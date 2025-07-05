20 قالب تقويم Canva لتخطيط سهل في عام 2025

بين مواعيد العمل وحفلات أعياد الميلاد والمواعيد المهمة ودروس اليوغا التي لا تنفك عن إعادة جدولتها، من الصعب أن تمنع حياتك من أن تتحول إلى سيرك من المواعيد. كما أن تصفح ثلاثة تقاويم مختلفة على Google ومفكرة نصف مستخدمة وملاحظة لاصقة على ثلاجتك لا يساعدك بالضبط في تنظيم حياتك.

ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة أسهل وأكثر فعالية لتنظيم جدولك الزمني؟ حسناً، هناك طريقة! توفر العديد من الأدوات المرئية قوالب تقويم جاهزة الأنيقة والعملية وسهلة التخصيص بشكل لا يصدق.

تعد منصات مثل Canva و ClickUp أمثلة رائعة على البرامج التي تتيح لك البدء على الفور. لقد قمنا بإدراج أفضل القوالب من كلا الأداتين لتسهيل التخطيط عليك.

ما الذي يجعل قالب تقويم Canva جيدًا؟

هل يجب أن يكون تقويمك جميل المظهر؟ نعم، ولكن يجب أن يساعدك أيضًا على البقاء على المسار الصحيح، وتجنب أخطاء التخطيط، ويتيح لك الاستمتاع بعملية التخطيط. إليك ما يجب أن تبحث عنه في قالب جيد:

تصميم واضح للتواريخ : يعرض الأيام والأسابيع والأشهر دون فوضى. ابحث عن التواريخ المكتوبة بخط عريض والأسابيع المحددة ومساحة لتدوين الملاحظات

تنسيقات عرض متعددة : توفر تخطيطات يومية وشهرية، وتدعم : توفر تخطيطات يومية وشهرية، وتدعم تغيير اتجاه الصفحة لتناسب أنماط التخطيط المختلفة

أقسام قابلة للتخصيص : تتيح لك إضافة فئات شخصية. تساعد مربعات النص القابلة للتحرير والملصقات المرمزة بالألوان والأيقونات على عكس روتينك الفعلي

تتبع المهام والأهداف : يتضمن مساحة للمهام اليومية والأهداف الشهرية. قائمة مرجعية أو أداة تتبع العادات لتبقيك على المسار الصحيح

تقليل عوامل التشتيت : توازن بين البساطة والجاذبية البصرية. تصميم واضح يساعدك على التركيز على ما يهمك، ألا وهو جدولك الزمني

قابل للطباعة والمشاركة : سهل التنزيل بتنسيقات PDF و JPG وغيرها دون تغيير التصميم

خيارات التخصيص: تتيح لك تغيير الخطوط والألوان والتخطيطات لتصميم تقويم فريد خاص بك، وليس مجرد تقويم عام آخر

اختر قالبًا يناسب طريقة تخطيطك.

👀 هل تعلم؟ تشير الدراسات إلى أن استخدام تقويم مرئي يمكن أن يقلل بشكل كبير من آثار خطأ التخطيط، وهو ميلنا إلى التقليل من الوقت الذي تستغرقه المهام. من خلال تحديد المواعيد النهائية بشكل مرئي، يصبح الناس أكثر عرضة للتخطيط بشكل واقعي والالتزام بالجداول الزمنية.

20 قالب تقويم Canva لتخطيط أفضل

هل تبحث عن القوالب المناسبة لاحتياجاتك الشخصية والمهنية؟ بحثك ينتهي هنا:

1. قالب تقويم شهري بسيط باللونين الأسود والأبيض

عبر Canva

يتميز قالب التقويم الشهري البسيط بالأبيض والأسود من Canva بتصميم أنيق ومرتب، مما يجعله مثاليًا للتخطيط الشهري. يركز تصميمه البسيط على الوظائف، مما يسهل تتبع المواعيد والمواعيد المهمة.

استخدم هذا القالب من أجل:

دوّن المهام والأهداف والتذكيرات باستخدام شبكات شهرية

ابدأ أسبوعك يوم الأحد أو الاثنين وقم بتخصيص الخطوط والألوان والتخطيط مباشرةً لتناسب تفضيلاتك

قم بتنزيله أو طباعته بدقة عالية للاستخدام المادي والرقمي

🔑 مثالي لـ: المهنيين والطلاب والمحبين للبساطة الذين يرغبون في أداة تخطيط خالية من الفوضى.

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2. قالب تقويم شهري ملون وبسيط لوسائل التواصل الاجتماعي

عبر Canva

هل تواجه صعوبة في تنظيم منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وضمان توافقها مع علامتك التجارية؟ يوفر تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الشهري الملون والبسيط من Canva تصميمًا حيويًا وأنيقًا لتبسيط تخطيط المحتوى الخاص بك. قم بتخصيصه ليناسب جماليات علامتك التجارية وابقَ على اطلاع بجدول النشر الخاص بك.

يساعدك هذا القالب على:

خطط وتصور محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الشهري في لمحة

خصص الألوان والخطوط والتخطيطات لتتناسب مع هوية علامتك التجارية

أدرج أنواع المحتوى والقنوات التي تعطيها الأولوية لهذا الشهر

🔑 مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي ومبدعي المحتوى وأصحاب الأعمال الصغيرة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تواجه مشكلة في التصميم على Canva، فيرجى تحديث إصدار iOS عبر هاتفك. توصي Canva باستخدام جهاز يعمل بنظام iOS 13 أو أحدث للحصول على أفضل أداء. ولكن إذا كان التصميم أثناء التنقل لا يزال يبدو صعبًا في Canva، فأنت لست وحدك، فقد تكون وظائف الهاتف المحمول محدودة. لتخطيط أكثر سلاسة وتحديثات المهام في الوقت الفعلي، جرب استخدام تطبيق ClickUp للهاتف المحمول، والذي تم تصميمه لتحقيق الإنتاجية عبر الأجهزة.

3. قالب تقويم شخصي باللونين البني والكريمي

عبر Canva

إذا كنت تبحث عن تقويم يجمع بين الوظائف العملية والجمال البسيط، فإن التقويم الشخصي باللونين البني والكريمي سوف يرضيك. يتميز بتصميم بسيط بألوان محايدة وتخطيط واضح. وهو متعدد الاستخدامات للأغراض المهنية والشخصية.

يمكنك:

يمكنك الوصول إلى تصميمك الحالي عبر تخطيط شبكي شهري مع مساحة واسعة للملاحظات والمواعيد

خصص الخطوط والألوان والتخطيطات مباشرة في Canva لتناسب أسلوبك الشخصي

أضف تذكيرات شخصية أو أهدافًا أو مهامًا مباشرة في كل مربع تاريخ لتبقى على المسار الصحيح طوال الشهر

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يبحثون عن تقويم أنيق وعملي لتنظيم شهورهم.

4. قالب تقويم أسبوعي للمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بتصميم بني جميل

عبر Canva

يساعدك التخطيط الأسبوعي للمحتوى على الحفاظ على الاتساق وتقليل التوتر في اللحظات الأخيرة ومواءمة منشوراتك مع الأهداف الأوسع نطاقًا. يجعل تقويم المحتوى الأسبوعي للوسائط الاجتماعية بجماليات البني هذه العملية سهلة وممتعة بصريًا.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

خطط المنشورات اليومية لكل منصة في عرض أسبوعي واضح

قم بتمييز العروض الترويجية والحملات وأهداف المشاركة دون عناء

شارك المحتوى الخاص بك وقم بتحريره وتعاون مع فريق المحتوى الخاص بك مباشرة في Canva لإدارة تسويق المحتوى بسلاسة

🔑 مثالي لـ: منشئو المحتوى وفرق التسويق الصغيرة التي ترغب في الحصول على محتوى الأسبوع مسبقًا.

💡 نصيحة احترافية: تشير الأبحاث إلى أن الفوضى يمكن أن تزيد من مستويات القلق وتؤثر على النوم وتقلل من التركيز والإنتاجية. إن أفضل نقطة انطلاق لتنظيم حياتك هي البدء بتقويم للتخطيط.

5. قالب تقويم شهري بسيط وعصري باللونين الأسود والأحمر

عبر Canva

يوفر قالب التقويم الشهري البسيط والأنيق باللونين الأسود والأحمر من Canva تصميمًا جريئًا مثاليًا للاستخدام الشخصي والمهني. يتم عرض كل شهر في صفحة منفصلة، مما يوفر مساحة كبيرة للملاحظات والمواعيد والتذكيرات. يمكن تخصيصه بالكامل في Canva، حيث يمكنك بسهولة ضبط الألوان والخطوط والتصميمات لتناسب تفضيلاتك.

يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

قم بتمييز جدولك باستخدام مخطط ألوان أسود وأحمر جريء

اعرض شهرًا واحدًا في كل مرة مع صفحات فردية واسعة

أضف ملاحظات أو مهام أو تذكيرات في أقسام مخصصة

🔑 مثالي لـ: أي شخص يرغب في استخدام تصميماته الحالية والاستمرار في استخدام تقويم جريء وبسيط لتنظيم شؤون المنزل.

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت تواجه مشكلات أو تفتقد بعض الميزات، فقد يكون ذلك بسبب استخدامك لنظام iOS 12 أو إصدار أقدم. قد لا تعمل بعض وظائف Canva، مثل التعاون الجماعي أو الرسوم المتحركة، كما هو متوقع. يرجى تحديث إصدار iOS عبر إعدادات هاتفك أو تجربة جهاز آخر للحصول على تجربة أفضل.

6. قالب تقويم شهري بسيط وأبيض وأسود

عبر Canva

احتضن البساطة مع قالب التقويم الشهري البسيط بالأبيض والأسود، المصمم ليبقي تركيزك على ما يهم حقًا. يمتد على مدار عامين كاملين، ويقدم تصميمًا نظيفًا وخاليًا من العناصر المشتتة للانتباه، مما يجعله مثاليًا لجدولة مهامك بسلاسة.

يتيح لك هذا القالب ما يلي:

تتبع 24 شهرًا مع صفحات شهرية فردية

استخدم تخطيطًا أفقيًا مُحسّنًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والطباعة

قم بتمييز التواريخ والأحداث بمساحة فارغة واسعة أسفل كل يوم

قم بالتحرير بسرعة باستخدام مربعات النص المعدة مسبقًا ومحاذاة الشبكة

🔑 مثالي لـ: الأفراد أو العائلات لتخطيط المشاريع والفصول الدراسية والأهداف الشخصية.

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7. قالب تقويم شهري بسيط متعدد الألوان

عبر Canva

يتيح لك الترميز بالألوان مسح التقويم بسرعة، مما يقلل من الجهد الذهني والحمل المعرفي. يساعدك قالب التقويم الشهري البسيط متعدد الألوان من Canva على تنظيم جدولك بسهولة باستخدام ألوان مميزة للمهام والأحداث المختلفة.

استخدم هذا القالب من أجل:

نظم عامك من خلال عروض شهرية واضحة

ميز كل مهمة باستخدام رمز لوني فريد

أضف ملاحظات وتذكيرات في المساحات المخصصة

🔑 مثالي لـ: الطلاب الذين يتابعون الامتحانات والواجبات، والمديرين الذين يتولون إدارة مشاريع متعددة.

8. قالب تقويم أسبوعي بسيط باللون البيج

عبر Canva

يستخدم تقويم المخطط الأسبوعي البسيط باللون البيج درجات لونية ناعمة من اللون البيج وتصميمًا بسيطًا لخلق مساحة عمل مريحة لجدولك. يوازن بين البساطة والوظيفة لتقليل الإرباك وتحديد أولويات مهامك الأسبوعية.

يساعدك هذا القالب على:

نظم أسبوعك بتصميم واضح ومنظم

تتبع المهام والمواعيد المهمة من خلال أقسام مخصصة

أضف ملاحظات وأولويات لتبقى مركزًا

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع ومنظمي الفعاليات الذين ينسقون المواعيد والأنشطة الأسبوعية.

👀 هل تعلم؟ قد يستغرق التبديل بين المهام ما يصل إلى 40٪ من وقت إنتاجية الموظف. يمكن أن يساعد الحفاظ على جدول زمني مناسب في التقويم على منع تعدد المهام وزيادة الإنتاجية!

9. قالب تقويم أسبوعي ملون ومسطح للتعلم الاجتماعي والعاطفي والتوعية الذهنية

عبر Canva

يحقق الطلاب المشاركون في برامج التعلم الاجتماعي العاطفي تحسنًا أكاديميًا بمقدار 11 نقطة ، أما بالنسبة للمهنيين، فإن اليقظة الذهنية يمكن أن تخفف التوتر وتزيد من الحافز لتحقيق الأهداف الشخصية.

يتيح لك قالب تقويم الأسبوعية الملون Flat Mindfulness Social and Emotional Learning Weekly Lesson Plan Calendar Template دمج ممارسات اليقظة الذهنية في روتينك الأسبوعي بسهولة.

استخدم هذا القالب من أجل:

خطط لدروس SEL الأسبوعية ودروس اليقظة الذهنية بتصميم واضح وملون

نظم الأنشطة حسب اليوم لسهولة المتابعة والاتساق

خصص النص والألوان والأقسام في Canva

أضف مساحة للملاحظات والتأملات والأهداف

🔑 مثالي لـ: المستشارون المدرسيون والمعلمون والأفراد الذين يخططون لجلسات وأنشطة تعليمية أسبوعية حول العواطف.

10. قالب تقويم أسبوعي ملون ومصوّر

عبر Canva

قالب التقويم الأسبوعي الملون والمصور يحول التخطيط إلى تجربة ممتعة. رسوماته المرحة وألوانه الزاهية تجعل الجدولة ممتعة وتعزز الذاكرة والتركيز.

من إدارة المهام الشخصية إلى إعداد تقويم إدارة مشاريع حيوي، سيضفي هذا القالب الوضوح والإبداع على خططك الأسبوعية.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

نظم كل يوم من خلال أقسام مخصصة للمهام والملاحظات

أضف أيقونات وتصميمات ممتعة لجعل التخطيط أكثر جاذبية

تتبع العادات والأنشطة المتكررة باستخدام علامات مرئية مخصصة

🔑 مثالي لـ: المعلمين الذين يخططون للدروس الأسبوعية والأنشطة الصفية، والمهنيين الذين ينظمون مهام العمل والاجتماعات

🧠 حقيقة ممتعة: التقويمات المرمزة بالألوان تحسن تذكر المهام والوعي بالوقت. يستجيب دماغنا بشكل طبيعي للإشارات اللونية ، مما يساعدنا على التصنيف البصري وتحديد الأولويات والتمييز بين الأحداث، مما يجعل الجدولة أكثر سهولة وأقل إرباكًا.

11. قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بسيط وأبيض وإبداعي

عبر Canva

يوفر لك قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الأبيض البسيط والإبداعي تصميمًا بسيطًا ومينيماليًا يتيح لك تخطيط المحتوى وجدولته وتتبعه بسهولة. بفضل تصميمه البسيط، يمكنك التركيز على إنشاء محتوى رائع مع الحفاظ على تنظيمك المثالي.

يتيح لك هذا القالب ما يلي:

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات مختلفة

دوّن أفكار المحتوى وأنواعه والمنصات والمواعيد النهائية وتواريخ النشر في مكان واحد

خصص التخطيط والخطوط والألوان في Canva

تتبع التقدم المحرز وانشر الحالة لضمان الاتساق

🔑 مثالي لـ: فرق تسويق المحتوى الصغيرة التي توسع حملاتها عبر منصات متعددة.

12. قالب تقويم خطة المحتوى

عبر Canva

يخطو قالب تقويم خطة المحتوى من Canva خطوة إلى الأمام من خلال الجمع بين نظرة عامة شهرية واضحة وتخطيط يومي مفصل. يتيح لك تصور استراتيجية المحتوى بالكامل مع إدارة كل جزء بكفاءة، كل ذلك في تخطيط واحد واضح وقابل للتخصيص.

يساعدك هذا القالب على:

صوّر خطة المحتوى الشهرية باستخدام تقويم سهل القراءة

قسّم المهام اليومية والمواعيد النهائية لكل جزء من المحتوى

تتبع أنواع المحتوى والمنصات والتقدم المحرز وأصحاب المصلحة في أقسام مخصصة

🔑 مثالي لـ: الشركات الصغيرة التي تنسق أنشطة التسويق والترويج.

13. قالب تقويم

عبر Canva

يوفر قالب التقويم من Canva تصميمًا بسيطًا وقابل للتكيف، مما يجعله مثاليًا لتتبع جدولك الشهري. يضمن تصميمه البسيط الوضوح، مما يتيح لك التركيز على مهامك ومواعيدك دون أي تشتيت غير ضروري.

يوفر هذا القالب إطارًا موثوقًا لتخطيط الأحداث الشخصية وتنسيق مهام وأنشطة الفريق.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

ضع علامة على التواريخ المهمة مثل المواعيد النهائية أو الأحداث أو المواعيد مع مساحة كتابة واسعة

أضف تسميات مرمزة بالألوان لفصل المهام العملية والشخصية أو المدرسية بصريًا

خصص كل خلية في التقويم باستخدام الرموز أو النصوص أو الإبرازات

أضف ملاحظات أو قوائم مهام مباشرة في القالب لسهولة الرجوع إليها

🔑 مثالي لـ: العائلات التي تنسق الأحداث والأنشطة المنزلية، والمهنيين الذين يديرون جداول العمل والمواعيد النهائية.

📮 ClickUp Insight: 32% من الموظفين يجدون صعوبة في تخصيص وقت شخصي، لكن 14% فقط يخصصونه في تقويمهم. إذا لم يتم جدولته، فلن يتم حمايته! 📆 يساعدك تقويم ClickUp على حجز ساعات شخصية تمامًا مثل الاجتماعات. قم بالمزامنة مع التقويمات الخارجية، وقم بتعيين الأعمال المتكررة وكذلك فترات الوقت الشخصية، وقم بسحب الأحداث أو المهام وإفلاتها لتعديل جدولك بسهولة. أوقف العمل في اللحظة الأخيرة قبل أن يتسلل إلى وقت فراغك! 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations —مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

14. جدول شهري للعائلة تقويم شهري باللون الأصفر الفاتح والأسود بنمط Journalcore

عبر Canva

إذا سئمت من التوفيق بين مواعيد اصطحاب الأطفال من المدرسة والاجتماعات وخطط الوجبات دون نظام واضح، فاحصل على تقويم الشهر العائلي من Canva. يساعد هذا التقويم الأسر المشغولة على البقاء منسقة بفضل تصميمه البسيط والهادئ الذي لا يربك.

تضفي الألوان الصفراء والنصوص السوداء الواضحة بعض التنظيم على خططك الشهرية مع الحفاظ على مظهر هادئ لمساحتك.

استخدم هذا القالب من أجل:

قم بتمييز التواريخ والأحداث المهمة بأقسام مميزة

أضف ملاحظات وتذكيرات إلى تواريخ محددة لتخطيط أفضل

أضف ملصقات من صفحة الموارد في القالب لتزيين تقويمك

🔑 مثالي لـ: العائلات التي تنسق الأحداث المدرسية والمواعيد والرحلات.

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15. لوحة تدريب الفريق وتقويم العمل باللون الأزرق والأصفر والبيج بنمط احترافي مرح

عبر Canva

يسهل لوحة جدول تدريب الفريق والعمل من Canva تخطيط وحدات التدريب الأسبوعية وتسجيل حضور الفريق وجداول المشاريع. سيساعد تصميمها المرئي فرقك على البقاء على اطلاع بوحدات التدريب وإعطاء الأولوية للنمو المستمر.

يساعدك هذا القالب على:

قم بتوضيح وحدات التدريب باستخدام أدوات الرسم اليدوي وأضف أشكالًا وملاحظات لاصقة

تعاون مع فريقك باستخدام المؤشرات المشتركة

تتبع الوقت باستخدام مؤقت لمعرفة المدة التي تستغرقها كل نشاط تدريبي

🔑 مثالي لـ: أقسام الموارد البشرية التي تنظم دورات تدريبية للتأهيل والتطوير المهني.

16. تقويم شهري احترافي باللون البيج والأصفر الفاتح والأزرق الفاتح بنمط ملصقات لطيفة

عبر Canva

يجمع قالب التقويم الشهري الاحترافي بين الوظائف العملية والجماليات المرحة، مما يجعله مثاليًا لمن يقدرون لمسة الإبداع في تخطيطهم.

يساعد التصميم البسيط، المكمل بملصقات مبهجة، المستخدمين على تنظيم أنشطتهم وإضافة القليل من المرح إلى جدولهم الشهري.

يتيح لك هذا القالب ما يلي:

خصص الألوان والخطوط وعناصر التصميم لتناسب أسلوبك

قم بتمييز التواريخ المهمة باستخدام ملصقات ملونة

أضف ملاحظات وتذكيرات مباشرة إلى التقويم لسهولة الرجوع إليها

🔑 مثالي لـ: المهنيين الذين يتابعون مواعيد العمل والاجتماعات، والطلاب الذين يديرون جداولهم الدراسية.

🧠 حقيقة ممتعة: في القرن الثامن عشر، اختفت 11 يومًا في بريطانيا ومستعمراتها عندما تحول التقويم من التقويم اليولياني إلى التقويم الغريغوري. ذهب الناس إلى الفراش في 2 سبتمبر واستيقظوا في 14 سبتمبر!

17. قالب مخطط جدول العمل الإبداعي باللون البني

عبر Canva

مخطط جدول العمل الإبداعي البني هو رفيقك الفني الذي يساعدك على رسم الخطوط العريضة للأفكار الكبيرة، والتوفيق بين المشاريع التي تحبها، وإفساح المجال للإلهام بين المواعيد النهائية. إنه لوحتك الفنية للإنتاجية مع مساحة لتدوين المهام، وتخصيص وقت للعصف الذهني، وتتبع اندفاعات الإبداع.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

حدد ساعات العمل والاجتماعات والمهام لكل يوم من أيام الأسبوع

أضف خططك الشخصية واستراحاتك وأهدافك لتحقيق التوازن في جدولك الزمني

قم بالتحديث كل أسبوع عن طريق نسخ القالب في Canva

🔑 مثالي لـ: العاملين عن بُعد وغيرهم من المهنيين المشغولين الذين يحاولون الفصل بين وقت العمل ووقتهم الشخصي.

18. قوالب منشورات Instagram للأحداث البسيطة والعصرية باللونين الأسود والبيج لهذا الأسبوع

عبر Canva

إذا كنت ترغب في إطلاع متابعيك على أحدث الأحداث القادمة، فاستخدم قالب Instagram للأحداث البسيطة الحديثة باللونين الأسود والبيج لهذا الأسبوع الذي يتيح لك عرض الأحداث الأسبوعية بتصميم أنيق وجذاب. يبرز تصميمه البسيط التفاصيل الأساسية حتى لا يفوت جمهورك أي شيء.

يساعدك هذا القالب على:

قم بتمييز الأحداث الأسبوعية بتصميم واضح وعصري

أضف تفاصيل الحدث مثل التواريخ والأوقات والمواقع بسهولة

اعمل على تخطيطات جاهزة ومُحسّنة لمنشورات Instagram والقصص

اجذب انتباه جمهورك بتنسيق جذاب وسهل القراءة

🔑 مثالي لـ: منظمو الأحداث الذين يعلنون عن العروض والاجتماعات القادمة؛ منشئو المحتوى الذين يرغبون في مواصلة التصميم على Canva، وإبقاء المتابعين على اطلاع على البث المباشر أو الإطلاقات.

19. قالب تقويم التسويق

عبر Canva

قد يؤدي إدارة حملات تسويقية متعددة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواعيد تسليم المحتوى في وقت واحد إلى إرهاق فريقك. يساعدك قالب تقويم التسويق على تنظيم كل التفاصيل، من تواريخ الإطلاق إلى الأحداث الترويجية، في عرض شهري واحد سهل القراءة.

بهذه الطريقة، يظل فريقك منسقًا وعلى المسار الصحيح لتحقيق كل هدف دون عجلة في اللحظة الأخيرة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

جدول حملات التسويق وإصدارات المحتوى ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد

تصور المواعيد النهائية وعمليات الإطلاق والمراحل الرئيسية على شبكة شهرية واضحة

تعاون بسهولة من خلال مشاركة التقويم مع فريقك

قم بتحديث الخطط وتعديلها بسرعة مع تطور الاستراتيجيات

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق التي تدير حملات متعددة في وقت واحد ومبدعي المحتوى الذين يخططون لمنشورات المدونات ومقاطع الفيديو ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

20. قالب ورقة تقويم شهري بسيط

عبر Canva

لا يجب أن يكون تتبع شهر مزدحم أمرًا معقدًا. توفر ورقة التقويم الشهري البسيطة تصميمًا بسيطًا وخاليًا من الزخارف يساعدك على تنظيم مواعيدك ومواعيدك النهائية وأحداثك في لمحة. تصميمها النظيف يجعل التخطيط سريعًا وخاليًا من التوتر.

استخدم هذا القالب من أجل:

خطط لشهرك باستخدام مربعات التواريخ الواسعة لتدوين الملاحظات والمواعيد

حافظ على جدولك منظمًا وسهل القراءة باستخدام تخطيط شبكي بسيط

أضف تذكيرات أو أهداف في قسم الملاحظات المختصرة

🔑 مثالي لـ: المحبين للبساطة الذين يفضلون التخطيط النظيف والخالي من عوامل التشتيت

قيود Canva

توفر قوالب تقويم Canva طريقة سهلة وجذابة لإنشاء تصميمات بسرعة، ولكنها لا تخلو من بعض القيود. فيما يلي بعض العيوب الشائعة التي يجب وضعها في الاعتبار:

تخصيص محدود: لا يمكن تعديل بعض عناصر التصميم والتخطيطات إلا ضمن حدود محددة مسبقًا

أنماط عامة: تفتقر القوالب إلى التميز، حيث توفر معظم التقويمات نفس الميزات

الاعتماد على الإنترنت: يتطلب Canva اتصالاً مستقرًا بالإنترنت لتحرير التصميمات وحفظها

الميزات المتقدمة مقفلة: بعض الميزات والعناصر المميزة متاحة فقط مع الاشتراكات المدفوعة

قيود التعاون: ميزات العمل الجماعي في الوقت الفعلي أقل قوة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع المتخصصة

ثغرات في إدارة الملفات : يفتقر إلى أدوات متقدمة لتنظيم الإصدارات أو تتبع الموافقات أو ربط الأصول بالجداول الزمنية

مشكلات التحكم في الإصدارات : قد تكون إدارة إصدارات التصميم المتعددة عبر هاتفك عملية يدوية ويصعب تتبعها

قيود تنسيق الملفات : يدعم فقط عمليات التصدير الأساسية مثل PNG و JPG و PDF، دون خيارات ملفات متقدمة قابلة للتحرير

تحديات اتساق العلامة التجارية: قد يكون من الصعب الحفاظ على إرشادات العلامة التجارية الصارمة دون وجود أصول متميزة أو مجموعات العلامة

🧠 حقيقة ممتعة: عادةً ما يُظهر رمز التقويم 📅 تاريخ 17 يوليو، لأن هذا هو التاريخ الذي أعلنت فيه Apple لأول مرة عن iCal (الذي أصبح الآن Apple Calendar).

قوالب Canva البديلة

هل تحتاج إلى بديل لـ Canva لا يقدم قوالب تقويم فحسب، بل مجموعة كاملة من ميزات الإدارة أيضًا؟

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يقول Escritorio E.، صاحب شركة صغيرة:

ClickUp مفيد للغاية لإدارة المهام والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد. المنصة سهلة الاستخدام للغاية، وتوفر مستوى عالٍ من التخصيص، وتسهل تحديد أولويات الأنشطة والالتزام بالمواعيد النهائية. لقد حسّنت إدارة المهام بشكل خاص إنتاجية فريقنا بشكل كبير، كما أن القدرة على عرض كل شيء من خلال لوحات المعلومات والقوائم تعدّ تغييرًا جذريًا. أستخدمها كل يوم، طوال اليوم، وقد قمت بدمجها بالفعل مع بعض التطبيقات الأخرى، مثل Toogl Track وGoogle Calendar وMicrosoft Outlook.

ClickUp مفيد للغاية لإدارة المهام والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد. المنصة سهلة الاستخدام للغاية، وتوفر مستوى عالٍ من التخصيص، وتسهل تحديد أولويات الأنشطة والالتزام بالمواعيد النهائية. لقد حسّنت إدارة المهام بشكل خاص إنتاجية فريقنا بشكل كبير، كما أن القدرة على عرض كل شيء من خلال لوحات المعلومات والقوائم تعدّ تغييرًا جذريًا. أستخدمها كل يوم، طوال اليوم، وقد قمت بدمجها بالفعل مع بعض التطبيقات الأخرى، مثل Toogl Track وGoogle Calendar وMicrosoft Outlook.

فيما يلي أفضل قوالب الجدولة التي يمكنك استخدامها إلى جانب ميزات تنظيم ClickUp الأخرى.

1. قالب مخطط التقويم ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لشهرك وتابع تقدم المهام باستخدام قالب مخطط التقويم ClickUp

يمنحك قالب مخطط التقويم ClickUp مساحة قابلة للتخصيص بالكامل لتخطيط شهر كامل. يمكنك استخدامه لجدولة التزاماتك الشخصية ومهامك ومواعيدك والمزيد. أو يمكنك استخدامه كتقويم مشترك لفريقك.

يتيح لك ما يلي:

احجز الوقت وأضف نوع المهمة والتفاصيل الأخرى ذات الصلة مثل الموقع والمسؤولين

تصور العمل وأعد جدولة المهام وقم بإدارة الجداول الزمنية للمشاريع باستخدام عرض التقويم في ClickUp

تتبع التقدم المحرز باستخدام حالات المهام المخصصة مثل "محظور" و"ملغى" و"منجز" و"قيد التقدم" و"معلق"

راقب الوقت الذي تقضيه في المهام والأحداث، مما يساعد في تخصيص الموارد وتحليل الإنتاجية باستخدام ClickUp Time Tracking

🔑 مثالي لـ: الأفراد والفرق الذين يرغبون في إدارة المهام والمواعيد النهائية والتقدم في مكان واحد.

2. قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط قوائم المهام باستخدام العلامات والفئات وأدوات تتبع الوقت مع قالب قائمة المهام من ClickUp Calendar

هل تنسى دائمًا ما هو التالي في قائمة المهام؟ يساعدك قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp على تنظيم المهام حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر، كل ذلك في عرض واحد بسيط. يمكنك بسهولة تحديد الأولويات وتعيين المواعيد النهائية والمتابعة دون فوضى.

استخدم عرض طلب الاجتماع لتتبع الاجتماعات القادمة والمهام التي يجب إكمالها قبل الاجتماع.

استخدم هذا القالب من أجل:

قم بتعيين مهام ClickUp لأعضاء الفريق، مما يضمن المساءلة والوضوح بشأن من يقوم بماذا

اسحب المهام وأفلتها في التقويم لجدولتها وإعادة جدولتها بسهولة

صنف وأضف سمات مثل الفئة والموارد ومستوى الإنتاجية والدور لتصور مهامك بسهولة

🔑 مثالي لـ: المهنيين العاملين الذين يتعاملون مع مشاريع متزامنة مع فرق عمل.

3. قالب التقويم السنوي ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لعامك بأكمله مع نتائج واضحة والتزامات محددة باستخدام قالب التقويم السنوي من ClickUp

تخيل مدى الرضا الذي ستشعر به عند رؤية عامك بأكمله موزعًا في مكان واحد. يساعدك قالب التقويم السنوي من ClickUp على تخطيط الأحداث والأهداف والمواعيد النهائية شهرًا بعد شهر دون أن تفوتك أي شيء.

ستساعدك عرض الأنشطة حسب الحالة على تنظيم المهام إلى حالات مثل "مكتمل" و"متأخر" و"قيد التقدم" و"على المسار الصحيح" و"للبدء".

يتيح لك هذا القالب ما يلي:

خطط ونظم جميع مهامك للسنة لإدارة تقويم تنفيذية سلسة

أضف سمات مثل الفئة، وتنفيذ الربع، والميزانية، والقسم، والفريق المخصص للحفاظ على شفافية كل شيء

تتبع الأهداف والمعالم لأي مشروع ومبادرة فريق باستخدام ClickUp Goals

تصور تقدمك بمرور الوقت

🔑 مثالي لـ: المديرين التنفيذيين ومديري الفرق الذين يرغبون في تنظيم التزاماتهم طوال العام.

4. قالب تقويم النشر ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد مواعيد المحتوى الخاص بك وخطط له باستخدام قالب تقويم النشر من ClickUp

المسوقون الذين يخططون بشكل استباقي لجهودهم التسويقية هم أكثر عرضة لتحقيق النجاح بنسبة 331٪ مقارنة بزملائهم. ولهذا، تحتاج إلى تقويم محتوى يساعدك على جدولة المحتوى مسبقًا وتتبع تقدم إنجازه أيضًا.

يمكن أن يساعدك قالب تقويم النشر من ClickUp في القيام بذلك.

ستساعدك طريقة عرض دليل العلامة التجارية على الالتزام بإرشادات العلامة التجارية، بينما ستمنحك طريقة العرض حسب الحالة نظرة عامة على المهام التي تمر بمراحل مختلفة من الإنجاز.

يمكنك استخدامه من أجل:

حدد الخطوط العريضة لجدول نشر المحتوى الخاص بك ووضع استراتيجية له

بسّط عملية إنشاء المحتوى وتحريره والموافقة عليه

استخدم التعليقات و@mentions ومرفقات الملفات لتعاون سلس

استخدم ClickUp Milestones لتمييز تواريخ النشر الهامة أو إطلاق الحملات.

أرسل واستقبل رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمنشورات مباشرةً من المهام

قم بتشغيل إشعارات البريد الإلكتروني أو التنبيهات داخل التطبيق باستخدام ClickUp Automations لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع على تقدم المهام خلال المراحل المختلفة

🔑 مثالي لـ: العلامات التجارية التي تدير تسويق المحتوى عبر قنوات متعددة.

5. قالب تقويم تحريري من ClickUp

احصل على قالب مجاني اعرض المحتوى الخاص بك موزعًا على التقويم وتصور العملية بشكل أفضل باستخدام قالب التقويم التحريري من ClickUp

يساعد التقويم التحريري الجيد الصيانة في تخطيط الحملات على المدى الطويل ويمنع التسرع في النشر في اللحظة الأخيرة. يوفر لك قالب التقويم التحريري من ClickUp نظامًا منظمًا للقيام بذلك.

باستخدام هذا القالب، يمكنك

أنشئ جدولًا زمنيًا منظمًا لأفكار المحتوى بناءً على جمهورك المستهدف وموضوعات المحتوى باستخدام عرض المستندات

انقل المشاريع والمهام عبر خط الإنتاج باستخدام خمس حالات مخصصة، بما في ذلك "المهام المطلوب تنفيذها" و"المراجعة" و"قيد التنفيذ" و"قيد المراجعة" و"مكتمل"

جدول المحتوى للحملات والأحداث باستخدام نوع المحتوى الموثق

تتبع المراجعات والقنوات وحالة الموافقة لكل حملة مجدولة باستخدام علامات قابلة للتخصيص و عرض اللوحة والقائمة

اضبط الجدول الزمني على التقويم باستخدام وظيفة السحب والإفلات

🔑 مثالي لـ: المسوقين الذين يديرون حملات متعددة عبر قنوات مختلفة.

💡 نصيحة احترافية: احصل على ClickUp Brain لمساعدتك في إنشاء أفكار المحتوى ونسخه بسرعة. إنه مدمج مباشرة في المستندات والمهام، ويمنحك خيار الاختيار من بين العديد من LLMs مثل Claude و Gemini و GPT! أنشئ تعليقات وملخصات وحتى مدونات كاملة باستخدام ClickUp Brain

6. قالب تقويم إجازات ClickUp

احصل على قالب مجاني تصور طلبات الإجازات والموافقات عليها وقم بإدارتها باستخدام قالب تقويم الإجازات المدفوعة من ClickUp

يعترف واحد من كل ثلاثة موظفين في الولايات المتحدة أنه لا يتمتع بالمرونة الكافية للحفاظ على توازن صحي بين حياته المهنية والشخصية. يمكن أن تساعدك قالب تقويم إجازات ClickUp في تحقيق هذا التوازن لفريقك.

يمكنك إدارة طلبات الإجازات وتقييمها والموافقة عليها بكفاءة دون تعطيل إنتاجية القوى العاملة وتحسين تنظيم التقويم.

يتيح لك هذا القالب ما يلي:

تتبع التواريخ والأوقات الدقيقة التي أخذها الموظف كإجازات أو إجازات مرضية

اعتمد أو ارفض الطلبات بسرعة باستخدام عرض الموافقات على الإجازات المدفوعة واسمح للموظفين بتقديم طلبات إجازات مدفوعة جديدة باستخدام عرض نموذج طلب الإجازة المدفوعة

اعرض وتتبع أيام الإجازة المتبقية لكل موظف بسهولة، ونظم جداول العطلات في مكان واحد لجميع الفرق

تصور توفر الموظفين والفجوات في القوى العاملة

🔑 مثالي لـ: المديرين وقادة الفرق الذين يسعون إلى إنشاء نظام إجازات شفاف.

7. قالب قائمة التقويم التحريري من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط ونظم جداول المحتوى وقم بتعيين مهام المحتوى باستخدام قالب قائمة التقويم التحريري من ClickUp

قالب قائمة التقويم التحريري من ClickUp هو أداة لا غنى عنها لتبسيط تخطيط المحتوى ونشره. يوفر لوحة تحكم ClickUp مركزية لإدارة المهام التحريرية من الفكرة إلى النشر، مما يضمن الاتساق والكفاءة.

بفضل طرق العرض والحالات القابلة للتخصيص، يتيح لك تقويم التسويق هذا تتبع التقدم المحرز وتعيين المهام والالتزام بمواعيد تسليم المحتوى. يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

خطط ونظم المحتوى حسب تاريخ النشر باستخدام جداول زمنية واضحة في تقويم تسويقي واضح

استخدم الحالات المخصصة مثل "مسودة" و"قيد المراجعة" و"منشور" لمراقبة التقدم باستخدام عرض اللوحة

قم بتعيين المهام للكتاب والمحررين والمصممين لتعاون سلس

تعاون على النسخ مباشرة في ClickUp Docs واربط المستندات بالمهام لسهولة الوصول إليها أثناء عملية النشر

🔑 مثالي لـ: فرق المحتوى ومديري التسويق والمستقلين الذين يحتاجون إلى عرض منظم لسير عملهم التحريري.

8. قالب تقويم المحتوى ClickUp

احصل على قالب مجاني جدول المحتوى مع جميع التفاصيل ذات الصلة باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp

يؤدي النشر المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز ظهورك بمرور الوقت ويمنح جمهورك شيئًا يتطلعون إليه. ولكنك تحتاج إلى قوالب تقويم محتوى مفصلة لضمان عدم تفويت أي فرصة للنشر.

يتيح لك قالب تقويم المحتوى من ClickUp جدولة المنشورات وفقًا لساعات نشاط جمهورك المستهدف والحفاظ على ظهور علامتك التجارية بشكل متسق.

استخدم هذا القالب من أجل:

نظم جميع خطط المحتوى وأهدافك الشهرية وعرضها حسب التاريخ

استخدم حالات سير العمل المخصصة مثل "مسودة" و"قيد المراجعة" و"منشور" لمراقبة مكان كل جزء من المحتوى في مسار المحتوى

تتبع المهام حسب الحالة باستخدام عرض اللوحة ، وتحقق من التفاصيل الدقيقة باستخدام حقول مثل القناة وتاريخ النشر والأصول وما إلى ذلك

شاهد جميع المهام مرتبة حسب الإطار الزمني باستخدام عرض الجدول الزمني

🔑 مثالي لـ: فرق تسويق المحتوى التي تدير منشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات.

9. قالب الجدول الشهري من ClickUp

احصل على قالب مجاني تصور التزاماتك الشهرية والتزامات فريقك لتوزيع المهام على النحو الأمثل باستخدام قالب الجدول الشهري من ClickUp

هل تواجه صعوبة في تتبع المواعيد النهائية والاجتماعات والمهام الشهرية؟ قالب الجدول الشهري من ClickUp هو الأداة التي تحتاجها للوفاء بجميع التزاماتك.

سواء كنت تدير حملات تسويقية أو مشاريع عملاء أو عمليات داخلية، يساعدك هذا القالب على تنظيم المهام حسب الأسبوع وتتبع التقدم المحرز وضمان عدم إغفال أي شيء.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تتبع تقدم كل مهمة باستخدام حالات قابلة للتخصيص مثل "مطلوب"، "قيد التنفيذ"، "محجوب" و"مكتمل"، وقم بتخصيص الوقت وفقًا لذلك

أضف سمات محددة مثل التكلفة الفعلية والميزانية المخصصة والتقدم المحرز وحالة RAG والسعر بالساعة لكل مهمة لتتبعها بالتفصيل باستخدام الحقول المخصصة

يمكنك الوصول إلى ستة طرق عرض مختلفة، بما في ذلك دليل البدء والدفع والجدول الزمني وأعضاء الفريق وجانت وغير ذلك، لتنظيم المعلومات والوصول إليها بسهولة

🔑 مثالي لـ: المديرين وقادة الفرق الذين ينسقون مهام الفريق ويديرون أعباء العمل.

10. قالب جدول فريق ClickUp

احصل على قالب مجاني تصور جداول الموظفين وقم بتعيين المهام وفقًا لذلك باستخدام قالب جدول فريق ClickUp

77% من المهنيين في الولايات المتحدة يعانون من الإرهاق في العمل، وأكثر من نصفهم يعانون منه عدة مرات. لحل هذه المشكلة، يجب عليك توزيع العمل وفقًا لقدرة الموظفين حتى يتوفر لهم وقت كافٍ لحياتهم الشخصية.

يتيح لك قالب جدول فريق ClickUp القيام بذلك من خلال عرض مركزي لمهام كل عضو في الفريق ونوبات العمل وتوافرهم. بفضل العروض القابلة للتخصيص وسير العمل التلقائي، يساعدك هذا القالب على توزيع المهام وفقًا للقدرات المتاحة والحفاظ على سير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد.

تصور وخطط أعباء عمل الفرق بناءً على تقاويم واقعية

قم بمواءمة المهام مع أعضاء الفريق وتأكد من الحفاظ على أحمال العمل المناسبة

قم بتعيين المهام بشفافية تامة في توزيع العمل

🔑 مثالي لـ: تخطيط نوبات عمل الموظفين، وتتبع التوافر، وإدارة أعباء العمل لتحسين إنتاجية الفريق.

اجعل إدارة التقويم سهلة مع ClickUp

تعد قوالب تقويم Canva رائعة لجدولة المواعيد بسرعة وبشكل أنيق وتساعدك على تنظيم أمورك. ولكن إذا كنت تريد شيئًا لا يقتصر على المظهر فحسب، بل يساعدك أيضًا على إدارة المهام وتتبع التقدم المحرز والتخطيط بشكل أكثر ذكاءً، فاختر قوالب تقويم ClickUp. يمكنك الحصول عليها مجانًا واستخدام ميزات إدارة المشاريع في ClickUp معها.

يوفر ClickUp تخطيطًا للجدول الزمني مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير عمل إدارة المهام والمزيد لتبقى مركزًا على أهدافك، سواء كانت شخصية أو مهنية. كما يوفر قوالب مجانية لجدولة المشاريع وتتبعها وإدارة الوقت!

سجل في ClickUp اليوم وحوّل إدارة التقويم إلى عملية ممتعة ومثمرة فعلاً!