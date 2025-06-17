الإنترانت مقابل مكان العمل الرقمي: الاختلافات والمزايا الرئيسية

هل شعرت يومًا أن شركتك عالقة في العصر الحجري، حيث تحاول إرسال رسائل بواسطة الغربان بينما يستخدم الجميع الدردشة والبريد الإلكتروني؟ للأسف، هذه مشكلة شائعة.

👀 هل تعلم؟ أكثر من 40% من الموظفين يقولون إن سوء التواصل يقلل من ثقتهم في قادتهم وزملائهم في الفريق.

وعندما لا تتواصل أدواتك، فمن المحتمل أن فريقك لا يتواصل أيضًا.

وهنا يأتي دور الجدل حول الإنترانت مقابل مكان العمل الرقمي. في حين أن الإنترانت كانت الوسيلة المفضلة لتركيز معلومات الشركة، فإن أماكن العمل الرقمية تنتشر بسرعة بفضل حلولها المرنة. ولكن هل الأحدث دائمًا أفضل؟

المفتاح هو معرفة ما يحتاجه فريقك للنجاح. يوضح هذا الدليل الاختلافات حتى تتمكن من اتخاذ قرار ذكي (تلميح: استخدم ClickUp !) وتتولى زمام أمور إنتاجيتك.

ما هي الشبكة الداخلية؟

الإنترانت هي شبكة خاصة وآمنة تابعة للمؤسسة لتسهيل التواصل والتعاون والوصول إلى موارد الشركة.

فكر في الأمر على أنه لوحة الإعلانات المركزية لشركتك، ولكن بشكل أكثر ذكاءً. مكان يمكن للفرق فيه العثور على أحدث سياسات الموارد البشرية وقراءة أخبار الشركة وتنزيل القوالب أو البحث عن الأشخاص في المؤسسة. إنه مثل Google داخلي ولكن مع إعدادات أذونات وماسح ضوئي للشارات.

غالبًا ما تتضمن برامج الإنترانت التقليدية ما يلي:

أخبار الشركة وإعلاناتها

دليل الموظفين والهيكل التنظيمي

وثائق السياسات وكتيبات الموظفين

مجلدات مشتركة للنماذج والملفات

صفحات ثابتة تحتوي على معلومات عن الأقسام

على عكس الإنترنت المفتوح، الإنترانت عبارة عن حدائق مسورة لا يمكن الوصول إليها إلا لموظفي الشركة. وهذا يعني أن المعلومات الحساسة (مثل مستندات الرواتب أو ملفات الاستراتيجية) تظل محمية، وتبقى المحادثات الداخلية سرية.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1996، طرحت شركة Frontier Technologies مجموعة تطبيقات Intranet Genie المصممة لتحسين الاتصال الداخلي من خلال ميزات مثل مشاركة المستندات والمراسلة الإلكترونية. وشكل ذلك خطوة مهمة في تطور برامج الإنترانت.

حالات الاستخدام الشائعة في الشركات

قد تختلف شبكات الإنترانت الداخلية للشركات باختلاف متطلبات العمل، ولكن فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي تستخدمها الشركات.

التواصل الداخلي : مشاركة الإعلانات على مستوى الشركة وتغييرات السياسات ورسائل القيادة لضمان الاتساق والوضوح بين الفرق

إدارة المستندات : قم بتخزين نماذج الموارد البشرية وقوائم مراجعة التعيين وأدلة التدريب والمستندات الأساسية الأخرى في مكان مركزي لسهولة الوصول إليها من قبل الموظفين والموظفين الجدد

مشاركة المعرفة : توفير قواعد معرفية داخلية أو قوالب Wiki لتزويد الموظفين بإمكانية الوصول السريع إلى أدلة الإرشادات وإجراءات التشغيل القياسية ووثائق استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أتمتة المهام : استخدم أدوات ونماذج الإنترانت لأتمتة المهام المتكررة مثل طلبات الإجازة وطلبات تكنولوجيا المعلومات ومطالبات النفقات

أدوات التعاون: دمج المراسلة الفورية ومنصات الاجتماعات الافتراضية وميزات مشاركة الملفات على منصات الإنترانت الاجتماعية لدعم العمل الجماعي السلس عبر المواقع

من تحسين التواصل الداخلي إلى تبسيط عملية التعيين، توفر الشبكات الداخلية مساحة مركزية تساعد الفرق على البقاء متناسقة ومطلعة وأقل انشغالاً بسلسلة الرسائل الإلكترونية.

مزايا استخدام الإنترانت

لنتحدث عن المزايا! تعد الشبكة الداخلية خيارًا قويًا للعديد من المؤسسات التي تسعى إلى الارتقاء بعملياتها الداخلية، وذلك لأنها:

تركيز الوصول إلى المستندات والأدوات الداخلية ✅

تحسين التواصل في الوقت الفعلي من خلال المراسلة الفورية والمؤتمرات المرئية ✅

تبسيط سير العمل من خلال أتمتة المهام المتكررة ✅

يوفر أمان البيانات بفضل جدران الحماية وبروتوكولات التشفير ✅

تشجيع ثقافة مؤسسية قوية من خلال التحديثات الداخلية ✅

سلبيات استخدام الإنترانت

بالطبع، لا توجد أداة مثالية. على الرغم من أن الإنترانت توفر الكثير من المزايا، إلا أنها تنطوي أيضًا على بعض القيود:

تبدو قديمة وغير عملية ❌

قد تواجه صعوبة في دعم فرق العمل عن بُعد بشكل فعال ❌

لا يدعم التكامل مع العديد من تطبيقات الأعمال الأساسية ❌

يتطلب موارد تكنولوجيا معلومات كبيرة للتركيب والصيانة ❌

ما هو مكان العمل الرقمي؟

مكان العمل الرقمي هو منصة مركزية قائمة على السحابة تجمع جميع الأدوات الرقمية التي يحتاجها فريقك للتعاون وإدارة المهام والعمل بكفاءة من أي مكان في العالم.

فكر في الأمر على أنه مكتبك بالكامل — الملفات والمحادثات والتطبيقات والاجتماعات والمشاريع — مجمعة بشكل منظم في مساحة افتراضية واحدة.

🧠 حقيقة ممتعة! بدأت فكرة مكان العمل الرقمي في اكتساب زخم كبير في عام 1996، بفضل جيفري بير. ولا تزال معاييره الخمسة الرئيسية لنجاح مكان العمل الرقمي، وهي: سهولة الفهم، والانتشار، وتعدد الشركات، والاكتمال، والترابط، صالحة حتى اليوم.

كيف يتوسع مكان العمل الرقمي إلى ما وراء الإنترانت؟

هنا يكمن الجانب المثير للاهتمام.

في حين أن معظم شبكات الإنترانت رائعة لمشاركة آخر أخبار الشركة وسياساتها ووثائقها، فإن منصة مكان العمل الرقمي تخطو عدة خطوات إلى الأمام.

ويشمل أدوات التعاون وأدوات العمل عن بُعد وتتبع المهام وسير العمل الآلي وأدوات الاجتماعات الافتراضية وتطبيقات الأعمال الأساسية والتكاملات التي تحافظ على تزامن كل شيء.

باختصار، يشمل مكان العمل الرقمي النطاق الكامل لكيفية عمل الفرق الحديثة — من العصف الذهني والتخطيط إلى التنفيذ والتسليم.

سواء كنت تدير فرقًا من المنزل أو المكتب أو عبر مناطق زمنية مختلفة، فإن بيئة مكان العمل الرقمي تجعلك تشعر وكأنك تعمل معهم جميعًا في نفس الغرفة.

📮 ClickUp Insight: لا ينبغي أن يكون العمل لعبة تخمين، ولكنه غالبًا ما يكون كذلك. أظهر استطلاعنا حول إدارة المعرفة أن الموظفين غالبًا ما يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية (31٪) وقواعد المعرفة الخاصة بالشركة (26٪) أو حتى الملاحظات الشخصية ولقطات الشاشة (17٪) لمجرد العثور على ما يحتاجون إليه. بفضل ميزة البحث المتصل من ClickUp، يمكن الوصول إلى كل ملف ووثيقة ومحادثة على الفور من صفحتك الرئيسية، بحيث يمكنك العثور على الإجابات في ثوانٍ وليس دقائق. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

الميزات الرئيسية

إذن، ما الذي يجعل مكان العمل الرقمي فعالاً حقاً؟ دعنا نحلل الميزات التي تحوله من مجرد منصة أخرى إلى مركز إنتاجية لفريقك.

أدوات التعاون : تمكين الفرق من تبادل الأفكار ومشاركة التحديثات والعمل معًا على المشاريع باستخدام منصات إدارة العمل المدمجة مثل ClickUp أو Notion دون الاعتماد على سلاسل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي

قدرات الأتمتة : أتمتة التذكيرات وتحديثات الحالة والعمليات الروتينية باستخدام سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحرير فريقك للقيام بأعمال عالية القيمة

تكامل سهل : قم بتوصيل أدوات مثل CRM وأنظمة الموارد البشرية والتقويمات لتبسيط سير العمل وتقليل التبديل بين المنصات

وظيفة البحث المؤسسي : اعثر على المستندات والمعلومات على الفور عبر جميع المنصات المتكاملة — دون الحاجة إلى البحث في تطبيقات متعددة

الإدارة المركزية: دع الإدارات تدير مهامها وأدواتها بنفسها مع تمكين قسم تكنولوجيا المعلومات من الإشراف على المستخدمين والبيانات والأنظمة من لوحة تحكم واحدة

مزايا مكان العمل الرقمي للفرق الحديثة

الهدف الرئيسي من مكان العمل الرقمي هو تبسيط حياتك، وإليك كيفية قيامه بذلك بكفاءة.

تعاون أفضل: مع وجود كل شيء في مكان واحد — من أدوات الدردشة إلى الملفات المشتركة — يمكن للأقسام العمل معًا بسلاسة، مما يقلل الوقت المستغرق في تطبيقات الاتصال المختلفة بين الفرق ✅

الوصول من أي مكان: عن بُعد؟ هجين؟ في المكتب؟ لا يهم. مكان العمل الرقمي موجود في السحابة، لذا يمكن لفريقك تسجيل الدخول من أي جهاز وفي أي مكان — دون الحاجة إلى شبكات VPN أو قيود الوصول المعقدة. إنه مصمم لتوفير المرونة، لذا من السهل الحفاظ على الإنتاجية بغض النظر عن مكان عملك ✅

تحسين مشاركة الموظفين: يمنح مكان العمل الرقمي شعوراً شخصياً، على عكس الشبكات الداخلية. بفضل لوحات التحكم القابلة للتخصيص والواجهات سهلة الاستخدام وأدوات الخدمة الذاتية، يمكن للموظفين تكييف المنصة وفقاً لأسلوب عملهم الأمثل، وليس العكس ✅

دفع عجلة التحول الرقمي: لا يقتصر الأمر على الحاضر فحسب، بل يمتد إلى المستقبل. بفضل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يساعد مكان العمل الرقمي في تأمين مستقبل أعمالك ودعم استراتيجية التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا المناسبة والمرونة والرؤى المستمدة من البيانات ✅

باختصار، لا يقتصر دور مكان العمل الرقمي المصمم جيدًا على دعم العمل فحسب، بل إنه يرتقي بمستوى تعاون فريقك وتواصله ونموه مع الاتجاهات السائدة، مما يضمن لك التقدم على منافسيك.

الإنترانت مقابل مكان العمل الرقمي: الاختلافات الرئيسية

يمكن أن تكون الشبكة الداخلية جزءًا من مكان عمل رقمي أوسع نطاقًا، ولكن ليس العكس.

تعد كل من الشبكات الداخلية وأماكن العمل الرقمية برامج اتصال داخلي تعمل على تحسين إدارة الموارد والتعاون، ولكن هذا هو كل ما تشترك فيه هذه البرامج.

تكمن الاختلافات الحقيقية في كيفية عملها وما تقدمه وكيف تستخدمها الفرق يوميًا. فيما يلي جدول يبسط الفرق بين الإنترانت ومكان العمل الرقمي:

ميزة الإنترانت مكان العمل الرقمي الغرض مستودع المعلومات منصة عمل شاملة الوصول محدود داخليًا عن بُعد وعالمي التعاون الحد الأدنى تعاون متقدم في الوقت الفعلي تكامل الأدوات منخفض اختيار ممكن من بين أكثر من 1000 تكامل حالة استخدام السياسات والتحديثات المشاريع والاجتماعات وأدوات العمل التواصل يركز على مشاركة المعلومات في اتجاه واحد تجربة تفاعلية ثنائية الاتجاه الأتمتة الأتمتة الأساسية في الإنترانت التقليدية مدعوم بأتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي استخدام الخبرة واجهة ثابتة واجهة مرنة للغاية وقابلة للتخصيص

بينما تضع الشبكات الداخلية الأساس للتواصل الداخلي، فإن أماكن العمل الرقمية تبني على هذا الأساس. إذا بدأت باستخدام شبكة داخلية، فقد ترغب في النهاية في الانتقال إلى مكان عمل، وهنا يأتي السؤال الرئيسي.

كيف يمكن للشركات أن تتطور من الشبكات الداخلية إلى أماكن العمل الرقمية؟

لا يعد الانتقال من الإنترانت التقليدية إلى مكان العمل الرقمي الحديث مجرد ترقية تقنية، بل هو تحول في طريقة عمل مؤسستك. إليك كيفية إجراء هذا الانتقال بفعالية.

🔍 تقييم الفجوات والمتطلبات الحالية

ابدأ بإجراء تدقيق واضح لشبكتك الداخلية الحالية. حدد ما الذي يعمل وما الذي لا يعمل وما يحتاجه موظفوك، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون والوصول إلى المعلومات وكفاءة سير العمل.

🧩 اختر منصة مكان العمل الرقمي المناسبة

اختر منصة قائمة على السحابة تتجاوز مشاركة المعلومات الثابتة. ابحث عن أدوات تدعم التعاون في الوقت الفعلي والوصول عن بُعد وتكامل التطبيقات حتى تتمكن الفرق من العمل بكفاءة من أي مكان.

يجب أن يوحد مكان العمل الرقمي الأدوات التي تستخدمها فرقك بالفعل — CRM وبرامج الموارد البشرية وبرامج إدارة المشاريع وأدوات الاتصال — في نظام واحد متماسك. وهذا يقلل من الاحتكاك وتبديل السياق.

🏢 إنشاء مساحات خاصة بكل قسم مع إمكانية الوصول المشترك

بدلاً من إنترانت واحد يناسب الجميع، قم بإعداد مساحات عمل مخصصة لأقسام الموارد البشرية والمبيعات والتسويق. يمكن أن تظل هذه المساحات منفصلة ولكنها تشارك المهام والمستندات ولوحات المعلومات بين الفرق عند الحاجة.

📚 تدريب الفرق وتحسين الأداء بانتظام

دعم عملية الانتقال من خلال تدريب الموظفين وتقديم ملاحظات منتظمة. استخدام قوالب خطط الاتصال المدمجة لفهم أنماط الاستخدام ومعالجة مشكلات التبني وتحسين تجربة الموظفين الرقمية باستمرار.

💡 نصيحة احترافية: ابدأ على نطاق صغير — جرب تطبيق مكان العمل الرقمي على عدد قليل من الفرق قبل تطبيقه على مستوى المؤسسة بأكملها. يساعدك ذلك في جمع التعليقات في الوقت الفعلي وتحسين سير العمل وإنشاء قوالب إنتاجية داخلية للمساعدة في اعتمادها عبر الأقسام المختلفة.

بناء مكان عمل رقمي باستخدام ClickUp

تخيل أنك تسجل الدخول إلى منصة واحدة وتجد كل ما تحتاجه — المهام والمحادثات والمستندات ولوحات المعلومات والأتمتة والمساعدة بالذكاء الاصطناعي — في مكان واحد. هذا ليس مجرد حلم؛ ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل!

أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع، ClickUp لفرق إدارة المشاريع هو حل متكامل لمكان العمل الرقمي يتجاوز ما توفره الشبكة الداخلية التقليدية. فهو يجمع بين إدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق والتوثيق وأكثر من 1000 تكامل لمساعدة فريقك على العمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر.

دعنا نستعرض كيف تحقق ClickUp رؤيتك لمكان العمل الرقمي.

ابدأ بإنشاء هيكل

الوضوح هو أساس كل فريق ناجح، ويبدأ ذلك بتسلسل هرمي محدد جيدًا. باستخدام التسلسل الهرمي في ClickUp، يمكنك تخصيص وإنشاء الهيكل المثالي للفرق في مؤسستك. داخل مساحة العمل، قم بتنظيم الأقسام في مساحات، وإنشاء مجلدات للمشاريع والمبادرات، وإنشاء قوائم بالمهام.

باستخدام ClickUp Tasks، قم بتقسيم المشاريع إلى مهام فرعية، وتحديد الأولويات، ووضع مواعيد نهائية، وتعيين المسؤولين.

نظم عمل فريقك وقسم المشاريع ووزع المهام للحفاظ على سير كل حملة أو مهمة على المسار الصحيح باستخدام ClickUp Tasks

استخدم الحقول المخصصة والحالات المخصصة لضمان توفر جميع المعلومات التي تحتاجها حول مهمة ما في لمحة واحدة.

هل تريد عرض المهام في جدول أو قائمة أو تقويم؟ اختر من بين أكثر من 15 عرضًا قابلًا للتخصيص يلبي جميع متطلباتك. إنه كل ما يحتاجه فريقك للبقاء مركزًا ومستمرًا ومتناسقًا، سواء كنت في المكتب أو تعمل عن بُعد بالكامل.

لدينا الآن فرق منفصلة حسب الوظيفة والموقع الجغرافي تعمل على مهام متزامنة. لذا، فإن فريق الشراكات وفريق الاتصالات لديهما مساحات منفصلة في ClickUp ولكنهما يتشاركان المهام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنسيق الجهود من أجل تحقيق نتائج المشروع

لدينا الآن فرق منفصلة حسب الوظيفة والموقع الجغرافي تعمل على مهام متزامنة. لذا، فإن فريق الشراكات وفريق الاتصالات لديهما مساحات منفصلة في ClickUp ولكنهما يتشاركان المهام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنسيق الجهود من أجل تحقيق نتائج المشروع

البقاء على اتصال

المهام رائعة، ولكنها تكون أفضل عندما تقترن بالتواصل في الوقت الفعلي. يتيح لك ClickUp Chat التحدث مع زملائك في فريق العمل داخل مساحة العمل الخاصة بك، بجوار مهامك مباشرةً.

تعاون على الفور وحافظ على ارتباط كل محادثة بالمهمة باستخدام ClickUp Chat

لا مزيد من التبديل بين السياقات أو سلاسل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي — ما عليك سوى ذكر أعضاء فريقك باستخدام علامة "@" وإبقاء الجميع على اطلاع. وأفضل ما في الأمر؟ يمكنك إنشاء المهام مباشرة من الدردشة بدلاً من إضافتها إلى قائمة المهام. هذه هي الكفاءة في أفضل حالاتها!

هل تحتاج إلى طريقة أكثر بصرية للتواصل؟ سجل شاشتك وشارك أفكارك باستخدام ClickUp Clips، أداة رائعة للتواصل غير المتزامن.

تخزين معارف فريقك

أحد الأشياء التي تقوم بها الإنترانت الحديثة بشكل صحيح هو تسهيل الوصول إلى المعرفة. لكن المعلومات لا تظل دائمًا كما هي، أليس كذلك؟ وهذا يضيف طبقة أخرى من المهام إلى سير العمل المعقد بالفعل. لكن هذا لا يحدث مع ClickUp!

قم بإنشاء المستندات وتحريرها بشكل مشترك في الوقت الفعلي، واربطها مباشرة بسير العمل الخاص بك باستخدام ClickUp Docs

يتيح ClickUp Docs لفريقك تحرير المستندات بشكل مشترك في الوقت الفعلي، سواء كانت ملاحظات اجتماعات أو إجراءات تشغيلية قياسية أو جلسات عصف ذهني. اربط المستندات مباشرة بالمهام حتى يكون السياق واضحًا دائمًا والمعلومات محدثة دائمًا

هل تقلق بشأن التحكم في الوصول؟ تتيح لك الأذونات القابلة للتخصيص والتحكم في سجل الإصدارات تسهيل حياتك.

قم بمركزية معرفة شركتك وعملياتها وسياساتها باستخدام ClickUp Knowledge Management

بالإضافة إلى إنشاء المحتوى، تحتاج إلى طريقة لتنظيمه والوصول إليه. وهنا يأتي دور ميزة إدارة المعرفة في ClickUp.

يمكنك تصنيف المستندات وقوالب Wiki والموارد الداخلية باستخدام المجلدات والعلامات والأذونات، مما يسهل على الأقسام المختلفة الوصول إلى المعلومات الصحيحة عند الحاجة.

اعمل بذكاء أكبر باستخدام الذكاء الاصطناعي

ماذا لو كان مكان عملك قادرًا على التفكير معك؟ مع ClickUp Brain، يحصل فريقك على مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في توليد الأفكار وتلخيص الملاحظات وحتى الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتوى مكان عملك.

احصل على تحديثات فورية بشأن أي مهام من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

هل تحتاج إلى تحديثات حول ما تحدثت عنه مع أحد أعضاء الفريق؟ اسأل Brain، أو استخدم أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين في ClickUp.

هل تريد استخدام ChatGPT أو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المفضل لديك؟ افعل ذلك مباشرة من خلال مساحة العمل الخاصة بك!

اعمل مع العديد من LLMs مباشرة من مساحة عمل Clickup الخاصة بك

أضف ClickUp Automations، وستتم المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة أو التذكيرات في الخلفية، مما يوفر لك الوقت ويقلل الأخطاء اليدوية. لا تعرف كيفية إعداد الأتمتة؟ ستساعدك القوالب في ذلك.

أتمتة الإجراءات المتكررة مثل تخصيص المهام وإرسال التحديثات أو تغيير الحالات باستخدام ClickUp Automations

تتبع أداء الفريق

كل هذا سيكون عديم الفائدة إذا لم تكن تعرف ما إذا كان يعمل مع فريقك، أليس كذلك؟ تمنحك لوحات معلومات ClickUp نظرة شاملة على إنتاجية فريقك. يمكنك العثور هنا على كل شيء بدءًا من التوافر وحتى تقدم العملاء.

تصور التقدم المحرز، ومراقبة الأداء، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

قم بتخصيص الأدوات المصغرة لتتبع إنجاز المهام وتوازن عبء العمل والجداول الزمنية للمشاريع والمزيد. إنه مركز إدارة فريقك الرقمي للحصول على رؤى حول الأداء واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

اجمع كل ذلك معًا

لا يوجد مكان عمل رقمي حقيقي في عزلة. لذلك، يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة مثل Slack وZoom وGoogle Drive وOutlook. لذا، حتى إذا كان فريقك يستخدم منصات أخرى، فإن ClickUp يحافظ على مزامنة كل شيء وتدفقه بسلاسة — دون الحاجة إلى التنقل بين علامات التبويب.

اربط جميع أدواتك الأساسية ووحّد سير عملك في منصة واحدة قوية باستخدام تكاملات ClickUp

تم اختيار ClickUp من قبل أحد الفرق، ثم تم تنفيذه على مستوى القسم بأكمله. من خلال جمع الجميع على منصة واحدة، وفرنا الكثير من الوقت والجهد من خلال تجميع كل شيء في مكان واحد. استبدلنا ما لا يقل عن 3 أدوات بـ ClickUp وقمنا أيضًا بتوحيد الاتصالات من عدة منصات.

تم اختيار ClickUp من قبل أحد الفرق، ثم تم تنفيذه على مستوى القسم بأكمله. من خلال جمع الجميع على منصة واحدة، وفرنا الكثير من الوقت والجهد من خلال تجميع كل شيء في مكان واحد. استبدلنا ما لا يقل عن 3 أدوات بـ ClickUp وقمنا أيضًا بتوحيد الاتصالات من عدة منصات.

ولكن مع كل هذا، هل يمكن لـ ClickUp أيضًا أن يوفر نفس مستوى الأمان الذي توفره الشبكة الداخلية التقليدية؟ بالطبع! يتوافق ClickUp مع معايير ISO 27001 و PCI و SOC 2، مما يضمن أن تظل معلوماتك آمنة ومشفرة ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الأشخاص المناسبين.

يوفر ClickUp كل شيء بدءًا من التعاون الذكي إلى الأمان على مستوى المؤسسات، وهو برنامج شامل مصمم لتعزيز طريقة عمل الفرق الحديثة.

سواء كنت تدير حملات أو تدرج موظفين جدد أو تنسق مع جهات خارجية، فإن ClickUp يجمع كل ذلك تحت سقف واحد، مما يجعله حلاً حقيقياً لمكان العمل الرقمي.

أيهما مناسب لشركتك؟

يعتمد الاختيار بين الإنترانت ومكان العمل الرقمي على احتياجات عملك وحجمه وكيفية عمل فرقك معًا.

متى تختار الإنترانت؟ أنشئ شبكة إنترانت إذا كانت مؤسستك: إعطاء الأولوية للتواصل من أعلى إلى أسفل مثل الإعلانات وسياسات الموارد البشرية وتحديثات الشركة

تحتاج إلى مكان مركزي لتخزين المستندات الداخلية

يتميز بإعداد أكثر تقليدية داخل المكتب

لست مستعدًا بعد للاستثمار في تحول رقمي كامل

يتطلب نظامًا آمنًا ومغلقًا للاستخدام الداخلي في المقام الأول متى تختار مكان العمل الرقمي؟ يعد مكان العمل الرقمي القوي مثاليًا إذا كان فريقك: يرغب في توفير تجربة رقمية حديثة ومخصصة للموظفين

تعمل في نموذج هجين أو عن بُعد

تحتاج إلى مساحة عمل تعاونية عبر الأقسام والأدوات والمناطق الزمنية

تحتاج إلى إدارة مهام متكاملة وتعاون في الوقت الفعلي وأتمتة

هل التوسع سريع ويحتاج إلى أنظمة مرنة لمواكبة التطور؟

الاتجاهات المستقبلية في تكنولوجيا مكان العمل

مستقبل العمل يتمحور حول التجارب الذكية والمتصلة والغامرة.

نحن نتحدث عن أتمتة سير العمل المتقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومساحات اجتماعات الواقع الافتراضي التي تجعل التعاون الافتراضي أكثر جاذبية، والأنظمة الذكية التي تفهم احتياجات الموظفين وتوصي بإجراءات في الوقت الفعلي.

باختصار، سواء بدأت باستخدام الإنترانت أو انتقلت إلى برامج مكان العمل الرقمي، فإن الاتجاه واضح، وهو نحو تجارب رقمية أكثر سهولة وتركز على العنصر البشري.

العمل الذكي يبدأ هنا مع ClickUp

إن سير العمل الفعال يشبه اتصال Wi-Fi الجيد. عندما يعمل، لا أحد يلاحظه، ولكن عندما يتعطل، يتوقف كل شيء عن العمل!

بينما تحافظ الشبكات الداخلية على تدفق المعلومات، فإن مكان العمل الرقمي مثل ClickUp يرتقي بإنتاجية الموظفين إلى مستوى أعلى.

إدارة المهام؟ نعم. الدردشات الفورية؟ نعم. المستندات ولوحات المعلومات والأتمتة والذكاء الاصطناعي والأمان على مستوى المؤسسات؟ كل ذلك في مكان واحد.

هذا هو المكان الوحيد الذي تحتاج إليه للحصول على كل ما تحتاجه. اشترك اليوم للحصول على حساب ClickUp مجاني لأن الفرق المستعدة للمستقبل لا تعمل بجد فحسب، بل تستخدم ClickUp!