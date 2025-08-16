12 mẫu chiến lược truyền thông miễn phí để giao tiếp rõ ràng

Lời nói có sức mạnh. Lời nói định hình quan điểm. Lời nói khơi gợi hành động và phản ứng, từ đó khơi gợi thêm lời nói.

Lời nói có sức mạnh. Lời nói định hình quan điểm. Lời nói khơi gợi hành động và phản ứng, từ đó khơi gợi thêm lời nói.

Bạn muốn kết nối với đối tượng mục tiêu? Mỗi thông điệp bạn chia sẻ đều ảnh hưởng đến cách khách hàng tiềm năng nhận thức về bản sắc và lời hứa thương hiệu của bạn.

Đó là lý do tại sao mẫu chiến lược truyền thông nhất quán là điều cần thiết để đảm bảo vị trí sản phẩm và thông điệp thương hiệu của bạn phù hợp với tầm nhìn và giá trị của bạn. Với khung công tác phù hợp, thông điệp của bạn sẽ trở nên lặp lại, đáng tin cậy và thống nhất giữa các nhóm khác nhau trong tổ chức của bạn.

Để hỗ trợ nỗ lực đó, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các mẫu chiến lược truyền thông hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để xây dựng hoặc hoàn thiện khung truyền thông thương hiệu của mình.

Mẫu chiến lược truyền tải thông điệp là gì?

Các công ty cần một công cụ có cấu trúc để giúp tổ chức truyền thông thương hiệu trên tất cả các kênh tiếp thị và cung cấp một bức tranh toàn cảnh. Mẫu chiến lược truyền thông đóng vai trò là khung nền tảng để cung cấp điều đó. Các mẫu này hướng dẫn các doanh nghiệp xác định thông điệp thương hiệu, nêu rõ giá trị đề xuất và xác định nhân cách người mua.

Hàm này được thực hiện bởi các thành phần sau:

Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh để định hình câu chuyện thương hiệu của bạn

Bài giới thiệu ngắn gọn để truyền đạt giá trị của bạn trong vài câu rõ ràng

Các trụ cột và điểm khác biệt trong truyền thông để làm rõ tuyên bố định vị thương hiệu của bạn

Nhắm mục tiêu các phân khúc đối tượng để điều chỉnh thông điệp cốt lõi của bạn một cách hiệu quả

👀 Thông tin thú vị: Người tiêu dùng trung bình tiếp xúc với hơn 10.000 thông điệp thương hiệu mỗi ngày — một chiến lược thông điệp mạnh mẽ đảm bảo thông điệp của bạn không bị bỏ qua.

Điều gì tạo nên một mẫu chiến lược truyền thông tốt?

Mẫu chiến lược truyền thông mạnh mẽ phải hướng đến đối tượng, đây là yếu tố quan trọng để tiếp thị hiệu quả. Bắt đầu bằng việc hiểu rõ về khách hàng lý tưởng và đối tượng mục tiêu của bạn: nhu cầu, sở thích và điểm yếu của họ.

Đề xuất giá trị và giới thiệu ngắn gọn của mẫu được thiết kế để thu hút thị trường mục tiêu của bạn và phản ánh các ưu tiên của họ.

Ngoài ra, đây là những yếu tố làm cho mẫu chiến lược truyền thông hiệu quả:

✅ Xác định đối tượng của bạn và tùy chỉnh thông điệp theo mong đợi của họ

✅ Duy trì tính nhất quán về giọng điệu, ngôn ngữ và nhận diện thương hiệu

✅ Nêu bật giá trị của bạn với câu chuyện thương hiệu hỗ trợ

Thích ứng trên mọi kênh tương tác , từ , từ quản lý chiến dịch tiếp thị đến mạng xã hội

✅ Phù hợp với các mục tiêu có thể đo lường được trong chiến lược tiếp thị rộng lớn hơn của bạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn muốn thương hiệu của mình thực sự kết nối với mọi người, không chỉ bán hàng cho họ? Tìm hiểu cách tạo ra sự cộng hưởng cảm xúc bằng cách sử dụng các nguyên mẫu trong cách chọn và triển khai các nguyên mẫu thương hiệu của bạn.

12 mẫu chiến lược truyền thông hàng đầu

Hãy bắt đầu với danh sách công việc. Các mẫu này được thiết kế để nêu bật những điểm khác biệt của bạn và gói gọn chúng thành một thông điệp rõ ràng, có thể lặp lại và dễ thích ứng.

1. Mẫu kế hoạch chiến dịch tiếp thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo thông điệp của bạn không bị lạc trong các chiến dịch với Mẫu kế hoạch chiến dịch tiếp thị ClickUp

Các chiến dịch tiếp thị hiếm khi thất bại vì ý tưởng tồi; chúng thất bại vì sự thiếu thống nhất. Nhưng với các nhóm phân tán trong các công việc sáng tạo, quảng cáo trả tiền, thời hạn và phê duyệt thương hiệu, ngay cả những thông điệp mạnh mẽ cũng có thể bị loãng.

Mẫu Kế hoạch Chiến dịch Tiếp thị ClickUp giúp các nhóm tránh điều đó bằng cách cấu trúc mọi thứ. Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ truyền tải thông điệp thương hiệu nhất quán giữa các nhóm, giúp bạn xác định và theo dõi các mục tiêu truyền tải thông điệp trong khi thực hiện các chiến dịch nhanh chóng.

Sử dụng mẫu chiến lược truyền tải thông điệp này để:

Xác định mục tiêu chiến dịch và kết nối chúng với đề xuất giá trị của bạn

Sắp xếp các kết quả cần đạt được trong khi giữ cho tất cả các nhóm thống nhất

Theo dõi tiến độ thời gian thực qua bảng điều khiển để đưa ra quyết định kịp thời

Đảm bảo giọng điệu thương hiệu nhất quán trên mọi tài sản và kênh truyền thông

✨ Lý tưởng cho: Các nhóm thực hiện các chiến dịch phức tạp, nhịp độ nhanh, cần duy trì thông điệp nhất quán trong khi quản lý nhiều phần thay đổi.

2. Mẫu bản tóm tắt thông điệp chiến dịch ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa đề xuất giá trị, dòng thời gian và thông điệp cốt lõi với Mẫu tóm tắt thông điệp chiến dịch của ClickUp

Hãy tưởng tượng bạn khởi động một chiến dịch mà một nửa nhóm của bạn nghĩ rằng mục tiêu là tạo ra khách hàng tiềm năng, trong khi nửa còn lại đang tối ưu hóa nhận thức về thương hiệu. Tình huống này xảy ra thường xuyên hơn các nhóm thừa nhận, và thường là do bản tóm tắt không rõ ràng hoặc thiếu thông tin. Mẫu bản tóm tắt thông điệp chiến dịch của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách giúp bạn xác định những yếu tố cần thiết trước khi bắt đầu thực hiện.

Mẫu này giải thích mục đích, đối tượng, thông điệp và chỉ số thành công của chiến dịch. Mẫu này đặc biệt hữu ích khi có nhiều bên liên quan tham gia, như bộ phận tiếp thị, bán hàng và sản phẩm, mỗi bộ phận có các ưu tiên khác nhau. Đưa thông điệp cốt lõi vào sớm trong quá trình đảm bảo chiến dịch của bạn không bị lạc hướng giữa chừng.

✨ Lý tưởng cho: Các nhóm đa chức năng triển khai các chiến dịch yêu cầu thông điệp thống nhất và mục tiêu có thể đo lường được.

👀 Thông tin thú vị: Chỉ mất 0,05 giây để người dùng hình thành ý kiến về thương hiệu của bạn. Thông điệp của bạn phải truyền tải giá trị ngay lập tức.

3. Mẫu nhận diện thương hiệu ClickUp cho khung truyền tải thông điệp thương hiệu nhất quán

Tải mẫu miễn phí Xác định giọng điệu thương hiệu và xây dựng câu chuyện thương hiệu mạnh mẽ bằng Mẫu nhận diện thương hiệu của ClickUp

Nhà thiết kế của bạn vừa cập nhật logo, copywriter của bạn đang sử dụng giọng điệu khác trên mạng xã hội và tài liệu bán hàng của bạn mô tả sản phẩm theo cách khác với trang chủ. Nghe quen không? Sự không nhất quán này xảy ra khi các nhóm không có nguồn thông tin chung về thông điệp và bản sắc thương hiệu.

Mẫu Nhận diện thương hiệu ClickUp cung cấp cho các nhóm một không gian tập trung, có thể chỉnh sửa để xác định và chia sẻ những gì thương hiệu đại diện — bằng hình ảnh và lời nói.

Ngoài hình ảnh, mẫu còn giúp bạn xác định giọng điệu thương hiệu, xây dựng câu chuyện thương hiệu mạnh mẽ và phác thảo khung truyền tải thông điệp thương hiệu.

✨ Lý tưởng cho: Các công ty khởi nghiệp hoặc nhóm đang phát triển muốn chính thức hóa bản sắc thương hiệu để mở rộng thông điệp một cách nhất quán trên các hàm và nền tảng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu thông điệp của bạn không gây ấn tượng, chiến dịch marketing của bạn cũng sẽ không thành công. Đọc "Tạo chiến lược truyền thông marketing hiệu quả" để học cách truyền tải thông điệp đúng cách, đúng lúc, mọi lúc.

4. Mẫu hướng dẫn thương hiệu ClickUp cho hình ảnh và giọng điệu thương hiệu

Tải mẫu miễn phí Ghi lại những điều nên và không nên làm trong bản sắc thương hiệu của bạn với Mẫu hướng dẫn thương hiệu ClickUp

Hình ảnh và giọng điệu của thương hiệu không nên thay đổi tùy thuộc vào người tạo nội dung, nhưng nếu không có hướng dẫn dễ tiếp cận, điều đó sẽ xảy ra. Đặc biệt là với các nhà thiết kế tự do hoặc nhà văn mới, sự không nhất quán sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Mẫu Hướng dẫn thương hiệu ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung các thông điệp thương hiệu, yếu tố hình ảnh và quy tắc sử dụng của bạn trên một bảng trắng hợp tác. Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp làm việc với nhiều cộng tác viên hoặc thường xuyên tiếp nhận thành viên mới.

Ngoài ra, sự hợp tác nhóm theo thời gian thực giúp việc cập nhật trở nên dễ dàng và mọi người luôn đồng bộ với nhau.

✨ Lý tưởng cho: Các nhóm quản lý nhiều người tạo nội dung hoặc đại lý, đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trong thiết kế, tiếp thị và các tài sản hướng đến khách hàng.

🤝 Mẹo hữu ích: Nếu giao tiếp thời gian thực là ưu tiên hàng đầu, ClickUp là không gian làm việc hoàn hảo cho nhóm của bạn. Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách ClickUp hỗ trợ phản hồi và phản hồi tức thì:

📖 Đọc thêm: Ví dụ về hướng dẫn thương hiệu để giúp xây dựng thương hiệu truyền cảm hứng

5. Mẫu kế hoạch truyền thông ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại mọi thông tin liên lạc mà nhóm của bạn cần truyền đạt với Mẫu kế hoạch truyền thông của ClickUp

Bạn đang ra mắt bản cập nhật sản phẩm, nhưng bộ phận kỹ thuật đã chia sẻ tin tức trước khi bộ phận tiếp thị hoàn thiện thông điệp. Bộ phận bán hàng phát hiện ra từ khách hàng rằng bộ phận hỗ trợ chưa được thông báo. Hiện tượng này xảy ra khi các kế hoạch truyền thông tồn tại trong các silo.

Mẫu Kế hoạch Truyền thông ClickUp được xây dựng chính xác cho trường hợp này. Nó giúp các nhóm phối hợp các thông điệp nội bộ và bên ngoài xung quanh các mục tiêu, dòng thời gian và trách nhiệm chung. Thay vì các email rải rác và các cuộc họp gấp rút vào phút chót, bạn sẽ có được một luồng truyền thông có cấu trúc, giúp mọi người thống nhất ngay từ đầu.

✨ Lý tưởng cho: Các nhóm đa chức năng quản lý các hoạt động ra mắt, sáng kiến hoặc truyền thông thay đổi đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ phận và các nhóm cổ đông.

📮 ClickUp Insight: Theo nghiên cứu của chúng tôi, 27% chuyên gia gặp khó khăn với các cuộc họp thiếu sự theo dõi, dẫn đến mất các mục hành động, công việc chưa hoàn thành và giảm năng suất. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn với các phương pháp theo dõi kém. Khảo sát về giao tiếp trong nhóm của chúng tôi cho thấy gần 40% số người được hỏi theo dõi các mục hành động bằng tay, một phương pháp vừa tốn thời gian vừa dễ xảy ra lỗi. 38% khác sử dụng các hệ thống không nhất quán, làm tăng khả năng xảy ra hiểu lầm và bỏ lỡ thời hạn. ClickUp giải quyết vấn đề này với tính năng rõ ràng tích hợp sẵn: ngay lập tức biến các quyết định trong cuộc họp thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được — ngay trong nền tảng nơi tất cả công việc của bạn được lưu trữ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gặp khó khăn trong việc duy trì sự nhất quán của thông điệp thương hiệu trên các kênh? Học cách sử dụng AI để tạo chiến lược thương hiệu của bạn.

6. Mẫu tin nhắn tức thì ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nhóm của bạn đang phải gánh vác những truy vấn lặp đi lặp lại? Chuyển sang Mẫu tin nhắn tức thì của ClickUp

Nhóm thành công của khách hàng đang trả lời các truy vấn trên Slack, bộ phận bán hàng đang liên hệ với khách hàng tiềm năng trên LinkedIn và các câu hỏi nội bộ nằm rải rác trên năm công cụ khác nhau. Các tin nhắn bị bỏ lỡ, các phản hồi không nhất quán và không ai chắc chắn về nội dung thực tế. Đây là lúc Mẫu tin nhắn tức thì của ClickUp phát huy tác dụng.

Được thiết kế cho các nhóm phụ thuộc vào giao tiếp nhanh chóng hàng ngày, mẫu này mang lại cấu trúc cho tin nhắn tức thời. Mẫu này tập trung các chủ đề cuộc hội thoại, giúp duy trì giọng điệu thương hiệu nhất quán và đảm bảo các thông điệp quan trọng được theo dõi, không bị mất trong quá trình cuộn. Đối với các công ty mong muốn mở rộng quy mô hỗ trợ hoặc bán hàng mà không mất kiểm soát về giọng điệu hoặc độ chính xác, đây là một giải pháp thiết thực.

✨ Lý tưởng cho: Các nhóm quản lý lượng thông tin liên lạc lớn trên nhiều công cụ, nơi tính nhất quán của thông điệp, trả lời nhanh và hiển thị nội bộ là rất quan trọng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc trình bày một câu chuyện sản phẩm hấp dẫn để giúp bạn nổi bật, ClickUp Brai n sẽ giúp bạn tạo ra thông điệp thương hiệu nhất quán, nêu bật lợi thế cạnh tranh, sử dụng ngôn ngữ của khán giả và làm cho sự ra mắt của bạn trở nên đáng nhớ. Hãy thử gợi ý ClickUp Brain bằng một câu như: Tạo và tinh chỉnh chiến lược truyền tải thông điệp sản phẩm trong vài giây, trực tiếp từ bảng điều khiển nhiệm vụ của bạn bằng ClickUp Brain

7. Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ nguyên các trụ cột truyền thông của bạn với Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp

Giả sử bạn đang triển khai ba chiến dịch cùng một lúc: một cho email, một cho mạng xã hội và một cho sự kiện. Mỗi chiến dịch có người phụ trách, tài sản, thời hạn và chỉ số khác nhau. Nếu không có hệ thống để quản lý tất cả, mọi việc sẽ trở nên lộn xộn: công việc bị bỏ sót, thông điệp bị lệch hướng và báo cáo trở thành phỏng đoán.

Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị ClickUp được thiết kế để giải quyết thách thức này. Mẫu này tập trung hóa việc lập kế hoạch, thực thi và theo dõi để mang lại cấu trúc cho các hoạt động chiến dịch của bạn.

Không giống như các bảng dự án cơ bản, mẫu này sắp xếp chiến lược tiếp thị, công việc và thông tin chi tiết về hiệu suất của bạn ở một nơi, ngay cả trong các nỗ lực tiếp thị đa kênh phức tạp. Điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng lập bản đồ dòng thời gian, phân công trách nhiệm và đo lường kết quả.

✨ Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị phải xử lý nhiều chiến dịch đồng thời và cần cấu trúc, hiển thị và sự thống nhất trong chiến lược.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn với việc xây dựng thương hiệu không nhất quán trong nội dung của mình? Cách tạo hướng dẫn phong cách cho thương hiệu của bạn sẽ chỉ cho bạn cách thống nhất hình ảnh và giọng điệu của thương hiệu mọi lúc.

8. Mẫu báo cáo ma trận truyền thông ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cải thiện khả năng hiển thị cho thông điệp thương hiệu, kế hoạch chiến dịch và mục tiêu dự án với Mẫu báo cáo ma trận truyền thông ClickUp

Đôi khi, các vấn đề về giao tiếp không rõ ràng: Các bên liên quan thường bỏ lỡ các cập nhật quan trọng, hai nhóm vô tình làm trùng công việc và một thông điệp quan trọng không bao giờ đến được người nhận. Những khoảng trống này không phải lúc nào cũng xuất phát từ ý định xấu. Chúng là kết quả của luồng giao tiếp không rõ ràng.

Mẫu báo cáo ma trận truyền thông ClickUp giúp các nhóm phát hiện những điểm mù này trước khi chúng ảnh hưởng đến việc thực thi.

Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan trực quan về ai đang nói chuyện với ai, tần suất và những khoảng trống có thể tồn tại. Điều này đặc biệt có giá trị đối với các nhóm đa chức năng hoặc các tổ chức hoạt động trong môi trường hỗn hợp hoặc phân phối, các bản cập nhật không chính thức có thể dễ dàng bỏ qua những cá nhân cần chúng nhất.

✨ Lý tưởng cho: Trưởng bộ phận và quản lý dự án cần có cái nhìn tổng quan về luồng giao tiếp để ngăn chặn tắc nghẽn.

📖 Đọc thêm: Cách thúc đẩy sự tin tưởng và giao tiếp trong các nhóm ảo

Và không chỉ là lý thuyết. Như Deanna Connolly từ Foundry Commercial đã chia sẻ:

ClickUp cho phép chúng tôi CHUYỂN nhanh chóng các dự án cho nhau, DỄ DÀNG kiểm tra trạng thái của các dự án và cho người giám sát của chúng tôi biết khối lượng công việc của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần phải làm phiền chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn đã tiết kiệm được một ngày mỗi tuần nhờ sử dụng ClickUp, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Số lượng email đã GIẢM ĐÁNG KỂ.

ClickUp cho phép chúng tôi CHUYỂN dự án cho nhau một cách NHANH CHÓNG, KIỂM TRA trạng thái dự án một cách DỄ DÀNG và cho người giám sát của chúng tôi biết khối lượng công việc của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần phải làm phiền chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn đã tiết kiệm được một ngày mỗi tuần nhờ sử dụng ClickUp, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Số lượng email đã GIẢM ĐÁNG KỂ.

9. Mẫu kế hoạch hành động ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thúc đẩy kế hoạch của bạn từ bảng trắng vào thế giới thực bằng cách sử dụng Mẫu kế hoạch hành động của ClickUp

Bạn đã hoàn thiện chiến lược truyền thông sau nhiều tuần điều chỉnh, nhưng giờ đây nhóm của bạn lại bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Khoảng cách giữa chiến lược và thực thi là điều thường thấy, đặc biệt là khi triển khai các chiến dịch mới, đổi thương hiệu hoặc cập nhật thông điệp.

Mẫu Kế hoạch hành động ClickUp giúp các nhóm biến sự rõ ràng đó thành hành động.

Được thiết kế để thúc đẩy các sáng kiến từng bước, mẫu này chia nhỏ mục tiêu thành các công việc, chỉ định người phụ trách và cài đặt dòng thời gian để bạn có thể triển khai khung truyền tải thông điệp thương hiệu hiệu quả mà không mất đà.

✨ Lý tưởng cho: Các nhóm dịch các chiến lược truyền thông cấp cao thành các hành động cụ thể, có thể theo dõi trên các bộ phận và kênh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn nghĩ sản phẩm của mình sẽ tự bán được? Hãy suy nghĩ lại. Lập kế hoạch tiếp thị hiệu quả cho phép bạn biến chiến lược thành sự tăng trưởng ổn định, từng bước một.

10. Mẫu GTM của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo toàn bộ nhóm của bạn làm việc theo một kế hoạch chung với Mẫu GTM của ClickUp

Bạn đang ra mắt một sản phẩm mới và áp lực đang đè nặng! Bộ phận tiếp thị cần thông điệp, bộ phận bán hàng cần tài liệu hỗ trợ, còn ban lãnh đạo cần xem kế hoạch. Mẫu GTM của ClickUp giúp các nhóm đa chức năng thống nhất về khách hàng mục tiêu, vạch ra vị trí, xây dựng dòng thời gian và đảm bảo tất cả các thành phần ra mắt được đồng bộ hóa.

Không giống như các mẫu công việc hoặc bản tóm tắt, mẫu này kết nối các quyết định chiến lược với sự rõ ràng trong thực thi, giúp bạn kiểm soát câu chuyện.

✨ Lý tưởng cho: Các trưởng nhóm sản phẩm, tăng trưởng và tiếp thị xây dựng kế hoạch tiếp thị có cấu trúc với thông điệp thống nhất.

📖 Đọc thêm: Ví dụ về Bộ công cụ thương hiệu để truyền cảm hứng cho việc xây dựng bộ công cụ của riêng bạn

11. Mẫu truyền thông nội bộ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo tất cả các nhóm luôn đồng bộ với nhau bằng Mẫu truyền thông nội bộ ClickUp

Khi các cập nhật nội bộ không đến được tất cả mọi người, các nhóm sẽ mất đồng bộ. Mẫu Truyền thông nội bộ của ClickUp giúp ngăn chặn điều đó. Mẫu này tập hợp tất cả các tin nhắn nội bộ vào một không gian tập trung dễ truy cập, hỗ trợ tính minh bạch và sự phối hợp giữa các bộ phận.

Mẫu chiến lược truyền thông này lý tưởng để cấu trúc các bản cập nhật và củng cố tiếng nói thương hiệu của bạn trong nội bộ.

✨ Lý tưởng cho: Bộ phận vận hành, nhân sự và trưởng nhóm quản lý tin nhắn nội bộ và cập nhật giữa các phòng ban để giữ cho nhân viên luôn được thông tin.

👀 Thông tin thú vị: Não bộ của bạn thích câu chuyện hơn số liệu thống kê; nó giải phóng oxytocin (hormone tin tưởng) khi bạn nghe một thông điệp thương hiệu hấp dẫn. Đó là lý do tại sao "tính năng" không bán được hàng, nhưng cảm xúc thì có.

12. Mẫu kế hoạch truyền thông sự cố ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tận hưởng cấu trúc tích hợp để cập nhật thông tin cho các bên liên quan, kế hoạch hành động và phê duyệt thông điệp với Mẫu kế hoạch truyền thông sự cố của ClickUp

Đã 3 giờ chiều thứ Ba, và trang web của bạn bị sập. Bộ phận tiếp thị nghe tin này trên Twitter. Bộ phận hỗ trợ khách hàng bị ngập trong các cuộc gọi. Ban lãnh đạo không biết gì. Khi sự cố xảy ra, việc truyền thông kém chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Mẫu Kế hoạch Truyền thông Sự cố của ClickUp giúp bạn ngăn chặn tình trạng này.

Mẫu này cung cấp cho nhóm của bạn một khung sẵn sàng để phản hồi nhanh chóng và giao tiếp rõ ràng. Bạn có thể xác định vai trò, thiết lập giao thức giao tiếp và đảm bảo rằng cả các bên liên quan nội bộ và khách hàng hiện tại đều nhận được thông tin cập nhật kịp thời và chính xác.

Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các nhóm quản lý các vấn đề kỹ thuật, sự cố dịch vụ hoặc rủi ro danh tiếng.

✨ Lý tưởng cho: Các nhóm vận hành, CNTT và truyền thông quản lý phản ứng sự cố, những người cần truyền tải thông điệp có cấu trúc, đáng tin cậy trong tình huống áp lực.

📖 Xem thêm: Công cụ tốt nhất cho Thiết kế tư duy

Bạn đã nhận được thông điệp, giờ hãy nhấp vào ClickUp

Hãy thành thật: việc truyền tải thông điệp đúng cách là không dễ dàng. Có phải bạn cũng thấy thách thức khi đảm bảo mọi người truyền tải thông điệp của bạn một cách thống nhất?

Cho dù bạn đang ra mắt sản phẩm hay chỉ muốn đảm bảo rằng bộ phận thiết kế, bán hàng và hỗ trợ sử dụng cùng một ngôn ngữ, chiến lược truyền thông của bạn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của thương hiệu.

Đó là lý do tại sao một hệ thống có cấu trúc lại quan trọng. Các mẫu ClickUp là những khung công tác sống động giúp giữ cho thông điệp cốt lõi, đề xuất giá trị và chiến dịch của bạn được thống nhất giữa tất cả các nhóm.

Tóm lại: ít trao đổi qua lại hơn. Ít tin nhắn bị bỏ sót hơn. Có nhiều thời gian hơn để xây dựng câu chuyện thương hiệu thực sự ấn tượng bằng cách đăng ký ClickUp miễn phí!