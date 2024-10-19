أفضل 10 حلول لإدارة علاقات العملاء لإدارة الفعاليات في عام 2025

يعد تنظيم فعالية من أفضل الطرق للتواصل مع العملاء المحتملين الجدد والعملاء الحاليين. فهو يساعدك (أو يساعدك (أو يساعد عميل الفعالية الخاص بك، إذا كنت منظم فعاليات محترف) على توليد المصداقية والثقة، وبناء علاقات مع العملاء، وتحقيق المزيد من المبيعات - عاجلاً أم آجلاً. 💰

ومع ذلك، يتطلب التسويق للفعاليات قدراً كبيراً من الوقت والجهد. فهناك البيانات التي يجب إدارتها، والخدمات اللوجستية التي يجب تنظيمها، ثم بالطبع التفاعل المهم للغاية مع العملاء قبل وأثناء وبعد الفعالية.

وللتأكد من حصول عملائك على أفضل تجربة - وأنك تعمل على تحسين الفرص التي توفرها الفعالية - ستحتاج إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) لتسويق الفعاليات والتخطيط لها.

دعنا نكتشف كيف برنامج إدارة الأحداث يدعمك خلال عملية التخطيط. سنقترح أيضًا بعضًا من أفضل خيارات برامج إدارة الفعاليات المتاحة اليوم - لأنه سواء كنت تدير مؤتمر افتراضي أو حدثًا شخصيًا، أو حدثًا مختلطًا بعناصر افتراضية ومباشرة، فإن أتمتة التسويق هي صديقك الجيد. 🪄

كيفية استخدام إدارة علاقات العملاء لإدارة الفعاليات

يقوم نظام إدارة علاقات العملاء الأساسي بما هو مكتوب على العلبة. تدير منصة إدارة علاقات العملاء علاقاتك مع العملاء من خلال تتبع معلومات الاتصال الخاصة بهم ومتطلباتهم وأي تفاعلات قمت بها معهم. 🙋‍♀️

ترتقي منصة إدارة علاقات العملاء لمنظمي الفعاليات إلى المستوى التالي. بالتأكيد، فهي تتتبع معلومات عملائك، ولكنها أيضاً تسهل عليك القيام بأكثر من ذلك بكثير. على سبيل المثال:

استفد من أدوات إدارة الفعاليات مثل قوالب تخطيط الفعاليات لتتأكد من أنك فكرت في كل شيء بدءاً من التسجيل في الفعالية وحتى اتصالات المتابعة

قم بإدارة مزودي الخدمات الخاصة بك، حتى تعرف بالضبط من المسؤول عن كل شيء

استخدم أدوات الاتصال المدمجة لتشغيل حملات تسويقية مخصصة عبر البريد الإلكتروني، مما يؤدي إلى مشاركة الحضور مقدماً

راقب تسجيل الفعالية حتى يتمكن مخطط الفعالية أو فريق التسويق من تعديل حملتك إذا لزم الأمر

قم بتسمية كبار الشخصيات والعملاء الجدد أو المخلصين وغيرهم من المشاركين الرئيسيين حتى تعرف كيفية التعامل معهم

تتبّع وقت تسجيل الحضور في الفعالية في يوم الفعالية، باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الذي يقوم بتحديث جميع معلوماتك في الوقت الفعلي

قم بالمتابعة بعد الفعالية مباشرةً من برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك للبناء على نجاحك

إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

في الأساس، تدعمك أفضل منصات إدارة الأحداث بشكل أساسي خلال إدارة مشروع الحدث العملية

فوائد أدوات إدارة أحداث إدارة علاقات العملاء

تعمل منصة إدارة الفعاليات الممتازة على تبسيط كل من إدارة العملاء والتخطيط للفعاليات. فهي توفر الوقت والجهد لمنظمي الفعاليات بعدة طرق.

على سبيل المثال:

يمكنك تقسيم عملائك بحيث يمكنك معرفة جمهورك بالضبط عند التخطيط لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

مع وجود جميع تفاصيل الموردين في مكان واحد، يصبح العثور على أفضل البائعين أمراً سهلاً

تنسيقات مفيدة معدة مسبقاً مثل قوالب خط سير الرحلة و قوالب جدول أعمال المؤتمر تمنحك هيكلاً قابلاً للتخصيص لتسلسل الأحداث

تتبع من يحضر ومن لا يحضر، مما يبسط إدارة الحضور في اليوم

تعمل منصة الفعاليات على تبسيط سير عملك طوال دورة حياة الفعالية من خلال الاتصال بعناصر أخرى من مجموعتك التقنية، مثل نظام إدارة المهام

توفر إحصائيات ما بعد الفعالية مثل مبيعات التذاكر مقابل الحضور، وتوفر وظيفة الاستبيان لجمع الملاحظات حتى تتمكن من تحسين العملية في المرة القادمة

مع وجود جميع معلومات عميلك في مكان واحد، سيحصل فريق المبيعات لديك على جميع المعلومات التي يحتاجها العميل لمتابعة ناجحة بعد الحدث 📞

## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لمنظمي الفعاليات وإدارة العملاء في عام 2024

مع كل ما يمكن أن تقدمه لك أداة إدارة علاقات العملاء لتخطيط الفعاليات، قد يكون من الصعب معرفة النظام الأساسي الذي سيعمل بشكل أفضل لفعالياتك الشخصية أو عبر الإنترنت. لحسن الحظ، نحن هنا لتقسيمها حتى تتمكن من اختيار أفضل إدارة فعاليات CRM لإدارة الفعاليات لعملك.

تذكر أن هدفك هو توفير الوقت والجهد أثناء تنظيم أفضل حدث ممكن لجميع المعنيين.

مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك أفضل 10 توصيات لـ 2024. 🏆

1. ClickUp

أنشئ النموذج الذي تحلم به وحسِّن عملية الاستقبال باستخدام ميزة النموذج القابل للتخصيص في ClickUp

ClickUp هي منصة عمل متكاملة تُبسِّط كل جوانب عملك، بما في ذلك حلول إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.

إن أداة إدارة علاقات العملاء المجانية ClickUp جيدة بشكل خاص للشركات الصغيرة التي لا تستطيع إنفاق ثروة على حل باهظ الثمن. مع مجموعة من قوالب إدارة علاقات العملاء لتبدأ بها، يمكنك تخصيص طريقة العرض الخاصة بك لتظهر لك البيانات التي تبحث عنها بالضبط، بالتنسيق الذي تفضله.

ثم عندما تكون مستعدًا لبدء التخطيط لحدثك, أدوات إدارة الفعاليات الخاصة ب ClickUp تساعدك على ترتيب كل التفاصيل. يمكنك جدولة الجداول الزمنية في تقويم قابل للمشاركة، وتخصيص المهام في نظام إدارة المهام وإدارة قوائم المهام المعقدة في لمحة سريعة.

وفّر المزيد من الوقت مع قوالبنا الأخرى. بدءاً من قالب موجز أحداث ClickUp من خلال قالب إدارة أحداث ClickUp ، لن تضطر أبدًا إلى بدء دورة حياة الحدث بالكامل من الصفر مرة أخرى. 📝

استخدم الديناميكية نماذج النقر فوق لأتمتة تسجيل الحضور، وتبسيط عملية التقاط العملاء المحتملين، والحصول على الموافقة على الشروط والأحكام، وإرسال تلك المعلومات مباشرةً إلى قاعدة بياناتك. استخدم النماذج لقبول العروض من البائعين المحتملين حتى تتمكن من مقارنة ما يقدمونه بسرعة. أو استخدمها لجمع الملاحظات من الحضور حتى تتمكن من التأكد من أن فعاليتك القادمة أفضل.

تتبع كل ذلك في الوقت الفعلي على لوحة تحكم مركزية سهلة الاستخدام. لوحات معلومات ClickUp قابلة للتخصيص بشكل كامل حتى تتمكن من إنشائها لتمنحك رؤى عميقة حول تقدم ونجاح فعاليتك. 🙌

ClickUp أفضل الميزات

تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر، لكل منها تاريخ بداية ونهاية خاص به، وإظهار أي تبعيات ذات صلة

التحكم في الوصول إلى مناطق محددة من مساحة العمل الخاصة بك للضيوف والعملاء

اضبط الإشعارات لتذكير نفسك والآخرين بالمهام الهامة

اجعل التعاون سهلاً وأبقِ الجميع على المسار الصحيح من خلال قوائم المراجعة وأولويات المهام الواضحة ليوم الحدث

الدردشة مع فريقك داخل ClickUp، مع الاحتفاظ بجميع المحادثات في مكان واحد

استخدم جهازاً محمولاً للوصول إلى نظام ClickUp القائم على السحابة من أي مكان، بما في ذلك مكان الفعالية

من خلال التكامل مع Salesforce، امنح فريق المبيعات لديك إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها للمتابعة مع العملاء المحتملين بعد الفعالية

قيود ClickUp

هناك الكثير من الوظائف المفيدة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتستوعب كل ذلك

لم يصل تطبيق الهاتف المحمول بعد إلى مستوى تطبيق سطح المكتب، ولكن فريق ClickUp يعمل على تطويره

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. سي فنت

عبر Cvent Cvent عبارة عن منصة مخصصة لإدارة الفعاليات تعمل على أتمتة كل شيء بدءاً من البحث عن مكان وتخطيط الجدول الزمني الخاص بك إلى تسجيل الحضور وتتبع عائد الاستثمار (ROI). يمكن استخدامه للمؤتمرات الشخصية الكبيرة وورش العمل الصغيرة والفعاليات الافتراضية مثل الندوات عبر الإنترنت وكل ما بينهما. 🧑‍🏫

من خلال التركيز القوي على مشاركة الحضور والعملاء، يساعدك النظام على إنشاء موقع إلكتروني ذي علامة تجارية وتخصيص جميع عمليات التسويق الخاصة بك. ويمكنك أيضاً إدارة الطلبات والموافقات على المنصة، والتفاعل مع البائعين، وتتبع ميزانيتك، وإعداد التقارير لأصحاب المصلحة.

أفضل ميزات Cvent

خطط لفعاليتك وروّج لها مباشرةً من المنصة

إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من الأماكن والموردين

تعاون مع فريقك أثناء التنقل عبر تطبيق الهاتف الجوال

تسجيل الحضور من المنصة وطباعة الشارات حسب حاجتك إليها

استخدم Cvent لفعاليات متعددة في نفس الوقت

يعمل دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لذا فهو متاح دائماً إذا احتجت إليه

قيود Cvent

يشعر بعض المستخدمين أن المنصة باهظة الثمن إلى حد ما ويفضلون خيار حزمة أرخص

إنه نظام معقد جداً ويمكن أن يكون مربكاً بعض الشيء إذا لم تكن خبيراً بالتكنولوجيا

تسعير #### تسعير Cvent

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Cvent

G2: 4.3/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 900 تقييم)

3. جراب التخطيط

عبر جراب التخطيط Planning Pod هي أداة لإدارة علاقات العملاء لمنظمي الفعاليات المحترفين ومنظمي الحفلات أو الأماكن أو فرق إدارة البائعين . يساعدك على إنشاء صفحة ويب خاصة بالحدث وإعداد قوائم مراجعة ومسارات ومهام المشروع، كما أنه يحتوي على نماذج تسجيل مدمجة عبر الإنترنت.

يأخذ برنامج إدارة الفعاليات هذا إدارة جهات الاتصال إلى المستوى التالي، مما يسمح لك بمعرفة الأحداث التي يحضرها عملاؤك وأي مستندات مرتبطة بهم وفواتيرهم، من بين أشياء أخرى. بمجرد وجود عميل محتمل في النظام، يمكنك إدارة خط أنابيب المبيعات الخاص به، وتعيين الاجتماعات، وتخصيص الاتصالات. 📤

تخطيط جراب التخطيط أفضل الميزات

تبسيط التواصل من خلال تكامله مع البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي

تضمين نموذج ويب قابل للتخصيص على موقع الويب الخاص بك لالتقاط العملاء المحتملين

استخدم النظام لتصميم مخطط الأرضية وترتيبات الجلوس

إجراء المدفوعات عبر الإنترنت من خلال المنصة

قيود تخطيط #### تخطيط الحجرة

ليس من السهل دائماً على منظمي الفعاليات العثور على ما تبحث عنه في النظام

مكون الموقع الإلكتروني للفعالية غير قابل للتخصيص، لذا فأنت محدود فيما يمكنك القيام به

تسعير #### Planning Pod

المخطط: 59 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين (يتم دفعها سنويًا)

59 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين (يتم دفعها سنويًا) الشركات: 89 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين (تُدفع سنويًا)

89 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين (تُدفع سنويًا) المؤسسات 50: 129 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين (يتم إصدار فواتير سنوية)

129 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين (يتم إصدار فواتير سنوية) المؤسسات 75 فما فوق: اتصل لمعرفة الأسعار

تخطيط #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (17 تقييمًا)

4.2/5 (17 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4. إيفنت هب

عبر إيفنت هاب يعمل EventHub كمنصة إدارة لمنظمي الفعاليات الحية وكسوق للبائعين والعارضين والجهات الراعية التي تبحث عن فرص شراكة.

يقدم حل إدارة علاقات العملاء لإدارة الفعاليات هذا مجموعة من التطبيقات الرقمية، بما في ذلك نظام التوثيق الذي يسمح بالتوقيعات الإلكترونية، ومخططات الطوابق الحية التي تساعد في تصميم تخطيط الفعالية الخاصة بك، ووظيفة الدفع عبر الإنترنت.

وهو يمنحك رؤية مركزية للعمليات من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام، والنظام بأكمله قابل للتخصيص والتوسع، بحيث يمكنك إعداده لتلبية احتياجات عملك.

EventHub أفضل الميزات

تجميع مهامك حسب التاريخ أو الأولوية باستخدام فلاتر مخصصة

البحث عن البائعين والعارضين، وإدارة جميع الاتصالات معهم من خلال المنصة

جدولة التحديثات الدفعية في الوقت الفعلي ودفعات الإشعارات حتى يكون جميع المشاركين على اطلاع دائم بآخر المستجدات

يمكنك الوصول إلى معلومات الحدث من أي مكان، حيث إن النظام بأكمله قائم على السحابة 🌥️

قيود إيفنت هاب

تم تصميمه بشكل أساسي للأحداث الشخصية بدلاً من الأحداث الافتراضية

قد يحتاج تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض التحسينات الإضافية

تسعير #### EventHub

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات EventHub #### تقييمات ومراجعات EventHub

G2: 4.5/5 (مراجعة واحدة)

4.5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

5. إيفنت موبي

عبر إيفنت موبي EventMobi هي منصة متكاملة لتخطيط الفعاليات مع التركيز على تعزيز مشاركة الحضور.

وهي ترشدك خلال إنشاء موقع إلكتروني للتسويق للفعالية ودعوات عبر البريد الإلكتروني مع علامة تجارية قابلة للتخصيص. وإذا كانت فعاليتك افتراضية، فيمكنك تطبيق العلامة التجارية نفسها على مساحة الفعالية الافتراضية.

يمكن للحضور التسجيل عبر الإنترنت، ثم يمكنك تسجيل دخولهم عبر منصة EventMobi في الفعالية. يساعد تطبيق الفعالية المخصص على الهاتف المحمول ضيوفك في العثور على طريقهم ويحافظ على تفاعلهم مع وظائف مثل التلعيب واستطلاعات الرأي، ومكافأتهم على مشاركتهم.

كما تساعدهم أداة إدارة علاقات العملاء أيضاً على التواصل مع الحضور الآخرين والعارضين والجهات الراعية، بل وتساعدهم على عقد اجتماعات شخصياً أو عبر الإنترنت. 🤝

أفضل ميزات EventMobi

إدارة الفعاليات الشخصية أو الافتراضية أو المختلطة من منصة EventMobi

إنشاء قوائم مخصصة لمهام الفعاليات بناءً على الموقع والأولوية

تتبّع جميع إحصائياتك في الوقت الفعلي من لوحة تحكم مركزية، مما يجعل إعداد التقارير حول عائد الاستثمار أمراً بسيطاً

استخدم Zapier لإنشاء اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مع أجزاء أخرى من مجموعتك التقنية

يتوفر نظام إدارة علاقات العملاء لمنظمي الفعاليات ب 23 لغة

قيود EventMobi

يجد بعض المستخدمين أن خيارات التصميم محدودة بعض الشيء، على سبيل المثال، اختيار الخطوط والأدوات

قد يستغرق فهم الإعدادات المتقدمة التي تسمح بمزيد من التخصيص بعض الوقت لفهمها

تسعير EventMobi

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات EventMobi

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

6. الإثنين

عبر الاثنين تم تصميم يوم الاثنين لمساعدتك في التخطيط لجميع أنواع الفعاليات، بدءًا من اللقاءات الداخلية الصغيرة ولقاءات التواصل إلى المؤتمرات الكبيرة والفعاليات عبر الإنترنت. 👪

استخدم المنصة للتعاون مع فريقك الخاص والفرق الأخرى والبائعين خلال مرحلة التخطيط وأثناء الفعالية. خطط لعروضك الترويجية وقم بإدارة المواد التسويقية الخاصة بك، ثم قم بدمجها مع وسائل التواصل الاجتماعي لخلق الإثارة حول الحدث.

سجِّل الحاضرين باستخدام نماذج قابلة للتخصيص تغذي سير عملك. أرسل رسائل الترحيب، وأنشئ المهام وقم بإدارتها، وراقب الفعالية بأكملها في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات يوم الاثنين

إنه سهل وبديهي الاستخدام إلى حد ما

يجعل إدارة المهام والتعاون بسيطاً ويساعد على تبسيط سير العمل

يتم تحديثه في الوقت الفعلي حتى تعرف دائمًا مكانك أنت وفريقك بالضبط في العملية

إنه قائم على السحابة وقابل للتطوير بحيث يمكن استخدامه من قبل الشركات من جميع الأحجام

قيود يوم الاثنين

الاثنين هو أداة إدارة المشروع تساعدك على تخطيط الحدث وتنسيقه، لكنها لا تسمح لمنظمي الأحداث بحجز العملاء أو الحصول على أموال من خلال النظام

يشعر بعض المستخدمين أن لوحة التحكم يجب أن تكون أكثر قابلية للتخصيص لتلبية احتياجاتهم

تسعير يوم الاثنين

مجاني للأبد: مجاني لما يصل إلى مستخدمين اثنين

مجاني لما يصل إلى مستخدمين اثنين أساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) المعيار: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الإحترافي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)

7. غراء

عبر الغراء Glue Up هو حل لإدارة علاقات العملاء مصمم لإدارة المشاركة داخل المنظمات والمجتمعات غير الربحية. وهو يوفر منصة رقمية لمساعدتك على فهم أعضائك وإدارة عمليات العضوية، بالإضافة إلى التواصل وبناء العلاقات.

إن إدارة الأحداث غير المتصلة بالإنترنت أو عبر الإنترنت للأعضاء أو الأعضاء المحتملين أمر بسيط، حيث تساعدك المنصة على تبسيط سير عملك. يمكنك إنشاء صفحات الفعاليات، وتقديم مستويات مختلفة من الأسعار للأعضاء وغير الأعضاء، واختيار خيارات الدفع.

يمكن للحاضرين بعد ذلك التسجيل والدفع عبر الإنترنت، ويمكنك استخدام ماسح التذاكر المدمج لتسجيل الحضور إذا كانت الفعالية مباشرة. 📱

أفضل ميزات #### Glue Up

توليد ضجة حول فعاليتك وزيادة عضويتك من خلال حملات البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات

تسجيل أعضاء جدد من خلال نماذج الطلبات الرقمية القابلة للتخصيص، والتي تضيفهم أيضًا مباشرةً إلى قاعدة بيانات عضويتك

إرسال تذكير تلقائي عبر البريد الإلكتروني عبر النظام عند استحقاق رسوم العضوية

قم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لفعاليتك وقياسها على النظام

قيود الغراء

منصة إدارة علاقات العملاء هذه معقدة للغاية، وتحتوي على العديد من الميزات، مما يعني وجود منحنى تعليمي

يجد بعض المستخدمين أن نظام Glue Up باهظ التكلفة بعض الشيء، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمنظمات غير الربحية

تسعير Glue Up

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات غلو أب #### غلو أب

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييم)

8. ستوفا

عبر ستوفا اندمجت أفينتري مؤخرًا في شركة Stova، التي تصف نفسها بأنها "النظام البيئي النهائي لتكنولوجيا الفعاليات" يتسم نظام إدارة علاقات العملاء لإدارة الفعاليات هذا بالمرونة الشديدة والقابلية للتطوير، لذا يمكن استخدامه من قِبل جميع أنواع الشركات، وكذلك منظمي الفعاليات الفردية.

يمكنك إدارة اجتماعات التخطيط للفعاليات، وحجوزات الأماكن، وعروض البائعين، والميزانية والإنفاق، كل ذلك من خلال منصة Stova. يمكنك أيضاً الوصول إلى قوالب لمساعدتك في إنشاء موقعك الإلكتروني للفعاليات، ويمكنك إنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بك لاستخدامها مراراً وتكراراً.

تتدفق عملية تسجيل الحضور عبر الإنترنت بسلاسة إلى عملية حجز السفر والفنادق، ويمكنك طباعة الشارات والدعوات والشهادات من النظام. 📃

جميع بيانات الفعالية الخاصة بك مركزية، مما يجعل عملية المراقبة وإعداد التقارير المخصصة أمراً سهلاً للغاية.

ستوفا أفضل الميزات

تعاون مع جميع فرق التخطيط الخاصة بك عبر نظام Stova

استفد من الإعلانات والرعاية من خلال أدوات الإدارة وتطبيق الهاتف المحمول الذي يشارك المحتوى المدعوم مع الحضور

التكامل مع حلول برمجية أخرى مفيدة، مثل Salesforce أو Marketo، باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المدمجة

قيود Stova

التسعير يستهدف الحد الأعلى من السوق

العديد من الميزات تأتي بتكلفة إضافية، واختيار ما تحتاجه قد يكون مربكاً

تسعير ستوفا

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ستوفا

G2: 4.2/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

9. زوهو CRM

عبر زوهو CRM يعد حل إدارة علاقات العملاء من Zoho جزءًا من نظام Zoho البيئي الأوسع، وهو مناسب تمامًا لتخطيط الأحداث أيضًا. فهو يسمح لك بتتبع العديد من الأحداث المختلفة، كل ذلك في مكان واحد.

استخدم معايير مخصصة لإنشاء قائمة بجهات الاتصال المستهدفة من قاعدة بياناتك الحالية وإرسالها بالبريد مباشرةً من المنصة. يمكنك إعداد استجابات تلقائية بحيث عندما تقوم جهات الاتصال هذه بالتسجيل للحضور، تتلقى رسائل تأكيد ومتابعة عبر البريد الإلكتروني لمواصلة المحادثة. 📨

أثناء الفعالية، يقوم تطبيق ماسح ضوئي يمكنه قراءة 17 لغة مختلفة بجمع البيانات مباشرةً من بطاقات العمل. ثم تتم إضافة العملاء المحتملين الجدد من الفعالية تلقائيًا إلى قاعدة البيانات - مع علامة لهذا الحدث - لزيادة جمهورك.

أفضل ميزات Zoho CRM

مراقبة إشارات الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من رؤية مدى وصولك والرد على المنشورات مباشرةً

تصفية جميع بياناتك لتحليل المعلومات التي تحتاجها وإعداد تقارير عنها

قم بقياس نجاح فعاليتك من خلال قياس المبيعات التي تأتي من العملاء المحتملين الجدد

قيود Zoho CRM

قد تبدو واجهة المستخدم معقدة عند بدء استخدامها لأول مرة

اشتكى بعض المستخدمين من عدم فعالية فريق دعم العملاء في حل مشكلاتهم

تسعير Zoho CRM

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الأقصى: 52 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (أكثر من 2,400 تقييم) - ل Zoho CRM

4.0/5 (أكثر من 2,400 تقييم) - ل Zoho CRM Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,300 تقييم)

10. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 هو نظام إدارة علاقات العملاء لمنظمي ومديري الفعاليات، ويمكن استخدامه للفعاليات عبر الإنترنت أو الفعاليات المختلطة. أدوات إدارة المشاريع و التقويمات المشتركة تساعدك على تخطيط وتنظيم لوجستياتك. 🗓️

بعد ذلك، بمجرد أن تصبح جاهزاً، يمكنك التواصل مع جهات الاتصال الموجودة في قاعدة بياناتك أو البدء في جمع البيانات عن العملاء المحتملين الجدد الذين قد يرغبون في حضور فعالياتك. كما يتيح لك أيضاً إدارة البائعين وتخزين معلومات عن خدماتهم وأسعارهم.

أدوات التسويق تجعل من السهل التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية. ويمنحك عرض الملف التعريفي لجهات الاتصال بزاوية 360 درجة نظرة تفصيلية على تاريخ العلاقة مع كل عميل، مما يضيف عمقاً إلى مشاركتك.

أفضل ميزات Bitrix24

استفد من العدد غير المحدود من السجلات المسموح به - مع حقول مخصصة متعددة - في إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة

استيراد أو تصدير بيانات CRM من أو إلى ملف Excel أو CSV حسب الحاجة

استخدم نظام Bitrix الأساسي عبر متصفح أو كتطبيق على سطح المكتب أو على نظام iOS أو جهاز محمول يعمل بنظام Android

قيود Bitrix24

هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للارتياح مع النظام

واجهة المستخدم معقدة للغاية وليست بديهية للغاية

تسعير Bitrix24

الأساسي: 49 دولارًا شهريًا لفريق يصل إلى 5 مستخدمين

49 دولارًا شهريًا لفريق يصل إلى 5 مستخدمين قياسي: 99 دولارًا شهريًا لفريق يصل عدد مستخدميه إلى 50 مستخدمًا

99 دولارًا شهريًا لفريق يصل عدد مستخدميه إلى 50 مستخدمًا احترافي: 199 دولاراً شهرياً لفريق يصل عدد مستخدميه إلى 100 مستخدم

199 دولاراً شهرياً لفريق يصل عدد مستخدميه إلى 100 مستخدم المؤسسة: 399 دولارًا شهريًا لفريق يصل عدد مستخدميه إلى 250 مستخدمًا (رسوم إضافية لمزيد من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 750 تقييم)

قم بتبسيط تخطيط الأحداث الخاصة بك مع أفضل حل لإدارة علاقات العملاء

يتطلب التخطيط لفعالية ما اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل، وعمليات ناجحة، وتعاوناً مع فريقك بأكمله. هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها بدءًا من تحديد الخدمات اللوجستية، وإعداد موقع إلكتروني للفعالية، وتلقي التسجيلات عبر الإنترنت لتسجيل الأشخاص في اليوم المحدد، والحفاظ على تفاعلهم، ثم المتابعة بعد ذلك.

تعمل أنظمة إدارة علاقات العملاء لإدارة الفعاليات على أتمتة العديد من هذه المهام، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء. كما أنها تنجز الأمور بشكل أسرع، مما يمنحك المزيد من الوقت لقضاء المزيد من الوقت في تحقيق أهدافك الحقيقية للحدث: توليد عملاء محتملين وبناء العلاقات، وفي النهاية تحقيق المبيعات التي تعزز أرباحك النهائية. 📈

ClickUp هو متجرك الشامل لإدارة الفعاليات. فمع أدوات إدارة المشاريع والمهام، ونظام إدارة علاقات العملاء المدمج، وقوالب لكل جانب من جوانب التخطيط للفعاليات (بالإضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى)، فهو يوفر لك كل الدعم الذي تحتاجه. اشترك مجاناً مع ClickUp اليوم - وأنشئ فعالية مذهلة بكل الطرق. 🎆