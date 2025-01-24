أفضل 10 أدوات لتوليد العروض التقديمية لمصعد الذكاء الاصطناعي

لقد رأينا جميعاً لحظات برنامج "شارك تانك" حيث تفشل أفضل الأفكار بشكل صادم. بعض هذه اللحظات "المؤلمة" كان من الممكن إنقاذها من خلال عرض تقديمي منظم بشكل جيد.

بالطبع، معظمنا لن يواجه الأضواء والكاميرات WriterBuddy: الأفضل للترويج لأول مرة /مرجع/

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فويلا: الأفضل لعروض المصاعد المبسطة /%href/

Texta.ai: الأفضل لتوليد العروض الإعلانية بأسلوب الدردشة

Typli.ai: الأفضل لعروض المصاعد المفصلة

Taskade: الأفضل لإنشاء العروض الترويجية التعاونية

ثانوس: الأفضل لعروض المصعد الجذابة

/مراجع/ #48-10-هايبررايت-الأفضل لعروض المصعد الجذابة HyperWrite: الأفضل لعروض المقابلات /%href/

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات العروض التقديمية للمصعد

يمكن أن يكون الانطباع الأول هو كل شيء؛ فلديك فرصة واحدة - وأحيانًا بضع ثوانٍ فقط - لجعلها مهمة. لذا، إليك ما يجب أن تبحث عنه في مولد عرض المصعد الذي يضمن لك التألق:

خيارات إضفاء الطابع الشخصي: ابحث عن واحد يسمح لك بتخصيص العرض الإعلاني وفقًا لاحتياجاتك الخاصة ومجال عملك وجمهورك المستهدف والنبرة التي تريدها

ابحث عن واحد يسمح لك بتخصيص العرض الإعلاني وفقًا لاحتياجاتك الخاصة ومجال عملك وجمهورك المستهدف والنبرة التي تريدها واجهة سهلة الاستخدام: استخدم أداة توليد سهلة الاستخدام وسهلة التصفح، حتى بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين

استخدم أداة توليد سهلة الاستخدام وسهلة التصفح، حتى بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين رؤى قيّمة: ابحث عن ملاحظات واقتراحات ورؤى مفيدة لتحسين عرضك الإعلاني وجعله أكثر تأثيرًا

ابحث عن ملاحظات واقتراحات ورؤى مفيدة لتحسين عرضك الإعلاني وجعله أكثر تأثيرًا خيارات التخصيص: اختر الأدوات التي تقدمقوالب النداء الواحد القابلة للتخصيص والمرونة من حيث النغمة والأسلوب وطول العروض الإعلانية التي تم إنشاؤها

اختر الأدوات التي تقدمقوالب النداء الواحد القابلة للتخصيص والمرونة من حيث النغمة والأسلوب وطول العروض الإعلانية التي تم إنشاؤها التعاون: اختر أداة إنشاء العروض الإعلانية التي تتيح التعاون في الوقت الفعلي، وهو أمر رائع عندما تعمل مع فرق العمل

💡 نصيحة احترافية: استخدم العناصر الثلاثة لإقناعك في عرض المصعد - الوضوح والإيجاز والإقناع - لجعل عرضك الإقناعي مميزاً. اجعله خاليًا من المصطلحات ومختصرًا، وانتهى بحافز قوي للحث على اتخاذ إجراء لجعله لا يُنسى.

أفضل 10 مولدات للعرض التقديمي للمصعد

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه، إليك قائمة مختصرة بأفضل 10 أدوات لعرض المصعد في السوق.

1. ClickUp (الأفضل لعروض المصعد التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي دون عناء)

ClickUp Brain

يجب أن يكون مولد عرض المصعد الخاص بك سريعًا مثل سرعة توصيلك ومخصصًا تمامًا. هذا يبدو وكأنه وظيفة لـ انقر فوق !

ClickUp هو أكثر من مجرد تطبيق لتوليد العروض الإعلانية - إنه تطبيق لكل شيء يبسّط العملية بأكملها. بدءًا من العصف الذهني للأفكار إلى إنشاء العروض التقديمية وإرسالها، يمكنك استخدامه لإنجاز كل شيء في مكان واحد.

هل تريد إنشاء عرض تقديمي سريع؟ ClickUp Brain يُنشئ لك صفحة مخصصة لك، بالطريقة التي تريدها أنت.

ما عليك سوى إدخال جميع المعلومات التي تحتاجها - أوراق اعتمادك وخلفيتك وأهدافك وعروضك الترويجية وما إلى ذلك - واختر نبرة صوتك للحصول على عرض مخصص. الجزء الأفضل؟ يمكنه أيضًا استخلاص المعلومات من مهامك الموجودة بالفعل، أو ملاحظات الاجتماعات، أو حتى الدردشات، مما يجعل العرض التقديمي مناسبًا ويضمن عدم تفويت أي شيء يستحق!

قد يكون الذكاء الاصطناعي شريكًا رائعًا في السجال، ولكن لا شيء يضاهي الملاحظات البشرية والعمل الجماعي القديم الجيد. مستندات ClickUp في تجميل عرضك من خلال تمكين التعاون مع فريقك.

سواء كنت تدوّن المسودات الأولى أو تشارك في كتابة عرضك النهائي، فإن المستندات هي المكان الذي يمكنك العمل فيه على تنقيح الأفكار في الوقت الفعلي مع فريقك والدردشة معهم أثناء ذلك.

بمجرد أن يصبح عرضك جاهزاً، لن تحتاج إلى تنزيله أو تبديل علامات التبويب لإرساله. بدلاً من ذلك، يمكنك مشاركة عروضك المصقولة مباشرةً عبر البريد الإلكتروني في ClickUp .

قالب العرض التقديمي لمصعد الكليك أب

للبدء بسرعة، جرب استخدام قالب عرض المصعد الإليكتروني ClickUp Elevator Pitch . إنه مثالي للمبتدئين ويساعد في كل شيء بدءاً من التفكير إلى الإنشاء.

إليك كيف يمكن أن يدعم عرض المصعد الخاص بك:

تبادل الأفكار مع فريقك على المستند ووضع اللمسات الأخيرة على عرضك الإعلاني بشكل تعاوني

إنشاءقوالب المهام في ClickUp وتخصيصها بتفاصيل حول المنتج أو الخدمة التي يتم عرضها

استخدم قوائم مراجعة ClickUp لتتبع كل شيء تتدرب عليه قبل عرضك الإعلاني، من لغة الجسد إلى نبرة الصوت!

ClickUp أفضل الميزات

استخدم ClickUp Brain لصياغة قوالب عرضك الترويجي للمصعد - وتلبية المتطلبات الأخرى - في غضون ثوانٍ

انشر الحقول المخصصة في المهام لتتبع عناصر العرض الإعلاني الأساسية مثل الجمهور المستهدف، وعرض القيمة الفريدة، والوجبات الرئيسية

الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بك على تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول أثناء تنقلك

تدرَّب على عرضك الإعلاني وسجله مباشرةً وشاركه مع أقرانك في ClickUp باستخدام مقاطع ClickUp قيود ClickUp

قد يشعر بعض المستخدمين بمنحنى تعليمي مع ميزات معينة

قد تستغرق بعض الميزات وقتًا أطول في التحميل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🧠حقيقة ممتعة: تُظهر الدراسات أن متوسط انتباه الإنسان هو 48 ثانية فقط يصعب أحياناً شرح الأفكار الممتازة في 30 ثانية، أليس كذلك؟ حسنًا, Galaxy.ai يحاول تغيير ذلك.

Galaxy.ai هو مساعد ذكاء اصطناعي يوفر أكثر من 1500 أداة لكل شيء بدءاً من الكتابة إلى توليد الصور والفيديو. تساعدك هذه الأداة على صياغة عروض مصعد موجزة تعكس شخصيتك مع كل كلمة.

أفضل ميزات Galaxy.ai

معالجة نقاط الألم والاهتمامات على وجه التحديد من خلال توليد يركز على الجمهور

اختر نبرة صوتك المفضلة واضبط عرضك الإعلاني ليعكس أسلوبك الفريد. تُنشئ الأداة نسختين من عرضك الإعلاني حتى تتمكن من اختيار أفضلها

الوصول إلى قوالب مصممة مسبقاً ومصممة خصيصاً لمجالات محددة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل

استخدم قواعد بيانات أبحاث السوق أو تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي لتخصيص عروضك الترويجية

قيود Galaxy.ai

تتوفر ميزات التحليلات في الإصدارات المدفوعة فقط

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي متقدم، إلا أن هناك حالات قد يتطلب فيها المحتوى الذي تم إنشاؤه تخصيصات يدوية

تسعير #### Galaxy.ai

مجاني للأبد

النسخة المدفوعة: 49 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Galaxy.ai

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

3. WriterBuddy (الأفضل للنشر لأول مرة)

عبر اكتبإربدyWriterBuddy هو مساعد ذكاء اصطناعي سهل الاستخدام مصمم للمساعدة في الكتابة الاحترافية بأكثر من 40 أداة. مولد عروض المصعد بالذكاء الاصطناعي هذا مثالي للمستخدمين الذين ليس لديهم أي خبرة في صياغة العروض.

فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام، مما يسمح لأي شخص بإنشاء عروض تقديمية أصلية ومقنعة بسرعة وسهولة.

أفضل ميزات WriterBuddy

استخدم أدواته المدعومة بالذكاء الاصطناعي لصياغة عروض تقديمية مخصصة وعالية الأداء مستوحاة من أفضل الممارسات في هذا المجال

قم بتخصيص عرضك الإعلاني ليتوافق معاستراتيجية تسويق المنتج مع ما يصل إلى 10 خيارات بناءً على معلوماتك

إنشاء عروض ترويجية بأكثر من 20 لغة لجذب الانتباه العالمي

اعمل مع 2,000 رصيد مجاني شهرياً وأكثر من 40 قالب محتوى

قيود WriterBuddy

بمجرد استنفاد 2,000 رصيد شهري، لا يمكنك إنشاء أي عروض تقديمية مجانية

قد تؤدي خيارات التخصيص الكثيرة جدًا إلى إرباك بعض المستخدمين

تسعير WriterBuddy

مجاني للأبد

الأساسي: 15 دولارًا في الشهر

15 دولارًا في الشهر المحترف: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر غير محدود: 49 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات WriterBuddy

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

💡 نصيحة احترافية: قم بإقران أداة إنشاء عرض المصعد الخاص بك مع أدوات إدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي لتتبع كل عميل محتمل وتخصيص عمليات المتابعة والعروض وفقًا لذلك.

4. فويلا (الأفضل لعروض المصعد المبسطة)

عبر ها نحن ذا هل تواجه مشكلة في شرح فكرة عملك لجمهورك؟ ها نحن ذا يساعدك على تحويل المفاهيم المعقدة إلى رسائل واضحة وموجزة.

Voilà هو مساعد الذكاء الاصطناعي المثالي الذي يُنشئ النصوص والصور ويقرأ عناوين URL للمواقع الإلكترونية. وتركيزه على التواصل الفعال يجعله أداة ممتازة لتوليد العروض التقديمية للتواصل والترويج.

أفضل ميزات Voilà

تخطي المصطلحات اللغوية وتحويل الأفكار المعقدة إلى رسائل واضحة وجذابة للانتباه

إنشاء عروض تقديمية بأكثر من 50 لغة

صقل مقترحات القيمة الفريدة الخاصة بك للحفاظ على تسويقك الفوري

تخصيص وإنشاء عدد غير محدود من العروض الإعلانية كلما احتجت إلى ذلك

قيود Voilà

يستخدم الإصدار المجاني الذكاء الاصطناعي الأساسي، مما قد يؤثر على الدقة

تعتمد فعالية النغمة التي تم إنشاؤها بشكل كبير على جودة ووضوح المدخلات التي يقدمها المستخدم

تسعير Voilà

مجاني للأبد

القسط: 8 دولارات شهريًا 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا 8 دولارات شهريًا الأقصى: 16 دولارًا شهريًا

Voilà التقييمات والمراجعات

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

5. Texta.ai (الأفضل لتوليد العروض التقديمية على غرار ChatGPT)

عبر Texta.ai هل تبحث عن أداة يمكنك من خلالها استخدام مطالبات ChatGPT ? هذه لك. في حين أنه مصمم بشكل أساسي للمحتوى الطويل مثل المدونات, Texta.ai يساعدك أيضًا في إنشاء عرض ترويجي عالي التأثير.

يمكن لرواد الأعمال والباحثين عن عمل استخدام واجهته سهلة الاستخدام لإنشاء عرض مصعد مصمم بشكل جيد لإيصال أفكارهم ونقاط البيع الفريدة بشكل فعال.

Texta.ai أفضل الميزات

توجيه أداة الذكاء الاصطناعي لصقل وصياغة عرض المصعد المثالي لك - فهي تتعلم وتتكيف بسرعة

اختر من بين القوالب الخاصة بالصناعة لإبقاء عروضك الإعلانية الطبية منفصلة عن تلك التسويقية

احصل على نصائح وأفكار صديقة للمبتدئين لجعل عرضك الترويجي ملفتًا للنظر، حتى لو كنت جديدًا على أدوات الذكاء الاصطناعي

تخلص من الزغب الذي يبدو آلياً باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي البشرية، مما يجعل عرضك الإعلاني طبيعياً ومرتبطاً بالآخرين

قيود Texta.ai

يمكن أن تصبح اقتراحات الأداة متكررة من حين لآخر

قد تكون باهظة الثمن للاستخدام الشخصي

تسعير #### Texta.ai

مجاني للأبد

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

فردي: 9 دولارات شهريًا 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا 9 دولارات شهريًا الفريق: 39 دولارًا/شهرًا

39 دولارًا/شهرًا المعدل: 79 دولارًا في الشهر

Texta.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. Typli.ai (الأفضل لعروض المصاعد التفصيلية)

عبر اكتبli.aiTypli.ai هو مساعد آخر للذكاء الاصطناعي يوفر لك أكثر من 184+ أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تغطي كل شيء بدءًا من المقالات الطويلة وحتى النسخ القصيرة.

أداة إنشاء العروض التقديمية المجانية هذه مثالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمحترفين الذين يرغبون في ترك انطباع دائم.

Typli.ai أفضل الميزات

دع Typli.ai يعزز عرضك الإعلاني من خلال إضافة مقاطع قيّمة، بما يتجاوز مجرد الاعتماد على مدخلاتك

استخدم أدوات الدعم مثل AI Summarizer أو Bullet Point Generator لتحسينحالة العمل قم بالوصول إلى سجل العروض التقديمية لإعادة النظر في أي من أفكارك التي تم إنشاؤها مسبقًا وإعادة استخدامها



قيود Typli.ai

يسمح لك الإصدار المجاني فقط بإعطاء مطالبة مكونة من 500 حرف

لا يوفر إمكانية اختيار اللغة

تسعير Typli.ai

مجاني: حتى 1000 كلمة يتم إنشاؤها

حتى 1000 كلمة يتم إنشاؤها الأساسي: 12.99 دولارًا شهريًا

12.99 دولارًا شهريًا المحترف: 49.99 دولارًا شهريًا

49.99 دولارًا شهريًا الإضافي: 19.99 دولارًا في الشهر

تايبلي.ai التقييمات والمراجعات

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

7. تاسكاد (الأفضل لإنشاء العروض التقديمية التعاونية)

عبر تاسكاد هل سئمت من الرمي المنفرد؟ تاسكاد هو في المقام الأول أداة لإدارة المشاريع تساعدك على صياغة عرض تقديمي فعال مع فريقك.

ويساعدك تركيزها على التعاون في الوقت الفعلي والعصف الذهني بمساعدة الذكاء الاصطناعي على تحسين رسالتك الأساسية.

تاسكاد أفضل الميزات

تخصيصقالب عرض المصعد ليناسب احتياجاتك واستخدمه كمخطط لصياغة العرض التقديمي المثالي

تعاون في الوقت الحقيقي مع فريقك في مساحة عمل مشتركة للحصول على تعليقات فورية وعصف ذهني

اسمح للذكاء الاصطناعي بالمساعدة في العصف الذهني لتوليد الأفكار وتنقيح الرسائل بناءً على مدخلات الفريق

تتبع المهام المتعلقة بتطوير العرض التقديمي لضمان جاهزية كل شيء قبل يوم العرض التقديمي

قيود تاسكاد

مساعد الذكاء الاصطناعي متاح فقط للمستخدمين الذين يدفعون

قد لا يكون الخيار الأفضل للمبتدئين الذين يحتاجون إلى المزيد من المساعدة في إنشاء عروضهم الأولى

تسعير #### تسعير تاسكاد

مجاني للأبد

Taskade Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تاسكاد للفرق: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تاسكاد #### تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

8. أنجل ماتش (الأفضل لعروض المصعد للمستثمرين)

عبر مباراة الملاكمباراة الملائكة عبارة عن منصة متخصصة تربط الشركات الناشئة بشبكة واسعة تضم أكثر من 110,000 مستثمر ملاك وأصحاب رؤوس أموال مغامرة.

وقد صُممت أداة إنشاء العروض التقديمية لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على إنشاء قوالب عرض تقديمي مقنع التي توصل أفكارهم التجارية بفعالية إلى المستثمرين المحتملين.

أفضل ميزات #### Angel Match

إنشاء عرض مصعد مخصص عن طريق إضافة تفاصيل مثل اسم شركتك الناشئة ومجال عملك والجمهور المستهدف ونبرة الصوت

إنشاء عدد غير محدود من العروض التقديمية بسهولة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام - لا حاجة إلى خبرة تقنية

الوصول إلى الملفات الشخصية للمستثمرين لتكييف عرضك الترويجي مع اهتماماتهم وخلفياتهم لتحقيق أقصى تأثير ممكن

قيود #### قيود مباراة الملاك

لا توجد فئة مجانية متاحة

القوالب غير متوفرة في الباقة الأساسية، مما يشكلتحديًا للشركات الناشئة تسعير مباراة الملاك

الأساسي: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر النمو: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القسط: 199 دولاراً شهرياً

Angel Match التقييمات والمراجعات

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

9. ثانوس (الأفضل لعروض المصاعد الجذابة)

عبر ثانوس ماذا لو كان لدى ثانوس أكثر من 400 حجر لا نهائي بدلاً من 6 أحجار فقط؟ هذه فكرة مخيفة، لكن هذه ثانوس مختلف. في هذه الحالة، يحتوي على أكثر من 400 أداة ذكاء اصطناعي.

بينما تتيح أحجار إنفينيتي لمالكها التحكم المطلق في الزمان والمكان والواقع والعقل والقوة والروح، تمنحك هذه الأدوات التحكم في المحتوى وصناعة الملعب.

أفضل ميزات ثانوس

صمم عروضك الإعلانية لسيناريوهات مختلفة، منالتواصل في مؤتمر إلى مقابلات العمل واجتماعات المستثمرين

اختر من بين نغمات مختلفة، مثل غير الرسمي أو الرسمي، لتتناسب مع أجواء جمهورك أو الحدث

احصل على دفعة إبداعية مع مطالبات واقتراحات تلهمك للتفكير خارج الصندوق

قيود ثانوس

قد لا يلبي النهج المباشر احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن عروض تقديمية خاصة بالصناعة

تعتمد جودة العرض التقديمي بشكل كبير على المدخلات

تسعير Thanos

مجاني للأبد

أساسي: 25 دولارًا شهريًا 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا 25 دولارًا شهريًا المحترف: 49 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات ثانوس

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

10. HyperWrite (الأفضل لعروض المقابلات)

عبر فرط الكتابةHyperWrite مجموعة من الأدوات المصممة لتبسيط الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

يُعد منشئ عرض المصعد HyperWrite مثاليًا للباحثين عن عمل، ومسئولي التوظيف، والمدربين المهنيين الذين يرغبون في جعل الانطباع الأول مهمًا.

أفضل مزايا HyperWrite #### HyperWrite

تقديم تفاصيل حول الوظيفة التي تتقدم لها لإنشاء عرض تقديمي مصمم بشكل مثالي للوظيفة

الاعتماد على نماذج GPT-4 وChatGPT المتقدمة لصياغة عرض تقديمي يبرز نقاط قوتك الفريدة

إضفاء طابع شخصي على عرضك الإعلاني باستخدام ملحق HyperWrite Chrome للحصول على أسلوب ونبرة تتناسب معك حقًا

قيود HyperWrite #### قيود HyperWrite

تتطلب الميزات المتقدمة اشتراكًا

تسعير HyperWrite

وصول مجاني محدود

القسط: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإضافية: 44.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات HyperWrite

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

💡 نصيحة احترافية: ركز على أكثر من مجرد تقديم عرضك من خلال الكلمات. احرص على إبراز ثقتك من خلال لغة الجسد الذكية، ووضعية الجسد الواثقة، والملابس القوية، والنبرة المؤثرة.

كن مثاليًا في الإلقاء مع ClickUp

هل تريد أن تفتح لك الأبواب أمام العميل أو الوظيفة التي تحلم بها؟ ثلاثون ثانية هي كل ما قد يتطلبه الأمر. على الرغم من أن فكرة صياغة عرض تقديمي مثالي للمصعد تبدو شاقة، إلا أنها ليست مستحيلة.

وأفضل ما في الأمر هو أنك لست بحاجة حتى إلى أن تكون كاتباً بارعاً. كل ما تحتاجه هو أن يكون لديك مولدات عرض المصعد المناسبة - مع الذكاء الاصطناعي كل شيء ممكن! ClickUp's برنامج إدارة المشاريع يبرز كحل متكامل لصياغة عروض تقديمية احترافية بقدر ما هي شخصية. ليس ذلك فحسب، بل يمكنك إدارة جميع مسودات عروضك الإعلانية في مكان واحد، والحصول على أفكار وملاحظات لتحسينها، وتقديم أفضل ما لديك بثقة من داخل الأداة نفسها.

من توليد أفكار جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى التعاون في الوقت الفعلي، ClickUp هو المساعد الذي تحتاجه. اشترك في حساب ClickUp مجاني الآن