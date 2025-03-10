كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في Canva للمحترفين المبدعين

هل تتذكر تلك اللحظة في فيلم "كل شيء في كل مكان في كل مرة" عندما تنقر إيفلين على نسخ لا نهائية من نفسها؟ هذا ما تشعر به أدوات الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمصممين -باستثناء الأزمة الوجودية وأصابع النقانق الساخنة.

الأمر أشبه بوجود مصمم تحت الطلب، جاهز لبث الحياة في أي فكرة إبداعية على الفور.

👀 هل تعلم؟ 90% من المحترفين المبدعين يعتقدون أن GenAI يساعدهم على توفير الوقت والمال في صناعة الأعمال الفنية ويساعدهم في الوقت نفسه على طرح أفكار جديدة

أصبح الذكاء الاصطناعي من Canva مفضلاً لأولئك الذين سئموا من قضاء الأمسيات عالقين في ضبابية التصميم. بدءاً من إنشاء إصدارات متعددة من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحريك المرئيات الثابتة، فهو يجعل عملية التصميم سريعة وسهلة.

تساعدك هذه المقالة على فهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في Canva لجعل التصميم أسرع وأكثر متعة.

وكميزة إضافية، سنوضح لك أيضًا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp AI أن يزيد من سرعة العملية الإبداعية لديك.

هل أنت مستعد للإبداع؟ 🎨

## ⏰ ملخص 60 ثانية

هل تريد تحقيق أقصى استفادة من Canva AI؟

إليك كيفية استخدام Canva AI:

افتح Magic Studio من صفحتك الرئيسية في Canva. أنشئ صورًا مرئية على الفور باستخدام الوسائط السحرية اكتب مطالبة مفصلة لإنشاء صور أو مقاطع فيديو أو رسومات. قم بتحرير التصميمات وتحسينها باستخدام التحرير السحري و التوسيع السحري لتعديل الصور أو تغيير حجمها. قم بإنشاء محتوى بسرعة باستخدام الكتابة السحرية للمدونات والتعليقات التوضيحية والنسخ التسويقية.

ولكن إليك ما سيغير قواعد اللعبة انقر فوق AI هو بديل أكثر ذكاءً. مع ClickUp AI، ستحصل على حل متكامل للتصميم وسير العمل. فهو مثالي لإدارة المشاريع الإبداعية وإنشاء المحتوى والتعاون بسلاسة. تساعدك ClickUp Whiteboards على تصور الأفكار، بينما ClickUp Brain يحسّن المطالبات الإبداعية ويسرّع عملية الإبداع - كل ذلك في منصة واحدة.

لماذا تقبل بأدوات التصميم فقط بينما يمكنك إدارة كل شيء باستخدام ClickUp AI؟

ما هو Canva AI؟

Canva AI عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المدمجة في Canva لتبسيط عملية التصميم وتحسينها.

على عكس التصميمات الأخرى و أدوات الأتمتة الإبداعية التي تتطلب خبرة تقنية، تُبقي Canva AI الأمور بسيطة وبديهية وفي متناول الجميع.

بفضل واجهته التفاعلية وأسلوب العمل بالسحب والإفلات، يساعدك Canva - و Canva AI - على إنشاء مرئيات عالية الجودة وتجديد إبداعك بأقل جهد ممكن.

فهو يوفر أكثر من 10 أدوات ذكاء اصطناعي، بدءًا من مولدات الصور والفيديو إلى ميزات التحرير التي تجعل أفكارك تنبض بالحياة. تجعل بساطته وذكاءه الاصطناعي القوي من إنشاء تصميمات احترافية سريعة وسهلة.

🧠حقيقة ممتعة: شاركت ميلاني بيركنز في تأسيس Canva عندما كانت طالبة اتصالات وتجارة تبلغ من العمر 19 عامًا. وُلدت المنصة من رحم الإحباط من تعقيد برامج التصميم التقليدية أثناء تدريسها لزملائها الطلاب أساسيات التصميم بالكمبيوتر.

من يمكنه استخدام Canva AI؟

تلبي Canva AI جميع مستويات المهارة. على عكس Adobe Photoshop، الذي قد يبدو مربكًا للمبتدئين، يوفر Canva AI واجهة سهلة الاستخدام مع مطالبات مفيدة.

إذا كنت متمرسًا، يمكنك الاستمتاع بالأدوات المتقدمة مثل Magic Morph وMagic Eraser للمشاريع الأكثر تعقيدًا.

تتيح الباقة المجانية الوصول إلى معظم الأدوات، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن الأدوات الأكثر تقدمًا محدودة أو محجوزة فقط للمستخدمين المميزين.

على سبيل المثال، يحصل المستخدمون المجانيون على 50 استخدامًا فقط لأداتي Magic Write وMagic Media. إذا كنت تستخدم هذه الأدوات على نطاق واسع، فقد يكون من المفيد ترقية باقتك.

إذا لم تفعل، فلا يزال بإمكانك إنشاء تصميمات رائعة باستخدام الإصدار المجاني!

تطبيق في مختلف المجالات

سواء كنت مبتدئًا في التصميم وتعتقد أن تقنين الأحرف هو نوع من حبوب الإفطار أو محترفًا متمرسًا يحلم بـ CMYK، فإن Canva لديها أدوات ذكاء اصطناعي للجميع.

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وخلاصة القول، فإن Canva AI يسوّي ساحة اللعب، مما يسمح لأي شخص لديه فكرة بإضفاء الحيوية على رؤيته من خلال مرئيات مذهلة.

🧠حقيقة ممتعة: أدوات الذكاء الاصطناعي في Canva أكثر من 10 مليارات مرة

كيفية استخدام Canva AI: دليل خطوة بخطوة

جميع أدوات الذكاء الاصطناعي في Canva موجودة في Magic Studio - ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى Canva واستكشاف قائمة الذكاء الاصطناعي على الشريط الجانبي الأيسر.

عبر كانفا بعد إنشاء المحتوى الخاص بك، يمكنك بسهولة ضبط النتائج باستخدام ميزات السحب والإفلات وخيارات التحرير في Canva لإنشاء تصميمات مصممة خصيصًا لتناسب رؤيتك.

إليك مثال أكثر تفصيلاً عن كيفية استخدام Canva AI لإنشاء تصميمات في دقائق معدودة:

1. ماجيك ميديا

Magic Media هي أداة Canva AI المتكاملة لإنشاء صور ورسومات ومقاطع فيديو عالية الجودة من المطالبات النصية. فقط اكتب ما تحتاج إليه، وسيقوم Magic Media بإضفاء الحيوية عليه.

افتح تصميمًا جديدًا ومرر لأسفل الشريط الجانبي للعثور على أداة Magic Media.

والآن، لنبدأ في التصميم!

توليد الصور باستخدام الوسائط السحرية

لإنشاء صورة، افتح تصميمًا جديدًا، ثم قم بالتمرير لأسفل الشريط الجانبي، واختر Magic Media. بعد ذلك، اكتب وصفًا لما تريده واختر من بين أكثر من 15 نمطًا مثل "أنيمي" أو "قلم رصاص ملون"

هل تحتاج إلى مساعدة في ابتكار شيء ما؟ ستقترح عليك Canva بعض الأفكار لتبدأ بها.

دعنا نستخدم مطالبة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بدون أنماط مضافة لهذا المثال. إليك المطالبة: منزل بسيط به أشجار.

ها هي النتائج.

نظرًا لأن المطالبة ليست مفصلة، فإن الصورة التي تم إنشاؤها عامة.

الآن، دعنا نحاول إضافة بعض التفاصيل. بعد تغيير المطالبة إلى "منزل واقعي بسيط لأسرة واحدة مع أشجار وبركة صغيرة مع غروب الشمس"، ما يمكن أن يولده Canva AI هنا.

ستحصل على نتائج أفضل بإضافة المزيد من التفاصيل. اختر النمط الخاص بك، ونقح المطالبة، وأعد الإنشاء حتى تبدو صحيحة.

إنشاء رسومات باستخدام الوسائط السحرية

هل تريد بعض الرسومات المتجهة ولكنك لا تريد تنزيل صور مخزنة؟ ماجيك ميديا يفعل ذلك من أجلك في ثوانٍ!

استخدمنا الموجه لإنشاء رسم: "_قط على دراجة بخارية"

حتى مع موجه بسيط، فإن النتائج مبهرة للغاية. انظر بنفسك!

تنتج الأداة أربعة إصدارات مختلفة من المطالبة، وهي إصدارات جيدة جدًا في ذلك. تخيل ما يمكنك تصميمه باستخدام موجه مفصل.

إنشاء فيديو باستخدام الوسائط السحرية

مرة أخرى، قدم مطالبة مفصلة تصف بدقة ما تبحث عنه.

في هذا المثال، كانت مطالبتنا هي: "رائد فضاء صغير يستكشف كوكبًا فضائيًا ملونًا به نباتات متوهجة. رائد الفضاء يتحرك للأمام."." _

إليك ما أنشأه مولد فيديو الذكاء الاصطناعي في أقل من دقيقة.

توفر هذه الأداة ساعات من إنشاء الفيديو، مما يمنحك أساسًا متينًا في دقائق. يمكنك لاحقًا إضافة صوت ومؤثرات وعناصر أخرى لتخصيص الفيديو الخاص بك بشكل أكبر.

💡 نصيحة احترافية: تذكر أن تحدد الحركة في مطالباتك! في المثال المعطى، "رائد الفضاء يتحرك للأمام كان أمرًا حاسمًا للذكاء الاصطناعي لفهم الحركة المطلوبة. استخدم عبارات مثل "يدور" و "يرتد" لتوجيه الذكاء الاصطناعي.

2. مختبر الأحلام

Dream Lab عبارة عن أداة ذكاء اصطناعي توليدية أكثر تقدمًا تستخدم نموذج Leonardo.ai الخاص ب Leonardo.ai لتحويل الأوصاف النصية إلى صور ديناميكية.

وهي تُنتج عروضًا عالية الجودة وهي مثالية للمحترفين الذين يصممون صورًا معقدة متعددة الموضوعات أو صورًا واقعية.

في هذا المثال، استخدمنا إصدارات مختلفة من المطالبة: _"إنشاء منظر طبيعي سريالي بجزر عائمة"

لاحظ كيف يؤدي كل تغيير بسيط في المطالبة إلى إنشاء صورة مختلفة؟ احرص على تجربة بعض الأشياء قبل اختيار صورتك المفضلة.

يتيح Dream Lab أيضًا تخصيصًا أكبر من خلال تقديم أكثر من 15 نمطًا مختلفًا، ويتيح لك إضافة صور مرجعية والاختيار من بين ستة تخطيطات للصور لتحسين دقة التصميم.

إليك مثال لصورة ثلاثية الأبعاد.

3. تحرير سحري

Magic Edit هو محرر صور يتيح لك إضافة عناصر موجودة في الصور وإزالتها وتعديلها وحتى تعديل الألوان.

هل تريد أن ترى مدى كفاءة هذه الأداة؟ لنفترض أنك تريد إضافة سترة إلى صورة - إليك كيفية القيام بذلك:

انقر على تعديل على صورتك وانتقل إلى أداة التعديل السحري في Magic Studio

استخدم أداة الفرشاة للتحديد الدقيق، خاصةً لاستهداف المناطق المعقدة مثل القمصان

انتبه جيدًا لحدود التحديد لتقليل التعديلات غير المقصودة على أجزاء أخرى من الصورة

اضبط حجم الفرشاة من أجل الدقة.

استخدم توجيهًا موجزًا مثل "أضف سترة سوداء فوق القميص." إليك النتائج:

4. التصميم السحري

إذا كنت من مستخدمي Canva، فقد استخدمت Magic Design من قبل! دعنا ننشط ذاكرتك.

تمنحك أداة التصميم في الشريط الجانبي قوالب مليئة بالأفكار. ما عليك سوى وصف متطلباتك والوصول إلى المئات من قوالب الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا جاهزة لتكون لك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إضافة فلاتر لتخصيص الألوان واللغات أيضًا!

إليك نتيجة المطالبة _"الصورة المصغرة للألعاب على يوتيوب"

باستخدام Magic Design، يمكنك إنشاء كل شيء من المنشورات الاجتماعية إلى العروض التقديمية والتحكم الكامل في تخصيص كل التفاصيل.

5. Magic Expand

هل تتمنى لو لم يتم قطع الشجرة في تلك الصورة الشاطئية الجميلة؟ أصلحها باستخدام Magic Expand. حدد الصورة التي تريدها، وانتقل إلى تحرير، وابحث عن أداة Magic Expand في Magic Studio.

الآن، اختر حجم الصورة واضغط على توسيع. هذا ما ستبدو عليه الصورة.

ومع ذلك، قد تولد الأداة نتائج غير دقيقة إذا كانت الصورة معقدة وتحتوي على عناصر مهمة يجب توسيعها.

6. الممحاة السحرية

أزل الأشياء غير المرغوب فيها أو الأشخاص غير المرغوب فيهم من صورك شبه الكاملة في ثوانٍ.

انقر على تحرير، واختر الممحاة السحرية، وقم بتمييز الكائن الذي تريد إزالته، واضغط على مسح. هذا كل شيء - ستصبح صورتك جيدة كالجديدة! إليك نظرة سريعة.

إذا كنت تعتقد أن الصورة يمكن تحسينها أكثر، اضبط حجم الفرشاة وحددها وامسحها مرة أخرى.

7. الالتقاط السحري

هل تريد التقاط تلك الصورة المثالية لعارضتك وإضافتها إلى خلفية جديدة؟ يمكنك ذلك مع Magic Grab.

ببساطة حدد الصورة التي تريد انتزاع الكائن منها، وانقر على تحرير تحرير، ثم Magic Grab.

حدد الكائن باستخدام أداة الفرشاة أو أداة النقر وحدد انتزاع. يمكنك أيضًا تحديد كائنات متعددة باستخدام أداة النقر. انقر على انتزاع وشاهد السحر!

8. مزيل الخلفية

إذا كنت مصمم جرافيك، فإن إزالة الخلفية مهمة اعتيادية. يقوم مزيل الخلفية بالذكاء الاصطناعي من Canva بمعالجتها في ثوانٍ - لا حاجة للتبديل بين التطبيقات.

يمكنك العثور عليه على شريط الأدوات أو بالانتقال إلى قسم Media Studio والنقر على مزيل الخلفية.

9. تحريك سحري

استخدم Magic Animate من شريط الأدوات لتحريك أي نص أو عنصر في تصميمك. مع أكثر من 20 نمطًا للرسوم المتحركة وتوقيت قابل للتعديل، فهو مثالي للتحديثات السريعة والمؤثرة.

يحتوي Canva على خيارات للرسوم المتحركة أكثر من Microsoft PowerPoint، وهو ما يمكن أن يساعدك في وسائل التواصل الاجتماعي والصور التسويقية وشرائح العروض التقديمية.

10. التحريك السحري

تتيح لك أداة Magic Morph التلاعب وإضافة عناصر ممتعة إلى تصميماتك وأشكالك. اختر أي عنصر أو نص ترغب في تحويله وحدد أداة Magic Morph من قسم التطبيقات.

دعنا نجري عرضًا توضيحيًا سريعًا باستخدام المطالبة النصية: _"عيد ميلاد سعيد"

تسمح لك الأداة بالاختيار من خيارات التحويل الموجودة أو طلب خيار محدد للحصول على تأثير مخصص.

لذا، جربنا كلا الأمرين! كان الطلب هو "بالون وردي غامق لامع بحواف ناعمة"، وكان الخيار الموجود هو البالونات. ها هي النتيجة:

على الرغم من أن الأداة فعالة هنا، إلا أنها تولد أحيانًا تصميمات غير دقيقة.

11. الكتابة السحرية

ألا تريد التنقل بين ChatGPT وCanva؟ مباشرةً من وضع الأفكار إلى كتابة منشورات المدونة، Magic Write يفعل كل شيء من أجلك هنا في Canva. إليك كيف يمكنك البدء.

انتقل إلى أداة Magic Write في الصفحة الرئيسية وانقر على جرّب Magic Write. يمكنك أيضًا استخدامها أثناء تصميم مشروع. فقط انقر على مربع النص الذي ترغب في تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي، وانقر على Magic Write، وابدأ التحرير.

على سبيل المثال، استخدمنا المطالبة "استراتيجية تسويق لشركة حقائب في 300 كلمة" في مستند جديد. ها هي النتيجة:

حتى مع المطالبة القصيرة، يقدم الذكاء الاصطناعي نتائج قوية. يمكنك استكشاف المزيد من خلال النقر على "المزيد من هذا القبيل" أو الضبط الدقيق باستخدام "هذا، ولكن..."

بمجرد أن تشعر بالرضا، انقر على إدراج، وسيتم لصق النص في المستند أو مربع النص بمحاذاة مثالية.

12. التبديل السحري

هل تقضي أنت أو فريقك ساعات في إعادة توظيف المحتوى لمنصات مختلفة؟ مع أداة Magic Switch، يمكنك القيام بذلك في دقائق.

حدد التصميم الذي ترغب في تبديله وانتقل إلى تغيير الحجم في أعلى الجانب الأيسر من مساحة عمل Canva. اختر نوع المنشور وقم بالتبديل!

دعنا نحول صورة مصغرة على يوتيوب لفيديو وصفة قهوة بنية اللون إلى منشور على إنستغرام.

💡 نصيحة احترافية: جرّب أكبر عدد ممكن من مجموعات الكلمات الرئيسية والميزات لمعرفة النتائج الفريدة التي يمكنك تحقيقها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

حدود الذكاء الاصطناعي في كانفا

على الرغم من أن Canva AI أداة رائعة لتحسين مشاريعك الإبداعية، إلا أنها تأتي مع بعض القيود.

قيود التصدير

يواجه مستخدمو Canva AI المجانيون قيودًا على أنواع الملفات والجودة عند تصدير التصميمات. على سبيل المثال، التنزيلات عالية الدقة والتنسيقات المحددة، مثل ملفات PNG الشفافة، محجوزة لمستخدمي Pro.

مخرجات عامة

يعمل المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بشكل أفضل مع المطالبات التفصيلية والتخصيص الخاص بالعلامة التجارية. وكلما كانت المدخلات أفضل، كانت المخرجات أفضل.

حد الاستخدام اليومي

توجد حدود للاستخدام إذا كنت تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Magic Write أو Magic Media. يمكن أن تكون هذه الحدود محبطة عند العمل على مشاريع أكبر تتطلب إنشاء محتوى مكثف أو مخرجات صور متعددة في يوم واحد.

قيود التخصيص

على الرغم من أن Canva هو مولد صور مثالي للذكاء الاصطناعي، إلا أن خيارات التخصيص قد تبدو مقيدة في بعض الأحيان، في حين أن بدائل كانفا قد يكون أداؤها أفضل. يمكن أن تكون خيارات تغيير الحجم المحدودة مشكلة محبطة عند تحرير الصور.

📮📮📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض 4 مرات أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة s، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟

كتطبيق كل شيء للعمل, انقر فوق يجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

بحاجة إلى أفكار للمحتوى أو الخطوط العريضة للمشروع؟ يقوم Brain بإعداد مطالبات رائعة مصممة خصيصاً لأهدافك. يلتقط ClickUp Brain أيضًا محادثات الفريق من دردشة ClickUp أو التعليقات للتأكد من تغطية جميع التفاصيل الدقيقة.

هل تحتاج إلى تصور مفاهيم التصميم الخاصة بك قبل تنفيذها؟ ClickUp Whiteboards يمكن أن تساعدك على العصف الذهني وإنشاء لوحات الأفكار إلى جانب فريقك في الوقت الفعلي

يمكنك سحب مراجع التصميم أو تصميمات Canva القديمة مباشرةً إلى اللوحة، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة وديناميكية.

استمتع بأوقات تحميل أسرع، وتفاعلات أكثر سلاسة، وتعاون في الوقت الفعلي دون تأخير على سبورة ClickUp Whiteboards

في بعض الأحيان، يكون العرض أسهل من الإخبار - خاصةً عندما تعمل على أفكار التصميم المبكرة مع فريقك. وهنا يأتي دور ClickUp Whiteboards، المدعومة من ClickUp Brain.

فبدلاً من التبديل بين الأدوات أو كتابة تفسيرات مطولة، يمكنك تحويل الأفكار بسرعة إلى صور مباشرةً حيث يحدث العصف الذهني. ما عليك سوى كتابة مطالبة بسيطة - مثل "رسم توضيحي لمصباح متوهج لمفهوم الحملة" - وسيقوم Brain على الفور بإنشاء صورة لك.

من هناك، اسحبها إلى السبورة البيضاء الخاصة بك، وأضف الملاحظات، واربطها بالمهام، أو احصل على التعليقات - كل ذلك في مكان واحد. إنه مثالي عندما يحتاج فريقك إلى انطلاقة إبداعية دون إبطاء.

إليك مثال على ذلك: بمطالبة بسيطة، "قم بإنشاء صورة لشجرة بسيطة بأوراق وردية اللون في مدينة صاخبة"، والنتيجة رائعة للغاية.

/ctaBtn/purple https://app.clickup.com/login?product=whiteboards إنشاء صورة على الفور باستخدام ClickUp Whiteboards /%ctaBtntn/

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية للوحة المزاجية في PPT، والشرائح، وورد و ClickUp وفي الوقت نفسه مستندات ClickUp أداة ممتازة لتوثيق المطالبات الإبداعية ومشاركة أهداف التصميم والتعاون مع أعضاء الفريق. يحافظ التحرير في الوقت الفعلي على مزامنة فريقك، وتحصل على تعليقات فورية دون تأخير.

قم بتخزين الملخصات الإبداعية والأفكار وإرشادات العلامة التجارية والمزيد باستخدام ClickUp Docs

يمكنك حتى لصق روابط Canva مباشرةً على مستنداتك - وحتى تضمينها كطريقة عرض داخل مساحاتك للوصول إليها بشكل أسرع.

الصق رابط Canva إلى خيار العرض لمشاهدة التحديثات المباشرة داخل ClickUp

هل تريد مشاركة تصميماتك ومجلداتك مع أعضاء فريق محددين؟ يتيح لك ClickUp إنشاء المهام وتعيينها وإضافة روابط Canva مباشرةً للشخص المناسب، وهو أمر ضروري للفرق التي تتعامل مع عدد كبير من مخرجات التصميم يومياً.

جدولة الإنشاء والمتابعة والتعديلات في مكان واحد بدون رسائل بريد إلكتروني ذهابًا وإيابًا باستخدام ClickUp Task View

مع مشاريع التصميم الكبيرة، من السهل أن تفقد متابعة التقدم المحرز. هذا هو المكان الذي يتيح لك ClickUp حقول ClickUp المخصصة وطرق العرض القابلة للتخصيص مثل عرض القائمة أو عرض اللوحة أو عرض مخطط جانتت إدارة المشاريع بالطريقة التي تناسبك.

على الرغم من أن ClickUp لا يحتوي على مكون إضافي كامل من Canva (حتى الآن!)، يمكنك دمج كلا النظامين من خلال أدوات خارجية مثل Zapier. يتيح لك ذلك تشغيل إجراءات مخصصة وإنشاء مهام تلقائية لتحسينات معينة في كلا النظامين الأساسيين.

نستخدم ClickUp ليس فقط لتنظيم مهامنا. لدينا ثقافة إضافة احتياجاتنا داخل الأداة: بدلاً من مستندات Google، نستخدم ClickUp Docs للمستندات المعقدة المرفقة بالمهام. نحن لا نستخدم ميرو أو كانفا بالنسبة للوحات البيضاء، نستخدم Clickup Whiteboard. وبدلاً من الويكي الخارجي، نستخدم بنية المستندات._ غوي منديس ، مدير العمليات، coevo.co

على سبيل المثال، عندما تنشئ مهمة جديدة في ClickUp بعلامة "طلب تصميم"، يتم إنشاء تصميم جديد من Canva تلقائيًا وتعيينه إلى عضو الفريق المعني في ClickUp مع مهمة فرعية لمراجعة التصميم.

بالإضافة إلى ذلك, أتمتة ClickUp يعالج المهام المتكررة، ويُنشئ مشغلات للإشعارات أو المهام الفرعية حتى لا يتم إهمال أي شيء. يوفر لك الوقت ويزيل الأخطاء اليدوية.

إنشاء مشغلات وإشعارات مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

جوهرة التاج هي ميزة تتبع الوقت المدمجة في ClickUp التي تساعدك على البقاء على اطلاع على الوقت الذي تستغرقه المهام. أضف إلى ذلك لوحات المعلومات المخصصة، وستحصل على نظرة عامة على مشاريعك ومواعيدك النهائية وأعباء عمل الفريق.

خلاصة القول أن كانفا و ClickUp لفرق التصميم إنشاء سير العمل الذي تحلم به معًا. ركز على صياغة تصميمات مذهلة بينما يحافظ ClickUp على سير كل شيء آخر بسلاسة.

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تحويل وحدات البكسل إلى كمال إنتاجي باستخدام ClickUp

باستخدام Canva AI، يمكنك تحويل أفكارك إلى مرئيات مذهلة مع الحفاظ على تركيزك على ما هو أكثر أهمية - رؤيتك الإبداعية. ومع ذلك، تصبح أداة مولد الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية عند ربطها مع ClickUp، وهي الطريقة المثالية لإدارة سير عملك بالكامل في وقت واحد.

من تتبع المشاريع والمواعيد النهائية وحلقات التعليقات التي لا نهاية لها إلى تعيين المهام بشكل استباقي، ClickUp هو الشريك المثالي لـ Canva.

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