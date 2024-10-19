أفضل 10 برامج ندوات عبر الإنترنت للتخطيط لمؤتمر افتراضي في 2025

قد يبدو تنظيم الندوات عبر الإنترنت أمرًا سهلاً مقارنةً بجمع البشر الحقيقيين في مكان واحد لحدث في الواقع الافتراضي. ولكن ثق بنا، فإن تنظيم مؤتمر افتراضي رائع يتطلب بعض الجهد الجاد.

باختصار، يتطلب إبقاء الناس ملتصقين بشاشاتهم جهداً حقيقياً. خلل تقني واحد، أو شريحة واحدة مملة، وستفقد جمهورك.

لهذا السبب، فإن وجود مجموعة تقنيات ندوتك على الويب أمر بالغ الأهمية. موثوقة برنامج الحدث الافتراضي يمكن أن يحدث الفرق بين العرض التقديمي الرائع والعرض التقديمي المثير للضحك، لذا اختر أفضل الأدوات التي تهيئك للنجاح.

لقد بحثنا بإسهاب واخترنا لك أفضل 10 منصات للندوات عبر الإنترنت - لذا دعنا نتعمق في الأمر! 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الندوات عبر الإنترنت؟

أنتجت الموجة الأخيرة من الأحداث الافتراضية العديد من أدوات الندوات عبر الإنترنت. فيما يلي معلومات عن الميزات التي يجب أن تبحث عنها، حتى تتمكن من اختيار أفضل برامج الندوات عبر الإنترنت:

سهولة الاستخدام: بادئ ذي بدء، يجب أن يكون البرنامج سهل الاستخدام وبديهيًا للمنظمين والحاضرين. وباختصار، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الوصول إلى جميع الميزات المتاحة دون الحاجة إلى مساعدة - أو مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو التعليمية

بادئ ذي بدء، يجب أن يكون البرنامج سهل الاستخدام وبديهيًا للمنظمين والحاضرين. وباختصار، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الوصول إلى جميع الميزات المتاحة دون الحاجة إلى مساعدة - أو مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو التعليمية القدرة على التسجيل والمشاركة: تُعد الندوات عبر الإنترنت مصدرًا رائعًا للمحتوى الأصلي الذي يمكنك تحويله إلى مقاطع فيديو ومنشورات اجتماعية ومدونات وغيرها. لذلك، يجب أن تتيح لك الأداة التي تختارها تسجيل و نسخ ندواتك عبر الإنترنت تحليلات ما بعد الحدث: يجب أن تكون قادرًا على تحليل إحصائيات الندوات عبر الإنترنت وتصديرها أيضًا بتنسيقات CSV أو XLS أو PDF لسهولة الوصول إليها

تُعد الندوات عبر الإنترنت مصدرًا رائعًا للمحتوى الأصلي الذي يمكنك تحويله إلى مقاطع فيديو ومنشورات اجتماعية ومدونات وغيرها. لذلك، يجب أن تتيح لك الأداة التي تختارها تسجيل و نسخ ندواتك عبر الإنترنت الاندماج: تحقق من أن البرنامج يتناسب مع سير العمل الحالي لديك، لأنك تريد أداة يمكنها الاتصال بسهولة مع أدوات إدارة علاقات العملاء والتحليلات وإدارة المشاريع.

تحقق من أن البرنامج يتناسب مع سير العمل الحالي لديك، لأنك تريد أداة يمكنها الاتصال بسهولة مع أدوات إدارة علاقات العملاء والتحليلات وإدارة المشاريع. التخصيص: هل تحتاج إلى إجراء استطلاعات رأي واختبارات تفاعلية أثناء ندوتك على الويب؟ هل ترغب في إنشاء نماذج تسجيل مخصصة؟ تحقق مما إذا كان برنامج الندوة على الويب يعتني بمهام التخصيص الخاصة بك.

هل تحتاج إلى إجراء استطلاعات رأي واختبارات تفاعلية أثناء ندوتك على الويب؟ هل ترغب في إنشاء نماذج تسجيل مخصصة؟ تحقق مما إذا كان برنامج الندوة على الويب يعتني بمهام التخصيص الخاصة بك. دعم العملاء: قد تؤدي العوائق التقنية غير المتوقعة إلى إبعاد ندوتك على الويب عن مسارها، لذا ابحث عن منصة ذات دعم عملاء سريع الاستجابة ويمكن الوصول إليه للحفاظ على سير الأمور بسلاسة

قد تؤدي العوائق التقنية غير المتوقعة إلى إبعاد ندوتك على الويب عن مسارها، لذا ابحث عن منصة ذات دعم عملاء سريع الاستجابة ويمكن الوصول إليه للحفاظ على سير الأمور بسلاسة الأمان: كما هو الحال في الفعاليات الشخصية، يجب عليك أيضاً ضمان الأمان في فعاليتك الافتراضية. وبالتالي، ضع في اعتبارك ميزات مثل SSL وتشفير البيانات ومستويات الوصول المتغيرة

كما هو الحال في الفعاليات الشخصية، يجب عليك أيضاً ضمان الأمان في فعاليتك الافتراضية. وبالتالي، ضع في اعتبارك ميزات مثل SSL وتشفير البيانات ومستويات الوصول المتغيرة قابلية التوسع: وأخيراً، يجب أن يتمتع البرنامج بقدرة استضافة وحضور كافية لتوسيع نطاقه معك

## أفضل 10 برامج ندوات عبر الإنترنت لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن ألقينا نظرة على ما يجعل برنامج إدارة الفعاليات مثاليًا، دعنا ندرج أفضل برامج الندوات عبر الإنترنت لمساعدتك في تخطيط واستضافة فعالياتك بسلاسة عبر الإنترنت.

1. كليك أب

ClickUp هو منصة شاملة لجميع احتياجات إدارة الفعاليات الخاصة بك. وتتمثل مهمتها في جعل العالم ينجز المزيد من المهام في وقت أقل. مع وضع ذلك في الاعتبار، تقدم ClickUp ميزات تساعدك على التخطيط والتعاون واستضافة ومتابعة جلسات ندواتك عبر الإنترنت.

وبالطبع، فإن الخطوة الأولى لاستضافة أي فعالية هي التخطيط الشامل. استخدم عرض تقويم ClickUp لسرد جميع المهام المتعلقة بحدثك القادم وتوصيلها بتقويم قابل للمشاركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة جميع اجتماعاتك مع أصحاب المهام من خلال مزامنة التقويم ثنائي الاتجاه مع Google.

تخطيط حالة الجدول الزمني للاجتماعات والمهام والجداول الزمنية للمشروع باستخدام ClickUp Calendar View لتخطيط أحداثك

استخدم ClickUpDocs لتخطيط وإنشاء الخطوط العريضة لندوة الويب الخاصة بك، ومن ثم مشاركتها مع زملائك في الفريق لإجراء التعديلات. نظرًا لأنه يمكن لعدة أشخاص العمل على مستند في وقت واحد، فإنه يوفر عليك الكثير من الذهاب والإياب.

_استخدم مستندات ClickUp Docs من أجل التعاون والتخطيط لمخطط الندوة عبر الإنترنت

يهتم ClickUp أيضاً بالجوانب الإبداعية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards لإنشاء عروض تقديمية جذابة بصريًا لجلسات ندوتك عبر الإنترنت. يمكنك أيضًا تبادل الأفكار مع فريقك وإنشاء استراتيجيات وخرائط لندواتك عبر الإنترنت.

عاصفة ذهنية لندوة مثالية عبر الإنترنت باستخدام ClickUp Whiteboards

مع أحداث النقر فوق الأحداث يساعدك في إدارة جميع أعمال التحضير للندوات عبر الإنترنت. فهو يحتوي على كل ما تحتاجه للتخطيط دون عناء، مثل قوائم المهام، والإشعارات، وتحديد الأولويات، والجدولة، وتعيين المهام. في الواقع، يمكنك حتى إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

تخطيط ندوات ناجحة عبر الإنترنت باستخدام ClickUp Events

بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة ClickUp's Clip في ClickUp يمكنك تسجيل الاجتماعات على الشاشة ومشاركتها على الفور مع فريق الحدث الخاص بك. الجزء الأفضل؟ لا حدود زمنية! بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين مشاهدة المقطع دون تنزيله.

شارك المقاطع وأنجح فعاليتك مع كليك أب كليب

تخشى أن تفوتك نقطة مهمة في ملاحظات الحدث ? ClickUp AI سيلتقط جميع تفاصيل جلستك وإبرازها دون عناء حتى تتمكن من التركيز على أشياء أخرى.

أيضًا، إذا لم يكن لديك وقت كافٍ، يمكن لقوالب ClickUp ومخططاتها أن تمنح فريقك دفعة قوية. ClickUp قوالب جدول أعمال المؤتمر على سبيل المثال ستساعدك في تخطيط وتتبع فعالياتك.

لمعرفة المزيد، انضم عند الطلب ندوات ClickUp عبر الإنترنت أجراها خبراء المنصة.

ClickUp أفضل الميزات

احتفظ بجميع خطط الفعاليات وقوائم المهام والرسائل والوسائط وتتبعها في مكان واحد

إنشاء ومشاركة محتوى الندوة عبر الإنترنت بكل سهولة

التعاون ومواءمة خطط الفعاليات الخاصة بك مع فرقك في الوقت الفعلي

مشاركة تسجيلات الشاشة على الفور وتوصيل عناصر العمل

ابقَ على اطلاع على المهام من خلال التذكيرات والإشعارات

ابقَ على اتصال على الويب وسطح المكتب والجوال (Android وiOS)

ادمج تدفق بيانات الفعاليات مع مجموعة التقنيات الحالية لإدارة علاقات العملاء وإعداد التقارير والتحليلات والأدوات الأخرى

قيود ClickUp

قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت لفهم إمكانيات الأداة واستخدامها بسبب ميزاتها العديدة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. ليفستورم

عبر عاصفة حية Livestorm هي أداة إدارة أحداث الفيديو المستندة إلى المتصفح والتي تساعدك على استضافة اجتماعات افتراضية والندوات عبر الإنترنت والفعاليات.

وهو سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص، ومثالي للعروض التوضيحية للمنتجات، وجلسات التدريب، واجتماعات الفريق، وإعداد العملاء. تكامله مع التسويق و أدوات إدارة علاقات العملاء تتيح لك أيضًا تتبع ورعاية العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم من ندواتك عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على ميزات مثل قوالب البريد الإلكتروني، وصفحات التسجيل القابلة للتخصيص، وتتبع البريد الإلكتروني، وأدوات الموقع الإلكتروني، والمشاركة الاجتماعية.

Livestorm أفضل الميزات

ضمان بث الصوت والفيديو بجودة عالية

استخدم الأداة من متصفحك، دون الحاجة إلى تنزيل برنامج

قم بتخصيص غرفة الفعاليات الخاصة بك باستخدام مكون Livestorm الإضافي للتصميم المخصص

تواصل مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم بـ 24 لغة

قيود Livestorm

ميزات مشاركة الشاشة ليست سلسة ومرضية للغاية

يواجه المستخدمون أخطاء ومشاكل تقنية من حين لآخر

تسعير Livestorm

خطة مجانية

المحترفين: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 جهة اتصال نشطة

99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 جهة اتصال نشطة الشركات: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Livestorm

G2: 4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 370+ تقييم)

3. ويبكس

عبر ويبكس إذا كنت تستضيف حدثًا لأول مرة وتبحث بالتالي عن برنامج ندوات عبر الإنترنت يسهل إعداده، فجرب Webex. Webex Webinars (المعروف سابقًا باسم Webex Events) هو حل متكامل لإدارة الفعاليات يتيح لك تشغيل ندوات تفاعلية تفاعلية جذابة عبر الإنترنت.

يساعدك Webex في الحفاظ على أمان الحدث الخاص بك من خلال ميزات مثل الوصول للمدعوين فقط و SSO. كما يوفر أيضًا مجموعة من العناصر التفاعلية مثل استطلاعات الرأي Slido والمشاركة الغامرة والأسئلة والأجوبة.

أفضل ميزات Webex

تخصيص تخطيط المسرح مع التركيز على المحتوى والأشخاص

مركزية جدول الفعاليات والمحتوى في موقع واحد

تجميع عدة ندوات عبر الإنترنت في سلسلة لسهولة التسجيل

إرسال رسائل بريد إلكتروني آلية قبل وبعد الندوة عبر الإنترنت

استخدام البث المباشر واستضافة الفيديو للفعاليات بشكل احترافي

قيود Webex

ميزات مشاركة الجمهور محدودة

عمليات التكامل مع CRM وأدوات إنشاء صفحات الويب للفعاليات محدودة نسبيًا

تسعير #### Webex

ندوات Webex عبر الإنترنت: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار أحداث الويبكس: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات الويبكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6800 تقييم)

4. كراودكاست

عبر كراودكاست Crowdcast عبارة عن منصة فيديو مباشرة شاملة تساعد الشركات على تبسيط فعالياتها الافتراضية مثل الندوات عبر الإنترنت وجلسات الأسئلة والأجوبة وورش العمل عبر الإنترنت.

ويحبها المستخدمون بسبب نظام البريد الإلكتروني المدمج فيها لإخطار المدعوين بالأحداث القادمة ومنشئ الصفحات المقصودة للفعاليات القابلة للتخصيص.

باستخدام Crowdcast، يمكنك التفاعل مع جمهورك في الوقت الفعلي، ومشاركة العروض التقديمية، وكذلك الحصول على رؤى قيمة. في الواقع، إنه حل شامل للتواصل مع العملاء وتوليد عملاء محتملين وبناء حضور قوي على الإنترنت.

أفضل ميزات Crowdcast

البث المتعدد إلى أدوات الطرف الثالث مثل فيسبوك ويوتيوب

قبول المدفوعات أثناء الفعاليات مع تكامل Stripe

السماح للمشاركين بالتفاعل بنشاط مع المتحدث من خلال ميزة رفع اليدين

إنشاء تحليلات متقدمة للحصول على رؤى الجمهور وتتبع الأداء

قيود Crowdcast

يواجه المستخدمون أخطاء عرضية

تسعير Crowdcast

لايت: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 89 دولارًا في الشهر

89 دولارًا في الشهر الشركات: 195 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات كراودكاست

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

5. إيفرويبينار

عبر EverWebinar يتخصص EverWebinar في أتمتة الندوات عبر الإنترنت، بحيث لا تحتاج إلى الاستمرار في استضافة ندوات مباشرة عبر الإنترنت. فهو يحاكي تجربة ندوات الويبينار المباشرة للحاضرين أثناء تشغيلها في وضع آلي بالكامل.

علاوة على ذلك، تتيح لك ميزة الاختبار المقسم في برنامج الندوات عبر الإنترنت هذا اختبار صفحات ويب متعددة للندوات عبر الإنترنت واختيار الصفحة التي تحصل على أكبر عدد من الاشتراكات.

أفضل ميزات برنامج EverWebinar

التفاعل مع الحاضرين عبر الدردشة واستطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي للندوات عبر الإنترنت عند الطلب

بث العروض التقديمية، ومشاركات الشاشة، وحتى مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا بدقة عالية

عدّ تنازلي نشط أثناء عرض العروض لتحويلات سريعة

استضافة ندوات عبر الإنترنت لمرة واحدة أو متكررة بمساعدة نظام جدولة مرن

برنامج سهل الاستخدام لا يحتاج إلى تثبيت أو استضافة أو تحميل أي شيء

قيود EverWebinar

قد تتطلب التخصيصات جهداً إضافياً

إمكانيات محدودة لإعداد التقارير والتتبع

تسعير EverWebinar

سنويًا: 499 دولارًا أمريكيًا/سنويًا

499 دولارًا أمريكيًا/سنويًا كل سنتين: 874 دولارًا أمريكيًا (تُدفع كل سنتين)

تقييمات ومراجعات EverWebinar

G2: 3.9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

3.9/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. eWebinar

عبر ندوة إلكترونية ألن يكون من الرائع أن يكون لديك تفاعل مباشر مع الجمهور في ندوة عبر الإنترنت مسجلة مسبقًا؟ في الواقع، يمكنك ذلك مع eWebinar.

باستخدام برنامج eWebinar، يمكنك التخلص تلقائيًا من العروض التقديمية المتكررة وتقديم ندوات عبر الإنترنت لا تشوبها شائبة. كما يتيح لك تكوين الرسائل مع عبارات الحث على اتخاذ إجراء قابلة للتخصيص وجدولتها كما تريد.

أفضل ميزات برنامج eWebinar الإلكتروني

الاتصال بسهولة مع CRM وبرامج أتمتة التسويق والأدوات الأخرى

إنشاء وتعديل ندوتك على الويبينار ودعوة العديد من أعضاء الفريق لإدارة حسابك دون أي تكلفة إضافية

استخدم خيارات اتصال مرنة للتفاعل المباشر أو عبر البريد الإلكتروني مع الحضور

قم بإعداد رسائل البريد الإلكتروني للإشعارات والتفاعلات المبرمجة مسبقًا للتواصل السلس

قيود الندوة الإلكترونية على الويبينار

مكلف نسبياً بالنسبة لأداة جديدة على الرغم من المراجعات والتقييمات المحدودة

عدم التكامل مع منصات متعددة

أسعار eWebinar الإلكترونية

المستوى 1: 99 دولارًا شهريًا لكل 3000 مسجل

99 دولارًا شهريًا لكل 3000 مسجل المستوى 2: 199 دولارًا شهريًا لكل 6,000 مسجل

199 دولارًا شهريًا لكل 6,000 مسجل المستوى 3: 299 دولارًا شهريًا لكل 12,000 مسجل

تقييمات ومراجعات الندوة الإلكترونية

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 5/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. ديميو

عبر ديميو Demio هو برنامج قوي للندوات عبر الإنترنت يستهدف المسوقين الذين يديرون أحداثًا عبر الإنترنت تركز على التحويل. يساعدك Demio على تتبع الإيرادات الناتجة عن كل ندوة عبر الإنترنت حتى تتمكن من قياس عائد الاستثمار بفعالية.

استخدم ميزة "التعزيز" في Demio لحث الحاضرين على مشاركة فعاليتك على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتيح لك قدرة Demio على تتبع عدد المشاركات لكل حاضر إمكانية تشغيل مخططات الحوافز والاستفادة من الكلام الشفهي الإيجابي.

علاوة على ذلك، يمكنك مع Demio تخصيص صفحة التسجيل في ندوتك على الويب وإرسال تذكيرات تلقائية عبر البريد الإلكتروني، وحتى إجراء محادثات واستطلاعات رأي في الوقت الفعلي. كما يوفر أيضاً تحليلات قوية وعمليات تكامل مع أدوات التسويق الشائعة.

أفضل ميزات Demio

تتبع مستويات المشاركة في نقاط زمنية محددة

تضمين ندوات عبر الإنترنت على موقعك الإلكتروني باستخدام ميزة العرض

تخصيص محتوى ترويجي لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمكن للحاضرين الترويج لفعاليتك في دوائرهم

قيود ديميو

تكامل مباشر محدود مع أدوات إدارة علاقات العملاء

يفتقر إلى ميزات مثل غرف الاستراحة، والمتابعة المخصصة، وخيارات الخلفية لمزيد من المرونة

تسعير #### تسعير Demio

البداية: 59 دولارًا شهريًا لكل مضيف

59 دولارًا شهريًا لكل مضيف النمو: يبدأ من 109 دولارات شهريًا لكل مضيف

يبدأ من 109 دولارات شهريًا لكل مضيف القسط: يبدأ من184 دولارًا شهريًا لكل مضيف

تقييمات ومراجعات ديميو

G2: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.7/5 (240+ تقييم)

8. ندوة عبر الويب GoTo

عبر ندوة عبر الإنترنت GoTo Webinar عبارة عن منصة مؤتمرات فيديو وندوات عبر الإنترنت آمنة وتعاونية وجذابة، مصممة خصيصًا للشركات الموزعة جغرافيًا.

باستخدام GoToWebinar يمكنك تمييز أي جزء من عرضك التقديمي على الويبينار وإضافة تعليقات توضيحية عليه ودعوة مضيف مشارك للمساعدة.

تحتوي المنصة أيضًا على تحليلات قوية و أدوات إعداد التقارير لمساعدتك في قياس نجاح ندواتك عبر الإنترنت.

أفضل ميزات برنامج GoTo Webinar من GoTo Webinar

التكامل بفعالية مع منصات التواصل الاجتماعي

مراقبة المشاركة والمشاركة في الحدث المباشر

تمكين تسجيل الحدث تلقائيًا لمراجعته لاحقًا

اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات مع تحليلات دقيقة وتتبع فعال للمصادر

قيود ندوة GoTo Webinar

تبدو واجهة المستخدم قديمة ويصعب التنقل فيها

تسعير ندوة GoTo Webinar

لايت : 59 دولارًا شهريًا لكل منظم، يتم دفعها سنويًا

: 59 دولارًا شهريًا لكل منظم، يتم دفعها سنويًا المعيار: 129 دولارًا شهريًا لكل منظم، يتم إصدار فاتورة سنوية

129 دولارًا شهريًا لكل منظم، يتم إصدار فاتورة سنوية الإحترافي: 249 دولارًا شهريًا لكل منظم، يتم دفعها سنويًا

249 دولارًا شهريًا لكل منظم، يتم دفعها سنويًا المؤسسة: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منظم، يتم إصدار فاتورة سنويًا

تقييمات ومراجعات برنامج GoTo Webinar عبر الإنترنت

G2: 4.2/5 (780+ تقييم)

4.2/5 (780+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

9. ويبينارجام

عبر ويبينارجام WebinarJam هي عبارة عن منصة فعاليات افتراضية مصممة للمشاركة.

على سبيل المثال، تخلق القدرة على تسليط الضوء وجلب أشخاص من الجمهور إلى المنصة مستوى عالٍ من المشاركة.

علاوة على ذلك، يمكنك فقط إدخال مدة الحدث الخاص بك وموضوعه والجمهور المستهدف للحصول على جدول أعمال يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لندوتك على الويب.

مع ميزات مثل صفحات التسجيل القابلة للتخصيص والتحليلات المتقدمة، يساعدك WebinarJam على تقديم ندوات عبر الإنترنت مؤثرة تتواصل مع الجمهور المستهدف.

أفضل ميزات WebinarJam

إرسال رسائل تذكير عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني لتحسين الحضور

إضافة استطلاعات الرأي والاستطلاعات بسهولة إلى جلستك

بث مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا كجلسات مباشرة، حتى بدون مضيف مباشر

ضمان تجربة سلسة من خلال التوافق مع المتصفح والأداء الخفيف

قيود WebinarJam

واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام؛ تحتاج حاليًا إلى التبديل بين مقاطع الفيديو والشرائح والشاشات

عدم القدرة على تنزيل مخرجات الاستطلاع التفصيلية لكل حاضر

تسعير WebinarJam

البداية: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 100 شخص

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 100 شخص الأساسي: 99 دولارًا/شهرًا ل 500 مشارك

99 دولارًا/شهرًا ل 500 مشارك الاحترافية: 229 دولارًا شهريًا ل 2,000 شخص

229 دولارًا شهريًا ل 2,000 شخص المؤسسات: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 5,000 شخص

WebinarJam التقييمات والمراجعات

G2: 3.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

3.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 270 تقييم)

10. ويبيناركت

عبر WebinarKit يجمع WebinarKit بين مسار تحويل العملاء المحتملين واستضافة الندوات عبر الإنترنت ورعاية العملاء المحتملين مع مجموعة المبيعات وتجديد النشاط التسويقي.

ونتيجة لميزة الندوة عبر الويب عند الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يمكنك التفاعل مع عملائك المحتملين دون الحاجة إلى تشغيل جلسات مباشرة.

يتيح لك WebinarKit أيضًا تخصيص النص وألوان الخلفية والعناوين والأوصاف والمؤقتات والشعارات وما إلى ذلك بسهولة لإنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل.

WebinarKit أفضل الميزات

تقديم ندوات عبر الإنترنت تعتمد على المتصفح بجودة عالية الدقة ومثالية

إنشاء عدد غير محدود من الندوات عبر الويب ومسارات تحويل الندوات عبر الإنترنت والحصول على عدد غير محدود من الحضور

زيادة حضور الحدث إلى أقصى حد من خلال جدولة "في الوقت المناسب" وجدولة المشاهدة الفورية، بحيث يمكن للمسجلين الانضمام على الفور

قيود WebinarKit

إمكانيات التخصيص المحدودة

عدم وجود إحصائيات مفصلة للندوات عبر الإنترنت

تسعير WebinarKit

شهريًا: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر سنويًا: 16.41 دولارًا أمريكيًا في الشهر (تُدفع سنويًا)

16.41 دولارًا أمريكيًا في الشهر (تُدفع سنويًا) مدى الحياة: 497 دولارًا أمريكيًا (تدفع لمرة واحدة)

WebinarKit التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: غير متاح

حوّل ندوات الويبينار إلى قوتك الخارقة في عام 2024

تعد الندوات عبر الإنترنت طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع العملاء المحتملين والعملاء. وبالطبع، تكمن الحيلة في اختراق الفوضى وإبراز ندواتك عبر الإنترنت.

نحن نعلم أن لديك بالفعل خطة المحتوى اللازمة لتحقيق ذلك، لذلك يمكن أن يكون برنامج الندوات عبر الإنترنت المناسب نقطة اختلاف قوية.

لذا اختر بعناية.

مع وضع ذلك في الاعتبار، نوصي باستخدام ClickUp! حيث سيساعدك حل إدارة الفعاليات الفعال على البقاء على رأس الأحداث الافتراضية القادمة، بدءاً من التخطيط والاستضافة إلى إدارة مراحل ما بعد الحدث.

ClickUp هو أداة شاملة من شأنها تبسيط كل جزء من عملك، سواء كنت تستضيف فعاليات افتراضية أو إدارة المشاريع و مساعدة الفرق على التعاون . اشترك في حساب ClickUp المجاني اليوم!