتتبع الوقت البسيط وإعداد تقارير الساعات القابلة للفوترة)

عبر Clockify

Clockify هي منصة قائمة على السحابة مصممة للمهنيين في مجال البناء والخدمات الميدانية وغيرها من الصناعات التي تتطلب عمليات تستغرق وقتًا طويلاً. وهي توفر مؤقتًا ووضع كشك وتتبعًا دون اتصال بالإنترنت. يمكن للعمال تسجيل دخولهم من أجهزة مشتركة أو تتبع عملهم على الأجهزة المحمولة أو ملء جداول العمل الأسبوعية حسب الحاجة.

بالإضافة إلى تتبع وقت الموظفين الأساسي، يوفر البرنامج سير عمل تشغيلي مثل ميزانية المشروع وترميز التكاليف والجدولة وإدارة الإجازات.

ونظرًا لأنه يتزامن عبر الأجهزة، بما في ذلك الويب والتطبيقات المحمولة وأجهزة سطح المكتب وملحقات المتصفح، يظل Clockify موثوقًا للفرق التي تعمل في مناطق نائية أو تتنقل بين بيئات المكتب والميدان.

أفضل ميزات Clockify

راقب ميزانيات المشاريع لتتجنب مخاطر الإنفاق الزائد على العملاء والمهام باستخدام التقديرات والتنبيهات .

نظم تكاليف العمالة لحساب الأرباح والمصروفات والربحية باستخدام الأسعار ورموز التكلفة .

تصور الوقت المتتبع باستخدام عروض التقويم ولوحة المعلومات والتقارير لتحسين الإنتاجية وإدارة الجداول الزمنية.

صنف إدخالات الوقت باستخدام العلامات والحقول المخصصة والتسلسلات الهرمية القائمة على المشاريع

قيود Clockify

يفتقر إلى عناصر التحكم الإدارية المتقدمة وبعض ميزات الموافقة الأساسية، على عكس بدائل Clockify

إجراءات webhook وخيارات أتمتة محدودة، مما يحد من تخصيص سير العمل أو عمليات التكامل الخارجية

أسعار Clockify

مجاني

الأساسي: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مجموعة الإنتاجية: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Clockify

G2: 4. 5/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 9000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clockify؟

من مستخدم معتمد:

أكثر ما أعجبني في Clockify هو مدى بساطة وسهولة تتبع الوقت. كنت أستخدمه يوميًا، وسرعان ما أصبح جزءًا طبيعيًا من روتيني. الواجهة نظيفة وسهلة التصفح، لذا لم يستغرق تسجيل الساعات أو التبديل بين المهام سوى بضع نقرات. […] قد يبدو التطبيق المحمول معطلاً في بعض الأحيان. كما أن تخصيص التقارير التفصيلية وتصديرها ليس دائمًا أمرًا بديهيًا وكان من الممكن تصميمه بشكل أفضل.

أكثر ما أعجبني في Clockify هو مدى بساطة وسهولة تتبع الوقت. كنت أستخدمه يوميًا، وسرعان ما أصبح جزءًا طبيعيًا من روتيني. الواجهة نظيفة وسهلة التصفح، لذا لم يستغرق تسجيل الساعات أو التبديل بين المهام سوى بضع نقرات. […] قد يبدو التطبيق المحمول معطلاً في بعض الأحيان. كما أن تخصيص التقارير التفصيلية وتصديرها ليس دائمًا أمرًا بديهيًا وكان من الممكن تصميمه بشكل أفضل.

4. Bitrix24 (الأفضل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المهام المدمجة)

عبر Bitrix24

يقدم Bitrix24 مجموعة من الأدوات لإدارة علاقات العملاء وإدارة المهام والتواصل بين أعضاء الفريق وأتمتة سير العمل. بالنسبة لمشرفي الخدمات الميدانية ومديري الإنشاءات، يوفر الوصول إلى محادثات العملاء وتحديثات المهام ووثائق العمل وتقدم المهام.

تساعد أدوات أتمتة سير العمل المدمجة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية في نقل العملاء المحتملين عبر مراحل مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مهام عند تلقي تحديثات من العملاء وإخطار الموظفين عند تقدم العمل.

تتيح لك أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تبسيط المهام الروتينية غير الفنية، مثل الموافقة التلقائية على المستندات وإنشاء المهام وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Bitrix24

قم بإدارة خطوط الإنتاج وتتبع العملاء المحتملين من البداية وحتى إتمام المهمة باستخدام أدوات إدارة العملاء المحتملين والصفقات.

اجمع المدفوعات من خلال المدفوعات عبر الإنترنت ، المدمجة مباشرة مع عروض الأسعار والفواتير

قم بتوجيه استفسارات العملاء من خلال مركز الاتصال متعدد القنوات عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية.

أنشئ محتوى تسويقي باستخدام AI CoPilot للبريد الإلكتروني ونصوص المكالمات والأفكار وإكمال حقول CRM.

قيود Bitrix24

يفتقر إلى الميزات المتقدمة لإعداد التقارير والتحليلات وأدوات إدارة المشاريع، على عكس البدائل الأخرى لـ Workmax.

قد يتباطأ الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة جدًا أو أثناء ذروة الاستخدام

أسعار Bitrix24

الأساسي: 61 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

قياسي: 124 دولارًا شهريًا لـ 50 مستخدمًا

المحترفون: 249 دولارًا شهريًا لـ 100 مستخدم

المؤسسات: 499 دولارًا شهريًا لـ 250 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4. 1/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bitrix24؟

وفقًا لمراجعة Capterra:

إنها أداة جيدة جدًا لإدارة المهام والتواصل بين أعضاء الفريق وتتبع المشاريع. توفر العديد من الميزات الجيدة مثل الدردشات والمكالمات المرئية والاجتماعات والتقويم وتتبع الوقت وتذكيرات المهام ومشاركة المستندات. […] تتميز بواجهة مستخدم معقدة يصعب على المبتدئين فهمها. إنها برنامج مكلف مع خيارات تخصيص محدودة.

إنها أداة جيدة جدًا لإدارة المهام والتواصل بين أعضاء الفريق وتتبع المشاريع. توفر العديد من الميزات الجيدة مثل الدردشات والمكالمات المرئية والاجتماعات والتقويم وتتبع الوقت وتذكيرات المهام ومشاركة المستندات. […] تتميز بواجهة مستخدم معقدة يصعب على المبتدئين فهمها. إنها برنامج مكلف مع خيارات تخصيص محدودة.

🔍 هل تعلم؟ يعود مفهوم " الساعات القابلة للفوترة " إلى أوائل القرن العشرين في شركات المحاماة. كان يُنظر إليه في الأصل على أنه نظام عادل، حيث يتم تحميل العملاء تكلفة الوقت الذي تم العمل فيه فقط، ولكنه أصبح لاحقًا مقياسًا للإنتاجية في مختلف الصناعات.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين Bitrix24

5. Wrike (الأفضل لأتمتة سير العمل وتتبع المشاريع المنظمة)

عبر Wrike

تضع Wrike نفسها كمنصة لإدارة العمل مصممة للتخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير عبر فرق سريعة الحركة. يمكن للفرق الميدانية تسجيل الأعمال الواردة من خلال نماذج طلبات مفصلة، وتوجيه المهام باستخدام قواعد آلية، والاعتماد على Wrike Spaces للتكوينات المركزية.

تُظهر لوحات المعلومات الخاصة بها، المزودة بأدوات مصغرة ومخططات وبيانات في الوقت الفعلي، التقدم المحرز وأنماط عبء العمل والتأخيرات الحرجة المتعلقة بالسلامة على الفور.

بينما توفر مخططات جانت وأدوات إدارة الموارد الوضوح في التسلسل والقدرة. يضمن الوصول إلى الأجهزة المحمولة للمشرفين الميدانيين إمكانية تحديث المهام ومراجعة الجداول الزمنية والموافقة على الوثائق أثناء التنقل.

أفضل ميزات Wrike

سجل الأعمال المنظمة باستخدام نماذج طلب مخصصة تحتوي على أسئلة مشروطة وتوجيه تلقائي.

Wrike AI Copilot ، الذي يلخص التحديثات ويحدد أولويات العمل ويُنشئ المحتوى. عزز إنتاجية الفريق المتنقل من خلال، الذي يلخص التحديثات ويحدد أولويات العمل ويُنشئ المحتوى.

سجل إدخالات الوقت بشكل جماعي أو قم بتحرير/حذف الإدخالات السابقة حسب الحاجة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

حلل ميزانيات المشاريع والمعالم وأداء الفريق من خلال التقارير الديناميكية وتكاملات ذكاء الأعمال.

قيود Wrike

تقتصر أولوية المهام على علامة الأهمية العالية فقط، وتفتقر إلى إعدادات الأولوية الدقيقة لتوجيه سير العمل بفعالية.

يفتقر إلى أدوات إدارة الوقت المتقدمة، مثل تتبع GPS، وتحديد المواقع الجغرافية، وتمييز العمل الإضافي، على عكس بدائل Wrike

أسعار Wrike

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

خطة مجانية

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعات

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

وفقًا لمستخدم تم التحقق منه:

Wrike هي واحدة من أسهل منصات إدارة المشاريع من حيث الإعداد والبدء. تساعدنا على تنظيم المشاريع حسب موعدها النهائي والعملاء والموضوع وتخصيص سير العمل لدينا. […] Wrike تنجز المهمة ولكن الواجهة تبدو معقدة للغاية بالنسبة لفريق صغير يبحث عن منصة بسيطة. بعض الميزات مثل تغيير الجداول الزمنية وإعداد التبعيات تستغرق وقتًا وقد تربك المبتدئين.

Wrike هي واحدة من أسهل منصات إدارة المشاريع من حيث الإعداد والبدء. تساعدنا على تنظيم المشاريع حسب موعدها النهائي والعملاء والموضوع وتخصيص سير العمل لدينا. […] Wrike تنجز المهمة ولكن الواجهة تبدو معقدة للغاية بالنسبة لفريق صغير يبحث عن منصة بسيطة. بعض الميزات مثل تغيير الجداول الزمنية وإعداد التبعيات تستغرق وقتًا وقد تربك المبتدئين.

🧠 حقيقة ممتعة: اخترع أول ساعة وقت ميكانيكية في عام 1888 على يد ويلارد بوندي، وهو صائغ من نيويورك. كانت "ساعة التوقيت" التي ابتكرها بمثابة بداية لتسجيل الوقت الآلي. ها هو معها! المصدر

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج جدولة طواقم العمل

6. Jibble (الأفضل للتعرف على الوجه وجداول الدوام الآلية)

عبر Jibble

Jibble positions هي منصة لتتبع الوقت مصممة للطواقم التي تنتقل من موقع إلى آخر. وهي تسجل ساعات العمل مباشرة من الميدان عبر الأجهزة المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية. وتقوم بمزامنة كل شيء تلقائيًا عند استعادة الاتصال.

تجمع المنصة بين تسجيل الدخول البسيط وطبقات التحقق المتقدمة، مثل التعرف على الوجه والتقاط GPS. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن كل سجل يعكس بدقة من كان في الموقع ومتى وصلوا وأين تم العمل.

يقوم Jibble أيضًا بحساب ساعات العمل الإضافية وفقًا لقواعدك، ويربط الساعات بمشاريع أو عملاء محددين، ويُنشئ جداول زمنية جاهزة لإعداد كشوف المرتبات.

أفضل ميزات Jibble

قسّم الساعات حسب الموقع أو النشاط أو الحرفة أو المقاول، واكتشف نوبات العمل التي تعاني من نقص في الموظفين أو حدد فجوات إنتاجية الموظفين باستخدام محرك التقارير الخاص به.

قم بتقييد الحضور إلى مواقع محددة وحظر التسجيل خارج النطاق من خلال تحديد المواقع الجغرافية.

تأكد من دقة تسجيل الوقت المستغرق في المهام والمشاريع باستخدام أدوات تتبع المشاريع والأنشطة.

قيود Jibble

خيارات تخصيص محدودة وتصورات تقارير، مثل لوحات المعلومات أو المخططات البيانية

يستغرق التطبيق المحمول وقتًا لمزامنة البيانات عند التبديل بين الشبكات

أسعار Jibble

مجاني

الاشتراك المميز: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jibble

G2: 4. 8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 1400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jibble؟

كما يقول أحد المستخدمين:

يوفر Jibble واجهة نظيفة وبديهية تجعل تسجيل الدخول والخروج سهلاً للغاية، سواء كنت في مكتبك أو في طريقك. التطبيق المحمول سريع الاستجابة وموثوق، وهو أمر بالغ الأهمية لفرقنا البعيدة أو تلك التي تعمل في الميدان. [...] على الرغم من قوة الوظائف الأساسية، فإن خيارات التخصيص محدودة إلى حد ما، خاصة عندما يتعلق الأمر بفلاتر التقارير وتنسيقات التصدير.

يوفر Jibble واجهة نظيفة وبديهية تجعل تسجيل الدخول والخروج سهلاً للغاية، سواء كنت في مكتبك أو في طريقك. التطبيق المحمول سريع الاستجابة وموثوق، وهو أمر بالغ الأهمية لفرقنا البعيدة أو تلك التي تعمل في الميدان. [...] على الرغم من قوة الوظائف الأساسية، فإن خيارات التخصيص محدودة إلى حد ما، خاصة عندما يتعلق الأمر بفلاتر التقارير وتنسيقات التصدير.

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل البدائل والمنافسين في Timely

7. QuickBooks Time (الأفضل لتسجيل الوقت بناءً على الموقع ومزامنة كشوف المرتبات)

QuickBooks Time هو خيار جيد للشركات الصغيرة التي تدير بالفعل كشوف المرتبات أو الفواتير داخل QuickBooks. فهو يزيل أحد أكبر المشاكل التي قد تواجهها: إدخال الساعات يدويًا.

بفضل جداول العمل الآلية والتقاط GPS وأدوات تتبع الوقت والموافقات المدمجة، ستقضي وقتًا أقل في جمع ساعات العمل. تتضمن خطة Elite تتبع الأميال وتقديرات المشروع مقابل الأرقام الفعلية وتحديد المواقع الجغرافية وموجزات الأنشطة التفصيلية.

يوفر هذا رؤية واضحة لكيفية ترجمة الوقت إلى ميزانيات ومواعيد نهائية. ونظرًا لأنه جزء من نظام QuickBooks الأوسع نطاقًا، تحصل الشركات على سير عمل متصل لتتبع الساعات، وإدارة كشوف المرتبات، وإصدار الفواتير للعملاء، والالتزام باللوائح.

أفضل ميزات QuickBooks Time

قم بإنشاء وتعديل ومشاركة نوبات العمل باستخدام خيارات جدولة الفريق المدمجة في برنامج المحاسبة.

قم بإعداد جهاز Time Kiosk مشترك لفرق العمل في الموقع

قارن بين الجهد المبذول والتوقعات باستخدام تقديرات المشروع مقابل الأرقام الفعلية

تتبع الحركة الميدانية تلقائيًا باستخدام تتبع الأميال

قيود QuickBooks Time

لا يمكن للموظفين الوصول إلى بيانات الجداول الزمنية التي تتجاوز فترتي دفع، مما يحد من المرجعية التاريخية لتتبع الوقت.

يفتقر إلى خيارات إعداد التقارير، ولا يمكنك أرشفة العمل، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة.

أسعار QuickBooks Time

Time Premium: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Time Elite: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Time Premium + Payroll Premium: 88 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Time Elite + Payroll Elite: 134 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات QuickBooks Time

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن QuickBooks Time؟

إليك رأي أحد المستخدمين حول المنصة:

أحب أن QB Time يتكامل مع برنامج إدارة الممارسات لدينا و QBO. ومع ذلك، هناك بعض الميزات المفقودة التي قد تكون أكثر تأثيرًا بالنسبة لأولئك الذين يتتبعون الوقت المخصص لمهام محددة. […] لا يعجبني أنه لا يمكن أرشفة المهام في Quickbooks. ثم يتعين علينا التمرير عبر سنوات من عناصر العمل القديمة لتتبع الوقت.

أحب أن QB Time يتكامل مع برنامج إدارة الممارسات لدينا و QBO. ومع ذلك، هناك بعض الميزات المفقودة التي قد تكون أكثر تأثيرًا بالنسبة لأولئك الذين يتتبعون الوقت المخصص لمهام محددة. […] لا يعجبني أنه لا يمكن أرشفة المهام في Quickbooks. ثم يتعين علينا التمرير عبر سنوات من عناصر العمل القديمة لتتبع الوقت.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب جداول العمل في Google Docs

💡 نصيحة احترافية: تولد عمليات الخدمة الميدانية كميات هائلة من البيانات، والتي تتراكم بسرعة. إن فهم كل ذلك أثناء تنسيق فرق العمل عبر مواقع متعددة أمر مرهق. ClickUp Brain MAX يحول تلك البيانات إلى معلومات قابلة للتنفيذ. وإليك كيف: تحديثات صوتية من الميدان : استخدم : استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لتسجيل ساعات عمل الموظفين، وتحديث حالة المهام، والإبلاغ عن مشكلات المعدات، أو تخصيص المهام دون استخدام اليدين أثناء القيادة بين مواقع العمل أو المشي عبر المرافق.

بحث فوري عبر جميع أنظمتك : ابحث عن نماذج فحص السلامة وتقديرات المهام وأدلة المعدات وعقود العملاء من خلال البحث في ClickUp وGoogle Drive وOneDrive وSharePoint وجميع التطبيقات المتصلة في وقت واحد.

الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يعرف عملياتك: يمكنك الوصول إلى نماذج متعددة من الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وGemini التي تفهم بالفعل جداول طاقمك الزمنية والجداول الزمنية للمشاريع وتخصيص الموارد. احصل على رؤى ذكية من مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain MAX

عبر Buddy Punch

Buddy Punch هو برنامج لتتبع الوقت مصمم للمستشارين. يوفر لك واجهة سهلة الاستخدام لتسجيل الدخول من الميدان أو المكتب أو كشك مشترك. ثم يضيف أدوات لمنع سرقة الوقت وفرض الجداول الزمنية وضمان دقة ساعات عمل الموظفين.

تقضي ميزات مثل التعرف على الوجه والتقاط الصور عند الدخول والخروج وعلامات GPS وتحديد الموقع الجغرافي وأقفال IP على التخمينات المتعلقة بالحضور. تساعد التنبيهات في الوقت الفعلي المشرفين على اكتشاف حالات الوصول المتأخر والتغيب عن الدخول والخروج المبكر قبل أن تصبح مشكلات في كشوف المرتبات.

أفضل ميزات Buddy Punch

قم بقياس الجهد المبذول في كل مهمة باستخدام رموز المهام لتتبع الوقت على أساس المشروع

أتمتة حسابات الوقت باستخدام قواعد العمل الإضافي و التقريب و تتبع الاستراحات .

قم بتشغيل كشوف المرتبات بشكل أسرع من خلال الساعات المحسوبة تلقائيًا والتكامل المباشر وتصدير التقارير.

شاهد حالة القوى العاملة في الوقت الفعلي عبر لوحة معلومات من يعمل.

قيود Buddy Punch

توجد مشكلات في تخطيط عرض التقويم وعرض الورديات، مثل المساحة غير الضرورية والخيارات المحدودة لتمييز شروط الورديات المحددة.

يجب أن يتم نشر الجداول الزمنية لجميع الورديات دفعة واحدة. لا توجد إمكانية لنشر جداول زمنية محددة بشكل فردي.

أسعار Buddy Punch

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

المبتدئين: 5.49 دولار شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buddy Punch؟

وفقًا لتعليقات المستخدمين:

البرنامج سهل الاستخدام للغاية. أقدر طريقة إخطارنا بالتأخير أو التبكير أو التغيب عن المناوبات، كما يعجبني وجود خيار لتعطيل جميع التنبيهات إذا لزم الأمر. [...] أتمنى أن تسهل النسخة الحاسوبية ملء الفراغات عند الجدولة. على الرغم من أنني أحب ميزة السحب والإفلات، إلا أنها تكون بطيئة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً عندما أحتاج إلى نقل المناوبات إلى الموظف المناسب.

البرنامج سهل الاستخدام للغاية. أقدر طريقة إخطارنا بالتأخير أو التبكير أو التغيب عن المناوبات، كما يعجبني وجود خيار لتعطيل جميع التنبيهات إذا لزم الأمر. [...] أتمنى أن تسهل النسخة الحاسوبية ملء الفراغات عند الجدولة. على الرغم من أنني أحب ميزة السحب والإفلات، إلا أنها تكون بطيئة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً عندما أحتاج إلى نقل المناوبات إلى الموظف المناسب.

🧠 حقيقة ممتعة: ظهر مفهوم " السياج الجغرافي " في وقت مبكر من التسعينيات في أنظمة تتبع الحيوانات واللوجستيات قبل أن يصبح شائعًا في تطبيقات القوى العاملة. تم استخدامه لأول مرة لإنشاء أسوار افتراضية للماشية.

9. Rippling (الأفضل لإدارة الموارد البشرية والرواتب والأجهزة والقوى العاملة)

عبر Rippling

Rippling هي منصة لإدارة الخدمات الميدانية مصممة لتشغيل الموارد البشرية والرواتب وتكنولوجيا المعلومات والمالية والامتثال معًا. يربط نموذج بيانات Employee Graph كل شيء معًا، من الجداول الزمنية وبيانات الموقع إلى رموز الوظائف ومعدلات الأجور وهياكل المؤسسات.

وبهذه الطريقة، تتم مزامنة أنظمة الوقت والحضور والرواتب تلقائيًا. يرتبط تتبع الوقت مباشرة بسياسات الشركة، مما يتيح لك أتمتة حسابات العمل الإضافي والتحقق من الموقع الجغرافي والتأهيل والتدقيق وغير ذلك. يحصل المديرون على رؤية في الوقت الفعلي لمن يتواجد في الموقع ومن يتأخر ومن يتوافق عدد ساعاته مع خطط التوظيف.

أفضل ميزات Rippling

قم بتكوين سياسات مخصصة لجدولة المواعيد والامتثال والعمل الإضافي وقواعد التوظيف.

قم ببناء أتمتة متقدمة باستخدام Workflow Studio باستخدام بيانات الموظفين والتطبيقات في الوقت الفعلي.

قم بتدريب العمال في دقائق من خلال التزويد التلقائي والعقود والوصول وإعداد الأجهزة

قلل من مخاطر عدم الامتثال من خلال التحديثات التلقائية لقوانين العمل ومتطلبات التدريب وعمليات التدقيق.

قيود Rippling

يتم تقديم العديد من الميزات الرئيسية كإضافات مدفوعة، مما يزيد من انتشار الأدوات بشكل غير متوقع.

تفتقر إمكانات إعداد التقارير إلى وظائف متقدمة مثل الجداول المحورية والتفاصيل التفصيلية والمعاينات داخل المنصة، على عكس بدائل Rippling

أسعار متدرجة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات متتالية

G2: 4. 8/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rippling؟

إليك ما تقوله مراجعة G2:

أحب ميزة المساعدة والدردشة، وأعتقد أن خيار الذكاء الاصطناعي شامل للغاية، ولكن يمكنك الدردشة مع أحد الموظفين بسرعة كبيرة، مع أشخاص مفيدين للغاية. هناك دائمًا متابعة لميزة الدعم. [...] أتمنى أن يكون هناك تكامل مع docusign حتى يمكن دمج خطابات العرض التي نرسلها. كما أنني لا أحب عدد رسائل البريد الإلكتروني اليومية، فهي تغمر صندوق الوارد الخاص بي.

أحب ميزة المساعدة والدردشة، وأعتقد أن خيار الذكاء الاصطناعي شامل للغاية، ولكن يمكنك الدردشة مع أحد الموظفين بسرعة كبيرة، مع أشخاص مفيدين للغاية. هناك دائمًا متابعة لميزة الدعم. [...] أتمنى أن يكون هناك تكامل مع docusign حتى يمكن دمج خطابات العرض التي نرسلها. كما أنني لا أحب عدد رسائل البريد الإلكتروني اليومية، فهي تغمر صندوق الوارد الخاص بي.

🔍 هل تعلم؟ من المعروف أن البشر سيئون في تقدير المدة التي ستستغرقها الأمور. تفسر مغالطة التخطيط هذه الغرابة. يميل عقلنا إلى افتراض أن كل شيء سيسير على ما يرام، متجاهلاً التأخيرات والانحرافات والعديد من المهام الصغيرة التي تتسلل إلى العمل. نتخيل النسخة المثالية من المشروع، وليس النسخة الحقيقية.

10. ClockShark (الأفضل لتتبع الوقت وتقدير تكاليف المهام باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS))

عبر ClockShark

ClockShark هو برنامج لحساب الوقت المخصص للطواقم التي تعمل أثناء التنقل. بدلاً من الاعتماد على الذاكرة في نهاية اليوم، تطلب التطبيق المحمول من العمال تحديد الوظيفة والمهمة بمجرد تسجيل دخولهم.

يتم مزامنة كل دقيقة يتم تتبعها تلقائيًا مع رمز تكلفة العمالة الصحيح، مما يمنحك تكلفة عمل واضحة وبيانات دقيقة عن الرواتب وسجل واضح لمن عمل وأين.

يسهل Crew Clock على المشرفين تسجيل دخول فرق العمل بأكملها، بينما تتيح لك أدوات الجدولة تعيين المهام وإضافة التوجيهات وإخطار فرق العمل على الفور بالتغييرات. بفضل الدعم في وضع عدم الاتصال والتذكيرات المحددة جغرافيًا والتكامل العميق مع QuickBooks و Sage و Xero و ADP و Paychex، يضمن ClockShark سير عملياتك بسلاسة.

أفضل ميزات ClockShark

سجل الحضور بدقة باستخدام تتبع GPS و مسارات التتبع و من يعمل الآن .

قم بتخزين تفاصيل المهام والملاحظات والتوجيهات باستخدام أدوات إدارة المهام غير الورقية .

قم بإنشاء تقارير ولوحات معلومات في الوقت الفعلي حول الوقت والحضور والإنتاجية والبيانات المالية لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

قيود ClockShark

يفتقر إلى إمكانية تتبع الوقت في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما قد يمثل مشكلة لمواقع العمل التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت أو انقطاعه.

لا يسمح إلا بتكامل واحد نشط في كل مرة، مما قد يكون مقيدًا للشركات التي تستخدم أنظمة متعددة.

أسعار ClockShark

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

قياسي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 71 دولارًا شهريًا لكل مستخدم 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClockShark

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClockShark؟

يصف هذا المراجع الأمر جيدًا:

جميع موظفيّ موجودون في تطبيق واحد. يمكنني الاطلاع على جداولهم الزمنية وإضافة مواعيد ومتابعة أماكنهم الحالية والمواقع التي زاروها خلال اليوم، كما يمكن لموظفيّ إرسال ملاحظات إليّ. […] أتمنى أن تكون هناك ميزة الطابع الزمني لتتبع وقت تحديد الموعد الأصلي أو وقت إدخال الملاحظة.

جميع موظفيّ موجودون في تطبيق واحد. يمكنني الاطلاع على جداولهم الزمنية وإضافة مواعيد ومتابعة أماكنهم الحالية والمواقع التي زاروها خلال اليوم، كما يمكن لموظفيّ إرسال ملاحظات إليّ. […] أتمنى أن تكون هناك ميزة الطابع الزمني لتتبع وقت تحديد الموعد الأصلي أو وقت إدخال الملاحظة.

قم بإدارة العمليات الميدانية من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp

في بعض الأيام، ليست المشكلات الكبيرة هي التي تبطئ طواقمك، بل الاحتكاك المستمر. إذا أصبحت الإحباطات اليومية مع WorkMax روتينية، فهذا مؤشر على أن منصتك التالية يجب أن توفر لك بيانات أنظف وعمليات أكثر سلاسة ورؤية أفضل في كل موقع عمل.

تتناول الأدوات الواردة في هذه القائمة الثغرات الموجودة في WorkMax بطرق مختلفة.

ولكن إذا كنت تبحث عن حل يوحد جميع عملياتك الميدانية، بما في ذلك المهام وتتبع الوقت والنماذج والاتصالات ودعم الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل.

مع ClickUp Time Tracking لتسجيل المهام بدقة، وClickUp Forms لجمع البيانات الميدانية المتوافقة مع الأجهزة المحمولة، وClickUp Brain للحصول على إجابات سياقية، تحصل على مساحة عمل واحدة تقضي على جميع العوائق.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ⚓