10 استراتيجيات تسويق بالفيديو لنمو الشركات الناشئة

أنت تتصفح موجز الأخبار عندما يلفت انتباهك مقطع فيديو مدته 15 ثانية. يروي المقطع قصة تهمك. يثير اهتمامك، مما يجعلك ترغب في استكشاف الصفحة أكثر، وقبل أن تدرك ذلك، تكون قد أمضيت ساعة في متابعة الحساب.

التسويق بالفيديو الجيد يجعل الناس يتوقفون ويشاهدون ويتذكرون.

لذلك، ليس من المستغرب أن 93% من المسوقين يقولون إن التسويق بالفيديو قد حقق لهم عائدًا جيدًا على الاستثمار.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف استراتيجيات التسويق بالفيديو المناسبة لنجاح الشركات الناشئة لتحويل بضع ثوانٍ من الاهتمام إلى علاقات دائمة مع العملاء. 🤩

🔍 هل تعلم؟ يستمر الفيديو في تحقيق عوائد قوية، حيث قال ثلثا المشاركين في الدراسة إن عائد الاستثمار يتحسن أو يظل ثابتًا. أفاد ما يقرب من 50٪ من المسوقين بتحقيق نتائج أقوى، بينما قال 44٪ من محترفي المبيعات الشيء نفسه.

لماذا يعد التسويق بالفيديو ضروريًا لنمو الشركات الناشئة

عندما تقوم ببناء شركة، فإن الاهتمام هو العملة الأكثر قيمة، والفيديو هو أحد أسرع الطرق لجذب الانتباه.

إليك الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى إعداد سير عمل لإنتاج الفيديو:

يعزز التفاعل من خلال الجمع بين العناصر المرئية والصوتية لإنشاء رسائل لا تُنسى وتثير المشاعر.

بسّط الأفكار المعقدة من خلال من خلال مقاطع فيديو توضيحية تساعد الجمهور على فهم المنتجات التقنية أو المبتكرة بسرعة.

زيادة التحويلات باستخدام مقاطع الفيديو في صفحاتك المقصودة، وتحويل الزوار غير النشطين إلى عملاء نشطين

حسّن أداء تحسين محركات البحث حيث تعطي محركات البحث الأولوية للصفحات التي تحتوي على مقاطع فيديو مدمجة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات العضوية لموقعك.

وسّع نطاق وصولك ومصداقيتك من خلال سرد قصص حقيقية وقابلة للمشاركة تبني الثقة وتزيد من ظهورك عبر المنصات المختلفة.

نوّع استراتيجية المحتوى باستخدام الفيديو للعروض التوضيحية، وشرح المنتجات، والشهادات، والقصص الثقافية، أو المقاطع التعليمية لكل مرحلة من مراحل مسار التحويل.

استفد من المحتوى القصير والمحتوى الإبداعي لإبراز قيمة المنتج، وعرض شخصية العلامة التجارية، وزيادة الولاء بميزانية محدودة.

حقق تأثيرًا ملموسًا من خلال زيادة عدد الاشتراكات والاهتمام بالمنتج والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

🧠 حقيقة ممتعة: تحظى مقاطع الفيديو القصيرة (مثل "Shorts" على YouTube) بعد د مشاهدات وإعجابات أعلى لكل مشاهدة مقارنة بمقاطع الفيديو العادية. ولكنها تحظى أيضًا بعدد تعليقات أقل لكل مشاهدة ولا تحقق نفس الأداء الجيد في فئات التعليم/السياسة.

10 استراتيجيات تسويق بالفيديو مجربة لنمو الشركات الناشئة

لقد أنشأت شيئًا ذا مغزى: منتجًا يحل مشكلة، وفريقًا يؤمن به، وسوقًا جاهزًا له. لا يمكنك فقط تجميع مقطع فيديو وتمني الأفضل؛ بل يجب عليك تنفيذ بعض الاستراتيجيات المجربة التي تحول المشاهدات العرضية إلى مستخدمين مخلصين.

إذن... هذا بالضبط ما لدينا هنا! 💁

1. حدد أهداف التسويق بالفيديو لشركتك الناشئة

ابدأ بالتوجيه قبل الإنتاج؛ لا تبدأ التصوير مباشرة. اسأل نفسك، ما هو الغرض من هذا الفيديو؟

قبل أن تبدأ التسجيل، حدد شكل النجاح الذي تريد تحقيقه. هل تهدف إلى زيادة عدد المسجلين، أو زيادة زيارات الموقع، أو تثقيف المستخدمين حول منتجك؟

📌 مثال: تضع شركة ناشئة جديدة لإدارة المنتجات هدفًا لزيادة طلبات العروض التوضيحية بنسبة 15٪ في 60 يومًا باستخدام سلسلة من مقاطع الفيديو التوضيحية القصيرة. كل نص و CTA يشير مباشرة إلى هذا الهدف.

🔍 هل تعلم؟ حتى فكرة مدى قصر مدة الإعلانات المصورة لها تاريخ: فقد تمت صياغة مصطلح "blipvert" (إعلان تجاري قصير للغاية) في المسلسل التلفزيوني Max Headroom في الثمانينيات للإشارة إلى الإعلانات التي قد لا تتجاوز مدتها ثانية واحدة.

2. تعرف على جمهورك ومدى ملاءمة المنصة

فيديوهاتك موجهة لجمهور مستهدف محدد (في المكان المناسب أيضًا). ابدأ بتحديد الأماكن التي يتواجد فيها المستخدمون المستهدفون وكيف يستهلكون المحتوى هناك.

📌 مثال: قد تجد شركة ناشئة في مجال B2B SaaS أن جمهورها أكثر نشاطًا على LinkedIn، حيث تحقق مقاطع الفيديو السريعة والقائمة على الرؤى أفضل أداء. وفي الوقت نفسه، قد تحقق شركة ناشئة في مجال تطبيقات نمط الحياة مشاركة أعلى على Instagram Reels أو TikTok، حيث يهيمن السرد البصري والاتجاهات.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ شخصيات جمهور سريعة واربطها بخطط المحتوى الخاصة بالمنصة في قوالب وسائل التواصل الاجتماعي. سيساعد ذلك فريقك على تخصيص النبرة والمرئيات وطول الفيديو وفقًا لذلك.

3. صمم قصة علامة تجارية قوية

بدلاً من سرد الميزات، قم ببناء قصة حول المشكلة التي تحلها والأشخاص الذين تساعدهم. لضمان سرد قصتك، قم بإنشاء لوحة قصة ونص لكل فيديو قبل الإنتاج.

قصة فرقة موسيقية رائعة:

يسلط الضوء على المشكلة من خلال نقطة ضعف يمكن للجميع التعاطف معها

اعرض حلولك كبطل

تواصل عاطفيًا مع الناس

📌 مثال: قد تبدأ شركة ناشئة تعمل في مجال الأزياء المستدامة فيديوها بمشكلة نفايات الأزياء السريعة، ثم تتابعها بكيفية حصولها على المواد الأخلاقية، وتختتمها بدعوة إلى "التسوق بوعي". إنها عاطفية وبسيطة وهادفة.

🚀 نصيحة سريعة: العصف الذهني الإبداعي لا يكون غالبًا خطيًا. تساعدك لوحات ClickUp البيضاء على رسم قصتك بصريًا كلما خطرت لك الأفكار. ارسم قوس القصة، وأضف ملاحظات لاصقة للمشاهد الرئيسية، وقم بتعيين عناصر العمل لفريقك الإبداعي. هذا يضمن أن الجميع، من الكتاب إلى المحررين، يظلون متوافقين على نفس خيط القصة. قم بمواءمة عملية الإنتاج في ClickUp Whiteboards قم بتبادل الأفكار حول استراتيجية تسويق فيديو ناجحة لمنصات التواصل الاجتماعي باستخدام لوحات بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp.

4. خطط لجدول محتوى الفيديو الخاص بك

الاتساق يفوز على الكثافة. ليس عليك نشر مقطع فيديو كلما راودتك الإلهام؛ ما عليك سوى إنشاء تقويم محتوى يتوافق مع دورات الإطلاق أو الحملات أو الأحداث الخاصة بك. لا تنسَ تحقيق التوازن بين أنواع المحتوى.

امزج بين عروض المنتجات التوضيحية ومقاطع الفيديو الإرشادية ومقاطع الكواليس لجذب شرائح مختلفة من الجمهور. يمكنك أيضًا مزامنة مقاطع الفيديو مع إطلاق البريد الإلكتروني أو الأحداث أو العروض الترويجية للمبيعات لتحقيق وصول أفضل.

📌 مثال: قد تخطط شركة ناشئة لتوصيل الطعام لإنتاج مقاطع فيديو أسبوعية بعنوان "Behind-the-Box" تعرض الطهاة أثناء عملهم، وتعليقات العملاء، ونصائح حول التطبيق، مما يحافظ على تفاعل مستمر عبر المنصات.

💡 نصيحة احترافية: تم تصميم قالب تقويم المحتوى من ClickUp لمساعدتك في تخطيط ونشر المحتوى الخاص بك بشكل أكثر فعالية. يوفر هذا القالب واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تجعل من السهل سحب الملفات وإفلاتها وإضافة التعليقات وتتبع تقدم المحتوى الخاص بك. احصل على نموذج مجاني تخلص من جداول البيانات المملة واستخدم نموذج تقويم المحتوى من ClickUp لتخطيط المحتوى وتنظيمه وتتبعه على مدار العام.

5. ركز على أنواع الفيديو عالية التأثير

عندما تكون ميزانية شركتك الناشئة ونطاقها محدودين، لا تستحق كل مقاطع الفيديو نفس الوقت على الشاشة. المفتاح هو التركيز على التنسيقات التي توفر كل من الوصول والاحتفاظ. النقطة المثالية بين السرد القصصي الإبداعي والأداء القابل للقياس.

ابدأ بأفكار فيديو تجذب الانتباه وتحتفظ به بشكل طبيعي: مقاطع فيديو توضيحية وشهادات العملاء والبرامج التعليمية. تسهل هذه التنسيقات عرض القيمة الخاصة بك مع بناء المصداقية بسرعة.

إليك ما تقوله بيانات المشاركة في Wistia:

هنا تكمن المشكلة: كلما زادت مدة الفيديو، انخفض معدل التفاعل. هكذا تعمل انتباه الإنسان. لكن الأقصر ليس دائمًا الأفضل. يمكن أن يتفوق فيديو تعليمي مدته 10 دقائق يتعمق في القيمة على مقطع مدته دقيقة واحدة من حيث إجمالي وقت المشاهدة.

هناك دليل واضح على ذلك: يظل الناس متابعين عندما يتعلمون شيئًا مفيدًا. لذا، سواء كانت نصيحة سريعة مدتها 60 ثانية أو شرحًا تفصيليًا للمنتج، احرص على التعليم قبل البيع.

📌 مثال: يمكن لشركة ناشئة أن تصدر سلسلة من مقاطع الفيديو التي تشرح كيفية عمل المنتج وتستغرق دقيقتين، مصحوبة بمقتطفات قصيرة من شهادات العملاء. هذه الفيديوهات الصغيرة والغنية بالقيمة تبني الإلمام والاهتمام بشكل أسرع من فيديو واحد طويل.

6. قم بتحسين مقاطع الفيديو لتحقيق أقصى قدر من الوصول

تعامل مع إمكانية الاكتشاف كجزء من سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بك. اجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك سهلة العثور عليها باستخدام عناوين واضحة وكلمات رئيسية بسيطة وصورة مصغرة تبدو جذابة بالفعل. حافظ على التنسيق والطول المناسبين للمنصة حتى لا يرفضك الخوارزمية.

شارك مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيزها قليلاً. تذكر، التعديلات الصغيرة = وصول أكبر دون دراما.

إليك كيفية تحقيق أقصى قدر من الوصول:

استخدم عناوين مدعومة بتقنية تحسين محركات البحث (SEO): ركز على نية البحث (ما يكتبه جمهورك فعليًا) واجعل العناوين أقل من 60 حرفًا حتى لا يتم قطعها.

اكتب أوصافًا غنية بالكلمات المفتاحية: أدرج الكلمات المفتاحية الأساسية بشكل طبيعي في الأسطر الأولى وأضف طوابع زمنية أو روابط موارد لمقاطع الفيديو الأطول.

صمم صورًا مصغرة جذابة: استخدم ألوانًا متباينة ومرئيات معبرة ونصوصًا مقتضبة مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية.

أضف عناصر دعوة قوية لاتخاذ إجراء: وجه المشاهدين لاتخاذ الخطوة التالية، مثل الاشتراك أو الزيارة أو التنزيل، من خلال مطالبات على الشاشة أو شاشات نهاية.

تحسين البيانات الوصفية والعلامات: أضف كلمات رئيسية دقيقة وعلامات العلامة التجارية والفئات ذات الصلة لمساعدة الخوارزميات على فهرسة المحتوى الخاص بك بشكل صحيح.

أضف التسميات التوضيحية والنصوص: حسّن إمكانية الوصول، وعزز تحسين محركات البحث (SEO)، واجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك قابلة للمشاهدة بدون صوت.

💡 نصيحة احترافية: أنتج عدة مقاطع فيديو قصيرة وعالية التأثير في جلسة واحدة. فهذا يحافظ على اتساق المحتوى وكفاءته وجاهزيته للاستخدام على منصات متعددة، مع الاستفادة القصوى من كل ثانية من انتباه جمهورك.

7. استفد من القنوات الاجتماعية بفعالية

لكل منصة اجتماعية إيقاعها الفريد، ويجب أن تكون مقاطع الفيديو الخاصة بك مخصصة لها. ما ينجح على YouTube قد يفشل على Instagram، وما ينتشر بسرعة على LinkedIn قد يفشل على TikTok. الحيلة؟ قم بمطابقة رسالتك مع الوسيلة.

إليك بعض النصائح:

قم بتكييف تنسيق الفيديو الخاص بك: استخدم مقاطع الفيديو العمودية (9:16) لـ Instagram Reels و TikTok، والمقاطع الأفقية (16:9) لـ YouTube و LinkedIn.

اجذب الانتباه مبكرًا: اجذب الانتباه في الثواني الثلاث الأولى، خاصة على المنصات التي تتطلب الكثير من التمرير مثل Instagram و TikTok.

خصص تعليقاتك: اكتب تعليقات مناسبة للمنصة: محادثة على Instagram، وموجهة نحو القيمة على LinkedIn، ومدركة للاتجاهات على TikTok.

انشر في الوقت المناسب: تحقق من التحليلات لتحديد الأوقات التي يكون فيها جمهورك أكثر نشاطًا وقم بجدولة مقاطع الفيديو وفقًا لذلك.

🤝 تذكير ودي: رد على التعليقات، وشارك مقاطع الفيديو التي أنشأها المستخدمون، وقم بتثبيت أفضل مقاطع الفيديو الخاصة بك للحفاظ على ظهورها.

💡 مكافأة: هل تحتاج إلى العثور على نص عرض المنتج التوضيحي الذي تم إعداده منذ ثلاثة أسابيع أو النسخة النهائية من فيديو الإطلاق؟ مع ClickUp Brain MAX، يمكنك القيام بذلك وأكثر من ذلك بكثير: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وDropbox وجميع تطبيقاتك المتصلة للعثور على ملفات الفيديو والنصوص والموجزات الإبداعية في ثوانٍ معدودة — لا داعي بعد الآن للبحث في المجلدات أو السؤال "من لديه أحدث إصدار؟"

استخدم Talk to Text لتبادل الأفكار حول مقاطع الفيديو، وتعيين مهام التحرير، أو تحديث جداول الإنتاج بالصوت - دون استخدام اليدين أثناء مراجعة اللقطات أو إعداد التصوير التالي.

استخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini في حل واحد سياقي يفهم أهدافك التسويقية بالفيديو وصوت علامتك التجارية وأداء حملاتك السابقة. جرب ClickUp Brain MAX لإجراء أبحاث أعمق والحصول على سياق أوسع. جرب ClickUp Brain MAX — الذكاء الاصطناعي الذي يعرف استراتيجية الفيديو لشركتك الناشئة وتفضيلات جمهورك وجدول المحتوى. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم.

8. إعادة استخدام مقاطع الفيديو الحالية وتوسيع نطاقها

إن إنتاج مقاطع فيديو جديدة كل أسبوع أمر غير مستدام بالنسبة لمعظم الشركات الناشئة، ولكن إعادة استخدامها بطريقة ذكية أمر مستدام. لديك بالفعل كنز في أرشيفك؛ ما عليك سوى صقله.

يمكنك تقسيم المحتوى الطويل إلى مقتطفات، مثل تحويل الندوات عبر الإنترنت أو العروض التوضيحية إلى مقاطع مدتها 30-60 ثانية لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يعد إعادة استخدام نصوص مقاطع الفيديو الطويلة في محتوى مكتوب ملائم لمحركات البحث لموقعك الإلكتروني فكرة رائعة.

استمع إلى رئيس فريق المدونات الدولية في Wix:

لا يضر أبدًا إعادة استخدام المحتوى الطويل في صيغ قصيرة (مثل Instagram Reels و YouTube Shorts وما إلى ذلك) والعكس صحيح. من خلال القيام بذلك، يمكنك جذب الأشخاص الذين يستهلكون المعلومات بطرق مختلفة. إنها تقنية خالدة تزيد من قيمة عملك.

9. تتبع مقاييس المشاركة والأداء

تساعدك البيانات على معرفة ما يلقى صدىً، وما لا يلقى نجاحًا، وأين تستثمر جهودك التالية. فيما يلي بعض مقاييس الأداء التي تريد تتبعها في برنامج إدارة المشاريع الخاص بك لإنتاج الفيديو:

عدد المشاهدات : عدد المرات التي تمت فيها مشاهدة الفيديو الخاص بك؛ وهو مؤشر أساسي للوصول

وقت المشاهدة : إجمالي الوقت الذي يقضيه المشاهدون في مشاهدة الفيديو الخاص بك؛ وهو عامل مهم للغاية في خوارزميات المنصات.

معدل المشاهدة (VTR) : النسبة المئوية للمشاهدين الذين يشاهدون الفيديو الخاص بك حتى النهاية.

الاحتفاظ : يُظهر الأماكن التي يترك فيها المشاهدون الفيديو، مما يساعدك على تحديد النقاط القوية والضعيفة في الفيديو الخاص بك.

متوسط مدة المشاهدة : المدة التي يقضيها المشاهد العادي في التفاعل قبل مغادرته

معدل النقر (CTR) : يقيس عدد المشاهدين الذين نقروا على دعوتك لاتخاذ إجراء أو الصورة المصغرة أو الرابط بعد المشاهدة.

معدل التفاعل : إجمالي التفاعلات (الإعجابات والتعليقات والمشاركات والحفظ) بالنسبة إلى إجمالي المشاهدات أو الوصول

المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي : عدد مرات مشاركة الفيديو الخاص بك، مما يعزز ظهوره وانتشاره العضوي

معدل التحويل: عدد المشاهدين الذين أكملوا الإجراء المطلوب (التسجيل، الشراء، التنزيل) بعد المشاهدة

📌 مثال: إذا كان فيديو العرض التوضيحي لمنتجك يحظى بوقت مشاهدة طويل ولكن نسبة النقر إلى الظهور منخفضة، فقد يكون زر الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) يظهر متأخرًا؛ جرب وضعه في مرحلة مبكرة من الفيديو.

🧠 حقيقة ممتعة: غالبًا ما يُنسب الفضل في أول فيديو فيروسي حقيقي للعلامة التجارية إلى سلسلة "Will It Blend?" من BlendTec (التي بدأت حوالي عام 2006). أظهرت الفكرة البسيطة (الرئيس التنفيذي يخلط أشياء غريبة مثل أجهزة iPhone في الفيديو) كيف أن الفيديو + الفكاهة + قابلية المشاركة = ذهب التسويق في عصر الإنترنت.

10. كرر العملية مع التعليقات والرؤى

تعامل مع كل تحميل على أنه تجربة، وتعلم من نجاحاتك (وفشلك) لجعل التجربة التالية أكثر دقة. استخدم تعليقات الجمهور، والرسوم البيانية لوقت المشاهدة، واختبارات A/B، وتحليلات المنصة لتحسين نهجك الإبداعي، وسرعتك، ورسائلك، ودعواتك لاتخاذ إجراء.

حتى التعديلات الصغيرة - مثل تعديل الصور المصغرة أو إعادة صياغة السطور الافتتاحية أو تجربة تنسيقات جديدة - يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة. فيما يلي بعض الطرق السهلة للتحسين باستخدام التعليقات:

جرب صورًا مصغرة ومقدمات وعبارات تحث على اتخاذ إجراء مختلفة

شجع التعليقات أو الاستطلاعات أو الاستبيانات

قارن أنواع الفيديو والمواضيع واتجاهات الأداء كل شهر

قم بتحديث استراتيجية المحتوى بناءً على سلوك الجمهور وتغييرات خوارزمية المنصة.

📌 مثال: إذا كانت مقاطع الفيديو التعليمية تتفوق على مقاطع الثقافة، فحوّل 60٪ من جدول الإنتاج القادم إلى دروس تعليمية أو إرشادات.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ تنسيق فيديو متكرر في وقت مبكر. حتى شيء بسيط مثل "Friday Fixes" أو "Startup Snacks" يساعد في بناء الاتساق، والاتساق يتفوق على الانتشار السريع في الوصول على المدى الطويل.

🧠 حقيقة ممتعة: تم إطلاق حملة The Force من Volkswagen في عام 2011 على YouTube قبل أربعة أيام من انطلاق مباراة السوبر بول. وحققت الحملة 1.8 مليون مشاهدة بحلول صباح الخميس و17 مليون مشاهدة قبل انطلاق المباراة، مما غيّر طبيعة إعلانات السوبر بول من "إعلانات تلفزيونية لمرة واحدة" إلى حملات رقمية شاملة.

كيفية إدارة سير عمل التسويق بالفيديو بكفاءة

أنت تعلم أن الفيديو فعال. البيانات واضحة — محتوى الفيديو يحفز التفاعل ويبني الثقة ويحقق تحويلات أفضل من النص وحده.

ولكن بالنسبة للشركات الناشئة، يبدو من المستحيل سد الفجوة بين "يجب أن ننتج المزيد من الفيديوهات" وبين تقديم محتوى متسق وعالي الجودة بالفعل. وهذا يعني أن الأصول مبعثرة في المجلدات، والإصدارات مفقودة في سلاسل الرسائل الإلكترونية القديمة، والمواعيد النهائية تقترب دون أن يلاحظها أحد، وعقبات الموافقة. وهذا ما يسمى بـ "تشتت العمل". يجمع ClickUp جميع عمليات التسويق بالفيديو في مكان واحد باعتباره أول مساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

يجمع برنامج إدارة مشاريع التسويق ClickUp جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل. من المفهوم الأولي إلى النشر النهائي، يمكن لفريقك تخطيط جداول المحتوى والتعاون في النصوص وتتبع جداول الإنتاج وإدارة الأصول وتحليل الأداء دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

إليك كيفية قيام أداة إدارة مشاريع إنتاج الفيديو بتركيز الأفكار والإنتاج والنشر في مساحة عمل واحدة:

أفكار إبداعية مع ClickUp Docs

كل فيديو رائع يبدأ بفكرة قوية، و ClickUp Docs يطلق العنان لهذه الإبداعية. تمنحك هذه المستندات التعاونية الحية مساحة لتبادل الأفكار حول مفاهيم الحملات، وصياغة المسودات، وتخزين الملخصات الإبداعية.

أنشئ مستند ClickUp، مع الذكاء الاصطناعي المدمج، لتوثيق الأفكار الخاصة باستراتيجية الفيديو الخاصة بك بشكل تعاوني

يمكنك تنسيق أفكارك باستخدام العناوين وقوائم المراجعة والتضمينات وحتى @mention زملاء الفريق للحصول على تعليقات فورية. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المستندات مرتبطة مباشرة بمهام ClickUp، يمكنك تحويل أي فكرة إلى خطوة قابلة للتنفيذ.

📌 مثال: يقوم فريق التسويق لديك بصياغة مفهوم فيديو "وراء الشركة الناشئة" في مستند ClickUp. من داخل نفس المستند، تقوم بوضع علامة على رئيس قسم التصميم لديك لإضافة صور القصة المصورة، وتعيين مهمة إلى كاتب النصوص لديك لكتابة نص الفيديو، وربط المفهوم النهائي بجدول المحتوى الخاص بك.

📮 ClickUp Insight: 45٪ من المشاركين في استطلاعنا يقولون إنهم يبقون علامات التبويب المتعلقة بالبحث المتعلق بالعمل مفتوحة لأسابيع. بالنسبة لـ 23٪ آخرين، تتضمن علامات التبويب الثمينة هذه سلاسل محادثات الدردشة بالذكاء الاصطناعي المليئة بالسياق. بشكل أساسي، الغالبية العظمى تعتمد على علامات التبويب الهشة في المتصفح لتخزين الذاكرة والسياق. كرر معنا: علامات التبويب ليست قواعد معرفية. 👀 ClickUp Brain MAX يغير قواعد اللعبة هنا. يتيح لك هذا التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي البحث في مساحة العمل الخاصة بك، والتفاعل مع نماذج متعددة من الذكاء الاصطناعي، وحتى استخدام الأوامر الصوتية لاسترداد السياق من واجهة واحدة. نظرًا لأن MAX موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإنه لا يتنافس على مساحة علامات التبويب ويمكنه حفظ المحادثات حتى تقوم بحذفها!

أنشئ سير عمل للمهام سهل المتابعة

بمجرد أن تصبح أفكارك جاهزة، حان الوقت لتحويل الإبداع إلى خطة منظمة. قسّم كل مشروع فيديو إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks مع المهام الفرعية وقوائم المراجعة داخل برنامج التسويق بالفيديو.

أنشئ مهام ClickUp محددة لتقسيم مشاريع الفيديو إلى أعمال قابلة للتنفيذ

يمكنك تعيين الملكية، وتحديد الأولويات، وإضافة التبعيات (بحيث لا يبدأ التحرير قبل انتهاء التصوير)، واستخدام قوالب المهام لتوفير الوقت في أنواع الفيديو المتكررة، مثل عروض المنتجات أو الشهادات.

📌 مثال: يقوم فريق التسويق في شركتك الناشئة بإنشاء مهمة لكل مرحلة: المفهوم، والموافقة على النص، والتصوير، والتحرير، والنشر مع تحديد المواعيد النهائية والمسؤولين عن المهام ومرفقين المستندات أو المقاطع. يمكن لمدير المشروع أن يرى على الفور من يعمل على ماذا، وما الذي تأخر عن موعده، وما الذي أصبح جاهزًا للمراجعة.

يشارك أحد العملاء أيضًا:

على وجه التحديد، كانت ميزة Subtask والقدرة على تحديد تبعيات المشروع بمثابة نقطة تحول بالنسبة لنا، حيث أننا نعمل بشكل متكرر على مشاريع ذات مكونات متعددة، غالبًا ما يشارك فيها أعضاء مختلفون من فرقنا (أو فرق عملائنا). بالإضافة إلى ذلك، كانت علامة التبويب Home، التي توفر نظرة شاملة على المشروع، مفيدة للغاية في تجنب التأخيرات غير الضرورية في الاتصال أو الإنتاج.

أضف أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

يعمل ClickUp Brain على تسريع سير عمل التسويق بالفيديو من المفهوم إلى النشر.

استخدمها لإنشاء نصوص فيديو بناءً على وضع منتجك، أو ابتكار أفكار جذابة لمختلف المنصات، أو صياغة أوصاف وتسميات توضيحية للفيديو تتوافق مع صوت علامتك التجارية.

هل تحتاج إلى إعادة استخدام ندوة عبر الإنترنت في مقاطع قصيرة؟

يمكن لـ ClickUp Brain اقتراح اللحظات المهمة التي تستحق تسليط الضوء عليها وصياغة نصوص منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لكل قطاع. هل تواجه صعوبة في اختيار عناوين الفيديوهات أو الصور المصغرة؟ اطلب من Brain تحليل المحتوى الأفضل أداءً وتقديم توصيات حول طرق تحسينه بحيث يتناسب مع جمهورك. انظر أدناه كيف يمكنك تعزيز إنتاج المحتوى المرئي بالكامل باستخدام ClickUp AI.

الميزة الحقيقية: يفهم Brain سياق شركتك الناشئة لأنه يمكنه الوصول إلى مساحة العمل المتصلة الخاصة بك. إنه على دراية بإرشادات علامتك التجارية والجمهور المستهدف وأداء الحملات السابقة ورسائل المنتج. لذلك عندما تطلب منه المساعدة في استراتيجية الفيديو، فإنك لا تحصل على نصائح تسويقية عامة، بل تحصل على توصيات مخصصة لما نجح بالفعل لفريقك وما يتوافق مع أهدافك الحالية.

كما يمكن أن يكون Brain مدير مشروعك المشارك أيضًا. على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء مهمة "فيديو عرض المنتج"، فإنه يقوم على الفور بإنشاء إطار عمل كامل، بما في ذلك المهام الفرعية للكتابة والتصوير والتحرير والنشر، ويتم تعيين كل منها إلى المالك المناسب.

يمكنك حتى أن تسأل، "ما هو وضع إطلاق الفيديو التالي؟" أو "ما هي مهام الفيديو المتأخرة عن الجدول الزمني؟" في غضون ثوانٍ، تقوم أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي بتلخيص التحديثات وتعيين المالكين وإبراز العوائق المحتملة.

🧠 حقيقة ممتعة: في 1 يوليو 1941، تم بث إعلان مدته 10 ثوانٍ لشركة Bulova على محطة WNBT التلفزيونية في نيويورك (WNBC حاليًا) قبل مباراة بيسبول. كلف الإعلان حوالي 9 دولارات، وعرض ساعة فوق خريطة الولايات المتحدة، ويُعرف على نطاق واسع بأنه أول إعلان تلفزيوني مدفوع.

ضمان سير عمل سلس للموافقة باستخدام ClickUp Clips

عندما يحتاج فريقك إلى التواصل بصريًا، يحول ClickUp Clips سلاسل التعليقات التي لا نهاية لها إلى رسائل فيديو واضحة ودقيقة.

بدلاً من كتابة تعليقات مفصلة حول تعديلات الفيديو أو شرح رؤيتك لأصول الحملة التالية، قم بتسجيل مشاركة شاشة سريعة توضح بالضبط ما تعنيه.

قدم ملاحظاتك على مقاطع الفيديو التسويقية لتحقيق أقصى قدر من الوضوح باستخدام ClickUp Clips

على سبيل المثال، يمكن لمدير الإبداع لديك تسجيل مقطع فيديو يشرح خيارات الصور المصغرة ويوضح سبب تفوق أحدها على الآخر.

يتم حفظ كل مقطع تلقائيًا في Clips Hub، مما يخلق مكتبة قابلة للبحث تحتوي على تعليقات الفيديو والتوجيهات الإبداعية ومناقشات الاستراتيجية التي يمكن لفريقك الرجوع إليها في أي وقت. يمكن لأعضاء الفريق الجدد مشاهدة المقاطع السابقة لفهم أسلوب ومعايير الفيديو الخاص بك، بدلاً من تجميعها من رسائل Slack المتفرقة.

🚀 نصيحة مفيدة: يوفر لك ClickUp Brain مساعد كتابة مدمجًا يفهم سياق مشروعك وأمثلة مجموعة العلامة التجارية وسير العمل. باستخدامه، يمكنك صياغة نصوص الفيديو والتعليقات الاجتماعية والأوصاف وحتى تحديد سير العمل. مثال على المطالبة: اكتب نصًا مدته 90 ثانية لفيديو شهادات العملاء التالي لشركتنا الناشئة. النبرة: ودية ولكن احترافية. أضف دعوة قوية للعمل في النهاية لـ "تجربة عرض تجريبي مجاني".

أتمتة تقدم سير العمل باستخدام أتمتة ClickUp

مع تقدم الفيديوهات من مرحلة الفكرة إلى النشر، تؤدي عمليات التسليم اليدوية إلى إبطاء العمل. تستخدم أتمتة ClickUp المشغلات > الشروط > الإجراءات لنقل المهام وتعيين المالكين وتبديل الحالات ونشر التعليقات تلقائيًا.

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو قم بتخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك.

على سبيل المثال، عندما يتغير حالة مهمة "التصوير" إلى "مكتملة"، يمكن للأتمتة أن تخصص تلقائيًا مهمة "التحرير" لمحررك، وتحدد تاريخ الاستحقاق +2 أيام، وتخطر الأطراف المعنية. بهذه الطريقة، يظل مسار إنتاج الفيديو الخاص بك مستمرًا حتى عندما تقوم بـ 10 مهام أخرى.

🚀 نصيحة سريعة: بينما تتعامل الأتمتة مع الإجراءات المتوقعة والقائمة على القواعد، تضفي وكلاء ClickUp ذكاءً تكيفيًا على سير عملك. فهم يفهمون السياق ويحللون الأنماط ويتخذون قرارات ذكية. على سبيل المثال، إذا فات محررك موعد تسليم فيديو عرض توضيحي لمنتج ما، يمكن لـ Ambient Agent إعادة ترتيب أولويات المهام ذات الصلة تلقائيًا، وإخطار مدير المشروع، وحتى تلخيص التحديثات المعلقة. أضف وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى: اكتشف العوائق المحتملة

قم بإنشاء ملخصات سريعة لجميع أمثلة مقاطع الفيديو التدريبية قيد التنفيذ

قم بتوجيه المهام ديناميكيًا بناءً على حجم العمل أو مجموعة المهارات

نظم جدولك الزمني باستخدام تقويم ClickUp

يعد النشر المستمر أمرًا حيويًا لنمو الشركات الناشئة. يتيح لك تقويم ClickUp الاطلاع على كل مرحلة من مراحل كتابة السيناريو والتصوير والتحرير والنشر في لمحة.

استخدم تقويم ClickUp لإدارة التسويق بالفيديو للشركات الناشئة

بفضل المزامنة الثنائية مع التقويمات الخارجية، مثل تقويم Google، فإن أي تحديث يتم إجراؤه في ClickUp ينعكس تلقائيًا عبر المنصات المتصلة. يمكنك أيضًا سحب المهام وإفلاتها بين الأيام أو الأسابيع لإعادة الجدولة على الفور والاختيار من بين التخطيطات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لتتناسب مع إيقاع إنتاجك.

تسهل المهام المرمزة بالألوان تحديد الأولويات، مثل اللون الأحمر لـ "التحرير" والأخضر لـ "الموافق عليه" والأزرق لـ "المنشور". تظهر المهام الفرعية ذات تواريخ الاستحقاق المحددة كأحداث منفصلة.

💡 نصيحة احترافية: عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة، تضمن التذكيرات المخصصة أن يكون الجميع على نفس الصفحة، مما يحفز فريقك قبل التصوير الكبير أو إطلاق الفيديو أو مراجعة المحتوى.

تتبع وقم بالقياس باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بمجرد نشر مقاطع الفيديو، تحتاج إلى معرفة أدائها، وتوفر لوحات معلومات ClickUp هذه الوضوح في الوقت الفعلي. يمكنك إضافة بطاقات للمهام قيد الإنتاج، ومتوسط الوقت من كتابة السيناريو إلى النشر، وحجم العمل لكل محرر، أو مقاييس الأداء مثل التفاعل والتحويل.

أضف بطاقات مخصصة إلى لوحة معلومات ClickUp لتتبع المقاييس الصحيحة

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء لوحة معلومات تسمى "مقاييس إنتاج الفيديو".

تعرض إحدى البطاقات ثمانية مقاطع فيديو قيد التحرير حاليًا، بينما تعرض بطاقة أخرى متوسط وقت الإنجاز البالغ 12 يومًا (بزيادة عن 9 أيام في الربع الماضي).

🔍 هل تعلم؟ 78٪ من المستهلكين يرغبون في أن تستخدم العلامات التجارية الفيديو بشكل أكبر للتواصل معهم. وعندما تكون هذه الفيديوهات مخصصة، فإن تأثيرها يكون أقوى. الفيديو المخصص أكثر فعالية بـ 3.5 مرة من الفيديو العام في جذب عملاء جدد أو الحفاظ على العملاء الحاليين.

الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الشركات الناشئة في التسويق بالفيديو

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها في التسويق بالفيديو، إلى جانب حلول عملية لكل منها:

الأخطاء الشائعة ✅ الحلول لا توجد أهداف أو مؤشرات أداء رئيسية واضحة حدد أهدافًا محددة للفيديو قبل الإنتاج لتوجيه المحتوى السعي وراء الانتشار على حساب القيمة الأساسية ركز على إنشاء محتوى يلقى صدىً كبيرًا لدى جمهور مستهدف محدد. ميزانية مخصصة بشكل خاطئ استثمر بشكل مناسب في الاستراتيجية، واكتب نصوصًا للفيديو، وتأكد من التوزيع عبر قنوات متعددة، وليس فقط المعدات. عدم وجود استراتيجية توزيع ضع خطة واضحة لاستخدام القنوات المملوكة والمكتسبة والمدفوعة رسائل تركز على الميزات سلط الضوء على المزايا والتأثير العاطفي بدلاً من مجرد سرد ميزات المنتج. رسائل غير واضحة أو مربكة استخدم لغة بسيطة وخالية من المصطلحات المتخصصة تنقل الرسالة الرئيسية بوضوح. تيرة رديئة وجاذبية ضعيفة اجذب الانتباه في الثواني الأولى وحافظ على الزخم من خلال سرد واضح وتحرير دقيق. تجاهل الجمهور المستهدف ابحث عن مقاطع فيديو وقم بتخصيصها وفقًا لاهتمامات الجمهور المستهدف المحدد جيدًا ونقاط ضعفه وتفضيلاته.

"إيقاف مؤقت" و"تشغيل" ذكي: انتقل إلى ClickUp

إن إنشاء مقاطع فيديو فعالة يعتمد على الهيكل والتوقيت والتنفيذ الذكي. عندما تكون النصوص والتحريرات وجداول النشر موجودة في مكان واحد، يصبح التسويق بالفيديو... سهلاً (نعم، نجرؤ على قول ذلك!).

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجعل كل خطوة في سير عمل إنتاج الفيديو الخاص بك أكثر كفاءة. استخدم ClickUp Docs لكتابة نصوص الفيديوهات الخاصة بك، وTasks لإدارة مراحل الإنتاج، وCalendar لجدولة تواريخ النشر دون تفويت أي شيء.

تتبع تقدم الحملة من خلال لوحات المعلومات، ودع ClickUp Automations تتولى الخطوات المتكررة. وبالطبع، لديك دائمًا ClickUp Brain لتحسين كل مرحلة من خلال تلخيص التحديثات، وتحديد أولويات المهام، وتحويل البيانات إلى رؤى.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

يجب أن تبدأ الشركات الناشئة بفيديوهات قصيرة وواضحة تشرح منتجاتها أو خدماتها، وتشارك قصة علامتها التجارية أو مؤسسها، وتبني الثقة. ومن الأنواع الفعالة في هذا الصدد: الفيديوهات التوضيحية، وشهادات العملاء، وعروض المنتجات، والفيديوهات الإرشادية الاحترافية، ونظرات خلف الكواليس.

بميزانية صغيرة، يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من الهواتف الذكية أو الكاميرات منخفضة التكلفة وأدوات التحرير المجانية أو بأسعار معقولة. ركز على سرد القصص الأصيلة بدلاً من الإنتاج عالي الجودة. استخدام المحتوى الموجود، مثل المقاطع التي أنشأها المستخدمون أو شهادات العملاء، يقلل التكاليف. كما أن التعاون مع العاملين المستقلين أو استخدام الرسوم المتحركة والقوالب البسيطة يساعد أيضًا.

تعتمد وتيرة النشر على المنصة والجمهور، ولكن الجدول الزمني العملي هو من ثلاثة إلى سبعة منشورات أسبوعيًا على منصات مثل Instagram وFacebook. يدعم TikTok وتيرة أعلى مع أربعة منشورات يوميًا؛ ومع ذلك، فإن 3-5 مرات في الأسبوع هو عدد معقول.

يتضمن قياس عائد الاستثمار تتبع مشاهدات الفيديو ومقاييس التفاعل ومعدلات النقر والتحويل والاحتفاظ بالجمهور. ادمج تحليلات الفيديو مع أنظمة المبيعات أو CRM لتعزية العملاء المحتملين أو المبيعات إلى محتوى الفيديو. تشمل المؤشرات الإضافية الوعي بالعلامة التجارية والعمر وتوليد العملاء المحتملين.

تتولى أدوات مثل Filmora و CapCut و iMovie مهمة التحرير بتكلفة معقولة. ومع ذلك، إذا كنت تريد منصة لإدارة سير عمل إنشاء محتوى الفيديو بالكامل، فإن ClickUp يعد خيارًا رائعًا. فهو يوفر أدوات شاملة لدعمك في جميع المراحل بدءًا من وضع الأفكار وكتابة النصوص في ClickUp Docs وحتى التصوير والتحرير والنشر باستخدام ClickUp Calendar.