9 أدوات ذكاء اصطناعي لإدارة أكثر سلاسة للفعاليات في 2025

هل تخطط لأكبر حفلة راقصة في العام لشركتك؟ من جدولة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حجز التذاكر إلى اختيار مكان الحفل، فأنت مشغول للغاية في محاولة لخلق تجربة رائعة للحضور.

لكن التخطيط للفعاليات ينطوي على الكثير من الأجزاء المتحركة، وأنت مجرد إنسان. لماذا لا تسمح للذكاء الاصطناعي (AI) بالقيام ببعض الأعمال الشاقة نيابةً عنك؟

حتى منظمي الفعاليات الأكثر خبرة يستفيدون من الأتمتة. سواء كان الأمر يتعلق بتسجيل الحضور والتسجيل في الفعالية، أو المراسلة على منصة إدارة الفعاليات، أو إدارة جداول الفعاليات، هناك

أداة الذكاء الاصطناعي

لتوفير الوقت.

في هذا الدليل، سنوضح لك في هذا الدليل كيفية اختيار أداة إدارة أحداث الذكاء الاصطناعي المناسبة ونرشدك إلى تسعة من أدواتنا المفضلة. 🛠️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة أحداث الذكاء الاصطناعي؟

إن التخطيط لمؤتمر دولي يختلف كثيراً عن التخطيط لاجتماع عمل كبير بين الشركات لفريق المبيعات الخاص بك. فالأحداث لها فروقها الدقيقة، لذا إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة الفعاليات بالذكاء الاصطناعي، فابحث عن وظائف مفيدة مثل

أتمتة سير العمل: أنت تريد أداة لإدارة الفعاليات التي تبسّط عملية التخطيط قدر الإمكان. ابحث عن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتبسيط عملية اختيار المكان, جداول الفعاليات أو إعدادات منصة الفعاليات للفعاليات الافتراضية

أنت تريد أداة لإدارة الفعاليات التي تبسّط عملية التخطيط قدر الإمكان. ابحث عن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتبسيط عملية اختيار المكان, جداول الفعاليات أو إعدادات منصة الفعاليات للفعاليات الافتراضية إدارة الحضور: دع الذكاء الاصطناعي يتولى زمام الأمور فيما يتعلق بتسجيل الحضور وتسجيل الوصول. إذا حصلت على أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة، فيمكنها حتى القيام بالتوفيق بين فرص التواصل بين الفعاليات

دع الذكاء الاصطناعي يتولى زمام الأمور فيما يتعلق بتسجيل الحضور وتسجيل الوصول. إذا حصلت على أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة، فيمكنها حتى القيام بالتوفيق بين فرص التواصل بين الفعاليات المساعدة في التسويق: هل تحتاج إلى مساعدة في كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو الخروج ببريد إلكتروني ترويجي مثالي؟ سيساعدك الذكاء الاصطناعي لإدارة الفعاليات.

يتعامل مع جميع أنواع الجهود التسويقية من إنشاء النسخ إلى الرسومات إلى الفيديو

هل تحتاج إلى مساعدة في كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو الخروج ببريد إلكتروني ترويجي مثالي؟ سيساعدك الذكاء الاصطناعي لإدارة الفعاليات. يتعامل مع جميع أنواع الجهود التسويقية من إنشاء النسخ إلى الرسومات إلى الفيديو تحليلات البيانات : ارفع من مستوى فعالياتك المستقبلية. يقوم الذكاء الاصطناعي بسحب البيانات من أداة إدارة الفعاليات الخاصة بك ويحدد بسرعة الاتجاهات المثيرة للاهتمام في مشاركة الحضور والمتابعة وغير ذلك. إذا بدأت عيناك تتشوشان في أي وقت تحاول فيه إلقاء نظرة على البيانات الديموغرافية، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي تكتشف رؤى قيمة في دقائق معدودة

9 أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة الفعاليات في عام 2024

منظمو الفعاليات معتادون على التوفيق بين اختيارات قائمة الطعام وحجز المتحدثين الضيوف والتفاوض

عقود الأماكن

. ولكن لماذا تقوم بعمل أكثر مما تحتاج إليه؟

لدى محترفي الفعاليات الآن فرصة مثيرة لإدخال الذكاء الاصطناعي في هذا المزيج. فقد صُممت هذه الأدوات لأتمتة سير العمل وجمع الرؤى القيّمة والتخلص من عبء العمل الشاق في مجال لوجستيات الفعاليات. والنتيجة؟ فعاليات أكثر نجاحاً، وبيانات أكثر عن الفعاليات، والكثير من الوقت الموفر.

إذا كنت مستعداً للعثور على مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. قم بالتمرير وجرِّب الذكاء الاصطناعي التسعة المفضلة لدينا

أدوات إدارة الأحداث

لـ 2024

1. ClickUp

يتيح الذكاء الاصطناعي ClickUp AI لفرق المبيعات أن تكون أكثر ثقة في اتصالاتها من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني

هل تريد تطبيقاً لتخطيط الفعاليات يقوم بكل شيء؟ يشتهر تطبيق ClickUp بأنه منصة لإدارة المشاريع، ولكن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا هي بالتأكيد شيء يستحق الكتابة عنه. 🦾

مع مئات المطالبات المدعومة بالأبحاث

ClickUp AI

هو المساعد الوحيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي المصمم خصيصاً لدورك كمنظم فعاليات. سواء أكنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على بائعين أو مكان أو متحدثين أو مواضيع الجلسات، فإن ClickUp AI قوي بما يكفي لحل أصعب المهام من أجل عملية تخطيط ناجحة للفعالية. يمكنك أيضاً استخدام ClickUp AI في:

إنشاء مهام إدارة الفعاليات داخل ClickUp

كتابة خطط الفعاليات والاستفادة من قوالب تخطيط الأحداث

طرح أفكار غير تقليدية لفعاليات الشركات التي سيحبها الحاضرون في فعاليتك

إنشاء محتوى للفعاليات

نظرًا لأن ClickUp AI يتكامل مع مشاريع ومهام ClickUp، لم يكن من الأسهل أبدًا تتبع جميع مهام الحدث الخاص بك في مكان واحد. تحمّل فريقك المسؤولية واعرض تقدمك في لوحة معلومات ClickUp القابلة للتخصيص.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ClickUp على مئات القوالب المصممة للقيام بكل العمل نيابةً عنك، لذلك بالكاد تحتاج إلى تحريك إصبعك. اطلع على

قالب إدارة أحداث ClickUp

لتسجيل المهام والمواعيد النهائية، والتعاون مع فريق التخطيط الخاص بك، وتتبع ميزانيتك.

ClickUp أفضل الميزات

مهام ClickUp اجعل فريقك مسؤولاً عن المواعيد النهائية

تصور تقدمك مع لوحات معلومات ClickUp في الوقت الفعلي

وفر ساعات كل أسبوع مع قوالب ClickUp

ضع سير عمل التخطيط للحدث الخاص بك على الطيار الآلي باستخدام أتمتة ClickUp

قيود ClickUp

ClickUp AI متاح فقط للخطط المدفوعة

يشعر بعض مستخدمي ClickUp بالخوف عند انضمامهم لأول مرة بسبب وجود العديد من الأدوات التي يجب تجربتها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. دردشةGPT

عبر

ChatGPT

كادت أداة ChatGPT من OpenAI أن تشقّ شبكة الإنترنت عندما ظهرت لأول مرة في عام 2022. إنها ليست أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإدارة الأحداث، ولكن إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الوسائط النصية، فهذه أداة مجانية رائعة يمكنك الاحتفاظ بها في جيبك الخلفي.

تُعد ChatGPT مثالية للعثور على الأفكار والإلهام. شارك معلومات جمهورك المستهدف وموضوع الفعالية والنتائج التي تريدها. لن يكون الأمر مثاليًا من أول مرة، ولكن مع القليل من التوجيه، سيمنحك الذكاء الاصطناعي ما تحتاج إليه بالضبط.

ChatGPT أفضل الميزات

استخدم روبوت الدردشة الآلي لـ جلسة عصف ذهني المواضيع أو أفكار أماكن إقامة الفعاليات

إنشاء خطط الفعاليات التي تجذب المزيد من الحضور المحتملين

إنشاء نسخة ترويجية للفعالية، وتدفقات تسجيل الدخول الرقمية، والمزيد من أجل موقع الويب الخاص بالفعالية

قيود ChatGPT

كثيراً ما يتعطل ChatGPT

لا يمكن ل ChatGPT إنشاء محتوى الوسائط المتعددة أو إدارة عملية تخطيط الحدث

تسعير #### ChatGPT

مجاناً

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5 (340+ تقييم)

4.7/5 (340+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. ساوندراو

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ساوندراو

بينما لا يُنشئ ChatGPT سوى محتوى نصي فقط، فإن Soundraw لا يُنشئ سوى موسيقى الذكاء الاصطناعي. إذا كان منظمو الفعاليات الخاصة بك يبحثون عن إيقاعات صاخبة لحفلة رقص دي جي قادمة، فإن Soundraw هو الخيار المناسب لك. 💃🏾

إنه يقضي على متاعب ترخيص الموسيقى من خلال إنشاء مسارات فريدة تمامًا لشركتك أو مناسبتك فقط. ما عليك سوى إضافة بعض المدخلات النصية، وستتولى أداة أحداث الذكاء الاصطناعي الأمر من هناك.

على الرغم من أن هذه الأداة لن تخطط لفعاليتك بالكامل، إلا أنها لا تزال خياراً جيداً لمديري الفعاليات الذين يحتاجون إلى موسيقى مخصصة بميزانية محدودة.

ساوندراو أفضل الميزات

أنشئ مساراتك الفريدة من نوعها للفعاليات الفريدة من نوعها

توليد موسيقى غير محدودة من المدخلات للمزاج والنوع والطول

تخصيص الأغاني باستخدام أداة مزج الموسيقى Soundraw

قيود Soundraw

لا يأتي Soundraw مع أدوات تخطيط الأحداث أو الأدوات اللوجستية

يحتوي ساوندراو على مجموعة محدودة من الأنماط والأنواع الموسيقية

تسعير #### ساوندراو

مجاني

المؤلف: 16.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

16.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا الفنان: 29.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات #### ساوندراو التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. جاسبر

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جاسبر

جاسبر

متخصص في محتوى الذكاء الاصطناعي ذي العلامة التجارية. مثل ChatGPT، فهو يعمل في الغالب مع المحتوى النصي، ولكنه يأتي مع ميزات تسويقية لنشر الكلمة عن فعاليتك. استخدم الذكاء الاصطناعي في Jasper لكتابة المدونات، وإنشاء

تقويم المحتوى

والتخطيط لحملات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين المحتوى لتحسين محركات البحث، وتشغيل حملات تسويقية متكاملة.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى صور، فإن جاسبر لديه حل لذلك أيضًا. ينشئ مولد الذكاء الاصطناعي الفني في Jasper صورًا عالية الدقة وخالية من حقوق الملكية للأحداث. بالطبع، قد يستغرق الأمر بالطبع بعض التوجيهات للحصول على ما تحتاجه بالضبط، ولكنه يظل أسرع من التمرير عبر مواقع الصور المخزنة.

أفضل ميزات Jasper

أدخل نبرة صوتك وسيبذل Jasper قصارى جهده لمطابقة شخصية علامتك التجارية

توليد فن الذكاء الاصطناعي ببضعة مطالبات نصية فقط

استخدم قوالب Jasper التي يزيد عددها عن 50 قالبًا لإنشاء النصوص

قيود جاسبر

لا ينتج مولد فن الذكاء الاصطناعي في Jasper صورًا عالية الجودة دائمًا

يقول بعض المستخدمين أن تقنية مطابقة النغمات في جاسبر لا تعمل دائمًا بشكل جيد

أسعار جاسبر

المبدع: 39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الفرق: 99 دولاراً شهرياً لثلاثة مستخدمين

99 دولاراً شهرياً لثلاثة مستخدمين الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

5. لومن5

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Lumen5

Lumen5 هو عبارة عن منصة بديهية للفيديو بالسحب والإفلات. إنه يشبه إلى حد كبير حلولاً مثل PowerPoint، فإذا كان بإمكانك إنشاء عرض شرائح عرض تقديمي، يمكنك إنشاء فيديو في Lumen5. 📽️

Lumen5 هو في الغالب منصة فيديو ذاتية الصنع، ولكنه يحتوي على أداة ذكاء اصطناعي لإدارة الأحداث. تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة به على تحويل المدونات تلقائيًا إلى مقاطع فيديو، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي ستقضيه في الترويج لأبرز الأحداث بعد الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Lumen5

تحويل النصوص المكتوبة إلى مقاطع فيديو

اطّلع على مئات القوالب في Lumen5

الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المرخصة من Unsplash وShutterstock

قيود Lumen5

يقول بعض المستخدمين أن القوالب محدودة

يقول مستخدمون آخرون إن ميزات الصوت، مثل التعليقات الصوتية، تحتاج إلى بعض العمل

أسعار Lumen5

الأساسي: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا المبتدئ: 59 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

59 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا احترافي: 149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

لومن5 التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

6. تسويق CoPilot

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تسويق CoPilot

هل تبحث عن أداة تسويق للفعاليات؟ يوفر لك Marketing CoPilot ما تحتاج إليه. هذه

تقويم التسويق

وتدعم أداة قمع المبيعات الترويج للفعاليات، لذلك إذا كنت ترغب في زيادة حضور الفعاليات، فقد تكون هذه الأداة المناسبة لك.

أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Marketing CoPilot مبنية على ChatGPT، ولكنها تضيف طبقة من المعرفة التي تركز على التسويق فوق الإجابات لتمنحك المزيد من المعلومات ذات الصلة. هذه الأداة مصممة للأعمال بين الشركات، لذلك إذا كنت تخطط لمؤتمر صناعي كبير مخصص لقادة الأعمال، فإن أداة Marketing CoPilot ستتعامل مع إنشاء مسار التحويل والترويج ومعالجة بيانات الحضور نيابةً عنك.

أفضل ميزات برنامج Marketing CoPilot للتسويق

أنشئ محتوى يعتمد على الذكاء الاصطناعي باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الدردشة في التسويق CoPilot

إنشاء استراتيجية محتوى فريدة من نوعها وإنشاء نسخة باستخدام برنامج إدارة الفعاليات باستخدام الذكاء الاصطناعي

يعمل Marketing CoPilot بشكل جيد مع حلول مايكروسوفت، لذلك إذا كنت من شركات مايكروسوفت، فهذا أمر لا غنى عنه

قيود برنامج Marketing CoPilot للتسويق

لا يحتوي Marketing CoPilot على الكثير من المراجعات

تركز أداة الذكاء الاصطناعي هذه على مسارات التحويل والإيرادات والتسويق أكثر من تركيزها على التخطيط الفعلي للحدث

تسعير برنامج Marketing CoPilot للتسويق

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات موقع #### Marketing CoPilot CoPilot

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

7. مرف

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مرف

هل تريد توجيه الحاضرين خلال المؤتمر بمذيع صوت احترافي؟ لا داعي لتوظيف ممثل صوتي: استخدم Murf لتوليد تعليقات صوتية بالذكاء الاصطناعي. 🎤

تعمل أداة إدارة الفعاليات بالذكاء الاصطناعي هذه على إنشاء تعليقات صوتية بجودة الاستوديو التي تبدو تماماً مثل أصوات الأشخاص الحقيقيين. استخدم Murf لإعلانات المؤتمرات ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية في فعاليتك القادمة. أنت حر في تعديل Murf كيفما تريد، لذا فهو حلم أصبح حقيقة لأي شركة تحتاج إلى إنشاء تعليقات صوتية مخصصة في دقائق.

مورف أفضل الميزات

توليد تعليقات صوتية احترافية فريدة من نوعها باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام من Murf

استخدام استنساخ الصوت لتقليد الصوت الموجود

إضافة تعليقات صوتية إلى مقاطع الفيديو وشرائح جوجل

قيود Murf

يقول بعض المستخدمين أن التعليقات الصوتية لمرف تبدو أحيانًا آلية

مرشحات الصوت ليست متقدمة كما يرغب بعض المستخدمين

سعر مرف

مجاني

الأساسي: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الإحترافي: 26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

26 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: 75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات مرف

G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (4 تقييمات)

8. تاسكاد

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تاسكاد

يصف تاسكاد نفسه بأنه أداة ذكاء اصطناعي شاملة. وهي ليست خاصة بالتخطيط للفعاليات، ولكن أدواتها الخمس المدعومة بالذكاء الاصطناعي توحد عملك لتوفير الوقت.

إذا كنت ترغب في تجربة شبيهة بتجربة ChatGPT، يمكنك الدردشة مع الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Taskade لإنشاء محتوى مخصص لمهام التخطيط للفعاليات الشائعة. يتكامل الذكاء الاصطناعي أيضاً مع ميزات Taskade الأخرى، مما يساعدك على إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل.

أفضل مزايا تاسكاد

اختر من بين أكثر من 700 مهمة آلية مدمجة

تصور الملاحظات مع المزامنة في الوقت الفعلي

إنشاء خرائط ذهنية وسير عمل بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ

قيود تاسكاد

تاسكاد ليس تطبيقًا للأحداث، لذا فهو يفتقر إلى بعض الميزات الخاصة بتخطيط الأحداث

تسعير تاسكاد #### تسعير تاسكاد

المحترفين: 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين، يتم دفعها سنويًا

19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين، يتم دفعها سنويًا الشركات: 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا، يتم دفعها سنويًا

49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا، يتم دفعها سنويًا أكثر من ذلك: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مستخدمًا، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

9. نامليكس

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ناميليكس

Namelix ليست أداة ذكاء اصطناعي خالصة لإدارة الفعاليات، ولكنها لا تزال تسرّع بعض جوانب التخطيط للفعاليات. إنها أداة مجانية لتوليد الأسماء التجارية تضخ أسماء وعبارات قصيرة وجذابة. ✨

إذا كنت تبحث عن أسماء أو شعارات ذكية للفعاليات، فإن Namelix هي الأداة المناسبة لك. خوارزمية التعلم الآلي الخاصة بها قادرة على التعلم أثناء استخدامك لها، لذا فإن الأداة توصي بخيارات أكثر ملاءمة كلما طلبت منها ذلك.

أفضل ميزات Namelix

توليد أسماء أو شعارات أحداث جذابة

تصفية النتائج حسب الكلمة المفتاحية والطول وغير ذلك الكثير

استخدم Namelix أكثر من مرة لتدريب المنصة

قيود Namelix

يفتقر Namelix إلى ميزات خاصة بتخطيط الأحداث

ليس لديه الكثير من المراجعات

تسعير Namelix

مجاني

تقييمات ومراجعات ناميليكس

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

الجمع بين تكنولوجيا الأحداث وإدارة المشاريع والمزيد

إدارة الفعاليات هي رقصة دقيقة من الخدمات اللوجستية. لحسن الحظ، هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة الفعاليات المصممة لتبسيط حياتك ومساعدتك على التخطيط لتجارب أفضل للفعاليات.

على الرغم من أننا نحب أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه القائمة، إلا أن معظمها لا يزال يتطلب منك امتلاك مجموعة من الأدوات الأخرى لإنجاح الفعالية.

إذا كنت قد سئمت من التنقل بين المنصات المختلفة (ونحن لا نلومك)، فاستخدم ClickUp، حيث تجمع أداة الذكاء الاصطناعي والمهام والقوالب والأتمتة واللوحات البيضاء وتعاون الفريق في منصة واحدة.

ولكن لا تثق بكلامنا فقط.

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