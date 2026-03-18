10 mẫu chiến lược mục nhập thị trường miễn phí

51% CEO cho biết họ có kế hoạch thực hiện các khoản đầu tư quốc tế trong năm tới.

Việc mục nhập thị trường ngày nay bao gồm định giá, vị trí thương hiệu, sự phù hợp với thị trường địa phương, lựa chọn kênh phân phối, áp lực từ đối thủ cạnh tranh, dòng thời gian thực hiện, kiểm tra pháp lý và hàng trăm quyết định khác – những quyết định này sẽ tốn kém nếu được thực hiện theo thứ tự sai.

Đó là lý do tại sao bạn cần các mẫu chiến lược thâm nhập thị trường. Chúng giúp bạn có cơ sở để suy nghĩ kỹ trước khi commit, để kế hoạch mở rộng của bạn không bị giới hạn bởi những giả định.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số mẫu chiến lược mục nhập thị trường miễn phí, những gì mỗi mẫu giúp bạn lập kế hoạch, và cách chọn mẫu phù hợp với loại hình mở rộng mà bạn đang theo đuổi.

10 mẫu chiến lược mục nhập thị trường trong nháy mắt

Mẫu chiến lược mục nhập thị trường là gì?

Mẫu chiến lược thâm nhập thị trường là một khung làm việc sẵn có giúp bạn lập kế hoạch cho việc một doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ thâm nhập vào một thị trường mới và kết nối kế hoạch đó với chiến lược tiếp cận thị trường tổng thể.

Nó thường giúp sắp xếp các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra, chẳng hạn như:

Thị trường mục tiêu: Đối tượng khách hàng mà bạn muốn hướng đến

Vị trí: Cách bạn sẽ nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh

Giá cả và gói sản phẩm: Bạn sẽ tính phí bao nhiêu và cách bạn trình bày đề xuất

Kênh tiếp cận: Cách bạn sẽ tiếp cận khách hàng

Các hoạt động triển khai thị trường: Các bước, dòng thời gian thực hiện và người chịu trách nhiệm cho việc ra mắt

Tại sao các mẫu chiến lược mục nhập thị trường lại quan trọng đối với các nhóm đa chức năng

Đội ngũ sản phẩm của bạn có một kế hoạch, bộ phận tiếp thị lại có kế hoạch khác, còn bộ phận bán hàng thì đang hoạt động dựa trên những giả định từ cuộc họp quý trước. Sự thiếu đồng bộ giữa các nhóm này có nghĩa là mọi người đều đang làm việc chăm chỉ, nhưng không phối hợp với nhau.

👀 Bạn có biết: Nghiên cứu của Gartner cho thấy bộ phận tiếp thị và bán hàng chỉ hợp tác trong 3 trên 15 hoạt động thương mại.

Một mẫu chiến lược mục nhập thị trường được chia sẻ, đặc biệt là trên một nền tảng hợp tác, sẽ loại bỏ các rào cản thông tin và tạo ra một cẩm nang hành động thống nhất cho tất cả mọi người.

Dưới đây là cách một mẫu thống nhất có thể thay đổi quy trình làm việc của bạn:

Sự thống nhất giữa các bộ phận: Mọi người đều thực hiện công việc dựa trên cùng một khung làm việc, giúp giảm thiểu việc trao đổi qua lại về phạm vi, dòng thời gian và trách nhiệm

Thời gian ra mắt nhanh hơn: Các cấu trúc sẵn có giúp loại bỏ vấn đề “trang trắng” và hỗ trợ các nhóm tập trung vào chiến lược thay vì cấu trúc tài liệu

Giảm thiểu sự phân tán thông tin: Thay vì phải lục lọi các chủ đề trên Slack và email, tất cả các quyết định về mục nhập thị trường đều được tập trung tại một nơi duy nhất

Quy trình có thể lặp lại: Sau khi đã thâm nhập thành công vào một thị trường, mẫu này sẽ trở thành cẩm nang cho lần mở rộng tiếp theo, tạo ra một Sau khi đã thâm nhập thành công vào một thị trường, mẫu này sẽ trở thành cẩm nang cho lần mở rộng tiếp theo, tạo ra một quy trình có thể lặp lại

Nắm bắt rủi ro: Các mẫu có phần phân tích cạnh tranh và định giá tích hợp giúp nâng cao Các mẫu có phần phân tích cạnh tranh và định giá tích hợp giúp nâng cao khả năng hiển thị rủi ro và buộc các nhóm phải giải quyết các điểm mù tiềm ẩn trước khi ra mắt

Thay vì sự hỗn loạn, bạn sẽ có một đợt ra mắt suôn sẻ và thống nhất. Mọi người đều thấy được tác động của công việc mình đối với người khác, giúp mỗi lần mục nhập thị trường trở nên dễ dự đoán và có thể lặp lại. 🤩

10 Mẫu chiến lược mục nhập thị trường tốt nhất

Mỗi mẫu bạn tìm thấy ở đây đều tập trung vào một giai đoạn hoặc hàm cụ thể, giúp bạn có thể kết hợp linh hoạt tùy theo nhu cầu. Điểm nổi bật nhất? Tất cả đều kết nối mượt mà với các quy trình làm việc lớn hơn mà bạn đang vận hành trên ClickUp.

Hãy cùng xem qua 👇

1. Mẫu chiến lược thâm nhập thị trường ClickUp

Tập hợp toàn bộ kế hoạch GTM của bạn vào một nơi duy nhất với Mẫu Chiến lược Tiếp cận Thị trường ClickUp

Việc phải xoay xở với toàn bộ kế hoạch thâm nhập thị trường qua các bảng tính và tài liệu rải rác là nguyên nhân dẫn đến việc trễ hạn và thiếu thông tin. Mẫu Chiến lược Thâm nhập Thị trường của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung toàn bộ chu trình GTM của bạn vào một nơi duy nhất.

Nó bao gồm phân tích thị trường, đối tượng mục tiêu, vị trí thương hiệu, thông điệp, chiến lược kênh phân phối và dòng thời gian ra mắt. Đây là công cụ lý tưởng cho các nhóm đang ra mắt sản phẩm mới hoặc mở rộng sản phẩm hiện có sang một khu vực mới.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các Trường Tùy chỉnh ClickUp được tạo sẵn : Theo dõi các phân khúc thị trường, vị thế cạnh tranh và các cột mốc quan trọng trong quá trình ra mắt mà không cần thiết lập thủ công

Nhiều chế độ xem: Cho phép nhóm của bạn làm việc theo cách họ muốn với Cho phép nhóm của bạn làm việc theo cách họ muốn với các chế độ xem của ClickUp như Xem dạng danh sách, Bảng hoặc Dòng thời gian, đồng thời vẫn đảm bảo đồng bộ hoàn hảo

Tính năng phụ thuộc công việc tích hợp sẵn: Phát hiện các điểm nghẽn trước khi chúng làm gián đoạn quá trình ra mắt bằng cách tạo các mối quan hệ thể hiện công việc nào đang cản trở công việc khác

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý tiếp thị sản phẩm đang ra mắt sản phẩm mới hoặc thâm nhập vào một thị trường địa lý mới.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng ClickUp Brain MAX khi kế hoạch ra mắt sản phẩm của bạn bắt đầu lan rộng ra nhiều tab, tài liệu và các ghi chú nghiên cứu rải rác. Trợ lý AI trên máy tính để bàn này giúp bạn tìm câu trả lời nhanh hơn bằng cách tìm kiếm trên các tài liệu công việc được kết nối và trên web. Sau đó, nó có thể chuyển đổi các thông tin đầu vào đó thành các bản tóm tắt, ghi chú về vị trí và các mục hành động sẵn sàng để phân công. Kết hợp với Talk-to-Text để ghi lại ý tưởng ngay lập tức, rảnh tay, bất kể bạn đang ở đâu.

2. Mẫu Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp

Vẽ bản đồ chiến lược GTM một cách trực quan trên Bảng trắng cộng tác với Mẫu Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp

Các kế hoạch tuyến tính, dựa trên văn bản đôi khi có thể kìm hãm quá trình brainstorming sáng tạo cần thiết cho một chiến lược thâm nhập thị trường mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao Mẫu Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp đi kèm với một Bảng trắng trực quan.

Nền tảng này cung cấp một không gian hợp tác, kéo và thả để các nhóm vạch ra chiến lược trước khi bắt tay vào thực hiện.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các yếu tố kéo và thả: Lập bản đồ các phân khúc thị trường, chân dung khách hàng và vị trí cạnh tranh trên một khung vẽ không giới hạn

Biến ý tưởng thành hành động: Chuyển đổi các hình vẽ, ghi chú dán hoặc văn bản từ Chuyển đổi các hình vẽ, ghi chú dán hoặc văn bản từ Bảng trắng ClickUp của bạn trực tiếp thành các Nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện được mà không cần tạo lại bất kỳ công việc nào

Bối cảnh tập trung: Nhúng tài liệu, liên kết và nghiên cứu trực tiếp vào khung làm việc để các phiên lập kế hoạch của bạn luôn đầy đủ thông tin

✅ Phù hợp nhất cho: Các phiên lập kế hoạch giai đoạn đầu, nơi bạn cần đạt được sự thống nhất giữa các bộ phận về cơ hội thị trường.

👀 Bạn có biết? Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi hành vi mua sắm với tốc độ chóng mặt. Adobe cho biết lưu lượng truy cập từ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) đến các trang web bán lẻ trong mùa lễ vừa qua đã tăng 693,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tìm kiếm không còn là cánh cửa duy nhất dẫn đến sản phẩm.

3. Mẫu thông tin chiến lược tiếp cận thị trường của ClickUp

Đồng bộ hóa thông điệp trên các kênh với Mẫu Truyền thông Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp

Khi thông điệp của bạn không nhất quán trên các kênh khác nhau, bạn sẽ khiến khách hàng bối rối và làm suy yếu thương hiệu. Mẫu Truyền thông Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp đảm bảo chiến lược và việc triển khai hướng ngoại của bạn luôn nhất quán ở mọi nơi.

Sử dụng chúng để xác định vị trí cốt lõi ngay từ sớm, sau đó tái sử dụng các khối thông điệp này trong các bản tóm tắt chiến dịch, thông tin liên lạc với đối tác và các bản cập nhật dành cho khách hàng khi quá trình ra mắt diễn ra.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các phần thông điệp được cấu trúc rõ ràng: Giúp nhóm của bạn thống nhất quan điểm thông qua các phần chuyên biệt dành cho thông điệp cốt lõi, đề xuất giá trị và các điểm nhấn dành riêng cho từng đối tượng mục tiêu

Tăng cường tính nhất quán trong thông điệp: Ghi chép lại chính xác ngôn từ, các bằng chứng hỗ trợ và ghi chú về đối tượng mà nhóm của bạn nên sử dụng trên các kênh truyền thông

Theo dõi phiên bản rõ ràng: Xem chính xác cách vị trí của bạn đã phát triển như thế nào và lý do tại sao thông qua Lịch sử Phiên bản của ClickUp, giúp loại bỏ sự nhầm lẫn về thông điệp nào là phiên bản hiện tại

✅ Phù hợp nhất cho: Các trưởng nhóm truyền thông chịu trách nhiệm điều phối các chiến dịch ra mắt đa kênh trên các nhóm tiếp thị, bán hàng và đối tác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một tài liệu ClickUp để tập trung toàn bộ kế hoạch GTM ban đầu của bạn tại một nơi. Bạn có thể thêm các liên kết đối thủ cạnh tranh, bảng liệt kê các vấn đề chính của khách hàng mà sản phẩm của bạn giải quyết, bản thiết kế sản phẩm và nhiều nội dung khác. Xây dựng kế hoạch thâm nhập thị trường của bạn trong ClickUp Tài liệu, nơi bạn có thể chia sẻ và chỉnh sửa cùng nhau Vì Docs luôn đồng hành cùng các công việc và dòng thời gian của bạn, nên thông điệp và đối tượng mục tiêu của bạn sẽ luôn dựa trên những thông tin chi tiết thực tế trong suốt quá trình ra mắt.

4. Mẫu phân tích cạnh tranh ClickUp

Nghiên cứu và theo dõi đối thủ cạnh tranh để củng cố vị trí với Mẫu Phân tích Cạnh tranh của ClickUp

Nếu bạn đang xây dựng chiến lược mục nhập thị trường nhưng chưa có phân tích cạnh tranh rõ ràng, thì bạn sẽ đang mò mẫm trong bóng tối.

Mẫu Phân tích Cạnh tranh của ClickUp giúp bạn nghiên cứu, ghi chép và theo dõi đối thủ cạnh tranh để bạn có thể xác định vị trí của sản phẩm của mình nhằm giành chiến thắng. Đây là một yếu tố đầu vào thiết yếu cho bất kỳ nhóm nào thực hiện đánh giá thị trường ban đầu.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập dữ liệu theo tiêu chuẩn: Sử dụng các trường dữ liệu có sẵn để Sử dụng các trường dữ liệu có sẵn để theo dõi điểm mạnh , điểm yếu, giá cả, vị trí và thị phần của đối thủ cạnh tranh một cách nhất quán

So sánh nhanh: Dễ dàng xem sản phẩm/dịch vụ của bạn so sánh thế nào với đối thủ cạnh tranh trên các khía cạnh quan trọng nhất mà bạn quan tâm, bằng cách sử dụng Dễ dàng xem sản phẩm/dịch vụ của bạn so sánh thế nào với đối thủ cạnh tranh trên các khía cạnh quan trọng nhất mà bạn quan tâm, bằng cách sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh ClickUp theo lựa chọn của bạn

Thông tin mới nhất: Luôn cập nhật dữ liệu cạnh tranh của bạn với các nhắc nhở tự động thông qua Luôn cập nhật dữ liệu cạnh tranh của bạn với các nhắc nhở tự động thông qua ClickUp Recurring Tasks , để những thông tin phân tích của bạn không bao giờ lỗi thời

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà lãnh đạo chiến lược đang đánh giá đối thủ cạnh tranh trước khi mục nhập thị trường mới hoặc mở rộng danh mục sản phẩm.

5. Mẫu nghiên cứu thị trường ClickUp

Tổ chức nghiên cứu thị trường và ghi chép kết quả để đưa ra quyết định tốt hơn với Mẫu Nghiên cứu Thị trường ClickUp

Mẫu Nghiên cứu Thị trường của ClickUp giúp bạn tổ chức quá trình nghiên cứu để xây dựng một kế hoạch thâm nhập thị trường thông minh hơn, từ việc xác định vấn đề đến việc lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp và ghi chép lại các kết quả nghiên cứu.

Mẫu này đặc biệt hữu ích khi bạn cần xác thực nhu cầu, hiểu hành vi khách hàng hoặc kiểm chứng các giả định trước khi thâm nhập thị trường mới. Với các công việc con về phạm vi, câu hỏi, dòng thời gian và thực thi, mẫu này giúp nghiên cứu trở nên thiết thực và gắn liền với các quyết định.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các phần nghiên cứu chi tiết: Đảm bảo bạn đã bao quát toàn diện với các phần chuyên biệt về kích thước thị trường (TAM, SAM, SOM), phân khúc khách hàng, xu hướng ngành và các yếu tố pháp lý

Theo dõi dữ liệu chi tiết: Theo dõi nguồn nghiên cứu, mức độ tin cậy và độ mới của dữ liệu bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp, để bạn luôn biết mức độ tin cậy của các thông tin phân tích.

Tổng hợp hợp tác: Làm việc cùng nhau theo thời gian thực để tổng hợp kết quả bằng cách sử dụng Làm việc cùng nhau theo thời gian thực để tổng hợp kết quả bằng cách sử dụng tài liệu ClickUp hợp tác được nhúng trực tiếp vào các công việc nghiên cứu của bạn

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý nghiên cứu thị trường và nhóm chiến lược sản phẩm đang xác thực nhu cầu của khách hàng trước khi thâm nhập thị trường mới.

🧠 Thông tin thú vị: Quảng cáo băng rôn đầu tiên trong lịch sử có tỷ lệ nhấp chuột khoảng 44%. Ngày nay, số đó nghe có vẻ như bịa đặt, nhưng vào năm 1994, mọi người chưa từng thấy quảng cáo có thể nhấp chuột trước đó, nên họ thực sự đã nhấp vào nó.

6. Mẫu định vị sản phẩm ClickUp

Xác định tầm nhìn, điểm bán hàng độc đáo (USP) và thông điệp tại một nơi duy nhất với Mẫu Định vị Sản phẩm ClickUp

Nếu bạn không thể trình bày rõ ràng vị trí sản phẩm của mình, bạn sẽ bị lạc lõng trong một thị trường đông đúc.

Mẫu Định vị Sản phẩm của ClickUp giúp bạn xác định cách sản phẩm của bạn nên được giới thiệu đến một thị trường mới. Mẫu này tập hợp các yếu tố quan trọng vào một nơi, bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, phân khúc thị trường, khẩu hiệu, điểm yếu, điểm bán hàng độc đáo (USP) và thương hiệu.

Đây là tài liệu không thể thiếu cho các nhóm tiếp thị sản phẩm cần làm rõ giá trị độc đáo của sản phẩm trước khi ra mắt.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hướng dẫn tư duy chiến lược: Các phần được cấu trúc rõ ràng về đối tượng mục tiêu, các yếu tố khác biệt chính, các lựa chọn cạnh tranh và tuyên bố vị trí cuối cùng sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình này

Phân khúc khách hàng: Sử dụng các trường phân khúc thị trường có sẵn để xác định đối tượng mục tiêu của sản phẩm trước khi xây dựng thông điệp và kế hoạch ra mắt

So sánh định vị: Xem xét nhiều hướng đi về sản phẩm hoặc thâm nhập thị trường trong một danh sách có cấu trúc, sau đó theo dõi những hướng nào đang trong giai đoạn lập kế hoạch, có tiến độ hoặc tạm hoãn

✅ Phù hợp nhất cho: Các chuyên gia chiến lược thương hiệu đang hoàn thiện vị trí cho một thị trường hoặc đối tượng khách hàng mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy để AI hỗ trợ bạn trong quá trình nghiên cứu cần thiết cho bài tập xác định vị trí. Ví dụ: nhập bản ghi cuộc gọi và/hoặc phản hồi của khách hàng vào ClickUp Brain để giúp xác định các tên đối thủ cạnh tranh thường xuất hiện, các tính năng được ưa chuộng và các thông tin khác mà bạn có thể sử dụng để xây dựng sự khác biệt của mình. Sử dụng ClickUp Brain để đánh dấu các đề cập lặp lại về đối thủ cạnh tranh từ các cuộc gọi khám phá chỉ trong vài giây

7. Mẫu định giá sản phẩm ClickUp

Quản lý các quyết định định giá cho các sản phẩm và phân khúc khác nhau với Mẫu Định giá Sản phẩm ClickUp

Nếu bạn thâm nhập một thị trường mới với chiến lược định giá yếu kém, bạn có thể thua lỗ cả hai mặt. Giá quá cao, việc chấp nhận sản phẩm sẽ bị đình trệ. Giá quá thấp, bạn sẽ làm giảm biên lợi nhuận ngay cả trước khi sản phẩm ổn định trên thị trường.

Mẫu Định giá Sản phẩm ClickUp giúp bạn tổ chức các quyết định về giá trên các sản phẩm, thương hiệu, loại và kích thước. Mẫu này cung cấp cho nhóm của bạn chế độ xem về cấu trúc danh mục sản phẩm, giúp so sánh các mức giá, phát hiện các lỗ hổng và chuẩn bị một mô hình định giá phù hợp với thị trường mà bạn đang thâm nhập.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Các phần về phân tích chi phí, tiêu chuẩn so sánh giá cả cạnh tranh và các yếu tố định giá dựa trên giá trị hỗ trợ xây dựng một chiến lược vững chắc

Cấu trúc danh mục: Phân loại sản phẩm theo danh mục, thương hiệu, loại và kích thước để đảm bảo các quyết định về giá cả luôn gắn liền với các biến thể thực tế của sản phẩm

So sánh giá: So sánh các SKU tương tự song song khi bạn cần so sánh phạm vi giá hoặc điều chỉnh giá cho một thị trường mới

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý giá và nhóm sản phẩm đang cài đặt mức giá theo danh mục trước khi thâm nhập thị trường mới.

🧠 Thông tin thú vị: Việc mục nhập thị trường không hiệu quả thường chỉ là do thiếu sự lắng nghe, dù có ngân sách lớn hơn. Phân tích thất bại của CB Insights cho thấy nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự sụp đổ của các startup là “không có nhu cầu thị trường”, điều này thực chất chỉ là cách khác để nói rằng “họ mục nhập thị trường dựa trên giả định, chứ không phải bằng chứng.”

8. Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng ClickUp

Biến chiến lược GTM thành cẩm nang bán hàng sẵn sàng cho nhân viên bán hàng với Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng ClickUp

Một chiến lược mục nhập thị trường xuất sắc sẽ trở nên vô ích nếu nhóm bán hàng của bạn không có một chiến lược bán hàng rõ ràng để triển khai nó.

Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng ClickUp giúp thu hẹp khoảng cách giữa vị trí của bộ phận tiếp thị và các nỗ lực thực tế của nhóm bán hàng. Mẫu này chuyển đổi chiến lược cấp cao của bạn thành một hướng dẫn bán hàng có thể thực hiện được, mà các nhân viên bán hàng có thể sử dụng để chốt đơn hàng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tài liệu sẵn sàng cho hoạt động bán hàng: Bao gồm các phần về tài khoản mục tiêu, các giai đoạn của quy trình bán hàng, xử lý phản đối và bảng so sánh đối thủ cạnh tranh để trang bị đầy đủ cho nhóm của bạn

Theo dõi hỗ trợ bán hàng: Theo dõi quá trình tạo/lập và trạng thái của tất cả các tài liệu hỗ trợ bán hàng của bạn

Quy trình làm việc kết nối: Tích hợp chiến lược bán hàng với quản lý quy trình bán hàng bằng cách sử dụng Tích hợp chiến lược bán hàng với quản lý quy trình bán hàng bằng cách sử dụng các tích hợp ClickUp phù hợp

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý hỗ trợ bán hàng và trưởng nhóm bán hàng khu vực đang biến kế hoạch thâm nhập thị trường mới thành một cẩm nang thực chiến hữu ích.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho các nhóm bán hàng, tiếp thị và sản phẩm của bạn luôn đồng bộ về mọi khía cạnh của chiến lược thị trường thông qua ClickUp Chat. Vì các cuộc hội thoại diễn ra ngay tại nơi công việc được thực hiện, nên không có nguy cơ mất bối cảnh hoặc ưu tiên không thống nhất. Giữ cho tất cả các nhóm luôn đồng bộ với ClickUp Chat

9. Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp

Biến các kế hoạch ra mắt thành một tài liệu hướng dẫn thực hiện theo trình tự bằng cách sử dụng Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm của ClickUp

Khi ngày ra mắt sản phẩm đang đến gần, danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm có thể giúp tránh rủi ro bỏ sót những công việc nhỏ nhưng quan trọng.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm của ClickUp biến kế hoạch thâm nhập thị trường của bạn thành một cẩm nang triển khai có thứ tự, với các công việc được phân nhóm theo danh mục và theo dõi thông qua Trạng thái Tùy chỉnh của ClickUp.

Sử dụng chúng để liên kết mọi công việc ra mắt sản phẩm với một danh mục cụ thể (như Phân tích Thị trường, Đối tượng Mục tiêu và Định giá), sau đó triển khai công việc theo các giai đoạn nhất quán từ kế hoạch đến hoàn thành.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Danh sách công việc toàn diện: Các danh sách kiểm tra ClickUp được tạo sẵn bao quát các công việc triển khai trong các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, sản phẩm, hỗ trợ và vận hành

Thứ tự thực hiện bắt buộc: Đảm bảo thông cáo báo chí không được phát hành trước khi sản phẩm chính thức ra mắt, từ đó ngăn chặn những lỗi tốn kém, với Đảm bảo thông cáo báo chí không được phát hành trước khi sản phẩm chính thức ra mắt, từ đó ngăn chặn những lỗi tốn kém, với tính năng Phụ thuộc Nhiệm vụ ClickUp

Tự động hóa việc theo dõi tiến độ: Giữ cho nhóm luôn đi đúng hướng với tính năng theo dõi ngày đáo hạn và Giữ cho nhóm luôn đi đúng hướng với tính năng theo dõi ngày đáo hạn và các nhắc nhở tự động từ ClickUp khi ngày ra mắt đến gần

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý tiếp thị sản phẩm và người phụ trách ra mắt sản phẩm đang điều phối các đợt triển khai đa luồng công việc vào một thị trường mới.

10. Mẫu kế hoạch triển khai ClickUp

Theo dõi tiến độ triển khai theo từng giai đoạn theo chủ sở hữu, dòng thời gian và ngân sách với Mẫu Kế hoạch Triển khai của ClickUp

Mẫu Kế hoạch Triển khai Mẫu của ClickUp cung cấp cho bạn một công cụ theo dõi triển khai theo giai đoạn mà bạn có thể vận hành như một chương trình ra mắt thực sự. Ngoài ra, mỗi công việc đều được liên kết với người chịu trách nhiệm, dòng thời gian thực hiện, bộ phận và ngân sách. Mẫu này rất hữu ích khi việc thâm nhập thị trường phụ thuộc vào việc sắp xếp thứ tự các giai đoạn thử nghiệm, triển khai và phát hành chính thức giữa các nhóm khác nhau.

Bạn có thể chia quá trình triển khai thành các giai đoạn (như Giai đoạn Khởi động, Phát triển và Kiểm thử Cuối cùng), sau đó theo dõi những công việc đã hoàn thành, bị trì hoãn, hủy bỏ hoặc chưa bắt đầu mà vẫn đảm bảo tầm nhìn toàn diện trên các luồng công việc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cấu trúc triển khai theo giai đoạn: Tổ chức quá trình ra mắt thành các giai đoạn với Tổ chức quá trình ra mắt thành các giai đoạn với các cột mốc rõ ràng trên ClickUp và các tiêu chí thành công cho từng giai đoạn

Cải tiến liên tục: Các phần tổng kết được tích hợp sẵn giúp bạn ghi nhận những bài học kinh nghiệm từ mỗi giai đoạn trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo

Dòng thời gian trực quan: Hình dung toàn bộ quá trình triển khai và xem mối quan hệ phụ thuộc giữa các giai đoạn khác nhau với Hình dung toàn bộ quá trình triển khai và xem mối quan hệ phụ thuộc giữa các giai đoạn khác nhau với chế độ xem Dòng thời gian của ClickUp

✅ Phù hợp nhất cho: Các trưởng bộ phận vận hành chịu trách nhiệm điều phối các kế hoạch triển khai liên nhóm cho việc ra mắt thị trường mới hoặc mở rộng khu vực.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mục nhập thị trường là một dự án phức tạp với nhiều yếu tố cần quản lý. ClickUp Super Agents có thể giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn. Competitive Intel Research Super Agent theo dõi các đối thủ cạnh tranh và đưa ra những thông tin chiến lược để hỗ trợ các quyết định mục nhập thị trường

Complex Task Designer chia một sản phẩm đầu ra phức tạp thành một cây công việc có cấu trúc, bao gồm các công việc con, mối quan hệ phụ thuộc, ước lượng thời gian và phân công vai trò

Project Timeline Builder chuyển đổi các cột mốc quan trọng và các yếu tố hạn chế thành một dòng thời gian dự án có thứ tự với các giai đoạn và ngày tháng

Meetings Manager Super Agent giúp điều phối các cuộc họp kế hoạch, chương trình làm việc, chuẩn bị và theo dõi tiến độ trong nhóm

PRD Writer Super Agent biến ý tưởng và đóng góp của nhóm thành các tài liệu yêu cầu sản phẩm có cấu trúc để lập kế hoạch ra mắt

Status Reporter Super Agent tự động tạo các bản cập nhật tiến độ sẵn sàng trình bày cho các bên liên quan và chỉ ra các rào cản Tìm hiểu thêm về các đồng đội AI dựa trên ngữ cảnh này trong video này!

Biến kế hoạch mục nhập thị trường thành hành động với ClickUp

Một chiến lược mục nhập thị trường chỉ thực sự hữu ích nếu nó vẫn đứng vững khi công việc thực sự bắt đầu.

Nghiên cứu, giả định và kế hoạch rất quan trọng. Nhưng các bước thực thi cũng không kém phần quan trọng: điều phối các nhóm, theo dõi các quyết định, cập nhật dòng thời gian và đảm bảo mọi khâu kết nối chặt chẽ khi bạn thâm nhập vào một thị trường mới.

ClickUp giúp bạn thực hiện tất cả việc cần làm tại một nơi duy nhất. Bắt đầu với một mẫu, xây dựng chiến lược trong Tài liệu, chuyển các ưu tiên thành Công việc và theo dõi tiến độ một cách rõ ràng khi kế hoạch chuyển từ giai đoạn phân tích sang triển khai. Với AI được tích hợp vào quy trình làm việc, nhóm của bạn cũng có thể tóm tắt nghiên cứu, hoàn thiện kế hoạch và xác định các bước tiếp theo nhanh hơn mà không gây ra sự phức tạp thêm.

Dùng thử ClickUp miễn phí và chuyển từ kế hoạch thâm nhập thị trường sang thực thi thâm nhập thị trường. ✅

Câu hỏi thường gặp

Chiến lược mục nhập thị trường là kế hoạch tổng thể về liệu có và cách thức mục nhập một thị trường mới, trong khi chiến lược GTM là kế hoạch thực thi cụ thể để ra mắt sản phẩm trong thị trường đó. Hãy xem chiến lược mục nhập thị trường là “tại sao” và chiến lược GTM là “cách thức”.

Các nhóm đa chức năng sử dụng một mẫu chung làm nguồn thông tin duy nhất, phân công các phần khác nhau cho các chủ sở hữu liên quan — chẳng hạn như bộ phận sản phẩm phụ trách vị trí và bộ phận tiếp thị phụ trách thông điệp. Điều này đảm bảo mọi người đều có thể theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc và tiến độ tại một nơi duy nhất, từ đó ngăn chặn sự thiếu đồng bộ.

Bắt đầu với Mẫu Nghiên cứu Thị trường để xác thực cơ hội, sau đó sử dụng các mẫu Phân tích Cạnh tranh và Định vị Sản phẩm để xác định chiến lược của bạn. Cuối cùng, sử dụng Mẫu Chiến lược Tiếp cận Thị trường và Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm để triển khai.

Đúng vậy, nhưng để mở rộng ra thị trường quốc tế, bạn sẽ cần tùy chỉnh chúng cho phù hợp với các yếu tố cụ thể của từng thị trường, như quy định pháp lý, địa phương hóa và các khu vực cạnh tranh khác nhau. Mẫu Kế hoạch Triển khai là công cụ hữu ích nhất trong trường hợp này, vì nó hỗ trợ việc mục nhập thị trường theo từng giai đoạn tại nhiều quốc gia.