Ví dụ về doanh nghiệp cá thể: Ý tưởng kinh doanh nhỏ bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay

Mơ ước trở thành ông chủ của chính mình? Doanh nghiệp cá thể là cách dễ dàng nhất để biến điều đó thành hiện thực. Với chi phí thiết lập thấp và quyền kiểm soát hoàn toàn, bạn có thể bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ ngay hôm nay – dù là làm việc tự do, kinh doanh cửa hàng địa phương hay xây dựng dịch vụ trực tuyến.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những ví dụ về doanh nghiệp cá thể đầy cảm hứng mà bạn có thể khởi nghiệp với ít vốn đầu tư — và cho bạn thấy cách một Không gian Làm việc Trí tuệ Nhân tạo Tích hợp (hello, ClickUp!) có thể giúp bạn quản lý mọi thứ ngay từ ngày đầu tiên.

Vận hành một doanh nghiệp cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ thành công không hề dễ dàng, đặc biệt khi bạn phải cạnh tranh với các công ty lớn có nguồn lực dồi dào và quy mô hoạt động rộng lớn. Nhưng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp cân bằng sân chơi. Xem qua hướng dẫn của chúng tôi về cách các doanh nghiệp nhỏ có thể phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Học cách hợp nhất các công cụ rời rạc (và tốn kém), giảm thiểu các quy trình tốn thời gian và khôi phục ngữ cảnh bị mất ngay lập tức với một không gian làm việc AI tích hợp. Làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn và chấm dứt tình trạng phân tán công việc ngay hôm nay.

Doanh nghiệp cá thể là gì?

Doanh nghiệp cá thể là một hình thức kinh doanh đơn giản không yêu cầu đăng ký chính thức. Với tư cách là chủ sở hữu duy nhất, bạn sẽ quản lý mọi hoạt động từ vận hành hàng ngày đến phát triển kinh doanh, và thu nhập sẽ được báo cáo trực tiếp trên tờ khai thuế cá nhân của bạn.

Nói một cách đơn giản, kinh doanh cá thể có nghĩa là bạn và kinh doanh là một — không có sự tách biệt pháp lý. Bạn sở hữu nó, bạn điều hành nó và bạn giữ lợi nhuận. Nhưng bạn cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ khoản lỗ, nợ nần hoặc vấn đề pháp lý nào.

Khi bạn sẵn sàng mở rộng quy mô kinh doanh một cách chính thức, việc soạn thảo các thỏa thuận dịch vụ rõ ràng với khách hàng hoặc đối tác là điều khôn ngoan. Tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp, bạn có thể cần thêm các tài liệu pháp lý như hóa đơn thương mại hoặc giấy phép, giấy phép ngành nghề cụ thể để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

👀 Bạn có biết? Cục Thuế Liên bang (IRS) tự động coi bạn là chủ doanh nghiệp cá thể nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất và hoạt động dưới tên pháp lý của mình (không phải dưới tên kinh doanh).

Doanh nghiệp cá thể dễ dàng cài đặt, nhưng nó cũng đi kèm với những ưu điểm và thách thức riêng.

Hãy cùng tìm hiểu về những lợi ích trước tiên.

✅ Nộp thuế nhanh chóng

Ở hầu hết các quốc gia, chủ doanh nghiệp cá thể có cấu trúc kinh doanh đơn giản khi nói đến thuế. Với tư cách là chủ doanh nghiệp cá thể tại Mỹ, bạn phải nộp biểu mẫu 1040 cho tờ khai thuế cá nhân và kèm theo Phụ lục C để báo cáo lợi nhuận và lỗ của doanh nghiệp.

Khác với nhân viên, chủ doanh nghiệp nhỏ hoạt động dưới hình thức kinh doanh cá thể thường không bị khấu trừ thuế từ thu nhập, do đó họ phải tự chịu trách nhiệm nộp thuế trực tiếp.

Ngoài ra, bạn có thể cần phải nộp thuế tự doanh—bao gồm Bảo hiểm Xã hội và Medicare—cùng với thuế thu nhập liên bang và tiểu bang trên thu nhập kinh doanh của bạn.

Đôi khi quy định giữa các bang có thể khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo bạn nắm rõ tất cả các quy định thuế áp dụng để tuân thủ đúng quy định.

✅ Ít quy định của chính phủ hơn

Nếu bạn đang biến sở thích thành một doanh nghiệp, vẫn có các quy định địa phương và của chính phủ mà bạn cần tuân thủ. Tin tốt là gánh nặng pháp lý đối với doanh nghiệp cá thể nhẹ hơn so với các cấu trúc kinh doanh khác.

📌 Ví dụ, ở nhiều bang như California, bạn cần giấy phép kinh doanh địa phương, nhưng có thể không cần nộp các tài liệu thành lập phức tạp như công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoặc công ty cổ phần.

✅ Quản lý tài chính đơn giản

Quản lý tài chính có thể tương đối dễ dàng đối với chủ doanh nghiệp cá nhân. Vì bạn thực chất đang tự trả lương cho mình, nên không cần hệ thống trả lương phức tạp. Tuy nhiên, để giữ mọi thứ gọn gàng, bạn có thể cân nhắc mở một tài khoản ngân hàng riêng cho kinh doanh để tối ưu hóa quản lý tài chính.

Mặc dù doanh nghiệp cá thể có nhiều lợi ích, nó cũng đi kèm với những thách thức. Hãy cùng xem qua một số trong số đó.

❌ Trách nhiệm không giới hạn

Một trong những nhược điểm chính của doanh nghiệp cá thể là trách nhiệm cá nhân không giới hạn. Nếu kinh doanh phải đối mặt với vụ kiện hoặc tích lũy nợ, tài sản cá nhân của chủ sở hữu, như nhà ở hoặc tiết kiệm, có thể bị đe dọa.

Doanh nghiệp cá thể không cung cấp bảo vệ trách nhiệm cá nhân, khác với các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoặc công ty cổ phần, vốn tạo ra một thực thể pháp lý riêng biệt với chủ sở hữu của chúng.

❌ Tiềm năng phát triển giới hạn

Các chủ doanh nghiệp cá nhân thường gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư hoặc huy động vốn lớn. Việc mở rộng quy mô kinh doanh có thể gặp nhiều thách thức nếu không thể vấn đề cổ phiếu hoặc thu hút nhiều nhà đầu tư.

Khi đạt đến một mức độ nhất định, sự phát triển có thể yêu cầu tái cấu trúc kinh doanh thành một thực thể phức tạp hơn, như công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoặc công ty cổ phần, để tiếp cận nguồn tài chính lớn hơn.

❌ Thiếu kiểm soát tài chính

Nếu không có quy trình kế toán chính thức, đang theo dõi tình hình tài chính của kinh doanh có thể gặp nhiều thách thức hơn.

Bạn có thể cảm thấy ít kiểm soát hơn đối với tài chính của mình, điều này có thể dẫn đến vấn đề trong việc lập ngân sách, chuẩn bị thuế và lập kế hoạch dài hạn. Ngoài ra, bạn không thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn, điều này giới hạn các lựa chọn để thu hút đầu tư lớn.

🎉 Thông tin thú vị: Kevin Plank đã thành lập Under Armour dưới dạng doanh nghiệp cá thể trong tầng hầm nhà bà ngoại ở Washington DC, bán áo thun thấm hút mồ hôi từ cốp xe ô tô. Bắt đầu từ việc bán cho các vận động viên tại các trận đấu địa phương, nó đã phát triển thành một tập đoàn thời trang thể thao toàn cầu. Từ việc brainstorming trong tầng hầm đến hàng tỷ đô la – minh chứng rằng sự kiên trì và một ý tưởng tuyệt vời có thể mang lại thành công lớn!

Ví dụ về doanh nghiệp cá thể trong các ngành nghề khác nhau

Doanh nghiệp cá thể không giới hạn ở một loại hình công việc cụ thể—chúng trải rộng trên nhiều ngành nghề. Từ dịch vụ sáng tạo và bán lẻ đến tư vấn và công nghệ, có vô số cách để biến một ý tưởng đơn giản thành một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Hãy cùng xem qua một số ví dụ thực tế về doanh nghiệp cá thể trong các ngành nghề khác nhau để khơi nguồn cảm hứng cho chính bạn.

🧑‍💻 Freelancer và tư vấn viên

Các freelancer thường hoạt động trên quy mô nhỏ, nhưng họ được hưởng mức độ kiểm soát và linh hoạt cao.

Dưới đây là phân tích chi tiết về một số trường tự do khóa:

Nhà văn tự do

Viết tự do là một hình thức kinh doanh cá thể điển hình. Các nhà văn thường cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng, thường trong các lĩnh vực như tạo/lập nội dung kinh doanh, viết quảng cáo, viết blog, báo cáo tin tức hoặc viết kỹ thuật. Với tư cách là một freelancer, nhà văn có toàn quyền quyết định về các dự án sẽ nhận, mức phí tính toán và cách sắp xếp thời gian làm việc trong ngày.

Tuy nhiên, nhiều nhà văn tự do gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc ổn định mà không có cơ sở khách hàng sẵn có hoặc cơ sở hạ tầng công ty. Họ thường phải dành thời gian cho việc tiếp thị bản thân, xây dựng mạng lưới và quản lý mối quan hệ với khách hàng. Mặc dù có những thách thức, viết tự do là một mục nhập có rào cản thấp cho những người có kỹ năng viết, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều người.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một nhà văn tự do có thể sử dụng ClickUp để tạo lịch nội dung, theo dõi yêu cầu của khách hàng và tự động hóa nhắc nhở cho các lần theo dõi—tất cả từ một bảng điều khiển duy nhất.

Nhà thiết kế đồ họa

Những nhà thiết kế đồ họa cũng phát triển mạnh mẽ dưới mô hình kinh doanh cá thể. Dù họ đang thiết kế logo, brochure, video (nếu có kỹ năng hoạt hình và chỉnh sửa video) hay các gói thương hiệu hoàn chỉnh, họ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các kinh doanh và cá nhân. Thường thì họ chọn công việc độc lập thay vì trong một cấu trúc công ty, điều này mang lại sự linh hoạt và tự do sáng tạo cao hơn.

Với tư cách là chủ doanh nghiệp cá nhân, một nhà thiết kế đồ họa phải tự quản lý mọi khía cạnh của kinh doanh, từ công việc với khách hàng đến quản lý tài chính của kinh doanh. Họ cũng được hưởng các ưu đãi thuế khi kinh doanh riêng, bao gồm các khoản khấu trừ cho chi phí phần mềm, tiếp thị và thiết bị.

Huấn luyện viên

Huấn luyện có thể là một cách rất ý nghĩa để hoạt động dưới hình thức kinh doanh cá thể. Các huấn luyện viên có thể chuyên về huấn luyện cuộc sống, huấn luyện nghề nghiệp hoặc phát triển cá nhân và cung cấp các phiên riêng tư hoặc theo nhóm. Giống như gia sư, các huấn luyện viên thường tự đặt mức phí và công việc trực tiếp với khách hàng, cung cấp sự quan tâm cá nhân hóa.

Lợi ích chính của việc làm huấn luyện viên với tư cách là chủ doanh nghiệp cá thể là khả năng giảng dạy và giúp đỡ người khác trong khi duy trì lịch trình linh hoạt. Các huấn luyện viên cũng hưởng lợi từ chi phí hoạt động thấp vì họ có thể tạm thời công việc tại nhà hoặc thuê không gian.

🛍️ Bán lẻ và thương mại điện tử

Bán lẻ và thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực phổ biến nhất cho các doanh nghiệp cá nhân. Từ việc cài đặt một cửa hàng boutique địa phương đến vận hành một cửa hàng trực tuyến, các mô hình kinh doanh này cho phép bạn bắt đầu với quy mô nhỏ, thử nghiệm thị trường và mở rộng theo tốc độ của riêng mình – đồng thời vẫn giữ toàn quyền kiểm soát.

📌 John Pemberton đã sản xuất siro cho Coca‑Cola và lần đầu tiên bán sản phẩm này tại một hiệu thuốc với giá năm xu một ly như một loại đồ uống soda.

Cửa hàng trực tuyến nhỏ

Nếu bạn từng mua một món đồ độc đáo từ một sàn thương mại điện tử, rất có thể bạn đã hỗ trợ một doanh nghiệp cá nhân. Các cửa hàng trực tuyến vô cùng dễ tiếp cận, đặc biệt là với các nền tảng như Etsy, Shopify và eBay, cho phép người bán trực tiếp bán sản phẩm tùy chỉnh cho khách hàng.

Từ trang sức handmade đến quần áo vintage, những kinh doanh này hoạt động trên quy mô cá nhân, nơi chủ sở hữu chính là gương mặt đại diện cho thương hiệu. Vận hành một cửa hàng trực tuyến cũng có những lợi ích riêng. Bạn có thể làm công việc từ bất kỳ đâu, kiểm soát dòng sản phẩm của mình và tự đặt giá cả.

Tuy nhiên, đây cũng là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực. Chủ doanh nghiệp phải tự tay xử lý mọi việc, từ thiết kế danh sách sản phẩm, thực hiện đơn đặt hàng cho đến giải quyết các thắc mắc của khách hàng. Mặc dù có các công cụ như phần mềm CRM để hỗ trợ quản lý kinh doanh, nhưng vẫn có cảm giác như phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

📮ClickUp insight: 92% nhân viên văn phòng sử dụng các chiến lược quản lý thời gian cá nhân hóa. Tuy nhiên, phần lớn các công cụ quản lý quy trình làm việc hiện nay vẫn chưa cung cấp các tính năng quản lý thời gian hoặc ưu tiên tích hợp mạnh mẽ, điều này có thể cản trở việc ưu tiên hiệu quả. Các tính năng lập lịch và theo dõi thời gian được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp có thể giúp bạn biến những phỏng đoán thành quyết định dựa trên dữ liệu. Nó thậm chí có thể đề xuất các khung thời gian tối ưu để tập trung vào các công việc. Xây dựng hệ thống quản lý thời gian tùy chỉnh phù hợp với cách bạn thực sự làm công việc!

Cửa hàng boutique địa phương

Các cửa hàng boutique địa phương thường tạo ra cảm giác cộng đồng bằng cách cung cấp các sản phẩm độc đáo mà các chuỗi cửa hàng lớn có thể không có. Chủ cửa hàng quyết định sản phẩm nào sẽ bán, cách định giá và cách tiếp thị cửa hàng. Nhiều chủ cửa hàng boutique dựa vào tiếp thị truyền miệng và mạng xã hội để xây dựng một lượng khách hàng ổn định.

📌 Sears là một ví dụ nổi bật về một công ty bắt đầu từ mô hình kinh doanh cá thể và phát triển thành một doanh nghiệp lớn. Ban đầu được thành lập bởi Richard Warren Sears, công ty bắt đầu với mô hình kinh doanh bán hàng qua thư, chuyên bán trang sức và đồng hồ.

Mặc dù sau này nó đã chuyển đổi thành một công ty hợp danh và một tập đoàn lớn hơn, nhưng khởi đầu khiêm tốn của nó dưới dạng doanh nghiệp cá thể cho thấy tiềm năng của mô hình kinh doanh này.

🏠 Doanh nghiệp tại nhà

Kinh doanh tại nhà là lựa chọn phổ biến của nhiều chủ doanh nghiệp cá nhân. Điều này mang lại sự linh hoạt, giảm chi phí hoạt động và tạo ra sự cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống.

Hãy cùng xem một số ví dụ về các doanh nghiệp tại nhà:

Thợ làm bánh

Nếu bạn từng thưởng thức bánh mì sourdough hương rosemary, hoặc một chiếc bánh sinh nhật tùy chỉnh theo thiết kế và yêu cầu dinh dưỡng cụ thể của con bạn 8 tuổi, có thể bạn đã ủng hộ một thợ làm bánh kinh doanh cá thể. Nhiều thợ làm bánh hoạt động tại nhà, sử dụng bếp của mình để tạo ra sản phẩm cho các sự kiện đặc biệt hoặc khách hàng thường xuyên.

Ưu điểm của việc làm bánh tại nhà là bạn có thể nhận một số đơn đặt hàng vừa phải mà không phải chịu chi phí thuê không gian bếp thương mại. Bạn có thể xây dựng lòng trung thành của khách hàng bằng cách tạo ra các sản phẩm bánh kẹo độc đáo và tùy chỉnh.

📌 Kate Schade đã thành lập công ty Kate’s Real Food dưới hình thức doanh nghiệp cá thể, bán thanh năng lượng tại một chợ địa phương ở Victor, Idaho. Khi kinh doanh của cô phát triển, cô bắt đầu bán hàng trên toàn nước Mỹ và quốc tế. Sau đó, cô chuyển từ mô hình doanh nghiệp cá thể sang cấu trúc công ty để hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng.

Người làm thủ công

Bạn có biết cách làm trang sức handmade hoặc biến ảnh thành những bức chân dung tuyệt đẹp không? Nếu có, bạn đang có cơ hội hoàn hảo để bắt đầu một doanh nghiệp cá nhân.

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, nhiều doanh nhân ngày nay đưa kinh doanh của mình lên mạng thông qua các nền tảng như Shopify hoặc Etsy. Tuy nhiên, với những lợi ích thuế tiềm năng khi đăng ký kinh doanh cá thể, thiết lập này có thể là công việc với những cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân và không có nhiều chi phí kinh doanh để khấu trừ.

📌 Sarah Blakely đã thành lập công ty Spanx của mình với $5,000 tiền tiết kiệm, hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp cá nhân từ căn hộ của mình. Cô tự tay xử lý mọi việc từ đăng ký bằng sáng chế cho ý tưởng đến các cuộc gọi bán hàng. Cấu trúc đơn giản này giúp cô bắt đầu nhanh chóng và duy trì toàn quyền kiểm soát trước khi mở rộng thành một thương hiệu tỷ đô toàn cầu.

Nhà cung cấp dịch vụ

Các doanh nghiệp tại nhà cũng có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ như chăm sóc thú cưng, dọn dẹp nhà cửa hoặc huấn luyện viên cá nhân. Đối tượng/kỳ/phiên bản, một huấn luyện viên cá nhân có thể cung cấp các phiên tập riêng hoặc lớp học nhóm, tất cả đều được thực hiện tại nhà riêng của họ hoặc tại một phòng tập thể dục địa phương.

Mặc dù các doanh nghiệp dựa trên dịch vụ có tiềm năng lớn, nhưng chúng thường đòi hỏi mạng lưới quan hệ rộng và một cơ sở khách hàng địa phương vững mạnh để phát triển bền vững.

👀 Bạn có biết? 63% các nhà tiếp thị đang theo dõi các giới thiệu qua truyền miệng bằng cách trực tiếp hỏi khách hàng cách họ biết đến kinh doanh của mình. Phương pháp đang theo dõi qua các kênh kỹ thuật số đứng thứ hai, với 31% chuyên gia sử dụng phương pháp này. Chỉ 6% thừa nhận rằng họ chỉ đoán mò.

🛠️ Nhà thầu độc lập

Những người làm việc tự do có lẽ là ví dụ đơn giản nhất về doanh nghiệp cá thể. Họ bao gồm:

Thợ ống nước

Thợ ống nước là nhà cung cấp các dịch vụ thiết yếu, từ sửa chữa rò rỉ đến lắp đặt ống nước mới. Nhiều thợ ống nước tự kinh doanh, cung cấp chuyên môn chuyên sâu cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp.

Quản lý một doanh nghiệp sửa ống nước dưới hình thức kinh doanh cá thể có nghĩa là phải xử lý mọi việc từ lịch trình đến dịch vụ khách hàng. Thợ sửa ống nước thường sử dụng phần mềm hoặc công cụ quản lý công việc để đang theo dõi lịch hẹn, hóa đơn và cuộc gọi dịch vụ, giúp duy trì sự tổ chức.

📖 Xem thêm: Phần mềm theo dõi thời gian cho doanh nghiệp nhỏ

Thợ điện

Giống như thợ ống nước, thợ điện cũng rất được săn đón và thường tự kinh doanh. Dù là lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thi công hệ thống điện cho các tòa nhà mới hay sửa chữa các vấn đề về điện, thợ điện thường có thể đảm nhận công việc dưới hình thức hợp đồng độc lập, cung cấp dịch vụ theo từng dự án.

Tuy nhiên, thợ điện phải luôn cập nhật các chứng chỉ, công cụ và yêu cầu pháp lý để kinh doanh.

Nhà thầu cảnh quan

Các doanh nghiệp cảnh quan thường là các hoạt động kinh doanh do một người điều hành, cung cấp dịch vụ chăm sóc sân vườn, làm vườn và bảo trì theo mùa. Nhiều nhà thiết kế cảnh quan bắt đầu kinh doanh sau khi tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sử dụng chuyên môn của mình để xây dựng một cơ sở khách hàng trung thành.

Mặc dù các doanh nghiệp về cảnh quan có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng chúng đòi hỏi trang thiết bị tốt, tinh thần làm việc chăm chỉ và khả năng quản lý cả công việc thể chất lẫn khía cạnh kinh doanh.

Quản lý doanh nghiệp cá thể một cách hiệu quả

Các công cụ quản lý dự án và quy trình làm việc có thể giúp bạn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, theo dõi tiến độ và duy trì sự tổ chức.

