أفضل أدوات ميرو البديلة للتعاون الجماعي في عام 2025

هل لاحظت أن جلساتك على السبورة البيضاء في ميرو أصبحت مرهقة بعض الشيء؟ الملاحظات اللاصقة تتراكم، لكن الأفكار والتعاون تبدو بعيدة المنال. أتفهم ذلك.

لقد كان Miro هو الخيار المفضل للكثيرين. ومع ذلك، فهو ليس دائمًا مناسبًا تمامًا للتعاون المرئي للفريق وجلسات العصف الذهني للوسائط المتعددة.

بعد أشهر من التجربة والخطأ، اختبرت أنا وفريقي في ClickUp أخيرًا بدائل Miro التي توفر إمكانات تخصيص أفضل وقدرة على تحمل التكاليف. يقدم هؤلاء المنافسون العشرة الأوائل المرونة اللازمة لتعاون وإدارة مشاريع أكثر كفاءة.

دعونا نتعمق في الأمر! 👇

قيود ميرو

في حين أنني أقدر ميزات ميرو التعاونية، إلا أنها لا تخلو من العوائق التالية

فوضى اللوحة: مع نمو اللوحات، يمكن أن تصبح اللوحات مربكة بعض الشيء، مما يجعل من الصعب الحفاظ على تركيز الجلسات وإنتاجيتها

مع نمو اللوحات، يمكن أن تصبح اللوحات مربكة بعض الشيء، مما يجعل من الصعب الحفاظ على تركيز الجلسات وإنتاجيتها التعقيد بالنسبة للفرق الكبيرة: قد تستغرق إدارة أدوار المستخدمين والأذونات وقتاً طويلاً بالنسبة للفرق الكبيرة، وقد لا تتوسع المنصة كما هو متوقع لتلبية الاحتياجات على مستوى المؤسسة

قد تستغرق إدارة أدوار المستخدمين والأذونات وقتاً طويلاً بالنسبة للفرق الكبيرة، وقد لا تتوسع المنصة كما هو متوقع لتلبية الاحتياجات على مستوى المؤسسة عناصر تحكم وواجهة صعبة: عناصر التحكم في ميرو غير بديهية، خاصة عند استخدام الماوس أو لوحة التتبع، مما يؤدي إلى الإحباط عند التنقل أو التحرير

عناصر التحكم في ميرو غير بديهية، خاصة عند استخدام الماوس أو لوحة التتبع، مما يؤدي إلى الإحباط عند التنقل أو التحرير مشاكل في الأداء على اللوحات الكبيرة: يتأثر أداء ميرو عندما تمتلئ اللوحات بالمحتوى مثل الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات اللاصقة، مما يجعل اللوحات الكبيرة بطيئة في التنقل ومحبطة في الاستخدام، مما يعيق الإنتاجية

يتأثر أداء ميرو عندما تمتلئ اللوحات بالمحتوى مثل الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات اللاصقة، مما يجعل اللوحات الكبيرة بطيئة في التنقل ومحبطة في الاستخدام، مما يعيق الإنتاجية قيود الخطة المجانية: تسمح نسخة ميرو المجانية بما يصل إلى ثلاث لوحات قابلة للتحرير، مما يحد بشدة من إمكانية الاستخدام للفرق التي تحتاج إلى مساحات عمل متعددة

لمحة سريعة عن بدائل ميرو

فيما يلي جدول يلخص كيف أن التعاون و

إدارة المشاريع المرئية

ميزات بدائل ميرو أفضل في الأداء:

بدائل ميرو حالة الاستخدام الأفضل لـ ClickUp إدارة المشاريع والتعاون الكل في واحد فرق العمل الرشيقة التي تحتاج إلى تكامل المهام والمشروعات جدارية التعاون المرئي وجلسات العصف الذهني فرق العمل عن بُعد وورش عمل التفكير التصميمي لوسيدتشارت إنشاء المخططات الانسيابية والرسوم البيانية الفرق الفنية التي تحتاج إلى تخطيط العمليات مخطط انسيابي إنشاء مخطط بياني مع ميزات إدارة المشروع فرق العمل التي تحتاج إلى تخطيط مرئي ومتطلبات التوثيق Whimsical صياغة الأسلاك والخرائط الذهنية والمخططات السريعة فرق تصميم المنتجات وتجربة المستخدم FigJam سبورة بيضاء في الوقت الحقيقي مع تكامل Figma فرق التصميم المتعاونة في المشاريع المرئية مايكروسوفت وايت بورد السبورة الرقمية المدمجة مع Microsoft 365 المؤسسات التي تستخدم نظام مايكروسوفت البيئي سبورة بيضاء بسيطة وتفاعلية سبورة بيضاء تفاعلية بسيطة التعليم والفرق الصغيرة للجلسات السريعة كلاكسون ورش عمل تفاعلية وأدوات مشاركة الفريق الميسرون الذين يديرون ورش عمل تعاونية Sketch برنامج تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم المصممون الذين ينشئون نماذج تفاعلية

## أفضل 10 بدائل لميرو لتجربتها

إليك أفضل اختياراتي لـ أفضل برامج السبورة البيضاء للتعاون في الوقت الفعلي، والعصف الذهني، والتكامل، وغير ذلك الكثير. 📋

سواء كنت تبحث عن تدفقات عمل مرنة أو ميزات تيسيرية أو تعاون جماعي محسّن، فإن منافسي Miro يوفرون كل ما تحتاجه لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية والتعاون)

جرب ClickUp Whiteboards لوضع استراتيجيات المهام وخطط المشاريع على واجهة مرئية

بديلي المفضل ل Miro هو انقر فوق نظرًا لميزاته التعاونية الشاملة التي تساعد الفرق على تحسين إدارة المشاريع المرئية.

ClickUp Whiteboards كليك أب السبورات البيضاء أحدثت ثورة في استخدامي للأدوات المرئية عند شرح مفاهيم أكبر. فقد كان بإمكاني تنظيم كل مرحلة من مراحل المشروع باستخدام مخططات انسيابية مرمزة بالألوان وبطاقات مخصصة، مما ساعدني على رسم خريطة للأفكار من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ.

هذه الأداة مثالية للحفاظ على مزامنة سير عمل فريقك وتتبع التقدم المحرز في مشاريع أجايل.

قم بتفويض المهام أثناء العصف الذهني في ClickUp Whiteboards لإدارة المهام بسلاسة

والأفضل من ذلك كله، يمكنني تحويل أفكاري بسرعة إلى عناصر عمل وتخصيصها لزملائي في العمل.

الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

بالإضافة إلى ذلك, انقر فوق الخرائط الذهنية ساعدت فريقي على تصور المفاهيم من الألف إلى الياء وصولاً إلى الشكل الذي نتوقعه لمنتجنا النهائي ووظيفته ومظهره. يمكنك بسهولة تقسيم المشاريع المعقدة وتعديل تنظيم وتخطيط الأفكار ببضع نقرات فقط.

استخدم الخرائط الذهنية ClickUp للعصف الذهني لرحلات المستخدم وسير العمل الأخرى

إلى جانب التخصيصات اللونية للأزرار المختلفة، تساعد إضافة القوائم على مراجعة المؤشرات ذات الصلة في سهولة ويسر.

إعادة ترتيب العقد في ClickUp Mind Maps لتحسين قابلية التخصيص وتحسين سير العمل

قوالب ClickUp القوالب

ضع في اعتبارك تجربة قالب الخريطة الذهنية البسيطة ClickUp لعرض مقترحاتك واتخاذ القرارات الفورية بسرعة. لقد أعجبت بمرونة هذا القالب في تعديل الخريطة الذهنية بشكل ديناميكي مع الأعضاء الآخرين المشاركين.

تم تصميم قالب مخطط عظمة السمكة من ClickUp لمساعدتك على تصور وتتبع أسباب وتأثيرات مشكلة أو فكرة ما.

ومن النماذج البارزة الأخرى قالب مخطط عظمة السمكة ClickUp ، والذي يتيح لك تحديد الأسباب الجذرية التي يمكن اكتشافها لعيب ما. علاوة على ذلك، يسمح لك بتطوير الأفكار وتجميعها في فئات ذات صلة.

انقر فوق المستندات

قم بإنشاء قاعدة معرفية مع فريقك في نظام بيئي تعاوني مثل ClickUp Docs ClickUp Docs هي ميزة أخرى تساعدك في إنشاء وثائق إضافية لملفات العصف الذهني المرئي والملفات الإرشادية. يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية والمشاركة حسب الحاجة وتوزيع الأذونات حسب متطلبات مشروعك.

والأفضل من ذلك، فإن وضع التركيز وعمود إحصائيات الصفحات التفصيلية والقوالب المدمجة تجعل من هذه الأداة شريكًا رائعًا لمشاريعك.

استفد من وضع التركيز في ClickUp Docs للحصول على تجربة كتابة أفضل

بالإضافة إلى ذلك أتمتة ClickUp وظائف لتجنب أكثر من 100 ساعة من العمل اليدوي شهريًا. بعد العصف الذهني وتنظيم الأفكار، يمكنك أتمتة المهام مثل تعيين عناصر العمل أو تحديد المواعيد النهائية أو تحديث التقدم المحرز.

قم بإعداد أتمتة ClickUp المخصصة لتوفير الوقت المستغرق في المهام الإدارية اليومية

سواء كنت تقوم بأتمتة مشاريع البرمجة أو التسويق أو إدارة العملاء، فإن أداة إنشاء الأتمتة المدمجة بالذكاء الاصطناعي والاختصارات الوفيرة للأداة تضمن إنتاجية فريقك.

### أفضل ميزات ClickUp

التعاون الإبداعي: يمكن للفرق تبادل الأفكار وتنظيمها في الوقت الفعلي، وربطها مباشرةً بالمهام والمشاريع

يمكن للفرق تبادل الأفكار وتنظيمها في الوقت الفعلي، وربطها مباشرةً بالمهام والمشاريع تخطيط الأفكار المنظم: تقسيم الأفكار المعقدة إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ يسهل متابعتها وإدارتها

تقسيم الأفكار المعقدة إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ يسهل متابعتها وإدارتها الوثائق المشتركة: إنشاء ومشاركة خطط المشاريع أو قواعد معارف الفريق، مما يسمح للجميع بالوصول إلى نفس المستندات والتعاون عليها

إنشاء ومشاركة خطط المشاريع أو قواعد معارف الفريق، مما يسمح للجميع بالوصول إلى نفس المستندات والتعاون عليها أتمتة المهام: أتمتة الإجراءات المتكررة مثل تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتحديث التقدم المحرز بناءً على مشغلات محددة

أتمتة الإجراءات المتكررة مثل تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتحديث التقدم المحرز بناءً على مشغلات محددة تحديثات في الوقت الفعلي: التعاون الفوري مع فريقك، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة دون تأخير

التعاون الفوري مع فريقك، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة دون تأخير مهام سير عمل قابلة للتخصيص: تصميم مهام سير عمل إبداعية التي تناسب احتياجات مشروعك وأتمتتها لتوفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي

تصميم مهام سير عمل إبداعية التي تناسب احتياجات مشروعك وأتمتتها لتوفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي إمكانيات التكامل: الاتصال بأدوات أخرى لتبسيط التعاون عبر منصات مختلفة

قيود #### قيود النقر فوق

يجد بعض المستخدمين أن واجهة ClickUp الغنية بالميزات مربكة في البداية بسبب منحنى التعلم الحاد قليلاً

أسعار كليك أب

مجاني للأبد

غير محدود: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

_ClickUp أداة رائعة لإدارة المشاريع تجمع بين سهولة الاستخدام والميزات القوية. إنها بديهية للغاية، مما يجعل من السهل على الفرق من أي حجم أن تنظم أعمالها من أروع جوانبها هو تنوع طرق العرض التي تقدمها، مثل القائمة واللوحة والتقويم ومخططات جانت، مما يسمح للمستخدمين بمعالجة مهامهم من زوايا مختلفة. تعني خيارات التخصيص في المنصة أنه يمكنك تعديلها لتناسب احتياجاتك الخاصة بشكل مثالي _بشكل عام، يمزج ClickUp بين البساطة والكثير من الميزات بسعر رائع، مما يجعله الخيار الأفضل لتعزيز إنتاجية الفريق والتعاون، سواء كنت فريقًا صغيرًا أو شركة كبيرة

G2

👀 مكافأة: ادرس هذا دليل لوحات النقر فوق اللوحات البيضاء للحصول على صورة أوسع للمشاريع المرئية التي يمكنك القيام بها.

2. جدارية (الأفضل للتعاون البصري وورش العمل الإبداعية)

عبر جدارية تلبي مساحة عمل Mural الرقمية في Mural على وجه التحديد مهام التفكير التصميمي والتخطيط الاستراتيجي التي تعتمد على المرئيات. يمكنك إنشاء لوحات ديناميكية تفاعلية لإضفاء الحيوية على الأفكار في الوقت الفعلي.

يمكنني القول أن هذه الأداة هي الأفضل للفرق الإبداعية والميسرين الذين ينظمون ورش العمل أو يطورون لوحات العمل. سواء كان فريقك يعمل عن بُعد أو مختلط، تتيح لك بيئة Mural التعاونية تخطيط رحلات المستخدمين.

أفضل ميزات Mural

الاستفادة من اللوحة اللانهائية بدون قيود على المساحة، مما يوفر المرونة للمشاريع الكبيرة

تمكين وصول الزائر من التفاعل مع المتعاونين الخارجيين دون الحصول على أذونات مساحة عمل كاملة

استكشف الأدوات التفاعلية مثل الملاحظات اللاصقة والتصويت والمؤقتات لتعزيز التعاون

تمتع بالوصول إلى مكتبة القوالب لبدء المشاريع بتخطيطات جاهزة

قيود جدارية

أدوات رسومية قليلة لإنشاء العروض التقديمية

الحاجة إلى استيراد أشكال من الخارج

أسعار الجدارية

مجاناً

الفريق+: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جدارية

G2: 4.6/5 (1,380 تقييم)

4.6/5 (1,380 تقييم) Capterra: 4.6/5 (130 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تعمل مع فريق عالمي، فاستخدم السبورة البيضاء غير المتزامنة. تسمح أدوات مثل التعليقات أو التعليقات التوضيحية لأعضاء الفريق بالمساهمة حتى بعد انتهاء الجلسة المباشرة، مما يحافظ على استمرار التعاون.

3. Lucidchart (الأفضل لرسم المخططات وتصور العمليات المعقدة)

عن طريق: لوسيدتشارت تعد هذه المنصة القوية القائمة على الويب مثالية لإنشاء مخططات تقنية مفصلة ومخططات انسيابية وتصور سير العمل، مما يجعلها مثالية للهندسة وتكنولوجيا المعلومات وتحليل الأعمال. يشتهر Lucidchart ببناء السحب والإفلات، ويتيح لك إنشاء وتصميم هياكل البرامج بسرعة.

أقترح استخدام هذه الأداة لإنشاء مخططات تنظيمية أو تحويل الأفكار التقنية والتجارية إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات لوسيدتشارت

الاتصال بمصادر البيانات المباشرة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي والتكامل السلس في مخططاتك

تعاون مع العديد من أعضاء الفريق في نفس الوقت على نفس المخطط البياني

مشاركة التحديثات والرؤى مباشرةً من خلال وضع العرض التقديمي، مما يلغي الحاجة إلى برامج الطرف الثالث

تصدير مشاريعك إلى منصات مماثلة لسهولة المشاركة ومواصلة العمل عبر أدوات مختلفة

قيود لوسيدتشارت

تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنةً بمنافسي ميرو الآخرين

قد يتراجع الأداء مع المستندات الكبيرة أو علامات التبويب المتعددة

تسعير #### تسعير Lucidchart

مجانًا

فردي: 9 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

9 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوسيد تشارت

G2: 4.5/6 (أكثر من 5,600 تقييم)

4.5/6 (أكثر من 5,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل ومنافسين لبرنامج Lucidchart (مجاني ومدفوع)

4. Creately (الأفضل للرسم التخطيطي متعدد الاستخدامات وتخطيط المشاريع)

عبر كريتلي تدمج بنية Creately متعددة الوظائف بين التخطيط التقني وإدارة المشاريع وبناء قواعد البيانات في منصة موحدة. وبالتالي، فهي مثالية للفرق التي تحتاج إلى إنشاء مخططات متعددة أثناء إدارة المهام داخل المشاريع.

يمكنك أيضًا استخدام الخرائط الذهنية ومخططات جانت ومخططات تخطيط موارد المؤسسات أثناء التنقل السريع بين مهام التخطيط والتنفيذ للحفاظ على تركيز الفرق.

أفضل الميزات

إنشاء قواعد بيانات مخصصة مباشرةً داخل المنصة لتنظيم المعلومات وإدارتها بكفاءة

قم بإجراء تحديثات مباشرة تكون مرئية على الفور لجميع المشاركين، مما يبقي الجميع على اطلاع

تتبع تقدم المشروع والجداول الزمنية والتبعيات باستخدام أدوات مدمجة للبقاء على اطلاع على عملك

إنشاء مخططات تخطيطية مصممة خصيصاً للمشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء، مما يضمن تصورات واضحة ومفصلة

القيود الصارمة

أبلغ المستخدمون عن بطء سرعة التحميل وعدم الاستجابة مع المخططات الكبيرة جدًا

تأخيرات في المزامنة من حين لآخر

التسعير بشكل كبير

مجاني

شخصي: 8 دولارات/شهرًا

8 دولارات/شهرًا الفريق: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,300 تقييم)

4.4/5 (1,300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (170 مراجعة)

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تعمل مع مخططات أو سير عمل معقدة، استخدم نقاط الارتكاز والموصلات لإظهار العلاقات بين العناصر المختلفة. يساعد ذلك في إنشاء خريطة مرئية يسهل متابعتها وفهمها.

5. غريب الأطوار (الأفضل للتخطيط المرئي الخفيف الوزن مع واجهة سهلة الاستخدام)

عبر غريب الأطوار يعد Whimsical خيارًا رائعًا لمصممي تجربة المستخدم/واجهة المستخدم وفرق العمل عن بُعد ومديري المنتجات.

بساطته وسرعته تجعله سهل الاستخدام. يمكنك إنشاء إطارات سلكية وأطر عمل مرئية بسرعة دون الفوضى المرتبطة بالأدوات ذات الميزات الثقيلة.

علاوة على ذلك، يمكن استخدامها لتنظيم الأفكار وتصنيفها بكفاءة، مما يجعلها فعالة في التخطيط السريع وجلسات العصف الذهني السريعة.

أفضل الميزات الغريبة

استخدام وضع المخطط التفصيلي لتنظيم العناصر في هيكل هرمي واضح، مما يساعد على تخطيط الأفكار المعقدة

الوصول إلى ميزات الإطار السلكي المخصص لإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي وتصور التصاميم قبل التطوير بسرعة

هيكلة الخرائط الذهنية والرسوم البيانية مع عناصر تصميم إضافية لتعزيز الوضوح والإبداع

القيود الغريبة

لم يتم تطوير عمليات تكامل الذكاء الاصطناعي بما فيه الكفاية للحصول على مخرجات ذكية

ميزات تحرير المستندات داخل الإنشاء محدودة إلى حد ما

تسعير غريب الأطوار

مجاني

المحترف: 10 دولارات شهريًا لكل محرر

10 دولارات شهريًا لكل محرر المؤسسة: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل محرر

التقييمات والمراجعات الغريبة

G2: 4.6/5 (180 تقييم)

4.6/5 (180 تقييم) Capterra: 4.6/5 (60 مراجعة)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Whimsical

6. FigJam (الأفضل لفرق التصميم والعصف الذهني الإبداعي)

عن طريق: FigJam تم تصميم FigJam من قِبل Figma، وهي عبارة عن منصة سبورة تعاونية عبر الإنترنت رائعة لتكاملها السلس مع مجموعة تصميم Figma.

ما يميز هذه الأداة هو انتقالها السلس بين العصف الذهني وأعمال التصميم التفصيلية. فهي توفر جسراً فعالاً للفرق العاملة ضمن نظام فيجما البيئي.

أفضل ميزات فيججام

إضافة أدوات مثل المؤقتات وأزرار التفاعل واستطلاعات الرأي لتعزيز التفاعل والمشاركة

ترك التعليقات والملاحظات مباشرة على اللوحة لتسهيل التواصل والمدخلات بسلاسة

استخدم أدوات المؤشر ومؤشرات المستخدم لتوجيه الاجتماعات وورش العمل لتيسير التنقل والتركيز

ابدأ مكالمات صوتية مباشرةً داخل التطبيق لإجراء مناقشات في الوقت الفعلي، مما يلغي الحاجة إلى أدوات اتصال خارجية

قيود قيود FigJam

وظائف مستقلة محدودة بدون فيجما

قيود التخصيص للقوالب وعناصر اللوحة

تسعير فيج جام

مجاناً

احترافي: 5 دولارات شهريًا لكل مقعد كامل

5 دولارات شهريًا لكل مقعد كامل المنظمة: 5 دولارات شهرياً لكل مقعد كامل

5 دولارات شهرياً لكل مقعد كامل المؤسسات: 5 دولارات شهرياً لكل مقعد كامل

تقييمات ومراجعات FigJam

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل ومنافسين لبرنامج FigJam

7. مايكروسوفت وايت بورد (الأفضل للفرق العاملة في نظام مايكروسوفت البيئي)

عبر: مايكروسوفت السبورة Microsoft Whiteboard هي أداة تعاون مرئي مصممة للعمل بشكل حدسي مع Microsoft Teams وOneDrive وOutlook، مما يسمح بسير عمل موحد ومبسط.

وهي تدعم العديد من العناصر المرئية، مثل الرسم والتعرف على الأشكال، ويمكن الوصول إليها جميعاً من خلال اللمس أو القلم أو إدخال الماوس. وتسمح الميزات التفاعلية مثل التحبير الرقمي لفريقك بالتقاط وتنظيم الأعمال بسلاسة تقنيات العصف الذهني تحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات مايكروسوفت السبورة البيضاء

التعرف على الأشكال والملاحظات المكتوبة بخط اليد لتحسين ذاكرة المشروع وتعزيز التنظيم

أتمتة تحويل المحتوى الخام إلى عناصر نظيفة ومنسقة بشكل جيد لإدارة المشروع بشكل أسرع وأكثر سلاسة

الوصول قوالب السبورة البيضاء للسيناريوهات الشائعة مثل التخطيط وتتبع المشاريع، مما يجعل من السهل البدء

استخدم التحبير الرقمي باستخدام الأقلام واللمس للحصول على نهج أكثر سهولة وعمليًا لإنشاء المحتوى وتحريره

قيود سبورة مايكروسوفت للسبورة البيضاء

يتعذر الوصول إليها أثناء انقطاع الشبكة أو في البيئات غير المتصلة بالإنترنت

غير ملائم على الأجهزة غير التابعة ل Microsoft

تسعير مايكروسوفت للسبورة البيضاء

مجاناً

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت السبورة البيضاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 45 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

🧠 هل كنت تعلم؟ أشاع توني بوزان مفهوم رسم الخرائط الذهنية في الستينيات، لكن الناس يستخدمون المخططات المرئية منذ قرون كوسيلة لتنظيم الأفكار والأفكار.

8. Jamboard (الأفضل للتعاون البسيط والتفاعلي)

عبر: جام بورد Google Jamboard هي أداة مباشرة تتكامل مع Google Workspace. وهي أداة مثالية للفرق والمعلمين الذين يحتاجون إلى منصة تفاعلية بسيطة وتفاعلية ل التعاون في مكان العمل .

يتيح التكامل السلس للأداة مع Google Workspace للمستخدمين سحب الملفات مباشرةً من Google Drive. ويمكنك أيضًا إضافة محتوى من المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية ومشاركة اللوحات من خلال Google Meet.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات لوحة Google Meet

استخدام أدوات الرسم للتعليق على اللوحات وترميزها، مما يجعل أفكارك أكثر وضوحًا ومرئية

التعاون بسهولة عبر المنصات والأجهزة، مما يضمن سلاسة العمل الجماعي بغض النظر عن مكان وجود فريقك

دمج مشاركة الشاشة للاجتماعات الافتراضية عبر Google Meet، مما يسهّل العروض التقديمية والمناقشات

الاستمتاع بوظائف سلسة على الأجهزة التي تعمل باللمس للحصول على تجربة أكثر تفاعلية واستجابة

قيود لوحة التحكم

لا تتوفر وظائف أتمتة سير العمل

لا يوجد تحكم في الإصدار

تسعير Jamboard

مجاناً

تقييمات ومراجعات جام بورد

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

🧠 هل تعلم؟ ربما يكون الرسم البياني الأكثر شهرة في العالم هو مخطط فِن، الذي اخترعه جون فين عام 1880. وقد استخدم في الأصل لإظهار العلاقات المنطقية بين المجموعات المختلفة.

9. Klaxoon (الأفضل لورش العمل التفاعلية واللعبية)

كلاكسون Klaxoon هي أداة عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات مصممة للفرق التي تزدهر في ورش العمل التفاعلية. تدمج اللوحة البيضاء الرقمية التفاعلية الخاصة به الاختبارات والاستطلاعات والتجارب التفاعلية لضمان انغماس كل مشارك في الورشة.

تُحوّل عناصر المنصة التي تعتمد على الألعاب، مثل التحديات الحية وسحب الكلمات، الاجتماعات العادية إلى جلسات عصف ذهني تفاعلية وفعالة. كما تقدم Klaxoon أيضًا ميزة "كبسولة" لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية تجمع بين الوسائط المتعددة، مما يجعلها مثالية لنقل المعرفة وجلسات التدريب.

أفضل ميزات كلاكسون

تجميع الملاحظات في سحب الكلمات أثناء الجلسات، مما يعطي نظرة عامة واضحة ومرئية للنقاط الرئيسية

الوصول إلى مكتبة من القوالب القابلة للتخصيص المصممة خصيصاً لمختلف السيناريوهات، مثل إدارة المشاريع وسير العمل الرشيق

إنشاء استطلاعات الرأي وجمع المراجعات الفورية للحصول على مدخلات في الوقت الفعلي من المشاركين

تسجيل الجلسات وإعادة تشغيل المناقشات لمراجعة اللحظات الرئيسية وضمان عدم تفويت النقاط المهمة

قيود كلاكسون

لا يوجد وضع عدم الاتصال بالإنترنت للسبورة البيضاء

خيارات تصدير مقيدة

تسعير كلاكسون

مجاني

المبتدئين: 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كلاكسون

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🧠 هل تعلم؟ استُخدمت المخططات الانسيابية لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي على يد فرانك غيلبريث، وهو رائد في دراسات الحركة. كانت فكرته تهدف إلى تحسين الكفاءة في المهام الصناعية، ولكن اليوم، تُستخدم المخططات الانسيابية في كل شيء بدءًا من تصميم البرمجيات إلى حل المشكلات.

10. Sketch (الأفضل لمصممي UI/UX والنماذج الأولية التفاعلية)

عبر: رسم تخطيطي يشتهر Sketch بنقاط قوته في التصميم المستند إلى المتجهات، وهو يعمل بشكل جيد للمصممين الذين يتطلعون إلى بناء واختبار وتكرار التصميمات بسرعة. وهو يدعم الفرق من خلال أدوات التخطيط القوية، والأدلة الذكية، ومنظومة المكونات الإضافية الواسعة، وتوسيع وظائفه الأساسية لتشمل الرسوم المتحركة والنماذج الأولية المتقدمة.

الأمر المثير للاهتمام هو مكتبته الواسعة من المكونات والرموز التي تساعد الفرق في الحفاظ على الاتساق بين التصميمات وتحديث النماذج الأولية بسرعة حسب الحاجة.

### أفضل ميزات Sketch

ضبط المكونات والعناصر تلقائيًا في التصميمات لتناسب أحجام الشاشات المختلفة للتخطيطات سريعة الاستجابة

تخصيص اللوحات الفنية لإنشاء شاشات وتدفقات المستخدم بمرونة، بما يلبي احتياجات مشروعك المحددة

استخدم ميزات إدارة الطبقات المتقدمة لتنظيم التصميمات المعقدة وتبسيطها

تطبيق أدلة ومساطر ذكية للحفاظ على دقة التخطيط وضمان الاتساق

قيود الرسم

نظام Mac فقط

لا توجد أدوات متقدمة لإدارة المشروع

تسعير Sketch

ترخيص قياسي: 10 دولارات شهريًا لكل محرر

10 دولارات شهريًا لكل محرر رخصة ماك فقط: 120 دولارًا أمريكيًا لكل محرر

120 دولارًا أمريكيًا لكل محرر الأعمال: 22 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل محرر

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: 25 مثالاً على الخريطة الذهنية - ما هي الخريطة الذهنية؟ أفكار ونصائح

انتقل إلى ClickUp لإدارة المشاريع المرئية الأقوى

إن العثور على أداة التعاون المناسبة يتجاوز مجرد السبورة المرئية - فأنت بحاجة إلى منصة تتناسب مع سير عمل فريقك وتعزز الإنتاجية دون تعقيد.

وبينما يظل برنامج Miro خيارًا قويًا، فإن أدوات التعاون مثل ClickUp تقدم مجموعة من الميزات التي يمكنها تحسين نهج إدارة مشروعك.

في النهاية، تعتمد الأداة المناسبة على حجم فريقك ومتطلباتك التقنية وميزانيتك. ضع في اعتبارك استخدام ClickUp لبنيتها سريعة الاستجابة، والتي تدير كل شيء من الملفات السحابية إلى المهام المدمجة والاتصالات الداخلية والمشاريع بأكملها.

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