أفضل أدوات إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة حملاتك

التسويق عبر البريد الإلكتروني: تكتب، ترسل، وتأمل... ثم تتساءل أين حدث الخطأ.

الخبر السار؟ لم تعد بحاجة إلى القلق بشأن عناوين الرسائل أو عبارات الحث على اتخاذ إجراء. تقوم أدوات إنشاء رسائل البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي بصياغة رسائل بريد إلكتروني عالية التحويل في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى التخمين.

فهي تحلل البيانات وتخصص المحتوى وتُحسّن أوقات الإرسال حتى تتمكن من التركيز على الاستراتيجية بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

سواء كنت تدير شركة ناشئة أو تعمل على توسيع نطاق علامة تجارية للتجارة الإلكترونية، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي أن تساعدك في أتمتة حملاتك وزيادة معدلات الفتح ببضع نقرات فقط.

دعنا نفهم كيف يعمل مولد البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي ونتعرف على أفضلها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

مع وجود العديد من أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في صياغة رسائل بريد إلكتروني أفضل وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإشراك جمهورك بشكل أكثر فعالية، كيف تختار الأداة المنا

إليك كيفية القيام بذلك:

التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي : ابحث عن أداة تستخدم بيانات العملاء وسلوكهم وتفضيلاتهم لإنشاء رسائل مخصصة تبدو وكأنها مكتوبة خصيصًا للمستلم

أتمتة سير العمل : اختر أداة تتيح لك : اختر أداة تتيح لك تنفيذ سير عمل أتمتة البريد الإلكتروني وتقسيم الجمهور وتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على إجراءات المستخدم، مثل عربات التسوق المهجورة أو الاشتراكات في النشرات الإخبارية

كتابة عالية الجودة : اختر أدوات إنشاء رسائل البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء نصوص جذابة تشبه الكلام البشري وتتوافق مع صوت علامتك التجارية

رؤى مستندة إلى البيانات : ابحث عن المنصات التي توفر اختبار A/B وتحليلات الأداء والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من تحسين سطور الموضوع وتحسين معدلات النقرات وزيادة التحويلات إلى أقصى حد

التكامل: اختر : اختر أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي تتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (مثل HubSpot أو Salesforce) أو منصة التجارة الإلكترونية (Shopify أو WooCommerce) أو أدوات التحليل لضمان سير العمل بشكل أكثر سلاسة

أفضل أدوات إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في لمحة س

أداة ميزة مميزة الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة المهام وقوالب تخطيط البريد الإلكتروني والاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة شاملة لمشاريع التسويق عبر البريد الإلكتروني مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات HubSpot أتمتة التسويق الداخلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتكامل CRM تجارب عملاء مخصصة وأتمتة الحملات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Mailchimp سهل الاستخدام مع تحليلات متقدمة واختبار A/B البساطة مع تحليلات وأتمتة قوية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13 دولارًا شهريًا ActiveCampaign تخصيص البريد الإلكتروني المعزز بالذكاء الاصطناعي وحملات متعددة القنوات تجارب عملاء مخصصة مع الأتمتة تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Omnisend تسويق متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والإشعارات الفورية شركات التجارة الإلكترونية التي تستخدم التسويق المتقدم عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11.20 دولارًا شهريًا Copy. ai محتوى مولّف بواسطة الذكاء الاصطناعي لنصوص بريد إلكتروني إنشاء محتوى سريع للمسوقين أسعار مخصصة Brevo يجمع بين التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والدردشة اتصالات متعددة القنوات للشركات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا GetResponse أتمتة البريد الإلكتروني مع ميزات الندوات عبر الإنترنت والصفحات المقصودة تسويق عبر البريد الإلكتروني وندوات عبر الإنترنت في برنامج واحد تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Jasper AI إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع تخصيص صوت العلامة التجارية كتابة رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة وأتمتة تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا Hypotenuse AI إنشاء محتوى قابل للتطوير للتسويق عبر البريد الإلكتروني بكميات كبيرة محتوى تسويق عبر البريد الإلكتروني عالي الجودة وكبير الحجم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 150 دولارًا أمريكيًا في الشهر

أفضل 10 أدوات لتوليد رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لدمج التسويق عبر البريد الإلكتروني مع إدارة المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق)

ClickUp هو مركز شامل لعمليات التسويق يجمع المحتوى والجداول الزمنية والاستراتيجية والتعاون في منصة موحدة.

يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، ClickUp Brain، في صياغة كل شيء بدءًا من سطور الموضوع ومقدمات البريد الإلكتروني إلى عبارات الحث على اتخاذ إجراء والمتابعات الجذابة، وذلك لتحسين عملية كتابة البريد الإلكتروني.

أثناء إنشاء محتوى البريد الإلكتروني، يمكنه تلقائيًا إنشاء مهام الكتابة والتحرير والموافقة ذات الصلة، مع تحديد مواعيد الاستحقاق والمسؤولين. كما أنه يستخرج السياق ذي الصلة من المشاريع والمستندات والمهام والمحادثات، بحيث يظل كل شيء مترابطًا.

أفضل ما في الأمر؟ يمكنك التبديل بين أفضل برامج LLMs مثل ChatGPT وClaude—مباشرةً من ClickUp Brain—للحصول على النبرة والبنية الأنسب.

بمجرد أن تصل إلى أفكارك، حان الوقت لتنظيمها. باستخدام ClickUp Docs، يمكنك صياغة وتحسين سطور الموضوع ونصوص البريد الإلكتروني والمتابعات وموجزات الحملات وقوائم مراجعة التسويق عبر البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات.

يمكن لعدة أعضاء من الفريق تحرير مستند في وقت واحد، وترك تعليقات، واقتراح تعديلات، أو وضع علامات على زملائهم في الفريق للحصول على مدخلات أو موافقات. وهذا يسهل على الكتّاب والمصممين والمديرين التعاون على المحتوى في الوقت الفعلي والحفاظ على حلقات التغذية الراجعة قصيرة.

نظم الأفكار في مستند تعاوني وتفاعلي باستخدام ClickUp Docs

عندما يحين وقت تخطيط الحملات وتصورها، تحتاج إلى أداة تجمع بين ميزات برنامج جدولة المهام وتطبيق التقويم.

يجمع ClickUp Calendar مهامك وأحداثك واجتماعاتك معًا في جدول زمني واضح ومرئي يبقي الجميع على اطلاع ومواعيدهم. يمكنك سحب المهام وإفلاتها في تقويم التسويق الخاص بك عندما تحتاج إلى تغيير حملة أو تعديل الجداول الزمنية.

تساعدك ميزة الجدولة بالسحب والإفلات، واللقطات اليومية، وتتبع الأعمال المتأخرة على ضمان عدم تفويت أي خطوة خلال الحملات سريعة الحركة.

هل أنت جاهز لبدء حملتك؟ يتيح لك برنامج إدارة مشاريع البريد الإلكتروني من ClickUp تخطيط حملات البريد الإلكتروني وجدولتها وتتبعها في مكان واحد مركزي. يمكنك إنشاء مجلدات وقوائم ومهام مخصصة لكل حملة بريد إلكتروني واستخدام لوحات معلومات ClickUp لتتبع المهام المفتوحة وحالة الحملة والمقاييس الرئيسية.

نظم حملات البريد الإلكتروني وتتبع الأداء باستخدام برنامج إدارة مشاريع البريد الإلكتروني من ClickUp

لتعزيز إنتاجية فريقك بشكل أكبر، تتولى ClickUp Automations المهام المتكررة. بدلاً من تحديث المهام يدويًا أو متابعة الموافقات أو تتبع المواعيد النهائية، يمكنك استخدام المشغلات المستندة إلى الإجراءات لتعيين المهام تلقائيًا أو تعيين مهام متكررة للنشرات الإخبارية المنتظمة أو المتابعات أو العروض الترويجية الموسمية.

أتمتة سير عمل حملات البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp Automations

إذا كنت بحاجة إلى إطار عمل مصمم مسبقًا لتحسين كفاءة مبادرات التسويق عبر البريد الإلكتروني، جرب قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp.

احصل على قالب مجاني بسّط تخطيط حملات البريد الإلكتروني وتنفيذها وتتبعها باستخدام قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

📣 ClickUp في العمل: تخيل أنك تخطط لحملة ترويجية لفصل الربيع — يقوم فريقك بصياغة نسخة البريد الإلكتروني في ClickUp Docs، ويستخدم ClickUp Brain لتحسين سطور الموضوع، ويخطط الجدول الزمني للإرسال في عرض التقويم، ويتتبع الأداء باستخدام لوحات المعلومات. يتم تخصيص كل مهمة، من التصميم إلى اختبار A/B، تلقائيًا باستخدام الأتمتة — دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات أو تفويت أي خطوات.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أضف حقولًا مخصصة مثل الشريحة ورابط الحملة وإجمالي النقرات والبريد الإلكتروني المرسل ومعدل النقرات لتخزين المعلومات الأساسية عن الحملة

قسّم قائمتك إلى مجموعات بناءً على أهداف الحملة باستخدام عرض الجدول في ClickUp

راقب أداء حملتك باستخدام التحليلات واضبط نهجك لتحسين التفاعل

أفضل ميزات ClickUp

التخطيط والجدولة : قم بتخطيط حملات البريد الإلكتروني متعددة الخطوات والتبعيات على جدول زمني مرئي باستخدام : قم بتخطيط حملات البريد الإلكتروني متعددة الخطوات والتبعيات على جدول زمني مرئي باستخدام عرض مخطط جانت في ClickUp

تتبع الأهداف : استخدم : استخدم ClickUp Goals لتعيين وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر البريد الإلكتروني

التعاون في الوقت الفعلي: حافظ على تنظيم المحادثات داخل مشاريعك وحوّل الرسائل إلى مهام باستخدام : حافظ على تنظيم المحادثات داخل مشاريعك وحوّل الرسائل إلى مهام باستخدام ClickUp Chat

قيود ClickUp

قد يكون التعلم صعبًا بعض الشيء في البداية بسبب كثرة الخيارات المتاحة

أسعار ClickUp

جدول الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام والمستندات واللوحات البيضاء وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء. إنه مرن بما يكفي ليناسب أي سير عمل، وتتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص (مثل القائمة واللوحة وجانت) عرض المشاريع بأي تنسيق تفضله. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل الأتمتة والقوالب في توفير الكثير من الوقت. إنه بمثابة مركز إنتاجية يتكيف مع احتياجاتك!

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام والمستندات واللوحات البيضاء وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء. إنه مرن بما يكفي ليناسب أي سير عمل، وتتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص (مثل القائمة واللوحة وجانت) عرض المشاريع بأي تنسيق تفضله. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل الأتمتة والقوالب في توفير الكثير من الوقت. إنه بمثابة مركز إنتاجية يتكيف مع احتياجاتك!

2. Hubspot (الأفضل لأتمتة التسويق الداخلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة علاقات العملاء)

عبر Hubspot

يقوم محرر البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي من HubSpot على الفور بإنشاء سطور الموضوع ونصوص الرسائل وعبارات الحث على اتخاذ إجراء لمختلف أنواع حملات البريد الإلكتروني، مثل النشرات الإخبارية والعروض الترويجية ومتابعة العملاء وما إلى ذلك. بفضل اقتراحات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء متغيرات متعددة لاختبار A/B وضمان تماشي الرسائل مع العلامة التجارية.

الأداة مدمجة بالكامل في مركز التسويق HubSpot، مما يعني أنه يمكنك إنشاء حملات البريد الإلكتروني وإرسالها وتحليلها من لوحة تحكم واحدة.

أفضل ميزات Hubspot

رسائل مخصصة : صقل النبرة والهيكل والرسائل استنادًا إلى بيانات CRM وسلوك العملاء لإنشاء رسائل بريد إلكتروني تبدو مخصصة ومقنعة

تقسيم الجمهور : يساعد في تقسيم الجمهور بناءً على المشتريات السابقة وزيارات الموقع الإلكتروني وسجل التفاعل والديموغرافيات ودرجات العملاء المحتملين

التحليلات والرؤى: تسجل بيانات الحملة تلقائيًا في HubSpot CRM، مما يتيح لك تتبع معدلات الفتح وتقديم العملاء المحتملين والمزيد

قيود Hubspot

شعر بعض المستخدمين أن قدرات إعداد التقارير، على الرغم من جودتها، غالبًا ما تفتقر إلى العمق والتخصيص اللازمين للحصول على رؤى تجارية معقدة

أسعار Hubspot

مجانًا

Marketing Hub Starter : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

منصة العملاء المبتدئين : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Marketing Hub Professional : 890 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Marketing Hub Enterprise: 3600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (6,000 + تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hubspot؟

إليك تقييم G2:

تتيح أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، جنبًا إلى جنب مع الصفحات المقصودة ونظام CRM، لمتخصصي التسويق تتبع أنشطة العملاء المحتملين وإعداد تقارير عنها بسهولة.

تتيح أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، جنبًا إلى جنب مع الصفحات المقصودة ونظام CRM، لمتخصصي التسويق تتبع أنشطة العملاء المحتملين وإعداد تقارير عنها بسهولة.

3. Mailchimp (الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني سهل الاستخدام مع تحليلات متقدمة وقدرات اختبار A/B)

عبر Mailchimp

Mailchimp هو الخيار الأمثل للمسوقين الذين يريدون البساطة دون التضحية بالقوة. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة به تشغيل حملات البريد الإلكتروني التلقائية، مثل حملات التسريب، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المستندة إلى تفاعلات المستخدمين. كما يقدم توصيات ذكية بناءً على سلوك الجمهور، مما يساعدك على تحسين كل شيء بدءًا من سطور الموضوع وحتى أوقات الإرسال.

بفضل ميزة اختبار A/B، يمكن لفرق التسويق مقارنة محتوى رسائل البريد الإلكتروني المختلفة لمعرفة ما الذي يحفز التفاعل ومراقبة المقاييس مثل معدلات الفتح ومعدلات النقر والتحويلات لتقييم فعالية الحملة.

أفضل ميزات Mailchimp

تحسين المحتوى : يقيّم قابلية قراءة رسائل البريد الإلكتروني، ويحلل تكامل النصوص والصور، ويقدم توصيات لتحسين النصوص والصور والتصميم

تكامل العلامة التجارية : يستخدم أصول علامتك التجارية، مثل الشعارات والألوان والخطوط والصور، لضمان الاتساق في جميع المواد التسويقية

تخطيط رحلة العميل: يحدد المسارات المختلفة التي قد يسلكها العميل للمساعدة في أتمتة التفاعلات بناءً على إجراءات أو أحداث محددة

قيود Mailchimp

يفتقر إلى ميزات التعاون وإدارة مشاريع البريد الإلكتروني المتقدمة التي تتجاوز سير عمل الموافقة على الحملات

أسعار Mailchimp

مجانًا

الأساسيات : 13 دولارًا شهريًا

قياسي : 20 دولارًا شهريًا

Premium: 350 دولارًا شهريًا

تقييمات Mailchimp وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mailchimp؟

إليك تقييم G2 –

لقد وفرت لي Mailchimp طريقة سلسة لإنشاء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بي أثناء التنقل. يمكن تخصيص نماذج الاشتراك، مما يتيح لي إضافة صوت العلامة التجارية إلى النماذج، ويمكن دمجها بسهولة مع موقع الويب الخاص بي باستخدام رمز بسيط.

لقد وفرت لي Mailchimp طريقة سلسة لإنشاء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بي أثناء التنقل. يمكن تخصيص نماذج الاشتراك، مما يتيح لي إضافة صوت العلامة التجارية إلى النماذج، ويمكن دمجها بسهولة مع موقع الويب الخاص بي باستخدام رمز بسيط.

📮ClickUp Insight: فقط 12% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا التبني المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain يمكنه ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات وصياغة النصوص أو صقلها واستخراج المعلومات من مساحة العمل وإنشاء الصور والمزيد! انضم إلى 40% من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3 تطبيقات أو أكثر بتطبيقنا الشامل للعمل!

4. ActiveCampaign (الأفضل لتجارب العملاء المخصصة من خلال حملات البريد الإلكتروني المعززة بالذكاء الاصطناعي)

عبر ActiveCampaign

تم تصميم ActiveCampaign للمسوقين الذين يرغبون في تخصيص عميق بأقل جهد يدوي. يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى البريد الإلكتروني والصور، مما يساعدك على تبسيط عملية الإنشاء والحفاظ على اتساق العلامة التجارية. توفر ميزات التقارير والتحليلات المتعمقة رؤى حول النقرات وعمليات الفتح والارتدادات والمقاييس الرئيسية الأخرى لتقييم استراتيجيات إدارة البريد الإلكتروني وتحسينها.

تتيح لك الأداة أيضًا توسيع نطاق حملاتك لتتجاوز البريد الإلكتروني من خلال دمج التسويق عبر الرسائل القصيرة والوسائط الاجتماعية وقنوات أخرى لتوفير تجربة متماسكة للعملاء.

أفضل ميزات ActiveCampaign

إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط وتخصيصها

إدارة السمعة : تراقب أنماط الإرسال لحماية سمعة المرسل ومنع وضع رسائل البريد الإلكتروني في قائمة البريد العشوائي

معاينة الحملة: تضمن عرض رسائل البريد الإلكتروني بشكل صحيح عبر مختلف المتصفحات وصناديق البريد الوارد والأجهزة

قيود ActiveCampaign

يشعر بعض المستخدمين أن لوحة معلومات التقارير ليست سهلة الاستخدام، وقد يكون من الصعب الحصول على أي رؤى حقيقية من اختبار A/B في تقرير الحملة

أسعار ActiveCampaign

مبتدئ : يبدأ من 15 دولارًا شهريًا

إضافة : يبدأ من 49 دولارًا شهريًا

Pro : يبدأ من 79 دولارًا شهريًا

المؤسسات: يبدأ من 145 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ActiveCampaign؟

إليك تقييم G2:

يحتوي على كل ما نحتاجه لإدارة التسويق: أوراق كاملة لإدارة العملاء المحتملين، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة، ونماذج للموقع الإلكتروني، والتكامل مع العديد من الأدوات الخارجية، إلخ.

يحتوي على كل ما نحتاجه لإدارة التسويق: أوراق كاملة لإدارة العملاء المحتملين، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة، ونماذج للموقع الإلكتروني، والتكامل مع العديد من الأدوات الخارجية، إلخ.

5. Omnisend (الأفضل للتسويق متعدد القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والإشعارات الفورية، لشركات التجارة الإلكترونية)

عبر Omnisend

تقدم Omnisend مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتبسيط إنشاء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيصها وتحسينها لشركات التجارة الإلكترونية. تساعد الواجهة البديهية في إنشاء رسائل بريد إلكتروني قابلة للتسوق تتميز بكتل محتوى ديناميكية مصممة خصيصًا للتجارة الإلكترونية، مثل أدوات اختيار المنتجات وأكواد الخصم الفريدة.

يمكنك الاختيار من بين 16 كتلة محتوى مختلفة، مثل القوائم وقوائم المنتجات والصور وأكواد قسائم الخصم، لتعزيز الجاذبية البصرية ووظائف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

أفضل ميزات Omnisend

معزز الحملات : أعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني غير المفتوحة تلقائيًا لتعظيم التفاعل وزيادة المبيعات دون بذل جهد إضافي

قوالب قابلة للتخصيص: يمكنك الوصول إلى مكتبة من القوالب القابلة للتخصيص بالكامل والمتوافقة مع الأجهزة المحمولة والتي يمكن تكييفها لتناسب أسلوب علامتك التجارية

رؤى متعددة القنوات: قم بتقييم الأداء عبر القنوات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المقسمة حسب القناة لتحديد الاتجاهات وإجراء التعديلات اللازمة

قيود Omnisend

توفر الأداة تكاملًا محدودًا خارج منصات التجارة الإلكترونية والتسويق

أسعار Omnisend

مجانًا

قياسي : 11.20 دولارًا شهريًا

Pro : 41.30 دولارًا شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات Omnisend وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Omnisend؟

إليك تقييم G2:

صُمم Omnisend لتبسيط التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، ويمنحنا مظهرًا احترافيًا وجذابًا دون بذل الكثير من الجهد. يتيح لنا إنشاء حملات تسويقية مخصصة يمكن تشغيلها بناءً على سلوك العملاء، مثل سجل التصفح أو المشتريات السابقة.

صُمم Omnisend لتبسيط التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، ويمنحنا مظهرًا احترافيًا وجذابًا دون بذل الكثير من الجهد. يتيح لنا إنشاء حملات تسويقية مخصصة يمكن تشغيلها بناءً على سلوك العملاء، مثل سجل التصفح أو المشتريات السابقة.

📚 اقرأ المزيد: قوالب جداول مجانية في Excel و Google Sheets و ClickUp

6. Copy. ai (الأفضل لإنشاء محتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل بريد إلكتروني جذابة)

Copy. ai مثالي للمسوقين الذين يحتاجون إلى محتوى سريع وعالي الجودة دون بذل جهد كبير. من خلال أتمتة عملية الصياغة الأولية، يقلل من الاعتماد على الموارد الخارجية. كما يساعد في إنشاء أفكار وموجزات للمحتوى تلقائيًا بناءً على اتجاهات البحث والرؤى، ويحسنها لزيادة ظهورها في محركات البحث.

تتيح هذه الأداة إعادة استخدام المحتوى من خلال أتمتة النسخ واستخراج الأفكار الرئيسية وإنشاء محتوى طويل مع الحفاظ على أصالة وصوت المتحدثين والخبراء.

أفضل ميزات Copy.ai

رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي : اعثر على الرؤى الرئيسية من مصادر بيانات متعددة واجذب العملاء من خلال تواصل ذي صلة وموجه نحو القيمة

ترجمة المحتوى : ترجم مواد المبيعات إلى لغات متعددة لضمان أن الرسائل والتحديدات والموارد الرئيسية تتوافق مع الجمهور المحلي

تسلسلات البريد الإلكتروني التلقائية: قم بإعداد رسائل بريد إلكتروني يتم تشغيلها تلقائيًا تستجيب لأفعال محددة يقوم بها المشتركون، مثل التسجيل أو الشراء

قيود Copy.ai

في بعض الأحيان، تنتج الأداة محتوى تم نشره بالفعل، وقد يتم الإبلاغ عن ذلك على أنه سرقة أدبية

أسعار Copy.ai

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Copy.ai

G2 : 4. 7/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Copy.ai؟

إليك تقييم G2:

أجد واجهة الأداة بسيطة وسهلة الاستخدام. أستخدم Copy.ai لنشرات وسائل التواصل الاجتماعي ووصف المنتجات ومقدمات المدونات ونصوص مواقع الويب.

أجد واجهة الأداة بسيطة وسهلة الاستخدام. أستخدم Copy.ai لنشرات وسائل التواصل الاجتماعي ووصف المنتجات ومقدمات المدونات ونصوص مواقع الويب.

7. Brevo (الأفضل لدمج التسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات الرسائل القصيرة ووظائف الدردشة)

عبر Brevo

Brevo (المعروف سابقًا باسم Sendinblue) هي منصة تسويق متعددة القنوات تجمع بين البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والدردشة، مما يجعلها خيارًا قويًا للعلامات التجارية التي تهدف إلى مركزية جهود الاتصال الخاصة بها.

يساعدك المساعد الذكي في إنشاء عناوين ومحتوى بريد إلكتروني جذاب بسرعة. من السهل تصميم رسائل بريد إلكتروني ونشرات إخبارية احترافية باستخدام محرر السحب والإفلات أو تخصيص قالب جاهز.

بفضل وكلاء المبيعات والتسويق والمحادثات المدعومين بالذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات أتمتة تقسيم الجمهور وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات على الفور وتدوين المكالمات وتقديم توصيات ديناميكية حول المنتجات لتحسين التفاعل.

أفضل ميزات Brevo

تقسيم الجمهور : قم بتطبيق المرشحات والسمات لإنشاء مجموعات مستلمين مخصصة وقوائم ديناميكية يتم تحديثها تلقائيًا بناءً على نشاط المشتركين

أتمتة الحملات : استخدم سير العمل الجاهز والردود التلقائية لإشراك جمهورك من خلال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأعياد الميلاد ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعربات التسوق المهج

نماذج الاشتراك: قم بتوسيع قاعدة المشتركين لديك وأرسل محتوى وعروض ترويجية موجهة من خلال جمع المعلومات الأساسية مثل عناوين البريد الإلكتروني والتفضيلات

قيود Brevo

في بعض الأحيان، يتم تكوين تصميم رسائل البريد الإلكتروني بشكل خاطئ، وتصبح المنصة بطيئة بعض الشيء، مما يجعل عملية الإنشاء صعبة

أسعار Brevo

مجانًا

مبتدئ : 9 دولارات شهريًا

الأعمال : 18 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Brevo وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (2,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Brevo؟

إليك تقييم G2:

المنصة سهلة الإعداد للغاية، كما أن واجهتها سهلة الاستخدام تجعل إدارة الحملات أمراً في غاية السهولة. تتيح لي البقاء على اتصال مع مجتمعنا بكفاءة، كما أن ميزات الأتمتة توفر لي الكثير من الوقت.

المنصة سهلة الإعداد للغاية، كما أن واجهتها سهلة الاستخدام تجعل إدارة الحملات أمراً في غاية السهولة. تتيح لي البقاء على اتصال مع مجتمعنا بكفاءة، كما أن ميزات الأتمتة توفر لي الكثير من الوقت.

📚 اقرأ المزيد: كيفية إنهاء رسالة بريد إلكتروني بشكل احترافي (+أمثلة)

8. GetResponse (الأفضل لمجموعة أدوات التسويق مع ميزات مثل أتمتة البريد الإلكتروني والندوات عبر الإنترنت وصفحات الهبوط)

عبر GetResponse

يتيح لك GetResponse تصميم وإرسال النشرات الإخبارية والردود التلقائية والبريد الإلكتروني الآلي باستخدام محرر السحب والإفلات وتوليد المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ما يميز GetResponse هو ميزة استضافة الندوات عبر الإنترنت، التي تتيح للشركات الجمع بين تسويق المحتوى وتوليد العملاء المحتملين في أداة واحدة.

يمكنك إنشاء نماذج لتوسيع قائمة المشتركين واستضافة أحداث عبر الإنترنت للتفاعل مع جمهورك مباشرةً.

توفر الأداة أكثر من 150 نموذجًا جاهزًا وقابل للتخصيص ومُحسّنًا للأجهزة المحمولة لرسائل البريد الإلكتروني لمختلف الصناعات والأحداث والعطلات ورسائل المبيعات.

أفضل ميزات GetResponse

محرر الصور : قص الصور، وقم بتطبيق الفلاتر، وأضف النصوص، واضبط الألوان باستخدام أداة السحب والإفلات لإنشاء تصميمات احترافية

تحسين وقت الإرسال : أرسل رسائل البريد الإلكتروني في الوقت الأمثل لفتحها لكل مشترك من خلال تحليل أنماط تفاعلهم وتعديل التسليم في غضون 24 ساعة

الترجمة: أرسل رسائل البريد الإلكتروني في نفس التوقيت المحلي لكل مشترك، بغض النظر عن منطقته الزمنية، باستخدام ميزة "السفر عبر الزمن"

قيود GetResponse

تفتقر الأداة إلى أدوات تعاون جماعي مدمجة مثل مشاركة المستندات والدردشة والتعليقات

أسعار GetResponse

مبتدئ : 19 دولارًا شهريًا

Marketer : 59 دولارًا شهريًا

المُصمم : 69 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات GetResponse وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GetResponse؟

إليك تقييم G2:

يتيح لي GetResponse إنشاء ردود البريد الإلكتروني وإرسالها وإدارتها ومراقبتها بسهولة. تعد القدرة على أتمتة عملية إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني فعالة ومخصصة لكل عميل من المزايا الرئيسية.

يتيح لي GetResponse إنشاء ردود البريد الإلكتروني وإرسالها وإدارتها ومراقبتها بسهولة. تعد القدرة على أتمتة عملية إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني فعالة ومخصصة لكل عميل من المزايا الرئيسية.

9. Jasper AI (الأفضل لأتمتة البريد الإلكتروني مع تخصيص صوت العلامة التجارية)

عبر Jasper AI

بفضل مجموعة من الميزات، يساعد Jasper AI في صياغة عناوين بريد إلكتروني جذابة ومحتوى نصي ودعوات لاتخاذ إجراءات من أجل توليد عملاء محتملين بشكل فعال.

يساعد امتداد متصفح Jasper في كتابة البريد الإلكتروني وتحريره مباشرةً داخل منصات مثل Gmail و Outlook، مما يعزز كفاءة سير العمل ويسمح بإنشاء محتوى سلس دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. يمكنك تحديد أصوات العلامة التجارية المخصصة وأدلة الأنماط داخل الأداة لضمان توافق جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني مع العلامة التجارية للشركة ونبرة صوتها.

أفضل ميزات Jasper AI

دليل الأسلوب : يتيح تعيين القواعد والتنسيق لاستخدام المصطلحات والقواعد النحوية وعلامات الترقيم في مؤسستك، مما يحافظ على الاتساق في الاتصالات

تخصيص المحتوى : يستخدم تفاصيل خلفية الشركة واستراتيجياتها ورؤى الجمهور وتحليلات المنافسين وما إلى ذلك لضمان تخصيص المحتوى وفقًا لسياق عملك

إرشادات مرئية: يستخدم دليل العلامة التجارية لتمييز انتهاكات الصور واقتراح التصحيحات

قيود Jasper AI

يشعر بعض المستخدمين أن الأداة لا تؤدي مهمة فعالة في إنتاج المحتوى، وقد تكون هناك بعض الأخطاء في الحقائق

أسعار Jasper AI

المُصمم : 49 دولارًا شهريًا

Pro : 69 دولارًا شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Jasper AI

G2 : 4. /5 (+ تقييمات)

Capterra: 4. /5 (+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper AI؟

إليك تقييم G2:

Jasper Chat هو أداة مساعدة ممتازة في الكتابة تساعدني في التغلب على عائق الكتابة. تساعدني في إضافة أفكار إبداعية وتتيح لي استمرار ابتكار طرق جديدة لمواجهة المشكلة.

Jasper Chat هو أداة مساعدة ممتازة في الكتابة تساعدني في التغلب على عائق الكتابة. تساعدني في إضافة أفكار إبداعية وتتيح لي استمرار ابتكار طرق جديدة لمواجهة المشكلة.

10. Hypotenuse AI (الأفضل لتوليد محتوى قابل للتطوير ومدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسويق البريد الإلكتروني عالي الجودة)

عبر Hypotenuse AI

Hypotenuse AI هو أداة متقدمة لكتابة المحتوى مصممة للفرق التي تحتاج إلى محتوى كبير الحجم وعالي الجودة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التسويقية.

يساعدك مولد الكتابة في إنشاء محتوى يلبي مختلف الاحتياجات، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات ونصوص مواقع الويب وما إلى ذلك. باستخدام هدف رسالتك الإلكترونية والكلمات المفتاحية ذات الصلة كمدخلات وحيدة، تقوم الأداة بإنشاء سطور موضوع ومحتوى نصي مخصصين يتوافقان مع صوت علامتك التجارية ويثيران صدى لدى جمهورك المستهدف.

أفضل ميزات Hypotenuse AI

أوصاف المنتجات : أنشئ أوصاف المنتجات بشكل فردي أو جماعي، مع تضمين كلمات SEO الرئيسية لتحسين ظهورها في محركات البحث

كاتب مدونة : أنشئ مقالات مدونة ومحتوى تسويقي عالي الجودة وواقعي ومُحسّن لمحركات البحث (SEO)

محرر الصور: حسّن دقة الصور، وقم بتوحيد القص، وإزالة أو تغيير الخلفيات عبر عدة صور في وقت واحد

قيود Hypotenuse AI

يكرر أحيانًا جملًا متشابهة داخل نفس المحتوى

أسعار Hypotenuse AI

مجانًا

الأساسي : 150 دولارًا شهريًا

Ecommerce Pro : أسعار مخصصة

Ecommerce Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hypotenuse AI

G2 : 4. 7/5 (70+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hypotenuse AI؟

إليك تقييم G2:

يقوم الكاتب الذكي بعمل رائع في كتابة مقالات ممتازة، وقد شهدت تغييرًا كبيرًا في حركة المرور على موقع الويب الخاص بي في غضون أيام قليلة فقط بفضل تحسين محركات البحث (SEO).

يقوم الكاتب الذكي بعمل رائع في كتابة مقالات ممتازة، وقد شهدت تغييرًا كبيرًا في حركة المرور على موقع الويب الخاص بي في غضون أيام قليلة فقط بفضل تحسين محركات البحث (SEO).

📚 اقرأ المزيد: قوالب تقويم تسويق مجانية للمحتوى

جرب التسويق عبر البريد الإلكتروني الأكثر ذكاءً مع ClickUp

لا يجب أن يكون التسويق عبر البريد الإلكتروني لعبة تخمين. باستخدام أداة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني المجانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك توفير الوقت وزيادة التفاعل وتحقيق أهدافك التسويقية بثقة.

يمنحك ClickUp أفضل ما في العالمين: أداة إنشاء رسائل بريد إلكتروني مجانية وقوية تعمل بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain وتخطيط حملات سلس من خلال برنامج إدارة مشاريع البريد الإلكتروني.

من صياغة رسائل البريد الإلكتروني التسويقية الجذابة إلى تخصيص المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع أداء الحملات، يربط ClickUp كل خطوة من خطوات سير العمل التسويقي في مكان واحد.

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