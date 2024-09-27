قمنا بمراجعة أفضل أدوات المديرين في 2025

إذا كنت مديراً أو تطمح لأن تكون مديراً، فأنت تعلم أنه لا يكفي أن تكون لديك مهارات إدارية قوية. في عالم يسعى باستمرار إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة، فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة لتحسين عملياتك اليومية.

وفقًا لـ استبيان دليل المتمردين لإدارة المشاريع قال 44% من المديرين إنهم يفتقرون إلى الموارد الكافية للقيام بعملهم، وقال 43% منهم إنهم يرغبون في تجنب متابعة الأشخاص للحصول على تحديثات الحالة.

هذا جعلني أفكر في طرق للتخلص من المهام المتكررة وتتبع العمل بدقة. وبعد الكثير من التجارب والأخطاء (ومن خلال الخوض في القليل من نظريات الإدارة)، قمتُ ببناء مجموعة من أفضل عشر أدوات للمدراء متاحة اليوم.

توفر هذه الأدوات للمديرين العديد من الميزات لتبسيط العمليات، وتعزيز التعاون بين الفريق، وتحسين إدارة الوقت، وزيادة الإنتاجية.

ولكن قبل أن نفعل ذلك، دعنا نستكشف ما يجب أن تبحث عنه عند التسوق لأدوات المديرين.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات المديرين؟

استناداً إلى اختباراتي وأبحاثي المكثفة، هذه بعض الميزات التي تساعد في جعل المدير فعالاً:

إدارة المهام: تأكد من أن الأداة تسمح بإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها مع تواريخ الاستحقاق ومراقبة التقدم المحرز

تأكد من أن الأداة تسمح بإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها مع تواريخ الاستحقاق ومراقبة التقدم المحرز التعاون : اختر الأدوات التي تدعم التواصل في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات والتحرير المباشر لتعزيز العمل الجماعي والتدريب أثناء العمل

: اختر الأدوات التي تدعم التواصل في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات والتحرير المباشر لتعزيز العمل الجماعي والتدريب أثناء العمل تخطيط المشروع: اختر الأدوات التي تحتوي على مخططات جانت أو ميزات مشابهة لتصور الجداول الزمنية للمشروع والتبعيات

اختر الأدوات التي تحتوي على مخططات جانت أو ميزات مشابهة لتصور الجداول الزمنية للمشروع والتبعيات تتبع الوقت : ضع في اعتبارك الأدوات التي تحتوي على ميزات تتبع الوقت المدمجة لمراقبة الساعات التي تم قضاؤها في المهام والمشاريع

: ضع في اعتبارك الأدوات التي تحتوي على ميزات تتبع الوقت المدمجة لمراقبة الساعات التي تم قضاؤها في المهام والمشاريع أدوات الميزنة: ابحث عن الميزات التي تساعد على تقدير تكاليف المشروع وتتبع النفقات للحفاظ على التحكم في الميزانية

ابحث عن الميزات التي تساعد على تقدير تكاليف المشروع وتتبع النفقات للحفاظ على التحكم في الميزانية واجهة سهلة الاستخدام: ابحث عن الأدوات التي يسهل تصفحها، مما يضمن قدرة الموظفين على التكيف بسرعة دون الحاجة إلى تدريب مكثف

ابحث عن الأدوات التي يسهل تصفحها، مما يضمن قدرة الموظفين على التكيف بسرعة دون الحاجة إلى تدريب مكثف التخصيص : ابحث عن الميزات التي تسمح لك بتخصيص سير العمل ولوحات المعلومات ونماذج الطلبات لتلبية احتياجاتك الخاصة

: ابحث عن الميزات التي تسمح لك بتخصيص سير العمل ولوحات المعلومات ونماذج الطلبات لتلبية احتياجاتك الخاصة التقارير والتحليلات: اختر الأدوات التي توفر تقارير آلية للمساعدة في تحليل أداء المشروع وإنتاجية الفريق

اختر الأدوات التي توفر تقارير آلية للمساعدة في تحليل أداء المشروع وإنتاجية الفريق عمليات التكامل: تأكد من أن الأداة يمكن أن تتكامل مع البرامج الأخرى التي تستخدمها، مما يسهل سير عملك عبر المنصات

أفضل 10 أدوات للمديرين

مثل معظم التخصصات، فإن ما يجعل المدير فعالاً يبدأ بالتغييرات الذهنية والسلوكية. يحتاج المديرون الطموحون أولاً إلى تحديد المجالات التي يمكنهم تحسينها ثم الأدوات التي يمكن أن تساعدهم في تحقيق ذلك.

على سبيل المثال، إذا كان التعاون والتواصل من المجالات التي تحتاج إلى التحسين، فابحث عن أدوات المدير التي يمكن أن تساعدك على تبسيط أجزاء عملك المتعلقة بالتغذية الراجعة والتدريب والتفويض. وبالمثل، يمكن أن تساعدك أدوات المديرين التي تتفوق في إنشاء التقارير ولوحات المعلومات في إدارة المشاريع بمزيد من التحكم وتقليل المخاطر وزيادة الرؤية والفعالية.

لذلك، إليك أفضل عشر أدوات إدارية تلبي حالات استخدام مختلفة للمحترفين.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام وإدارة الفريق بشكل عام) ClickUp هو مشروع قوي و

ClickUp أداة تعمل على تبسيط سير العمل بشكل كبير. تسهّل خيارات تتبع المهام القوية وخيارات التخصيص الخاصة بها مراقبة المواعيد النهائية والتقدم المحرز في المشروع.

إليك كيف يمكن لميزات ClickUp مساعدتك:

إدارة المشاريع ClickUp إدارة المشاريع يمكن أن يساعد المديرين من خلال تقديم مجموعة شاملة من الميزات لتعزيز الإنتاجية والتعاون والإشراف على المشروع.

قم بتبسيط إدارة العمل مع إدارة المشاريع من ClickUp

إليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك بها

المركزية ClickUpمع الحقول والحالات المخصصة

ClickUpمع الحقول والحالات المخصصة تسهيل التعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات ومشاركة المستندات وتكامل البريد الإلكتروني

من خلال التعليقات ومشاركة المستندات وتكامل البريد الإلكتروني إنشاء مخصص انقر فوق الدردشة مشاهدة للإدارة والتواصل الفعال

انقر فوق الدردشة للإدارة والتواصل الفعال تصوير تخطيط المشروع مع مخططات جانت والجداول الزمنية و الخرائط الذهنية أمر بالغ الأهمية لنجاح الأعمال. مع قالب خطة إدارة فريق عمل ClickUp يمكنك الحفاظ على تنظيم فريقك وتركيزه على أهدافه.

ضع جداول أعمال على مستوى الأقسام وتتبعها باستخدام قالب خطة إدارة فريق العمل ClickUp

يساعدك هذا القالب على:

تخصيص التواريخ وقوائم المراجعة والمرفقات والحقول المخصصة لـ تحديد الأدوار والمواعيد النهائية

استخدم طريقة عرض جدول الأعمال وجدول الأعمال حسب القسم لتنظيم اجتماعات الفريق والقسم بكفاءة

استخدم حالات المهام لتتبع التقدم المحرز وتحديد المهام الفرعية

لتتبع التقدم المحرز وتحديد المهام الفرعية استدعاء الملاحظات على المستندات المشتركة وتحليل الإنتاجية

باستخدام هذا القالب، يمكنك مساعدة الفرق على فهم التقدم المحرز في كل مرحلة، والتعاون على الأهداف المشتركة مع بناء المساءلة، والحفاظ على الشفافية مع التحذيرات التبعية وتسليم المشاريع في الوقت المحدد!

ClickUp أفضل الميزات

إدارة المهام والمهام الفرعية: إضافة وتخصيص مهام متعددة المستويات مهام ClickUp Tasks لتحديد التقدم المحرز، وتحسين الشفافية، وتقليل تحميل المعلومات الزائدة

إضافة وتخصيص مهام متعددة المستويات مهام ClickUp Tasks لتحديد التقدم المحرز، وتحسين الشفافية، وتقليل تحميل المعلومات الزائدة التعاون على المحتوى: الدعوة والمشاركة في إنشاء مستندات ClickUp لإثراء إنتاج المحتوى ومشاركته بأمان مع الأشخاص المناسبين للحفاظ على الخصوصية - كل ذلك في نفس المكان

الدعوة والمشاركة في إنشاء مستندات ClickUp لإثراء إنتاج المحتوى ومشاركته بأمان مع الأشخاص المناسبين للحفاظ على الخصوصية - كل ذلك في نفس المكان عصف ذهني افتراضي: تفريغ الأفكار في الوقت الفعلي على ClickUp Whiteboards وتضمين الروابط، وإنشاء لوحة مرئية للحفاظ على الشفافية

تفريغ الأفكار في الوقت الفعلي على ClickUp Whiteboards وتضمين الروابط، وإنشاء لوحة مرئية للحفاظ على الشفافية مساعد الذكاء الاصطناعي: استخدم انقر فوق الدماغ لاستيراد معارف الشركة بأمان إلى ClickUp. حافظ على التحكم مع الأذونات المتقدمة وتاريخ الإصدار

استخدم انقر فوق الدماغ لاستيراد معارف الشركة بأمان إلى ClickUp. حافظ على التحكم مع الأذونات المتقدمة وتاريخ الإصدار عمليات التكامل : تواصل مع أكثر من 1,000 تطبيق آخر وقم بتبسيط سير العمل عبر تكاملات ClickUp قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي بسبب ميزات ClickUp الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. بروفهاب (أفضل بديل للبريد الإلكتروني)

عبر بروفهاب يحتوي ProofHub على واحدة من واجهة المستخدم الأكثر نظافة وبديهية، والتي يمكن أن تساعدك على نشر ذلك بسرعة لأعضاء الفريق. اعتمادًا على هدف المشروع، يمكنك استخدام مخططات جانت والجداول وطرق عرض اللوحة كمستودع مركزي للمستندات.

إذا كان عليَّ أن أختصر ProofHub في ميزة واحدة، فسأقول إنها ملاحظات وتعديلات على التعليقات. لقد استبدلت سلاسل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي أبدًا بالرسائل السريعة وتحديثات المحتوى في الوقت الفعلي ومشاركة الروابط.

أفضل ميزات ProofHub

تدفق التواصل من خلال دمج قنوات مختلفة داخل المنصة نفسها

من خلال دمج قنوات مختلفة داخل المنصة نفسها تحسين الإنتاجية من خلال اختصارات إمكانية الوصول مثل الإشارات المرجعية والملصقات واختصارات لوحة المفاتيح

مثل الإشارات المرجعية والملصقات واختصارات لوحة المفاتيح البقاء على اطلاع دائم عبر الأجهزة مع تطبيقات iOS و Android

قيود ProofHub

في بعض الأحيان، تكون الإشعارات بطيئة في الوصول ويصعب تصفيتها

تسعير بروفهاب #### تسعير بروفهاب

الفريق الصغير: 89 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين

89 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين الفريق الكبير: 153 دولارًا شهريًا لكل 100 مستخدم

153 دولارًا شهريًا لكل 100 مستخدم فريق كبير بالإضافة إلى ذلك: 310 دولارات شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

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3. Pipedrive (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين)

عبر Pipedrive على عكس أداتي المديرين السابقتين، فإن هذه الأداة موجهة نحو تخصص معين. إذا كنت مديراً وقائداً للمبيعات، فستشعر بأنك في منزلك تماماً مع Pipedrive.

يمكن استخدام هذه الأداة لـ إدارة مشاريع المبيعات، ويمكن أن يساعدك إدارة علاقات العملاء المحتملين في تحديد مسار العمل التالي من خلال النظر في مراحل الصفقة ونوايا العملاء المحتملين ومقاييس الفرص.

على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة تجريبية في الوقت الحالي، إلا أن تلخيص صفقات الذكاء الاصطناعي ينجح في وضع التفاعلات والإجراءات في سياقها.

أفضل ميزات Pipedrive

اتخاذ الإجراء الصحيح استناداً إلى الاجتماعات والجداول الزمنية وأنشطة العملاء المحتملين

استناداً إلى الاجتماعات والجداول الزمنية وأنشطة العملاء المحتملين مزامنة Pipedrive مع أكثر من 400 أداة، بما في ذلك مكالمات الفيديو، وتوليد العملاء المحتملين، والحلول الهاتفية، ودعم العملاء

مع أكثر من 400 أداة، بما في ذلك مكالمات الفيديو، وتوليد العملاء المحتملين، والحلول الهاتفية، ودعم العملاء تأكد من حماية البيانات وابقَ على اطلاع على أنشطة فريق المبيعات الخاص بك على جميع المستويات

قيود Pipedrive

تطبيقات الأجهزة المحمولة ليست بديهية مثل طريقة عرض سطح المكتب

تقتصر إلى حد ما على قسم المبيعات

تسعير Pipedrive

أساسي: 14 دولارًا/مقعد شهريًا

14 دولارًا/مقعد شهريًا متقدم: 29 دولارًا/مقعد شهريًا

29 دولارًا/مقعد شهريًا الاحترافية: 59 دولارًا/مقعد شهريًا

59 دولارًا/مقعد شهريًا القوة: 69 دولارًا/مقعد شهريًا

69 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: 99 دولاراً/مقعد شهرياً

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2500 تقييم)

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4. زووم (الأفضل لإدارة الاجتماعات)

عبر تكبير غالبًا ما يُنظر إلى Zoom على أنها مجرد منصة اجتماعات، ولكن قدراتها تتجاوز ذلك. في حين أنها تتفوق كأداة للاجتماعات الافتراضية، مع ميزات مثل الجلسات المتزامنة والترجمة المباشرة للفرق العالمية، إلا أنها أيضًا منصة قوية ل إدارة المشاريع .

لقد فوجئت بسرور بأدواته الإنتاجية، والتي تشمل التعاون في المستندات، واللوحة البيضاء، وقدرات تسجيل الفيديو، والتي تنافس المنصات المخصصة مثل Loom.

Zoom أفضل الميزات

إنشاء أحداث واستضافتها وتخصيصها بالإضافة إلى غرف جانبية والدردشة المباشرة وتتبع بيانات الأحداث

بالإضافة إلى غرف جانبية والدردشة المباشرة وتتبع بيانات الأحداث الاستفادة من ملخصات المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وتوجيه المكالمات المتقدم، وتكامل الدردشة والاجتماعات

، وتوجيه المكالمات المتقدم، وتكامل الدردشة والاجتماعات التعبير عن التعليقات باستخدام الرموز التعبيرية وردود الفعل الأخرى في الاجتماعات المباشرة

قيود التكبير/التصغير

لا يتم تسويق ميزات الإدارة بشكل جيد أو تعريفها بوضوح

يفتقر إلى الميزات الخاصة بإدارة المشروع

تسعير زووم

أساسي: مجاني

مجاني المحترف: 14.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا الشركات: 21.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

21.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأعمال بلس: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زووم

G2: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

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5. الكاتب (الأفضل للإرشادات وإدارة البرامج التعليمية)

عبر الكاتب ينقل Scribe الكتيبات الإرشادية والأدلة المرئية وإنشاء البرامج التعليمية إلى المستوى التالي. مع Scribe، يمكنك إرفاق مستندات إرشادية خطوة بخطوة تحت كل علامة تبويب للمكلفين وإضافة حقول مخصصة-كل ذلك مع ميزة الالتقاط التلقائي. كما يساعد أيضًا في تفويض المهام.

إنها مفيدة بشكل خاص عندما يتعين على أعضاء الفريق شرح العمليات الطويلة والمعقدة وإنشاء مستندات تدريب تنظيمية للموظفين الجدد. ومع ذلك، فإن الميزة المفضلة لدي هي القدرة على إعادة تنقيح المعلومات الحساسة لمشاركة البيانات دون القلق بشأن الأمان.

Scribe أفضل الميزات

إنشاء وإدارة الإرشادات التفصيلية تلقائيًا باستخدام امتدادات المتصفح

الإرشادات التفصيلية تلقائيًا باستخدام امتدادات المتصفح تتبع طرق العرض، معدل إكمال العملية، وأهمية الدليل في الوقت الفعلي

معدل إكمال العملية، وأهمية الدليل في الوقت الفعلي التقليل من الأدلة المكررة من خلال مشاركة المعلومات بسرعة مع Scribe Sidekick

من خلال مشاركة المعلومات بسرعة مع Scribe Sidekick الاندماج مع الأدوات التي يستخدمها البائعون والعملاء لمشاركة الويكي وقواعد البيانات

قيود الكاتب #### قيود الكاتب

يمكن أن تكون واجهة المستخدم الخاصة بقص الصفحات الفرعية والمهام المعقدة ودمجها متناقضة

تفتقر وثائق الدعم إلى بيانات شاملة حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من Scribe

تسعير #### تسعير Scribe

الأساسي: مجانًا

مجانًا الفريق الاحترافي: 15 دولارًا/مقعد شهريًا

15 دولارًا/مقعد شهريًا الشخصي الاحترافي: 29 دولارًا/مقعد شهريًا

29 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الكاتب

G2: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. تايم دكتور (الأفضل لإدارة الوقت)

عبر طبيب الوقت كمدير، عليك الإشراف على مشاركة الموظفين وتحليلات الإنتاجية. في حين أن الأدوات حتى الآن تركز على العمل القائم على المشاريع، أداة Time Doctor هي أداة إدارية يمكن نشرها في جميع أنحاء الشركة لتتبع الوقت.

ويمكنها مساعدتك في تحديد أوجه القصور والوقت اللازم لإكمال مهام محددة، مما يمنع الإدارة التفصيلية ومطاردة الأشخاص للحصول على التحديثات.

تحديد الإنتاجية وفهم متى وكيف يفضل أعضاء الفريق العمل لتحديد مدى توافر القوى العاملة للمهام الحرجة.

أفضل الميزات #### Time Doctor

تتبع ساعات العمل واستخدام البيانات لكشوف الرواتب والجدولة

واستخدام البيانات لكشوف الرواتب والجدولة تحليل استخدام الويب والتطبيقات، وإنشاء تقارير الجدول الزمني، وتتبع تقدم المشروع/المهمة

وإنشاء تقارير الجدول الزمني، وتتبع تقدم المشروع/المهمة العمل دون انقطاع حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت

قيود برنامج Time Doctor

التطبيقات ليست مستقرة وبديهية مثل إصدار الويب

في بعض الأحيان، لا تتم مزامنة تتبع الوقت بشكل صحيح

تسعير Time Doctor

الأساسي: 7 دولارات/مستخدم شهرياً

7 دولارات/مستخدم شهرياً المعيار: 14 دولارًا/مستخدم شهريًا

14 دولارًا/مستخدم شهريًا القسط: 20 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. NiftyPM (الأفضل لإدارة المشاريع الفعالة من حيث التكلفة)

عبر أنيق Nifty هي أداة لإدارة المشاريع تجمع معظم الميزات وتدمج وظائف متعددة بكفاءة في منصة واحدة.

تجعل واجهته الواضحة وميزاته الأساسية المحددة جيدًا - المناقشات والمهام وإعداد التقارير - من السهل ضم مستخدمين جدد. على سبيل المثال، لقد قمتُ بترحيل مشروع حالي بسرعة إلى Nifty، مقدرًا مستوى التفاصيل الدقيقة التي توفرها وظائف الأهداف وخارطة الطريق.

تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز أمر بديهي. فبنقرة واحدة، يمكنك إنشاء أعمدة المهام وتعيين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات NiftyPM

تعزيز تعاون الفريق من خلال الدردشة ومشاركة الملفات والتعليق في الوقت الحقيقي

من خلال الدردشة ومشاركة الملفات والتعليق في الوقت الحقيقي إنشاء نماذج أصلاً لالتقاط البيانات وتعديل المستندات لاستقراء النتائج

لالتقاط البيانات وتعديل المستندات لاستقراء النتائج توليد رؤى قيمة من خلال تتبع الوقت، والنظرات العامة للمشروع، والتقارير المخصصة

قيود NiftyPM

المستندات عرضة للازدواجية وأخطاء المزامنة

يحتاج استقرار النظام إلى التحسين، حيث أن أوقات التعطل ومواطن الخلل الطفيفة شائعة جدًا

في حين أن الإضافة الأخيرة ل Nifty للذكاء الاصطناعي Orbit AI واعدة، إلا أن قدرات الأتمتة تبدو محدودة إلى حد ما

تسعير NiftyPM

مجاني

المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا ل 10 أعضاء

49 دولارًا شهريًا ل 10 أعضاء المحترفين: 99 دولارًا شهريًا ل 20 عضوًا

99 دولارًا شهريًا ل 20 عضوًا الشركات: 149 دولارًا شهريًا ل 50 عضوًا

149 دولارًا شهريًا ل 50 عضوًا غير محدود: 499 دولاراً شهرياً لعدد غير محدود من الأعضاء

تقييمات ومراجعات NiftyPM

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. الاثنين (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة)

عبر الاثنين في حين أن شركة Nifty هي شركة جديدة إلى حد ما، إلا أن شركة Monday تدير المشاريع منذ سنوات. سمعتها القوية تستحقها عن جدارة. إن قابلية توسع موقع Monday.com مثيرة للإعجاب، ولكن يتطلب نهجًا منظمًا.

يجب عليك تحديد العمليات، وأتمتة النماذج، وإنشاء لوحات معلومات منفصلة للحفاظ على المشاريع في صوامع. إذا شعرت بأن المشروع متضخم في أي وقت، يمكنك تنظيم المهام والمعلومات باستخدام المجلدات والمجلدات الفرعية وميزة لوحات الاتصال.

الاثنين أفضل الميزات

موازنة قدرة الفريق مع ميزات إدارة عبء العمل

مع ميزات إدارة عبء العمل تسهيل العمل الجماعي من خلال التعليق في الوقت الحقيقي ومشاركة الملفات و@الإشارات

من خلال التعليق في الوقت الحقيقي ومشاركة الملفات و@الإشارات الاندماج مع مجموعة كبيرة من أدوات الجهات الخارجية للعمل مع العملاء والبائعين والفرق الأخرى

قيود يوم الاثنين

بالنظر إلى الإمكانيات، يمكن أن يكون منحنى التعلُّم حادًا للغاية

تسعير يوم الاثنين

مجاني: حتى 2 مقعد

حتى 2 مقعد الأساسي: 36 دولارًا/مقعد شهريًا

36 دولارًا/مقعد شهريًا المعيار: 42 دولارًا/مقعد شهريًا

42 دولارًا/مقعد شهريًا الإحترافي: 72 دولارًا/مقعد شهريًا

72 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

9. شانتي (الأفضل لإدارة الاتصالات)

عبر شانتي Chanty هو منافس مباشر ل Slack ولكن لديه ما يكفي من إدارة المشاريع ميزات تضمن مكانًا في هذه القائمة.

يمكنك الدردشة مع البائعين وإنشاء المهام داخل الواجهة. لوحة تحكم إدارة المشاريع في تشانتي قائمة على كانبان، ومن ميزاته الفريدة قائمة دفتر المهام، والتي يمكن أن تستضيف جميع مهامك وروابطك ونصوصك وموجزات الأنشطة.

أفضل ميزات شانتي

مشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية البسيطة للتعاون مع المطورين مباشرةً في مربع الدردشة

للتعاون مع المطورين مباشرةً في مربع الدردشة تعيين الأدوار والأذونات لإدارة الأعضاء الذين يعملون في مشروعك

لإدارة الأعضاء الذين يعملون في مشروعك إنشاء تدفقات عمل لسلاسل الرسائل للوصول إلى تفاصيل متعمقة عن التقدم المحرز

قيود شانتي

يعتمد بشكل كبير على واجهة الدردشة

تتطلب ميزات إدارة المشروع عمليات تكامل لتعمل بشكل صحيح

تسعير شانتي

مجاني

الشركات: 4 دولارات/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات شانتي

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

10. أسانا (الأفضل لإنشاء لمحات عامة عن المشروع)

عبر أسانا أسانا هي أداة شائعة لإدارة المشاريع معروفة بواجهة واجهة نظيفة وتركيزها على تنظيم المهام

تتمثل إحدى أفضل ميزات أسانا في قدرتها على توحيد المشاريع والمهام والتقدم المحرز في قوائم واضحة وقابلة للتنفيذ ونظرة عامة مرئية. تتيح لك مرونتها إضافة المهام إلى مشاريع متعددة دون عناء، مما يزيل الارتباك الناتج عن التوفيق بين المبادرات المختلفة.

إن تركيز Asana على البساطة والوضوح يجعله خيارًا شائعًا للفرق من جميع الأحجام.

أفضل ميزات أسانا

سحب وإسقاط التبعيات لتعديل المهام والمهام الفرعية بسرعة

لتعديل المهام والمهام الفرعية بسرعة تخطيط المشاريع، والتنبؤ بالأرقام ، وتتبع الرؤى داخل منصة واحدة

، وتتبع الرؤى داخل منصة واحدة الاندماج مع أدواتك المفضلة لتوسيع نطاق ميزات إنتاجية Asana بشكل أكبر

قيود أسانا

يمكن إسناد كل مهمة من مهام أسانا إلى شخص واحد فقط

لا يحتوي على العديد من الإشارات المرئية مثل المنصات الأخرى، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد

تسعير أسانا

شخصي: مجانًا

مجانًا مبتدئ: 13.49 دولار/مستخدم شهرياً

13.49 دولار/مستخدم شهرياً متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

30.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا مؤسسة : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة المؤسسات+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

إدارة المشاريع بكفاءة باستخدام أداة الإدارة المناسبة

لم تعد مجموعة مهاراتك هي المعيار الوحيد لتحديد إنتاجية عملك. فأنت بحاجة إلى حزمة التكنولوجيا المناسبة لمساعدتك على إنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل. بالنسبة للمديرين، فإن الأمر كله يتعلق بإيجاد ما يناسب مؤسستهم وأسلوب عملهم.

كل أداة من الأدوات المذكورة هنا تقدم شيئًا فريدًا من نوعه. ولكن إذا اضطررت إلى اختيار واحدة فقط، فسأختار ClickUp، وهي أداة شاملة تناسب جميع حالات الاستخدام ونطاقات المشاريع المختلفة.

إن ميزات ClickUp القابلة للتخصيص والتوسع، وواجهة المستخدم الجذابة بصرياً، وتكاملها مع عدد من أدوات ومنصات الأعمال تضعها على رأس قائمة أدوات الإدارة. كما أنه يجعل العمل أسهل من أي وقت مضى مع ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي. استخدمه لأتمتة المهام، وتوليد رؤى قيمة، وتحسين عملية اتخاذ القرار والإدارة بشكل عام.

لذا, اشترك في ClickUp اليوم وعزز حياتك المهنية!