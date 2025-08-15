أفضل 10 بدائل لـ Axosoft في عام 2025 لإدارة المشاريع الرشيقة

إذا كنت تعاني من واجهة المستخدم غير العملية في Axosoft أو التحديثات البطيئة أو سير العمل الصارم، فأنت تعلم بالفعل أن هذا البرنامج لم يتم تصميمه لطريقة عمل فرق Agile الحالية.
هناك أدوات أفضل. أدوات تلغي الحاجة إلى البحث في قوائم منسدلة لا نهاية لها لمجرد تحديث قصة مستخدم. توفر هذه الأدوات رؤية في الوقت الفعلي ولوحات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات وتخطيط سريع بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتكاملات تعمل بالفعل دون أن تتعطل في كل سباق.
في هذا الدليل، نتخطى الأمور غير المهمة ونسلط الضوء على بدائل Axosoft التي تقدم نتائج ملموسة. هذه القائمة مخصصة لك — مدير المشروع الذي يتعامل مع الفوضى بين الوظائف المختلفة، أو رئيس قسم التطوير الذي يحتاج إلى لوحات سبرينت واضحة، أو مؤسس شركة ناشئة يبحث عن شيء فعال. لنبدأ!
👀 هل تعلم؟ في التسعينيات، كانت أقسام البرمجيات العالمية المستوى من بين الأسوأ أداءً —حيث كانت المشاريع تتجاوز الجداول الزمنية والميزانيات، وأحيانًا تفشل تمامًا. جاءت نقطة التحول في عام 2001 مع طرح بيان Agile Manifesto، الذي أدى إلى تحول جذري من ممارسات الإدارة الصارمة إلى نهج أكثر مرونة وتعاونًا في التطوير.
لماذا تختار بدائل Axosoft؟
Axosoft ليست أداة سيئة، ولكنها بعيدة عن سير العمل Agile الحديث. إليك الأسباب التي تدفع معظم فرق Agile إلى التخلي عنها:
- واجهة مستخدم وتجربة قديمة: تبدو الواجهة غير سهلة الاستخدام وغير بديهية مقارنة بأدوات Agile الأكثر حداثة
- منحنى تعلم حاد: قد يكون انضمام أعضاء جدد إلى الفريق بطيئًا ومحبطًا
- ميزات تعاون محدودة: التحرير في الوقت الفعلي وأدوات التعاون للتطوير والتعليق والتكامل إما غير متوفرة أو غير كافية
- سير العمل الصارم: غالبًا ما يتطلب تخصيص Axosoft ليناسب العملية الفعلية لفريقك جهدًا أكبر مما ينبغي
- قابلية التوسع الضعيفة: يمكن أن تتحول إدارة فرق متعددة أو مشاريع واسعة النطاق إلى فوضى في وقت قصير
- نقص الميزات الحديثة: عدم وجود إدارة المهام المتأخرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وأتمتة المهام المحدودة، وقلة القوالب المدمجة تجعل من الصعب تبرير استخدامه
نظرة عامة على بدائل Axosoft
فيما يلي نظرة عامة سريعة على حالات الاستخدام وهياكل الأسعار لكل بديل من بدائل Axosoft التي نناقشها في هذا المنشور:
|أداة
|الميزات الرئيسية
|الأفضل لـ
|الأسعار*
|ClickUp
|• لوحات Agile مع Sprints و backlog و Gantt و Docs و Dashboards • إدارة المشاريع والمعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain • سير عمل مخصص وتكامل أدوات التطوير (على سبيل المثال، GitHub و GitLab)
|الفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة مشاريع Agile شاملة
|تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات
|Jira
|• لوحات Scrum/Kanban، وسير عمل مخصص • تصفية قوية باستخدام JQL • تكامل تطوير أصلي مع Confluence و Bitbucket
|الفرق Agile المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى تخصيص وتتبّع عميقين
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.60 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات
|GitLab
|• DevOps موحد + تخطيط Agile • CI/CD مدمج، طلبات الدمج، اختبار الأمان • إصدار الرموز + التتبع
|فرق DevSecOps من المؤسسات المتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة
|تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات
|Wrike
|• عرض المهام وأعباء العمل ولوحات المعلومات والنماذج • تحديثات في الوقت الفعلي والتدقيق وتتبع الوقت • تحليلات وتقارير متقدمة
|فرق متعددة الوظائف تدير المشاريع وأعباء العمل بشكل تعاوني
|تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات
|Monday. com
|• طرق عرض Kanban و Timeline و Gantt • أتمتة سير العمل ولوحات المعلومات • قوالب Agile مسبقة الصنع وعمليات التكامل
|الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى سير عمل مرئي وقابل للتخصيص
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات
|Asana
|• عرض الجدول الزمني وحجم العمل والتبعيات • تتبع الأهداف وعرض المحفظة • الأتمتة ومواءمة OKR
|الفرق Agile في الشركات الناشئة والمؤسسات المتوسطة الحجم التي تركز على التنفيذ السريع
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات
|Targetprocess
|• دعم إطار عمل SAFe/LeSS/Nexus • تخطيط مسار القيمة، خرائط الطريق • التوافق الاستراتيجي وعلى مستوى الفريق
|فرق Agile واسعة النطاق تستخدم أطر عمل Agile للمؤسسات
|أسعار مخصصة للمؤسسات
|Trello
|• لوحات Kanban بالسحب والإفلات • تحسينات للتقويم والتصويت والحقول المخصصة • أداة إنشاء الأتمتة Butler
|الأفراد والفرق الصغيرة التي تدير سير عمل بسيط ومرن أو شخصي
|تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات
|Zoho Sprints
|• الملاحمات، الأعمال المتأخرة، تخطيط السباقات • تكامل مجموعة Zoho • تقارير Agile واستعراضات
|الشركات الناشئة والفرق الصغيرة التي تسعى إلى حل Agile ميسور التكلفة
|تبدأ الخطط المدفوعة من 1 دولار/مستخدم/شهر؛ أسعار مخصصة للمؤسسات
|YouTrack
|• سكرم/كانبان، تتبع الوقت، الأتمتة • مخططات جانت، تكامل مكتب المساعدة • سير عمل ونصوص مخصصة
|الفرق الفنية من أي حجم التي تدير مهام التطوير وتتبع المشكلات
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4.40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات
أفضل 10 بدائل لـ Axosoft للاستخدام
فيما يلي أفضل بدائل Axosoft وبرامج أتمتة المهام للفرق Agile الحديثة:
1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع Agile من البداية إلى النهاية)
إذا سئمت من التبديل بين عشرات الأدوات لإدارة السبرينتات والأعمال المتأخرة والوثائق والجداول الزمنية، فإن ClickUp — التطبيق الشامل للعمل — يجمع كل ذلك في مكان واحد نظيف وقابل للتخصيص.
تجربة ClickUp Sprint Management سهلة للغاية: يمكنك إعداد مدة السبرينت وتعيين نقاط القصة وتتبع السرعة أو مقاييس الإنجاز باستخدام لوحات معلومات مدمجة يتم تحديثها تلقائيًا. يمكن إغلاق كل سبرينت تلقائيًا، ويمكن أرشفة المهام تلقائيًا، ويمكنك الحصول على رؤية كاملة لما يتم إنجازه وما يتأخر.
تتبع الأعمال المتأخرة بسلاسة تامة. بدلاً من جداول البيانات أو الأدوات الفوضوية التي تضيع فيها العناصر، يتيح لك ClickUp سحب العناصر المتأخرة وإفلاتها ووضع علامات عليها وترتيبها حسب الأولوية على لوحات Kanban مع تحكم كامل. أضف مهام فرعية، وقم بتعيين التبعيات، واربط العناصر المتأخرة مباشرةً بالأعمال الملحمية أو الأهداف. كل شيء يظل منظمًا وقابلًا للتتبع لتبسيط عملية تخطيط السباقات.
وعندما يحين وقت تخطيط كل شيء بصريًا، يوفر عرض مخطط جانت من ClickUp جدولًا زمنيًا كاملاً للمشروع يتم تحديثه في الوقت الفعلي مع تغير التبعيات أو المدد الزمنية. وهو مصمم خصيصًا لتجنب الفوضى المعتادة التي تحدث في اللحظات الأخيرة عندما لا تكون الجداول الزمنية واضحة تمامًا.
التوثيق هو المكان الذي يتعثر فيه العديد من فرق Agile. قصص المستخدمين موجودة في Jira. المواصفات الفنية مخبأة في صفحات Confluence عشوائية. الملاحظات الرجعية؟ مدفونة في مكان ما في سلاسل Slack. ClickUp Docs يغير ذلك.
يتم تضمين المستندات مباشرة في سير العمل الخاص بك، بحيث تكون عمليات استعراض السبرينت وتراكم المنتجات وملاحظات الاجتماعات وخطط الاختبار دائمًا على بعد نقرة واحدة من المهام ذات الصلة. يمكنك @الإشارة إلى أعضاء الفريق أو تعيين تعليقات لجمع التعليقات منهم، وتنسيق كتل الكود، وتنظيم كل شيء في هيكل ينمو مع فريقك، وحتى إنشاء مهام ClickUp من النص بنقرة واحدة. لا مزيد من العزل، ولا مزيد من التحميل الزائد على علامات التبويب.
لتوفير المزيد من الوقت، تتولى ClickUp Automations الأعمال الإدارية المملة نيابة عنك. يمكنك إعداد عمليات أتمتة بدون كود تنقل المهام عبر المراحل بناءً على مشغلات محددة مسبقًا، أو إعادة تعيين أعضاء الفريق، أو إرسال التحديثات فور حدوث أي تغيير. بالنسبة للفرق Agile التي تتكرر بسرعة، هذا يعني زيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 12٪ ومزيد من الوقت للاستثمار في بناء برامج رائعة.
ثم هناك ClickUp Brain — أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي شمولاً في العالم للمساعدة في التخطيط والكتابة والبناء دون مغادرة ClickUp. يمكنه سحب التحديثات من سباقاتك، وتحديد أولويات الأعمال المتأخرة بناءً على ما يتأخر، وحتى الإجابة على الأسئلة الداخلية من خلال مسح مستندات ومهام مساحة العمل الخاصة بك.
اطلب منه صياغة تقرير تخطيط السبرينت أو تلخيص آخر تقرير رجعي، وسيقوم بإنشاء نظرة عامة دقيقة.
يمكنك حتى التبديل بين أفضل LLMs، مثل ChatGPT وGemini وDeepSeek وClaude، اعتمادًا على نمط الإخراج أو العمق الذي تحتاجه. هذه المرونة هي ميزة تميزها بشكل كبير عن جميع الأدوات الأخرى، حيث تمنح الفرق مزيدًا من التحكم ومعالجة أفضل للسياق ونتائج عالية الجودة، كل ذلك دون مغادرة ClickUp.
💡 نصيحة احترافية: هل تريد أتمتة التقارير اليومية أو الأسبوعية لفريقك؟ الأمر بسيط مع وكلاء الطيار الآلي المدمجين في ClickUp! ما عليك سوى تعيين المشغلات وتحديد النطاق (مثل المهام المكتملة أو العوائق) وترك الوكيل يقوم بإنشاء التقارير ومشاركتها دون الحاجة إلى متابعة يدوية.
كل شيء مرتبط ببعضه البعض بفضل حل إدارة المشاريع Agile من ClickUp . وهو يدعم Kanban وAgile Scrum وسير العمل المختلط — أيًا كانت احتياجات فريقك — ويجعل من السهل إعداد لوحات معلومات مرئية وتقارير ودورات سبرينت متكررة.
وقد ساعد ذلك مؤسسات رائدة مثل Stanley Security على تقليل الوقت المستغرق في إعداد التقارير ومشاركتها بنسبة تصل إلى 50٪.
أفضل ما في الأمر؟ إذا كنت تبحث عن بداية سريعة، فإن قالب ClickUp Agile Project Management Template هو أحد أفضل الإعدادات الجاهزة المتاحة.
يتضمن تصميمًا كاملاً للوحة عرض قصص المستخدمين والمهام وقائمة المهام المتأخرة وسباقات مدمجة ولوحات معلومات لمراقبة أداء الفريق، وجميعها قابلة للتخصيص. إنه ليس مجرد برنامج جاهز للاستخدام، بل مصمم لمساعدتك على التوسع.
شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن إنشاء سير عمل Agile في ClickUp.
بالنسبة لفرق البرمجيات التي تحتاج إلى ربط كل شيء من التخطيط إلى الشحن، فإن حل إدارة مشاريع فرق البرمجيات من ClickUp مليء بالميزات. وهو يدعم الملاحمات وتتبع الميزات والإبلاغ عن الأخطاء وحتى تسليم مهام ضمان الجودة، مع التكامل مع أدوات التطوير مثل GitHub. لا يحتاج فريقك إلى التنقل بين ClickUp و Jira أو Confluence — فكل شيء في مكان واحد، مصمم خصيصًا للتطوير.
كما أنه، على عكس Axosoft، مصمم لتعاون أوسع نطاقًا يتجاوز الهندسة. يتكيف بشكل جيد مع سير العمل في التسويق والتصميم والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
أفضل ميزات ClickUp
- نظم المشاريع باستخدام التسلسل الهرمي المرن للمساحات والمجلدات والقوائم والمهام في ClickUp
- قم بتخصيص سير العمل باستخدام حالات المهام الفريدة لكل فريق أو مشروع
- تتبع الوقت مباشرةً داخل المهام باستخدام أدوات تتبع الوقت الأصلية في ClickUp
- أضف حقولًا مخصصة في ClickUp لتسجيل أي نوع من البيانات الخاصة بالمهام
- تصور أداء الفريق وتقدم المشروع من أجل التحسين المستمر من خلال لوحات معلومات ClickUp في الوقت الفعلي
- قم بإدارة سباقات Agile باستخدام أدوات لتنظيم الأعمال المتأخرة والتخطيط ومخططات الإنجاز
- أنجز عملك عن طريق التحدث بدلاً من الكتابة — أملي الملاحظات والتعليمات والمهام باستخدام Talk To Text في رفيق الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب من ClickUp، ClickUp Brain MAX
قيود ClickUp
- قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم عند استخدام المنصة لأول مرة
أسعار ClickUp
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (44,00+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟
يقول أحد المراجعين على G2:
يقول أحد المراجعين على G2:

أفضل ما يميز ClickUp هو القدرة على إنشاء لوحة تحكم مخصصة تعطي الأولوية لأنواع معينة من المهام. من السهل استخدام عرض حجم العمل لتوزيع هذه المهام على فريقك ومشاركة لوحات التحكم المذكورة أعلاه مع عملائك حتى يتمكنوا من رؤية ما هو مهم لهم في منطقة مخصصة. وأفضل ما في الأمر أنه يتكامل مع الخدمات الحالية مثل GitHub، وإذا كنت مطورًا، فمن السهل إنشاء تكاملات مخصصة إذا كان ذلك يناسبك أكثر. أنا الآن أستخدمه يوميًا لإدارة جميع مشاريعي.
أفضل ما يميز ClickUp هو القدرة على إنشاء لوحة تحكم مخصصة تعطي الأولوية لأنواع معينة من المهام. من السهل استخدام عرض حجم العمل لتوزيع هذه المهام على فريقك ومشاركة لوحات التحكم المذكورة أعلاه مع عملائك حتى يتمكنوا من رؤية ما هو مهم لهم في منطقة مخصصة. وأفضل ما في الأمر أنه يتكامل مع الخدمات الحالية مثل GitHub، وإذا كنت مطورًا، فمن السهل إنشاء تكاملات مخصصة إذا كان ذلك يناسبك أكثر. أنا الآن أستخدمه يوميًا لإدارة جميع مشاريعي.
2. Jira (الأفضل لفرق التطوير ذات سير العمل المعقد)
إذا كنت تدير سير عمل Agile معقدًا، فإن Jira هي واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا في هذا المجال. وهي مناسبة تمامًا لإدارة دورات السبرينت المعقدة، والأعمال المتأخرة، والمهام الضخمة، والتبعيات، مما يجعلها خيارًا جيدًا لفرق التطوير.
يمكنك تخصيص كل جزء من العملية تقريبًا، من سير العمل إلى قواعد الأتمتة، وربط المهام مباشرة بالإصدارات. استخدم لوحات Scrum أو Kanban المدمجة لتصور العمل قيد التقدم. وقم بإنشاء مخططات السرعة أو مخططات الإنجاز لمراقبة الأداء في الوقت الفعلي.
أفضل ميزات Jira
- قم ببناء المشاريع باستخدام تنظيم المهام المتأخرة وأنواع المشكلات المخصصة وإحصاءات السباقات
- قم بتكوين سير العمل باستخدام الفروع والشروط وأدوات التحقق من الصحة والوظائف اللاحقة
- تكامل عميق مع Bitbucket وConfluence وFigma للحصول على رؤية كاملة لدورة الحياة
- قم بتعيين الأذونات ومستويات الأمان للتحكم الدقيق في الوصول
- ابحث وقم بالتصفية باستخدام JQL عبر المشاريع واسعة النطاق
قيود Jira
- قد يكون الأمر صعبًا على الفرق الصغيرة أو غير التقنية
- يتطلب الإعداد والتخصيص وقتًا وخبرة إدارية
أسعار Jira
- مجاني
- قياسي: 8.60 دولار شهريًا لكل مستخدم
- Premium: 17 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات Jira ومراجعاتها
- G2: 4. 3/5 (6,300+ تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (3,600+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟
يقول أحد المراجعين في Capterra:
يعجبني مفهوم إدارة السبرينت الرشيقة الذي صُمم Jira من أجله. تعجبني طريقة ترتيب المهام على لوحة مهام Jira... واجهة المستخدم قابلة للتحسين ويمكن أن تكون أكثر نمطية
يعجبني مفهوم إدارة السبرينت الرشيقة الذي صُمم Jira من أجله. تعجبني طريقة ترتيب المهام على لوحة مهام Jira... واجهة المستخدم قابلة للتحسين ويمكن أن تكون أكثر نمطية
3. GitLab (الأفضل للفرق التي تجمع بين DevOps والتخطيط Agile)
إذا سئمت من البحث عن أدوات مختلفة للتحكم في المصادر و CI/CD والمسح الأمني وإدارة المشاريع، فاختر GitLab.
يقضي على التجزئة تمامًا. يوفر لك تطبيقًا واحدًا لتخطيط البرامج وإنشائها وتأمينها ونشرها. يمكنك إدارة المشكلات والتعاون في مراجعة الأكواد وإعداد خطوط إنتاج آلية مع مراقبة في الوقت الفعلي، وحتى فرض معايير الأمان والامتثال، كل ذلك دون مغادرة المنصة.
تتيح سير عمل طلبات الدمج في GitLab وتكامل Kubernetes والمسح المدمج للثغرات الأمنية لفرقك الانتقال من الفكرة إلى الإنتاج دون فقدان الرقابة أو الجودة. إنه قوي للمؤسسات الكبيرة التي تدير خطوط أنابيب DevSecOps المعقدة وتريد رؤية متسقة للفريق.
أفضل ميزات GitLab
- اربط المشكلات بالمستودعات والالتزامات وطلبات الدمج من أجل رؤية DevOps، وتحقق منها
- أتمتة عمليات النشر والتحديثات دون الحاجة إلى أدوات خارجية
- قم بمزامنة سير العمل مع المهام الضخمة والمعالم والـ CI/CD في مساحة عمل واحدة
- راقب الإنتاجية من خلال مقاييس وقت الدورة والنشر والإنجاز
- تتبع الوقت تلقائيًا من خلال التسجيل المستند إلى المشكلات وطلبات الدمج
قيود GitLab
- قد تبدو الواجهة معقدة وغير بديهية للمستخدمين غير المطورين
أسعار GitLab
- مجاني
- Premium: أسعار مخصصة
- Ultimate: أسعار مخصصة
- GitLab Dedicated: أسعار مخصصة
- GitLab مخصص للحكومة: أسعار مخصصة
تقييمات GitLab ومراجعاته
- G2: 4. 5/5 (820+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (1,180+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitLab
يقول أحد المراجعين على Reddit:
GitLab هو تقريبًا محطة واحدة لجميع احتياجات دورة حياة تطوير البرمجيات. فهو يحتوي على مستودعات git، وتتبع المشكلات، و CI/CD، و Wiki، ومستودع حاويات، والمزيد في تطبيق واحد. بعض الأشخاص ينتقدونه لأنه ثقيل. شخصيًا، يعجبني أن لدي أداة واحدة يمكنني الحصول على الدعم لها وأن كل شيء متكامل جيدًا...
GitLab هو تقريبًا محطة واحدة لجميع احتياجات دورة حياة تطوير البرمجيات. فهو يحتوي على مستودعات git، وتتبع المشكلات، و CI/CD، و Wiki، ومستودع حاويات، والمزيد في تطبيق واحد. بعض الأشخاص ينتقدونه لأنه ثقيل. شخصيًا، يعجبني أن لدي أداة واحدة يمكنني الحصول على الدعم لها وأن كل شيء متكامل جيدًا...
👀 هل تعلم؟ 25% فقط من شركات Fortune 500 لديها نهج متسق ومنظم لتوقع الاضطرابات الاستراتيجية والتعامل معها، مما يجعل معظمها عرضة للتغييرات غير المتوقعة.
4. Wrike (الأفضل للفرق متعددة الوظائف مع تتبع تفصيلي للمهام)
يقدم Wrike بديلاً حديثًا لـ Axosoft، خاصةً للفرق التي تتطلع إلى تجاوز تتبع الأعمال المتأخرة الأساسية. وهو مصمم للتعامل مع العمل على جميع المستويات — الفردية أو الجماعية أو المؤسسية — من خلال سير عمل قابل للتخصيص ونماذج طلبات ديناميكية ولوحات معلومات في الوقت الفعلي وعروض تفصيلية لأعباء العمل.
على عكس Axosoft، الذي قد يبدو صارمًا وقديمًا، يدعم Wrike التدقيق الإبداعي والتحليلات المتقدمة والتعاون متعدد الوظائف، مما يجعله خيارًا مرنًا لإدارة المشاريع والإشراف على العمليات.
أفضل ميزات Wrike
- أنشئ نماذج الطلبات وسير العمل لتبسيط عملية الاستلام وتخصيص العمليات
- قم بتعيين تبعيات المهام وتمكين التحديثات في الوقت الفعلي لمنع الاختناقات
- اعرض قدرات الفريق من خلال مخططات عبء العمل لتحقيق التوازن بين الموارد وتجنب الإرهاق
- تتبع الأداء من خلال التقارير وتتبع الوقت للحصول على رؤى حول المشروع والميزانية
قيود Wrike
- تشترك Wrike مع Axosoft في جوهر إدارة المشاريع، ولكنها تميل أكثر نحو التسويق والعمليات والفرق متعددة الوظائف. على الرغم من أنها تدعم لوحات Agile والتبعيات، إلا أنها تفتقر إلى التفاصيل الخاصة بالتطوير التي توفرها Axosoft
أسعار Wrike
- مجاني
- الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
- Pinnacle: أسعار مخصصة
تقييمات وريك ومراجعات
- G2: 4. 2/5 (4,270+ تقييم)
- Capterra: 4. 3/5 (2,800+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟
يقول أحد المراجعين على G2:
أنا أستمتع حقًا بمختلف طرق العرض المتاحة، من القدرة على الانتقال إلى البريد الوارد ولوحات المعلومات وقوائم المهام. تتيح هذه الطرق لي وللفريقي تتبع عملنا وتعزيز التعاون بيننا. كما تتيح لنا العمل مع فرق مختلفة في وكالتنا.
أنا أستمتع حقًا بمختلف طرق العرض المتاحة، من القدرة على الانتقال إلى البريد الوارد ولوحات المعلومات وقوائم المهام. تتيح هذه الطرق لي وللفريقي تتبع عملنا وتعزيز التعاون بيننا. كما تتيح لنا العمل مع فرق مختلفة في وكالتنا.
5. Monday.com (الأفضل للتخطيط المرئي والتعاون على مستوى الفريق)
إذا كانت واجهة المستخدم في Axosoft تبدو صارمة أو قديمة، فإن Monday.com يقدم بديلاً جديدًا ومرئيًا. تجعل لوحاته القابلة للتخصيص التخطيط Agile بديهيًا وتعاونيًا، مع سهولة التبديل بين طرق العرض Kanban و Timeline و Gantt و Calendar.
بالمقارنة مع Axosoft، يتيح Monday.com الوصول إلى الأتمتة والتكامل بشكل أكثر حرية، دون الحاجة إلى معرفة تقنية.
أفضل ميزات Monday.com
- أنشئ قوالب مشاريع باستخدام أتمتة السحب والإفلات والمشغلات المخصصة
- قم بتجميع سير العمل في لوحات معلومات مشتركة مع بيانات في الوقت الفعلي من لوحات متعددة
- أتمتة إنشاء المشاريع وتعيين المهام والتذكيرات باستخدام قوالب Agile
- قم بمزامنة التحديثات عبر Slack و Teams وإشعارات البريد الإلكتروني تلقائيًا
قيود Monday.com
- تقارير محدودة في الخطط ذات المستوى الأدنى
- قد يصبح سعره باهظًا مع زيادة حجم الفريق
أسعار Monday.com
- مجاني
- الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Monday.com
- G2: 4. 7/5 (12,800+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (5,450+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟
يقول أحد المراجعين في Capterra:
يوفر monday.com مساحة عمل رقمية تتيح لنا توحيد جهودنا والتعاون في مهامنا. لقد سهّل علينا العمل في عملياتنا الروتينية من خلال مساعدتنا في التخطيط المسبق.
يوفر monday.com مساحة عمل رقمية تتيح لنا توحيد جهودنا والتعاون في مهامنا. لقد سهّل علينا العمل في عملياتنا الروتينية من خلال مساعدتنا في التخطيط المسبق.
📖 اقرأ أيضًا: يوم في حياة مطور برمجيات
6. Asana (الأفضل للفرق Agile التي تركز على البساطة والسرعة)
Asana هو خيار جيد للفرق Agile التي تحب السرعة والبساطة. يوفر لوحات Agile وسير عمل سريع وتبعيات المهام ومراحل المشروع دون أن تبدو واجهة الأداة نفسها مثقلة.
يمكن للفرق مواءمة مشاريع الأقسام مع أهداف OKR الفصلية وأهداف الشركة من خلال هرمية الأهداف. كل شيء واضح وسريع ومنظم بعناية، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تفضل سير عمل أخف وإدارة مهام أسرع.
أفضل ميزات Asana
- نظم العمل باستخدام المحافظ والأهداف للحصول على رؤية تنفيذية للمشاريع في الوقت الفعلي
- قم بتشغيل الإجراءات التلقائية مثل تخصيص المهام أو نقل البطاقات بناءً على التقدم المحرز أو تواريخ الاستحقاق
- امنع تضارب الموارد في المشاريع المشتركة بين الفرق باستخدام ميزة Workload من Asana
- قم بتخطيط المبادرات وإدارتها بصريًا باستخدام عرض الجدول الزمني وخطوط التبعية
قيود Asana
- تتوفر التقارير المتقدمة فقط في الخطط الأعلى
أسعار Asana
- شخصي: مجاني
- المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
- Enterprise+: أسعار مخصصة
تقييمات Asana ومراجعاتها
- G2: 4. 4/5 (11,420+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (13,410+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟
يقول أحد المراجعين على Reddit:
لقد اختبرت Asana مؤخرًا لتقييم قدراتها وقيمتها وسهولة استخدامها وميزاتها العامة. على الرغم من أنني وجدت أن Asana حلًا أكثر تكلفة من بعض أدوات إدارة المشاريع الأخرى المتوفرة في السوق، إلا أنني أعتقد أنه منتج ممتاز.
لقد اختبرت Asana مؤخرًا لتقييم قدراتها وقيمتها وسهولة استخدامها وميزاتها العامة. على الرغم من أنني وجدت أن Asana حلًا أكثر تكلفة من بعض أدوات إدارة المشاريع الأخرى المتوفرة في السوق، إلا أنني أعتقد أنه منتج ممتاز.
7. Targetprocess (الأفضل لتوسيع نطاق Agile عبر فرق المؤسسة)
إذا كنت تدير برامج Agile واسعة النطاق مثل SAFe أو LeSS، فإن Targetprocess هي إحدى الأدوات القليلة المصممة لهذا المستوى من التنسيق. فهي تسد الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ بشكل رائع، وتوفر إدارة المحافظ وتخطيط PI إلى جانب لوحات مهام مفصلة.
تجعله العروض القابلة للتخصيص والمقاييس في الوقت الفعلي وخرائط الطريق الاستراتيجية شائعًا بين الشركات التي تدير مئات الفرق Agile.
أفضل ميزات Targetprocess
- دعم أطر عمل Agile (SAFe و LeSS و Nexus) مع تخطيط التسلسل الهرمي
- اربط عناصر العمل عبر الفرق والبرامج وتدفقات القيمة بشكل مرئي
- اضبط طرق العرض على مستوى الفريق أو المحفظة أو الحلول باستخدام الجداول المحورية وخرائط الطريق
- قم بمواءمة أهداف تكنولوجيا المعلومات والأعمال من خلال تتبع الاستراتيجية حتى التنفيذ
- حلل التقدم المحرز والعقبات والاتجاهات باستخدام تقارير قابلة للتخصيص
قيود Targetprocess
- قد يستغرق الإعداد وقتًا طويلاً للمؤسسات المعقدة
- تبدو واجهة المستخدم قديمة بعض الشيء مقارنة بأدوات Agile الأحدث
أسعار Targetprocess
- أسعار مخصصة
تقييمات Targetprocess وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 3/5 (240+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (540+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Targetprocess؟
يقول أحد المراجعين في Capterra:
إنه سهل الاستخدام ويوفر إمكانات التتبع والتخطيط وإدارة المشاريع.
إنه سهل الاستخدام ويوفر إمكانات التتبع والتخطيط وإدارة المشاريع.
8. Trello (الأفضل للوحات Agile خفيفة الوزن وسرعة بدء الاستخدام)
يقدم Trello نهجًا بسيطًا لإدارة المشاريع يتكيف بشكل مدهش مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. وهو أحد البدائل الخفيفة لـ Axosoft.
استنادًا إلى مبادئ Kanban، يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات تحتوي على قوائم وبطاقات مهام يسهل تكييفها مع قوائم المهام الشخصية ومسارات تطوير المنتجات وتقويمات المحتوى والمزيد.
بينما تظل الواجهة الأساسية نظيفة وبديهية، تتيح Power-Ups من Trello — التكاملات والإضافات — دعم سير العمل المتقدم. فكر في ميزات مثل الربط بين لوحات متعددة وعرض الجدول الزمني والمهام المتكررة والحقول المخصصة.
أفضل ميزات Trello
- أتمتة تخصيص المهام وتذكير مواعيد الاستحقاق وفرز البطاقات باستخدام Butler
- أضف ميزات إضافية مثل التصويت والتقويم وتقادم البطاقات و TeamGantt إلى لوحات Trello
- قم بتوسيع نطاق Kanban باستخدام ميزات متقدمة مثل الجداول الزمنية وعروض لوحة المعلومات Agile في Trello Premium
- تتبع التفاصيل مثل الميزانيات والأولويات أو الساعات باستخدام حقول البطاقات المخصصة
قيود Trello
- قد يبدو الأمر بسيطًا جدًا لتوسيع نطاق فرق Agile
- الأتمتة محدودة ما لم يتم الترقية
أسعار Trello
- مجاني
- قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- Premium: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
تقييمات وتصنيفات Trello
- G2: 4. 4/5 (13,680+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (23,510+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟
يقول أحد المراجعين على Reddit:
أنا مغرم بـ Trello وأستخدمه في العديد من الأمور، بدءًا من تخطيط مهامي في العمل، إلى تخطيط مهامي خارج العمل، إلى تنظيم الرحلات والمشاريع المنزلية وتخطيط الوجبات... أستخدمه فعليًا في كل شيء. وأحد الأشياء التي أحبها هو أنه بسيط للغاية في المستوى الأساسي، كما قلت، إنه لوح كانبان بسيط مع قوائم يمكنك سحبها.
أنا مغرم بـ Trello وأستخدمه في العديد من الأمور، بدءًا من تخطيط مهامي في العمل، إلى تخطيط مهامي خارج العمل، إلى تنظيم الرحلات والمشاريع المنزلية وتخطيط الوجبات... أستخدمه فعليًا في كل شيء. وأحد الأشياء التي أحبها هو أنه بسيط للغاية في المستوى الأساسي، كما قلت، إنه لوح كانبان بسيط مع قوائم يمكنك سحبها.
9. Zoho Sprints (الأفضل للفرق الصغيرة Agile ذات الميزانية المحدودة)
إذا كنت تريد وظائف Agile الأساسية بميزانية محدودة، فإن Zoho Sprints هو الخيار الأمثل. يوفر تتبع قصص المستخدمين وإدارة المنتجات المتأخرة والسبرينت والتقارير وجداول العمل وإدارة الاجتماعات، كل ذلك دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة.
إنه بسيط بما يكفي للشركات الناشئة ولكنه قوي بما يكفي لتشغيل دورة Agile كاملة بكفاءة.
أفضل ميزات Zoho Sprints
- قم بإدارة قصص المستخدمين والمهام والأخطاء والمهام الضخمة في بيئة Agile للشركات الصغيرة والمتوسطة
- حسّن التقدير باستخدام مخططات الإنجاز في الوقت الفعلي وتتبع السرعة وتخطيط الإصدار
- دمج تخطيط السباقات مع Zoho Projects و CRM وأدوات الجهات الخارجية لتحقيق الرؤية
- قم بإجراء عمليات استعراض بأسلوب رجعي باستخدام قوالب مدمجة وتتبع بنود العمل
- قم بتخصيص لوحات سكرم باستخدام مسارات السباحة وحدود WIP وحقول أهداف السباق
قيود Zoho Sprints
- تكامل محدود مقارنة باللاعبين الكبار
- قد تبدو التقارير أساسية بالنسبة لاحتياجات المؤسسات
أسعار Zoho Sprints
- المبتدئين: 1 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- Elite: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- Premier: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Zoho Sprints
- G2: 4. 4/5 (160+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (280+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Sprints؟
يقول أحد المراجعين على G2:
تجعل واجهة المستخدم/تجربة المستخدم البسيطة والبديهية من السهل إدارة سير العمل Agile. كما أقدر مدى جودة تطبيق مبادئ Agile في المنصة. خيارات التخصيص مرنة للغاية، وتوفر العرض العام نظرة عامة مفيدة على مشاريع متعددة. الأسعار تنافسية أيضًا.
تجعل واجهة المستخدم/تجربة المستخدم البسيطة والبديهية من السهل إدارة سير العمل Agile. كما أقدر مدى جودة تطبيق مبادئ Agile في المنصة. خيارات التخصيص مرنة للغاية، وتوفر العرض العام نظرة عامة مفيدة على مشاريع متعددة. الأسعار تنافسية أيضًا.
🧠 حقيقة ممتعة: أكثر من 90% من المؤسسات قد اعتمدت ممارسات Agile بشكل أو بآخر لإدارة المشاريع وتسريع التسليم.
10. YouTrack (الأفضل لتتبع المشكلات مع سير عمل قابل للتخصيص)
يعكس YouTrack طابع Axosoft الملائم للمطورين، مع لوحات Agile وتتبع المشكلات وسير العمل الذي يتم التحكم فيه بواسطة لوحة المفاتيح. على عكس العديد من الأنظمة الصارمة، يتيح لك تحديد سير العمل المخصص وحقول المشكلات ولوحات Agile لتتناسب مع العمليات الطبيعية لفريقك.
وهو يدعم منهجيات Scrum وKanban أو المنهجيات المختلطة، إلى جانب تتبع المشكلات بالتفصيل وتتبع الوقت وميزة قاعدة المعرفة.
والأهم من ذلك، يوفر YouTrack إمكانات أتمتة شاملة وقوالب لمهام المنتجات المتأخرة، بدءًا من القواعد المخصصة وحتى البرمجة النصية الكاملة، مما يتيح للفرق أتمتة منطق الأعمال المعقد مباشرةً داخل الأداة.
أفضل ميزات YouTrack
- قم بتخصيص سير العمل باستخدام أوامر اللغة الطبيعية (على سبيل المثال، "أصلح بحلول يوم الجمعة، وعيّن @John")
- دعم إدارة المشاريع Agile والتقليدية ( إدارة مشاريع Scrum + Waterfall)
- اجمع بين تتبع المشاريع وتذاكر الدعم الفني وقاعدة المعرفة في منصة واحدة
- حلل حالة المشروع باستخدام تقارير مدمجة مثل التدفق التراكمي ومخططات Burndown ومخططات Gantt
- قم بتوطين مساحات العمل بعدة لغات ومناطق زمنية لفرق العمل العالمية
قيود YouTrack
- قد تبدو واجهة المستخدم أقل حداثة مقارنة بالأدوات الأحدث
- نظام بيئي للتطبيقات أصغر من الأدوات الأخرى في هذه القائمة
أسعار YouTrack
- مجاني
- مدفوع: 4.40 دولار شهريًا لكل مستخدم
تقييمات YouTrack وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 3/5 (50+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (90+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن YouTrack؟
يقول أحد المراجعين في Capterra:
...إنه مرن للغاية، ويمكنه التكيف مع العديد من أنماط سير العمل. كما أن البرنامج نفسه خفيف الوزن وسريع...
...إنه مرن للغاية، ويمكنه التكيف مع العديد من أنماط سير العمل. كما أن البرنامج نفسه خفيف الوزن وسريع...
