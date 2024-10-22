أفضل 10 برامج أحداث افتراضية لفرق العمل عن بُعد في 2025

استضافة الفعاليات الشخصية والندوات هي معاناة - بدءًا من الكوابيس اللوجستية لتنسيق الأماكن والحضور إلى إدارة مسارات السفر للمديرين التنفيذيين في مجلس الإدارة. لا عجب أن التحول إلى الفعاليات الافتراضية أصبح ضرورة.

ولا، فإن اختيار أداة أساسية للندوات عبر الإنترنت لأحداثك الافتراضية لن يفي بالغرض. بالتأكيد، تعد أدوات الندوات عبر الإنترنت رائعة للعروض التقديمية المباشرة بأسلوب المحاضرات والاجتماعات الافتراضية. ولكن إذا كنت تتطلع إلى إعادة إنشاء تفاعل الأحداث الفعلية، فأنت بحاجة إلى شيء أكثر قوة. 💪

هنا يأتي دور برامج الفعاليات الافتراضية. فهو يعتمد على أدوات الندوات عبر الويب مع ميزات متقدمة مثل التسجيل في الحدث، وحجز التذاكر، والغرف الفرعية، والتواصل، والتلعيب لمحاكاة متعة وثراء الفعاليات الشخصية.

مع وجود العديد من منصات برامج الفعاليات الافتراضية، من الصعب معرفة أي منها يستحق وقتك. ولكن لا تقلق، فقد قمنا بالمهمة حتى لا تضطر إلى ذلك. لقد جمعنا لك أفضل 10 منصات فعاليات افتراضية مثالية لأي نوع من الفعاليات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الفعاليات الافتراضية؟

عندما يتعلق الأمر باختيار برنامج الفعاليات الافتراضية لفعاليتك التالية، فإن الوضوح هو المفتاح. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها إذا كنت ترغب في العثور على البرنامج المناسب الذي يناسب حالة الاستخدام الخاصة بك:

سهل الاستخدام الواجهة: يجب أن يكون البرنامج سهل الإعداد (لمنظمي الفعاليات) والتنقل (للحاضرين في الفعالية) لضمان تجربة فعالية رقمية سلسة ✨

يجب أن يكون البرنامج سهل الإعداد (لمنظمي الفعاليات) والتنقل (للحاضرين في الفعالية) لضمان تجربة فعالية رقمية سلسة ✨ أنواع الفعاليات: سواء كنت ترغب في استضافة فعاليات شخصية أو افتراضية أو مختلطة، تأكد من أن برنامج الفعاليات الافتراضية الذي اخترته يحتوي على الميزات اللازمة للتعامل معها

سواء كنت ترغب في استضافة فعاليات شخصية أو افتراضية أو مختلطة، تأكد من أن برنامج الفعاليات الافتراضية الذي اخترته يحتوي على الميزات اللازمة للتعامل معها الميزات: تحقق من البرنامج لمعرفة أدوات ما قبل الحدث مثل التسجيل وحجز التذاكر، ووظائف إدارة الحدث مثل غرف الاستراحة، والتواصل، واستطلاعات الرأي، وميزات ما بعد الحدث مثل التحليلات والتشغيل

تحقق من البرنامج لمعرفة أدوات ما قبل الحدث مثل التسجيل وحجز التذاكر، ووظائف إدارة الحدث مثل غرف الاستراحة، والتواصل، واستطلاعات الرأي، وميزات ما بعد الحدث مثل التحليلات والتشغيل التحليلات: يجب أن يوفر برنامج الفعالية الافتراضية رؤى حول مشاركة الحضور وأداء الفعالية لإجراء تحسينات مستقبلية على تجربة المستخدم

يجب أن يوفر برنامج الفعالية الافتراضية رؤى حول مشاركة الحضور وأداء الفعالية لإجراء تحسينات مستقبلية على تجربة المستخدم التخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تخصيص نقاط التواصل مع الحضور (مثل الصفحات المقصودة وتسلسل البريد الإلكتروني وتطبيقات الفعاليات) لتعكس هوية علامتك التجارية

يجب أن تكون قادرًا على تخصيص نقاط التواصل مع الحضور (مثل الصفحات المقصودة وتسلسل البريد الإلكتروني وتطبيقات الفعاليات) لتعكس هوية علامتك التجارية عمليات التكامل: تحقق مما إذا كان برنامج الفعالية الافتراضية يتكامل مع منصات الويبينار المفضلة لديك وتطبيقات التسويق للفعاليات وإدارة علاقات العملاء و برنامج إدارة المشاريع لتبسيط تدفق البيانات

أفضل 10 برامج أفضل 10 برامج أحداث افتراضية لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أفضل 10 خيارات لبرامج الفعاليات الافتراضية التي تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات، مما يضمن سير فعالياتك، بغض النظر عن حجمها ونطاقها، بسلاسة ونجاح.

تم اختيار كل منها لميزاتها الفريدة ونماذج التسعير الخاصة بها. دعنا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه هذه البرامج.

1. انقر فوق

سحب وإسقاط المهام لتخطيط الحدث الافتراضي الخاص بك في عرض تقويم ClickUp

ClickUp هو أداة الإنتاجية المفضلة لديك من أجل تخطيط الأحداث . يعالج الأجزاء الصعبة، مثل إدارة الميزانيات وتوضيح أدوار أعضاء الفريق. وبهذه الطريقة، يمكنك أنت وفريقك التركيز على جعل فعاليتك الافتراضية ناجحة.

ابدأ الأمور مع قالب إدارة الأحداث في ClickUp . إنه بمثابة قائمة مرجعية رئيسية لكل ما يجب إنجازه. قم بتعيين المهام لفريقك، وحدد المواعيد النهائية، وراقب الميزانية دون عناء.

تصور المهام باستخدام طرق العرض المخصصة. تتيح لك طريقة عرض Kanban عرض حالات المهام وتحديثها في لمح البصر، وتمنحك طريقة عرض Gantt نظرة عامة على مدد المهام والتبعيات، وتبقيك طريقة عرض التقويم على اطلاع دائم بجميع الأحداث القادمة. 🗓️

العمل مع الآخرين أمر سهل للغاية مع ClickUp، حيث يمكنك مشاركة مشروعك مع فريقك أو الأقسام الأخرى أو البائعين والمقاولين الخارجيين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الدردشة وترك تعليقات على المهام وإضافة @إشارة إلى الأشخاص لجذب انتباههم.

من قال أنه لا يمكنك الاستمتاع بالتخطيط للفعاليات؟ استخدم ClickUp كـ برنامج إدارة المشاريع للفعاليات وأثبت خطأهم

أفضل ميزات برنامج #### ClickUp

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في ClickUp لتبادل الأفكار وتسريع إنشاء المحتوى

تتبع عبء العمل في الفريق وإعادة توزيع المهام لتجنب الإرهاق

احتساب الساعات المدفوعة مع تتبع الوقت ⏰ حساب الساعات المدفوعة مع تتبع الوقت ⏰

البقاء على رأس المهام مع التذكيرات والإشعارات

يمكنك الوصول إلى ClickUp على الويب وسطح المكتب (ويندوز وماك أو إس ولينكس) والجوال (أندرويد وiOS)

قيود ClickUp

ClickUp AI غير متوفر في الباقة المجانية

يحتاج المبتدئون إلى بعض الوقت للتعود على المنصة

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. ووفا

عبر هوفا Whova هو تطبيق الكل في واحد إدارة الأحداث منصة للفعاليات الشخصية والافتراضية والمختلطة. وهي تتعامل مع كل شيء من تسجيل الفعاليات وحجز التذاكر إلى الإدارة والتسويق.

بالنسبة للفعاليات الشخصية، تتيح لك Whova تصميم الكتيبات الرقمية وشارات الأسماء للحضور. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبسّط عملية تسجيل الدخول بخيارات مثل مسح رمز الاستجابة السريعة والبحث عن الحضور ومحطات الخدمة الذاتية باستخدام هاتف أو كمبيوتر محمول فقط. 💻

عندما يتعلق الأمر بالفعاليات الافتراضية، قم بإعداد البث المباشر ومقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا من خلال الاتصال بأكثر من 15 منصة بث وفيديو مثل Zoom وWebex وGoToMeeting وVimeo وYouTube Live. وأثناء الفعالية، استخدم الدردشة والأسئلة والأجوبة واستطلاعات الرأي للحفاظ على تفاعل الجميع.

أفضل الميزات

تعزيز الحضور مع حملات البريد الإلكتروني

السماح للمتطوعين في الفعالية بالمساعدة في تسجيل الحضور

التواصل مع الآخرين من خلال مسح بطاقات العمل وتبادل بطاقات العمل الإلكترونية وإرسال الرسائل

تلقي تحديثات الحدث في الوقت الفعلي عبر إشعارات الهاتف المحمول والرسائل داخل التطبيق ورسائل البريد الإلكتروني

القيود

هناك تأخيرات عرضية أثناء البث المباشر

لا يمكن للحاضرين تخصيص إشعاراتهم

لا يمكنك الرد على الرسائل في وضع سلسلة الرسائل

Whova التسعير

الاتصال لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Whova

ج2: 4.8/5 (1,300+ تقييم)

4.8/5 (1,300+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,900+ تقييم)

### 3. vFairs

عبر المعارض vFairs هو حل آخر لاستضافة الفعاليات الشخصية والافتراضية والمختلطة. إنه مليء بالأدوات اللازمة لتسجيل الفعاليات، وطباعة شارات الأسماء في الموقع، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحقيق الدخل، والتواصل، والتحليلات. 📊

الرائع في vFairs هو أنه يمكنك دمج الندوات عبر الإنترنت (المباشرة والمسجلة مسبقًا) من أدوات مثل Zoom وMicrosoft Teams وWebex في مساحات ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص، مما يجعل فعالياتك الافتراضية تبدو وكأنها واقعية.

قم بتخصيص هذه المساحات ثلاثية الأبعاد - بما في ذلك الردهات والقاعات وقاعات العرض - لتعكس هوية علامتك التجارية. وأضف لمسة مرحة مع الصور الرمزية المتحركة التي يمكن للحاضرين تخصيصها حسب الأعمار وألوان البشرة والملابس.

المعارض أفضل الميزات

استخدم الميزة الأصلية أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي لإعادة توظيف محتوى الندوة عبر الويب في مقالات المدونة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني

إشراك الحاضرين بألعاب التوافه وألعاب البحث عن المتصدرين وتدوير العجلة وكابينة التصوير وترتيب لوحة المتصدرين 🥇

مشاركة بطاقات العمل مع الحاضرين الآخرين والتواصل معهم عبر الرسائل النصية أو المكالمات أو الدردشة المرئية

إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لضمان نجاح فعالياتك

المعارض القيود

قد تبدو الواجهة الخلفية للمنصة مربكة للمستخدمين الجدد

تتطلب بعض التخصيصات المساعدة من فريق دعم vFairs

vFairs التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

المعارض التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. بيغ ماركر

عبر بيج ماركر BigMarker هي عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت للتسويق وتقديم جلسات ندوات تفاعلية عبر الإنترنت. استخدمها لزيادة جمهورك وزيادة الطلب على منتجاتك.

سواء كنت ترغب في استضافة ندوات عبر الإنترنت مباشرة أو عند الطلب أو دائمة الخضرة أو على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو ندوات متكررة، فإن BigMarker توفر لك ما تريد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث الجلسات مباشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook وYouTube وLinkedIn. 📱

يمكن توسيع نطاق المنصة لاستضافة الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بفضل ميزات مثل أداة إنشاء الصفحات المقصودة وإصدار التذاكر والتسويق عبر البريد الإلكتروني والتواصل والتلعيب وتحليلات الفعاليات.

أفضل ميزات BigMarker

قبول المدفوعات باستخدام حل الدفع الأصلي، أو Stripe، أو Authorize.Net

السماح للعارضين بمسح رموز الاستجابة السريعة للحضور لتوليد عملاء محتملين

إعداد عمليات تلقائية لتشغيل مقطع فيديو أو إرسال رسالة دردشة أو عرض عرض في أوقات محددة 🕕

ربط BigMarker مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء ومنصات الفعاليات الشهيرة مثل HubSpot وSalesforce وMailchimp و Eventbrite

قيود BigMarker قيود BigMarker

لا يوجد مؤشر في مجموعة أدوات التعليقات التوضيحية للندوات عبر الإنترنت

يقتصر وضع العلامات البيضاء على خطة المؤسسة

يستغرق الأمر بعض الوقت للاستفادة من ميزاته الشاملة

مؤشر كبير الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات BigMarker

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. سبوت مي

عبر سبوت مي SpotMe عبارة عن منصة فعاليات عبر الإنترنت لتقديم تجارب تفاعلية عبر تطبيقات الويب وتطبيقات الجوال ذات العلامات التجارية. سواءً كنت تدير فعالية شخصية أو افتراضية أو مختلطة، فإن SpotMe لديها جميع الأدوات التي تحتاجها، بدءاً من التسجيل والتسويق عبر البريد الإلكتروني إلى التواصل والتلعيب. 🕹️

يعد بث فعاليتك باستخدام SpotMe أمراً سهلاً للغاية. يمكنك إما استخدام SpotMe Studio الخاص بهم أو الاندماج مع المفضلات مثل Zoom أو Webex أو OBS.

يهتم SpotMe كثيراً بإمكانية الوصول. أضف تسميات توضيحية مغلقة وترجمات الترجمة إلى تدفقاتك. وبفضل تكامل Interprefy، يمكن للحاضرين الاستمتاع بالترجمة المباشرة بلغتهم الخاصة.

أفضل ميزات SpotMe

إخطار الحضور بالتحديثات المهمة من خلال الرسائل الفورية أو المجدولة

التفاعل أثناء الجلسات المباشرة مع ميزات تفاعلية مثل الأسئلة والأجوبة والاختبارات والتصفيق والدردشة

تصور تفاعلات الحضور داخل الفعاليات باستخدام الخرائط السلوكية

التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق مثل HubSpot وSalesforce وMarketo وVeeva

قيود سبوت مي

لا يمكنك تحقيق الدخل من الأحداث

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي حاد

الترجمة الفورية المباشرة عبارة عن وظيفة إضافية وغير مدعومة على متصفحات الويب والتطبيقات على الجوال

SpotMe التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SpotMe

G2: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.5/5 (14 مراجعة)

6. GoTo Webinar

عبر ندوة عبر الإنترنت GoTo Webinar هو برنامج لاستضافة الندوات عبر الإنترنت والأحداث عبر الإنترنت. ويمكنك إعداد صفحة مقصودة وتسلسلات بريد إلكتروني لزيادة الحضور والتقاط تفاصيل الحضور.

تدعم المنصة ما يصل إلى 3000 شخص يمكنهم الانضمام إلى ندوات مباشرة أو مسجلة مسبقاً عبر الإنترنت من أي متصفح ويب أو متصفح جوال. ومع ذلك، يحتاج منظمو الفعاليات وأعضاء اللجنة إلى تنزيل البرنامج. وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يكون مزعجاً، إلا أنه يساهم في توفير اتصال موثوق ومستقر. 🙌

الانتقال إلى ندوة عبر الإنترنت أفضل الميزات

استخدام أداة الجدولة للتذكير ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني قبل الحدث وبعده

نشر ندوات عبر الإنترنت على منصة GoTo للوصول إلى جمهور عالمي

احجز منتج حدث لمساعدتك في دعم ما قبل الحدث والدعم المباشر للحدث

إنشاء تقارير التسجيل والحضور والجلسات والمشاركة لقياس نجاح الندوة عبر الإنترنت

الانتقال إلى ندوة عبر الإنترنت القيود

واجهة الندوة المباشرة على الويب تبدو قديمة وغير متقنة

لا يمكنك مشاركة النوافذ المنبثقة للترويج للمنتجات

يحتوي منشئ الصفحة المقصودة على خيارات تخصيص محدودة

الذهاب إلى ندوة عبر الإنترنت التسعير

لايت : 59 دولارًا شهريًا لكل منظم

: 59 دولارًا شهريًا لكل منظم قياسي: 129 دولارًا شهريًا لكل منظم

129 دولارًا شهريًا لكل منظم المحترف: 249 دولارًا شهريًا لكل منظم

249 دولارًا شهريًا لكل منظم المؤسسات: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منظم

الذهاب إلى ندوة عبر الإنترنت التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 780 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 780 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. شينديج

عبر شينديج شينديج برنامج إدارة الفعاليات هو كل ما تحتاجه لتنظيم كل شيء بدءًا من المؤتمرات الافتراضية الصغيرة إلى مؤتمرات القمة والمعارض التجارية الكبيرة التي تستغرق عدة أيام. إنه مليء بوحدات التسجيل والمشاركة والتواصل لجعل فعالياتك ممتعة وجذابة. 🤩

يمكن للحاضرين الانضمام إلى فعالياتك مجاناً أو الحصول على إمكانية الدخول عن طريق شراء تذكرة أو التسجيل عبر فيسبوك أو لينكد إن أو الانضمام إلى قائمة ضيوف مقيدة. يمكنك قبول المدفوعات باستخدام PayPal أو Stripe.

تتيح لك أداة الإنتاج الأصلية التلاعب بتخطيطات متعددة للمتحدثين. وإذا كنت ترغب في إشراك جمهورك، فافتح منصة لجلبهم على المنصة على أساس من يأتي أولاً بأول.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات شينديج

بث الفعاليات على فيسبوك وX/تويتر ويوتيوب

استضافة فعاليات غير محدودة لمدة 40 دقيقة لما يصل إلى 100 مشارك على الباقة المجانية

الدردشة مع الحاضرين الآخرين بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة عبر الرسائل النصية أو الفيديو

تتبّع مقاييس المشاركة مثل المشاركة والأسئلة والردود على الاستطلاعات

قيود شينديج

تكامل LMS و Zapier متاح فقط في أعلى الخطط

واجهة المستخدم تبدو قديمة وغير بديهية

Shindig التسعير

مجاني

المبتدئ: 99 دولارًا شهريًا (1 مقعد إداري)

99 دولارًا شهريًا (1 مقعد إداري) تمهيدي: 750 دولارًا شهريًا (10 مقاعد إدارية)

750 دولارًا شهريًا (10 مقاعد إدارية) متقدم: اتصل لمعرفة الأسعار (مقاعد إدارية غير محدودة)

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (23 تقييم)

4.4/5 (23 تقييم) Capterra: 4.5/5 (9 تقييمات)

8. هاي سوميت

عبر هاي سوميت HeySummit هو برنامج أحداث افتراضي يتيح لك استضافة أحداث مباشرة ومسجلة مسبقاً من خلال الاتصال بأداة الندوات عبر الإنترنت التي تختارها. إذا كنت تفكر في تحقيق الدخل من الأحداث الخاصة بك، يتيح لك HeySummit الاتصال ب PayPal أو Stripe لقبول المدفوعات.

ولتحقيق مبيعات التذاكر، يمكنك تقديم بعض العروض الرائعة مثل الكوبونات والهدايا والعروض الخاصة والخصومات. وإذا لم يتمكن الحاضرون من تحمل سعر التذكرة بالكامل، يمكنك السماح لهم بتقسيمها إلى أقساط.

ميزة أخرى رائعة هي إدارة المتحدثين. أضف المتحدثين إلى فعاليتك وامنحهم إمكانية الوصول إلى لوحة تحكم المتحدثين الخاصة بهم. هنا، يمكنهم إنشاء ملفهم الشخصي وملء تفاصيل الجلسة، مما يجعل الأمر سهلاً بالنسبة لك وللمتحدثين لإدارة دورهم في الحدث.

أفضل ميزات #### HeySummit

الوصول إلى عدد غير محدود من الفعاليات والمتعاونين والحضور على جميع الخطط المدفوعة

عزز مبيعات التذاكر من خلال إعداد برامج تابعة للمتحدثين والحضور 💸

بث الفعاليات على فيسبوك ويوتيوب ولينكد إن

إعادة توظيف الفعاليات الخاصة بك في مقاطع قصيرة ومقالات وبودكاست

قيود مؤتمر القمة

قد تبدو المنصة مربكة للمستخدمين الجدد

ميزات مثل البث عبر البريد الإلكتروني، وحجز التذاكر المتقدم، وأكشاك الرعاة متوفرة فقط في الخطط الأعلى

HeySummit الأسعار

البداية: 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر

49 دولارًا أمريكيًا في الشهر النمو: 99 دولارًا/شهريًا

99 دولارًا/شهريًا النجاح: 349 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

349 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات القمة

G2: 4.8/5 (19 تقييمًا)

4.8/5 (19 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (32 مراجعة)

9. مؤثر

عبر مؤثر تقدم إنفلويتيف منصة فعاليات افتراضية مصممة خصيصاً لتمنحك تجربة خالية من المتاعب. يمكنك استضافة فعاليات مباشرة مع عدد غير محدود من الحضور عبر تطبيقات ويب وتطبيقات جوال مخصصة بالكامل.

وخمن ماذا؟ لست بحاجة إلى معرفة كيفية استخدام البرنامج لأن فريق Influitive سيعمل مع فريق الفعاليات الخاص بك في كل خطوة على الطريق. سيهتمون بتصميم وبناء وإدارة منصة الفعاليات الافتراضية الخاصة بك. 🛠️

يمكن تصميم تطبيقاتك لتتكامل مع منصات البث المفضلة لديك، وحفظ تشغيل الجلسات، وحتى تضمين ميزات التلعيب الممتعة للحفاظ على تفاعل جمهورك.

أفضل الميزات المؤثرة

إعداد لوحات مناقشة لتفاعل الحاضرين عبر النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملفات

جمع تفاصيل الحضور من خلال الاستطلاعات واستطلاعات الرأي

مزامنة معلومات الحضور مع Salesforce وMarketo لحملات البريد الإلكتروني المخصصة بعد الفعالية

توفر المنصة دعمًا ل 9 لغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية

القيود البديهية

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية أو عرض تجريبي متاح

تحتوي المنصة على عدد قليل من عمليات التكامل الأصلية

غير بديهية التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (240+ تقييم)

10. هوبن

عبر هوبن يتيح لك Hopin إدارة العديد من الأحداث الافتراضية مثل الإعداد والمؤتمرات والمعارض المهنية وإطلاق المنتجات. على الرغم من أن Hopin لا يتكامل مع أدوات الويبينار الخارجية، إلا أنه يحتوي على استوديو بث مباشر أصلي لاستضافة أحداثك.

تحتوي المنصة على واجهة بسيطة وحديثة، مما يجعل من السهل جدًا على الحضور التنقل فيها. إلى جانب عرض جدول أعمال المؤتمر وحضور الفعالية الرئيسية، يمكنهم اختيار المشاركة في الجلسات الجانبية أو التواصل مع الحاضرين الآخرين أو الاطلاع على بائعي الحدث في قسم المعرض.

هوبين أفضل الميزات

إعداد صفحات التسجيل وتسلسلات البريد الإلكتروني لتعزيز الحضور

استخدم ميزات المشاركة مثل مشاركة الشاشة واستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة والدردشة لتحسين تجربة الحضور

قم بتوصيل Hopin بأكثر من 40 تطبيقًا للتسويق والترجمة والألعاب مثل Marketo وInterprefy وKahoot! وMentimeter

إنشاء تقارير الحضور ومشاركة الجمهور وتقارير التحويل وتصديرها كملفات CSV

Hopin القيود

لا يمكنك البث المباشر للفعاليات على فيسبوك ويوتيوب

يمكنك فقط استخدام Stripe لقبول المدفوعات

لا يحتوي الأستوديو الأصلي على خاصية التعليق

هوبن التسعير

يبدأ من 750 دولارًا في السنة لكل ترخيص

Hopin التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 880 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 880 تقييم) Capterra: 4.5/5 (320+ تقييم)

استضف فعاليات افتراضية لا تُنسى في كل مرة

يمكن أن يكون التعامل مع الواجهة الخلفية للفعاليات الافتراضية الناجحة مرهقاً، ولكن لا يجب أن يكون كذلك. استخدم عملية التفكير التصميمي لتحديد الرؤية الخاصة بفعاليتك. بعد ذلك، اختر أفضل منصة فعاليات افتراضية لتحقيق رؤيتك. 🌈

بالإضافة إلى برنامج الفعالية الافتراضية الذي تختاره، فكر في ClickUp من أجل تبسيط التخطيط للفعالية مرحلة. استخدمه لتنظيم المهام التي يجب إنجازها والتعاون مع فريقك لضمان إنجاز كل شيء في الوقت المحدد. سجّل للحصول على حساب ClickUp -إنه مجاني للأبد- وابدأ في التخطيط لفعاليتك!