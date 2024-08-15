أفضل 10 متصفحات ويب يمكن استخدامها في 2025

على أي متصفح تقرأ هذا المقال؟ جوجل كروم؟ سفاري؟ على الرغم من أن هذه المتصفحات قد تكون من بين المتصفحات الأكثر شيوعًا، إلا أنها ليست خياراتك الوحيدة.

في الواقع، هناك عالم من متصفحات الويب في العالم، ولكل منها نقاط قوته وميزاته الفريدة.

بعد اختبارات عملية مكثفة واستشارة الخبراء في ClickUp، جمعتُ لك قائمة بأفضل المتصفحات المتاحة اليوم. بعض هذه المتصفحات يحقق أعلى درجات الأمان والخصوصية، والبعض الآخر يتصدر القائمة من حيث سرعة التحميل. وقد نظمت ملخصي للتركيز على أفضل ميزات كل متصفح وقيوده وأسعاره.

هيا بنا نبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل المتصفحات؟

قد يتذكر البعض منا الأيام التي كان فيها متصفح إنترنت إكسبلورر (الذي تقاعد الآن) هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى موقعك المفضل. أما اليوم، فقد أصبحنا في حيرة من أمرنا. لذا، بينما تتسوق لشراء متصفح ويب، إليك بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار:

الأداء والسرعة

يعمل متصفح الويب السريع على تحسين تجربتك على الإنترنت. ابحث عن المتصفحات التي تحمّل صفحات الويب بسرعة، وتنتقل بسلاسة، وتستخدم موارد النظام بكفاءة. أهتم أيضاً بمدى سرعة التبديل بين علامات التبويب.

الأمان والخصوصية

السلامة والأمان من العوامل الحاسمة أثناء التصفح. فحتى أي اختراق طفيف هنا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل الإصابات بالبرمجيات الخبيثة أو سرقة البيانات أو حتى اختطاف المتصفح. ابحث عن وسائل الحماية المدمجة لحظر الإعلانات غير المرغوب فيها والأنشطة المشبوهة، وقم بتمكين مديري كلمات المرور، ودروع البرمجيات الخبيثة، وأجهزة كشف التصيد الاحتيالي.

على سبيل المثال، تحتوي بعض المتصفحات على ميزة تنبهك إذا كانت صفحة الويب تبدو مريبة أو يمكن أن تضر بحاسوبك. وعادةً ما تتيح لك المتصفحات ذات عناصر التحكم القوية في الخصوصية إدارة تفضيلاتك فيما يتعلق بملفات تعريف الارتباط والتتبع ومشاركة البيانات أيضًا.

واجهة المستخدم

يجب أن تكون واجهة المستخدم في المتصفح (UI) بديهية وواضحة، مما يعني أنه يمكنك معرفة كيفية استخدامها دون بذل الكثير من الجهد والوصول إلى كل ما تحتاجه في لمحة.

خيارات التخصيص

من منا لا يحب تجربة تصفح الويب المخصصة؟ ابحث عن متصفحات الويب التي تدعم تخصيص التخطيط - حيث يمكنك إعادة ترتيب أشرطة الأدوات وإضافة مواقع الويب المفضلة لديك إلى الصفحة الرئيسية للوصول السريع.

كما يتيح لك المتصفح الرائع أيضاً تخصيص مظهره ليتناسب مع أسلوبك الشخصي، مما يعزز تجربة المستخدم الخاصة بك.

إدارة المهام

ابحث عن متصفح ويب يدعم إدارة سير العمل عن طريق إضافة ملحقات لقوائم المهام، وإدارة الوقت، وإدارة المشاريع، وأتمتة المهام.

أفضل 10 متصفحات في عام 2024

إليك أفضل 10 متصفحات، حسب بحثي، كل منها مصمم لتحسين تجربتك على الإنترنت:

1. متصفح القوس

via متصفح القوس Arc هو أفضل متصفح اخترته لتحسين سير العمل. يمكنني إنشاء مساحات وملفات تعريف مختلفة للعمل والدراسة والأشياء الشخصية في متصفح واحد، مما يوفر لي الوقت في التبديل بين النوافذ. ميزة العرض المقسم مفيدة جدًا عندما أريد القيام بمهام متعددة أو مقارنة المستندات. يوفر Arc أيضًا مظهرًا بسيطًا وتجربة بديهية.

أفضل جزء في Arc هو ميزة البحث، Arc Search. أقوم بإدخال استعلام البحث الخاص بي، وأختار تصفح من أجلي، وأحصل على علامة تبويب مخصصة تحتوي على الإجابات الأكثر صلة عبر الويب. تعجبني أيضًا ميزة الأرشفة التلقائية لعلامات التبويب القديمة وحظر الإعلانات، مما يسهل عليَّ التركيز على مهامي.

أفضل ميزات متصفح Arc Browser

إنشاء مساحات مخصصة للعمل والمشاريع الشخصية لتجربة تصفح محسنة

اختصار أسماء علامات التبويب المثبتة تلقائيًا على نظام MacOS للحصول على مظهر أنظف باستخدام عناوين علامات التبويب الأنيقة من Arc

يمكنك الوصول إلى مواقع الويب أو الإجراءات التي تتم زيارتها بشكل متكرر في لمح البصر باستخدام ميزة الروابط الفورية في Arc

قم بإنشاء مركز مركزي لملاحظاتك وحواسيبك (ألواح الكتابة الرقمية) والوسائط والعناصر المحفوظة الأخرى باستخدام مكتبة Arc

دمجتطبيقات الإنتاجية مثل Gmail وNotion وGoogle Docs وتقويم Outlook لتبسيط سير العمل وتحسين تعاون الفريق

قيود متصفح Arc Browser

على الرغم من أن متصفح Arc Browser يقدم واجهة نظيفة ومركّزة، إلا أنه يحتوي حالياً على مكتبة ملحقات أصغر من المتصفحات الأخرى مثل Chrome أو Firefox. قد يحد هذا من الوظائف إذا كنت تعتمد بشكل كبير على الإضافات لمهام محددة أو تخصيص مساحة العمل

تسعير متصفح Arc Browser

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متصفح أرك تقييمات ومراجعات متصفح أرك

مراجعات غير كافية

2. موزيلا فايرفوكس

via موزيلا فايرفوكس فايرفوكس هو رفيق التصفح الموثوق به الذي يتكيف بسلاسة مع عادات البحث الخاصة بك. فهو يتزامن عبر الأجهزة، بحيث يمكنني عرض جميع علامات التبويب التي فتحتها على هاتفي أو حاسوبي المحمول والوصول إليها. أقدّر بشكل خاص ميزة Pocket، وهي خدمة مدمجة للقراءة لاحقًا تحفظ صفحات الويب. الأمر أشبه بامتلاك مكتبة رقمية شخصية.

أحب خيارات التخصيص: يمكنني تخصيص علامة التبويب الجديدة مع مواقع الويب المفضلة لدي أو الصور الملهمة.

مع مكتبة امتداد واسعة وميزات الأمان القوية، يوفر Firefox أيضًا تجربة تصفح مخصصة وآمنة. فهو يقوم بتجميع علامات التبويب بناءً على المهام أو استعلامات البحث، ويضع علامات التبويب المهمة، ويغلق علامات التبويب غير النشطة تلقائياً لتحسين الأداء.

أفضل ميزات متصفح موزيلا فايرفوكس

احصل على حماية محسّنة من التتبع في وضع التصفح الخاص. يوفر ذلك طبقة إضافية من الخصوصية عن طريق حذف سجل التصفح عند الإغلاق

خصص فايرفوكس حسب تفضيلاتك مع العديد من الإضافات والسمات لإدارة عبء العمل. على سبيل المثال، يمكن لمطوري الويب استخدام Stylus لإنشاء أوراق أنماط CSS وتحريرها وإدارتها

تحرير النماذج مباشرةً في Firefox، مما يوفر الوقت والجهد اللازمين لطباعة ملفات PDF

قيود موزيلا فايرفوكس

بالمقارنة مع بعض المنافسين، يمكن أن يكون فايرفوكس أكثر استهلاكًا للموارد، مما يؤدي إلى أداء أبطأ على الأجهزة القديمة أو الأقل قوة

تسعير موزيلا فايرفوكس

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات موزيلا فايرفوكس موزيلا فايرفوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 480 تقييم)

3. جوجل كروم

via جوجل كروم كروم هو أحد أكثر المتصفحات شعبية في العالم اليوم. وميزة مساحات العمل فيه مفيدة بشكل خاص. أحب بشكل خاص كيف يقوم كروم بمزامنة إشاراتي المرجعية ومحفوظاتي وتفضيلاتي على جميع أجهزتي ويتيح لي تلوين علامات التبويب مما يضمن تجربة متناسقة سواء كنت على حاسوبي المحمول أو اللوحي أو الهاتف الذكي.

كما أقدِّر مدير المهام الذي يتيح لي مراقبة الموارد التي تستخدمها كل علامة تبويب وامتداد والتحكم فيها. ميزة أخرى تبرز حقًا هي أومنيبوكس Omnibox. فهو ليس مجرد شريط بحث، بل بوابة لكل شيء. هل تريد العثور على موقع إلكتروني؟ اكتبها. هل تبحث عن ملف معين على جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟ أومنيبوكس يوفر لك كل شيء.

كروم أفضل الميزات

الاندماج بسلاسة مع خدمات Google الأخرى (كما هو متوقع)، مثل مستندات Google وجداول بيانات Google

تخصيص وظائف المتصفح وتحسينها باستخدام الإضافات، مثل Google Translator وZoom

حفظ العناوين وكلمات المرور وملء بياناتك تلقائيًا في النماذج ومواقع الويب

تحسين تجربة التصفح باستخدام ميزات توفير الطاقة وتوفير الذاكرة

قيود كروم

من المعروف أن متصفح كروم يستهلك الكثير من الموارد، خاصةً عند التعامل مع العديد من علامات التبويب أو مواقع الويب التي تتطلب الكثير من المتطلبات. وغالباً ما يؤدي ذلك إلى بطء تجربة التصفح

تسعير متصفح كروم

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات كروم

نصيحة البرنامج: 4.8/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1400 تقييم) جيت آب: 4.8/5 (أكثر من 1400 تقييم)

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4. مايكروسوفت إيدج

via مايكروسوفت إيدج لقد فاجأني متصفح Edge حقًا. إنه بعيد كل البعد عن متصفح مايكروسوفت OG منذ سنوات مضت. لقد أعجبتني بشكل خاص بميزة المجموعات في Edge، التي تحفظ مقالاتي وصوري وملاحظاتي للوصول السريع إليها. ومن المزايا الأخرى التي لفتت انتباهي ميزة القارئ الغامر التي تبسّط تخطيط الويب لتحسين تجربة القراءة على الإنترنت.

لكن ما يميز Edge حقًا هو قدرات الأتمتة . يتنبأ المتصفح باحتياجاتي ويقترح إجراءات ويكمل المهام، مما يقلل من عبء العمل الذي أقوم به. على سبيل المثال، يملأ النماذج تلقائياً، ويقترح مصطلحات البحث ذات الصلة، بل ويوفر خيارات الترجمة دون أن أحرك ساكناً.

أفضل ميزات Microsoft Edge

تقليل استخدام الذاكرة مع علامات التبويب النائمة ووضع الكفاءة لتحسين الأداء

تجربة إدارة أفضل لعلامات التبويب مع ميزات مثل علامات التبويب العمودية ومجموعات علامات التبويب والمجموعات ومساحات العمل

استخدم Copilot للمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنشئ الصور لإنشاء الصور، والمصمم لإنشاء التصميمات

استخدم خاصية الإفلات لمشاركة الملفات بين هاتفك وسطح المكتب

قيود Microsoft Edge

لديه امتدادات محدودة ومشكلات في التوافق مع بعض المواقع الإلكترونية

مايكروسوفت إيدج

مجاناً للأبد

تقييمات ومراجعات Microsoft Edge

Capterra: 4.3/5 (480 تقييم)

5. واترفوكس

via ووتر فوكس Waterfox متصفح سريع الاستجابة وفعال للغاية. فهو يُحمِّل المواقع بسرعة ويتيح التنقل السلس بين علامات التبويب. وقد وجدته جيدًا بشكل خاص في التعامل مع مهام متعددة في نفس الوقت، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو دون تأخير وتدوين الملاحظات.

ومن ميزاته البارزة جمع البيانات المحدود. يمكنني تصفح مواقع الويب بسهولة دون القلق بشأن تتبع نشاطي. يعزز Waterfox أيضًا من الإنتاجية ويسهل التركيز من خلال إنشاء علامات تبويب حاوية للعمل أو التسوق أو التصفح الشخصي.

أفضل ميزات Waterfox

تنظيم أنشطة التصفح المختلفة (العمل والتسوق والتصفح الشخصي) بشكل منفصل واستخدام رموز ملونة لسهولة التعرف عليها

حفظ واستعادة جلسة التصفح الخاصة بك لإكمال المهام بسهولة

استيراد الإشارات المرجعية وكلمات المرور من متصفحات أخرى

تشغيل علامات تبويب خاصة للتصفح دون الكشف عن هويتك

قيود Waterfox

قد لا تتلقى متصفحات الويب Waterfox تحديثات أمنية بالسرعة نفسها التي تتلقاها المتصفحات السائدة، مما قد يجعل معظم المستخدمين عرضة للتهديدات المكتشفة حديثاً

أسعار ووترفوكس ووترفوكس

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Waterfox

مراجعات غير كافية

6. DuckDuckGo

via DuckDuckGo DuckDuckGo هو الخيار المفضل للمستخدمين المهتمين بالخصوصية والأمان. إنه متصفح آمن للغاية لا يجمع أو يشارك أي معلومات شخصية، مما يمنحني راحة البال أثناء تصفح الإنترنت. فمنذ اللحظة التي أفتحه فيها، ألاحظ واجهة أنظف وخالية من الإعلانات والنوافذ المنبثقة المشتتة للانتباه.

ويتيح لي مشغل Duck Player مشاهدة فيديوهات يوتيوب دون أن تزعجني الإعلانات أو أن تتعقب عاداتي في المشاهدة. كما أنه يحظر متتبعات البريد الإلكتروني على مواقع الويب، مما يحمي صندوق بريدي الوارد من الرسائل غير المرغوب فيها.

أفضل مزايا DuckDuckGo

الحظر الفعال لأدوات التعقب الخارجية التي تحاول تتبع نشاطك على الإنترنت

البحث بسرعة في مواقع إلكترونية محددة مباشرةً من DuckDuckGo باستخدام الاختصارات (مثل كتابة "!a" للإشارة إلى أمازون)

امسح جميع علامات التبويب وبيانات التصفح بنقرة واحدة باستخدام زر الحذف

قيود DuckDuckGo

يفتقر المتصفح إلى الميزات المتقدمة وخيارات التخصيص لتحسين سير العمل

تسعير DuckDuckGo

بحث DuckDuckDuckGo: مجانًا

مجانًا متصفح DuckDuckDuckGo الخاص: مجانًا

مجانًا الخصوصية الاحترافية: 99.99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات DuckDuckGo DuckDuckGo

تقييمات غير كافية

7. سفاري

via سفاري يتمتع Safari، مثل كل شيء آخر في عالم Apple تقريباً، بواجهة نظيفة تمنحني تجربة تصفح خالية من التشتيت. ومن أهم ميزات Safari منع التتبع الذكي، الذي يحد من التتبع عبر المواقع ويحمي خصوصيتي.

وقد أصبحتُ أعتمد بشكل كبير على ميزة قائمة القراءة، التي تسمح لي بحفظ المقالات لقراءتها دون اتصال بالإنترنت لاحقًا. وهذه الميزة مثالية عندما أكون مسافرًا أو في مناطق ذات اتصال ضعيف بالإنترنت. وأستمتع أيضًا بخاصية النص المباشر في Safari، التي تتيح لي نسخ النصوص في الصور وترجمتها والبحث عنها.

وميزة تطبيقات الويب مفيدة جدًا أيضًا، فهي تساعدني في حفظ مواقع الويب التي أزورها كثيرًا في Dock، مما يوفر تجربة شبيهة بالتطبيقات.

Safari أفضل ميزات #### Safari

تدوين الملاحظات مباشرة على موقع ويب دون تبديل علامات التبويب

الحصول على إمكانيات متقدمة لإدارة علامات التبويب، بما في ذلك القدرة على إنشاء مجموعات علامات تبويب

الوصول إلى العديد من ميزات الخصوصية عبر الإنترنت مثل "إخفاء بريدي الإلكتروني" لإنشاء عناوين بريد إلكتروني عشوائية وفريدة من نوعها عند الاشتراك في الخدمات، مما يمنع الرسائل غير المرغوب فيها ويحمي عنوان بريدك الإلكتروني الفعلي

قيود سفاري

يتوفر Safari على أجهزة Apple فقط. لا يمكن لمستخدمي Windows أو Android استخدام Safari، مما يحد من إمكانية الوصول إليه

تسعير #### سفاري

مجاناً للأبد

تقييمات ومراجعات سفاري #### سفاري

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) G2: 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. أوبرا

via الأوبرا متصفح Opera هو أداة شائعة أخرى ذات ميزات رائعة تركز على المستخدم. فميزة الطلب السريع التي يوفرها تحوّل الصفحة الرئيسية إلى لوحة تحكم مرئية لمواقع الويب المفضلة لديك، مما يلغي الحاجة إلى البحث في الإشارات المرجعية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Opera ميزة "Flow"، وهي ميزة تربط بسلاسة بين نسختي الهاتف المحمول وسطح المكتب حتى أتمكن من مزامنة علامات التبويب عبر الأجهزة.

وجدت أن خاصية حظر الإعلانات المدمجة في Opera مفيدة جدًا. فهو يزيل الملهيات والنوافذ المنبثقة المزعجة. يمكنني أيضًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقًا) وInstagram بسهولة من خلال دمجها في الشريط الجانبي للمتصفح. وهذا يساعدني على متابعة موجز الأخبار، والرد على رسائل وسائل التواصل الاجتماعي، أو التفاعل مع المنشورات من المتصفح نفسه.

أفضل ميزات أوبرا

استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة المدمجة المجانية للتصفح دون اشتراك أو تسجيل دخول لتعزيز الخصوصية والأمان

دمج Aria للوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي من الويب، وإنشاء محتوى بناءً على طلبات المستخدم، والحصول على إجابات مباشرةً من المتصفح

تجميع علامات التبويب في سياقات منفصلة لتنظيم أفضل وتنقل أكثر سهولة بين المهام باستخدام "جزر علامات التبويب

احصل على تنبيهات إذا تم تغيير بيانات الحافظة الخاصة بك لحمايتك من البرمجيات الخبيثة لاختراق الحافظة

قيود أوبرا

يمكن أن يبطئ Opera نظامك بسبب استخدامه العالي للموارد

قد لا تتوافق بعض مواقع الويب بشكل كامل مع متصفح Opera

تسعير #### أوبرا

مجاني للأبد

أوبرا التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.5/5 (182 تقييم)

9. فيفالدي

via فيفالدي يبدو استخدام متصفح Vivaldi وكأنك تمتلك مساعداً شخصياً للإنترنت. يمكنني تعديل كل شيء، من مظهره إلى طريقة عمل علامات التبويب. يوفر إدارة علامات التبويب بشكل لا مثيل له في هذه القائمة. يمكن للمستخدمين تجميع عدد غير محدود من علامات التبويب في مجموعات من مستويين، مما يسهل فرز علامات التبويب إلى فئات فرعية لسهولة الوصول إليها.

الأمر الآخر الذي لفت انتباهي هو خاصية تدوين الملاحظات. يمكنني تدوين الأفكار أو مقتطفات من المعلومات داخل المتصفح مباشرة، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات للبحث أو التخطيط. أعجبني أيضًا كيف يتيح لك Vivaldi مزامنة إعدادات المتصفح على جميع أجهزتك.

أفضل ميزات فيفالدي

إجراء تخصيصات واسعة النطاق، بما في ذلك السمات وترتيبات علامات التبويب واختصارات لوحة المفاتيح والمزيد

استخدام أدوات مدمجة مثل تطبيق تدوين الملاحظات وعميل البريد الإلكتروني والتقويم والمزيد من أجل الإنتاجية

احصل على تجربة قراءة خالية من التشتت مع لوحات الويب وطريقة عرض القارئ التي تزيل المحتوى غير الضروري

قيود فيفالدي

يمكن أن تكون ميزاته المتقدمة وواجهته المعقدة مربكة لبعض المستخدمين

أسعار فيفالدي

مجاني للأبد

فيفالدي التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 40 تقييم) نصيحة برمجية: 4.8/5 (أكثر من 40 مراجعة)

10. شجاع

via شجاع كان Brave تغييراً منعشاً عن المتصفح المعتاد. فقد كانت سرعته الفائقة ملحوظة على الفور لأن صفحاته يتم تحميلها في لمح البصر. لم تشق الإعلانات المتطفلة طريقها إليّ، لأن Brave يحتوي على مانع إعلانات مدمج يبعد عني الفوضى.

لكن المتصفح لا يتعلق فقط بالسرعة والبساطة. فمحرك بحث Brave يوفر نتائج بحث دون تتبع الاستعلامات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم المتصفح الأنيق والواجهة البديهية تجعل استخدامه ممتعًا.

أفضل ميزات متصفح Brave

منح أذونات للوصول إلى الجهاز (مثل الميكروفون أو الكاميرا) بشكل مؤقت، مثل "حتى أغلق هذا الموقع" أو "لمدة 24 ساعة"

الوصول إلى قارئ PDF مدمج لعرض المستندات بدون برامج إضافية

حظر العناصر الفردية على صفحة ويب مباشرةً من قائمة السياق، مما يعزز التحكم في تجربة التصفح

القيود الشجاعة

يمكن أن يتداخل حظر إعلانات Brave القوي في بعض الأحيان مع وظائف موقع الويب. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات مع مواقع الويب التي تعتمد بشكل كبير على الإعلانات في المحتوى أو الميزات

تسعير Brave

مجانًا للأبد

تقييمات ومراجعات شجاع #### شجاع

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

كيف تعمل متصفحات الويب على تحسين سير عملك

لقد تطورت متصفحات الويب لتصبح مراكز إنتاجية تمنحك وصولاً فورياً إلى البريد الإلكتروني والتقويمات وأدوات إدارة المشاريع والمواد البحثية.

تلغي أفضل متصفحات الويب الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات, توفير الوقت الثمين والطاقة الذهنية. عندما تقلل من الوقت الذي تقضيه في التنقل بين البرامج المختلفة، فإنك تقلل أيضًا من العبء المعرفي وتحسن التركيز.

إذا كنت تحب استخدام Google Chrome ولا ترغب في التبديل إلى متصفح آخر مع تحسين الإنتاجية، يمكنك البدء بـ ClickUp ، أداة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون والتواصل الجماعي.

لقد قمت بتثبيت ClickUp's Chrome Extension لمتابعة مهامي ومشاريعي مباشرةً من متصفحي. إنه أحد أفضل ملحقات كروم للذكاء الاصطناعي لإنشاء المهام وإرفاق البريد الإلكتروني وتتبع الوقت المستغرق في علامات التبويب المختلفة وتدوين الملاحظات.

دعنا نستكشف كيف تساعد إضافة ClickUp Chrome في تحسين الإنتاجية.

إنشاء المهام

أستخدم ملحق ClickUp Chrome لإنشاء المهام مباشرةً من بريدي الإلكتروني ومواقع الويب. يمكنني أيضًا تعيين موقع افتراضي وإضافة رابط موقع الويب مباشرةً إلى مهمة ما لتحسين السياق.

إنشاء المهام بنقرة واحدة باستخدام ملحق Google Chrome من ClickUp

اقرأ المزيد: أفضل 12 إضافة لمتصفح كروم للمطورين في 2024

تتبع الوقت

يتتبع ملحق كروم من ClickUp Chrome تلقائيًا الوقت الذي أقضيه في كل مهمة، لذا أعرف بالضبط أين تذهب ساعات عملي. لا مزيد من التخمين أو التتبع اليدوي للوقت، مما يساعدني على تحديد أولويات المهام بشكل أفضل.

_تتبع الوقت في علامات التبويب المختلفة باستخدام ملحق كروم من ClickUp

إرفاق رسائل البريد الإلكتروني

هل تحتاج إلى حفظ رسالة بريد إلكتروني مهمة مع مناقشة متعلقة بالمهمة؟ يساعدك ملحق Chrome من ClickUp على إرفاق البريد الإلكتروني بالكامل بمهمة بنقرة واحدة. لا مزيد من النسخ واللصق! يمكنني حتى تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام جديدة، مع الحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

قصاصة الويب

هل وجدت موقعًا إلكترونيًا تريد وضع إشارة مرجعية عليه؟ ما عليك سوى إضافته إلى ClickUp Task أو ClickUp Docs بنقرة واحدة. يمكنك أيضًا التقاط لقطات شاشة أو نسخ النص مباشرةً إلى مهمتك.

مشبك مواقع الويب إلى المهام أو المستندات للعودة إليها لاحقًا

اجعل تجربة التصفح مثمرة باستخدام ClickUp

المتصفحات مثل Edge و Safari مفيدة، لكن انتشار Google Chrome في كل مكان وتكامله الواسع يمنحه ميزة مميزة. إذا كنت تتطلع إلى تحسين إنتاجيتك على متصفح كروم دون الانتقال إلى متصفح جديد, ملحق كروم من ClickUp مثالي. فهو يجعل حياتك الرقمية أسهل، بدءاً من إنشاء المهام السريعة إلى تتبع الوقت وحفظ المواقع الإلكترونية. اشترك في ClickUp اليوم وشاهد الفرق الذي سيحدثه في تجربة التصفح الخاصة بك.