Cách sử dụng Meta AI cho việc tạo/lập nội dung trên Instagram

Bạn đang trên Instagram, ngón tay lướt nhẹ, caption chưa hoàn thành—và não bộ của bạn đã chính thức "nghỉ việc". Bạn không muốn rời khỏi ứng dụng, mở năm tab hay suy nghĩ quá nhiều. Bạn chỉ muốn một giải pháp hoạt động hiệu quả.

Đó là thực tế đối với hầu hết các người tạo nội dung trên Instagram. Và may mắn cho bạn, đó chính xác là điều mà Meta AI có thể giúp bạn. Được tích hợp trực tiếp vào Instagram, Meta AI là trợ lý AI cá nhân giúp các người tạo brainstorm ý tưởng, soạn thảo chú thích, trả lời bình luận và tạo ra hình ảnh chỉ trong vài giây.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Meta AI để tạo/lập nội dung cho Instagram.

Và nếu bạn đang tìm kiếm các công cụ AI thông minh hơn cũng hỗ trợ lịch trình nội dung, phê duyệt và hợp tác, hãy theo dõi, vì chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn ClickUp và AI Bối cảnh mạnh mẽ của nó.

Meta AI trên Instagram là gì?

Meta AI là trợ lý AI tích hợp sẵn của Instagram, được hỗ trợ bởi Llama 3 của Meta, một loại mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hãy nghĩ đến nó như một chatbot AI tạo sinh có khả năng tham gia vào cuộc hội thoại, hoạt động trực tiếp bên trong ứng dụng, vì vậy bạn không cần tải xuống hoặc đăng ký riêng để sử dụng nó.

Chatbot này được thiết kế để trở thành một trợ lý đa phương thức. Nó có thể hiểu và tạo ra cả văn bản và hình ảnh.

🧠 Thực tế thú vị: 77% tổ chức đã áp dụng AI tạo sinh sử dụng nó cho các công việc sáng tạo như viết nội dung mạng xã hội và tạo hình ảnh.

Làm thế nào để tìm Meta AI trên Instagram?

Thật bực bội khi bạn biết một tính năng tồn tại nhưng không thể tìm thấy nó. Bạn có thể thấy người khác sử dụng Meta AI, nhưng nó dường như bị ẩn trong ứng dụng, khiến bạn mất thời gian trước khi bắt đầu.

Dưới đây là chính xác nơi bạn cần tìm để có thể truy cập nó trong vài giây. 👀

Thanh tìm kiếm: Ở đầu trang Khám phá, bạn sẽ thấy biểu tượng vòng tròn màu xanh. Nhấn vào đó để bắt đầu một cuộc hội thoại mới với Meta AI.

qua TechCrunch /Meta

Tin nhắn trực tiếp (DM): Khi mở bất kỳ chủ đề tin nhắn DM nào, bạn có thể thấy đề xuất trò chuyện với Meta AI. Bạn cũng có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện mới bằng cách tìm kiếm “@MetaAI” giống như cách bạn tìm kiếm một người dùng.

Cuộc trò chuyện nhóm: Để đưa AI vào cuộc thảo luận nhóm, chỉ cần nhập @MetaAI vào bất kỳ cuộc hội thoại nhóm nào.

Trình soạn thảo bình luận: Khi bạn viết bình luận trên một bài đăng, bạn có thể thấy các đề xuất được hỗ trợ bởi AI để giúp bạn soạn thảo phản hồi.

⚠️ Ghi chú: Nếu bạn không thấy biểu tượng vòng tròn xanh hoặc bất kỳ lời nhắc nào, Meta AI có thể chưa khả dụng cho bạn. Tính đến đầu năm 2026, tính năng này đang được triển khai dần dần và có thể khác nhau tùy theo khu vực, tài khoản và phiên bản ứng dụng.

Bây giờ, việc tìm kiếm công cụ là phần dễ dàng. Thách thức thực sự là học cách sử dụng nó một cách hiệu quả.

Cách sử dụng Meta AI để tạo nội dung Instagram?

Nhìn chằm chằm vào cửa sổ trò chuyện trống rỗng với Meta AI có thể giống như nhìn chằm chằm vào một trang giấy trống. Bạn biết nó có thể giúp đỡ, nhưng không biết nên hỏi gì. Điều này dẫn đến kết quả chung chung và không hữu ích.

Dưới đây là ba cách chính bạn có thể sử dụng nó để tăng tốc quá trình tạo/lập nội dung:

Hỏi Meta AI các câu hỏi trong trò chuyện

Chán ngán việc phải chuyển sang trình duyệt mỗi khi cần nghiên cứu một chủ đề? Sử dụng Meta AI như một trợ lý nghiên cứu trực tiếp trong tin nhắn trực tiếp (DM) của Instagram. Điều này hoàn hảo cho việc brainstorming và nhận câu trả lời nhanh chóng mà không làm gián đoạn sự tập trung của bạn.

qua TechCrunch /Meta

Bắt đầu cuộc hội thoại và thử yêu cầu:

Ý tưởng nội dung: “Hãy đưa ra cho tôi năm ý tưởng bài đăng về thời trang bền vững dành cho đối tượng Gen Z.”

Nghiên cứu xu hướng: “Âm thanh nào đang hot cho video Reels về fitness trong tuần này?”

Thông tin nhanh: “Thời điểm tốt nhất để đăng bài trên Instagram cho một thương hiệu thương mại điện tử là khi nào?”

✅ Meta AI ghi nhớ ngữ cảnh trong một cuộc hội thoại duy nhất. Bạn có thể đặt câu hỏi tiếp theo mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

⚠️ Tuy nhiên, nó không thể truy cập dữ liệu tài khoản cụ thể hoặc phân tích của bạn, vì vậy lời khuyên của nó luôn mang tính chung chung. Nó sẽ không biết bài đăng nào trong quá khứ của bạn có hiệu quả nhất hoặc điều gì khiến khán giả của bạn phản hồi đặc biệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem xét việc tạo một trung tâm quản lý cho quy trình làm việc nội dung của bạn trên nền tảng quản lý nội dung như ClickUp. Tại sao? Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa AI chỉ đoán mò và AI hiểu rõ công việc của bạn. Khi ClickUp là trung tâm nội dung của bạn, ClickUp Brain – AI có khả năng nhận biết ngữ cảnh – có thể tham khảo các bài đăng trước đây, ghi chú chiến dịch và thông tin hiệu suất mà bạn đã ghi chép, từ đó chia sẻ các đề xuất được cá nhân hóa. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định phản ánh những gì đã hiệu quả với đối tượng của mình. Ra quyết định chiến dịch thông minh và phù hợp hơn với ClickUp Brain

Viết chú thích và trả lời bằng Meta AI

Viết caption hoặc trả lời hoàn hảo có thể mất nhiều thời gian. Hãy thử tính năng “Viết với Meta AI” trong trình soạn thảo bình luận và caption của Instagram để tiết kiệm thời gian.

qua Meta AI trên Instagram

Đây là cách nó hoạt động:

Bắt đầu nhập chú thích cho bài đăng hoặc trả lời bình luận. Tìm kiếm hộp gợi ý Meta AI xuất hiện Bạn có thể chấp nhận đề xuất, yêu cầu một đề xuất mới hoặc chỉnh sửa nó để phù hợp với nhu cầu của mình.

Để đạt kết quả tốt hơn, hãy cung cấp cho nó các hướng dẫn cụ thể.

📌 Ví dụ, thay vì chỉ yêu cầu nó viết một caption, hãy thử “Viết một caption casual và hài hước cho bức ảnh chú chó của tôi ở công viên.” Bạn cũng có thể yêu cầu nó “Soạn một phản hồi chuyên nghiệp và thấu hiểu cho một khiếu nại của khách hàng về việc giao hàng chậm trễ.”

⚠️ Mặc dù cung cấp các tông màu có sẵn, Meta AI không thể học được giọng điệu thương hiệu cụ thể của bạn. Nó quên những gì bạn đã phê duyệt trước đó, vì vậy mỗi caption mới đều cảm giác như phải bắt đầu lại từ đầu.

📮 ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho việc tạo nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, như công cụ tạo nội dung và Không gian Làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn có thể sử dụng trợ lý viết AI trên toàn bộ Không gian Làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — tất cả đều duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ Không gian Làm việc của bạn.

Tạo hình ảnh bằng các lệnh của Meta AI

Cần một hình ảnh nhanh cho câu chuyện? Bạn có thể tạo hình ảnh AI bằng cách nhập “Imagine” tiếp theo là mô tả trong bất kỳ tin nhắn riêng tư (DM) nào với Meta AI. Trợ lý này sử dụng mô hình hình ảnh Emu của Meta để tạo hình ảnh từ văn bản của bạn.

qua Meta AI trên Instagram

Để đạt kết quả tốt nhất, hãy cấu trúc lời nhắc của bạn với các chi tiết rõ ràng:

Chủ đề: Điểm nhấn chính của hình ảnh (ví dụ: “một chồng bánh pancake”)

Cài đặt: Môi trường (ví dụ: “trên một chiếc bảng gỗ mộc mạc bên cạnh cửa sổ”)

Phong cách: Phong cách nghệ thuật (ví dụ: "với phong cách minh họa pop-art sôi động")

Tâm trạng: Cảm xúc bạn muốn gợi lên (ví dụ: “một buổi sáng ấm cúng và vui tươi”)

✅ Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa trong các tin nhắn tiếp theo, như “làm cho nó có màu sắc hơn” hoặc “thay đổi góc chụp”.

⚠️ Tuy nhiên, hình ảnh được tạo ra có chứa dấu watermark hiển thị. Bạn không thể tải lên hình ảnh tham chiếu để hướng dẫn phong cách, cũng như không thể lưu các lệnh để sử dụng lại sau này cho mục đích branding nhất quán.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain có thể tạo ra các hình ảnh chất lượng cao trực tiếp trong không gian công việc của bạn (không bị cản trở bởi các nhãn kiểu Instagram) và cho phép bạn lưu, chia sẻ và tái sử dụng các lệnh ngay trong ClickUp để các hướng dẫn tốt nhất của bạn không bị mất mãi mãi. Bạn thậm chí có thể tổ chức các mẫu lệnh cho nhóm của mình sử dụng bất cứ lúc nào, đảm bảo hình ảnh và thông điệp luôn nhất quán với thương hiệu. Tạo hình ảnh AI trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn bằng ClickUp Brain

Cách viết các lệnh Meta AI tốt hơn cho Instagram?

Nhận được kết quả chung chung hoặc thiếu sáng tạo từ Meta AI là một vấn đề phổ biến. Vấn đề không nằm ở công cụ—mà là cách bạn đưa ra yêu cầu cho nó. Các hướng dẫn mơ hồ dẫn đến kết quả mơ hồ. Để tạo nội dung phù hợp hơn với thương hiệu của bạn, bạn cần cung cấp các hướng dẫn rõ ràng và chi tiết.

Sử dụng khung CRISP Framework để cung cấp hướng dẫn cần thiết cho Meta AI:

Bối cảnh: Cung cấp thông tin nền. Ví dụ: “Tôi quản lý tài khoản Instagram cho một cửa hàng sách nhỏ, độc lập.”

Vai trò: Hướng dẫn nó trở thành ai. Ví dụ: “Hãy đóng vai một nhân viên bán sách thân thiện và am hiểu.”

Hướng dẫn: Nêu rõ công việc cụ thể. Ví dụ: “Viết một caption cho bài đăng mới về cuốn sách được chọn trong câu lạc bộ sách hàng tháng của chúng ta.”

Chi tiết cụ thể: Thêm các giới hạn và chi tiết. Ví dụ: “Giữ dưới 200 ký tự, đề cập đến tiêu đề sách và tác giả, và bao gồm một câu hỏi để khuyến khích bình luận.”

Góc nhìn: Xác định giọng điệu. Ví dụ: “Sử dụng giọng điệu ấm áp, thân thiện và có chút văn chương.”

Lệnh đầu vào yếu Mô tả mạnh mẽ “Viết mô tả” “Hãy đóng vai trò là quản lý truyền thông xã hội cho một thương hiệu thể dục. Viết một caption động viên cho bức ảnh tập luyện buổi sáng. Giữ dưới 100 ký tự, sử dụng giọng chủ động và kết thúc bằng một câu hỏi để tăng tương tác.” “Hãy tưởng tượng một con chó” “Hãy tưởng tượng một chú chó bulldog Pháp đội mũ đầu bếp nhỏ xinh, đứng trong một căn bếp hiện đại sáng sủa, được chụp theo phong cách bài viết phong cách sống với ánh sáng tự nhiên mềm mại.”

🤝 Lưu ý thân thiện: Ngay cả với một lời nhắc nhở hoàn hảo, bạn vẫn có thể gặp khó khăn. Meta AI hoạt động độc lập, không kết nối với lịch trình nội dung, tài sản thương hiệu và phản hồi của nhóm. Điều này gây ra sự cản trở và làm chậm quá trình sản xuất nội dung của bạn khi bạn cố gắng mở rộng quy mô.

🎥 Dưới đây là hướng dẫn ngắn gọn về kỹ thuật tạo prompt để giúp bạn cải thiện tương tác với các công cụ AI:

Giới hạn của Meta AI trong việc tạo/lập nội dung cho Instagram

Tóm lại, Meta AI phù hợp nhất cho các tác vụ hỗ trợ nhanh chóng, tức thì. Nó không được thiết kế cho các quy trình nội dung phức tạp, nhiều bước mà các người tạo chuyên nghiệp và nhóm làm việc dựa vào.

Những giới hạn chính của nó bao gồm:

Không có khả năng ghi nhớ hoặc duy trì tính nhất quán của thương hiệu: Meta AI không thể học được giọng điệu thương hiệu, hướng dẫn phong cách hoặc nhận diện hình ảnh của bạn. Mỗi cuộc hội thoại đều bắt đầu từ trang trắng, buộc bạn phải giải thích lại nhu cầu của mình mỗi lần. Điều này khiến việc duy trì Meta AI không thể học được giọng điệu thương hiệu, hướng dẫn phong cách hoặc nhận diện hình ảnh của bạn. Mỗi cuộc hội thoại đều bắt đầu từ trang trắng, buộc bạn phải giải thích lại nhu cầu của mình mỗi lần. Điều này khiến việc duy trì phong cách thương hiệu nhất quán trong nội dung của bạn trở nên gần như bất khả thi.

Tích hợp quy trình làm việc giới hạn: Nội dung được tạo ra chỉ tồn tại trong tin nhắn riêng tư (DMs), chú thích hoặc bình luận. Không có cách nào để gửi chú thích vào Nội dung được tạo ra chỉ tồn tại trong tin nhắn riêng tư (DMs), chú thích hoặc bình luận. Không có cách nào để gửi chú thích vào lịch trình nội dung , di chuyển hình ảnh vào quy trình phê duyệt hoặc kết nối ý tưởng với hệ thống quản lý dự án . Sự thiếu kết nối này gây ra công việc thủ công và tăng nguy cơ lỗi.

Hạn chế sáng tạo và hợp tác: Hình ảnh có dấu watermark: Hình ảnh thường chứa dấu watermark và nhãn, khiến chúng không phù hợp cho các bài đăng trên feed chuyên nghiệp Không có hình ảnh tham khảo: Bạn không thể tải lên bảng mood board hoặc hình ảnh thương hiệu để hướng dẫn phong cách hình ảnh của AI Công việc độc lập: Các lệnh và kết quả không thể dễ dàng chia sẻ hoặc lưu trữ cho Hình ảnh thường chứa dấu watermark và nhãn, khiến chúng không phù hợp cho các bài đăng trên feed chuyên nghiệpBạn không thể tải lên bảng mood board hoặc hình ảnh thương hiệu để hướng dẫn phong cách hình ảnh của AICác lệnh và kết quả không thể dễ dàng chia sẻ hoặc lưu trữ cho hợp tác nhóm , dẫn đến nỗ lực trùng lặp

Hình ảnh có dấu watermark: Hình ảnh thường chứa dấu watermark và nhãn, khiến chúng không phù hợp để đăng lên feed một cách chuyên nghiệp.

Không có hình ảnh tham khảo: Bạn không thể tải lên bảng mood board hoặc hình ảnh thương hiệu để hướng dẫn phong cách hình ảnh của AI.

Công việc độc lập: Các lệnh và kết quả đầu ra không thể dễ dàng chia sẻ hoặc lưu trữ cho Các lệnh và kết quả đầu ra không thể dễ dàng chia sẻ hoặc lưu trữ cho việc hợp tác nhóm , dẫn đến việc lãng phí nỗ lực.

Những điểm mù về dữ liệu và phân tích: Meta AI không có quyền truy cập vào dữ liệu hiệu suất của tài khoản bạn. Do đó, các đề xuất của nó mang tính chung chung, không dựa trên dữ liệu.

Hình ảnh có dấu watermark: Hình ảnh thường chứa dấu watermark và nhãn, khiến chúng không phù hợp để đăng lên feed một cách chuyên nghiệp.

Không có hình ảnh tham khảo: Bạn không thể tải lên bảng mood board hoặc hình ảnh thương hiệu để hướng dẫn phong cách hình ảnh của AI.

Công việc độc lập: Các lệnh và kết quả đầu ra không thể dễ dàng chia sẻ hoặc lưu trữ cho Các lệnh và kết quả đầu ra không thể dễ dàng chia sẻ hoặc lưu trữ cho việc hợp tác nhóm , dẫn đến việc lãng phí nỗ lực.

Nếu bạn đang tìm hiểu các công cụ AI cho việc tạo/lập và quản lý nội dung trên mạng xã hội đa nền tảng, hãy xem video này:

Thử ClickUp như một giải pháp thay thế cho Meta AI trong quản lý nội dung Instagram.

Việc sử dụng Meta AI thường bắt đầu theo cách tương tự: một ý tưởng trong DMs, một bản nháp chú thích trong trò chuyện, một vài chỉnh sửa… và sau đó công việc thực sự mới bắt đầu.

Nó được đặt ở đâu? Ai cần xem xét nó? Có phù hợp với thương hiệu không? Và khi nào chúng ta thực sự đăng nó?

Đây chính là khoảng trống mà ClickUp được thiết kế để lấp đầy.

Một không gian làm việc từ ý tưởng nội dung đến tối ưu hóa

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp là nơi các kế hoạch nội dung, bản nháp, phản hồi và dòng thời gian của bạn được lưu trữ cùng nhau. Đó là lý do tại sao, khác với Meta AI, ý tưởng của bạn không biến mất ngay khi bạn đóng cửa sổ trò chuyện. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ, mọi thứ từ brainstorming đến xuất bản đều diễn ra tại một nơi duy nhất.

Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh, hiểu (và hỗ trợ) quy trình làm việc nội dung của bạn.

Trái tim của nó là ClickUp Brain, AI được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn.

Vì nó có quyền truy cập vào các nhiệm vụ ClickUp , tài liệu và tất cả công việc trước đây của bạn, nó có thể giúp bạn tạo nội dung thực sự phản ánh thương hiệu của bạn.

Chú thích, ý tưởng bài đăng và bản tóm tắt có thể tham khảo các hướng dẫn đã lưu trữ trong ClickUp Tài liệu , các chiến dịch trước đây và kiến thức của nhóm, giúp bạn không phải bắt đầu từ con số 0.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhập @brain vào bất kỳ bình luận công việc hoặc tin nhắn trò chuyện ClickUp nào để nhận trợ giúp AI ngay lập tức. Bạn có thể yêu cầu nó tóm tắt một chủ đề phản hồi dài hoặc tạo các mục hành động từ một cuộc họp, và nó sẽ trả lời ngay tại nơi bạn đang làm việc! @đề cập Brain để nhận câu trả lời có ngữ cảnh ngay tại nơi bạn thực hiện công việc trong ClickUp

Và khi một việc gì đó sẵn sàng để tiến hành, nó không bị kẹt trong một chủ đề trò chuyện. Bạn có thể chuyển các tin nhắn từ các kênh ClickUp Chat và tin nhắn trực tiếp (DM) thành các công việc có chủ sở hữu và thời hạn.

Tự động tạo công việc từ trò chuyện, tài liệu và nhiều nguồn khác thông qua ClickUp AI

Các quy trình nội dung tự động hóa

Trong ClickUp, phản hồi được hiển thị ngay bên cạnh công việc mà nó đề cập đến. Bạn có thể để lại bình luận trên Tasks và tài liệu, chỉnh sửa tài liệu cùng lúc với người khác và thậm chí gán bình luận cho nhóm của mình ở những nơi cần hành động.

Điểm nổi bật? Với ClickUp tự động hóa và Super Agents, quy trình phê duyệt sẽ tự động di chuyển qua quy trình làm việc của bạn thay vì bị lạc trong tin nhắn riêng tư (DMs).

📌 Ví dụ, trong quy trình đánh giá chiến dịch, Tự động hóa có thể xử lý các công việc lặp đi lặp lại đơn giản như di chuyển bản nháp sang trạng thái “Sẵn sàng để đánh giá”, thông báo cho trình chỉnh sửa hoặc phân công người đánh giá dựa trên thay đổi trạng thái. Trong khi đó, một Super Agent có thể hoạt động giống như một đồng đội AI: nó hiểu bối cảnh, có thể được @đề cập để soạn thảo cập nhật, tóm tắt phản hồi và thậm chí thực hiện các hành động tự động dựa trên các điều kiện bạn định nghĩa — xử lý các công việc nhiều bước ngay khi các điều kiện được đáp ứng. Tạo các Super Agents không cần mã để tự động hóa quy trình làm việc nội dung trong ClickUp

Mở rộng quy mô với tầm nhìn toàn diện

Khi quy mô của hệ thống nội dung của bạn phát triển, khả năng hiển thị quan trọng không kém gì tốc độ. ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ, những gì đang chờ duyệt và những gì đã sẵn sàng để phát hành.

Kiến thức chia sẻ: Xây dựng thư viện các Xây dựng thư viện các mẫu câu lệnh và mẫu nội dung hiệu quả trong ClickUp Docs mà mọi người có thể sử dụng, đảm bảo tính nhất quán.

Tầm nhìn rõ ràng: Sử dụng Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để tạo cái nhìn tổng quan về quy trình nội dung của bạn. Theo dõi tiến độ sản xuất, khối lượng công việc của nhóm và hiệu suất dự án theo thời gian thực thông qua các biểu đồ và đồ thị trực quan.

Meta AI trên Instagram rất tuyệt vời để tạo nội dung ngay lập tức. ClickUp là công cụ giúp bạn biến nó thành một hệ thống nội dung có thể lặp lại và hợp tác.

Meta AI trên Instagram so với ClickUp trong việc tạo/lập nội dung

Khả năng Meta AI trên Instagram ClickUp Bộ nhớ giọng điệu thương hiệu ❌ Không ✅ Có—ClickUp Brain tham chiếu các hướng dẫn đã lưu trữ Tích hợp lịch nội dung ❌ Không ✅ Có—các công việc, dòng thời gian, tài liệu và dự án của bạn được quản lý trong một không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI. Hợp tác nhóm ⚠️ Giới hạn chia sẻ qua tin nhắn trực tiếp (DM) ✅ Hợp tác toàn diện trong không gian làm việc Quy trình phê duyệt ❌ Không có ✅ Tích hợp sẵn với Tự động hóa và Siêu Trợ lý Bối cảnh phân tích ❌ Không có ✅ ClickUp Brain có thể tham chiếu dữ liệu hiệu suất bên trong ClickUp

Lập kế hoạch, tạo và quản lý nội dung quy mô lớn với hệ thống thống nhất — ClickUp được thiết kế cho các nhóm đã vượt qua giới hạn của các công cụ AI trong nền tảng.

Biến ý tưởng Instagram thành một hệ thống nội dung có thể mở rộng

Meta AI rất hữu ích khi bạn cần một gợi ý nhanh (một ý tưởng, một caption hoặc một phản hồi) ngay trong Instagram. Nó giúp bạn tiếp tục công việc và loại bỏ rào cản trong quá trình sáng tạo, đặc biệt nếu bạn đang làm việc một mình hoặc đăng bài thỉnh thoảng.

Nhưng ngay khi nội dung trở thành một hệ thống — với lịch trình, quy trình phê duyệt và nhu cầu duy trì sự nhất quán trong nhận diện thương hiệu — tốc độ thôi là chưa đủ. Đó là lúc các nhóm cần AI hoạt động cùng với quy trình của họ, chứ không phải bên ngoài nó.

Điểm mạnh? Sử dụng AI để tạo/lập nội dung nhanh chóng và một không gian làm việc thống nhất để lập kế hoạch, xem xét và tái sử dụng những gì hiệu quả. Khi mọi thứ được tập trung tại một nơi, nội dung sẽ không còn cảm giác rời rạc và bắt đầu phát triển quy mô.

Thử dùng ClickUp miễn phí và xem cách ClickUp Brain kết nối quy trình kế hoạch, tạo/lập nội dung và hợp tác trong một nền tảng duy nhất.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Bạn không thể tắt hoàn toàn Meta AI. Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu sự hiện diện của nó bằng cách tắt tiếng, ẩn hoặc chặn tài khoản @MetaAI trong tin nhắn trực tiếp (DM) của bạn.

Những giới hạn chính của nó bao gồm thiếu khả năng ghi nhớ thương hiệu, hình ảnh có dấu watermark, không tích hợp với lịch nội dung và không thể truy cập dữ liệu hiệu suất của tài khoản bạn.

Meta AI là một công cụ sáng tạo và không trực tiếp ảnh hưởng đến cách nội dung của bạn hoạt động trong thuật toán. Các bài đăng của bạn vẫn được xếp hạng dựa trên các yếu tố tiêu chuẩn, như tương tác và mức độ liên quan.

Nó generally an toàn, nhưng vì các cuộc hội thoại có thể được sử dụng để đào tạo AI, bạn nên tránh chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc độc quyền của kinh doanh trong các cuộc hội thoại của mình.