أفضل 11 أداة برمجية للتعاون في مجال الرعاية الصحية لعام 2025

في مجال الرعاية الصحية، لا يقتصر التعاون على العمل الجماعي فحسب، بل يتعلق أيضًا بتوفير الوقت وتقليل الأخطاء وتحسين نتائج المرضى في نهاية المطاف. ولكن عندما يتعامل فرق الرعاية والإداريون وموظفو تكنولوجيا المعلومات مع عشرات الأنظمة وقنوات الاتصال، قد يبدو التنسيق البسيط وكأنه متاهة.

وهنا يأتي دور برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية.

تجمع هذه الأدوات الجميع — من القادة السريريين إلى مديري العيادات — على منصة واحدة لمشاركة التحديثات وتتبع معلومات المرضى وتبسيط سير العمل.

سواء كنت تحاول تقليل الاختناقات الإدارية أو تعزيز التواصل بين أعضاء الفريق أو تقوية التنسيق بين الأقسام، فإن البرنامج المناسب يمكنه تحقيق ذلك.

في هذا المنشور على المدونة، نستعرض بعضًا من أفضل الأدوات المستندة إلى سير العمل السريري الفعلي لتحسين رعاية المرضى.

لنبدأ!

نظرة عامة على أفضل برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل حلول برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية.

لماذا تحتاج الرعاية الصحية إلى برامج تعاونية

غالبًا ما تواجه إدارة مشاريع الرعاية الصحية التقليدية صعوبات في مواكبة متطلبات الممارسة الطبية الحديثة. تعالج برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية هذه التحديات من خلال:

تعزيز التواصل بين المهنيين: يسهل يسهل التواصل الآمن والمركزي في الوقت الفعلي بين المهنيين في مجال الرعاية الصحية، مما يضمن التنسيق وتبادل المعلومات بدقة.

تبسيط سير العمل السريري: يتكامل مع الأنظمة الحالية لأتمتة المهام، مما يقلل من الأعباء الإدارية ويسمح للأطباء بالتركيز أكثر على رعاية المرضى.

دعم النماذج عن بُعد والمختلطة: تستوعب فرق الرعاية الصحية عن بُعد والرعاية المتنقلة، مما يضمن التواصل المستمر بغض النظر عن الموقع

ضمان الامتثال والأمان: يلتزم باللوائح مثل قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) لحماية بيانات المرضى والحفاظ على الثقة في جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية.

💡 نصيحة احترافية: قم بتوثيق قرارات العلاج بطريقة تشرح "السبب" وليس فقط "الماذا". هذا يسهل على أطباء الرعاية الأولية الآخرين أو أعضاء الفريق الجدد التوافق بسرعة على الأسباب دون الحاجة إلى الرجوع إلى الوراء.

ما هي فوائد استخدام برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية؟

يوفر تطبيق برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية العديد من المزايا. ومن بينها:

تقليل الأخطاء الطبية: تساعد الوثائق الواضحة وقنوات التواصل المبسطة على تقليل سوء الفهم والأخطاء إلى الحد الأدنى.

تحسين رضا المرضى: تؤدي أوقات الاستجابة الأسرع والرعاية المنسقة إلى تحسين تجارب المرضى ونتائجهم

تسريع عملية اتخاذ القرار: تتيح أدوات التواصل في الوقت الفعلي إجراء استشارات وموافقات أسرع، مما يقلل من التأخير في رعاية المرضى.

المشاركة النشطة للمعرفة: تتيح أدوات التعاون للمتخصصين في الرعاية الصحية مشاركة الأفكار وأفضل الممارسات من أجل التعلم المستمر.

تحسين تخصيص الموارد: تساعد هذه الأدوات في تتبع الموارد وإدارتها بكفاءة، مما يضمن تساعد هذه الأدوات في تتبع الموارد وإدارتها بكفاءة، مما يضمن إدارة الاستخدام الأمثل وتقليل الهدر.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: يمكن للتعاون أن يحسن حتى من التعافي بعد إجراء عمليات القلب. أفاد المرضى الذين عمل معهم الأطباء والممرضات معًا في "نموذج رعاية تعاوني" منظم بأنهم حصلوا على نوم أفضل وصحة عقلية أقوى وجودة حياة أعلى في غضون ثلاثة أشهر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية؟

يعد اختيار برنامج التعاون الصحي المناسب أمرًا ضروريًا لتحسين التنسيق بين أعضاء الفريق ورعاية المرضى. فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

واجهة سهلة الاستخدام: اختر المنصات البديهية وسهلة التصفح، مما يقلل من منحنى التعلم للمهنيين في مجال الرعاية الصحية.

إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: تأكد من إمكانية الوصول إلى البرنامج على مختلف الأجهزة، مما يتيح لمقدمي الرعاية الصحية البقاء على اتصال ومطلعين من أي مكان.

قدرات التكامل: اختر الحلول التي تتكامل بسلاسة مع السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) الحالية والأنظمة السريرية الأخرى لتبسيط سير العمل.

إشعارات قابلة للتخصيص: ابحث عن الميزات التي تتيح إرسال تنبيهات وإشعارات مخصصة، مما يضمن الاستجابة في الوقت المناسب لاحتياجات المرض

أدوات إعداد تقارير شاملة: اختر برامج الرعاية الصحية التي تتميز بقدرات تحليلية وإعداد تقارير قوية لمراقبة الأداء ونتائج المرضى بفعالية.

🔍 هل تعلم؟ التعاون يساعد أيضًا في علاج الأمراض المزمنة. وجدت دراسة تحليلية أن الرعاية المشتركة بين المهنيين (تعاون مختلف المهنيين الصحيين) خفضت ضغط الدم الانقباضي، وكوليسترول LDL، و HbA1c لدى المرضى، كما خفضت عدد أيام الإقامة في المستشفى.

أفضل برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية

إليك اختياراتنا لأفضل برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية. 👇

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لفرق الرعاية الصحية التي تحتاج إلى منصة تعاون آمنة لإدارة الرعاية والعمليات)

اختيارنا الأول هو ClickUp، ولأسباب واضحة.

برنامج إدارة مشاريع الرعاية الصحية من ClickUp هو منصة تعاون آمنة تجمع بين الفرق السريرية والإدارية في مساحة عمل موحدة.

وهي مصممة للتعامل مع كل شيء بدءًا من سير عمل المرضى والتوثيق وحتى جدولة الموظفين وإدارة المخزون، كل ذلك في بيئة متوافقة مع قانون HIPAA.

ضع المحادثات في سياقها الصحيح مع ClickUp Chat تأكد من بقاء التواصل بين أعضاء الفريق في سياق العمل داخل مساحة العمل باستخدام ClickUp Chat.

تبسيط التواصل في الوقت الفعلي

يعد التواصل عنصرًا أساسيًا في التعاون في مجال الرعاية الصحية، ويجعله ClickUp Chat سلسًا بفضل ميزات مثل المناقشات القائمة على القنوات والردود المترابطة.

على سبيل المثال، يمكن لفريق الرعاية الذي يدير مرضى القلب إنشاء قناة دردشة مخصصة لـ "أمراض القلب" حيث يقوم الممرضون بتحديث المؤشرات الحيوية في الوقت الفعلي، ويقوم الصيدلي بإدخال تعديلات على الأدوية، ويتم إخطار طبيب القلب المناوب على الفور بـ @Mention لإجراء استشارة سريعة.

نظرًا لأن المحادثات مرتبطة مباشرة بمهام المرضى والوثائق ذات الصلة، تظل تعليمات الخروج من المستشفى أو تغييرات الأدوية مرئية وقابلة للتنفيذ لجميع المعنيين.

المعرفة والوثائق المركزية

يتيح ClickUp Docs للفرق إنشاء ومشاركة مواد مثل إجراءات التشغيل القياسية أو مواد تثقيف المرضى أو البروتوكولات، وربطها مباشرة بالمهام ذات الصلة أو حالات المرضى. وهذا يضمن حصول الجميع على أحدث المعلومات.

أنشئ سجلات مركزية في ClickUp Docs

يمكنك أيضًا تضمين مراجع PubMed أو Scopus للتعاون في المنشورات أو البيانات التجريبية.

بفضل التعاون في الوقت الفعلي، يمكن لعدد من الأطباء أو الباحثين تحرير المستندات والتعليق عليها وتحديثها في وقت واحد.

إدارة حالات المرضى بوضوح

يعمل تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تجميع المواعيد وجداول المناوبات واجتماعات فريق الرعاية في مكان واحد آمن وسهل الوصول إليه. بفضل التحديثات في الوقت الفعلي والرؤية المشتركة والتكامل السلس مع المهام، يساعد هذا التقويم فرق الرعاية الصحية على التنسيق بكفاءة وتقليل أخطاء الجدولة.

باستخدام ClickUp Tasks، يمكن لفرق الرعاية الصحية تعيين ومتابعة متابعة المرضى، وجدولة الإحالات، أو إدارة سير العمل الإداري مثل الموافقات على التأمين.

نظم كل خطوة من خطوات رعاية المرضى باستخدام ClickUp Tasks

تتيح الحقول المخصصة في ClickUp للفرق تسجيل التفاصيل الأساسية مثل المعلومات الصحية المحمية (PHI) أو معرّفات المرضى أو مستويات الطوارئ، مما يقلل من الالتباس أثناء عمليات تحديد المواعيد والاستقبال.

استخدم الذكاء الاصطناعي لربط الطاقم الطبي

أخيرًا، يربط ClickUp Brain، المساعد المتكامل للذكاء الاصطناعي، كل شيء معًا.

يمكنك استخدام ClickUp Brain لتلخيص ملاحظات الاجتماعات، واستخراج بنود العمل من مناقشات الرعاية، أو إنشاء قوائم مراجعة لمتابعة المرضى دون قضاء وقت إضافي في التوثيق اليدوي.

احصل على إجابات سريعة حول السياسات والبروتوكولات أو سير عمل المرضى باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، يمكن لفريق مكافحة العدوى في المستشفى استخدام ClickUp Brain لمعالجة تقارير الحوادث اليومية واستخلاص الاتجاهات الرئيسية (مثل مصادر العدوى المتكررة).

يمكنك حتى إنشاء قائمة مهام مرتبة حسب الأولوية للفريق وتوفير وصول فوري إلى أحدث بروتوكولات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) داخل نفس مساحة العمل.

📌 جرب هذه المطالبات: لخص ملاحظات اجتماع الفريق متعدد التخصصات اليوم وقم بإدراج بنود العمل لفرق أمراض القلب والتمريض والصيدلة بشكل منفصل.

قم بإنشاء قائمة مراجعة للمتابعة للمرضى بعد الجراحة بناءً على بروتوكول الخروج من المستشفى هذا وقم بتعيين المهام لوحدة التعافي.

سلط الضوء على المشكلات المتكررة من تقارير حوادث مكافحة العدوى لهذا الأسبوع واقترح ثلاثة إجراءات ذات أولوية للاجتماع الاستعراضي التالي.

قدم مرجعًا سريعًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بشأن الامتثال لقواعد نظافة اليدين واربطه بوثيقة مكافحة العدوى الخاصة

اكتشف المزيد من الطرق لاستخدام ClickUp Brain كمساعد شخصي:

أفضل ميزات ClickUp

حماية البيانات الحساسة بثقة: أضف أضف أدوارًا مخصصة للتحكم في الوصول والأذونات، بحيث لا يمكن إلا للأشخاص المناسبين عرض المعلومات الهامة أو تعديلها.

نظم المخزون والموارد بصريًا: تتبع تواريخ انتهاء صلاحية اللقاحات ومستويات معدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية باستخدام تتبع تواريخ انتهاء صلاحية اللقاحات ومستويات معدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية باستخدام عروض ClickUp مثل مخططات جانت ولوحات كانبان.

أتمتة العمليات الروتينية: قم بإعداد قم بإعداد ClickUp Automations للتعامل مع تذكيرات المواعيد، وتقديم نماذج الاستقبال، أو إعادة تزويد المخزون، مما يمنح الموظفين مزيدًا من الوقت للتركيز على رعاية المرضى.

راقب كل شيء من مكان واحد: أنشئ أنشئ لوحات معلومات ClickUp للحصول على رؤية في الوقت الفعلي لسير عمل المرضى وجداول عمل الموظفين وحالة المخزون لاتخاذ قرارات سريعة.

جمع المعلومات وتنظيمها بكفاءة: أنشئ أنشئ نماذج ClickUp لجمع بيانات المرضى أو طلبات التوريد أو تقارير الحوادث. يتم ملء الردود تلقائيًا كمهام، مما يحافظ على مركزية المعلومات وسهولة تتبعها.

ابق على اتصال أثناء التنقل: قم بإدارة قوائم المهام، ونشر التحديثات، والتحقق من الإشعارات، والمزيد، من تطبيق ClickUp للهاتف المحمول.

قيود ClickUp

قد يكون البدء في استخدام مجموعة ClickUp الواسعة من الميزات والتخصيصات أمرًا مربكًا بعض الشيء.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تلخص مراجعة G2 ذلك بشكل مثالي:

ClickUp يجعل تنظيم ومتابعة أعمالي المكتبية اليومية أمرًا في غاية السهولة. يمكنني إنشاء المهام بسرعة، وتعيين التذكيرات، ومتابعة الأنشطة الجارية دون أي ارتباك. لم يستغرق الأمر الكثير من الوقت للبدء، وأجد أنه من السهل العمل به يوميًا. يعجبني أيضًا أنه يتصل جيدًا بالأدوات الأخرى التي نستخدمها، مما يوفر الوقت والجهد. كما أن خدمة دعم العملاء مفيدة أيضًا كلما احتجت إلى إرشادات.

ClickUp يجعل تنظيم ومتابعة أعمالي المكتبية اليومية أمرًا في غاية السهولة. يمكنني إنشاء المهام بسرعة، وتعيين التذكيرات، ومتابعة الأنشطة الجارية دون أي ارتباك. لم يستغرق الأمر الكثير من الوقت للبدء، وأجد أنه من السهل العمل به يوميًا. يعجبني أيضًا أنه يتصل جيدًا بالأدوات الأخرى التي نستخدمها، مما يوفر الوقت والجهد. كما أن خدمة دعم العملاء مفيدة أيضًا كلما احتجت إلى إرشادات.

📮ClickUp Insight: 70٪ من المشاركين في الاستطلاع يقولون إنهم يبقون علامات التبويب مفتوحة لأنهم يخططون "للعودة إليها لاحقًا". لقد سمعنا ذلك من قبل. 🤭ومن المفارقات أن 30٪ يقولون إنهم سيشعرون بالارتياح إذا فقدوا جميع علامات التبويب السابقة في حالة تعطل المتصفح، على سبيل المثال. هذا هو تأثير زيغارنيك في العمل. تتشبث أدمغتنا بالمهام غير المكتملة، مما يحول كل علامة تبويب إلى موقف مثير للتشويق. تشعر بالانشغال، حتى عندما لا يكون هناك أي تقدم فعلي. بصفته مساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي، يحافظ ClickUp على أولوياتك في المقدمة والمركز. اطلب من ClickUp Brain عرض أولوياتك اليومية أو الأسبوعية، أو قم بإجراء عمليات بحث على الويب في الوقت الفعلي للعثور على المعلومات ذات الصلة في الوقت الذي تحتاجها. الآن يمكنك إغلاق علامات التبويب دون إغلاق الحلقات. 🕊️

2. TigerConnect (الأفضل للتواصل السريري وتنسيق الرعاية)

عبر TigerConnect

TigerConnect هي منصة سحابية أصلية للتواصل والتعاون السريري (CC&C) مصممة لسد فجوات التواصل بين مؤسسات الرعاية الصحية.

تدمج هذه الأدوات الرسائل والتنبيهات وسير العمل السريري في منصة واحدة، مما يضمن حصول فرق الرعاية، من الأطباء والممرضات إلى مقدمي خدمات الطوارئ الطبية، على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.

يتكامل برنامج إدارة المشاريع الصحية بشكل عميق مع أنظمة المستشفيات الحالية، بما في ذلك حلول استدعاء الممرضات وأجهزة المراقبة وأدوات جدولة مواعيد الأطباء. وهذا يمكّن فرق الرعاية من التعاون في الوقت الفعلي وتصعيد الرسائل العاجلة تلقائيًا والحفاظ على اتصال مستمر حتى أثناء انقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات TigerConnect

حسّن تنسيق الرعاية عن طريق إرسال تنبيهات غنية بالمعلومات من سجلات الصحة الإلكترونية وأنظمة المراقبة وطلبات الاستشارة مباشرة إلى أعضاء الفريق المناسبين.

بسّط التواصل باستخدام الرسائل القائمة على الأدوار ، مما يتيح للأطباء الوصول إلى أي مقدم خدمة حسب دوره بدلاً من اسمه.

قم بتنشيط الفرق الديناميكية المخصصة على الفور لتنسيق عمل الموظفين بشأن سير العمل العاجل ونقل المرضى.

تأكد من معالجة الرسائل العاجلة باستخدام الرسائل ذات الأولوية وتصعيد الرسائل للتنبيهات غير المراقبة.

قيود TigerConnect

دعم عملاء مباشر محدود، مع أرقام مصممة لتجنب المكالمات المباشرة مع الممثلين

تأخر عرضي أثناء تسجيل الدخول، مما قد يعطل التواصل السريع

أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على الإشارة إلى أشخاص معينين في الرسائل، مما يقلل من وضوح التواصل.

أذونات الأرشفة واسعة للغاية؛ حيث يرى بعض المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الأرشيف جميع الرسائل، حتى تلك التي لا ينبغي أن يكون لديهم حق الوصول إليها في الأحوال المثالية.

أسعار TigerConnect

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TigerConnect

G2: 4. 5/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TigerConnect؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

أعتقد أن المنصة أداة ممتازة للتواصل مع المرضى/العملاء باستخدام وسيلة مختلفة (رسائل SMS/رسائل نصية). أعتقد أيضًا أنها تعمل بشكل جيد كحل للمؤتمرات المرئية. ومع ذلك، هناك عدد من الأمور التي أتمنى أن تكون مختلفة في المنصة. أعتقد أنه سيكون من المفيد أن نتمكن أيضًا من التواصل مع الأشخاص من خلال وسائل أخرى، مثل البريد الإلكتروني، كل ذلك ضمن نفس المنتج.

أعتقد أن المنصة أداة ممتازة للتواصل مع المرضى/العملاء باستخدام وسيلة مختلفة (رسائل SMS/رسائل نصية). أعتقد أيضًا أنها تعمل بشكل جيد كحل للمؤتمرات المرئية. ومع ذلك، هناك عدد من الأمور التي أتمنى أن تكون مختلفة في المنصة. أعتقد أنه سيكون من المفيد أن نتمكن أيضًا من التواصل مع الأشخاص من خلال وسائل أخرى، مثل البريد الإلكتروني، كل ذلك ضمن نفس المنتج.

🔍 هل تعلم؟ في وحدات العناية المركزة الطبية، تقلل الجولات اليومية التي تقوم بها فرق متعددة التخصصات من معدل وفيات المرضى. كانت معدلات الوفيات أقل بكثير في المستشفيات التي تضم أطباء بكثافة عالية وفرق رعاية كاملة، حتى في الحالات الخطيرة مثل الإنتان.

3. Sickbay (الأفضل لتحليل بيانات مراقبة المرضى وسير العمل)

عبر Sickbay

Sickbay هو برنامج تعاون في مجال الرعاية الصحية محايد تجاه الموردين، يجعل بيانات مراقبة المرضى قابلة للتنفيذ عبر سلسلة الرعاية المستمرة.

بالإضافة إلى المراقبة، يحول Sickbay البيانات إلى أداة للبحث وتحسين العمليات والرعاية الاستباقية. وهو يتيح للمديرين التنفيذيين وفرق تكنولوجيا المعلومات والموظفين السريريين التعاون بسلاسة وتدوين الأحداث وتوحيد ممارسات الرعاية.

يمكنك أيضًا تحسين توزيع الموظفين وتخصيص الموارد باستخدام لوحات معلومات مراقبة المرضى في الوقت الفعلي ورؤى القياس عن بُعد، بحيث يكون مقدمو الرعاية المناسبون دائمًا في المكان المناسب في الوقت المناسب.

أفضل ميزات Sickbay

قم بتوحيد سير العمل السريري والبحثي باستخدام Analyze ، الذي يوفر رؤى قابلة للتنفيذ مع بيانات شبه فورية وتاريخية.

قم بتبسيط العمليات متعددة المرافق باستخدام Automate ، ورقمنة سير العمل وتقليل عمليات التسليم اليدوية.

تمكين البحث على مستوى السكان والتحسينات التشغيلية باستخدام أدوات التحليل والتعاون المتكاملة

حسّن استمرارية الرعاية من خلال تتبع المرضى عبر الوحدات ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخاطر بكفاءة.

قيود العيادة

وهي تضع عبء الإعداد والصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها على عاتق موظفي تكنولوجيا المعلومات الداخليين في المستشفى.

يحتاج الأطباء والباحثون إلى تدريب مكثف لاستخدام ميزات تحليل البيانات المتعمقة.

أسعار Sickbay

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sickbay

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: الشراكات خارج المستشفيات مهمة أيضًا. عندما تعمل العيادات والحكومات المحلية والخدمات الاجتماعية معًا، تتحسن نتائج الصحة المجتمعية. ومع ذلك، يعتمد النجاح بشكل كبير على مدى جودة تنظيم هذه التعاونات واستدامتها.

🌟 مكافأة: استفد من ClickUp Brain MAX للبحث الفوري في سجلات المرضى والوثائق السريرية واتصالات فريق الرعاية — كل ذلك من خلال برنامج مرافق للكمبيوتر المكتبي يعمل بالذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الأدوات المتخصصين في الرعاية الصحية في العثور على المعلومات وتلخيص التحديثات وتبسيط سير العمل، مما يوفر وقتًا ثمينًا ويدعم تقديم رعاية أفضل للمرضى.

4. OceanMD (الأفضل لاتصال شبكة مقدمي الخدمات وإدارة الإحالات)

عبر OceanMD

OceanMD هي منصة لإدارة العيادات تم إنشاؤها لربط المرضى والمهنيين الطبيين وأنظمة الرعاية الصحية دون أي عوائق.

صُمم OceanMD بحيث يركز على قابلية التشغيل البيني، ويتكامل مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية وأنظمة المعلومات الصحية الرئيسية، مما يتيح تبادل البيانات بشكل آمن بين العيادات والمستشفيات والمحافظات.

تعد هذه المنصة ذات قيمة متساوية لكل من الموظفين في الخطوط الأمامية والمرضى. بفضل مجموعة أدوات مشاركة المرضى، يمكن للعيادات تقديم أدوات الخدمة الذاتية مثل الحجز عبر الإنترنت والتذكيرات والتسجيل الرقمي، بينما تعمل شبكة مزودي Ocean على تبسيط الإحالات الإلكترونية والاستشارات الإلكترونية والطلبات الإلكترونية.

أفضل ميزات OceanMD

وفر للمرضى مزيدًا من الراحة من خلال الحجز عبر الإنترنت ورسائل المرضى والتذكيرات وأكشاك/أجهزة الكمبيوتر اللوحية لتسجيل الوصول.

تتبع النتائج باستخدام أدوات إعداد التقارير المتقدمة التي توفر بيانات الاستخدام ومنشورات وقت الانتظار ومقاييس تجربة المرضى.

ادمج مع أكثر من 30 نظامًا ومستودعًا للمعلومات السريرية باستخدام واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وقائمة على المعايير.

قم بإنشاء قوالب تسجيل مريض جديد تملأ حقول المخطط تلقائيًا من إجابات المريض

قيود OceanMD

تم تصميم OceanMD لتسهيل تبادل البيانات وليس حلاً للتخزين طويل الأمد لمعلومات المرضى.

يتطلب نظام الحجز عبر الإنترنت تطابقًا تامًا بين المعلومات التي أدخلها المريض (الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الصحية) وما هو موجود في سجله الصحي. حتى الاختلافات الطفيفة يمكن أن تسبب أخطاء.

أسعار OceanMD

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OceanMD

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: احتفظ بالدروس المستفادة من الحالات المشتركة بين الفرق في قاعدة معارف داخلية. إذا كشفت مسار الرعاية لمريض ما عن حيلة تنسيق أو تحسين في سير العمل، فقم بتوثيقها حتى تستفيد منها المؤسسة بأكملها.

5. CareCloud (الأفضل للتوثيق السريري المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتكامل السجلات الطبية الإلكترونية)

عبر CareCloud

بالنسبة لمعظم العيادات، فإن أكبر عقبة هي الأعمال الروتينية اليومية المتمثلة في التوثيق والفوترة وعزل الأنظمة. تعالج CareCloud هذه المشكلات من خلال الجمع بين السجلات الطبية الإلكترونية وإدارة العيادات وتحسين دورة الإيرادات وقابلية التشغيل البيني.

ما يميز CareCloud عن برامج إدارة المرضى الأخرى هو مجموعة cirrusAI، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير ملاحظات سريرية أكثر ذكاءً وأتمتة الطعون ودعم اتخاذ القرار.

أضف إلى ذلك أدوات التشغيل البيني المعتمدة من ONC مثل CareCloud Connector، وستحصل عيادتك على طريقة آمنة وقابلة للتطوير لتبادل البيانات بين المختبرات وسجلات التطعيم وأنظمة السجلات الطبية الإلكترونية.

أفضل ميزات CareCloud

أتمتة التوثيق السريري باستخدام cirrusAI Notes ، الذي يسجل محادثات المرضى مع مقدمي الرعاية الصحية لتحويلها إلى ملاحظات جاهزة للتسجيل في السجلات الطبية الإلكتر

ادعم دقة العلاج من خلال توصيات cirrusAI Guide القائمة على الأدلة والمستندة إلى الذكاء الاصطناعي أثناء الاستشارات الطبية.

قم بتسريع عملية السداد باستخدام cirrusAI Appeals ، الذي يقوم بإنشاء خطابات استئناف مخصصة من بيانات المطالبات ومتطلبات الدافع.

قدم دعمًا باللغة الطبيعية للموظفين باستخدام cirrusAI Chat، وهو مساعد في نظام السجلات الطبية الإلكترونية (EHR) للتأهيل والتوجيه في سير العمل.

قيود CareCloud

لا يتوفر تطبيق Android

يتعطل البرنامج بشكل متكرر، ويضطر المستخدمون إلى التعامل مع الأداء البطيء والكمون.

أبلغ المستخدمون عن مشكلات خطيرة في خدمة العملاء

تأخيرات في الفوترة ومعالجة المطالبات، مع الإبلاغ عن خسائر مالية من قبل المستخدمين

أسعار CareCloud

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CareCloud

G2: 3. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 3. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CareCloud؟

إليك ما يقوله أحد المستخدمين:

أحد أفضل ميزات CareCloud هو أنه يعتمد على الويب ولا يحتاج إلى تثبيته محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الواجهة منظمة للغاية وتسمح بالتنقل السريع داخل النظام. لكن غرفة المقاصة لا تملك القدرة على تقديم المطالبات إلكترونيًا لشركات التأمين على تعويضات العمال أو التأمين على المركبات، مما يؤدي إلى ضرورة تقديم هذه المطالبات على الورق وإرسالها عبر البريد العادي.

أحد أفضل ميزات CareCloud هو أنه يعتمد على الويب ولا يحتاج إلى تثبيته محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الواجهة منظمة للغاية وتسمح بالتنقل السريع داخل النظام. لكن غرفة المقاصة لا تملك القدرة على تقديم المطالبات إلكترونيًا لشركات التأمين على تعويضات العمال أو التأمين على المركبات، مما يؤدي إلى ضرورة تقديم هذه المطالبات على الورق وإرسالها عبر البريد العادي.

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء حلقات تغذية راجعة مباشرة في أدوات التعاون. على سبيل المثال، اسمح للممرضات بالإبلاغ إذا كانت خطة الخروج من المستشفى غير واقعية أو للصيادلة بوضع علامة على الوصفات الطبية غير الواضحة. تمنع المدخلات في الوقت الفعلي حدوث أخطاء لاحقًا في السلسلة.

6. Microsoft Teams (الأفضل لاجتماعات فرق الرعاية الصحية والتعاون الآمن)

عبر Microsoft Teams

في المستشفيات، تعتمد القرارات السريعة على التواصل السلس، ولكن غالبًا ما تضيع التحديثات المهمة في المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الفائتة. يعالج Microsoft Teams هذه المشكلة من خلال تزويد مقدمي الرعاية الصحية بطريقة آمنة ومتوافقة مع HIPAA للدردشة والاجتماع ومشاركة التحديثات في الوقت الفعلي.

تم دمج Teams في Microsoft Cloud for Healthcare، ويتكامل مباشرة مع سجلات EHR التي تدعم FHIR، مما يسهل بدء استشارة المريض أو تحديث خطط الرعاية من داخل الأنظمة الحالية.

سواء كانت رسالة عاجلة سريعة أو استشارة فيديو مجدولة أو سير عمل منظم مع قوائم وموافقات، تساعد Teams المستشفيات على تقليل التأخير والحفاظ على تدفق المعلومات.

أفضل ميزات Microsoft Teams

ابدأ الاستشارات عبر الفيديو واجتماعات الفريق باستخدام مؤتمرات الصوت/الفيديو المدمجة

قم بجدولة زيارات المرضى باستخدام تطبيق الحجوزات ، الذي يقوم تلقائيًا بإنشاء جلسات Teams.

استخدم قوالب جاهزة للرعاية الصحية لإعداد قنوات وتطبيقات للفرق الطبية بسرعة

نسق جداول عمل الموظفين في الخطوط الأمامية باستخدام تطبيق Shifts لتبسيط سير العمل الإداري.

قيود Microsoft Teams

قدرات إدارية محدودة، تقييد بعض مهام تكنولوجيا المعلومات مثل إدخال بيانات الاعتماد أو إدارة الأجهزة من خلال Teams

تجعل إعدادات الإشعارات المعقدة من الصعب على المستخدمين تخصيص التنبيهات بشكل فعال

تجربة المستخدم غير المتسقة عبر الأجهزة/المنصات يمكن أن تضر بسير عملك

أسعار Microsoft Teams

مجاني

المؤسسات: 5.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Microsoft 365 F3: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

الاشتراك المميز: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (أكثر من 16000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Teams؟

فيما يلي تعليق مباشر من مراجعة G2:

تسهل Teams إجراء المحادثات أو المكالمات أو الانضمام إلى اجتماع سريع دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. يعجبني أن كل شيء - الرسائل والملفات والتقويم - موجود في مكان واحد. التطبيق ثقيل بعض الشيء على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، ويستغرق وقتًا طويلاً للتحميل. كما أن واجهة المستخدم الخاصة بالدردشة تحتاج إلى تحسينات.

تسهل Teams إجراء المحادثات أو المكالمات أو الانضمام إلى اجتماع سريع دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. يعجبني أن كل شيء - الرسائل والملفات والتقويم - موجود في مكان واحد. التطبيق ثقيل بعض الشيء على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، ويستغرق وقتًا طويلاً للتحميل. كما أن واجهة المستخدم الخاصة بالدردشة تحتاج إلى تحسينات.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Microsoft Teams للتعاون

7. Slack (الأفضل لعمليات التواصل المتوافقة مع HIPAA)

عبر Slack

Slack هي أداة تعاون آمنة توفر بيئة مرنة للتواصل ومشاركة التحديثات وتنسيق الرعاية. يمكن تهيئة خطة Enterprise Grid الخاصة بها وفقًا لمعايير HIPAA، مما يسمح لمقدمي الخدمات والجهات الدافعة والباحثين بتبادل المعلومات الصحية المحمية إلكترونيًا (ePHI) مع الحفاظ على الامتثال.

بفضل القنوات المخصصة والتكامل الآمن وضوابط الأمان القوية، تساعد هذه الأدوات في تقليل التأخير في رعاية المرضى وتضمن حماية البيانات الحساسة.

تتكامل هذه الأدوات مع منصات مثل Salesforce Health Cloud و Service Cloud لتركيز بيانات المرضى والأعضاء.

أفضل ميزات Slack

أتمتة العمليات المتكررة، من استقبال المرضى إلى الإبلاغ عن الحوادث والموافقات، باستخدام Workflow Builder

تعاون بأمان مع المؤسسات الخارجية من خلال القنوات المشتركة Slack Connect .

استخدم أدوات منع فقدان البيانات لمراقبة استخدام فريقك لـ Slack وفرض قيود على الرسائل والملفات.

راجع تحديثات المرضى بشكل غير متزامن باستخدام Clips وقم بإجراء عمليات تسجيل دخول سريعة للفريق باستخدام Huddles.

قيود Slack

وظيفة البحث محدودة، مما يجعل من الصعب استرداد الرسائل أو الملفات القديمة مقارنة ببدائل Slack

لا توجد خيار جماعي لمسح الرسائل المباشرة، مما يجبر المستخدمين على حذف المحادثات القديمة يدويًا

يحظر Slack صراحةً استخدام منصته للتواصل مع المرضى (المرضى أو أعضاء الخطة أو العائلات أو أرباب العمل) عندما يتعلق الأمر بمعلومات صحية محمية. يجب أن تكون جميع المناقشات التي تتضمن معلومات صحية محمية داخلية فقط.

أسعار Slack

مجاني

المزايا: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business+: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (أكثر من 35,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 24,000 تقييم)

8. Zoom (الأفضل للاستشارات الصحية عن بُعد واجتماعات فرق الرعاية الافتراضية)

عبر Zoom

تم تصميم Zoom for Healthcare لتبسيط طريقة تواصل مقدمي الخدمات مع المرضى والزملاء.

تشمل عروضها الخاصة بالرعاية الصحية الامتثال لقانون HIPAA، واتفاقيات BAA المخصصة، والتكامل مع أنظمة EHR الرئيسية. وهذا يضمن حماية البيانات الحساسة مع تمكين مقدمي الخدمات من إجراء زيارات الرعاية الصحية عن بُعد، وتشغيل العيادات الافتراضية، أو التعاون مع المتخصصين في مختلف المواقع.

يوازن Zoom بين إمكانية وصول المرضى وكفاءة سير العمل السريري. يمكن للمرضى الانضمام إلى المواعيد الافتراضية من خلال رابط واحد، غالبًا عبر بوابات مثل MyChart، دون الحاجة إلى تنزيل أو تثبيت أي برامج.

أفضل ميزات Zoom

استخدم دردشة غرفة الانتظار وإشعارات مقدمي الخدمة لتبسيط تدفق المرضى

قم بتوصيل الأجهزة الطبية مثل TytoCare أثناء الزيارات الافتراضية لبث بيانات المرضى وصورهم مباشرة إلى الأطباء.

قم بإعداد عربات الرعاية الصحية عن بُعد في غرف المرضى باستخدام أجهزة تلفزيون ذكية تعمل بتقنية Zoom Rooms .

تعاون بصريًا باستخدام Zoom Whiteboard في مجالس الأورام وتخطيط العلاج

قيود Zoom

التحديثات الكبيرة للنظام والتصحيحات المتكررة يمكن أن تقاطع الاجتماعات في أوقات غير مناسبة

لا تزال المخاوف الأمنية الناجمة عن الثغرات الأمنية السابقة (مثل Zoom bombing وفجوات التشفير) تسبب ترددًا في حالات الاستخدام الحساسة.

تفتقر إلى بعض الميزات المدمجة الخاصة بالرعاية الصحية مثل نماذج الاستقبال قبل الزيارة والتذكيرات التلقائية وسير عمل السجلات الطبية الإلكترونية المتكاملة؛ وغالبًا ما يتعين إضافتها عبر أدوات خارجية.

أسعار Zoom

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال، الأعمال بلس، والمؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoom

G2: 4. 6/5 (أكثر من 60,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoom؟

وفقًا لمراجعة G2 حديثة:

إحدى الميزات البارزة لـ Zoom Workplace هي كيفية جمعها لعدة أدوات تعاون في منصة واحدة مبسطة. يوفر دمج أدوات Zoom Meetings و Team Chat و Whiteboard و Scheduling في واجهة واحدة الكثير من الوقت ويقلل من الحاجة إلى التنقل بين عدة تطبيقات. قد تكون تجربة استخدام الهاتف المحمول غير متسقة.

إحدى الميزات البارزة لـ Zoom Workplace هي كيفية جمعها لعدة أدوات تعاون في منصة واحدة مبسطة. يوفر دمج أدوات Zoom Meetings و Team Chat و Whiteboard و Scheduling في واجهة واحدة الكثير من الوقت ويقلل من الحاجة إلى التنقل بين عدة تطبيقات. قد تكون تجربة استخدام الهاتف المحمول غير متسقة.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: التعاون يعزز ثقافة السلامة. في المستشفيات اليابانية، عندما يرتفع مستوى العمل الجماعي والتعلم التنظيمي معًا، تتحسن السلامة في المستشفيات — يشعر الموظفون براحة أكبر في الإبلاغ عن الأخطاء، وإشراك العائلات، والعمل على منع الضرر.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Zoom

عبر Google Workspace

يجمع Google Workspace بين الأدوات اليومية مثل Gmail و Docs و Sheets و Meet في بيئة متوافقة مع HIPAA ومصممة خصيصًا للرعاية الصحية وعلوم الحياة.

نظرًا لأن معظم الموظفين والأطباء على دراية بهذه التطبيقات بالفعل، فإن اعتمادها سريع ولا يتطلب سوى القليل من التدريب. هذه الدراية تجعل من السهل تقليل العزلة بين الفرق السريرية.

يدعم التركيز المزدوج لـ Google Workspace مقدمي الرعاية الصحية ويسرع أبحاث العلوم الحياتية. وبالاقتران مع أمان "الصفر ثقة" والتشفير المدمج، يتيح للمؤسسات التعاون على نطاق واسع دون الحاجة إلى شبكات VPN أو إصلاحات مستمرة.

أفضل ميزات Google Workspace

اجمع معلومات المرضى وتعليقاتهم باستخدام نماذج Google وقم بمزامنة الردود على الفور مع جداول بيانات Google .

تمكين الجدولة المريحة باستخدام تقويم Google

قم بإجراء جلسات رعاية صحية عن بُعد آمنة أو اجتماعات فريق أو فعاليات تدريبية من خلال Google Meet

أنشئ بوابات للتأهيل ومراكز للتدريب باستخدام Google Sites و Google Vids

زود الموظفين في الخطوط الأمامية بأجهزة Chromebook وأجهزة Android Enterprise للوصول الآمن أثناء التنقل

قيود Google Workspace

بعض التطبيقات الخارجية لا تتزامن بشكل صحيح، مما يتسبب في مشاكل في الجدولة أو سير العمل مقارنة ببدائل Google Workspace

يجد المسؤولون أن وحدة التحكم الإدارية في Google Workspace مربكة بسبب العدد الهائل من خيارات التكوين

قد تقوم جهات اتصال Google (التي لا تخضع دائمًا لاتفاقية BAA) بتخزين بيانات جهات الاتصال وخطوط الموضوع تلقائيًا، مما قد يؤدي إلى كشف المعلومات الصحية المحمية (PHI).

أسعار Google Workspace

المبتدئين: 8.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

السعر القياسي: 16.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 26.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Plus: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4. 6/5 (أكثر من 46,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 17000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Workspace؟

لخص أحد المستخدمين ذلك على النحو التالي:

أحب الطريقة التي يتم بها ربط كل شيء بسلاسة في منصة واحدة. إن دمج Gmail و Drive و Docs و Sheets و Calendar و Meet يجعل التعاون سهلاً للغاية. إنه سهل الاستخدام للغاية وسهل التنفيذ ويمكن الوصول إليه من أي جهاز. يوفر التعاون في الوقت الفعلي على المستندات وجداول البيانات الوقت ويحافظ على تماسك الجميع، وهو أمر مفيد بشكل خاص للعمل عن بُعد أو العمل المختلط.

أحب الطريقة التي يتم بها ربط كل شيء بسلاسة في منصة واحدة. إن دمج Gmail و Drive و Docs و Sheets و Calendar و Meet يجعل التعاون سهلاً للغاية. إنه سهل الاستخدام للغاية وسهل التنفيذ ويمكن الوصول إليه من أي جهاز. يوفر التعاون في الوقت الفعلي على المستندات وجداول البيانات الوقت ويحافظ على تماسك الجميع، وهو أمر مفيد بشكل خاص للعمل عن بُعد أو العمل المختلط.

💡 نصيحة احترافية: قم بتضمين قوائم مهام ClickUp للعمليات المتكررة مثل التخطيط للخروج من المستشفى أو التحضير قبل الجراحة. التوحيد القياسي يجعل التعاون أكثر سلاسة من خلال القضاء على التخمينات في المهام عالية المخاطر. أنشئ قوائم مهام في ClickUp لتبسيط العمليات المتكررة

10. Epic Systems (الأفضل لإدارة السجلات الطبية الإلكترونية الشاملة وسير العمل السريري)

عبر Epic Systems

يعمل Epic كنظام تسجيل، مما يحسن طريقة تنسيق الأطباء والإداريين وحتى مقدمي الخدمات الخارجيين حول رعاية المرضى. تتكيف واجهته، Hyperspace، مع دور كل مستخدم، سواء كان طبيبًا أو ممرضًا أو موظفًا في قسم الفواتير.

يوفر Comet رؤى تنبؤية حول المخاطر والنتائج ومدة الإقامة، بينما تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Epic في رسم المخططات والترميز وحتى صياغة اتصالات سهلة الفهم للمرضى.

يمكن لمقدمي الرعاية الصحية مشاركة المعلومات بسلاسة عندما ينتقل المرضى بين مختلف المرافق التي تدعم نظام Epic. يتولى النظام كلاً من الأعمال السريرية والمهام الإدارية، مما يحافظ على تنسيق فرق الرعاية سواء كانوا في نفس المبنى أو في مواقع مختلفة.

أفضل ميزات Epic Systems

قم بإدارة الاتصالات والمهام بشكل آمن من خلال In Basket للمراسلة والتنبيهات

وسّع نطاق الوصول إلى مقدمي الخدمات الطبية المُحيلين باستخدام EpicCare Link لمشاركة السجلات عبر الإنترنت.

قلل وقت التوثيق باستخدام AI Charting وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي

قم بمراجعة الطلبات وتقديمها أثناء التنقل باستخدام تطبيقات Haiku (للهواتف المحمولة) وCanto (للأجهزة اللوحية)

قيود Epic Systems

تجعل البيانات التاريخية المحدودة من الصعب تحليل الاتجاهات على مر الزمن

فترة تنفيذ طويلة، تبلغ في المتوسط حوالي تسعة أشهر، قبل الاعتماد الكامل

بعض عمليات التكامل الخارجية صعبة

أسعار Epic Systems

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Epic Systems

G2: 4. 2/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مسارات تصعيد داخل نظام التعاون الخاص بك. إذا تم وضع علامة على نتيجة مختبرية أو ملاحظة مريض على أنها حرجة، فيجب أن يتم إخطار الموظفين الأقدم المناسبين تلقائيًا بدلاً من تركها دون قراءة في قائمة انتظار أحدهم.

11. Oracle Health (الأفضل لإدارة البيانات السريرية والتشغيلية المتكاملة)

عبر Oracle Health

تقدم Cerner، التي أصبحت الآن جزءًا من Oracle Health، منصة EHR مصممة لربط البيانات السريرية والمالية والتشغيلية.

يوفر حلها الأساسي، Cerner Millennium، لمنظمات الرعاية الصحية بيئة واحدة حيث يمكن لمقدمي الخدمات توثيق الرعاية وتقديم الطلبات والوصول إلى سجلات المرضى في الوقت الفعلي.

ما يميز Cerner هو تركيزها على قابلية التشغيل البيني ومشاركة المرضى. من خلال أدوات مثل HealtheIntent لصحة السكان وHealtheLife لوصول المرضى، فإنها توسع نطاق التعاون إلى ما وراء الفرق الداخلية.

أفضل ميزات Oracle Health

قم بإدارة الطلبات والوثائق وخطط الرعاية مباشرة من PowerChart

تبادل السجلات بسلاسة عبر شبكات CommonWell Health Alliance و Carequality

قم بتوسيع وظائف النظام باستخدام واجهات برمجة تطبيقات Oracle Health Developer والتكاملات الخارجية.

أشرك المرضى بشكل مباشر في رعايتهم باستخدام HealtheLife، الذي يتيح المراسلة الآمنة والوصول إلى نتائج المختبر وطلبات المواعيد.

قيود Oracle Health

عدم توفر التخصيص في تقديم الخدمات لتلبية احتياجات مؤسسية محددة

قد يكون الحفاظ على مجموعات البيانات الكبيرة، خاصة مع ميزات الذكاء الاصطناعي، أمرًا معقدًا ومكلفًا.

أسعار Oracle Health

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Oracle Health

G2: 4. 1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: العمل الجماعي بين الممرضات والأطباء يحسن نتائج العمليات الجراحية. أظهرت دراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 1.3 مليون مريض في 665 مستشفى للطوارئ أن احتمالات الوفاة في غضون 30 يومًا بعد الجراحة تنخفض عندما تعمل هذه الفرق بشكل جيد.

كيفية اختيار برنامج التعاون الصحي المناسب

تكون المخاطر كبيرة عند اختيار برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية. إليك من أين تبدأ.

ابدأ بنقاط الضعف الحالية لديك

قبل النظر في أي برنامج، قم بتتبع مشاكل الاتصال لديك لمدة أسبوع. لاحظ متى تضيع الرسائل، ومتى لا يستطيع الموظفون العثور على تحديثات المرضى، أو متى تصل المعلومات المهمة متأخرة. هذه الأمثلة الحقيقية ستوجه اختيارك بشكل أفضل من أي قائمة ميزات.

احصل على آراء المستخدمين الفعليين

لا تختر البرنامج دون استشارة الأشخاص الذين سيستخدمونه يوميًا.

تحدث إلى الممرضات والأطباء وموظفي مكتب الاستقبال حول أكبر مشاكل التواصل التي يواجهونها. ما الذي يبطئ عملهم؟ ما هي المعلومات التي يحتاجونها بسرعة؟ إجاباتهم أكثر أهمية من وعود الموردين.

💡 نصيحة احترافية: سيحب المستخدمون ميزة Talk to Text من ClickUp التي تتيح لهم إملاء الملاحظات السريرية أو تحديثات المرضى أو تعليمات الرعاية بسرعة دون استخدام اليدين وأثناء التنقل. يعمل ذلك على تبسيط التوثيق وتقليل الكتابة اليدوية ومساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية على تسجيل المعلومات المهمة في الوقت الفعلي، مما يحسن الدقة والكفاءة.

تحقق من كيفية عملها مع أنظمتك الحالية

يجب أن تتصل أداة التعاون الخاصة بك بسهولة ببرنامج EMR وبرنامج الجدولة وبرنامج الفوترة الموجودين لديك. إذا اضطر الموظفون إلى التبديل بين برامج متعددة أو إدخال البيانات مرتين، فلن يستخدموها.

اطلب من البائع تفاصيل محددة حول كيفية ربط البرنامج بما لديك بالفعل.

وغني عن القول أن كل ما تستخدمه يجب أن يكون متوافقًا مع قانون HIPAA.

اختبرها في مواقف حقيقية

اختبر البرنامج خلال فترات الذروة الفعلية باستخدام حالات مرضى حقيقية. جربه أثناء تغييرات النوبات، وحالات الطوارئ، وسير العمل اليومي المعتاد. شاهد أداءه عندما تكون شبكتك بطيئة أو عندما يكون الموظفون في عجلة من أمرهم.

فكر في الاحتياجات المستقبلية

اختر البرنامج الذي يمكن أن يتطور مع عيادتك. هل يمكنه التعامل مع ضعف عدد المستخدمين؟ هل يضيف المورد ميزات جديدة بانتظام؟ اختر منصة تعمل لسنوات، وليس لشهور فقط.

حالات استخدام برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية

تعمل برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية على تغيير سير العمل السريري في مختلف التخصصات. فيما يلي بعض التطبيقات الواقعية:

المساعدة الجراحية عن بُعد: تتيح بعض المنصات للجراحين توجيه الإجراءات من أي مكان باستخدام الواقع المعزز والبث المباشر للفيديو. وقد لعبت هذه التقنية دورًا أساسيًا في إجراء العمليات الجراحية المعقدة خلال جائحة COVID-19.

تنسيق قسم الطوارئ: في البيئات عالية الضغط مثل غرف الطوارئ، تسهل برامج التعاون التواصل الفوري بين الفرق متعددة التخصصات. هذا التبادل السريع للمعلومات أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات في الوقت المناسب وبناءً على معلومات دقيقة.

التعليم الطبي والتعلم من الأقران: تتيح هذه المنصات للمتخصصين في الرعاية الصحية مشاركة حالات المرضى الحقيقية والمناقشات، مما يعزز التعلم التعاوني. يعزز تتيح هذه المنصات للمتخصصين في الرعاية الصحية مشاركة حالات المرضى الحقيقية والمناقشات، مما يعزز التعلم التعاوني. يعزز تبادل المعرفة بين الأقران دقة التشخيص والمهارات السريرية.

الكشف عن الاحتيال في مطالبات الرعاية الصحية: تساعد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية على الكشف عن الأنشطة الاحتيالية، مثل المطالبات الكاذبة والفواتير الزائدة. وهذا يساعد مؤسسات الرعاية الصحية على تقليل الخسائر الناجمة عن الاحت

💡 نصيحة احترافية: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp أتمتة العديد من المهام المتكررة، مثل متابعة المرضى وتنسيق الرعاية. على سبيل المثال، يمكنك تكوين وكيل ClickUp مخصص لمراقبة تغير حالة المريض (مثل الخروج من المستشفى أو نتيجة اختبار جديد)، ثم تخصيص مهام المتابعة تلقائيًا لأعضاء فريق الرعاية، وإرسال تذكيرات، وتلخيص التحديثات الرئيسية في قناة دردشة آمنة. هذا يقلل من الجهد اليدوي، ويضمن رعاية المريض في الوقت المناسب، ويحسن الكفاءة ونتائج المرضى. تعرف على كيفية إعداد أول وكيل ذكاء اصطناعي بدون كود:

🔍 هل تعلم؟ تسجل المستشفيات التي تتمتع بتعاون أفضل بين الممرضات والأطباء معدلات وفيات أقل بكثير من المتوقع. أظهرت إحدى الدراسات انخفاضًا بنسبة 41٪ في عدد الوفيات عن المتوقع في المستشفيات التي تتمتع بتعاون عالٍ، بينما تجاوزت المستشفيات التي تتمتع بتعاون ضعيف معدل الوفيات المتوقع بنسبة 58٪.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتقارير التمريض من أجل تحسين عملية تسليم المرضى

وحّد فرق الرعاية الصحية لديك في ClickUp

يمكن أن تتراكم المكالمات الفائتة والملاحظات المتناثرة والجداول الزمنية القديمة لتؤدي إلى تأخيرات خطيرة للمرضى. يعمل ClickUp على حل هذه المشكلة من خلال توفير مساحة آمنة لفرق الرعاية الصحية لتنسيق العلاج وتحديث الوثائق وإدارة سير العمل.

يمكن لفرق الرعاية توزيع المسؤوليات وتوثيق البروتوكولات وتتبع تحديثات المرضى دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. تظل المحادثات داخل ClickUp Chat مرتبطة بالمهمة ذات الصلة بالمريض، بحيث لا يضيع السياق أبدًا. يتيح ClickUp Docs التعاون في الوقت الفعلي بشأن إرشادات العلاج أو ملاحظات البحث أو تعليمات الخروج من المستشفى، بينما تلتقط الحقول المخصصة تفاصيل مثل معرفات المرضى أو مستويات الطوارئ مباشرة في سير العمل.

يضيف ClickUp Brain طبقة أخرى من خلال الكشف عن المخاطر، وإنشاء قوائم مراجعة للمتابعة، والإجابة على الأسئلة المهمة عند الطلب.

ClickUp هي منصة آمنة تجعل التعاون في مجال الرعاية الصحية فعالاً، بحيث يمكن لفرقك التركيز بشكل أقل على التنسيق وبشكل أكبر على الرعاية.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQ)

تربط برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية بين الأطباء والموظفين والمرضى من خلال مركزية الاتصال وإدارة المهام ومشاركة البيانات. تساعد هذه الأدوات في تقليل العزلة، وتحسين تنسيق الرعاية، وتبسيط سير العمل بين الفرق والأقسام.

يدعم ClickUp Enterprise الامتثال لقانون HIPAA عند إقرانه باتفاقية شراكة تجارية موقعة (BAA). يمكن أيضًا تكوين منصات أخرى، مثل Slack Enterprise Grid و Microsoft Teams (خطط المؤسسات)، للامتثال لقانون HIPAA، شريطة أن يتم إعدادها بشكل صحيح واستخدامها بموجب سياسات أمان صارمة.

للتواصل السريع والآمن، تحظى ClickUp و TigerConnect بشعبية كبيرة. من ناحية أخرى، بالنسبة لتبادل البيانات السريرية بشكل آمن، تبرز Epic Systems و Oracle Health.

إذا كانت أولويتك هي الوصول المباشر إلى بيانات المرضى والسجلات السريرية، فإن الأدوات المدمجة مع سجلات الصحة الإلكترونية (EHR) مثل Epic أو Cerner هي الأفضل. إذا كنت بحاجة إلى إدارة مشاريع أو سير عمل مشترك بين الأقسام أو تكامل مع تطبيقات متعددة، فإن المنصات العامة مثل ClickUp توفر مزيدًا من المرونة.

تساعد برامج التعاون في مجال الرعاية الصحية الفرق العاملة في قطاع الرعاية الصحية على مشاركة المعلومات بشكل أسرع، والحد من سوء الفهم، وتنسيق العلاج بشكل أكثر فعالية. وهذا يؤدي إلى تقليل التأخير، واتخاذ قرارات أكثر دقة، وتحسين الرعاية الشاملة للمرضى.

تختلف الأسعار بشكل كبير: تبدأ منصات إدارة مشاريع الرعاية الصحية مثل ClickUp بخطة مجانية وتقدم مستويات مختلفة بما في ذلك خطة Enterprise ذات الصلة بـ HIPAA، في حين أن الأدوات الخاصة بالرعاية الصحية مثل Epic أو Oracle Health قد تكلف المستشفيات مئات الآلاف سنويًا، اعتمادًا على الحجم والتخصيص.

لا، أدوات التعاون تكمل السجلات الطبية الإلكترونية ولكنها لا تحل محلها. في حين أنها تدير التواصل وسير العمل، تظل السجلات الطبية الإلكترونية هي النظام المركزي لتسجيل الوثائق السريرية وتاريخ المرضى. يعمل الاثنان بشكل أفضل عندما يتم دمجهما.