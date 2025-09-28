25 Phần mềm Quản lý Quy trình Làm việc Tốt Nhất Năm 2025

Quản lý công việc có thể giống như việc gỡ rối tai nghe — gây bực bội và không bao giờ kết thúc, đặc biệt khi các công việc lặp đi lặp lại làm hao tốn thời gian và năng lượng của bạn.

🧐 Bạn có biết? 67% nhân viên trên toàn cầu thừa nhận họ dành quá nhiều thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại.

Nhưng đây là tin tốt—phần mềm quản lý quy trình làm việc có thể giúp việc này trở nên dễ dàng hơn.

Các công cụ này giúp tối ưu hóa dự án, tự động hóa công việc và giảm thiểu nỗ lực thủ công. Dù bạn là người mới sử dụng phần mềm quản lý quy trình làm việc hay đang tìm kiếm giải pháp phù hợp hơn, bạn đã đến đúng nơi.

Hãy khám phá 25 phần mềm quản lý quy trình công việc hàng đầu để thay đổi cách làm việc của nhóm! 🔧

Phần mềm quản lý quy trình làm việc là gì?

Phần mềm quản lý quy trình làm việc là giải pháp số hóa được thiết kế để tự động hóa, tổ chức và tối ưu hóa các quy trình làm việc, đảm bảo hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Từ việc phân công công việc và đang theo dõi tiến độ đến việc hỗ trợ phản hồi và phê duyệt, các công cụ quản lý quy trình làm việc mang lại sự rõ ràng và hợp tác cho mọi dự án.

Bạn có thể tùy chỉnh các hệ thống quản lý quy trình làm việc này để phù hợp với bất kỳ ngành nghề hoặc kích thước nhóm nào — chúng cực kỳ linh hoạt.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên để xây dựng bối cảnh công việc. Một chi tiết khóa có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ luôn được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian làm việc năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể lấy lại 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm quản lý quy trình làm việc

Có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm khi nói đến phần mềm quản lý quy trình làm việc. Dưới đây là một số ưu điểm:

tăng năng suất: *Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, loại bỏ các điểm nghẽn và giải phóng thời gian quý báu cho việc suy nghĩ chiến lược và đổi mới

cải thiện hợp tác: *Xây dựng hệ thống giao tiếp và công việc hiệu quả với ít can thiệp thủ công nhất

giảm thiểu lỗi: *Tự động hóa tất cả các quy trình thủ công để giảm thiểu lỗi do con người gây ra

tăng cường hiển thị: *Nhận được thông tin thời gian thực về tiến độ dự án và nhanh chóng xác định các lĩnh vực cần cải thiện

🧐 Bạn có biết? Các doanh nghiệp kinh doanh có thể mất tới $1,3 triệu mỗi năm do các quy trình làm việc kém hiệu quả làm chậm tiến độ của nhân viên.

Vậy nên, không có lý do gì để bạn không nên sử dụng phần mềm quản lý quy trình làm việc!

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm quản lý quy trình làm việc?

Với nhiều lựa chọn phần mềm có sẵn, việc lựa chọn phần mềm phù hợp đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Dưới đây là một số yếu tố khóa cần lưu ý:

Tính năng tự động hóa: Phần mềm nên cho phép bạn tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại và phân công công việc

🎥 Tò mò muốn biết "tự động hóa quy trình làm việc" thực sự là gì? Trong video này, bạn sẽ thấy cách các công cụ tự động hóa biến các công việc lặp đi lặp lại thành các quy trình liền mạch — giúp các nhóm ngừng quản lý chi tiết các bước chuyển giao và để phần mềm quản lý luồng công việc.

Bảng điều khiển tùy chỉnh: Nó nên cho phép bạn tùy chỉnh các chế độ xem để Nó nên cho phép bạn tùy chỉnh các chế độ xem để tối ưu hóa quy trình làm việc tốt hơn

giao diện thân thiện với người dùng: *Đảm bảo ngay cả nhân viên không am hiểu công nghệ cũng có thể sử dụng công cụ này với ít đào tạo

Tích hợp: Kiểm tra tính tương thích với các công cụ kinh doanh hiện có của bạn để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ

Phân tích: Phần mềm nên cung cấp quyền truy cập vào các báo cáo chi tiết và thông tin phân tích về tiến độ dự án

Bảo mật: Nó nên ưu tiên bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định

💡Mẹo chuyên nghiệp: Luôn ưu tiên khả năng mở rộng và chọn công cụ có thể phát triển cùng kinh doanh của bạn và thích ứng với nhu cầu trong tương lai.

Tổng quan: 25 phần mềm quản lý quy trình làm việc tốt nhất để tối ưu hóa công việc của bạn

Dưới đây là tổng quan về 25 công cụ:

Công cụ Tính năng nổi bật Trường hợp sử dụng chính Giá cả ClickUp Tự động hóa dựa trên AI, 15+ chế độ xem quy trình làm việc, Trợ lý AI tích hợp (ClickUp Brain) Các nhóm cần một nền tảng thống nhất cho tự động hóa, kế hoạch trực quan và quản lý công việc hợp tác Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Asana Đang theo dõi công việc trực quan, Tự động hóa quy trình làm việc, Hơn 270 tích hợp Các nhóm cần quản lý công việc trực quan và giao tiếp hiệu quả Miễn phí vĩnh viễn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.49/tháng Monday Tùy chỉnh quy trình làm việc không cần mã, Thông tin dự án, Công cụ CRM & Phát triển Các nhóm cần các quy trình làm việc tùy chỉnh và công cụ quản lý tài nguyên Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $12/tháng ProofHub Nền tảng tất cả trong một, theo dõi thời gian, Quy trình làm việc tùy chỉnh* Các nhóm từ nhỏ đến trung bình mong muốn quản lý dự án và hợp tác thống nhất Dùng thử miễn phí 14 ngày; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $50/tháng ProcessMaker Tự động hóa với ít mã, Xử lý tài liệu thông minh, Tích hợp doanh nghiệp Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước Có bản demo; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $3.000/tháng Smartsheet Các chế độ xem linh hoạt (Bảng, Gantt, Kanban), Tạo tài liệu, Công cụ hợp tác Các tổ chức mở rộng dự án với các định dạng quy trình làm việc linh hoạt và đồng bộ dữ liệu Dùng thử miễn phí 30 ngày; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Wrike Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý công việc, Bảng điều khiển tùy chỉnh, Phân cấp thư mục dự án Các doanh nghiệp quản lý các dự án phức tạp, liên chức năng Dùng thử miễn phí 14 ngày; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng Process Street Danh sách kiểm tra được hỗ trợ bởi AI, Logic điều kiện, Mẫu quy trình tiêu chuẩn (SOP) Quy trình công việc cho các công việc lặp lại và quản lý quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) với tích hợp biểu mẫu Dùng thử miễn phí 14 ngày; Giá tùy chỉnh Hive Tích hợp trò chuyện & video, Chế độ xem bảng điều khiển, Phụ thuộc công việc Các nhóm cần hợp tác và giao tiếp thời gian thực trong một nền tảng duy nhất Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $1.50/tháng Zapier Hơn 7.000 tích hợp, Trình tạo tự động hóa trực quan, Zaps đã được xây dựng sẵn Tự động hóa quy trình làm việc bằng cách kết nối nhiều ứng dụng của bên thứ ba Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $29.99/tháng Kissflow Trình tạo ứng dụng tùy chỉnh không cần mã, Chỉ số quy trình làm việc, Phân công công việc theo vòng tròn Xây dựng ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh và tự động hóa quy trình mà không cần nguồn lực phát triển Dùng thử miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $1.500/tháng Kintone Trình tạo ứng dụng tùy chỉnh, Hợp tác thời gian thực, Trực quan hóa dữ liệu Các nhóm xây dựng không gian làm việc kỹ thuật số không cần mã cho các nhu cầu tùy chỉnh Dùng thử miễn phí 30 ngày; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16/tháng Qntrl Trình chỉnh sửa quy trình làm việc trực quan, Tự động hóa tuân thủ, Vai trò và quyền truy cập tùy chỉnh Các nhóm quản lý quy trình phức tạp với hiển thị toàn diện và khả năng thực thi Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Airtable Hybrid bảng tính-cơ sở dữ liệu, Không gian làm việc tùy chỉnh, Đang theo dõi lịch sử hoạt động Các nhóm sáng tạo và agency sử dụng quy trình làm việc hợp tác và trực quan Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $24/tháng Trello Đơn giản hóa Kanban, Tự động hóa Butler, Chuyển đổi chế độ xem đa năng Các nhóm nhỏ và cá nhân quản lý các quy trình làm việc nhẹ nhàng, trực quan Miễn phí vĩnh viễn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng Nulab (Backlog) Đang theo dõi lỗi + quy trình làm việc, Vẽ sơ đồ Cacoo, Tài liệu chia sẻ & giao tiếp Các nhóm kỹ thuật và sản phẩm cần các công cụ trực quan và hợp tác Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $35/tháng Cflow Trình tạo kéo và thả, Logic điều kiện, Hơn 1.000 tích hợp* Các nhóm đang thay thế các quy trình truyền thống bằng tự động hóa không cần mã Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $22/tháng Notion Tài liệu và quy trình làm việc tích hợp, Cơ sở dữ liệu tùy chỉnh, Thiết kế mô-đun* Các nhóm xây dựng cơ sở kiến thức và quản lý công việc hợp tác tại một nơi duy nhất Miễn phí vĩnh viễn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng ProProfs Dự án Theo dõi thời gian + thanh toán, Dòng thời gian Gantt, Theo dõi chi phí Các nhóm nhỏ và startup quản lý các sản phẩm giao cho khách hàng và hóa đơn Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $49.97/tháng Nintex Tự động hóa kéo và thả, Chữ ký số, Trình tạo quy trình làm việc trên đám mây Các doanh nghiệp vừa và lớn tự động hóa các quy trình có nhiều tài liệu Có bản demo; Giá cả tùy chỉnh Pipefy Trình tạo không cần mã, Quy trình làm việc có điều kiện, Mẫu HR/IT Các nhóm vận hành tự động hóa quy trình mua sắm, onboarding và quản lý vé Miễn phí vĩnh viễn; Giá tùy chỉnh Miro Bảng trắng thời gian thực, Tóm tắt bằng AI, Bảng hợp tác Các nhóm làm việc từ xa và đa hàm hợp tác trực quan trong các buổi làm việc và kế hoạch Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $8/tháng Next Matter Hơn 3.000 tích hợp, Theo dõi thời gian, Bảng điều khiển phân tích Các doanh nghiệp cần tự động hóa tuân thủ và bảo mật cho các nhóm vận hành và pháp lý dùng thử miễn phí; Bắt đầu từ $625/tháng + phí người dùng* beSlick Mẫu quy trình làm việc có hướng dẫn, Lịch sử kiểm tra, Giao diện thân thiện với thiết bị di động Các nhóm trong các ngành công nghiệp được quy định cần các quy trình làm việc và tài liệu tuân thủ Dùng thử miễn phí 14 ngày; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16/tháng Bynder Hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số tập trung (DAM), Gán thẻ tài sản bằng trí tuệ nhân tạo (AI), Quy trình phê duyệt* Các nhóm tiếp thị và thương hiệu quản lý tài sản kỹ thuật số, đánh giá sáng tạo và tuân thủ Có bản demo; Giá cả tùy chỉnh

25 Phần mềm Quản lý Quy trình Làm việc Tốt Nhất

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Chọn từ danh sách các ứng dụng quản lý quy trình làm việc tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho việc tạo quy trình làm việc tùy chỉnh và quản lý dự án hợp tác)

Thử dùng ClickUp miễn phí! Tối ưu hóa công việc nhóm và xây dựng các quy trình làm việc hiệu quả cho mọi loại hình với ClickUp

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, cung cấp phần mềm tự động hóa quy trình làm việc không cần mã để hợp nhất công việc của bạn từ các ứng dụng khác nhau vào một nền tảng hợp tác duy nhất.

🧠 Thực tế thú vị: 94% kinh doanh đã số hóa quy trình làm việc của mình bằng các hệ thống quản lý.

✨ Tự động hóa quy trình làm việc với ClickUp Automations

ClickUp Tự động hóa biến các quy trình thủ công phức tạp thành các quy trình làm việc liền mạch hoạt động tự động.

Kích hoạt nhắc nhở và thông báo một cách dễ dàng với ClickUp Automations

Bằng cách cài đặt các kích hoạt và hành động tùy chỉnh, các nhóm có thể loại bỏ hàng giờ công việc lặp đi lặp lại mà vẫn đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào. Từ những thay đổi trạng thái đơn giản đến các quy trình làm việc phức tạp nhiều bước, ClickUp thích ứng với quy trình làm việc độc đáo của nhóm mà không yêu cầu bất kỳ kiến thức mã nào.

Điểm nổi bật của ClickUp là tính linh hoạt trong việc tạo quy tắc tự động hóa trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Bạn có thể xây dựng quy trình làm việc tự động phân công công việc, cập nhật trường dữ liệu, gửi thông báo và tạo công việc mới dựa trên các sự kiện kích hoạt như ngày đáo hạn hoặc thay đổi trạng thái, đảm bảo quy trình nhất quán với ít công việc thủ công hơn.

Các tính năng tự động hóa quy trình làm việc khóa:

Tự động phân công công việc cho các thành viên trong nhóm dựa trên khối lượng công việc, chuyên môn hoặc lịch trình luân phiên

Tạo các quy trình làm việc có điều kiện để kích hoạt các hành động khác nhau dựa trên các tiêu chí cụ thể

Cài đặt các công việc lặp lại với các mẫu có sẵn để tiêu chuẩn hóa quy trình

Di chuyển công việc giữa các dự án và cập nhật trạng thái khi các điều kiện được đáp ứng

Gửi thông báo tùy chỉnh cho các bên liên quan khi đạt được các cột mốc quan trọng

👀 Khám phá ClickUp chế độ xem để quản lý công việc theo cách của bạn

Từ bảng điều khiển trực quan đến kế hoạch dựa trên dòng thời gian, ClickUp cung cấp cho bạn nhiều chế độ xem để đang theo dõi và quản lý công việc:

Với hơn 15 chế độ xem, ClickUp là nhà cung cấp cho các tổ chức một giải pháp toàn diện cho mọi nhóm

Xem dạng danh sách để theo dõi công việc đang theo dõi

Chế độ xem bảng (Kanban) cho quản lý tiến độ trực quan

Chế độ xem biểu đồ Gantt để theo dõi dòng thời gian và phụ thuộc

Chế độ xem lịch để lên lịch nhanh chóng

Chế độ xem bảng cho lập kế hoạch theo phong cách bảng tính

Chế độ xem Box cho quản lý khối lượng công việc của nhóm

Chuyển đổi giữa các chế độ xem bất cứ lúc nào để phù hợp với phong cách dự án của bạn.

🧠 Luôn dẫn đầu với ClickUp Brain

ClickUp Brain cung cấp cho bạn các bản cập nhật tiến độ và báo cáo trạng thái được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho các công việc, tài liệu và nhân sự. Với sự hỗ trợ của AI, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tập trung hơn với ít cuộc họp hơn, tóm tắt nhanh chóng và các tác vụ tự động hóa.

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt quy trình cho các công việc, trò chuyện và ghi chú cuộc họp

🗺️ Phác thảo ý tưởng với ClickUp Bản đồ Tư duy

Quy trình làm việc phức tạp? Không thành vấn đề. Với ClickUp Bản đồ Tư duy, bạn có thể phân tích các ý tưởng lớn, tạo sơ đồ quy trình làm việc và ngay lập tức chuyển chúng thành các công việc có thể thực hiện được.

Hình dung các dự án phức tạp, brainstorm ý tưởng và kết nối các công việc với ClickUp Bản đồ Tư duy

🧩 Hợp tác trực quan với ClickUp Bảng trắng

Chán ngán với các cuộc họp trên bảng trắng vật lý mà không ai nhớ? ClickUp Whiteboards cho phép bạn brainstorm trực tuyến, nhúng tài liệu và liên kết công việc trực tiếp — để ý tưởng của bạn luôn sẵn sàng truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn với tính năng brainstorming tương tác, hợp tác thời gian thực và phản hồi thông qua ClickUp Bảng trắng

📝 Không biết bắt đầu từ đâu? Hãy sử dụng các mẫu quy trình làm việc của ClickUp

Bắt đầu bất kỳ quy trình nào với hơn 100 mẫu quy trình làm việc sẵn có được thiết kế cho marketing, kỹ thuật, nhân sự, vận hành và nhiều lĩnh vực khác. Bạn có thể tùy chỉnh từng mẫu để phù hợp với quy trình cụ thể của mình — không cần phải xây dựng từ đầu.

Một ví dụ là Mẫu Sơ đồ Quy trình Làm việc. Nó giúp bạn hình dung từng bước, tối ưu hóa các điểm ra quyết định và đơn giản hóa việc chuyển giao công việc giữa các thành viên trong nhóm. Nó đủ linh hoạt để thích ứng với bất kỳ ngành nghề hoặc quy trình làm việc nào.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý quy trình làm việc bằng cách sử dụng hệ thống phân cấp gồm Không gian Làm việc, Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và Công việc

Chọn từ hơn 100 quy trình tự động hóa sẵn có để giao công việc tùy chỉnh, đăng bình luận và nhiều tính năng khác

Đang theo dõi tiến độ, giám sát hiệu suất và xác định các điểm nghẽn với bảng điều khiển ClickUp

Tạo các quy trình tự động hóa hoàn toàn tùy chỉnh với các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động được thiết kế riêng cho quy trình của bạn

Cài đặt logic điều kiện để các tự động hóa chỉ chạy khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể

Tự động hóa việc tạo/lập các công việc lặp lại trong ClickUp cho các quy trình làm việc liên tục

Sử dụng ClickUp Forms để tạo và phân công việc dựa trên các biểu mẫu được gửi tự động

Đang theo dõi hoạt động tự động hóa thông qua nhật ký kiểm tra và lịch sử tự động hóa để đảm bảo tính minh bạch

Ưu tiên bảo mật với mã hóa mạnh mẽ, kiểm soát truy cập và chứng nhận SOC 2

Tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng như Slack, GitHub và Dropbox

Giới hạn của ClickUp

Với các tính năng đa dạng và khả năng tùy chỉnh, một số người dùng có thể gặp phải giai đoạn làm quen ban đầu

Phiên bản di động hiện chưa có đầy đủ các tính năng của phiên bản desktop (chưa!)

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp:

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về ClickUp

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về ClickUp:

ClickUp nổi bật với tính linh hoạt và phương pháp tất cả trong một trong quản lý dự án. Nó đã trở thành ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong tổ chức của chúng tôi. Nó kết hợp quản lý tác vụ, tạo tài liệu, theo dõi thời gian, mục tiêu và công cụ hợp tác trong một giao diện thống nhất, mang lại sự thuận tiện trong triển khai. Các tùy chọn tùy chỉnh là điểm nhấn, từ các chế độ xem và trạng thái tùy chỉnh đến tự động hóa và bảng điều khiển. Nó có khả năng mở rộng cao, phù hợp cho cá nhân, nhóm nhỏ và tổ chức lớn. Giao diện của ClickUp rất hiện đại, và các tính năng như công việc lặp lại, tích hợp với các công cụ khác, và chế độ xem "Everything" thực sự giúp tối ưu hóa quản lý quy trình làm việc.

ClickUp nổi bật với tính linh hoạt và phương pháp tất cả trong một trong quản lý dự án. Nó đã trở thành ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong tổ chức của chúng tôi. Nó kết hợp quản lý công việc, tạo tài liệu, theo dõi thời gian, mục tiêu và công cụ hợp tác trong một giao diện thống nhất, mang lại sự thuận tiện trong triển khai. Các tùy chọn tùy chỉnh là điểm nhấn, từ chế độ xem và trạng thái tùy chỉnh đến tự động hóa và bảng điều khiển. Nó có khả năng mở rộng cao, phù hợp cho cá nhân, nhóm nhỏ và tổ chức lớn. Giao diện của ClickUp rất hiện đại, và các tính năng như công việc lặp lại, tích hợp với các công cụ khác, và chế độ xem "Everything" thực sự giúp tối ưu hóa quản lý quy trình làm việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu bằng cách tự động hóa các tác vụ có rủi ro thấp và tần suất cao, chẳng hạn như nhắc nhở cuộc họp hàng ngày hoặc phân công công việc. Đây là cách dễ nhất để xây dựng niềm tin vào hệ thống tự động hóa của bạn.

2. Asana (Phù hợp nhất để trực quan hóa và làm rõ các quy trình làm việc)

qua Asana

Asana là công cụ không thể thiếu cho nhà quản lý dự án. Các tính năng của nó giúp các nhóm hợp tác, tổ chức và hoàn thành dự án một cách hiệu quả.

Nhờ mô hình dữ liệu đồ thị công việc sáng tạo và các tính năng đa dạng như phân công công việc, đang theo dõi dự án và chế độ xem tùy chỉnh, Asana đảm bảo mọi dự án diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối.

Các tính năng nổi bật của Asana

Chọn từ nhiều chế độ xem — danh sách, lịch, biểu đồ Gantt và bảng Kanban — để phù hợp với nhu cầu của nhóm của bạn

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tập trung vào các sáng kiến chiến lược với tự động hóa quy trình làm việc bằng AI tiết kiệm thời gian

Dễ dàng kết nối với hơn 270 ứng dụng như Google Workspace, Microsoft Teams và Slack

Giới hạn của Asana

Các công việc có thể được giao cho chỉ một người tại một thời điểm

Asana AI không khả dụng cho người dùng miễn phí

Giá cả của Asana

Cá nhân: Miễn phí vĩnh viễn

Gói Starter: $13.49/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $30.49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

doanh nghiệp+: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana:

G2: 4.4/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Asana

Đọc bình luận của người đánh giá G2 về Asana

Phần mềm này rất dễ sử dụng, bạn có thể sử dụng các công cụ đơn giản hoặc tùy chỉnh để phức tạp hơn. Ngay cả các tùy chọn điều khiển cũng có thể được áp dụng cho từng dự án. Một số dự án có thể đơn giản, một số khác có thể phức tạp. Tôi cũng rất thích bảng điều khiển cho phép xem nhiều dự án của nhóm cùng lúc.

Phần mềm này rất dễ sử dụng, bạn có thể sử dụng các công cụ đơn giản hoặc tùy chỉnh để phức tạp hơn. Ngay cả các tùy chọn điều khiển cũng có thể được áp dụng cho từng dự án. Một số dự án có thể đơn giản, một số khác có thể phức tạp. Tôi cũng rất thích bảng điều khiển cho phép xem nhiều dự án của nhóm cùng lúc.

🎉 Thông tin thú vị: Thuật ngữ “quy trình làm việc” lần đầu tiên được sử dụng trong ngành sản xuất vào đầu những năm 1900, và giờ đây nó đang giúp các nhóm phần mềm phát hành sản phẩm nhanh hơn và các nhà tiếp thị lập kế hoạch ra mắt sản phẩm. Chúng ta đã đi một chặng đường dài từ những dây chuyền sản xuất.

3. Monday (Phù hợp nhất cho việc tạo các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao)

Cần một không gian làm việc mạnh mẽ giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của nhóm và cung cấp thông tin dự án rõ ràng? monday.com sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Một trong những tính năng nổi bật nhất là tùy chỉnh không cần lập trình. Nhóm của bạn có thể tùy chỉnh quy trình làm việc theo nhu cầu cụ thể mà không cần viết mã.

Ngoài ra, monday.com cung cấp các công cụ quản lý tài nguyên mạnh mẽ và các giải pháp chuyên biệt như Monday CRM và Monday Dev, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi loại hình kinh doanh.

monday.com - Tính năng nổi bật

Theo dõi tiến độ với biểu đồ Gantt, quản lý khối lượng công việc và thông tin thời gian thực

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như phân công công việc và theo dõi email

Kết nối với hơn 200 ứng dụng để đơn giản hóa các quy trình làm việc khác nhau

giới hạn của monday.com

Đường cong học tập dốc đối với người mới bắt đầu

Giao diện của nền tảng có thể trông hơi rối mắt đối với một số người dùng

giá cả của monday.com

Miễn phí vĩnh viễn

Gói cơ bản: $12/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $14/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

đánh giá và nhận xét về monday.com:

G2: 4.7/5 (hơn 12.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về monday.com

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá G2 về monday.com:

Tôi đã sử dụng phần mềm quản lý công việc Monday trong vài tháng nay, và nó thực sự đã thay đổi cách làm việc của nhóm chúng tôi. Nền tảng này vô cùng thân thiện với người dùng và đã giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình làm việc theo những cách mà chúng tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi đã sử dụng phần mềm quản lý công việc Monday trong vài tháng nay, và nó thực sự đã thay đổi cách làm việc của nhóm chúng tôi. Nền tảng này vô cùng thân thiện với người dùng và đã giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình làm việc theo những cách mà chúng tôi chưa từng nghĩ đến.

4. ProofHub (Phù hợp nhất cho quản lý dự án toàn diện và đồng bộ hóa nhóm)

qua ProofHub

ProofHub là nền tảng tất cả trong một giúp bạn phá vỡ rào cản, tập trung giao tiếp và biến các công việc phân tán thành những câu chuyện thành công được tối ưu hóa.

Bằng cách tích hợp các công cụ quản lý công việc, theo dõi thời gian và hợp tác, ProofHub biến sự hỗn loạn trong dự án thành thực thi chiến lược.

Các tính năng nổi bật của ProofHub

Xác định các cột mốc khóa để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả dự án

Theo dõi hiệu suất của nhóm với các tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn

Tối ưu hóa quy trình phê duyệt với các quy trình làm việc tùy chỉnh

Giai đoạn giới hạn của ProofHub

Các tính năng quản trị viên giới hạn, như quản lý quyền truy cập, có trong kế hoạch Essential

Chỉ là công việc trực tuyến

Giá cả của ProofHub

*dùng thử miễn phí 14 ngày

Cần thiết: $50/tháng

Kiểm soát tối ưu: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về ProofHub

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về ProofHub

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về ProofHub:

Điều tôi thích nhất ở ProofHub là cách nó đơn giản hóa việc quản lý các khía cạnh khác nhau của tiếp thị nội dung. Tôi có thể xử lý mọi thứ từ tạo nội dung, hợp tác đến kiểm duyệt, tất cả từ một nơi duy nhất. Sau khi xác định mục tiêu chiến dịch, tôi sử dụng bảng "thảo luận" để ghi chép kế hoạch và điều chỉnh linh hoạt. Tôi thực sự thích khả năng tạo quy trình làm việc tùy chỉnh và quản lý công việc thông qua chế độ xem "bảng".

Điều tôi thích nhất ở ProofHub là cách nó đơn giản hóa việc quản lý các khía cạnh khác nhau của tiếp thị nội dung. Tôi có thể xử lý mọi thứ từ tạo nội dung, hợp tác đến kiểm duyệt, tất cả từ một nơi duy nhất. Sau khi xác định mục tiêu chiến dịch, tôi sử dụng bảng "thảo luận" để ghi chép kế hoạch và điều chỉnh linh hoạt. Tôi thực sự thích khả năng tạo quy trình làm việc tùy chỉnh và quản lý công việc thông qua chế độ xem "bảng".

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu nhóm của bạn thường xuyên phải “theo dõi”, đó là dấu hiệu quy trình làm việc của bạn thiếu hiển thị. Sử dụng tự động hóa để thông báo cho các bên liên quan khi một công việc đang chờ họ xử lý.

5. ProcessMaker (Phù hợp nhất cho việc đơn giản hóa các quy trình làm việc phức tạp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước trung bình)

qua ProcessMaker

ProcessMaker giúp loại bỏ những phiền toái của các công việc thủ công bằng cách tự động hóa và đơn giản hóa các quy trình làm việc phức tạp.

Với môi trường low-code trực quan và giao diện kéo và thả, việc thiết kế quy trình làm việc, số hóa biểu mẫu và quản lý công việc trở nên dễ dàng.

Phần mềm này lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lãnh đạo CNTT, kiến trúc sư doanh nghiệp và kỹ sư phần mềm muốn tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp.

Các tính năng nổi bật của ProcessMaker

Thiết kế quy trình làm việc và tự động hóa việc tạo biểu mẫu với các công cụ AI thông minh và dễ sử dụng

Xóa bỏ rào cản dữ liệu với các tích hợp như Salesforce, SAP và Microsoft Dynamics 365

Trích xuất, phân tích và xử lý dữ liệu từ các loại tài liệu khác nhau, như hóa đơn, hợp đồng hoặc biểu mẫu, với Công nghệ Xử lý Tài liệu Thông minh (IDP)

Giới hạn của ProcessMaker

Các tùy chỉnh nâng cao yêu cầu kiến thức về PHP hoặc JavaScript

Các công cụ tạo biểu mẫu có các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn

Giá cả của ProcessMaker

Demo có sẵn theo yêu cầu

Tiêu chuẩn: $3.000 mỗi tháng

Chuyên nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ProcessMaker

G2: 4.3/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (170+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về ProofHub

Đọc bình luận của người đánh giá G2 về ProcessMaker:

ProcessMaker rất linh hoạt trong sử dụng. Nền tảng này có khả năng thực hiện việc cần làm chạy thử nghiệm để đảm bảo quy trình bạn đang xây dựng hoạt động đúng. Bạn có thể chạy bao nhiêu quy trình tùy ý để xây dựng và vận hành.

ProcessMaker có tính linh hoạt cao. Nền tảng này cho phép thực hiện việc cần làm chạy thử nghiệm để đảm bảo quy trình bạn đang xây dựng hoạt động đúng. Bạn có thể tạo và chạy bao nhiêu quy trình tùy ý.

6. Smartsheet (Phù hợp nhất cho việc tạo quy trình làm việc có khả năng mở rộng và hợp tác dễ dàng)

qua Smartsheet

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản để quản lý quy trình làm việc, Smartsheet là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Phần mềm này cho phép bạn tổ chức dữ liệu với các chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tạo tài liệu chuyên nghiệp bằng công cụ tạo tài liệu tích hợp.

Với thiết kế linh hoạt và giao diện thân thiện với người dùng, Smartsheet giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc, hợp tác và quản lý công việc một cách hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Smartsheet

Sắp xếp và hiển thị các công việc dưới định dạng lưới, biểu đồ Gantt hoặc Kanban để tăng tính rõ ràng

Dễ dàng tạo và quản lý tài liệu, tích hợp với DocuSign cho hợp đồng

Dễ dàng nhập và xuất dữ liệu giữa Smartsheet và các hệ thống bên ngoài để duy trì các quy trình làm việc luôn được cập nhật

Giới hạn của Smartsheet

Tính năng theo dõi thời gian giới hạn cho các công việc

Các tính năng tự động hóa nâng cao có thể yêu cầu nhiều công việc thủ công hơn dự kiến

Giá cả của Smartsheet

dùng thử miễn phí 30 ngày *

Pro: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

quản lý công việc nâng cao: *Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Smartsheet

G2: 4.4/5 (hơn 18.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Smartsheet

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá G2 về Smartsheet:

Smartsheet thân thiện với người mới bắt đầu và khá dễ dàng để cài đặt một lưới cơ bản, báo cáo và thậm chí là các bảng điều khiển cấp cao. Mặc dù có một số tính năng có thể trở nên phức tạp nếu bạn muốn, nhưng bạn không cần có kiến thức lập trình để Smartsheet trở thành công việc cho bạn.

Smartsheet thân thiện với người mới bắt đầu và khá dễ dàng để cài đặt một lưới cơ bản, báo cáo và thậm chí là các bảng điều khiển cấp cao. Mặc dù có một số tính năng có thể trở nên phức tạp nếu bạn muốn, nhưng bạn không cần có kiến thức lập trình để Smartsheet trở thành công việc cho bạn.

7. Wrike (Phù hợp nhất cho việc quản lý các dự án phức tạp với nhiều bên liên quan)

qua Wrike

Với hệ thống quản lý tác vụ tập trung và các công cụ hợp tác mạnh mẽ, Wrike là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm xử lý các dự án phức tạp, liên quan đến nhiều bộ phận. Phần mềm cho phép tạo không giới hạn thư mục, dự án, công việc và công việc con, đồng thời dễ dàng đang theo dõi trách nhiệm với khả năng hiển thị rõ ràng về người được giao nhiệm vụ.

Tính năng nổi bật của Wrike, Work Intelligence, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đơn giản hóa công việc, dự đoán kết quả và hỗ trợ ra quyết định thông minh hơn.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Nhận thông tin thời gian thực với các bảng điều khiển tùy chỉnh giúp nhóm của bạn tập trung vào các ưu tiên

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tối ưu hóa quy trình công việc để nâng cao hiệu quả và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu với Work Intelligence AI

Giới hạn của Wrike

Việc cài đặt tích hợp đôi khi có thể phức tạp

Một số tính năng trên desktop không có sẵn trên ứng dụng di động

Giá cả của Wrike

dùng thử miễn phí 14 ngày *

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4. 2/5 (3.500+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Wrike

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Wrike:

Công cụ quản lý dự án hữu ích cho tất cả nhu cầu của nhóm chúng tôi – từ lập lịch, phân bổ tài nguyên đến báo cáo chính xác. Chúng tôi sử dụng công cụ này hàng ngày và việc tích hợp vô cùng đơn giản. Hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng

Công cụ quản lý dự án hữu ích cho tất cả nhu cầu của nhóm chúng tôi – từ lập lịch, phân bổ tài nguyên đến báo cáo chính xác. Chúng tôi sử dụng công cụ này hàng ngày và việc tích hợp vô cùng đơn giản. Hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng

🎉 Thông tin thú vị: Trong ClickUp, bạn có thể kết hợp Tự động hóa, Mẫu và Bình luận được gán để tạo ra các chu kỳ tác vụ lặp lại, tự động nhắc nhở, giao nhiệm vụ và ghi chép tiến độ mà không cần sự can thiệp của con người.

8. Process Street (Phù hợp nhất để tạo quy trình làm việc với hiệu quả được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

qua Process Street

process Street là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để quản lý các quy trình lặp lại. * Nó giúp bạn tạo danh sách kiểm tra quy trình, tự động hóa quy trình phê duyệt và sử dụng logic điều kiện.

Với các công cụ phân công công việc, phê duyệt và nguồn tin hoạt động chia sẻ, Process Street giúp nhóm của bạn làm công việc một cách đồng bộ. Tích hợp các công cụ mục yêu thích của bạn để tạo ra trải nghiệm quy trình làm việc mượt mà và đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của Process Street

Sử dụng logic điều kiện để thích ứng động với các điều kiện cụ thể, giúp đơn giản hóa các quy trình phức tạp

Thu thập và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả với các biểu mẫu tích hợp dễ dàng vào quy trình làm việc

Tạo danh sách kiểm tra quy trình và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) tùy chỉnh từ thư viện mẫu và áp dụng chúng trên nhiều không gian làm việc

Giai đoạn giới hạn của Process Street

Cách tiếp cận tập trung vào danh sách kiểm tra có thể không phù hợp với các công việc làm việc phức tạp

Thiếu khả năng đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực

Giá cả của Process Street

*dùng thử miễn phí 14 ngày

Startup : Giá cả tùy chỉnh

Pro : Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Process Street

G2: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 600 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Process Street

Đọc bình luận của người đánh giá G2 về Process Street:

Phần mềm này mang lại trải nghiệm người dùng thân thiện và cung cấp các tùy chọn để triển khai các loại luồng quy trình khác nhau trong công cụ (ví dụ: khảo sát, thu thập dữ liệu và tài sản, onboarding, v.v.). Khả năng chế độ xem trạng thái và dữ liệu về hiệu suất luồng là rất tốt. Khả năng kết nối với Power Apps và các công cụ khác cũng rất tuyệt vời. Cuối cùng, dịch vụ khách hàng từ đội ngũ hỗ trợ của họ cũng rất tuyệt vời.

Phần mềm này mang lại trải nghiệm người dùng thân thiện và cung cấp các tùy chọn để triển khai các loại quy trình khác nhau trong công cụ (ví dụ: khảo sát, thu thập dữ liệu và tài sản, onboarding, v.v.). Khả năng xem trạng thái và dữ liệu về hiệu suất luồng là rất tốt. Khả năng kết nối với Power Apps và các công cụ khác cũng rất tuyệt vời. Cuối cùng, dịch vụ khách hàng từ đội ngũ hỗ trợ của họ cũng rất tuyệt vời.

9. Hive (Phù hợp nhất cho giao tiếp dễ dàng và thực thi dự án)

qua Hive

Hãy tưởng tượng có tích hợp trò chuyện, cuộc gọi video và lịch chia sẻ — đó chính là Hive, giúp mọi người luôn đồng bộ trên cùng một trang. Hive không chỉ là công cụ quản lý quy trình làm việc. Đó là trung tâm giao tiếp kết nối nhóm của bạn và hoàn thành công việc.

Các tính năng quản lý công việc, đang theo dõi dự án và tích hợp giúp đơn giản hóa quy trình làm việc và cải thiện hợp tác thời gian thực. Kết quả? Giao tiếp trơn tru hơn và thực thi nhanh hơn. Các tính năng nổi bật của Hive

Tạo, phân công và đang theo dõi công việc một cách dễ dàng với các tính năng như ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên và phụ thuộc giữa các công việc

Theo dõi tiến độ của nhóm theo thời gian thực với các bảng điều khiển tùy chỉnh

Kết nối với các công cụ phổ biến như Google, Slack và Trello để tập trung hóa quy trình làm việc của bạn

Giới hạn của Hive

Các tính năng nâng cao như trợ lý AI và biểu đồ Gantt chỉ có sẵn trên các kế hoạch trả phí

Nhiều tùy chọn tùy chỉnh có thể dẫn đến thời gian cài đặt lâu hơn

Giá cả của Hive

Miễn phí vĩnh viễn

Gói Starter: $1.50/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $5/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Hive

G2: 4.6/5 (550+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Hive

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá G2 về Hive:

Hive là lựa chọn hàng đầu cho các nhóm mong muốn một công cụ quản lý dự án hợp tác, linh hoạt và thân thiện với tự động hóa, có khả năng mở rộng theo sự phát triển. Nó đặc biệt được ưa chuộng bởi các nhóm làm việc từ xa, bộ phận marketing và các nhóm đa chức năng phụ thuộc vào giao tiếp rõ ràng và khả năng hiển thị công việc.

Hive là lựa chọn hàng đầu cho các nhóm mong muốn một công cụ quản lý dự án hợp tác, linh hoạt và thân thiện với tự động hóa, có khả năng mở rộng theo sự phát triển. Phần mềm này đặc biệt được ưa chuộng bởi các nhóm làm việc từ xa, bộ phận marketing và các nhóm đa chức năng, những người phụ thuộc vào giao tiếp rõ ràng và khả năng hiển thị công việc.

10. Zapier (Phù hợp nhất để kết nối ứng dụng và tự động hóa quy trình làm việc)

qua Zapier

Zapier kết nối tất cả các ứng dụng yêu thích của bạn trong một nền tảng duy nhất, cho phép bạn tự động hóa quy trình làm việc (gọi là 'Zaps') chỉ với vài cú nhấp chuột.

Tự động hóa mọi thứ, từ việc thêm khách hàng tiềm năng mới vào CRM đến việc kích hoạt thông báo Slack khi một công việc quá hạn. Với hơn 7.000 ứng dụng trong hệ sinh thái rộng lớn của mình, Zapier tích hợp với hầu hết mọi công cụ bạn sử dụng.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Tạo Zaps một cách dễ dàng với giao diện kéo và thả trực quan

Đặt các điều kiện kích hoạt và hành động một cách trực quan và tự động hóa hầu hết các công việc

Bắt đầu nhanh chóng với các Zaps đã được xây dựng sẵn và tận dụng các tính năng AI để tóm tắt cuộc hội thoại hoặc trích xuất thông tin dữ liệu

Giới hạn của Zapier

Việc tạo ra các tự động hóa phức tạp có thể đòi hỏi thời gian làm quen đối với người dùng mới

Các tính năng nâng cao yêu cầu đăng ký trả phí, điều này có thể không phù hợp với các nhóm nhỏ

Giá cả của Zapier

Miễn phí vĩnh viễn

Chuyên nghiệp: $29.99/tháng

Nhóm: $103. 5/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.5/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Zapier

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Zapier:

Tôi đã sử dụng Zapier để tích hợp các ứng dụng khác trên WordPress trong vài năm qua. Điều tôi thích ở Zapier là sự dễ sử dụng. Cụ thể, ngay cả khi không có kỹ năng mã, việc cài đặt “Zaps” (quy trình làm việc tự động hóa) vẫn rất trực quan và đơn giản

Tôi đã sử dụng Zapier để tích hợp các ứng dụng khác trên WordPress trong vài năm qua. Điều tôi thích ở Zapier là sự dễ sử dụng. Cụ thể, ngay cả khi không có kỹ năng mã, việc cài đặt “Zaps” (quy trình làm việc tự động hóa) vẫn rất trực quan và đơn giản

11. Kissflow (Phù hợp nhất để xây dựng ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh mà không cần mã)

qua Kissflow

Nếu nhóm của bạn có thể trở thành các nhà phát triển nghiệp dư? Với Kissflow và công cụ xây dựng ứng dụng không cần mã nguồn trực quan của nó, điều đó hoàn toàn có thể!

Hàm kéo và thả cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ứng dụng tùy chỉnh và tự động hóa quy trình, từ đó đơn giản hóa các quy trình kinh doanh. Nó loại bỏ nhu cầu về mã phức tạp hoặc phụ thuộc vào nguồn lực CNTT.

Các tính năng nổi bật của Kissflow

Xây dựng ứng dụng tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn mà không cần viết một dòng mã nào

Giao công việc cho cá nhân, nhiều người hoặc bộ phận với các tùy chọn linh hoạt như luân phiên hoặc thời hạn cố định

Đánh giá hiệu quả của quy trình làm việc thông qua các chỉ số tích hợp sẵn và báo cáo có sẵn để theo dõi tiến độ

Giới hạn của Kissflow

Có thể đắt đỏ đối với các doanh nghiệp nhỏ

Tích hợp giới hạn với các nền tảng khác

Giá cả của Kissflow

phiên bản dùng thử miễn phí có sẵn *

Cơ bản: $1.500/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kissflow

G2: 4.3/5 (550+ đánh giá)

Capterra: 4. 1/5 (60+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Kissflow

Đọc bình luận của người đánh giá G2 về Kissflow:

Điều tuyệt vời nhất về KissFlow là nó cho phép chúng tôi tự động hóa tất cả các biểu mẫu và tài liệu. Nhân viên của tôi đang theo dõi tiến độ và điều này đảm bảo tính trách nhiệm và sự thuận tiện trong sử dụng. Việc tích hợp và triển khai rất dễ dàng.

Điều tuyệt vời nhất về KissFlow là nó cho phép chúng tôi tự động hóa tất cả các biểu mẫu và tài liệu. Nhân viên của tôi đang theo dõi tiến độ và điều này đảm bảo tính trách nhiệm và sự thuận tiện trong sử dụng. Việc tích hợp và triển khai rất dễ dàng.

12. Kintone (Phù hợp nhất để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh cho không gian làm việc kỹ thuật số lý tưởng)

qua Kintone

Hãy quên đi các bảng tính cồng kềnh và công cụ chung chung—với Kintone, bạn có thể tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng của mình. Xây dựng không gian làm việc kỹ thuật số không cần lập trình hoàn hảo cho nhóm của bạn!

Từ quản lý phiếu hỗ trợ khách hàng, đang theo dõi hàng tồn kho, tổ chức quy trình nhân sự đến quản lý dự án, Kintone cho phép bạn tạo ra chính xác các công cụ cần thiết để làm công việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn.

Các tính năng nổi bật của Kintone

Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng quy trình làm việc và tùy chỉnh chế độ xem để phù hợp với nhu cầu của nhóm của bạn

Hợp tác với nhóm của bạn thông qua bình luận trong ứng dụng, đề cập (@mentions) và thông báo thời gian thực

Nhận được những thông tin quý giá thông qua các biểu đồ và đồ thị tùy chỉnh, cung cấp các biểu diễn trực quan thời gian thực cho dữ liệu của bạn

Giới hạn của Kintone

Giới hạn 50.000 bản ghi mỗi ứng dụng và 150 trường mỗi biểu mẫu

Việc khám phá các phần mềm này có thể mất thời gian

Giá cả của Kintone

*dùng thử miễn phí 30 ngày

Chuyên nghiệp: $16/tháng cho mỗi người dùng

Tùy chỉnh: $20/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Kintone

G2: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (150+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Kintone

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá G2 về Kintone:

Kintone đã là một nền tảng tuyệt vời cho quá trình chuyển đổi của nhóm chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao cấu trúc tổ chức hợp lý của các ứng dụng, tính linh hoạt trong tùy chỉnh cho từng ứng dụng và, quan trọng nhất, dịch vụ khách hàng xuất sắc mà chúng tôi nhận được trong suốt quá trình thiết lập. Đội ngũ hỗ trợ đã giúp quá trình onboarding của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, củng cố niềm tin của chúng tôi vào nền tảng này.

Kintone đã là một nền tảng tuyệt vời cho quá trình chuyển đổi của nhóm chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao cấu trúc tổ chức hợp lý của các ứng dụng, tính linh hoạt trong tùy chỉnh từng ứng dụng và, quan trọng nhất, dịch vụ khách hàng xuất sắc mà chúng tôi nhận được trong suốt quá trình thiết lập. Đội ngũ hỗ trợ đã giúp quá trình onboarding của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, củng cố niềm tin của chúng tôi vào nền tảng này.

13. Qntrl (Phù hợp nhất cho việc quản lý các quy trình làm việc phức tạp với khả năng hiển thị và kiểm soát toàn diện)

qua Qntrl

Qntrl giúp bạn kiểm soát các quy trình kinh doanh của mình, cung cấp một nền tảng tập trung để tổ chức công việc, tự động hóa quy trình làm việc và nâng cao hợp tác.

Hiển thị mọi thứ với giao diện kéo và thả, tự động hóa kiểm tra tuân thủ và quản lý yêu cầu từ một trung tâm duy nhất. Báo cáo và phân tích giúp bạn đo lường hiệu suất và tối ưu hóa quy trình làm việc một cách hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Qntrl

Hiển thị toàn bộ quy trình làm việc của bạn với các chế độ xem tùy chỉnh và cập nhật thời gian thực

Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn với các kiểm tra quy trình tự động hóa và thực thi chính sách

Xóa bỏ rào cản giao tiếp bằng cách tích hợp truy cập dữ liệu, cập nhật và phản hồi trực tiếp vào quy trình làm việc

Giới hạn của Qntrl

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn

Trải nghiệm trên thiết bị di động có thể chưa đủ tốt

Giá cả của Qntrl

có sẵn bản dùng thử miễn phí*

Tiêu chuẩn: $20/tháng

Doanh nghiệp: $40/tháng

Tùy chỉnh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Qntrl

G2: 4.5/5 (25+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Qntrl

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Qntrl:

Chúng tôi có thể tạo các kịch bản tùy chỉnh dựa trên JavaScript. Có nhiều tùy chọn như giao nhiệm vụ cho cá nhân cụ thể, giao nhiệm vụ cho bất kỳ vai trò hoặc nhóm nào, hoặc tự động hóa với các hàm tùy chỉnh.

Chúng tôi có thể tạo các kịch bản tùy chỉnh dựa trên JavaScript. Có nhiều tùy chọn như giao nhiệm vụ cho cá nhân cụ thể, giao nhiệm vụ cho bất kỳ vai trò hoặc nhóm nào, hoặc tự động hóa với các hàm tùy chỉnh.

14. Airtable (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc hợp tác theo phong cách bảng tính)

qua Airtable

Airtable là một công cụ phổ biến, kết hợp sự tiện lợi của bảng tính với sức mạnh của cơ sở dữ liệu.

Airtable không chỉ là một nền tảng bảng tính thông thường—nó cho phép bạn tạo ra một quy trình quản lý dự án tùy chỉnh. Thiết kế các quy trình làm việc phù hợp, quản lý dự án, tổ chức dữ liệu và hợp tác với nhóm trong thời gian thực—tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Airtable

Xây dựng không gian làm việc hoàn hảo với tính năng Cobuilder của Airtable

Chọn từ các bảng Kanban, lịch và nhiều công cụ khác để trực quan hóa dự án của bạn theo cách phù hợp nhất với cách công việc của nhóm

Giao công việc, chia sẻ trạng thái dự án và ghi lại lịch sử hoạt động để hợp tác hiệu quả

Giới hạn của Airtable

Nó có thể không đủ cho phân tích dữ liệu phức tạp và báo cáo

Các tính năng nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch trả phí

Giá cả của Airtable

Miễn phí vĩnh viễn

Nhóm: $24/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $54/tháng cho mỗi người dùng

Quy mô doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable

G2: 4.6/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Airtable

Đọc bình luận của người đánh giá Capterra về Airtable:

Tổng thể, Airtable mang lại sự cân bằng tuyệt vời giữa tính đơn giản và sức mạnh, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho việc quản lý dự án, tổ chức dữ liệu và tối ưu hóa quy trình làm việc. Thiết kế trực quan và các tùy chọn tùy chỉnh của nó giúp nó thân thiện với người dùng cho cả cá nhân và đội nhóm.

Tổng thể, Airtable mang lại sự cân bằng tuyệt vời giữa tính đơn giản và sức mạnh, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho việc quản lý dự án, tổ chức dữ liệu và tối ưu hóa quy trình làm việc. Thiết kế trực quan và các tùy chọn tùy chỉnh của nó giúp nó thân thiện với người dùng cho cả cá nhân và nhóm.

🧐 Bạn có biết? Quy trình làm việc dựa trên quyền truy cập ngăn chặn việc chia sẻ thông tin không mong muốn, vì công việc phê duyệt tài chính của bạn không nên hiển thị cho toàn bộ nhóm thiết kế.

15. Trello (Phù hợp nhất cho quản lý công việc trực quan và hợp tác)

qua Trello

Được công nhận là công cụ ghi chú kỹ thuật số hàng đầu cho các nhóm trên toàn thế giới, Trello là phần mềm quản lý dự án trực quan.

Dù bạn đang lập kế hoạch cho một chiến dịch tiếp thị hay điều phối một sự kiện ra mắt sản phẩm phức tạp, công cụ quản lý quy trình làm việc này sẽ biến danh sách việc cần làm lộn xộn thành các bảng Kanban được tổ chức gọn gàng, giúp việc đang theo dõi công việc trở nên dễ dàng hơn.

Các tính năng nổi bật của Trello

Hiển thị quy trình làm việc thông qua bảng Kanban, danh sách công việc và thẻ

Chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ xem dòng thời gian, Calendar và bảng điều khiển

Sử dụng Butler, công cụ tự động hóa của Trello, để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại

Giới hạn của Trello

Các tính năng quản lý dự án giới hạn như theo dõi thời gian và báo cáo

Bảng chỉ có thể được xuất dưới dạng PDF thông qua tích hợp

Giá cả của Trello

Miễn phí vĩnh viễn

Tiêu chuẩn: $5/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $10/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Trello:

G2: 4.4/5 (hơn 13.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Trello:

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá G2 về Trello:

Tôi rất thích việc phần mềm này rất dễ sử dụng, đến mức ngay cả những nhân viên không rành công nghệ của tôi cũng có thể sử dụng mà tôi không cần phải sửa lỗi cho họ. Phần mềm này có thể tùy chỉnh nên tôi có thể áp dụng cho bất kỳ dự án nào chúng tôi đang công việc, không chỉ giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể.

Tôi rất thích việc phần mềm này rất dễ sử dụng, đến mức ngay cả những nhân viên không rành công nghệ của tôi cũng có thể sử dụng mà tôi không cần phải sửa lỗi cho họ. Phần mềm này có thể tùy chỉnh nên tôi có thể áp dụng cho bất kỳ dự án nào chúng tôi đang công việc, không chỉ giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể.

16. Nulab (Phù hợp nhất cho không gian làm việc thống nhất dành cho đổi mới và hợp tác)

qua Nulab

Nulab cung cấp các công cụ quản lý quy trình làm việc mạnh mẽ như Backlog cho quản lý dự án và Cacoo cho vẽ sơ đồ quy trình làm việc.

Nền tảng tích hợp này là nhà cung cấp mọi thứ bạn cần để lập kế hoạch, theo dõi và thực hiện dự án một cách hiệu quả, từ quản lý công việc và đang theo dõi vấn đề đến giao tiếp thời gian thực và hợp tác trực quan.

Các tính năng nổi bật của Nulab

Lập kế hoạch, theo dõi và quản lý dự án với các công cụ như biểu đồ Gantt, bảng Kanban và biểu đồ burndown

Hợp tác thời gian thực với các tính năng như bảng trắng trực tuyến, tài liệu chia sẻ và công cụ giao tiếp tích hợp

Ghi nhận, phân công và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả với các công cụ tích hợp giúp tối ưu hóa quy trình đang theo dõi lỗi

Giới hạn của Nulab

Kế hoạch miễn phí chỉ cho phép tối đa năm tích hợp

Quản lý tệp tin bị giới hạn do kích thước tối đa 10 MB

Giá cả của Nulab

Miễn phí vĩnh viễn

Gói cơ bản: $35/tháng

Tiêu chuẩn: $100/tháng

Premium: $175/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Nulab:

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Nulab

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về công cụ quản lý quy trình làm việc của Nulab, Backlog:

Điểm nổi bật của phần mềm này là thiết kế đơn giản và dễ sử dụng cho người dùng mới. Khi tôi gia nhập công ty này, tôi hoàn toàn mới với công việc này và đã dễ dàng thích nghi với mọi thứ vì đây là lần đầu tiên tôi phải báo cáo lỗi thông qua phần mềm theo dõi lỗi. Tôi có thể dễ dàng đề cập các lỗi trong phần mềm này và phân công chúng. Tôi cũng có thể chỉ định lỗi nào có mức độ ưu tiên cao.

Điểm nổi bật của phần mềm này là thiết kế đơn giản và dễ sử dụng cho người dùng mới. Khi tôi gia nhập công ty này, tôi hoàn toàn mới với công việc này và đã dễ dàng thích nghi với mọi thứ vì đây là lần đầu tiên tôi phải báo cáo lỗi thông qua phần mềm theo dõi lỗi. Tôi có thể dễ dàng đề cập các lỗi trong phần mềm này và phân công chúng. Tôi cũng có thể chỉ định lỗi nào có mức độ ưu tiên cao.

🧐 Bạn có biết? Quy trình làm việc giúp phát hiện các công việc ẩn như theo dõi, cập nhật hoặc công việc quản trị viên, để bạn có thể loại bỏ hoặc tự động hóa chúng thay vì để chúng chiếm hết thời gian của bạn.

17. Cflow (Phù hợp nhất cho việc chuyển đổi các quy trình kinh doanh truyền thống sang quy trình làm việc tự động hóa)

qua Cflow

Muốn loại bỏ giấy tờ và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh phức tạp của bạn? Cflow là giải pháp quản lý quy trình làm việc mạnh mẽ, không cần mã, có thể làm được việc cần làm.

Nó sử dụng tự động hóa thông minh để chuyển đổi công việc của bạn và số hóa các hoạt động trên tất cả các bộ phận. Đây là hệ thống quản lý quy trình làm việc đáng tin cậy với hơn 1.000 tích hợp, như Zapier, và bảo mật dữ liệu hàng đầu.

Các tính năng nổi bật của Cflow

Tạo biểu mẫu tùy chỉnh mà không cần kỹ năng kỹ thuật với công cụ tạo biểu mẫu kéo và thả

Cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa phức tạp với logic điều kiện cho việc phê duyệt

Nhận được những thông tin hữu ích để tối ưu hóa quy trình kinh doanh và xác định các điểm nghẽn trong quy trình làm việc

Giới hạn của Cflow

Thư viện mẫu chủ yếu bao gồm các mẫu tự động hóa quy trình kinh doanh, có thể không phù hợp với tất cả mọi người

Các tính năng quản lý dự án giới hạn

Giá cả của Cflow

Có dùng thử miễn phí

Joy: $22/tháng cho mỗi người dùng

Bliss: $32/tháng cho mỗi người dùng

Zen: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cflow:

G2: 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Cflow

Đọc bình luận của người đánh giá G2 về Cflow:

Tôi đã sử dụng nó trong vài tháng nay và nó đã giúp tôi tổ chức công việc một cách hiệu quả. Hướng tiếp cận không cần mã hóa và các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp quản lý nhiều dự án và quy trình phê duyệt trở nên dễ dàng. Tính năng nổi bật nhất đối với tôi là khả năng tạo mẫu cho từng dự án, sau đó tùy chỉnh các mẫu đó theo nhu cầu cho từng dự án mới. Bảng Kanban là một ưu điểm khác giúp quản lý dự án trở nên tiêu chuẩn hóa và hệ thống hóa. Trạng thái của mỗi dự án hoặc công việc đang được theo dõi dễ dàng và thực hiện quản lý hiệu quả.

Tôi đã sử dụng nó trong vài tháng nay và nó đã giúp tôi tổ chức công việc một cách hiệu quả. Hướng tiếp cận không cần mã hóa và các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp quản lý nhiều dự án và quy trình phê duyệt trở nên dễ dàng. Tính năng nổi bật nhất đối với tôi là khả năng tạo mẫu cho từng dự án, sau đó tùy chỉnh các mẫu đó theo nhu cầu cho từng dự án mới. Bảng Kanban là một ưu điểm khác giúp quản lý dự án trở nên tiêu chuẩn hóa và hệ thống hóa. Trạng thái của mỗi dự án hoặc công việc có thể đang theo dõi dễ dàng và thực hiện quản lý hiệu quả.

18. Notion (Phù hợp nhất để xây dựng một cơ sở kiến thức tập trung với không gian làm việc tùy chỉnh)

qua Notion

Hãy quên đi việc phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau—Notion tái định nghĩa không gian làm việc bằng cách kết hợp tài liệu quy trình, quản lý dự án và hợp tác nhóm vào một nền tảng mạnh mẽ duy nhất.

Nó tổ chức mọi thứ trong một nơi duy nhất, giúp quản lý công việc, ghi chú và dự án trở nên dễ dàng. Với các mẫu và cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh, bạn có thể điều chỉnh Notion để phù hợp với quy trình làm việc của mình.

Các tính năng nổi bật của Notion

Thiết kế không gian làm việc phù hợp hoàn hảo với quy trình làm việc của nhóm - tổ chức dự án, công việc và tài liệu

Thể hiện ý tưởng của bạn thông qua nhiều loại nội dung khác nhau—văn bản, hình ảnh, bảng biểu, thậm chí cả bảng Kanban và lịch

Sử dụng bình luận, đề cập và tài liệu chia sẻ để đảm bảo mọi người đều đồng bộ trên cùng một trang

Giới hạn của Notion

Một số người dùng có thể thấy giao diện dựa trên trang phức tạp

Không có quyền truy cập ngoại tuyến

Giá cả của Notion

Miễn phí vĩnh viễn

Plus: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.7/5 (hơn 5.500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Notion

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá Capterra về Notion:

Tổng thể, tôi rất thích nó. Tôi sử dụng Notion gần như hàng ngày cho cả công việc và dự án cá nhân, và sau nhiều tháng sử dụng, tôi vẫn chưa gặp bất kỳ vấn đề nào. Đây là một ứng dụng tuyệt vời và là một trong những ứng dụng yêu thích của tôi.

Tổng thể, tôi rất thích nó. Tôi sử dụng Notion gần như hàng ngày cho cả công việc và dự án cá nhân, và sau nhiều tháng sử dụng, tôi vẫn chưa gặp bất kỳ vấn đề nào. Đây là một ứng dụng tuyệt vời và là một trong những ứng dụng yêu thích của tôi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể kết nối các chế độ xem Lịch và Kanban trong các công cụ như Notion, ClickUp hoặc Trello — cho phép bạn chuyển đổi giữa các dòng thời gian và trạng thái mà không mất bối cảnh.

19. ProProfs Dự án (Phù hợp nhất cho việc tạo ra các quy trình làm việc hiệu quả cho kinh doanh nhỏ)

qua ProProfs Dự án

ProProfs Project là giải pháp quản lý dự án dành cho các nhóm nhỏ và đang phát triển. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí với kế hoạch miễn phí cho tối đa 5 người dùng, lý tưởng cho các startup và doanh nghiệp nhỏ đang bắt đầu hoạt động.

Bạn có thể dễ dàng hợp tác, đang theo dõi chi phí và tạo báo cáo chi tiết về hiệu suất dự án, phân bổ tài nguyên và năng suất của nhóm.

Các tính năng nổi bật của ProProfs Dự án

Giao công việc, đặt hạn chót và đang theo dõi tiến độ với các công việc con và mức độ ưu tiên, đảm bảo mọi người đều chịu trách nhiệm

Hiển thị dòng thời gian dự án và mối quan hệ phụ thuộc bằng biểu đồ Gantt, đảm bảo mọi người đều đồng bộ trang

Ghi chép giờ làm việc tính phí một cách dễ dàng và tạo hóa đơn trực tiếp từ thời gian đang theo dõi, giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán

Giới hạn của ProProfs Dự án

Các tính năng nâng cao bị giới hạn cho các dự án phức tạp

Các tùy chọn tùy chỉnh bị hạn chế

Giá cả của ProProfs Dự án

Miễn phí vĩnh viễn

Kinh doanh: $49.97/tháng

Đánh giá và nhận xét về ProProfs Dự án:

G2: 4.4/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (75+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về ProProfs Dự án

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về ProProfs Dự án:

ProProfs giúp tôi tối ưu hóa khối lượng công việc một cách trơn tru. Với bảng điều khiển trực quan của nó, tôi có thể đang theo dõi xem có tài nguyên nào bị quá tải hay bị sử dụng không hiệu quả. Nhờ vậy, tôi có thể điều chỉnh quy trình làm việc một cách nhanh chóng và quản lý khối lượng công việc hàng ngày một cách hiệu quả.

ProProfs giúp tôi tối ưu hóa khối lượng công việc một cách trơn tru. Với bảng điều khiển trực quan của nó, tôi có thể đang theo dõi xem có tài nguyên nào bị quá tải hay bị sử dụng không hiệu quả. Nhờ vậy, tôi có thể điều chỉnh quy trình làm việc một cách nhanh chóng và quản lý khối lượng công việc hàng ngày một cách hiệu quả.

20. Nintex (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc tập trung vào tự động hóa)

qua Nintex

Nintex đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn muốn quản lý các quy trình làm việc phức tạp. Tập trung vào tự động hóa và tối ưu hóa quy trình, Nintex là lựa chọn lý tưởng cho các lĩnh vực nhân sự, tài chính và dịch vụ khách hàng.

Nền tảng này hỗ trợ nhiều ứng dụng cho quản lý quy trình làm việc và tài liệu hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Nintex

Tạo quy trình làm việc một cách dễ dàng với giao diện kéo và thả trực quan

Tối ưu hóa quy trình phê duyệt và đảm bảo tuân thủ với các tính năng như chữ ký số và quy trình làm việc tài liệu tương tác

Tự động hóa dựa trên đám mây cho tích hợp dữ liệu và quản lý công việc

Giới hạn của Nintex

Nó thiếu các tính năng quản lý quy trình làm việc và hợp tác nâng cao

Có thể đắt đỏ đối với các nhóm nhỏ

Giá cả của Nintex

Demo có sẵn theo yêu cầu

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Nintex:

G2: 4. 2/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (250+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Nintex

Đọc bình luận của người đánh giá G2 về Nintex:

Nintex đã hoàn toàn thay đổi cách thức tự động hóa quy trình kinh doanh của chúng tôi. Tính năng tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ và dễ sử dụng thực sự ấn tượng. Nó đã giúp chúng tôi tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc từ Front, đồng thời cho phép tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như mục nhập và quy trình phê duyệt. Hơn nữa, các tính năng biểu mẫu và ứng dụng của họ đã hỗ trợ chúng tôi phát triển các biểu mẫu tùy chỉnh có thể điền và gửi từ bất kỳ đâu, giúp việc thu thập thông tin từ trường trở nên đơn giản hơn.

Nintex đã hoàn toàn thay đổi cách thức tự động hóa quy trình kinh doanh của chúng tôi. Tính năng tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ và dễ sử dụng thực sự ấn tượng. Nó đã giúp chúng tôi tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc, đồng thời cho phép tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như mục nhập và quy trình phê duyệt. Hơn nữa, các tính năng biểu mẫu và ứng dụng của họ đã hỗ trợ chúng tôi phát triển các biểu mẫu tùy chỉnh có thể điền và gửi từ bất kỳ đâu, giúp việc thu thập thông tin từ trường trở nên đơn giản hơn.

🎉 Thông tin thú vị: Danh sách kiểm tra là công cụ quản lý quy trình làm việc bị đánh giá thấp nhất. Từ phòng mổ đến các sứ mệnh không gian, ngay cả những công việc phức tạp nhất cũng bắt đầu từ những danh sách đơn giản, có thể lặp lại.

21. Pipefy (Phù hợp nhất cho tự động hóa không cần mã)

qua Pipefy

Từ việc xử lý các công việc nhân sự như tuyển dụng đến tối ưu hóa quy trình mua sắm và dịch vụ khách hàng tùy chỉnh, Pipefy đáp ứng đa dạng nhu cầu kinh doanh.

Pipefy là nền tảng không cần mã, cung cấp các công cụ để xây dựng, tự động hóa và quản lý quy trình làm việc mà không phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của bộ phận CNTT.

Các tính năng nổi bật của Pipefy

Thiết kế quy trình làm việc bằng các công cụ kéo và thả, logic điều kiện và phân công công việc tự động hóa

Kết nối với hơn 300 ứng dụng để đảm bảo luồng dữ liệu diễn ra trơn tru

Thực hiện nhanh chóng các quy trình làm việc bằng cách sử dụng các mẫu cho quản lý quy trình kinh doanh

Giới hạn của Pipefy

Tùy chỉnh giới hạn với gói miễn phí

Logic điều kiện không thể áp dụng cho các tệp PDF

Giá cả của Pipefy

Miễn phí vĩnh viễn

kinh doanh: *Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Không giới hạn: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Pipefy:

G2: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Pipefy

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá G2 về Pipefy:

Pipefy giúp tôi theo dõi các việc cần làm và bước nào tôi đang thực hiện trong các quy trình hàng ngày. Điều tuyệt vời nhất là tôi hiếm khi bỏ lỡ việc thực hiện một hoạt động quan trọng.

Pipefy giúp tôi theo dõi các việc cần làm và bước nào tôi đang thực hiện trong các quy trình hàng ngày. Điều tuyệt vời nhất là tôi hiếm khi bỏ lỡ việc thực hiện một hoạt động quan trọng.

22. Miro (Phù hợp nhất cho việc trực quan hóa và hợp tác hiệu quả trong việc phát triển ý tưởng)

qua Miro

Miro là nền tảng hợp tác trực tuyến sáng tạo, giúp đẩy nhanh quá trình từ ý tưởng đến kết quả. Nền tảng này đặc biệt phù hợp cho các nhóm trong nhiều ngành nghề khác nhau đang tìm kiếm một nền tảng linh hoạt và trực quan để hỗ trợ hợp tác và quản lý dự án.

Khả năng hỗ trợ brainstorming và kế hoạch thời gian thực khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho phát triển sản phẩm, chiến dịch tiếp thị và thiết kế trải nghiệm người dùng (UX).

Các tính năng nổi bật của Miro

Sử dụng Intelligent Canvas để kết hợp tài liệu, sơ đồ tư duy, biểu đồ và nhiều hơn nữa với số lượng thành viên không giới hạn, ngay cả trong phiên bản miễn phí

Thực hiện công việc một cách dễ dàng với các tính năng như chỉnh sửa đồng thời thời gian thực, hội nghị video và bình luận trực tiếp

Tạo mẫu thử nghiệm, tóm tắt các cuộc thảo luận và thu được những thông tin quý giá từ công việc hợp tác của bạn với trí tuệ nhân tạo (AI)

Giới hạn của Miro

Ứng dụng di động có thể thiếu một số hàm trong một số trường hợp

Các bảng điều khiển lớn làm chậm tốc độ của người dùng

Giá cả của Miro

Miễn phí vĩnh viễn

Gói Starter: $8/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $16/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

doanh nghiệp guard: *Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Miro

G2: 4.7/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Miro

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Miro:

Tôi sử dụng Miro để tổ chức thông tin liên quan đến một dự án. Ảnh chụp màn hình, liên kết, sơ đồ luồng, thông tin cạnh tranh, dòng thời gian – tất cả đều được lưu trữ trên một bảng Miro khổng lồ, nơi tôi có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết và chia sẻ một cách hiệu quả với người khác.

Tôi sử dụng Miro để tổ chức thông tin liên quan đến một dự án. Ảnh chụp màn hình, liên kết, sơ đồ luồng, thông tin cạnh tranh, dòng thời gian – tất cả đều được lưu trữ trên một bảng Miro khổng lồ, nơi tôi có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết và chia sẻ một cách hiệu quả với người khác.

🧐 Bạn có biết? Các công cụ bảng trắng như ClickUp Whiteboards hoặc Miro không chỉ dùng để brainstorming—chúng có thể được kết nối với các công việc và quy trình làm việc trực tiếp, biến quá trình phát triển ý tưởng thành một phần của quá trình thực thi.

23. Next Matter (Phù hợp nhất cho việc tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp cho doanh nghiệp)

qua Next Matter

Next Matter là phần mềm tự động hóa quy trình làm việc không cần mã, giúp đơn giản hóa hoạt động và nâng cao hợp tác cho các doanh nghiệp vừa và lớn.

Nó cho phép bạn quản lý hiệu quả các vấn đề pháp lý và tạo ra các quy trình làm việc phức tạp mà không yêu cầu kiến thức về mã sâu rộng, từ đó đạt được sự xuất sắc trong hoạt động trên nhiều bộ phận khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Next Matter

Tích hợp với hơn 3.000 ứng dụng để trao đổi dữ liệu dễ dàng và tự động hóa việc mục nhập

Theo dõi các công việc cá nhân một cách chính xác với tính năng theo dõi thời gian

Nhận được những thông tin quý giá về hiệu suất hoạt động với phân tích toàn diện

Giai đoạn giới hạn của Next Matter

Có thể đắt đỏ đối với các nhóm nhỏ

Các quy trình làm việc lớn có thể gặp phải tình trạng chậm trễ khi tải

Giá cả của Next Matter

Có dùng thử miễn phí

Gói Starter: Phí nền tảng $625/tháng + $19/tháng cho mỗi người dùng

Phí nền tảng: $2.950/tháng + $29/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: Phí nền tảng $7.500/tháng + $49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Next Matter:

G2: 4.4/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Next Matter

Đọc bình luận của người đánh giá G2 về Next Matter:

Công cụ này vô cùng thân thiện với người dùng. Nhóm đã làm rất tốt trong quá trình đào tạo ban đầu, hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng và trả lời tất cả các câu hỏi, nên bây giờ việc xây dựng các quy trình và luồng công việc mới cho công ty chúng tôi trở nên rất dễ dàng. Tôi nghĩ rằng phần đào tạo trong quá trình onboarding thực sự là yếu tố then chốt cho sự thành công và việc áp dụng nền tảng này của chúng tôi.

Công cụ này vô cùng thân thiện với người dùng. Nhóm đã làm rất tốt trong quá trình đào tạo ban đầu, hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng và trả lời tất cả các câu hỏi, nên bây giờ việc xây dựng các quy trình và luồng công việc mới cho công ty chúng tôi trở nên rất dễ dàng. Tôi nghĩ rằng phần đào tạo trong quá trình onboarding thực sự là yếu tố then chốt cho sự thành công và việc áp dụng nền tảng này của chúng tôi.

24. beSlick (Phù hợp nhất cho các hoạt động hiệu quả và tuân thủ quy định)

qua beSlick

Trước đây được gọi là Process Bliss, beSlick là nền tảng quản lý quy trình làm việc toàn diện được thiết kế để giúp các nhóm theo dõi công việc, cải thiện hợp tác và đảm bảo trách nhiệm.

Với hơn 3.000 tích hợp, phần mềm này kết nối mượt mà với các ứng dụng yêu thích của bạn. Thiết kế thân thiện với người dùng và ứng dụng di động cho phép nhóm của bạn duy trì năng suất làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các ngành tài chính, xây dựng và quản lý dự án.

các tính năng nổi bật của beSlick

Tạo và tùy chỉnh quy trình làm việc một cách dễ dàng với giao diện kéo và thả

Giao công việc, đặt hạn chót và theo dõi mọi người đang theo dõi thông qua các bảng điều khiển và báo cáo trực quan

Giữ vững kiểm soát các công việc quan trọng với nhật ký kiểm tra và công cụ hỗ trợ tuân thủ các tiêu chuẩn quy định

giới hạn của beSlick

Phiên bản dùng thử miễn phí không cung cấp đầy đủ các tính năng

Việc cài đặt mất thời gian

giá cả beSlick

dùng thử miễn phí 14 ngày *

Phiên bản trả phí: $16/tháng cho mỗi người dùng

đánh giá và nhận xét của beSlick:

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (25+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về beSlick

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá G2 về beSlick:

Các mẫu giao diện trực quan và dễ thiết lập, kết nối tài liệu với quá trình thực hiện tiêu chuẩn được hướng dẫn và ghi lại. Sự dễ sử dụng và nỗ lực tối thiểu cần thiết để thiết lập quy trình, dù quy trình đó đơn giản, có điều kiện hay có nhiều bước. Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Các mẫu giao diện trực quan và dễ thiết lập, kết nối tài liệu với quá trình thực hiện tiêu chuẩn được hướng dẫn và ghi lại. Sự dễ sử dụng và nỗ lực tối thiểu cần thiết để thiết lập quy trình, dù quy trình đó đơn giản, có điều kiện hay có nhiều bước. Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp.

25. Bynder (Phù hợp nhất cho quản lý tài sản kỹ thuật số toàn diện)

qua Bynder

Cần một công cụ để quản lý tất cả tài sản kỹ thuật số của bạn? Hãy thử Bynder. Nền tảng DAM (Quản lý Tài sản Kỹ thuật số) này giúp bạn tổ chức quy trình làm việc nội dung, đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu và nâng cao hợp tác nhóm với các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Hơn nữa, khả năng tích hợp với các ứng dụng như WordPress, Hootsuite và Vimeo đảm bảo toàn bộ không gian làm việc của bạn được tập trung tại một nơi tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của Bynder

Tổ chức và tìm kiếm mọi thứ bạn cần trong một nơi duy nhất với thư viện tài sản tập trung

Tạo, xem xét và phê duyệt nội dung một cách dễ dàng bằng các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản lý tài sản thông minh hơn, bao gồm thẻ tự động, cải thiện khả năng tìm kiếm và phân tích hiệu suất

Giao diện giới hạn của Bynder

Các tệp tin lớn hoặc thư viện tài sản có thể làm chậm hiệu suất của phần mềm

Một số khách hàng cho rằng quy trình phê duyệt không phù hợp với các ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt

Giá cả của Bynder

Demo có sẵn theo yêu cầu

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Bynder:

G2: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Bynder

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Bynder:

Tôi đã sử dụng một số hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM) khác nhau trong những năm qua, và Bynder là hệ thống thân thiện với người dùng nhất, cả trong quá trình thiết lập quản trị viên và trải nghiệm người dùng tổng thể. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng và thành công chung. Vì Bynder có nhiều tính năng mạnh mẽ, quá trình onboarding ban đầu của họ được thiết kế để cung cấp các phần nhỏ gọn một cách có hệ thống. Tôi đánh giá cao điều này, vì nó giúp nhóm của chúng tôi làm việc hiệu quả hơn: chúng tôi không cần phải dành thời gian trong các cuộc họp để thảo luận lại các chủ đề đã qua.

Tôi đã sử dụng một số hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM) khác nhau trong những năm qua, và Bynder là hệ thống thân thiện với người dùng nhất, cả trong quá trình thiết lập quản trị viên và trải nghiệm người dùng tổng thể. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng và thành công chung. Vì Bynder có nhiều tính năng mạnh mẽ, quá trình onboarding ban đầu của họ được thiết kế để cung cấp các phần nhỏ gọn một cách có hệ thống. Tôi đánh giá cao điều này, vì nó giúp nhóm của chúng tôi làm việc hiệu quả hơn: chúng tôi không cần phải dành thời gian trong các cuộc họp để thảo luận lại các chủ đề đã qua.

📖 Xem thêm: Ví dụ và trường hợp sử dụng quy trình làm việc

Những phần mềm quản lý quy trình làm việc đề cập

camunda * là một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ, giúp kinh doanh tối ưu hóa các quy trình phức tạp nhờ các tính năng mã nguồn mở và có thể tùy chỉnh cao.

teamwork * là công cụ quản lý dự án hợp tác giúp các nhóm quản lý công việc, giao tiếp và đang theo dõi tiến độ một cách hiệu quả trên các dự án.

toggl Track * là công cụ theo dõi thời gian đơn giản nhưng hiệu quả, cho phép các nhóm theo dõi thời gian công việc, tối ưu hóa năng suất và cải thiện dòng thời gian dự án.

Trải nghiệm quản lý quy trình làm việc mượt mà với ClickUp

Lựa chọn nền tảng quản lý quy trình công việc phù hợp sẽ quyết định toàn bộ tiến độ và năng suất của bạn. Mặc dù có nhiều lựa chọn khác nhau, ClickUp là giải pháp toàn diện và linh hoạt giúp bạn làm việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn.

Cần các tính năng quản lý công việc, đang theo dõi và hợp tác mạnh mẽ? Đã có! Muốn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến vào quy trình làm việc của bạn? Đã kiểm tra kỹ!

ClickUp cung cấp một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả công việc của bạn. Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅