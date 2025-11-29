Cách xây dựng sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP)

Trong cuộc đua để ra mắt các mô hình AI mới, chúng ta đã chứng kiến OpenAI, Google, Microsoft và Amazon tung ra các phiên bản tập trung vào giá trị cốt lõi. Nhiều trong số các sản phẩm này trông giống như một sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa.

Khi thời gian eo hẹp, việc phát triển đầy đủ các tính năng là điều khó khăn. Phát hành một MMP cho phép các nhóm cung cấp một lợi ích rõ ràng và có thể sử dụng cho người dùng thực tế đồng thời để lại không gian để mở rộng tính năng theo thời gian.

Thay vì chờ đợi một sản phẩm "hoàn hảo", các công ty có thể kiểm tra các giả định, thu thập phản hồi và đảm bảo rằng mỗi bản cập nhật đưa sản phẩm gần hơn với những gì người dùng thực sự cần.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích MMP là gì, sự khác biệt giữa MMP và MVP, và cung cấp hướng dẫn từng bước để xây dựng sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP).

Sản phẩm tối thiểu có thể bán được (MMP) là gì?

Sản phẩm tối thiểu có thể bán được là phiên bản nhỏ nhất của ý tưởng của bạn, mang lại giá trị thực tế và có thể được cung cấp cho khách hàng trả tiền. Điều này bao gồm chỉ các tính năng cơ bản thiết yếu và chức năng cốt lõi.

Mục tiêu là cung cấp cho khách hàng sớm một sản phẩm có giá trị thay vì một bản demo chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, nó thường bị nhầm lẫn với MVP (Sản phẩm khả thi tối thiểu), một khái niệm có tên gọi tương tự. Hãy làm rõ điều này.

Bạn có biết: Báo cáo so sánh sản phẩm của Pendo cho thấy khoảng 80% tính năng được phát triển không bao giờ đạt được sự chấp nhận đáng kể. Điều này là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng để chỉ tung ra đủ tính năng cung cấp chức năng cốt lõi mà người dùng thực sự sẽ sử dụng, sau đó học hỏi từ việc cần làm tiếp theo.

Phân biệt MMP và MVP

Một ứng dụng đặt chỗ nhỏ cho phép khách hàng chọn thời gian, xác nhận qua email và thanh toán trực tiếp trong ứng dụng. Nó giải quyết toàn bộ quy trình cho một kết quả cụ thể. Đó là một MMP vì nó có thể được đưa ra thị trường ngay lập tức.

Cùng một nhóm đã có một phiên bản trước đó chỉ hiển thị các khung giờ có sẵn và ghi nhận sự quan tâm. Nó giúp họ hiểu được khung giờ nào được người dùng ưa chuộng, nhưng không ai có thể hoàn thành việc đặt chỗ. Đó là một MVP vì nó chủ yếu nhằm mục đích học hỏi và hiểu rõ sự quan tâm của người dùng.

Mục đích của hai loại sản phẩm này là khác nhau. Một loại được xây dựng để học hỏi, thử nghiệm và cải thiện. Loại còn lại được xây dựng để mang lại giá trị ngay lập tức. Vậy sự khác biệt giữa hai loại này trong thực tế là gì? Hãy cùng xem một bảng so sánh đơn giản.

Aspect Sản phẩm tối thiểu có thể bán được (MVP) Sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP) Mục tiêu chính Xác thực ý tưởng và giảm thiểu rủi ro bằng cách kiểm tra các giả định cốt lõi với chi phí đầu tư tối thiểu. Cung cấp một giải pháp có thể sử dụng được mà khách hàng sẵn sàng trả tiền và tạo ra doanh thu bền vững. Phạm vi Các tính năng tối thiểu cần thiết để kiểm tra các giả định rủi ro nhất; cố ý thô sơ và chưa hoàn chỉnh để tối đa hóa tốc độ học hỏi. Các tính năng thiết yếu tạo nên trải nghiệm người dùng hoàn chỉnh và hài lòng; đủ tinh tế để cạnh tranh trên thị trường. Đối tượng Những người dùng sớm và người thử nghiệm sẵn sàng sử dụng các sản phẩm chưa hoàn thiện để đổi lấy quyền ảnh hưởng và quyền truy cập sớm. Khách hàng sớm mong đợi sự đáng tin cậy, chất lượng và một sản phẩm giải quyết vấn đề của họ từ đầu đến cuối. Dấu hiệu thành công Những thông tin định tính từ các mẫu sử dụng, phỏng vấn người dùng và phản hồi cho thấy liệu vấn đề cốt lõi có thực sự tồn tại hay không. Các chỉ số định lượng như chuyển đổi trả phí, tỷ lệ giữ chân khách hàng, giới thiệu và doanh thu cho thấy sự phù hợp với thị trường. Bước tiếp theo Tối ưu hóa sản phẩm để đạt được sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường bằng cách tinh chỉnh tính năng, điều chỉnh hướng đi hoặc xác thực các vấn đề liên quan. Mở rộng tính năng một cách chiến lược để tăng thị phần, gia tăng giá trị và mở rộng quy mô thu hút khách hàng.

Các yếu tố quan trọng giúp sản phẩm trở nên “có thể tiếp thị”

Vào tháng 1 năm 2024, The Browser Company đã ra mắt Arc Search trên iPhone với một cam kết tập trung. Nhập câu hỏi, và tính năng Browse for Me sẽ tạo ra một trang kết quả gọn gàng để bạn nhận được câu trả lời nhanh chóng.

Nhóm sau đó mở rộng sang nền tảng Android sau giai đoạn beta mở và bổ sung các tính năng tinh tế như tìm kiếm bằng giọng nói. Đây là một ví dụ điển hình về sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa, tiếp theo là các tính năng tối thiểu có thể thương mại hóa nhỏ gọn giúp gia tăng giá trị.

Đây là những gì nó dạy chúng ta và cách áp dụng nó:

Hoàn thành sản phẩm hoàn thành có thể hoạt động độc lập từ đầu đến cuối, để những người dùng sớm cảm thấy có thể tin tưởng vào phiên bản ban đầu.

Giữ lại đủ tính năng để đạt được kết quả một cách rõ ràng, điều này giúp rút ngắn thời gian phát triển và duy trì chất lượng cao ở những phần quan trọng nhất.

Đảm bảo trải nghiệm ban đầu diễn ra mượt mà từ khi đăng ký đến khi thành công, để tính năng cốt lõi dễ dàng được tin tưởng và chia sẻ.

Hiển thị giá cả đơn giản hoặc một lộ trình rõ ràng để thanh toán nếu bạn có kế hoạch tạo ra doanh thu, để giá trị trở thành quyết định mà không gặp trở ngại.

Thu thập phản hồi thông qua các câu hỏi nhanh và phân tích cơ bản, để bạn có thể đưa ra quyết định thông minh về các tính năng bổ sung.

Lập kế hoạch cho các tính năng nhỏ, độc lập cho các phiên bản phát hành trong tương lai, để quá trình phát triển sản phẩm diễn ra ổn định và tránh tình trạng phình to.

Theo dõi các tín hiệu về nhu cầu thị trường, chẳng hạn như việc sử dụng lặp lại, giới thiệu từ người dùng và nâng cấp sớm, để biết khi nào nên đầu tư vào các tính năng quan trọng tiếp theo.

Tại sao khung MMP cải thiện kết quả ra mắt sản phẩm?

Hướng tới việc phát triển MMP giúp bạn đánh giá đúng giá trị. Điểm mạnh nhất là nó giảm thiểu lãng phí, rút ngắn thời gian phát triển và đảm bảo rằng việc phát triển sản phẩm trong tương lai luôn gắn liền với nhu cầu thực tế.

💚 Đây là cách tiếp cận nhân văn hơn trong việc xây dựng sản phẩm vì bạn tôn trọng cả người dùng lẫn nhóm của mình.

Cách đọc tài liệu này:

Bắt đầu từ vấn đề và đối tượng mà bạn đang phục vụ. Xác định các tính năng thiết yếu tạo nên một kết quả hoàn chỉnh với chức năng cốt lõi. Giảm thiểu xuống bộ tính năng tối thiểu, sau đó xây dựng một phiên bản nhỏ gọn, hoạt động được mà người dùng thực tế có thể sử dụng. Phát hành cho người dùng sớm, thu thập phản hồi và theo dõi các tín hiệu đơn giản như tỷ lệ kích hoạt và sử dụng trả phí. Sử dụng những thông tin này để lập kế hoạch cho các tính năng tối thiểu có thể thương mại hóa tiếp theo và chuẩn bị cho các bản phát hành trong tương lai.

Tại sao phương pháp MMP lại quan trọng trong phát triển sản phẩm?

Dưới đây là lý do tại sao sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa có thể thay đổi nhịp độ của quy trình phát triển sản phẩm của bạn.

1. Giảm thời gian để đạt doanh thu

MMP giúp rút ngắn con đường từ ý tưởng đến thu nhập bằng cách tung ra một sản phẩm hoàn thành với đủ tính năng cần thiết. Bạn tránh được việc mất hàng tháng để phát triển các tính năng ít được sử dụng và bắt đầu học hỏi từ các giao dịch thực tế sớm hơn.

Các nhóm phần mềm hàng đầu đạt doanh thu nhanh hơn bằng cách tăng tần suất triển khai và rút ngắn thời gian chờ, hai thói quen được nhấn mạnh trong báo cáo DORA, liên kết các thực hành này với hiệu suất giao hàng mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, khi bạn thu hẹp phạm vi xuống mức có thể thương mại hóa, bạn cũng giảm thiểu rủi ro về chi phí phát hành vượt dự toán, điều này có thể làm gián đoạn luồng tiền.

Người tiêu dùng ngày nay có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Deloitte đang theo dõi tín hiệu người tiêu dùng liên tục cho thấy 74% người tham gia khảo sát toàn cầu vẫn lo lắng về giá cả hàng ngày, và nhiều người cho biết họ áp dụng các chiến lược như chỉ mua những mặt hàng thiết yếu.

Trong bối cảnh đó, sự sẵn sàng chi trả được chứng minh bằng hành động, không phải qua các cuộc khảo sát.

MMP cho phép bạn kiểm tra cam kết giá trị rõ ràng với một quy trình mua hàng đơn giản, do đó giá cả và bộ tính năng được xác thực thông qua hành vi thực tế của người dùng.

Bạn sẽ hiểu rõ những kế hoạch hoặc sản phẩm mà khách hàng thực sự lựa chọn, những điểm họ do dự và những gì họ từ chối chi trả. Những tín hiệu này đáng tin cậy hơn so với lãi suất giả định và giúp định hướng giá cả, đóng gói sản phẩm, cũng như các tính năng tối thiểu tiếp theo cần phát triển.

3. Giúp tạo ra vòng phản hồi nhanh hơn với những người dùng sớm.

Cách duy nhất để chiến thắng là học hỏi nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Cách duy nhất để chiến thắng là học hỏi nhanh hơn bất kỳ ai khác.

MMP làm cho điều này trở nên khả thi vì nó giữ quy mô nhỏ và kết quả rõ ràng.

Bạn có thể thấy nơi mọi người thành công, nơi họ gặp khó khăn và những gì họ yêu cầu tiếp theo mà không bị phân tâm bởi các tính năng thừa. Mỗi lần phát hành trở thành một cuộc hội thoại đơn giản với những người dùng sớm, những người cho bạn biết điều gì quan trọng thông qua hành động và lời nói của họ.

Ví dụ, nếu bạn ra mắt một sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP) về ghi chú bằng trí tuệ nhân tạo (AI), người dùng ban đầu có thể thích tính năng tóm tắt tự động nhưng gặp khó khăn với việc gắn thẻ. Họ có thể yêu cầu các tùy chọn xuất tiếp theo. Những tín hiệu này cho thấy điều gì quan trọng nhất, giúp bạn cải thiện các tính năng cốt lõi trước tiên. Các tính năng ít quan trọng hơn, như chủ đề hoặc định dạng, có thể chờ sau.

Muốn xem qua nhanh về Dashboards? Xem hướng dẫn ngắn này về cách tạo bảng điều khiển quản lý dự án mà bạn có thể sử dụng cho việc kích hoạt, giữ chân khách hàng và các tín hiệu doanh thu đơn giản:

4. Đồng bộ hóa các nhóm sản phẩm, tiếp thị và bán hàng xung quanh mục tiêu ra mắt sản phẩm.

MMP mang lại cho mỗi nhóm một cam kết đơn giản để cùng nhau hướng tới.

Người quản lý sản phẩm hoặc kỹ sư chịu trách nhiệm về bộ tính năng cơ bản cần thiết để đạt được một kết quả cụ thể. Bộ phận tiếp thị truyền tải một thông điệp rõ ràng phù hợp với những gì có trong sản phẩm. Bộ phận bán hàng thiết lập kỳ vọng phù hợp với giá trị hiện tại, không phải lộ trình phát triển trong tương lai.

Điểm mấu chốt không phải là nhãn. Đó là định nghĩa chung về giá trị tại thời điểm ra mắt, cùng với các chỉ số chung được chia sẻ sau đó.

📌 Ví dụ: Một ứng dụng quản lý công việc định nghĩa MMP của mình là tạo, giao và hoàn thành một công việc chỉ với một cú nhấp chuột để chia sẻ. Bộ phận tiếp thị tập trung trang web vào cam kết duy nhất đó. Các buổi demo bán hàng chỉ thực hiện luồng đó và đặt lịch cuộc gọi theo dõi để thảo luận về các tiện ích bổ sung sau tuần đầu tiên khách hàng sử dụng thực tế.

Cách xây dựng sản phẩm tối thiểu có thể bán được

Xây dựng sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP) đòi hỏi sự tập trung, sự rõ ràng và tốc độ.

Và sự phân tán công việc làm chậm mọi thứ — nghiên cứu nằm trong một tài liệu, công việc trong một ứng dụng khác, và các chỉ số phát hành nằm trong bảng tính. Không có nguồn thông tin duy nhất, việc duy trì một phiên bản phát hành đầu tiên rõ ràng, có thể đo lường và có thể thực hiện là một thách thức.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc.

Với ClickUp cho Nhóm Sản phẩm, bạn có thể xác định phạm vi, thu thập phản hồi và đang theo dõi các chỉ số trong một nền tảng duy nhất — giúp việc tung ra một sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP) tập trung, chức năng và mang lại giá trị thực tế trở nên dễ dàng hơn.

Hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng một MMP từ đầu:

Bước 1: Xác định rõ vấn đề và định nghĩa kết quả mong muốn.

Trước khi chọn tính năng hoặc viết mã, hãy bắt đầu bằng cách xác định vấn đề cụ thể mà bạn đang giải quyết và đối tượng mà bạn đang hướng đến. Điều này có nghĩa là trò chuyện với người dùng tiềm năng, tìm hiểu những khó khăn của họ và hiểu rõ thói quen hàng ngày của họ.

Nghiên cứu gần đây cho thấy các nhóm sản phẩm tập trung vào "kết quả của khách hàng" thay vì "đầu ra tính năng" có khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh có ý nghĩa cao hơn.

Khi bạn xác định một mục tiêu như “khách hàng sớm có thể đặt chỗ và thanh toán trong vòng dưới 30 giây,” bạn đã đặt ra một mục tiêu rõ ràng. Sự rõ ràng này hướng dẫn các quyết định của bạn về những gì được coi là thiết yếu. Nó cũng giúp giảm thiểu sự mở rộng phạm vi không cần thiết khi bạn phát triển sản phẩm tối thiểu có thể bán được (MMP).

Đảm bảo sản phẩm có thể đo lường được, hiển thị rõ ràng đối với người dùng và phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn, để khi ra mắt, bạn biết rõ thành công trông như thế nào.

Dưới đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Giữ cho các ghi chú khám phá có thể thực hiện được và kết nối với mọi công việc bằng ClickUp Docs

Sử dụng ClickUp Docs để lưu trữ ghi chú khám phá, trích dẫn phỏng vấn và mô tả vấn đề tại một nơi mà mọi người đều có thể xem. Kết nối trực tiếp các tài liệu đó với các công việc, cột mốc và tính năng để biến những thông tin thu được thành hành động mà không cần chuyển giao thêm. Mọi người luôn đồng bộ, giúp việc ưu tiên những gì cần xây dựng cho MMP tiếp theo trở nên dễ dàng.

Sau đó, sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI của bạn, ngay trong nền tảng. Nó đọc các tài liệu, công việc, bảng điều khiển và nhiều nội dung khác của bạn để trả lời câu hỏi với bối cảnh toàn bộ không gian làm việc.

Nó có thể giúp bạn ưu tiên các tính năng, xác định các lỗ hổng trong lộ trình phát triển và nhanh chóng thu thập phản hồi từ người dùng — để bạn có thể xây dựng và cải tiến sản phẩm tối thiểu có thể bán được (MVP) của mình một cách tự tin.

Bây giờ khi bạn đã có sự hiểu biết chung về vấn đề và kết quả ban đầu, hãy đưa nó vào một cấu trúc nhất quán để mọi người sử dụng cùng một ngôn ngữ. Đó chính là nơi Mẫu Định Vị Sản Phẩm của ClickUp phát huy tác dụng.

Tải miễn phí mẫu Xác định phân khúc mục tiêu và các việc cần làm với Mẫu Định vị Sản phẩm của ClickUp.

Mẫu này cung cấp cho bạn một khung cơ bản để mô tả sản phẩm dành cho ai, giải quyết vấn đề gì và tại sao phương pháp của bạn khác biệt. Nó cũng ghi lại bằng chứng bạn có cho đến nay, giúp các cuộc thảo luận dựa trên bằng chứng thay vì ý kiến chủ quan.

Xác định những yếu tố làm sản phẩm của bạn nổi bật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến kết quả đầu tiên, sau đó liên kết tài liệu và các đánh giá của khách hàng sớm để các quyết định luôn dựa trên nhu cầu thực tế.

Thêm các phân khúc mục tiêu và công việc cốt lõi, kết nối chúng với các công việc nghiên cứu và phỏng vấn, và giữ trạng thái hiển thị để nhóm có thể theo dõi tiến độ mà không cần phải liên tục cập nhật.

Lưu trữ một tuyên bố về vị trí ngắn gọn mà toàn bộ nhóm có thể tham khảo trong tài liệu và công việc, và sử dụng nó để xem xét các thay đổi phạm vi nhằm đảm bảo kết quả vẫn rõ ràng khi bạn tiến tới MMP.

Bước 2: Ưu tiên các tính năng thiết yếu xuống mức tối thiểu.

Sau khi xác định mục tiêu, lập danh sách tất cả những gì bạn có thể xây dựng, sau đó tự hỏi: “Trong số này, điều gì chúng ta cần ngay bây giờ để mang lại giá trị và tạo ra doanh thu?” Mục tiêu là một bộ tính năng tối thiểu, không phải mọi tính năng tiện ích. Và bạn sẽ hiểu điều này thông qua nghiên cứu.

Nghiên cứu sản phẩm phải kết hợp các tín hiệu định lượng và định tính để xác định những tính năng quan trọng. Các công cụ ưu tiên hóa, như giá trị người dùng so với chi phí và rủi ro so với lợi ích, rất hữu ích. Mục tiêu là xây dựng tính năng cho phép người dùng hoàn thành công việc mà bạn đã hứa mà không có các phụ thuộc ẩn.

Điều này giúp thời gian phát triển của bạn ngắn gọn, phạm vi dự án rõ ràng và phiên bản đầu tiên có ý nghĩa. Mỗi tính năng bổ sung sẽ làm chậm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và làm phức tạp khả năng thu thập phản hồi từ người dùng.

Dưới đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Kéo các ý tưởng sơ bộ của bạn lên Bảng trắng ClickUp để nhóm các phần nhỏ nhất có thể tự đứng độc lập nhưng vẫn mang lại kết quả đầy đủ. Chuyển các thẻ đã chọn thành nhiệm vụ ClickUp với Trường Tùy chỉnh về tác động, nỗ lực và độ tin cậy để các sự đánh đổi trở nên rõ ràng.

Brainstorm, lập chiến lược hoặc tạo bản đồ quy trình làm việc với Bảng trắng ClickUp hợp tác trực quan.

Khi ai đó hỏi nên bao gồm những gì hiện tại, hãy để ClickUp Brain đọc các trường công việc và lọc ra những yếu tố thực sự cần thiết. “ClickUp Brain, xếp hạng các tính năng được gắn thẻ MMP theo tác động và nỗ lực, và trả về danh sách ba mục bắt buộc phải triển khai kèm liên kết.”

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt, thu thập phản hồi của khách hàng và đề xuất các tính năng cốt lõi cho sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP) của bạn.

Bạn hiện cần một cấu trúc gọn nhẹ để duy trì sự tập trung ổn định khi nhóm di chuyển. Đó chính là nơi Mẫu Sản Phẩm Tối Thiểu Có Thể Tiếp Thị (Minimum Viable Product Template) của ClickUp phát huy tác dụng.

Tải miễn phí mẫu Ghi lại bộ tính năng nhỏ nhất có thể giúp bạn hiểu rõ về nhu cầu thị trường bằng cách sử dụng Mẫu Sản Phẩm Tối Thiểu Có Thể Hoạt Động (Minimum Viable Product Template) của ClickUp.

Mẫu này cung cấp cho bạn một luồng tài liệu đơn giản để xác định bộ tính năng nhỏ nhất chứng minh nhu cầu mà không bị lạc vào các tính năng thừa. Nó kết nối các ghi chú nghiên cứu với quá trình thực thi, giúp các dòng nghiên cứu trở thành các công việc có chủ sở hữu và thời hạn cụ thể.

Ngoài ra, tài liệu này còn ghi chép mục tiêu học tập và rủi ro, đảm bảo rằng MVP của bạn tự nhiên định hướng cho MMP thay vì tồn tại như một tài liệu riêng biệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy mời đồng nghiệp và chuyên gia tham gia vào quá trình xây dựng MMP của bạn. Hợp tác đa chức năng giúp phát hiện những điểm mù, đẩy nhanh quá trình giải quyết vấn đề và đảm bảo rằng phiên bản đầu tiên thực sự đáp ứng nhu cầu của người dùng. Sử dụng ClickUp Chat để lưu trữ tất cả cuộc hội thoại, phản hồi và quyết định của bạn tại một nơi duy nhất, giúp công việc nhóm diễn ra trơn tru.

Bước 3: Xây dựng phiên bản chức năng và chuẩn bị cho việc ra mắt.

Với danh sách tính năng được tinh giản, bạn sẽ xây dựng phiên bản đầu tiên mà khách hàng thực sự có thể sử dụng, không phải là bản demo hay bản thử nghiệm. Phiên bản chức năng này phải hoạt động đủ tin cậy để người dùng tin tưởng và cảm thấy thoải mái khi thanh toán nếu mô hình kinh doanh của bạn yêu cầu điều đó.

Tuy nhiên, chất lượng vẫn là yếu tố quan trọng ngay cả trong giai đoạn ra mắt tối giản. Tập trung vào các luồng cốt lõi, đảm bảo quá trình onboarding diễn ra suôn sẻ, loại bỏ các điểm gây cản trở chính, thử nghiệm với một nhóm nội bộ nhỏ và sẵn sàng cho việc sử dụng thực tế.

Phiên bản này xác định MMP của bạn. Nó phải có khả năng bán được. Sau đó, chuẩn bị kế hoạch ra mắt, bao gồm giá cả, hỗ trợ và một quy trình mua hàng đơn giản.

Các phần chính: mô tả vấn đề, mục tiêu & chỉ số đo lường, tính năng, phạm vi, phụ thuộc & hạn chế.

Cách viết yêu cầu một cách rõ ràng để các nhóm không hiểu sai ý.

Mẹo để xem xét, điều chỉnh và duy trì tính sống động của tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD).

Dưới đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Quản lý công việc trong nhiệm vụ ClickUp để đội ngũ kỹ thuật, thiết kế và sản phẩm chia sẻ thông tin chính xác. Sử dụng các quy trình tự động hóa nhẹ nhàng cho việc đánh giá và bàn giao, sau đó chuyển sang chế độ xem Gantt khi cần một cái nhìn tổng quan về thời gian.

Xem, thêm hoặc xóa một công việc khỏi các danh sách công việc khác để cải thiện khả năng hiển thị và hợp tác giữa các nhóm.

Ghi chú kiểm thử trong một tài liệu liên kết để các chi tiết về chất lượng luôn đi kèm với công việc. Và nếu bạn muốn một trợ lý AI mạnh mẽ, ClickUp Brain MAX sẵn sàng hỗ trợ. Đây là cách thực hiện:

Nhận thông tin trực tiếp và phối hợp phát triển sản phẩm của bạn với ClickUp Brain MAX

Tìm kiếm mọi thứ ngay lập tức : Tìm kiếm trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn để tìm kiếm nghiên cứu người dùng, thông số tính năng, tệp thiết kế và phân tích cạnh tranh mà không cần lục lọi qua các thư mục.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu bối cảnh sản phẩm của bạn : Truy cập nhiều mô hình AI như ChatGPT, Claude và Gemini trong Brain MAX. Nhờ đó, bạn có một không gian làm việc duy nhất hiểu rõ lộ trình sản phẩm, phản hồi của người dùng, ưu tiên tính năng và các cuộc thảo luận của nhóm, cùng với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) cao cấp.

Xây dựng MMP mà không cần thao tác tay: Sử dụng : Sử dụng tính năng "Nói để soạn văn bản" để soạn thảo tài liệu yêu cầu sản phẩm, cập nhật trạng thái tính năng, phân công công việc phát triển hoặc đặt câu hỏi về phản hồi của khách hàng trong khi bạn đang xem xét các bản mẫu hoặc di chuyển giữa các cuộc họp.

Dưới đây là một gợi ý bạn có thể sử dụng trong Brain MAX: Tạo danh sách kiểm tra cho việc ra mắt từ tài liệu có tên MMP Readiness, thêm một công việc cho mỗi mục trong danh sách kiểm tra, gán chủ sở hữu tiềm năng dựa trên công việc trước đây và liên kết mọi thứ với dự án MMP. ”

Danh sách kiểm tra được hiển thị dưới dạng các công việc liên kết với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn, giúp quá trình ra mắt sản phẩm của bạn diễn ra suôn sẻ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cần một cách đơn giản để phân biệt điểm kết thúc của phiên bản đầu tiên và điểm bắt đầu của các tính năng tối thiểu có thể bán được tiếp theo. Mẫu Bản đồ Sản phẩm ClickUp cung cấp các chế độ xem rõ ràng, đặt các mục phát hành bên cạnh các tính năng sắp tới. Nhờ vậy, mọi người có thể nhìn thấy trình tự và phạm vi của sprint chỉ trong nháy mắt.

Bước 4: Phát hành cho những người dùng đầu tiên và thu thập phản hồi thực tế từ người dùng.

Bây giờ, bạn đưa sản phẩm của mình đến tay người dùng thực tế, những người dùng tiên phong quan trọng nhất ở giai đoạn này. Sử dụng phân tích dữ liệu, các lời nhắc trong sản phẩm và phỏng vấn để thu thập phản hồi của người dùng và quan sát hành vi của họ.

Nghiên cứu cho thấy các nhóm tích hợp vòng phản hồi sớm hoạt động hiệu quả hơn trong thị trường không chắc chắn. Hãy hỏi xem người dùng có đạt được kết quả mong muốn không, họ gặp khó khăn ở đâu, tính năng nào còn thiếu và họ sẵn sàng trả bao nhiêu.

Việc thu thập và phân tích phản hồi không phải là tùy chọn; nó xác nhận xem sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP) của bạn có phù hợp hay không và giúp bạn quyết định nên phát triển gì tiếp theo. Mục tiêu không chỉ là ra mắt sản phẩm mà còn là học hỏi nhanh chóng và cải tiến một cách thông minh.

Dưới đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Thu thập phản hồi bằng biểu mẫu ClickUp để tạo các công việc phân loại, sau đó lưu trữ ghi chú phỏng vấn trong tài liệu ClickUp và gắn thẻ các công việc liên quan.

Chuyển đổi mọi phản hồi và ý kiến của khách hàng thành các công việc có thể thực hiện được với ClickUp Biểu mẫu.

Trong các cuộc gọi, Trợ lý Ghi chú Trí tuệ Nhân tạo (AI) của ClickUp có thể ghi lại các quyết định và mục cần thực hiện mà không cần gõ thêm. Nhờ vậy, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào những vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ và đặt những câu hỏi tiếp theo sắc bén.

Ghi lại những thông tin quan trọng từ cuộc họp trực tiếp với ClickUp AI Notetaker.

Khi danh sách công việc của bạn trở nên dài, hãy yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt và phân loại thông tin. Dưới đây là một gợi ý để thử: ClickUp Brain, tóm tắt ba vấn đề chính từ mười ghi chú khách hàng gần đây nhất, liên kết các công việc tương ứng và đề xuất một tính năng tối thiểu có thể thương mại hóa để giải quyết mỗi vấn đề.

Bước 5: Đo lường thành công và quyết định các bước tiếp theo dựa trên dữ liệu.

Sau khi ra mắt, việc đo lường thành công là vô cùng quan trọng. Cài đặt các chỉ số đo lường tại Bước 1, chẳng hạn như tỷ lệ chuyển đổi, thời gian để đạt giá trị, tỷ lệ giữ chân sau tuần đầu tiên và doanh thu trên mỗi người dùng. Sử dụng những chỉ số này để đánh giá xem bạn đã đạt được mục tiêu hay chưa.

Các nguồn tin trong ngành nhấn mạnh việc chuyển đổi từ đầu ra (như số tính năng) sang kết quả (bao gồm tác động của người dùng và giá trị kinh doanh).

Xem xét dữ liệu thực tế và hỏi xem người dùng có trả tiền, sử dụng và tiếp tục sử dụng sản phẩm hay không. Hỏi xem họ có giới thiệu sản phẩm cho người khác hay không. Nếu không, hãy phân tích phản hồi. Dữ liệu kết hợp với phản hồi sẽ cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra quyết định có căn cứ về bộ tính năng tối thiểu tiếp theo.

Dưới đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Xây dựng một nguồn thông tin duy nhất trong bảng điều khiển ClickUp để theo dõi quá trình kích hoạt, tiếp nhận và các tín hiệu doanh thu cơ bản, cùng với một số thẻ theo dõi thời gian chu kỳ và số lượng lỗi. Theo dõi tác động thực tế của MMP từ quá trình onboarding người dùng đến chất lượng sản phẩm. Bạn cũng có thể nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định nhanh chóng, có căn cứ khi tiếp tục phát triển và mở rộng.

Nhận tóm tắt và cập nhật AI tức thì với bảng điều khiển ClickUp.

Khi lãnh đạo cần báo cáo, ClickUp Brain có thể trả lời các câu hỏi dựa trên dữ liệu thời gian thực. Hỏi: “Nhóm khách hàng nào có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất trong tháng này và các công việc onboarding nào đã thay đổi trong cùng kỳ? Bao gồm các liên kết.”

Để có một sự nhắc nhở nhẹ nhàng hàng tuần, hãy để ClickUp Agents gửi một bản cập nhật ngắn gọn về các rủi ro hàng đầu, các rào cản và thành công để mọi người luôn đồng bộ mà không cần cuộc họp.

Nhận bản tóm tắt hàng tuần về rủi ro, trở ngại và thành công, được đồng bộ hóa một cách dễ dàng với ClickUp Agents.

Bước 6: Lập kế hoạch cho các phiên bản phát hành trong tương lai và phát triển thông qua các tính năng tối thiểu có thể thương mại hóa.

MMP của bạn không phải là điểm kết thúc. Đó là khởi đầu của hành trình phát triển sản phẩm.

Dựa trên những gì bạn đã học, bạn hiện đang lập kế hoạch phát triển sản phẩm trong tương lai theo các giai đoạn, mỗi giai đoạn là một tính năng tối thiểu có thể thương mại hóa hoặc một nhóm nhỏ các tính năng độc lập mang lại giá trị mới.

Chọn các tính năng bổ sung liên quan đến mục tiêu ban đầu của bạn và phản ánh nhu cầu rõ ràng của người dùng. Bằng cách phát triển theo từng giai đoạn, bạn sẽ duy trì quá trình hiệu quả về chi phí, linh hoạt và tập trung. Quy trình lặp lại này, được hỗ trợ bởi các nghiên cứu gần đây về các thực hành linh hoạt trong các startup, cho thấy rằng các nhóm liên tục học hỏi và phát hành sản phẩm thường thành công hơn. Bạn cài đặt nhịp độ phát hành, học hỏi và hoàn thiện.

Dưới đây là cách ClickUp hỗ trợ bạn

Vẽ phác thảo phần tiếp theo trên ClickUp Bảng trắng, chuyển đổi thành các công việc liên kết và thêm một bài kiểm tra thành công đơn giản.

Lên ý tưởng cho bộ tính năng tiếp theo của MMP 1.0 trên ClickUp Bảng trắng

Ngoài ra, mẫu phát triển phần mềm ClickUp giúp bạn quản lý mọi giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm, từ việc quản lý danh sách công việc đến phiên bản phát hành cuối cùng. Bạn có thể dễ dàng tổ chức các sprint, theo dõi lỗi và ưu tiên các yêu cầu tính năng trong một không gian làm việc tập trung. Mẫu này lý tưởng cho các nhóm muốn cải tiến sản phẩm tối thiểu có thể bán được (MVP) của mình.

Tải miễn phí mẫu Hình dung toàn bộ vòng đời sản phẩm với mẫu phát triển phần mềm ClickUp.

Những sai lầm thường gặp khi xây dựng MMP

Ngay cả những nhóm giỏi cũng có thể mắc sai lầm khi vội vàng phát triển sản phẩm tối thiểu có thể bán được. Hãy cùng điểm qua những cạm bẫy thường gặp để bạn có thể tránh chúng.

Xây dựng một bộ tính năng rộng lớn trước khi chứng minh được một kết quả hoàn chỉnh, điều này che giấu lỗi, làm chậm quá trình học hỏi và khiến khách hàng sớm không chắc chắn về những gì sản phẩm thực sự mang lại cho họ.

Xử lý MVP như MMP bằng cách tung ra một nguyên mẫu không thể hoàn thành công việc, sau đó cố gắng bán nó dù sao đi nữa, điều này làm suy giảm niềm tin và khiến việc định giá và đóng gói trong tương lai trở nên khó khăn hơn.

Bỏ qua các cuộc hội thoại thực tế với người dùng và chỉ dựa vào ý kiến nội bộ, điều này dẫn đến phạm vi dự án trông gọn gàng trên giấy nhưng bỏ qua nhu cầu của khách hàng và thêm công việc mà không ai sử dụng.

Đo lường đầu ra thay vì kết quả, ví dụ như đếm số giao dịch đã đóng thay vì theo dõi tỷ lệ kích hoạt, thời gian đạt giá trị, tỷ lệ giữ chân và các tín hiệu đơn giản cho thấy liệu bộ sản phẩm tối thiểu có thực sự hoạt động hay không.

Quên bước tiếp theo sau khi ra mắt và để các yêu cầu tích tụ, thay vì chia chúng thành các phần nhỏ, độc lập để mỗi bản phát hành mang lại giá trị rõ ràng mà không gây phình to.

Ví dụ về các sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa thành công

Dưới đây là một số sản phẩm mới ra mắt gần đây minh họa cách thực hiện sản phẩm tối thiểu có thể bán được một cách hiệu quả, mỗi sản phẩm đều bắt đầu từ quy mô nhỏ, chứng minh giá trị thực tế và sau đó phát triển thông qua các bổ sung cẩn thận.

Google đã nâng cấp NotebookLM bằng Gemini 1.5 Pro và các loại nguồn mới như trang web và Google Slides, biến một nguyên mẫu nghiên cứu thành một công cụ mà người dùng thông thường có thể tin cậy.

Bản cập nhật tập trung vào một số khả năng có giá trị cao thay vì một bộ công cụ phức tạp. Giới truyền thông mô tả nó là hữu ích hơn và đa năng hơn, chính xác là sự chuyển đổi từ việc học MVP sang sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa.

Bằng cách tập trung vào một bộ quy trình đọc và tóm tắt gọn gàng hơn, Google đã khiến sản phẩm trở nên phù hợp cho các công việc học tập và làm việc hàng ngày.

2. Mẫu thử nghiệm OpenAI SearchGPT và ChatGPT Search

OpenAI đã giới thiệu một nguyên mẫu nhỏ, có thời gian giới hạn gọi là SearchGPT để thử nghiệm các câu trả lời tìm kiếm web với các trích dẫn rõ ràng. Nguyên mẫu này được triển khai cho một nhóm nhỏ trước tiên, cho phép OpenAI tìm hiểu về chất lượng truy vấn và nhu cầu của nhà xuất bản mà không cần thay đổi toàn bộ sản phẩm ChatGPT.

Vài tháng sau, OpenAI đã tích hợp những ý tưởng tốt nhất vào ChatGPT Search và mở rộng quyền truy cập. Đó là một quy trình phát triển sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa trong công khai: tung ra một phần tập trung, học hỏi từ việc sử dụng thực tế, sau đó tích hợp các phần hoạt động vào sản phẩm chính.

3. Trợ lý mua sắm Amazon Rufus

Amazon đã ra mắt Rufus như một trợ lý trong ứng dụng giúp trả lời các câu hỏi mua sắm và hướng dẫn khám phá, bắt đầu từ giai đoạn beta và các thị trường cụ thể.

Tính năng này được tích hợp vào trải nghiệm mà khách hàng đã quen sử dụng, giúp giảm thiểu rào cản và làm nổi bật giá trị của sản phẩm. Amazon sau đó mở rộng việc triển khai và nhấn mạnh vào mức độ tương tác cao, một dấu hiệu cho thấy phần đầu tiên của sản phẩm đã được đón nhận tích cực.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ đã giúp nhóm tinh chỉnh các câu trả lời, danh mục và gợi ý trước khi mở rộng quy mô.

Cách mở rộng quy mô sau khi phát hành sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP)

Khi sản phẩm tối thiểu có thể bán được của bạn đã đến tay người dùng thực tế, thách thức tiếp theo của bạn là phát triển mà không mất tập trung. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn.

1. Phân tích dữ liệu tương tác của khách hàng

Các tín hiệu tăng trưởng đầu tiên của bạn nằm trong dữ liệu sử dụng. Hãy tìm hiểu tần suất người dùng quay lại, các đường dẫn họ theo và nơi họ dừng lại.

Theo dõi thời gian để đạt giá trị và các tính năng mà người dùng tương tác nhiều nhất. Các mẫu hành vi ở đây cho bạn biết điều gì cảm thấy tự nhiên và điều gì vẫn còn cảm giác như công việc. Việc thường xuyên xem xét dữ liệu tương tác giúp bạn nhận biết liệu bạn đã vượt qua giai đoạn người dùng tiên phong để đạt được sử dụng ổn định và có thể lặp lại.

Nhiều nhóm thành công thực hiện các buổi đánh giá phân tích ngắn gọn hàng tuần để theo dõi sát sao các số này. 💯

2. Ưu tiên các cải tiến sau khi ra mắt

Không phải mọi phản hồi từ khách hàng đều cần được khắc phục ngay lập tức. Sau khi ra mắt, các nhóm thường bị ngập trong các yêu cầu — nhưng việc mở rộng quy mô là về việc lựa chọn những gì giúp tăng cường sự chấp nhận.

Bắt đầu bằng cách phân biệt các vấn đề cản trở việc sử dụng với các ý tưởng chỉ đơn giản là cải thiện nó. Sau đó, xếp hạng các cải tiến dựa trên mức độ giúp người dùng đạt được kết quả ban đầu nhanh hơn.

Bạn sẽ nhận thấy rằng một số thay đổi tập trung có thể mang lại sự cải thiện đáng kể về mức độ tương tác.

3. Hoàn thiện thông điệp và quy trình onboarding

Một sản phẩm tối thiểu có thể thương mại hóa (MMP) vững chắc giúp người dùng mới hiểu rõ sản phẩm của bạn giải quyết vấn đề gì và cách nó làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn.

Hoàn thiện quy trình onboarding và thông điệp sau khi ra mắt đảm bảo người dùng nhanh chóng trải nghiệm giá trị đúng đắn. Kiểm tra lại nội dung trang web, email chào mừng và hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo chúng phù hợp với cách người dùng thực tế mô tả sản phẩm của bạn.

Đơn giản hóa mọi ấn tượng ban đầu cho đến khi kết quả chính trở nên rõ ràng!

4. Mở rộng lộ trình của bạn hướng tới sự phù hợp hoàn toàn với thị trường.

Mở rộng sản phẩm có nghĩa là biến sự tiếp cận ban đầu của bạn thành một sự phù hợp bền vững với thị trường. Vì vậy, hãy xem xét nơi người dùng tự nhiên tập trung — theo ngành, vai trò hoặc quy trình làm việc — và tùy chỉnh các tính năng sâu hơn cho các nhóm đó trước tiên.

Hơn nữa, chỉ giới thiệu các tính năng bổ sung khi chúng củng cố giá trị cốt lõi của sản phẩm. Khóa để xây dựng lộ trình sản phẩm đúng đắn là liên tục kiểm chứng mọi mở rộng thông qua các đợt ra mắt nhỏ trước khi triển khai toàn diện.

ClickUp các thành phần trước khi sản phẩm sẵn sàng

Dưới đây là tóm tắt nhanh: Chúng ta đã xác định mục tiêu, tinh giản xuống bộ tính năng thiết yếu tối thiểu, phát hành phiên bản đầu tiên có thể sử dụng được và học hỏi từ những người dùng đầu tiên.

Bí quyết để đạt được tiến độ thực sự là giữ cho phiên bản đầu tiên của sản phẩm gọn nhẹ, chỉ bao gồm những tính năng tối thiểu đủ để chứng minh giá trị và đưa bạn gần hơn đến sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường. Khi những tính năng cốt lõi này mang lại kết quả ổn định, mỗi bước tiếp theo sẽ trở nên rõ ràng hơn và dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường.

Bây giờ, đây là lý do tại sao ClickUp là một nền tảng lý tưởng cho công việc này. Nó giúp bạn quản lý tài liệu, công việc, lộ trình và kết quả trong một không gian thống nhất, giúp quá trình phát triển sản phẩm của bạn trở nên đơn giản. ClickUp Docs lưu trữ nghiên cứu và thông số kỹ thuật của bạn.

Nhiệm vụ ClickUp biến mọi quyết định thành hành động với chủ sở hữu và thời hạn. ClickUp Brain hiểu không gian làm việc của bạn và trả lời với ngữ cảnh, trong khi ClickUp Brain MAX soạn thảo kế hoạch và danh sách kiểm tra mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức.

Ít bước chuyển giao hơn. Tiến độ cao hơn. Nếu điều này phù hợp với cách bạn muốn xây dựng, hãy đăng ký ClickUp.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Một sản phẩm tối thiểu khả thi (MVP) được xây dựng để kiểm tra các giả định và xác thực ý tưởng sản phẩm với những người dùng sớm. Nó thường còn thô sơ, có chức năng giới hạn và chủ yếu được sử dụng để học hỏi. Ngược lại, sản phẩm tối thiểu có thể bán được (MMP) là phiên bản đầu tiên của sản phẩm sẵn sàng để bán. Nó chứa đủ các tính năng được hoàn thiện, thiết yếu để mang lại giá trị cho khách hàng trả tiền trong khi bạn tiếp tục cải thiện sản phẩm.

Đối với các startup, MMP giúp rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và doanh thu. Nó cho phép các nhóm ra mắt sản phẩm nhanh hơn, thu thập phản hồi thực tế từ người dùng và chứng minh nhu cầu mà không cần đầu tư quá nhiều vào việc phát triển sản phẩm hoàn chỉnh. Bằng cách tập trung vào phiên bản nhỏ nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra doanh thu, các startup có thể xác thực mô hình kinh doanh của mình sớm và quản lý dòng tiền một cách có trách nhiệm.

Bắt đầu với các thử nghiệm pilot giới hạn hoặc phiên bản beta đã đóng với khách hàng mục tiêu. Thu thập phản hồi sớm từ người dùng để xem họ có thể hoàn thành công việc chính và cảm thấy hài lòng với trải nghiệm hay không. Nếu người dùng sẵn sàng trả tiền, giới thiệu cho người khác hoặc quay lại sử dụng thường xuyên, sản phẩm MMP của bạn đã vượt qua giai đoạn kiểm định. Tiếp tục hoàn thiện dựa trên các tín hiệu đo lường được như tỷ lệ chuyển đổi, tần suất sử dụng và tỷ lệ giữ chân người dùng.

Các nhóm có thể tối ưu hóa toàn bộ quy trình với các công cụ quản lý công việc tích hợp, kết hợp tài liệu, kế hoạch và phân tích. Sử dụng các công cụ như ClickUp Docs cho thông số kỹ thuật sản phẩm, nhiệm vụ ClickUp cho thực thi và bảng điều khiển ClickUp cho theo dõi hiệu suất giúp mọi người có một nguồn thông tin duy nhất. Với ClickUpBrain, các nhóm có thể tổng hợp phản hồi của người dùng và tạo ra các thông tin chi tiết để ưu tiên các tính năng tối thiểu có thể thương mại hóa tiếp theo mà không mất đi bối cảnh.

Đánh giá thành công bằng cách tập trung vào kết quả, không chỉ là đầu ra. Xem xét các chỉ số tương tác (người dùng hoạt động, tỷ lệ giữ chân, tỷ lệ rời bỏ), chỉ số kinh doanh (tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu) và tín hiệu cảm xúc (độ hài lòng của khách hàng hoặc NPS). Nếu MMP của bạn liên tục giải quyết vấn đề cốt lõi của khách hàng, thu hút sử dụng lặp lại và tạo ra doanh thu đủ để biện minh cho việc phát triển tiếp theo, bạn đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường.