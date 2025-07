Cách chọn và triển khai các nguyên mẫu thương hiệu của bạn (+ví dụ)

Bạn có biết những thương hiệu đặc biệt đó, những thương hiệu khiến bạn cảm thấy như họ hiểu bạn? Những thương hiệu mà bạn tự nhiên bị thu hút? Bạn gần như cảm thấy họ là một phần của vòng tròn của bạn và thuộc về bạn.

Điều gì thu hút chúng ta đến với những thương hiệu này? Là những câu quảng cáo thông minh hay chỉ là thiết kế nhận diện thương hiệu tuyệt vời? Hay là điều gì đó hơn thế nữa? Lý do thực sự đằng sau kết nối này là các nguyên mẫu thương hiệu.

Mười hai mẫu hình thương hiệu khai thác cảm xúc và bản năng chung của con người, mang đến cho thương hiệu một cách thức mạnh mẽ để kết nối với khán giả. Bằng cách xác định mẫu hình cốt lõi của thương hiệu, bạn có thể xây dựng một tính cách thương hiệu gây được sự đồng cảm sâu sắc với mọi người.

Hãy cùng khám phá cách các mẫu hình này định hình mối quan hệ của chúng ta với thương hiệu và cách bạn có thể sử dụng chúng để mang lại lợi thế cho mình.

⏰Tóm tắt 60 giây Kiểu mẫu thương hiệu là những nhân vật đại diện cho bản sắc, giọng nói và sức hấp dẫn cảm xúc của thương hiệu. Chúng khai thác những cảm xúc và bản năng chung của con người, giúp thương hiệu kết nối sâu sắc với khán giả của mình

12 mẫu nhân vật thương hiệu cơ bản bao gồm: Ngây thơ : Thể hiện sự trong sáng và lạc quan (ví dụ: Dove) Khám phá : Khuyến khích phiêu lưu và khám phá (ví dụ: The North Face) Hiền triết : Tập trung vào kiến thức và chuyên môn (ví dụ: TED Talks) Anh hùng : Truyền cảm hứng về sức mạnh và thành tựu (ví dụ: Nike) Kẻ ngoài vòng pháp luật : Thách thức các chuẩn mực và ủng hộ sự nổi loạn (ví dụ: Harley-Davidson) Pháp sư : Mang đến sự sáng tạo và biến đổi (ví dụ: Disney) Người bình thường : Dễ gần gũi và đáng tin cậy (ví dụ: IKEA) Người yêu : Tôn vinh niềm đam mê và kết nối (ví dụ: Tiffany & Co.) Jester : Mang lại sự hài hước và vui vẻ (ví dụ: Old Spice) Caregiver : Tập trung vào nuôi dưỡng và hỗ trợ (ví dụ: Pampers) Ruler : Truyền tải quyền lực và khả năng lãnh đạo (ví dụ: Rolex) Creator : Khuyến khích trí tưởng tượng và sự đổi mới (ví dụ: Apple)

Innocent : Thể hiện sự trong sáng và lạc quan (ví dụ: Dove)

Khám phá : Khuyến khích sự phiêu lưu và khám phá (ví dụ: The North Face)

Sage : Tập trung vào kiến thức và chuyên môn (ví dụ: TED Talks)

Anh hùng : Tạo cảm hứng về sức mạnh và thành công (ví dụ: Nike)

Outlaw : Thách thức các quy tắc và ủng hộ sự nổi loạn (ví dụ: Harley-Davidson)

Phù thủy : Mang lại sự sáng tạo và biến đổi (ví dụ: Disney)

Everyman : Dễ đồng cảm và đáng tin cậy (ví dụ: IKEA)

Người yêu : Tôn vinh niềm đam mê và kết nối (ví dụ: Tiffany & Co. )

Jester : Mang lại sự hài hước và vui nhộn (ví dụ: Old Spice)

Người chăm sóc : Tập trung vào nuôi dưỡng và hỗ trợ (ví dụ: Pampers)

Ruler : Thể hiện uy quyền và sự lãnh đạo (ví dụ: Rolex)

Người tạo : Khuyến khích trí tưởng tượng và sự đổi mới (ví dụ: Apple)

Để triển khai nguyên mẫu thương hiệu, hãy hiểu giá trị cốt lõi và sứ mệnh của thương hiệu để định hình chiến lược tiếp thị. Sau đó, đảm bảo thông điệp của thương hiệu phù hợp với cảm xúc mà nguyên mẫu của bạn gợi lên

Tránh kết hợp quá nhiều mẫu nhân vật, và giữ thông điệp đơn giản. Thực hiện nghiên cứu thị trường để tạo sự đồng cảm với đối tượng mục tiêu. Thường xuyên đánh giá lại các kênh truyền thông để đảm bảo sự nhất quán

Sử dụng ClickUp để quản lý thương hiệu. ClickUp giúp tích hợp nguyên mẫu của bạn vào mọi khía cạnh của chiến lược thương hiệu, đảm bảo tính nhất quán trên tất cả các điểm tiếp xúc với các tính năng tự động hóa, bảng điều khiển và thông tin chi tiết từ AI

Hiểu về các mẫu nhân vật thương hiệu

Kiểu mẫu thương hiệu đại diện cho thương hiệu của bạn như một nhân cách được thúc đẩy bởi những mong muốn cơ bản của con người. Hãy nghĩ về nó như là kiểu tính cách của thương hiệu, tạo nên bản sắc, giọng nói và sức hấp dẫn cảm xúc của thương hiệu. Các mẫu hình thương hiệu khai thác các nhu cầu cơ bản của con người về an toàn, quyền lực và thuộc về để xây dựng kết nối cảm xúc mạnh mẽ với khán giả. Chúng phản ánh một khái niệm hoặc cảm xúc vượt thời gian, vượt qua rào cản văn hóa và thế hệ.

Ví dụ, mẫu hình Anh hùng — vượt qua thử thách để trở thành người giỏi nhất — được mọi người hiểu rõ. Các thương hiệu như Nike khai thác mẫu hình này bằng cách kể những câu chuyện gây xúc động sâu sắc cho mọi người. Kết nối này nói trực tiếp đến bản chất con người, khiến thương hiệu trở nên phù hợp với mọi nền văn hóa.

🧠Thông tin thú vị: Carl Jung đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của các mẫu nhân vật thương hiệu thông qua lý thuyết tâm lý học về vô thức tập thể và sự hiểu biết về biểu tượng của ông. Ông đã đưa ra lý thuyết rằng con người sử dụng biểu tượng để hiểu các khái niệm phức tạp và rằng một số đặc điểm tính cách và mô hình phổ quát tồn tại xuyên suốt các nền văn hóa. Carol S. Pearson, một tác giả nổi tiếng, đã phát triển mô hình mẫu nhân vật và xác định 12 mẫu nhân vật trong cuốn sách Awakening the Heroes Within.

12 Kiểu mẫu thương hiệu cốt lõi

Hãy cùng khám phá 12 mẫu nhân vật thương hiệu này và cách chúng có thể định hình chiến lược thương hiệu của bạn.

Innocent: Kiểu mẫu thương hiệu Innocent thể hiện sự trong sáng, lạc quan và đơn giản. Nó thu hút đối tượng khách hàng tìm kiếm hạnh phúc và hoài niệm.

Ví dụ, Dove quảng bá vẻ đẹp tự nhiên như một phần của chiến lược thương hiệu ngây thơ, trong khi Aveeno nhấn mạnh các thành phần tinh khiết và tự nhiên trong các sản phẩm chăm sóc da và tóc của mình.

Khám phá: Các thương hiệu thuộc mẫu nhân vật này khuyến khích tinh thần phiêu lưu, tò mò và khám phá. Chúng thu hút những người yêu thích vượt qua giới hạn.

The North Face truyền cảm hứng cho sự khám phá với slogan "Never Stop Exploring". Các thương hiệu như Jeep và National Geographic cũng là những ví dụ điển hình cho kiểu mẫu mạo hiểm này.

Sage: Tập trung vào kiến thức và chuyên môn, chiến lược thương hiệu Sage giáo dục và hướng dẫn khán giả đưa ra quyết định thông minh. Những thương hiệu này xây dựng niềm tin bằng cách cung cấp những thông tin giá trị.

Các thương hiệu khôn ngoan như TED Talks chia sẻ những ý tưởng mạnh mẽ, còn Discovery Channel thu hút người xem bằng những câu chuyện mang tính giáo dục.

Hero: Được nhiều thương hiệu thể thao sử dụng, chiến lược thương hiệu Hero hướng đến việc truyền cảm hứng và trao quyền bằng cách thể hiện sức mạnh, sự kiên trì và thành công.

Ví dụ, khẩu hiệu "Just Do It" của Nike thúc đẩy hành động, Gatorade thúc đẩy sự kiên cường và hiệu suất, trong khi Under Armour tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên với khẩu hiệu "Protect This House".

Outlaw: Kiểu mẫu Outlaw thách thức các quy tắc và phát triển mạnh mẽ nhờ sự nổi loạn. Nó thu hút những đối tượng khán giả tìm kiếm những lựa chọn táo bạo.

Ví dụ về những thương hiệu như vậy, Harley-Davidson đại diện cho sự tự do, trong khi Supreme thể hiện thời trang phản văn hóa.

Phù thủy: Chiến lược thương hiệu Phù thủy tập trung vào sự sáng tạo và biến đổi, mang đến những giải pháp sáng tạo hoặc trải nghiệm phi thường.

Ví dụ, Disney tạo ra những thế giới đầy mê hoặc, còn Dyson tái tạo công nghệ gia dụng với những thiết kế tiên tiến.

👀Bạn có biết? Các doanh nghiệp đại diện cho mẫu thương hiệu Magician thường sử dụng sự kết hợp giữa màu đỏ, đen và trắng trong chiến lược xây dựng thương hiệu của mình. Màu đỏ tượng trưng cho đam mê và khát vọng, màu đen truyền tải sức mạnh và sự tinh tế, còn màu trắng biểu thị sự tinh khiết và rõ ràng.

Everyman: Dễ đồng cảm và đáng tin cậy, nguyên mẫu Everyman thu hút các giá trị phổ quát về sự tin tưởng và sự đơn giản. Họ kết nối bằng cách đáp ứng các nhu cầu hàng ngày.

Thương hiệu Everyman, IKEA, đơn giản hóa việc trang trí nội thất, và Levi's với denim kinh điển có sức hút vượt thời gian.

Người yêu: Niềm đam mê, kết nối và sự nuông chiều là những yếu tố định nghĩa chiến lược thương hiệu người yêu. Các thương hiệu người yêu tôn vinh những trải nghiệm cảm xúc hoặc gợi cảm.

Ví dụ, Tiffany & Co. gợi lên sự lãng mạn, còn Häagen-Dazs thì quyến rũ với kem cao cấp.

Jester: Các thương hiệu Jester mang đến sự hài hước và vui nhộn trong thông điệp của mình. Họ hướng đến việc giải trí và tạo ra cảm giác vui vẻ cho khán giả.

Quảng cáo độc đáo của Old Spice và các ký tự hoạt hình của M&M's là những ví dụ nổi bật cho kiểu mẫu vui tươi này.

Người chăm sóc: Tập trung vào việc nuôi dưỡng và hỗ trợ, các thương hiệu Người chăm sóc ưu tiên sự an toàn và thoải mái. Họ xây dựng lòng trung thành thông qua sự quan tâm chân thành.

Là một thương hiệu chăm sóc, Pampers cam kết mang đến sự chăm sóc đáng tin cậy cho bé, trong khi Habitat for Humanity tập trung vào các giải pháp nhà ở cho cộng đồng.

Thước: Kiểu mẫu Thước truyền tải sự uy quyền và khả năng lãnh đạo, thu hút những người coi trọng sự kiểm soát và sự tinh tế.

Cartier và Rolex tượng trưng cho sức mạnh và sự sang trọng với thiết kế vượt thời gian.

👀Bạn có biết? Đồng hồ Rolex là một trong những đồng hồ được mong muốn nhất trên thế giới. Những nhà thám hiểm như Sir Edmund Hillary thậm chí còn đeo đồng hồ này khi chinh phục đỉnh Everest vào năm 1953.

Người tạo: Khuyến khích trí tưởng tượng và sự đổi mới, các thương hiệu Người tạo truyền cảm hứng cho sự thể hiện bản thân và tính độc đáo

Thương hiệu người tạo, Apple, thúc đẩy sự sáng tạo trong công nghệ, và Crayola khơi dậy khả năng nghệ thuật cho mọi lứa tuổi

Cũng nên đọc: Mẫu miễn phí về xây dựng thương hiệu cho các nhóm tiếp thị và sáng tạo

Áp dụng các mẫu hình thương hiệu vào kinh doanh của bạn

Hiểu được mẫu hình thương hiệu của bạn chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo là lồng ghép nó vào hoạt động tiếp thị, truyền thông và vận hành của bạn để tạo ra trải nghiệm thương hiệu hiệu quả, gây được sự đồng cảm với khán giả.

Với một ứng dụng toàn diện cho công việc như ClickUp, bạn có thể tích hợp mẫu hình của mình vào mọi khía cạnh của chiến lược thương hiệu một cách liền mạch. Bằng cách kết hợp các dự án, kiến thức và trò chuyện của bạn trong một nền tảng được hỗ trợ bởi AI, ClickUp cho Marketing giúp các nhóm lập kế hoạch, cộng tác và thực hiện một cách chính xác. Nó đảm bảo tính cách thương hiệu của bạn luôn tỏa sáng nhất quán trên tất cả các điểm tiếp xúc.

Hãy cùng tìm hiểu cách triển khai mẫu hình thương hiệu của bạn một cách liền mạch và hiệu quả bằng cách sử dụng ClickUp làm nền tảng quản lý thương hiệu.

1. Xác định mẫu nhân vật thương hiệu của bạn

Bắt đầu bằng cách hiểu thương hiệu của bạn đại diện cho điều gì. Xem xét các giá trị cốt lõi, cơ sở khách hàng và sứ mệnh tổng thể của bạn. Ví dụ, nếu bạn ưu tiên sự phiêu lưu, khám phá và vượt qua giới hạn, bạn có thể là mẫu hình nhà thám hiểm.

Hiểu rõ mẫu hình thương hiệu của bạn sẽ giúp định hình từng phần trong chiến lược tiếp thị của bạn. Bạn muốn hình ảnh kinh doanh của mình phản ánh thông điệp nhất quán, gây được sự đồng cảm với khán giả.

2. Đồng bộ hóa chiến lược marketing của bạn với mẫu nhân vật thương hiệu

Kiểu mẫu thương hiệu của bạn sẽ ảnh hưởng đến cách bạn định vị mình trên thị trường. Ví dụ, nếu bạn đang làm việc với các thương hiệu Anh hùng, các chiến dịch tiếp thị của bạn nên tập trung vào việc thể hiện sức mạnh, vượt qua thách thức và trao quyền cho mọi người.

Khóa học là làm cho thông điệp của thương hiệu phù hợp với cảm xúc mà mẫu hình của bạn gợi lên. Khi chiến lược của bạn tạo được sự đồng cảm với khán giả, nó sẽ xây dựng lòng trung thành và sự nhận diện.

Sử dụng ClickUp để ghi chép và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị của bạn

Quản lý thương hiệu hiệu quả đòi hỏi phải luôn đồng điệu với mẫu hình thương hiệu của bạn và điều chỉnh theo sự thay đổi của đối tượng khách hàng.

Xem mục tiêu của nhóm và trạng thái dự án với Bảng điều khiển ClickUp

ClickUp hỗ trợ quá trình này bằng cách tập trung toàn bộ chiến lược thương hiệu của bạn, mang đến cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn toàn mọi khía cạnh của nỗ lực tiếp thị. Lập kế hoạch chiến dịch, theo dõi tiến độ và hợp tác liền mạch trong mọi hoạt động, từ tài sản sáng tạo đến truyền thông, đảm bảo tính nhất quán trên tất cả các kênh.

Dưới đây là cách thực hiện:

1. Biến kế hoạch chiến lược thành các bước thực hiện

Đơn giản hóa việc tạo/lập và triển khai nguyên mẫu thương hiệu của bạn với Nhiệm vụ ClickUp

Chia nhỏ chiến lược tiếp thị của bạn thành các nhiệm vụ và công việc con ClickUp rõ ràng, có thể theo dõi. Từ định vị thương hiệu cấp cao đến thực hiện chiến dịch chi tiết, các nhiệm vụ ClickUp giúp đảm bảo mọi bước được tổ chức, phân công và phù hợp với mục tiêu tổng thể của bạn.

Sự nhất quán của thương hiệu bắt đầu từ quy trình làm việc có cấu trúc. Sử dụng Nhiệm vụ ClickUp để nhúng nguyên mẫu thương hiệu của bạn vào hoạt động hàng ngày. Ví dụ:

Nếu thương hiệu của bạn theo kiểu mẫu Anh hùng , hãy cấu trúc các công việc liên quan đến chiến dịch xung quanh những thông điệp táo bạo, truyền cảm hứng và cách kể chuyện bằng hình ảnh mạnh mẽ

Nếu bạn phù hợp với kiểu mẫu Người chăm sóc, hãy tạo các công việc giao tiếp với khách hàng nhấn mạnh sự tin tưởng, đồng cảm và hỗ trợ

Với ClickUp, mọi tài sản tiếp thị — cho dù là chiến dịch, bài đăng trên mạng xã hội hay quảng cáo — đều củng cố bản sắc thương hiệu của bạn.

2. Sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp để theo dõi sự phù hợp của nguyên mẫu

Để đảm bảo các công việc của bạn phù hợp với tính cách thương hiệu, bạn phải làm hơn là chỉ sắp xếp chúng. Điều này đảm bảo rằng mỗi dự án, dù lớn hay nhỏ, đều phản ánh nhất quán bản chất của thương hiệu bạn.

Sắp xếp công việc theo nhu cầu của bạn với Trường Tùy chỉnh ClickUp

Trường Tùy chỉnh ClickUp cho phép bạn điều chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình. Bạn có thể tạo Trường Tùy chỉnh để có chiến lược thương hiệu nhất quán, theo dõi kiểu mẫu mà mỗi nhiệm vụ hoặc chiến dịch hỗ trợ.

Nếu có điều gì đó không phù hợp hoặc cần điều chỉnh, bạn có thể dễ dàng thực hiện những thay đổi đó trước khi tiếp tục.

Hợp tác với nhóm của bạn là điều cần thiết khi điều chỉnh chiến lược tiếp thị phù hợp với mẫu hình của bạn. Tài liệu ClickUp giúp bạn sắp xếp ý tưởng, hình ảnh, tệp tin và liên kết của bạn ở một nơi.

Làm việc với nhóm của bạn trong ClickUp Docs để ghi lại nguyên mẫu và chiến lược thương hiệu của bạn một cách hợp tác

Trong Tài liệu, bạn có thể tạo các trang lồng nhau, nhúng dấu trang và sử dụng các tùy chọn định dạng khác nhau để làm cho câu chuyện thương hiệu của bạn trở nên sống động. Công cụ này lý tưởng cho các nhà quản lý thương hiệu, những người soạn thảo hướng dẫn thương hiệu, thu thập phản hồi trong thời gian thực và cập nhật nhanh chóng.

Bạn có thể gắn thẻ thành viên nhóm trong bình luận, phân công công việc và giữ mọi người đồng nhất với thông điệp cốt lõi của thương hiệu.

Ngoài ra, ClickUp Docs cho phép bạn chuyển đổi ghi chú hoặc văn bản trực tiếp thành các nhiệm vụ có thể theo dõi. Liên kết các nhiệm vụ và tài liệu giúp loại bỏ sự trùng lặp, tiết kiệm thời gian và giữ cho bản sắc thương hiệu của bạn nhất quán.

Để nâng cao chiến lược thương hiệu của bạn, Mẫu quản lý thương hiệu của ClickUp cho phép bạn lập kế hoạch chiến dịch rõ ràng và theo dõi tiến độ của nhiều sáng kiến cùng một lúc.

Tải xuống mẫu này Giúp mọi người đồng nhất quan điểm khi quản lý các mẫu thương hiệu với Mẫu quản lý thương hiệu của ClickUp

Dưới đây là những lợi ích của việc sử dụng mẫu quản lý thương hiệu:

Xây dựng một lộ trình rõ ràng để duy trì tính nhất quán của thương hiệu

Điều chỉnh tất cả các thông điệp phù hợp với giá trị cốt lõi của thương hiệu

Xác định các rủi ro tiềm ẩn và cơ hội phát triển

Theo dõi và giám sát hiệu suất thương hiệu hiệu quả hơn

Tất cả những gì bạn cần cho một chiến lược quản lý thương hiệu hiệu quả đều nằm trong tầm tay, tất cả trong một nơi.

Cũng nên đọc: Ví dụ về hướng dẫn thương hiệu để giúp xây dựng thương hiệu truyền cảm hứng

Các trường hợp nghiên cứu về việc triển khai thành công mẫu hình thương hiệu

Hãy cùng khám phá một số ví dụ nổi bật về nguyên mẫu thương hiệu để xem các công ty này đã định hình chiến lược xây dựng thương hiệu của mình một cách hiệu quả như thế nào:

Harley-Davidson

Harley-Davidson là ví dụ điển hình nhất về mẫu hình thương hiệu Outlaw. Thật khó để tưởng tượng một kẻ nổi loạn mà không hình dung ra họ đang ngồi trên một chiếc Harley. Thương hiệu này đã tạo ra một bản sắc mạnh mẽ đồng nghĩa với tự do và sự bất khuất.

Mặc dù không chiếm thị phần lớn như Honda, sự hiện diện nhất quán của thương hiệu Harley-Davidson khiến mọi chiến dịch của họ đều nổi bật. Ví dụ:

United We Will Ride, với sự tham gia của diễn viên Jason Momoa, đã thu hút hơn 500 triệu lượt xem

Long Way Up, với sự tham gia của Ewan McGregor và Charley Boorman, đã đạt hơn 56 triệu lượt xem

Các chiến dịch này minh họa sức mạnh của bánh xe mẫu nhân vật thương hiệu Harley khi được áp dụng vào thực tế.

🧠Thông tin thú vị: Trong thập niên 1950, Harley-Davidson phải tái thiết lập thương hiệu sau khi bị liên kết với các băng đảng, nhưng hãng đã tận dụng hình ảnh này để biến nó thành biểu tượng của tự do và nổi loạn.

Dyson

Dyson áp dụng một cách tiếp cận khác, thể hiện nguyên mẫu Magician (Pháp sư). Thương hiệu này đã cách mạng hóa máy hút bụi, biến chúng trở nên sang trọng, hấp dẫn và xứng đáng với giá thẻ.

Dyson nổi tiếng về sự sáng tạo không chỉ trong lĩnh vực thiết bị làm sạch mà còn trong mọi lĩnh vực, từ máy duỗi tóc đến máy lọc không khí. Điều này chứng tỏ một thương hiệu có thể tạo ra những giải pháp thay đổi cuộc sống mà vẫn trung thành với nguyên mẫu cốt lõi của mình. Công nghệ tiên tiến của Dyson thu hút những khách hàng tìm kiếm sự hiệu quả trong công việc hàng ngày.

🧠Thông tin thú vị: Máy hút bụi đầu tiên của Dyson được phát triển vào năm 1991 và phải đến năm 1993 mới được tung ra thị trường. Thiết kế không túi độc đáo, hoạt động dựa trên công nghệ tách ly tâm, đã đánh dấu một bước tiến lớn trong ngành. Ngày nay, thương hiệu này đã trở thành biểu tượng của các thiết bị gia dụng công nghệ cao kết hợp giữa tính thực tiễn và thiết kế sáng tạo.

Nike

Nike là nguyên mẫu thương hiệu Anh hùng điển hình. Thông qua những câu chuyện mạnh mẽ về sự kiên trì và chiến thắng, Nike truyền cảm hứng cho mọi người vượt qua giới hạn của bản thân. Từ vận động viên ưu tú đến người tiêu dùng bình thường, thông điệp của Nike rất rõ ràng: 'Just Do It. '

qua Krows Digital

Chiến dịch mang tính biểu tượng này đã thúc đẩy nhận thức về thương hiệu và đưa Nike lên đỉnh cao của ngành công nghiệp quần áo thể thao. Trong thập kỷ đầu tiên, chiến dịch này đã giúp tăng doanh số của Nike từ 877 triệu đô la lên 9,2 tỷ đô la. Khẩu hiệu này đã trở thành một câu thần chú về lối sống, thúc giục mọi người đối mặt với thách thức.

Chiến lược tiếp thị của Nike luôn nhất quán với các chỉ số KPI về nhận thức thương hiệu, đảm bảo vị trí thống trị của mình trong lĩnh vực trang phục thể thao. 'Just Do It' vẫn là một trong những chiến dịch quảng cáo lâu đời và hiệu quả nhất trong lịch sử, tượng trưng cho tinh thần của mẫu hình Anh hùng.

Adidas

Adidas, một mẫu hình thương hiệu Anh hùng mạnh mẽ, đứng ngang hàng với Nike với sứ mệnh chung là truyền cảm hứng cho sự vĩ đại. Trong khi Nike quảng bá chiến thắng, Adidas táo bạo tuyên bố: "Không có gì là không thể."

qua tạp chí eslogan

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2004 với Muhammad Ali làm đại sứ, chiến dịch này đã phát triển để truyền cảm hứng cho các vận động viên, nghệ sĩ và người tiêu dùng. Khẩu hiệu này thể hiện niềm tin của Adidas rằng thế giới đầy rẫy cơ hội, không có giới hạn. Đó là về sự kiên cường, sức mạnh và vượt qua thử thách.

Chiến dịch "Impossible is Nothing" của Adidas đã vươn tới hơn 50 quốc gia, với hơn một tỷ lượt xem và 18 triệu tương tác trên mạng xã hội. Chiến dịch này có sự tham gia của các vận động viên như Lionel Messi và Candace Parker, nhấn mạnh sự tập trung của Adidas vào sự đổi mới, uy tín và trao quyền cho cộng đồng.

Với những nỗ lực này, Adidas tiếp tục đại diện cho nguyên mẫu Anh hùng, chứng minh rằng mọi thách thức đều là cơ hội để đạt được vĩ đại.

Lợi ích của việc sử dụng mẫu nhân vật thương hiệu

Khi chọn được mẫu hình phù hợp, bạn sẽ giúp tạo ra một tính cách thương hiệu dễ nhận biết và gây được sự đồng cảm về mặt cảm xúc với khán giả. Kết nối này sẽ xây dựng lòng trung thành và tạo tiền đề cho việc xây dựng thương hiệu nhất quán trên tất cả các điểm tiếp xúc.

Dưới đây là một số lợi ích quan trọng nhất của việc sử dụng mẫu nhân vật thương hiệu.

1. Nâng cao nhận diện thương hiệu

Các thương hiệu đặc biệt luôn nổi bật, và các nguyên mẫu tạo ra một tính cách dễ nhận biết. Ví dụ, một thương hiệu Anh hùng luôn truyền tải sức mạnh, xây dựng kết nối vững chắc theo thời gian.

Với 50% người tiêu dùng ưa thích các thương hiệu dễ nhận biết, các công cụ như mẫu hướng dẫn phong cách đảm bảo tính nhất quán, giúp khán giả của bạn dễ dàng nhận diện và tin tưởng thương hiệu của bạn.

2. Kết nối cảm xúc với khán giả

Cảm xúc là yếu tố quyết định trong quyết định mua hàng, và các mẫu nhân vật thương hiệu đóng vai trò như bản thiết kế cảm xúc, giúp thương hiệu trở nên gần gũi và con người hơn.

Các mẫu nhân vật như Người Yêu và Nhà Thám Hiểm có sức ảnh hưởng sâu sắc, giúp xây dựng niềm tin và sự trung thành.

Với 76% người tiêu dùng hỗ trợ các thương hiệu mà họ cảm thấy có kết nối, một hướng dẫn phong cách phù hợp sẽ đảm bảo thông điệp của bạn luôn củng cố những kích hoạt cảm xúc này.

3. Nâng cao tính nhất quán của thương hiệu

Thương hiệu không nhất quán sẽ gây ra sự nhầm lẫn và làm suy yếu lòng tin, khiến việc kết nối trở nên khó khăn. Kiểu mẫu thương hiệu cung cấp một khung hướng dẫn, đảm bảo mọi điểm tiếp xúc đều phản ánh bản sắc cốt lõi của bạn với thông điệp thống nhất. Sự nhất quán này sẽ xây dựng lòng tin và mang lại kết quả.

Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy gần 70% doanh nghiệp cho rằng 10% đến hơn 20% sự tăng trưởng doanh thu là nhờ duy trì tính nhất quán của thương hiệu. Tại sao? Bởi vì khách hàng nhận ra, tin tưởng và cảm thấy tự tin vào những thương hiệu thể hiện hình ảnh thống nhất.

Thách thức phổ biến và những sai lầm thường gặp

Việc áp dụng các mẫu thương hiệu có thể mang lại sự thay đổi, nhưng cũng đi kèm với những thách thức riêng.

Những thách thức này có thể làm suy yếu nỗ lực của họ hoặc làm sai lệch bản sắc thương hiệu của họ. Hiểu và chủ động giải quyết những thách thức này sẽ đảm bảo chiến lược nguyên mẫu của bạn đi đúng hướng.

1. Quá tải thông điệp

Một sai lầm thường gặp của các doanh nghiệp là cố gắng thể hiện nhiều nguyên mẫu cùng một lúc. Kết hợp quá nhiều nhân vật, như Người yêu và Người hề, có thể khiến khán giả của bạn bối rối.

Kiểu mẫu Người yêu là người đam mê và lãng mạn, trong khi Kiểu mẫu Jester mang đến sự hài hước và vui vẻ. Cố gắng kết hợp hai kiểu mẫu này có thể tạo ra một hình ảnh lộn xộn, khiến người ta không rõ thương hiệu của bạn tập trung vào kết nối sâu sắc hay sự vui vẻ, hóm hỉnh.

Commit với một nguyên mẫu chính và sử dụng các đặc điểm phụ một cách tiết kiệm để tránh điều này. Điều này cho phép thương hiệu của bạn duy trì bản sắc cốt lõi của mình đồng thời thêm vào những nét tinh tế. Bạn có thể kết hợp các đặc điểm phụ, nhưng chúng phải luôn hỗ trợ nguyên mẫu chính của bạn và không cạnh tranh với nó.

2. Bỏ qua những thông tin về đối tượng mục tiêu

Một số doanh nghiệp chỉ tập trung vào mục tiêu nội bộ mà bỏ qua kỳ vọng và mong muốn của khách hàng. Điều này có thể dẫn đến việc lựa chọn một mẫu hình không phù hợp với khách hàng.

Ví dụ, một thương hiệu có thể bị thu hút bởi nguyên mẫu Outlaw vì nó phù hợp với văn hóa nội bộ của thương hiệu, nhưng khán giả của thương hiệu đó có thể không kết nối với thông điệp nổi loạn.

Tiến hành nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng là rất quan trọng để hiểu điều gì thực sự thu hút đối tượng mục tiêu của bạn. Sử dụng các công cụ như khảo sát, phỏng vấn khách hàng và nhóm tập trung để thu thập thông tin chi tiết về những gì khách hàng của bạn coi trọng.

3. Bỏ qua tính nhất quán theo thời gian

Khi các chiến dịch phát triển, thương hiệu đôi khi lệch khỏi mẫu hình ban đầu, dẫn đến sự không nhất quán trong thông điệp. Sự thay đổi này có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, khiến việc nhận diện bản chất cốt lõi của thương hiệu trở nên khó khăn.

Ví dụ, một thương hiệu ban đầu định vị mình là Người chăm sóc đáng tin cậy có thể lạc vào lãnh địa Anh hùng, quảng bá chiến thắng trước nghịch cảnh mà không duy trì sự đồng cảm và hỗ trợ vốn là đặc trưng ban đầu của thương hiệu.

Kiểm tra định kỳ các hoạt động truyền thông của thương hiệu giúp đảm bảo tính nhất quán. Hãy xem xét các tài liệu marketing, quảng cáo và thậm chí cả bài đăng trên mạng xã hội để đảm bảo chúng phù hợp với mẫu nhân vật thương hiệu mà bạn đã chọn.

Cách ClickUp có thể giảm thiểu những thách thức này

ClickUp cung cấp các giải pháp thiết thực để vượt qua những thách thức này và đảm bảo việc triển khai các mẫu thương hiệu diễn ra suôn sẻ. Lập bản đồ các quy trình quan trọng liên quan đến thương hiệu, chẳng hạn như giới thiệu, nhắn tin và giao tiếp với khách hàng trong ClickUp, để đảm bảo chúng luôn phù hợp với mẫu thương hiệu của bạn.

1. Sử dụng Tự động hóa ClickUp để duy trì tính nhất quán của thương hiệu

Tự động hóa ClickUp giúp thực thi tính nhất quán của thương hiệu bằng cách giảm thiểu sự giám sát thủ công, hợp lý hóa quy trình phê duyệt và đảm bảo mọi công việc đều tuân theo định hướng chiến lược của thương hiệu.

Thiết lập tự động hóa để duy trì tính nhất quán của thương hiệu với ClickUp Automations

Trước khi bất kỳ tài sản tiếp thị nào được đưa vào sử dụng, ClickUp Automations có thể kích hoạt nhiệm vụ đánh giá tính nhất quán của thương hiệu cho các bên liên quan chính. Ví dụ:

Khi một bài đăng trên blog đạt trạng thái "Sẵn sàng để xem xét", một hệ thống tự động hóa sẽ gán bài đăng đó cho người quản lý thương hiệu để phê duyệt cuối cùng

Khi một quảng cáo sáng tạo mới được tải lên, ClickUp sẽ tự động thông báo cho giám đốc sáng tạo để kiểm tra sự phù hợp với thương hiệu

Nếu bạn đang sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi các nguyên mẫu thương hiệu (ví dụ: Anh hùng, Người chăm sóc, Nhà thám hiểm), Tự động hóa ClickUp có thể đảm bảo mọi công việc được phân loại chính xác. Nếu một công việc thiếu thẻ nguyên mẫu, ClickUp có thể tự động đánh dấu để sửa trước khi thực hiện.

Bạn cũng có thể thiết lập các kích hoạt để gửi nhắc nhở khi các công việc liên quan đến hướng dẫn thương hiệu hoặc cập nhật thông điệp đến hạn, đồng thời thông báo cho các nhóm khi tài liệu thương hiệu hoặc khung thông điệp được cập nhật, để mọi người đều làm việc với phiên bản mới nhất.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Với nhiều chiến dịch và mẫu thương hiệu đang được triển khai, việc duy trì sự tổ chức là rất quan trọng. Sử dụng Nhiệm vụ lặp lại của ClickUp để kiểm tra thương hiệu thường xuyên, đảm bảo tính nhất quán với mẫu thương hiệu của bạn trong tất cả các dự án.

2. Áp dụng danh sách kiểm tra để đảm bảo thông điệp nhất quán

Theo dõi từng bước trong quá trình tạo/lập nội dung của bạn bằng cách sử dụng Danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp

Danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp có thể giúp bạn duy trì thông điệp thương hiệu nhất quán. Cài đặt danh sách kiểm tra nhiệm vụ cụ thể cho mỗi chiến dịch đảm bảo giọng điệu, phong cách và thông điệp của thương hiệu phù hợp với nguyên mẫu chính.

Sử dụng các mẫu danh sách kiểm tra để nhắc nhở nhóm của bạn tập trung vào các yếu tố khóa của bản sắc cốt lõi thương hiệu. Bằng cách này, mọi công việc sẽ được kiểm tra lại để đảm bảo tính nhất quán, giúp bạn tránh những sai lầm nhỏ nhưng có tác động lớn, làm loãng thông điệp thương hiệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bao gồm một ghi chú trong danh sách kiểm tra của bạn, nêu chi tiết nghiên cứu cụ thể cần thiết cho từng loại nội dung để nhóm của bạn biết chính xác nơi cần tập trung.

3. Giám sát với bảng điều khiển ClickUp và các tính năng báo cáo

Theo dõi các thách thức đang diễn ra và tiến độ chiến dịch bằng bảng điều khiển ClickUp

Để theo dõi các thách thức đang diễn ra, hãy sử dụng Bảng điều khiển ClickUp. Chúng cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về hiệu quả của thông điệp thương hiệu của bạn. Bạn có thể tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số như thành công của chiến dịch, phản hồi của khách hàng và mức độ tương tác trên mạng xã hội.

Dữ liệu thời gian thực này giúp bạn nhận biết liệu các chiến dịch nào đang bắt đầu lệch khỏi giọng điệu thương hiệu của bạn.

Với Bảng điều khiển, bạn có thể nhanh chóng phát hiện bất kỳ sự khác biệt nào trong thông điệp của mình. Nếu một chiến dịch có vẻ không đi đúng hướng, bạn có thể điều chỉnh ngay lập tức. Điều này đảm bảo thông điệp của bạn luôn nhất quán và tiếp tục gây được tiếng vang với khán giả.

4. Tận dụng ClickUp Brain để tạo nội dung phù hợp với thương hiệu

Việc tạo/lập nội dung không nhất thiết phải là một quá trình dài và tốn thời gian. ClickUp Brain, trợ lý AI gốc của ClickUp, có thể giúp bạn tạo ra các bản sao phù hợp với thương hiệu một cách nhanh chóng.

Ví dụ: nếu bạn đang thực hiện một chiến dịch nội dung và cần soạn thảo một bài đăng trên LinkedIn, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain bằng cách nhập "Viết một bài đăng trên LinkedIn cho một công ty khởi nghiệp công nghệ để thông báo về sự ra mắt của một công cụ AI mới dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Nêu bật cách công cụ này đơn giản hóa hoạt động và tăng năng suất bằng giọng điệu lạc quan, hấp dẫn. "

Tạo nội dung truyền thông xã hội hấp dẫn trong tích tắc với ClickUp Brain

ClickUp Brain phân tích văn bản và đề xuất các cải tiến về ngữ pháp, phong cách và giọng điệu. Nó thậm chí còn cung cấp phản hồi thời gian thực, giúp bạn tinh chỉnh nội dung để kết nối tốt hơn với đối tượng mục tiêu và giữ nguyên giọng điệu của thương hiệu.

Từ việc tạo ra các thông điệp nhất quán với thương hiệu đến việc cho phép ra quyết định dựa trên dữ liệu, ClickUp Brain đảm bảo tạo/lập nội dung liền mạch và tối ưu hóa chiến lược thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu vượt trội với ClickUp

Archetype thương hiệu không chỉ là những khái niệm trừu tượng—chúng là nền tảng cảm xúc của câu chuyện thương hiệu của bạn. Bằng cách khai thác những biểu tượng vượt thời gian, chúng giúp thương hiệu của bạn có giọng nói và cá tính mà khán giả có thể dễ dàng đồng cảm.

Khi được thực hiện đúng, nguyên mẫu vượt ra ngoài lời nói và hình ảnh. Chúng khai thác cảm xúc, xây dựng kết nối lâu dài. Một phần quan trọng của chiến lược này là sử dụng các biểu tượng, như linh vật thương hiệu, để thể hiện bản chất của nguyên mẫu và củng cố mối liên kết với khán giả.

Tuy nhiên, việc triển khai thành công đòi hỏi sự chính xác và nhất quán. Đây là lúc ClickUp bước vào như một giải pháp tối ưu. Với các tính năng như bảng điều khiển tùy chỉnh, tự động hóa và các mẫu sẵn sàng sử dụng, ClickUp giúp quản lý bản sắc và thông điệp của thương hiệu của bạn trở nên dễ dàng.

Bắt đầu sử dụng ClickUp ngay hôm nay để thách thức trạng thái hiện tại và xây dựng những thương hiệu phi thường.