10 mẫu chiến lược di chuyển nhân tài trên ClickUp

Tuyển dụng cho một vai trò mới thường đơn giản như việc nhìn sang bàn làm việc bên cạnh. Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức lại mất đi những nhân viên giỏi nhất vì thiếu cơ hội thăng tiến.

Tệ hơn nữa, khi nhân tài không nhìn thấy một lộ trình rõ ràng phía trước, họ sẽ tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.

Để ngăn chặn tình trạng nhân viên rời bỏ công ty, bạn cần một cách để hiển thị tài năng. 10 mẫu chiến lược di chuyển nhân tài này trên ClickUp giúp bạn đánh giá năng lực hiện tại và chuẩn hóa các quy trình ứng tuyển nội bộ.

Sử dụng chúng để đảm nhận vai trò nội bộ nhanh hơn. Điều này giúp giảm nhu cầu tuyển dụng từ bên ngoài và tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên.

Tổng quan về các mẫu chiến lược di chuyển nhân tài hàng đầu

Mẫu chiến lược di chuyển nhân tài là gì?

Mẫu chiến lược di chuyển nhân tài là công cụ giúp theo dõi kỹ năng của nhân viên. Nó hỗ trợ bạn vạch ra lộ trình sự nghiệp và xác định các ứng viên nội bộ cho các vai trò đang tuyển dụng.

Các mẫu này tập trung cụ thể vào việc điều chuyển nhân sự trong công ty. Chúng giúp bạn ghép nối nhân sự với các cơ hội dựa trên kỹ năng của họ. Điều này giúp bạn đưa kỹ năng, năng lực và kế hoạch kế nhiệm vào các lộ trình sự nghiệp rõ ràng. Nhờ đó, bạn có thể tạo ra các thông báo tuyển dụng nội bộ chính xác hơn để tuyển dụng hiệu quả.

Thay vì các bảng tính rời rạc, chúng tạo ra một cơ sở dữ liệu duy nhất về các kỹ năng tổng hợp của tổ chức bạn.

Thêm một lợi ích: Kết hợp các mẫu này với ClickUp – không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới – để tiết kiệm 4 giờ mỗi tuần. ClickUp kết hợp các cuộc trò chuyện, tài liệu, công việc và mục tiêu của bạn trong một không gian AI nhận biết ngữ cảnh. Dữ liệu của bạn trong hệ sinh thái này được cập nhật theo thời gian thực, giúp việc tuyển dụng và lập kế hoạch sự nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên trí thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng trên các nền tảng trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có một hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc lõng trong biển thông tin kỹ thuật số. Với ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ các cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

10 mẫu chiến lược di chuyển nhân tài để thúc đẩy sự di chuyển nội bộ

Bạn có thể sử dụng từng mẫu dưới đây riêng lẻ để giải quyết một vấn đề cấp bách. Hoặc, kết hợp chúng trong ClickUp để xây dựng một hệ thống quản lý nhân tài kết nối.

1. Mẫu lập bản đồ kỹ năng của ClickUp

Lập danh mục kỹ năng, trình độ thành thạo và khoảng trống kỹ năng của nhân viên trên toàn tổ chức với Mẫu lập bản đồ kỹ năng của ClickUp

Bạn không thể lập kế hoạch tuyển dụng hay phát triển mà không nắm rõ kỹ năng của nhóm. Khi thiếu sự hiển thị này, các quyết định sẽ trở nên mơ hồ. Mẫu Bản đồ Kỹ năng của ClickUp giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về điểm mạnh và điểm yếu của nhóm.

Nó hoạt động như một cơ sở dữ liệu kỹ năng chung. Vượt ra ngoài CV và ghi nhận cả kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm tại một nơi duy nhất.

Bạn có thể đánh giá năng lực, so sánh các vai trò và xác định ai đã sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm cao hơn. Điều này giúp việc thăng chức, điều chuyển vai trò và lập kế hoạch đào tạo trở nên dễ quản lý hơn rất nhiều.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Danh sách các kỹ năng chính cho từng vai trò để bạn biết nhóm của mình cần gì để thành công

So sánh trình độ kỹ năng giữa các nhóm bằng chế độ xem Bảng (Table view) của ClickUp để xác định chuyên gia và các lỗ hổng

Theo dõi các chỉ số hiệu suất bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu

Giao công việc giúp nhân viên phát triển các kỹ năng còn thiếu

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các nhóm nhân sự và nhà quản lý muốn có một phương pháp rõ ràng, dựa trên dữ liệu để lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nội bộ.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Khi dữ liệu kỹ năng đã có trong ClickUp, bạn không cần phải tìm kiếm thủ công để tìm đúng người. Hãy sử dụng ClickUp Brain và tính năng Tìm kiếm AI Enterprise để đặt các câu hỏi như: ‘Ai trong bộ phận tiếp thị có kỹ năng Python nâng cao và hiện đang làm việc với sức chứa 50%?’

‘Tóm tắt ba khoảng trống kỹ năng hàng đầu trong nhóm Bán hàng dựa trên cuộc kiểm tra gần đây nhất của chúng ta.’ ClickUp Brain quét các công việc, tài liệu và Trường Tùy chỉnh của bạn để tìm ra ứng viên nội bộ phù hợp nhất cho một vai trò chỉ trong vài giây. Nó biến mẫu bản đồ kỹ năng của bạn thành một danh bạ có thể tìm kiếm. Xác định những người kế nhiệm tiềm năng trước khi bạn phải tìm kiếm trên các trang tuyển dụng bên ngoài.

2. Mẫu Ma trận Năng lực của ClickUp

So sánh các năng lực cần thiết cho từng vị trí với kỹ năng hiện tại của nhân viên bằng Mẫu Ma trận Năng lực của ClickUp

Hiểu rõ kỹ năng của nhóm là điều hữu ích, nhưng chưa đủ. Bạn cũng cần xem xét cách những kỹ năng đó phù hợp với bản đồ năng lực tổng thể. Điều này trở nên dễ dàng hơn với Mẫu Ma trận Năng lực của ClickUp.

Nó cung cấp cho bạn một cách trực quan và rõ ràng để so sánh ứng viên với các yêu cầu của vai trò. Thay vì phải lục lọi trong các hồ sơ, bạn có thể xem các năng lực của ứng viên song song với nhau. Điều này giúp việc ra quyết định về tuyển dụng, thăng chức và đào tạo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Mẫu này cũng giúp đưa nhóm của bạn tham gia vào quy trình. Mọi người đều có thể xem xét và đưa ra ý kiến về các vai trò. Điều này giúp các nhóm thống nhất về những yêu cầu cụ thể của từng vai trò.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Vẽ sơ đồ các kỹ năng chính trên ClickUp Bảng trắng để bạn có thể so sánh vai trò công việc và thế mạnh của nhân viên tại một nơi duy nhất

Phát hiện sớm những lỗ hổng trong nhóm và lập kế hoạch đào tạo kịp thời

Biến thông tin thành hành động bằng cách tạo các nhiệm vụ ClickUp cho việc tuyển dụng hoặc nâng cao kỹ năng

Hợp tác với các nhà quản lý tuyển dụng thông qua bình luận và ghi chú để đưa ra quyết định tốt hơn

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các nhóm tuyển dụng và trưởng bộ phận muốn có một phương pháp trực quan, rõ ràng để đánh giá kỹ năng và đưa ra quyết định về nhân sự.

🔎Bạn có biết? Chỉ 33% nhân viên cho biết tổ chức của họ có quy trình rõ ràng về phát triển sự nghiệp nội bộ. Rõ ràng, việc có chính sách và có phương tiện để thực thi chính sách đó là hai vấn đề khác nhau.

3. Mẫu lộ trình nghề nghiệp của ClickUp

Hiển thị các cơ hội phát triển và làm cho chúng có thể thực hiện được với Mẫu lộ trình sự nghiệp ClickUp

Nhân viên của bạn sẽ rời đi nếu họ không thấy được tương lai tại công ty. Để giữ chân họ, hãy sử dụng Mẫu lộ trình sự nghiệp của ClickUp. Nó sẽ giúp nhóm của bạn có một lộ trình phát triển rõ ràng.

Hướng dẫn nhân viên những yêu cầu cần thiết để chuyển từ vai trò này sang vai trò khác. Xác định các kỹ năng, cột mốc và mục tiêu ở từng bước. Bạn cũng có thể hiển thị các cơ hội chuyển ngang, để sự phát triển không chỉ giới hạn ở việc thăng chức.

Điều này biến kế hoạch sự nghiệp thành một cuộc hội thoại liên tục. Cả quản lý và nhân viên đều có thể cập nhật tiến độ và điều chỉnh mục tiêu khi tình hình thay đổi.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Vẽ bản đồ các lộ trình sự nghiệp khác nhau trên Bảng trắng ClickUp để nhân viên có thể khám phá các cơ hội phát triển

Xác định rõ các tiêu chí thăng chức với các kỹ năng và mục tiêu hiệu suất cụ thể

Theo dõi tiến độ thông qua các Cột mốc ClickUp được chia sẻ mà cả quản lý và nhân viên đều có thể cập nhật

Liệt kê các kỳ vọng và trách nhiệm của vai trò trong tài liệu ClickUp được chia sẻ

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các nhà lãnh đạo và quản lý nhân sự muốn nâng cao tỷ lệ giữ chân nhân viên thông qua các kế hoạch phát triển sự nghiệp có cấu trúc.

🔎Bạn có biết? “Tình trạng quản lý giữ chân nhân tài” — khi các nhà quản lý chủ động giấu đi những nhân viên có hiệu suất cao để giữ họ trong nhóm của mình — giới hạn sự luân chuyển nhân sự. Một hệ thống theo dõi minh bạch như ClickUp giúp mọi người đều có thể hiển thị nhân tài.

4. Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên của ClickUp

Tạo lộ trình phát triển cá nhân hóa với Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên của ClickUp

Khi đã biết nhân viên muốn phát triển theo hướng nào, bước tiếp theo là giúp họ đạt được mục tiêu đó. Nếu thiếu kế hoạch, tiến độ sẽ trở nên mơ hồ và chậm chạp. Hãy loại bỏ sự mơ hồ này với Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên của ClickUp.

Xây dựng kế hoạch phát triển kết hợp mục tiêu cá nhân với nhu cầu kinh doanh. Cung cấp cho mỗi nhân viên một lộ trình rõ ràng với các bước cụ thể.

Nhờ đó, quá trình phát triển trở nên hiển thị và nhất quán. Không ai bị bỏ sót, và mọi kế hoạch đều được thực hiện đúng tiến độ. Đồng thời, bộ phận Nhân sự có thể theo dõi tiến độ của toàn nhóm tại một nơi duy nhất.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Chia nhỏ các mục tiêu dài hạn thành các cột mốc quan trọng (Milestones) trên ClickUp để tiến độ trở nên rõ ràng và có thể đạt được

So sánh kỹ năng hiện tại với yêu cầu của vai trò để xác định những khoảng trống

Giao nhiệm vụ đào tạo, công việc hoặc hướng dẫn với người chịu trách nhiệm và dòng thời gian rõ ràng

Thiết lập Tự động hóa ClickUp để gửi nhắc nhở về kiểm tra tiến độ, giúp các kế hoạch luôn được duy trì và cập nhật

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các nhóm nhân sự và quản lý mong muốn hỗ trợ sự phát triển của nhân viên.

Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Super Agents để lập bản đồ kỹ năng Hãy xem Super Agents như những trợ lý nhân sự thông minh của bạn. Bạn có thể hướng dẫn một Super Agent xem xét các dự án trước đây của nhân viên và ngay lập tức đề xuất những vai trò mới mà họ đã sẵn sàng đảm nhận. Thay vì phải lục lọi các tệp tin, chỉ cần yêu cầu Super Agent tìm ra ứng viên phù hợp nhất cho một vai trò dựa trên lịch sử công việc thực tế của họ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một ứng viên nội bộ xuất sắc. Chọn từ bộ công cụ sẵn có của các Trợ lý Phát triển và Đào tạo!

5. Mẫu Ma trận Đào tạo của ClickUp

Điều chỉnh các nỗ lực đào tạo của bạn cho phù hợp với mục tiêu di chuyển nhân tài bằng cách sử dụng Mẫu Ma trận Đào tạo ClickUp

Việc đào tạo nhân viên tại công ty bạn có đang diễn ra một cách rời rạc và mơ hồ không? Có thể là do không có mối liên hệ rõ ràng giữa đào tạo và kế hoạch phát triển sự nghiệp. Một số nhân viên tham gia các khóa học, số khác thì không, và khoảng cách vẫn còn tồn tại.

Mẫu Ma trận Đào tạo ClickUp giúp đơn giản hóa quy trình này. Xem ai đã được đào tạo, ai đang học và ai cần ôn lại kiến thức — tất cả đều tập trung tại một nơi. Mẫu này cung cấp cho các nhà quản lý chế độ xem rõ ràng về mức độ sẵn sàng của nhóm. Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra xem một nhóm có đủ kỹ năng cần thiết cho một dự án mới hoặc ca làm việc mới hay không.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Theo dõi trình độ kỹ năng bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp để xác định những nhân viên xuất sắc và các lỗ hổng

Tìm hiểu xem nhân viên cảm thấy cần được hỗ trợ thêm ở đâu

Theo dõi trạng thái đào tạo bằng các nhãn rõ ràng thông qua Trạng thái tùy chỉnh

Đo lường hiệu quả đào tạo với Bảng điều khiển ClickUp để xem những gì đang phát huy hiệu quả

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các nhóm L&D và lãnh đạo vận hành muốn có một phương pháp có tổ chức để quản lý đào tạo và sự sẵn sàng về kỹ năng.

🔎Bạn có biết? Chỉ khoảng 45% nhân viên tận dụng các khóa đào tạo do nhà tuyển dụng cung cấp để phát triển kỹ năng mới. Điều này dẫn đến cách tiếp cận thiếu hệ thống trong việc học tập và phát triển. Mặc dù đã chi tiêu ngân sách đào tạo, khoảng cách kỹ năng vẫn còn tồn tại.

6. Mẫu kế hoạch kế nhiệm của ClickUp

Quản lý sự di chuyển nhân tài cho các vị trí quan trọng nhất của bạn với Mẫu Kế hoạch Kế nhiệm của ClickUp

Mất đi một nhà lãnh đạo chủ chốt mà không có kế hoạch dự phòng có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh. Mẫu Kế hoạch Kế nhiệm của ClickUp giúp bạn lập kế hoạch trước và luôn sẵn sàng.

Sử dụng nó để lập kế hoạch cho các ứng viên tiềm năng cho các vai trò quan trọng. Theo dõi các ứng viên tiềm năng, kỹ năng của họ và những gì họ cần để phát triển. Điều này giúp nhóm của bạn luôn sẵn sàng cho mọi thay đổi.

Nó giúp lưu trữ thông tin chi tiết về vai trò, kế hoạch chuyển giao và các bước phát triển tại một nơi duy nhất. Khi đến thời điểm thích hợp, quá trình chuyển giao sẽ diễn ra suôn sẻ và được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Xác định các vai trò quan trọng và theo dõi những nhân viên có tiềm năng phát triển để đảm nhận các vai trò đó

Đánh giá mức độ sẵn sàng của ứng viên so với yêu cầu của vai trò

Lập kế hoạch phát triển lãnh đạo để khắc phục những khoảng trống

Ưu tiên các vai trò quan trọng bằng cách sử dụng chế độ xem Bảng, để bạn có thể tuyển dụng chúng trước tiên

Chia các bước chuyển giao thành các công việc con lồng nhau trong ClickUp để quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ hơn

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các nhà lãnh đạo và giám đốc nhân sự đang lập kế hoạch đảm bảo sự liên tục trong đội ngũ lãnh đạo.

🧠Thông tin thú vị: Từ ‘Promotions’ (thăng chức) bắt nguồn từ tiếng Latinh ‘Promovere’, có nghĩa là ‘tiến lên phía trước’. Trong lịch sử, nó không liên quan đến việc tăng lương. Nó có nghĩa là đưa một người lính lên phía trước hàng ngũ để họ có thể chỉ huy. Chiến lược luân chuyển nhân sự chỉ là phiên bản hiện đại của điều này. Nó đảm bảo những người phù hợp sẽ đứng đầu các mảng kinh doanh của bạn.

7. Mẫu biểu mẫu tuyển dụng nội bộ của ClickUp

Loại bỏ rào cản và chuẩn hóa quy trình ứng tuyển nội bộ với Mẫu biểu mẫu tuyển dụng nội bộ của ClickUp

Nếu việc ứng tuyển vào một vai trò nội bộ khiến nhân viên cảm thấy bối rối, họ sẽ không thử. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ những nhân tài nội bộ xuất sắc. Mẫu biểu mẫu tuyển dụng nội bộ của ClickUp giúp tránh tình trạng này.

Mẫu này giúp nhân viên dễ dàng nộp đơn ứng tuyển vào các vai trò mới. Nó cũng đảm bảo bạn có đầy đủ thông tin cần thiết về ứng viên. Mỗi đơn ứng tuyển đều tuân theo cùng một định dạng, giúp việc xem xét và so sánh trở nên dễ dàng hơn.

Nó cũng giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng phía sau hậu trường. Hồ sơ ứng tuyển được xử lý qua các bước rõ ràng, và ứng viên luôn được cập nhật thông tin.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Theo dõi tiến độ của từng ứng viên trong suốt chu kỳ tuyển dụng với các trạng thái tùy chỉnh

So sánh các thành viên trong nhóm nội bộ với nhau bằng chế độ xem Bảng

Giúp việc nộp đơn trở nên dễ dàng hơn và thu thập tất cả thông tin cần thiết bằng ClickUp Biểu mẫu

Gửi thông báo tự động hóa cho ứng viên thông qua tích hợp email của ClickUp

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các nhóm nhân sự và nhà tuyển dụng nội bộ muốn có một phương pháp trơn tru để quản lý tuyển dụng nội bộ một cách nhất quán.

8. Mẫu quy trình tiếp nhận nhân viên mới của ClickUp

Đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ cho bất kỳ nhân viên nào chuyển công tác trong công ty với Mẫu Onboarding Nhân viên của ClickUp

Chuyển sang một vai trò mới trong công ty vẫn cần thời gian để thích nghi. Nếu không có kế hoạch rõ ràng, nhân viên có thể cảm thấy bối rối. Điều này làm chậm tiến độ công việc của họ và ảnh hưởng đến sự tự tin.

Mẫu Onboarding Nhân viên của ClickUp giúp quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ như ngày đầu tiên của nhân viên mới. Mẫu này cũng giúp nhân viên, quản lý và đồng nghiệp luôn đồng bộ thông tin.

Cung cấp cho nhân viên bối cảnh, công cụ và hỗ trợ cần thiết ngay từ ngày đầu tiên. Điều này giúp họ thích nghi nhanh hơn và bắt đầu đóng góp sớm hơn. Mọi thứ luôn được tổ chức khoa học và dễ theo dõi.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các nhóm nhân sự và nhà quản lý muốn đảm bảo quá trình chuyển đổi nội bộ diễn ra suôn sẻ và thành công.

9. Mẫu Chiến lược và Kế hoạch Hành động về Truyền thông Nội bộ của ClickUp

Đảm bảo các chương trình di chuyển nhân sự của bạn được hiển thị và hiểu rõ với Mẫu Chiến lược và Kế hoạch Hành động Truyền thông Nội bộ của ClickUp

Nếu nhân viên không biết về các cơ hội thăng tiến nội bộ, họ sẽ không tận dụng chúng. Dần dần, điều này sẽ khiến họ tìm kiếm cơ hội phát triển bên ngoài công ty.

Để ngăn chặn điều này, hãy xây dựng một chiến lược truyền thông nội bộ. Bạn có thể sử dụng Mẫu Chiến lược và Kế hoạch Hành động Truyền thông Nội bộ của ClickUp cho mục đích này.

Lập kế hoạch về thời điểm và cách thức chia sẻ thông tin cập nhật về các vai trò, chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp. Đảm bảo những người phù hợp nhận được thông điệp đúng lúc. Điều này giúp mọi người luôn được cập nhật và tích cực tham gia.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho việc giao tiếp nội bộ và theo dõi kết quả

Sắp xếp các công việc và theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất

Đảm bảo các bản tin, cập nhật trên Slack và các buổi thuyết trình tại hội trường diễn ra đúng lịch trình

Chia sẻ kế hoạch hành động của bạn trong ClickUp Tài liệu để cung cấp cho nhân viên một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất về các chính sách di chuyển nhân sự

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các trưởng bộ phận truyền thông nội bộ và giám đốc nhân sự muốn có một phương pháp nhất quán để quảng bá các cơ hội phát triển.

10. Bắt đầu nhanh: Mẫu Quản lý Nhân sự của ClickUp

Tạo một không gian làm việc nền tảng để quản lý tất cả các hoạt động di chuyển nhân tài của bạn với Mẫu Quick Start: People Operations của ClickUp

Khi công việc nhân sự của bạn được phân tán trên nhiều công cụ, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở nên lộn xộn. Dữ liệu bị cô lập trong các kho riêng biệt, và rất khó để có cái nhìn toàn diện. Mẫu ClickUp Quick Start: People Operations là giải pháp lý tưởng.

Mẫu này giúp bạn quản lý toàn bộ hành trình của nhân viên. Từ tuyển dụng, đào tạo nhập môn đến phát triển, mọi thứ đều được tập trung trong một không gian làm việc. Điều này giúp việc theo dõi tiến độ và kết nối các giai đoạn khác nhau trong trải nghiệm của nhân viên trở nên dễ dàng hơn.

Điều này cũng giúp tiết kiệm thời gian, vì bạn không cần phải xây dựng hệ thống từ đầu.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Theo dõi tiến độ tuyển dụng nội bộ và tiến độ của ứng viên với Trạng thái tùy chỉnh

Lưu trữ các chính sách và hướng dẫn tại một không gian trung tâm, dễ truy cập

Tự động hóa các nhắc nhở về đánh giá và thăng chức với ClickUp Automations

Quản lý dữ liệu nhân viên một cách có hệ thống để bạn có thể tìm được người phù hợp một cách nhanh chóng

🧑‍💻 Phù hợp nhất cho: Các nhóm nhân sự và doanh nghiệp đang phát triển mong muốn một hệ thống đơn giản, tất cả trong một cho các hoạt động quản lý nhân sự.

Làm thế nào để triển khai các mẫu này một cách hiệu quả nhất cho việc di chuyển nhân tài?

Mẫu chỉ phát huy hiệu quả nếu bạn có một kế hoạch tốt. Việc cần làm là biến những công cụ này thành một phần trong công việc hàng ngày của mình. Điều này giúp bạn xây dựng một nhóm vững mạnh phát triển từ bên trong.

Những phương pháp hay nhất này đảm bảo các mẫu ClickUp của bạn mang lại thành công:

Dữ liệu kỹ năng: Đầu tiên, xác định những gì nhóm của bạn có thể làm và mức độ thành thạo của họ. Sau đó, xây dựng lộ trình rõ ràng cho các vai trò công việc trong tương lai của họ

Kết nối các điểm: Kết nối dữ liệu với nhau. Sử dụng Kết nối dữ liệu với nhau. Sử dụng tính năng Mối quan hệ (Relationships) của ClickUp để liên kết kỹ năng của một người với các mục tiêu công việc lớn của họ

Cơ hội rõ ràng: Giúp nhân viên dễ dàng tìm kiếm các vai trò mới. Sử dụng một biểu mẫu đơn giản để mọi thành viên trong nhóm đều có cơ hội công bằng khi ứng tuyển vào các vai trò mới

Trao quyền cho các nhà quản lý: Đào tạo các trưởng bộ phận sử dụng các công cụ này để có những cuộc hội thoại chân thành về sự nghiệp trong các buổi gặp gỡ 1-1

Theo dõi tiến độ: Theo dõi Theo dõi các chỉ số KPI về nhân sự như tỷ lệ lấp đầy vị trí nội bộ và tỷ lệ giữ chân nhân viên sau khi thăng chức. Bảng điều khiển ClickUp giúp việc này trở nên đơn giản

Cập nhật thường xuyên: Lên lịch Lên lịch các công việc định kỳ để kiểm tra và cập nhật dữ liệu nhân sự hàng quý. Điều này đảm bảo danh sách kỹ năng của bạn luôn được cập nhật

Chứng minh thành công: Chia sẻ câu chuyện về những nhân viên đã chuyển sang vai trò mới. Điều này giúp mọi người thấy rằng có cơ hội thực sự để phát triển trong công ty

Cristhian Carreño, giảng viên tại ISTG, đã đánh giá ClickUp:

“Vài năm trước, chúng tôi đã triển khai ClickUp tại cơ sở giáo dục nơi tôi làm việc vì chúng tôi cần cải thiện các quy trình trong tổ chức. Việc theo dõi công việc và đo lường tiến độ trong một công ty có khoảng 150 nhân viên rất phức tạp, và điều này đã được giải quyết nhờ việc sử dụng ClickUp.”

Xây dựng chương trình di chuyển nhân tài của bạn với ClickUp

Các mẫu chiến lược di chuyển nhân tài hỗ trợ phát triển nhân tài nội bộ . Chúng giúp bạn theo dõi kỹ năng và lộ trình sự nghiệp một cách hiệu quả, đồng thời quản lý quá trình tuyển dụng nội bộ. Điều này giúp bạn giữ chân những nhân viên xuất sắc nhất và giảm chi phí tuyển dụng từ bên ngoài.

Một không gian làm việc tích hợp AI như ClickUp giúp tập trung mọi nỗ lực của bạn tại một nơi duy nhất. Nó liên kết sự phát triển nghề nghiệp trực tiếp với hiệu suất và kỹ năng. Không chỉ giúp bạn thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu, mà còn mang lại kết quả nhanh hơn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sự khác biệt giữa chiến lược di chuyển nhân tài và kế hoạch kế nhiệm là gì?

Chiến lược di chuyển nhân tài là một kế hoạch tổng thể cho tất cả các hoạt động di chuyển nội bộ, bao gồm thăng chức, chuyển ngang và phân công dự án. Kế hoạch kế nhiệm chỉ tập trung vào việc chuẩn bị người thay thế cho các vai trò lãnh đạo quan trọng.

Các mẫu chiến lược di chuyển nhân tài hoạt động như thế nào đối với các nhóm nhỏ so với các tổ chức doanh nghiệp?

Các nhóm nhỏ có thể sử dụng các phiên bản đơn giản hóa của các mẫu này để tập trung vào các hoạt động cốt lõi như lập bản đồ kỹ năng và các cuộc hội thoại về sự nghiệp. Các doanh nghiệp lớn sẽ cần bộ công cụ đầy đủ để quản lý kế hoạch kế nhiệm, tuân thủ và di chuyển nhân sự toàn cầu.

Tôi có thể kết hợp nhiều mẫu chiến lược di chuyển nhân tài thành một chương trình thống nhất không?

Đúng vậy, lợi ích lớn nhất đến từ việc kết nối chúng. Trong ClickUp, bạn có thể sử dụng tính năng "Mối quan hệ" để liên kết dữ liệu giữa các mẫu, tạo ra một hệ thống thống nhất. Dữ liệu về kỹ năng cung cấp thông tin cho các kế hoạch phát triển, từ đó góp phần vào quy trình kế thừa và tuyển dụng nội bộ của bạn.

Bạn nên xem xét dữ liệu về kỹ năng và kế hoạch phát triển hàng quý, kế hoạch kế nhiệm hai lần một năm và khung lộ trình nghề nghiệp hàng năm. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi tổ chức lớn nào, chẳng hạn như tái cơ cấu, đều cần phải được kích hoạt ngay lập tức.