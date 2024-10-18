7 أفضل 7 برامج مجانية لتخطيط الأحداث (أدوات إدارة الأحداث) 2025

لنكن صريحين:

التخطيط للفعاليات أمر صعب

فهناك التخطيط، وحجز التذاكر، وترتيب المقاعد، وإشراك الحاضرين في الفعالية، وغير ذلك الكثير. وبصفتك منظماً للفعاليات، فإن التعامل مع كل ذلك قد يبدو وكأنك تحاول منع كلبك من مضغ حذائك. إنه أمر مستحيل!

ومع ذلك، يمكن لبرامج إدارة الفعاليات عالية الجودة أن تسهل عليك الأمور حقًا. في هذه المقالة، سنسلط الضوء على كيف يمكن أن تساعدك برامج إدارة الفعاليات المجانية في إدارة فعالياتك بسلاسة.

لنبدأ هذا الحدث!

كيف تختار أفضل برنامج لإدارة الفعاليات؟

قبل أن نصل إلى قائمة أدوات تخطيط الفعاليات، عليك أن تعرف ما الذي تبحث عنه في أداة أو حل برمجي لإدارة الفعاليات.

كما يمكنك معرفة المزيد عن إدارة مشروع الحدث هنا .

إليك بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك لاتخاذ القرار الصحيح:

هل يتيح لك برنامج الفعالية المجاني هذا التعاون مع العديد من أصحاب المصلحة في الفعالية مثل الحضور والرعاة والبائعين؟

هل تقنية الفعالية مناسبة للفعاليات الشخصية أو حدث افتراضي أو كليهما؟

هل يجب أن تحتوي أداة تخطيط الفعالية على أدوات تسويقية مدمجة لمساعدتك أنت أو العارضين في جذب المزيد من الزوار؟

هل برنامج تخطيط الفعاليات سهل الاستخدام لجميع مستويات منظمي الفعاليات؟

هل يتيح لك البرنامج تتبع تقدمك وإنجازاتك؟

هل يدعم التطبيق عمليات التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من أشكال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

والأهم من ذلك، هل هو أداة شاملة لإدارة الفعاليات يمكنها جمع المعلومات المتعلقة بالفعالية تحت سقف واحد؟

خذ دقيقة وفكر في الأمر. 🤔

سيساعدك هذا في العثور على الأداة المناسبة للمهمة.

النوع الذي يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها و لا شيء آخر.

_هل حصلت على إجاباتك؟

حسنًا إذن، دعنا نتحقق من بعض برامج إدارة الفعاليات والتخطيط للفعاليات.

أفضل 7 برامج مجانية لإدارة الفعاليات

إليك أفضل سبعة برامج مجانية لإدارة الفعاليات يمكنك الحصول عليها اليوم:

1. ClickUp

أولًا: ClickUp، أحد أجهزة ClickUp في العالم الأعلى تصنيفًا برنامج إدارة المشاريع.

باستخدام ClickUp، يمكنك تبسيط جميع عمليات التخطيط للفعاليات وإدارة الحضور. _مجانًا!

الميزات الرئيسية لبرنامج ClickUp

A. جدولة الأحداث والمهام مع عرض التقويم وجود شخصين زائدين في حفل زفاف قد يكون حلقة تلفزيونية مضحكة.

ولكن في التخطيط للمناسبات؟

إنه كابوس!

تجنب مثل هذه المواقف المحرجة وحافظ على التخطيط وخط سير الرحلة محدثة باستخدام عرض التقويم في ClickUp.

استخدمه لـ الخطة والجدول الزمني، وحتى إدارة الموارد للحدث الخاص بك و تصورها في التقويم .

قم بسحب المهام وإفلاتها لجدولتها في عرض تقويم ClickUp.

كما يتيح لك ClickUp أيضًا دمج مهامك المفضلة تطبيقات التقويم مثل تقويم جوجل , أوتلوك، تقويم أبل إلخ.

بدلاً من ذلك، تحقق من عرض الجدول الزمني لتخطيط الحدث بأكمله وتعيين المهام من نفس المكان.

B. أنجز المهام معًا باستخدام تعيينات متعددة سواء كان الأمر يتعلق بالعصف الذهني لموضوعات الفعاليات أو التنظيف بعد الحفل، فإن بعض الأمور تحتاج إلى فريق عمل.

لمثل هذه المهام، لديك خاصية تعيينات متعددة في ClickUp. استخدمه لتعيين المهام لأكثر من شخص واحد وحتى لفريق كامل.

ليبدأ العمل الجماعي!

قم بتعيين المهام بسهولة إلى عدة أشخاص في ClickUp.

C. اقتراح التغييرات مع التدقيق يمكنك النجاة من الانهيار الجليدي

ولكن لا يمكنك النجاة من الخطأ الإملائي في كتابة اسم ضيفك على بطاقة الدعوة.

احرص على أن تكون مواد فعاليتك خالية من الأخطاء بنسبة 100% وذات مظهر مثالي مع ميزات التدقيق في ClickUp.

استخدمها لإضافة علامات واضحة على نماذج التصميم لضمان حصولك على أفضل دعوة في المدينة. 🎉

أضف تعليقات للتعاون على الصور والصور المتحركة والمزيد باستخدام أداة التدقيق في ClickUp.

D. لا تفوّت المهام المهمة مع التذكيرات و الأولويات تخيل نسيان التقاط لافتة الحدث.

أو استبدال تلك المناديل الصفراء التي كرهها العميل.

فقط قم بإلغاء خطة عطلة نهاية الأسبوع تلك. تنهّد.

بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين تذكيرات في ClickUp وتجنب مثل هذه الحوادث المؤسفة في المقام الأول.

أضف تواريخ الاستحقاق بسهولة إلى التذكيرات.

وأنت تعرف ما يقال عن الإدارة الفعالة... الأمر كله يتعلق بتحديد أولوياتك بشكل صحيح.

حسنًا، لدينا الشيء المناسب لك.

صنف مهامك وفقًا للأولويات العاجلة أو العالية أو العادية أو المنخفضة. بهذه الطريقة، يعرف فريقك بالضبط كيف يخططون لأيامهم.

E. وفر الوقت مع قوالب الفريق يحتوي ClickUp على العديد من قوالب تخطيط الفعاليات لجميع أنواع الفرق، بما في ذلك إدارة الفعاليات , CRM , تصميم , التمويل والمزيد.

استخدم أحدها لإنشاء نظام إدارة حدث أو سير عمل فوري لفعاليتك القادمة وتوفير بعض الوقت الثمين. ⌚

استخدم قوالب ClickUp الجاهزة أو أنشئ قوالب جديدة لحفظ مشاريعك ومهامك الأكثر استخدامًا.

يمكنك دائمًا إنشاء عملية التخطيط الخاصة بك و القالب لإعادة استخدامها في المستقبل.

لا تنسى استخدام حالات المهام المخصصة لجعل سير عملك مخصصًا قدر الإمكان.

إيجابيات #### ClickUp

تحويل التعليقات إلى مهام بسيطة عن طريق تعيينها

تتبع الوقت للمهام المختلفة داخل ClickUp باستخدام تتبع الوقت الأصلي توثيق عمليات الحدث الخاص بك باستخدام المستندات استضافة الندوات والمؤتمرات والفعاليات الافتراضية للشركات عبر الإنترنت أو أي نوع من الفعاليات عبر الإنترنت باستخدام تكبير التكامل

استخدام الحقول المخصصة لحساب الصيغ السهلة والمتقدمة للميزانيات

التكامل مع زندسك أوهبسبوت لإنشاء نظام التذاكر إلى جانب إدارة الحدث الخاص بك

استخدم المهام المتكررة لتخصيص ما تريد تكراره

تصور مفاهيم الحدث الخاص بك وقم ببعض التخطيط المحكم باستخدام الخرائط الذهنية استخدم وضع عدم الاتصال لمواصلة إدارة الأحداث حتى عندما يكون الإنترنت معطلاً

انقر فوق تطبيق الجوال متاح لمستخدمي iOS و Android

كليك أب سلبيات

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات

ولكن لا تقلق!

يعمل فريق عملنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تقريبًا لضمان معالجة اقتراحاتك وحل مشكلاتك دائمًا.

تفقد موقعنا خارطة طريق التطوير **_لرؤية ما يخبئه لنا المستقبل....

تسعير #### ClickUp

لدى ClickUp ثلاثة خيارات للتسعير:

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

(الأفضل للاستخدام الشخصي) خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/للأعضاء شهريًا)

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولارًا/للأعضاء شهريًا) خطة الأعمال الإضافية (الأفضل للفرق المتعددة (19 دولارًا/عضو شهريًا)

تقييم المستخدم #### ClickUp

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 2300 تقييم)

الاستخدام قالب تخطيط الحفلات الخاص ب ClickUp لفعاليتك القادمة! قم بتنزيل هذا النموذج

2. الجداول الاجتماعية

برنامج مجاني آخر لإدارة الفعاليات هو Social Tables. ويتمثل تخصصه في تخطيط الفعاليات، والذي يتيح لك فرز ترتيبات الجلوس في مكانك.

لا يذهب أي شخص يحضر أي فعالية بدون مقاعد!

يعد Social Table رائعاً أيضاً لجذب العملاء المحتملين مباشرةً من موقعك الإلكتروني للفعالية. يحتوي البرنامج أيضاً على تطبيق لتسجيل الدخول عبر الهاتف المحمول لتسريع عملية التسجيل في الفعالية.

_إذن فهو مثالي؟

بالتأكيد، إذا كنت لا تمانع في عدم وجود مهام أو مواعيد نهائية أو تكامل مع أدوات التواصل مثل Zoom و Gmail، إلخ.

كما أنه ليس لديهم تطبيق أندرويد.

نحن نشعر بكم يا مستخدمي أندرويد.

الجداول الاجتماعية #### الميزات الرئيسية

يتيح لك تحميل مخططات طوابق PDF

يتيح لك إجراء تخطيط مخصص ثلاثي الأبعاد للفعاليات

يتيح لك إدارة الضيوف وتفاصيلهم

إيجابيات الجداول الاجتماعية

يدعم تعاون فريق العمل في الوقت الفعلي وتحديثات بشأن تسجيلات الحضور

يتيح لك عرض التحليلات لاكتشاف ذروة حضور الفعالية

يتيح للعملاء عرض التعديلات التي تم إجراؤها على مخططات الفعاليات في الوقت الفعلي

سلبيات الجداول الاجتماعية

يسمح الإصدار المجاني بحدث واحد نشط فقط في كل مرة ومخطط طابق واحد لكل حدث

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت

ليست مثالية لإدارة المهام

الجداول الاجتماعية تقدم خيارين للتسعير:

أساسي (مجاني) : 150 مقعدًا للحضور، وحساب مستخدم واحد، والتعاون في الوقت الفعلي

: 150 مقعدًا للحضور، وحساب مستخدم واحد، والتعاون في الوقت الفعلي احترافي (199 دولارًا شهريًا): 250 مقعدًا للحضور، ودعم البريد الإلكتروني، وحدثين نشطين

تقييم مستخدم الجداول الاجتماعية

Capterra : 4.5/5 (26 تقييم)

: 4.5/5 (26 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. مشمش بري

التالي هو المشمش البري

_هل يشتهي أحدكم المشمش الآن؟ 😋

حسنًا، بصرف النظر عن الرغبة الشديدة في تناول المشمش، فإن Wild Apricot هو برنامج لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت ومنافس جيد في قائمة أدوات إدارة الأحداث المجانية هذه.

فهو يوفر الأدوات المناسبة لمشاركة الحضور قبل وأثناء وبعد الفعالية.

ومع ذلك، بالنسبة لبرنامج إدارة الأحداث، لا يوجد لدى Wild Apricot طريقة لتعيين المهام لأفراد طاقمك.

لحسن الحظ، على عكس الجداول الاجتماعية، يحتوي البرنامج على تطبيق للفعاليات على الهاتف المحمول لكل من أجهزة iOS و Android. ولكن هناك مشكلة.

تطبيق أحداث الجوال لا يأتي مجاناً. 🤷

الميزات الرئيسية لـ #### وايلد المشمش البري

يتيح لك تخصيص نماذج التسجيل

يسمح بالترويج الآلي للفعالية عبر البريد الإلكتروني

يتيح لك تتبع رسوم التسجيل وتحصيلها

إيجابيات المشمش البري

تقارير تلقائية عن مداخيل الفعاليات

قاعدة بيانات العضوية عبر الإنترنت للأعضاء

أدوات تسويق للفعاليات مثل أدوات إنشاء مواقع الويب السريعة مع قوالب متوافقة مع الأجهزة المحمولة

سلبيات المشمش البري

لا توجد معالجة للدفع عبر الإنترنت في الإصدار المجاني

لا توجد قدرات لجدولة المهام أو تعيينها

لا يوجد تطبيق لنظام ويندوز أو ماك

تسعير وايلد أبريكوت

يحتوي Wild Apricot على ستة خيارات تسعير:

مجاني : يشمل 50 جهة اتصال، واستيراد قاعدة البيانات، وتسجيل الضيوف

: يشمل 50 جهة اتصال، واستيراد قاعدة البيانات، وتسجيل الضيوف شخصي (40 دولارًا في الشهر) : يشمل 100 جهة اتصال، وبيع التذاكر عبر الإنترنت، والتذكير الآلي

: يشمل 100 جهة اتصال، وبيع التذاكر عبر الإنترنت، والتذكير الآلي مجموعة (50 دولارًا في الشهر) : يشمل 50 جهة اتصال، واستضافة موقع الحدث على AWS، وتطبيق الأعضاء والمشرف

: يشمل 50 جهة اتصال، واستضافة موقع الحدث على AWS، وتطبيق الأعضاء والمشرف المجتمع (90 دولارًا شهريًا) : يشمل 500 جهة اتصال، وتكامل ووردبريس، وفواتير البريد الإلكتروني التلقائية

: يشمل 500 جهة اتصال، وتكامل ووردبريس، وفواتير البريد الإلكتروني التلقائية احترافي (160 دولارًا شهريًا) : يتضمن 2000 جهة اتصال، وتسعير المتجر الإلكتروني للأعضاء فقط، والسحب والإفلات لبناء الموقع الإلكتروني

: يتضمن 2000 جهة اتصال، وتسعير المتجر الإلكتروني للأعضاء فقط، والسحب والإفلات لبناء الموقع الإلكتروني شبكة (290 دولارًا شهريًا): تشمل 5000 جهة اتصال، ومُنشئ الفواتير التلقائي، وتسجيل قائمة الانتظار

تقييم المستخدم #### تقييم المستخدم Wild Apricot

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) G2: 4.1/5 (26 تقييم)

4. خياط التذاكر

رقم أربعة في القائمة هو تذكرة خياط التذاكر.

يصف نفسه بأنه تطبيق إدارة الفعاليات المفضل لديك لحجز التذاكر.

يعد تطبيق تذاكر الفعاليات هذا أحد أفضل التطبيقات التي ستجدها في سوق برامج إدارة الفعاليات عندما يتعلق الأمر ببيع التذاكر لكل من الفعاليات المجانية والمدفوعة.

سواء كان تقوم بجمع التبرعات أو تستضيف مؤتمراً أكاديمياً أو حفلة، يمكنك بيع التذاكر لكل هذه الفعاليات على Ticket Tailor.

لسوء الحظ، لا تتطابق مع برامج التخطيط الأخرى.

لا يمكنك التخطيط لفعالية أو تصميم سير العمل به. يمكنك إدارة تذاكر الفعاليات والحضور اليومي، ولكن هذا كل شيء.

لذا إذا كنت تبحث عن المزيد، فقد تضطر إلى البحث عن بديل.

تذكرة خياط التذاكر الميزات الرئيسية

شباك تذاكر مدمج يمكنك تضمينه في موقعك الإلكتروني

تسليم التذاكر آلياً عبر البريد الإلكتروني القابل للتخصيص

تطبيق مسح التذاكر لإدارة يوم الفعالية

إيجابيات تذاكر تيكيت تيلور

خيارات دفع متعددة لمشتري التذاكر

يدعم الكثير من عمليات الدمج، بما في ذلك MailChimp وZapier وGoogle Analytics

يتيح لك بيع تذاكر محمية بكلمة مرور للمجموعات الخاصة أو كبار الشخصيات

سلبيات خياط التذاكر

لا توجد تطبيقات جوال (لديهم تطبيق منفصل لتسجيل الدخول يسمى Tazotix)

يجب عليك دفع رسوم عن كل تذكرة مباعة بعد أول خمس تذاكر

لا يسمح ببيع التذاكر عبر الإنترنت إلا على صفحات فيسبوك التي يزيد عدد الإعجابات عليها عن 2000 إعجاب

تسعير تذاكر تازوتيكس

لدى Ticket Tailor ثلاثة خيارات للتسعير:

الأحداث المجانية : تشمل تذاكر مجانية لأي حدث مجاني

: تشمل تذاكر مجانية لأي حدث مجاني الدفع المسبق (0.26 دولار/التذكرة) : يشمل الدفع دون اتصال بالإنترنت، وقسم الاتصال بمنظمي الحدث، ونموذج الدفع القابل للتخصيص

: يشمل الدفع دون اتصال بالإنترنت، وقسم الاتصال بمنظمي الحدث، ونموذج الدفع القابل للتخصيص الدفع أثناء التنقل (0.65 دولار/التذكرة): يشمل أنواع تذاكر غير محدودة، ولوحة تحكم تحليلية، وأحداث غير محدودة

تذكرة خياط التذاكر تقييم المستخدم

Capterra : 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم) G2: 4.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. جراب التخطيط

Planning Pod هو برنامج ممتاز لإدارة الفعاليات. تساعد مجموعة ميزاته الرئيسية في إدارة المكان وتخطيط القاعة.

سواء كان الأمر يتعلق بإشراك الحضور، أو إدارة عمليات تسجيل الحضور، أو التعامل مع إدارة التسجيل، أو معالجة الدفع عبر الإنترنت، يهدف برنامج Planning Pod إلى جعل كل ذلك بسيطاً.

ومع ذلك، ما يزعجنا حقًا هو الإصدار المجاني من Planning Pod.

وهو غير موجود.

نحن نعلم. نعلم ذلك.

من المفترض أن تكون هذه قائمة بالأدوات المجانية.

لكن الأداة معروفة جداً، لذا لم نستطع تركها!

لسوء الحظ، هناك المزيد من المشاكل

خطتها الأساسية تدعم حدثين فقط في المرة الواحدة.

لذلك إذا كنت مدير حدث مبتدئ ولديك حدثين فقط، فقد يناسبك Planning Pod. أما بالنسبة للمنظمين الكبار أو المتخصصين في تنظيم الفعاليات، فقد لا ينتهي بحثك عن الحل المناسب لإدارة الفعاليات هنا.

الميزات الرئيسية لـ Planning Pod

يوفر أداة إنشاء صفحات ويب للفعاليات

لديه إدارة أماكن إقامة حفلات الزفاف والمطاعم ونوادي الجولف وغيرها

يقدم تقارير الإنتاجية ولوحات المعلومات

محترفو تخطيط #### محترفو التخطيط

يقدم الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق ويسمح بالتخطيط الافتراضي للفعاليات

لديه دعم عبر البريد الإلكتروني والدردشة

يقدم نماذج مدمجة للتسجيل عبر الإنترنت ونماذج الرد على الدعوة

سلبيات جراب التخطيط

من الناحية الفنية، يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا فقط؛ لا توجد خطة مجانية

لا يوجد دعم تكامل للباقات الأساسية أو باقات المخططين

مكلف للغاية بالنسبة لبرنامج تخطيط الفعاليات وتسجيل الفعاليات عبر الإنترنت فقط

تسعير حزمة التخطيط

لدى Planning Pod ثلاثة خيارات تسعير:

أساسي (19 دولارًا في الشهر) : يشمل عددًا غير محدود من المستخدمين والتسجيل عبر الإنترنت وقائمة الحضور

: يشمل عددًا غير محدود من المستخدمين والتسجيل عبر الإنترنت وقائمة الحضور المخطط (39 دولارًا في الشهر) : يشمل معالجة دفع الفواتير ومسارات الرحلات والتقويمات

: يشمل معالجة دفع الفواتير ومسارات الرحلات والتقويمات الأعمال (69 دولارًا في الشهر): يشمل الميزانيات والاستبيانات وإدارة علاقات العملاء

تخطيط #### تقييم المستخدم

Capterra : 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا) G2: 4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. nTask

بعد ذلك، لدينا ن مهمة

أداة لإدارة المشاريع تتجاوز مجرد برنامج نموذجي لإدارة الأحداث.

فمع قوائم المهام وقوائم المراجعة، تضمن هذه الأداة أن أي شخص يتطلع إلى حضور فعالياتك لن يمر دون أن يلاحظه أحد أو لا يلاحظه أحد!

قم بإدارة الأنشطة الواقعية وفعاليات الشركات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاجتماعات مع المسؤولين المهمين عبر التسلسل الهرمي التنظيمي.

يتوفر nTask للمستخدمين عبر منصات Android و iOS.

ميزات nTask الرئيسية

إنشاء أحداث كمهام أو قوائم مهام، أو جعلها جزءًا من قائمة مراجعة لمشروع مهم

تفادي المخاطر من خلال ميزة إدارة المخاطر المدمجة

إدارة الضيوف وتفاصيلهم

إيجابيات المهام

إنشاء الحاضرين والمكلفين وتسجيلات الحضور من خلال وحدات مخصصة

إعداد الاجتماعات في جميع المجالات من خلال ميزة الاجتماعات

يتيح لك تحديد وقت الأنشطة من خلال نظام إدارة الوقت

سلبيات المهام

لا يمكن فرز المهام والملاحظات أبجدياً

لا يمكن تحرير الاجتماعات بعد النشر

يمكن أن يكون صعب الاستخدام بعض الشيء

تسعير المهام

القسط (3 دولارات/مستخدم/شهر) : يقدم عددًا محددًا من الميزات

: يقدم عددًا محددًا من الميزات الشركات (8 دولارات/مستخدم/شهر): ميزات غير محدودة ويمكن إصدار فواتير سنوية

ميزات غير محدودة ويمكن إصدار فواتير سنوية المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات (مبيعات جهات الاتصال): حلول بميزات مخصصة، ووضع العلامات البيضاء، وغير ذلك الكثير

تقييم مستخدم #### تقييم مستخدمين

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

7. إنفنت

في الحدث يتكون من متخصصين في تنظيم الفعاليات ومتخصصين في مجال الصوت والصورة مستوحاة من دفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الفعاليات.

وباعتباره برنامجاً عالمياً للتخطيط للفعاليات، فإن برنامج InEvent قادر على تجميع البيانات الأساسية لقياس العائد على الاستثمار والتحكم في الموردين وإدارة الميزانيات.

كما يتوفر لدى InEvent أيضاً تطبيقات للأجهزة المحمولة لنظامي iOS وAndroid، ناهيك عن إمكانية عقد اجتماعك الافتراضي مع فريقك في مكان العمل.

ولأن InEvent يدعم الشركات الكبيرة، فإنه يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً فقط.

ميزات InEvent الرئيسية

يمكنك الحصول على غرفة تحكم، وجلسات RTMP المتزامنة، ورعاية المعارض التجارية وغرف استراحة مؤتمرات الفيديو.

إدارة معلوماتك من خلال إدارة علاقات العملاء والتكامل وإدارة البيانات.

احصل على تقارير دقيقة ومفصلة على مستوى المؤسسة.

المحترفون في الحدث

رسائل الدردشة الخاصة 1-1 الخاصة.

تحليلات تقارير الردهة الافتراضية.

استوديو مباشر متاح.

في الحدث سلبيات

10 أرصدة مجانية فقط في الإصدار التجريبي.

تسعير InEvent

الأسعار الأساسية (2990 دولارًا أمريكيًا في السنة) : تشمل المشاركة المباشرة للفعالية في InEvent والتفاعل عبر الفيديو.

: تشمل المشاركة المباشرة للفعالية في InEvent والتفاعل عبر الفيديو. الأسعار السريعة (390 دولارًا أمريكيًا في السنة) : تشمل التسجيل والمشاركة المباشرة في حزمة واحدة.

: تشمل التسجيل والمشاركة المباشرة في حزمة واحدة. متقدمة (مبيعات الاتصال): تشمل العلامة التجارية المخصصة والبث المباشر عبر بروتوكول RTMP ومحاكاة البث المباشر.

تشمل العلامة التجارية المخصصة والبث المباشر عبر بروتوكول RTMP ومحاكاة البث المباشر. كامل (مبيعات (اتصل بالمبيعات): تشمل عمليات التكامل، ودعم واجهة برمجة التطبيقات، وفيديو عالي الدقة بالكامل، ودعم مدير المشروع.

تقييم المستخدم في الحدث

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

اجعل كل حدث حافل بالفعاليات مع ClickUp

كمنظمي فعاليات، فإن جدول أعمالك ممتلئ بالفعل.

كل لحظة قد تبدو وكأنها على بعد شبر واحد من الفوضى.

لهذا السبب أنت بحاجة إلى أداة تخطيط للفعاليات أو برنامج مجاني لإدارة المشاريع يمكنه وضع العمليات الرئيسية المتعلقة بالأحداث الرئيسية على الطيار الآلي.

وهنا يأتي دور ClickUp.

إنه قوي للغاية ويتكيف مع جميع أنواع الصناعات. علاوة على ذلك، فهو قابل للتخصيص بدرجة كبيرة لمساعدتك في الأماكن التي تتأخر فيها.

هل تتبع توزيع عبء العمل بين أفراد طاقمك؟ إعداد سير العمل لفريق الحدث؟

يمكن أن يساعدك ClickUp في القيام بكل ذلك على منصة واحدة.

لذلك احصل على ClickUp مجانًا اليوم واستضف فعالية ناجحة تلو الأخرى. للأبد 🤝