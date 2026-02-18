Cách sử dụng Meta AI cho tin nhắn kinh doanh trong [năm]

Khách hàng của bạn đã có mặt trên WhatsApp, Messenger và Instagram. Giờ đây, Meta AI cũng đã có mặt – sẵn sàng giúp bạn soạn thảo phản hồi, tạo hình ảnh và brainstorm chiến dịch mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập Meta AI trên từng nền tảng, sử dụng nó để tăng tốc quy trình nhắn tin cho khách hàng và tổ chức công việc xung quanh nó trong ClickUp để không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Meta AI là gì?

Hãy xem Meta AI như một "chuyên gia thông minh" sống trong các ứng dụng yêu thích của bạn. Đây là một hệ thống trí tuệ nhân tạo đa năng do Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp) phát triển, được thiết kế để giúp bạn trả lời câu hỏi, tạo hình ảnh và hoàn thành việc cần làm mà không cần rời khỏi giao diện trò chuyện.

qua Meta AI

Để hiểu cách Meta AI phù hợp với bối cảnh rộng lớn của các giải pháp tiếp thị được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, hãy xem tổng quan về các công cụ tiếp thị AI và ứng dụng của chúng cho các doanh nghiệp hiện đại.

📚 Xem thêm: Cách giải quyết các thách thức phổ biến trong dịch vụ khách hàng

Cách truy cập Meta AI trên các nền tảng nhắn tin

Tin vui: Meta AI không yêu cầu thời gian làm quen vì nó đã được tích hợp sẵn vào các ứng dụng mà nhóm của bạn sử dụng hàng ngày cho việc nhắn tin với khách hàng.

Quyền truy cập và các tính năng cụ thể có thể khác nhau tùy theo khu vực khi Meta tiếp tục triển khai toàn cầu, nhưng các mục nhập được thiết kế để đơn giản và trực quan.

Dưới đây là cách tìm kiếm tính năng này trên từng nền tảng. 👀

WhatsApp

qua WhatsApp

Để bắt đầu cuộc hội thoại với Meta AI trên WhatsApp, hãy mở ứng dụng và tìm biểu tượng vòng tròn màu xanh ở đầu màn hình trò chuyện. Bạn cũng có thể tạo cuộc hội thoại mới và chỉ cần tìm kiếm “Meta AI” để bắt đầu.

Đối với những người sử dụng WhatsApp Business, Meta AI hoạt động trong giao diện tiêu chuẩn. Đây là công cụ mạnh mẽ để soạn thảo phản hồi cho khách hàng, brainstorming ý tưởng tin nhắn mới hoặc tạo nội dung nhanh chóng ngay lập tức.

👀 Điều quan trọng cần lưu ý là các cuộc hội thoại của bạn với Meta AI là riêng tư và tách biệt với các cuộc hội thoại với khách hàng. Bạn đang trò chuyện với AI để nhận hỗ trợ, không phải tích hợp nó vào các luồng tự động hóa khách hàng.

Bạn cũng có thể tích hợp Meta AI vào các cuộc thảo luận nhóm. Trong bất kỳ cuộc trò chuyện nhóm nào, chỉ cần nhập @Meta AI kèm theo câu hỏi của bạn để nhận hỗ trợ mà không cần rời khỏi cuộc hội thoại. Điều này giúp Meta AI trở thành công cụ hợp tác cho đội ngũ của bạn, chứ không phải là một bot tự động hóa trả lời trực tiếp cho khách hàng.

Để tự động hóa hoàn toàn, bạn vẫn cần sử dụng WhatsApp Business API để xây dựng một chatbot riêng biệt.

Ghi chú: Tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2026, Meta cấm sử dụng các chatbot AI đa năng trên API WhatsApp Business. Bạn vẫn có thể tạo các chatbot chuyên dụng cho hỗ trợ khách hàng, đặt lịch hẹn và theo dõi đơn đặt hàng, nhưng các trợ lý AI mở rộng không còn được phép trên nền tảng này.

Messenger

Việc truy cập Meta AI trong Messenger cũng đơn giản không kém. Mở ứng dụng và nhấn vào biểu tượng Meta AI trong thanh tìm kiếm, hoặc bắt đầu một tin nhắn mới và tìm kiếm “Meta AI”.

Nếu nhóm của bạn quản lý trang kinh doanh, họ có thể sử dụng Meta AI để xử lý các cuộc hội thoại trên Messenger một cách hiệu quả hơn. Đây là công cụ lý tưởng để soạn thảo phản hồi cho các câu hỏi thường gặp, lấy ý tưởng cho các thông điệp quảng cáo hoặc thậm chí tạo hình ảnh đơn giản để chia sẻ với khách hàng.

Giống như trên WhatsApp, bạn cũng có thể sử dụng nó trong các cuộc trò chuyện nhóm bằng cách nhập @Meta AI.

👀 Tính năng này khác biệt so với các bot tự động hóa mà bạn có thể cài đặt thông qua Meta Business Suite. Các bot đó được thiết kế để trả lời tự động, trong khi Meta AI hoạt động như một trợ lý thời gian thực cho người quản lý tin nhắn.

📚 Xem thêm:

Instagram

qua TechCrunch /Meta

Bạn có thể tìm thấy Meta AI trong tin nhắn trực tiếp (DM) của Instagram. Mở DM của bạn và nhấn vào biểu tượng Meta AI hoặc bắt đầu một tin nhắn mới và tìm kiếm nó.

Đối với kinh doanh, điều này giúp quản lý sự hiện diện trên Instagram của bạn trở nên nhanh chóng hơn đáng kể. Sử dụng nó để brainstorm các ý tưởng caption thông minh, soạn thảo các phản hồi nhanh cho các câu hỏi thường gặp, hoặc tạo ra các hình ảnh độc đáo cho các câu chuyện và bài đăng của bạn.

Tính năng @Meta AI cũng có sẵn trong tin nhắn nhóm (DM), giúp bạn dễ dàng hợp tác với nhóm của mình trong việc tạo nội dung.

Meta AI hoạt động như một đối tác sáng tạo và nâng cao năng suất trong ứng dụng. Nó sẽ không tự động trả lời tin nhắn riêng tư của khách hàng cho bạn, nhưng nó sẽ giúp bạn hoàn thành việc cần làm nhanh hơn và sáng tạo hơn.

👀 Tất cả hình ảnh bạn tạo ra sẽ được Meta tự động gắn nhãn là nội dung do AI tạo ra, đảm bảo tính minh bạch với khán giả của bạn.

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết tất cả ba lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức trong toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Các cách sử dụng Meta AI cho tin nhắn kinh doanh

Điểm mấu chốt là tập trung vào các công việc gây tắc nghẽn trong giao tiếp với khách hàng. Meta AI được thiết kế để giúp bạn soạn thảo, brainstorm và tạo các hình ảnh minh họa hỗ trợ. Các ứng dụng thực tiễn này hoạt động trên WhatsApp, Messenger và Instagram, biến AI từ một tính năng mới lạ thành công cụ thiết yếu cho nhóm của bạn. 🛠️

Dưới đây là bốn cách thực tế để tận dụng Meta AI cho tin nhắn kinh doanh của bạn.

Tự động hóa phản hồi dịch vụ khách hàng

Khi nghe đến "tự động hóa", bạn có thể nghĩ đến các bot hoàn toàn thay thế con người trong các cuộc hội thoại. Đó không phải là điều Meta AI làm. Thay vào đó, nó giúp các thành viên trong nhóm của bạn trả lời nhanh hơn và nhất quán hơn, cho phép họ xử lý lượng cuộc hội thoại lớn hơn mà không làm giảm chất lượng. Đây là về việc tăng cường khả năng của đội ngũ, không phải thay thế họ.

Quy trình làm việc rất đơn giản. Khi có câu hỏi từ khách hàng, bạn có thể mở Meta AI, mô tả tình huống và yêu cầu nó soạn thảo phản hồi.

Dưới đây là một số ví dụ mẫu để bạn bắt đầu:

“Soạn thảo một phản hồi thân thiện cho khách hàng hỏi về chính sách đổi trả của chúng tôi”

“Viết một phản hồi chuyên nghiệp giải thích rằng việc giao hàng bị trì hoãn do thời tiết”

“Tạo một phản hồi ngắn gọn và hữu ích cho người hỏi về tình trạng sẵn có của sản phẩm”

Bạn thậm chí có thể yêu cầu Meta AI điều chỉnh giọng điệu để trở nên trang trọng hơn hoặc thân thiện hơn, hoặc làm cho tin nhắn ngắn hơn hoặc dài hơn. Điều này cung cấp cho nhóm của bạn một điểm khởi đầu vững chắc, mà họ có thể tùy chỉnh trước khi gửi.

Tạo mẫu trả lời nhanh

Nhóm dịch vụ khách hàng dành tới 40% thời gian để trả lời cùng 10 câu hỏi lặp lại. Meta AI có thể giúp bạn xây dựng thư viện phản hồi nhất quán, phù hợp với thương hiệu chỉ trong vài phút. Điều này đảm bảo tin nhắn của bạn luôn nhất quán và giải phóng thời gian cho nhóm tập trung vào các vấn đề phức tạp hơn của khách hàng.

Hãy nhập các câu hỏi thường gặp của khách hàng vào Meta AI và yêu cầu nó tạo ra nhiều tùy chọn trả lời khác nhau.

Để đảm bảo tính nhất quán: “Hãy đưa ra năm cách khác nhau để trả lời câu hỏi ‘Giờ làm việc của quý công ty trong lĩnh vực kinh doanh là gì?’”

Để đa dạng hóa giọng điệu: “Tạo ba phản hồi thân thiện nhưng chuyên nghiệp cho khách hàng hỏi liệu chúng ta có cung cấp ưu đãi giảm giá hay không”

Để rõ ràng: “Viết một mẫu trả lời rõ ràng, đơn giản cho khách hàng hỏi về trạng thái đơn đặt hàng của họ”

Khi bạn đã có bộ câu trả lời ưng ý, bạn có thể lưu chúng vào tài liệu chia sẻ hoặc trực tiếp vào tính năng trả lời nhanh của nền tảng nhắn tin. Điều này giúp các câu trả lời dễ dàng truy cập cho tất cả thành viên trong nhóm của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trả lời nhanh giúp tiết kiệm thời gian — nhưng chỉ khi nhóm của bạn có thể tìm thấy câu trả lời phù hợp một cách nhanh chóng. Một Trợ lý Trả lời Tự động trong ClickUp có thể theo dõi các cuộc hội thoại và công việc theo thời gian thực và tự động hiển thị các mẫu trả lời liên quan, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các giải pháp trước đây dựa trên từ khóa hoặc ý định của khách hàng.

Lên ý tưởng nội dung tin nhắn và chiến dịch

Vượt ra ngoài dịch vụ khách hàng một đối một, bạn có thể sử dụng Meta AI để hỗ trợ lập kế hoạch cho các chiến lược nhắn tin chủ động của mình.

Việc đưa ra những ý tưởng mới cho các chiến dịch quảng cáo, ra mắt sản phẩm hoặc các hoạt động tiếp thị theo mùa có thể gặp nhiều thách thức. Tình trạng thiếu ý tưởng sáng tạo có thể xảy ra, và thời hạn cận kề khiến các nỗ lực tiếp thị của bạn trở nên nhàm chán hoặc vội vàng. Meta AI có thể đóng vai trò là đối tác brainstorming của bạn, giúp bạn phát triển ý tưởng và soạn thảo nội dung cho các chiến dịch quy mô lớn.

Yêu cầu nó hỗ trợ bạn với:

Ý tưởng chiến dịch: “Hãy đưa ra cho tôi năm ý tưởng sáng tạo cho một chiến dịch WhatsApp quảng bá cho đợt khuyến mãi mùa hè sắp tới của chúng tôi”

Tái tương tác: “Soạn một chuỗi ba tin nhắn để gửi cho khách hàng chưa mua hàng trong 60 ngày qua”

Khởi chạy tin nhắn: “Đề xuất một số góc tiếp cận khác nhau cho việc khởi chạy dịch vụ đăng ký mới của chúng ta đến khách hàng hiện tại”

Bạn thậm chí có thể sử dụng nó để tạo các biến thể cho thử nghiệm A/B. Yêu cầu nó viết hai hoặc ba phiên bản khác nhau của cùng một thông điệp quảng cáo để bạn có thể xem phiên bản nào hiệu quả nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo nội dung tiếp thị trong vài giây mà không cần rời khỏi ClickUp, bằng cách sử dụng trợ lý AI tích hợp sẵn, ClickUp Brain.

Tạo hình ảnh cho cuộc hội thoại trò chuyện

Đôi khi, một hình ảnh thực sự đáng giá ngàn lời, nhưng việc tạo ra các hình ảnh tùy chỉnh cho mỗi tương tác với khách hàng là điều không thể. Nhóm của bạn có thể phải sử dụng các hình ảnh stock chung chung hoặc, có thể hơn, không có hình ảnh nào cả. Đây là một cơ hội bị bỏ lỡ để làm cho tin nhắn của bạn trở nên hấp dẫn và hữu ích hơn.

Tính năng tạo hình ảnh của Meta AI cho phép bạn tạo hình ảnh tùy chỉnh ngay lập tức, trực tiếp trong trò chuyện của bạn. Chỉ cần mô tả hình ảnh bạn muốn, và AI sẽ tạo ra nó cho bạn.

Điều này hoàn hảo cho:

Mẫu sản phẩm: “Tạo hình ảnh chai nước mới của chúng tôi trên bàn làm việc bên cạnh laptop”

Hình ảnh quảng cáo: “Tạo hình ảnh hộp quà lễ hội có dải ruy băng xanh cho chiến dịch khuyến mãi dịp lễ”

Biểu tượng minh họa: “Tạo một hình minh họa đơn giản, gọn gàng về một xe tải giao hàng để sử dụng cho các cập nhật vận chuyển”

Những hình ảnh này phù hợp nhất cho việc sử dụng nhanh chóng, không chính thức trong các cuộc trò chuyện. Chúng không thể thay thế các tài sản thương hiệu chuyên nghiệp mà nhóm thiết kế của bạn tạo ra, nhưng chúng là công cụ mạnh mẽ để nâng cao các cuộc hội thoại hàng ngày.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo hình ảnh tùy chỉnh cho các chiến dịch của bạn bằng cách sử dụng một số lệnh đơn giản với ClickUp Brain. Bạn cũng có thể lưu, chia sẻ và tái sử dụng các lệnh của mình. Tạo hình ảnh bằng ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Khảo sát về mức độ trưởng thành của AI của chúng tôi chỉ ra một thách thức rõ ràng: 54% các nhóm làm việc trên các hệ thống phân tán, 49% hiếm khi chia sẻ bối cảnh giữa các công cụ và 43% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết. Khi công việc bị phân mảnh, các công cụ AI của bạn không thể truy cập đầy đủ bối cảnh, dẫn đến câu trả lời không đầy đủ, phản hồi chậm trễ và kết quả thiếu độ sâu hoặc độ chính xác. Đó chính là hiện tượng "work sprawl" đang diễn ra, và nó khiến các công ty mất hàng triệu đô la do giảm năng suất và lãng phí thời gian. ClickUp Brain vượt qua điều này bằng cách hoạt động trong một không gian làm việc thống nhất, được hỗ trợ bởi AI, nơi các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và mục tiêu đều được kết nối chặt chẽ. Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp (Enterprise Search) hiển thị mọi chi tiết ngay lập tức, trong khi các Trợ lý AI (AI Agents) hoạt động trên toàn bộ nền tảng để thu thập bối cảnh, chia sẻ cập nhật và thúc đẩy công việc tiến triển. Kết quả là AI hoạt động nhanh hơn, rõ ràng hơn và luôn được cập nhật thông tin, điều mà các công cụ không kết nối không thể sánh kịp.

Quản lý quy trình nhắn tin kinh doanh của bạn với ClickUp

Sử dụng Meta AI để soạn thảo phản hồi hoặc brainstorm chiến dịch là một bước đầu tiên tuyệt vời, nhưng nó không giải quyết được tình trạng hỗn loạn cơ bản.

Các mẫu trả lời nhanh của bạn bị lạc trong một tài liệu ngẫu nhiên, kế hoạch chiến dịch của bạn nằm trong bảng tính, và nhóm của bạn đang cố gắng phối hợp ai trả lời gì trong một nhóm chat riêng biệt. Đây là tình trạng phân mảnh công việc — sự phân tán công việc qua các công cụ không kết nối với nhau — và nó làm giảm năng suất bằng cách buộc nhóm của bạn phải liên tục chuyển đổi giữa các công cụ, mất bối cảnh với mỗi lần nhấp chuột.

Sự phân mảnh này dẫn đến lãng phí thời gian — 51 phút mỗi tuần, tin nhắn không nhất quán và các cuộc hội thoại bị gián đoạn. Để thực sự tận dụng AI, bạn cần quản lý toàn bộ quy trình làm việc — từ ý tưởng đến thực thi và phân tích — trong một nền tảng duy nhất.

Quản lý toàn bộ công việc liên quan đến tin nhắn kinh doanh của bạn với không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp — một nền tảng duy nhất nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng với AI bối cảnh được nhúng như lớp trí tuệ — bổ sung cho Meta AI.

Tập trung các mẫu tin nhắn và thư viện phản hồi

Tập trung tất cả tài nguyên chia sẻ của bạn vào một nơi duy nhất với Docs Hub

Khi nhóm của bạn sử dụng Meta AI để tạo ra các phản hồi, bạn sẽ nhanh chóng tích lũy được nhiều biến thể — chính sách đổi trả, cập nhật trạng thái đơn đặt hàng, phản hồi khuyến mãi, các phiên bản có giọng điệu cụ thể.

Thay vì lưu trữ chúng trong các ghi chú ngẫu nhiên hoặc chủ đề trò chuyện, hãy lưu trữ chúng trong ClickUp Tài liệu:

Tạo thư viện phản hồi có cấu trúc được phân loại theo danh mục (trả hàng, vận chuyển, thanh toán, khuyến mãi).

Tuân thủ các hướng dẫn về giọng điệu thương hiệu cùng với các mẫu

Sử dụng quyền truy cập để kiểm soát ai có thể chỉnh sửa tin nhắn đã được phê duyệt.

Kết nối trực tiếp tài liệu với các công việc để nhân viên có thể truy cập mẫu phù hợp ngay lập tức.

Điều này giúp tránh sự không nhất quán giữa WhatsApp, Messenger và Instagram, đặc biệt khi các thành viên khác nhau trong nhóm trả lời.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Meta AI

Chuyển đổi cuộc hội thoại thành các công việc có thể theo dõi

Tự động hóa các công việc và duy trì tiến độ công việc với nhiệm vụ ClickUp

Cuộc hội thoại với khách hàng không chỉ cần phản hồi — chúng thường đòi hỏi hành động.

Với nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể:

Chuyển đổi các cuộc hội thoại có ưu tiên cao thành các công việc được giao.

Giao nhiệm vụ cuộc hội thoại hoặc trách nhiệm chiến dịch cho các thành viên cụ thể trong nhóm.

Thêm các trường Tùy chỉnh như nền tảng (WhatsApp, Messenger, Instagram), mức độ khẩn cấp và phân khúc khách hàng.

Sử dụng trạng thái tùy chỉnh như “Yêu cầu mới”, “Đang soạn thảo phản hồi”, “Đang chờ phản hồi từ khách hàng”, “Đã chuyển cấp”, “Đã giải quyết”.

Cài đặt ngày đáo hạn và cam kết dịch vụ (SLAs) cho thời gian phản hồi.

Đính kèm thông tin liên quan (ảnh chụp màn hình, bản ghi cuộc trò chuyện, chi tiết đơn đặt hàng)

Tạo bình luận nội bộ riêng biệt với các tin nhắn dành cho khách hàng.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch nhắn tin với quy trình làm việc có cấu trúc.

Tạo bảng điều khiển chiến dịch tiếp thị với ClickUp Dashboards

Meta AI có thể giúp bạn brainstorm các thông điệp cho chiến dịch. Tuy nhiên, việc triển khai một chiến dịch đòi hỏi sự phối hợp.

Với ClickUp, bạn có thể:

Tạo thư mục chiến dịch (ví dụ: Khuyến mãi Mùa Hè, Ra Mắt Sản Phẩm, Chuỗi Tái Kết Nối)

Phân chia chiến dịch thành các công việc: soạn thảo nội dung, kiểm tra pháp lý, tạo/lập tài nguyên, thiết lập quảng cáo, lên lịch phát hành.

Sử dụng các điều kiện phụ thuộc để đảm bảo tin nhắn không được gửi trước khi được phê duyệt.

Hiển thị dòng thời gian dưới chế độ xem Gantt hoặc lịch.

Theo dõi hiệu suất trên các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các chiến dịch nhấp để nhắn tin, nơi quảng cáo kích hoạt các cuộc hội thoại trên quy mô lớn.

Tự động hóa các bước công việc lặp đi lặp lại

Tự động hóa các công việc lặp lại với ClickUp Automations

Sự phối hợp lặp đi lặp lại làm chậm tiến độ của nhóm hơn nhiều so với việc soạn thảo tin nhắn. ClickUp tự động hóa cho phép bạn:

Tự động phân công các công việc nhắn tin mới dựa trên nền tảng hoặc chiến dịch.

Kích hoạt nhắc nhở cho các tin nhắn theo dõi.

Cập nhật trạng thái khi hạn chót đã qua.

Thông báo cho quản lý khi các ngưỡng SLA bị vi phạm.

Kết quả? Nhóm của bạn tập trung vào giao tiếp với khách hàng — không phải các công việc quản trị nội bộ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một Super Agent trong ClickUp được đào tạo dựa trên các mẫu tin nhắn, hướng dẫn thương hiệu, quy tắc SLA và chính sách xử lý sự cố của bạn. Sau đó, hãy để nó: Đề xuất phản hồi trực tiếp trong các công việc

Tự động gắn thẻ cuộc hội thoại theo danh mục hoặc mức độ khẩn cấp.

Đề xuất các bước tiếp theo cho nhân viên hỗ trợ.

Đánh dấu các phản hồi quá hạn trước khi chúng bị bỏ sót. Một Super Agent giống như một đồng nghiệp AI: nó hiểu bối cảnh, có thể được @đề cập để soạn thảo cập nhật, tóm tắt phản hồi và thậm chí thực hiện các hành động tự động dựa trên các điều kiện bạn định nghĩa để kích hoạt chúng. Tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối với các Super Agents AI không cần mã trong ClickUp.

Sử dụng AI để soạn thảo và hoàn thiện nội dung ngay trong không gian làm việc của bạn.

Truy cập AI ngay tại công việc của bạn trong ClickUp Tài liệu

Trong khi Meta AI hoạt động bên trong các ứng dụng nhắn tin, ClickUp Brain hoạt động bên trong công việc của bạn.

Bạn có thể sử dụng nó để:

Soạn tin nhắn chiến dịch trực tiếp trong các công việc hoặc tài liệu.

Tổng hợp phản hồi của khách hàng từ nhiều cuộc hội thoại

Tạo các phiên bản thay thế cho thử nghiệm A/B.

Hoàn thiện giọng điệu và cấu trúc trước khi tin nhắn được gửi đi.

Thay vì chuyển đổi giữa các công cụ, quá trình lập kế hoạch và thực thi của bạn sẽ được kết nối liền mạch.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trả lời tin nhắn khẩn cấp khi di chuyển với tính năng Talk to Text trong ClickUp. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng micro trong một công việc hoặc bình luận, nói câu trả lời một cách tự nhiên, và ClickUp sẽ chuyển đổi nó thành văn bản sạch, có thể chỉnh sửa. Điều này đặc biệt hữu ích cho các trường hợp khẩn cấp hoặc cần phê duyệt nhanh chóng — bạn có thể đọc to phản hồi, điều chỉnh nội dung nếu cần và duy trì quy trình làm việc chỉ trong vài giây.

Sử dụng Meta AI để tăng tốc độ — Nhưng hãy xây dựng hệ thống để mở rộng quy mô.

Meta AI—được hỗ trợ bởi các mô hình Llama của Meta—cung cấp cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng để quản lý các cuộc hội thoại với khách hàng trên WhatsApp, Messenger và Instagram. Bạn có thể soạn thảo phản hồi trong vài giây, tạo hình ảnh nhanh chóng, brainstorm các chiến dịch và giảm bớt gánh nặng tinh thần từ việc nhắn tin kinh doanh liên tục.

Nhưng đây là thực tế: Meta AI cải thiện các tương tác cá nhân. Nó không quản lý quy trình làm việc của bạn.

Nó sẽ không:

Theo dõi ai đang trả lời cho khách hàng nào.

Lưu trữ các mẫu tin nhắn được phê duyệt theo cách có cấu trúc.

Quản lý dòng thời gian chiến dịch giữa các nhóm

Đảm bảo các phản hồi được thực hiện đúng thời hạn.

Hiển thị cho bạn thông tin về thời gian phản hồi hoặc khối lượng công việc.

Khi khối lượng tin nhắn kinh doanh ngày càng tăng, tốc độ thôi là chưa đủ.

Đó là lúc một không gian làm việc tập trung như ClickUp trở nên quan trọng. Meta AI giúp bạn tạo ra tin nhắn. ClickUp giúp bạn quản lý hệ thống phía sau tin nhắn—mẫu tin nhắn, phân công công việc, chiến dịch, quy tắc tự động hóa, bảng điều khiển và phối hợp nhóm—tất cả trong một nơi.

Tích hợp các quy trình nhắn tin kinh doanh của bạn. Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, Meta AI hiện đang miễn phí trên WhatsApp, Messenger và Instagram. Vào tháng 1 năm 2026, Meta đã công bố kế hoạch thử nghiệm các gói đăng ký cao cấp cung cấp các tính năng AI mở rộng, tuy nhiên các tính năng cơ bản vẫn sẽ miễn phí.

Bạn cần có tài khoản Meta để sử dụng Meta AI, nhưng bạn có thể truy cập nó qua WhatsApp mà không cần tài khoản Facebook. WhatsApp sử dụng xác minh số điện thoại thay vì đăng nhập Facebook.

Meta AI là trợ lý cá nhân giúp bạn soạn nội dung và nhận câu trả lời. Một chatbot WhatsApp là hệ thống tự động hóa trả lời trực tiếp cho khách hàng của bạn thay mặt bạn.