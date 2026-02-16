10 mẫu biểu theo dõi phiên trị liệu cho khách hàng miễn phí

Hầu hết các nhà trị liệu dành nhiều thời gian hơn cho việc ghi chép các phiên trị liệu so với mong muốn của họ.

Nuance Communications phát hiện ra rằng các chuyên gia y tế trung bình dành khoảng 13,5 giờ mỗi tuần để tạo tài liệu.

Điều này xảy ra khi hệ thống đang theo dõi của bạn cản trở bạn thay vì hỗ trợ bạn. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra.

Mẫu theo dõi phiên trị liệu cho khách hàng cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn có để ghi chép chi tiết phiên trị liệu, theo dõi tiến độ và quản lý các cuộc hẹn tiếp theo. Với các mẫu này, bạn không cần phải thiết lập lại quy trình làm việc mỗi lần. Và bạn có thể sử dụng chúng dù là một chuyên gia độc lập hay là thành viên của một nhóm thực hành.

Mẫu theo dõi phiên trị liệu cho khách hàng là gì?

Mẫu theo dõi phiên trị liệu cho khách hàng là một tài liệu có cấu trúc hoặc công cụ kỹ thuật số giúp các nhà trị liệu ghi chép ngày giờ phiên trị liệu, vấn đề của khách hàng, các can thiệp được sử dụng và quan sát tiến độ.

Nó đảm bảo mọi chi tiết quan trọng đều được ghi chép một cách nhất quán, từ phiên này sang phiên khác. Với hầu hết các mẫu này, bạn có các trường để ghi chép

Thông tin khách hàng

Ngày và giờ phiên trị liệu

Giới thiệu các vấn đề

Các can thiệp được áp dụng

Phản hồi của khách hàng, và

Bất kỳ bài tập về nhà hoặc lịch trình theo dõi nào

Các mẫu này được sử dụng bởi các nhà trị liệu có giấy phép, cố vấn, nhân viên xã hội và nhà tâm lý học để duy trì tài liệu rõ ràng và có tổ chức.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Một bản ghi phiên đơn giản có thể chỉ theo dõi ngày tháng và ghi chú cơ bản, nhưng một công cụ theo dõi toàn diện giúp bạn theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu điều trị và đo lường kết quả của khách hàng theo thời gian. Bạn cũng có thể lựa chọn các định dạng tài liệu cụ thể như SOAP (Chủ quan, Khách quan, Đánh giá, Kế hoạch), DAP (Dữ liệu, Đánh giá, Kế hoạch) hoặc BIRP (Hành vi, Can thiệp, Phản ứng, Kế hoạch), giúp chúng phù hợp với yêu cầu của phòng khám của bạn.

Các mẫu theo dõi phiên trị liệu cho khách hàng tốt nhất trong nháy mắt

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu theo dõi phiên trị liệu cho khách hàng

Lựa chọn mẫu không phù hợp có thể gây ra nhiều công việc hơn thay vì giảm bớt. Vì vậy, điều quan trọng là tìm kiếm một công cụ phù hợp với quy trình làm việc lâm sàng hiện tại của bạn thay vì ép buộc bạn phải tuân theo một quy trình mới. Trước khi commit, hãy đảm bảo rằng mẫu đáp ứng các tiêu chí quan trọng sau.

Trong danh sách này, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu hoàn hảo đáp ứng các nhu cầu này theo nhiều cách khác nhau.

10 mẫu biểu theo dõi phiên trị liệu cho khách hàng miễn phí

Hãy cùng xem qua một số mẫu được thiết kế để giúp các nhà trị liệu tổ chức tài liệu phiên trị liệu, theo dõi tiến độ của khách hàng và giảm bớt các công việc hành chính. Bảy mẫu đầu tiên được xây dựng trên ClickUp. Đây là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nơi bạn có thể ghi chú, quản lý các cuộc hẹn tiếp theo và lưu trữ thông tin khách hàng trong một nơi duy nhất. Các mẫu còn lại là các tùy chọn bên ngoài mà bạn có thể khám phá dựa trên nhu cầu thực tế của phòng khám.

1. Mẫu Quản lý Bệnh nhân của ClickUp™

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu quản lý bệnh nhân ClickUp để theo dõi trạng thái điều trị của bệnh nhân, thuốc men, nhà trị liệu được phân công, bảo hiểm y tế và nhiều thông tin khác.

Quản lý một lượng lớn trường hợp có cảm giác như đang phải xử lý quá nhiều việc cùng lúc? Khi thông tin khách hàng được phân tán trên các lịch, ứng dụng ghi chú và các tệp riêng biệt, bạn sẽ mất thời gian tìm kiếm thông tin.

Điều gì nữa? Trong bối cảnh hỗn loạn, những chi tiết quan trọng có thể bị bỏ sót. Mẫu Quản lý Bệnh nhân Toàn diện của ClickUp™ giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một trung tâm tập trung cho tất cả thông tin bệnh nhân, lịch hẹn và lịch sử phiên điều trị trong một không gian làm việc duy nhất.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhà trị liệu cần truy cập nhanh chóng vào toàn bộ hành trình của khách hàng mà không cần chuyển đổi giữa hàng chục công cụ khác nhau.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo bản nháp tóm tắt phiên trị liệu từ ghi chú của bạn hoặc nhận đề xuất tự động hóa cho các mục theo dõi tiếp theo với ClickUp Brain , trợ lý AI thông minh theo ngữ cảnh của bạn.

2. Mẫu Danh sách Bệnh nhân của ClickUp™

Tải mẫu miễn phí Mẫu Danh sách Bệnh nhân ClickUp giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tổ chức hồ sơ bệnh nhân tại một nơi duy nhất.

Bạn đang phân vân giữa việc sử dụng một bảng tính đơn giản và một hệ thống quản lý khách hàng đầy đủ tính năng?

Việc lựa chọn có thể cực kỳ khó khăn, đặc biệt đối với các chuyên gia làm việc độc lập. Một bảng tính đơn giản có thể cảm thấy quá cồng kềnh và thiếu kết nối. Trong khi một hệ thống phức tạp có thể là quá mức cần thiết, với các tính năng mà bạn có thể không bao giờ sử dụng. Mẫu Danh sách Bệnh nhân của ClickUp™ cung cấp một giải pháp cân bằng hợp lý.

Sử dụng nó để tạo danh sách khách hàng đơn giản, có tổ chức với các thông tin cần thiết có thể xem nhanh. Đây là điểm khởi đầu hoàn hảo có thể phát triển cùng với hoạt động của bạn. Bạn có thể thêm các tính năng đang theo dõi chi tiết hơn sau này mà không cần phải xây dựng lại hệ thống từ đầu.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các tùy chọn lọc nhanh để sắp xếp danh sách khách hàng theo trạng thái, chẳng hạn như đang hoạt động, tạm ngưng hoặc đã xuất viện, để bạn có thể tập trung vào những người cần sự quan tâm.

Theo dõi loại phiên trị liệu cho từng khách hàng, dù là trị liệu cá nhân, cặp đôi, gia đình hay nhóm, với các Trường Tùy chỉnh của ClickUp.

Tạo nhắc nhở khi khách hàng chưa được thăm khám trong khoảng thời gian quy định và loại bỏ việc kiểm tra lịch trình thủ công với ClickUp tự động hóa.

3. Mẫu Báo cáo Trường hợp của ClickUp™

Tải mẫu miễn phí Ghi chép chi tiết trường hợp, lịch sử và tóm tắt theo một định dạng có cấu trúc và logic với mẫu Báo cáo Trường hợp ClickUp.

Việc tổng hợp báo cáo trường hợp cho các bác sĩ giới thiệu, trường học hoặc các cơ quan pháp lý thường đòi hỏi một quy trình tốn thời gian và phức tạp, bao gồm việc sao chép và dán từ các ghi chú phiên điều trị phân tán. Công việc thủ công này không chỉ tốn thời gian mà còn dễ dẫn đến lỗi, gây ra nguy cơ tài liệu không đầy đủ hoặc không chính xác. Mẫu Báo Cáo Trường Hợp của ClickUp™ tối ưu hóa toàn bộ quy trình bằng cách tích hợp ghi chú và báo cáo của bạn vào một hệ thống thống nhất và liền mạch.

Nó được thiết kế dành cho các chuyên gia y tế cần tạo ra tài liệu chuyên nghiệp, có cấu trúc cho các bên thứ ba.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Viết báo cáo chi tiết trực tiếp trong không gian làm việc của bạn và kết nối chúng với lịch sử phiên làm việc của khách hàng thông qua ClickUp Docs.

Tạo các phần riêng biệt cho đánh giá ban đầu, ghi chú tiến độ của từng phiên và tóm tắt kết quả cuối cùng bằng cách tổ chức báo cáo của bạn với Trang con .

Nhận phản hồi từ người giám sát hoặc thảo luận trực tiếp với đồng nghiệp trên tài liệu thông qua các tính năng hợp tác như chuỗi chủ đề bình luận và đề cập @ .

Soạn thảo bản tóm tắt trường hợp ban đầu bằng cách trích xuất các chi tiết quan trọng từ các ghi chú trị liệu trước đó vào một báo cáo thống nhất bằng ClickUp Brain.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, một chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—đó là hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Giới thiệu ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần nhờ ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

4. Mẫu thành công cho khách hàng của ClickUp™

Tải mẫu miễn phí Theo dõi mọi giai đoạn của quá trình hồi phục cho khách hàng trị liệu của bạn với mẫu ClickUp Client Success Template.

Khi bạn tập trung vào ghi chú của từng phiên trị liệu riêng lẻ, việc nhìn nhận bức tranh tổng thể về tiến độ của khách hàng theo thời gian có thể trở nên khó khăn. Điều này khiến việc nhận diện các mô hình lâu dài, điều chỉnh kế hoạch điều trị hiệu quả hoặc chứng minh tiến độ trị liệu cho khách hàng trở nên phức tạp. Mẫu Quản lý Thành công Khách hàng hướng đến mục tiêu của ClickUp™ chuyển trọng tâm từ các phiên trị liệu riêng lẻ sang toàn bộ hành trình điều trị.

Mặc dù ban đầu được phát triển cho hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), bạn có thể dễ dàng điều chỉnh nó để theo dõi tiến độ của phiên trị liệu bằng cách tùy chỉnh các trạng thái tùy chỉnh mặc định theo ý muốn của mình.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu điều trị cụ thể, chẳng hạn như “giảm triệu chứng lo âu” hoặc “phát triển chiến lược đối phó”, bằng cách sử dụng ClickUp cột mốc

Theo dõi tiến độ của khách hàng trong việc đạt được mục tiêu của họ thông qua các Chỉ số Tiến độ được cập nhật liên tục qua các phiên trị liệu.

Bao gồm các chỉ số kết quả, chẳng hạn như đánh giá tự báo cáo của khách hàng hoặc điểm số đánh giá tiêu chuẩn, với các Trường Tùy chỉnh ClickUp.

Tự động tạo biểu đồ và đồ thị để hiển thị xu hướng tiến độ của khách hàng mà không cần xây dựng báo cáo thủ công bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp.

🎥 Bonus: Để xem cách bạn có thể tạo một bảng điều khiển khách hàng tùy chỉnh hiển thị dữ liệu trị liệu và đang theo dõi các chỉ số quan trọng trên toàn bộ phòng khám của bạn, hãy xem (và tùy chỉnh) hướng dẫn từng bước này.

5. Mẫu Quản lý Khách hàng Pháp lý của ClickUp™

Tải mẫu miễn phí Tập trung thông tin liên quan đến khách hàng và vụ việc pháp lý, đồng thời truyền đạt thông tin một cách hiệu quả với mẫu quản lý khách hàng pháp lý ClickUp.

Mẫu Quản lý Khách hàng Pháp lý của ClickUp™ là một giải pháp tuyệt vời cho các trường hợp đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt và lượng tài liệu lớn. Đúng vậy, chúng ta đang nói về các vụ án pháp y, khách hàng do tòa án chỉ định và các trường hợp tương tự.

Đây là công cụ cần thiết trong bộ công cụ của bạn khi một hạn chót bị bỏ lỡ hoặc một tương tác không được ghi chép cẩn thận có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và chuyên môn nghiêm trọng. Bạn có thể tin tưởng vào nó để cung cấp việc ghi chép chi tiết cần thiết cho những tình huống có rủi ro cao này.

Mặc dù được thiết kế cho các chuyên gia pháp lý, cấu trúc của nó hoàn toàn phù hợp cho các nhà trị liệu cần tài liệu chi tiết và có thể bảo vệ được.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại mọi tương tác với khách hàng thông qua Nhật ký Hoạt động chi tiết, bao gồm dấu thời gian tự động để tuân thủ quy định và mục đích kiểm toán.

Giữ các biểu mẫu đồng ý, lệnh tòa án và tất cả tài liệu liên quan được đính kèm trực tiếp vào hồ sơ của khách hàng.

Theo dõi các mốc thời gian tuân thủ quan trọng, chẳng hạn như ngày ra tòa hoặc bài nộp/gửi báo cáo, với tính năng Quản lý Nhiệm vụ tích hợp trong ClickUp

Cấp quyền truy cập chỉ xem cho các hồ sơ cụ thể khi luật sư, giám sát viên hoặc các bên liên quan khác cần hiển thị thông tin với quyền truy cập tùy chỉnh trong ClickUp.

6. Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân của ClickUp™

Tải mẫu miễn phí Kích thích khách hàng đầu tư vào sức khỏe tinh thần của họ bằng cách cung cấp cho họ một lộ trình để ưu tiên chăm sóc bản thân thông qua mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân của ClickUp.

Dưới đây là một tình huống mà hầu hết các nhà trị liệu đều quá quen thuộc: bạn giao bài tập giữa các phiên trị liệu—các câu hỏi ghi chép nhật ký, bài tập định tâm, đang theo dõi tâm trạng hoặc các công việc tiếp xúc—để khách hàng có thể đạt được tiến độ ngoài phòng trị liệu. Nhưng đến phiên trị liệu tiếp theo, công việc đó hoặc là chưa hoàn thành hoặc hoàn toàn bị quên lãng.

Kết quả? Bạn tiếp tục lãng phí thời gian quý báu của phiên trị liệu để giải thích lại các công việc thay vì phát triển chúng. Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân của ClickUp™ giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho bạn và khách hàng một không gian kỹ thuật số chung để thực hiện công việc giữa các phiên trị liệu.

Nó giúp bạn mở rộng quá trình trị liệu vào cuộc sống hàng ngày của khách hàng, giúp họ duy trì sự tham gia và trách nhiệm.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cho phép khách hàng xem hoặc chỉnh sửa để cập nhật tiến độ của họ (nếu phù hợp với thực hành của bạn) bằng cách chia sẻ kế hoạch với họ.

Phân chia các thói quen chăm sóc bản thân thành các mục nhỏ, có thể thực hiện được mà khách hàng có thể đánh dấu hoàn thành mỗi ngày với ClickUp Checklists

Giúp khách hàng duy trì việc thực hành các kỹ năng đối phó mới và xây dựng thói quen lành mạnh với tính năng Nhiệm vụ Lặp lại và Nhắc nhở của ClickUp.

Khách hàng có thể truy cập và cập nhật kế hoạch của mình từ bất kỳ đâu thông qua ứng dụng di động ClickUp, giúp dễ dàng duy trì tiến độ.

👀 Bạn có biết? Sức khỏe tinh thần của nhà trị liệu ảnh hưởng đến kết quả điều trị của khách hàng: Trong một nghiên cứu nhóm năm 2024, bệnh nhân được điều trị bởi các nhà trị liệu bị kiệt sức có khả năng cải thiện triệu chứng PTSD một cách có ý nghĩa lâm sàng thấp hơn so với những bệnh nhân có nhà trị liệu không bị kiệt sức. Hãy đảm bảo rằng bạn cũng đang chăm sóc nhu cầu của chính mình, trong khi hỗ trợ khách hàng của bạn với nhu cầu của họ!

7. Mẫu Nhật ký Quản lý của ClickUp™

Tải mẫu miễn phí Giữ lại hồ sơ chính xác về công việc và thành tích của các nhà trị liệu mà bạn giám sát với mẫu Nhật ký Quản lý của ClickUp.

Mẫu này dành cho các giám sát viên lâm sàng hoặc quản lý phòng khám quản lý nhiều nhà trị liệu.

Khi thông tin giám sát bị phân tán trong các email, bảng tính và cuộc hội thoại khác nhau, khả năng hiển thị trở nên khó khăn. Các trường hợp khó so sánh, ghi chú giám sát dễ bị bỏ qua, và các ngày quan trọng như gia hạn giấy phép dễ bị bỏ lỡ.

Mẫu Nhật ký Quản lý của ClickUp™ giúp tập trung tất cả các hoạt động giám sát và quản lý hành chính vào một hệ thống có tổ chức. Bạn có thể theo dõi khối lượng công việc của nhà trị liệu, ghi chép các phiên giám sát, ghi lại phản hồi và các mục cần thực hiện, cũng như theo dõi các cột mốc tuân thủ trong một nơi duy nhất. Bạn không cần phải theo dõi các cập nhật hoặc ghép nối thông tin từ nhiều công cụ khác nhau.

Tóm lại, nó giúp bạn duy trì chất lượng chăm sóc và tuân thủ quy định mà không cần phải quản lý chi tiết từng bước của nhóm.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép các cuộc thảo luận và nhiệm vụ cần thực hiện bằng cách tạo các mục nhập cho từng phiên giám sát bạn thực hiện với các chuyên gia y tế cá nhân.

Không bao giờ bỏ lỡ các yêu cầu cấp phép, tín dụng đào tạo liên tục hoặc hạn chót gia hạn chứng chỉ cho toàn bộ nhóm của bạn.

Nhận được cái nhìn tổng quan rõ ràng về phân phối công việc để đảm bảo công việc được phân phối đều đặn trong toàn bộ phòng khám.

Hiển thị các chỉ số toàn bộ phòng khám, chẳng hạn như tổng số khách hàng hoạt động, số phiên trung bình mỗi tuần hoặc số lượng khách hàng mới, thông qua bảng điều khiển ClickUp.

8. Mẫu lịch trình phiên trị liệu do Template. net cung cấp

Mẫu Lịch Trình Buổi Trị Liệu này là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để tổ chức các cuộc hẹn và cấu trúc tuần làm việc của bạn một cách rõ ràng. Nó liệt kê ngày trong tuần, khung giờ, tên khách hàng, loại trị liệu và mục tiêu của phiên trị liệu, giúp bạn lập kế hoạch cho các phiên trị liệu một cách có chủ đích thay vì phải vội vàng nhớ lại các chi tiết.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị lịch trình của bạn và tránh trùng lặp.

Dành không gian cho các khoảng nghỉ và thời gian chuẩn bị giữa các buổi trị liệu với khách hàng.

Dễ dàng tùy chỉnh theo quy trình công việc của bạn, dù bạn thực hiện trị liệu cá nhân, làm việc nhóm hay các định dạng kết hợp.

Giảm bớt áp lực từ các công việc hậu cần hàng ngày và giải phóng thêm thời gian để tập trung vào công tác lâm sàng.

9. Mẫu ghi chú SOAP in được cho các phiên trị liệu của Goodocs

qua Goodocs

Nhiều chuyên gia y tế được đào tạo để sử dụng định dạng tài liệu SOAP và ưa chuộng mẫu ghi chú SOAP của TheGoodocs cho các phiên trị liệu vì nó được thiết kế riêng cho định dạng này. Mẫu ghi chú SOAP tổ chức thông tin bệnh nhân thành bốn phần riêng biệt:

Chủ quan: Những gì khách hàng báo cáo về cảm xúc, triệu chứng và trải nghiệm của họ.

Mục tiêu: Các quan sát thực tế của nhà trị liệu, chẳng hạn như cảm xúc, ngoại hình hoặc hành vi của khách hàng.

Đánh giá: Sự diễn giải lâm sàng của nhà trị liệu về thông tin chủ quan và khách quan.

Kế hoạch: Các bước tiếp theo trong kế hoạch điều trị, bao gồm các can thiệp và bài tập về nhà.

Mẫu Goodocs này có sẵn miễn phí trên cả Tài liệu Google và Microsoft Word, cho phép bạn tùy chỉnh và in ghi chú phiên một cách dễ dàng. Bạn sẽ có các ô trống sẵn sàng cho từng phần, giúp bạn tập trung vào việc ghi lại tiến độ có ý nghĩa thay vì phải tạo lại ghi chú từ đầu.

🎥 Bonus: Muốn học cách viết ghi chú SOAP tốt hơn? Hãy xem video hướng dẫn nhanh này để nhận những mẹo hay nhất của chúng tôi:

10. Mẫu theo dõi thời gian của Vertex42

qua Vertex42

Nếu bạn tính phí theo giờ hoặc cần theo dõi thời gian dành cho công việc không tính phí như lập hồ sơ và giám sát, mẫu theo dõi thời gian của Vertex42 có thể giúp bạn. Sử dụng nó để theo dõi thời gian dành cho các phiên trị liệu với khách hàng, ghi chú trường hợp, tư vấn qua điện thoại và các công việc hành chính khác. Nó giúp đơn giản hóa việc tính phí chính xác cho phòng khám tư nhân và đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ bảo hiểm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mặc dù có sẵn các mẫu theo dõi thời gian độc lập dưới dạng bảng tính hoặc ứng dụng chuyên dụng, đây là một lĩnh vực khác mà công cụ tích hợp có thể giảm thiểu rắc rối. Ghi lại thời lượng phiên trực tiếp trong hồ sơ của khách hàng mà không cần công cụ riêng biệt bằng cách sử dụng tính năng Theo dõi Thời gian ClickUp tích hợp sẵn trong mỗi nhiệm vụ ClickUp.

Cấu trúc tạo không gian cho chăm sóc tốt hơn

Một công cụ theo dõi phiên trị liệu phù hợp không chỉ giúp đơn giản hóa việc ghi chép. Nó còn định hình cách thời gian và sự chú ý được sử dụng trong thực hành của bạn.

Các mẫu theo dõi phiên trị liệu cho khách hàng được liệt kê trong bài viết này giúp bảo vệ thời gian làm việc trực tiếp với khách hàng của bạn. Chúng giảm bớt gánh nặng nhận thức và cải thiện sự liên tục giữa các phiên. Kết quả là sự liên tục rõ ràng hơn cho cả chuyên gia và khách hàng.

Và làm thế nào để chọn lựa mẫu phù hợp nhất?

Bằng cách nhớ rằng các hệ thống tài liệu tốt không cảm thấy như công việc quản trị viên. Chúng lùi vào hậu trường và để liệu pháp tập trung vào những điều quan trọng nhất. Và những hệ thống tốt nhất? Chúng cho phép ghi chú, lịch trình, bài tập về nhà và theo dõi tiến độ của bạn tồn tại trong một hệ thống hỗ trợ duy nhất. Giống như ClickUp.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Mẫu ghi chú trị liệu (thường được gọi là ghi chú tâm lý trị liệu) dành cho các quan sát và nhận xét cá nhân của nhà trị liệu – những ghi chú này được tách biệt khỏi hồ sơ chính thức và được bảo mật theo quy định của HIPAA. Mẫu ghi chú tiến độ là một phần của hồ sơ chính thức của khách hàng, ghi chép chi tiết điều trị, phản ứng của khách hàng và kế hoạch có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp bảo hiểm, người giám sát hoặc các nhà trị liệu khác tham gia vào quá trình chăm sóc.

Hầu hết các mẫu kỹ thuật số cho phép bạn đổi tên hoặc thêm các Trường Tùy chỉnh để phù hợp với định dạng ưa thích của bạn. Bạn có thể tạo các phần cho từng thành phần (ví dụ: Chủ quan, Khách quan, Đánh giá, Kế hoạch cho SOAP) và loại bỏ bất kỳ trường nào không áp dụng cho phong cách ghi chép của bạn.

ClickUp cung cấp các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp và có thể ký kết Thỏa thuận Đối tác Kinh doanh (BAAs) cho các tổ chức yêu cầu tuân thủ HIPAA. Bạn nên luôn tham khảo ý kiến của chuyên viên tuân thủ của mình và xem xét tài liệu bảo mật của ClickUp để xác nhận rằng nó đáp ứng các yêu cầu cụ thể của cơ sở y tế của bạn.

Các công cụ theo dõi kỹ thuật số cung cấp hồ sơ có thể tìm kiếm, sao lưu tự động và hợp tác dễ dàng hơn với người giám sát. Chúng cũng cho phép bạn liên kết ghi chú phiên trực tiếp với lịch trình và các công việc theo dõi, giảm thiểu tình trạng tài liệu phân tán khi sử dụng giấy hoặc bảng tính không kết nối.