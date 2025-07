15 blog quản lý sản phẩm tốt nhất để hiểu rõ hơn về ngành

Quản lý sản phẩm là một công việc diễn biến nhanh chóng. Hôm nay, bạn đang hoàn thiện lộ trình; ngày mai, bạn đang đảm bảo sự ủng hộ của các bên liên quan — đồng thời phải theo kịp các xu hướng, công cụ và phương pháp hay nhất mới xuất hiện.

Với quá nhiều việc phải làm, việc cập nhật thông tin có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, nhưng những nguồn tài nguyên phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt.

Từ việc trau dồi chiến lược đến cải thiện giao tiếp, các blog hay nhất cung cấp những hiểu biết chuyên sâu, lời khuyên thiết thực và các nghiên cứu trường hợp thực tế để giúp bạn phát triển như một PM.

Cho dù bạn là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, chúng tôi đã tổng hợp các blog quản lý sản phẩm hàng đầu mà mọi PM nên có trong danh sách đọc của mình.

Đây là cơ hội của bạn để học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghệ!

⏰Tóm tắt 60 giây Dưới đây là một số blog quản lý sản phẩm hay nhất giúp bạn cập nhật thông tin, trau dồi kỹ năng và thu thập những hiểu biết hữu ích để nâng cao chiến lược sản phẩm và khả năng ra quyết định của mình. ClickUp: Tốt nhất cho các công cụ năng suất tất cả trong một với những hiểu biết sâu sắc về quản lý sản phẩm Tốt nhất cho các công cụ năng suất tất cả trong một với những hiểu biết sâu sắc về quản lý sản phẩm

Bản tin của Lenny: Tốt nhất để nhận lời khuyên hàng tuần về xây dựng sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển sự nghiệp của bạn

The Product Manager: Tốt nhất cho các hướng dẫn từng bước và các phương pháp hay nhất cho các kỹ năng PM cốt lõi

Roman Pichler: Tốt nhất cho những hiểu biết về chiến lược sản phẩm và phương pháp Agile

SVPG: Tốt nhất cho quan điểm chuyên gia về lãnh đạo và chiến lược sản phẩm

The Product Folks: Tốt nhất cho những hiểu biết sâu sắc từ cộng đồng và kiến thức PM được tuyển chọn

Mind the Product: Tốt nhất cho những hiểu biết toàn diện về sản phẩm được hỗ trợ bởi các nghiên cứu trường hợp thực tế

First Round Review: Tốt nhất cho các bài học cấp sáng lập về quản lý sản phẩm, lãnh đạo và mở rộng quy mô startup

Department of Product: Tốt nhất để hiểu sâu về khía cạnh kỹ thuật của kỹ thuật sản phẩm

Ask Gib: Tốt nhất để tìm kiếm lời khuyên thẳng thắn về quản lý sản phẩm

Inside Intercom: Tốt nhất cho các chiến lược quản lý sản phẩm tập trung vào khách hàng

Bring the Donuts: Tốt nhất cho các bài học về lãnh đạo từ một nhà quản lý sản phẩm giàu kinh nghiệm

Product Coalition: Tốt nhất cho các quan điểm đa dạng từ cộng đồng sản phẩm

Pendo: Tốt nhất cho những hiểu biết dựa trên dữ liệu về các quyết định sản phẩm

Product Talk: Tốt nhất cho các chiến lược khám phá liên tục và nghiên cứu người dùng

15 blog quản lý sản phẩm hàng đầu cần theo dõi trong năm 2025

1. ClickUp

Blog Quản lý sản phẩm của ClickUp là nguồn tài nguyên không thể bỏ qua cho tất cả các nhà quản lý sản phẩm. Từ khám phá các nguyên tắc cơ bản của quản lý sản phẩm đến cung cấp các mẹo nâng cao về sự phối hợp nhóm và quản lý các bên liên quan, ClickUp cung cấp các bài viết chi tiết bao gồm một phạm vi rộng các chủ đề.

Cho dù bạn là người mới trong lĩnh vực quản lý sản phẩm hay đang muốn trau dồi kỹ năng, bạn sẽ tìm thấy những hiểu biết sâu sắc về các chủ đề khóa, bao gồm:

Tìm ra khoảnh khắc AHA cho sản phẩm của bạn

Quản lý hành trình sản phẩm

Khung làm việc ưu tiên

Xác định tiêu chí chấp nhận rõ ràng

Hiểu và áp dụng các phương pháp Agile, Scrum và SAFe

Đơn giản hóa chu kỳ sprint bằng cách tập trung tất cả thông tin liên lạc và kiến thức của nhóm vào một nơi với ClickUp

Ngoài blog sâu sắc, ClickUp còn cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ được thiết kế để hợp lý hóa các quy trình quản lý sản phẩm.

Với Phần mềm quản lý sản phẩm ClickUp , được thiết kế đặc biệt để nâng cao hiệu quả của nhà quản lý sản phẩm, bạn có thể dễ dàng quản lý quy trình làm việc của nhóm, sắp xếp thứ tự ưu tiên các tính năng, hợp lý hóa quản lý sprint và giữ các bên liên quan luôn đồng bộ — tất cả chỉ trong một nền tảng tập trung.

Dưới đây là cách thực hiện:

Quản lý sprint được tối ưu hóa: Sprints của ClickUp giúp tổ chức sprint hiệu quả, theo dõi tiến độ và quản lý sự lan tỏa, hỗ trợ vòng phản hồi hiệu quả từ các bên liên quan

Lộ trình sản phẩm được tổ chức: Cấu trúc phân cấp của công cụ này cho phép tổ chức lộ trình sản phẩm rõ ràng, tập trung quản lý dự án và giao tiếp để tập trung vào các mục hành động

Quản lý epic và công việc con linh hoạt: Công việc con cho phép phân chia công việc chi tiết trong Epic, cho phép phân công sprint linh hoạt mà không cần di chuyển toàn bộ Epic, giúp cải thiện kế hoạch câu chuyện người dùng

Tạo bản tóm tắt sản phẩm tập trung: ClickUp Docs hỗ trợ tạo bản tóm tắt sản phẩm toàn diện, hợp nhất các yêu cầu để cải thiện giao tiếp với các nhóm kỹ thuật và các bên liên quan

Tăng cường hiển thị dữ liệu: Trường Tùy chỉnh trong ClickUp và Bảng điều khiển ClickUp cung cấp quản lý dữ liệu chi tiết cho thử nghiệm, phát triển và điểm scrum, cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động cho tiến độ sprint và các cuộc họp hàng ngày

Giao tiếp liền mạch: Từ các bình luận được gán trong nhiệm vụ đến tin nhắn tích hợp qua ClickUp Chat, nền tảng này cho phép bạn tập trung tất cả công việc và các cuộc hội thoại liên quan đến công việc vào một nền tảng duy nhất

Khi đến lúc cần hợp lý hóa lộ trình sản phẩm, Mẫu lộ trình sản phẩm của ClickUp cho phép bạn trực quan hóa các epic, sprint và ưu tiên trong một không gian chung.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, theo dõi và quản lý phát triển sản phẩm với Mẫu lộ trình sản phẩm của ClickUp

Công cụ này đặc biệt hữu ích để giữ cho các bên liên quan cập nhật về các cột mốc quan trọng hoặc điều chỉnh các ưu tiên khi dòng thời gian thay đổi.

Các kỹ sư và quản lý sản phẩm của chúng tôi bị sa lầy vào việc cập nhật trạng thái thủ công giữa Jira và các công cụ khác. Với ClickUp, chúng tôi đã tiết kiệm được hàng giờ đồng hồ bị lãng phí cho các công việc trùng lặp. Tốt hơn nữa, chúng tôi đã đẩy nhanh quá trình phát hành sản phẩm bằng cách cải thiện việc chuyển giao công việc giữa bộ phận kiểm tra chất lượng, viết kỹ thuật và tiếp thị

2. Bản tin của Lenny

qua bản tin của Lenny

Blog Substack này là ý tưởng của Lenny Rachitsky, một nhà đầu tư thiên thần và tư vấn sản phẩm tích cực, người đã từng làm việc với Airbnb và Neustar. Bản tin của Lenny bao gồm một phạm vi các chủ đề, chẳng hạn như:

Mẹo thu hút khách hàng

Ví dụ về lộ trình sản phẩm

Chiến lược phù hợp giữa sản phẩm và thị trường

Hợp tác kỹ thuật sản phẩm

Những thông tin chi tiết được chia sẻ dựa trên dữ liệu, biến những thách thức phức tạp nhất trong quản lý sản phẩm thành những bài học thực tiễn.

Rachitsky cũng là người dẫn chương trình Lenny's Podcast, nơi anh phỏng vấn các nhà sáng lập startup và quản lý sản phẩm, tổng hợp kinh nghiệm và bài học của họ thành những lời khuyên thiết thực cho khán giả.

Ngoài việc viết và podcast, anh còn quản lý cộng đồng Slack "The Friends of Lenny's Newsletter", một không gian dành riêng cho những người đăng ký trả phí. Cộng đồng này cung cấp:

Hỏi đáp trực tiếp (AMA)

Câu lạc bộ sách

Chương trình cố vấn

Các buổi workshop tương tác

🌟 USP: Lenny's Newsletter là một kho tàng cho việc kết nối và học tập liên tục. Nó vượt ra ngoài lý thuyết để cung cấp các chiến lược và khung công tác cụ thể, dựa trên dữ liệu, có thể áp dụng trực tiếp vào các thách thức quản lý sản phẩm trong thế giới thực.

3. Quản lý sản phẩm

qua The Product Manager

Nếu bạn đang đối mặt với những thách thức trong việc mở rộng quy mô một sản phẩm SaaS đã được xác nhận, The Product Manager là nguồn tài nguyên bạn cần. Được thành lập bởi Hannah Clark, nền tảng này không chỉ cung cấp nội dung dành cho người mới bắt đầu làm quản lý sản phẩm, mà còn phục vụ các nhà lãnh đạo sản phẩm kỹ thuật số muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng sau khi đạt được sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường.

Blog Product Manager cung cấp nội dung sâu sắc, có thể áp dụng cho các nhà quản lý sản phẩm ở mọi cấp độ, bao gồm các chủ đề như:

Các xu hướng mới nổi về UX và Trí tuệ nhân tạo (AI)

Phương pháp Scrum và Agile

Chiến lược phát triển và định giá cho phần mềm SaaS

🌟 USP: Tập trung mạnh mẽ vào việc mở rộng quy mô các sản phẩm đã được xác nhận, blog này cung cấp các công cụ, khung công tác và thông tin chi tiết để giúp các PM tinh chỉnh MVP, tối ưu hóa chiến lược sản phẩm và tự tin điều hướng vòng tài trợ Series B và hơn thế nữa.

4. Roman Pichler

qua Roman Pichler

Blog của Roman Pichler là một nguồn tài nguyên quan trọng trong lĩnh vực quản lý sản phẩm, cung cấp kiến thức chuyên sâu về chiến lược sản phẩm, trải nghiệm người dùng và quản lý công việc tồn đọng. Là tác giả của cuốn sách Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age (Chiến lược hóa: Chiến lược sản phẩm và thực tiễn lộ trình sản phẩm cho kỷ nguyên số), Pichler được biết đến với những hiểu biết thực tế, có thể áp dụng vào thực tiễn, giúp các nhà quản lý sản phẩm cải thiện phương pháp tiếp cận và thúc đẩy phát triển sản phẩm có tác động.

Blog của ông bao gồm một loạt các chủ đề về quản lý sản phẩm, bao gồm:

Quản lý hiệu quả các loại nhà quản lý sản phẩm khác nhau

Xây dựng và nuôi dưỡng sự đồng cảm trong các nhóm sản phẩm

Tạo bảng tầm nhìn chu kỳ sản phẩm mạnh mẽ

Đảm bảo sự ủng hộ và thống nhất của các bên liên quan

Pichler cũng chia sẻ các phương pháp hay nhất để vượt qua những thách thức của thời đại kỹ thuật số, nhấn mạnh sự cần thiết của tính linh hoạt, giao tiếp rõ ràng và chiến lược sản phẩm mạnh mẽ.

🌟 USP: Đối với những người thích nội dung nghe nhìn, Pichler cung cấp các video và podcast đã ghi sẵn, giúp bạn dễ dàng tiếp cận kiến thức chuyên môn của anh ấy dưới nhiều định dạng khác nhau. Và điều tuyệt vời nhất là tất cả nội dung quý giá của anh ấy đều miễn phí

5. Silicon Valley Product Group (SVGP)

qua SVPG

Các bài viết của SVPG là tài liệu bắt buộc phải đọc cho bất kỳ chuyên gia quản lý sản phẩm nào. Được thành lập bởi Marty Cagan, một huyền thoại thực sự trong lĩnh vực quản lý sản phẩm, người đã đảm nhiệm các vai trò quan trọng tại các công ty như HP, Netscape và eBay, SVPG luôn đi đầu trong lĩnh vực tư tưởng quản lý sản phẩm.

SVPG nổi tiếng với nội dung thực tiễn và chiến lược cao, gây được sự đồng cảm sâu sắc với các nhà quản lý sản phẩm đang đối mặt với sự phức tạp của thế giới sản phẩm kỹ thuật số, đặc biệt là khi họ mở rộng quy mô nhóm và dự án. Blog này bao gồm một phạm vi rộng các chủ đề quan trọng, bao gồm:

Chuyển đổi dự án: Hiểu hành trình mở rộng và phát triển của các nhóm sản phẩm

Thử nghiệm mô hình sản phẩm: Cách tạo và lặp lại các mô hình sản phẩm để xác thực các giả định kinh doanh

Hoạt động sản phẩm: Các phương pháp hay nhất để xây dựng khung hoạt động hỗ trợ các nhóm làm việc hiệu quả cao

Với hơn 50 năm kinh nghiệm tổng hợp từ các nhà sáng lập và cộng tác viên, SVPG cung cấp hướng dẫn thiết yếu cho những người đảm nhận các vai trò khác nhau trong lĩnh vực sản phẩm, cho dù bạn là CEO, trưởng bộ phận sản phẩm hay một nhân viên làm việc trực tiếp với sản phẩm.

🌟 USP: Để hiểu sâu hơn, bạn có thể khám phá 'PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,' một bộ bốn cuốn sách sâu sắc được viết bởi Marty Cagan và nhóm tại SVPG. Những cuốn sách này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các chủ đề sau: Quản lý nhóm sản phẩm

Sản phẩm công nghệ tiếp thị

Chuyển đổi sang mô hình hoạt động tập trung vào sản phẩm

📮ClickUp Insight: Trong khi 60% nhân viên trả lời tin nhắn tức thì trong vòng 10 phút, 15% mất hơn 2 giờ để trả lời. Sự kết hợp giữa các phản hồi nhanh như chớp và các phản hồi chậm trễ có thể tạo ra khoảng cách trong giao tiếp và làm chậm quá trình hợp tác. Với ClickUp, tất cả tin nhắn, nhiệm vụ và cập nhật của bạn đều được tập trung tại một nơi, đảm bảo không có cuộc hội thoại nào bị bỏ lỡ và mọi người luôn đồng bộ, bất kể họ trả lời nhanh hay chậm.

6. Những người làm sản phẩm

qua The Product Folks

The Product Folks là một cộng đồng PM do tình nguyện viên điều hành. Được thành lập tại Bengaluru, cộng đồng này có hơn 100.000 thành viên và nội dung của cộng đồng này tiếp cận khoảng 1 triệu người.

Blog này là một trung tâm giá trị cho các chuyên gia sản phẩm mới vào nghề và có tham vọng, mang đến một góc nhìn độc đáo, đặt con người lên hàng đầu trong thế giới quản lý sản phẩm. Blog này bỏ qua những lý thuyết quá tải và cung cấp nội dung thực tế để giúp bạn xây dựng kỹ năng.

Tổ chức này đã hỗ trợ hơn 500 trường hợp chuyển đổi nghề nghiệp và tổ chức hơn 200 sự kiện, với sự hỗ trợ của đội ngũ hơn 50 tình nguyện viên.

Các chủ đề chính bao gồm:

Các nghiên cứu trường hợp về quản lý sản phẩm và hướng dẫn nghề nghiệp

Chiến lược quản lý sản phẩm

Lộ trình sự nghiệp

🌟 USP: Hãy mong đợi những hiểu biết sâu sắc đã được kiểm chứng trong thực tế, lộ trình học tập có cấu trúc và phương pháp tiếp cận thực tế để thành thạo quản lý sản phẩm.

7. Chú ý đến sản phẩm

qua Mind the Product

Mind the Product là một trong những cộng đồng quản lý sản phẩm lớn nhất thế giới, và blog của cộng đồng này là tài liệu đọc không thể thiếu cho bất kỳ ai quan tâm đến PM. Với đội ngũ chuyên gia đóng góp và phân tích sâu sắc về lãnh đạo sản phẩm, blog này cung cấp nhiều thông tin chiến lược và chiến thuật hữu ích.

Tuy nhiên, nội dung không phải là tất cả. Các sự kiện của Mind the Product là nền tảng cho những đóng góp của họ cho cộng đồng quản lý sản phẩm, với sự kiện nổi bật nhất là #mtpcon, một sự kiện hàng đầu trong lĩnh vực này. Được tổ chức tại các trung tâm toàn cầu như London và San Francisco, #mtpcon thu hút nhiều đối tượng tham dự, từ các nhà quản lý sản phẩm mới vào nghề đến những người giàu kinh nghiệm, cung cấp một nền tảng để học hỏi và kết nối.

Các chủ đề chính được đề cập:

Các kỹ thuật phát triển và thử nghiệm

Xu hướng quản lý sản phẩm

Đặt mục tiêu trong sản phẩm

🌟 USP: Blog này còn có một loạt bài phỏng vấn ảo, Product Unplugged, khám phá các chiến lược, bài học và quy trình sáng tạo giúp hình thành các nhóm sản phẩm thành công.

8. Đánh giá vòng đầu tiên

qua First Round Review

First Round Review, bộ phận nội dung của First Round Capital (một công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn hạt giống), đã trở thành nguồn tài nguyên đáng tin cậy cho các nhà sáng lập startup và quản lý sản phẩm.

Được thành lập với sứ mệnh trở thành "Trường kinh doanh Harvard cho các công ty khởi nghiệp", blog này tập hợp các nhà quản lý sản phẩm, nhà sáng lập và nhà đầu tư để chia sẻ câu chuyện cá nhân và kinh nghiệm quý báu về các chủ đề như:

Thu hút vốn

Kế hoạch PR cho startup

Phân tích SWOT sản phẩm

Xây dựng sự đồng cảm trong nhóm

Một số blog nổi tiếng từ First Round Review bao gồm " Give Away Your Legos " của Molly Graham, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân công nhiệm vụ trong việc mở rộng quy mô nhóm; " How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit " của Rahul Vohra, giới thiệu phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để PMF; hoặc chiến lược mở rộng quy mô của Figma.

🌟 USP: First Round Review nổi bật nhờ tập trung vào khía cạnh con người trong quản lý sản phẩm, giúp cá nhân phát triển và thành công trong công ty của họ.

9. Bộ phận Sản phẩm

qua Bộ phận Sản phẩm

Blog của Bộ phận Sản phẩm là một kho tàng tin tức, giải thích và thông tin chi tiết về kỹ thuật sản phẩm.

Được tin cậy bởi hơn 45.000 nhà quản lý sản phẩm, nhà thiết kế, kỹ sư và VC từ các công ty như Spotify, Netflix, Apple và Amazon, bạn sẽ tìm thấy nội dung về:

Mẹo định vị sản phẩm và tiếp thị

Quản lý công việc dựa trên năng lượng

Lập kế hoạch không đồng bộ

Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa tầm nhìn chiến lược và lời khuyên thực tiễn.

🌟 USP: Blog này bao gồm các chủ đề về webhook, dịch vụ vi mô, tài liệu API và quyền truy cập thiết kế SaaS, rất hữu ích cho các PM cần hiểu biết kỹ thuật sâu hơn.

10. Hỏi Gib

qua Ask Gib

Ask Gib là một blog đặc biệt của Gibson Biddle, cựu Phó chủ tịch quản lý sản phẩm tại Netflix.

Điều gì làm nên sự khác biệt của nó?

Blog này không tập trung vào những lời khuyên có cấu trúc mà thiên về những suy nghĩ thẳng thắn, các phiên hỏi đáp hấp dẫn, những suy ngẫm và giai thoại cá nhân của Biddle về bối cảnh thay đổi của quản lý sản phẩm. Ông cũng sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, mang tính hội thoại, giúp blog trở nên thú vị khi đọc.

Biddle không ngần ngại đề cập đến những câu hỏi khó khăn về:

Phát triển sản phẩm và chiến lược

Cách đưa ra và nhận phản hồi xây dựng

Hợp tác giữa nhóm sản phẩm và nhóm thiết kế

🌟 USP: Đọc Ask Gib giống như tham gia một cuộc hội thoại thân thiện, sâu sắc với một người cố vấn — đầy hài hước và trí tuệ. Blog này miễn phí cho tất cả mọi người truy cập.

11. Bên trong Intercom

qua Intercom

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm SaaS, blog Inside Intercom của Intercom đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng cho các nhà quản lý sản phẩm, nhóm hỗ trợ khách hàng và bất kỳ ai làm việc với các sản phẩm công nghệ.

Để theo kịp những thay đổi của ngành, blog này đã mở rộng phạm vi tập trung để bao gồm các tác động của ML, AI và tự động hóa đối với sản phẩm, đảm bảo luôn đi đầu trong lĩnh vực đổi mới.

Bạn muốn đọc về quản lý sản phẩm dựa trên AI? Intercom có tất cả những gì bạn cần. Bạn đang tìm kiếm các nguyên tắc sản phẩm? Cũng có một blog về chủ đề này.

Các chủ đề khóa khác bao gồm:

Phát triển và mở rộng quy mô SaaS

Khung quy trình phát triển sản phẩm

Tương lai của hỗ trợ khách hàng và thành công

🌟 USP: Inside Intercom chuyên giúp bạn xây dựng các sản phẩm thực sự giải quyết vấn đề của người dùng bằng những bài viết sâu sắc và kích thích tư duy.

12. Mang theo bánh donut

qua Bring the Donuts

Bring the Donuts, một blog về quản lý sản phẩm của Ken Norton, người đã dẫn dắt các sáng kiến sản phẩm cho Google Docs, Lịch Google và Google Mobile Maps, mang đến một góc nhìn mới mẻ về:

Tại sao các nhà quản lý sản phẩm giỏi tập trung vào giao tiếp hơn là quy trình

Cách lãnh đạo mà không cần quyền lực và nhận được sự ủng hộ từ các nhóm

Tại sao nhận thức bản thân là lợi thế lớn nhất trong sự nghiệp của bạn

À, và nếu bạn thắc mắc về tên gọi? Nó lấy cảm hứng từ lời khuyên nổi tiếng của Norton: 'Luôn mang theo bánh donut' – vì những hành động nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc xây dựng niềm tin.

🌟 USP: Norton không chỉ thảo luận về các khung và chiến lược; ông còn thảo luận về những gì thực sự cần thiết để lãnh đạo, cách điều hướng thực tế của quản lý sản phẩm và cách xây dựng lòng tin với nhóm của bạn trong khi xử lý các cuộc hội thoại khó khăn và quản lý bản thân cũng như sản phẩm của bạn.

13. Liên minh sản phẩm

qua Product Coalition

Product Coalition là một ấn phẩm Substack và Medium của Jay Stansell, một trong những chuyên gia quản lý sản phẩm hàng đầu thế giới. Sứ mệnh của blog là mang kiến thức về quản lý sản phẩm đến với mọi người trên toàn thế giới.

Nó cung cấp một thư viện khổng lồ các bài viết sâu sắc do các nhà quản lý sản phẩm (PM) giàu kinh nghiệm và các chuyên gia hàng đầu trong ngành viết về:

Hướng dẫn nhập môn cho nhà quản lý sản phẩm (PM)

Kỹ thuật thử nghiệm người dùng

Sơ đồ quy trình vận hành

🌟 USP: Đối với những người muốn approfondir leurs connaissances, Product Coalition propose des cours concis qui permettent aux abonnés payants d'obtenir un certificat d'achèvement. Stansell organise également régulièrement des podcasts et des événements en direct.

14. Pendo

qua Pendo

Pendo, một nền tảng trải nghiệm sản phẩm, nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số thông qua phân tích mạnh mẽ, phát lại phiên và hướng dẫn trong ứng dụng. Như bạn có thể mong đợi, các blog của Pendo cung cấp những thông tin chi tiết quý giá cho các PM muốn tận dụng dữ liệu và phản hồi của người dùng.

Các blog này bao gồm các chủ đề khóa như:

Cá nhân hóa và quản trị sản phẩm

Bản đồ chiến lược AI cho Giám đốc Sản phẩm (CPO)

Điểm chuẩn sản phẩm

Ngoài ra, các bài viết về điểm chuẩn sản phẩm cung cấp các so sánh hữu ích, giúp các PM đánh giá vị trí của sản phẩm trên thị trường.

🌟 USP: Pendo kết hợp các chiến lược mạnh mẽ, dựa trên dữ liệu với những hiểu biết thực tế. Các blog không chỉ giới hạn ở các tính năng sản phẩm mà còn xuất bản các báo cáo chuyên sâu và nghiên cứu điển hình về các thương hiệu hàng đầu, như Thomson Reuters và LexisNexis, cho phép các PM học hỏi từ các ứng dụng thực tế và kết quả đã được chứng minh. Sự kết hợp giữa chiều sâu phân tích và học tập dựa trên nghiên cứu điển hình khiến blog của Pendo trở thành nền tảng tham khảo cho các PM quan tâm đến phân tích sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người dùng.

15. Thảo luận về sản phẩm

qua Product Talk

Product Talk, được thành lập bởi Teresa Torres, là một nguồn tài nguyên vô giá cho các PM, nhà thiết kế UX và nhà sáng lập đang tìm cách cải thiện quy trình xây dựng sản phẩm của mình. Torres khám phá sự phức tạp của việc xây dựng các sản phẩm công nghệ tuyệt vời và cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng dữ liệu và thử nghiệm.

Bạn sẽ tìm thấy nội dung hữu ích về:

Các kỹ thuật kiểm tra giả định

Áp dụng phương pháp khám phá liên tục vào trải nghiệm người dùng (UX)

Tiến hành phỏng vấn khách hàng hiệu quả

🌟 USP: Torres cũng điều hành Product Talk Academy, nơi cung cấp các khóa học và hội thảo dành cho doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ của các nhóm sản phẩm.

Đề cập đáng chú ý

Một ngày trong cuộc sống của một nhà quản lý sản phẩm đầy ắp những trải nghiệm khác nhau. Bạn biết rằng công việc này không bao giờ tuyến tính — nó phát triển theo thời gian. Ngay cả khi bạn có một danh sách các blog về quản lý sản phẩm bao gồm nhiều góc nhìn khác nhau, với tư cách là một chuyên gia sáng tạo, bạn biết rằng mình cần nhiều hơn thế.

Bạn muốn khơi dậy những ý tưởng mới, thỏa sức sáng tạo và tiếp cận mọi thứ theo cách khác. Vậy tại sao không thử nhánh mới? Dưới đây là hai blog bổ sung có thể mang đến sự thay đổi.

1. Farnam Street

qua Farnam Street

Đầu tiên là Farnam Street.

Blog này là một kho tàng quý giá cho các nhà lãnh đạo muốn đưa ra những quyết định tốt hơn một cách nhất quán. Blog này miễn phí và bao gồm các chủ đề vĩnh cửu như ra quyết định, học tập liên tục, cải thiện thói quen đọc và tìm kiếm mục đích.

Các bài viết được trình bày một cách dễ hiểu và chứa đựng nhiều thông tin hữu ích mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức.

2. Stratechery

qua Stratechery

Tiếp theo là Stratechery.

Là sự giao thoa giữa chiến lược kinh doanh, công nghệ và quản lý sản phẩm, blog này được xem là nguồn thông tin đáng tin cậy để hiểu về các mô hình kinh doanh công nghệ, chiến lược cạnh tranh và động lực thị trường sản phẩm.

Được thành lập bởi nhà phân tích Ben Thompson, blog này giúp các PM suy nghĩ như các nhà điều hành và nhà đầu tư, thay vì chỉ tập trung vào các khung công việc và thực thi. Để bắt đầu, bạn sẽ hiểu cách các công ty như Apple, Google, Microsoft và các công ty khởi nghiệp cạnh tranh, tạo sự khác biệt và duy trì hoạt động kinh doanh của mình.

Stratechery cũng phân tích những thay đổi lớn trong AI, SaaS, thị trường và truyền thông từ góc độ thân thiện với nhà quản lý sản phẩm.

Có các tài nguyên phù hợp trong tầm tay với ClickUp

Quản lý sản phẩm xuất sắc không chỉ là xây dựng mà còn là học hỏi.

Nếu bạn tìm thấy những blog phù hợp với mình, đừng ngần ngại đăng ký, đọc và áp dụng những kiến thức đó. Có vô số kiến thức, khung làm việc và nguồn cảm hứng để giúp bạn nâng cao kỹ năng của mình.

Blog của ClickUp rõ ràng là một kho tàng quý giá mà bạn không nên bỏ lỡ. Vì công cụ này được xây dựng cho các chuyên gia sản phẩm muốn làm việc thông minh hơn và nâng cao năng suất hàng ngày, bạn sẽ tìm thấy những hiểu biết quý giá và lời khuyên của chuyên gia về nhiều chủ đề khác nhau. Để bắt đầu, chỉ cần truy cập vào đây.

Nhưng nếu bạn đã sẵn sàng bắt tay vào xây dựng sản phẩm đột phá đó, hãy đăng ký ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc.