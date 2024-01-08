25 مثالاً على الأهداف الشهرية للفرق في العمل

استيقظ في الساعة 5 صباحاً. اتبع روتيناً صباحياً ثابتاً. الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم. دوّن يومياتك كل ليلة. كن أكثر تنظيماً في العمل نعم، إنه وقت الأهداف الجديدة للعام الجديد!

في حين أن أهداف التنمية الشخصية أمر شائع، فإن العديد من المؤسسات والفرق تختتم الربع الرابع من العام في شهر ديسمبر، استعدادًا للعام المقبل.

إذا كنت في تلك الرحلة تبحث في الويب عن أفكار أهدافك الشهرية لعام 2024، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.

وعلى سبيل المكافأة، سنقدم لك أيضاً خارطة طريق لتحقيق أهدافك الشهرية على مدار العام.

ما هي الأهداف الشهرية؟

الأهداف الشهرية هي الأهداف التي تضعها لنفسك أو لفريقك لتحققها خلال الثلاثين يوماً القادمة أو خلال شهر تقويمي.

تضع الفرق أهدافًا شهرية معًا، كوحدة واحدة، لتعزيز نجاح المؤسسة. يمكن أن تؤدي سلسلة من الأهداف الشهرية إلى تحقيق فوز كبير في كل ربع سنة أو نحو هدف كبير وجريء (BHAG) للسنة. تساعد الأهداف الشهرية الواضحة على ضمان التخطيط الناجح, التعاون في المشروع والإنتاجية الإجمالية.

مخطط ClickUp Gantt البياني للتعاون الفعال

أهمية تحديد الأهداف الشهرية

الشهر ليس قصيرًا جدًا ولا طويلًا جدًا لأنشطة العمل. لنفترض أنك تدير حملة إعلانية لإطلاق منتجك الجديد. أربعة أسابيع هي وقت كافٍ للوصول إلى غالبية الجمهور المستهدف، وتتبع التفاعل، وجمع الملاحظات لتعديل المعايير إذا لزم الأمر.

بالإضافة إلى كونها الإطار الزمني المناسب، تقدم الأهداف الشهرية العديد من المزايا الأخرى.

تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها: إذا كنت تخطط لتحقيق 60 مليون دولار من الإيرادات هذا العام، كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ إن أبسط طريقة لتحديد الأهداف هي تقسيمها إلى أهداف ربع سنوية وشهرية، وهو ما يؤدي إلى أهداف المشروع . وهذا يعني أن فريقك يستهدف تحقيق 15 مليون دولار كل ربع سنة و5 ملايين دولار كل شهر.

تقسيم الأهداف إلى أجزاء يمكن التحكم فيها

إن تقسيمها إلى أسابيع وأيام سيكون خانقاً لمندوبي المبيعات. حيث يمنحهم شهر واحد مساحة كافية لالتقاط الأنفاس لإنهاء محادثات المبيعات.

تقوية العمل: عادة ما يكون شهر العمل 22 يومًا، مما لا يتيح مجالًا للتسويف قبل انتهاء اجتماع المراجعة. لذلك، من المرجح أن تبدأ الفرق العمل على قدم وساق حتى لا يضيع الوقت.

تمكين المراجعات والتعديلات: إذا لم ينجح شيء ما لمدة شهر، فقد حان الوقت لإجراء التصحيحات. تسمح الأهداف الشهرية للفرق والقادة بالاجتماع معًا في كثير من الأحيان لتقييم الأداء وتجربة أفكار جديدة.

الارتباط بدورة النفقات: عادةً ما تدفع المؤسسات الرواتب والبائعين والفواتير كل شهر. من خلال مواءمة أهدافك الشهرية (المرتبطة عادةً بالإيرادات) مع دورة النفقات، يمكنك فهم التدفق النقدي للأعمال بشكل أفضل.

الإطار الزمني هو أحد الأمور العديدة التي تجعل الهدف جيدًا. إليك بعض الجوانب الأخرى التي يجب مراعاتها قبل تحديد أهدافك الشهرية.

كيف تضع أهدافاً شهرية ذكية ## كيف تضع أهدافاً شهرية ذكية

منذ أكثر من أربعين عامًا، اقترح جورج ت. دوران إطار عمل SMART لتحديد الأهداف. لقد صمد هذا الإطار أمام اختبار الزمن ولا يزال الإطار الأكثر فعالية في تحديد الأهداف اليوم سواء للنمو الشخصي أو النمو المهني.

يرمز SMART إلى أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا.

دعنا نرى كيف يمكنك تحديد أهداف SMART الشهرية لعملك، مع أخذ مثال وكالة وسائل التواصل الاجتماعي.

محددة

يجب أن يكون الهدف واضحًا لا لبس فيه لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك. يجب أن يكون مكتوبًا بلغة غير قابلة للتأويل. باختصار، يجب أن يكون محددًا.

_مثال: توليد عملاء محتملين لشركات التكنولوجيا الناشئة التي تبحث عن دعم وسائل التواصل الاجتماعي

قابل للقياس

كما ترى، "توليد عملاء محتملين" هو أمر وليس هدفًا. الخطوة التالية هي القياس الكمي.

مثال: توليد 25صافي صافي جديد_ _عملاء محتملين لشركات التكنولوجيا الناشئة التي تبحث عن الدعم

قابل للتحقيق

يبدو صافي 25 عميلاً متوقعًا جديدًا اعتباطيًا دون الالتفات إلى إمكانية تحقيقه. لجعل الهدف قابلاً للتحقيق، فإن الطريقة الأكثر استخدامًا هي تحسين أداء الفترة الماضية. لذا، فإن الهدف الأفضل سيكون على النحو التالي.

مثال: زيادة توليد العملاء المحتملين (من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تبحث عن دعم وسائل التواصل الاجتماعي) بنسبة _25% عن العام الماضي

ذات الصلة

لن يتحمس أحد لهدف يبدو غير ذي صلة به. لجعل الهدف جذابًا، اجعله وثيق الصلة بمؤسستك وسوقك وصناعتك والمنطقة الجغرافية التي تعمل فيها.

مثال: زيادة توليد العملاء المحتملين (من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تبحث عن دعم وسائل التواصل الاجتماعي) بنسبة 25% عن العام الماضي أن يتم دعم مكتب سياتل الذي تم افتتاحه حديثًا.

محدد زمنيًا

ينص قانون باركنسون على أن العمل يتوسع ليملأ الوقت المخصص له. إذا لم تضع جدولًا زمنيًا، يمكنك تحقيق الهدف أعلاه في سنة واحدة أو عشر سنوات. اجعل أهدافك محددة زمنيًا.

مثال: زيادة شهرياً _توليد العملاء (من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تبحث عن دعم وسائل التواصل الاجتماعي) بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي ليتم دعمها من قبل مكتب سياتل الذي تم افتتاحه حديثاً

يوضح المثال أعلاه مستوى واحد فقط من كل عامل. على سبيل المثال، يمكن جعل "شركة تقنية ناشئة تبحث عن دعم وسائل التواصل الاجتماعي" أكثر تحديدًا من خلال تضمين حالة التمويل وموقع المكتب الرئيسي وملف تعريف المؤسس وما إلى ذلك.

يمكن تعزيز الصلة أكثر من خلال ربطها برؤية أو رسالة المنظمة.

قالب الأهداف الذكية ClickUp إذا كنت جديدًا على إطار عمل SMART، يمكنك استخدام قالب الأهداف الشهرية الخاص بـ ClickUp كنقطة بداية. أو يمكنك بدلاً من ذلك استخدام إطار العمل أدناه.

كيفية تحديد الأهداف الشهرية وتتبعها

الآن بعد أن تعرفت على كيفية تحديد الأهداف الشهرية، دعنا نلقي نظرة على كيفية تحقيقها.

اجعل الهدف مرئيًا

عندما يكون الهدف مهمًا بالنسبة لك، لا يمكنك تحديده ونسيانه. عليك أن تتعامل معه كنجمك الشمالي الذي يوجه قراراتك وأفعالك.

استخدم تطبيق تتبع الأهداف مصمم لمساعدة الأفراد والفرق على تحقيق أهدافهم. أهداف ClickUp شامل ومرن للتكيف مع الأهداف الشخصية مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الأهداف المعقدة مثل بناء برنامج إدارة الموارد البشرية!

قسّمها إلى خطوات يمكن التحكم فيها

حتى الهدف الذكي ليس خطة عمل. فهي لا تخبرك بما يجب عليك فعله يومياً لتحقيقه. لذا، ضع خطة عمل.

قم بتقسيم أهدافك الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ يمكنك اتخاذها بشكل دوري والاستمرار في التركيز عليها. باستخدام ClickUp، يمكنك ذلك:

تقسيم أهدافك الشهرية إلى مشاريع ومهام

وضع أهداف فردية تكون عبارة عن رقم أو مبلغ بالدولار أو صواب/خطأ بسيط

ربط المهام المختلفة لتجميع التقدم المحرز

إنشاء قوائم مراجعة للمهام للتأكد من أنك تقوم بها بشكل صحيح

قم بتعيين المقاييس

الجزء القابل للقياس من أهداف SMART هو الرقم الذي تريد تحقيقه. إذا كنت تقوم بتقسيمها إلى مهام مختلفة بمقاييسها الخاصة، أضف هذه الأهداف إلى ClickUp أيضاً. باستخدام أهداف المهام، يمكنك التحقق من المهام التي أنجزتها، و برنامج إدارة المهام سيتم تحديث التقدم تلقائيًا على لوحة معلومات ClickUp Dashboard الخاصة بك.

إدارة جميع المهام في مكان واحد مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp

إجراء المراجعات الأسبوعية

عند تحديد الأهداف الشهرية، من الممارسات الجيدة تتبع التقدم المحرز. تحقق من ذلك كل أسبوع لتقييم ما إذا كنت تتحرك في الاتجاه الصحيح بالوتيرة الصحيحة.

استخدم مستندات ClickUp لتعيين عملية المراجعة الشهرية القابلة للتكرار. ضع قائمة بالمقاييس التي تريد تتبعها وأي أسئلة ترغب في طرحها على نفسك.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ لقد قدمنا لك المساعدة! اختر من بين أي من العشرة المجانية قوالب تحديد الأهداف وتخصيصها على النحو الذي تراه مناسبًا.

بعد أن تم فرز كل أسس تحديد الأهداف الفعالة، إليك بعض الإلهام للأهداف الشهرية الذكية التي قد ترغب أنت أو فريقك في تحقيقها.

25 مثالاً على الأهداف الشهرية للفرق

سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو الهندسة أو الموارد البشرية، إليك 25 فكرة لأهداف شهرية يمكنك اعتمادها لفرقك.

1. تحسين توليد العملاء المحتملين

الهدف الأكبر لفريق التسويق في أي عام هو توليد العملاء المحتملين. فهو يعطي التوجيهات بشأن كيفية التركيز جهودهم التسويقية. قم بتحويل ذلك إلى هدف شهري SMART.

مثال: زيادة عدد العملاء المحتملين الذين تم توليدهم بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي

2. تقليل الإنفاق الإعلاني

مع تطور الأسواق واشتداد المنافسة، يتم دفع القادة إلى خفض إنفاقهم دون انخفاض في الأداء. قد تكون هذه الأهداف أكثر صعوبة.

مثال: تحسين النفقات الإعلانية لتحقيق وفورات بقيمة 100,000 دولار أمريكي دون التأثير على توليد/تحقيق التحويلات

3. زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني

تُعد حركة المرور على الموقع الإلكتروني مقياسًا حاسمًا في قمة القمع بالنسبة لفرق التسويق، والذي له فوائد تراكمية على طول مسار التحويل.

مثال: زيادة عدد زيارات الموقع الإلكترونيّ من المصادر العضوية بنسبة 5%

4. تحسين معدل تحويل العملاء المحتملين

مع زيادة التسويق للعملاء المحتملين الذين يولدونهم، من المتوقع أن تزيد المبيعات من معدل تحويل العملاء المحتملين أيضًا. تابع هدف التسويق مع هدفك الخاص.

مثال: زيادة معدل تحويل العملاء المحتملين إلى مبيعات بنسبة 2% كل شهر

5. حضور فعاليات التواصل

يذهب أعضاء فريق المبيعات إلى فعاليات التواصل كوسيلة لتوليد الطلب. كلما زادت الفعاليات، زاد عدد بطاقات العمل التي يمكنهم توزيعها. ومع ذلك، إذا لم يتم تحويل أي من هذه الاتصالات، فقد تضيع الأموال. لذا يجب أن تأخذ الأهداف الشهرية بعين الاعتبار ذلك.

مثال: كل شهر، احضر اجتماعًا واحدًا للتواصل الشبكي بمعدل تحويل من جهة اتصال إلى عرض لا يقل عن 10%

6. زيادة تقييمات CSAT

تقوم فرق نجاح العملاء بقياس أدائها من خلال قياس رضا العملاء (CSAT) أو صافي نقاط المروجين (NPS). إنها فكرة هدف شهري جيد لتحسين نتائج نجاح العملاء بشكل عام.

مثال: زيادة درجة CSAT بنسبة 1% كل شهر للعملاء الجدد و5% للعملاء العائدين.

7. تقليل الوقت اللازم لضم عملاء جدد

غالبًا ما يكون لدى المؤسسات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لتهيئة عميل جديد خلال فترة زمنية معينة. يؤدي تقليل ذلك إلى تحسين تجربة العملاء وتحقيق الإيرادات في وقت أقرب. لذلك، يعد هذا هدفاً بالغ الأهمية لفرق نجاح العملاء.

مثال: تقليل الوقت اللازم لتهيئة العميل إلى يوم عمل واحد باستخدام

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واستراتيجيات الأتمتة

نجاح العميل مع ClickUp

8. إطلاق منتج

هذا لن يحدث في شهر واحد بالطبع. ولكن يمكنك تقسيم أهدافك طويلة المدى إلى أهداف شهرية أصغر.

مثال: قم ببناء MVP لبوابة إدارة البائعين بخمس ميزات أساسية_

تتبع كل خطوة من خطوات إطلاق منتجك MVP باستخدام ClickUp

9. زيادة إنتاجية المطورين

يتحمل القادة الهندسيون مسؤولية وضع أهداف شهرية لإنتاجية المطورين. ويمكنهم تحقيق ذلك من خلال شراء منصة للمطورين، أو أتمتة المهام، أو الاستعانة بمصادر خارجية لأجزاء من الوظيفة، أو تدريب الفريق على مهارات إدارة الوقت. اختر ما يناسبك.

مثال: قم بشراء منصة أتمتة الاختبار لتحسين إنتاجية الفريق الهندسي بنسبة 20%

10. تقليل الوقت اللازم للتوظيف

عندما تقلل من الوقت اللازم للتوظيف في وظيفة شاغرة، يمكنك ضم موظفين جدد في وقت أسرع وإنجاز المزيد من العمل/إنجاز عمل أفضل. لذا، فإن الوقت اللازم للتوظيف هو فكرة هدف شهري فعال لفرق الموارد البشرية وفرق استقطاب المواهب.

_مثال: قلل الوقت اللازم للتوظيف - من الموافقة على الطلب إلى قبول العرض بنسبة 30%

11. الانتقال إلى المساحة المكتبية الجديدة

سواء كنت شركة متنامية أو تتبنى النموذج المختلط، إذا كنت تقوم بنقل المساحات المكتبية، فأنت بحاجة إلى أهداف لجعل عملية الانتقال سلسة.

_مثال: إكمال تصميم المساحة والحصول على الموافقة بحلول 30 يناير*

12. ضمان الامتثال للتدريب

يجب على فرق التعلم والتطوير التأكد من أن جميع الموظفين قد أكملوا التدريبات أو ورش العمل الإلزامية. وهذا هدف رائع يجب تحديده، خاصةً مع اقتراب نهاية العام.

مثال: التأكد من أن 100% من الموظفين قد أكملوا التدريب الإلزامي بحلول 31 ديسمبر

13. تحديث وحدة التدريب

غالبًا ما تكون برامج التدريب في أماكن العمل مستحقة للتحديث بشكل دوري. حدد الأهداف لتحديد الأولويات المناسبة للتحديث.

مثال: وضع قائمة مختصرة للمدربين لتحديث وحدة التدريب على التحرش الجنسي في مكان العمل

14. إلغاء الجزاءات المتعلقة بالحسابات الدائنة المتعلقة بالحسابات الدائنة

عندما لا يقوم فريق الشؤون المالية بالدفع للبائع خلال الوقت المحدد، قد يتم تطبيق شروط جزائية أو فوائد. أحد الأهداف المالية المهمة للشخص المسؤول عن الحسابات المستحقة الدفع هو منع ذلك.

مثال: التخلص من الغرامات أو الفوائد على الحسابات المستحقة الدفع المتأخرة_

15. تقليل المشاريع التي تتجاوز الميزانيات

أحيانًا ما تتجاوز المشاريع الميزانيات لأسباب تشغيلية وخارجية مختلفة. ومع ذلك، فإن أكبر مسؤولية تقع على عاتق مدير المشروع هي التنبؤ بذلك والتخفيف من حدته. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد أهداف شهرية لتتبع الميزانية.

_مثال: تقليل التجاوز في الميزانية بنسبة 50% على أساس سنوي*

16. تقليل التأخير في المشروع

عندما تتجاوز المشاريع الميزانية، تكون الخسارة من حيث المال. عندما تتأخر المشاريع، تكون هناك تكلفة إضافية لساعات العمل الإضافية وتكلفة الفرصة البديلة لتسليم مشاريع أخرى خلال ذلك الوقت. لذا، يسعى مديرو المشاريع إلى تقليل التأخيرات، خاصة في المشاريع ذات العطاءات الثابتة.

مثال: الانتهاء من المهام المجدولة للشهر مع توفير يومي عمل إضافيين

17. تقليل العمل الإضافي

تعمل الفرق في جميع المؤسسات بنوع من العمل الإضافي. يجب أن يسعى مديرو المشاريع إلى تقليل ذلك إلى الحد الأدنى لضمان رفاهية الموظفين.

إحدى الطرق الرائعة لتحقيق هذا الهدف هي إلقاء نظرة على عبء العمل الحالي. تم تصميم طريقة عرض ClickUp Workload لتمنحك رؤية موحدة لساعات العمل وإنتاجية كل عضو من أعضاء الفريق. وبناءً على هذه البيانات، يمكنك تحسين كيفية تعيين مهامك.

مثال: تقليل الحد الأقصى للعمل الإضافي لكل موظف إلى خمس ساعات في الأسبوع

18. تحسين معدلات الاستخدام

معدل الاستخدام هو عدد الساعات المدفوعة مقابل إجمالي ساعات العمل في الأسبوع. يعمل رائد الخدمات الجيد على تعظيم هذا المقياس.

مثال: زيادة عدد ساعات الاستخدام إلى 95% لفريق تطوير البرمجيات

19. تطوير الموارد

المعرفة المؤسسية هي إحدى أقوى المزايا التنافسية للمؤسسة. ويُعد توثيق المعرفة وتحويلها إلى أصول قابلة للتوزيع أمرًا عظيمًا هدف التواصل لأي منظمة

مثال: إنشاء دليل الكتاب الخاص بالشركة الذي يغطي جميع اتصالات الشركة

20. تأمين الجولة التالية من التمويل

دائمًا ما تخطط فرق القيادة في الشركات الناشئة لتأمين المزيد من التمويل لتغذية أعمالهم - فهذا أحد أهدافهم الأساسية. ولكن لا يمكن تحقيق ذلك في شهر واحد!

مثال: تأكيد عقد ثلاثة اجتماعات مع مستثمرين محتملين خلال الربع القادم

21. توسيع مجموعة المهارات

هذا هدف حاسم لتحسين الذات، سواء بالنسبة للأفراد أو الفرق. كفرد، يمكنك التسجيل في دورة تدريبية عبر الإنترنت، أو الانضمام إلى مجتمع تقني، أو المشاركة في الهاكاثونات، وما إلى ذلك، لتعلم مهارة جديدة.

يمكن لقادة الفرق توظيف مواهب ذات مهارات جديدة، أو تدريب أعضاء الفريق الحاليين، أو أتمتة بعض أجزاء العمل. وفي كلتا الحالتين، فإن توسيع المهارات هدف أساسي لأي شخص.

مثال: أكمل الدورة التدريبية المتقدمة لشهادة بايثون

22. تقديم العروض التقديمية

رهبة المسرح هي واحدة من أكثر المخاوف شيوعاً بين المحترفين. تغلب على ذلك في هذا العام الجديد من خلال اكتساب بعض مهارات العروض التقديمية والخبرة.

مثال: قدم عرضًا تقديميًا واحدًا للفريق حول موضوع أنت واثق منه_

23. التوجيه

يعد التوجيه أحد أكثر الطرق فعالية لمساعدة الموظفين على النمو في المؤسسة. ومع ذلك، فهو أيضًا أكثر ممارسات التعلم والتطوير غير الرسمية. إن تحديد أهداف شهرية لتقديم الإرشاد أو تلقي الإرشاد سيقدم فوائد هائلة في العام الجديد.

مثال: قضاء ثلاث ساعات كل شهر في إرشاد أعضاء الفريق المبتدئين

24. البحث

في أماكن العمل، غالبًا ما يكون البحث في أماكن العمل مقدمة لحل المشكلات. فعندما يواجه شخص ما مشكلة، يقوم بالبحث لإيجاد حلول لها. ومع ذلك، فإن البحث المعمم حول المجال، والسوق، والمنتج، والتكنولوجيا، وما إلى ذلك، يمكن أن يساعد في حل المشكلات المستقبلية وتعزيز الإبداع.

مثال: اقضِ ساعتين أسبوعيًا في البحث عن فكرة ذات صلة بالمهام التي يتم العمل عليها حاليًا

25. الذهاب في نزهة جماعية

تعد النزهات الجماعية طريقة رائعة للتعرف على بعضنا البعض خاصة للفرق البعيدة/المختلطة، حيث تعد النزهات الجماعية طريقة رائعة للتعرف على بعضنا البعض. نزهات الفريق الشهرية هي التردد المثالي. ليس من الضروري أن تكون هذه النزهات فاخرة. يمكن أن تكون مجرد وجبة غداء بسيطة، أو أمسية لعبة طاولة، أو رحلة إلى السينما.

مثال: قم بتخطيط وتنفيذ نزهة الفريق الشهرية - اختر مكانًا، واحجز موعدًا، وأرسل الدعوات عبر البريد الإلكتروني، واجمع الرد على الدعوات قبل ثلاثة أيام من الحدث

حقق أهدافك المهنية في عام 2024 مع ClickUp

قبل أن نفترق، نريد أن نقول أنه ليست كل أفكار الأهداف الشهرية متساوية. فبعض أمثلة الأهداف الشهرية المذكورة أعلاه تستند إلى النتائج (مثل زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني)، والبعض الآخر يستند إلى النشاط (مثل تقديم عرض تقديمي).

هذا يعني أنه يجب عليك ربط الأهداف القائمة على النتائج بالأنشطة والعكس صحيح.

تحتاج إلى تقسيم هدف النتيجة إلى مهام/أنشطة قابلة للإدارة. على سبيل المثال، لزيادة عدد الزيارات للموقع الإلكتروني، قد تحتاج إلى كتابة مدونة، وتوزيعها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسينها لمحركات البحث، وما إلى ذلك.

تحتاج إلى ربط أهداف النشاط بالنتائج، حتى لو لم يكن بعضها ملموسًا. مثال على ذلك تحديث وحدة التدريب على التحرش الجنسي. فبينما يتم تحديث المنهج المحدّث، لا يمكنك ربط ذلك مباشرةً بتقليل الشكاوى أو تحسين السلوك. هذا لا يعني أن هذا الهدف أقل أهمية!

أيًا كان الهدف الذي تختاره، تذكر ألا تضع الكثير من الأهداف، فثلاثة أهداف كافية.

اجعل هدفك مرئيًا دائمًا، ومهام ClickUp مثالية لهذا الغرض. اربط المهام اليومية بالأهداف الشهرية. استخدم أهداف ClickUp، والأهداف، والمشاريع، والمجلدات.

قم بإجراء مراجعات مع نفسك لأهداف النمو الشخصي. اعمل مع الفريق لتتبع تقدمك في الأهداف الشهرية المهنية. قم بتدوينها في مستندات ClickUp لتسهيل الوصول إليها لاحقاً.

عندما تحقق أهدافك، لا تنسَ الاحتفال. للوصول إلى هناك, جرّب ClickUp مجانًا .