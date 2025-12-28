Chi phí ẩn của sự bùng nổ ứng dụng: Tại sao các doanh nghiệp nhỏ phải trả nhiều hơn cho ít hơn

Hai mươi tab. Mười tài khoản đăng nhập. Bốn lần gia hạn đăng ký mà bạn đã quên. Một người duy nhất biết mọi thứ ở đâu, và họ đang dần mất kiên nhẫn.

Nghe quen không? Bạn không phải là người duy nhất.

Đây là điều mà hầu hết chủ doanh nghiệp nhỏ không nhận ra cho đến khi quá muộn: các công cụ bạn mua để tiết kiệm thời gian thực tế lại đang lấy đi thời gian của bạn. Mỗi "giải pháp nhanh chóng" bạn thêm vào bộ công cụ của mình đều có một chi phí ẩn, và không chỉ là phí đăng ký.

🧐 Bạn có biết? Ngay cả các công ty nhỏ cũng có thể phải quản lý hàng chục công cụ SaaS, và trung bình mỗi tổ chức vẫn sử dụng 112 ứng dụng.

Tuy nhiên, chỉ có 49% giấy phép được sử dụng hàng tháng, điều này có thể gây lãng phí khoảng $18 triệu mỗi năm.

Tác hại thực sự xuất hiện khi các công cụ không chia sẻ thông tin: thông tin bị phân tán, công việc bị trùng lặp và nhóm phải dành nhiều thời gian quản lý phần mềm hơn là thực hiện việc cần làm của mình. Đó chính là tình trạng mở rộng ứng dụng đang diễn ra. Và nó đang khiến bạn mất nhiều hơn cả tiền bạc.

Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện việc gì?

Bạn không hề có ý định tạo ra tình trạng quá tải ứng dụng. Bạn đã mua các giải pháp, từng cái một, để giải quyết các vấn đề thực tế. Một công cụ theo dõi dự án để duy trì sự tổ chức. Một công cụ tài liệu để hợp tác. Một ứng dụng trò chuyện để duy trì kết nối. Một công cụ lập hóa đơn, một công cụ lịch trình, một CRM, một nền tảng thiết kế.

Mỗi ứng dụng đều có lý do tồn tại vào thời điểm đó. Nhưng giờ đây, chúng đang cạnh tranh lẫn nhau.

Bài viết này cung cấp cho bạn ba điều:

Một cái nhìn thẳng thắn về những gì sự bùng nổ ứng dụng thực sự gây ra, bao gồm cả việc lãng phí thời gian và rủi ro bảo mật mà bạn có thể chưa đo lường được. Một hướng dẫn thực tiễn để giảm bớt công cụ mà không làm gián đoạn công việc hoặc mất đi những gì đang hoạt động hiệu quả. Con đường hướng tới sự thống nhất: ít hỗn loạn hơn, thực thi hiệu quả hơn và một nhóm cuối cùng biết nơi tìm kiếm thông tin.

💡 Ngoài ra, ClickUp được thiết kế để trở thành giải pháp cho vấn đề "app sprawl", tập trung các công việc, tài liệu, trò chuyện và tự động hóa vào một nền tảng duy nhất, giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc thay vì phải tìm cách khắc phục.

Vì vậy, bạn sẽ thấy cách nền tảng thống nhất của ClickUp có thể giúp bạn giải quyết những thách thức này ở mọi bước.

Hãy cùng tìm hiểu. 🚀

Ứng dụng tràn lan là gì?

Sự mở rộng không kiểm soát trong công việc kinh doanh

Sự bùng nổ ứng dụng xảy ra khi kinh doanh của bạn sử dụng quá nhiều công cụ trùng lặp, được mua sắm một cách ngẫu hứng, mà không có người quản lý duy nhất. Công việc, thông tin và quyết định bị phân tán trên hàng chục nền tảng khác nhau.

Thường thì mọi thứ bắt đầu một cách vô hại. Ai đó tìm thấy một công cụ giải quyết một vấn đề. Sau đó, một nhóm khác lại chọn một ứng dụng khác cho một công việc tương tự. Chẳng bao lâu, đội marketing đang theo dõi dự án trong một công cụ, bộ phận vận hành sử dụng một công cụ khác, và mỗi người đều có ứng dụng ghi chú yêu thích của riêng mình.

Kết quả là gì? Không ai biết phiên bản nào của tệp là mới nhất. Các quyết định quan trọng bị lạc trong dòng trò chuyện vô tận. Và nhóm của bạn phải dành nửa ngày chỉ để tìm hiểu nơi công việc được lưu trữ.

🎉 Thông tin thú vị: Theo Harvard Business Review, nhân viên văn phòng trung bình chuyển đổi giữa các ứng dụng và trang web gần 1.200 lần mỗi ngày. Điều đó tương đương với hơn bốn giờ mỗi tuần chỉ để điều chỉnh lại sau khi chuyển đổi ứng dụng. Trong một năm? Đó là năm tuần làm việc đầy đủ bị mất do "thuế chuyển đổi".

Có một sự khác biệt cơ bản giữa sự bùng nổ ứng dụng và những gì nó gây ra ở giai đoạn sau:

Sự bùng nổ ứng dụng là vấn đề: quá nhiều công cụ

Sự lan tràn công việc là hậu quả tiêu cực: chuyển đổi ngữ cảnh, công việc trùng lặp, hỗn loạn phiên bản và tình trạng "không biết nó ở đâu" liên tục. là hậu quả tiêu cực: chuyển đổi ngữ cảnh, công việc trùng lặp, hỗn loạn phiên bản và tình trạng "không biết nó ở đâu" liên tục.

Khi các công cụ của bạn ngày càng nhiều nhưng không tích hợp với nhau, mỗi ứng dụng mới lại trở thành một nơi khác để kiểm tra, cập nhật và giải thích. Đó là lúc những công việc đơn giản bắt đầu trở nên phức tạp như các dự án nhỏ, và nhóm của bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Sự bùng nổ ứng dụng so với sự bùng nổ công việc

Có một sự khác biệt đáng kể:

📮 ClickUp Insight: Khảo sát về mức độ trưởng thành của AI của chúng tôi chỉ ra một thách thức rõ ràng: 54% các nhóm làm việc trên các hệ thống phân tán, 49% hiếm khi chia sẻ thông tin giữa các công cụ và 43% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết. Khi công việc bị phân mảnh, các công cụ AI của bạn không thể truy cập đầy đủ bối cảnh, dẫn đến các câu trả lời không đầy đủ, phản hồi chậm trễ và kết quả thiếu độ sâu hoặc độ chính xác. Đó chính là hiện tượng phân tán công việc, và nó khiến các công ty mất hàng triệu đô la do giảm năng suất và lãng phí thời gian. ClickUp Brain giải quyết vấn đề này bằng cách hoạt động trong một không gian làm việc thống nhất, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nơi các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và mục tiêu đều được kết nối chặt chẽ. Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp (Enterprise Search) hiển thị mọi chi tiết ngay lập tức, trong khi các Trợ lý AI (AI Agents) hoạt động trên toàn bộ nền tảng để thu thập bối cảnh, chia sẻ cập nhật và thúc đẩy công việc tiến triển. Kết quả là AI hoạt động nhanh hơn, rõ ràng hơn và luôn được cập nhật thông tin, điều mà các công cụ rời rạc không thể sánh kịp.

Nguyên nhân gây ra tình trạng mở rộng ứng dụng trong các doanh nghiệp nhỏ

Điều quan trọng là: sự bùng nổ ứng dụng không xảy ra vì mọi người đưa ra quyết định sai lầm. Nó xảy ra vì mọi người đang cố gắng giải quyết các vấn đề thực tế, và giải pháp nhanh chóng thường thắng thế.

Sự lan rộng của các ứng dụng hàng đầu

Mọi thứ bắt đầu với một công cụ chuyên dụng. “Chúng ta chỉ cần thêm công cụ này cho việc lập hóa đơn.”

Rồi một ứng dụng khác cho việc lên lịch. Rồi một ứng dụng khác cho hỗ trợ khách hàng. Mỗi ứng dụng đều làm tốt công việc của mình. Nhưng khi kết hợp lại? Chúng tạo thành một mê cung.

📌 Ví dụ: Hãy tưởng tượng một công ty marketing với 15 nhân viên bắt đầu với một công cụ quản lý dự án. Sau sáu tháng, họ phải sử dụng một ứng dụng cho tài liệu, một ứng dụng cho trò chuyện, một ứng dụng cho công việc với khách hàng, một ứng dụng để theo dõi chiến dịch và một số công cụ báo cáo. Mỗi lần thêm ứng dụng đều có lý do hợp lý lúc đó. Nhưng bây giờ, không ai có thể trả lời một câu hỏi đơn giản mà không cần mở bốn ứng dụng.

Sự chuyển đổi từ mô hình miễn phí sang trả phí

Nhóm của bạn đăng ký các công cụ miễn phí mà không thông báo cho ai. Chúng hoạt động tốt trong một thời gian. Rồi đột nhiên bạn phải trả tiền cho năm ứng dụng khác nhau, tất cả đều làm những việc tương tự, và không ai nhớ ai đã đăng ký ứng dụng nào.

🧐 Bạn có biết? Theo Gartner, đến năm 2027, 75% nhân viên dự kiến sẽ tự ý mua sắm, điều chỉnh hoặc tạo ra công nghệ mà không có sự giám sát của bộ phận CNTT—một sự gia tăng đáng kể so với 41% vào năm 2022. Đó là một "nổ tung" CNTT ngầm đang chờ xảy ra.

Tăng tốc công việc từ xa và công việc không đồng bộ

Các nhóm làm việc từ xa cần nhiều công cụ hơn để duy trì kết nối: ứng dụng trò chuyện, nền tảng video, công cụ ghi âm, Bảng trắng, trình chỉnh sửa tài liệu.

Mỗi ứng dụng giải quyết một nhu cầu thực tế. Khi kết hợp, chúng làm phân mảnh bối cảnh thậm chí còn nhiều hơn.

Mua sắm theo từng bộ phận

Bộ phận Marketing chọn bộ công cụ của họ. Bộ phận Bán hàng chọn bộ công cụ của họ. Bộ phận Vận hành có thiết lập riêng. Chẳng bao lâu, bạn sẽ có ba công cụ quản lý dự án khác nhau và không ai có thể theo dõi công việc giữa các nhóm. Đó là lý do tại sao quy trình mua sắm phần mềm SaaS lại quan trọng—ngay cả đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Sự bùng nổ của AI (thủ phạm mới nhất)

Đây là một xu hướng mới nhưng đang phát triển nhanh chóng. Người dùng đang thêm các công cụ AI vào một hệ thống đã bị phân mảnh: ChatGPT ở đây, trợ lý viết lách ở đó, công cụ lịch trình AI ở chỗ khác. Đây là sự lan rộng của các giải pháp tốt nhất, chỉ là với một nhãn bóng bẩy hơn.

80% tổ chức báo cáo không có tác động đáng kể trên toàn doanh nghiệp từ các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh — mặc dù chi tiêu cho AI đã tăng vọt 130% trong năm qua. Nguyên nhân? Các công cụ không kết nối, thiếu bối cảnh công việc thực tế của bạn.

Và đây là điều khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn: công nghệ bóng tối (shadow IT) hiện là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo công nghệ, với 69% giám đốc điều hành coi đó là rủi ro bảo mật. Khi các nhóm tự ý sử dụng công cụ mà không có sự giám sát, tình trạng mở rộng ứng dụng diễn ra nhanh chóng – và rủi ro cũng tăng theo.

🎥 Nếu tổ chức của bạn có công cụ AI ở mọi nơi nhưng không có thông tin hữu ích, video này sẽ giải thích tại sao các ứng dụng AI trùng lặp và khả năng tìm kiếm kém lại gây ra nhiều hỗn loạn hơn là tăng năng suất.

Dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp kinh doanh nhỏ của bạn đang gặp phải tình trạng mở rộng ứng dụng

Không chắc liệu điều này có áp dụng cho bạn không? Dưới đây là một bài kiểm tra nhanh. Nếu bạn đồng ý với bốn hoặc nhiều hơn các điểm sau, bạn đang gặp phải tình trạng mở rộng ứng dụng:

❌ Bạn đang trả tiền cho nhiều công cụ có chức năng thực hiện việc cần làm tương tự nhau.

❌ Bạn không biết ai chịu trách nhiệm gia hạn (hóa đơn bất ngờ là điều thường xảy ra)

❌ Nhân viên mới hỏi “Tôi tìm ở đâu…?” và nhận được ba câu trả lời khác nhau.

❌ Các công việc nằm ở một nơi, tệp tin ở nơi khác, quyết định bị lạc trong tin nhắn, bình luận hoặc email.

❌ Bạn có các tệp được đặt tên là “final_final_v7” đang lưu trữ lung tung.

❌ Không ai có thể tự tin trả lời: “Chúng ta đang trả tiền cho bao nhiêu công cụ?”

❌ Việc đào tạo một thành viên mới trong nhóm mất cả tuần chỉ để hướng dẫn tất cả các tài khoản đăng nhập.

❌ Bạn đã trả tiền cho một công cụ trong sáu tháng mà chỉ có một người sử dụng.

❌ Nhóm của bạn phải lên lịch cuộc họp chỉ để xác định trạng thái của dự án, vì không có công cụ nào hiển thị toàn bộ bức tranh.

Kiểm tra nhanh: Nếu nhóm của bạn phải tổ chức cuộc họp chỉ để tìm kiếm thông tin, bạn đang phải trả nợ hội tụ—thời gian dành cho việc phối hợp thay vì thực thi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy đếm số lượng đăng ký của bạn ngay bây giờ. Kiểm tra sao kê thẻ tín dụng trong 90 ngày qua và tìm kiếm trong hộp thư đến các từ khóa “hóa đơn”, “đăng ký” và “gia hạn”. Hầu hết chủ kinh doanh đều ngạc nhiên khi phát hiện ra số lượng công cụ nhiều hơn 30-50% so với họ nghĩ.

Vấn đề phức tạp là sự bùng nổ ứng dụng thường cảm thấy có năng suất. Mỗi công cụ tồn tại vì ai đó cho rằng nó sẽ hữu ích. Nhưng khi nhìn tổng thể, bạn nhận ra nhóm của mình đang lãng phí hàng giờ chỉ để di chuyển giữa các hệ thống. Những giờ đó có thể được dành cho công việc thực sự.

Kiểm tra sự bùng nổ ứng dụng trong 30 phút (Kết quả nhanh) Trước khi tiến hành kiểm toán toàn diện, việc cần làm ngay hôm nay là gì? Danh sách tất cả các công cụ trả phí (kiểm tra sao kê thẻ tín dụng + hóa đơn trong hộp thư đến) Loại bỏ các công cụ trùng lặp (hai công cụ quản lý dự án, nhiều ứng dụng ghi chú, nhiều công cụ lịch trình) Đánh dấu các công cụ "chỉ dành cho một người dùng" (nếu chỉ có một người dùng, đó là rủi ro và có thể không cần thiết) Chọn một dịch vụ để hủy: Hủy một gói đăng ký không sử dụng hoặc trùng lặp trong tuần này. Chỉ định một người chịu trách nhiệm: một người sẽ chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến công cụ trong tương lai (Phòng Vận hành/Kế toán) Giải pháp nhanh chóng này không giải quyết được mọi vấn đề—nhưng nó ngăn chặn tình trạng tồi tệ hơn và mang lại sự rõ ràng ngay lập tức.

Những chi phí ẩn của tình trạng quá tải ứng dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ

Phí đăng ký chỉ là bề nổi. Tác hại thực sự nằm ở phía dưới—thời gian lãng phí, thiếu hiển thị và rủi ro cao hơn.

💸 Chi phí #1: Chi tiêu lãng phí mà bạn không thể nhìn thấy

Đây là vấn đề rõ ràng nhất, nhưng vẫn có nhiều nhóm bỏ qua nó.

Thực hiện kiểm tra nhanh này:

Danh sách tất cả các công cụ bạn đang trả tiền (kiểm tra thẻ tín dụng, hóa đơn và biên lai email) Đánh dấu những ứng dụng có chức năng trùng lặp (bạn thực sự cần ba ứng dụng ghi chú?) Kiểm tra sử dụng thực tế (có bao nhiêu người dùng được cấp phép đang đăng nhập hoạt động mỗi tháng?)

🎉 Thông tin thú vị: Đáng kinh ngạc là 48% ứng dụng doanh nghiệp không được quản lý — nghĩa là không có ai được giao nhiệm vụ theo dõi việc sử dụng, gia hạn, bảo mật hoặc tuân thủ. Đối với các doanh nghiệp nhỏ không có nhân viên IT chuyên trách, số này có thể còn cao hơn.

Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ phát hiện ra rằng 20-40% chi phí phần mềm của họ hoặc là không được sử dụng, trùng lặp, hoặc dành cho các công cụ đã được áp dụng cho một dự án kết thúc cách đây nhiều tháng.

📌 Hãy tưởng tượng: Một công ty tư vấn với 25 nhân viên phát hiện ra họ đang trả tiền cho ba công cụ quản lý dự án khác nhau cùng lúc. Mỗi công cụ được các nhóm dự án khác nhau áp dụng trong vòng ba năm. Chi phí lãng phí hàng năm: $4,800 chỉ riêng phí đăng ký. Và đó chưa tính đến chi phí năng suất do không ai biết công cụ nào đang hiển thị trạng thái dự án hiện tại.

⏱️ Chi phí #2: Sự sụt giảm năng suất

Đây là vấn đề lớn. Và nó gần như không thể nhận ra cho đến khi bạn đo lường nó.

Theo nghiên cứu của McKinsey Global Institute, nhân viên dành khoảng 20% thời gian làm việc (gần một ngày làm việc đầy đủ mỗi tuần) để tìm kiếm và thu thập thông tin. Thêm 28% thời gian được dành cho việc quản lý email và giao tiếp trên các nền tảng khác nhau. Điều đó tương đương với gần một nửa thời gian làm việc bị lãng phí cho việc phối hợp, chứ không phải thực hiện công việc.

🧐 Bạn có biết? Nghiên cứu của Gloria Mark tại Đại học California, Irvine cho thấy trung bình mất 23 phút và 15 giây để tập trung hoàn toàn sau khi chuyển đổi công việc. Nhân con số đó với hàng chục lần chuyển đổi mà hầu hết nhân viên trải qua hàng ngày, và con số về năng suất trở nên đáng báo động. Theo Atlassian, sự sụt giảm năng suất do chuyển đổi ngữ cảnh gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng $450 tỷ mỗi năm.

Đây là cách nó hoạt động trong thực tế:

Người phụ trách vận hành của bạn cần cập nhật trạng thái dự án cho khách hàng.

Cô kiểm tra trình theo dõi dự án (Công cụ #1), lấy ghi chú từ ổ đĩa chia sẻ (Công cụ #2), lục tìm trong các chuỗi trò chuyện để tìm quyết định mới nhất (Công cụ #3) và gửi email tóm tắt (Công cụ #4). Thời gian tiêu tốn: 25 phút. Giá trị tạo ra: một email.

Hãy nhân điều đó với mỗi lần cập nhật trạng thái, mỗi lần chuyển giao công việc, mỗi lần "bạn có thể gửi cho tôi tệp đó không?" - trên toàn bộ nhóm của bạn, mỗi tuần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ tài liệu, công việc hoặc cuộc hội thoại nào ngay lập tức, giúp tiết kiệm thời gian lãng phí do chuyển đổi và tìm kiếm. Các tự động hóa trong ClickUp giảm bớt các bước chuyển giao thủ công và cập nhật lặp đi lặp lại, giúp nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho việc phối hợp và nhiều thời gian hơn cho việc thực thi.

🔓 Chi phí #3: Rủi ro bảo mật và lỗ hổng tuân thủ

Mỗi công cụ bạn thêm vào đều là một nguồn rủi ro tiềm ẩn.

Khi nhân viên đăng ký sử dụng ứng dụng mà không có sự phê duyệt của bộ phận CNTT, những công cụ này thường bỏ qua các đánh giá bảo mật. Chúng có thể lưu trữ dữ liệu khách hàng. Chúng có thể đồng bộ với các hệ thống khác. Chúng có thể có cơ chế xác thực yếu. Bạn không biết điều đó—vì không ai kiểm tra chúng.

🎉 Thực tế thú vị: Theo BetterCloud, 30% đến 40% chi tiêu CNTT trong các tổ chức lớn là Shadow IT (hệ thống và phần mềm mà nhân viên sử dụng mà không có sự phê duyệt của lãnh đạo). Đối với các doanh nghiệp nhỏ, tỷ lệ này có thể cao hơn nữa vì thường không có quy trình phê duyệt chính thức nào.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ trong các ngành được quy định (y tế, tài chính, pháp lý), điều này trở thành một rủi ro thực sự.

Giải pháp? Cung cấp cho nhóm của bạn các lựa chọn tốt hơn để họ không cần phải tự ý sử dụng các ứng dụng không được phê duyệt. Khi mọi người có một nền tảng thống nhất hoạt động hiệu quả, việc sử dụng các ứng dụng không được phê duyệt (shadow IT) trở nên không cần thiết. Quản lý nhà cung cấp SaaS một cách hợp lý có thể giúp bạn kiểm soát những gì có trong hệ thống của mình và những gì không nên có.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các tính năng của quản trị viên và nhật ký kiểm tra của ClickUp giúp bạn theo dõi việc sử dụng và truy cập công cụ, giảm thiểu rủi ro công nghệ ngầm và tuân thủ quy định.

🎯 Bingo ứng dụng lan tràn: “Hãy có cuộc họp để thống nhất” (dịch: chúng ta đang lạc hướng)

“Ai là người sở hữu công cụ này?”

“final_final_v9”

Hai lịch, cả hai đều không chính xác

“Bạn có thể gửi lại liên kết đó không?”

Thanh toán cho người dùng được cấp phép cho nhân viên cũ

Một công cụ mà không ai thừa nhận đã mua

Một quyết định được đưa ra khi trò chuyện mà chưa bao giờ được ghi chép lại trên giấy.

Toán học thực tế: Chi phí thực sự của sự bùng nổ ứng dụng là gì?

Hãy làm cho điều này cụ thể hơn. Dưới đây là công cụ tính toán chi phí đơn giản cho một doanh nghiệp kinh doanh nhỏ có 20 nhân viên:

Chi phí phần mềm trực tiếp:

Chi phí phần mềm trung bình cho mỗi nhân viên: $1.000–$3.500/năm

Mức trung bình cho 20 nhân viên: $45,000/năm

Chi phí lãng phí ước tính ( 49% giấy phép không sử dụng ): ~$22.000/năm

Chi phí năng suất:

Mức lương trung bình theo giờ (đã bao gồm các khoản phụ cấp): $40/giờ

Thời gian mất đi do chuyển đổi ngữ cảnh: 4 giờ/tuần mỗi người

Mất mát năng suất hàng năm: 20 người × 4 giờ × 50 tuần × $40 = $160,000

Chi phí hàng năm tổng cộng của tình trạng quá tải ứng dụng: ~$182.000

Số đó tương đương với việc một nhân viên toàn thời gian (hoặc một khoản đầu tư đáng kể vào sự phát triển) bị mất đi trong tình trạng mở rộng ứng dụng.

Cách Giảm Thiểu Sự Phình To Của Ứng Dụng và Giảm Chi Phí

Tin tốt là gì? Bạn không cần phải thực hiện một cuộc cải tổ IT quy mô lớn để khắc phục vấn đề này. Bạn cần một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, một số biện pháp hợp nhất có chủ đích và một chính sách đơn giản để ngăn chặn tình trạng mở rộng ứng dụng quay trở lại.

Bước 1: Kiểm tra hệ thống phần mềm hiện tại của bạn

Dưới đây là cách thực hiện một cuộc kiểm tra đúng cách:

Tuần 1: Khám phá

Trích xuất hóa đơn trong 90 ngày gần nhất từ tất cả các phương thức thanh toán (thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, PayPal, báo cáo chi phí).

Tìm kiếm trong hộp thư đến của bạn các từ khóa “hóa đơn”, “đăng ký”, “gia hạn” và “thanh toán”.

Hỏi từng trưởng nhóm: “Nhóm của bạn sử dụng những công cụ nào hàng ngày? Hàng tuần? Hiếm khi?”

Kiểm tra dấu trang trình duyệt và trình quản lý mật khẩu của bạn để tìm các tài khoản đăng nhập bị quên.

Tuần 2: Tài liệu

Khi các nhóm thực sự lập bản đồ chi tiết, vấn đề sẽ trở nên rõ ràng rất nhanh.

Một cuộc kiểm tra đơn giản thường cho thấy điều gì đó như:

Một công cụ trò chuyện có số lượng người dùng đăng ký nhiều hơn số người dùng hoạt động.

Một công cụ tài liệu mà chỉ một số ít người sử dụng hàng tuần.

Một công cụ quản lý dự án mà không ai đồng ý là nguồn thông tin chính xác.

Tuần 3: Phân loại

Phân loại từng công cụ thành:

Core: Quan trọng cho hoạt động hàng ngày — không thể hoạt động mà không có nó.

Hỗ trợ: Có ích nhưng không quan trọng—có thể tồn tại mà không cần nó

Nice-to-have: Tiện lợi nhưng có thể thay thế. Ai đó thích nó, nhưng nó không phải là điều cần thiết.

Không rõ: Không ai có thể giải thích tại sao nó tồn tại (đây là những cắt giảm đầu tiên của bạn)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy chú ý đặc biệt đến các công cụ trong danh mục “Không rõ”. Nếu không ai có thể giải thích công cụ đó làm gì hoặc ai phụ thuộc vào nó, đó là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy nó có thể loại bỏ. Cũng hãy đánh dấu bất kỳ công cụ nào chỉ có một người sử dụng — đó thường là sở thích cá nhân được ngụy trang thành nhu cầu kinh doanh.

🎉 Thông tin thú vị: Theo nghiên cứu của Zylo năm 2025, trung bình có 7,6 ứng dụng mới được đưa vào môi trường công nghệ tiêu chuẩn mỗi tháng. Nếu không có quản lý chủ động, danh mục phần mềm của bạn có thể tăng 33% chỉ trong một năm!

Mục tiêu là giảm số lượng công cụ cho mỗi quy trình làm việc, giúp nhóm của bạn không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng để hoàn thành một công việc duy nhất.

Đây chính là lúc các tính năng Trường Tùy chỉnh, Danh sách công việc và Bảng điều khiển của ClickUp phát huy tác dụng.

Bạn có thể theo dõi toàn bộ kho phần mềm của mình bên trong ClickUp:

Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho chi phí, ngày gia hạn, chủ sở hữu và trạng thái sử dụng.

Giao quyền sở hữu để không có gì trở thành "vấn đề của mọi người"

Tạo bảng điều khiển để theo dõi tổng chi phí và rủi ro gia hạn chỉ trong nháy mắt.

Sự khác biệt chính? Báo cáo kiểm toán của bạn không nằm trong một bảng tính khác. Nó nằm trong hệ thống mà bạn sẽ hợp nhất vào sau này.

📣 Đây là chia sẻ của một người đánh giá trên G2:

ClickUp có nhiều tính năng độc đáo và tiện ích bổ sung mà bạn có thể không thấy ở các tùy chọn quản lý dự án khác, như theo dõi thời gian, trò chuyện tích hợp và khả năng quản lý tài nguyên toàn diện. Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ hoặc startup đang khởi nghiệp, ClickUp cung cấp nhiều mẫu sẵn có và cách thức đơn giản để bắt đầu mà không cần dành hàng giờ để thiết lập tùy chỉnh. Bạn sẽ có cảm giác như đang sử dụng một sản phẩm tùy chỉnh cao cấp nhưng với giao diện thân thiện và dễ tiếp cận hơn.

Sau khi đã lập bản đồ hệ thống ứng dụng của mình, hãy tập trung vào việc hợp nhất ở những nơi nhóm của bạn dành nhiều thời gian nhất.

Đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, đó là lớp hợp tác: nơi công việc được thảo luận, quyết định và theo dõi. Nếu các công việc của bạn nằm trong một công cụ, tài liệu trong một công cụ khác, cuộc hội thoại trong công cụ thứ ba và mục tiêu trong công cụ thứ tư, bạn đang phải trả một khoản phí điều phối cho mỗi dự án.

Sử dụng bảng quyết định này để xác định những gì cần giữ lại:

✅ Được sử dụng rộng rãi: Nhóm thực sự sử dụng nó hàng ngày, không chỉ trong quá trình onboarding✅ Độc đáo hoặc không thể thay thế: Nó thực hiện một chức năng mà không công cụ nào khác trong hệ thống của bạn có thể làm✅ Được phê duyệt về bảo mật: Ban lãnh đạo đã kiểm tra và chấp thuận về việc xử lý dữ liệu✅ Tích hợp mượt mà: Nó kết nối với các hệ thống khác của bạn mà không cần các giải pháp thủ công

Mọi thứ không đáp ứng ít nhất ba trong số các tiêu chí đó? Đều là đối tượng có thể hợp nhất.

Cần cắt giảm gì trước tiên:

Các công cụ chỉ được sử dụng bởi một hoặc hai người

Các công cụ chưa được đăng nhập trong hơn 30 ngày

Các công cụ có hàm trùng lặp với những gì bạn đã có ở nơi khác.

Các công cụ được sử dụng cho một dự án đã kết thúc từ lâu

📚 Nghiên cứu trường hợp: Hit Your Mark Media, một công ty tiếp thị kỹ thuật số, đã gặp khó khăn với các quy trình làm việc phân mảnh trong công việc khách hàng, báo cáo và giao tiếp. Sau khi chuyển sang ClickUp, họ đã thay thế hơn năm công cụ, bao gồm Loom, Miro, Toggl, Tango và Slack. Kết quả? Tiết kiệm $3.000 mỗi năm chỉ bằng cách thay thế Slack, cùng với việc theo dõi hiệu suất nhanh hơn và tăng cường khả năng hiển thị toàn bộ nhóm. ClickUp không chỉ tối ưu hóa quy trình làm việc của chúng tôi mà còn củng cố các giá trị cốt lõi về hiệu quả và sự rõ ràng. Nó đã trở thành trung tâm của chiến lược vận hành, hỗ trợ nhóm của chúng tôi và định vị chúng tôi hoàn hảo cho sự phát triển trong tương lai. ClickUp không chỉ tối ưu hóa quy trình làm việc của chúng tôi mà còn củng cố các giá trị cốt lõi về hiệu quả và sự rõ ràng. Nó đã trở thành trung tâm của chiến lược vận hành, hỗ trợ nhóm của chúng tôi và định vị chúng tôi hoàn hảo cho sự phát triển trong tương lai.

Những công cụ khó cắt giảm nhất thường là những công cụ "thú vị" mà mọi người gắn bó nhưng thực tế không giúp công việc tiến triển. Ai đó yêu thích ứng dụng ghi chú độc lập của mình. Ai đó khác lại tin tưởng vào công cụ theo dõi công việc chuyên biệt. Nhưng nếu những công cụ đó tạo ra các silo và buộc phải đồng bộ hóa thủ công, sự gắn bó đó không đáng với chi phí phát sinh.

🧐 Bạn có biết? Theo nghiên cứu của ClickUp, 83% người dùng cảm thấy nhẹ nhõm khi hợp nhất công cụ — vì cuối cùng mọi thứ họ cần đều nằm trong một nơi. Sự kháng cự mà bạn dự đoán thường nhỏ hơn nhiều so với sự nhẹ nhõm mà mọi người thực sự cảm nhận.

ClickUp hỗ trợ như thế nào: Thay vì hỏi “chúng ta nên giữ công cụ nào trong số năm công cụ này”, hãy hỏi “liệu một nền tảng có thể xử lý tất cả năm quy trình làm việc này không?”

Đây là cách nó hoạt động trong thực tế. Giả sử nhóm của bạn hiện đang sử dụng Asana cho công việc, Notion cho tài liệu, Slack cho trò chuyện và Loom cho cập nhật không đồng bộ. Đó là bốn ứng dụng, bốn tài khoản đăng nhập, bốn nơi cần kiểm tra và không có sự chia sẻ thông tin giữa chúng. Khi khách hàng yêu cầu cập nhật trạng thái, ai đó phải thu thập thông tin từ cả bốn nơi, ghép chúng lại với nhau và hy vọng không có gì đã lỗi thời.

Trong ClickUp, quy trình làm việc đó diễn ra tại một nơi duy nhất. Các công việc dự án, bản tóm tắt, cuộc thảo luận của nhóm và hướng dẫn ghi lại đều được lưu trữ cùng nhau. Khi ai đó hỏi, “Chúng ta đang ở đâu trong việc này?”, câu trả lời chỉ cách một cú nhấp chuột, không phải là một cuộc tìm kiếm kéo dài 20 phút.

Đó không chỉ là việc hợp nhất. Đó là lấy lại thời gian của bạn.

ClickUp Docs thay thế các wiki và công cụ tài liệu độc lập bằng cách nhúng tài liệu trực tiếp bên cạnh các công việc của bạn. Ghi chú cuộc họp, bản tóm tắt dự án và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) được lưu trữ tại cùng một vị trí với công việc mà chúng tham chiếu.

Tạo và quản lý một cơ sở kiến thức dễ dàng truy cập và kho lưu trữ trung tâm với mẫu Wiki của ClickUp.

ClickUp Chat giúp các cuộc hội thoại được liên kết với dự án thay vì bị lạc trong một ứng dụng nhắn tin riêng biệt. Các quyết định luôn được kết nối với bối cảnh.

Nhiệm vụ ClickUp giúp hợp nhất việc theo dõi dự án của bạn vào một hệ thống duy nhất với các trạng thái, ưu tiên và chế độ xem tùy chỉnh, linh hoạt theo cách làm việc thực tế của nhóm.

Chế độ xem Bảng – Ưu tiên các công việc

Đó là ba loại công cụ (tài liệu, trò chuyện và quản lý dự án) được tích hợp vào một nền tảng duy nhất.

👀 3 nỗi lo mà ai cũng có (và việc cần làm): “Chúng ta sẽ phá vỡ quy trình làm việc.” Bắt đầu từ lớp hợp tác, không phải hệ thống tài chính hay hệ thống khách hàng.

“Chúng ta sẽ mất lịch sử.” Xuất dữ liệu trước. Di chuyển theo từng giai đoạn. Giữ quyền truy cập chỉ đọc trong 30 ngày.

“Nhóm của tôi sẽ ghét điều này.” Việc hợp nhất có thể gây phiền toái trong một tuần, nhưng sau đó sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhõm.

Bước 3: Thiết lập chính sách mua sắm phần mềm (để tránh lặp lại)

Việc hợp nhất chỉ hiệu quả nếu bạn ngăn chặn sự mở rộng trở lại. Điều đó có nghĩa là đặt ra các rào cản để kiểm soát cách các công cụ mới được đưa vào hệ thống của bạn.

Bạn không cần đến sự rườm rà. Bạn chỉ cần một số quy tắc đơn giản:

Quy tắc 1: Một người duy nhất chịu trách nhiệm phê duyệtChỉ định một người (thường là từ bộ phận Vận hành hoặc Tài chính) phải phê duyệt trước khi thêm bất kỳ công cụ mới nào. Điều này không có nghĩa là họ phải xem xét chi tiết từng ứng dụng. Nó chỉ có nghĩa là có một điểm kiểm tra trước khi một gói đăng ký mới xuất hiện trên thẻ tín dụng.

Quy tắc 2: Lịch gia hạn duy nhấtGiữ một lịch duy nhất, dễ nhìn để hiển thị thời điểm gia hạn của mọi công cụ. Không còn hóa đơn bất ngờ. Không còn câu "Tôi không biết chúng ta vẫn đang trả tiền cho cái đó." Mọi người đều có thể thấy những gì sắp tới và khi nào cần đưa ra quyết định.

Quy tắc 3: Một quy tắc cho việc thay thếNếu một công cụ mới được dự định để thay thế một công cụ cũ, hãy hủy bỏ công cụ cũ trong tháng đó. Không phải "sau này". Không phải "khi chúng ta hoàn thành việc di chuyển". Trong tháng đó. Nếu không, bạn sẽ phải trả tiền cho cả hai mãi mãi.

Quy tắc 4: Thử nghiệm trước khi triển khaiTrước khi triển khai công cụ nào đó trên toàn công ty, hãy thực hiện một thử nghiệm 30 ngày với một nhóm nhỏ. Đặt ra các tiêu chí thành công rõ ràng từ đầu: Công cụ này có thực sự giải quyết vấn đề không? Việc áp dụng có dễ dàng không? Nó có tích hợp được với các công cụ hiện có không? Nếu không đạt yêu cầu, nó sẽ không được giữ lại.

Quy tắc 5: Hủy bỏ theo mặc địnhKhi thêm một công cụ mới, hãy quyết định ngay từ đầu: “Nếu công cụ này không chứng minh được giá trị của nó trong 90 ngày, chúng ta sẽ hủy bỏ nó.” Ghi ngày đó vào lịch. Chỉ định ai đó chịu trách nhiệm đánh giá. Mặc định là “không” trừ khi công cụ đó xứng đáng được “có”.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lý do chính khiến hầu hết các chính sách mua sắm thất bại là vì không ai đang theo dõi chúng. Chúng được đề cập trong một tài liệu nào đó, đề cập một lần trong quá trình onboarding, rồi sau đó bị bỏ quên. Hãy tích hợp chính sách của bạn vào hệ thống quản lý dự án để đảm bảo tuân thủ diễn ra tự động.

ClickUp hỗ trợ như thế nào: Với ClickUp tự động hóa, bạn có thể tích hợp quản lý phần mềm trực tiếp vào quy trình làm việc của mình:

Kích hoạt nhắc nhở gia hạn 60 ngày trước khi gói đăng ký hết hạn.

Tự động giao công việc kiểm tra cho chủ sở hữu công cụ được chỉ định.

Đánh dấu các công cụ chưa được đánh giá trong 90 ngày

Tạo quy trình phê duyệt để chuyển các yêu cầu sử dụng công cụ mới đến đúng người.

Chính sách tự động thực thi vì hệ thống tự động thực hiện việc ghi nhớ.

Bước 4: Áp dụng nền tảng tích hợp

Các giải pháp riêng lẻ từng có ý nghĩa khi mỗi công cụ đều là tốt nhất trong một lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, chi phí phối hợp khi ghép nối hàng chục ứng dụng đã trở nên cao hơn lợi ích của bất kỳ tính năng đơn lẻ nào.

Sự chuyển đổi đang diễn ra hiện nay là hướng tới các nền tảng tích hợp: các hệ thống duy nhất có thể xử lý nhiều quy trình làm việc một cách hiệu quả đến mức bạn không còn cần đến các công cụ chuyên dụng nữa.

Khái niệm “Convergence” khác với việc hợp nhất đơn thuần. Nó tập trung vào việc kết hợp con người, quy trình và công nghệ một cách hài hòa, giữ nguyên bối cảnh và thúc đẩy hợp tác. Đôi khi điều đó có nghĩa là sử dụng ít công cụ hơn; đôi khi là tích hợp tốt hơn. Mục tiêu luôn là sự rõ ràng.

Đối với doanh nghiệp nhỏ, đây chính là nơi mang lại lợi thế thực sự. Thay vì phải trả tiền (và quản lý) các công cụ riêng biệt cho quản lý dự án, tài liệu, giao tiếp nhóm, theo dõi mục tiêu và tự động hóa, bạn có thể hợp nhất tất cả vào một nền tảng duy nhất có thể thực hiện tất cả các chức năng đó.

ClickUp được thiết kế dành riêng cho trường hợp này. Đây là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp dự án, tài liệu, trò chuyện và trí tuệ nhân tạo (AI) trên một nền tảng duy nhất.

Đây là những gì ngày làm việc của bạn thực sự trông như thế nào sau khi hợp nhất:

Bạn bắt đầu ngày mới của mình trên ClickUp.

Các công việc của bạn trong ngày đã được sắp xếp ưu tiên ngay tại đó. Bạn có thể kiểm tra trạng thái dự án chỉ bằng cách nhìn vào Bảng điều khiển ClickUp, không cần phải liên hệ với ba người khác. Một đồng nghiệp đã để lại bình luận trên một deliverable vào ban đêm, và bạn có thể trả lời ngay trong cùng một chủ đề thảo luận nơi công việc diễn ra, không cần chuyển sang ứng dụng trò chuyện khác.

Bạn cần bản tóm tắt chiến dịch của quý trước, nên bạn hỏi ClickUp Brain, và nó sẽ lấy tài liệu đó trong vài giây, kèm theo thông tin về người đã viết và dự án liên quan.

Tìm câu trả lời phù hợp nhanh chóng từ không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain

Khi tham gia cuộc gọi với khách hàng, bạn có thể ghi chú trực tiếp trong ClickUp Docs. Những ghi chú này sẽ được tự động liên kết với dự án. Các mục cần thực hiện sẽ trở thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Không cần sao chép và dán giữa các ứng dụng.

Buổi chiều của bạn bao gồm một bản cập nhật nhanh chóng cho nhóm. Thay vì ghi lại, tải lên đâu đó và sau đó liên kết nó trong một ứng dụng trò chuyện khác, bạn có thể ghi lại một Clip trực tiếp trong ClickUp và tạo tệp đính kèm cho công việc.

Mọi người cần xem đều được thông báo. Cuộc thảo luận diễn ra trong phần bình luận, ngay bên cạnh video.

Cuối ngày, bạn đã hoàn thành công việc thực sự thay vì mất nửa thời gian để phối hợp giữa các công cụ.

Sự khác biệt của AI

Hầu hết các nhóm hiện nay đang phải xoay xở với ChatGPT, một trợ lý viết lách, một công cụ ghi chép cuộc họp và có thể là một sản phẩm tìm kiếm AI bên cạnh tất cả các công cụ khác. Đó là sự bùng nổ của AI chồng lên sự bùng nổ của ứng dụng.

ClickUp Brain khác biệt vì nó có ngữ cảnh. Nó hiểu các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn. Khi bạn hỏi, “Chúng ta đã quyết định gì về việc thay đổi giá?”, nó không đưa ra câu trả lời mơ hồ. Nó lấy câu trả lời từ chủ đề thảo luận thực tế nơi nhóm của bạn đã đưa ra quyết định đó.

Với Enterprise Search, bạn có thể tìm kiếm qua các ứng dụng kết nối (Google Drive, Slack, GitHub) từ một nơi duy nhất. Thông tin không còn bị mắc kẹt trong các silo.

ClickUp Brain cho phép Tìm kiếm Enterprise

Đối với các nhóm sẵn sàng tiến xa hơn, ClickUp Super Agents hoạt động như đồng đội AI mà bạn có thể đề cập, giao công việc và nhắn tin trực tiếp. Họ xử lý các công việc lặp đi lặp lại (xử lý vé hỗ trợ, soạn thảo bản cập nhật trạng thái, quản lý phê duyệt) để nhóm của bạn tập trung vào công việc thực sự cần sự phán đoán của con người.

Tạo các Trợ lý AI tùy chỉnh với các hướng dẫn và tính cách đã được cấu hình sẵn bằng ClickUp Super Agents.

Còn những công cụ không thể thay thế thì sao?

Bạn có thể không thể loại bỏ tất cả các công cụ bên ngoài. Có thể bạn cần QuickBooks cho kế toán, Google Drive cho lưu trữ tệp hoặc một hệ thống CRM chuyên dụng cho bán hàng. Tích hợp ClickUp kết nối những công cụ thiết yếu này với trung tâm điều khiển chính của bạn, giúp thông tin lưu thông mà không tạo ra các silo mới. Bạn giữ lại những gì hiệu quả; bạn chỉ cần ngừng sự phân mảnh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng bắt đầu từ đầu. Thư viện mẫu của ClickUp có hơn 1.000 quy trình làm việc đã được xây dựng sẵn cho quản lý dự án, onboarding khách hàng, kế hoạch sprint và nhiều hơn nữa. Nhập một mẫu, tùy chỉnh cho nhóm của bạn và tiết kiệm hàng tuần thời gian thiết lập.

Trước và Sau: Sự chuyển đổi của một doanh nghiệp kinh doanh nhỏ

TRƯỚC (Doanh nghiệp kinh doanh nhỏ điển hình với 20 nhân viên):

Công cụ quản lý dự án ($200/tháng)

Công cụ tài liệu/wiki ($80/tháng)

Công cụ trò chuyện nhóm ($150/tháng)

Công cụ ghi chú cuộc họp ($50/tháng)

Công cụ tự động hóa/quản lý quy trình làm việc ($100/tháng)

3 công cụ AI riêng biệt (~$100/tháng)

Một bảng tính đang theo dõi mọi thứ (không thể định giá… và cũng vô dụng)

Chi phí phần mềm hàng tháng: ~$680Chi phí hàng năm: ~$8,160Số lần chuyển đổi ngữ cảnh mỗi ngày: 1.200+Số giờ mất do phối hợp: 80+ mỗi tuần (nhóm)

SAU (Cùng một nhóm trên ClickUp):

ClickUp (ứng dụng toàn diện cho công việc)

QuickBooks (kế toán — kết nối qua tích hợp)

Hệ thống CRM chuyên ngành (kết nối thông qua tích hợp)

Chi phí phần mềm hàng tháng: ~$280Chi phí hàng năm: ~$3,360Số lần chuyển đổi ngữ cảnh mỗi ngày: Giảm đáng kểSố giờ mất do phối hợp: 20 giờ mỗi tuần (nhóm)

Tiết kiệm hàng năm: ~$4.800 chi phí trực tiếp + 3.000+ giờ năng suất

Đó là việc hợp nhất công cụ giúp tiết kiệm tiền thật (ít gói đăng ký hơn), thời gian thật (ít chuyển đổi ngữ cảnh hơn) và sự bực bội thật (chỉ cần xem một nơi thay vì mười nơi).

🎉 Thông tin thú vị: RevPartners, một công ty nền tảng revops, đã hợp nhất các ứng dụng năng suất từ ba xuống còn một sau khi áp dụng ClickUp, kết quả là tiết kiệm 50% chi phí cho tổ chức. “Với ClickUp, chúng tôi có thể truy cập tất cả các tính năng cần thiết trong một nơi duy nhất, điều này rất quan trọng đối với chúng tôi,” Traffic Partner của họ chia sẻ.

Những sai lầm thường gặp cần tránh trong quá trình hợp nhất

Trước khi bắt đầu sử dụng các công cụ cắt giảm, hãy cẩn thận với những rủi ro sau:

❌ Cắt giảm quá nhanhViệc loại bỏ các công cụ một cách đột ngột sẽ gây ra hỗn loạn. Hãy loại bỏ từng công cụ một. Di chuyển các công việc trong vòng 2-3 tuần, xác nhận mọi thứ hoạt động bình thường, sau đó mới ngừng sử dụng công cụ cũ.

❌ Bỏ qua người dùng chuyên sâuNgười dùng đó thực sự yêu thích công cụ chuyên biệt? Hãy trò chuyện với họ trước tiên. Hiểu rõ mục đích sử dụng của họ. Thường thì bạn có thể tái tạo chức năng đó trên nền tảng hợp nhất, nhưng chỉ khi bạn biết chính xác họ cần gì.

❌ Quên không sao lưu dữ liệuTrước khi hủy bất kỳ dịch vụ nào, hãy sao lưu dữ liệu của bạn. Thông tin dự án lịch sử, tài liệu, bản sao lưu cuộc hội thoại: đảm bảo không có thông tin quan trọng nào bị mất khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ.

❌ Tích hợp vào nền tảng saiKhông phải tất cả các công cụ "tất cả trong một" đều được tạo ra như nhau. Một số chỉ là công cụ quản lý dự án với tài liệu được thêm vào sau. Những công cụ khác là công cụ tài liệu với công việc được thêm vào như một suy nghĩ sau. Hãy tìm một nền tảng được xây dựng từ đầu để xử lý nhiều quy trình làm việc một cách bản địa.

❌ Không đo lường tác độngTheo dõi tình trạng trước và sau. Ghi chép số lượng công cụ bạn sử dụng, chi phí đã chi trả và thời gian thực hiện các công việc thông thường. Sau đó, đo lường lại sau 90 ngày kể từ khi hợp nhất. Các số liệu sẽ chứng minh nỗ lực của bạn và giúp bạn lập luận cho các cải tiến trong tương lai.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một "sổ theo dõi hợp nhất" để ghi lại các thông tin sau: ứng dụng bị loại bỏ, ngày loại bỏ, giải pháp thay thế, các vấn đề gặp phải và tiết kiệm ước tính. Đây sẽ là cẩm nang của bạn cho các lần dọn dẹp sau này và giúp bạn tránh lặp lại sai lầm.

Bước tiếp theo là gì?

Nếu sự bùng nổ ứng dụng đang làm cạn kiệt nguồn lực của nhóm, mục tiêu không phải là sự hoàn hảo—mà là động lực.

Bạn không cần phải giải quyết mọi vấn đề trong quý này. Bạn chỉ cần ngăn chặn tình trạng tồi tệ, đơn giản hóa các quy trình công việc gây ảnh hưởng lớn nhất và cung cấp cho nhóm của mình một môi trường làm việc rõ ràng hơn.

Dưới đây là hai cách thực tế để bắt đầu:

Tải xuống Sổ tay AI cho Doanh nghiệp Nhỏ để tìm hiểu cách sử dụng AI một cách hiệu quả, giảm bớt phức tạp thay vì thêm nhiều công cụ. để tìm hiểu cách sử dụng AI một cách hiệu quả, giảm bớt phức tạp thay vì thêm nhiều công cụ.

Hãy trò chuyện với chuyên gia ClickUp để được hướng dẫn miễn phí về cách hợp nhất có thể áp dụng cho hệ thống ứng dụng cụ thể của bạn. để được hướng dẫn miễn phí về cách hợp nhất có thể áp dụng cho hệ thống ứng dụng cụ thể của bạn.

Đôi khi cách nhanh nhất để tiến lên là loại bỏ rào cản, chứ không phải thêm tính năng.

Sự bùng nổ ứng dụng không chỉ tốn kém. Đó là cách các nhóm nhỏ vô tình biến tốc độ thành rào cản.

Các chi phí được chia thành ba nhóm:

Chi phí trực tiếp: Phí đăng ký, người dùng được cấp phép nhưng không sử dụng, công cụ trùng lặp Chi phí ẩn: Mất năng suất, chuyển đổi ngữ cảnh, chi phí phối hợp. Chi phí cơ hội: Thời gian dành cho việc quản lý công việc thay vì việc cần làm.

Giải pháp không phức tạp. Đó là sự lựa chọn có chủ đích.

Kiểm tra những gì bạn đang có. Tập trung vào những nơi cần thiết nhất. Cài đặt một chính sách đơn giản để ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Và xem xét một nền tảng cho phép bạn làm nhiều việc hơn ở ít nơi hơn.

Nhóm của bạn không tham gia để quản lý danh mục phần mềm. Họ tham gia để thực hiện công việc xuất sắc. Hãy cung cấp cho họ công cụ thực sự để làm việc đó.

Sẵn sàng xem quy trình hợp nhất diễn ra như thế nào? Hãy thử ClickUp miễn phí và tập trung công việc của bạn. ✨

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa sự bùng nổ ứng dụng và tối ưu hóa SaaS là gì?

Sự bùng nổ ứng dụng là tình trạng lộn xộn - quá nhiều công cụ, tích hợp kém, công việc phân tán. Tối ưu hóa SaaS là quá trình dọn dẹp có chủ đích: kiểm tra hệ thống công cụ, hợp nhất các ứng dụng trùng lặp và thiết lập quy trình quản lý để ngăn chặn sự bùng nổ trở lại. Hãy xem sự bùng nổ ứng dụng là vấn đề và tối ưu hóa SaaS là giải pháp.

Làm thế nào để tính toán chi phí mà sự bùng nổ ứng dụng đang gây ra cho doanh nghiệp nhỏ của tôi?

Tính tổng chi phí đăng ký, sau đó tính thêm các người dùng không sử dụng (kiểm tra tỷ lệ sử dụng giấy phép — tỷ lệ trung bình ngành chỉ là 49% ). Con số khó tính toán hơn — nhưng thường lớn hơn — là chi phí thời gian. Ước tính số giờ nhóm của bạn dành để phối hợp giữa các công cụ mỗi tuần, nhân với 50 tuần, sau đó nhân với tỷ lệ giờ làm việc đã tính phí. Cộng số này vào chi phí phần mềm trực tiếp. Đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, chi phí năng suất cao gấp 3-5 lần chi phí đăng ký.

Một nhóm nhỏ có thể giảm thiểu tình trạng quá tải ứng dụng mà không cần nhân viên IT chuyên trách?

Hoàn toàn đúng. Bắt đầu bằng việc lập danh sách các ứng dụng bạn đang trả tiền. Lựa chọn một quy trình làm việc để hợp nhất trước tiên – thường là quy trình mà nhóm của bạn dành nhiều thời gian nhất để phối hợp. Thiết lập quy tắc mua sắm cơ bản (một người quản lý, một lần phê duyệt). Và tiêu chuẩn hóa xung quanh một hệ điều hành duy nhất cho công việc cốt lõi của bạn. Bạn không cần bộ phận IT. Bạn cần sự chủ đích – và khoảng 4-6 giờ cho cuộc kiểm tra ban đầu.

Bắt đầu với những công cụ dễ dàng nhất: công cụ có tỷ lệ sử dụng thấp (kiểm tra dữ liệu đăng nhập), công cụ trùng lặp hàm với các công cụ khác mà bạn đã có, và công cụ được sử dụng cho các dự án đã hoàn thành từ lâu. Sau đó, xem xét các công cụ gây ra nhiều gánh nặng phối hợp nhất — thường là những công cụ buộc nhóm của bạn phải sao chép thông tin thủ công giữa các hệ thống. Loại bỏ những công cụ này tiếp theo. Giữ lại các công cụ được sử dụng rộng rãi và quan trọng đối với hoạt động kinh doanh cho đến cuối cùng.

Sự khác biệt giữa việc hợp nhất công cụ và tích hợp công cụ là gì?

Tích hợp kết nối các công cụ riêng lẻ, cho phép dữ liệu lưu chuyển giữa chúng. Tích hợp thay thế nhiều công cụ bằng một nền tảng duy nhất có thể xử lý tất cả các hàm đó một cách bản địa. Tích hợp giảm thiểu ma sát; tích hợp giảm thiểu độ phức tạp. Đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, việc tích hợp mang lại lợi ích lâu dài lớn hơn vì bạn loại bỏ hoàn toàn chi phí bảo trì, chi phí và gánh nặng chuyển đổi ngữ cảnh của nhiều công cụ.

Liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tổ chức và giảm thiểu sự bùng nổ ứng dụng?

Đúng vậy — nếu bạn chọn AI được tích hợp vào quy trình làm việc của mình. Các công cụ AI độc lập (ChatGPT, trợ lý viết, ứng dụng chuyển đổi văn bản) thực sự có thể gây ra sự phình to. Nhưng AI được nhúng vào nền tảng làm việc của bạn — như ClickUp Brain — có thể giúp bạn tìm kiếm thông tin trên các hệ thống, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và giảm nhu cầu sử dụng nhiều giải pháp riêng lẻ. Chìa khóa là AI có ngữ cảnh hiểu được không gian làm việc của bạn, chứ không phải một công cụ rời rạc khác.

Việc cần làm để ghi chép quyết định sử dụng công cụ cho mục đích tham khảo trong tương lai?

Giữ một danh sách công cụ đơn giản bao gồm: tên công cụ, chủ sở hữu, mục đích, chi phí, ngày gia hạn và những gì sẽ bị ảnh hưởng nếu công cụ đó không còn. Kiểm tra danh sách này hàng quý. Khi thêm hoặc loại bỏ một công cụ, hãy ghi chú lý do – bao gồm ai đã yêu cầu và vấn đề mà công cụ đó được thiết kế để giải quyết. Điều này sẽ trở thành ký ức tổ chức của bạn về các quyết định phần mềm và ngăn chặn sự mở rộng không kiểm soát tái diễn theo thời gian.

Thông thường, việc hợp nhất công cụ mất bao lâu?

Đối với doanh nghiệp nhỏ (dưới 50 nhân viên), dự kiến 2-4 tuần cho giai đoạn kiểm toán và 1-3 tháng cho quá trình hợp nhất theo giai đoạn. Đừng cố làm mọi thứ cùng lúc – đó là cách bạn làm gián đoạn quy trình làm việc và tạo ra sự kháng cự. Hãy chọn hạng mục hợp nhất có tác động lớn nhất trước tiên (thường là lớp hợp tác: dự án + tài liệu + trò chuyện), thực hiện chuyển đổi đó một cách toàn diện, sau đó chuyển sang hạng mục tiếp theo.