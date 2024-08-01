كيفية إدارة تقويمك التنفيذي بفعالية

إذا كان هناك شيء واحد غالبًا ما ينفد من الشركات فهو وقت المدير التنفيذي. A دراسة أجرتها كلية هارفارد للأعمال أن الرؤساء التنفيذيين يعملون في المتوسط 62.5 ساعة أسبوعيًا، وتمتد أيام العمل إلى 9.7 ساعة. وعمل 79% منهم في عطلات نهاية الأسبوع، و70% في أيام الإجازات.

ومع ذلك، فإن جداول أعمال المديرين التنفيذيين مزدحمة دائمًا، ويبدو أن المديرين التنفيذيين أنفسهم لا يجدون وقتًا كافيًا أبدًا، ويتسع العمل ليملأ كل الوقت المتاح، كما ينص قانون باركنسون. إذن، كيف يمكن للمدير التنفيذي أن يدير وقته لإنجاز العمل مع وجود حياة؟

تكمن الإجابة في الإدارة الاستراتيجية للتقويم على المستوى التنفيذي. لنرى كيف يبدو ذلك.

ما هي إدارة التقويم على المستوى التنفيذي؟

إدارة التقويم على المستوى التنفيذي هي عملية تحديد الجدول الزمني للمدير التنفيذي وترتيب أولوياته وتنظيمه. إنها تبسط الجدول الزمني للمدير التنفيذي، وتستوعب التزاماته المهنية والسفر والاجتماعات والعطلات والالتزامات الشخصية.

تساعد إدارة التقويم التنفيذي في:

تخطيط أيامك : إن معرفة ما لديك في اليوم يقلل من التشتت ويحمي وقتك للعمل الاستراتيجي، ويعزز إنتاجيتك الإجمالية

: إن معرفة ما لديك في اليوم يقلل من التشتت ويحمي وقتك للعمل الاستراتيجي، ويعزز إنتاجيتك الإجمالية إضفاء الوضوح : يوفر لك التقويم المنظم بشكل جيد رؤية واضحة لجدولك الزمني، مما يجنبك الالتزام الزائد عن الحد

: يوفر لك التقويم المنظم بشكل جيد رؤية واضحة لجدولك الزمني، مما يجنبك الالتزام الزائد عن الحد المواءمة مع الأولويات : بمجرد معرفة مقدار الوقت الذي تقضيه في الاجتماعات، يمكنك جدولة بقية الوقت للعمل على أولوياتك

: بمجرد معرفة مقدار الوقت الذي تقضيه في الاجتماعات، يمكنك جدولة بقية الوقت للعمل على أولوياتك التعاون: تتيح الإدارة الفعالة للتقويم لزملائك معرفة الوقت المتاح لك، مما يوفر طاقتك من أنشطة التنسيق

فقر الوقت، خاصةً على المستوى التنفيذي، يقلل من المحصلة النهائية، مما يجبرك على إجراء مقايضات تضر بعملك وصحتك. تمنع إدارة التقويم ذلك من خلال تخصيص معنى للوقت.

تساعد إدارة التقويم التنفيذي على توضيح ما هو مهم وما يمكنك تخصيص وقت له. فهي تمنعك من أن تكون متفاعلاً وتساعدك على استعادة السيطرة على وقتك.

بالطبع، أصبحت إدارة التقويم اليوم أسهل بكثير مما كانت عليه في السابق. هناك تقويمات رقمية أكثر من عدد الأيام في السنة، وقد أضاف الذكاء الاصطناعي طبقة جديدة من الكفاءة إلى العملية برمتها.

دعنا نرى كيف يمكنك إدارة تقويمك التنفيذي بفعالية.

النهج المثالي لإدارة التقويم التنفيذي ## النهج المثالي لإدارة التقويم التنفيذي

يدير كل فرد وقته بشكل مختلف. فالبعض يفضل الاستراحة بين الاجتماعات، والبعض الآخر لا يمانع في مقابلة الأشخاص تباعًا. يحب البعض تجميع العمل، بينما يحب البعض الآخر توزيعه على مدار اليوم.

بينما تفكر في تفضيلاتك، إليك بعض أفضل الممارسات العامة في إدارة التقويم التنفيذي.

تحديد أولويات إدارة التقويم: شرح واستراتيجية تكتيكية

إذا كنت مديرًا تنفيذيًا، فلا تقلل من أهمية إدارة التقويم. إن الإدارة الجيدة للتقويم تشبه وجود خطة محددة لعملك. إنها خارطة طريقك عبر الزمن. أثناء بناء نهج إدارة التقويم الخاص بك، جرّب ما يلي.

أن يكون لديك تقويم واحد

عندما يكون لديك تقويمات متعددة - تقويم للعائلة، وآخر للمناسبات، وثالث للموعد النهائي للمشروع، وما إلى ذلك - فمن المحتمل أن يفوتك شيء ما أو أن تحجز لنفسك مرتين. وينطبق ذلك بشكل خاص إذا كان تقويمك التنفيذي يدار من قبل شخص آخر بينما تدير أنت تقويمك الشخصي.

قد تجد نفسك أيضًا تنتقل بين العديد من التقويمات قبل جدولة الاجتماعات.

إذا كان لديك جدول زمني شخصي، مثل توصيل أطفالك إلى المدرسة أو مواعيد الطبيب التي لا تظهر على تطبيقات التقويم المشتركة ، قد يكون لديك أشخاص في العمل يحاولون جدولة المكالمات خلال ذلك الوقت.

لتجنب كل هذا، قم بإنشاء تقويم رئيسي تقويم على الإنترنت .

التطبيقات الشائعة مثل تقويم جوجل أو عرض تقويم ClickUp يمكن دمجها من مصادر مختلفة لرؤية موحدة.

إنشاء روتين

يعزز الجدول الزمني المنظم الإنتاجية ويقلل من القلق ويمنحك القدرة على التنبؤ. لإدارة التقويم بشكل فعال، حاول أن:

خصص وقتًا كل أسبوع لتصفية التقويم الخاص بك وتأكيد الأحداث

قم بجدولة وقت شخصي غير متاح مثل الغداء أو الصالة الرياضية حتى لا يتمكن أحد من جدولة أكثر من ذلك

قم بإعداد أوقات البدء والانتهاء لكل يوم عمل

تعلم كيفية وضع جدول زمني

جدولة الوقت هي عملية تحديد فترة زمنية محددة لمهمة ما. يمكن أن يساعدك تقدير مقدار الوقت الذي سيستغرقه شيء ما وحجزه في التقويم الخاص بك على أن تكون معقولاً فيما يتعلق بتوقعاتك لنفسك. يمكنك وضع جدول زمني لأي مهمة مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني، والموافقة على النشرات الصحفية، والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة، وما إلى ذلك.

تحكم في التقويم الخاص بك

خصص تقويمك لتلبية احتياجاتك الخاصة.

الترميز بالألوان: قم بتسمية عناصر التقويم أو تمييزها بألوان مختلفة لتصور وتمييز أفضل. إن نظام تقويم ترايدنت ، على سبيل المثال، يستخدم نظام تواريخ مرمز بالألوان، حيث يخصص اللون الأحمر للمهام العاجلة، والأزرق للاستراحات، إلخ.

تحديث: أضف الإدخالات لحظة معرفتك بها، حتى لو كانت مذكرة لنفسك، مثل موعد غداء أو مكالمات أو بنود المهام.

ضبط طريقة عرضك: اجعلها نقطة للتنقل بين طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية لمواءمة الأولويات القادمة مع الاحتياجات الفورية.

أضف اسم الحدث والمدعوين وجدول الأعمال: أسماء الأحداث مثل "الرئيس التنفيذي + البائع" ليست مفيدة للغاية. بدلاً من ذلك، جرّب شيئًا محددًا مثل "الاكتشاف مع وكالة المحتوى: [الاسم ]". أيضًا، قم بتضمين جدول أعمال للاجتماع وأضف ملاحظات حول ما ترغب في معرفته منهم.

توثيق تفضيلات اجتماعك: شرح واستراتيجية تكتيكية

كل شخص في المنظمة يعمل بشكل مختلف ولديه طرق مختلفة في التعامل مع الاجتماعات. هناك أيضًا العديد من أنواع الاجتماعات التي تحدث في أي يوم معين. معرفة وتوثيق تفضيلاتك أمر بالغ الأهمية.

المعايير: هل شعرت من قبل أن "هذا الاجتماع كان من الممكن أن يكون عبر البريد الإلكتروني؟ نعم، تجنب ذلك من خلال تحديد ما يتطلب اجتماعات شخصية. حدد المهام مثل مراجعة المستندات، والموافقات، واتخاذ القرارات، وما إلى ذلك، التي يمكنك القيام بها بشكل غير متزامن وأخبر فريقك أنك تفضل ذلك.

الوقت من اليوم: افهم الفترات الزمنية التي تناسبك بشكل أفضل لحضور الاجتماعات. إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون العمل في الصباح، فقد ترغب في جدولة العمل العميق خلال ذلك الوقت وعقد الاجتماعات في فترة ما بعد الظهر. حدد أوقات التوافر في تقويمك الرقمي وفقاً لذلك.

المدة: لا يجب أن تكون مدة كل اجتماع ساعة واحدة. قد يؤدي حجب ساعة واحدة في تقويمك دون داعٍ إلى إرباك جدولك الزمني.

حدد مدة كل نوع من الاجتماعات والتزم بها. أضف وقتًا مؤقتًا بين الاجتماعات لتصفية ذهنك وتبديل السياق.

الموقع: ما الذي تفضل التحدث عنه شخصيًا، وما الذي لا بأس بمناقشته في مكالمة زووم؟ أوضح ذلك مسبقاً.

القواعد الأساسية: أوضح ما تتوقعه عندما تتم دعوتك إلى اجتماع. من الجيد الإصرار على:

جدول أعمال واضح

النتائج المتوقعة وأي قراءة مسبقة/تحضير ضروري

الحضور وإنهاء الاجتماعات في الوقت المحدد

تجنب الحجز المزدوج: نصائح وأفضل الممارسات

هل سبق لك أن قمت بجدولة اجتماعين متداخلين في التقويم الخاص بك فقط لتحاول بشكل محموم إعادة جدولة أحدهما؟ عادةً ما يحدث الحجز المزدوج عندما لا يتم تحديث التقويم الخاص بك على الفور أو عندما يكون هناك سوء تواصل.

إذا تُرك الحجز المزدوج دون تدقيق، يمكن أن يؤدي الحجز المزدوج إلى مواقف غير سارة مثل الاضطرار إلى تلقي مكالمة من عميل في منتصف يوم الرياضة لطفلك. إليك كيفية تجنب الحجز المزدوج.

قم بتوحيد جميع التقويمات: كما قلنا، ضع تقويمًا واحدًا لجميع أنشطتك حتى لا تقوم بحجز مزدوج لحدث عمل على حساب مهمة شخصية.

الرفض التلقائي: قم بإعداد التقويم الرقمي الخاص بك لرفض الاجتماعات تلقائيًا إذا كان هناك شيء مجدول بالفعل في ذلك الوقت.

حدد أولوياتك المفضلة: إذا تلقيت طلب اجتماع غير واضح أو طلبًا يمكن إجراؤه عبر البريد الإلكتروني، ارفض الاجتماع مع ملاحظة توضح السبب. استخدم العناصر النائبة للاجتماعات المؤقتة، حتى تتمكن من إعادة جدولة الاجتماعات إذا طرأ شيء آخر.

تفويض: إذا لم تكن بحاجة إلى أن تكون حاضرًا في الاجتماع، ففوّض الأمر إلى الشخص المناسب في فريقك.

أعد جدولة المواعيد بشكل مدروس: في بعض الأحيان، تحتاج إلى إعادة جدولة اجتماع ما لأن أمرًا أكثر أهمية وإلحاحًا قد طرأ. خلال مثل هذه الحالات, إعادة جدولة الاجتماعات بعناية. احترم وقت الشخص الآخر أيضًا، وإذا أمكن، أرسل له رسالة تشرح فيها غيابك.

احرص على المستقبل: لا تحدد مواعيد الاجتماعات في المستقبل البعيد. قم بجدولة اجتماعات مسبقة لمدة 2-3 أشهر فقط في كل مرة. قم بالمراجعة بشكل دوري.

أهمية التذكير بالاجتماعات والتأكيد عليها

قد يبدو الأمر بسيطًا إلى حد ما، لكن التذكيرات بالاجتماعات أداة قوية لضمان حضورك في المكان المتوقع حضورك فيه. يؤدي استخدام أداة مثل ClickUp Reminders إلى تحقيق أمرين:

يبقيك على علم بالتزاماتك وجدولك الزمني

يحرر نطاقك الذهني من الاضطرار إلى تذكر جميع الأحداث القادمة أو إبقاء التقويم مرئيًا دائمًا

تتيح لك معظم منصات إدارة التقويم إرسال تذكيرات متعددة لنفسك. يمكنك اختيار سماع هذه التذكيرات على هاتفك، أو كرسائل نصية، أو حتى في البريد الإلكتروني.

أهمية جدولة أوقات غير الاجتماعات

يقضي معظم المديرين التنفيذيين الغالبية العظمى من وقتهم في الاستماع إلى الأشخاص، وتذليل العقبات، وحل النزاعات، واتخاذ القرارات. وهذا لا يعني أن الاجتماعات هي الأشياء الوحيدة التي يقوم بها المديرون التنفيذيون.

فالتفكير، والتخطيط، وتقييم الخيارات، والقراءة عن التكنولوجيا الناشئة، والتواصل مع الأقران، كلها أجزاء مهمة من الوظيفة. ثم هناك أيضًا حياتك الشخصية التي تحتاج إلى الاهتمام.

لتحقيق التوازن الفعال بين كل هذه الأشياء، من المهم جدولة أوقات غير الاجتماعات. وإليك الطريقة.

خصص وقتًا شخصيًا : جدولة وقت الغداء، والاستراحات، وإدارة البريد الإلكتروني، ووقت القيادة/التنقل في التقويم الخاص بك

: جدولة وقت الغداء، والاستراحات، وإدارة البريد الإلكتروني، ووقت القيادة/التنقل في التقويم الخاص بك جدولة العمل العميق : خصص ساعاتك الأكثر إنتاجية لإنجاز أعمالك الأكثر أهمية وتحديًا

: خصص ساعاتك الأكثر إنتاجية لإنجاز أعمالك الأكثر أهمية وتحديًا استخدم وضع التركيز: يمكنك حظر الإشعارات والمشتتات الأخرى باستخدام مؤقت بومودورو أو وضع التركيز للسماح لك بالعمل في هدوء

هناك الكثير من الفوائد لجدولة الكتل الخالية من الاجتماعات. فهو يخبر جميع أعضاء فريقك بأنك لا تريد أن يزعجك أحد حتى يكونوا جميعًا على نفس الصفحة. كما أنه يخلصك من رعب التواجد في الاجتماعات التنفيذية طوال اليوم وإجبارك على النقر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في وقت متأخر من الليل.

والأهم من ذلك كله، يمنحك مساحة ذهنية. فهو يتيح لك أن تتنفس قليلاً، أو أن تذهب للمشي في منتصف النهار، أو أن تكتب في دفتر يومياتك لتجديد طاقاتك الإبداعية. كما أنه يقضي على التوتر الناتج عن القفز من اجتماع إلى آخر، ومعالجة المعلومات بشكل غير كافٍ، وتبديل السياق بشكل متكرر وسريع جدًا.

وخلاصة القول، إن الإدارة الجيدة للتقويم بالنسبة لأعضاء الفريق التنفيذي أمر بالغ الأهمية لإدارة الإجهاد بشكل صحي.

تأثيرات المراجعة اليومية للتقويم الخاص بالمدير التنفيذي

بغض النظر عن مدى قوتك في تأكيد تفضيلاتك وبروتوكولات التقويم الخاصة بك، فإن أوجه القصور تميل إلى التسلل. قد يدخل شخص ما إلى مكتبك لإجراء محادثة عاجلة غير مجدولة. قد يتعطل شيء ما في منتجك، مما يتطلب انتباهك الفوري.

مثل هذه الأحداث تتسبب في إرباك التقويم. لذا، قم بمراجعة تقويمك كل يوم ووضع الخطط.

انظر إلى جميع الأحداث المجدولة وتأكد من حضورك فقط تلك التي تحتاج إلى التواجد فيها

قم بمراجعة الاجتماعات المتكررة للتأكد من تحديث جدول الأعمال الذي يحتاج إلى اهتمامك

انظر ما هي المشاريع والمهام المستحقة اليوم وما إذا كانت تحتاج إلى تدخلك. هل هناك أي مهام تحل محل الاجتماعات المقررة لهذا اليوم؟

تأكد من أن جميع الأحداث في التقويم الخاص بك لا تزال ذات صلة ومهمة، خاصةً إذا كانت مجدولة منذ فترة طويلة

إن مراجعة التقويم الخاص بك كل يوم يصفي ذهنك للتركيز على ما هو مهم. يساعدك على تحديد الاجتماعات غير الضرورية وإلغاء الاجتماعات غير الضرورية. إذا خرج يومك عن مساره لسبب ما، فإنه يمنحك الفرصة لإعادة جدولة الاجتماعات التي تخطيتها في اليوم السابق.

تأثير الإدارة السليمة للبريد الإلكتروني على إدارة التقويم

إن صندوق البريد الإلكتروني لكل مدير تنفيذي تقريبًا عبارة عن حمام دم. فمندوبو المبيعات الذين يحاولون تقديم العروض، والشركات التي تريد التعاون، وفرق العمل التي تريد الحصول على الموافقات، والعملاء الذين يطلبون الاهتمام - كل ذلك يضيف ما يصل إلى 100 رسالة بريد إلكتروني كل يوم.

ترتبط إدارة هذا الأمر ارتباطاً وثيقاً بإدارة التقويم. إليك بعض النصائح حول كيفية التعامل مع التداخلات.

جدولة وقت البريد الإلكتروني: إذا كنت تقوم بالرد على كل بريد إلكتروني عندما ترى الإشعار، فستكون في صندوق الوارد طوال اليوم. خصص فترات زمنية ثابتة في الصباح والمساء لقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها.

تفقد البريد الإلكتروني: إذا كان من الممكن إكمال الطلب الوارد في رسالة بريد إلكتروني في دقيقتين، فقم بذلك على الفور. وإلا فأضف هذه المهمة إلى جدولك الزمني وأخبر المرسل متى ستتمكن من إنجازها.

تبسيط الاجتماعات باستخدام مساعد تنفيذي

بصفتك مديراً تنفيذياً، إذا شعرت يوماً ما أن إدارة التقويم الخاص بك أمر مرهق، فأنت لست وحدك. قد تكون إدارة جميع الاتصالات والاجتماعات، وتدوين ملاحظاتك الخاصة، ووضع بنود العمل، والمتابعة مع المشاركين أمرًا شاقًا للغاية.

ولهذا السبب يستعين المديرون التنفيذيون بانتظام بمساعدين تنفيذيين (EA) لإدارة ذلك. مع وجود مساعد تنفيذي، يمكن لإدارة التقويم أن تزيل عبئاً كبيراً عن كاهل المدير التنفيذي. سواءً كان لديك موظف بدوام كامل في دور المساعد التنفيذي أو مساعد افتراضي بدوام جزئي، يمكنك تبسيط اجتماعاتك من خلال النصائح التالية.

اشرح تفضيلاتك : دعهم يعرفون كيف تفضل أن تتم إدارة التقويم الخاص بك

: دعهم يعرفون كيف تفضل أن تتم إدارة التقويم الخاص بك علّمهم كيفية اتخاذ القرارات : قم بتمكينهم من اتخاذ القرارات بالطريقة التي تفضلها من خلال إرشادهم خلال العملية التي تقوم بها؛ قم بتوثيق عملياتك إذا استطعت

: قم بتمكينهم من اتخاذ القرارات بالطريقة التي تفضلها من خلال إرشادهم خلال العملية التي تقوم بها؛ قم بتوثيق عملياتك إذا استطعت امنحهم إمكانية الوصول : اسمح لهم بتعديل أو إضافة أو إزالة الاجتماعات من تقويمك الرقمي المشترك

: اسمح لهم بتعديل أو إضافة أو إزالة الاجتماعات من تقويمك الرقمي المشترك دربهم: دربهم على إدارة التقويم الخاص بك وفقًا لتفضيلاتك من خلال تقديم ملاحظات منتظمة

يمكنك جعل كل هذا وأكثر بساطة وفعالية باستخدام الأدوات المناسبة التي تدعم إدارة الوقت للمساعدين التنفيذيين. دعنا نتحقق من بعضها.

الاستفادة من أدوات الإدارة الفعالة للتقويم التنفيذي

لقد ولت الأيام التي كان الناس فيها يحملون مخططاً في حقائبهم لإدارة اجتماعاتهم. واليوم، يستخدم كل مدير تنفيذي إحدى أدوات إدارة التقويم العديدة، وأكثرها شيوعًا هي تقويم Google أو Outlook.

مكافأة: إذا كنت تستخدم تقويم Google Workspace، استخدم هذه قوالب تقويم جوجل لتحسين إدارة الوقت .

ومع ذلك، فإن إدارة التقويم لا تتعلق فقط بجدولة الاجتماعات. تتمثل إحدى الثغرات المهمة في استخدام تقويمات Google أو Outlook في أنها لا تأخذ في الحسبان المواعيد النهائية للمشاريع/المهام. وهذا يعني أنه أثناء جدولة الاجتماع، تحتاج إلى التحقق من التقويم الخاص بك وأداة إدارة المشروع قبل أن تتمكن من الالتزام.

إذا كنت تعمل على مشاريع متعددة في أي وقت، ففكر في استخدام منصة إنتاجية شاملة مثل ClickUp. إليك كيفية الاستفادة من ClickUp لإدارة المشاريع مع إدارة التقويم الفردي والجماعي.

عرض تقويم ClickUp

استخدم التقويم المرئي الشامل على ClickUp لتخطيط أيامك

تسمح لك طريقة عرض تقويم ClickUp بتصور جميع خططك على تقويم يومي أو أسبوعي أو شهري. باستخدام ClickUp، يمكنك:

إنشاء تقويمات متعددة والتحكم بمن تشاركها معه

مزامنة تقويمات Google أو Outlook لعرض أحداثك

تقدير أوقات المهام الخاصة بك وحظر أجزاء منها

سحب وإسقاط الأحداث لإعادة الجدولة

انقر فوق الاجتماعات

إدارة التقويم ليست سوى جزء من إدارة الاجتماعات الفعالة. فأنت بحاجة إلى كتابة جدول أعمال، وتدوين الملاحظات، ومراجعة ملاحظاتك، وتحويلها إلى بنود عمل، وتحديد الأولويات/تاريخ الاستحقاق، وما إلى ذلك. انقر فوق الاجتماعات يقوم بكل هذا وأكثر. وثِّق اجتماعاتك بشفافية وشاركها مع الفريق. قم بتعيين التعليقات وإضافة المهام المتكررة واستخدام قوائم المراجعة لتحسين جودة الاجتماعات.

قوالب ClickUp

يقدم ClickUp مجموعة واسعة من قوالب إدارة الوقت لك لجعل اجتماعاتك أكثر كفاءة.

قالب مخطط التقويم ClickUp

قالب مخطط تقويم النقر فوق التقويم قالب مخطط تقويم ClickUp Calendar Planner هو أحد أبسط الطرق للبقاء منظمًا وعلى رأس جدولك الزمني. استخدم هذا القالب القابل للتخصيص والمناسب للمبتدئين لتجميع مهامك واجتماعاتك وأحداثك في مكان واحد.

قالب قائمة مهام التقويم

غالبًا ما يرى الناس التقويم كمكان للأحداث/الاجتماعات وأداة إدارة المشاريع كأداة لإدارة المهام. تكمن المشكلة في أن كلاهما مخصص لإدارة أعباء العمل والمهام التي تتطلب وقتًا.

على سبيل المثال، إنشاء ذلك العرض التقديمي للمستثمر هو مجرد اجتماع مع نفسك أثناء العصف الذهني والمناقشة والإبداع. لذا، من المفيد أن يكون لديك قائمة مهامك في تقويمك أيضًا.

عرض واحد لجميع مهامك - يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا مع ClickUp

هذا القالب قالب قائمة مهام التقويم ClickUp يتتبع ساعات العمل ويساعدك على جدولة المهام وفقًا لذلك. يسمح لك بتصور قدرتك على إكمال المهام والاجتماعات التي تخطط لها. يمكنك نقل بعض الأشياء إذا لم يكن هناك وقت كافٍ.

قالب جدول الأعمال

لا تعيد اختراع عجلة جدول الأعمال لكل اجتماع. استخدم قالب جدول أعمال ClickUp لتوثيق جدول أعمال الاجتماع والتعاون مع الفريق والاتفاق على بنود العمل وتسريع النتائج.

قالب جدول أعمال ClickUp

تذكيرات النقر فوق تذكير تذكيرات النقر فوق تذكير تساعدك على البقاء على اطلاع دائم بمهامك وأحداثك. يمكنك إعداد تذكيرات ليس فقط لنفسك ولكن للآخرين أيضًا. يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات التعليقات والمحادثات حتى لا يفوتك أي تحديث.

احصل على إشعارات قابلة للتخصيص باستخدام تذكيرات ClickUp Reminders

ClickUp Brain

يمكن أن تكون الشبكة العصبية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التنظيمية أيضًا تقويم الذكاء الاصطناعي . استخدم انقر فوق الدماغ إلى:

نسخ الاجتماعات

تلخيص ملاحظات الاجتماعات

إنشاء تقارير أسبوعية أو تحديثات أسبوعية لفريق العمل من أجل الاستعدادات

أتمتة ملء البيانات في المهام/جداول الأعمال المتكررة

ملخص ملاحظات الاجتماع الذكي مع ClickUp Brain

إتقان وقتك وتقويمك مع ClickUp

خلال 62.5 ساعة يقضيها المديرون التنفيذيون كل أسبوع، يذهبون إلى 37 اجتماعاً وهو ما يمثل 72% من وقت عملهم. إذا كنت تقضي ما يقرب من 3/4 الأسبوع في الاجتماعات، فمن الحكمة أن تتأكد من إدارتها بكفاءة.

ولحسن الحظ، للقيام بذلك، لا تحتاج إلى مهارات النينجا. كل ما تحتاج إليه هو تفضيلات واضحة، وخطة عمل، وخطة عمل قوية برنامج قوي لإدارة الاجتماعات مثل ClickUp مع التنوع قوالب الجدول الزمني . اجمع بين التزاماتك الشخصية واجتماعات العمل والجداول الزمنية للمشروعات للحصول على رؤية كاملة لحياتك. جرب ClickUp مجانًا اليوم .