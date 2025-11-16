أفضل بدائل StoryChief لتعزيز تسويق المحتوى

StoryChief هي منصة قوية لتسويق المحتوى، خاصة للفرق التي تريد مساحة شاملة لكتابة المحتوى وتحسينه ونشره. تعد ميزات SEO scoring و"Publish Everywhere" من الأسباب الرئيسية التي تدفع العديد من المسوقين إلى استكشافها في المقام الأول.

ولكن مع نمو عمليات المحتوى، تبدأ بعض الفرق في ملاحظة بعض القيود — مثل بطء عملية التحرير مع وجود العديد من المتعاونين، والتحكم المربك في الإصدارات، والأسعار التي يمكن أن ترتفع مع توسع الفريق.

عادةً ما يبدأ المسوقون في مقارنة البدائل في هذه المرحلة. لذا، بعد تحليل أفضل المنصات المستخدمة حاليًا من قبل فرق المحتوى والتسويق، قمت بتجميع أفضل 10 بدائل لـ StoryChief (بما في ذلك ClickUp ) التي تعالج هذه التحديات وتحافظ على سير العمل بسلاسة.

لنبدأ. 🎯

أفضل بدائل StoryChief في لمحة

فيما يلي جدول يقارن بين جميع منصات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في هذا المدونة. 📊

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إدارة شاملة للمشاريع وسير عمل المحتوى حجم الفريق: فرق المحتوى، عمليات التسويق، الوكالات AI Writer للعمل والمستندات واللوحات البيضاء والقوالب والتقويم والأتمتة مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Planable الموافقات التعاونية + النشر متعدد المنصات حجم الفريق: الوكالات، فرق التواصل الاجتماعي، المسوقون الذين يتعاملون مع العملاء عرض الخلاصة، عرض التقويم، الموافقات على أساس الأدوار، التعليقات المشتركة خطة مجانية؛ مدفوعة من 39 دولارًا شهريًا ContentStudio جدولة المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي + إعداد التقارير حجم الفريق: الوكالات، العاملون المستقلون، مديرو العلامات التجارية المتعددة التعليقات التلقائية بالذكاء الاصطناعي والتحليلات وتقصير الروابط والتقارير ذات العلامة البيضاء تبدأ الخطط من 29 دولارًا شهريًا Semrush تحسين محركات البحث + تحسين تسويق المحتوى حجم الفريق: مسوقو النمو، استراتيجيو تحسين محركات البحث مخطط الكلمات الرئيسية، بحث الموضوعات، تدقيق المحتوى، رؤى المنافسين تبدأ الخطط من 199 دولارًا شهريًا Hootsuite النشر الاجتماعي + تتبع المشاعر حجم الفريق: المؤسسات والوكالات والفرق متعددة الوظائف OwlyGPT، Streams، الاستماع الاجتماعي، Advanced Inbox تبدأ الخطط من 149 دولارًا شهريًا Buffer النشر على منصات متعددة + حملات الروابط في السيرة الذاتية حجم الفريق: المبدعون والشركات الناشئة وفرق التسويق الصغيرة لوحة التحكم Engage، الصفحة الرئيسية، استيراد Canva، أدوات التعاون خطة مجانية؛ مدفوعة من 6 دولارات شهريًا Surfer SEO تحسين محركات البحث على الصفحة باستخدام بيانات SERP حجم الفريق: فرق تحسين محركات البحث ومديري المدونات ومسوقي المحتوى محرر المحتوى، محلل SERP، التدقيق، AI Humanizer تبدأ الخطط من 99 دولارًا شهريًا Jasper إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع حجم الفريق: فرق المحتوى والوكالات والمسوقون في مجال التجارة الإلكترونية صوت العلامة التجارية، الدردشة بالذكاء الاصطناعي، قوالب الحملات، مجموعة الصور بالذكاء الاصطناعي خطط مدفوعة تبدأ من 69 دولارًا شهريًا CoSchedule تخطيط الحملات على أساس التقويم حجم الفريق: فرق التسويق ومديرو الحملات التقويم، ReQueue، Insights، Headline Studio خطة مجانية؛ مدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Prismic نظام إدارة المحتوى بدون واجهة + إنشاء صفحات قائم على المكونات حجم الفريق: فرق المطورين والمسوقين، المؤسسات ذات المحتوى الكثيف Slice Machine، التوطين، وضع المعاينة، النشر المجدول خطة مجانية؛ مدفوعة من 15 دولارًا شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل StoryChief؟

عند استكشاف بدائل StoryChief، ابدأ بتحديد العوامل التي تعيق إدارة تسويق المحتوى، مثل أدوات التعاون المحدودة بين أعضاء الفريق، أو سير العمل الصارم، أو ارتفاع التكاليف.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

أدوات مرنة لتنظيم المحتوى: تدعم المستندات تدعم المستندات وقوالب تقويم المحتوى والكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لسرعة أكبر في الصياغة والتعاون.

النشر عبر القنوات: يتيح لك النشر عبر قنوات متعددة أو إدارة تقويمات المحتوى دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

إدارة مشاريع قوية: تدمج المهام والموافقات والجداول الزمنية في مكان واحد لتتبع مشاريع التسويق بشكل أفضل.

مساعدة مدمجة بالذكاء الاصطناعي: تتجاوز التدقيق النحوي، وتقدم توليد الأفكار، وملخصات المحتوى، ودعم التحرير السياقي، تتجاوز التدقيق النحوي، وتقدم توليد الأفكار، وملخصات المحتوى، ودعم التحرير السياقي، وقوالب كتابة المحتوى

التحليلات والتقارير المتقدمة: يقيس التفاعل وأداء تحسين محركات البحث (SEO) وعائد الاستثمار في الحملات في الوقت الفعلي.

أسعار قابلة للتعديل وتكاملات: يتصل بمنصات أخرى، مثل Slack وHubSpot وملفك الشخصي على Google Business، لتحقيق نمو ميسور التكلفة مع فريقك.

📮 ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

أفضل بدائل StoryChief

فيما يلي أفضل بدائل StoryChief. 👇🏼

1. ClickUp (الأفضل لإدارة سير عمل المشاريع والمحتوى الشامل)

قم بإدارة المشاريع الإبداعية باستخدام ClickUp Tasks أنشئ مهام ClickUp لكل مادة تسويقية لتضمن عدم تفويت أي شيء.

لقد استخدمت ClickUp في العديد من مشاريع المحتوى، وبصراحة، إنها الأداة الوحيدة التي أعود إليها دائمًا. على عكس StoryChief، التي تركز في الغالب على النشر والتعاون، فقد وفرت لي نظامًا بيئيًا كاملًا لتخطيط المحتوى وإنشائه ومراجعته وجدولته.

ClickUp for Content Marketers هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إليك كيفية استخدام فرق التسويق لـ ClickUp. 🤩

تساعدك هرمية المشاريع في ClickUp على تجاوز فوضى "كل شيء في سلة واحدة" وبناء هيكل باستخدام المساحات والمجلدات والقوائم والمهام والمهام الفرعية.

تشكل مهام ClickUp هنا الأساس لمشروع التسويق. لنفترض أن لديك خمسة كتاب ومحررين اثنين وشخصًا مسؤولًا عن الرسومات. يمكنك إنشاء بطاقات مهام لـ "مقال المدونة أ" وتعيين الكاتب وربط مهمة فرعية وإضافة علامة أولوية عالية مع تاريخ استحقاق. بهذه الطريقة، تظل المعلومات مركزية ويتم حفظ السياق.

قم بإنشاء المستندات بسهولة

بمجرد تحديد هيكل إدارة المحتوى الخاص بك، يحين وقت صياغة الوثائق والموجزات وخطط المحتوى وأدلة الأسلوب. يوحد ClickUp Docs الكتابة والتعاون والتنفيذ في مكان واحد.

اربط ملخصات المحتوى الخاص بك بالتنفيذ باستخدام ClickUp Docs

تدعم هذه الأداة التعاون في الوقت الفعلي، وتتيح للكتاب والمحررين والمصممين العمل على نفس المستند دون الكتابة فوق تعديلات بعضهم البعض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحويل التعليقات مباشرة إلى عناصر عمل. لنفترض أنك تركت تعليقًا مثل "أضف المزيد من العناصر المرئية إلى هذا القسم". يمكنك تحويل هذه الملاحظة إلى مهمة وتعيينها إلى التصميم الخاص بك دون مغادرة المساحة.

قم بتضمين قوائم المراجعة والجداول وحتى العروض الحية للمهام أو لوحات المعلومات المركزية. وهذا يعني أن وثيقة استراتيجية المحتوى الخاصة بك يمكن أن تتضمن عرضًا حيًا لتقويم التحرير الخاص بك أيضًا!

تعرف على كيفية تحقيق أهدافك التسويقية المحددة باستخدام ClickUp. 👀

احصل على مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

القفزة التالية في الإنتاجية هي استخدام ClickUp Brain لدفع العمل وتحديد أولوياته وأتمتته. فهو يربط بين مهامك ووثائقك ومحادثاتك.

استخدم AI Writer for Work من ClickUp Brain في ClickUp Docs كلما واجهتك صعوبة في الكتابة!

وهي تقوم على ثلاثة ركائز:

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي لأتمتة أنشطة إدارة المشاريع الروتينية مثل تتبع التقدم المحرز، والاجتماعات اليومية، والتحديثات، وإنشاء المهام.

AI Knowledge Manager، المعروف أيضًا باسم المعروف أيضًا باسم ClickUp Enterprise Search ، للحصول على إجابات سياقية فورية من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

AI Writer for Work لكتابة تقارير ورسائل بريد إلكتروني ووثائق وغيرها من المستندات الخاصة بالوظيفة والسياق.

فيما يلي بعض المطالبات المفضلة لدي لمساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي: اكتب مقدمة مدونة من 200 كلمة لتحديث منتجنا الجديد

لخص هذا المستند في ثلاث نقاط رئيسية موجهة للعملاء

حوّل هذه الملاحظة العصف الذهني إلى مخطط محتوى

ونظرًا لأنه مدمج في سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، فإنه يفهم مشاريعك ومواعيدك النهائية وأهدافك لضمان دقة وذات صلة نتائجه.

يدعم ClickUp Brain أيضًا أحدث جيل من نماذج الذكاء الاصطناعي للقضاء على انتشار الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ChatGPT وClaude Opus وSonnet وGemini.

استخدم القوالب المعدة مسبقًا

عندما لا أرغب في إنشاء سير عمل تسويقي مخصص من الصفر، ألجأ إلى قوالب ClickUp.

أحد البدائل المفضلة لدي هو قالب إدارة المحتوى ClickUp.

احصل على قالب مجاني قم بتخطيط المحتوى وتنظيمه وتتبعه مع قياس الأداء مقابل الأهداف باستخدام نموذج إدارة المحتوى ClickUp.

يوفر ClickUp حالات مخصصة مثل المفهوم وقيد المراجعة وقيد التطوير ومنشور لمعرفة المكانة الدقيقة لكل محتوى في خط الإنتاج. تحافظ الحقول المخصصة في ClickUp، مثل القناة والميزانية واسم الحملة والنماذج، على ارتباط كل مهمة بتفاصيل التسويق. كما أنني أتنقل بين طرق عرض ClickUp مثل اللوحة والجدول الزمني أو Gantt لرسم خريطة للمواعيد النهائية.

أفضل ميزات ClickUp

تحديد وتتبع معالم المحتوى: حدد حدد مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى ، وقسمها إلى أهداف قابلة للقياس، وتابع التقدم في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

حوّل الأفكار إلى أفعال: خطط جلسات العصف الذهني على خطط جلسات العصف الذهني على لوحات ClickUp البيضاء ، وحوّل المفاهيم إلى مخططات منظمة واربطها مباشرة بالمهام أو المستندات.

تصور الجداول الزمنية: تتبع الاجتماعات والمواعيد النهائية وتواريخ النشر دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات باستخدام تتبع الاجتماعات والمواعيد النهائية وتواريخ النشر دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات باستخدام ClickUp Calendar

أتمتة المهام المتكررة: قم بتعيين مشغلات قائمة على القواعد تؤدي إجراءات من خطوة واحدة أو عدة خطوات لتجنب إضاعة الوقت في الأعمال الروتينية باستخدام قم بتعيين مشغلات قائمة على القواعد تؤدي إجراءات من خطوة واحدة أو عدة خطوات لتجنب إضاعة الوقت في الأعمال الروتينية باستخدام ClickUp Automations

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات في منصة واحدة، قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم في البداية.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2 هذه كل شيء:

بصفتي مسوقًا للمحتوى، أحصل على معظم مهام عملي من خلال مدير المشاريع لدينا، وقد ساعدني ClickUp في تسهيل هذه العملية برمتها. بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو سلاسل المحادثات على Slack لمحاولة تحديد الأولويات، يمكنني فتح ClickUp والاطلاع على الفور على المهام المطلوبة مني، والمهام القادمة، والمهام المتأخرة. أحب الطريقة التي يتم بها عرض كل شيء بوضوح. كل مهمة تأتي مع كل التفاصيل التي أحتاجها — الملخصات والمرفقات والمواعيد النهائية والتعليقات — لذلك لا أضطر إلى البحث عن المعلومات أو التساؤل عما هو متوقع مني...

بصفتي مسوقًا للمحتوى، أحصل على معظم مهام عملي من خلال مدير المشاريع لدينا، وقد ساهم ClickUp في تسهيل هذه العملية برمتها. بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو سلاسل المحادثات على Slack لمحاولة تحديد الأولويات، يمكنني فتح ClickUp والاطلاع على الفور على المهام المطلوبة مني، والمهام القادمة، والمهام المتأخرة.

أحب الطريقة التي يتم بها عرض كل شيء بوضوح. كل مهمة تأتي مع كل التفاصيل التي أحتاجها — الملخصات والمرفقات والمواعيد النهائية والتعليقات — لذلك لا أضطر إلى البحث عن المعلومات أو التساؤل عما هو متوقع مني...

2. Planable (الأفضل للموافقات التعاونية على وسائل التواصل الاجتماعي والنشر متعدد المنصات)

عبر Planable

Planable هو برنامج تعاون في مجال المحتوى مصمم لتخطيط المنشورات والموافقة عليها وجدولتها عبر منصات متعددة. يمكنك رؤية المنشورات بالشكل الذي ستظهر به على كل منصة، وترك تعليقات أو اقتراحات أو ملاحظات. وهذا يبقي ملاحظات العملاء منفصلة عن المناقشات الداخلية.

أحب بشكل خاص القدرة على تصور شبكات Instagram والتأكد من أن المنشورات تبدو متماسكة، حتى عندما يظهر المحتوى المنشور خارج الأداة في التخطيط. يقوم فريقي بإنشاء مساحات عمل منفصلة لكل عميل، والتحكم في الأدوار والأذونات، وتخصيص تدفقات الموافقة بحيث ينتقل المحتوى بسلاسة من المسودات إلى المنشورات النهائية.

أفضل ميزات Planable

قم بتصور المحتوى باستخدام Feed View لترى كيف تظهر منشوراتك على مختلف المنصات الاجتماعية.

قم بجدولة المنشورات والموافقة عليها وتعديلها في عرض التقويم ، باستخدام السحب والإفلات مع تسميات مرمزة بالألوان للتنظيم.

احتفظ بجميع التعليقات في مكان واحد، وحل المشكلات بسرعة، وشارك روابط لمرة واحدة للمراجعة المخصصة باستخدام التعليقات والاقتراحات .

قم بتركيز المحتوى باستخدام مكتبة الوسائط المدمجة، حيث يمكنك أيضًا تخزين الصور ومقاطع الفيديو والأصول الأخرى لسهولة الوصول إليها.

قيود Planable

لا تشمل الخطط الأساسية التحليلات، وهي تتطلب رسومًا إضافية.

قد تكون إدارة عدة عملاء أو حملات واسعة النطاق أمرًا صعبًا.

أسعار قابلة للتخطيط

مجاني

الأساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل

المزايا: 59 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Planable

G2: 4. 6/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Planable؟

وفقًا لتعليقات المستخدمين:

Planable هو أكثر برامج جدولة وسائل التواصل الاجتماعي موثوقية من بين جميع البرامج التي اختبرناها، ونحن نستخدمه الآن منذ بضع سنوات. […] تعتبر ميزات مثل التحليلات والمحادثات إضافات رائعة، وشعرنا أنها كانت القطع الوحيدة المفقودة، ولكن التكلفة الباهظة منعتنا من إضافتها إلى برنامج مرتفع التكلفة بالفعل.

Planable هو أكثر برامج جدولة وسائل التواصل الاجتماعي موثوقية من بين جميع البرامج التي اختبرناها، ونحن نستخدمه الآن منذ بضع سنوات. […] تعتبر ميزات مثل التحليلات والمحادثات إضافات رائعة، وشعرنا أنها كانت القطع المفقودة الوحيدة، ولكن التكلفة الباهظة منعتنا من إضافتها إلى برنامج مرتفع التكلفة بالفعل.

3. ContentStudio (الأفضل لتخطيط المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والجدولة، ومراقبة الأداء)

عبر ContentStudio

لقد استخدمت ContentStudio لإدارة وتنمية قنوات اجتماعية متعددة في وقت واحد. فهو يجمع بين أدوات النشر والتحليلات والذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعد المسوقين والوكالات على تبسيط سير العمل اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين النتائج. يتيح لك صندوق الوارد إدارة جميع التفاعلات، بحيث يمكنك الرد على الرسائل المباشرة والتعليقات عبر كل منصة دون عناء.

كل شيء يبدو منظمًا. تساعد مساحات العمل المخصصة ولوحات المعلومات ذات العلامات البيضاء والتقارير الآلية في الحفاظ على تنظيم العلامات التجارية وإثارة إعجاب العملاء. يمكنني إعداد تقارير تحمل العلامة التجارية يتم إرسالها تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني، وهي مخصصة بالكامل بشعار وبيانات كل عميل.

أفضل ميزات ContentStudio

قم بتسريع إنشاء المحتوى باستخدام AI Powerpack لإنشاء تعليقات وهاشتاغات وأفكار للنشر من خلال مطالبات بسيطة.

صمم بسهولة باستخدام AI Image Generator الذي يحول الأفكار إلى صور فريدة ومتوافقة مع العلامة التجارية.

تتبع النجاح على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تحليلات المنافسين لقياس الأداء وتحديد الاتجاهات.

بسّط عملية انضمام العملاء باستخدام EasyConnect، مما يتيح للعملاء ربط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون مشاركة كلمات المرور بشكل آمن.

قيود ContentStudio

قد تكون الإشعارات الداخلية للرسائل غير المقروءة مزعجة أو متكررة

تحتاج أدوات إدارة المؤثرين إلى تحسينات لتناسب الجماهير المتخصصة، بما في ذلك إدارة الرسائل المباشرة والحملات.

أسعار ContentStudio

قياسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدمين

Agency Unlimited: 139 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات ContentStudio

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ContentStudio؟

من مراجعة Capterra:

مليئة بالميزات والوظائف، ContentStudio هي حقًا منصة قوية لأي شخص يرغب في التحكم في محتواه عبر الإنترنت وإدارة مقاييسه... بالنسبة لغير التقنيين، قد تكون هذه المنصة مربكة بعض الشيء. قد يقول البعض أن هناك الكثير من الخيارات وأن استخدامها بشكل صحيح يتطلب بعض الوقت للتعلم. ومع ذلك، فإنني أفضل التحكم والإدارة الدقيقين لمحتواي.

مليئة بالميزات والوظائف، ContentStudio هي حقًا منصة قوية لأي شخص يرغب في التحكم في محتواه عبر الإنترنت وإدارة مقاييسه... بالنسبة لغير التقنيين، قد تكون هذه المنصة مربكة بعض الشيء. قد يقول البعض أن هناك الكثير من الخيارات وأن استخدامها بشكل صحيح يتطلب بعض الوقت للتعلم. ومع ذلك، فإنني أفضل التحكم والإدارة الدقيقين لمحتواي.

4. Semrush (الأفضل لتحسين محركات البحث القائمة على البيانات وتسويق المحتوى)

عبر Semrush

Semrush هي واحدة من أكثر منصات التسويق الرقمي غنىً بالبيانات، وقد تم تصميمها لمساعدة العلامات التجارية على فهم أسواقها وتحسين ظهورها وتفوقها على المنافسين. ما بدأ كأداة SEO تطور إلى مجموعة كاملة تضم أكثر من 50 أداة تشمل SEO و PPC وتسويق المحتوى وأبحاث السوق وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

يعجبني كيف يجمع بين جمع البيانات الضخمة وخوارزميات التعلم الآلي لتقديم رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ حول العوامل التي تدفع حركة المرور والتحويلات والتصنيفات. يتم استخدامه لتحليل تصنيفات منافسيّ، ومصدر حركة المرور الخاصة بهم، والكلمات الرئيسية أو الروابط الخلفية التي تدعم أداءهم.

أفضل ميزات Semrush

قم بتدقيق مواقع الويب تلقائيًا باستخدام أدوات SEO التقنية لاكتشاف أخطاء الزحف والروابط المعطلة ومشكلات الأداء.

اكتشف الفرص باستخدام مجموعة أدوات Keyword Research لتحديد مصطلحات البحث عالية التأثير ومنخفضة المنافسة.

عزز سلطة المجال باستخدام أدوات بناء الروابط التي تحدد الروابط الخلفية المحتملة الموثوقة.

قم بتحسين المحتوى الحالي باستخدام مجموعة أدوات تحسين المحتوى ، بحيث يتوافق مع نية البحث ومعايير قابلية القراءة.

قيود Semrush

تفتقر رؤى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الشفافية في كيفية إنشائها

قد تحتاج بعض الميزات المتخصصة (مثل الموضوعات المختارة أو الإشارات LLM) إلى مزيد من الوضوح أو مصادر البيانات.

أسعار Semrush

المبتدئين: 199 دولارًا شهريًا

Pro+: 299 دولارًا شهريًا

متقدم: 549 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Semrush؟

يصف هذا المراجع الأمر جيدًا:

Semrush سهل الاستخدام للغاية، حتى للمبتدئين، مع توفير العمق والتطور اللازمين لتحليلات SEO والتسويق المتقدمة. واجهة المنصة سهلة الاستخدام، ويمكن دمجها مع أدوات أخرى (مثل Google Analytics أو Search Console) بسرعة وسلاسة. […] على الرغم من قوة المنصة، إلا أنني أحيانًا أشكك في دقة بعض الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرؤى المستمدة من البيانات.

Semrush سهل الاستخدام للغاية، حتى للمبتدئين، مع توفير العمق والتطور اللازمين لتحليلات SEO والتسويق المتقدمة. واجهة المنصة سهلة الاستخدام، ويمكن دمجها مع أدوات أخرى (مثل Google Analytics أو Search Console) بسرعة وسلاسة. [...] على الرغم من قوة المنصة، إلا أنني أحيانًا أشكك في دقة بعض الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرؤى المستمدة من البيانات.

5. Hootsuite (الأفضل للنشر المركزي على وسائل التواصل الاجتماعي والاستماع وإدارة التفاعل)

عبر Hootsuite

يظل Hootsuite برنامجًا موثوقًا لإدارة الحملات للشركات والوكالات التي تتعامل مع علامات تجارية متعددة. يتيح لي Hootsuite Analytics تخطيط ونشر وتحليل التفاعل عبر كل منصة رئيسية، مثل Instagram و LinkedIn و X و YouTube و TikTok وغيرها، مع معايير مرجعية مخصصة وتقارير عن المشاعر.

ما يميز Hootsuite بالنسبة لي هو OwlyGPT، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي تم تدريبه على الاتجاهات الاجتماعية في الوقت الفعلي. يقدم لي أفكارًا بناءً على الموضوعات الحالية، ويحلل مشاعر الجمهور، ويقدم توصيات لاستراتيجية تسويق المحتوى مصممة خصيصًا لعلامتي التجارية.

أفضل ميزات Hootsuite

أتمتة تفاعلات العملاء باستخدام ميزات Advanced Inbox مثل الردود المحفوظة وردود الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

اكتشف رؤى العلامة التجارية من خلال أدوات الاستماع الاجتماعي التي تراقب الإشارات والهاشتاغات وتغيرات المشاعر.

حسّن جداول النشر باستخدام خرائط الحرارة لأفضل وقت للنشر ، التي تظهر الأوقات التي يكون فيها جمهورك أكثر نشاطًا.

وسّع نطاق وصولك باستخدام Hootsuite Boost لتحويل المنشورات العضوية الأفضل أداءً إلى إعلانات مدفوعة تلقائيًا.

قيود Hootsuite

يواجه تحليل المشاعر صعوبة في اكتشاف السخرية واللغة العامية

تجربة قديمة أو مجزأة بين الوحدات النمطية مثل Planner و Streams و Analytics

أسعار Hootsuite

قياسي: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hootsuite؟

إليك ما قاله مراجع Capterra:

كانت القدرة على النشر على مواقع متعددة مفيدة للغاية. كما أن سهولة تحديث صياغة المنشور لكل موقع هي عملية جيدة أيضًا. أعجبني أيضًا إمكانية جدولة المنشورات... غالبًا ما كنت أجد أن المنشور لم يتم نشره ولم أتلق أي إشعار بعدم نشره، وبالتالي فاتني. كما لاحظت أنه غالبًا ما ينقطع الاتصال بالمنصة.

كانت القدرة على النشر على مواقع متعددة مفيدة للغاية. كما أن سهولة تحديث صياغة المنشور لكل موقع هي عملية جيدة أيضًا. أعجبني أيضًا إمكانية جدولة المنشورات... غالبًا ما كنت أجد أن المنشور لم يتم نشره ولم أتلق أي إشعار بعدم نشره، وبالتالي فاتني. كما لاحظت أنه غالبًا ما ينقطع الاتصال بالمنصة.

6. Buffer (الأفضل لتبسيط الجدولة متعددة المنصات وحملات الروابط في السيرة الذاتية للعلامات التجارية)

عبر Buffer

في رأيي، يعد Buffer خيارًا جيدًا للمبدعين وفرق التسويق الصغيرة التي تريد طريقة بسيطة لتخطيط المحتوى ونشره وتتبع أدائه دون تعقيد. يوفر مجموعة واسعة من تكاملات النشر، بما في ذلك Instagram و TikTok وحتى Bluesky. أستخدمه لجدولة المنشورات ونشرها تلقائيًا أو الحصول على تذكير أصلي عندما يحين وقت النشر.

وإذا كنت تبحث عن تحسين التفاعل، فإن Buffer يساعدك على إدارة محادثات الجمهور وحتى تصميم صفحة رابط في السيرة الذاتية قابلة للتخصيص لتوجيه حركة المرور إلى المحتوى أو المنتجات الخاصة بك.

أفضل ميزات Buffer

نظم الأفكار بصريًا باستخدام وضع الإنشاء ، وقم بتجميع المحتوى حسب الموضوعات أو الحملات أو الأهداف

تواصل مع جمهورك باستخدام لوحة التحكم Engage للرد على التعليقات والرسائل على Facebook و Instagram.

قم ببناء مركز علامتك التجارية باستخدام link-in-bio ( صفحة البداية )، وهي صفحة قابلة للتخصيص لعرض الروابط ومقاطع الفيديو والمنتجات مع تحليلات مدمجة.

استيراد الوسائط بسلاسة من Canva أو Google Drive أو Dropbox للحفاظ على التصميم والنشر في تدفق واحد

قيود Buffer

لا توجد ميزات موحدة للبريد الوارد أو ميزات تفاعل متقدمة للرد على التعليقات/الرسائل، على عكس بدائل Buffer

أعطال عرضية أو فشل في تحميل المنشورات، خاصة على Instagram

أسعار Buffer

مجاني

أساسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Buffer

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buffer؟

إليك كيف ترى إحدى مراجعات G2 الأمر:

ما أحبه حقًا في Buffer هو مدى بساطته ونظافته. إنه يزيل الشعور بالضغط من إدارة وسائل التواصل الاجتماعي...

ما أحبه حقًا في Buffer هو مدى بساطته ونظافته. إنه يزيل الشعور بالضغط من إدارة وسائل التواصل الاجتماعي...

7. Surfer SEO (الأفضل لتخطيط محتوى SEO والتحسين المباشر على الصفحة باستخدام بيانات SERP)

عبر Surfer SEO

Surfer SEO هي منصتي المفضلة لأي شخص جاد في الحصول على ترتيب أعلى في Google. فهي تحلل ما ينجح بالفعل لدى المنافسين الأعلى ترتيبًا وتوفر لي خارطة طريق لتسويق المحتوى مدعومة بالبيانات لتحسين صفحاتي.

يقوم محرر المحتوى بتحليل أكثر من 500 عامل، من كثافة الكلمات المفتاحية وهيكلها إلى عدد الكلمات والعناوين، لضمان توافق المحتوى مع ما تقدره محركات البحث (وروبوتات الذكاء الاصطناعي).

بناءً على خبرتي، يعمل Surfer بشكل جيد لمديري المحتوى لأنه يجمع بين الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والإبداع البشري. باستخدام أدوات مثل Content Planner، يمكنك تخطيط مجموعات الموضوعات التي تعزز سلطتك بمرور الوقت، بينما يسلط Content Audit الضوء على الفرص الضائعة في صفحاتك الحالية.

أفضل ميزات Surfer SEO

حلل استراتيجيات المنافسين باستخدام SERP Analyzer ، وقارن بين أكثر من 500 عامل تصنيف تؤثر على الأداء.

AI Humanizer لإنشاء نصوص طبيعية وسهلة القراءة. استخدم الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى معلإنشاء نصوص طبيعية وسهلة القراءة.

أنشئ ملخصات المحتوى على الفور باستخدام Outline Builder ، مع عناوين وأسئلة محسّنة.

اكتب وحسّن المحتوى بأي لغة للوصول إلى الجماهير العالمية من خلال رؤى SEO محلية.

قيود Surfer SEO

باهظ الثمن بالنسبة للمستقلين والفرق الصغيرة، خاصة في الخطط المبدئية

يحد النظام القائم على الائتمان من كمية المحتوى التي يمكنك إنشاؤها لكل خطة

أسعار Surfer SEO

أساسي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الحجم: 219 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 999 دولارًا أمريكيًا شهريًا فما فوق (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Surfer SEO؟

قالت مراجعة G2:

Surfer سهل الاستخدام للغاية ودقيق ويقدم دعمًا ممتازًا للعملاء... فقط لا يمكنني شراء المزيد من الرصيد لكاتب المحتوى. بخلاف ذلك، كل شيء جيد 🙂

Surfer سهل الاستخدام للغاية ودقيق ويقدم دعمًا ممتازًا للعملاء... فقط لا يمكنني شراء المزيد من الرصيد لكاتب المحتوى. بخلاف ذلك، كل شيء جيد 🙂

8. Jasper (الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والكتابة المتسقة مع العلامة التجارية عبر جميع التنسيقات)

عبر Jasper

Jasper هي منصة ذكاء اصطناعي توليدية مصممة لمساعدة المسوقين والوكالات وفرق المحتوى على إنشاء محتوى مكتوب ومرئي عالي الجودة على نطاق واسع. وهي توفر مجموعة من الأدوات التي تحافظ على اتساق العلامة التجارية وتبسط سير عمل الحملات وتوفر معلومات تسويقية قابلة للتنفيذ.

أنا معجب بمجموعة AI Image Suite المتقدمة التي تتيح لي إنشاء أو تحرير العناصر المرئية للحملات في ثوانٍ معدودة. من إزالة الخلفيات وتقليص الصور إلى الترقية الجماعية وإزالة النصوص، تساعد هذه الأداة في تقليل الاختناقات في سير عمل المحتوى المرئي.

أفضل ميزات Jasper

حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام Brand Voice و Brand IQ لضمان توافق كل جزء مع أسلوبك ونبرة صوتك.

قم بالعصف الذهني والتعاون مع Jasper Chat لتصور الأفكار وصقلها وتحرير المحتوى بشكل تفاعلي.

أتمتة سير العمل باستخدام Canvas و Agents المخصص للتعامل مع البحث والتحسين والتخصيص

أنشئ محتوى باستخدام قوالب وسائل التواصل الاجتماعي لمنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ووصف المنتجات.

قيود Jasper

يشكو المستخدمون من أن النتائج تظل متشابهة على الرغم من المطالبات المخصصة

المحتوى القصير الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لا يرقى إلى مستوى التوقعات

أسعار Jasper

المزايا: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper؟

وقد عبرت إحدى المراجعات على G2 عن ذلك بالقول:

Jasper Chat هو أداة مساعدة ممتازة في الكتابة تساعدني في التغلب على عائق الكتابة. تساعدني في إضافة أفكار إبداعية وتتيح لي استمرار ابتكار طرق جديدة لمواجهة المشكلة. […] بصراحة، لا تؤدي هذه الأداة دورًا فعالًا في إنتاج المحتوى، ويبدو أن ذلك قد لا يكون دقيقًا خاصةً عندما يتعلق الأمر بالحقائق.

Jasper Chat هو أداة مساعدة ممتازة في الكتابة تساعدني في التغلب على عائق الكتابة. تساعدني في إضافة أفكار إبداعية وتتيح لي استمرار ابتكار طرق جديدة لمواجهة المشكلة. […] بصراحة، لا تؤدي هذه الأداة دورًا فعالًا في إنتاج المحتوى، ويبدو أن ذلك قد لا يكون دقيقًا خاصةً عندما يتعلق الأمر بالحقائق.

9. CoSchedule (الأفضل لتخطيط الحملات التسويقية والتنسيق القائم على التقويم)

عبر CoSchedule

يحتل CoSchedule المرتبة التاسعة في قائمتي، وهو عبارة عن تقويم تسويقي ومنصة لإدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي مصممة لتنظيم الحملات التسويقية بكفاءة.

تعمل المنصة على أتمتة المهام المتكررة مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ReQueue، وتتبع أداء الحملات، وتبقي عمليات الموافقة مبسطة. يمكنني تنظيم المشاريع باستخدام الحقول المخصصة ولوحات Kanban وسير العمل التعاوني، بحيث يعرف كل فرد في فريقي ما يحدث ومن المسؤول في كل خطوة.

أفضل ميزات CoSchedule

استخدم التقويم لتصور جميع المشاريع والمهام والمنشورات الاجتماعية

انشر عبر القنوات من لوحة تحكم واحدة، بما في ذلك المدونات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

قم بتحليل الحملات باستخدام Insights Assistant لتتبع الأداء عبر المنصات في الوقت الفعلي.

حسّن النصوص والعناوين باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Headline Studio وHire Mia.

قيود CoSchedule

تكامل ضعيف أو معطل مع منصات مثل Meta (Facebook) وعدم دعم X

لا ينبه المستخدمين عند فصل الحسابات الاجتماعية، مما يتسبب في فشل النشر

أسعار CoSchedule

مجاني

التقويم الاجتماعي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم الوكالة: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم المحتوى: أسعار مخصصة

مجموعة أدوات التسويق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CoSchedule

G2: 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CoSchedule؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

عناويني تتحسن. الناس ينقرون بالفعل على مقالاتي. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالنتائج أو النصائح. كان يتعلق بالثقة التي منحني إياها. لم أعد أشك في كل كلمة أختارها... قد لا يكون مناسبًا تمامًا لكل صناعة. إذا كنت تكتب للمتعة فقط، فقد تكون بعض الأشياء المتقدمة أكثر من اللازم.

عناويني تتحسن. الناس ينقرون بالفعل على مقالاتي. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالنتائج أو النصائح. كان يتعلق بالثقة التي منحني إياها. لم أعد أشك في كل كلمة أختارها... قد لا يكون مناسبًا تمامًا لكل صناعة. إذا كنت تكتب للمتعة فقط، فقد تكون بعض الأشياء المتقدمة أكثر من اللازم.

10. Prismic (الأفضل لإنشاء صفحات بدون رأس باستخدام مكونات محددة من قبل المطور)

عبر Prismic

أستخدم Prismic كنظام إدارة محتوى بدون واجهة مستخدم ومنشئ صفحات لإطلاق مواقع الويب والصفحات المقصودة بسرعة دون المساس باتساق العلامة التجارية. وهو مبني على Slices، وهي مكونات معيارية قابلة لإعادة الاستخدام تسهل الحفاظ على مظهر متماسك عبر عدة صفحات. كما أنها تقلل بشكل كبير من أعمال التطوير المتكررة.

أقدر أنه يوفر Slice Machine، وهي أداة لإنشاء مكونات معتمدة مسبقًا ودفعها إلى أدوات إنشاء الصفحات المخصصة. هذا يعني أن فريقي يمكنه التركيز على إنشاء الميزات مع منح المسوقين الحرية في إطلاق الصفحات أو تحديثها بشكل مستقل.

أفضل ميزات Prismic

استخدم Page Builder لإنشاء وتحرير صفحات جذابة بصريًا في الوقت الفعلي.

استفد من التكامل العميق مع أطر عمل مثل Next. js و Nuxt و SvelteKit

جدولة الإصدارات لنشر الصفحات أو التحديثات المجمعة في الأوقات المثلى

قم بإدارة الترجمة عن طريق إنشاء وتحرير الصفحات بعدة لغات بكفاءة.

قيود Prismic

خيارات محدودة لإضافتها إلى "شرائحك"

لا تقوم ميزة الحفظ التلقائي دائمًا بحفظ المحتوى، خاصة قبل الخروج من الصفحة.

أسعار Prismic

مجاني

المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل ثلاثة مستخدمين

صغير: 30 دولارًا شهريًا لسبعة مستخدمين

متوسط: 180 دولارًا شهريًا لكل 25 مستخدمًا

بلاتينيوم: 750 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات Prismic

G2: 4. 3/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Prismic؟

إليك ما قاله أحد المراجعين:

لقد أنشأت صفحة الهبوط التسويقية بالكامل باستخدام Prismic واستخدمتها يوميًا لمدة أسبوع تقريبًا. كان Prismic سهل الاستخدام للغاية بمجرد تعلم أساسياته. […] كانت الوثائق اللازمة للبدء قليلة بعض الشيء، لذا يمكنهم بالتأكيد تحسين دليل البدء. على وجه التحديد، كان من المربك بالنسبة لي كيفية الاستفادة من أشياء مثل Slices داخل Custom Types.

لقد أنشأت صفحة الهبوط التسويقية بالكامل باستخدام Prismic واستخدمتها يوميًا لمدة أسبوع تقريبًا. كان Prismic سهل الاستخدام للغاية بمجرد تعلم أساسياته. […] كانت الوثائق اللازمة للبدء قليلة بعض الشيء، لذا يمكنهم بالتأكيد تحسين دليل البدء. على وجه التحديد، كان من المربك بالنسبة لي كيفية الاستفادة من أشياء مثل Slices داخل Custom Types.

أعد كتابة "قصتك" باستخدام ClickUp

إن العثور على أداة تسويق المحتوى المناسبة يتعلق ببناء عملية أكثر تعاونية تدعم نمو فريقك. StoryChief رائع لتركيز المحتوى، ولكن مع توسع استراتيجيتك، فإنك تحتاج إلى مزيد من المرونة والتعاون في الوقت الفعلي أو تكامل أكثر إحكامًا.

تتميز جميع الأدوات الموجودة في قائمتي بمزايا مختلفة.

ومع ذلك، لا يوجد بديل يربط كل مراحل رحلة المحتوى بالطريقة التي يفعلها ClickUp. من صياغة الأفكار في ClickUp Docs، والعصف الذهني والأتمتة باستخدام ClickUp Brain، إلى تخطيط الحملات في ClickUp Calendar، يجمع كل شيء في مساحة عمل واحدة.

لذا، قبل أن تبدأ دورة حملتك التالية، قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا وستشكرني لاحقًا! 🚀

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ابحث عن النشر متعدد القنوات، وإرشادات SEO المدمجة، والتعاون في الوقت الفعلي، وسير عمل الموافقة، وجدولة المحتوى. يعد التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي ومنصات إدارة المحتوى (CMS) أمرًا أساسيًا أيضًا لتوزيع المحتوى بسلاسة.

تغطي بعض الأدوات منخفضة التكلفة جانبًا أو جانبين، مثل الجدولة الاجتماعية أو فحوصات SEO الأساسية، ولكنها نادرًا ما تقدم مجموعة كاملة من سير العمل التعاوني والموافقات وتحسين SEO في منصة واحدة.

توقع أن تتراوح التكلفة بين 40 و450 دولارًا أمريكيًا شهريًا، اعتمادًا على حجم الفريق وقنوات النشر. قد تبدأ الفرق الصغيرة بتكلفة أقل، بينما تدفع الوكالات أو الفرق الأكبر تكلفة أعلى مقابل التكاملات الموسعة ومقاعد المستخدمين وميزات التحليلات.

هذا أمر بالغ الأهمية. بدون التحليلات، من الصعب معرفة ما يلقى صدىً، وتحسين الحملات، أو تبرير عائد الاستثمار في التسويق. يضمن تتبع الأداء اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستراتيجية محتوى أفضل بمرور الوقت.