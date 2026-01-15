10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho ONES.com dành cho nhóm trong [năm]

Giống như nhiều phần mềm quản lý dự án khác, ONES.com có cả người hâm mộ và người chỉ trích. Nếu bạn đang ở đây, có thể bạn là một trong số những người chỉ trích.

Mặc dù ONES.com nhận được nhiều đánh giá tích cực và đáp ứng hầu hết các yêu cầu trên giấy tờ, nhiều nhóm cho rằng giao diện của nó khá cồng kềnh. Họ cũng phản ánh rằng các tính năng hợp tác còn thiếu sót và cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để hoàn thành công việc.

Hầu hết các nhóm ngày nay không cần thêm phần mềm. Họ cần ít công cụ hơn nhưng có thể tương tác với nhau. Đặc biệt khi trung bình mỗi công ty đã sử dụng hơn 100 ứng dụng SaaS, và thông tin quan trọng bị mất mỗi khi ai đó chuyển tab.

Vì vậy, chúng tôi đã xem xét các công cụ mà các nhóm sử dụng khi ONES.com không còn đáp ứng được nhu cầu.

Chúng tôi đã đánh giá các lựa chọn thay thế phổ biến cho ONES.com dựa trên mức độ hiệu quả của chúng trong việc:

Tích hợp công việc

Hỗ trợ hợp tác thực sự

Áp dụng AI vào các ứng dụng thực tiễn, và

Mở rộng quy mô khi nhóm phát triển

Hãy phân tích chi tiết từng nền tảng.

Các lựa chọn thay thế cho ONES.com trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Giải pháp quản lý công việc toàn diện được hỗ trợ bởi AI cho các nhóm có kích thước khác nhau. ClickUp Brain và Super Agents để tự động hóa công việc bằng AI nhận thức ngữ cảnh. Có kế hoạch miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Jira Nhóm phát triển phần mềm linh hoạt từ thị trường trung bình đến doanh nghiệp Quản lý sprint và backlog nâng cao Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.05/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Trello Quản lý công việc theo phong cách Kanban trực quan cho các nhóm nhỏ Bảng điều khiển kéo và thả trực quan Có kế hoạch miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $6/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Notion Quản lý tài liệu linh hoạt và kiến thức cho các nhóm từ startup đến thị trường trung bình. Cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng wiki Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Asana Tổ chức phối hợp giữa các nhóm chức năng cho các đội ngũ từ quy mô trung bình đến doanh nghiệp. Mô hình dữ liệu Work Graph giúp hiển thị mối quan hệ giữa con người và công việc trong không gian làm việc của bạn. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.49/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Monday Tự động hóa quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cho các nhóm từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Hệ thống công việc trực quan với hơn 200 tích hợp Có kế hoạch miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $14/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Wrike Quản lý tài nguyên doanh nghiệp cho các nhóm từ thị trường trung bình đến doanh nghiệp lớn. Kiểm tra và phê duyệt nâng cao Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Basecamp Giao tiếp nhóm đơn giản và quản lý dự án cho các nhóm nhỏ và các agency. Quản lý dự án đơn giản, không rườm rà Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Zoho Dự án Các nhóm đang phát triển với ngân sách hạn chế Công cụ quản lý dự án (PM) đầy đủ tính năng với giá cả phải chăng Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Smartsheet Theo dõi dự án theo phong cách bảng tính cho doanh nghiệp và chính phủ Giao diện bảng tính quen thuộc với các tính năng quản lý dự án nâng cao Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho ONES.com để sử dụng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Một số giải pháp thay thế ONES.com được thiết kế dành cho lập trình viên. Một số khác tập trung vào tài liệu, phối hợp hoặc tự động hóa. Một số ít cố gắng làm tất cả — nhưng chỉ có một giải pháp thực sự làm được điều đó. Hãy bắt đầu với giải pháp đó, còn được gọi là ClickUp.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc tất cả trong một được hỗ trợ bởi AI)

Thử dùng ClickUp miễn phí Tập hợp các công việc, dự án, tài liệu và trò chuyện của bạn trong Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp.

Hãy tưởng tượng một tuần làm việc điển hình.

Bản đồ chiến lược của bạn nằm trong một công cụ. Các công việc nằm trong một công cụ khác. Các cuộc hội thoại diễn ra trong trò chuyện. Tài liệu được lưu trữ ở đâu đó khác. Mỗi lần cập nhật đều yêu cầu sao chép, dán hoặc giải thích lại những gì đã có—chỉ là trong một ứng dụng khác.

Loại hình " Work Sprawl " này chính là lý do khiến nhiều nhóm sử dụng các công cụ như ONES.com gặp khó khăn.

ClickUp được thiết kế cho tình huống hoàn toàn ngược lại.

Thay vì bắt các nhóm phải quản lý dự án quanh các công cụ của họ, ClickUp mang các công việc, dự án, tài liệu, cuộc hội thoại, tự động hóa và AI vào một không gian làm việc AI tích hợp. Kết quả? Ít chuyển đổi hơn. Ít khoảng trống hơn. Và ít " công việc về công việc" hơn. Chuyển từ tình trạng phân tán công việc sang sự hội tụ với ClickUp

Một hệ thống duy nhất cho việc lập kế hoạch, thực hiện và cập nhật công việc.

Trong ClickUp, các dự án của bạn không phải là các hộp chứa riêng lẻ. Chúng là các hệ thống sống động.

Các tài liệu của bạn được kết nối với các nhiệm vụ ClickUp. Các nhiệm vụ ClickUp riêng lẻ được kết nối với các mục tiêu chung. Các cuộc hội thoại diễn ra trong ClickUp Chat, ngay tại nơi công việc diễn ra, vì vậy bạn không cần phải đối chiếu chúng sau này. Dù bạn đang quản lý việc ra mắt sản phẩm, lập kế hoạch sprint hay các hoạt động đa chức năng, mọi thứ đều được kết nối với cùng một nguồn thông tin chính xác duy nhất.

Đó là sự khác biệt lớn nhất mà các nhóm nhận thấy khi chuyển sang các công cụ không tập trung quá nhiều vào cấu trúc nhưng lại thiếu sót trong việc hợp tác hàng ngày.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng quy trình làm việc chính xác mà nhóm của bạn cần với quản lý tác vụ linh hoạt trong ClickUp Tasks, bao gồm Trường Tùy chỉnh ClickUp để theo dõi dữ liệu đặc thù, ClickUp Multiple Assignees để chia sẻ quyền sở hữu và ClickUp Task Dependencies để đảm bảo công việc được thực hiện theo thứ tự đúng. Sử dụng các mức ưu tiên nhiệm vụ ClickUp —Cấp bách, Cao, Bình thường hoặc Thấp—để làm rõ những gì nhóm của bạn nên tập trung vào tiếp theo.

Xem công việc theo cách bạn cần.

Không phải ai cũng suy nghĩ theo danh sách công việc. Hoặc bảng. Hoặc dòng thời gian.

Bạn và nhóm của mình có thể chuyển đổi giữa hơn 15 chế độ xem của ClickUp — mà không cần lặp lại công việc. Cùng một công việc có thể hiển thị dưới dạng danh sách công việc cho bộ phận vận hành, bảng cho đội ngũ agile, biểu đồ Gantt cho quản lý dự án hoặc lịch cho ban lãnh đạo.

Tự động hóa và AI thực sự hiểu công việc của bạn

ClickUp không xem tự động hóa và AI là các tính năng bổ sung. Thay vào đó, chúng được tích hợp trực tiếp vào tài liệu, công việc và trò chuyện của bạn, tham chiếu bối cảnh từ không gian làm việc của bạn.

Với các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn của ClickUp, các nhóm có thể loại bỏ công việc lặp đi lặp lại như cập nhật trạng thái, phân công nhiệm vụ và thông báo mà không cần viết mã. Và với ClickUp Brain, trợ lý AI của bạn sẽ trở nên có ngữ cảnh thay vì chung chung.

Nhận câu trả lời theo ngữ cảnh từ không gian làm việc của bạn một cách nhanh chóng với ClickUp Brain.

Bạn có thể sử dụng nó để đặt câu hỏi về các dự án của mình. Tóm tắt các chuỗi công việc dài. Tạo bản cập nhật. Thực hiện các hành động như tạo và giao công việc hoặc xây dựng tài liệu và báo cáo dự án — tất cả trong cùng một không gian làm việc nơi dữ liệu của bạn đã tồn tại.

Bạn thậm chí có thể đề cập @brain trong một bình luận, giống như một đồng nghiệp, để nhận hỗ trợ ngay tại nơi bạn đang thực hiện công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hầu hết các công cụ AI đều chờ đợi lệnh. ClickUp Super Agents thì không. Super Agents là các đồng nghiệp AI mà bạn có thể giao nhiệm vụ, đề cập trong bình luận hoặc kích hoạt qua các sự kiện — giống như một đồng nghiệp con người. Chúng thực hiện các hành động tự động, theo lịch trình hoặc dựa trên sự kiện trên các công việc, tài liệu và trò chuyện, sử dụng toàn bộ ngữ cảnh không gian làm việc và kiến thức của công ty để thực hiện hành động một cách tự chủ. Điều đó có nghĩa là bạn có thể giao phó các công việc đang diễn ra—như theo dõi các rào cản, tạo báo cáo hàng tuần hoặc nâng cấp rủi ro—mà không cần phải nhắc nhở AI thủ công mỗi lần. Bạn là người lãnh đạo. Các Super Agents của bạn sẽ xử lý phần còn lại.

Tìm hiểu thêm về Super Agents tại đây 👇🏽

Nhưng điều gì khiến ClickUp thực sự nổi bật trong thời đại công cụ tràn lan? Đó là cách nó hoạt động mượt mà với các công cụ bạn đã tin dùng—Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce và hàng trăm công cụ khác. Thay vì ép buộc một phương pháp thay thế hoàn toàn, nó hoạt động như trung tâm điều khiển kinh doanh, kết nối mọi thứ lại với nhau.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Sự đa dạng về tính năng có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Trải nghiệm trên máy tính để bàn tốt hơn ứng dụng di động đối với người dùng chuyên nghiệp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.900 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Phản hồi từ một người dùng G2 như sau:

Độ linh hoạt của ClickUp là ưu điểm lớn nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi đã tùy chỉnh toàn bộ không gian làm việc theo quy trình kinh doanh của mình thay vì điều chỉnh quy trình để phù hợp với công cụ. Chúng tôi sử dụng nó cho các bộ phận Khách hàng, Tăng trưởng, Vận hành, Tuân thủ, Tài chính và Công nghệ, và việc có mọi thứ trong một nơi đã mang lại cấu trúc mạnh mẽ và hiển thị. Các trạng thái tùy chỉnh, trường dữ liệu, tự động hóa và bảng điều khiển giúp chúng tôi quản lý quá trình onboarding, tuân thủ, tích hợp và đang theo dõi nội bộ một cách trơn tru, với sự phụ thuộc ít hơn nhiều vào email và các cuộc theo dõi.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15+ công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là một Không gian Làm việc AI Tích hợp, ClickUp gom gọn các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

2. Jira (Phù hợp nhất cho các nhóm phát triển phần mềm linh hoạt)

qua Atlassian

Nếu nhóm của bạn phát triển phần mềm để kiếm sống, xác suất ngày làm việc của bạn bắt đầu với danh sách công việc chưa hoàn thành là rất cao.

Các câu chuyện đang chờ được hoàn thiện. Lỗi cạnh tranh với tính năng. Các dự án lớn trải dài qua nhiều nhóm. Các bản phát hành phụ thuộc vào các yếu tố không thể trì hoãn. Trong thế giới này, các công cụ quản lý dự án nhẹ nhàng nhanh chóng trở nên không hiệu quả.

Tuy nhiên, Jira được thiết kế để trở thành phần mềm quản lý dự án dành cho các nhóm làm việc theo phương pháp agile. Từ khi tạo dự án, mọi thứ đều được tổ chức xung quanh backlog, sprint và quy trình làm việc. Sự cứng nhắc này có thể là điểm mạnh cho các nhóm kỹ thuật. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Jira hoạt động tốt nhất khi tất cả người dùng đều hiểu sâu về agile.

Jira hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các công cụ như Confluence, Bitbucket và Jira Service Management. Cùng nhau, chúng tạo thành một bộ công cụ tích hợp chặt chẽ cho các nhóm phát triển phần mềm. Điểm trừ? Hợp tác, tài liệu và giao tiếp thường phân tán trên nhiều sản phẩm của Atlassian, thay vì tập trung trong một không gian làm việc duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Jira

Lập kế hoạch và thực hiện các sprint với các bảng Scrum và Kanban chuyên dụng, danh sách công việc chưa hoàn thành và các làn bơi.

Theo dõi công việc quy mô lớn bằng cách sử dụng epics, phiên bản và Advanced Roadmaps để đảm bảo tính hiển thị giữa các nhóm.

Truy vấn và báo cáo về các vấn đề bằng Ngôn ngữ Truy vấn Jira (JQL) để lọc chính xác và thu thập thông tin chi tiết.

Sử dụng Atlassian Intelligence tích hợp sẵn để tóm tắt các vấn đề, tạo trường hợp thử nghiệm từ yêu cầu và tìm kiếm công việc bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Giới hạn của Jira

Đường cong học tập dốc đối với người dùng không chuyên hoặc các nhóm làm việc đa chức năng.

Chi phí có thể tăng nhanh với các kế hoạch cao cấp và các tiện ích bổ sung trên thị trường.

Hợp tác thường yêu cầu kết hợp Jira với các công cụ Atlassian khác.

Giá cả của Jira

Miễn phí

Gói Tiêu chuẩn: $9.05/người dùng/tháng

Premium: $18.30/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2: 4.3/5 (7.300+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Jira?

Một người đánh giá trên Capterra chia sẻ phản hồi trái chiều:

Nó rất hữu ích cho việc theo dõi lỗi mô hình và lập kế hoạch sprint. Tôi có thể xem các công việc đang chờ triển khai. Bảng Kanban giúp tôi di chuyển công việc từ "việc cần làm" sang "đã hoàn thành" một cách dễ dàng… Tuy nhiên, đôi khi nó tải rất chậm. Quá nhiều nút và cài đặt khiến tôi bối rối. Thiết lập một quy trình làm việc đơn giản mất quá nhiều thời gian. Nó cảm thấy nặng nề cho các dự án nhỏ.

Nó rất hữu ích cho việc theo dõi lỗi mô hình và lập kế hoạch sprint. Tôi có thể xem các công việc đang chờ triển khai. Bảng Kanban giúp tôi di chuyển công việc từ "việc cần làm" sang "đã hoàn thành" một cách dễ dàng… Tuy nhiên, đôi khi nó tải rất chậm. Quá nhiều nút và cài đặt khiến tôi bối rối. Thiết lập một quy trình làm việc đơn giản mất quá nhiều thời gian. Nó cảm thấy nặng nề cho các dự án nhỏ.

👀 Bạn có biết? Mặc dù Jira rất mạnh mẽ cho các nhà phát triển, ClickUp cung cấp các tính năng linh hoạt tương tự—bao gồm sprint, điểm câu chuyện và biểu đồ burndown—trong một nền tảng dễ tiếp cận hơn mà toàn bộ tổ chức của bạn có thể sử dụng.

3. Trello (Phù hợp nhất cho quản lý công việc theo phong cách Kanban trực quan)

qua Trello

Trello là lựa chọn hàng đầu cho các nhóm muốn quản lý công việc một cách trực quan và dễ sử dụng mà không cần thời gian học tập lâu. Hệ thống cốt lõi của Trello là bảng Kanban, một hệ thống đơn giản gồm thẻ và cột, giúp theo dõi tiến độ dễ dàng như di chuyển một tờ ghi chú.

Sự đơn giản chính là điểm mạnh lớn nhất của Trello. Và cũng là giới hạn lớn nhất của nó.

Khi công việc trở nên phức tạp hơn, các nhóm thường bắt đầu tích hợp các tính năng nâng cao, quy tắc tự động hóa và tích hợp để mở rộng việc cần làm của Trello. Lúc này, công cụ trực quan nhẹ nhàng ban đầu có thể bắt đầu cảm thấy quá tải—đặc biệt khi liên quan đến báo cáo, phụ thuộc hoặc phối hợp giữa các nhóm.

Các tính năng nổi bật của Trello

Hiển thị quy trình làm việc ngay lập tức bằng các bảng Kanban trực quan và thẻ kéo-thả.

Tự động hóa các tác vụ thường xuyên với các quy tắc và trình kích hoạt không cần mã của Butler.

Sử dụng AI để tạo nội dung, tóm tắt thẻ, tạo danh sách kiểm tra hoặc brainstorm ý tưởng.

Dễ dàng chia sẻ tiến độ bằng cách đồng bộ hóa thẻ trên nhiều bảng.

Giới hạn của Trello

Các bảng lớn với hàng nghìn thẻ có thể trở nên khó quản lý.

Các kế hoạch miễn phí và kế hoạch cấp thấp hạn chế tính năng tự động hóa và tùy chỉnh.

Không được thiết kế cho các dự án có độ phức tạp cao hoặc nhiều lớp phụ thuộc.

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $6/người dùng/tháng

Premium: $12/người dùng/tháng

Enterprise: $17,50/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (13.900+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 23.400 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Trello?

Một người dùng G2 báo cáo:

Tôi thích sử dụng Trello cho quản lý dự án và công việc vì nó giúp xử lý nhiều công việc cùng lúc và dễ dàng xem lại… Đôi khi việc quản lý các dự án phức tạp và dài hạn trở nên khó khăn.

Tôi thích sử dụng Trello cho quản lý dự án và công việc vì nó giúp xử lý nhiều công việc cùng lúc và dễ dàng xem lại… Đôi khi việc quản lý các dự án phức tạp và dài hạn trở nên khó khăn.

4. Notion (Phù hợp nhất cho tài liệu linh hoạt và quản lý kiến thức)

qua Notion

Khác với các công cụ quản lý dự án có cấu trúc bắt buộc bạn phải tuân theo danh sách công việc và quy trình làm việc, hệ thống dựa trên khối của Notion cho phép bạn tạo ra không gian làm việc theo ý muốn của bạn. Nó kết hợp ghi chú, tài liệu, wiki, cơ sở dữ liệu, lịch và theo dõi dự án cơ bản vào một giao diện linh hoạt, hoạt động như một hệ thống quản lý dự án và quản lý kiến thức trong một.

Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết công việc với tài liệu, biến bất kỳ chế độ xem nào thành bảng hoặc lịch, và nhúng phương tiện và tệp ngay tại nơi công việc diễn ra.

Sự linh hoạt đó đi kèm với những hạn chế. Notion không ép buộc cấu trúc, điều này có nghĩa là việc xây dựng hệ thống dự án phức tạp đòi hỏi thời gian và thiết kế cẩn thận. Mặc dù nó hỗ trợ các chế độ xem cơ sở dữ liệu và theo dõi công việc, nhưng nó không cung cấp tự động hóa sâu hoặc lập kế hoạch tài nguyên nâng cao như các công cụ quản lý công việc chuyên dụng.

Các tính năng nổi bật của Notion

Sử dụng trợ lý AI tích hợp, Notion AI, để viết, tóm tắt nghiên cứu và brainstorm ý tưởng trực tiếp trong tài liệu của bạn.

Xây dựng cơ sở kiến thức toàn diện với các trang con, nội dung đa phương tiện phong phú và tính năng chỉnh sửa cộng tác.

Quản lý thời gian của bạn cùng với các công việc và dự án bằng Lịch Notion.

Bắt đầu nhanh chóng bằng cách sử dụng một trong hàng nghìn mẫu được tạo ra bởi cộng đồng Notion.

Giới hạn của Notion

Phương pháp "trang trắng" có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới, và việc xây dựng các hệ thống phức tạp đòi hỏi một khoản đầu tư thời gian đáng kể.

Hiệu suất có thể chậm lại trong các không gian làm việc có hàng nghìn trang hoặc cơ sở dữ liệu rất lớn.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Plus : $12/người dùng/tháng

Kinh doanh : $24/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.7/5 (9.200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Notion?

Một người dùng trên Capterra chia sẻ:

Tôi đã có thể lưu trữ ý tưởng chiến dịch, ghi chú khách hàng và lịch trình trong một nơi duy nhất, loại bỏ các tài liệu bảng tính và sự nhầm lẫn vào phút chót… Tôi không thích việc các trang phức tạp có thể làm cho người mới bắt đầu cảm thấy e ngại, và quá trình onboarding yêu cầu nhiều thảo luận hơn so với các công cụ đơn giản hơn.

Tôi đã có thể lưu trữ ý tưởng chiến dịch, ghi chú khách hàng và lịch trình trong một nơi duy nhất, loại bỏ các tài liệu bảng tính và sự nhầm lẫn vào phút chót… Tôi không thích việc các trang phức tạp có thể làm cho người mới bắt đầu cảm thấy e ngại, và quá trình onboarding yêu cầu nhiều thảo luận hơn so với các công cụ đơn giản hơn.

5. Asana (Phù hợp nhất cho việc phối hợp giữa các nhóm chức năng)

qua Asana

Bạn đang gặp khó khăn trong việc kết nối giữa mục tiêu chiến lược của công ty và công việc hàng ngày mà các nhóm đang thực hiện? Khi công việc diễn ra trong các bộ phận độc lập, bạn thiếu cái nhìn tổng quan về tiến độ dự án trên toàn tổ chức. Sự không đồng bộ này khiến các nhóm có thể bận rộn nhưng không có năng suất, làm việc trên các công việc không đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu quan trọng.

Asana giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp sự phối hợp đa chức năng trên quy mô lớn. Mô hình dữ liệu Work Graph độc quyền của nó thông minh kết nối các mối quan hệ giữa con người, công việc và mục tiêu. Kết quả? Các nhà lãnh đạo có được sự rõ ràng ở mọi cấp độ.

Mặc dù các tính năng AI của nó không thể thay thế chiến lược quản lý dự án của bạn, nhưng chúng có thể tóm tắt các thông tin quan trọng và đề xuất các điều chỉnh quy trình làm việc để giúp nhóm tiếp tục tiến triển.

Các tính năng nổi bật của Asana

Kết nối công việc với mục tiêu của công ty thông qua các chế độ xem danh mục đầu tư , sự đồng bộ chiến lược và báo cáo thời gian thực.

Tạo các quy trình làm việc và tự động hóa được hỗ trợ bởi AI tùy chỉnh với AI Studio không cần mã.

Hình dung công việc thông qua danh sách công việc, bảng, dòng thời gian, lịch và chế độ xem khối lượng công việc để lập kế hoạch tài nguyên.

Đồng bộ hóa công việc của nhóm với mục tiêu cấp cao của công ty và theo dõi tiến độ thông qua các bảng điều khiển nâng cao.

Giới hạn của Asana

Giá cả cao hơn so với các lựa chọn cấp cơ bản, đặc biệt là khi thanh toán theo tháng.

Nó không được thiết kế như một không gian làm việc duy nhất cho tài liệu + công việc + tin nhắn, vì vậy bạn có thể cần phải đầu tư vào các công cụ khác.

Một số người dùng đã báo cáo lo ngại về việc gia hạn tự động và các chính sách thanh toán.

Giá cả của Asana

Miễn phí

Gói Starter: $13.49/người dùng/tháng

Nâng cao: $30,49/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Enterprise+: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 12.800 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 13.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Asana?

Theo đánh giá của một người dùng G2:

Các chế độ xem trực quan như danh sách công việc, Bảng và dòng thời gian giúp dễ dàng nắm bắt ưu tiên và hạn chót chỉ trong nháy mắt. Ngoài ra, các tính năng tự động hóa và tích hợp giúp giảm thiểu nỗ lực thủ công và đảm bảo mọi thứ luôn đồng bộ… Nhiều công cụ nâng cao như dòng thời gian, mục tiêu và báo cáo chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp hơn, điều này có thể dẫn đến chi phí tăng cao khi nhóm của bạn phát triển.

Các chế độ xem trực quan như danh sách, bảng và dòng thời gian giúp dễ dàng nắm bắt ưu tiên và hạn chót chỉ trong nháy mắt. Ngoài ra, các tính năng tự động hóa và tích hợp giúp giảm thiểu nỗ lực thủ công và đảm bảo mọi thứ luôn đồng bộ… Nhiều công cụ nâng cao như dòng thời gian, mục tiêu và báo cáo chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp hơn, điều này có thể dẫn đến chi phí tăng cao khi nhóm của bạn phát triển.

6. Monday (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc tùy chỉnh)

Nếu quy trình làm việc của nhóm bạn là duy nhất và các công cụ quản lý dự án sẵn có không phù hợp, monday có thể là lựa chọn tốt. Hệ thống làm việc linh hoạt (Work OS) của monday cung cấp khả năng tùy chỉnh rộng rãi thông qua các bảng trực quan màu sắc và tự động hóa không cần mã.

Bạn có thể kết nối công việc giữa các bộ phận một cách trực quan, tích hợp quy trình phê duyệt vào luồng công việc và cài đặt các hành động lặp lại. Tuy nhiên, vì bạn xây dựng nhiều luồng công việc từ các thành phần mô-đun, các nhóm không có bản thiết kế quy trình rõ ràng có thể mất thời gian thiết kế thay vì thực hiện.

Các tính năng nổi bật của Monday

Sử dụng hơn 20 loại cột khác nhau, bao gồm trạng thái, công thức và phụ thuộc, để tạo Bảng hoàn hảo của bạn.

Tạo các công thức tự động hóa "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" để xử lý các công việc lặp đi lặp lại, với giới hạn hành động khác nhau tùy thuộc vào kế hoạch của bạn.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Bảng, Kanban, Dòng thời gian, Lịch, Biểu đồ và Khối lượng công việc để xem dữ liệu của bạn từ các góc độ khác nhau.

Sử dụng Trợ lý AI của Monday để tạo công việc, tạo nội dung và thậm chí xây dựng các công thức phức tạp.

Truy cập các sản phẩm riêng biệt nhưng kết nối với nhau cho quản lý công việc, CRM, phát triển phần mềm và dịch vụ khách hàng.

Giới hạn của Monday

Giá theo số lượng người dùng được cấp phép được bán theo gói (ví dụ: 3, 5, 10 người dùng được cấp phép mỗi lần), điều này có thể buộc bạn phải trả tiền cho những người dùng được cấp phép mà bạn không cần.

Các điều khoản thanh toán cho khách hàng có thể gây nhầm lẫn và có thể dẫn đến việc nâng cấp kế hoạch dịch vụ không mong muốn.

Giá cả của Monday

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $14/người dùng/tháng

Ưu điểm: $24/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday

G2: 4.7/5 (hơn 10.900 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Monday?

Một người dùng trên G2 chia sẻ cả ưu và nhược điểm:

Tôi rất thích việc có thể sử dụng mọi tùy chọn khả dụng để theo dõi tiến độ công việc, giao công việc cho nhóm và xác định các bước quan trọng trong quy trình… Tuy nhiên, tính năng tự động hóa đôi khi gặp sự cố. Tôi mong muốn nó hoạt động tốt hơn và có thể có một quản lý theo dõi từng kết nối bị gián đoạn bằng cách nhận thông báo khi sự cố xảy ra.

Tôi rất thích việc có thể sử dụng mọi tùy chọn khả dụng để theo dõi tiến độ công việc, phân công công việc cho nhóm và xác định các bước quan trọng trong quy trình… Tuy nhiên, tính năng tự động hóa đôi khi gặp sự cố. Tôi mong muốn nó hoạt động tốt hơn và có thể có một quản lý theo dõi từng kết nối bị gián đoạn bằng cách nhận thông báo khi sự cố xảy ra.

7. Wrike (Phù hợp nhất cho quản lý tài nguyên doanh nghiệp)

qua Wrike

Công ty marketing hoặc agency sáng tạo của bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý sức chứa của nhóm và quy trình phê duyệt lộn xộn. Không có cái nhìn rõ ràng về ai đang quá tải và ai có thể tham gia, bạn không thể phân bổ tài nguyên hiệu quả, dẫn đến tình trạng kiệt sức và chậm trễ dự án. Phản hồi về tài sản sáng tạo bị phân tán trong email và tin nhắn trò chuyện, gây ra quy trình phê duyệt lộn xộn và chu kỳ sửa đổi vô tận.

Nếu điều đó phù hợp với bạn, các quy trình quản lý tài nguyên và kiểm duyệt của Wrike có thể giúp ích. Người dùng yêu thích Wrike vì các tính năng hợp tác và bảng điều khiển của nó, giúp đơn giản hóa việc quản lý nhiều bên liên quan và các đầu ra.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Xử lý các công việc lặp đi lặp lại với Work Intelligence, bộ công cụ AI bao gồm trợ lý ảo cho câu hỏi và trả lời, dự đoán rủi ro cho dự án và các tác nhân AI để tự động hóa quy trình công việc.

Hiển thị khối lượng công việc của nhóm theo thời gian thực để đưa ra quyết định tuyển dụng thông minh và ngăn ngừa tình trạng quá tải.

Xem xét và phê duyệt hơn 30 loại tài sản sáng tạo, bao gồm video và tài liệu, với các công cụ đánh dấu trực tiếp trên hình ảnh.

Tổ chức công việc theo nhiều chiều bằng cách áp dụng thẻ cho công việc, dự án và thư mục để báo cáo linh hoạt.

Giới hạn của Wrike

Độ phức tạp và đường cong học tập dốc, đặc biệt khi cài đặt cho các nhóm lớn.

Mức độ hỗ trợ khách hàng mà bạn nhận được thường phụ thuộc vào gói giá mà bạn đang sử dụng.

Không phù hợp lắm cho việc theo dõi dự án nhẹ nhàng hoặc tạm thời.

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/người dùng/tháng

Kinh doanh: $25/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (2.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Wrike?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên Capterra:

Tổng thể, trải nghiệm của tôi với Wrike là 3 sao. Nó mạnh mẽ và rõ ràng có khả năng, nhưng việc sử dụng nó cảm thấy nặng nề hơn cần thiết. Đường cong học tập dốc, và ngay cả khi bạn đã hiểu nó, việc sử dụng hàng ngày vẫn không trực quan như các nền tảng khác có thể.

Tổng thể, trải nghiệm của tôi với Wrike là 3 sao. Nó mạnh mẽ và rõ ràng có khả năng, nhưng việc sử dụng nó cảm thấy nặng nề hơn cần thiết. Đường cong học tập dốc, và ngay cả khi bạn đã hiểu nó, việc sử dụng hàng ngày vẫn không trực quan như các nền tảng khác có thể.

8. Basecamp (Phù hợp nhất cho giao tiếp nhóm đơn giản và quản lý dự án)

qua Basecamp

Basecamp áp dụng phương pháp "giữ mọi thứ đơn giản" trong công việc. Điểm mạnh lớn nhất của nó là ít tính năng thừa thãi và tập trung vào những tính năng cơ bản được thực hiện tốt. Nhiều nhóm không cần các quy trình làm việc phức tạp hoặc tùy chỉnh sâu rộng đánh giá cao việc thành viên mới có thể nhanh chóng tham gia, nắm bắt việc cần làm và bắt đầu đóng góp.

Điều này khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhóm nhỏ hoặc các agency chỉ cần giao tiếp rõ ràng và đang theo dõi dự án cơ bản mà không cần các tính năng phức tạp.

Tuy nhiên, sự đơn giản đó cũng đi kèm với những giới hạn. Basecamp không cung cấp các tính năng tích hợp sẵn như phụ thuộc công việc, báo cáo nâng cao hoặc công cụ tự động hóa tích hợp mà bạn có thể tìm thấy trong các nền tảng quản lý công việc hiện đại. Nó thực sự được thiết kế để thay thế các chuỗi email rời rạc và bảng tính tạm thời, chứ không phải để quản lý các danh mục dự án phức tạp hoặc quy trình tự động hóa.

Các tính năng nổi bật của Basecamp

Các chủ đề thảo luận tập trung cho từng dự án với Bảng tin nhắn thay thế cho các chuỗi email phân tán.

Nhận lịch dự án chung để theo dõi các mốc thời gian và cột mốc quan trọng.

Sử dụng Campfire chat, một phòng chat thời gian thực cho các cuộc hội thoại nhanh chóng, không chính thức của nhóm trong từng dự án.

Yêu cầu nhóm của bạn cập nhật trạng thái theo lịch trình định kỳ bằng cách sử dụng tính năng kiểm tra tự động.

Giới hạn của Basecamp

Thiếu nhiều tính năng nâng cao có trong các công cụ quản lý dự án khác, như biểu đồ Gantt, theo dõi thời gian và Trường Tùy chỉnh.

Không có tính năng quản lý tài nguyên tích hợp để theo dõi sức chứa của nhóm hoặc khối lượng công việc.

Cấu trúc dự án phẳng của nó có thể không phù hợp với các tổ chức quản lý các sáng kiến phức tạp, nhiều tầng lớp.

Giá cả của Basecamp

Miễn phí

Pro : $15/người dùng/tháng

Plus không giới hạn: $299/tháng (thanh toán hàng năm, cho toàn bộ nhóm)

Đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.400+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (14.300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Basecamp?

Một người dùng trên G2 cho rằng sự đơn giản vừa là điểm mạnh vừa là giới hạn của Basecamp:

Các công việc, cuộc thảo luận, tệp tin và dòng thời gian dễ dàng tìm kiếm, giúp giảm thiểu sự lộn xộn và việc trao đổi liên tục. Điều này giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ mà không biến quản lý dự án thành công việc toàn thời gian… Tuy nhiên, sự thiếu hụt các tính năng báo cáo nâng cao, mối quan hệ phụ thuộc của công việc và các chế độ xem linh hoạt khiến việc quản lý các nhóm lớn hoặc có nhịp độ nhanh trở nên khó khăn hơn.

Các công việc, cuộc thảo luận, tệp tin và dòng thời gian dễ dàng tìm kiếm, giúp giảm thiểu sự lộn xộn và việc trao đổi liên tục. Điều này giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ mà không biến quản lý dự án thành công việc toàn thời gian… Tuy nhiên, sự thiếu hụt các tính năng báo cáo nâng cao, mối quan hệ phụ thuộc của công việc và các chế độ xem linh hoạt khiến việc quản lý các nhóm lớn hoặc có nhịp độ nhanh trở nên khó khăn hơn.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Basecamp

9. Zoho Dự án (Phù hợp nhất cho các nhóm đang phát triển có ngân sách hạn chế)

qua Zoho

Doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp nhỏ của bạn có cần một công cụ quản lý dự án đầy đủ tính năng không? Bạn có lo lắng về mức giá dành cho doanh nghiệp lớn không?

Zoho Projects kết hợp quản lý công việc và cột mốc thời gian, biểu đồ Gantt, theo dõi thời gian, theo dõi vấn đề, báo cáo và tự động hóa cơ bản thành một trung tâm dự án hiệu quả về chi phí. Đây là lựa chọn phù hợp khi ngân sách eo hẹp và bạn không cần hỗ trợ AI sâu rộng hoặc không gian làm việc toàn diện.

Vì nó là một phần của hệ sinh thái Zoho rộng lớn (với hơn 50 ứng dụng), bạn cũng có thể kết nối nó với các công cụ trò chuyện, hệ thống CRM, lịch và các ứng dụng khác mà nhóm của bạn đã sử dụng. Đây là một ưu điểm đáng giá nếu bạn ưa chuộng một hệ thống mô-đun thay vì nền tảng tất cả trong một.

Các tính năng nổi bật của Zoho Projects

Tạo dòng thời gian dự án trực quan với các phụ thuộc công việc và phân tích đường dẫn quan trọng trên biểu đồ Gantt.

Ghi chép giờ làm việc tính phí và không tính phí với bảng chấm công tích hợp và tích hợp hóa đơn.

Truy cập mô-đun chuyên dụng để xác định, đang theo dõi và giải quyết lỗi và vấn đề cho các nhóm phát triển phần mềm.

Kết nối mượt mà với các ứng dụng Zoho khác như Zoho CRM, Zoho Desk và Zoho Books.

Tự động hóa công việc thường xuyên bằng cách sử dụng các mẫu quy trình làm việc và quy tắc.

Giới hạn của Zoho Projects

Các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc và báo cáo có thể cảm thấy cơ bản đối với các nhóm lớn.

Quản lý danh mục đầu tư nâng cao và thông tin AI bị giới hạn

Giá cả của Zoho Dự án

Miễn phí

Premium: $5/người dùng/tháng

Enterprise: $10/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2: 4.3/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (840+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zoho Dự án?

Nhiều đánh giá trên G2 đều có cùng quan điểm:

Tôi thích cách nó tổ chức công việc thông qua các công việc, cột mốc và biểu đồ Gantt, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ và hạn chót chỉ với một cái nhìn. Tôi đánh giá cao các tính năng hợp tác như bình luận, chia sẻ tệp và nguồn cấp dữ liệu hoạt động, giúp mọi thứ được tập trung tại một nơi… Giao diện người dùng của Zoho Projects có vẻ hơi chật chội khi quản lý các dự án lớn hoặc phức tạp, và có một đường cong học tập cho các tính năng nâng cao như tự động hóa và phụ thuộc.

Tôi thích cách nó tổ chức công việc thông qua các công việc, cột mốc và biểu đồ Gantt, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ và hạn chót chỉ với một cái nhìn. Tôi đánh giá cao các tính năng hợp tác như bình luận, chia sẻ tệp và nguồn cấp dữ liệu hoạt động, giúp mọi thứ được tập trung tại một nơi… Giao diện người dùng của Zoho Projects có vẻ hơi chật chội khi quản lý các dự án lớn hoặc phức tạp, và có một đường cong học tập cho các tính năng nâng cao như tự động hóa và phụ thuộc.

10. Smartsheet (Phù hợp nhất cho việc theo dõi dự án theo phong cách bảng tính)

qua Smartsheet

Smartsheet kết hợp sự quen thuộc của bảng tính với cấu trúc của công cụ quản lý dự án. Nếu bạn và nhóm của mình từng mong muốn bảng tính có thể làm được nhiều hơn—như hiển thị dòng thời gian dự án, tự động hóa quy trình làm việc hoặc tập trung báo cáo—Smartsheet cung cấp tất cả những tính năng đó trong một giao diện duy nhất.

Bố cục này giúp giảm bớt rào cản tiếp cận cho người dùng thành thạo Excel đồng thời tích hợp các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ. Smartsheet cũng hỗ trợ nhiều chế độ xem dự án (bảng, lịch, Gantt, thẻ) và liên kết chúng với cùng một bảng tính cơ sở, giúp kế hoạch và tiến độ của bạn luôn đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của Smartsheet

Sử dụng nền tảng tự động hóa low-code của nó để xây dựng các quy trình làm việc phức tạp, đa chức năng.

Hưởng lợi từ các chứng nhận bảo mật cấp chính phủ như FedRAMP Moderate và DoD IL4, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các công việc trong lĩnh vực công.

Tiêu chuẩn hóa quy trình và hiển thị khả năng theo dõi tổng thể danh mục đầu tư thông qua Trung tâm Điều khiển.

👀 Bạn có biết? 📌 FedRAMP Moderate có nghĩa là Smartsheet đã được chính phủ liên bang Hoa Kỳ phê duyệt để xử lý dữ liệu có tác động trung bình — thông tin không được phân loại nhưng vẫn yêu cầu các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ (ví dụ: hoạt động nội bộ của cơ quan, dữ liệu nhà thầu, quy trình làm việc được quy định). 📌 DoD IL4 (Mức độ Tác động 4) có nghĩa là Smartsheet có thể được sử dụng bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và các nhà thầu của họ cho thông tin không phân loại, dưới sự kiểm soát bảo mật và truy cập nghiêm ngặt.

Giới hạn của Smartsheet

Cú pháp công thức khác với Excel, điều này có thể tạo ra một đường cong học tập dốc đối với người dùng nâng cao.

Hiệu suất có thể giảm trên các bảng tính có số lượng hàng rất lớn (trên 20.000).

Tổng chi phí có thể tăng đáng kể khi sử dụng các tính năng cao cấp và kết nối.

Giá cả của Smartsheet

Ưu điểm: $12/người dùng/tháng

Kinh doanh: $24/người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Quản lý công việc nâng cao: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Smartsheet

G2: 4.4/5 (hơn 21.300 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Smartsheet?

Dưới đây là những ưu và nhược điểm được trích dẫn trực tiếp từ đánh giá của Capterra:

Smartsheet cho phép quản lý dự án linh hoạt và hợp tác nhóm với cập nhật và bình luận theo thời gian thực. Chúng ta có thể tổ chức các công việc trong nhóm và phân công chúng khi cần thiết… Việc định dạng văn bản và điều hướng Smartsheet cho các công việc có thể tốn thời gian nếu không quen thuộc với nó.

Smartsheet cho phép quản lý dự án linh hoạt và hợp tác nhóm với cập nhật và bình luận theo thời gian thực. Chúng ta có thể tổ chức các công việc trong nhóm và phân công chúng khi cần thiết… Việc định dạng văn bản và điều hướng Smartsheet cho các công việc có thể tốn thời gian nếu không quen thuộc với nó.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Smartsheet

Lựa chọn giải pháp thay thế ONES.com phù hợp cho nhóm của bạn

Lựa chọn thay thế ONES.com tốt nhất cho bạn cuối cùng phụ thuộc vào lý do tại sao thiết lập hiện tại của bạn cảm thấy bị giới hạn. Các nhóm phát triển có thể ưa chuộng Jira để có kiểm soát tốt hơn, trong khi những người tìm kiếm sự đơn giản có thể thích Trello hoặc Basecamp.

Nhưng nếu thách thức cốt lõi của bạn là Sự lan rộng của bối cảnh—các công việc trong một công cụ, tài liệu trong công cụ khác, cuộc hội thoại ở nơi khác và tự động hóa được thêm vào sau này—thì việc thay thế ONES.com bằng một công cụ chuyên dụng khác sẽ không giải quyết được vấn đề cốt lõi.

Trong những trường hợp đó, giải pháp thay thế mạnh mẽ nhất là một nền tảng tích hợp công việc từ đầu đến cuối: kế hoạch, thực thi, hợp tác, tự động hóa và AI. Một nền tảng như ClickUp.

🧠 Thông tin thú vị: Hơn 4 triệu nhóm đã sử dụng ClickUp, và ~97% trong số họ báo cáo hiệu quả làm việc tốt hơn kể từ khi chuyển sang ClickUp!

Muốn trải nghiệm không gian làm việc kết nối? Hãy thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Hầu hết các công cụ quản lý dự án hiện đại đều cung cấp tính năng nhập dữ liệu từ các tệp CSV hoặc Excel, và một số cung cấp hỗ trợ di chuyển chuyên biệt cho các nhóm lớn. Bạn có thể xuất dữ liệu từ ONES.com, ánh xạ các trường dữ liệu vào cấu trúc của nền tảng mới, và thực hiện một lần nhập thử nghiệm với một dự án trước khi di chuyển toàn bộ dữ liệu.

Mặc dù nhiều giải pháp thay thế cung cấp kế hoạch miễn phí, nhưng chúng thường không phù hợp cho mục đích doanh nghiệp do giới hạn về tính năng, bảo mật và hỗ trợ. Kế hoạch miễn phí là lựa chọn tuyệt vời để đánh giá chức năng cốt lõi của công cụ trước khi quyết định sử dụng kế hoạch trả phí đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Các công cụ quản lý dự án truyền thống tập trung vào việc theo dõi công việc. Các công cụ được hỗ trợ bởi AI vượt xa việc theo dõi công việc đơn giản bằng cách tự động hóa công việc lặp đi lặp lại, cung cấp các đề xuất thông minh và tóm tắt thông tin để tiết kiệm thời gian cho bạn. Một AI thực sự nhận thức được ngữ cảnh, như ClickUp Brain, hiểu được mối quan hệ giữa các dự án, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn để cung cấp sự hỗ trợ phù hợp và mạnh mẽ hơn.

Phạm vi thời gian triển khai có thể dao động từ vài ngày đối với các công cụ đơn giản đến vài tuần đối với các nền tảng doanh nghiệp phức tạp. Cách tiếp cận tốt nhất là bắt đầu với các tính năng cốt lõi giải quyết các vấn đề lớn nhất của nhóm và sau đó dần dần giới thiệu các tính năng nâng cao hơn theo thời gian.