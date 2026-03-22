Asana vs. ClickUp: Những gì doanh nghiệp nhỏ cần hiện nay

Bạn đang ở giữa chừng một dự án cho khách hàng thì mọi thứ bắt đầu trở nên rối ren. Một công việc được đánh dấu là ‘gần hoàn thành’ từ tuần trước vẫn chưa xong, và phản hồi thì bị chôn vùi trong một chủ đề bình luận mà không ai tìm thấy.

Vậy là việc cần làm là thêm một công cụ khác, một danh sách kiểm tra hoặc một giải pháp tạm thời. Trong một hoặc hai tuần, mọi thứ dường như lại nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng rồi mọi chuyện lại không như vậy.

Khi so sánh giữa Asana và ClickUp, cả hai công cụ đều hứa hẹn sẽ mang lại trật tự cho sự hỗn loạn. Nhưng đối với một doanh nghiệp nhỏ, sự lựa chọn này phụ thuộc vào cách nhóm của bạn thực sự làm việc khi thời hạn gấp rút, các vai trò chồng chéo và không có bộ phận vận hành để dọn dẹp mọi thứ phía sau hậu trường. Hãy cùng so sánh hai công cụ này để giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất! 🌟

So sánh nhanh giữa Asana và ClickUp

Trước khi đi sâu vào chi tiết, đây là cái nhìn tổng quan về sự so sánh giữa Asana và ClickUp.

Bảng này nêu bật những điểm khác biệt cốt lõi trong cách tiếp cận của hai công cụ, giúp bạn nhận ra ngay từ đầu triết lý nào phù hợp hơn với nhu cầu của nhóm. 👇

Danh mục Asana ClickUp Phù hợp nhất cho Các nhóm muốn quản lý công việc tập trung Các nhóm muốn có một nền tảng duy nhất cho mọi công việc Điểm mạnh cốt lõi Giao diện gọn gàng, quy trình làm việc đơn giản Không gian Làm việc AI tích hợp, tùy chỉnh, tài liệu tích hợp, Bảng trắng, trò chuyện và các tính năng khác Cách tiếp cận AI Các tính năng AI tiện ích bổ sung AI tích hợp sẵn (ClickUp Brain) trên tất cả các tính năng Độ khó khi làm quen Đường cong học tập ban đầu thấp hơn Khởi đầu khó khăn hơn, nhưng linh hoạt hơn về lâu dài Chế độ xem và cấu trúc Danh sách công việc, bảng và lịch mạnh mẽ; Gantt/quản lý khối lượng công việc cần các gói cao cấp hơn Các chế độ xem phong phú của ClickUp (danh sách công việc, Bảng, biểu đồ Gantt, lịch, Bản đồ Tư duy, Khối lượng công việc) trên các gói dịch vụ cấp thấp hơn Hợp tác Bình luận công việc, đề cập người dùng, tin nhắn cơ bản Các tính năng tích hợp sẵn như tài liệu, trò chuyện, Bảng trắng và ghi màn hình giúp giảm thiểu tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ Tự động hóa Các quy tắc và mẫu đơn giản Tự động hóa chi tiết với các điều kiện/kích hoạt có khả năng mở rộng tốt hơn Hỗ trợ Trung tâm hỗ trợ tốt; 24/7, chủ yếu dành cho doanh nghiệp Hỗ trợ 24/7 ngay cả ở các gói dịch vụ cấp thấp hơn, cập nhật tính năng nhanh chóng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

ClickUp là gì?

ClickUp là Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích của bạn được tích hợp cùng nhau, với AI theo ngữ cảnh được nhúng làm lớp trí tuệ nhân tạo giúp hiểu công việc của bạn và hỗ trợ thúc đẩy tiến độ.

Đối với một doanh nghiệp nhỏ, sự khác biệt này rất quan trọng vì nó quyết định liệu bạn sẽ phải trả tiền và quản lý một loạt các công cụ riêng lẻ hay điều hành toàn bộ hoạt động từ một nơi duy nhất.

📮 ClickUp Insight: 24% người dùng mơ ước có một 'tab tổng hợp' có thể xử lý mọi thứ cùng một lúc. Lý do rất đơn giản: bộ não của chúng ta không được thiết kế để xử lý hàng chục tab mở cùng lúc, và mỗi cửa sổ mới đều gây ra áp lực tinh thần và gánh nặng nhận thức, ngay cả khi bạn không nhận ra điều đó. 🧠 Với ClickUp Brain MAX, bạn có thể tập trung thông tin, tìm kiếm trên nhiều mô hình AI và truy xuất những gì bạn cần ngay lập tức. Trợ lý AI trên máy tính để bàn này mang đến cho bạn một điểm truy cập duy nhất mà không phải lo lắng về việc phải mở tất cả các cửa sổ. Ít lộn xộn hơn, ít căng thẳng hơn, kiểm soát tốt hơn. ✨

Giá của ClickUp

Asana là gì?

Asana là gì?

qua Asana

Asana là một nền tảng quản lý công việc dựa trên đám mây, được thiết kế để giúp các nhóm tổ chức công việc, theo dõi dự án và hợp tác hiệu quả. Nền tảng này phân chia công việc thành các dự án, công việc, công việc con và dòng thời gian.

Bạn có thể phân công nhiệm vụ, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ thông qua các chế độ xem trực quan như danh sách công việc, bảng, lịch và biểu đồ Gantt. Công cụ này cung cấp một phương pháp quản lý các dự án tuyến tính một cách gọn gàng và dễ dự đoán.

Giá của Asana

Miễn phí

Gói Starter: $13,49/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $30,49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

So sánh tính năng cho các nhóm nhỏ

Một danh sách dài các tính năng sẽ vô dụng nếu thiếu bối cảnh cụ thể. Điều thực sự quan trọng là cách các tính năng này giải quyết những vấn đề thực tế mà nhóm nhỏ của bạn phải đối mặt hàng ngày, đặc biệt là khi bạn không có người quản lý dự án chuyên trách để cấu hình các hệ thống phức tạp.

Hãy bắt đầu nào! 💪

Tính năng #1: Độ dễ sử dụng và thời gian làm quen

Rào cản lớn nhất đối với bất kỳ phần mềm mới nào là làm sao để nhóm của bạn thực sự sử dụng nó. Nếu quá trình thiết lập quá phức tạp, mọi người sẽ quay lại thói quen cũ là sử dụng email và bảng tính, khiến mục đích của khoản đầu tư trở nên vô nghĩa. Đường cong học tập của công cụ trở thành yếu tố quyết định:

Asana

Asana nổi tiếng với sự đơn giản ban đầu. Giao diện người dùng gọn gàng và thiết kế trực quan giúp hầu hết các thành viên trong nhóm có thể bắt đầu tạo và quản lý công việc chỉ trong vài phút. Đối với một doanh nghiệp nhỏ chỉ cần một danh sách việc cần làm cơ bản để nhanh chóng sắp xếp công việc, đây là một lợi thế đáng kể.

ClickUp

ClickUp áp dụng một cách tiếp cận khác. Nó cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn cách thiết lập không gian làm việc, bao gồm trạng thái, chế độ xem, cấu trúc công việc và tự động hóa để đảm bảo bạn loại bỏ tình trạng công việc lan tràn. Tuy nhiên, sự linh hoạt đó đồng nghĩa với việc bạn không có một điểm khởi đầu chung cho tất cả mọi người. Bạn sẽ cần phải suy nghĩ kỹ hơn một chút ngay từ đầu.

Tuy nhiên, đây chính là lúc ClickUp bắt đầu phát huy hiệu quả. Thay vì ép buộc nhóm của bạn phải tuân theo một cách làm việc cố định, bạn có thể tùy chỉnh công cụ sao cho phù hợp với cách thức hoạt động hiện tại của nhóm.

🏆 Kết quả: Hòa! Nếu bạn cần một công cụ mà nhóm có thể sử dụng ngay lập tức với ít thao tác thiết lập, Asana có lợi thế hơn. Nhưng nếu bạn muốn một hệ thống có thể thích ứng khi kinh doanh phát triển, ClickUp là lựa chọn đáng cân nhắc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tránh những rắc rối ban đầu khi thiết lập bằng cách sử dụng các mẫu ClickUp, cung cấp các cấu trúc sẵn có cho hàng trăm trường hợp sử dụng, từ các chiến dịch tiếp thị đến quá trình onboarding khách hàng. Điều này giúp bạn bắt đầu nhanh chóng và sau đó tùy chỉnh nền tảng khi kinh doanh của bạn phát triển.

Tính năng #2: Quản lý công việc và dự án

Doanh nghiệp của bạn có thể đang phải xử lý nhiều loại công việc khác nhau như dự án khách hàng, hoạt động nội bộ, chiến dịch tiếp thị và phát triển sản phẩm. Một hệ thống cứng nhắc coi tất cả công việc đều giống nhau sẽ gây ra sự hỗn loạn:

Asana

Asana được xây dựng dựa trên sự rõ ràng. Các công việc, công việc con, dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc rất dễ cài đặt và theo dõi. Bạn có thể phân công công việc, thêm ngày đáo hạn, tệp đính kèm và theo dõi tiến độ mà không gặp nhiều trở ngại. Các tính năng như dòng thời gian, cột mốc và mối quan hệ phụ thuộc giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch công việc mà không bị lạc trong các chi tiết.

ClickUp

ClickUp đi sâu hơn vào cả quản lý tác vụ và quản lý dự án. Nó sử dụng cấu trúc lồng nhau gồm Không gian Làm việc, Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và Nhiệm vụ ClickUp để tổ chức mọi thứ. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo một Không gian Làm việc riêng cho từng bộ phận, như ‘Marketing’ hoặc ‘Client Work’, sau đó sử dụng Thư mục và Danh sách công việc để quản lý các dự án và sáng kiến riêng lẻ trong bộ phận đó.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp đã giành chiến thắng! Nó xử lý sự phức tạp tốt hơn, và đối với các doanh nghiệp nhỏ đang phát triển, sự linh hoạt đó thực sự tạo nên sự khác biệt.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Xem công việc của bạn từ mọi góc độ với hơn 15 chế độ xem của ClickUp. Bạn không bị giới hạn trong một định dạng duy nhất, và mỗi thành viên trong nhóm có thể chọn chế độ xem phù hợp với cách họ suy nghĩ và lập kế hoạch.

Giao công việc cho nhiều người được giao, chia nhỏ công việc thành các công việc con và theo dõi thời gian với chế độ xem ClickUp

Bạn sẽ có quyền truy cập vào:

Xem dạng danh sách: Một danh sách việc cần làm mạnh mẽ để sắp xếp, phân loại và lọc các công việc

Chế độ xem Bảng: Một bảng theo phong cách Kanban hoàn hảo để Một bảng theo phong cách Kanban hoàn hảo để trực quan hóa quy trình làm việc

Biểu đồ Gantt: Một dòng thời gian để lập kế hoạch dự án và quản lý các mối quan hệ phụ thuộc

Chế độ xem Lịch: Một lịch truyền thống để lên lịch và lập kế hoạch cho nội dung hoặc các chiến dịch

Chế độ xem Dòng thời gian: Chế độ xem tuyến tính dành cho lập kế hoạch chiến lược và Chế độ xem tuyến tính dành cho lập kế hoạch chiến lược và quản lý nguồn lực

Khi các cuộc hội thoại của nhóm diễn ra trên một ứng dụng, kế hoạch dự án trên một ứng dụng khác và tài liệu trên một ứng dụng thứ ba, bạn sẽ tạo ra tình trạng phân tán thông tin. Điều này có nghĩa là nhóm sẽ lãng phí hàng giờ để tìm kiếm thông tin cần thiết trên nhiều nền tảng khác nhau.

Asana

Asana giúp gắn kết chặt chẽ sự hợp tác trong công việc với các công việc. Bạn có thể bình luận trực tiếp trên các công việc, gắn thẻ đồng nghiệp, đính kèm tệp đính kèm và duy trì các cuộc hội thoại theo ngữ cảnh. Ngoài ra, còn có một hộp thư đến hiển thị các cập nhật, đề cập và hoạt động trên các dự án, giúp mọi người luôn nắm bắt được tiến độ công việc của mình. Công cụ này hoạt động hiệu quả khi kết hợp với các công cụ như Slack hoặc email, thay vì tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

ClickUp

ClickUp tiếp tục đẩy mạnh việc tập trung hóa sự hợp tác ngay trong chính công cụ. Ở cấp độ công việc, bạn có thể sử dụng bình luận theo chuỗi, đề cập, chia sẻ tệp và khả năng gán bình luận thành các công việc cần thực hiện. Nhờ đó, phản hồi sẽ được chuyển hóa thành công việc.

Loại bỏ tình trạng công việc lan tràn với các công cụ hợp tác được tích hợp sẵn trong ClickUp.

ClickUp Chat : Thảo luận trong các kênh chuyên dụng hoặc ngay bên cạnh các công việc của bạn, để các cuộc hội thoại luôn kết nối với công việc Thảo luận trong các kênh chuyên dụng hoặc ngay bên cạnh các công việc của bạn, để các cuộc hội thoại luôn kết nối với công việc

ClickUp Tài liệu : Tạo bản tóm tắt dự án, chương trình cuộc họp và wiki công ty liên kết trực tiếp với các Công việc của bạn, đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập vào thông tin mới nhất Tạo bản tóm tắt dự án, chương trình cuộc họp và wiki công ty liên kết trực tiếp với các Công việc của bạn, đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập vào thông tin mới nhất

Bảng trắng ClickUp : Đưa ra ý tưởng, vạch ra quy trình làm việc và lập kế hoạch dự án một cách trực quan cùng nhóm của bạn theo thời gian thực Đưa ra ý tưởng, vạch ra quy trình làm việc và lập kế hoạch dự án một cách trực quan cùng nhóm của bạn theo thời gian thực

🏆 Người chiến thắng: ClickUp! Nó tích hợp các cuộc hội thoại, tài liệu và kế hoạch vào một hệ thống duy nhất, giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ.

Kết nối nhóm của bạn trực tuyến:

Tính năng #4: Khả năng tự động hóa

Là một doanh nghiệp nhỏ, nhóm của bạn phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Mỗi phút dành cho các quy trình thủ công, như cập nhật trạng thái dự án hoặc nhắc nhở ai đó về thời hạn, là một phút không được dành cho các hoạt động chiến lược, tạo ra doanh thu.

Cả hai nền tảng đều cung cấp tính năng tự động hóa, nhưng mức độ tiếp cận và sức mạnh lại khác nhau:

Asana

Asana tiếp cận tự động hóa với tiêu chí đơn giản hóa. Tính năng ‘Quy tắc’ của nó cho phép bạn tự động hóa các hành động thông thường như cập nhật ngày đáo hạn và gửi thông báo. Tuy nhiên, tự động hóa trong Asana thường bị giới hạn trong các ranh giới đã định sẵn. Nó xử lý các quy trình làm việc tuyến tính một cách hiệu quả. Nhưng nếu quy trình của bạn liên quan đến các điều kiện, hành động liên dự án hoặc logic nhiều lớp, bạn có thể bắt đầu gặp phải những giới hạn.

ClickUp

Các quy trình tự động hóa của ClickUp được thiết kế để tự động thực thi và tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn. Với thư viện khổng lồ các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động, bạn có thể tự động hóa hầu hết mọi công việc lặp đi lặp lại mà không cần viết một dòng mã nào.

Bạn có thể chọn từ thư viện lớn các công thức tự động hóa có sẵn hoặc tạo công thức của riêng mình. Bạn sẽ có Triggers (sự kiện kích hoạt quy trình tự động hóa), Conditions (điều kiện cần đáp ứng để quy trình tự động hóa chạy) và Actions (công việc mà quy trình tự động hóa thực hiện).

🏆 Người chiến thắng: ClickUp là người chiến thắng! Nền tảng này mang lại sự linh hoạt, khả năng kiểm soát và khả năng mở rộng cao hơn, khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp hơn cho các nhóm.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tự động hóa quyết định và thực thi với ClickUp Super Agents. Bạn có thể vượt ra khỏi tự động hóa dựa trên quy tắc để chuyển sang các quy trình làm việc thực sự thích ứng và phản hồi dựa trên bối cảnh. Về cơ bản, bạn có thể giao phó một phần quy trình làm việc của mình cho AI, vốn hiểu rõ những gì đang diễn ra trong không gian làm việc của bạn.

Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu phối hợp thủ công với ClickUp Super Agents

Ví dụ: bạn vừa chuyển một Công việc sang ‘Xem xét của khách hàng’. Thay vì phải điều phối các bước tiếp theo thủ công, bạn có thể tạo một công việc tùy chỉnh để:

Kiểm tra xem tất cả các công việc con đã hoàn thành chưa

Tóm tắt kết quả công việc thành bản cập nhật dễ hiểu cho khách hàng

Gắn thẻ người quản lý tài khoản và giao nhiệm vụ theo dõi

Đặt nhắc nhở nếu khách hàng chưa phản hồi trong vòng hai ngày

Tạo Super Agent đầu tiên của bạn:

Không có công cụ nào có thể làm được tất cả mọi thứ, và doanh nghiệp nhỏ của bạn có thể đang dựa vào một số ứng dụng chính như Google Drive để quản lý tệp tin hoặc Teams để trò chuyện nhanh. Vấn đề là điều này tạo ra các "hộp đen" thông tin. Cả Asana và ClickUp đều cung cấp một phạm vi lớn tích hợp với các công cụ kinh doanh phổ biến:

Asana

Asana tích hợp mượt mà với hầu hết các công cụ mà các doanh nghiệp nhỏ đang sử dụng. Điều này bao gồm các ứng dụng giao tiếp (như Slack), chia sẻ tệp (Google Drive, Dropbox) và lịch. Điểm mạnh ở đây là độ tin cậy và sự dễ dàng trong việc thiết lập. Hầu hết các tích hợp đều theo kiểu cắm là chạy: bạn kết nối công cụ, cài đặt một vài tùy chọn và nó sẽ hoạt động ngay lập tức.

ClickUp

ClickUp áp dụng một cách tiếp cận toàn diện hơn. Tính năng tích hợp của ClickUp cho phép bạn kết nối với hơn 1.000 công cụ đa dạng thuộc phạm vi rộng, bao gồm giao tiếp, phát triển, lưu trữ, theo dõi thời gian và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nó cũng cố gắng loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ, từ đó giảm số công cụ bạn cần ngay từ đầu.

Ví dụ, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ bên ngoài, ClickUp tích hợp các tính năng như tài liệu, trò chuyện, Bảng trắng và theo dõi thời gian vào cùng một nền tảng.

🏆 Kết quả: Hòa! Nếu bạn muốn có quyền kiểm soát sâu hơn và khả năng tích hợp các công cụ theo thời gian, ClickUp mang lại sự linh hoạt hơn, trong khi Asana giúp tích hợp một cách đơn giản và thuận tiện.

Các tính năng AI dành cho nhóm doanh nghiệp nhỏ

Trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho doanh nghiệp nhỏ giống như một thành viên nhóm bổ sung mà bạn không đủ khả năng thuê. Đó là người viết nội dung giúp bạn soạn thảo email tiếp thị, là quản trị viên tóm tắt ghi chú của cuộc họp, và là người điều phối dự án phát hiện các điểm tắc nghẽn.

Việc sử dụng nhiều công cụ AI không liên kết với nhau sẽ dẫn đến tình trạng "AI sprawl". Đây là sự gia tăng không có kế hoạch của các công cụ và nền tảng AI mà không có sự giám sát hoặc chiến lược, dẫn đến lãng phí chi phí đăng ký, trùng lặp nỗ lực, rủi ro bảo mật và hoàn toàn mất kiểm soát đối với dấu chân AI của tổ chức bạn.

Hãy cùng so sánh hai công cụ này:

Asana

Asana Intelligence tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện các công việc và đảm bảo dự án diễn ra đúng tiến độ, mà không thay đổi cách thức hoạt động cơ bản của công cụ.

Trợ lý AI hỗ trợ:

Tóm tắt công việc: Nhanh chóng nắm bắt nội dung các chủ đề bình luận dài hoặc các cập nhật

Gợi ý thông minh: Đề xuất ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên hoặc các bước tiếp theo

Cập nhật mục tiêu và trạng thái: Tạo bản tóm tắt dự án để báo cáo

Hỗ trợ nội dung cơ bản: Viết lại hoặc điều chỉnh giọng điệu cho các thông điệp

Nó giúp cải thiện tính hiển thị và rõ ràng, nhưng chủ yếu vẫn nằm trong phạm vi hỗ trợ ở cấp độ công việc.

ClickUp

Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp được tích hợp sâu hơn vào công việc thực tế, tương tác với không gian làm việc, dữ liệu và quy trình làm việc của bạn.

Bạn sẽ nhận được:

Hỗ trợ AI theo ngữ cảnh

ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý hiểu rõ không gian làm việc. Nó thu thập thông tin bối cảnh từ các công việc, tài liệu, bình luận thực tế của bạn và thậm chí cả các công cụ được kết nối.

Yêu cầu ClickUp Brain trích xuất thông tin từ không gian làm việc của bạn và cung cấp những thông tin hữu ích

Việc cần làm:

Trả lời các câu hỏi về công việc của bạn (‘Điều gì đang cản trở dự án này?’)

Tạo công việc, công việc con và kế hoạch dự án

Tổng hợp toàn bộ dự án hoặc luồng hoạt động

Tự động điền các thuộc tính công việc như người được giao hoặc mức độ ưu tiên

Tìm kiếm trên các công cụ (Google Drive, GitHub, v.v.) để tìm bối cảnh

Ví dụ, nếu bạn tham gia vào một dự án khi dự án đang ở giữa chừng, bạn chỉ cần hỏi ClickUp Brain: ‘Điều gì đang cản trở dự án thiết kế lại trang web hiện tại?’ Nó sẽ quét các công việc, bình luận và trạng thái, sau đó cho bạn biết các công việc đã quá hạn, các phụ thuộc đang bị tắc nghẽn và ai chịu trách nhiệm về việc gì.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy để Trợ lý ghi chú AI của ClickUp tham gia các cuộc họp trực tuyến của bạn. Nó sẽ tự động ghi chép lại cuộc hội thoại, tạo bản tóm tắt và thậm chí lập danh sách các mục cần thực hiện cho bạn

Một công cụ AI trên máy tính để bàn

Nếu ClickUp Brain hoạt động bên trong không gian làm việc của bạn, thì ClickUp Brain MAX mở rộng sức mạnh đó ra bên ngoài. Hãy xem nó như một lớp AI trên máy tính để bàn hoạt động trên tất cả các công cụ của bạn.

Mở rộng khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên tất cả các công cụ và quy trình làm việc của bạn với ClickUp Brain MAX

Đây là những điểm khác biệt:

Hoạt động như một trợ lý AI luôn sẵn sàng trên các ứng dụng (email, tài liệu, Slack, v.v.)

Cho phép bạn chuyển đổi giữa nhiều mô hình AI tại một nơi, bao gồm GPT, Claude và Gemini

Cho phép chỉnh sửa trực tiếp (chỉnh sửa văn bản ngay trong bất kỳ ứng dụng nào)

Bao gồm tính năng chuyển giọng nói thành văn bản ( ClickUp Talk to Text ) để tạo công việc hoặc nội dung nhanh hơn

Kết nối trở lại không gian làm việc ClickUp của bạn để thực hiện các hành động theo thời gian thực

Cách chọn công cụ phù hợp cho nhóm của bạn

Hãy đơn giản hóa quyết định của bạn bằng cách tuân theo một khung làm việc thực tiễn.

Hãy tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu thực sự của nhóm thay vì so sánh từng tính năng.

Kiểm tra các công cụ hiện tại của bạn: Lập danh sách Lập danh sách tất cả các ứng dụng mà nhóm của bạn đang sử dụng cho quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp. Xác định những điểm mà thông tin bị thất lạc hoặc công việc bị bỏ sót khi chuyển đổi giữa các ứng dụng này Xác định các mô hình quy trình làm việc của bạn: Các dự án của bạn thường có tính chất tương tự và lặp lại, hay chúng rất đa dạng? Các nhóm khác nhau (ví dụ: marketing so với vận hành) có cần xem công việc của họ theo các cách khác nhau không? Xem xét lộ trình phát triển của bạn: Bạn dự đoán kinh doanh của mình sẽ ở đâu trong một năm tới? Nếu bạn có kế hoạch mở rộng nhóm gấp đôi hoặc thực hiện các dự án phức tạp hơn, hãy chọn một công cụ có thể đáp ứng được tình hình trong tương lai đó, chứ không chỉ tình hình hiện tại. Thử nghiệm với công việc thực tế: Đừng chỉ tạo một ‘dự án thử nghiệm’. Hãy sử dụng gói miễn phí của cả hai nền tảng để thực hiện một dự án nhỏ, thực tế từ đầu đến cuối. Hãy chú ý kỹ đến những điểm bạn cảm thấy gặp khó khăn và những điểm bạn cảm thấy tiến triển thuận lợi Đánh giá tính hữu ích của AI: Đối với một nhóm nhỏ, AI có thể là yếu tố thay đổi cục diện. Hãy thử nghiệm các tính năng AI của từng nền tảng trong các công việc hàng ngày của bạn. Xem nền tảng nào giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn trong việc viết lách, tóm tắt thông tin hoặc tạo danh sách các mục cần thực hiện

Công cụ nào phù hợp với kinh doanh nhỏ của bạn?

Lựa chọn phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu và triết lý quy trình làm việc của nhóm bạn. Không có công cụ nào là “tốt nhất”, chỉ có công cụ phù hợp nhất với bạn.

Chọn Asana nếu:

Nhóm của bạn cần một công cụ đơn giản, gọn gàng để theo dõi công việc và không yêu cầu tùy chỉnh phức tạp

Bạn đã hài lòng với bộ công cụ hiện tại dành cho tài liệu, trò chuyện và wiki nội bộ

Việc bắt đầu sử dụng trong vài phút quan trọng hơn việc có một nền tảng có thể mở rộng để xử lý các quy trình làm việc phức tạp và luôn thay đổi

Các dự án của bạn thường đơn giản và tuân theo một mô hình nhất quán

Chọn ClickUp nếu:

Bạn muốn tập trung công việc và giảm số lượng gói đăng ký đang phải trả phí

Nhóm của bạn quản lý nhiều loại dự án khác nhau, đòi hỏi các chế độ xem và quy trình tùy chỉnh riêng biệt

Bạn nhận thấy giá trị của một trợ lý AI có thể hỗ trợ viết, tóm tắt và tự động hóa công việc

Bạn dự đoán kinh doanh của mình sẽ phát triển và cần một nền tảng có thể mở rộng cùng với bạn mà không bắt buộc phải chuyển đổi sau này

Dưới đây là chia sẻ của Derek Clements, Giám đốc Marketing tại BankGloucester, về ClickUp:

ClickUp cung cấp nhiều tính năng hơn và trải nghiệm tốt hơn so với các công cụ khác. Asana là đối thủ cạnh tranh lâu đời nhất và rất tuyệt vời cho việc quản lý công việc, nhưng không có nhiều tính năng ngoài điều đó… Tôi sử dụng các tính năng cơ bản của ClickUp như không gian/thư mục/danh sách và chế độ xem Lịch nhiều nhất vì chúng rất linh hoạt. Tuy nhiên, nếu bạn cần một định dạng hoặc hình thức trực quan cụ thể, ClickUp có rất nhiều tính năng chuyên sâu hơn như theo dõi thời gian, tự động hóa công việc, bảng điều khiển và nhiều hơn nữa.

ClickUp cung cấp nhiều tính năng hơn và trải nghiệm tốt hơn so với các công cụ khác. Asana là đối thủ cạnh tranh lâu đời nhất và rất tuyệt vời cho việc quản lý công việc, nhưng không có nhiều tính năng ngoài điều đó… Tôi sử dụng các tính năng cơ bản của ClickUp như không gian/thư mục/Danh sách công việc và chế độ xem Lịch nhiều nhất vì chúng rất linh hoạt. Tuy nhiên, nếu bạn cần một định dạng hoặc hình thức trực quan cụ thể, ClickUp có rất nhiều tính năng chuyên sâu hơn như theo dõi thời gian, tự động hóa công việc, bảng điều khiển và nhiều hơn nữa.

Kết luận dành cho doanh nghiệp kinh doanh nhỏ

Asana và ClickUp đại diện cho hai triết lý hoàn toàn khác nhau về cách quản lý công việc. Asana cung cấp hệ thống quản lý công việc hàng đầu, tích hợp mượt mà vào hệ sinh thái các công cụ chuyên biệt khác. ClickUp được xây dựng dựa trên quan điểm rằng sự phình to của các công cụ là kẻ thù của năng suất và cung cấp một không gian làm việc duy nhất, tích hợp toàn diện để thay thế toàn bộ hệ sinh thái đó.

Đối với một doanh nghiệp kinh doanh nhỏ ngày nay, sự lựa chọn là rõ ràng.

Cách tiếp cận tích hợp của ClickUp giải quyết trực tiếp các vấn đề trong công việc hiện đại. Nó cung cấp một nền tảng có khả năng mở rộng, nơi các công việc, tài liệu, trò chuyện và AI của bạn đều được tích hợp trên cùng một nền tảng, mang đến cho nhóm của bạn các công cụ để làm việc hiệu quả hơn.

Câu hỏi thường gặp

Các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng gói miễn phí của ClickUp cho công việc thực tế không?

Đúng vậy, ClickUp cung cấp số lượng công việc không giới hạn và nhiều chế độ xem dự án, mang đến cho các nhóm nhỏ mọi thứ họ cần để quản lý các dự án khách hàng và tác vụ nội bộ ngay từ ngày đầu tiên.

ClickUp so sánh với Asana như thế nào đối với các nhóm đang phát triển?

Mở rộng quy mô cùng với sự phức tạp của nhóm bằng cách tận dụng khả năng tùy chỉnh sâu rộng và các tính năng tích hợp sẵn của ClickUp như Tài liệu và Trò chuyện, không cần phải thêm các công cụ khác khi nhóm phát triển.

Cách nhanh nhất để chuyển từ Asana sang ClickUp là gì?

Chuyển các dự án, công việc và người được giao nhiệm vụ chỉ trong vài phút bằng công cụ nhập trực tiếp từ Asana của ClickUp, và sử dụng các tài nguyên hướng dẫn sử dụng của chúng tôi để giúp nhóm của bạn nhanh chóng làm quen với hệ thống.

