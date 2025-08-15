أفضل 10 بدائل لـ Axosoft في عام 2025 لإدارة المشاريع الرشيقة

إذا كنت تعاني من واجهة المستخدم غير العملية في Axosoft أو التحديثات البطيئة أو سير العمل الصارم، فأنت تعلم بالفعل أن هذا البرنامج لم يتم تصميمه لطريقة عمل فرق Agile الحالية.

هناك أدوات أفضل. أدوات تلغي الحاجة إلى البحث في قوائم منسدلة لا نهاية لها لمجرد تحديث قصة مستخدم. توفر هذه الأدوات رؤية في الوقت الفعلي ولوحات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات وتخطيط سريع بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتكاملات تعمل بالفعل دون أن تتعطل في كل سباق.

في هذا الدليل، نتخطى الأمور غير المهمة ونسلط الضوء على بدائل Axosoft التي تقدم نتائج ملموسة. هذه القائمة مخصصة لك — مدير المشروع الذي يتعامل مع الفوضى بين الوظائف المختلفة، أو رئيس قسم التطوير الذي يحتاج إلى لوحات سبرينت واضحة، أو مؤسس شركة ناشئة يبحث عن شيء فعال. لنبدأ!

👀 هل تعلم؟ في التسعينيات، كانت أقسام البرمجيات العالمية المستوى من بين الأسوأ أداءً —حيث كانت المشاريع تتجاوز الجداول الزمنية والميزانيات، وأحيانًا تفشل تمامًا. جاءت نقطة التحول في عام 2001 مع طرح بيان Agile Manifesto، الذي أدى إلى تحول جذري من ممارسات الإدارة الصارمة إلى نهج أكثر مرونة وتعاونًا في التطوير.

لماذا تختار بدائل Axosoft؟

Axosoft ليست أداة سيئة، ولكنها بعيدة عن سير العمل Agile الحديث. إليك الأسباب التي تدفع معظم فرق Agile إلى التخلي عنها:

واجهة مستخدم وتجربة قديمة : تبدو الواجهة غير سهلة الاستخدام وغير بديهية مقارنة بأدوات Agile الأكثر حداثة

منحنى تعلم حاد : قد يكون انضمام أعضاء جدد إلى الفريق بطيئًا ومحبطًا

ميزات تعاون محدودة : التحرير في الوقت الفعلي : التحرير في الوقت الفعلي وأدوات التعاون للتطوير والتعليق والتكامل إما غير متوفرة أو غير كافية

سير العمل الصارم : غالبًا ما يتطلب تخصيص Axosoft ليناسب العملية الفعلية لفريقك جهدًا أكبر مما ينبغي

قابلية التوسع الضعيفة : يمكن أن تتحول إدارة فرق متعددة أو مشاريع واسعة النطاق إلى فوضى في وقت قصير

نقص الميزات الحديثة: عدم وجود إدارة المهام المتأخرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وأتمتة المهام المحدودة، وقلة القوالب المدمجة تجعل من الصعب تبرير استخدامه

نظرة عامة على بدائل Axosoft

فيما يلي نظرة عامة سريعة على حالات الاستخدام وهياكل الأسعار لكل بديل من بدائل Axosoft التي نناقشها في هذا المنشور:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp • لوحات Agile مع Sprints و backlog و Gantt و Docs و Dashboards • إدارة المشاريع والمعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain • سير عمل مخصص وتكامل أدوات التطوير (على سبيل المثال، GitHub و GitLab) الفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة مشاريع Agile شاملة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Jira • لوحات Scrum/Kanban، وسير عمل مخصص • تصفية قوية باستخدام JQL • تكامل تطوير أصلي مع Confluence و Bitbucket الفرق Agile المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى تخصيص وتتبّع عميقين يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.60 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات GitLab • DevOps موحد + تخطيط Agile • CI/CD مدمج، طلبات الدمج، اختبار الأمان • إصدار الرموز + التتبع فرق DevSecOps من المؤسسات المتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Wrike • عرض المهام وأعباء العمل ولوحات المعلومات والنماذج • تحديثات في الوقت الفعلي والتدقيق وتتبع الوقت • تحليلات وتقارير متقدمة فرق متعددة الوظائف تدير المشاريع وأعباء العمل بشكل تعاوني تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Monday. com • طرق عرض Kanban و Timeline و Gantt • أتمتة سير العمل ولوحات المعلومات • قوالب Agile مسبقة الصنع وعمليات التكامل الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى سير عمل مرئي وقابل للتخصيص يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Asana • عرض الجدول الزمني وحجم العمل والتبعيات • تتبع الأهداف وعرض المحفظة • الأتمتة ومواءمة OKR الفرق Agile في الشركات الناشئة والمؤسسات المتوسطة الحجم التي تركز على التنفيذ السريع يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Targetprocess • دعم إطار عمل SAFe/LeSS/Nexus • تخطيط مسار القيمة، خرائط الطريق • التوافق الاستراتيجي وعلى مستوى الفريق فرق Agile واسعة النطاق تستخدم أطر عمل Agile للمؤسسات أسعار مخصصة للمؤسسات Trello • لوحات Kanban بالسحب والإفلات • تحسينات للتقويم والتصويت والحقول المخصصة • أداة إنشاء الأتمتة Butler الأفراد والفرق الصغيرة التي تدير سير عمل بسيط ومرن أو شخصي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Zoho Sprints • الملاحمات، الأعمال المتأخرة، تخطيط السباقات • تكامل مجموعة Zoho • تقارير Agile واستعراضات الشركات الناشئة والفرق الصغيرة التي تسعى إلى حل Agile ميسور التكلفة تبدأ الخطط المدفوعة من 1 دولار/مستخدم/شهر؛ أسعار مخصصة للمؤسسات YouTrack • سكرم/كانبان، تتبع الوقت، الأتمتة • مخططات جانت، تكامل مكتب المساعدة • سير عمل ونصوص مخصصة الفرق الفنية من أي حجم التي تدير مهام التطوير وتتبع المشكلات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4.40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات

أفضل 10 بدائل لـ Axosoft للاستخدام

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

فيما يلي أفضل بدائل Axosoft وبرامج أتمتة المهام للفرق Agile الحديثة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع Agile من البداية إلى النهاية)

ابدأ في إدارة سباقاتك في ClickUp قم بتشغيل سباقات Agile بكفاءة باستخدام منصة ClickUp Sprint Management Platform لتخطيط كل تكرار وتتبعه ومراجعته مع رؤية كاملة لجميع أعضاء فريقك

إذا سئمت من التبديل بين عشرات الأدوات لإدارة السبرينتات والأعمال المتأخرة والوثائق والجداول الزمنية، فإن ClickUp — التطبيق الشامل للعمل — يجمع كل ذلك في مكان واحد نظيف وقابل للتخصيص.

تجربة ClickUp Sprint Management سهلة للغاية: يمكنك إعداد مدة السبرينت وتعيين نقاط القصة وتتبع السرعة أو مقاييس الإنجاز باستخدام لوحات معلومات مدمجة يتم تحديثها تلقائيًا. يمكن إغلاق كل سبرينت تلقائيًا، ويمكن أرشفة المهام تلقائيًا، ويمكنك الحصول على رؤية كاملة لما يتم إنجازه وما يتأخر.

تتبع الأعمال المتأخرة بسلاسة تامة. بدلاً من جداول البيانات أو الأدوات الفوضوية التي تضيع فيها العناصر، يتيح لك ClickUp سحب العناصر المتأخرة وإفلاتها ووضع علامات عليها وترتيبها حسب الأولوية على لوحات Kanban مع تحكم كامل. أضف مهام فرعية، وقم بتعيين التبعيات، واربط العناصر المتأخرة مباشرةً بالأعمال الملحمية أو الأهداف. كل شيء يظل منظمًا وقابلًا للتتبع لتبسيط عملية تخطيط السباقات.

تصور الجداول الزمنية للمشاريع بوضوح باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp لتخطيط المهام والتبعيات والمعالم بطريقة تحافظ على تماسك فريقك وتقدمه

وعندما يحين وقت تخطيط كل شيء بصريًا، يوفر عرض مخطط جانت من ClickUp جدولًا زمنيًا كاملاً للمشروع يتم تحديثه في الوقت الفعلي مع تغير التبعيات أو المدد الزمنية. وهو مصمم خصيصًا لتجنب الفوضى المعتادة التي تحدث في اللحظات الأخيرة عندما لا تكون الجداول الزمنية واضحة تمامًا.

قم بتوثيق كل شيء بدءًا من خطط المشاريع إلى قواعد المعرفة الداخلية باستخدام ClickUp Docs لإنشاء المحتوى والتعاون عليه وربطه مباشرة بسير عملك

التوثيق هو المكان الذي يتعثر فيه العديد من فرق Agile. قصص المستخدمين موجودة في Jira. المواصفات الفنية مخبأة في صفحات Confluence عشوائية. الملاحظات الرجعية؟ مدفونة في مكان ما في سلاسل Slack. ClickUp Docs يغير ذلك.

يتم تضمين المستندات مباشرة في سير العمل الخاص بك، بحيث تكون عمليات استعراض السبرينت وتراكم المنتجات وملاحظات الاجتماعات وخطط الاختبار دائمًا على بعد نقرة واحدة من المهام ذات الصلة. يمكنك @الإشارة إلى أعضاء الفريق أو تعيين تعليقات لجمع التعليقات منهم، وتنسيق كتل الكود، وتنظيم كل شيء في هيكل ينمو مع فريقك، وحتى إنشاء مهام ClickUp من النص بنقرة واحدة. لا مزيد من العزل، ولا مزيد من التحميل الزائد على علامات التبويب.

أتمتة المهام المتكررة بسهولة باستخدام ClickUp Automations لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء ومواصلة سير المشاريع دون الحاجة إلى عمليات تسجيل يدوية

لتوفير المزيد من الوقت، تتولى ClickUp Automations الأعمال الإدارية المملة نيابة عنك. يمكنك إعداد عمليات أتمتة بدون كود تنقل المهام عبر المراحل بناءً على مشغلات محددة مسبقًا، أو إعادة تعيين أعضاء الفريق، أو إرسال التحديثات فور حدوث أي تغيير. بالنسبة للفرق Agile التي تتكرر بسرعة، هذا يعني زيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 12٪ ومزيد من الوقت للاستثمار في بناء برامج رائعة.

احصل على إجابات فورية من بيانات مساحة العمل الخاصة بك، وأنشئ محتوى، وحدد أولويات المهام بشكل أفضل باستخدام ClickUp Brain

ثم هناك ClickUp Brain — أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي شمولاً في العالم للمساعدة في التخطيط والكتابة والبناء دون مغادرة ClickUp. يمكنه سحب التحديثات من سباقاتك، وتحديد أولويات الأعمال المتأخرة بناءً على ما يتأخر، وحتى الإجابة على الأسئلة الداخلية من خلال مسح مستندات ومهام مساحة العمل الخاصة بك.

اطلب منه صياغة تقرير تخطيط السبرينت أو تلخيص آخر تقرير رجعي، وسيقوم بإنشاء نظرة عامة دقيقة.

يمكنك حتى التبديل بين أفضل LLMs، مثل ChatGPT وGemini وDeepSeek وClaude، اعتمادًا على نمط الإخراج أو العمق الذي تحتاجه. هذه المرونة هي ميزة تميزها بشكل كبير عن جميع الأدوات الأخرى، حيث تمنح الفرق مزيدًا من التحكم ومعالجة أفضل للسياق ونتائج عالية الجودة، كل ذلك دون مغادرة ClickUp.

قم بالتبديل بين عدة LLMs باستخدام ClickUp Brain وقم بتحسين النموذج للمهمة المطلوبة

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أتمتة التقارير اليومية أو الأسبوعية لفريقك؟ الأمر بسيط مع وكلاء الطيار الآلي المدمجين في ClickUp! ما عليك سوى تعيين المشغلات وتحديد النطاق (مثل المهام المكتملة أو العوائق) وترك الوكيل يقوم بإنشاء التقارير ومشاركتها دون الحاجة إلى متابعة يدوية. ابق على اطلاع على مهامك اليومية مع وكلاء الطيار الآلي المدمجين في ClickUp

كل شيء مرتبط ببعضه البعض بفضل حل إدارة المشاريع Agile من ClickUp . وهو يدعم Kanban وAgile Scrum وسير العمل المختلط — أيًا كانت احتياجات فريقك — ويجعل من السهل إعداد لوحات معلومات مرئية وتقارير ودورات سبرينت متكررة.

وقد ساعد ذلك مؤسسات رائدة مثل Stanley Security على تقليل الوقت المستغرق في إعداد التقارير ومشاركتها بنسبة تصل إلى 50٪.

احصل على قالب مجاني ابدأ عملية Agile بشكل أسرع باستخدام قالب ClickUp Agile Project Management Template للحصول على سير عمل مسبق الإعداد يتكيف مع أساليب Scrum أو Kanban أو الأساليب المختلطة

أفضل ما في الأمر؟ إذا كنت تبحث عن بداية سريعة، فإن قالب ClickUp Agile Project Management Template هو أحد أفضل الإعدادات الجاهزة المتاحة.

يتضمن تصميمًا كاملاً للوحة عرض قصص المستخدمين والمهام وقائمة المهام المتأخرة وسباقات مدمجة ولوحات معلومات لمراقبة أداء الفريق، وجميعها قابلة للتخصيص. إنه ليس مجرد برنامج جاهز للاستخدام، بل مصمم لمساعدتك على التوسع.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن إنشاء سير عمل Agile في ClickUp.

بالنسبة لفرق البرمجيات التي تحتاج إلى ربط كل شيء من التخطيط إلى الشحن، فإن حل إدارة مشاريع فرق البرمجيات من ClickUp مليء بالميزات. وهو يدعم الملاحمات وتتبع الميزات والإبلاغ عن الأخطاء وحتى تسليم مهام ضمان الجودة، مع التكامل مع أدوات التطوير مثل GitHub. لا يحتاج فريقك إلى التنقل بين ClickUp و Jira أو Confluence — فكل شيء في مكان واحد، مصمم خصيصًا للتطوير.

نظم مشاريع تطوير البرامج بذكاء باستخدام أدوات إدارة مشاريع فريق البرامج من ClickUp لتتبع عمليات الإنشاء وإدارة الإصدارات والتعاون

كما أنه، على عكس Axosoft، مصمم لتعاون أوسع نطاقًا يتجاوز الهندسة. يتكيف بشكل جيد مع سير العمل في التسويق والتصميم والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم عند استخدام المنصة لأول مرة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (44,00+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين على G2:

أفضل ما يميز ClickUp هو القدرة على إنشاء لوحة تحكم مخصصة تعطي الأولوية لأنواع معينة من المهام. من السهل استخدام عرض حجم العمل لتوزيع هذه المهام على فريقك ومشاركة لوحات التحكم المذكورة أعلاه مع عملائك حتى يتمكنوا من رؤية ما هو مهم لهم في منطقة مخصصة. وأفضل ما في الأمر أنه يتكامل مع الخدمات الحالية مثل GitHub، وإذا كنت مطورًا، فمن السهل إنشاء تكاملات مخصصة إذا كان ذلك يناسبك أكثر. أنا الآن أستخدمه يوميًا لإدارة جميع مشاريعي.

أفضل ما يميز ClickUp هو القدرة على إنشاء لوحة تحكم مخصصة تعطي الأولوية لأنواع معينة من المهام. من السهل استخدام عرض حجم العمل لتوزيع هذه المهام على فريقك ومشاركة لوحات التحكم المذكورة أعلاه مع عملائك حتى يتمكنوا من رؤية ما هو مهم لهم في منطقة مخصصة. وأفضل ما في الأمر أنه يتكامل مع الخدمات الحالية مثل GitHub، وإذا كنت مطورًا، فمن السهل إنشاء تكاملات مخصصة إذا كان ذلك يناسبك أكثر. أنا الآن أستخدمه يوميًا لإدارة جميع مشاريعي.

📮ClickUp Insight: 13% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات الصعبة وحل المشكلات المعقدة. ومع ذلك، قال 28% فقط إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل. سبب محتمل: مخاوف أمنية! قد لا يرغب العميل في مشاركة بيانات حساسة تتعلق باتخاذ القرارات مع ذكاء اصطناعي خارجي. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير حلول للمشكلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل الآمنة الخاصة بك. من SOC 2 إلى معايير ISO، يتوافق ClickUp مع أعلى معايير أمان البيانات ويساعدك على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

2. Jira (الأفضل لفرق التطوير ذات سير العمل المعقد)

عبر Jira

إذا كنت تدير سير عمل Agile معقدًا، فإن Jira هي واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا في هذا المجال. وهي مناسبة تمامًا لإدارة دورات السبرينت المعقدة، والأعمال المتأخرة، والمهام الضخمة، والتبعيات، مما يجعلها خيارًا جيدًا لفرق التطوير.

يمكنك تخصيص كل جزء من العملية تقريبًا، من سير العمل إلى قواعد الأتمتة، وربط المهام مباشرة بالإصدارات. استخدم لوحات Scrum أو Kanban المدمجة لتصور العمل قيد التقدم. وقم بإنشاء مخططات السرعة أو مخططات الإنجاز لمراقبة الأداء في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Jira

قم ببناء المشاريع باستخدام تنظيم المهام المتأخرة وأنواع المشكلات المخصصة وإحصاءات السباقات

قم بتكوين سير العمل باستخدام الفروع والشروط وأدوات التحقق من الصحة والوظائف اللاحقة

تكامل عميق مع Bitbucket وConfluence وFigma للحصول على رؤية كاملة لدورة الحياة

قم بتعيين الأذونات ومستويات الأمان للتحكم الدقيق في الوصول

ابحث وقم بالتصفية باستخدام JQL عبر المشاريع واسعة النطاق

قيود Jira

قد يكون الأمر صعبًا على الفرق الصغيرة أو غير التقنية

يتطلب الإعداد والتخصيص وقتًا وخبرة إدارية

أسعار Jira

مجاني

قياسي: 8.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

Premium: 17 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Jira ومراجعاتها

G2: 4. 3/5 (6,300+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (3,600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

يعجبني مفهوم إدارة السبرينت الرشيقة الذي صُمم Jira من أجله. تعجبني طريقة ترتيب المهام على لوحة مهام Jira... واجهة المستخدم قابلة للتحسين ويمكن أن تكون أكثر نمطية

يعجبني مفهوم إدارة السبرينت الرشيقة الذي صُمم Jira من أجله. تعجبني طريقة ترتيب المهام على لوحة مهام Jira... واجهة المستخدم قابلة للتحسين ويمكن أن تكون أكثر نمطية

3. GitLab (الأفضل للفرق التي تجمع بين DevOps والتخطيط Agile)

عبر GitLab

إذا سئمت من البحث عن أدوات مختلفة للتحكم في المصادر و CI/CD والمسح الأمني وإدارة المشاريع، فاختر GitLab.

يقضي على التجزئة تمامًا. يوفر لك تطبيقًا واحدًا لتخطيط البرامج وإنشائها وتأمينها ونشرها. يمكنك إدارة المشكلات والتعاون في مراجعة الأكواد وإعداد خطوط إنتاج آلية مع مراقبة في الوقت الفعلي، وحتى فرض معايير الأمان والامتثال، كل ذلك دون مغادرة المنصة.

تتيح سير عمل طلبات الدمج في GitLab وتكامل Kubernetes والمسح المدمج للثغرات الأمنية لفرقك الانتقال من الفكرة إلى الإنتاج دون فقدان الرقابة أو الجودة. إنه قوي للمؤسسات الكبيرة التي تدير خطوط أنابيب DevSecOps المعقدة وتريد رؤية متسقة للفريق.

أفضل ميزات GitLab

اربط المشكلات بالمستودعات والالتزامات وطلبات الدمج من أجل رؤية DevOps، وتحقق منها

أتمتة عمليات النشر والتحديثات دون الحاجة إلى أدوات خارجية

قم بمزامنة سير العمل مع المهام الضخمة والمعالم والـ CI/CD في مساحة عمل واحدة

راقب الإنتاجية من خلال مقاييس وقت الدورة والنشر والإنجاز

تتبع الوقت تلقائيًا من خلال التسجيل المستند إلى المشكلات وطلبات الدمج

قيود GitLab

قد تبدو الواجهة معقدة وغير بديهية للمستخدمين غير المطورين

أسعار GitLab

مجاني

Premium: أسعار مخصصة

Ultimate: أسعار مخصصة

GitLab Dedicated: أسعار مخصصة

GitLab مخصص للحكومة: أسعار مخصصة

تقييمات GitLab ومراجعاته

G2: 4. 5/5 (820+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (1,180+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitLab

يقول أحد المراجعين على Reddit:

GitLab هو تقريبًا محطة واحدة لجميع احتياجات دورة حياة تطوير البرمجيات. فهو يحتوي على مستودعات git، وتتبع المشكلات، و CI/CD، و Wiki، ومستودع حاويات، والمزيد في تطبيق واحد. بعض الأشخاص ينتقدونه لأنه ثقيل. شخصيًا، يعجبني أن لدي أداة واحدة يمكنني الحصول على الدعم لها وأن كل شيء متكامل جيدًا...

GitLab هو تقريبًا محطة واحدة لجميع احتياجات دورة حياة تطوير البرمجيات. فهو يحتوي على مستودعات git، وتتبع المشكلات، و CI/CD، و Wiki، ومستودع حاويات، والمزيد في تطبيق واحد. بعض الأشخاص ينتقدونه لأنه ثقيل. شخصيًا، يعجبني أن لدي أداة واحدة يمكنني الحصول على الدعم لها وأن كل شيء متكامل جيدًا...

👀 هل تعلم؟ 25% فقط من شركات Fortune 500 لديها نهج متسق ومنظم لتوقع الاضطرابات الاستراتيجية والتعامل معها، مما يجعل معظمها عرضة للتغييرات غير المتوقعة.

4. Wrike (الأفضل للفرق متعددة الوظائف مع تتبع تفصيلي للمهام)

عبر Wrike

يقدم Wrike بديلاً حديثًا لـ Axosoft، خاصةً للفرق التي تتطلع إلى تجاوز تتبع الأعمال المتأخرة الأساسية. وهو مصمم للتعامل مع العمل على جميع المستويات — الفردية أو الجماعية أو المؤسسية — من خلال سير عمل قابل للتخصيص ونماذج طلبات ديناميكية ولوحات معلومات في الوقت الفعلي وعروض تفصيلية لأعباء العمل.

على عكس Axosoft، الذي قد يبدو صارمًا وقديمًا، يدعم Wrike التدقيق الإبداعي والتحليلات المتقدمة والتعاون متعدد الوظائف، مما يجعله خيارًا مرنًا لإدارة المشاريع والإشراف على العمليات.

أفضل ميزات Wrike

أنشئ نماذج الطلبات وسير العمل لتبسيط عملية الاستلام وتخصيص العمليات

قم بتعيين تبعيات المهام وتمكين التحديثات في الوقت الفعلي لمنع الاختناقات

اعرض قدرات الفريق من خلال مخططات عبء العمل لتحقيق التوازن بين الموارد وتجنب الإرهاق

تتبع الأداء من خلال التقارير وتتبع الوقت للحصول على رؤى حول المشروع والميزانية

قيود Wrike

تشترك Wrike مع Axosoft في جوهر إدارة المشاريع، ولكنها تميل أكثر نحو التسويق والعمليات والفرق متعددة الوظائف. على الرغم من أنها تدعم لوحات Agile والتبعيات، إلا أنها تفتقر إلى التفاصيل الخاصة بالتطوير التي توفرها Axosoft

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعات

G2: 4. 2/5 (4,270+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,800+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

يقول أحد المراجعين على G2:

أنا أستمتع حقًا بمختلف طرق العرض المتاحة، من القدرة على الانتقال إلى البريد الوارد ولوحات المعلومات وقوائم المهام. تتيح هذه الطرق لي وللفريقي تتبع عملنا وتعزيز التعاون بيننا. كما تتيح لنا العمل مع فرق مختلفة في وكالتنا.

أنا أستمتع حقًا بمختلف طرق العرض المتاحة، من القدرة على الانتقال إلى البريد الوارد ولوحات المعلومات وقوائم المهام. تتيح هذه الطرق لي وللفريقي تتبع عملنا وتعزيز التعاون بيننا. كما تتيح لنا العمل مع فرق مختلفة في وكالتنا.

5. Monday.com (الأفضل للتخطيط المرئي والتعاون على مستوى الفريق)

إذا كانت واجهة المستخدم في Axosoft تبدو صارمة أو قديمة، فإن Monday.com يقدم بديلاً جديدًا ومرئيًا. تجعل لوحاته القابلة للتخصيص التخطيط Agile بديهيًا وتعاونيًا، مع سهولة التبديل بين طرق العرض Kanban و Timeline و Gantt و Calendar.

بالمقارنة مع Axosoft، يتيح Monday.com الوصول إلى الأتمتة والتكامل بشكل أكثر حرية، دون الحاجة إلى معرفة تقنية.

أفضل ميزات Monday.com

أنشئ قوالب مشاريع باستخدام أتمتة السحب والإفلات والمشغلات المخصصة

قم بتجميع سير العمل في لوحات معلومات مشتركة مع بيانات في الوقت الفعلي من لوحات متعددة

أتمتة إنشاء المشاريع وتعيين المهام والتذكيرات باستخدام قوالب Agile

قم بمزامنة التحديثات عبر Slack و Teams وإشعارات البريد الإلكتروني تلقائيًا

قيود Monday.com

تقارير محدودة في الخطط ذات المستوى الأدنى

قد يصبح سعره باهظًا مع زيادة حجم الفريق

أسعار Monday.com

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (12,800+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (5,450+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

يوفر monday.com مساحة عمل رقمية تتيح لنا توحيد جهودنا والتعاون في مهامنا. لقد سهّل علينا العمل في عملياتنا الروتينية من خلال مساعدتنا في التخطيط المسبق.

يوفر monday.com مساحة عمل رقمية تتيح لنا توحيد جهودنا والتعاون في مهامنا. لقد سهّل علينا العمل في عملياتنا الروتينية من خلال مساعدتنا في التخطيط المسبق.

📖 اقرأ أيضًا: يوم في حياة مطور برمجيات

6. Asana (الأفضل للفرق Agile التي تركز على البساطة والسرعة)

عبر Asana

Asana هو خيار جيد للفرق Agile التي تحب السرعة والبساطة. يوفر لوحات Agile وسير عمل سريع وتبعيات المهام ومراحل المشروع دون أن تبدو واجهة الأداة نفسها مثقلة.

يمكن للفرق مواءمة مشاريع الأقسام مع أهداف OKR الفصلية وأهداف الشركة من خلال هرمية الأهداف. كل شيء واضح وسريع ومنظم بعناية، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تفضل سير عمل أخف وإدارة مهام أسرع.

أفضل ميزات Asana

نظم العمل باستخدام المحافظ والأهداف للحصول على رؤية تنفيذية للمشاريع في الوقت الفعلي

قم بتشغيل الإجراءات التلقائية مثل تخصيص المهام أو نقل البطاقات بناءً على التقدم المحرز أو تواريخ الاستحقاق

امنع تضارب الموارد في المشاريع المشتركة بين الفرق باستخدام ميزة Workload من Asana

قم بتخطيط المبادرات وإدارتها بصريًا باستخدام عرض الجدول الزمني وخطوط التبعية

قيود Asana

تتوفر التقارير المتقدمة فقط في الخطط الأعلى

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana ومراجعاتها

G2: 4. 4/5 (11,420+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (13,410+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

لقد اختبرت Asana مؤخرًا لتقييم قدراتها وقيمتها وسهولة استخدامها وميزاتها العامة. على الرغم من أنني وجدت أن Asana حلًا أكثر تكلفة من بعض أدوات إدارة المشاريع الأخرى المتوفرة في السوق، إلا أنني أعتقد أنه منتج ممتاز.

لقد اختبرت Asana مؤخرًا لتقييم قدراتها وقيمتها وسهولة استخدامها وميزاتها العامة. على الرغم من أنني وجدت أن Asana حلًا أكثر تكلفة من بعض أدوات إدارة المشاريع الأخرى المتوفرة في السوق، إلا أنني أعتقد أنه منتج ممتاز.

7. Targetprocess (الأفضل لتوسيع نطاق Agile عبر فرق المؤسسة)

عبر Targetprocess

إذا كنت تدير برامج Agile واسعة النطاق مثل SAFe أو LeSS، فإن Targetprocess هي إحدى الأدوات القليلة المصممة لهذا المستوى من التنسيق. فهي تسد الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ بشكل رائع، وتوفر إدارة المحافظ وتخطيط PI إلى جانب لوحات مهام مفصلة.

تجعله العروض القابلة للتخصيص والمقاييس في الوقت الفعلي وخرائط الطريق الاستراتيجية شائعًا بين الشركات التي تدير مئات الفرق Agile.

أفضل ميزات Targetprocess

دعم أطر عمل Agile (SAFe و LeSS و Nexus) مع تخطيط التسلسل الهرمي

اربط عناصر العمل عبر الفرق والبرامج وتدفقات القيمة بشكل مرئي

اضبط طرق العرض على مستوى الفريق أو المحفظة أو الحلول باستخدام الجداول المحورية وخرائط الطريق

قم بمواءمة أهداف تكنولوجيا المعلومات والأعمال من خلال تتبع الاستراتيجية حتى التنفيذ

حلل التقدم المحرز والعقبات والاتجاهات باستخدام تقارير قابلة للتخصيص

قيود Targetprocess

قد يستغرق الإعداد وقتًا طويلاً للمؤسسات المعقدة

تبدو واجهة المستخدم قديمة بعض الشيء مقارنة بأدوات Agile الأحدث

أسعار Targetprocess

أسعار مخصصة

تقييمات Targetprocess وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (240+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (540+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Targetprocess؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

إنه سهل الاستخدام ويوفر إمكانات التتبع والتخطيط وإدارة المشاريع.

إنه سهل الاستخدام ويوفر إمكانات التتبع والتخطيط وإدارة المشاريع.

8. Trello (الأفضل للوحات Agile خفيفة الوزن وسرعة بدء الاستخدام)

عبر Trello

يقدم Trello نهجًا بسيطًا لإدارة المشاريع يتكيف بشكل مدهش مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. وهو أحد البدائل الخفيفة لـ Axosoft.

استنادًا إلى مبادئ Kanban، يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات تحتوي على قوائم وبطاقات مهام يسهل تكييفها مع قوائم المهام الشخصية ومسارات تطوير المنتجات وتقويمات المحتوى والمزيد.

بينما تظل الواجهة الأساسية نظيفة وبديهية، تتيح Power-Ups من Trello — التكاملات والإضافات — دعم سير العمل المتقدم. فكر في ميزات مثل الربط بين لوحات متعددة وعرض الجدول الزمني والمهام المتكررة والحقول المخصصة.

أفضل ميزات Trello

أتمتة تخصيص المهام وتذكير مواعيد الاستحقاق وفرز البطاقات باستخدام Butler

أضف ميزات إضافية مثل التصويت والتقويم وتقادم البطاقات و TeamGantt إلى لوحات Trello

قم بتوسيع نطاق Kanban باستخدام ميزات متقدمة مثل الجداول الزمنية وعروض لوحة المعلومات Agile في Trello Premium

تتبع التفاصيل مثل الميزانيات والأولويات أو الساعات باستخدام حقول البطاقات المخصصة

قيود Trello

قد يبدو الأمر بسيطًا جدًا لتوسيع نطاق فرق Agile

الأتمتة محدودة ما لم يتم الترقية

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتصنيفات Trello

G2: 4. 4/5 (13,680+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,510+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

أنا مغرم بـ Trello وأستخدمه في العديد من الأمور، بدءًا من تخطيط مهامي في العمل، إلى تخطيط مهامي خارج العمل، إلى تنظيم الرحلات والمشاريع المنزلية وتخطيط الوجبات... أستخدمه فعليًا في كل شيء. وأحد الأشياء التي أحبها هو أنه بسيط للغاية في المستوى الأساسي، كما قلت، إنه لوح كانبان بسيط مع قوائم يمكنك سحبها.

أنا مغرم بـ Trello وأستخدمه في العديد من الأمور، بدءًا من تخطيط مهامي في العمل، إلى تخطيط مهامي خارج العمل، إلى تنظيم الرحلات والمشاريع المنزلية وتخطيط الوجبات... أستخدمه فعليًا في كل شيء. وأحد الأشياء التي أحبها هو أنه بسيط للغاية في المستوى الأساسي، كما قلت، إنه لوح كانبان بسيط مع قوائم يمكنك سحبها.

9. Zoho Sprints (الأفضل للفرق الصغيرة Agile ذات الميزانية المحدودة)

عبر Zoho Sprints

إذا كنت تريد وظائف Agile الأساسية بميزانية محدودة، فإن Zoho Sprints هو الخيار الأمثل. يوفر تتبع قصص المستخدمين وإدارة المنتجات المتأخرة والسبرينت والتقارير وجداول العمل وإدارة الاجتماعات، كل ذلك دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة.

إنه بسيط بما يكفي للشركات الناشئة ولكنه قوي بما يكفي لتشغيل دورة Agile كاملة بكفاءة.

أفضل ميزات Zoho Sprints

قم بإدارة قصص المستخدمين والمهام والأخطاء والمهام الضخمة في بيئة Agile للشركات الصغيرة والمتوسطة

حسّن التقدير باستخدام مخططات الإنجاز في الوقت الفعلي وتتبع السرعة وتخطيط الإصدار

دمج تخطيط السباقات مع Zoho Projects و CRM وأدوات الجهات الخارجية لتحقيق الرؤية

قم بإجراء عمليات استعراض بأسلوب رجعي باستخدام قوالب مدمجة وتتبع بنود العمل

قم بتخصيص لوحات سكرم باستخدام مسارات السباحة وحدود WIP وحقول أهداف السباق

قيود Zoho Sprints

تكامل محدود مقارنة باللاعبين الكبار

قد تبدو التقارير أساسية بالنسبة لاحتياجات المؤسسات

أسعار Zoho Sprints

المبتدئين: 1 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Elite: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premier: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Sprints

G2: 4. 4/5 (160+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (280+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Sprints؟

يقول أحد المراجعين على G2:

تجعل واجهة المستخدم/تجربة المستخدم البسيطة والبديهية من السهل إدارة سير العمل Agile. كما أقدر مدى جودة تطبيق مبادئ Agile في المنصة. خيارات التخصيص مرنة للغاية، وتوفر العرض العام نظرة عامة مفيدة على مشاريع متعددة. الأسعار تنافسية أيضًا.

تجعل واجهة المستخدم/تجربة المستخدم البسيطة والبديهية من السهل إدارة سير العمل Agile. كما أقدر مدى جودة تطبيق مبادئ Agile في المنصة. خيارات التخصيص مرنة للغاية، وتوفر العرض العام نظرة عامة مفيدة على مشاريع متعددة. الأسعار تنافسية أيضًا.

🧠 حقيقة ممتعة: أكثر من 90% من المؤسسات قد اعتمدت ممارسات Agile بشكل أو بآخر لإدارة المشاريع وتسريع التسليم.

10. YouTrack (الأفضل لتتبع المشكلات مع سير عمل قابل للتخصيص)

عبر YouTrack

يعكس YouTrack طابع Axosoft الملائم للمطورين، مع لوحات Agile وتتبع المشكلات وسير العمل الذي يتم التحكم فيه بواسطة لوحة المفاتيح. على عكس العديد من الأنظمة الصارمة، يتيح لك تحديد سير العمل المخصص وحقول المشكلات ولوحات Agile لتتناسب مع العمليات الطبيعية لفريقك.

وهو يدعم منهجيات Scrum وKanban أو المنهجيات المختلطة، إلى جانب تتبع المشكلات بالتفصيل وتتبع الوقت وميزة قاعدة المعرفة.

والأهم من ذلك، يوفر YouTrack إمكانات أتمتة شاملة وقوالب لمهام المنتجات المتأخرة، بدءًا من القواعد المخصصة وحتى البرمجة النصية الكاملة، مما يتيح للفرق أتمتة منطق الأعمال المعقد مباشرةً داخل الأداة.

أفضل ميزات YouTrack

قم بتخصيص سير العمل باستخدام أوامر اللغة الطبيعية (على سبيل المثال، "أصلح بحلول يوم الجمعة، وعيّن @John")

دعم إدارة المشاريع Agile والتقليدية ( إدارة مشاريع Scrum + Waterfall)

اجمع بين تتبع المشاريع وتذاكر الدعم الفني وقاعدة المعرفة في منصة واحدة

حلل حالة المشروع باستخدام تقارير مدمجة مثل التدفق التراكمي ومخططات Burndown ومخططات Gantt

قم بتوطين مساحات العمل بعدة لغات ومناطق زمنية لفرق العمل العالمية

قيود YouTrack

قد تبدو واجهة المستخدم أقل حداثة مقارنة بالأدوات الأحدث

نظام بيئي للتطبيقات أصغر من الأدوات الأخرى في هذه القائمة

أسعار YouTrack

مجاني

مدفوع: 4.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات YouTrack وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 3/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن YouTrack؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

...إنه مرن للغاية، ويمكنه التكيف مع العديد من أنماط سير العمل. كما أن البرنامج نفسه خفيف الوزن وسريع...

...إنه مرن للغاية، ويمكنه التكيف مع العديد من أنماط سير العمل. كما أن البرنامج نفسه خفيف الوزن وسريع...

هل أنت مستعد لتجاوز Axosoft؟ احصل على Agile مع ClickUp!

إذا بدأت تشعر أن Axosoft أصبح عائقًا بدلاً من منصة انطلاق، فأنت لست وحدك، ولا فريقك وحده. يجب أن تكون أداة إدارة المشاريع الخاصة بك امتدادًا لأفضل غرائز فريقك: مرنة وسريعة ومصممة للتعاون الحقيقي.

كل بديل قمنا بتغطيته له نقاط قوته، ولكن إذا كنت تبحث عن الحل الأكثر اكتمالاً وقابلية للتكيف، فإن ClickUp يصعب التغلب عليه.

من إنشاء سير عمل Agile منطقي إلى تتبع الأهداف وأتمتة مراسم السبرينت وربط المهام مباشرة بمبادرات أكبر، يضع ClickUp كل شيء في مكان واحد دون إثقال كاهلك. إنه مصمم للفرق التي ترغب في التحرك بشكل أسرع دون التضحية بالوضوح أو التحكم.

اشترك في ClickUp مجانًا و ابدأ في بناء سير عمل أفضل اليوم.