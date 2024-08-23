أفضل 10 تطبيقات تقويم للعائلات في 2025

يمكن أن تكون الحياة العائلية زوبعة من الأنشطة. فمع المناسبات المدرسية، والحفلات الموسيقية، والبطولات الرياضية، واللقاءات والاجتماعات العائلية، وعدد لا يحصى من المناسبات والأحداث العائلية الأخرى التي يجب متابعتها كل شهر، سرعان ما تصبح التقويمات العائلية مزدحمة. أضف إلى ذلك المهام غير المتوقعة مثل زيارة الطبيب والمهام الضرورية مثل اصطحاب الأطفال من المدرسة، ويمكن لأي شخص أن يجد نفسه غارقاً في العمل ومكتظاً بالأنشطة. التقويمات عبر الإنترنت تبدو وكأنها الحل المثالي لتخطيط كل شيء، ولكن في كثير من الأحيان، يكون الواقع أبعد ما يكون عن ذلك. تقوم بتنزيل تطبيق تقويم، لتجد أنه لا يتناسب مع شاشتك، أو أنه مرهق في إدارته، أو يحتوي على الكثير من الإعلانات.

الحياة محمومة للغاية لدرجة أنك تحتاج إلى تطبيق تقويم مشترك لمواكبة - حل متنقل للتذكير السريع وإدارة جدولك الزمني وجعل التخطيط ممتعًا وعمليًا!

إذاً، ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق تقويم للعائلات؟ لمساعدتك في التحكم في جدولك الزمني، قمتُ وفريقي في ClickUp بتجميع قائمة بأفضل تطبيقات التقويم العائلي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق التقويم العائلي؟

لم يكن من السهل اختيار أفضل تطبيقات التقويم التي تناسب جميع أفراد العائلة - الطلاب، والمهنيين العاملين، والآباء المقيمين في المنزل. فقد تطلب الأمر تقييماً دقيقاً لتلبية الاحتياجات المختلفة مع إمكانية الوصول إلى جميع المستخدمين. وقد ركزنا على التطبيقات التي تتفوق في هذه المجالات المهمة:

خيارات التخصيص : اختر التطبيقات ذات إمكانات التخصيص الشاملة، مما يسمح لك بتعديل شكل التطبيق، وتحديد طرق عرض التقويم المفضلة، وضبط الإعدادات لتناسب تفضيلاتك الفريدة

: اختر التطبيقات ذات إمكانات التخصيص الشاملة، مما يسمح لك بتعديل شكل التطبيق، وتحديد طرق عرض التقويم المفضلة، وضبط الإعدادات لتناسب تفضيلاتك الفريدة إنشاء الأحداث بكفاءة : اختر الحلول ذات طرق الإدخال المتنوعة مثل معالجة اللغة الطبيعية والأوامر الصوتية وميزات الإضافة السريعة لجدولة المواعيد والمهام بسهولة

: اختر الحلول ذات طرق الإدخال المتنوعة مثل معالجة اللغة الطبيعية والأوامر الصوتية وميزات الإضافة السريعة لجدولة المواعيد والمهام بسهولة مزامنة سلسة عبر المنصات : تأكد من أن التطبيق يمكنه المزامنة مع منصات التقويم الأصلية الشائعة مثل تقويم Google و Outlook و iCloud

: تأكد من أن التطبيق يمكنه المزامنة مع منصات التقويم الأصلية الشائعة مثل تقويم Google و Outlook و iCloud تكامل عميق مع الهاتف المحمول : تحقق مما إذا كان التقويم العائلي القابل للمشاركة يتكامل مع تطبيقات النظام الأخرى على هاتفك المحمول ويوفر ميزات مفيدة مثل أدوات الشاشة الرئيسية والإشعارات والتذكيرات والاختصارات القابلة للتخصيص لإضافة المواعيد أو المهام وحذفها وتعديلها

: تحقق مما إذا كان التقويم العائلي القابل للمشاركة يتكامل مع تطبيقات النظام الأخرى على هاتفك المحمول ويوفر ميزات مفيدة مثل أدوات الشاشة الرئيسية والإشعارات والتذكيرات والاختصارات القابلة للتخصيص لإضافة المواعيد أو المهام وحذفها وتعديلها قوالب : اختر أداة تقدم مجموعة متنوعة منقوالب الجدول الزمنيبما في ذلكقوالب تقويم جوجل، لتبسيط عملية التخطيط والحفاظ على جدول زمني منظم

: اختر أداة تقدم مجموعة متنوعة منقوالب الجدول الزمنيبما في ذلكقوالب تقويم جوجل، لتبسيط عملية التخطيط والحفاظ على جدول زمني منظم ميزات تعاونية : إعطاء الأولوية للتطبيقات التي تسمح بمشاركة التقويمات بسهولة، وإنشاء الأحداث المشتركة، والتحديثات في الوقت الفعلي لتسهيل التواصل السلس بين أفراد العائلة

: إعطاء الأولوية للتطبيقات التي تسمح بمشاركة التقويمات بسهولة، وإنشاء الأحداث المشتركة، والتحديثات في الوقت الفعلي لتسهيل التواصل السلس بين أفراد العائلة واجهة مستخدم سهلة الاستخدام: ابحث عن تطبيق تقويم مشترك مع تخطيطات واضحة وقوائم بسيطة ووظائف سهلة التنقل للحصول على تجربة مستخدم سلسة

مع وضع هذه الميزات الرئيسية في الاعتبار، دعنا نستكشف أفضل 10 تطبيقات تقويم عائلي لعام 2024، تم اختيار كل منها لقدرته الاستثنائية على تلبية الاحتياجات العائلية المتنوعة.

أفضل 10 تطبيقات للتقويم العائلي لاستخدامها في 2024

جاءت خيارات التقويم العائلي العشرة هذه في قائمتنا ببساطة لأنها تتفوق في الحفاظ على جداول العائلات على المسار الصحيح. سواء كنت تفضل التطبيقات العادية أو التقدمية، فهناك شيء ما هنا للجميع في هذه القائمة! 📅

دعونا نبدأ بالتطبيق الذي نفضل استخدامه داخل المنزل - ClickUp!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام)

تخيل مكانًا واحدًا يمكن لعائلتك بأكملها إدارة جداولها الزمنية والتعاون في المهام والبقاء منظمًا. منصة ClickUp للإنتاجية الشاملة في هذا المكان.

ابدأ بإنشاء مساحة مشتركة لعائلتك، حيث يمكنك تنظيم كل شيء بدءاً من المشاريع المدرسية إلى النزهات العائلية. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إنشاء مهام ClickUp و تعيينهم لأفراد العائلة باستخدام الحقول المخصصة.

لنفترض أنك تخطط لحفلة عيد الميلاد، وقمت بتعيين أخيك جاكوب بمهمة الحصول على حجوزات العشاء. يمكنك إضافة بقية أفراد عائلتك كمراقبين حتى يتم إعلامهم عندما يتم تعيين حالة المهمة المخصصة في ClickUp من "المهام التي يجب القيام بها" إلى "تم".

اذكر تفاصيل المطعم، والوقت، والموعد، واللباس، وتفاصيل أخرى داخل تعليقات مترابطة على المهمة نفسها لإبقاء الجميع على نفس الصفحة وتجنب الأخذ والرد.

تتبع التقدم المحرز في المهام المشتركة في لمحة سريعة باستخدام حالات المهام المخصصة في ClickUp

يمكنك أيضًا إعداد أتمتة النقر لإضافة الحدث إلى حدث مشترك عرض التقويم في ClickUp عندما تتغير حالة المهمة. يمكن لـ ClickUp إرسال تذكير إلى جميع أفراد العائلة المضافين مع اقتراب موعد العشاء.

إدارة العمل (المنزلي) وبدء الاجتماعات مباشرةً من عرض التقويم في ClickUp

أفضل جزء؟ اختر من بين خيارات متنوعة لتصور جميع الالتزامات والمهام والأحداث في تقويمك: اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو القائمة. يمكنك تعديل المهام بسهولة، والسحب والإفلات لإعادة الجدولة، وتحديد أولويات الأحداث المهمة باستخدام أولويات المهام في ClickUp. يمكنك تخصيص ClickUp إلى ما لا نهاية تقريبًا لتناسب احتياجات عائلتك الفريدة. أنشئ طرق عرض مخصصة للتركيز على مجالات محددة من حياة عائلتك، مثل المدرسة أو الحياة الشخصية أو العمل. استخدم عوامل التصفية للبحث عن المهام أو الأحداث بناءً على الكلمات الرئيسية والمكلفين وتواريخ الاستحقاق والمزيد.

لجعل حياتك أسهل، يمكنك بسلاسة ربط ClickUp بأدواتك الحالية مثل تقويم Google أو Outlook أو Zoom. قم بمزامنة جدول عائلتك مع منصات أخرى لسهولة الوصول والتحديثات.

بالإضافة إلى هذه الميزات، يُقدِّم لك برنامج ClickUp قوالب قوية مُصممة مسبقًا تعزز قدراتك التخطيطية بشكل كبير.

على سبيل المثال، الخاصية قالب مخطط تقويم ClickUp التقويم يدمج جميع المهام والاجتماعات والأحداث في عرض واحد مبسط. يمكن أن يكون استخدام هذا القالب فعالاً للغاية في الحفاظ على تنظيم جدولك الزمني وإدارته بكفاءة.

قم بإدارة جميع أنشطتك وحافظ على تنظيم كل شيء باستخدام قالب ClickUp Calendar Planner

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام هذا القالب:

تتبع المهام اليومية والأسبوعية والشهرية لضمان عدم تفويت أي شيء

لضمان عدم تفويت أي شيء ابقي على اطلاع دائم بالمواعيد النهائية والتواريخ المهمة ، مما يقلل من خطر تفويت الالتزامات الهامة

، مما يقلل من خطر تفويت الالتزامات الهامة ضبط جدولك الزمني بسهولة حسب الحاجة، واستيعاب التغييرات بأقل جهد ممكن

واستيعاب التغييرات بأقل جهد ممكن احصل على رؤية واضحة لسير العمل والتقدم المحرز بشكل عام، مما يتيح لك التخطيط والتنفيذ بشكل أفضل

لسير العمل والتقدم المحرز بشكل عام، مما يتيح لك التخطيط والتنفيذ بشكل أفضل تبسيط عملية التخطيط باستخدام قالب سهل الاستخدام يساعدك على إنشاء تقويم شامل وإدارته

يعد البقاء منظمًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهدافك وإنجاز المهام، ولكن إدارة مهام متعددة في وقت واحد قد يكون أمرًا صعبًا. وهنا يأتي دور قالب قائمة مهام التقويم الخاص بتقويم ClickUp يأتي لمساعدتك في البقاء على رأس كل شيء!

تتبع جميع ساعات عملك وتوقعاتك وأهدافك مع قالب قائمة مهام تقويم ClickUp

باستخدام هذا القالب، ستتمكن من:

الحصول على نظرة عامة واضحة لأهدافك وتواريخك الرئيسية

لأهدافك وتواريخك الرئيسية نظم مهامك وحدد أولوياتها لتحقيق الاستفادة القصوى من وقتك

لتحقيق الاستفادة القصوى من وقتك مراقبة التقدم الذي تحرزه للحفاظ على مستوى التحفيز لديك

للحفاظ على مستوى التحفيز لديك اكتساب نظرة ثاقبة على مدد المهام للتخطيط بفعالية أكبر

يعمل قالب قائمة مهام التقويم الخاص بتقويم ClickUp على تبسيط إدارة الوقت، مما يجعل الحفاظ على التنظيم أسهل من أي وقت مضى.

المزيد من الأخبار الجيدة؟ ClickUp ميسور التكلفة لكل أسرة. مع توفر كل من الخطط المجانية والمدفوعة، يمكنك العثور على الخيار الأمثل الذي يناسب ميزانيتك.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة وقتك بكفاءة والبقاء على رأس مهامك الشخصية مع إدارة الوقت في ClickUp الميزات

قم بجدولة المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية وتواريخ الاستحقاق بدقة باستخدام تواريخ ومواعيد ClickUp الميزة

إعداد المهام المتكررة لإدارة الوقت بكفاءة

استخدم خاصية ClickUp المُنشأة مسبقًا فيقوالب حظر الوقت لمساعدتك في تخصيص الوقت وجدولته بكفاءة

فهم تبعيات المهام والاختناقات المحتملة من خلال التمثيل المرئي

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب ميزات ClickUp الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

_ استخدام التقويمات لإكمال المهام قبل المواعيد النهائية أمر بالغ الأهمية دائمًا. مع ClickUp، أصبح هذا الأمر سهلاً للغاية حيث تظهر مواعيدك النهائية في التقويمات الخاصة بك مع المهام، لذا فإن تخطيط النطاق الترددي اليومي/الأسبوعي سهل وسريع للغاية

كارتيكيا ثابليالم، مدير المنتجات في سمولكيس

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2. كوزي منظم الأسرة (الأفضل لجدولة الأسرة)

عبر منظم عائلة كوزي هذا بديل تقويم جوجل يجعل الطاقم بأكمله على نفس الصفحة مع العطلات والمناسبات القادمة، مما يخلصك من فوضى محاولة مواكبة ما هو قادم.

يتيح لك كوزي تخصيص رمز لوني فريد لكل فرد من أفراد العائلة، مما يسهل تتبع أنشطة الجميع من مكان واحد. يمكنك أيضًا مشاركة روابط القائمة لمشتريات البقالة والوصفات.

أفضل ميزات منظم الأسرة Cozi Family Organizer

إنشاء دفاتر يومية عائلية مشتركة لالتقاط الذكريات والأحداث المهمة

التأكد من تحديث تقويم عائلتك دائماً من خلال الإشعارات والأجندات التلقائية

الوصول إلى التطبيق على أي جهاز أو كمبيوتر

قيود منظم عائلة كوزي #### قيود منظم العائلة

غير مثالي للاستخدام المهني

يتضمن الإصدار المجاني إعلانات

تسعير #### Cozi Family Organizer

مجاني

ذهبي 39 دولاراً في السنة

كوزي منظم الأسرة #### التقييمات والمراجعات

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

3. فامكال (الأفضل للتنسيق العائلي)

عبر جوجل بلاي FamCal هو تطبيق تقويم عائلي مجاني رائع للآباء والأمهات المشغولين الذين يحتاجون إلى إدارة جدول مواعيد الأسرة وخطط الوجبات وقوائم التسوق والأعمال المنزلية.

يمكنك تثبيت التطبيق من Google Play أو App Store مجانًا. بمجرد الانتهاء من ذلك، توجه إلى قسم التقويم، حيث يمكنك إنشاء الأحداث وتعيين رموز ملونة ومشاركة الجدول الزمني مع عائلتك دون عناء.

ما يميز FamCal عن غيره هو مرونته: لا يتطلب من كل مستخدم أن يكون لديه بريد إلكتروني خاص به. يساعدك التطبيق على تتبع أعياد الميلاد والمناسبات السنوية وجهات الاتصال المشتركة.

أفضل ميزات تطبيق FamCal

إنشاء قوائم المهام والبقالة وقوائم التسوق وتنظيمها لإدارة المنزل بكفاءة

قم بتخزين الملاحظات والمذكرات والوصفات المهمة في مكان واحد مناسب للوصول السريع

مشاركة معلومات الاتصال بين أفراد الأسرة لإبقاء الجميع على اتصال

قيود FamCal

يفتقر إلى عروض التقويم بالساعة أو اليومية أو الأسبوعية

لا توجد أدوات اتصال في الوقت الفعلي

تسعير #### تسعير FamCal

التثبيت مجاني من Google Play وApp Store (يحتوي على عمليات شراء داخل التطبيق)

تقييمات ومراجعات FamCal

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

4. تقويم جوجل (الأفضل لجدولة العمل الداخلي)

عبر تقويم جوجل يتميز GCal بتكامله السلس مع خدمات Google الأخرى. فهو يتيح إنشاء الأحداث بنقرة واحدة من Gmail وجدولة فعالة مع Google Meet.

كما أن واجهته البديهية وعروضه القابلة للتخصيص ووظيفة البحث القوية تجعل إدارة جدولك الزمني أمرًا سهلاً.

ميزات مثل حظر الوقت، والأحداث المتكررة، و تقويم متعدد الدعم يلبي الاحتياجات المتنوعة، مما يضمن لك البقاء على رأس التزاماتك.

سواء أكان اجتماع عمل رئيسي أو اجتماعًا عائليًا أو حدثًا شخصيًا هامًا، يضمن لك تقويم Google عدم تفويت أي شيء مهم.

أفضل ميزات تقويم Google

الاستفادة من الإشعارات القابلة للتخصيص للتذكير

استخدام جدولة المواعيد للحجز الاحترافي

مشاركة التقويم الخاص بك مع الآخرين للسماح لهم بمشاهدة أحداثك المجدولة

قيود تقويم Google

قد يكون التصور صعبًا عند جدولة عدة أشياء في نفس الفترة الزمنية

تسعير تقويم Google

مجانًا كجزء من مساحة عمل Google

مبتدئ الأعمال: 6 دولارات/مستخدم شهرياً

6 دولارات/مستخدم شهرياً الأعمال القياسية : 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا الأعمال الإضافية : 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

5. FamilyWall (الأفضل للشبكة العائلية الخاصة)

عبر جدار العائلة يتخطى Family Wall أساسيات التقويمات المشتركة وقوائم المهام وقوائم التسوق. ومن أبرز ما يميزه إمكانية مشاركة الموقع، مما يسمح لأفراد العائلة بتتبع أماكن وجود بعضهم البعض وضمان سلامتهم.

تسهّل وظيفة المراسلة التواصل السلس داخل العائلة في بيئة خاصة وآمنة.

أفضل ميزات تطبيق FamilyWall العائلي

إدارة الشؤون المالية للعائلة ومشاركة النفقات مع متتبع الميزانية

استخدامه كمجلة عائلية لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع العائلة

خطط للوجبات وقم بإدارة التسوق من البقالة بكفاءة من خلال مخطط الوجبات وميزات الوصفات

قيود FamilyWall العائلية

لا يقدم تطبيق ويب

يقدم ميزات مهام محدودة

تسعير FamilyWall

مجاني

قسط: 4.99 دولار شهرياً

FamilyWall التقييمات والمراجعات

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

6. Any.do (الأفضل لإدارة المهام والتقويم)

عبر Any.do على الرغم من أن تطبيق Any.do يركز بشكل أساسي على المهام، إلا أنه أيضًا خيار ممتاز لتطبيق تقويم ومنظم عائلي بسيط.

فهو يتكامل بسلاسة مع العديد من تطبيقات التقويم المختلفة، بما في ذلك Microsoft Outlook وتقويم Apple وتقويم Google، مما يسمح لك بسحب الأحداث والمواعيد إلى Any.do لإدارة مركزية. يمكنك أيضًا عرض الأحداث التي تمت مزامنتها لهذا اليوم أو الأيام السبعة القادمة، مما يضمن لك البقاء على اطلاع على خططك.

هل تهدف إلى تنظيم أفضل؟ أنشئ قوائم مصنفة لمهامك والتزاماتك. إذا كانت عائلتك تقدر تنسيق المهام إلى جانب الجدولة الزمنية، فإن Any.do هو مكمل مثالي لجهودك.

أفضل ميزات تطبيق Any.do

إضافة المهام بسرعة باستخدام لغة طبيعية، ببساطة كتابة ما تحتاج إلى القيام به

تعيين تذكيرات تنبثق في أوقات أو مواقع محددة

وضع علامة على المهام على أنها عاجلة أو مهمة أو ذات أولوية منخفضة للحفاظ على تركيزك على ما هو أكثر أهمية

قيود Any.do

أبلغ المراجعون عن فقدان البيانات بسبب انقطاع الاتصال

لا يوجد تخزين سحابي

تسعير Any.do

شخصي: مجانًا

مجانًا بريميوم : 5.99 دولار/مستخدم شهرياً

: 5.99 دولار/مستخدم شهرياً الفرق : 7.99 دولار/مستخدم شهرياً

: 7.99 دولار/مستخدم شهرياً عائلة: 9.99$/شهرياً لأربعة أعضاء

Any.do التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (190+ تقييم)

4.2/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 170 تقييم)

7. فاب فام (الأفضل للتقويمات العائلية المشتركة)

عبر فابفام FabFam هو تطبيق منظم عائلي شامل مصمم لتبسيط الحياة الأسرية من خلال تبسيط الجدولة والتنسيق. يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات لمختلف المهام المنزلية، مثل تخطيط الوجبات أو إخراج القمامة أو إعادة كتب المكتبة، مما يحافظ على سير شؤون المنزل بسلاسة.

تطبيقFabFam مجاني أيضًا، حيث يقدم جميع ميزاته القيّمة دون الحاجة إلى ترقيات متميزة. تضمن مزامنة التقويم الخاص به أن تكون جميع أنشطة عائلتك ومسؤولياتها في مكان واحد.

على الرغم من أن FabFam مصمم مع وضع العائلات في الاعتبار، إلا أنه مثالي أيضًا لرفقاء السكن أو الأصدقاء الذين يتشاركون واجبات التسوق.

أفضل ميزات FabFam

مشاركة المعلومات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل النصية أو التطبيقات الأخرى

تخزين بطاقات العضوية وبطاقات الولاء في مكان واحد لسهولة وصول العائلة إليها

حافظ على تنظيم الوصفات من خلال مساحة مخصصة لتخزينها

قيود FabFam

لا توجد رسائل داخل التطبيق

تسعير فاب فام

مجاناً

تقييمات ومراجعات FabFam

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

8. OurCal (الأفضل للمشاركة الآمنة للتقويم)

عبر أوركال تطبيق التقويم العائلي المشترك، يتميز تطبيق OurCal عن منافسيه بتركيزه القوي على الخصوصية والأمان.

بياناتك في تطبيق OurCal محمية بتشفير معتمد من طرف إلى طرف، بدون إعلانات أو تتبع، بالإضافة إلى ذلك، تمنحك عناصر التحكم في المشاركة المتقدمة سلطة كاملة على من يرى ماذا.

يتيح لك تطبيق OurCal أيضًا تلقي تحديثات فورية عند إضافة أو تغيير الأحداث، مع إشعارات مبسطة مباشرةً في الدردشة الجماعية الخاصة بك، وكل ذلك محمي بتشفير من طرف إلى طرف.

يمكنك دعوة الآخرين عبر رابط خاص، ويمكنهم الانضمام والبدء في مشاركة التقويمات معك في غضون ثوانٍ.

أفضل ميزات #### OurCal

اختر من بين إصدارات التطبيق المصممة خصيصًا للعائلات والأزواج والمجموعات

إنشاء قنوات دردشة منفصلة لكل مجموعة للحفاظ على تنظيم المحادثات

الوصول إلى التقويم المشترك أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

قيود OurCal

إنه تطبيق تقويم بسيط بدون وظائف إضافية لتحسين الإنتاجية

تسعير تطبيق OurCal

التثبيت مجاني من Google Play وApp Store (يحتوي على عمليات شراء داخل التطبيق)

تقييمات ومراجعات تطبيق OurCal

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

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9. TimeTree (الأفضل لمشاركة التقويم والتواصل عبر الإنترنت)

عبر تايم تري TimeTree هو تطبيق تقويم متوازن يتيح لك إرفاق مجموعة كبيرة من الملفات بأحداثك، بما في ذلك ملفات PDF ومستندات Word والصور من هاتفك. تتيح لك هذه الوظيفة مراجعة الملفات الأساسية بسرعة مباشرةً من التقويم الخاص بك، مما يجعله مثاليًا لإدارة الجداول الزمنية التفصيلية.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم جداول زمنية مزدحمة، تعتبر وظيفة إعادة الترتيب في TimeTree منقذة للحياة. فهي تسمح لك بتثبيت الأحداث المهمة في الأعلى، مما يضمن بقاءها مرئية وسهلة الاكتشاف.

كما يعرض التطبيق أيضًا ما يصل إلى ثلاثة أيام من الأحداث جنبًا إلى جنب بتنسيق عمودي (كل ساعة)، مما يمنحك رؤية واضحة لتوافرك ويسمح لك بإجراء تعديلات سريعة على جدولك الزمني.

أفضل ميزات #### TimeTree

إخطار الآخرين عند إنشاء أحداث جديدة أو تغيير الأحداث الحالية

إضافة تعليقات وملاحظات إلى الأحداث لتحسين التواصل

تمييز الأحداث والأعضاء باستخدام تقويمات وتسميات مرمزة بالألوان

قيود TimeTree

يمكن أن يحتوي الحساب على ما يصل إلى 20 تقويمًا، ولكن هذا لا يشمل التقويمات الخارجية

تسعير #### TimeTree

مجاني للتثبيت من Google Play وApp Store

القسط: 4.49 دولار/المستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات TimeTree

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. BusyKid (الأفضل لتتبع الأعمال الروتينية والبدلات)

عبر مشغول BusyKid هو أكثر من مجرد تطبيق تقويم عائلي - إنه مصمم لتنظيم الجداول الزمنية وتعليم الأطفال المسؤولية المالية وتقدير العمل الجاد.

باستخدام BusyKid، يمكن للآباء والأمهات تعيين الأعمال المنزلية لأطفالهم بسهولة، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتتبع إنجازها.

إحدى الميزات البارزة في BusyKid هي التكامل المالي. عندما يكمل الأطفال أعمالهم المنزلية، يكسبون أموالاً حقيقية يمكن إدارتها مباشرةً داخل التطبيق. يمكنهم الادخار أو الإنفاق أو حتى استثمار أرباحهم، كل ذلك أثناء تعلم قيمة إدارة الأموال.

يوفر BusyKid أيضًا ضوابط أبوية قوية ، مما يسمح للآباء بالموافقة على البدلات والمهام الروتينية أو تعديلها. تُبقي الإشعارات الجميع على اطلاع على آخر المستجدات، مما يضمن عدم تفويت أي عمل روتيني دون أن يلاحظه أحد وعدم تفويت أي مبلغ.

أفضل ميزات BusyKid

الاستفادة من ميزة المطابقة الأبوية لتعزيز المدخرات وتحفيز الانضباط المالي

الإيداع المباشر للبدلات مباشرةً في حسابات الأطفال وفق جدول زمني محدد

الاستفادة من الموارد والنصائح حول محو الأمية المالية لكل من الأطفال وأولياء الأمور

قيود BusyKid

واجه بعض المستخدمين تجربة خاطئة في ربط حساباتهم البنكية

تسعيرة BusyKid

التسعير السهل: 4 دولارات شهرياً (تُدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات BusyKid

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

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## إدارة الوقت بكفاءة مع أفضل تطبيقات التقويم العائلي

تعد إدارة جدول عائلتك أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التوازن بين الحياة المزدحمة وضمان بقاء الجميع على المسار الصحيح.

باستخدام تطبيق التقويم العائلي المشترك المناسب، يمكنك تبسيط تخطيط الأحداث وتنسيق الأنشطة وإبقاء الجميع على اطلاع بأقل جهد ممكن. سواء كنت بحاجة إلى إعادة جدولة الاجتماعات أو مشاركة التحديثات، أو ببساطة تتبع التزامات الجميع، تقدم قائمتنا لأفضل تطبيقات التقويم العائلي حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن حل تقويم شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتجاوز الجدولة العائلية، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل. فهو يتيح لك إدارة المهام وتتبع المشاريع وتعزيز الإنتاجية بسلاسة - سواء في المنزل أو في مكان العمل. اشترك في ClickUp اليوم واكتشف سبب كونها الأداة المثلى لإدارة الوقت بكفاءة!