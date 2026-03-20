Mẫu email Figma miễn phí dành cho nhóm tiếp thị và thiết kế

Các mẫu email Figma là các tệp thiết kế được tạo sẵn với bố cục, thành phần và phong cách để tạo các chiến dịch email.

Chúng rất phù hợp cho mọi mẫu email, từ chuỗi email chào mừng và thông báo khuyến mãi đến bản tin hàng tuần và email giao dịch như xác nhận đơn đặt hàng.

Điểm nổi bật nhất? Thiết kế mô-đun cho phép bạn kết hợp các phần để phù hợp với nhu cầu của từng chiến dịch mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Nói tóm lại, chúng thật tuyệt vời.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những yếu tố tạo nên một mẫu email Figma chất lượng, kèm theo một số gợi ý hữu ích. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách các mẫu ClickUp miễn phí có thể giúp lấp đầy khoảng trống trong quản lý dự án giữa các tệp Figma và chiến dịch đã triển khai mà không gây ra sự lộn xộn.

Mẫu email Figma là gì?

Một mẫu email Figma tốt sẽ cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc cho giao diện người dùng (UI) của email, với các thành phần đáp ứng (responsive) trông đẹp mắt trên mọi thiết bị.

Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn một mẫu email Figma chất lượng: ✨

Bố cục đáp ứng: Đảm bảo các thành phần thích ứng với các kích thước màn hình khác nhau, từ máy tính để bàn đến thiết bị di động ( Đảm bảo các thành phần thích ứng với các kích thước màn hình khác nhau, từ máy tính để bàn đến thiết bị di động ( 46,56% lượt mở email diễn ra trên các thiết bị Apple), bằng cách sử dụng thiết kế dựa trên ràng buộc

Bố cục tự động: Sử dụng các mẫu có khoảng cách linh hoạt, tự động điều chỉnh khi bạn thêm hoặc xóa nội dung, giúp bạn không phải chỉnh sửa thủ công

Biến thể thành phần: Tìm các trạng thái được tạo sẵn cho nút, tiêu đề và lời kêu gọi hành động (CTA) để duy trì tính nhất quán với ít nỗ lực hơn

Hệ thống typography: Mẫu email nên sử dụng các kiểu văn bản nhất quán và phù hợp với các phông chữ an toàn cho email như Arial, Georgia hoặc Helvetica

Màu sắc: Tìm các mẫu có màu sắc thương hiệu dễ cập nhật, cho phép áp dụng thay đổi trên tất cả các thành phần cùng một lúc

Mẫu thiết kế email miễn phí cho quy trình làm việc trên Figma

1. Mẫu email miễn phí từ Designmodo

qua Figma

Gói Mẫu email miễn phí của Designmodo cung cấp một cách thức đơn giản để tạo email chuyên nghiệp mà không cần phải bắt đầu từ đầu. Các mẫu này được thiết kế với một phạm vi rộng của trường hợp sử dụng, từ nhu cầu tiếp thị đến giao dịch, đảm bảo thương hiệu của bạn luôn nhất quán trên tất cả các điểm tiếp xúc với khách hàng. Dù bạn đang thông báo ra mắt sản phẩm hay gửi bản cập nhật hàng tuần, các bố cục này đều mang đến một nền tảng hoàn hảo.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thân thiện với nhà phát triển: Được thiết kế đặc biệt để tương thích với các khung email và công cụ xuất phổ biến

Dựa trên thành phần: Sử dụng tính năng tự động bố cục và các thành phần của Figma, giúp dễ dàng thay thế hình ảnh và thay đổi màu sắc ngay lập tức

Thiết kế hiện đại: Có tính năng sử dụng kiểu chữ gọn gàng và không gian rộng rãi để đảm bảo khả năng đọc trên mọi thiết bị

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1976, Nữ hoàng Elizabeth II đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên gửi email. Bà đã sử dụng ARPANET (tiền thân của internet) trong chuyến thăm đến Cơ quan Tín hiệu và Radar Hoàng gia. Tên người dùng của bà là HME2 (Her Majesty, Elizabeth II) đầy uy quyền.

2. Mẫu email dành cho nhà thiết kế và startup

qua Figma

Mẫu dành cho Nhà thiết kế và Khởi nghiệp được thiết kế dành cho những ai muốn nổi bật. Khác biệt với những email doanh nghiệp “nhàm chán”, mẫu này sử dụng các yếu tố phá vỡ bố cục lưới và lời kêu gọi hành động mạnh mẽ để thu hút sự chú ý. Mẫu này đặc biệt hiệu quả cho các danh mục đầu tư hoặc thông báo sản phẩm công nghệ, nơi yếu tố hình ảnh là ưu tiên hàng đầu.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kể chuyện bằng hình ảnh: Được tối ưu hóa cho hình ảnh chất lượng cao và bố cục typography sáng tạo

Sẵn sàng cho startup: Bao gồm các phần cụ thể dành cho phần giới thiệu “Nhóm”, “Các cột mốc sản phẩm” và “Điểm nhấn tính năng”

Dễ sử dụng: Có tính năng hệ thống mô-đun kéo và thả, giúp bạn xếp chồng các phần như những khối xây dựng

3. Mẫu email 2025: Máy tính để bàn & Thiết bị di động

qua Figma

Hướng tới tương lai của truyền thông, gói Email Templates 2025 tập trung vào tính khả dụng và các tương tác di động tiên tiến. Các mẫu này được thiết kế để tương thích với các tính năng của ứng dụng email hiện đại, mang lại giao diện tinh tế, sang trọng và hợp thời. Gói này ưu tiên điều hướng “thân thiện với ngón tay cái” và bố cục có độ tương phản cao.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tối ưu hóa cho Chế độ Tối: Được thiết kế đặc biệt để trông tuyệt đẹp trong cả Chế độ Sáng và Chế độ Tối

Thiết kế ưu tiên thiết bị di động: Ưu tiên trải nghiệm trên thiết bị di động, đảm bảo các nút và liên kết dễ nhấn trên màn hình nhỏ

Các yếu tố tương tác: Được thiết kế với các “trạng thái di chuột” và thành phần tương tác dành cho những khách hàng hỗ trợ các tính năng này

4. Mẫu email bản tin

qua Figma

Các Mẫu email bản tin được thiết kế dành cho các biên tập viên và nhà văn. Nếu mục tiêu của bạn là chia sẻ thông tin, bài viết hoặc tổng hợp hàng tuần, mẫu này cung cấp phân cấp hoàn hảo. Nó cân bằng các phần có nhiều văn bản với hình ảnh nổi bật, đảm bảo độc giả của bạn không cảm thấy quá tải bởi nội dung.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân cấp rõ ràng: Sử dụng các kích thước tiêu đề khác nhau và các đường phân cách nội dung để sắp xếp thông tin một cách logic

Bố cục dễ tiếp thu: Bao gồm các phần “Liên kết nhanh” và “Lựa chọn hàng đầu” dành cho những độc giả thích đọc lướt

Thiết kế typography gọn gàng: Tập trung vào tính dễ đọc để đảm bảo các bản tin dài dễ nhìn và thoải mái cho mắt

5. 10 mẫu email miễn phí

qua Figma

Bộ 10 mẫu này là “con dao đa năng” trong thiết kế email. Bộ sưu tập này cung cấp vô số phong cách đa dạng, nghĩa là bạn có thể tìm thấy mẫu phù hợp cho hầu hết mọi dịp — dù đó là email “Chào mừng”, thông báo “Quên mật khẩu” hay thông báo “Khuyến mãi mùa vụ”. Đây là nguồn tài nguyên tuyệt vời để nhanh chóng xây dựng một thư viện email toàn diện.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đa dạng: Phủ sóng nhiều lĩnh vực, bao gồm Thương mại điện tử, SaaS và xây dựng thương hiệu cá nhân

Các lớp được tổ chức khoa học: Các lớp Figma được sắp xếp cẩn thận giúp người mới bắt đầu dễ dàng điều hướng trong tệp

Sẵn sàng sử dụng: Mỗi trong số 10 mẫu là một trang hoàn chỉnh, không chỉ là một đoạn trích, cung cấp thiết kế trọn vẹn từ đầu đến cuối

⚡️ Kho mẫu: Mẫu bàn giao dự án miễn phí để chuyển giao hiệu quả

Giới hạn khi sử dụng mẫu email của Figma

Thiết kế email Figma tuyệt đẹp của bạn đang bị mắc kẹt. Đó chỉ là hình ảnh của một email, không phải email thực tế, và nó tồn tại trong một kho riêng biệt, tách biệt khỏi kế hoạch chiến dịch, nội dung và quy trình phê duyệt của bạn.

Có vẻ như chỉ là một sự thiếu kết nối đơn giản, nhưng điều này cuối cùng dẫn đến việc chuyển giao thủ công, phản hồi bị lạc trong các chủ đề bình luận kéo dài vô tận và không thể hiển thị trạng thái chiến dịch. Đây chính là tình trạng phân tán công việc — sự phân mảnh công việc trên nhiều công cụ không kết nối với nhau — và điều này đang làm mất thời gian của bạn cũng như tạo ra cơ hội cho lỗi.

Vấn đề là, Figma không được thiết kế để quản lý toàn bộ quy trình quản lý chiến dịch email. Dưới đây là những hạn chế bạn sẽ gặp phải:

Không xuất HTML: Các thiết kế Figma của bạn phải được viết mã thủ công hoặc chạy qua công cụ của bên thứ ba để trở thành email HTML hoạt động, dẫn đến thêm các bước và tiềm ẩn sai sót

Không đang theo dõi chiến dịch: Khi thiết kế rời khỏi Figma, bạn sẽ mất hoàn toàn khả năng hiển thị về nó. Không có cách nào để kết nối tệp thiết kế với tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột hoặc các chỉ số hiệu suất khác

Tình trạng tắc nghẽn trong quy trình phê duyệt: Việc để lại bình luận trong Figma rất hữu ích cho phản hồi trực quan, nhưng nó không kết nối với quy trình phê duyệt chính thức có thời hạn và phân công nhiệm vụ cho các bên liên quan

Lỗ hổng trong kiểm soát phiên bản: Việc quản lý các phiên bản email khác nhau cho các thử nghiệm A/B hoặc nhiều chiến dịch sẽ nhanh chóng trở nên lộn xộn nếu không có một lớp quản lý dự án để giữ mọi thứ được tổ chức Việc quản lý các phiên bản email khác nhau cho các thử nghiệm A/B hoặc nhiều chiến dịch sẽ nhanh chóng trở nên lộn xộn nếu không có một lớp quản lý dự án để giữ mọi thứ được tổ chức

Việc bàn giao dự án phức tạp: Các nhà phát triển và chuyên gia tiếp thị email của bạn cần nhiều hơn chỉ một tệp thiết kế. Họ cần thông số kỹ thuật, nội dung bản cuối cùng và thời hạn, tất cả được tập trung tại một nơi, để tránh nhầm lẫn

Ví dụ, thử nghiệm A/B là một trong những cách khiến việc theo dõi các phiên bản và kết quả trở nên khó khăn nhất nếu không có một lớp quy trình làm việc chuyên dụng.

Mẫu ClickUp miễn phí cho quản lý email

Khi quy trình làm việc với email trở thành một mớ hỗn độn của các ứng dụng khác nhau và các bước thủ công, bạn sẽ lãng phí thời gian vào công việc quản trị viên thay vì tạo ra các chiến dịch tuyệt vời.

Đây chính là lúc nền tảng quản lý quy trình làm việc phát huy tác dụng. Nền tảng này kết nối giai đoạn thiết kế với phần còn lại của chu trình sản xuất email, mang đến cho bạn một nguồn thông tin duy nhất và chính xác từ đầu đến cuối.

Quản lý khía cạnh vận hành của các chiến dịch email — từ kế hoạch đến đánh giá hiệu quả — với các mẫu quy trình làm việc ClickUp bổ sung cho các thiết kế Figma của bạn.

Đính kèm tệp Figma trực tiếp vào công việc, theo dõi đánh giá thiết kế và phối hợp nỗ lực của nhóm mà không cần chuyển đổi công cụ nhờ mẫu ClickUp. Ngoài ra, bạn có thể tạo nội dung email ban đầu, tóm tắt phản hồi chiến dịch và tự động hóa các tác vụ lặp lại với ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn.

Dưới đây là 9 mẫu miễn phí để xử lý mọi giai đoạn trong quá trình sản xuất email của bạn. 🛠️

1. Mẫu email tiếp thị của ClickUp™

Mẫu email tiếp thị của ClickUp giúp bạn tạo ra những email đẹp mắt, được cá nhân hóa để thu hút sự chú ý và tăng cường tương tác.

Lập kế hoạch cho một chiến dịch tiếp thị qua email đa điểm chạm trên bảng tính là công thức dẫn đến việc trễ hạn và bỏ sót công việc. Mẫu email tiếp thị này của ClickUp™ cung cấp một khung làm việc có cấu trúc để triển khai chiến dịch từ giai đoạn lên ý tưởng đến khi gửi đi, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Đây là giải pháp hoàn hảo cho các nhóm tiếp thị đang quản lý nhiều chiến dịch email cùng lúc.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi các giai đoạn của chiến dịch: Di chuyển các chiến dịch qua các phần được tổ chức rõ ràng cho các giai đoạn kế hoạch, thiết kế, nội dung, đánh giá và gửi

Trường Tùy chỉnh ClickUp : Theo dõi loại email, phân khúc đối tượng và trạng thái chiến dịch chỉ trong nháy mắt Theo dõi loại email, phân khúc đối tượng và trạng thái chiến dịch chỉ trong nháy mắt

Chế độ xem dòng thời gian ClickUp: Lên lịch các chiến dịch một cách trực quan để đặt các mốc thời gian thực tế và quản lý sức chứa của nhóm

Tích hợp ClickUp Brain: Tạo các biến thể dòng tiêu đề và bản nháp nội dung ban đầu ngay trong các công việc chiến dịch của bạn ( Tạo các biến thể dòng tiêu đề và bản nháp nội dung ban đầu ngay trong các công việc chiến dịch của bạn ( 92% người dùng AI hàng ngày báo cáo tăng năng suất)

🎥 Tìm hiểu cách tạo nội dung quy mô lớn bằng AI trong ClickUp.

2. Mẫu quảng cáo email của ClickUp™

Giữ cho khách hàng của bạn luôn cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của bạn với Mẫu quảng cáo email ClickUp

Khi chương trình bán hàng flash đang diễn ra, không có chỗ cho lỗi. Mẫu quảng cáo qua email đảm bảo mã giảm giá, ngày hết hạn và nội dung quảng cáo của bạn được kết nối chặt chẽ với nhau.

Nó được thiết kế riêng cho các nhóm thương mại điện tử cần đồng bộ hóa thiết kế Figma với kho hàng thực tế và ngày ra mắt, biến sự hỗn loạn trong quảng cáo thành một khoa học chuyển đổi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lịch quảng cáo: Lập kế hoạch cho các sự kiện bán hàng, ra mắt sản phẩm và các chiến dịch theo mùa trong một lịch chia sẻ

Trường theo dõi ưu đãi: Sử dụng Trường Tùy chỉnh để lưu trữ mã giảm giá, ngày hết hạn và chi tiết chương trình khuyến mãi

Hỗ trợ tệp đính kèm Figma: Liên kết trực tiếp các tệp thiết kế mẫu email Figma của bạn với các công việc để dễ dàng tham khảo trong quá trình đánh giá

Ghi chú chuyển đổi: Ghi lại các thông tin chi tiết về hiệu suất trong từng công việc để cải thiện các chương trình khuyến mãi trong tương lai

3. Mẫu chiến dịch tiếp thị qua email của ClickUp™

Quản lý chiến lược email của bạn với Mẫu Chiến dịch Tiếp thị qua Email của ClickUp

Việc triển khai một chuỗi email phức tạp đòi hỏi một phương pháp quản lý công việc, chia nhỏ từng email thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.

Mẫu Chiến dịch Tiếp thị qua Email này giúp bạn làm chủ các luồng email phức tạp bằng cách xem mỗi tin nhắn như một dự án con được thiết kế tỉ mỉ. Dù bạn đang xây dựng chuỗi email chào mừng 7 ngày hay một lộ trình nuôi dưỡng khách hàng dài hạn, khung làm việc này đảm bảo câu chuyện của bạn luôn nhất quán và mọi lời kêu gọi hành động (CTA) đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến hộp thư đến.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Các công việc con trong ClickUp cho từng thành phần: Chia nhỏ tiêu đề email, văn bản xem trước, nội dung chính và lời kêu gọi hành động (CTA) thành các mục riêng biệt trong danh sách kiểm tra Chia nhỏ tiêu đề email, văn bản xem trước, nội dung chính và lời kêu gọi hành động (CTA) thành các mục riêng biệt trong danh sách kiểm tra

Mối quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ ClickUp : Liên kết các nhiệm vụ để người viết nội dung được thông báo khi thiết kế được phê duyệt, từ đó ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn Liên kết các nhiệm vụ để người viết nội dung được thông báo khi thiết kế được phê duyệt, từ đó ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn

Theo dõi thời hạn: Cài đặt Cài đặt các ngày đáo hạn thực tế trên ClickUp cho từng giai đoạn để tránh tình trạng gấp rút vào phút chót

Theo dõi chuỗi email: Quản lý các chiến dịch email đa giai đoạn với khả năng hiển thị rõ ràng về những gì đã được gửi và những gì sắp tới

🌼 Bạn có biết: Bill Clinton từng nổi tiếng với tuyên bố rằng ông chỉ gửi hai email trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình. Nhưng thực tế không phải vậy. Có rất nhiều email của ông!

4. Tự động hóa email với mẫu ClickUp của ClickUp™

Tải xuống danh sách kiểm tra chi tiết để có quy trình tự động hóa email suôn sẻ với Mẫu Tự động hóa Email bằng ClickUp

Các công việc email lặp đi lặp lại, chẳng hạn như gửi bản tin hàng tuần hoặc báo cáo hàng tháng, tạo ra khối lượng công việc hành chính thủ công đáng kể. Mẫu Tự động hóa Email với ClickUp™ này giúp bạn cài đặt các quy trình làm việc tự động cho những công việc định kỳ đó, giúp nhóm của bạn có thêm thời gian để tập trung vào các công việc chiến lược hơn.

Mặc dù một số chiến dịch có thể cần sự cá nhân hóa, mẫu này được thiết kế dành cho các nhóm có quy trình email khối lượng lớn và có thể dự đoán được.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tự động hóa ClickUp: Tự động phân công công việc, thay đổi trạng thái hoặc thông báo cho các bên liên quan khi đạt được cột mốc quan trọng của chiến dịch

ClickUp Recurring Tasks : Tạo các công việc sản xuất đều đặn cho bản tin của bạn theo lịch trình hàng tuần hoặc hàng tháng Tạo các công việc sản xuất đều đặn cho bản tin của bạn theo lịch trình hàng tuần hoặc hàng tháng

Các sự kiện kích hoạt tích hợp: Kết nối với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để kích hoạt các hành động trong ClickUp dựa trên các sự kiện bên ngoài

5. Mẫu Bảng trắng bản tin của ClickUp™

Chia sẻ cập nhật một cách liền mạch với Mẫu Bảng trắng Bản tin của ClickUp

Đôi khi, danh sách công việc tuyến tính không phải là cách tốt nhất để bắt đầu lập kế hoạch cho một dự án sáng tạo như bản tin.

Đối với những ai ưa thích tư duy trực quan, Mẫu Bảng trắng bản tin cung cấp một không gian làm việc vô hạn để kéo, thả và kết nối các trụ cột nội dung. Nó đóng vai trò như bản đồ quản lý dự án thiết kế hoàn hảo giữa bố cục sơ bộ trên Figma và lịch biên tập cuối cùng, giúp bạn hình dung được “bầu không khí” của bản tin trước khi ấn định ngày đáo hạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chú dán trên Bảng trắng ClickUp để phát triển ý tưởng: Ghi lại các ý tưởng chủ đề, góc nhìn nội dung và tiêu đề theo định dạng trực quan, tự do

Chuyển đổi thành công việc: Biến những ý tưởng hay nhất từ Bảng trắng thành các công việc có thể thực hiện ngay trong danh sách công việc của bạn chỉ với một cú nhấp chuột

Chèn mẫu thử nghiệm Figma: Chèn liên kết mẫu thử nghiệm Figma trực tiếp vào Bảng trắng để làm tài liệu tham khảo trực quan trong các phiên kế hoạch

Hợp tác thời gian thực: Brainstorm cùng nhóm và theo dõi con trỏ chuột của mọi người di chuyển theo thời gian thực, bất kể họ đang ở đâu

6. Mẫu đánh giá thiết kế của ClickUp™

Tạo không gian hợp tác để trình bày tất cả các giai đoạn thiết kế với mẫu ClickUp Design Review

Việc theo dõi phản hồi và phê duyệt qua email hoặc Slack là không hiệu quả và dẫn đến việc bỏ sót ý kiến cũng như gây nhầm lẫn trong việc quản lý phiên bản.

Mẫu đánh giá thiết kế giúp chấm dứt “vòng lặp phản hồi vô tận” bằng cách cung cấp một nền tảng minh bạch cho mọi bên liên quan. Bằng cách tập trung các ý kiến phản hồi, bạn đảm bảo rằng mọi phiên bản thiết kế Figma của mình đều được xem xét, theo dõi và phê duyệt mà không gặp phải những rắc rối do trao đổi qua lại.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Các giai đoạn đánh giá có cấu trúc: Sử dụng quy trình làm việc ClickUp Approvals chuyên dụng để đưa các thiết kế qua các giai đoạn đánh giá ban đầu, chỉnh sửa và phê duyệt cuối cùng

Chủ đề bình luận ClickUp: Kết nối phản hồi trực tiếp với các công việc thiết kế để tất cả bình luận được tập trung tại một nơi và liên kết với phiên bản phù hợp

Trường Tùy chỉnh cho quy trình phê duyệt: Theo dõi trạng thái phê duyệt, xem ai vẫn cần xem xét và đếm số vòng sửa đổi

7. Mẫu thiết kế đồ họa của ClickUp™

Luôn đi trước mọi yêu cầu thiết kế với nhiều danh sách công việc có sẵn trong mẫu Thiết kế đồ họa này của ClickUp

Khi các yêu cầu thiết kế ồ ạt đổ về từ mọi phía, việc ưu tiên và quản lý khối lượng công việc trở nên khó khăn.

Mẫu Thiết Kế Đồ Họa này đóng vai trò như một cổng kiểm soát, tiêu chuẩn hóa cách bạn tiếp nhận và triển khai các tiêu đề email, biểu tượng và hình ảnh chính. Nó giúp các nhà thiết kế tập trung vào các tài sản có tác động lớn trước tiên, đảm bảo nhóm không bị ngập trong các yêu cầu nhỏ lẻ khi một chiến dịch lớn đang đến gần.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Biểu mẫu ClickUp để tiếp nhận yêu cầu: Tiêu chuẩn hóa các yêu cầu thiết kế đến bằng một biểu mẫu thu thập đầy đủ các thông số kỹ thuật, thời hạn và Tiêu chuẩn hóa các yêu cầu thiết kế đến bằng một biểu mẫu thu thập đầy đủ các thông số kỹ thuật, thời hạn và hướng dẫn thương hiệu cần thiết

Ưu tiên trong ClickUp : Sử dụng trường ưu tiên để đánh dấu các yêu cầu khẩn cấp, giúp các nhà thiết kế tập trung vào những công việc quan trọng nhất trước tiên Sử dụng trường ưu tiên để đánh dấu các yêu cầu khẩn cấp, giúp các nhà thiết kế tập trung vào những công việc quan trọng nhất trước tiên

Tệp đính kèm trong ClickUp: Lưu trữ các sản phẩm cuối cùng trực tiếp trên công việc để dễ dàng bàn giao và có bản ghi rõ ràng về công việc đã hoàn thành

Theo dõi thời hạn: Cài đặt và theo dõi Ngày đáo hạn để đảm bảo tất cả tài nguyên được giao đúng hạn

8. Mẫu Hướng dẫn Phong cách của ClickUp™

Sử dụng mẫu này để tạo hướng dẫn phong cách dành riêng cho dự án và ngăn ngừa sự nhầm lẫn và sai sót

Việc xây dựng thương hiệu không nhất quán — như bán kính nút sai hoặc mã hex “gần đúng” — có thể khiến một email chuyên nghiệp trông giống như một email lừa đảo. Sử dụng Mẫu Hướng dẫn Phong cách để xây dựng “Sổ tay Quy tắc” cho thương hiệu của bạn. Đây là một tài liệu sống động lưu trữ các hướng dẫn về kiểu chữ, phong cách CTA và cách sử dụng logo, đảm bảo mọi email đều mang đậm dấu ấn thương hiệu của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tích hợp ClickUp Tài liệu: Tạo hướng dẫn phong cách có thể tìm kiếm và chia sẻ, được lưu trữ ngay bên cạnh các dự án và công việc của bạn Tạo hướng dẫn phong cách có thể tìm kiếm và chia sẻ, được lưu trữ ngay bên cạnh các dự án và công việc của bạn

Lịch sử phiên bản ClickUp: Theo dõi các cập nhật đối với hướng dẫn của bạn theo thời gian và khôi phục các phiên bản trước nếu cần

Liên kết chia sẻ ClickUp: Cung cấp cho các đối tác bên ngoài hoặc các agency quyền truy cập bảo mật, chế độ xem chỉ đối với hướng dẫn phong cách của bạn

Chèn nội dung: Chèn trực tiếp các bản Figma trực tuyến, màu sắc và mẫu phông chữ vào tài liệu của bạn

⚡️ Kho mẫu: 10 mẫu hướng dẫn phong cách để nâng tầm thương hiệu của bạn

9. Mẫu nhận diện thương hiệu của ClickUp™

Đơn giản hóa quy trình xây dựng bản sắc thương hiệu mạnh mẽ với Mẫu Bản sắc Thương hiệu ClickUp

Khi tài sản thương hiệu bị phân tán khắp nhiều thư mục và ổ đĩa, các nhóm sẽ lãng phí thời gian tìm kiếm các tệp phù hợp và thường kết thúc bằng việc sử dụng các phiên bản lỗi thời.

Mẫu Nhận diện Thương hiệu của ClickUp™ tập trung tất cả tài sản và hướng dẫn nhận diện thương hiệu của bạn vào một Không gian ClickUp được tổ chức khoa học. Từ tài liệu về giọng điệu và phong cách đến bộ biểu tượng và logo, không gian này đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm — từ Giám đốc Tiếp thị (CMO) nội bộ đến các freelancer bên ngoài — đều làm việc dựa trên cùng một nền tảng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Quản lý thư viện tài nguyên: Sử dụng các công việc để lưu trữ logo, biểu tượng và các yếu tố thương hiệu với quy ước đặt tên rõ ràng và tệp đính kèm

Tài liệu về giọng điệu thương hiệu: Tạo một tài liệu ClickUp để xác định giọng điệu thương hiệu, hướng dẫn về thông điệp và các việc cần làm và không nên làm khi viết nội dung email

Hướng dẫn sử dụng logo: Ghi rõ các quy tắc về khoảng cách trong không gian, các biến thể màu sắc và các trường hợp sử dụng bị cấm để đảm bảo tính nhất quán

Tính minh bạch liên chức năng: Chia sẻ không gian làm việc với các nhóm tiếp thị, thiết kế và nội dung để đảm bảo mọi người luôn đồng bộ

📖 Đọc thêm: Cách chọn phần mềm quản lý dự án cho nhóm của bạn

Quy trình thiết kế bị gián đoạn? Hãy thay đổi với ClickUp!

Thiết kế chỉ là bước khởi đầu của câu chuyện. Cách câu chuyện đó tiếp cận đối tượng của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng của bạn.

Các mẫu email Figma là công cụ tuyệt vời để kể chuyện bằng hình ảnh, nhưng ngay cả thiết kế tốt nhất cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quy trình làm việc rời rạc.

Bằng cách kết hợp các tệp thiết kế của bạn với các mẫu quy trình làm việc của ClickUp, bạn sẽ tạo ra một luồng liền mạch, chuyển đổi tự nhiên từ giai đoạn lên ý tưởng đến thực thi. Sự tích hợp này đảm bảo rằng các mục tiêu, tài nguyên và dòng thời gian chiến dịch của bạn luôn đồng bộ. Nâng cao tiêu chuẩn sản xuất bằng cách từ bỏ việc cập nhật thủ công và chuyển sang một hệ sinh thái tự động, kết nối.

Câu hỏi thường gặp về mẫu email Figma

Có. Đính kèm liên kết tệp Figma trực tiếp vào Nhiệm vụ ClickUp hoặc nhúng các bản mẫu trực tiếp vào Tài liệu ClickUp để quản lý toàn bộ quy trình làm việc liên quan đến thiết kế của bạn tại một nơi duy nhất.

Bộ công cụ giao diện người dùng email Figma cung cấp các thành phần thiết kế trực quan như nút, tiêu đề và bố cục để bạn sử dụng trong Figma. Mẫu quy trình làm việc email, như những mẫu trong ClickUp, quản lý quy trình vận hành cho thiết kế, bao gồm phân công công việc, phê duyệt, thời hạn và đang theo dõi chiến dịch.

Theo dõi các chỉ số chính của chiến dịch email bằng cách tạo báo cáo tùy chỉnh với ClickUp Bảng điều khiển. Đính kèm báo cáo hiệu suất từ nhà cung cấp dịch vụ email vào các công việc chiến dịch đã hoàn thành. Tóm tắt kết quả và nhận đề xuất tối ưu hóa cho các chiến dịch trong tương lai với ClickUp Brain.