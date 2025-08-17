Cách xây dựng chiến lược marketing thành công cho startup

Bạn là nhà sáng lập muốn tiếp cận thị trường mục tiêu với ngân sách hạn hẹp? Hay là nhà tiếp thị khởi nghiệp đang đổ nguồn lực vào các chiến dịch không mang lại kết quả?

42% công ty sử dụng tiếp thị kỹ thuật số ngay cả khi không có chiến lược. Nếu bạn thuộc nhóm này, bạn cần một kế hoạch tập trung.

Nếu không có chiến lược tiếp thị rõ ràng cho các công ty khởi nghiệp, nỗ lực sẽ bị phân tán và ngân sách sẽ bị tiêu hao. Chiến lược tiếp thị truyền thống và kỹ thuật số có mục tiêu rõ ràng có thể thúc đẩy khách hàng tiềm năng và tăng trưởng trong phạm vi ngân sách.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá một số phương pháp tiếp thị tốt nhất cho các doanh nghiệp mới. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng chiến lược tiếp thị từng bước cho các công ty khởi nghiệp và khám phá cách ClickUp hỗ trợ bạn trong việc này.

⭐ Mẫu nổi bật Mẫu kế hoạch tiếp thị chiến lược trong ClickUp giúp bạn vạch ra toàn bộ chiến lược tiếp thị của mình, từ mục tiêu và đối tượng mục tiêu đến các chiến dịch quan trọng và chỉ số hiệu suất. Với các công việc, dòng thời gian và chế độ xem có thể tùy chỉnh được tích hợp sẵn, nó là công cụ hoàn hảo để điều phối nhóm của bạn và thực hiện các kế hoạch tiếp thị một cách rõ ràng và nhanh chóng. Tải mẫu miễn phí Tạo chiến dịch lớn tiếp theo của bạn với Mẫu kế hoạch tiếp thị chiến lược trong ClickUp

Tại sao tiếp thị quan trọng đối với startup?

Các sáng kiến tiếp thị là yếu tố thiết yếu để các công ty khởi nghiệp tăng khả năng hiển thị, thúc đẩy tăng trưởng và định hướng các quyết định chiến lược. Hãy cùng xem xét kỹ hơn cách tiếp thị có thể tạo ra sự khác biệt.

Xây dựng nhận thức và sự công nhận về thương hiệu : Phát triển khả năng hiển thị và hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ để giúp các công ty khởi nghiệp truyền đạt hiệu quả giá trị độc đáo của mình trong một thị trường đông đúc

Kết nối với đối tượng mục tiêu : Xác định và thực hiện : Xác định và thực hiện chiến lược truyền thông tiếp thị phù hợp để tiếp cận khách hàng lý tưởng và thúc đẩy sự tương tác có ý nghĩa

Thúc đẩy tăng trưởng doanh số và doanh thu : Tăng nhận thức về công ty và sản phẩm của công ty để tạo ra nhiều doanh số và doanh thu hơn, đồng thời tối ưu hóa thông điệp và sản phẩm để tăng tỷ lệ chuyển đổi

Thu hút nhà đầu tư : Truyền đạt tầm nhìn, xác thực sự phù hợp với thị trường và thu hút nhà đầu tư tiềm năng thông qua marketing chiến lược

Xây dựng uy tín và niềm tin : Thể hiện chuyên môn, nêu bật thành tựu và xây dựng niềm tin với khách hàng và các bên liên quan

Hiểu thị trường : Nghiên cứu để đánh giá nhu cầu, xác định đối thủ cạnh tranh và thu thập phản hồi hữu ích về sở thích của khách hàng để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ hơn nữa

Xây dựng cơ sở khách hàng trung thành: Thúc đẩy lòng trung thành thông qua các nỗ lực tiếp thị nhất quán, dẫn đến kinh doanh lặp lại và giới thiệu khách hàng mới

Các chiến lược tiếp thị hàng đầu cho startup

Dưới đây là một số chiến thuật cốt lõi mà mọi công ty mới thành lập phải nắm vững để thu hút khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng và vượt qua đối thủ cạnh tranh.

1. Sản phẩm hóa dịch vụ chữ ký của bạn

Sản phẩm hóa dịch vụ có giá trị cao nhất của bạn giúp đơn giản hóa vị trí và cho phép các quy trình lặp lại. Khách hàng biết chính xác họ sẽ nhận được gì và với giá bao nhiêu, giảm chi phí đàm phán và đẩy nhanh chu kỳ bán hàng.

Nó biến công việc tùy chỉnh thành một dịch vụ có thể mở rộng, tách biệt sự tăng trưởng doanh thu khỏi số giờ làm việc tính phí. Cách tiếp cận này có thể tăng giá trị khách hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ lên 20–40% thông qua việc gia hạn rõ ràng, với các lộ trình bán chéo và bán thêm.

Điều quan trọng là, nó cung cấp luồng tiền mặt có thể dự đoán, cho phép bạn tự tin đầu tư vào các chiến thuật tạo nhu cầu như quảng cáo Google hoặc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Để biết khung công tác từng bước, hãy xem hướng dẫn chiến lược tiếp thị sản phẩm của chúng tôi, trong đó hướng dẫn chi tiết về việc xác định phạm vi, đóng gói và quy trình đưa sản phẩm ra thị trường.

📌 Ví dụ

Người sáng lập DesignJoy, Brett Williams, đã ra mắt "Unlimited Design" vào năm 2017, cung cấp các yêu cầu thiết kế đồ họa không giới hạn với một khoản phí cố định hàng tháng. Bắt đầu với chi phí tối thiểu, anh đã có được 100 khách hàng đầu tiên qua Twitter và Dribbble Outreach, tinh chỉnh quy trình giới thiệu sản phẩm trên bảng Trello được chia sẻ và mở rộng quy mô lên 145.000 đô la MRR (≈1,7 triệu đô la ARR) vào tháng 6 năm 2024 — tất cả đều không cần nguồn vốn bên ngoài. Dịch vụ sản phẩm hóa này xác định rõ phạm vi, giá cả và kết quả, giúp quyết định mua hàng trở nên dễ dàng.

2. Xây dựng kế hoạch và chiến lược tiếp thị thống nhất

Một kế hoạch tiếp thị được cấu trúc tốt đảm bảo sự thống nhất giữa các bộ phận về mục tiêu, ngân sách và dòng thời gian, loại bỏ sự cô lập giữa bộ phận bán hàng, sản phẩm và hỗ trợ. Việc tích hợp cẩm nang tiếp thị vào quy trình của bạn có nghĩa là mọi chiến dịch, kênh và nhân vật đều có quyền sở hữu, danh sách kiểm tra và tiêu chí hiệu suất rõ ràng.

Khi nhóm của bạn có thể tham khảo một nguồn thông tin duy nhất về các ưu tiên và chiến thuật, điều này sẽ giúp tránh được những nỗ lực trùng lặp. Ngoài ra, nó còn làm rõ các mối quan hệ phụ thuộc và đẩy nhanh quá trình ra quyết định, điều này rất quan trọng đối với các thị trường cạnh tranh và phát triển nhanh.

🧠 Thông tin thú vị: 66% các nhà tiếp thị trên mạng xã hội cho rằng nội dung hài hước là công việc hiệu quả nhất cho thương hiệu của họ, tiếp theo là các bài đăng dễ đồng cảm (63%) và các bài đăng theo xu hướng (59%).

3. Xây dựng uy tín bằng tiếp thị nội dung

Tiếp thị nội dung là một trong những cách hiệu quả nhất về chi phí để các công ty khởi nghiệp xây dựng lòng tin, thu hút khán giả và thiết lập uy tín. Thay vì đẩy mạnh các thông điệp bán hàng, hãy tạo nội dung giải quyết các vấn đề thực tế, trả lời câu hỏi hoặc truyền cảm hứng cho khán giả mục tiêu của bạn.

Các bài đăng trên blog, video, bản tin, podcast và thậm chí các chủ đề trên mạng xã hội có thể thể hiện sự dẫn đầu về tư tưởng đồng thời giáo dục khách hàng tiềm năng về sản phẩm một cách tinh tế. Theo thời gian, nội dung này sẽ trở nên có giá trị, tạo ra lưu lượng truy cập tự nhiên, hỗ trợ các nỗ lực SEO và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng từ rất lâu trước khi cuộc hội thoại bán hàng bắt đầu.

Không giống như quảng cáo trả tiền, ngừng chi tiêu là ngừng hiệu quả, nội dung có lợi nhuận kép. Việc sản xuất nội dung nhất quán giúp các công ty khởi nghiệp trở thành chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực của mình, xây dựng giá trị thương hiệu và niềm tin mà không cần ngân sách tiếp thị khổng lồ.

Cách tiếp cận này cũng hỗ trợ các chiến lược khác như SEO, tạo khách hàng tiềm năng và tiếp thị qua email, khiến nó trở thành đòn bẩy tăng trưởng cơ bản cho các nhóm nhỏ.

📌 Ví dụ

Một trường hợp nổi bật là cách Drift, một nền tảng tiếp thị hội thoại, xây dựng thương hiệu của mình. Thay vì tiếp thị truyền thống, Drift tập trung vào việc tạo ra một loại hình tiếp thị mới, xuất bản nội dung thách thức trạng thái hiện tại. Họ phổ biến thuật ngữ “tiếp thị hội thoại” thông qua sách, blog nổi tiếng và podcast, định vị mình là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Bằng cách tạo ra và làm chủ cuộc hội thoại xung quanh phương pháp mới này, họ đã giáo dục thị trường và biến sản phẩm của mình thành giải pháp thiết yếu cho bất kỳ ai muốn áp dụng chiến lược mới, hiệu quả hơn này. Phương pháp này đã xây dựng uy tín to lớn và một thương hiệu trị giá hàng triệu đô la mà Salesloft cuối cùng đã mua lại.

📖 Đọc thêm: Cách tạo kế hoạch quản lý tiếp thị nội dung

4. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp thị kỹ thuật số

Tự động hóa cá nhân hóa trên quy mô lớn giúp giải phóng băng thông sáng tạo. Các thử nghiệm dựa trên AI liên tục tối ưu hóa nội dung, thời gian và phân khúc, mang lại mức tăng 20-30% trên các kênh quan trọng như email, SMS và thông báo đẩy.

Điều này giúp tăng tốc độ thử nghiệm từ hàng tuần lên hàng giờ, mang lại những hiểu biết nhanh hơn và tăng ROI. Thời gian tiết kiệm được cũng cho phép phân bổ lại cho các sáng kiến chiến lược — mở rộng kênh mới hoặc các chương trình tiếp xúc nhiều — tối đa hóa tác động của các nguồn lực tiếp thị giới hạn.

📌 Ví dụ

Netflix là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát trực tuyến, nhưng thành công của họ cũng phản ánh việc họ sử dụng AI trong tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả như thế nào. Ít ai nhận ra Netflix phụ thuộc vào máy học đến mức nào để cải thiện trải nghiệm người dùng và giữ chân người xem. Bằng cách phân tích sở thích của người dùng, Netflix đề xuất các chương trình phù hợp với thói quen và sở thích xem của từng người. Cách tiếp cận dựa trên AI này thu hút người dùng và giúp Netflix nổi bật trong thị trường phát trực tuyến đông đúc. Hiện nay, hơn 80% lượt xem Netflix đến từ hệ thống đề xuất dựa trên AI. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc sử dụng AI một cách sáng tạo trong tiếp thị kỹ thuật số giúp xây dựng lòng trung thành và mang lại kết quả thực tế. Các công ty khởi nghiệp có thể khai thác tiềm năng tương tự bằng cách sử dụng các công cụ AI để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa chiến dịch và chuyển đổi dữ liệu thành thông tin chi tiết về tăng trưởng có thể hành động.

📮ClickUp Insight: 88% người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các công cụ AI cho các công việc cá nhân hàng ngày và 55% sử dụng chúng nhiều lần trong ngày. Còn AI trong công việc thì sao? Với AI tập trung hỗ trợ tất cả các khía cạnh của quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác, bạn có thể tiết kiệm tới hơn 3 giờ mỗi tuần, thời gian mà bạn sẽ phải dành để tìm kiếm thông tin, giống như 60,2% người dùng ClickUp!

5. Tăng tốc vòng lặp tăng trưởng của bạn với các chiến lược giới thiệu khách hàng

Vòng lặp giới thiệu là nền tảng của các chiến lược tiếp thị tăng trưởng, mang lại ROI cao nhất so với bất kỳ kênh nào khác — thường gấp 3–5 lần ROI trả tiền hữu cơ — vì chúng tận dụng người dùng hài lòng làm người ủng hộ.

Tích hợp tính năng theo dõi giới thiệu vào quá trình giới thiệu và trải nghiệm người dùng sản phẩm của bạn để đảm bảo giảm thiểu xích mích và tối đa hóa sự chấp nhận và tương tác.

📌 Ví dụ

Dropbox có chương trình giới thiệu cho phép người dùng nhận tối đa 1GB dung lượng lưu trữ miễn phí cho mỗi người được giới thiệu. Người được giới thiệu cũng nhận được dung lượng lưu trữ thưởng, tạo ra động lực hai chiều thúc đẩy cả hai bên tham gia. Thiết kế này đã giúp Dropbox tạo ra một vòng lặp lan truyền trong nhiều năm: khi có thêm người dùng tham gia, họ sẽ giới thiệu những người khác làm điều tương tự, từ đó tăng số lượng người dùng theo cấp số nhân.

6. Tổ chức các sự kiện nhỏ như một phần của chiến lược tiếp thị trường

Chiến lược tiếp thị trường mục tiêu giúp xây dựng lòng tin và sự gắn bó với thương hiệu đối với các tài khoản có giá trị cao theo những cách mà các kênh kỹ thuật số không thể làm được. Những sự kiện nhỏ này tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và bộc lộ những điểm yếu sâu sắc hơn thông qua các cuộc đối thoại thân mật, sau đó có thể được khuếch đại trên các nền tảng mạng xã hội.

Chúng cũng tạo ra những thông tin chi tiết phong phú về chất lượng cho việc gửi tin nhắn và phát triển sản phẩm, giúp thông điệp của bạn nổi bật trong hộp thư đến đông đúc. Khi được đồng bộ với CRM và tự động hóa tiếp thị, chúng trở thành những công cụ thúc đẩy tốc độ đường ống bán hàng có thể lặp lại.

📌 Ví dụ

Bloomreach tổ chức các sự kiện tiếp thị dựa trên tài khoản (ABM) độc quyền cho một số ít khách hàng mục tiêu, như nếm rượu whisky và hội thảo trang trí bánh quy, sử dụng Goldcast để quản lý lời mời và theo dõi. Nhiều người tham dự đã đặt lịch họp bán hàng sau đó cho thấy những trải nghiệm được tổ chức cẩn thận này giúp củng cố mối quan hệ và tăng tốc độ tiến độ dự án.

7. Tăng tỷ lệ chuyển đổi với thử nghiệm A/B chiến lược

Thử nghiệm A/B chiến lược giúp các doanh nghiệp khám phá thông điệp hoặc thiết kế nào hiệu quả nhất. Bằng cách thử nghiệm những thay đổi nhỏ, các thương hiệu có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi mà không cần phỏng đoán. Đây là cách đơn giản để tìm hiểu điều gì thúc đẩy người dùng hành động và cải thiện kết quả nhanh chóng.

📌 Ví dụ

Going đã sử dụng thử nghiệm A/B để so sánh hai thông điệp đăng ký trên trang đích của họ. Phiên bản quảng cáo dùng thử miễn phí đã giúp tăng 104% tỷ lệ chuyển đổi. Thử nghiệm đơn giản này đã giúp công ty tăng số lượng đăng ký và doanh thu. Đây là một thành công rõ ràng của Going và là một cách sử dụng thông minh thử nghiệm A/B dễ dàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các mẫu chiến dịch tiếp thị hệ thống hóa các phương pháp hay nhất, chẳng hạn như quy ước đặt tên, phân bổ ngân sách và tiêu chí mục tiêu, để các chiến dịch mới có thể được triển khai trong vài phút thay vì vài ngày. Sử dụng các mẫu đã cài đặt để so sánh hiệu suất của các kênh và điều chỉnh cho phù hợp.

8. Khởi chạy các chiến dịch nhỏ để xác thực thị trường nhanh chóng

Khởi động các chiến dịch vi mô là một cách thông minh để thử nghiệm ý tưởng của bạn mà không tốn nhiều chi phí. Thay vì đoán mò điều gì sẽ hiệu quả, bạn thực hiện một chiến dịch nhỏ, có mục tiêu cụ thể để xem phản ứng của người dùng thực tế. Nếu thành công, bạn có thể mở rộng quy mô.

Nếu không, bạn phải nhanh chóng điều chỉnh. Một chiến dịch video được thực hiện đúng thời điểm đã làm được điều này và tạo ra một thương hiệu sau đó được bán với giá hơn một tỷ đô la.

📌 Ví dụ

Dollar Shave Club lần đầu tiên thử nghiệm góc độ hài hước và giá trị bằng những quảng cáo nhỏ trên Facebook trước khi quay video DIY để ra mắt. Giám đốc điều hành Michael Dubin đã chi 4.500 đô la để quay đoạn video dài 90 giây trong một ngày. Trong vòng 48 giờ, trang web đã nhận được 12.000 đơn đặt hàng, khiến hệ thống sập vì lượng truy cập quá lớn. Sự lan truyền nhanh chóng này đã thu hút đầu tư và cuối cùng là thương vụ mua lại trị giá 1 tỷ đô la của Unilever bốn năm sau đó.

📖 Cũng nên đọc: Mẫu chiến dịch tiếp thị miễn phí

9. Thiết kế một hệ thống tiếp thị sẵn sàng cho doanh nghiệp từ sớm

Xây dựng khung chỉ số năng suất tiếp thị gắn liền với các chỉ số KPI tiếp thị đảm bảo bạn kết nối các hoạt động với kết quả kinh doanh thay vì các chỉ số hào nhoáng.

Đầu tư sớm vào phần mềm tiếp thị giúp xây dựng cấu trúc cho việc thực hiện tiếp thị và cải thiện năng suất của nhóm.

ClickUp đóng vai trò là hệ thống thần kinh trung ương cho các nhóm tiếp thị bằng cách kết nối kế hoạch, tạo/lập, đang theo dõi và hợp tác trong một nền tảng duy nhất.

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp cho Startups giúp các nhóm nhỏ và đang mở rộng quy mô tự động hóa quy trình làm việc, quản lý chiến dịch, theo dõi xếp hạng trên công cụ tìm kiếm và hiệu suất thời gian thực để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Xây dựng và mở rộng quy mô thông minh hơn với ClickUp cho các công ty khởi nghiệp

10. Thực hiện tiếp thị dựa trên tài khoản cho những khách hàng chiến lược ban đầu

Tập trung kế hoạch tiếp thị giai đoạn đầu vào 10-20 tài khoản có thể chứng minh sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường. Coi mỗi mục tiêu như một thị trường riêng biệt. ABM tập trung ngân sách hạn chế vào những nơi có xác suất thành công và giá trị hợp đồng cao nhất. Logo ban đầu sẽ thúc đẩy sự chứng thực xã hội và sức mạnh định giá.

📌 Ví dụ

Snowflake đã áp dụng chiến lược ABM có mục tiêu cho các nỗ lực tiếp thị ra ngoài, bắt đầu với 2.500 doanh nghiệp được chỉ định. Bằng cách sử dụng làm phong phú dữ liệu, họ đã tăng cường phạm vi phủ sóng tài khoản đồng thời cải thiện tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành cơ hội. Mô hình AI nội bộ của Snowflake sau đó đã ưu tiên các tài khoản "có khả năng cao". Nó đã mang lại sự gia tăng 2,3 lần số cuộc họp được đặt trong khi chi tiêu cho quảng cáo giảm 38%. Các chiến thuật bao gồm từ trang đích tùy chỉnh đến bữa tối dành cho giám đốc điều hành, khiến khách hàng tiềm năng cảm thấy như đối tác và giúp Snowflake đạt kỷ lục IPO phần mềm.

🧠 Thông tin thú vị: 90% các nhà tiếp thị truyền thông xã hội tin rằng các ứng dụng xã hội sẽ là điểm mua hàng chính trong tương lai gần, vượt qua các trang web và nền tảng của bên thứ ba.

11. Tận dụng các mối quan hệ đối tác và tiếp thị hợp tác

Hợp tác với các thương hiệu bổ sung cho thương hiệu của bạn là một cách hiệu quả để các công ty khởi nghiệp tiếp cận đối tượng mới mà không cần ngân sách quảng cáo lớn.

Quan hệ đối tác thành công thông qua hội thảo trực tuyến chung, nội dung đồng thương hiệu, tiếp thị truyền thông xã hội hữu cơ hoặc các giao dịch gói phụ thuộc vào sự thống nhất về giá trị và tiếng nói. Khi bạn tìm thấy đối tác phù hợp, cả hai bên sẽ mang lại uy tín cho nhau.

Sự hợp tác này cung cấp cho các công ty khởi nghiệp quyền truy cập mạng và sự tin tưởng, trong khi các đối tác đã có vị thế vững chắc có được sự đổi mới và nội dung do người dùng tạo ra.

📌 Ví dụ

Một ví dụ nổi bật về cách tiếp cận này là quan hệ đối tác giữa Uber và Spotify. Sự hợp tác này cho phép khách hàng của Uber cá nhân hóa chuyến đi taxi của mình bằng cách phát các danh sách nhạc Spotify của riêng họ trong suốt chuyến đi. Đối với Uber, điều này đã nâng cao trải nghiệm của hành khách và giúp công ty này nổi bật trong thị trường gọi xe cạnh tranh. Đối với Spotify, sự tích hợp này đã giới thiệu nền tảng của công ty đến những đối tượng khán giả mới, trong đó nhiều người có thể chưa từng là người dùng tích cực trước đó. qua TechCrunch

📖 Cũng nên đọc: Phần mềm tự động hóa tiếp thị doanh nghiệp tốt nhất

Cách ClickUp hỗ trợ nỗ lực tiếp thị của startup

ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, hợp nhất các hoạt động lập kế hoạch, thực thi và đo lường, biến các công cụ khác nhau thành một không gian làm việc duy nhất và mạnh mẽ.

ClickUp cho Nhóm Tiếp thị giúp các nhà sáng lập và nhà tiếp thị giai đoạn đầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng, dựa trên dữ liệu. Lập kế hoạch quy trình chiến dịch hiệu quả, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và thu thập thông tin chi tiết theo thời gian thực để vượt qua các trở ngại thường gặp khi khởi nghiệp.

Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các chiến dịch tại một nơi duy nhất

Tổ chức tất cả ý tưởng, quy trình làm việc và công việc nhóm của bạn tại một nơi duy nhất, có thể chia sẻ với ClickUp

Hệ thống phân cấp Không gian, Thư mục và Danh sách của ClickUp cung cấp cho các nhà tiếp thị khởi nghiệp một cái nhìn minh bạch về mọi chiến dịch đồng thời điều phối các nỗ lực liên chức năng.

⚡️Phần thưởng: Tìm hiểu các phương pháp hay nhất trong hướng dẫn quản lý dự án dành cho startup của các chuyên gia của chúng tôi

Duy trì mục tiêu với các mục tiêu và bảng điều khiển rõ ràng

Với ClickUp, các nhóm có thể thiết lập và theo dõi các chỉ số KPI, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Sử dụng Bảng điều khiển tiếp thị của ClickUp để kiểm tra các chỉ số hiệu suất thời gian thực của các chiến dịch của bạn

Biến những ý tưởng lớn thành mục tiêu có thể thực hiện và theo dõi được với ClickUp Goals , đồng thời chia nhỏ chúng thành các công việc, thời hạn và chỉ số đo lường

Giữ cho các nhóm thống nhất và có trách nhiệm khi bạn mở rộng quy mô với sự trợ giúp của các Cột mốc ClickUp có thể thực hiện được

Theo dõi hiệu suất chiến dịch, tạo khách hàng tiềm năng và khối lượng công việc của nhóm trong Bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh

Phát hiện sớm các điểm nghẽn, điều chỉnh hướng đi và tối ưu hóa chiến dịch dựa trên dữ liệu thực tế – không dựa vào phỏng đoán

Cộng tác hiệu quả giữa các nhóm

Giữ các cuộc hội thoại, nhiệm vụ và tài liệu ở một nơi — sử dụng Trò chuyện ClickUp

Các nhà tiếp thị có thể sử dụng các tính năng cộng tác nhóm của ClickUp để thúc đẩy sự sáng tạo, sự thống nhất và tốc độ thực thi.

Động não về các chiến lược chiến dịch, hành trình của khách hàng hoặc lịch nội dung một cách trực quan bằng cách kéo và thả dễ dàng trong Bảng trắng ClickUp

Giữ mọi người cùng nhau trên cùng một trang bằng cách thảo luận ý tưởng chiến dịch, chia sẻ cập nhật nhanh hoặc làm rõ nhiệm vụ bằng cách sử dụng các cuộc hội thoại theo chủ đề trong ClickUp Chat

Cộng tác liền mạch bằng cách đưa các freelancer, đại lý hoặc khách hàng vào các cuộc trò chuyện và danh sách công việc cụ thể

Tập trung tất cả các tài sản tiếp thị — bản nháp blog, bản tóm tắt chiến dịch, hướng dẫn thương hiệu và SOP — vào một nơi dễ truy cập với ClickUp Docs có thể chia sẻ và cộng tác

ClickUp Brain đưa AI trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn — tự động hóa công việc, soạn thảo nội dung, phân tích dữ liệu tiếp thị để thu thập thông tin chi tiết và đưa ra quyết định thông minh hơn mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

Giảm thời gian sản xuất bằng cách tạo bản phác thảo blog và email với AI Writer

Ưu tiên công việc hàng ngày, đặt nhắc nhở và tăng năng suất với gợi ý AI và tự động hóa

Trả lời các câu hỏi của nhóm về quy trình, công cụ hoặc kết quả trước đó bằng cách sử dụng kiến thức về không gian làm việc và AI Agents

Nhận tóm tắt nhanh về hiệu suất chiến dịch hoặc tiến độ dự án và thu thập thông tin chi tiết từ nhiều nguồn (công việc, tài liệu, trò chuyện) để lập báo cáo tiếp thị

Tóm tắt ghi chú cuộc họp và biến chúng thành công việc có thể thực hiện được với AI Notetaker

Tăng năng suất với ClickUp Brain — tóm tắt, phân công và tự động hóa ngay lập tức với AI được tích hợp trong mọi nhiệm vụ

⚡️Bonus: Tìm hiểu thêm về việc sử dụng công cụ AI cho startup

👀 Bạn có biết? Một cuộc khảo sát tại Cannes Lions cho thấy 71% Giám đốc tiếp thị (CMO) có kế hoạch đầu tư hơn 10 triệu đô la mỗi năm vào AI, tăng từ 57% trong năm trước.

Tự động hóa các công việc thường ngày và theo dõi kết quả bằng các mẫu

Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược ClickUp hợp nhất các mục tiêu, ngân sách và lộ trình kênh của bạn thành một kế hoạch duy nhất. Nó giúp mọi bên liên quan luôn thống nhất về mục tiêu và dòng thời gian.

Tải mẫu miễn phí Có được chế độ xem lộ trình rõ ràng, hiển thị các mục tiêu hàng quý, phân bổ ngân sách và KPI trong mẫu Kế hoạch tiếp thị chiến lược của ClickUp

Sử dụng mẫu này để:

Xác định và theo dõi các mục tiêu tiếp thị hàng quý và hàng năm cũng như các chỉ số thành công

Lập bản đồ đối tượng mục tiêu và đề xuất giá trị độc đáo

Phân bổ ngân sách cho các kênh trực tuyến và ngoại tuyến

Giao trách nhiệm và thời hạn cho từng hoạt động

Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp lưu trữ mọi tài sản, công việc và quy trình phê duyệt của chiến dịch tại một nơi. Mẫu này giúp loại bỏ các điểm nghẽn và đảm bảo thông điệp thương hiệu nhất quán.

Tải mẫu miễn phí Sử dụng bảng điều khiển kiểu Kanban được tổ chức hợp lý để hiển thị các nhiệm vụ chiến dịch, trạng thái tài sản và quy trình phê duyệt trong mẫu Quản lý chiến dịch tiếp thị của ClickUp

Sử dụng mẫu này để:

Lập kế hoạch và theo dõi lịch trình và cột mốc của chiến dịch đa kênh

Theo dõi quá trình tạo/lập, đánh giá và phê duyệt tài sản

Quản lý chi tiêu quảng cáo, chiến lược đặt giá thầu và phân bổ ngân sách

Tự động hóa cập nhật trạng thái và thông báo cho các bên liên quan

Những thách thức phổ biến trong tiếp thị cho startup và cách vượt qua chúng

Các công ty khởi nghiệp thường gặp trở ngại khi tiếp thị với ngân sách eo hẹp và thời gian giới hạn. Dưới đây là sáu thách thức chính mà các doanh nghiệp mới phải đối mặt và các giải pháp để vượt qua chúng:

Tiếp thị khởi nghiệp với ngân sách giới hạn

Ngân sách marketing eo hẹp khiến việc mở rộng các chương trình quảng cáo trở nên khó khăn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều chiến lược marketing phù hợp cho các startup tự tài trợ.

Hướng đi tiếp theo: Tập trung vào các kênh tiếp thị hiệu quả về chi phí, như mạng xã hội tự nhiên, chương trình giới thiệu và hợp tác chiến lược

Tái sử dụng nội dung blog thành email và bài đăng trên cộng đồng

Sử dụng các công cụ miễn phí và thử nghiệm A/B để xác định chiến thuật nào tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng nhất trước khi mở rộng chi tiêu của bạn

Bắt đầu với các thử nghiệm nhỏ trên một hoặc hai kênh để chứng minh tính khả thi của ý tưởng

Thương hiệu chưa được biết đến rộng rãi

Nếu không hiển thị, khách hàng tiềm năng sẽ không thể tìm thấy bạn. Xây dựng chiến lược tiếp thị sản phẩm rõ ràng để làm nổi bật giá trị và thông điệp của bạn.

Hướng đi tiếp theo: Tổ chức các hoạt động quan hệ công chúng (PR) và các chiến dịch tiếp thị hợp tác để mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn

Duy trì thương hiệu nhất quán — logo, giọng điệu, hình ảnh — trên các quảng cáo kỹ thuật số, kênh xã hội và sự kiện ngoại tuyến để xây dựng sự nhận diện và niềm tin

Nêu bật những câu chuyện thành công của khách hàng để củng cố uy tín và xây dựng lòng tin

Hạn chế về nguồn lực và quản lý thời gian

Các nhóm nhỏ phải xoay xở giữa các nhiệm vụ cốt lõi và công việc tiếp thị. Việc thiết lập các hệ thống và quy trình có thể giúp bạn vượt qua thách thức này.

Hướng đi tiếp theo: Theo dõi các chỉ số năng suất tiếp thị , chẳng hạn như thông lượng nội dung và thời gian chu kỳ chiến dịch

Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách phân công công việc và sử dụng tự động hóa để theo dõi email và lên lịch trên mạng xã hội, để nhóm của bạn có thể tập trung vào chiến lược và thực hiện sáng tạo một cách miễn phí

Giám sát việc chuyển giao chiến dịch để tránh trùng lặp và duy trì dòng thời gian chặt chẽ

💡Mẹo chuyên nghiệp: Các công cụ AI của ClickUp có thể giúp hợp lý hóa quy trình sản xuất. Video ngắn này sẽ cho bạn biết cách thực hiện!

Khó khăn trong việc đo lường ROI

Nếu không có các chỉ số KPI tiếp thị rõ ràng, các chiến dịch sẽ thiếu định hướng.

Hướng đi tiếp theo: Xác định các chỉ số như chi phí cho mỗi lần mua hàng, tỷ lệ chuyển đổi và giá trị trọn đời của khách hàng

Hợp nhất dữ liệu hiệu suất vào bảng điều khiển để có thông tin chi tiết theo thời gian thực

Thường xuyên kiểm tra các số liệu này để xác định các chiến dịch không hiệu quả và điều chỉnh ngân sách sang các kênh có tỷ suất lợi nhuận cao (ROI)

Xác định đối tượng mục tiêu

Mục tiêu không rõ ràng sẽ lãng phí tài nguyên và thông điệp. Để tạo được sự đồng cảm với khách hàng tiềm năng, bạn phải nói bằng ngôn ngữ của họ.

Hướng đi tiếp theo: Thực hiện nghiên cứu thị trường thông qua khảo sát, phỏng vấn và phân tích dữ liệu để hiểu rõ điểm yếu và hành vi của khách hàng

Tạo hồ sơ chi tiết về người mua bao gồm thông tin nhân khẩu học và yếu tố kích hoạt mua hàng

Điều chỉnh nội dung và lựa chọn các kênh phù hợp với từng nhân vật để cải thiện mức độ tương tác và chuyển đổi

Xem lại các nhân vật đại diện hàng quý để phản ánh những thay đổi của thị trường và tinh chỉnh mục tiêu

Duy trì tính nhất quán của nội dung

Việc xuất bản không nhất quán có thể làm giảm sự quan tâm của khán giả và ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng SEO.

Hướng đi tiếp theo: Đặt ra các nguyên tắc thương hiệu để đảm bảo sự nhất quán về giọng điệu, phong cách và hình ảnh trên tất cả các điểm tiếp xúc

Phát triển lịch biên tập để lên lịch cho các bài blog, bài đăng trên mạng xã hội và chiến dịch email trước vài tuần

Tự động hóa việc phê duyệt và xuất bản nội dung để đảm bảo nhóm của bạn cung cấp nội dung chất lượng cao đúng hạn và phát triển ổn định lượng khán giả của bạn

Tăng cường nỗ lực tiếp thị cho startup với ClickUp

Một chiến lược marketing thành công trang bị cho startup của bạn sự tập trung để tiếp cận đúng đối tượng, sự linh hoạt để thử nghiệm và cải tiến, cùng những thông tin sâu sắc để tối ưu hóa mọi chiến dịch.

Việc phát triển chiến lược tiếp thị cho các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu đòi hỏi sự cân bằng cẩn thận giữa các hành động dài hạn và ngắn hạn. Từ việc xây dựng các đề xuất giá trị hấp dẫn cho khách hàng mới đến tối ưu hóa các kênh tiếp thị trên mạng xã hội, mỗi chiến thuật trong hướng dẫn này đều thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả về chi phí.

Sử dụng ClickUp để tập trung hóa kế hoạch tiếp thị chiến lược, quản lý liền mạch các chiến dịch đa kênh và theo dõi các chỉ số KPI quan trọng. Tận dụng các mẫu, quy trình làm việc tự động và ClickUp Brain để tiết kiệm thời gian, chia sẻ mục tiêu minh bạch để thống nhất các nhóm và đo lường thành công trong thời gian thực.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!