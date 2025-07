7 Kỹ thuật brainstorming sáng tạo để tìm ra những ý tưởng tốt nhất của bạn

Bạn đang tìm kiếm một số kỹ thuật brainstorming hữu ích?

Ai cũng đã từng sử dụng brainstorming để giải quyết một vấn đề ít nhất một lần trong đời.

Và nếu bạn không chắc chắn, đây là một số gợi ý để khơi gợi trí nhớ của bạn:

Vậy là có một dự án mới. Nhưng bạn không chắc chắn phải bắt đầu từ đâu.

Bạn và nhóm của bạn ngồi thành vòng tròn, và mọi người được khuyến khích nói ra mọi ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu.

Không có ý tưởng nào là quá điên rồ.

Và mọi ý tưởng độc đáo đều có thể trở thành ý tưởng tuyệt vời.

Đó chính là sức mạnh của brainstorming!

Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất để brainstorm.

Có nhiều phương pháp brainstorming khác nhau và bạn cần chọn phương pháp phù hợp nhất với bản thân và nhóm ảo của mình.

Và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Bài viết này cung cấp tất cả thông tin bạn cần biết về brainstorming và các kỹ thuật brainstorming hàng đầu mà bạn có thể áp dụng.

Hãy bắt đầu brainstorming!

Top 7 Kỹ thuật brainstorming

1. Bản đồ Tư duy

Bản đồ tư duy là một trong những kỹ thuật động não tốt nhất vì nó cho phép bạn động não mà không cần lo lắng về cấu trúc và đơn đặt hàng.

Bản đồ tư duy bao gồm các khái niệm được liên kết và sắp xếp xung quanh một ý tưởng trung tâm.

Chưa kể, các công cụ bản đồ tư duy rất thú vị vì bạn có thể biến những thông tin nhàm chán thành những sơ đồ đầy màu sắc và dễ nhớ.

Vậy, ý tưởng tuyệt vời đó đang ở đâu đó; bạn chỉ cần tìm ra nó.

Và bản đồ tư duy sẽ dẫn bạn đến vùng đất hứa (có khả năng).

Và với Bản đồ Tư duy của ClickUp, không có "có thể", chỉ có "chắc chắn"

Tính năng Bản đồ Tư duy của ClickUp là gì?

Bản đồ Tư duy của ClickUp giúp bạn biến những ý tưởng mới mẻ thành bản đồ tư duy đẹp mắt, được tổ chức hợp lý.

Bạn cũng có thể chia sẻ chúng với nhóm của mình chỉ bằng một nút bấm. Bằng cách này, mọi người trong nhóm của bạn có thể hình dung quy trình làm việc và hợp tác để thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào.

Cho dù đó là phiên giải quyết vấn đề thường xuyên hay bạn đang cố gắng khơi dậy luồng sáng tạo của nhóm, bạn có thể sử dụng tính năng Bản đồ Tư duy của ClickUp để có được bản phác thảo trực quan hoàn hảo.

Để tạo bản đồ tư duy trong ClickUp, bạn có thể chọn Chế độ nhiệm vụ hoặc Chế độ trống.

Với Chế độ nhiệm vụ, bạn có thể hình dung cấu trúc của các nhiệm vụ ClickUp hiện có. Sử dụng chế độ nhiệm vụ để lập bản đồ quy trình làm việc của dự án và sắp xếp lại các nhiệm vụ thành các lộ trình hợp lý. Bạn cũng có thể tạo, chỉnh sửa và xóa nhiệm vụ ngay từ chế độ xem của mình.

Nếu bạn muốn trở nên sáng tạo hơn nữa, hãy thử chế độ Trống của ClickUp.

Trong chế độ Trống, bạn có thể tạo bản đồ tư duy từ đầu. Các nút không cần kết nối với bất kỳ cấu trúc công việc nào. Tạo bao nhiêu nút tùy thích và chuyển đổi chúng thành công việc trong bất kỳ Danh sách công việc nào trong Không gian Làm việc của bạn khi bạn sẵn sàng!

Hãy xem những ví dụ tuyệt vời về bản đồ tư duy này! 😍

Với Bản đồ Tư duy của ClickUp, bạn có thể biến mỗi phiên brainstorming thành một thứ thực sự của riêng bạn!

2. Bảng ý tưởng cá nhân Quadrant

Đây là ý nghĩa của cụm từ "think outside the box" (suy nghĩ khác biệt)

Bằng cách kết hợp các khái niệm không liên quan với nhau, bạn có thể tiếp cận vấn đề theo một cách hoàn toàn mới.

Nhưng việc ghi chép ý tưởng cá nhân theo phương pháp tứ giác hoạt động như thế nào?

Điều gì kích hoạt những ý tưởng không liên quan đó?

Đây chính là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của quá trình brainstorming.

Phương pháp yêu thích của tôi để làm việc này là Personal Idea Pad (Sổ ý tưởng cá nhân) của Todd Henry tại Accidental Creative.

Henry chia thách thức thành bốn khu vực khác nhau và sau đó yêu cầu bạn kết hợp từ và ý tưởng từ một khu vực sang khu vực khác.

Tìm hiểu về mô hình bốn góc nợ kỹ thuật!

Đây là mẫu từ trang web Accidental Creative:

Cách thức hoạt động:

Bắt đầu với một thách thức: Đây là Đây là mô tả vấn đề

Giải pháp: Bạn đã nghĩ ra những giải pháp tức thời nào để giải quyết thách thức này? Đây là những ý tưởng điển hình nảy ra trong đầu hoặc thậm chí là những điều bạn đã thử trong quá khứ

Vai trò hay WW( )D? Đó là việc cần làm (BLANK)? Đây là phần thú vị. Hãy tự hỏi mình câu hỏi này: bạn nghĩ ai có thể giải quyết vấn đề cụ thể này cho bạn? Giả sử bạn muốn tiếp thị một nền tảng mạng xã hội mới dành cho chủ sở hữu chó. Ai là câu trả lời cho câu hỏi của bạn? Mark Zuckerberg. Nhưng cũng có thể là Cesar Milan. Hoặc đó có thể là một vai trò chung chung, như chủ tịch của hội những người nuôi thú cưng lớn nhất trong khu vực của bạn. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Điều này còn được gọi là brainstorming vai trò hoặc brainstorming vai trò

Ai là câu trả lời cho câu hỏi của bạn? Mark Zuckerberg. Nhưng cũng có thể là Cesar Milan. Hoặc đó có thể là một vai trò chung chung, như chủ tịch của hội những người nuôi thú cưng lớn nhất trong khu vực của bạn. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Điều này còn được gọi là brainstorming vai trò hoặc brainstorming vai trò

Tóm tắt: Đây là một từ hoặc cụm từ tóm gọn thách thức theo một cách mới

Giả định : Liệt kê tất cả các lý do hoặc giả định mà mọi người có về vấn đề và thách thức. Một số phức tạp hoặc yếu tố nào làm tăng thêm thách thức này?

Kết hợp!: Bắt đầu bằng cách lấy một mục từ một trong bốn góc và ghép nó với một từ trong góc khác. Bạn nghĩ ra những ý tưởng nào? Làm thế nào để kết hợp hai điều này để giải quyết vấn đề của bạn?

Ai là câu trả lời cho câu hỏi của bạn? Mark Zuckerberg. Nhưng cũng có thể là Cesar Milan. Hoặc đó có thể là một vai trò chung chung, như chủ tịch của hội những người nuôi thú cưng lớn nhất trong khu vực của bạn. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Điều này còn được gọi là brainstorming vai trò hoặc brainstorming vai trò

Nếu bạn thích bố cục hình tứ giác này, hãy xem các Mẫu Phân tích SWOT này!

3. Brainwriting

Đây là một trong những kỹ thuật động não phổ biến nhất, thường được thực hiện tốt nhất trong nhóm. Sau tất cả, làm việc nhóm sẽ giúp thực hiện ước mơ, phải không?

Cách thức hoạt động của brainwriting như sau:

Một trưởng nhóm hoặc người điều phối sẽ đưa ra một ý tưởng táo bạo Mỗi thành viên trong nhóm sẽ viết ra một ý tưởng Sau đó, sau vài phút, tờ giấy được chuyển cho người tham gia tiếp theo, người này sẽ phát triển ý tưởng hoặc thêm ý tưởng mới khác

Thực hiện việc này trong bốn hoặc năm vòng với một nhóm người (6–10 người) và bạn sẽ có rất nhiều ý tưởng.

Sau đó, người điều hành sẽ xem xét các ý tưởng trong giờ nghỉ, lựa chọn những ý tưởng mà mình thích nhất và quay trở lại với nhóm để xây dựng kế hoạch dựa trên những ý tưởng đó.

Kỹ thuật Brainwriting hoạt động hiệu quả vì:

Không ai biết chính xác ai đã viết gì và khi nào

Mọi người cảm thấy tự do hơn trong việc bày tỏ ý tưởng của mình

Trưởng nhóm vẫn kiểm soát được tình hình bằng cách lựa chọn những ý tưởng hay nhất để thảo luận trong nhóm

4. Brainwalking

Tương tự như brainwriting, kỹ thuật brainwalking là một khái niệm tương tự, nhưng thay vì di chuyển giấy, mọi người sẽ di chuyển.

Các mảnh giấy được dán lên tường; mọi người ghi ý tưởng của mình để giải quyết vấn đề, sau đó chuyển sang mảnh giấy tiếp theo. Đây là một cách tuyệt vời để công khai ý tưởng và tạo ra một nguồn năng lượng mới bằng cách suy nghĩ nhanh nhạy.

Bonus: Công cụ Thiết kế Tư duy

5. Bảng ma trận

Điều này tương tự như ý tưởng số 2.

Thay vì chia thành bốn góc và kết hợp ý tưởng từ đó, bạn sẽ kết hợp ý tưởng từ một lưới.

Thực hiện các bước sau để bắt đầu:

Nếu bạn là trưởng nhóm, hãy điền ý tưởng tương tự vào hàng tiêu đề trên cùng và cột đầu tiên, sau đó di chuyển dọc theo hàng trên cùng và dọc theo cột Yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm đề xuất một ý tưởng và thêm ý tưởng đó vào lưới Sau đó, bắt đầu kết hợp các ý tưởng, mỗi hàng một ý tưởng, từ trên xuống dưới Nếu bạn bắt đầu với 4 ý tưởng, bạn sẽ có 16 ý tưởng mới chỉ bằng cách kết hợp chúng lại với nhau. Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm khi kết hợp cùng một ý tưởng (ví dụ: Ý tưởng 2 + Ý tưởng 2), nhưng sự sáng tạo sẽ nảy sinh, tôi hứa đấy.

Ý tưởng 1 Ý tưởng 2 Ý tưởng 3 Ý tưởng 4 Ý tưởng 1 Ý tưởng 1 +1 1 +2 1 + 3 1 + 4 Ý tưởng 2 Ý tưởng 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 Ý tưởng 3 Ý tưởng 3 + 1 3 + 2 3 + 3 3 + 4 Ý tưởng 4 Ý tưởng 4 + 1 4 + 3 4 + 3 4 + 4

6. Bong bóng

Khi ý tưởng thực sự tràn ngập, bản đồ brainstorming bong bóng là lựa chọn phù hợp nhất!

Bản đồ bong bóng là một cách dễ dàng để ghi lại và sắp xếp ý tưởng trong một khung hình ảnh trong phiên brainstorming.

Sử dụng các bước sau cho kỹ thuật động não bong bóng :

Vẽ 9 vòng tròn trên một trang, ba vòng tròn trong mỗi hàng. Đây là các bong bóng của bạn Ở giữa, liệt kê vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết Sau đó, lập danh sách tám ý tưởng sáng tạo khác xoay quanh ý tưởng chính đó Sau khi đã tạo ra các ý tưởng, hãy bắt đầu lại quá trình này. Bạn sẽ lấy ý tưởng số năm, đặt nó vào giữa và phát triển thêm các ý tưởng xung quanh ý tưởng đó

Kỹ thuật động não này là sự kết hợp tuyệt vời giữa các nhóm và đóng góp cá nhân. Đây là phương pháp động não tuyệt vời để giải quyết vấn đề sáng tạo.

Các thành viên trong nhóm của bạn có thể đưa ra tám ý tưởng, sau đó bạn có thể giao một ý tưởng cho mỗi cá nhân và họ có thể làm việc độc lập. Mọi người có thể tham gia lại để xem kết quả của cuộc brainstorming.

Phần thưởng: Xem 10 mẫu bản đồ bong bóng hàng đầu của chúng tôi để trực quan hóa và động não

7. Động não trên bảng trắng

Sử dụng bảng trắng kỹ thuật số để ghi tất cả ý tưởng của bạn vào một nơi.

Bảng trắng của ClickUp là một sự thay thế tuyệt vời cho Mural hoặc Miro, cung cấp phương pháp tiếp cận trực quan và ưu tiên ý tưởng để brainstorming.

Bảng trắng là điểm khởi đầu cho phần mềm bảng trắng cũng giúp thúc đẩy sự sáng tạo trong quá trình động não bằng cách thoát khỏi các mô hình thông tin dựa trên văn bản hoặc các phương pháp làm việc với nhiều tài liệu.

Tham khảo các công cụ brainstorming này!

Làm thế nào để vào trạng thái tư duy sáng tạo trong brainstorming?

Ngồi xuống và động não là một chuyện, làm việc đó một cách hiệu quả lại là một chuyện khác.

Trước khi bắt đầu brainstorming, bạn cần có một tâm trí cởi mở, thực sự cởi mở

Các phiên brainstorming tốt nhất bắt đầu trước khi mọi người vào phòng.

Ví dụ, thật khó để chuyển từ một cuộc họp về ngân sách sang trực tiếp nghĩ về những khả năng vĩ đại nhất. Tâm trí của bạn sẽ bị hạn chế và bạn sẽ không thể suy nghĩ tự do; bạn có thể sẽ trở nên thận trọng và cẩn trọng.

Và đây là cách bạn có thể loại bỏ những rào cản tâm lý để những ý tưởng tốt nhất nổi bật lên:

1. Đi dạo

Hãy nghỉ ngơi một chút để giải tỏa căng thẳng và để bản thân và tiềm thức của bạn hít thở không khí trong lành để làm sáng tỏ mọi thứ và chuẩn bị sẵn sàng cho phiên brainstorming.

Ngoài ra, một bài tập brainstorming nhỏ trước khi bắt đầu brainstorming bao giờ cũng có ích! 🕺

2. Tiếp nhận thông tin đa dạng

Bị kẹt với The Economist? Hãy thử Better Homes & Gardens.

Luôn xem CNN? Hãy chuyển sang kênh Travel Channel.

Hãy thử một điều gì đó khác.

Nếu bạn luôn đọc và tiếp thu những thông tin giống nhau, bạn sẽ muốn tạo ra những liên tưởng mới. Bạn có thể lướt qua một tạp chí, một trang web hình ảnh hoặc một thứ hoàn toàn không liên quan đến chủ đề brainstorming để giúp bạn có một tâm trí sảng khoái.

3. Phá vỡ thói quen hàng ngày

Tôi không biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn, nhưng hãy tìm cách thực hiện trước khi bắt đầu brainstorming.

Đó có thể là đi ăn trưa, làm một việc vặt nhanh hoặc sử dụng bàn bóng bàn trong văn phòng lần đầu tiên. Phá vỡ thói quen sẽ giải phóng bạn khỏi lối mòn thông thường và đưa bạn vào trạng thái tinh thần thích hợp để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả. Nếu bạn đang sử dụng các thiết bị công nghệ một cách tích cực, hãy rời xa chúng. Những thiết bị này có thể dẫn đến các vấn đề như thiếu tập trung và thậm chí là ngủ không ngon giấc.

Có bao nhiêu loại brainstorming?

Có hai loại brainstorming:

Brainstorming cá nhân và brainstorming nhóm.

Phương pháp đầu tiên hiệu quả hơn đối với các vấn đề đơn giản cần giải pháp đơn giản, còn phương pháp thứ hai có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Bạn đang bối rối?

Hãy cùng tìm hiểu:

Brainstorming cá nhân

Brainstorming cá nhân giống như đi hẹn hò với chính suy nghĩ của mình.

Bạn trao đổi với nhau về những ý tưởng ngẫu nhiên của mình, và đột nhiên, những ý tưởng khác thường đó biến thành các giải pháp cụ thể.

Chúng tôi xin lỗi nếu điều này không lãng mạn như The Bachelor. 🌹

Tuy nhiên, trong quá trình brainstorming cá nhân, nếu bạn không phá vỡ các quy tắc trong phiên brainstorming, thì sẽ không ai làm điều đó. Bạn cũng sẽ rơi vào bẫy lắng nghe ý tưởng của người khác và tránh tạo ra ý tưởng của riêng mình.

Vấn đề với brainstorming cá nhân là bạn có thể không phát triển ý tưởng một cách tối đa như trong một phiên brainstorming nhóm.

Brainstorming theo nhóm

Với brainstorming nhóm, các thành viên có thể giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn với một ý tưởng; một thành viên khác có kiến thức sâu hơn về ý tưởng đó có thể đưa ra gợi ý.

Sau tất cả, hai cái đầu luôn tốt hơn một cái, phải không?

Các lợi ích khác là nó tăng cường sự gắn kết trong nhóm và nhắc nhở các thành viên rằng mọi người đều có những ý tưởng độc đáo để đóng góp cho nhóm.

4 quy tắc cơ bản của brainstorming là gì?

Các quy tắc động não là rất quan trọng vì chúng giúp hướng dẫn cuộc thảo luận và đảm bảo mọi người đều có cơ hội được lắng nghe trong phiên động não.

Dưới đây là bốn quy tắc:

Tập trung vào số lượng, không phải chất lượng

Đừng phê phán bất kỳ ý tưởng nào cho đến khi đến lúc ưu tiên

Khuyến khích những ý tưởng táo bạo

Phát triển ý tưởng từ người khác

Những quy tắc này đảm bảo rằng nhóm của bạn sẽ có một phiên brainstorming thành công.

Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ không gọi chúng là quy tắc nữa vì không ai thích quy tắc, đặc biệt là khi bạn phải "sáng tạo" và để cho những ý tưởng sáng tạo tuôn trào, phải không?

Được rồi, không có quy tắc nào cả. Hãy coi chúng như những "hướng dẫn."

Cách tinh chỉnh và ưu tiên ý tưởng của bạn

Cả nhóm của bạn đã có một buổi brainstorming rất thú vị.

Và ai cũng đã nghĩ ra ít nhất một ý tưởng sáng tạo.

Yay!

Sáng tạo ra những ý tưởng điên rồ, táo bạo là phần dễ dàng.

Bây giờ việc này trở nên khó khăn hơn một chút. Bạn cần xác định những ý tưởng nào đáng để theo đuổi và những ý tưởng nào nên bỏ qua.

Không phải theo nghĩa đen.

Nếu bạn muốn phân biệt những ý tưởng xuất sắc với những ý tưởng tốt, bạn cần phải hoàn thiện ý tưởng của mình.

Nhưng nhóm của bạn có thể làm việc này như thế nào?

Thử các phương pháp và cách tiếp cận sáng tạo sau:

Tùy chọn 1: Điểm

Liệt kê lại tất cả các ý tưởng hàng đầu của bạn trên bảng hoặc tờ giấy và phát cho mỗi thành viên trong nhóm một miếng dán (hoặc sử dụng dấu kiểm). Các thành viên trong nhóm phải dán miếng dán của mình bên cạnh ý tưởng mà họ thích nhất.

Tùy chọn 2: Ưu điểm và Nhược điểm

Đối với mỗi ý tưởng, hãy liệt kê những ưu và nhược điểm. Vì bạn (hy vọng là) có rất nhiều ý tưởng để xem xét, hãy giới hạn chỉ một vài ưu điểm và nhược điểm.

Lập danh sách các lý do tại sao ý tưởng sẽ thành công hoặc không thành công.

Phương pháp này sẽ giúp bạn quyết định điều gì là khả thi và điều gì có thể thực hiện được. Như chúng ta đều biết, ý tưởng tốt nhất đôi khi là ý tưởng khó thực hiện nhất. Đây là lúc nhóm của bạn có thể bắt đầu đưa ra những đánh giá về giá trị.

Tùy chọn 3: Đối đầu

Không, đây không phải là lúc để xem một bộ phim sến sẩm của Nic Cage thập niên 90.

Thay vào đó, bạn muốn các ý tưởng của mình "đối đầu" với nhau để giành vị trí đầu tiên. Tất cả đều đang cạnh tranh để đạt được vị trí hàng đầu.

Đây là cách thức hoạt động.

Giả sử bạn có 10 ý tưởng. Liệt kê chúng từ 1 đến 10

Sau đó, bắt đầu xếp hạng chúng từ dưới lên theo cặp. So sánh 9 và 10. Ý tưởng 10 có tốt hơn 9 không? Di chuyển nó lên. Còn 7 và 8 thì sao? 5 và 6?

Mỗi ý tưởng sẽ cạnh tranh để giành vị trí cao hơn. Lần tiếp theo, hãy thử hai cặp mà bạn chưa làm trước đó (ví dụ: 8 và 9 sẽ cạnh tranh, thay vì 9 và 10, v.v.). Tiếp tục sử dụng phương pháp này cho đến khi ý tưởng tốt nhất của bạn xuất hiện ở vị trí đầu tiên

Tại sao bạn nên xem xét các kỹ thuật brainstorming sáng tạo mới?

Bạn có thể đã thử một vài kỹ thuật, nếu không phải là tất cả, trong số những kỹ thuật mà chúng tôi đã thảo luận khi buộc phải tham gia một phiên họp nhóm hoặc xây dựng nhóm.

Nhưng bạn đã bao giờ thử áp dụng chúng một cách tự nhiên chưa?

Động não và ý tưởng thường xuyên sẽ giúp bạn nảy sinh ý tưởng mới, nghĩ ra cách giải quyết vấn đề mới và giúp nhóm của bạn hợp tác tốt hơn trong thời gian thực.

Nếu bạn vẫn chưa thuyết phục, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lý do tại sao bạn nên xem xét lại chiến lược brainstorming của mình.

Nhưng, đừng quá nghiêm túc với mọi thứ…

Hãy nhớ, bạn đang brainstorming.

Bạn đang nảy ra những ý tưởng. Chỉ vì bạn viết ra không có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi mãi. Vì vậy, hãy thoải mái thử nghiệm mọi kỹ thuật và lần tới khi ai đó muốn bạn suy nghĩ sáng tạo, bạn sẽ sẵn sàng.

Ghi chú: Đây không phải là tất cả các phương pháp brainstorming tốt nhất hiện có. Dưới đây là một số phương pháp đáng được đề cập:

Động não vòng tròn : Động não vòng tròn là một phương pháp động não truyền thống, trong đó các thành viên nhóm ngồi thành vòng tròn và chia sẻ một chủ đề, sau đó mọi người lần lượt chia sẻ ý tưởng độc đáo của mình.

Ý tưởng nhanh: kỹ thuật động não này yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa ra ý tưởng trong một giới hạn thời gian nhất định. Ý tưởng nhanh hiệu quả vì giới hạn thời gian có thể dẫn đến việc tạo ra ý tưởng nhanh hơn (bạn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều!)

Động não liên tưởng: kỹ thuật động não này liên quan đến việc liên tưởng các tính từ với từ vấn đề của bạn. Mục tiêu là giúp nhóm của bạn có được góc nhìn khác về vấn đề

Bảng trắng : đối với phương pháp động não này, các ý tưởng được ghim vào bảng trắng kỹ thuật số hoặc bảng lật và được giải quyết bằng thẻ và ghim. Các câu hỏi, mục tiêu và công việc được kết hợp lại và mọi người trong nhóm sử dụng giấy ghi chú dính, như giấy Post-It, để ghim ý tưởng vào đó

Starbursting : đây là một phương pháp brainstorming tập trung vào việc đặt câu hỏi chứ không phải tìm câu trả lời

Sáu chiếc mũ tư duy: các thành viên trong nhóm đội sáu chiếc mũ khác nhau, mỗi chiếc mũ đại diện cho một quan điểm. Điều này giúp nhóm đưa ra một số ý tưởng từ các góc độ khác nhau

Kỹ thuật Stepladder: đây là phương pháp từng bước buộc mỗi thành viên trong nhóm phải trình bày ý tưởng của mình

Brainstorming ngược: Khác với brainstorming thông thường, phương pháp này tập trung vào tất cả các vấn đề trước tiên

Brain Netting: đây là một kỹ thuật động não trực tuyến thường được sử dụng cho các phiên động não nhóm ảo

Ghi chú: Vì hầu hết các kỹ thuật này yêu cầu các thành viên trong nhóm thêm ý tưởng của họ vào ghi chú hoặc tài liệu, hãy thử ClickUp Docs cho việc này. Đây là giải pháp cộng tác tài liệu dễ sử dụng, cho phép nhóm của bạn cộng tác trong thời gian thực!

Kết luận

Mặc dù bạn luôn có thể tổ chức một cuộc họp brainstorming mà không cần sử dụng bất kỳ phương pháp brainstorming nào, nhưng điều đó không mang lại cho nhóm của bạn cảm giác định hướng hoặc không gian có tổ chức để suy nghĩ sáng tạo.

Tuy nhiên, với các kỹ thuật động não sáng tạo, điều đó không phải là vấn đề.

Với các kỹ thuật giúp bạn hình thành ý tưởng đến các kỹ thuật cho phép bạn so sánh các ý tưởng khác nhau, các kỹ thuật động não giúp các nhóm tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp nhất.

Mặc dù có nhiều trang web cung cấp các công cụ brainstorming và quản lý ý tưởng khá tốt, nhưng tính năng Bản đồ Tư duy của ClickUp là công cụ tối ưu nhất mà bạn có thể sử dụng để brainstorming và hình thành ý tưởng.

Với các tính năng mạnh mẽ để lập bản đồ tư duy, hợp tác nhóm và thậm chí quản lý nhiệm vụ, ClickUp là công cụ duy nhất mà bất kỳ nhóm nào cũng cần để brainstorming hiệu quả.

Tải ClickUp miễn phí ngay hôm nay và xem những ý tưởng sáng tạo nhất của bạn trở thành hiện thực!