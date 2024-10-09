10 قوالب مجانية لتقويم التسويق للمحتوى في عام 2025

بصفتك مسوّقًا، فإنك تتنقل بين عدة مشاريع في وقت واحد، ويشكل الحفاظ عليها جميعًا في الموعد المحدد تحديًا كبيرًا. لا يقتصر الأمر على تتبع المقاييس و والتسليمات ، ولكنك على الأرجح تدير أيضًا فريقًا يشارك في مشاريع مختلفة - بدءًا من تشغيل الإعلانات المدفوعة وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشر محتوى المدونة. يمكن أن يساعدك استخدام قوالب تقويم التسويق في البقاء على اطلاع على كل ما يخص مشاريعك التسويقية من البداية إلى النهاية. سنستعرض هنا ما تقوم به هذه النماذج ونناقش كيفية العثور على النموذج المناسب.

سنشارك أيضًا 10 من أفضل قوالب التقويم التسويقي التي يمكن استخدامها لتحقيق النجاح حملات تسويقية ناجحة . ✨

ما هو قالب تقويم التسويق؟

قالب تقويم التسويق عبارة عن جدول بيانات أو مستند يضم جميع تواريخ الاستحقاق المهمة ومهام المشروع والمكلفين بحملاتك التسويقية. تجعل هذه القوالب من السهل بدء مشاريع تسويقية متشابهة وتوفر نظرة عامة واسعة للتقدم المحرز.

الفكرة وراء إنشاء تقويم التسويق هو أنه يمكنك البدء بخريطة طريق لتحقيق أهداف محددة ومتابعة التقدم من البداية إلى النهاية. وبهذه الطريقة، يمكنك تحديد مجالات التحسين بسرعة وتحديد التأخيرات المحتملة قبل أن تتاح لها الفرصة لعرقلة المشروع.

قم بسحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض التقويم في ClickUp

هناك عدة أنواع من حالات استخدام قالب تقويم التسويق، بما في ذلك تقويمات التسويق عبر البريد الإلكتروني، والتحرير والمحتوى وتقويمات وسائل التواصل الاجتماعي. بعض الشركات الصغيرة وأقسام التسويق استخدام تقويم واحد لتتبع كل استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم والحملات بينما قد تختار الكيانات الأكبر حجماً تقويمات تسويقية متعددة للبقاء على رأس الحملات الأكثر تعقيداً. 🗓️

ما الذي يجعل قالب تقويم التسويق جيدًا؟

هناك الكثير من خيارات قوالب تقويم التسويق، ولكن بعضها أكثر فائدة من غيرها. العثور على القالب المناسب يمكن أن يعزز الإنتاجية, إدارة موارد التسويق وتؤدي إلى حملات أكثر نجاحًا. 💪

إليك ما يجب البحث عنه في قالب تقويم التسويق:

أنواع المحتوى المختلفة: يجب أن يدعم قالب تقويم التسويق الخاص بك علامات أو حقول لأنواع مختلفة من المحتوى. هذا يجعل تتبع الحملات المختلفة أسهل، ويمكنك الحصول على رؤية أفضل لكيفية أداء كل جزء من المحتوى والوقت الذي يستغرقه إنشاؤه

يجب أن يدعم قالب تقويم التسويق الخاص بك علامات أو حقول لأنواع مختلفة من المحتوى. هذا يجعل تتبع الحملات المختلفة أسهل، ويمكنك الحصول على رؤية أفضل لكيفية أداء كل جزء من المحتوى والوقت الذي يستغرقه إنشاؤه التفويض التلقائي للمهام: يقوم قالب تقويم التسويق الرائع بالعمل الدنيوي نيابةً عنك من خلال تعيين المهام تلقائيًا إلى عضو الفريق المناسب

يقوم قالب تقويم التسويق الرائع بالعمل الدنيوي نيابةً عنك من خلال تعيين المهام تلقائيًا إلى عضو الفريق المناسب طرق عرض متعددة: يحب بعض الأشخاص رؤية المهام مدمجة في تقويم شهري. ويفضل آخرون تتبع التقدم المحرز من خلال طرق العرض اليومية أو الأسبوعية. اختر قالب تقويم تسويقي يوفر المرونة عندما يتعلق الأمر برؤية ما هو مدرج في الجدول الزمني

يحب بعض الأشخاص رؤية المهام مدمجة في تقويم شهري. ويفضل آخرون تتبع التقدم المحرز من خلال طرق العرض اليومية أو الأسبوعية. اختر قالب تقويم تسويقي يوفر المرونة عندما يتعلق الأمر برؤية ما هو مدرج في الجدول الزمني ميزات التعاون: تبسيط العمل الجماعي من خلال البحث عن قالب تقويم تسويقي يتيح لك العمل مع جميع أعضاء الفريق والحصول على التحديثات في الوقت الفعلي

10 قوالب لتقويم التسويق لاستخدامها في عام 2024

يعتمد أفضل نوع من تقويم التسويق على أهدافك التسويقية ونوع المحتوى الذي تقوم بجدولته، ومجال تخصصك. قد تحتاج أيضًا إلى تقويمات تسويقية لهذا الربع وأنواع مختلفة عند تبديل تركيزك التسويقي للربع التالي.

من تقويمات التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى جداول وسائل التواصل الاجتماعي وخطط المحتوى، إليك 10 من أفضل قوالب تقويمات التسويق لتجربها اليوم. 👀

1. قالب تقويم التسويق ClickUp

ابدأ في البناء نحو تقويمك التسويقي المثالي باستخدام قالب تقويم التسويق القابل للتخصيص من ClickUp

قالب تقويم التسويق الخاص بـ ClickUp يجعل من السهل الحصول على نظرة عامة على جميع حملاتك التسويقية وإبقائها على المسار الصحيح. يعد قالب تقويم التسويق المجاني هذا جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية تسويقية حيث يمكنك مراقبة حملات متعددة، كل ذلك في مساحة واحدة مريحة.

استخدم القالب من أجل تتبع سير العمل ومراقبة القدرة على التعديل بناءً على احتياجات فريق التسويق لديك. تعمل أتمتة المهام على تبسيط العملية من خلال تعيين المهام والمهام الفرعية على الفور إلى أصحاب المصلحة الآخرين عند اكتمال خطوة واحدة.

يتميز هذا القالب بستة أنواع مختلفة من طرق العرض، بحيث يمكنك التعمق في مشاريع التسويق الفردية، والحصول على نظرة عامة واسعة لجميع حملات التسويق، وتتبع التأثيرات على الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد أولويات المهام بأربعة إعدادات مختلفة للإشارة تتراوح من الأولوية المنخفضة إلى الأولوية العاجلة. والآن، سيعرف كل فرد في فريق التسويق لديك ما الذي يحتل الأولوية.

2. قالب إدارة الحملات التسويقية ClickUp

خطط للحملات التسويقية من الإنتاج إلى الإطلاق باستخدام قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

خطط للنجاح وتتبع المشاريع التسويقية باستخدام قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp . يتميز القالب بنماذج مهام لكل مرحلة من مراحل الحملة التسويقية، مما يجعل من السهل البدء والاستفادة من المستند لتلبية الاحتياجات المحددة لفريق التسويق الخاص بك.

ابدأ بإنشاء هيكل الحملة وتحديد الهدف العام والجمهور المستهدف والموارد اللازمة للمشروع. بعد ذلك، قم بإنشاء المهام باستخدام برنامج إدارة المشروع وابدأ العمل!

يتميز قالب تقويم التسويق هذا بعروض وأقسام لجميع أنواع حملات فريق التسويق، بما في ذلك:

حملة إطلاق المنتج: يجعل من السهل إنشاء وتجميع المهام التي يجب إكمالها لتطوير منتج ناجح

يجعل من السهل إنشاء وتجميع المهام التي يجب إكمالها لتطوير منتج ناجح تقويم وسائل التواصل الاجتماعي: مراقبة مخرجات وسائل التواصل الاجتماعي مع المهام المصممة لتحديد نوع المحتوى والمسودات والمحتوى النهائي والموافقة على النشر

نوع المحتوى والمسودات والمحتوى النهائي والموافقة على النشر مرحلة التسويق: احصل على صورة مرئية عرض المجلس للمراحل المختلفة للحملة التسويقية. قم بسحبها وإفلاتها من مرحلة إلى أخرى، وانتقل إلى بطاقات المهام الفردية لمزيد من التفاصيل حول خطوات المشروع

احصل على صورة مرئية عرض المجلس للمراحل المختلفة للحملة التسويقية. قم بسحبها وإفلاتها من مرحلة إلى أخرى، وانتقل إلى بطاقات المهام الفردية لمزيد من التفاصيل حول خطوات المشروع التقويم: عرض التقويم يرسم جميع المهام والمهام الفرعية على التقويم للحصول على رؤى يومية وأسبوعية وشهرية حول عبء العمل والتقدم المحرز

عرض التقويم يرسم جميع المهام والمهام الفرعية على التقويم للحصول على رؤى يومية وأسبوعية وشهرية حول عبء العمل والتقدم المحرز المراجع: إنشاء قاعدة معرفية مع أدلة الأنماط, إرشادات العلامة التجارية وأفضل ممارسات تحسين محركات البحث ومعلومات المنتج التي يمكن لفريقك الرجوع إليها عند إنشاء المحتوى

إنشاء قاعدة معرفية مع أدلة الأنماط, إرشادات العلامة التجارية وأفضل ممارسات تحسين محركات البحث ومعلومات المنتج التي يمكن لفريقك الرجوع إليها عند إنشاء المحتوى متتبع الميزانية:عرض الجدول يتتبع جميع النفقات المتعلقة بحملة التسويق الرقمي حتى تظل في حدود الميزانية

3. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

قم بإدارة تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك وانشر عبر القنوات في عرض تقويم ClickUp وقوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي

تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث الخاص بـ ClickUp يتيح لك البقاء في صدارة المنافسة وعلى رأس حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. استخدم قالب التقويم التسويقي لجدولة المنشورات الاجتماعية عبر المنصات، وتعيين المهام لكل فرد في فريقك - من مدير التسويق إلى أخصائي الإعلانات.

يتميز قالب تقويم الوسائط الاجتماعية هذا بسير عمل مبسط بفضل الحالات والعروض والحقول المخصصة. قم بتعيين فئات مثل القناة والهاشتاج وتاريخ النشر لمراقبة حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء انتقالها عبر خط سير العمل.

من خلال علامات الأولوية المرمزة بالألوان، يمكنك ضبط جهودك التسويقية وتقليل احتمالية سقوط الأشياء من خلال الشقوق. هذا هو قالب التسويق مفيد بشكل خاص للشركات الناشئة ! استخدم طريقة عرض التقويم للحصول على رؤى حول ما تم نشره، وما الذي يحقق أداءً جيدًا، وما هو التالي في قائمة الانتظار. ✅

4. قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى ClickUp

شاهد في لمحة سريعة كيف يبدو جدولك الزمني القادم للمحتوى مع قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى من ClickUp

يعد تخطيط المحتوى جانبًا مهمًا في أي حملة تسويقية - سواء كنت تكتب مقالات أساسية لمدونتك، أو تصوغ منشورات إبداعية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تصوغ رسائل بريد إلكتروني تسويقية لافتة للنظر.

مع قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى في ClickUp ، يمكنك تطوير عملية إنشاء المحتوى ومراقبتها - بدءًا من العصف الذهني إلى التحقق من جدول النشر.

استخدم قالب خطة التسويق مثل هذا القالب لإنشاء تقويم تسويق محتوى ممتع بصريًا. سبع حالات و12 حقلاً مخصصاً تجعل تخطيط المحتوى أمراً سهلاً.

يمكنك الانتقال إلى أنواع العرض الأربعة، بما في ذلك خطة المحتوى، لرؤية الكلمات الرئيسية التي تستهدفها وأنواع المحتوى المختلفة في الجدول الزمني. تتيح لك طريقة عرض تقويم النشر رؤية متى يتم جدولة نشر المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام لوحة التقدم في تقويم تسويق المحتوى للحصول على تفاصيل حول ما تم نشره وكيفية أدائه. شارك نموذج تقويم التسويق أو امنح حق الوصول إليه بسهولة مع العملاء أو الزملاء الداخليين في فريق التسويق لديك.

5. قالب قائمة التقويم الافتتاحي ClickUp

باستخدام قالب قائمة قائمة التقويم التحريرية من ClickUp، يمكنك مراقبة عملية النشر من البداية إلى النهاية في لوحة تحكم واحدة سهلة العرض

باستخدام قالب قائمة التقويم التسويقي ClickUp، يمكنك مراقبة عملية النشر من البداية إلى النهاية في لوحة تحكم واحدة سهلة العرض للقائمة.

استخدم قالب قائمة التقويم التحريري من ClickUp لوضع الأساس لاتصالات نشطة ومتسقة ومراقبة المهام التحريرية من مرحلة التفكير إلى النشر. سواء كنت تتابع إطلاق منتج ما أو تراقب جدول النشر لأنواع مختلفة من المحتوى، يمكنك تحقيق أهدافك التسويقية باستخدام هذا القالب المفيد.

استخدم الحالات الخمس المخصصة، بما في ذلك الحالات الخمس المخصصة، بما في ذلك ما يجب القيام به، والمراجعة، والتقدم، والمراجعة، والاكتمال، لنقل المشاريع والمهام من خلال خط سير العمل. حدد أولويات المهام واستخدم عوامل التصفية لتضييق نطاق العرض بناءً على تاريخ النشر أو نوع المحتوى في تقويم تسويق المحتوى هذا.

6. قالب تقويم النشر ClickUp

تتبع كل المحتوى الخاص بك الجاهز للنشر باستخدام قالب تقويم النشر في ClcikUp

تتبّع جميع محتوياتك الجاهزة للنشر باستخدام تقويمات التسويق التي يمكن أن تمنحك تحديثات على جداول النشر للمدونات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حملات البريد الإلكتروني.

واحدة من أفضل مراحل عملية إنتاج المحتوى هو النشر. لقد بذلت الكثير من العمل الشاق، وعملت بالتعاون مع صانعي المحتوى الآخرين، وصنعت الجزء المثالي من المحتوى. والآن حان الوقت لنشره وعرضه على جمهورك المستهدف لدعم أنشطتك التسويقية.

استخدم قالب تقويم النشر الخاص ب ClickUp لتتبع جميع مبادراتك في مرحلة النشر. تنشئ سبع حالات مخصصة إطار عمل لفريق المحتوى الخاص بك، بما في ذلك خطوات البحث وكتابة المحتوى والموافقة على النشر.

باستخدام الحقول الثلاثة المخصصة، يمكنك عرض التقدم حسب تاريخ النشر والمنصة ونوع المحتوى. سيكون تقويم التسويق بالمحتوى البسيط هذا بمثابة شعاع من أشعة الشمس لعمليتك الشاملة. 🌻

7. قالب تقويم التسويق الافتتاحي لمدونة ClickUp

قم بإنشاء جدول نشر ثابت للمدونة باستخدام قالب تقويم التسويق التحريري للمدونة من ClickUp

تمثل كتابة منشورات المدونة جزءًا كبيرًا من استراتيجية المحتوى لمعظم الشركات. تقوم العديد من الشركات بهذا الأمر بشكل جيد، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم إنشاء المحتوى بانتظام. في بعض الأحيان يكون ذلك بسبب أن المؤسس ليس لديه الوقت لكتابة المحتوى. وفي أحيان أخرى، يكون ذلك نتيجة سوء التخطيط وعدم وجود جدول زمني للمحتوى.

وبغض النظر عن السبب، فإن ضعف إيقاع النشر يؤثر على تصنيفات البحث ويقلل من عدد الزيارات إلى موقعك. وهذا يعني انخفاض التحويلات والمبيعات.

استخدم قالب التقويم التحريري للمدونة من ClickUp لإنشاء خارطة طريق متسقة لنشر أجزاء المدونة. استخدم الحالات الأربع لتتبع كل مهمة وقطعة محتوى أثناء انتقالها عبر خط سير العمل. انتقل إلى عرض تقويم المدونة لرؤية معالم فريق المحتوى وما خططوا له بعد ذلك.

8. قالب تقويم محتوى ClickUp

نظم محتواك للأسبوع أو الشهر أو ربع السنة باستخدام قالب تقويم تسويق المحتوى القابل للتخصيص من ClickUp

نشر المحتوى باستمرار لا ينتهي بمنشورات المدونة. تتضمن خطط إدارة المحتوى الناجحة أيضًا خطوات لإنشاء أنواع أخرى من المحتوى التسويقي بانتظام، بما في ذلك الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ومواصفات المنتجات التقنية.

قم بإنشاء جدول زمني واضح وموجز للمحتوى باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp . قسّم المهام حسب الأسبوع، وأنشئ حقولاً مخصصة لتتبع التقدم وأنواع المحتوى المختلفة. تتضمن الحقول المخصصة المفيدة الأخرى تاريخ النشر والموافقة وتقييمات القيمة حتى يتمكن فريقك من العمل على الأجزاء الأكثر أهمية أولاً.

مع خمسة أنواع للعرض، يمكنك إنشاء تقويم لتسويق المحتوى ومراقبة العملية بشكل أسرع من أي وقت مضى. تُعد طريقة عرض قائمة خطة المحتوى مكانًا رائعًا لتخزين أفكار الكلمات الرئيسية والموضوعات للمشاركات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل طريقة عرض لوحة الإنتاج على تجميع المهام في طريقة عرض كانبان بناءً على الحالة لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد. 🛠️

9. قالب تقويم محتوى جداول بيانات جوجل بواسطة Spreadsheetpoint

عبر Spreadsheetpoint

يقدم سبريدشيت بوينت قالبًا مجانيًا لإنشاء تقويم محتوى بسيط في جداول بيانات جوجل. يحتوي القالب على نظرة عامة على التقويم الشهري على الجانب الأيسر وأعمدة لتواريخ الاستحقاق وأنواع المحتوى وتفاصيل التنسيق. اطلب من أعضاء الفريق استخدام مربعات الاختيار لتتبع تقدمهم في كل جزء من المحتوى وإضافة ملاحظات عند الاقتضاء.

يحتوي القالب على علامة تبويب لكل شهر من شهور السنة. خطط للمستقبل من خلال جدولة المحتوى لربع السنة بأكمله، وانظر إلى علامات التبويب السابقة لمعرفة ما عملت عليه بالفعل.

توفر جداول بيانات Google Sheets تكاملاً مع تقويم Google لاستيراد تواريخ الاستحقاق والمهام الرئيسية لكل فرد في الفريق. وسواء كان الأمر يتعلق بمديري المشاريع أو المحتوى أو مديري وسائل التواصل الاجتماعي، فإن فرق التسويق لديها جدول بيانات قابل للمشاركة بسهولة يتضمن معلومات عن حملات تسويقية متعددة.

10. قالب تقويم محتوى التسويق في إكسل من Vertex42

عبر Vertex42

إذا كنت ترغب في استخدام قوالب تقويم المحتوى في مايكروسوفت أوفيس، ضع في اعتبارك قالب تقويم محتوى التسويق في إكسل من Vertex42.

صُمم هذا القالب للتخطيط لأنواع مختلفة من المحتوى عبر قنوات متعددة، وهو مثالي للفرق الصغيرة والكبيرة التي لديها استراتيجية تسويق واسعة النطاق. هذا القالب مفيد أيضًا لجدولة عطلات الفريق وعمليات المراجعة المنتظمة والمراجعات.

يعمل القالب المجاني في Excel وجداول بيانات Google ويتميز بكل من الجدول الزمني لمخطط جانت وعروض التقويم الشهري. داخل القالب، أنشئ مجلدًا مشتركًا لتخزين الصور لمختلف أجزاء المحتوى، وتتبع الوصف والوسوم لمختلف الحملات. أضف أعمدة مخصصة لتتبع المقاييس المهمة، واستخدم الترميز اللوني لتمييز أنواع مختلفة من المحتوى أو المراحل المختلفة في العملية.

إنشاء تقويمات تسويقية مفيدة باستخدام قوالب من ClickUp

يعد إنشاء تقويم للمحتوى مهمة أساسية لأي مدير تسويق. تحتاج إلى نشر محتوى رائع باستمرار للوصول إلى جمهورك وعملائك.

يساعد التقويم على تحديد ما تقوم بإنتاجه وكيف تقوم به. كما أنه يضع الأساس لتتبع مدى نجاح كل قطعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتقويم أن يقدم نظرة ثاقبة حول قدرة العمل وسير العمل للحفاظ على أداء فريقك في أفضل حالاته.

من استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي إلى تسويق محتوى المدونة والحملات الأخرى، فإن وجود قالب رائع يمكن أن يوفر لك الوقت والمال عند تخطيط العملية الخاصة بك. ابدأ مع ClickUp اليوم للبدء في تحسين عملية إنشاء المحتوى وإعداد تقويمات تسويقية تدعم جميع مساعيك. الوصول أكثر من 1,000 قالب للعثور على الأداة المثالية لفريقك. 🙌