Bộ công cụ AI nào phù hợp cho nhóm thiết kế và sáng tạo?

Các công cụ AI đang phát triển nhanh hơn cả các cuộc đánh giá thiết kế vào sáng thứ Hai. 🚀

Mỗi công cụ đều hứa hẹn sẽ giảm thời gian thiết kế của bạn xuống một nửa, tạo ra các tài sản chất lượng cao ngay lập tức, hoặc somehow giải phóng 10 lần sự sáng tạo. Câu hỏi thực sự là, liệu bạn có cần mọi công cụ trong số đó không?

Không.

Điều bạn thực sự cần là một số ứng dụng AI hoạt động tốt cùng nhau và hỗ trợ quy trình sáng tạo của bạn từ đầu đến cuối. Nói cách khác, một bộ công cụ AI.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về thiết lập này và khám phá cách bạn có thể xây dựng hoặc lựa chọn bộ công cụ hoàn hảo cho nhóm của mình!

Các thành phần chính của bộ công cụ AI cho nhóm sáng tạo

Các công cụ cụ thể trong bộ công nghệ AI sẽ thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu và ưu tiên của nhóm bạn.

Tuy nhiên, một bộ công cụ AI tuyệt vời cho bất kỳ công việc sáng tạo nào luôn có năm thành phần chính:

Đây là các phần mềm AI giúp bạn nhanh chóng brainstorm, tạo ra và chỉnh sửa các tài sản sáng tạo của mình chỉ trong vài phút. Mặc dù kết quả thường cần một chút tinh chỉnh (nó không phải lúc nào cũng hoàn hảo ngay từ đầu), nhưng nó giúp tăng tốc quá trình sản xuất nội dung của bạn.

Dưới đây là một số công cụ tạo/lập nội dung AI phổ biến mà bạn nên xem xét thêm vào:

Trợ lý văn bản và viết lách: Sử dụng các công cụ này để tạo nội dung quảng cáo, chú thích trên mạng xã hội, bài viết blog, bản nháp email, tóm tắt, mô tả meta, Sử dụng các công cụ này để tạo nội dung quảng cáo, chú thích trên mạng xã hội, bài viết blog, bản nháp email, tóm tắt, mô tả meta, bản tóm tắt sản phẩm , quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), v.v.

Công cụ tạo hình ảnh và thiết kế: Tạo đồ họa mạng xã hội, mẫu sản phẩm, poster sự kiện, minh họa, kịch bản phim và nhiều hơn nữa với Tạo đồ họa mạng xã hội, mẫu sản phẩm, poster sự kiện, minh họa, kịch bản phim và nhiều hơn nữa với các công cụ tạo nghệ thuật AI

Công cụ tạo video: Hoàn hảo để tạo video quảng cáo ngắn, demo sản phẩm, video giải thích hoặc video Reels nhanh. Chúng cũng có thể chuyển đổi kịch bản thành video hoạt hình hoặc clip phong cách người dẫn chương trình.

Công cụ nghiên cứu và tối ưu hóa nội dung: Phát triển ý tưởng chủ đề, phát hiện khoảng trống nội dung, tối ưu hóa blog của bạn với từ khóa phù hợp, tạo bản tóm tắt SEO và phân tích nội dung của đối thủ cạnh tranh có hiệu suất cao.

Công cụ âm thanh và giọng nói: Chuyển đổi kịch bản thành giọng nói tự nhiên, chuyển đổi phỏng vấn thành văn bản, tạo đoạn âm thanh cho mạng xã hội và tạo giọng kể hoặc lồng tiếng cho video và quảng cáo.

Người tạo web: Rất phù hợp cho việc tạo mẫu nhanh, giúp bạn lặp lại thiết kế nhanh hơn. Sử dụng chúng để tạo bố cục trang chủ và trang đích, thiết kế mẫu giao diện người dùng (UI) và tự động áp dụng phong cách trang web với các yếu tố thương hiệu của bạn.

📝 Ghi chú nhanh: Các công cụ tạo nội dung AI kết hợp giữa AI truyền thống (như học máy và phân tích dự đoán) với các mô hình AI sinh thành mới hơn. Ví dụ, Grammarly sử dụng AI truyền thống cho các công việc chỉnh sửa như kiểm tra ngữ pháp và giọng điệu, nhưng các tính năng mới của họ sử dụng AI sinh thành để tạo ra nội dung hoàn toàn mới từ đầu.

Thư viện tài nguyên AI

Không được nhắc đến nhiều, nhưng đây là một trong những phần quan trọng nhất của hệ thống công nghệ AI của bạn.

Thư viện tài sản AI tự động gắn thẻ, nhóm và phân loại tài sản của bạn ngay khi bạn tải chúng lên. Điều này giúp việc lưu trữ và tổ chức tất cả các tệp sáng tạo của bạn trở nên dễ dàng.

Việc tìm kiếm tệp cũng trở nên đơn giản hơn nhiều! Thay vì phải nhớ chính xác tên tệp hoặc lục lọi trong các thư mục địa điểm, hãy nhập một truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên như: “Hiển thị tất cả hình ảnh chiến dịch lễ hội có nền đỏ.” Và thế là xong!

Một ưu điểm lớn khác? Những công cụ này có thể xóa các tài sản trùng lặp, giúp bạn không phải mất hàng giờ để dọn dẹp thủ công lưu trữ của mình.

✅ Kiểm tra sự thật: 83% nhân viên cuối cùng phải tạo lại các tệp đã tồn tại! Tại sao? Bởi vì họ đơn giản là không thể tìm thấy bản gốc trong hệ thống hiện tại của mình. Việc sao chép liên tục này là một gánh nặng lớn đối với năng suất. Đó chính là lý do tại sao thư viện tài sản AI là điều cần thiết—nó giải quyết vấn đề tìm kiếm ngay lập tức.

Trí tuệ nhân tạo đơn giản hóa giao tiếp trong nhóm theo hai cách chính:

Nó kết hợp tất cả lại với nhau: Không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ trò chuyện, email và cuộc họp. AI tích hợp tất cả những điều đó, giúp bạn truy cập bất kỳ cuộc hội thoại hoặc kênh giao tiếp nào từ một vị trí trung tâm duy nhất.

Nó giúp giao tiếp dễ dàng hơn: AI có thể tóm tắt các chuỗi trò chuyện dài, dịch tin nhắn, ghi chép cuộc họp và trích xuất các chi tiết quan trọng từ bản ghi âm. Điều này có nghĩa là bạn có thể trò chuyện và hợp tác với nhóm của mình không chỉ dễ dàng mà còn thông minh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

📮 ClickUp Insight: Gần 20% số người tham gia khảo sát của chúng tôi gửi hơn 50 tin nhắn tức thì mỗi ngày. Lượng tin nhắn lớn này có thể cho thấy một nhóm luôn sôi động với những trao đổi nhanh chóng—tốt cho tốc độ nhưng cũng dễ dẫn đến quá tải thông tin. Với các công cụ hợp tác tích hợp của ClickUp, như ClickUp Chat và ClickUp Assigned Comments, các cuộc hội thoại của bạn luôn được liên kết với các công việc phù hợp, tăng cường hiển thị và giảm thiểu nhu cầu theo dõi không cần thiết.

Nhóm thiết kế của bạn cần một hệ thống quản lý dự án thông minh không kém gì các nhóm kỹ thuật hay sản phẩm. Đặc biệt nếu bạn là một agency phải xử lý nhiều khách hàng khác nhau — AI có thể giúp bạn quản lý sự hỗn loạn đó.

Với công cụ quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI, bạn có thể tự động:

Phân tích sức chứa của nhóm và phân công công việc cho các thành viên có sẵn.

Dự đoán dòng thời gian thực hiện dự án và ước tính chi phí.

Cập nhật trạng thái công việc, gửi nhắc nhở và theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

📚 Đọc thêm: Chúng tôi đã thử nghiệm 10 công cụ AI tốt nhất cho quản lý sản phẩm

Cách xây dựng hoặc lựa chọn bộ công cụ AI cho nhóm sáng tạo

Không chắc liệu bạn nên xây dựng một hệ thống AI từ đầu hay chỉ chọn một công cụ?

Dưới đây là một nguyên tắc chung để giúp bạn quyết định:

Hãy tiến hành PHÁT TRIỂN nếu bạn là một tổ chức hoặc agency lớn có nhu cầu tùy chỉnh phức tạp, tài sản nhạy cảm cần quản lý hoặc phần mềm độc quyền không thể tích hợp với các công cụ AI phổ biến.

Bạn nên CHỌN một giải pháp có sẵn nếu bạn điều hành một doanh nghiệp có kích thước nhỏ hoặc vừa, có ngân sách hoặc nguồn lực giới hạn để xây dựng một hệ thống AI, và muốn sử dụng AI ngay lập tức.

Sau khi đã đưa ra quyết định, đã đến lúc bắt tay vào hành động.

Hãy cùng chúng tôi hướng dẫn bạn cách xây dựng hoặc lựa chọn bộ công cụ AI của mình từng bước một:

Bước 1: Xác định nhu cầu của bạn

Đánh giá các loại tài sản mà nhóm của bạn thường sản xuất nhất.

Bạn đang dẫn dắt một nhóm tập trung hoàn toàn vào nội dung, chuyên sản xuất bài viết blog và nội dung văn bản với một số yếu tố hình ảnh thỉnh thoảng? Trong trường hợp này, một bộ công cụ thiết kế nhẹ nhàng là đủ. Một bộ công cụ cung cấp khả năng tạo hình ảnh AI đơn giản.

Hay nhóm của bạn tập trung vào thiết kế – tạo ra nhận diện thương hiệu, hình ảnh chiến dịch, bản thiết kế giao diện người dùng (UI), và minh họa sản phẩm? Vậy bạn cần các công cụ thiết kế sản phẩm trong bộ công cụ công nghệ của mình để hỗ trợ quá trình lặp lại nhanh chóng và quy trình xuất đa định dạng.

So sánh từng công cụ AI dựa trên việc cần làm cốt lõi mà nó được thiết kế để thực hiện.

📌 Ví dụ: Nếu bạn có năm công cụ chuyển văn bản thành hình ảnh trong danh sách công việc, hãy xem xét tốc độ và độ chính xác của từng công cụ trong việc tạo ra hình ảnh.

Hãy nhớ, một công cụ phức tạp mà không ai sử dụng là một sự lãng phí tiền bạc. Hãy chọn một công cụ dễ sử dụng mà các nhà thiết kế, nhà văn, trình chỉnh sửa, v.v., có thể bắt đầu sử dụng trong vài phút, chứ không phải vài tuần.

Tiếp theo, hãy xem xét khả năng mở rộng (scalability) để đáp ứng khối lượng công việc trong tương lai, sức chứa của nhóm và các chi phí bổ sung.

Bảo mật dữ liệu cũng quan trọng không kém. Kiểm tra xem công cụ có cung cấp mã hóa, chứng nhận tuân thủ và quyền truy cập người dùng chi tiết hay không. Đảm bảo bạn có thể dễ dàng hạn chế chia sẻ dữ liệu cho việc đào tạo mô hình AI.

Nhưng bạn có biết yếu tố quyết định thực sự là gì không? Tích hợp.

Mỗi công cụ bạn thêm vào bộ công cụ AI của mình nên tích hợp với các công cụ khác và hệ thống hiện có để đảm bảo luồng dữ liệu mượt mà.

📮ClickUp Insight: 70% người được hỏi cho biết họ để các tab mở vì họ có kế hoạch “sẽ quay lại sau”. Chúng tôi đã nghe điều đó trước đây. 🤭 Điều đáng ngạc nhiên là 30% người dùng cho biết họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu mất hết các tab trước đó trong trường hợp trình duyệt bị treo, ví dụ như vậy. Đó chính là hiệu ứng Zeigarnik đang phát huy tác dụng trong công việc. Não bộ của chúng ta bám chặt vào những công việc chưa hoàn thành, biến mỗi tab thành một tình huống gay cấn. Bạn cảm thấy bận rộn, ngay cả khi không có gì thực sự tiến triển. Với tư cách là một Không gian Làm việc AI Tích hợp, ClickUp luôn đặt ưu tiên của bạn lên hàng đầu. Hãy yêu cầu ClickUp Brain hiển thị các ưu tiên hàng ngày hoặc hàng tuần của bạn, hoặc thực hiện tìm kiếm web thời gian thực để tìm thông tin liên quan ngay khi bạn cần. Giờ đây, bạn có thể đóng tab mà không cần đóng vòng lặp. 🕊️

Bước 3: Kết nối các quy trình làm việc AI với hệ thống điều phối thống nhất

Việc sử dụng quá nhiều công cụ trong hệ thống công nghệ AI thiết kế của bạn sẽ dẫn đến tình trạng "phình to công cụ", làm giảm năng suất, ngân sách và sự tập trung. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng "phình to công việc", nơi các tệp tin, cập nhật và quyết định của bạn bị phân tán khắp các ứng dụng, chủ đề trò chuyện và hộp thư đến.

Bạn có biết tác động của vấn đề này là gì không? Mất mát năng suất toàn cầu lên đến $2,5 nghìn tỷ mỗi năm.

qua ClickUp Survey

Để tránh điều này, sau khi hệ thống AI của bạn đã được triển khai, bạn sẽ cần một lớp điều phối duy nhất để kết nối các nỗ lực của mình giữa các công cụ và bộ phận.

ClickUp trở thành lớp điều phối đó.

Nền tảng AI tích hợp đầu tiên trên thế giới kết nối các ứng dụng và quy trình làm việc vào một không gian làm việc thống nhất.

Điều đó có nghĩa là gì đối với bạn? 👇

📮 ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng còn việc sử dụng một nền tảng duy nhất thì sao? Với vai trò là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Bước 4: Triển khai hệ thống và đào tạo nhóm của bạn

Khi hệ thống AI của bạn đã sẵn sàng, hãy triển khai theo từng giai đoạn để thuận lợi cho việc áp dụng và kiểm thử hiệu năng.

Bắt đầu với các công việc mang lại giá trị ngay lập tức. Đó có thể là tổng hợp dữ liệu tìm kiếm của người dùng hoặc tự động hóa một phần quy trình chuyển giao thiết kế. Sau đó, tối ưu hóa các quy trình làm việc.

Hoặc nếu nhóm của bạn nhỏ, hãy triển khai bộ công cụ AI cho một dự án duy nhất.

Sử dụng những thành công này để xây dựng sự ủng hộ của các bên liên quan trước khi mở rộng việc áp dụng AI.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Clips để nhanh chóng ghi lại màn hình và tạo các hướng dẫn sản phẩm cho việc đào tạo thành viên nhóm. Bạn có thể nhúng các Clips này trực tiếp vào nhiệm vụ ClickUp hoặc tài liệu, hoặc chia sẻ chúng qua liên kết. Chia sẻ bối cảnh và phản hồi nhanh chóng với nhóm của bạn thông qua các tin nhắn video ngắn bằng ClickUp Clips.

Bước 5: Theo dõi hiệu suất và điều chỉnh

Thời điểm quyết định! Bạn cần đặt ra những câu hỏi sau:

Hiệu suất của hệ thống AI của bạn đang hoạt động như thế nào?

Liệu nó có thực sự giúp nhóm của bạn sản xuất và triển khai nội dung sáng tạo nhanh hơn không?

Bạn có nhận thấy sự gia tăng về chất lượng và số lượng công việc thiết kế không?

Hệ thống AI có làm giảm số lần sửa đổi hay, tệ hơn, làm tăng chúng?

Theo dõi tiến độ này từ ngày đầu tiên – không chỉ trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu mà còn liên tục. Như vậy, bạn có thể chủ động phát hiện khi một số công cụ ngừng hoạt động hiệu quả hoặc khi xuất hiện nhu cầu mới đòi hỏi các giải pháp tiên tiến hơn.

⭐ Bonus: Dưới đây là các chỉ số quan trọng bạn nên theo dõi: Sự hài lòng của các bên liên quan, thông tin về khách hàng hoặc điểm đánh giá phản hồi.

Thời gian hoàn thành mỗi dự án (trước và sau khi áp dụng AI)

Số chu kỳ sửa đổi cần thiết

Thời gian tiết kiệm được từ các công việc lặp đi lặp lại

Số lượng tác phẩm sáng tạo được sản xuất mỗi tuần/tháng

Tỷ lệ giao hàng đúng hẹn

Ví dụ về bộ công cụ AI cho nhóm thiết kế và sáng tạo vào năm 2026

Chúng tôi đã tuyển chọn một bộ công cụ AI cơ bản cho nhóm thiết kế và sáng tạo của bạn. Bạn có thể tự do thêm hoặc thay thế các công cụ tùy theo nhu cầu của mình:

1. Phát triển ý tưởng và tạo nội dung

Lớp này thúc đẩy quá trình tư duy sáng tạo ở giai đoạn đầu và đẩy nhanh quá trình tạo/lập nội dung cho các nhóm thiết kế của bạn. Nó giúp các nhà thiết kế chuyển từ trang giấy trắng sang các ý tưởng có thể sử dụng nhanh hơn, dù đó là hướng dẫn thiết kế, ý tưởng chiến dịch hay bản nháp nội dung.

ChatGPT

Bắt đầu với ChatGPT để brainstorm các ý tưởng thiết kế, chiến dịch, lộ trình tiếp thị, hướng đi sáng tạo, v.v.

Tính năng chính:

Sáng tạo ý tưởng cho các chiến dịch, bố cục và chủ đề thiết kế.

Viết bản nháp cho trang đích, văn bản ngắn gọn và bản tóm tắt sáng tạo.

Sử dụng các gợi ý trong cuộc hội thoại để nhanh chóng phát triển ý tưởng.

Giá cả: Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20 mỗi tháng cho mỗi người dùng.

Midjourney

Sử dụng Midjourney làm công cụ thiết kế AI chính của bạn để tạo hình ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật nhanh chóng. Đối với mỗi yêu cầu bạn nhập, nó sẽ tạo ra bốn biến thể hình ảnh ngay lập tức, điều này rất tuyệt vời cho việc lặp lại nhanh chóng trong giai đoạn đầu.

Tính năng chính:

Tạo hình ảnh từ văn bản để khám phá hình ảnh nhanh chóng

Thử nghiệm phong cách và thẩm mỹ thông qua các gợi ý và tài liệu tham khảo.

Hình ảnh khái niệm chất lượng cao cho các bản trình bày, bảng tâm trạng và nguồn cảm hứng.

Giá cả: Bắt đầu từ $10 mỗi tháng cho mỗi người dùng

Jasper

Chuyển sang Jasper để tạo nội dung văn bản như nội dung quảng cáo, chú thích trên mạng xã hội, kịch bản YouTube, mô tả sản phẩm, CV, bài đăng trên LinkedIn và nhiều hơn nữa.

Tính năng chính:

Cấu hình giọng điệu và phong cách thương hiệu để đảm bảo thông điệp nhất quán.

Mẫu cho tiêu đề, nội dung sản phẩm và nội dung chiến dịch

Các tính năng hợp tác để xem xét và hoàn thiện nội dung sáng tạo

Giá cả: Bắt đầu từ $69 mỗi tháng cho mỗi người dùng

📚 Đọc thêm: 20 công cụ AI tiếp thị tốt nhất để duy trì năng suất trong năm 2025

2. Thiết kế và chỉnh sửa

Lớp này sẽ giúp bạn chuyển từ ý tưởng sang thực thi nhanh hơn. Nó tự động hóa các công việc thiết kế lặp đi lặp lại, cho phép thực hiện các vòng lặp nhanh chóng trên nhiều định dạng và kênh.

Figma AI

Sử dụng Figma AI để tạo bố cục, tinh chỉnh thành phần và tăng tốc quá trình lặp lại mà không cần rời khỏi môi trường thiết kế chính của họ.

Tính năng chính:

Các bố cục, thành phần và gợi ý thiết kế do AI tạo ra

Viết lại văn bản thông minh và điền nội dung vào khung

Tăng tốc quá trình lặp lại thông qua tính năng tự động điều chỉnh kích thước và tinh chỉnh thiết kế.

Giá cả: Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20 mỗi tháng cho mỗi người dùng.

Adobe Firefly

Nếu bạn là người dùng Adobe, Adobe Firefly cho phép bạn tạo và chỉnh sửa hình ảnh, clip video, kịch bản, tài sản thương hiệu, mẫu marketing và nhiều hơn nữa trong hệ sinh thái Adobe.

Tính năng chính:

Tạo hình ảnh từ văn bản và tạo vector từ văn bản cho tài sản sáng tạo

Tính năng tạo nội dung và mở rộng cho các chỉnh sửa nhanh chóng và biến thể.

Các kết quả an toàn về mặt thương mại được tích hợp vào các công cụ Adobe.

Giá cả: Bắt đầu từ $9.99 mỗi tháng cho mỗi người dùng.

Canva Magic Studio

Magic Studio của Canva rất hữu ích cho việc tạo đồ họa nhanh chóng, chỉnh sửa hàng loạt và nội dung có thời gian hoàn thành nhanh.

Tính năng chính:

Magic Design cho các bố cục tức thì dựa trên các gợi ý hoặc nội dung.

Magic Edit và xóa nền để thực hiện các thay đổi hình ảnh nhanh chóng.

Bộ công cụ thương hiệu để áp dụng phông chữ, màu sắc và phong cách một cách nhất quán.

Giá cả: Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12.99 mỗi tháng cho mỗi người dùng.

3. Hợp tác và theo dõi dự án

Quản lý quy trình làm việc sáng tạo có thể trở nên quá tải nếu bạn không phải là chuyên gia trong quản lý dự án. Bạn phải đối mặt với các mốc thời gian thay đổi, khách hàng liên tục cập nhật yêu cầu và các thành viên trong nhóm bị mắc kẹt trong vòng lặp phản hồi không dứt.

Để quản lý tất cả những điều đó, hãy sử dụng ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc.

Phần mềm Quản lý Dự án Thiết kế của ClickUp được thiết kế chính xác cho mục đích này.

Nó được tích hợp sẵn tất cả các thành phần chính của một bộ công cụ AI thiết kế mạnh mẽ, từ đó kết nối mọi giai đoạn của quy trình thiết kế và giảm thiểu sự phức tạp của AI.

Bắt đầu với mẫu biểu mẫu yêu cầu sáng tạo của ClickUp để dễ dàng thu thập, theo dõi và quản lý mọi yêu cầu sáng tạo.

Tải miễn phí mẫu Tự động hóa và theo dõi toàn bộ quy trình sáng tạo của bạn với mẫu biểu mẫu yêu cầu sáng tạo ClickUp.

Phân chia dự án thành các mục đơn giản, có thể thực hiện được bằng nhiệm vụ ClickUp. Thêm ngày đáo hạn, mối quan hệ phụ thuộc, người được giao nhiệm vụ và trạng thái tùy chỉnh cho từng mục, để mọi người đều rõ ràng về trách nhiệm và thời hạn của mình.

Sau đó, sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, để brainstorm và tinh chỉnh ý tưởng, tạo bản tóm tắt thiết kế có cấu trúc và sản xuất nội dung tiếp thị mọi lúc mọi nơi.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để tạo các bản thiết kế đồ họa, bảng cảm hứng và phác thảo ý tưởng bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Không cần phải tinh chỉnh lệnh phức tạp.

Tạo tác phẩm nghệ thuật AI ngay trong không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain

Hơn nữa, ClickUp Brain loại bỏ tình trạng quá tải thông tin khiến hầu hết các chu kỳ thiết kế bị chậm lại.

Vì trợ lý AI hiểu rõ không gian làm việc của bạn, nó có thể giải thích ý định đằng sau một bản tóm tắt, tóm tắt xu hướng phản hồi hoặc chỉ ra những thay đổi giữa phiên bản V2 và V8 của một tài sản.

📌 Thử gợi ý này: Tổng hợp tất cả phản hồi từ phiên bản V3 đến V5 của băng rôn trang chủ, lập danh sách công việc vẫn đang chờ xử lý và cho tôi biết nếu có gì xung đột với tài liệu hướng dẫn thương hiệu của chúng ta.

ClickUp Chats có thể trở thành nền tảng trò chuyện tức thời yêu thích mới của bạn. Vì nó được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp, bạn không còn phải rời khỏi công việc để kết nối với người khác.

⭐ Bonus: Thiết lập tự động hóa ClickUp để loại bỏ công việc lặp đi lặp lại, thủ công khỏi quy trình nội bộ của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một tự động hóa không cần mã để thông báo ngay lập tức cho người phê duyệt mỗi khi trạng thái công việc được cập nhật. Như vậy, không ai phải lãng phí thời gian kiểm tra liên tục các cập nhật. Tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh dựa trên các điều kiện kích hoạt và điều kiện, cùng với các quy tắc "nếu điều này thì làm điều kia".

Giá cả:

4. Phản hồi và quản lý phiên bản

Các công cụ này cung cấp cho nhóm thiết kế một nền tảng duy nhất để thu thập ý kiến, theo dõi phiên bản và đẩy các tài sản qua quy trình phê duyệt mà không gây nhầm lẫn hay phải làm lại.

Frame. io

Để xem xét các tài sản video, hãy sử dụng Frame.io. Bạn có thể thêm chú thích từng khung hình và thậm chí vẽ trực tiếp lên video với các bình luận chính xác, có dấu thời gian.

Tính năng chính:

Bình luận có dấu thời gian trên video và thiết kế chuyển động

So sánh phiên bản để theo dõi các thay đổi qua các phiên bản.

Liên kết chia sẻ bảo mật cho các nhà đánh giá bên ngoài và khách hàng

Tuy nhiên, nó bắt đầu không còn phù hợp khi bạn cần quản lý phản hồi cho các loại nội dung sáng tạo khác, như nội dung văn bản, hoặc cho giao tiếp chung của nhóm.

Giá cả: Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15 mỗi tháng cho mỗi người dùng.

ClickUp Proofing

Không chỉ bạn (hoặc khách hàng của bạn) có thể thêm bình luận chi tiết vào video, hình ảnh và tài liệu, mà ClickUp còn tập trung và kết nối tất cả phản hồi đó trực tiếp với không gian làm việc chính của bạn.

Sử dụng tính năng Kiểm duyệt của ClickUp, người đánh giá có thể thêm, giao hoặc giải quyết các bình luận trên bất kỳ tệp PNG, GIF hoặc PDF nào mà không cần rời khỏi ClickUp.

Với ClickUp cho việc đánh giá thiết kế, bạn có thể gán phản hồi trực tiếp cho thành viên trong nhóm từ chính bình luận, biến những gợi ý thụ động thành các mục có thể thực hiện được.

Sử dụng tính năng kiểm duyệt của ClickUp để nhận phản hồi về các yếu tố cụ thể trong tác phẩm của bạn và tinh chỉnh chúng

Tính năng chính:

Ghi chú và chú thích trực tiếp trên các tệp thiết kế

Lịch sử phiên bản được liên kết trực tiếp với các công việc và quy trình làm việc.

Phê duyệt dựa trên trạng thái để chuyển công việc từ giai đoạn xem xét sang giai đoạn cuối cùng.

Giá cả: Miễn phí với các gói ClickUp Business và Enterprise.

5. Quản lý và phân phối tài sản

Bạn muốn các tài sản sáng tạo được tổ chức gọn gàng và dễ dàng truy cập để tái sử dụng. Lớp này sẽ giúp bạn làm điều đó. Nhờ vậy, bạn có thể cung cấp đúng tài sản cho đúng người mà không cần phải liên tục lục lọi các thư mục hay đối phó với các liên kết đã lỗi thời.

Bynder

Bynder là hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM) giúp tổ chức, lưu trữ và quản lý lượng lớn tài sản sáng tạo. Bạn có thể lưu trữ và chia sẻ hình ảnh, video, logo và tài liệu thương hiệu giữa các nhóm và khách hàng.

Tính năng chính:

Thư viện tài sản trung tâm với metadata và thẻ tag

Quản lý phiên bản để đảm bảo các nhóm chỉ sử dụng các tệp đã được phê duyệt.

Chia sẻ có kiểm soát cho các nhóm nội bộ và đối tác bên ngoài

ClickUp Tài liệu

Sử dụng kết hợp ClickUp Tài liệu + Brain để tạo và lưu trữ hướng dẫn thương hiệu, hệ thống thiết kế, bản tóm tắt sáng tạo và ghi chú giao hàng.

Sử dụng tài liệu Docs + Brain để tạo bản mô tả thiết kế và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP)

Tính năng chính:

Hệ thống tài liệu tập trung (với quản lý phiên bản và quyền truy cập người dùng) cho hướng dẫn thương hiệu, hệ thống thiết kế và chuyển giao tài sản.

Tóm tắt do AI hỗ trợ, nhấn mạnh các cập nhật, thay đổi hoặc phê duyệt quan trọng.

Viết và chỉnh sửa có khả năng nhận biết ngữ cảnh, dựa trên các công việc, bình luận và công việc trước đây.

Giá cả: Miễn phí với tất cả các kế hoạch ClickUp

Tích hợp với Google Drive và Dropbox cho phép bạn tải lên và truy cập tất cả tài nguyên của mình với tốc độ cực nhanh.

Tất cả thông tin dự án—ý tưởng, công việc, tệp tin, phản hồi và phê duyệt—đều được lưu trữ trong ClickUp, giúp nhóm của bạn luôn có một bản ghi rõ ràng, có thể tìm kiếm cho từng bước thực hiện.

⭐ Bonus: Hãy tưởng tượng bạn không bao giờ phải sắp xếp thủ công các tệp vào các thư mục đúng hoặc hợp nhất các tệp trùng lặp trong không gian làm việc của mình? Với ClickUp Super Agents, điều đó hoàn toàn có thể! Ví dụ, bạn có thể tạo một "Siêu đại lý phân loại tệp" trong ClickUp để tự động phân tích nội dung và metadata của tệp, từ đó sắp xếp tệp vào các thư mục phù hợp. Muốn tìm hiểu thêm? Xem video này để thấy việc cài đặt Super Agents trong ClickUp dễ dàng như thế nào!

6. Báo cáo và phân tích

Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh? Một công cụ phân tích dự án mạnh mẽ giúp bạn theo dõi sức chứa của nhóm, theo dõi hiệu suất dự án và báo cáo các thông tin quan trọng.

ClickUp Bảng điều khiển cung cấp cách hoàn hảo để thực hiện việc cần làm này (không cần sử dụng công cụ phân tích riêng biệt).

Tạo bảng điều khiển quản lý dự án tùy chỉnh bằng cách sử dụng các tiện ích kéo và thả đơn giản và thẻ AI để theo dõi mọi khía cạnh của hiệu suất của nhóm bạn.

Bằng cách tập trung các thông tin này, bạn có thể nhanh chóng đánh giá xem bộ công nghệ AI của mình có mang lại hiệu quả về tốc độ, chất lượng đầu ra, sự chấp nhận của nhóm và khả năng hợp tác hay không.

Tạo cập nhật trực tiếp và tóm tắt do AI hỗ trợ trên bảng điều khiển ClickUp của bạn với thẻ AI

Bạn có thể tạo các biểu đồ tùy chỉnh bằng cách sử dụng nhiều loại thẻ AI để theo dõi và tối ưu hóa mọi thành phần trong hệ thống công nghệ AI của mình. Một số ví dụ bao gồm:

Biểu đồ tròn để xem thời gian thiết kế được phân bổ như thế nào giữa các dự án, khách hàng hoặc loại tài sản như mạng xã hội, web hoặc video.

Biểu đồ cột để so sánh sản lượng thiết kế hàng tuần hoặc hàng tháng, số lần sửa đổi hoặc thời gian hoàn thành giữa các nhóm.

Biểu đồ pin để theo dõi tiến độ của các công việc thiết kế đang thực hiện, các giai đoạn xem xét hoặc sẵn sàng phê duyệt.

Bạn cũng có thể sử dụng các thẻ AI tích hợp sẵn để phát hiện các thông tin như nơi các chu kỳ phản hồi đang chậm lại, tài sản nào đang bị kẹt trong quá trình xem xét, hoặc nhà thiết kế nào đang quá tải. Các thẻ AI thậm chí có thể cảnh báo các bất thường như số lần sửa đổi bất thường cao hoặc thời hạn bị bỏ lỡ.

Và vì các bảng điều khiển tự động làm mới và có thể gửi tóm tắt theo lịch trình, các nhà lãnh đạo thiết kế không cần phải tổ chức các cuộc họp cập nhật trạng thái chỉ để hiểu các rào cản.

Giá cả: Miễn phí với các gói ClickUp Business và Enterprise.

⭐ Bonus: Chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp cho phép bạn xem các công việc hiện tại của từng thành viên trong nhóm. Bạn có thể xác định ai đang quá tải và phân bổ tài nguyên phù hợp. Màu đỏ cho thấy tình trạng quá tải, màu xanh lá cây cho thấy sức chứa tối ưu, và màu cam cho thấy họ có khả năng tiếp nhận thêm công việc. Sử dụng chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp để đánh giá khả năng sẵn sàng của từng thành viên trong nhóm và phân công công việc một cách hiệu quả

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tích hợp tất cả các công cụ sáng tạo vào một không gian làm việc duy nhất với ClickUp Integrations. ClickUp kết nối mượt mà với hơn 1.000 công cụ, từ Figma, Adobe và Canva đến Slack, Google Drive, Dropbox và Notion. Tất cả các tệp tin, phản hồi, lịch trình, tin nhắn và bản thiết kế mẫu của bạn đều được tích hợp vào một luồng làm việc thống nhất, loại bỏ tình trạng lộn xộn khi sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Tự động hóa quá trình chuyển giao, đồng bộ hóa cập nhật ngay lập tức và đảm bảo mọi tài sản sáng tạo được liên kết với đúng công việc hoặc dự án. Không cần xây dựng lại hệ thống. Không cần chuyển đổi ngữ cảnh. Chỉ cần quy trình làm việc mượt mà, thông minh từ đầu đến cuối. Tạo một bộ công cụ AI tích hợp cho nhóm sáng tạo bằng cách sử dụng ClickUp Integrations

7. Lớp điều phối công việc bằng ClickUp

Trong hệ thống AI dành cho thiết kế và nhóm sáng tạo, lớp quản lý quy trình làm việc sẽ kết nối mọi thứ lại với nhau, và ClickUp chính là công cụ đảm nhận vai trò đó.

ClickUp BrainGPT được thiết kế cho mục đích này – để loại bỏ sự phức tạp của AI.

Nó tích hợp nhiều tính năng AI vào một không gian làm việc trên desktop duy nhất, giúp các nhà thiết kế không cần phải sử dụng nhiều công cụ riêng biệt cho các tác vụ như phát triển ý tưởng, viết nội dung, tìm kiếm và cập nhật.

Dưới đây là cách các nhóm thiết kế sử dụng nó:

Truy cập nhiều mô hình AI trong một nơi: Sử dụng ChatGPT để soạn thảo nội dung, Gemini cho nghiên cứu và tư duy có cấu trúc, hoặc Claude để hoàn thiện câu chuyện và ý tưởng mà không cần rời khỏi ClickUp.

Sử dụng Talk-to-Text để ghi lại ý tưởng sáng tạo nhanh hơn: Ghi âm các bản tóm tắt, phản hồi hoặc cập nhật công việc ngay lập tức. Các nhà thiết kế có thể nói ra ý tưởng của mình ngay khi cảm hứng đến, thay vì phải ngắt quãng để soạn thảo văn bản. Ghi âm các bản tóm tắt, phản hồi hoặc cập nhật công việc ngay lập tức. Các nhà thiết kế có thể nói ra ý tưởng của mình ngay khi cảm hứng đến, thay vì phải ngắt quãng để soạn thảo văn bản.

Tìm kiếm doanh nghiệp trên toàn bộ hệ thống thiết kế của bạn: Hỏi các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm công việc trên các công việc, tài liệu, bình luận, tệp tin, công cụ kết nối và thậm chí cả trên web. Không cần phải lục lọi qua các thư mục hay ứng dụng. Hỏi các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm công việc trên các công việc, tài liệu, bình luận, tệp tin, công cụ kết nối và thậm chí cả trên web. Không cần phải lục lọi qua các thư mục hay ứng dụng.

Với BrainGPT, ClickUp trở thành trung tâm điều khiển cho công việc thiết kế. Ý tưởng được chuyển đổi thành công việc, phản hồi được biến thành hành động, và tài nguyên được chuyển đến giai đoạn triển khai mà không cần phối hợp thủ công hay kiểm tra trạng thái liên tục.

Như một người dùng Reddit đã nói:

“Có quyền truy cập vào ClickUp của bạn (sic) nên giúp công việc trở nên hiệu quả hơn. Có thể dễ dàng tạo công việc, cập nhật chúng, v.v. Rất tiện lợi… Nó cho phép sử dụng các mô hình AI khác nhau, điều này có thể là điều quan trọng đối với một số người, nhưng đối với tôi thì không, nhưng tôi sẽ công nhận điều này… Nó có thể truy cập các ứng dụng khác của bạn, ví dụ, tôi đã đồng bộ hóa Drive của mình, và việc tìm kiếm một bảng tính hoặc thứ gì đó qua Brain Max nhanh hơn nhiều so với việc mở Drive, tìm kiếm nó, v.v.”

“Có quyền truy cập vào ClickUp của bạn (sic) nên giúp công việc trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Có thể dễ dàng tạo công việc, cập nhật chúng, v.v. Rất tiện lợi… Nó cho phép sử dụng các mô hình AI khác nhau, điều này có thể là điều lớn lao đối với một số người, nhưng đối với tôi thì không, nhưng tôi sẽ công nhận điều này… Nó có thể truy cập các ứng dụng khác của bạn, ví dụ, tôi đã đồng bộ hóa Drive của mình, và việc tìm kiếm một bảng tính hoặc gì đó qua Brain Max nhanh hơn nhiều so với việc mở Drive, tìm kiếm nó, v.v.”

Nếu bạn đã sử dụng quá nhiều công cụ AI, đây là cách khắc phục trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát 👇

Lợi ích của việc sử dụng bộ công cụ AI tích hợp cho nhóm sáng tạo

Có thể bạn đang tự hỏi liệu một bộ công cụ AI dành cho công việc sáng tạo có thực sự giúp bạn tăng năng suất không.

Hay đang băn khoăn về việc xây dựng một hệ thống AI tích hợp cho nhóm sáng tạo khi bạn có thể chỉ cần mua một vài công cụ thay thế!

Đây là cách một bộ công cụ AI có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và tại sao nó đáng từng đồng.

Dòng thời gian từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện nhanh hơn.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh, tự động hóa thông minh và quản lý dự án tập trung kết hợp với nhau để đẩy nhanh các hoạt động sáng tạo của bạn.

Điều này giúp các nhóm khác nhau triển khai chiến dịch sớm hơn, phản ứng kịp thời với xu hướng, thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn và tận dụng các cơ hội bán hàng.

Giảm thiểu các chu kỳ phản hồi và tránh trễ hạn.

Các công cụ AI phù hợp có thể tạo ra bản nháp gần như sẵn sàng để xuất bản chỉ trong một lần. Điều này giúp giảm đáng kể số vòng chỉnh sửa và giúp bạn triển khai chiến dịch đúng hạn (hoặc thậm chí sớm hơn dự kiến).

👀 Bạn có biết? Trước khi có các công cụ tạo nghệ thuật AI ngày nay, nghệ sĩ người Anh Harold Cohen đã tạo ra AARON—một trong những chương trình tạo nghệ thuật tự động đầu tiên. Các tác phẩm hội họa do AI tạo ra của ông đã được trưng bày tại các bảo tàng lớn, bao gồm Bảo tàng Tate.

Tăng cường cảm hứng sáng tạo thông qua hợp tác AI

Bạn biết nơi mà hầu hết các nhóm sáng tạo mất thời gian nhất là ở đâu không? Đó là quá trình brainstorming ý tưởng, nghiên cứu và biến những ý tưởng trừu tượng đó thành tác phẩm nghệ thuật cụ thể.

Một hệ thống AI tích hợp giúp loại bỏ những rào cản sáng tạo bằng cách hỗ trợ các nhóm nhanh chóng khám phá hướng đi mới và hợp tác trong các phiên brainstorming, với kết quả là những ý tưởng tốt hơn nhiều.

🧠 Thú vị: Tác phẩm "The First 5000 Days" của Beeple — một tác phẩm collage kỹ thuật số gồm 5.000 hình ảnh — đã được Christie’s đấu giá và bán với giá $69 triệu. Điều thú vị là cuộc đấu giá bắt đầu với mức giá chỉ $100, nhưng cuối cùng lại đạt được một số tiền khổng lồ, dù đó chỉ là một tệp tin kỹ thuật số có thể dễ dàng sao chép hoặc có chế độ xem bởi bất kỳ ai trực tuyến.

Nâng cao khả năng hiển thị và quản lý các chiến dịch và tài sản.

Không có gì làm chậm quá trình sáng tạo bằng việc thiếu khả năng hiển thị rõ ràng về các chiến dịch của bạn.

Cả ý tưởng và năng lượng đều dần mất đi khi bạn dành quá nhiều thời gian chuyển đổi giữa các công cụ, tìm kiếm tệp tin phù hợp và đảm bảo mọi người đều đồng bộ thông tin trên các trang.

Một bộ công cụ AI tích hợp sẽ giải quyết vấn đề này. Nó cung cấp một không gian làm việc thống nhất, tự động tổ chức tài nguyên và đang theo dõi tiến độ, giúp bạn cuối cùng có thể tập trung vào công việc thực sự.

Kể chuyện thương hiệu nhất quán trên các nền tảng

AI có thể áp dụng các quy tắc thương hiệu, duy trì giọng điệu, đảm bảo màu sắc và phong cách nhất quán, phát hiện các tài sản không chính xác và tạo nội dung phù hợp với thương hiệu trên mọi kênh.

Sự nhất quán về thương hiệu giúp cải thiện hiệu quả chiến dịch và hỗ trợ bạn thu hút khách hàng một cách hiệu quả hơn.

🧠 Thú vị: Banksy, nghệ sĩ đường phố người Anh ẩn danh nổi tiếng với những bức tranh tường sắc sảo và châm biếm, từng lén đưa tác phẩm của mình vào Bảo tàng Anh mà không có quyền truy cập. Tác phẩm “Wall Art or Peckham Rock ” đã ở đó trong ba ngày trước khi nhân viên phát hiện ra nó là tác phẩm không được phép.

📚 Đọc thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho thương mại điện tử để tăng doanh số bán hàng

Trước khi kết thúc, hãy cùng điểm qua ba điều bạn tuyệt đối cần tránh khi xây dựng bộ công cụ AI sáng tạo của mình:

❌ Những sai lầm phổ biến ✅ Giải pháp Sử dụng một công cụ AI riêng biệt cho mỗi công việc nhỏ Đánh giá và lựa chọn các công cụ đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau và tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc hiện tại của bạn. Thay thế mọi thứ cùng một lúc Triển khai hệ thống công nghệ AI của bạn theo từng giai đoạn. Bắt đầu với một quy trình làm việc hoặc một nhóm, sau đó mở rộng khi bạn thấy thành công. Bỏ qua các kiểm tra hiệu suất Xem xét bộ công cụ AI của bạn như một khoản đầu tư cốt lõi: thường xuyên đo lường ROI, đang theo dõi các chỉ số quan trọng và điều chỉnh các công cụ không mang lại kết quả như mong đợi.

📚 Đọc thêm: Công cụ AI cho các nhóm sản xuất và dự án

Tăng cường quy trình làm việc sáng tạo của bạn với ClickUp

Với AI tạo sinh giúp bất kỳ ai cũng có thể tạo ra thiết kế và nội dung sáng tạo, câu hỏi thực sự là: Làm thế nào để bạn nổi bật?

Câu trả lời rất đơn giản: Bằng cách tận dụng trí tuệ nhân tạo một cách thông minh ở mọi bước trong quy trình làm việc sáng tạo của bạn.

Bằng cách tích hợp AI một cách thông minh vào công việc của bạn, bạn sẽ ngừng tạo ra nội dung AI nhàm chán mà ai cũng đang làm. Thay vào đó, bạn sẽ khai thác tối đa tiềm năng của nhóm và đạt đến đỉnh cao sáng tạo khi AI tiếp quản các vấn đề giao tiếp kém hiệu quả, công việc lặp đi lặp lại và quản lý dự án.

ClickUp giúp việc tích hợp AI và tự động hóa các phần khác nhau của quy trình làm việc của bạn trở nên dễ dàng mà không cần thêm các công cụ khác vào hệ thống của bạn.

Brainstorm ý tưởng, hợp tác với nhóm, thiết kế nội dung sáng tạo, thu thập phản hồi từ khách hàng, theo dõi dự án và báo cáo về các insight—tất cả từ một không gian làm việc được điều khiển bởi AI.

Để bắt đầu, hãy đăng ký ClickUp miễn phí.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Một bộ công cụ AI là tập hợp các công cụ AI hoạt động cùng nhau để hỗ trợ mọi giai đoạn của quy trình làm việc sáng tạo – từ giai đoạn ý tưởng, thiết kế hoặc tạo nội dung, hợp tác, kiểm tra, quản lý tài sản cho đến giao hàng dự án. Hãy xem nó như một không gian làm việc kết nối giúp nhóm của bạn làm việc nhanh hơn, thay vì sử dụng nhiều công cụ độc lập dẫn đến việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục.

AI giúp tăng tốc quá trình brainstorming và tạo ra bản nháp đầu tiên, tiết kiệm thời gian. Nó cũng có thể xử lý các công việc lặp đi lặp lại như chỉnh sửa hàng loạt, tổ chức tệp tin, cập nhật trạng thái, gửi nhắc nhở và chia sẻ cập nhật tiến độ.

Khi tìm kiếm công cụ AI cho hợp tác thiết kế, hãy ưu tiên các tính năng giao tiếp thống nhất và kiểm duyệt. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng ClickUp để đơn giản hóa hợp tác thời gian thực và phản hồi tập trung cho nhóm thiết kế của bạn. Ví dụ, nhiều thành viên trong nhóm có thể sử dụng ClickUp Bảng trắng cùng lúc để brainstorm ý tưởng sáng tạo và ý tưởng mới. Bạn có thể gửi tin nhắn tức thì cho các thành viên riêng lẻ cũng như tạo các kênh chuyên dụng cho các dự án khác nhau bằng ClickUp Chats. Tính năng Kiểm duyệt của ClickUp cho phép người đánh giá và khách hàng thêm chú thích vào các tài sản sáng tạo như hình ảnh, video và tài liệu.

ClickUp đóng vai trò là trung tâm điều phối cho tất cả các công việc sáng tạo. Nó kết nối các công cụ thiết kế, công cụ AI, công việc, tài nguyên, bản tóm tắt và phản hồi của bạn trong một nền tảng duy nhất. Điều này giúp các nhóm có một hệ thống thống nhất để lập kế hoạch, theo dõi, hợp tác và tự động hóa các giai đoạn khác nhau của quy trình sáng tạo mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng.

Nhóm duy trì sự sáng tạo bằng cách sử dụng AI như một điểm khởi đầu – không phải là câu trả lời cuối cùng. AI giúp phá vỡ rào cản sáng tạo, khơi gợi hướng đi mới và xử lý công việc lặp đi lặp lại, nhưng nhóm vẫn là người định hướng ý tưởng, hoàn thiện khái niệm và đưa ra phán đoán con người cho kết quả cuối cùng. AI giúp đẩy nhanh quá trình; nó không thay thế tư duy sáng tạo.